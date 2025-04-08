2025'in En İyi ChatGPT Alternatiflerini ve Rakiplerini Test Ettik (Ücretsiz ve Ücretli)

Son zamanlarda herkes yapay zeka trenine atlamış gibi görünüyor!

ChatGPT, başarısını kanıtlamıştır; buna hiç şüphe yoktur. Ancak ChatGPT ve diğer üretken AI yazılımlarını inceledikten sonra, ChatGPT'nin hangi alanlarda üstün olduğunu ve hangi alanlarda yetersiz kaldığını tam olarak anladım.

Takımımızdaki diğer AI meraklılarının katkılarıyla, genişleyen AI alanında yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak en iyi AI araçlarının bir listesini hazırladım. Bu araçların her birinin kendine özgü kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları vardır. Kendiniz için en iyi ChatGPT alternatifini keşfetmek için okumaya devam edin.

ChatGPT Sınırlamaları

ChatGPT, talimatlarınıza ve profilinize göre konuşma yanıtları oluşturmada mükemmel bir şekilde çalışsa da, bazı temel sınırlamalardan muzdariptir:

Görevleri yönetmenize veya karmaşık iş akışları oluşturmanıza yardımcı olacak sınırlı sayıda yerleşik araç vardır

Proje yönetimi veya içerik araçlarıyla entegrasyon için üçüncü taraf uygulamalara ihtiyacınız var

AI'nın belirli iş akışlarında nasıl fonksiyon gördüğü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız, ChatGPT'yi kısıtlayıcı bulabilirsiniz

Bu sınırlamalar, proje yönetimi, kodlama veya içerik oluşturma gibi konularda daha fazlasını istemenize neden olabilir.

İyi bir ChatGPT alternatifi nedir?

Her bir ChatGPT alternatifini değerlendirirken, en uygun kullanım alanlarına odaklandım. Ardından, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirdim:

Yanıt kalitesi : Sorulara verilen yanıtların doğruluğu ve tutarlılığı

Bağlam farkındalığı : Halüsinasyon olmadan alakalı, özelleştirilmiş yanıtlar sağlama becerisi

Özelleştirme : Modelleri ince ayar yapmak veya belirli görevler için önceden oluşturulmuş çözümleri kullanmak için seçenekler

Dil ve sektör desteği : Birden fazla dil ve belirli sektörleri destekleme yeteneği

Entegrasyonlar : Üçüncü taraf araçlara kolay bağlantılar ve sağlam API erişimi

Güvenlik ve gizlilik : GDPR veya CCPA gibi veri düzenlemelerine uygunluk

AI destekli özellikler : Otomasyon, içerik oluşturma ve çok modlu destek

Kullanıcı deneyimi : Özelleştirme seçeneklerine sahip sezgisel arayüz

Performans : Yüksek talepler için hızlı yanıtlar ve ölçeklenebilirlik

Destek ve topluluk : Güçlü müşteri desteği ve aktif bir kullanıcı topluluğu

Etik kullanım : Etik hususlarda önyargı kontrolü ve şeffaflık

Fiyatlandırma: Kullanıma dayalı maliyetler ve kurumsal ölçeklendirme ile uygun fiyatlı planlar

ChatGPT Rakipleri Bir Bakışta

ChatGPT, sizin için ideal AI asistanı olabilir, ancak ihtiyaçlarınıza bağlı olarak daha iyi seçenekler de olabilir. Mevcut iş akışınıza doğrudan entegre edilebilen benzersiz özellikler, daha iyi entegrasyonlar veya daha fazla değer arıyorsanız, aşağıda beklentilerinizi karşılayabilecek ChatGPT gibi en iyi AI araçlarını bulabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: İşinizi Dönüştürecek 25 ChatGPT Hilesi

2025'te Denedik En İyi 20 ChatGPT Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

İşte araştırmamı temel alan 20 ChatGPT alternatifinin ayrıntılı listesi. Listede, değerlendirebilmeniz için tüm özellikleri, sınırlamaları ve fiyatları hakkında bilgiler yer almaktadır. Hangi aracın sizin için en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır.

1. ClickUp (AI destekli iş yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile görevlerinizi zahmetsizce tamamlayın, yönetin ve izleyin

ClickUp , bir AI proje yönetimi aracıdır ve AI özelliği olan ClickUp Brain, her rol için olmazsa olmaz bir araç tır. ClickUp'taki diğer birçok kişi gibi, ben de bu araca aşık oldum. ClickUp paketine entegre olduğu için, basit görev otomasyonunun ötesine geçer: AI yeteneklerini kullanarak proje planlamasını ve iş akışlarını optimize etmeye, içerik oluşturmaya ve düzenlemeye, şirket bilgilerini yönetmeye ve verimliliği artırmak için akıllı öneriler sunmaya yardımcı olur.

ClickUp Brain'in ChatGPT'ye göre en büyük avantajı, belirli bir iş akışı veya görev yönetim sisteminden bağımsız olarak çalışan ChatGPT'nin aksine, projelerinizin bağlamında çalışmasıdır. Ayrıca, ChatGPT metin tabanlı yardım ve içerik oluşturma için mükemmel olsa da, proje yürütme araçları sağlamaz.

ClickUp, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarından öğrenerek, kuruluşunuzun hedeflerine göre ölçeklenebilen, iş yönetimine daha özel bir yaklaşım sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışma alanınızda ilgili belgeleri, görevleri, bahsetmeleri ve yorumları bulmak için doğal dil sorguları kullanın

AI Knowledge Manager ile sorularınızı sorun ve görevleriniz, belgeleriniz ve çalışanlarınızdan net, özlü cevaplar ve analizler alın

AI Project Manager ile görevler, belgeler ve kişiler için tek tıklamayla güncellemeler, durum raporları ve özetler alın

AI Writer for Work ile gramer açısından kusursuz içerik, teknik belgeler ve pazarlama materyalleri kendi ses tonunuz ve stilinizle oluşturun

Durum güncellemeleri veya proje özetleri gibi yaygın iş iletişimlerini hızlandırmak için AI destekli şablonlar oluşturun

Daha görsel bir öğrenen iseniz, ClickUp Brain'deki bu açıklayıcı videoyu izleyin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, karmaşık iş akışlarını ayarlamak için daha zor bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Mobil deneyim, masaüstü sürümüyle aynı düzeyde olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, yüksek düzeyde entegre bir proje yönetimi platformu sunar. Hem basit hem de karmaşık projeler için uygundur. Projenin nelerden oluştuğu ve bunların nasıl ilerlediği konusunda hem takım üyeleri hem de yöneticiler için yüksek düzeyde görünürlük sağlar. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltmak için AI (ClickUp Brain) kullanır. Kolayca proje raporları oluşturabilir. Projenin tüm üyelerine, projenin tüm unsurları ve kimin ne yapacağı hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar.

ClickUp, son derece entegre bir proje yönetimi platformu sunar. Hem basit hem de karmaşık projeler için uygundur. Projenin nelerden oluştuğu ve bunların nasıl ilerlediği konusunda hem takım üyeleri hem de yöneticiler için yüksek düzeyde görünürlük sağlar. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltmak için AI (ClickUp Brain) kullanır. Kolayca proje raporları oluşturabilir. Bir projenin tüm üyelerine, projenin tüm unsurları ve kimin ne yapacağı hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar.

Daha fazla bilgi mi ihtiyacınız var? İşte sizin için ayrıntılı bir ClickUp ve ChatGPT karşılaştırması.

2. Google Gemini (En iyi ücretsiz ChatGPT alternatifi)

google Gemini aracılığıyla

Google Gemini, metin ve görüntü analizini kolayca entegre ederek gerçek anlamda çok modlu bir AI deneyimi sunar. Gemini'nin Google ekosistemiyle derin entegrasyonu, onu diğerlerinden ayırır ve Google Hizmetleri ile Google Dokümanlar ve E-Tablolar gibi Google Çalışma Alanı araçlarını kusursuz bir şekilde kullanmamı sağlar.

Gemini, Google'ın tescilli arama algoritmalarını kullanarak gerçek zamanlı web verilerine erişim sağlar. Aşağıda, Google Gemini ve ChatGPT arasında seçim yapmanıza yardımcı olacak en iyi özelliklerden ve sınırlamalardan bazıları bulunmaktadır .

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Google'ın arama motoru tarafından desteklenen gerçek zamanlı web verilerine erişin

AI arayüzünden içerik (Google Dokümanlar), tasarım (Google Sunum) ve analiz (Google E-Tablolar) için yaratıcı çıktılar oluşturun

Google'ın Bilgi Grafiği'nden zengin veri içgörüleri elde edin

Google Gemini sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sınırlı bağlamsal anlayışından şikayetçi

Kullanıcılar, karmaşık çok modlu sorguları işlerken ara sıra yavaş yanıt süreleri yaşadıklarını bildirmiştir

Bazı kullanıcılar, diğer AI araçlarına kıyasla Google dışı hizmetlerle entegrasyonun sınırlı olduğunu düşünebilir

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 30 $, yıllık faturalandırılır

Google Gemini puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Google Gemini hakkında ne diyor?

Gemini, verilerimizi kullanma ve yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Büyük işletmelerin ve bireysel kullanıcıların taleplerini karşılayabilecek şaşırtıcı özelliklere sahip, güçlü ve uyarlanabilir bir platformdur. Gemini'yi ilk kullanmaya başladığımızda, kullanıcı verimliliği ve etkinliğinin tasarımında en önemli öncelikler olduğunu hemen fark ettik. Gemini'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Google'ın farklı veri kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyonudur. bu bağlantı sayesinde, artık birkaç araç ve veritabanı arasında gezinmek gibi zahmetli bir süreçle uğraşmak zorunda kalmıyoruz ve verilerimiz hakkında konsolide bir resim elde ediyoruz. Sonuç olarak, takımımızın verimliliği arttı ve iş akışlarımız çok daha verimli hale geldi.

Gemini, verilerimizi kullanma ve yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Büyük işletmelerin ve bireysel kullanıcıların taleplerini karşılayabilecek şaşırtıcı özelliklere sahip, güçlü ve uyarlanabilir bir platformdur. Gemini'yi ilk kullanmaya başladığımızda, kullanıcı verimliliği ve etkinliğinin tasarımında en önemli öncelikler olduğunu hemen fark ettik. Gemini'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Google'ın farklı veri kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyonudur. bu bağlantı sayesinde, artık birkaç araç ve veritabanı arasında gezinmek gibi zahmetli bir süreçle uğraşmak zorunda kalmıyoruz ve verilerimiz hakkında konsolide bir resim elde ediyoruz. Sonuç olarak, takımımızın verimliliği arttı ve iş akışlarımız çok daha verimli hale geldi.

3. Microsoft Copilot (Microsoft Office'te AI ile geliştirilmiş verimlilik için en iyisi)

microsoft Copilot aracılığıyla

Microsoft 365 paketini kullanıyorsanız, muhtemelen Microsoft Copilot uygulamasını zaten kullanıyorsunuzdur. Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalara doğrudan entegre olan bu uygulama, AI destekli bir yardım katmanı ekleyerek belge taslağı oluşturmadan veri analizine kadar her şeyi iyileştirir.

Bu ChatGPT alternatifi, sıradan bir AI sohbet robotu değildir. Konuşma metinleri oluşturmak için büyük dil modellerini kullanmada mükemmeldir ve gelişmiş veri analizi yapabilir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Veri analizi, formül oluşturma ve içerik oluşturma için öneriler alın

Outlook'ta e-posta taslağı oluşturma dahil olmak üzere tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Microsoft Teams entegrasyonu ile işbirliğini geliştirin

Microsoft Copilot sınırlamaları

Yalnızca Microsoft 365 aboneleri tarafından kullanılabilir

AI yetenekleri, karmaşık araçlara aşina olan daha ileri düzey kullanıcılar için temel düzeyde gelebilir

İlk raporlarda, belirli Excel formüllerinin oluşturulmasında ara sıra yanlışlıklar olduğu bahsedilmektedir

Microsoft Copilot fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 20 $

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Copilot, toplantı gündemini yazmak veya sanal toplantıların sonuçlarını özetlemek gibi sıradan günlük görevleri azaltır. Her gün kullanıyorum. Bir konuyu araştırırken, arama motoruna bırakmaktan çok daha spesifik ve hedefli sonuçlar elde etmeme yardımcı oluyor. Ya da bir belge veya rapor yazmaya çalışırken, nasıl başlayacağımı bilemediğimde, bana daha hızlı fikirler vermek için bir PowerPoint sunumu başlatıyor. İyi komutlar yazmayı biraz öğrendikten sonra, özellikle tüm Office 365 araçlarına entegre edildiğinde ve kuruluşunuzun bir parçası olduğunda ve tüm iç belgelere erişimi olduğunda kullanımı çok kolaydır.

Copilot, toplantı gündemini yazmak veya sanal toplantıların sonuçlarını özetlemek gibi sıradan günlük görevleri azaltır. Her gün kullanıyorum. Bir konuyu arama motoruna bırakmaktan çok daha spesifik ve hedefli sonuçlarla araştırmaya yardımcı oluyor. Ya da bir belge veya rapor yazmaya çalışırken bana daha hızlı fikirler vermek için bir PowerPoint sunumu başlatıyorum, ancak nasıl başlayacağımı bilemiyorum. İyi komutlar yazmayı biraz öğrendikten sonra, özellikle tüm Office 365 araçlarına entegre edildiğinde ve kuruluşunuzun bir parçası olduğunda ve tüm iç belgelere erişimi olduğunda kullanımı çok kolaydır.

4. Claude (Yaratıcı, konuşma metinleri oluşturmak için en iyisi)

claude aracılığıyla

Claude, özellikle uzun metinler oluşturmak için denediğim bir başka konuşma AI aracıdır. Anthropic tarafından geliştirilen Claude, AI'nın güvenliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. ChatGPT ile karşılaştırıldığında, bu AI yazma aracı tarafından üretilen çıktı daha sezgisel hissedilir.

Makaleleri özetlemesini veya fikir üretmeme yardımcı olmasını istediğimde, Claude AI komutlarımın amacına uygun, ayrıntılı ve tutarlı cevaplar verdi. Claude'u blog taslakları yazmak ve raporlar hazırlamak gibi yaratıcı görevler için de kullandım ve her ikisinde de gerçekten iyi bir performans gösterdi.

Claude'un en iyi özellikleri

Derinlemesine ve bağlamı algılayan konuşmalardan yararlanın

Aynı kolaylıkla basit görevleri yerine getirin ve karmaşık sorguları çözün

Gelişmiş güvenlik özellikleri ve etik AI taahhüdü ile zararlı veya önyargılı çıktıları en aza indirin

Claude sınırlamaları

Kullanıcılar, büyük hacimli girdileri işlerken ara sıra yavaşlama yaşadıklarını bildiriyor

Metin dışında görüntü oluşturma veya medya ile çalışma yeteneği yoktur

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Pro: Kişi başına aylık 20 $

Takım: Kişi başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Claude puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (23 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de seviyorum.

Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de seviyorum.

Ayrıca okuyun: AI Yazım için En İyi 10 Claude AI Alternatifi

5. Perplexity AI (Güvenilir veri kaynakları bulmak için en iyisi)

perplexity AI aracılığıyla

Perplexity AI'yı kullanmak, cevapları bulmak için bir arama motoru ve bir konuşma asistanının birleşimine güvenmek gibi hissettiriyor. Soruları derinlemesine ve halüsinasyonlar olmadan cevaplamak için web'deki birden fazla güvenilir kaynaktan bilgi alabilmesini seviyorum.

Yaratıcı yanıtlar üretmeye odaklanan ChatGPT ile karşılaştırıldığında, Perplexity AI, alıntılanan kaynaklarla doğrulayabileceğiniz, gerçeklere dayalı, araştırma odaklı yanıtlar sunar. Doğrulanmış verilere ihtiyaç duyduğum niş soruları yanıtlamak için kullandım ve beni hayal kırıklığına uğratmadı.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Daha fazla şeffaflık için her yanıtta güvenilir kaynaklar belirtilmiştir

Araştırma ve niş sorguları yanıtlamak için doğru verilere erişin

Cevapları daha hızlı bulmanıza ve çözmenize yardımcı olan kullanıcı dostu bir arayüzün keyfini çıkarın

Perplexity AI sınırlamaları

Diğer AI araçlarına kıyasla yaratıcı veya konuşma içerikleri oluşturmada sınırlıdır

Yanıtlar bazen karmaşık sorgular için çok kısa olabilir

Kaynak tabanında indekslenmemişse, bazen yeni verileri kaçırabilir

Perplexity AI fiyatlandırması

Fiyatlandırma, belirteç boyutuna ve isteklere göre belirlenir

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Kaynaklarla belirli konuları arayabildim. Perplexity, rastgele bilgiler vermek yerine, bilgilerin kaynağını gösterir ve kaynağın güvenilir bir web sitesinden olup olmadığını doğrulayabiliyorum. Yazma içeriği ararken veya belirli araştırma konuları hakkında arama yaparken kaynak bulmak neredeyse çok önemlidir ve Perplexity bunu daha iyi yapar. PC ve mobil cihazlarda kullanımı kolaydır ve kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostudur. Perplexity, kapsamlı arama ve yazma için her gün kullanılabilir ve güvenilebilir.

Kaynaklarla belirli konuları arayabildim. Perplexity, rastgele bilgiler vermek yerine, bilgilerin kaynağını gösterir ve kaynağın güvenilir bir web sitesinden olup olmadığını doğrulayabiliyorum. Yazma içeriği ararken veya belirli araştırma konuları hakkında arama yaparken kaynak bulmak neredeyse çok önemlidir ve Perplexity bunu daha iyi yapar. PC ve mobil cihazlarda kullanımı kolaydır ve kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostudur. Perplexity, kapsamlı arama ve yazma için her gün kullanılabilir ve güvenilebilir.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Perplexity AI Alternatifi ve Rakibi

6. Jasper AI (Büyük ölçekli içerik oluşturma için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Jasper, büyük miktarda içeriği hızlı bir şekilde üretmesi gereken pazarlamacılar, içerik oluşturucular ve ajanslar için tasarlanmış bir AI içerik oluşturucu. Blog gönderileri, e-posta metinleri, sosyal medya içeriği ve ürün açıklamaları oluşturmak için özellikle yararlı buldum.

ChatGPT'den daha iyi bir şekilde markanızın ses tonunu anlar ve buna uyum sağlar, böylece içeriğin şirketinizin mesajlarıyla uyumlu olmasını sağlar.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Çeşitli içerik türlerini hızlı bir şekilde oluşturmak için kapsamlı şablon kitaplığından yararlanın

Marka mesajlarınızı özelleştirmek için birden fazla ses tonu seçeneği kullanın

Harici platformlar olmadan Google arama motoru ve Bing arama motoru için içeriği optimize edin

Jasper AI sınırlamaları

Net girdi kuralları olmadan tekrarlayan içerik üretebilir

Platformun gelişmiş özelliklerine alışmak için öğrenme eğrisi dik olabilir

Bazı kullanıcılar, komutlar genel olduğunda içerik doğruluğunun düşebileceğini bildiriyor

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $, yıllık olarak faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $, yıllık faturalandırılır

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper AI hakkında ne diyor?

Çevrimiçi olarak çok sayıda AI aracı mevcut ve bu ücretli AI araçlarından birkaçını denedikten sonra, sonunda Jasper'da karar kıldım. İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmemizin başlıca nedenleridir.

Çevrimiçi olarak çok sayıda AI aracı mevcut ve bu ücretli AI araçlarından birkaçını denedikten sonra, sonunda bir tanesine sadık kaldım: Jasper. İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmemizin başlıca nedenleridir.

Ayrıca okuyun: En İyi 15 Jasper AI Alternatifi ve Rakibi

7. Meta AI (Sosyal entegrasyon ve görsel AI için en iyisi)

meta AI aracılığıyla

Meta AI'yı kullanıyorum ve sosyal entegrasyon için mükemmel. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi Meta platformlarında yaratıcı özellikler sunuyor. Bu ücretsiz ChatGPT alternatifi, fotoğrafları düzenlememe, resimlerdeki nesneleri tanımama ve hatta akıllı başlıklar oluşturmama yardımcı oluyor.

AI modeli, sohbet sırasında fotoğrafları düzenlememe veya görüntüler hakkında kusursuz bir şekilde bilgi edinmeme olanak tanıyor. Meta'nın uygulamalarını entegre etmek, günlük görevlerden yaratıcı faaliyetlere kadar her şeyin akıcı hissettirmesini sağlıyor.

Meta AI'nın en iyi özellikleri

AR gözlükleri ve mobil cihazlar aracılığıyla eller serbest destek için sesli etkileşimi kullanın

AI destekli görüntü oluşturma yetenekleri ve akıllı öneriler için Meta platformlarıyla entegre edin

Dinamik konuşmalar için grup sohbetlerinde @Meta AI'yı etiketleyin

Meta AI sınırlamaları

Bazı gelişmiş düzenleme özellikleri, karmaşık görüntülerde amaçlandığı gibi çalışmayabilir

Sınırlı dil ve bölgelerde kullanılabilir, bu da daha geniş kullanımını kısıtlamaktadır

Meta AI fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Meta AI derecelendirmeleri ve yorumları

Meta platformları ile entegrasyon nedeniyle yaygın olarak kullanılamaz

8. Chatsonic (Sesli sohbet için en iyisi)

chatsonic aracılığıyla

Chatsonic, bir makineyle değil, bir arkadaşımla sohbet ediyormuşum gibi hissettiriyor. Çeşitli platformlarla entegrasyonlar sunan ücretsiz ChatGPT alternatiflerinden biridir ve AI sohbet robotlarını projelerinize veya uygulamalarınıza kolayca entegre etmenizi sağlar.

Genel olarak, konuşma ve sesli yanıt özelliklerini bir araya getiren bir AI aracı arıyorsanız, Chatsonic iyi bir seçimdir.

Chatsonic'in en iyi özellikleri

En güncel bilgiler ve bağlam için web'e gerçek zamanlı olarak erişin

Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre konuşmaları özelleştirmek için istemleri özelleştirin

Chatsonic sınırlamaları

Ses özellikleri ek kurulum veya entegrasyon çabaları gerektirebilir

AI sohbetinden gelen yanıtlar, istemler yeterince spesifik değilse bazen konudan sapabilir

Chatsonic fiyatlandırması

Ücretsiz erişim mevcuttur

Chatsonic puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Writesonic (AI destekli metin yazımı için en iyisi)

via Writesonic

Writesonic, etkileyici hız ve yaratıcılıkla pazarlama metinleri, reklamlar ve uzun form içerikler oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Daha çok konuşma görevlerine odaklanan ChatGPT'den farklı olarak, Writesonic etkileyici metinler oluşturarak etkileşimi ve dönüşümleri artırır.

Kullanıcıların Writesonic'te en çok takdir ettiği özellikler, sezgisel arayüzü ve kullanıcı dostu deneyimidir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Farklı türdeki metin yazımı için AI komut şablonlarından yararlanın

En ilgi çekici içeriği seçmek için birden fazla çıktı varyasyonu oluşturun

Yerleşik SEO özelliklerini kullanarak içeriği arama motorları için optimize edin

Writesonic sınırlamaları

Bazen, dil ve bağlamdaki nüanslar için düzenleme gerekir

Kullanım sınırlarını aşarsanız fiyatlar hızla artabilir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz erişim mevcuttur

Bireysel : Aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır

Standart : Aylık 79 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Daha büyük takımlar için özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Writesonic, blog yazım için hızlı bir şekilde temel oluşturmak için yararlı bir araç olduğunu kanıtladı. Yapılandırılmış bir taslak ve ilgili içerik sağlayarak zaman kazandırdı. Ancak, çıktının doğruluğunu sağlamak ve yazıya daha kişisel bir dokunuş eklemek için yine de gözden geçirme ve düzenleme gerekiyordu.

Writesonic, blog yazım için hızlı bir şekilde temel oluşturmak için yararlı bir araç olduğunu kanıtladı. Yapılandırılmış bir taslak ve ilgili içerik sağlayarak zaman kazandırdı. Ancak, çıktının doğruluğunu sağlamak ve yazıya daha kişisel bir dokunuş eklemek için yine de gözden geçirme ve düzenleme gerekiyordu.

10. Semrush ContentShake AI (SEO içerik optimizasyonu için en iyisi)

semrush ContentShake AI aracılığıyla

Semrush ContentShake AI, pazarlamacılara ve içerik oluşturuculara, yüksek kaliteli makaleler oluştururken içeriklerini arama motorları için optimize etmelerine yardımcı olur. İçerik takımlarının anahtar kelime performansını analiz etmelerine ve iyi sıralama elde etmek için özel içerik oluşturmalarına olanak tanır.

Semrush ContentShake AI'nın en iyi özellikleri

Veriye dayalı içerik stratejileri oluşturmak için Semrush'un SEO araç setiyle entegre edin

Detaylı içerik özetleri ve ana hatları hızlıca oluşturun

Anahtar kelime ve hedef kitle bilgilerine dayalı gerçek zamanlı öneriler alın

Semrush ContentShake AI sınırlamaları

SEO ve Semrush'un ekosistemine aşina olan kullanıcılar için daha etkilidir

Bazı özellikler Semrush'un daha kapsamlı hizmetlerine abonelik gerektirebilir

Semrush ContentShake AI fiyatlandırması

Semrush aboneliği gerektirir; fiyatlar aylık 60 $'dan başlar

Semrush ContentShake AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. OpenAI Playground (AI modellerini denemek için en iyisi)

openAI Playground aracılığıyla

OpenAI Playground, kullanıcı dostu bir ortamda çeşitli OpenAI modelleriyle etkileşim kurmamı sağlıyor. ChatGPT, kullanıcıların komut istemlerini, ayarları ve parametreleri denemesine izin vermezken, OpenAI Playground bunu yapar. Bu, AI etkileşimlerini ince ayarlamak isteyen geliştiriciler ve araştırmacılar için ideal bir araçtır.

OpenAI Playground'un en iyi özellikleri

Farklı uygulamalar için çeşitli AI modellerine erişin

Giriş parametrelerindeki değişikliklerin AI yanıtlarını nasıl etkilediğini test etmek için ayarları özelleştirin

Basit ve sezgisel bir arayüz aracılığıyla komut istemlerini kolayca deneyin

OpenAI Playground sınırlamaları

Potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için AI kavramlarını iyi anlamak gerekir

Bazı gelişmiş özelliklerin entegrasyonu için teknik uzmanlık gerekebilir

OpenAI Playground fiyatlandırması

Daha gelişmiş özellikler ve daha yüksek sınırlar için kullanıma dayalı fiyatlandırma

OpenAI Playground puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Karakter. AI (Rol yapma ve etkileşimli konuşmalar için en iyisi)

Character. AI'yı kullanırken çok eğlendim, özellikle rol yapma senaryoları ve etkileşimli hikaye anlatımı için. Character. AI'nın ücretsiz seçeneği ile, eğlenceli şakalardan derin felsefi tartışmalara kadar uzanan diyaloglara girmemi sağlayan benzersiz karakterler yaratabiliyorum.

Fikir üretmek isteyen yazarlar veya yaratıcı bir konuşmaya katılmak isteyen herkes için harika bir seçimdir.

Karakter. AI'nın en iyi özellikleri

Konuşmalar için benzersiz karakterler oluşturun ve özelleştirin

Sürükleyici hikaye anlatımı için rol yapma senaryolarına katılın

Sistem, kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenirken karakter yanıtlarında sürekli iyileştirmeler bekleyebilirsiniz

Karakter. AI sınırlamaları

Bazı karakterlerin kişilik derinliği sınırlı olabilir ve bu da konuşma kalitesini etkileyebilir

Daha karmaşık diyaloglar başlatmak için kullanıcılardan daha fazla yaratıcılık gerektirebilir

Karakter. AI fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Premium: Kullanıcı başına aylık 9,99

Karakter. AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

13. Elicit (Araştırma ve veri toplama için en iyisi)

via Elicit

Elicit, araştırma ve veri toplama için ChatGPT kullanıyorsanız inanılmaz derecede yararlı bir alternatiftir. Bu araç, akademisyenler ve araştırmacılar için özel olarak tasarlanmıştır ve bilgileri verimli bir şekilde düzenlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Elicit'te en çok takdir ettiğim şey, araştırmalarımı iş arkadaşlarımla kolayca paylaşabilmem.

En iyi özellikleri ortaya çıkarın

Yapılandırılmış şablonlarla literatür incelemelerini ve araştırma verilerini düzenleyin

Kapsamlı işbirliği özellikleri sayesinde şablonları paylaşın ve geri bildirim alın

Daha derin analizler için mevcut literatüre dayalı sorular oluşturun

Sınırlamaları ortaya çıkarın

Gelişmiş işlevlerini kullanmak için bir öğrenme süreci vardır

Fiyatlandırma bilgisi alın

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Artı: Aylık 10 dolar

Pro: Aylık 42 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar alın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

14. Surfer AI (SEO içerik ş akışı oluşturmak için en iyisi)

via Surfer AI

Surfer AI, arama motorları için optimize edilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Araç aracılığıyla anahtar kelime araştırması ve sayfa içi optimizasyonu entegre ederek, yalnızca bilgilendirici değil, aynı zamanda SEO dostu makaleler yazabilirsiniz. SEO içgörülerinden yoksun içerik oluşturmaya odaklanan ChatGPT'den farklı olarak, Surfer AI yaratıcılığı veriye dayalı optimizasyonla birleştirir.

Surfer AI'nın içerik oluşturma iş akışını iyileştirme yeteneği, onu öne çıkan bir araç haline getiriyor. Bu, zaman kazanmamı sağlıyor ve makalelerimin çevrimiçi ortamda iyi performans gösterme şansını artırıyor. Hem kaliteli içerik hem de SEO optimizasyonunu tek seferde isteyenler için hepsi bir arada bir çözüm.

Surfer AI'nın en iyi özellikleri

Anahtar kelime araştırmasını ve SEO içgörülerini doğrudan içerik oluşturmaya entegre edin

En iyi rakiplerin analizine dayalı olarak içerik önerilerini optimize edin

SEO için optimize edilmiş makaleleri hızlı bir şekilde oluşturmak için yapılandırılmış taslaklar hazırlayın

Surfer AI sınırlamaları

SEO trendlerine büyük ölçüde bağlıdır ve bu da bazen yaratıcı içerik hedefleriyle uyumlu olmayabilir

SEO'ya yeni başlayanlar için bu çok zor olabilir

Surfer AI fiyatlandırması

aylık 179 $, yıllık olarak faturalandırılır

Surfer AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

15. HuggingChat (Açık kaynaklı AI projeleri için en iyisi)

huggingChat aracılığıyla

HuggingChat, açık kaynaklı AI projelerinde çalışmayı keyifli hale getirir. Hugging Face tarafından geliştirilen HuggingChat, meraklıların önceden eğitilmiş AI modellerinden oluşan kapsamlı kütüphanesini kullanarak AI destekli uygulamalar oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır.

HuggingChat'in benzersiz özelliği esnekliğidir — metin oluşturmadan çeviriye kadar, ChatGPT gibi tek bir platforma bağlı kalmadan her şeyi gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

HuggingChat'in en iyi özellikleri

Çeşitli uygulamalar için geniş bir açık kaynaklı AI modeli kütüphanesine erişin

Özel ihtiyaçlara ve projelere uyacak şekilde AI modellerini özelleştirin

Destek ve işbirliği için aktif bir geliştirici topluluğuna güvenin

HuggingChat sınırlamaları

Yeteneklerini tam olarak kullanmak için bazı teknik uzmanlık gerektirir

Açık kaynak çerçevelere aşina olan geliştiricilerle sınırlıdır

HuggingChat fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Ücretli Planlar: Başlangıç: 59 $/ay Pro: 249 $/ay Enterprise: Büyük ölçekli kullanım için özel fiyatlandırma

Başlangıç: 59 $/ay

Pro: 249 $/ay

Enterprise: Büyük ölçekli kullanım için özel fiyatlandırma

Modele özel fiyatlandırma Küçük: Ayda 100.000 istek (tüm modeller için) 12,90 $/ay Orta: Ayda 1 milyon istek (tüm modeller için) 59 $/ay Büyük: Ayda 5 milyon istek (tüm modeller için) 249 $/ay

Küçük: Ayda 12,90 $ karşılığında aylık 100.000 istek (tüm modeller için)

Ortalama: Aylık 1 milyon istek (tüm modellerde) için aylık 59 ABD doları

Büyük: Aylık 249 $ karşılığında aylık 5 milyon istek (tüm modellerde)

Başlangıç: 59 $/ay

Pro: 249 $/ay

Enterprise: Büyük ölçekli kullanım için özel fiyatlandırma

Küçük: Ayda 12,90 $ karşılığında aylık 100.000 istek (tüm modeller için)

Ortalama: Aylık 1 milyon istek (tüm modellerde) için aylık 59 ABD doları

Büyük: Aylık 249 $ karşılığında aylık 5 milyon istek (tüm modellerde)

HuggingChat puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

16. Socratic (Tahmine dayalı mühendislik yönetimi için en iyisi)

socratic aracılığıyla

Socratic manuel proje yönetiminden tahmine dayalı mühendislik yönetimine geçmek isteyen mühendislik takımları için bir nimettir. Platform, GitHub gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak takımların iş akışını basitleştirirken proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde etmelerini sağlar.

Socratic, zaman çizelgelerini ve iş yükü darboğazlarını tahmin etmek için AI kullanır ve takımlara önlerinde neler olduğunu net bir şekilde gösterir. Ayrıca, benzersiz takım hedeflerine göre özelleştirilebilir görünümler ve raporlar sunarak performans izlemeyi çok daha eyleme geçirilebilir hale getirir.

Socratic'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı AI tahminleriyle proje zaman çizelgelerini ve iş yükü dağıtımını net bir şekilde görün

Görevleri verimli bir şekilde yeniden dağıtın ve iş yükü yönetimi ile dengeli takım verimliliğini koruyun

Özel gösterge panelleri oluşturarak, projeleriniz ve takım performansınızla ilgili belirli metrikleri özelleştirilebilir görünümlerle izleyin

Socratic sınırlamaları

Jira ve GitHub dışındaki diğer proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon eksikliği

Sistemin kurulumu ve yapılandırması başlangıçta zaman alıcıdır

Sokratik fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Socratic puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

17. Amazon CodeWhisperer (AI destekli kodlama yardımı için en iyisi)

amazon CodeWhisperer aracılığıyla

Amazon CodeWhisperer, geliştirici olarak kodlama sürecinizi iyileştirir. Bu yapay zeka destekli araç, kod yazmanıza, hata ayıklamanıza ve kodları her zamankinden daha hızlı optimize etmenize yardımcı olmak için konuşma şeklinde akıllı kod önerileri sunar.

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi özellikleri

AI kod önerilerini doğrudan popüler Entegre Geliştirme Ortamları (IDE'ler) içinde entegre edin

AWS hizmetleri için optimize edilmiş bulut uyumlu uygulamalar oluşturun

Projelerinizde çok yönlülük için birden fazla programlama dili desteği alın

Amazon CodeWhisperer sınırlamaları

AWS ekosisteminde çalışan geliştiricilerle sınırlıdır

Özellikle gelişmiş kullanım durumlarında, optimumdan daha az kod üretebilir

Amazon CodeWhisperer fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur bireysel AWS kullanıcıları için

Kurumsal düzeyde kullanım için ücretli planlar mevcuttur

Amazon CodeWhisperer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

18. YouChat AI (Kişisel asistanlık ve web tarama için en iyisi)

youChat AI aracılığıyla

YouChat AI, AI destekli kişisel asistanlık ve hızlı web tarama için mükemmel bir seçimdir. Genel bilgi sorgularına gerçek zamanlı yanıtlar vermek üzere tasarlanmıştır. Özellikle zamanın önemli olduğu konularda güncel bilgileri bulmak için yararlı buluyorum. Son etkinlikleri aramam, kişisel görevlerim için öneriler almam veya uzun makaleleri özetlemem gerektiğinde YouChat işimi kolaylaştırıyor.

YouChat AI'nın en favori özelliklerinden biri, gereksiz ayrıntılarla beni boğmadan kısa ve öz cevaplar vermesi.

YouChat AI'nın en iyi özellikleri

Doğru ve güncel yanıtlar için gerçek zamanlı web tarama sonuçları alın

İlgili kaynakları ve alıntıları cevaplarına entegre edin

YouChat AI sınırlamaları

Web tarama, diğer AI modellerine kıyasla yanıt sürelerini yavaşlatabilir

Bazen, karmaşık ve incelikli tartışmalar için gereken derinlik veya yaratıcılıktan yoksundur

YouChat AI fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Pro: Aylık 15 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takım: Aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

YouChat AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

19. Undetectable. ai (İnsan benzeri içerik oluşturmak için en iyisi)

Doğal ve özgün hissettiren yüksek kaliteli içerik oluşturmam gerektiğinde, Undetectable. ai hayatımı değiştirdi. Bu ChatGPT alternatifi, makaleler, blog gönderileri veya kişisel bir dokunuş gerektiren herhangi bir içerik için mükemmel olan, ilgi çekici, insan benzeri yazılar üretmede mükemmeldir.

Undetectable. ai'nin gelişmiş özellikleri, sorunsuz ve profesyonel yazımı önceliklendirerek, işlerini geliştirmek isteyen öğrenciler, yazarlar ve içerik pazarlamacıları için mükemmel bir araç haline getirir.

Undetectable. ai'nin en iyi özellikleri

Hedef kitlenizin ilgisini çeken, insan benzeri metinler oluşturun

Farklı tonlar ve karmaşıklıklar için yazma stilini özelleştirin

İçeriğin okunabilirliği ve özgünlüğü hakkında anında geri bildirim alın

Tespit edilemez. ai sınırlamaları

Diğer AI araçlarına kıyasla sınırlı yaratıcı yazma yetenekleri

İçerik, en gelişmiş AI algılama sistemleri tarafından hala tespit edilebilir

Algılanamaz. ai fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Ücretli: 5,00 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Algılanamaz. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Undetectable. ai hakkında ne diyor?

AI tarafından oluşturulan içeriği tanımlamada işimi kolaylaştırdı. Herkesin sıfırdan yazmak yerine gerektiği gibi içerik oluşturabileceği neredeyse tüm AI algılama olasılıklarını arar, bu da zaman alır.

AI tarafından oluşturulan içeriği tanımlamada işimi kolaylaştırdı. Herkesin sıfırdan yazmak yerine gerektiği gibi içeriği oluşturabileceği neredeyse tüm AI algılama olasılıklarını arar, bu da zaman alır.

20. GitHub Copilot (Yazılım kodlama desteği için en iyisi)

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub ve OpenAI'nin işbirliği ile ortaya çıkan GitHub Copilot, geliştiricilere yazdıkları sırada gerçek zamanlı kod önerileri sunarak yardımcı olur. Takımımız, bağlama göre tüm satırları veya kod bloklarını otomatik olarak oluşturabilmesi ve daha temiz ve verimli kod yazmamıza yardımcı olması nedeniyle, karmaşık yazılım geliştirme projelerinde çalışırken özellikle yararlı bulmuştur.

Bu AI modeli, kod yapınızdaki kalıpları tanıyarak çözümler önerir, kodunuzu yeniden düzenler ve hatta yorumlar sağlar, böylece zamandan tasarruf eder ve hataları azaltır. Yöntemleri yeniden adlandırmak veya benzer mantığı birden fazla yerde uygulamak gibi tekrarlayan görevlerde takıldığınızda, Copilot doğru önerilerle devreye girer.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Çeşitli programlama dilleri ve çerçeveleri için gerçek zamanlı kod tamamlama durumunu alın

GitHub depolarından özel bilgi tabanları ile projeler arasında tutarlılığı sağlayın

Mevcut kod yapısı ve kalıplarına dayalı bağlamsal önerilerden yararlanarak, geliştirme stilinize uyum sağlayın

Çok yönlü bir geliştirme deneyimi için IDE'ler, GitHub Mobile ve CLI ile entegre edin

GitHub Copilot sınırlamaları

Bazen projenin ihtiyaçlarına uymayan kodlar önerir ve manuel müdahale gerektirir

Özellikle hassas veya özel projelerde dikkatli bir şekilde incelenmezse güvenlik açıklarına neden olabilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Copilot Individual : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Copilot Business : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Copilot Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Github copilot, kodlama kariyerimde en iyi kodlama asistanlarından biri olmuştur. Kodlama stilinize göre kod üretir. Copilot, tekrarlayan kodlar ürettiği için çok zaman kazanmama yardımcı oldu. Sadece sekme tuşuna basarak tüm kodumu tamamlayabiliyorum. Copilot ile düzeltme gibi özellikler de çözüm için internette arama yapmam gerekmediği için bana çok yardımcı oldu. Ayrıca Visual Studio koduna entegrasyonu da kolaydır.

Github copilot, kodlama kariyerimde en iyi kodlama asistanlarından biri olmuştur. Kodlama stilinize göre kod üretir. Copilot, tekrarlayan kodlar ürettiği için çok zaman kazanmama yardımcı oldu. Sadece sekme tuşuna basarak tüm kodumu tamamlayabiliyorum. Copilot ile düzeltme gibi özellikler de çözüm için internette arama yapmam gerekmediği için bana çok yardımcı oldu. Ayrıca Visual Studio koduna entegrasyonu da kolaydır.

ClickUp Brain ile AI'yı Çalışma Alanınıza Getirin

AI sürekli gelişirken, ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek ChatGPT alternatiflerini keşfetmek her zaman iyi bir fikirdir. Yanıt kalitesi, özelleştirme, fiyatlandırma ve daha fazlasını temel alarak bazı harika seçenekleri bir araya getirdik. Ancak bunların çoğu, AI yeteneklerini projelerinize dahil etmek için iş akışınızı değiştirmenizi gerektiren bağımsız araçlar olarak mevcuttur.

Bu seçenekler arasında ClickUp, mevcut iş yapış şeklinizi bozmayan, ancak ClickUp Brain'in benzersiz zekasıyla onu geliştiren hepsi bir arada iş yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. Görev otomasyonundan belge yönetimine ve proje izlemeye kadar her şeyi yapan güçlü bir platforma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı denemenizi şiddetle tavsiye ederim.

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