2025'in En İyi ChatGPT Alternatiflerini ve Rakiplerini Test Ettik (Ücretsiz ve Ücretli)

Son zamanlarda herkes yapay zeka trenine atlamış gibi görünüyor!
PwC'ye göre, üretken AI çözümlerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisi 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolara ulaşabilir. 2 milyondan fazla geliştirici, özelleştirilmiş AI çözümleri oluşturmak için ChatGPT API'sini kullanıyor.
ChatGPT, başarısını kanıtlamıştır; buna hiç şüphe yoktur. Ancak ChatGPT ve diğer üretken AI yazılımlarını inceledikten sonra, ChatGPT'nin hangi alanlarda üstün olduğunu ve hangi alanlarda yetersiz kaldığını tam olarak anladım.
Takımımızdaki diğer AI meraklılarının katkılarıyla, genişleyen AI alanında yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak en iyi AI araçlarının bir listesini hazırladım. Bu araçların her birinin kendine özgü kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları vardır. Kendiniz için en iyi ChatGPT alternatifini keşfetmek için okumaya devam edin.
ChatGPT Sınırlamaları
ChatGPT, talimatlarınıza ve profilinize göre konuşma yanıtları oluşturmada mükemmel bir şekilde çalışsa da, bazı temel sınırlamalardan muzdariptir:
- Görevleri yönetmenize veya karmaşık iş akışları oluşturmanıza yardımcı olacak sınırlı sayıda yerleşik araç vardır
- Proje yönetimi veya içerik araçlarıyla entegrasyon için üçüncü taraf uygulamalara ihtiyacınız var
- AI'nın belirli iş akışlarında nasıl fonksiyon gördüğü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız, ChatGPT'yi kısıtlayıcı bulabilirsiniz
Bu sınırlamalar, proje yönetimi, kodlama veya içerik oluşturma gibi konularda daha fazlasını istemenize neden olabilir.
İyi bir ChatGPT alternatifi nedir?
Her bir ChatGPT alternatifini değerlendirirken, en uygun kullanım alanlarına odaklandım. Ardından, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirdim:
- Yanıt kalitesi: Sorulara verilen yanıtların doğruluğu ve tutarlılığı
- Bağlam farkındalığı: Halüsinasyon olmadan alakalı, özelleştirilmiş yanıtlar sağlama becerisi
- Özelleştirme: Modelleri ince ayar yapmak veya belirli görevler için önceden oluşturulmuş çözümleri kullanmak için seçenekler
- Dil ve sektör desteği: Birden fazla dil ve belirli sektörleri destekleme yeteneği
- Entegrasyonlar: Üçüncü taraf araçlara kolay bağlantılar ve sağlam API erişimi
- Güvenlik ve gizlilik: GDPR veya CCPA gibi veri düzenlemelerine uygunluk
- AI destekli özellikler: Otomasyon, içerik oluşturma ve çok modlu destek
- Kullanıcı deneyimi: Özelleştirme seçeneklerine sahip sezgisel arayüz
- Performans: Yüksek talepler için hızlı yanıtlar ve ölçeklenebilirlik
- Destek ve topluluk: Güçlü müşteri desteği ve aktif bir kullanıcı topluluğu
- Etik kullanım: Etik hususlarda önyargı kontrolü ve şeffaflık
- Fiyatlandırma: Kullanıma dayalı maliyetler ve kurumsal ölçeklendirme ile uygun fiyatlı planlar
ChatGPT Rakipleri Bir Bakışta
ChatGPT, sizin için ideal AI asistanı olabilir, ancak ihtiyaçlarınıza bağlı olarak daha iyi seçenekler de olabilir. Mevcut iş akışınıza doğrudan entegre edilebilen benzersiz özellikler, daha iyi entegrasyonlar veya daha fazla değer arıyorsanız, aşağıda beklentilerinizi karşılayabilecek ChatGPT gibi en iyi AI araçlarını bulabilirsiniz.
|Araç
|En iyisi
|Anahtar özellikler
|ClickUp
|AI destekli iş yönetimi
|ClickUp Brain, yapay zeka destekli görev otomasyonu, belge yönetimi, proje izleme, özetleme ve daha fazlası
|Google Gemini
|Doğal dil işleme ve görüntü oluşturma
|Çok modlu yapay zeka, dil ve görsel girdi işleme
|Microsoft Copilot
|Kurumsal düzeyde ofis otomasyonu
|Office Suite ile entegrasyon, görev otomasyonu, belge oluşturma
|Claude
|Etik konuşma yapabilen yapay zeka
|İnsan benzeri konuşmalar, büyük dil modelleri
|Perplexity AI
|Gerçek zamanlı, gerçeklere dayalı bilgi erişimi
|Alıntı tabanlı aramalar, gerçek zamanlı veri üretimi
|Jasper AI
|İçerik oluşturma ve pazarlama
|AI destekli içerik oluşturma, özelleştirilebilir tonlar ve stiller
|Meta AI
|Meta platformlarında gerçek zamanlı etkileşim
|Görüntü düzenleme, nesne tanıma, grup sohbeti etkileşimi, Meta ile entegrasyon
|Chatsonic
|Gerçek zamanlı veriler ve AI konuşmaları
|Gerçek zamanlı haber verileri, sesli etkileşimler, görüntü oluşturma
|Writesonic
|AI destekli içerik oluşturma
|Blog yazısı ve makale yazımı, SEO optimizasyonu, AI sohbet robotu oluşturma
|Semrush ContentShake AI
|İçerik fikir üretme ve optimizasyon
|SEO odaklı içerik önerileri, rakip analizi
|OpenAI Playground
|AI modellerini deneme
|Özelleştirilebilir AI modelleri, kullanıcı odaklı deneyler
|Character.AI
|Etkileşimli AI karakterleri oluşturma
|İnsan benzeri karakter yanıtları, etkileşimli diyaloglar
|Elicit
|Araştırma makalesi oluşturma
|AI tarafından oluşturulan araştırma özetleri, alıntı izleme
|Surfer AI
|SEO destekli içerik oluşturma
|SERP analizi, SEO odaklı içerik optimizasyonu
|HuggingChat
|Açık kaynaklı konuşma yapabilen yapay zeka
|Topluluk odaklı model geliştirme, özelleştirilebilir modeller
|Socratic
|Tahmine dayalı mühendislik yönetimi
|Kod kalitesini ve verimi izleyin
|Amazon CodeWhisperer
|AWS Geliştiricileri için AI kodlama asistanı
|Kod önerileri, gerçek zamanlı öneriler
|YouChat AI
|Genel amaçlı konuşma AI
|Genel konuşma, içerik özetleme, kodlama
|Undetectable.ai
|İçerik oluşturma ve algılama önleme
|AI içerik oluşturma, algılanamayan AI tarafından oluşturulan metinler
|GitHub Copilot
|AI destekli kod yazma
|Kod tamamlama, gerçek zamanlı öneriler
Ayrıca okuyun: İşinizi Dönüştürecek 25 ChatGPT Hilesi
2025'te Denedik En İyi 20 ChatGPT Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)
İşte araştırmamı temel alan 20 ChatGPT alternatifinin ayrıntılı listesi. Listede, değerlendirebilmeniz için tüm özellikleri, sınırlamaları ve fiyatları hakkında bilgiler yer almaktadır. Hangi aracın sizin için en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır.
1. ClickUp (AI destekli iş yönetimi için en iyisi)
ClickUp , bir AI proje yönetimi aracıdır ve AI özelliği olan ClickUp Brain, her rol için olmazsa olmaz bir araç tır. ClickUp'taki diğer birçok kişi gibi, ben de bu araca aşık oldum. ClickUp paketine entegre olduğu için, basit görev otomasyonunun ötesine geçer: AI yeteneklerini kullanarak proje planlamasını ve iş akışlarını optimize etmeye, içerik oluşturmaya ve düzenlemeye, şirket bilgilerini yönetmeye ve verimliliği artırmak için akıllı öneriler sunmaya yardımcı olur.
ClickUp Brain'in ChatGPT'ye göre en büyük avantajı, belirli bir iş akışı veya görev yönetim sisteminden bağımsız olarak çalışan ChatGPT'nin aksine, projelerinizin bağlamında çalışmasıdır. Ayrıca, ChatGPT metin tabanlı yardım ve içerik oluşturma için mükemmel olsa da, proje yürütme araçları sağlamaz.
ClickUp, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarından öğrenerek, kuruluşunuzun hedeflerine göre ölçeklenebilen, iş yönetimine daha özel bir yaklaşım sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Çalışma alanınızda ilgili belgeleri, görevleri, bahsetmeleri ve yorumları bulmak için doğal dil sorguları kullanın
- AI Knowledge Manager ile sorularınızı sorun ve görevleriniz, belgeleriniz ve çalışanlarınızdan net, özlü cevaplar ve analizler alın
- AI Project Manager ile görevler, belgeler ve kişiler için tek tıklamayla güncellemeler, durum raporları ve özetler alın
- AI Writer for Work ile gramer açısından kusursuz içerik, teknik belgeler ve pazarlama materyalleri kendi ses tonunuz ve stilinizle oluşturun
- Durum güncellemeleri veya proje özetleri gibi yaygın iş iletişimlerini hızlandırmak için AI destekli şablonlar oluşturun
Daha görsel bir öğrenen iseniz, ClickUp Brain'deki bu açıklayıcı videoyu izleyin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, karmaşık iş akışlarını ayarlamak için daha zor bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor
- Mobil deneyim, masaüstü sürümüyle aynı düzeyde olmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, yüksek düzeyde entegre bir proje yönetimi platformu sunar. Hem basit hem de karmaşık projeler için uygundur. Projenin nelerden oluştuğu ve bunların nasıl ilerlediği konusunda hem takım üyeleri hem de yöneticiler için yüksek düzeyde görünürlük sağlar. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltmak için AI (ClickUp Brain) kullanır. Kolayca proje raporları oluşturabilir. Projenin tüm üyelerine, projenin tüm unsurları ve kimin ne yapacağı hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar.
ClickUp, son derece entegre bir proje yönetimi platformu sunar. Hem basit hem de karmaşık projeler için uygundur. Projenin nelerden oluştuğu ve bunların nasıl ilerlediği konusunda hem takım üyeleri hem de yöneticiler için yüksek düzeyde görünürlük sağlar. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltmak için AI (ClickUp Brain) kullanır. Kolayca proje raporları oluşturabilir. Bir projenin tüm üyelerine, projenin tüm unsurları ve kimin ne yapacağı hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar.
Daha fazla bilgi mi ihtiyacınız var? İşte sizin için ayrıntılı bir ClickUp ve ChatGPT karşılaştırması.
2. Google Gemini (En iyi ücretsiz ChatGPT alternatifi)
Google Gemini, metin ve görüntü analizini kolayca entegre ederek gerçek anlamda çok modlu bir AI deneyimi sunar. Gemini'nin Google ekosistemiyle derin entegrasyonu, onu diğerlerinden ayırır ve Google Hizmetleri ile Google Dokümanlar ve E-Tablolar gibi Google Çalışma Alanı araçlarını kusursuz bir şekilde kullanmamı sağlar.
Gemini, Google'ın tescilli arama algoritmalarını kullanarak gerçek zamanlı web verilerine erişim sağlar. Aşağıda, Google Gemini ve ChatGPT arasında seçim yapmanıza yardımcı olacak en iyi özelliklerden ve sınırlamalardan bazıları bulunmaktadır .
Google Gemini'nin en iyi özellikleri
- Google'ın arama motoru tarafından desteklenen gerçek zamanlı web verilerine erişin
- AI arayüzünden içerik (Google Dokümanlar), tasarım (Google Sunum) ve analiz (Google E-Tablolar) için yaratıcı çıktılar oluşturun
- Google'ın Bilgi Grafiği'nden zengin veri içgörüleri elde edin
Google Gemini sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, sınırlı bağlamsal anlayışından şikayetçi
- Kullanıcılar, karmaşık çok modlu sorguları işlerken ara sıra yavaş yanıt süreleri yaşadıklarını bildirmiştir
- Bazı kullanıcılar, diğer AI araçlarına kıyasla Google dışı hizmetlerle entegrasyonun sınırlı olduğunu düşünebilir
Google Gemini fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm mevcuttur
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 30 $, yıllık faturalandırılır
Google Gemini puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (150+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Google Gemini hakkında ne diyor?
Gemini, verilerimizi kullanma ve yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Büyük işletmelerin ve bireysel kullanıcıların taleplerini karşılayabilecek şaşırtıcı özelliklere sahip, güçlü ve uyarlanabilir bir platformdur. Gemini'yi ilk kullanmaya başladığımızda, kullanıcı verimliliği ve etkinliğinin tasarımında en önemli öncelikler olduğunu hemen fark ettik. Gemini'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Google'ın farklı veri kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyonudur. bu bağlantı sayesinde, artık birkaç araç ve veritabanı arasında gezinmek gibi zahmetli bir süreçle uğraşmak zorunda kalmıyoruz ve verilerimiz hakkında konsolide bir resim elde ediyoruz. Sonuç olarak, takımımızın verimliliği arttı ve iş akışlarımız çok daha verimli hale geldi.
Gemini, verilerimizi kullanma ve yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Büyük işletmelerin ve bireysel kullanıcıların taleplerini karşılayabilecek şaşırtıcı özelliklere sahip, güçlü ve uyarlanabilir bir platformdur. Gemini'yi ilk kullanmaya başladığımızda, kullanıcı verimliliği ve etkinliğinin tasarımında en önemli öncelikler olduğunu hemen fark ettik. Gemini'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Google'ın farklı veri kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyonudur. bu bağlantı sayesinde, artık birkaç araç ve veritabanı arasında gezinmek gibi zahmetli bir süreçle uğraşmak zorunda kalmıyoruz ve verilerimiz hakkında konsolide bir resim elde ediyoruz. Sonuç olarak, takımımızın verimliliği arttı ve iş akışlarımız çok daha verimli hale geldi.
3. Microsoft Copilot (Microsoft Office'te AI ile geliştirilmiş verimlilik için en iyisi)
Microsoft 365 paketini kullanıyorsanız, muhtemelen Microsoft Copilot uygulamasını zaten kullanıyorsunuzdur. Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalara doğrudan entegre olan bu uygulama, AI destekli bir yardım katmanı ekleyerek belge taslağı oluşturmadan veri analizine kadar her şeyi iyileştirir.
Bu ChatGPT alternatifi, sıradan bir AI sohbet robotu değildir. Konuşma metinleri oluşturmak için büyük dil modellerini kullanmada mükemmeldir ve gelişmiş veri analizi yapabilir.
Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri
- Veri analizi, formül oluşturma ve içerik oluşturma için öneriler alın
- Outlook'ta e-posta taslağı oluşturma dahil olmak üzere tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Microsoft Teams entegrasyonu ile işbirliğini geliştirin
Microsoft Copilot sınırlamaları
- Yalnızca Microsoft 365 aboneleri tarafından kullanılabilir
- AI yetenekleri, karmaşık araçlara aşina olan daha ileri düzey kullanıcılar için temel düzeyde gelebilir
- İlk raporlarda, belirli Excel formüllerinin oluşturulmasında ara sıra yanlışlıklar olduğu bahsedilmektedir
Microsoft Copilot fiyatlandırması
- kullanıcı başına aylık 20 $
Microsoft Copilot puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?
Copilot, toplantı gündemini yazmak veya sanal toplantıların sonuçlarını özetlemek gibi sıradan günlük görevleri azaltır. Her gün kullanıyorum. Bir konuyu araştırırken, arama motoruna bırakmaktan çok daha spesifik ve hedefli sonuçlar elde etmeme yardımcı oluyor. Ya da bir belge veya rapor yazmaya çalışırken, nasıl başlayacağımı bilemediğimde, bana daha hızlı fikirler vermek için bir PowerPoint sunumu başlatıyor. İyi komutlar yazmayı biraz öğrendikten sonra, özellikle tüm Office 365 araçlarına entegre edildiğinde ve kuruluşunuzun bir parçası olduğunda ve tüm iç belgelere erişimi olduğunda kullanımı çok kolaydır.
Copilot, toplantı gündemini yazmak veya sanal toplantıların sonuçlarını özetlemek gibi sıradan günlük görevleri azaltır. Her gün kullanıyorum. Bir konuyu arama motoruna bırakmaktan çok daha spesifik ve hedefli sonuçlarla araştırmaya yardımcı oluyor. Ya da bir belge veya rapor yazmaya çalışırken bana daha hızlı fikirler vermek için bir PowerPoint sunumu başlatıyorum, ancak nasıl başlayacağımı bilemiyorum. İyi komutlar yazmayı biraz öğrendikten sonra, özellikle tüm Office 365 araçlarına entegre edildiğinde ve kuruluşunuzun bir parçası olduğunda ve tüm iç belgelere erişimi olduğunda kullanımı çok kolaydır.
4. Claude (Yaratıcı, konuşma metinleri oluşturmak için en iyisi)
Claude, özellikle uzun metinler oluşturmak için denediğim bir başka konuşma AI aracıdır. Anthropic tarafından geliştirilen Claude, AI'nın güvenliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. ChatGPT ile karşılaştırıldığında, bu AI yazma aracı tarafından üretilen çıktı daha sezgisel hissedilir.
Makaleleri özetlemesini veya fikir üretmeme yardımcı olmasını istediğimde, Claude AI komutlarımın amacına uygun, ayrıntılı ve tutarlı cevaplar verdi. Claude'u blog taslakları yazmak ve raporlar hazırlamak gibi yaratıcı görevler için de kullandım ve her ikisinde de gerçekten iyi bir performans gösterdi.
Claude'un en iyi özellikleri
- Derinlemesine ve bağlamı algılayan konuşmalardan yararlanın
- Aynı kolaylıkla basit görevleri yerine getirin ve karmaşık sorguları çözün
- Gelişmiş güvenlik özellikleri ve etik AI taahhüdü ile zararlı veya önyargılı çıktıları en aza indirin
Claude sınırlamaları
- Kullanıcılar, büyük hacimli girdileri işlerken ara sıra yavaşlama yaşadıklarını bildiriyor
- Metin dışında görüntü oluşturma veya medya ile çalışma yeteneği yoktur
Claude fiyatlandırması
- Ücretsiz plan mevcuttur
- Pro: Kişi başına aylık 20 $
- Takım: Kişi başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Claude puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (23 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?
Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de seviyorum.
Claude'un en kullanışlı özelliği, AI'nın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude'un sevdiğim bir başka özelliği de yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de seviyorum.
Ayrıca okuyun: AI Yazım için En İyi 10 Claude AI Alternatifi
5. Perplexity AI (Güvenilir veri kaynakları bulmak için en iyisi)
Perplexity AI'yı kullanmak, cevapları bulmak için bir arama motoru ve bir konuşma asistanının birleşimine güvenmek gibi hissettiriyor. Soruları derinlemesine ve halüsinasyonlar olmadan cevaplamak için web'deki birden fazla güvenilir kaynaktan bilgi alabilmesini seviyorum.
Yaratıcı yanıtlar üretmeye odaklanan ChatGPT ile karşılaştırıldığında, Perplexity AI, alıntılanan kaynaklarla doğrulayabileceğiniz, gerçeklere dayalı, araştırma odaklı yanıtlar sunar. Doğrulanmış verilere ihtiyaç duyduğum niş soruları yanıtlamak için kullandım ve beni hayal kırıklığına uğratmadı.
Perplexity AI'nın en iyi özellikleri
- Daha fazla şeffaflık için her yanıtta güvenilir kaynaklar belirtilmiştir
- Araştırma ve niş sorguları yanıtlamak için doğru verilere erişin
- Cevapları daha hızlı bulmanıza ve çözmenize yardımcı olan kullanıcı dostu bir arayüzün keyfini çıkarın
Perplexity AI sınırlamaları
- Diğer AI araçlarına kıyasla yaratıcı veya konuşma içerikleri oluşturmada sınırlıdır
- Yanıtlar bazen karmaşık sorgular için çok kısa olabilir
- Kaynak tabanında indekslenmemişse, bazen yeni verileri kaçırabilir
Perplexity AI fiyatlandırması
- Fiyatlandırma, belirteç boyutuna ve isteklere göre belirlenir
Perplexity AI puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (30+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?
Kaynaklarla belirli konuları arayabildim. Perplexity, rastgele bilgiler vermek yerine, bilgilerin kaynağını gösterir ve kaynağın güvenilir bir web sitesinden olup olmadığını doğrulayabiliyorum. Yazma içeriği ararken veya belirli araştırma konuları hakkında arama yaparken kaynak bulmak neredeyse çok önemlidir ve Perplexity bunu daha iyi yapar. PC ve mobil cihazlarda kullanımı kolaydır ve kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostudur. Perplexity, kapsamlı arama ve yazma için her gün kullanılabilir ve güvenilebilir.
Kaynaklarla belirli konuları arayabildim. Perplexity, rastgele bilgiler vermek yerine, bilgilerin kaynağını gösterir ve kaynağın güvenilir bir web sitesinden olup olmadığını doğrulayabiliyorum. Yazma içeriği ararken veya belirli araştırma konuları hakkında arama yaparken kaynak bulmak neredeyse çok önemlidir ve Perplexity bunu daha iyi yapar. PC ve mobil cihazlarda kullanımı kolaydır ve kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostudur. Perplexity, kapsamlı arama ve yazma için her gün kullanılabilir ve güvenilebilir.
Ayrıca okuyun: En İyi 10 Perplexity AI Alternatifi ve Rakibi
6. Jasper AI (Büyük ölçekli içerik oluşturma için en iyisi)
Jasper, büyük miktarda içeriği hızlı bir şekilde üretmesi gereken pazarlamacılar, içerik oluşturucular ve ajanslar için tasarlanmış bir AI içerik oluşturucu. Blog gönderileri, e-posta metinleri, sosyal medya içeriği ve ürün açıklamaları oluşturmak için özellikle yararlı buldum.
ChatGPT'den daha iyi bir şekilde markanızın ses tonunu anlar ve buna uyum sağlar, böylece içeriğin şirketinizin mesajlarıyla uyumlu olmasını sağlar.
Jasper AI'nın en iyi özellikleri
- Çeşitli içerik türlerini hızlı bir şekilde oluşturmak için kapsamlı şablon kitaplığından yararlanın
- Marka mesajlarınızı özelleştirmek için birden fazla ses tonu seçeneği kullanın
- Harici platformlar olmadan Google arama motoru ve Bing arama motoru için içeriği optimize edin
Jasper AI sınırlamaları
- Net girdi kuralları olmadan tekrarlayan içerik üretebilir
- Platformun gelişmiş özelliklerine alışmak için öğrenme eğrisi dik olabilir
- Bazı kullanıcılar, komutlar genel olduğunda içerik doğruluğunun düşebileceğini bildiriyor
Jasper AI fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jasper AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Jasper AI hakkında ne diyor?
Çevrimiçi olarak çok sayıda AI aracı mevcut ve bu ücretli AI araçlarından birkaçını denedikten sonra, sonunda Jasper'da karar kıldım. İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmemizin başlıca nedenleridir.
Çevrimiçi olarak çok sayıda AI aracı mevcut ve bu ücretli AI araçlarından birkaçını denedikten sonra, sonunda bir tanesine sadık kaldım: Jasper. İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmemizin başlıca nedenleridir.
Ayrıca okuyun: En İyi 15 Jasper AI Alternatifi ve Rakibi
7. Meta AI (Sosyal entegrasyon ve görsel AI için en iyisi)
Meta AI'yı kullanıyorum ve sosyal entegrasyon için mükemmel. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi Meta platformlarında yaratıcı özellikler sunuyor. Bu ücretsiz ChatGPT alternatifi, fotoğrafları düzenlememe, resimlerdeki nesneleri tanımama ve hatta akıllı başlıklar oluşturmama yardımcı oluyor.
AI modeli, sohbet sırasında fotoğrafları düzenlememe veya görüntüler hakkında kusursuz bir şekilde bilgi edinmeme olanak tanıyor. Meta'nın uygulamalarını entegre etmek, günlük görevlerden yaratıcı faaliyetlere kadar her şeyin akıcı hissettirmesini sağlıyor.
Meta AI'nın en iyi özellikleri
- AR gözlükleri ve mobil cihazlar aracılığıyla eller serbest destek için sesli etkileşimi kullanın
- AI destekli görüntü oluşturma yetenekleri ve akıllı öneriler için Meta platformlarıyla entegre edin
- Dinamik konuşmalar için grup sohbetlerinde @Meta AI'yı etiketleyin
Meta AI sınırlamaları
- Bazı gelişmiş düzenleme özellikleri, karmaşık görüntülerde amaçlandığı gibi çalışmayabilir
- Sınırlı dil ve bölgelerde kullanılabilir, bu da daha geniş kullanımını kısıtlamaktadır
Meta AI fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm mevcuttur
Meta AI derecelendirmeleri ve yorumları
- Meta platformları ile entegrasyon nedeniyle yaygın olarak kullanılamaz
8. Chatsonic (Sesli sohbet için en iyisi)
Chatsonic, bir makineyle değil, bir arkadaşımla sohbet ediyormuşum gibi hissettiriyor. Çeşitli platformlarla entegrasyonlar sunan ücretsiz ChatGPT alternatiflerinden biridir ve AI sohbet robotlarını projelerinize veya uygulamalarınıza kolayca entegre etmenizi sağlar.
Genel olarak, konuşma ve sesli yanıt özelliklerini bir araya getiren bir AI aracı arıyorsanız, Chatsonic iyi bir seçimdir.
Chatsonic'in en iyi özellikleri
- En güncel bilgiler ve bağlam için web'e gerçek zamanlı olarak erişin
- Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre konuşmaları özelleştirmek için istemleri özelleştirin
Chatsonic sınırlamaları
- Ses özellikleri ek kurulum veya entegrasyon çabaları gerektirebilir
- AI sohbetinden gelen yanıtlar, istemler yeterince spesifik değilse bazen konudan sapabilir
Chatsonic fiyatlandırması
- Ücretsiz erişim mevcuttur
Chatsonic puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Writesonic (AI destekli metin yazımı için en iyisi)
Writesonic, etkileyici hız ve yaratıcılıkla pazarlama metinleri, reklamlar ve uzun form içerikler oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Daha çok konuşma görevlerine odaklanan ChatGPT'den farklı olarak, Writesonic etkileyici metinler oluşturarak etkileşimi ve dönüşümleri artırır.
Kullanıcıların Writesonic'te en çok takdir ettiği özellikler, sezgisel arayüzü ve kullanıcı dostu deneyimidir.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Farklı türdeki metin yazımı için AI komut şablonlarından yararlanın
- En ilgi çekici içeriği seçmek için birden fazla çıktı varyasyonu oluşturun
- Yerleşik SEO özelliklerini kullanarak içeriği arama motorları için optimize edin
Writesonic sınırlamaları
- Bazen, dil ve bağlamdaki nüanslar için düzenleme gerekir
- Kullanım sınırlarını aşarsanız fiyatlar hızla artabilir
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz erişim mevcuttur
- Bireysel: Aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Standart: Aylık 79 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Daha büyük takımlar için özel fiyatlandırma
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?
Writesonic, blog yazım için hızlı bir şekilde temel oluşturmak için yararlı bir araç olduğunu kanıtladı. Yapılandırılmış bir taslak ve ilgili içerik sağlayarak zaman kazandırdı. Ancak, çıktının doğruluğunu sağlamak ve yazıya daha kişisel bir dokunuş eklemek için yine de gözden geçirme ve düzenleme gerekiyordu.
Writesonic, blog yazım için hızlı bir şekilde temel oluşturmak için yararlı bir araç olduğunu kanıtladı. Yapılandırılmış bir taslak ve ilgili içerik sağlayarak zaman kazandırdı. Ancak, çıktının doğruluğunu sağlamak ve yazıya daha kişisel bir dokunuş eklemek için yine de gözden geçirme ve düzenleme gerekiyordu.
10. Semrush ContentShake AI (SEO içerik optimizasyonu için en iyisi)
Semrush ContentShake AI, pazarlamacılara ve içerik oluşturuculara, yüksek kaliteli makaleler oluştururken içeriklerini arama motorları için optimize etmelerine yardımcı olur. İçerik takımlarının anahtar kelime performansını analiz etmelerine ve iyi sıralama elde etmek için özel içerik oluşturmalarına olanak tanır.
Semrush ContentShake AI'nın en iyi özellikleri
- Veriye dayalı içerik stratejileri oluşturmak için Semrush'un SEO araç setiyle entegre edin
- Detaylı içerik özetleri ve ana hatları hızlıca oluşturun
- Anahtar kelime ve hedef kitle bilgilerine dayalı gerçek zamanlı öneriler alın
Semrush ContentShake AI sınırlamaları
- SEO ve Semrush'un ekosistemine aşina olan kullanıcılar için daha etkilidir
- Bazı özellikler Semrush'un daha kapsamlı hizmetlerine abonelik gerektirebilir
Semrush ContentShake AI fiyatlandırması
- Semrush aboneliği gerektirir; fiyatlar aylık 60 $'dan başlar
Semrush ContentShake AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
11. OpenAI Playground (AI modellerini denemek için en iyisi)
OpenAI Playground, kullanıcı dostu bir ortamda çeşitli OpenAI modelleriyle etkileşim kurmamı sağlıyor. ChatGPT, kullanıcıların komut istemlerini, ayarları ve parametreleri denemesine izin vermezken, OpenAI Playground bunu yapar. Bu, AI etkileşimlerini ince ayarlamak isteyen geliştiriciler ve araştırmacılar için ideal bir araçtır.
OpenAI Playground'un en iyi özellikleri
- Farklı uygulamalar için çeşitli AI modellerine erişin
- Giriş parametrelerindeki değişikliklerin AI yanıtlarını nasıl etkilediğini test etmek için ayarları özelleştirin
- Basit ve sezgisel bir arayüz aracılığıyla komut istemlerini kolayca deneyin
OpenAI Playground sınırlamaları
- Potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için AI kavramlarını iyi anlamak gerekir
- Bazı gelişmiş özelliklerin entegrasyonu için teknik uzmanlık gerekebilir
OpenAI Playground fiyatlandırması
- Daha gelişmiş özellikler ve daha yüksek sınırlar için kullanıma dayalı fiyatlandırma
OpenAI Playground puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
12. Karakter. AI (Rol yapma ve etkileşimli konuşmalar için en iyisi)
Character. AI'yı kullanırken çok eğlendim, özellikle rol yapma senaryoları ve etkileşimli hikaye anlatımı için. Character. AI'nın ücretsiz seçeneği ile, eğlenceli şakalardan derin felsefi tartışmalara kadar uzanan diyaloglara girmemi sağlayan benzersiz karakterler yaratabiliyorum.
Fikir üretmek isteyen yazarlar veya yaratıcı bir konuşmaya katılmak isteyen herkes için harika bir seçimdir.
Karakter. AI'nın en iyi özellikleri
- Konuşmalar için benzersiz karakterler oluşturun ve özelleştirin
- Sürükleyici hikaye anlatımı için rol yapma senaryolarına katılın
- Sistem, kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenirken karakter yanıtlarında sürekli iyileştirmeler bekleyebilirsiniz
Karakter. AI sınırlamaları
- Bazı karakterlerin kişilik derinliği sınırlı olabilir ve bu da konuşma kalitesini etkileyebilir
- Daha karmaşık diyaloglar başlatmak için kullanıcılardan daha fazla yaratıcılık gerektirebilir
Karakter. AI fiyatlandırması
- Ücretsiz plan mevcuttur
- Premium: Kullanıcı başına aylık 9,99
Karakter. AI derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
13. Elicit (Araştırma ve veri toplama için en iyisi)
Elicit, araştırma ve veri toplama için ChatGPT kullanıyorsanız inanılmaz derecede yararlı bir alternatiftir. Bu araç, akademisyenler ve araştırmacılar için özel olarak tasarlanmıştır ve bilgileri verimli bir şekilde düzenlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır.
Elicit'te en çok takdir ettiğim şey, araştırmalarımı iş arkadaşlarımla kolayca paylaşabilmem.
En iyi özellikleri ortaya çıkarın
- Yapılandırılmış şablonlarla literatür incelemelerini ve araştırma verilerini düzenleyin
- Kapsamlı işbirliği özellikleri sayesinde şablonları paylaşın ve geri bildirim alın
- Daha derin analizler için mevcut literatüre dayalı sorular oluşturun
Sınırlamaları ortaya çıkarın
- Gelişmiş işlevlerini kullanmak için bir öğrenme süreci vardır
Fiyatlandırma bilgisi alın
- Ücretsiz sürüm mevcuttur
- Artı: Aylık 10 dolar
- Pro: Aylık 42 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Puanlar ve yorumlar alın
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
14. Surfer AI (SEO içerik ş akışı oluşturmak için en iyisi)
Surfer AI, arama motorları için optimize edilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Araç aracılığıyla anahtar kelime araştırması ve sayfa içi optimizasyonu entegre ederek, yalnızca bilgilendirici değil, aynı zamanda SEO dostu makaleler yazabilirsiniz. SEO içgörülerinden yoksun içerik oluşturmaya odaklanan ChatGPT'den farklı olarak, Surfer AI yaratıcılığı veriye dayalı optimizasyonla birleştirir.
Surfer AI'nın içerik oluşturma iş akışını iyileştirme yeteneği, onu öne çıkan bir araç haline getiriyor. Bu, zaman kazanmamı sağlıyor ve makalelerimin çevrimiçi ortamda iyi performans gösterme şansını artırıyor. Hem kaliteli içerik hem de SEO optimizasyonunu tek seferde isteyenler için hepsi bir arada bir çözüm.
Surfer AI'nın en iyi özellikleri
- Anahtar kelime araştırmasını ve SEO içgörülerini doğrudan içerik oluşturmaya entegre edin
- En iyi rakiplerin analizine dayalı olarak içerik önerilerini optimize edin
- SEO için optimize edilmiş makaleleri hızlı bir şekilde oluşturmak için yapılandırılmış taslaklar hazırlayın
Surfer AI sınırlamaları
- SEO trendlerine büyük ölçüde bağlıdır ve bu da bazen yaratıcı içerik hedefleriyle uyumlu olmayabilir
- SEO'ya yeni başlayanlar için bu çok zor olabilir
Surfer AI fiyatlandırması
- aylık 179 $, yıllık olarak faturalandırılır
Surfer AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
15. HuggingChat (Açık kaynaklı AI projeleri için en iyisi)
HuggingChat, açık kaynaklı AI projelerinde çalışmayı keyifli hale getirir. Hugging Face tarafından geliştirilen HuggingChat, meraklıların önceden eğitilmiş AI modellerinden oluşan kapsamlı kütüphanesini kullanarak AI destekli uygulamalar oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır.
HuggingChat'in benzersiz özelliği esnekliğidir — metin oluşturmadan çeviriye kadar, ChatGPT gibi tek bir platforma bağlı kalmadan her şeyi gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.
HuggingChat'in en iyi özellikleri
- Çeşitli uygulamalar için geniş bir açık kaynaklı AI modeli kütüphanesine erişin
- Özel ihtiyaçlara ve projelere uyacak şekilde AI modellerini özelleştirin
- Destek ve işbirliği için aktif bir geliştirici topluluğuna güvenin
HuggingChat sınırlamaları
- Yeteneklerini tam olarak kullanmak için bazı teknik uzmanlık gerektirir
- Açık kaynak çerçevelere aşina olan geliştiricilerle sınırlıdır
HuggingChat fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm mevcuttur
- Ücretli Planlar: Başlangıç: 59 $/ay Pro: 249 $/ay Enterprise: Büyük ölçekli kullanım için özel fiyatlandırma
- Başlangıç: 59 $/ay
- Pro: 249 $/ay
- Enterprise: Büyük ölçekli kullanım için özel fiyatlandırma
- Modele özel fiyatlandırma Küçük: Ayda 100.000 istek (tüm modeller için) 12,90 $/ay Orta: Ayda 1 milyon istek (tüm modeller için) 59 $/ay Büyük: Ayda 5 milyon istek (tüm modeller için) 249 $/ay
- Küçük: Ayda 12,90 $ karşılığında aylık 100.000 istek (tüm modeller için)
- Ortalama: Aylık 1 milyon istek (tüm modellerde) için aylık 59 ABD doları
- Büyük: Aylık 249 $ karşılığında aylık 5 milyon istek (tüm modellerde)
- Başlangıç: 59 $/ay
- Pro: 249 $/ay
- Enterprise: Büyük ölçekli kullanım için özel fiyatlandırma
- Küçük: Ayda 12,90 $ karşılığında aylık 100.000 istek (tüm modeller için)
- Ortalama: Aylık 1 milyon istek (tüm modellerde) için aylık 59 ABD doları
- Büyük: Aylık 249 $ karşılığında aylık 5 milyon istek (tüm modellerde)
HuggingChat puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
16. Socratic (Tahmine dayalı mühendislik yönetimi için en iyisi)
Socratic manuel proje yönetiminden tahmine dayalı mühendislik yönetimine geçmek isteyen mühendislik takımları için bir nimettir. Platform, GitHub gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak takımların iş akışını basitleştirirken proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde etmelerini sağlar.
Socratic, zaman çizelgelerini ve iş yükü darboğazlarını tahmin etmek için AI kullanır ve takımlara önlerinde neler olduğunu net bir şekilde gösterir. Ayrıca, benzersiz takım hedeflerine göre özelleştirilebilir görünümler ve raporlar sunarak performans izlemeyi çok daha eyleme geçirilebilir hale getirir.
Socratic'in en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı AI tahminleriyle proje zaman çizelgelerini ve iş yükü dağıtımını net bir şekilde görün
- Görevleri verimli bir şekilde yeniden dağıtın ve iş yükü yönetimi ile dengeli takım verimliliğini koruyun
- Özel gösterge panelleri oluşturarak, projeleriniz ve takım performansınızla ilgili belirli metrikleri özelleştirilebilir görünümlerle izleyin
Socratic sınırlamaları
- Jira ve GitHub dışındaki diğer proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon eksikliği
- Sistemin kurulumu ve yapılandırması başlangıçta zaman alıcıdır
Sokratik fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Socratic puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
17. Amazon CodeWhisperer (AI destekli kodlama yardımı için en iyisi)
Amazon CodeWhisperer, geliştirici olarak kodlama sürecinizi iyileştirir. Bu yapay zeka destekli araç, kod yazmanıza, hata ayıklamanıza ve kodları her zamankinden daha hızlı optimize etmenize yardımcı olmak için konuşma şeklinde akıllı kod önerileri sunar.
Amazon CodeWhisperer'ın en iyi özellikleri
- AI kod önerilerini doğrudan popüler Entegre Geliştirme Ortamları (IDE'ler) içinde entegre edin
- AWS hizmetleri için optimize edilmiş bulut uyumlu uygulamalar oluşturun
- Projelerinizde çok yönlülük için birden fazla programlama dili desteği alın
Amazon CodeWhisperer sınırlamaları
- AWS ekosisteminde çalışan geliştiricilerle sınırlıdır
- Özellikle gelişmiş kullanım durumlarında, optimumdan daha az kod üretebilir
Amazon CodeWhisperer fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm mevcuttur bireysel AWS kullanıcıları için
- Kurumsal düzeyde kullanım için ücretli planlar mevcuttur
Amazon CodeWhisperer puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
18. YouChat AI (Kişisel asistanlık ve web tarama için en iyisi)
YouChat AI, AI destekli kişisel asistanlık ve hızlı web tarama için mükemmel bir seçimdir. Genel bilgi sorgularına gerçek zamanlı yanıtlar vermek üzere tasarlanmıştır. Özellikle zamanın önemli olduğu konularda güncel bilgileri bulmak için yararlı buluyorum. Son etkinlikleri aramam, kişisel görevlerim için öneriler almam veya uzun makaleleri özetlemem gerektiğinde YouChat işimi kolaylaştırıyor.
YouChat AI'nın en favori özelliklerinden biri, gereksiz ayrıntılarla beni boğmadan kısa ve öz cevaplar vermesi.
YouChat AI'nın en iyi özellikleri
- Doğru ve güncel yanıtlar için gerçek zamanlı web tarama sonuçları alın
- İlgili kaynakları ve alıntıları cevaplarına entegre edin
YouChat AI sınırlamaları
- Web tarama, diğer AI modellerine kıyasla yanıt sürelerini yavaşlatabilir
- Bazen, karmaşık ve incelikli tartışmalar için gereken derinlik veya yaratıcılıktan yoksundur
YouChat AI fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm mevcuttur
- Pro: Aylık 15 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Takım: Aylık 25 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
YouChat AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
19. Undetectable. ai (İnsan benzeri içerik oluşturmak için en iyisi)
Doğal ve özgün hissettiren yüksek kaliteli içerik oluşturmam gerektiğinde, Undetectable. ai hayatımı değiştirdi. Bu ChatGPT alternatifi, makaleler, blog gönderileri veya kişisel bir dokunuş gerektiren herhangi bir içerik için mükemmel olan, ilgi çekici, insan benzeri yazılar üretmede mükemmeldir.
Undetectable. ai'nin gelişmiş özellikleri, sorunsuz ve profesyonel yazımı önceliklendirerek, işlerini geliştirmek isteyen öğrenciler, yazarlar ve içerik pazarlamacıları için mükemmel bir araç haline getirir.
Undetectable. ai'nin en iyi özellikleri
- Hedef kitlenizin ilgisini çeken, insan benzeri metinler oluşturun
- Farklı tonlar ve karmaşıklıklar için yazma stilini özelleştirin
- İçeriğin okunabilirliği ve özgünlüğü hakkında anında geri bildirim alın
Tespit edilemez. ai sınırlamaları
- Diğer AI araçlarına kıyasla sınırlı yaratıcı yazma yetenekleri
- İçerik, en gelişmiş AI algılama sistemleri tarafından hala tespit edilebilir
Algılanamaz. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz sürüm mevcuttur
- Ücretli: 5,00 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır
Algılanamaz. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (30+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Undetectable. ai hakkında ne diyor?
AI tarafından oluşturulan içeriği tanımlamada işimi kolaylaştırdı. Herkesin sıfırdan yazmak yerine gerektiği gibi içerik oluşturabileceği neredeyse tüm AI algılama olasılıklarını arar, bu da zaman alır.
AI tarafından oluşturulan içeriği tanımlamada işimi kolaylaştırdı. Herkesin sıfırdan yazmak yerine gerektiği gibi içeriği oluşturabileceği neredeyse tüm AI algılama olasılıklarını arar, bu da zaman alır.
20. GitHub Copilot (Yazılım kodlama desteği için en iyisi)
GitHub ve OpenAI'nin işbirliği ile ortaya çıkan GitHub Copilot, geliştiricilere yazdıkları sırada gerçek zamanlı kod önerileri sunarak yardımcı olur. Takımımız, bağlama göre tüm satırları veya kod bloklarını otomatik olarak oluşturabilmesi ve daha temiz ve verimli kod yazmamıza yardımcı olması nedeniyle, karmaşık yazılım geliştirme projelerinde çalışırken özellikle yararlı bulmuştur.
Bu AI modeli, kod yapınızdaki kalıpları tanıyarak çözümler önerir, kodunuzu yeniden düzenler ve hatta yorumlar sağlar, böylece zamandan tasarruf eder ve hataları azaltır. Yöntemleri yeniden adlandırmak veya benzer mantığı birden fazla yerde uygulamak gibi tekrarlayan görevlerde takıldığınızda, Copilot doğru önerilerle devreye girer.
GitHub Copilot'un en iyi özellikleri
- Çeşitli programlama dilleri ve çerçeveleri için gerçek zamanlı kod tamamlama durumunu alın
- GitHub depolarından özel bilgi tabanları ile projeler arasında tutarlılığı sağlayın
- Mevcut kod yapısı ve kalıplarına dayalı bağlamsal önerilerden yararlanarak, geliştirme stilinize uyum sağlayın
- Çok yönlü bir geliştirme deneyimi için IDE'ler, GitHub Mobile ve CLI ile entegre edin
GitHub Copilot sınırlamaları
- Bazen projenin ihtiyaçlarına uymayan kodlar önerir ve manuel müdahale gerektirir
- Özellikle hassas veya özel projelerde dikkatli bir şekilde incelenmezse güvenlik açıklarına neden olabilir
GitHub Copilot fiyatlandırması
- Copilot Individual: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Copilot Business: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Copilot Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
GitHub Copilot puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
Github copilot, kodlama kariyerimde en iyi kodlama asistanlarından biri olmuştur. Kodlama stilinize göre kod üretir. Copilot, tekrarlayan kodlar ürettiği için çok zaman kazanmama yardımcı oldu. Sadece sekme tuşuna basarak tüm kodumu tamamlayabiliyorum. Copilot ile düzeltme gibi özellikler de çözüm için internette arama yapmam gerekmediği için bana çok yardımcı oldu. Ayrıca Visual Studio koduna entegrasyonu da kolaydır.
Github copilot, kodlama kariyerimde en iyi kodlama asistanlarından biri olmuştur. Kodlama stilinize göre kod üretir. Copilot, tekrarlayan kodlar ürettiği için çok zaman kazanmama yardımcı oldu. Sadece sekme tuşuna basarak tüm kodumu tamamlayabiliyorum. Copilot ile düzeltme gibi özellikler de çözüm için internette arama yapmam gerekmediği için bana çok yardımcı oldu. Ayrıca Visual Studio koduna entegrasyonu da kolaydır.
ClickUp Brain ile AI'yı Çalışma Alanınıza Getirin
AI sürekli gelişirken, ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek ChatGPT alternatiflerini keşfetmek her zaman iyi bir fikirdir. Yanıt kalitesi, özelleştirme, fiyatlandırma ve daha fazlasını temel alarak bazı harika seçenekleri bir araya getirdik. Ancak bunların çoğu, AI yeteneklerini projelerinize dahil etmek için iş akışınızı değiştirmenizi gerektiren bağımsız araçlar olarak mevcuttur.
Bu seçenekler arasında ClickUp, mevcut iş yapış şeklinizi bozmayan, ancak ClickUp Brain'in benzersiz zekasıyla onu geliştiren hepsi bir arada iş yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. Görev otomasyonundan belge yönetimine ve proje izlemeye kadar her şeyi yapan güçlü bir platforma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı denemenizi şiddetle tavsiye ederim.