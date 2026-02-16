Claude Kodunu Kullanma (Terminal Hızlı Başlangıç + En İyi Uygulamalar)

Çoğu kişi Claude Code'u yeni bir AI aracını dener gibi dener: bir komut satırı yapıştırır, bir kod parçacığı alır ve devam eder. Bu, küçük görevler için işe yarar, ancak gerçek projelerde hızla bozulur.

Kod, repo'ya uymuyor, düzeltme CI'da başarısız oluyor ve önemli bağlamlar eksik. Sonunda, terminal, sorunlar ve belgeler arasında bunları bir araya getirmek için zaman harcıyorsunuz.

Bu nedenle, bu blog yazısında, terminalden Claude Kod'u kullanmaya nasıl başlayacağınızı ve tutarlı sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak alışkanlıkları anlatacağız.

Claude Kodunun Yapılacak İş

Claude Kod aracılığıyla

Claude Code, Anthropic tarafından geliştirilen, tüm kod tabanlarını anlayarak ve doğal dil komutları aracılığıyla karmaşık kodlama görevlerini gerçekleştirerek geliştiricilere yardımcı olmak için tasarlanmış bir ajan yapay zeka kodlama aracıdır.

Terminallere, VS Code ve JetBrains gibi IDE'lere, Slack'e, web tarayıcılarına ve hatta iOS uygulamalarına doğrudan entegre olur.

Anthropic, Claude Code'u 2025 yılının başında kendi mühendisleri için bir araştırma önizlemesi olarak piyasaya sürdü. O zamandan beri, temel bir komut satırı aracından daha yetenekli bir kodlama aracısına dönüştü.

Bu değişim, takımların yazılım geliştirmede AI'yı nasıl kullandığını, hızlı kod önerilerinin ötesine geçerek projeleri anlayabilen ve gerçek mühendislik işlerinde yardımcı olabilen araçlara nasıl geçtiğini gösteriyor. Claude Code, Opus, Sonnet ve Haiku gibi modellerle destekleniyor.

Claude Kodunun sizi daha iyi bir programcı yapmanıza yardımcı olacak anahtar özellikleri şunlardır:

Kod tabanı entegrasyonu: Manuel dosya seçimi yapmadan proje yapısını, bağımlılıkları ve mimariyi saniyeler içinde haritalandırır ve açıklar.

Çoklu dosya düzenlemeleri ve otomasyon: Koordineli değişiklikler gerçekleştirir, testler/derlemeler/lintler çalıştırır, sorunları giderir ve otomatik olarak commit/PR'ler yapar.

Ş Akışı entegrasyonu: Yerel CLI (Claude komutu), görsel farkları olan IDE uzantıları, CI için GitHub Actions ve takım görevleri için Slack bahsetmeleri ile entegre olur.

Düşünme modları: "think hard" veya "ultrathink" gibi tetikleyiciler, uygulama öncesinde karmaşık planlama için daha fazla hesaplama gücü ayırır.

Güvenlik ve kontrol: Düzenlemeler/komutlar için onay gerektirir ve doğrudan API erişimi ile yerel olarak çalışır, ayrıca Bedrock/Vertex AI desteği ile kurumsal kullanıma hazırdır.

Takımlar Claude Kodunu Pratikte Nasıl Kullanıyor?

Takımlar, bu ChatGPT alternatifini kodlama için, gerçek geliştirme işlerini üstlenen ve bunları uçtan uca yürüten bir terminal ajanı olarak kullanıyor. Hedef, kodlama, testler ve hata ayıklama işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi ve insanların inceleme ve karar verme süreçlerine dahil olmasıdır.

Günlük iş akışlarında bunun nasıl göründüğünü aşağıda görebilirsiniz:

Otonom ajan döngülerini dağıtma (otomatik kabul modu): Geliştiriciler otomatik kabulü (Shift + Tab) etkinleştirir ve kodlama , testleri çalıştırma, hataları bulma ve döngülerde düzeltme için Claude'u kullanır . Mühendislik takımları çoğunlukla son aşamada devreye girerek farklılıkları inceler ve tasarım kararlarını yönlendirir, her düzenlemeyi mikro düzeyde yönetmez.

Bir özelliği hızlı bir şekilde tamamlamak için kullanma: Tipik olarak, "Bu hizmete OAuth ekle ve testleri güncelle" gibi geniş Tipik olarak, "Bu hizmete OAuth ekle ve testleri güncelle" gibi geniş bir Claude AI komutuyla başlanır. Claude AI, çoğu altyapı işini halleder, ardından insanlar uç durumlar, mimari çağrıları ve temizlik işlerini devralır. İşler çok uzun süre ters giderse, takımlar temiz bir git durumuna sıfırlar ve yeniden çalıştırır.

Büyük, tanıdık olmayan kod tabanlarına geçiş: Yeni işe başlayanlar, Claude'dan klasörleri haritalandırmasını, verilerin hizmetler arasında nasıl akışını açıklamasını ve değişikliklerin nerede yapılması gerektiğini belirtmesini isteyebilir. Hızlı, etkileşimli bir "kod turu" olarak kullanılır.

Zaman baskısı altında hata ayıklama : Altyapı ve güvenlik takımları, olaylar sırasında hizmetler, yapılandırmalar ve günlükler genelinde arızaları izlemek için bunu kullanır. Yığın izlemelerini, başarısız testleri ve hatta gösterge panellerinin ekran görüntülerini girebilir ve dakikalar içinde somut düzeltme adımları veya komutlar alabilirsiniz.

Disiplinler arası prototip oluşturma: Ürün ve tasarım takımları, Claude Code'u kurarak kaba spesifikasyonları veya Figma tasarımlarını çalışan prototiplere dönüştürür. Mühendis olmayanlar, bunu iç araçları veya küçük otomasyonları oluşturmak için kullanır, ardından bunları geliştiricilere teslim ederek sağlamlaştırır.

Claude Kodundan Güvenilir Sonuçlar Almak için En İyi Uygulamalar

Claude Kod, işleri doğru yapmasını umduğunuz bir kara kutu değil, yönlendirebileceğiniz ve doğrulayabileceğiniz bir sistem gibi davrandığınızda en iyi şekilde çalışır. Üretim için hazır sonuçlar elde etmek ve yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelmek için yapmanız gerekenler şunlardır:

CLAUDE.md dosyasını koruyun: Claude'un her oturumu doğru bağlamda başlatması için repo'ya özgü kuralları, test komutlarını ve yaygın ş akışlarını belgelendirin.

Doğrulama kriterlerini önceden tanımlayın: Değişikliğin doğru olduğunu nasıl kanıtlayacağını tam olarak belirtin (yapılacak testler, kontrol edilecek çıktılar, kapsanacak sınır durumlar).

Hata mesajlarını tam olarak geri bildirin: Tam hata mesajlarını ve yığın izlerini yapıştırın ve hızlı yamalar yerine kök neden analizi isteyin.

UI değişikliklerini görsel olarak doğrulayın: Ön uç işleri için, ekran görüntülerini tasarımlarla karşılaştırın ve eşleşene kadar yineleyin.

Kötü yaklaşımları erken aşamada durdurun: Esc tuşuna basarak çalışmayı durdurun, yönü ayarlayın ve yanlış yolda zaman kaybetmeden devam edin.

Konu değiştirirken bağlamı temizleyin: İş bağlamını sıkı tutmak için geçiş yaparken /clear komutunu kullanın.

Git'i güvenlik ağı olarak kullanın: Claude'un değişiklikleri commit etmesini ve son commits'leri gözden geçirmesini sağlayın, böylece gerektiğinde temiz bir şekilde geri alabilirsiniz.

Diff incelemesi için IDE uzantılarını kullanın: VS Code veya JetBrains'te değişiklikleri görsel olarak inceleyin.

Gerçek bir ilham kaynağı arıyorsanız, bir Redditor'un Claude Code ş Akışı şöyle görünüyor:

Reddit aracılığıyla

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Ajans kodlama aracı güvenilmez geliyorsa, bunun nedeni genellikle bu önlenebilir hatalardır. Dikkat etmeniz gerekenler ve geliştirici verimliliğini artırmak için bunun yerine yapılacaklar şunlardır.

Hatalar Çözümler Belirsiz komutlar yazma Beklenen davranışı, girdileri/çıktıları, kısıtlamaları ve hatanın nerede ortaya çıktığını belirtin, böylece değişiklikler hedefe yönelik kalır. İlk taslağı körü körüne kabul etmek ve yinelemeli iyileştirmeyi atlamak Çıktıyı inceleyin, ikinci bir geçiş isteyin ve uç durumlar ve hata yolları kapsanana kadar yineleyin. Ajanın kesintiye uğramadan döngüye girmesine izin verme Döngüyü durdurun, günlükleri veya testleri ekleyin, gerçek çıktıları yapıştırın ve düzeltmeyi gerçekte neyin başarısız olduğuna dayandırın. Testleri veya yerel doğrulamayı atlama Yerel olarak testler yapın, sorunu yeniden oluşturun ve devam etmeden önce düzeltmeyi onaylayın. Dosya veya klasörlerde güvenli olmayan otomatik düzenlemelere izin verme Yazma erişimini sınırlayın, değişiklikleri uygulamadan önce farklılıkları inceleyin ve kritik yolları ve dizinleri koruyun.

Claude Kodunun İşlevini Yitirmeye Başladığı Nokta

En iyi kod düzenleyicilerinin bile gerçek sınırları vardır. Claude Code, repoları okumak, kod hakkında akıl yürütmek ve çoklu dosya değişiklikleri yapmak konusunda güçlüdür, ancak iş düzenleyicinin dışına çıktığında zorlanmaya başlar.

Claude Kodunun günlük mühendislik akışlarında başarısız olduğu başlıca alanlar şunlardır:

İnce iş mantığı ve alan nüansları: Claude, sözdizimsel olarak geçerli, doğru görünen ancak gerçek dünyadaki mantık veya kısıtlamaların nüanslarını yakalayamayan kodlar üretebilir.

Sürekli çoklu oturum işi bellek sorunlarına yol açar: Uzun oturumlar sırasında, bağlam bozulması veya bellek sıkışması, ajanın kararları "unutmasına" neden olarak sık sık yeniden başlatmaya zorlayabilir.

Çok parçalı, dosya arası düzenlemeler hala risklidir: Kod tabanının birbirinden ayrı bölgelerini kapsayan otomasyonla yapılan yeniden düzenlemeler, arayüzleri yanlış bir şekilde bozabilir veya gerilemelere neden olabilir.

Güvenlik ve doğruluk konusunda kör noktalar: AI tarafından üretilen kodlar, eğitim verileri ve modeller güvenli tasarımı garanti etmediğinden güvenlik açıklarını veya derin güvenlik zafiyetlerini gözden kaçırabilir.

Halüsinasyon devam ediyor: Reponuzda veya bağımlılıklarınızda bulunmayan, makul görünen API çağrıları veya uygulamaları hala devam ediyor ve manuel olarak düzeltilmesi gerekiyor.

Kodlama Neden Artık Sadece Bir Depo Sorunu Değil?

Çoğu hata, tek bir hatalı kod satırından kaynaklanmaz. Bu hatalar, kodun CI'da nasıl çalıştığı, nasıl dağıtıldığı, üretimde hangi yapılandırmaların ayarlandığı, çalışma zamanında hangi verileri gördüğü veya bağımlılıkların gerçek yük altında nasıl davrandığı nedeniyle ortaya çıkar.

Claude AI'yı kullanarak kodu düzeltebilir ve yine de sistemi bozabilirsiniz, çünkü sorun tüm bu parçaların birbiriyle nasıl çalıştığında yatmaktadır.

Bu nedenle hata ayıklama artık farklı görünüyor. Modern sistemlerde, birçok sorun repo’da bulunmaz. Bunun nedenleri şunlar olabilir:

CI yapılandırmasından kaynaklanan hatalar

Üretim ortamı değişkenlerinin neden olduğu arızalar

Üretimdeki veriler tarafından tetiklenen sorunlar

Özellik bayrakları nedeniyle davranış değişikliği

Altyapı, konteynerler veya hizmet sürümlerinden kaynaklanan kesintiler

Repo sadece bir girdidir. Sistem, kullanıcıların deneyimlediği şeydir. İşler, kod, yapılandırmalar, dağıtımlar, veriler ve çalışma zamanı davranışları gerçek ortamda uyumlu olduğunda çalışır.

Bu, yalnızca dosya tabanlı AI kodlama araçlarının yetersiz kaldığı noktadır. Bu araçlar, depodaki dosyaları düzenleyebilir, ancak CI hatalarını, günlükleri, dağıtım durumunu veya UI davranışını göremez.

Bu nedenle ajan araçları önemlidir. Bu araçlar, testler ve derlemeler çalıştırarak, CI çıktısını inceleyerek, günlükleri ve komutları kullanarak ve hatta UI durumunu kontrol ederek bu yüzeylerde çalışır.

Repo-First Kodlamaya Alternatif Olarak ClickUp AI

Repo-first kodlama, gerçek işin bir kod düzenleyicide başlamadığı ve bitmediği için başarısız olur. Gereksinimler belgelerde, hatalar biletlerde, bağlam yorumlarda yer alır ve teslimat, insanlar ve sistemler arasındaki koordinasyona bağlıdır.

İşte burada ClickUp for Software Takımları devreye giriyor. Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp, kodlamayı bir sorunla başlayan ve teslim edilmiş, doğrulanmış bir iş ile biten tam akışın bir parçası olarak ele alır. Tüm mühendislik yaşam döngünüzü tek bir yerde merkezileştirerek araç dağınıklığını ortadan kaldırır.

ClickUp'ın yazılım takımları için ş akışı öncelikli bir sistemi nasıl desteklediğine bir göz atalım:

ClickUp Brain ile kodun gerçek iş bağlamına bağlantısını kurun

ClickUp Brain, çalışma alanınıza entegre edilmiş bağlam farkında AI asistanıdır. Görevler, yorumlar, sprint geçmişi, kararlar, bağımlılıklar ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere kodunuzla ilgili tüm yazılım ş Akışına erişebilir. Bu, oluşturulan kod ve teknik kılavuzun kapsam, kabul kriterleri ve projenin mevcut durumuyla uyumlu olmasını sağlar.

Bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleştiğine bir göz atalım:

Dağınık bağlamı net bir yöne dönüştürün

Gerçek zamanlı verilere erişimi olan bağlamsal bir yapay zeka olan ClickUp Brain, görevlerinizi, PRD'lerinizi, özelliklerinizi, yorumlarınızı ve geçmiş kararlarınızı okuyarak takımınızın gerçekte neyi neden geliştirdiğini anlar.

ClickUp Brain'den sprintleriniz için riskleri ve engelleri özetlemesini isteyin

📌 Örneğin, "API geçişiyle ilgili hala net olmayan noktalar nelerdir?" veya "X özelliği için ne üzerinde anlaşmıştık?" gibi sorular sorabilir ve Çalışma Alanınıza dayalı yanıtlar alabilirsiniz. Bu, bir projenin ortasında atladığınızda, yarı bitmiş bir özelliği devraldığınızda veya birden fazla takımı kapsayan işleri gözden geçirdiğinizde yararlıdır.

Sürekli güncellemeleri kaçırıyor, kararları izlemekte zorluk yaşıyor veya eylem öğeleri için uzun konu dizilerini araştırıyorsanız, ClickUp Brain standup'ları, retrospektifleri, PRD incelemelerini ve karmaşık yorum zincirlerini net ve kullanışlı özetler halinde toplayabilir.

"Çekme Talebi"i veya bir özelliğin neden var olduğunu açıklayan belgeyi bulmak için araçlar arasında zaman kaybetmiş miydiniz?

ClickUp Kurumsal AI Search ile biletlerden, belgelerden ve bağlı uygulamalardan cevapları alın

ClickUp'ın kurumsal AI Search özelliği ile çalışma alanınız ve bağlı araçlardan gelen bağlamları tek bir yerde toplayabilirsiniz. Buna GitHub'dan gelen PR'ler, Figma'dan gelen tasarım dosyaları, Google Drive veya SharePoint'ten gelen belgeler ve diğer araçlardan gelen sorunlar dahildir.

Bu özellikle aşağıdakileri yapmanız gerektiğinde kullanışlıdır:

Gereksinimleri ve özellikleri hızlıca bulun: Klasörleri karıştırmadan veya Klasörleri karıştırmadan veya geliştiriciler için diğer AI araçlarını aramadan kullanıcı hikayelerini, teknik özellikleri ve kabul kriterlerini ortaya çıkarın.

Kararları uçtan uca takip edin: İlgili tartışmalar, tasarım dosyaları ve gereksinim değişiklikleri dahil olmak üzere, bir özeliği orijinal fikirden uygulamaya kadar takip edin.

Kod incelemelerine bağlam ekleyin: İnceleme veya gönderim yapmadan önce, görevle ilgili teknik özellikleri, geçmiş hata raporlarını ve önceki tasarım kararlarını görüntüleyin.

Oryantasyonu hızlandırın: Yeni ekip arkadaşlarınızın, arka plan bilgisi için beş kişiye danışmak zorunda kalmadan geçmiş kararları, mimari belgeleri ve proje bağlamını aramasına yardımcı olun.

Elinizdeki göreve göre modelleri değiştirin

ClickUp içinde birden fazla LLM'ye erişim, takımınıza pratik bir avantaj sağlar. Farklı modeller farklı türdeki işlerde daha iyidir ve ClickUp, işinize uygun yazılım takımları için AI'yı seçmenize olanak tanır.

AI modelini işinize uyarlayın ve ClickUp Brain'den ayrılmadan daha iyi sonuçlar elde edin

📌 Örneğin, strateji anlatıları ve ürün düşüncesi genellikle Claude (Sonnet ve Opus) aracılığıyla daha iyi akış gösterirken, netlik, ton ve yapı önemli olduğunda müşteriye yönelik yazılar ChatGPT aracılığıyla daha sıkı hale gelir. Daha net araştırma ve teknik analizlere ihtiyacınız olduğunda ise Gemini'yi tercih edebilirsiniz.

Bir modelin çıktısı bir görev için uygun değilse, AI araçlarını değiştirmeden veya girdileri yeniden biçimlendirmeden anında geçiş yapabilir ve sonuçları karşılaştırabilirsiniz.

Codegen ile gereksinimleri çalışan koda dönüştürün

ClickUp Codegen'i kullanarak proje bağlamından doğrudan kod oluşturarak gidip gelmeyi azaltın

ClickUp Codegen, üretim için hazır kodlar oluşturmak ve gerçek proje gereksinimlerinden mühendislik görevlerini otomasyonla otomatikleştirmek için tasarlanmış otonom bir kodlama aracısıdır.

Boş komut istemlerinden başlamak yerine, takımınızın halihazırda kullandığı doğru kaynaklardan çalışır, böylece uygulama aslında planlananla uyumlu kalır. Zamanla, takımınızın iş yapısına ve kodları inceleme şekline uyum sağlar, böylece çıktısı sizin kurallarınıza uymaya başlar.

Codegen, ş akışınızda şunları yönetir:

Gereksinimlerden kod üretimi: Görevleri, belgeleri ve yorumları okuyarak kapsam, kısıtlamalar ve kabul kriterlerine uygun, üretime hazır kodlar oluşturun.

Otomasyonlu kod incelemeleri: Değişiklikleri gereksinimler, stil kılavuzları ve temel en iyi uygulamalarla karşılaştırın; eksiklikleri işaretleyin veya düzeltmeler önerin.

Depo entegrasyonu: GitHub ve diğer depolara bağlantı kurarak, gereksinimlerden dağıtım aşamasına kadar izlenebilirlik için değişiklikleri görevlerle bağlantılı tutun.

ClickUp Codegen'i kullanarak ilgili kod değişiklikleri, belgeler ve test kapsamı ile doğrudan ClickUp görevlerinden PR'leri açın

Bağlantı yapıldıktan sonra, Codegen takımınızın ClickUp'ta halihazırda çalıştığı şekle üç şekilde uyum sağlar:

Uygulamayı tetikleyici görevler atayın: Codegen'e bir Codegen'e bir ClickUp görevi atayın, görev açıklaması, bağlantılı belgeler, kabul kriterleri ve bağımlılıklar kullanarak işi devralır. Bir insan sahibi, inceleme ve birleştirme işlemlerinden sorumlu olmaya devam eder.

Hedef takipler için bahsetme: Codegen'i, kenar durumlarını ele alma, testler ekleme veya başarısız bir derlemeyi düzeltme gibi belirli Görevler için bir görev konusuna çekin.

Tekrarlanabilir devirler için otomasyonlar: Karmaşık görevler belirli durumlara (örneğin, "Uygulama için hazır") geçtiğinde Codegen'i tetikleyerek birikmiş işleri temizleyin veya hataların ve küçük özelliklerin nasıl ele alınacağını standartlaştırın.

ClickUp Super Agent ile ş akışları arasında teslimatı otomasyonla gerçekleştirin

ClickUp Süper Ajanları, doğrudan ClickUp platformuna entegre edilmiş, gelişmiş ve özelleştirilebilir yapay zeka takım arkadaşlarıdır. Ş Akışı'na özgü, karmaşık yazılım geliştirme ve kodlama süreçlerini tüm Çalışma Alanınızda mantık yürütebilen, otomasyon yapabilen ve koordine edebilen otonom ajanlar olarak hareket ederek, basit sohbet robotları veya Claude Code gibi kod asistanlarının çok ötesine geçerler.

Bu Claude alternatifi ile işleri bölümlere ayırabilir, görevler oluşturabilir, sahipler atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve engelleri takip edebilirsiniz. Kodlama, inceleme, kalite kontrol ve teslimatı içeren koordineli bir akışın bir adımı haline gelir. Bu, repo öncelikli araçların kapatamadığı bir boşluktur.

ClickUp Super Agents'ın yoğun işleri üstlenmesiyle uçtan uca zincir teslimat eylemleri gerçekleştirin

📌 Takımınız bir özellik yayınladı ve kullanıcılar sorunları bildirmeye başladı. Bir Hata Sıralama Aracısı gelen hata raporlarını tarar, kritik olanları etiketler ve ciddiyet ve iş yüküne göre doğru mühendislere atar.

Mühendisler düzeltmeleri uygulamaya başladıkça, bir Kod İnceleme Koordinatörü incelemeyi yapacak kişileri atar, görevdeki ana geri bildirimleri özetler ve çözülmemiş yorumları takip eder. Bir düzeltme engellenirse veya son teslim tarihi geçerse, Sprint Sağlık Monitörü bunu erken bir aşamada işaretler ve gecikme bir sürüm riski haline gelmeden önce lideri uyarır.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX'ı kullanarak ClickUp AI'nın gücünü platformun dışına taşıyın ve özel bir AI masaüstü deneyimi yaşayın. Mühendislik yığınınızda arama, çoklu AI modelleri ve canlı proje dizini bağlamını birleştirir. Brain MAX, komut isteminde repo snippet'lerini yapıştırmak veya bağlamı yeniden oluşturmak yerine, takımınızın planlama, oluşturma ve gönderme işlemleri için kullandığı aynı doğru kaynaklardan iş yapar. Şunları elde edersiniz: Mühendislik araçları arasında birleşik arama: Belgelerden gereksinimleri, görev yorumlarından kararları, GitHub'dan PR'leri ve Figma'dan tasarımları anında alın.

Gerçek işlere dayalı, bağlamı dikkate alan yanıtlar: "Bu yeniden yapılandırmayı hangi kararlar etkiler?" gibi sorular sorun ve sprint geçmişi, PRD'ler ve takım tartışmalarına dayalı yanıtlar alın.

Mühendislik çalışmaları için çoklu model esnekliği: Derinlemesine muhakeme için Claude'u, netlik ve yapı için ChatGPT'yi veya teknik araştırma için Gemini'yi ş Akışınızdan ayrılmadan kullanın.

Daha hızlı işe alım ve sprint ortasında kurtarma: Yeni mühendisler, neyin kararlaştırıldığını, neyin bloklandığını ve neyin teslim edileceğini anlayabilirler.

Anında içgörüden eyleme: Özetleri, riskleri ve açık soruları doğrudan görevlere, yorumlara veya takip işlemlerine dönüştürün. Daha fazla bilgi için bu videoyi izleyin:

ClickUp Docs içindeki belgeleri sabitleyin

ClickUp Belgeleri, takımınıza PRD'leri, teknik özellikleri, mimari notları ve sürüm planlarını yazabilecekleri tek bir yer sağlar ve bunları gerçek işlerle bağlantılı tutar.

Sprint ortasında gereksinimler değiştiğinde (ki her zaman değişir), kod için güncel olmayan belgelerle kalmazsınız. Görevleri doğrudan Dokümanlar içinde bağlayabilir, canlı görev listelerini gömebilir ve bağımlılıkları referanslayabilirsiniz, böylece mühendisler geliştirdikleri şeyin hemen yanında mevcut kapsamı görebilirler.

Docs ayrıca teslimat akışınıza doğrudan entegre olur:

PRD'nin bölümlerini sahipleri ve son teslim tarihleri olan görevlere dönüştürün

Uygulama sırasında teknik özellikleri, tasarımları ve kabul kriterlerini görünürlükte tutun.

Kararlar ve ödünleşimler hakkında satır içi yorumlar yapın

AI'yı kullanarak uzun spesifikasyonları özetleyin, eylem ögelerini çıkarın ve her sprintten sonra belgeleri güncelleyin.

ClickUp Docs içinde, görevlerinizle bağlantılı okunabilir kod parçacıkları ve kod belgelerini saklayın.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgilendikleri AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik olmayan çalışanlar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işinizle ilgili ne kadar fazla bağlam bilgisine sahip olursa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

Takımlar Claude Kod ile ClickUp Arasında Seçim Yaparken

İşte modern yazılım işlerinin birçok boyutunda ClickUp ile Claude'u karşılaştıran bir tablo.

Kriterler ClickUp Claude Kod Ş Akışı entegrasyonu Görevler, belgeler, sprintler, sürümler ve otomasyon dahil olmak üzere tüm mühendislik yaşam döngüsüne tek bir yerde entegre edilmiştir. Kodlama ve muhakemeye odaklanın; ş Akışı bağlamı konuşma/girdilerden gelir. Görev koordinasyonu ve otomasyon Çok adımlı ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirir, sahipleri atar, durumu izler ve takımları uçtan uca koordine eder. Ajan kodlama görevlerini yürütebilir, ancak takım ş akışlarını veya görev yaşam döngülerini yönetmez. Proje bağlamı farkındalığı Görevler, belgeler, yorumlar ve geçmişi inceleyerek gerçek proje bağlamıyla bağlantılı kararlar ve önerilerde bulunur. Kod ve spesifikasyon parçacıklarını anlar, ancak proje yönetimi bağlamında yerli değildir. AI model esnekliği Birden fazla LLM'yi (Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek) destekler, böylece görev için doğru modeli seçebilirsiniz. Claude modellerini kullanır; çok güçlü muhakeme ve uzun bağlam anlayışı, ancak tek bir model ailesiyle sınırlıdır. Kod oluşturma Görevlerde ve Belgelerde depolanan gerçek gereksinimlerden, proje bağlamına uygun kodlar oluşturur. Otonom kodlama ve derin kod tabanı anlayışında güçlü; çoklu dosya yeniden yapılandırma ve testleri gerçekleştirebilir. Otomasyonlu Çekme Talimleri Görevlerden PR'ler oluşturabilir ve bunları gereksinimlerle bağlantılı tutabilir Terminal akışlarında doğrudan PR'ler ve commit'ler oluşturur. Raporlama ve özetleme Proje özetleri, sürüm notları, risk raporları ve otomasyonla yapılan durum güncellemeleri oluşturabilir Metin ve mantığı özetleyebilir, ancak yapılandırılmış proje raporları oluşturmaz. Arama ve izlenebilirlik Gereksinimler, özellikler ve geçmiş için görevler, belgeler ve bağlı araçlar arasında yapay zeka destekli Kurumsal Arama Sağlayıcı tarafından sağlanan bağlama dayalı konuşma tabanlı arama; birleşik çapraz araç araması eksikliği Takımlar arası işbirliği Ürün, mühendislik, kalite güvencesi ve tasarım için merkezi bilgi kaynağı; siloları ve yinelemeleri azaltır İşbirliği, entegre görev yönetimi değil, sohbet ve kod çıktıları aracılığıyla gerçekleşir. Kolay başlangıç Yeni takım üyeleri, ek araçlara ihtiyaç duymadan ClickUp içinde kararları, mimari belgeleri ve geçmişi bulabilirler. Etkili bir şekilde kullanmak için harici belgeler ve bağlam gerektirir. Bağımsız kod yardımı Görev/ş Akışı bağlamına bağlı olduğunda iyi kod üretimi Derin kod tabanı muhakemesi ve otonom kodlama döngülerinde olağanüstü Kodlama görevleri için bağlam penceresi Seçilen modele bağlıdır; uzun bağlamlı modellerden yararlanabilir Çok büyük bağlam pencereleri (ör. ~200k belirteçe kadar), karmaşık çoklu dosya görevleri için idealdir

ClickUp içinde oluşturun, planlayın ve gönderin

Claude Kod, ne oluşturmak istediğinizi zaten biliyorsanız çok etkilidir. Doğru kullanıldığında, terminalden hata ayıklama, yeniden düzenleme, test yazma ve küçük uygulama parçalarını hızlandırabilir. Ancak elde ettiğiniz sonucun kalitesi, bağlamı, doğrulamayi ve bununla ilgili ş akışını ne kadar iyi kontrol ettiğinizle yakından ilgilidir.

İş planlama, bağımlılıklar, incelemeler, devirler ve sürüm koordinasyonunu kapsadığında, terminal öncelikli temsilciler kendilerini kısıtlanmış hissetmeye başlar.

AI'nın sadece kod yazmaya yardımcı olmakla kalmayıp, tüm mühendislik döngüsü boyunca işi gerçekten ilerletmesini istiyorsanız, ClickUp tam da bu noktada devreye girer. Birleşik AI Çalışma Alanı olarak, planlama, koordinasyon, yürütme ve teslimat için tek bir yer sunar. Ayrıca, ClickUp Brain ile, sadece repo'nuzda değil, gerçek ş akışlarınızda doğrudan çalışan AI'ya erişim elde edersiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Evet. Claude, belirli talimatlara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve derin bağlam farkındalığıyla kodlama görevlerinde, çoklu dosya yeniden yapılandırmalarında ve mevcut büyük kod tabanları üzerinde akıl yürütmede iyi sonuçlar verir. Ancak, üretimde kullanılmak üzere yine de insan tarafından incelenmesi ve test edilmesi gerekir.

ClickUp, Claude'un derin kod oluşturma özelliğini doğrudan değiştirmez, ancak kod oluşturma ve ş Akışı otomasyonunu daha geniş bir proje bağlamına yerleştirerek ayrı bir kodlama asistanına olan bağımlılığı ortadan kaldırabilir.

Claude özetlerini yararlı başlangıç noktaları olarak kullanın, ancak bunları orijinal kaynak materyaller ve testlerle karşılaştırarak doğrulayın. Tüm AI modelleri gibi, Claude da karmaşık, yüksek riskli bağlamlarda nüansları kaçırabilir veya hatalar yapabilir.

Evet. ClickUp Codegen aracılığıyla, üretim için hazır kodlar oluşturabilir, çekme talebi oluşturabilir ve çalışma alanınızda gerçek görev gereksinimlerine göre kodları inceleyebilirsiniz.

Daima orijinal belgeye başvurun. AI özetleri ve kod çıktıları nüansları kaçırabilir, teknik ayrıntıları yanlış yorumlayabilir veya uç durumları atlayabilir, bu nedenle doğruluk açısından kaynak belge her zaman önemlidir.