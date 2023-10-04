2025'in Geliştiriciler için En İyi 10 Kod Düzenleyicisi

Bir yazılım geliştiricisi olarak, kodlama hayatın bir parçasıdır. Günlük görev listenizde kod yazmayı veya düzenlemeyi gerektirmeyen çok az şey vardır.

Teknik web sitesi hatalarını düzeltmekten mobil uygulamalar için yeni tasarımlar hayal etmeye kadar, kod yapmak istediğiniz her şeyin merkezinde yer alır. Bu nedenle en iyi kod düzenleyicilere sahip olmak hayati önem taşır. ✨

Bu araçlar sizi daha verimli hale getirmekle kalmaz, otomatik tamamlama ve hata ayıklama gibi özellikleri sayesinde zaman da kazandırır. Ayrıca, kodunuzun hatasız ve temiz olmasını sağlayarak yeni sürümlerin bakımını ve dağıtımını kolaylaştırır.

Onlarca yıllık deneyime sahip uzman bir kodlayıcı ya da bu alanda yeniyseniz, en iyi kod düzenleyicilerin yer aldığı bu liste, işinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) yazılımlarından basit kod düzenleyici yazılımlarına kadar her ihtiyaca uygun bir seçenek mevcuttur.

Bonus olarak, kod oluşturmadan lansmana kadar yazılım geliştirme süreçlerini yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiren bir platformu size tanıtacağız.

Kod Düzenleyiciler Geliştiriciler İçin Neden Önemlidir?

Web geliştiricileri için verimli ve zengin özelliklere sahip bir kod düzenleyicinin önemi gerçekten çok büyüktür. Bu araçlar, insan hatalarını ortadan kaldırarak uygulamalarda arızaları önler ve projelerin rayından çıkma riskini azaltır.

Kısacası, doğru kod düzenleyici kodlamayı daha temiz, daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Sözdizimi vurgulaması, girinti ve parantez eşleştirme gibi işlevlerle, kodları ışık hızında yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, bul ve değiştir, satır uzunlukları ve satır sonu gibi işlevler kodunuzu daha iyi ve daha etkili hale getirir. Hızlı tempolu bir ortamda, bu size rakiplerinizden önce yeni yazılımları piyasaya sürme avantajı sağlar.

Daha büyük bir yazılım geliştirme takımının parçası olarak çalışan kodlayıcılar için bu araçlar gerçek zamanlı işbirliğini de mümkün kılar. Bu, hiçbir şeyi kaçırmadan birkaç takım üyesiyle aynı kod üzerinde çalışabileceğiniz anlamına gelir. ?

En iyi kod düzenleyiciyi seçerken dikkate alınması gerekenler

Daha önce kod düzenleyicileri kullandıysanız, hepsinin aynı olmadığını bilirsiniz. Sözdizimini temizlemeye yardımcı olan temel kod düzenleyiciler ve büyük, karmaşık projeleri yöneten IDE adı verilen daha gelişmiş sistemler vardır. ?️

Bazıları belirli programlama dilleri için tasarlanmıştır; diğerleri ise çok çeşitli kodlama stillerini destekler. Doğru araç, kısa parçalar yazmak ve düzenlemek için kod kullanıp kullanmadığınıza veya diğer geliştiricilerle işbirliği içinde çalışmak için gelişmiş bir araca ihtiyacınız olup olmadığına bağlı olacaktır.

En iyi kod düzenleyicilerde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Esnek arayüz: Harika bir kod düzenleyici, hızlı değişiklikler yapmayı sağlayan akıcı bir arayüze sahiptir

Değişiklik izleme: Kodlar sürekli gelişmektedir. Değişiklikleri izlemek ve projenizin zaman içinde nasıl geliştiğini görmek için kod değişikliklerini belgeleyen bir araç arayın

Özelleştirme: En iyi araçlar, belirli ihtiyaçlar için kullanabileceğiniz araçlardır. Verimliliği artırmak için araçları özelleştirmenize olanak tanıyan bir kod düzenleyici arayın

Gerçek zamanlı işbirliği: Tek bir basit çalışma alanında diğer geliştiricilerle canlı olarak çalışın

Kod kalitesi araçları: Hataları hızlı bir şekilde belirlemek ve düzeltmek için linting ve kod yeniden düzenleme gibi özelliklere sahip kod düzenleyicileri arayın

Topluluk: Aktif topluluklar, öğreticiler ve hata ayıklayıcı güncellemeleri, daha iyi kodlama için destek sağlar

en İyi 10 Kod Düzenleyici

En iyi kod düzenleyicileri bulmaya hazır mısınız? Geliştiriciler tarafından önerilen en iyi araçların bir listesini hazırladık. CSS, HTML, Javascript, Python, PHP gibi birçok programlama dilinde veya başka bir konuda yardıma ihtiyacınız varsa, size uygun bir araç bulacaksınız. ?

1. Visual Studio Code

visual Studio Code aracılığıyla

Visual Studio Code, macOS, Windows X64 ve Linux x64 işletim sistemlerinde çalışan ücretsiz, açık kaynaklı bir kod düzenleyicidir. Temel sözdizimi vurgulaması ve otomatik tamamlama işlevinin yanı sıra, fonksiyonlara ve değişkenlere dayalı Intellisense adlı akıllı tamamlama özelliğine sahiptir.

Java, TypeScript ve Node.js'yi destekler, ancak uzantılar daha fazla programcı özelleştirmesine olanak tanır. İster ön uç geliştirici ister arka uç kodlayıcı olun, iş akışınızı kolaylaştırmak için tonlarca işlevsellik vardır.

Visual Studio Code'un en iyi özellikleri

Diller ve hata izleme için uzantılar, akıcı bir kodlama iş akışı için birlikte çalışan bir ürün grubu oluşturmanıza olanak tanır

Yerleşik Git komutları, geliştirme takımları arasında işlerin koordinasyonunu kolaylaştırır

Değişiklik izleme geçmişi, daha önce nelerin güncellendiğini takip etmenizi sağlar

Düzenleyici içinde hata ayıklama, kodu her zamankinden daha hızlı temizlemeyi sağlar

Visual Studio Code sınırlamaları

Aracın yüklenmesi ve çalışması biraz zaman alır, özellikle uzantıları çalıştırıyorsanız veya aynı anda birkaç büyük proje üzerinde çalışıyorsanız

Arayüz, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

Visual Studio Code fiyatlandırması

Ücretsiz

Visual Studio Code derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (2.100+ inceleme)

Capterra: 4,8/5 (1.500'den fazla inceleme)

2. Sublime Text

sublime Text aracılığıyla

Sublime Text, kodu anında temizleyen basit ve hızlı bir metin düzenleyicidir. Araç, mevcut koda dayalı öneriler sunmak için akıllı tamamlama özelliğine sahiptir. Özelleştirilebilir arayüzü, basit kod düzenleme için idealdir ve daha iyi kod yapılandırmak için GPU işleme ve sözdizimi vurgulama gibi özellikleri kullanır. ??‍?

Sublime Text'in en iyi özellikleri

Yalınlaştırılmış kullanıcı arayüzü, yaratıcı bir çalışma alanı için koyu mod ve renk temaları sunar

Önemli ölçüde geliştirilmiş API, geniş bir eklenti paketi ile entegrasyon sağlar

Klavye kısayolları, hızlı değişiklikler ve değiştirmeler yapmak için birden fazla değişkeni seçmenize olanak tanır

Dosya sekmeleri, basit bir bölünmüş ekran ile farklı projeler üzerinde çalışmanıza olanak tanır

Sublime Text sınırlamaları

Araç bazen, özellikle büyük projelerde yavaş yüklenebilir

Düzenleme işleminden sonra kodu çalıştırmak veya test etmek için bir uzantı veya başka bir araç kullanmanız gerekir

Sublime Text fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel Lisans: 99 $ tek seferlik ödeme

İş Lisansı: Yıllık 65 $

Sublime Text puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (1.600'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla inceleme)

3. JetBrains'ten PyCharm

jetBrains aracılığıyla

PyCharm, kodunuz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayan gelişmiş özellikler sunan bir Entegre Geliştirme Ortamıdır. PEP8 denetleyicileri, incelemeler ve yeniden yapılandırma gibi özellikler, kodunuzun temiz ve hatasız olmasını sağlar. Bu araç, çok çeşitli çerçeveler ve uzaktan web geliştirme yetenekleri için destek sunar.

PyCharm'ın en iyi özellikleri

Çapraz platform teknolojisi, SQL, Ruby on Rails, Cython ve işaretleme dilleri dahil olmak üzere birçok dili destekler

Hata ayıklayıcılar gibi yerleşik geliştirici araçları, kodları düzenlemenize ve sorunlara neden olmadan önce bulmanıza olanak tanır

Yerleşik test çalıştırıcıları kullanarak tüm değişiklikleri tek bir alanda değerlendirin

Akıllı destek, kod yeniden düzenleme, hata vurgulama ve zengin gezinme özelliklerini otomatikleştirir

PyCharm sınırlamaları

Ücretli sürüm pahalı olabilir ve bu da küçük işletmeler için kullanışlılığını sınırlayabilir

Uygulama, depolama ve bellek açısından kaynak yoğun bir uygulamadır

PyCharm fiyatlandırması

PyCharm: Kuruluşlar için aylık 24,90 $ veya bireysel kullanım için aylık 9,90 $

Tüm Ürünler Paketi: Kuruluşlar için aylık 77,90 $ veya bireysel kullanım için aylık 28,90

PyCharm puanları ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (700+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla inceleme)

4. Spacemacs

spacemacs aracılığıyla

Spacemacs, GNU Emacs özelliklerini içeren ve bunları Vim kullanıcılarının sevdiği yeteneklerle harmanlayan bir kod düzenleyicidir. Bu aracın kapsamlı işlevselliği, basit bir metin düzenleyici ve daha gelişmiş bir IDE veya kod düzenleyici olarak çalışabileceği anlamına gelir.

Spacemacs'ın en iyi özellikleri

Anımsatıcı komut menüleri, arama yapmayı, yardım almayı veya testleri çalıştırmayı kolaylaştırır

Modern grafik arayüzlerle eşleştirilmiş komut satırı kullanıcı arayüzleri, kodları tercih ettiğiniz stilde yazmanıza olanak tanır

Katmanlı biçim, bir projenin belirli bir bölümüne kolayca odaklanmanızı sağlar

Kapsamlı genel bakış desteği, takımın hataları kontrol etmesini sağlar

Spacemacs sınırları

Emacs'a aşina olmayan kullanıcılar için başlangıç daha fazla zaman alacaktır

Yapılandırma son derece özelleştirilebilir, bu da kod düzenleme sürecini yavaşlatır

Spacemacs fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Spacemacs puanları ve incelemeleri

G2: N/A

Capterra: Yok

5. IntelliJ IDEA

jetBrains aracılığıyla

IntelliJ IDEA, tüm takımla birlikte verimli bir çalışma alanında kod yazmak için işbirliğine dayalı ve uzaktan çalışma ortamı sunan bir Java ve Kotlin IDE'dir. Sadece bir metin düzenleyici değil, bu araç tasarım ve uygulamadan test ve dağıtım aşamalarına kadar kodlama sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır. ✍️

IntelliJ Idea'nın en iyi özellikleri

Çalıştırma ve hata ayıklama aracı, değişiklikleri takip etmek ve gerçek zamanlı olarak nasıl göründüklerini görmek için canlı önizleme özelliğine sahiptir

Akıllı Düzenleyici özelliği, AI kod yardımı , dil enjeksiyonu ve akıllı kod tamamlama içerir

Topluluk desteği, en iyi uygulamalar, yeni dil özellikleri ve kodlama eğitimi hakkında bilgi sağlar

İşbirliği aracı, birden fazla cihazda uzaktan kullanılabilir ve tek bir alanda diğer geliştiricilerle birlikte çalışmak için kullanılabilir

IntelliJ Idea sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün temalarla iyileştirilebileceğini düşündü

Projelerde kullanıcıya özel profiller bulunmadığından, ortak kodlamayı yönetmek zor olabilir

IntelliJ Idea fiyatlandırması

IntelliJ IDEA Ultimate: Kuruluşlar için aylık 59,90 $ veya bireysel kullanım için aylık 16,90 $

Tüm Ürünler Paketi: Kuruluşlar için aylık 77,90 $ veya bireysel kullanım için aylık 28,90 $

Intellij Idea puanları ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (1.100'den fazla inceleme)

6. Vim

vim aracılığıyla

Vim, yardıma ihtiyaç duymayan web tasarımcıları için oluşturulmuş bir metin düzenleyicisidir. Bu araç, çoğu UNIX sistemiyle uyumludur ve esas olarak terminal içi düzenlemeye odaklanır. Aylık ödeme yerine bağış talep eden ücretsiz bir kod düzenleyicisidir.

Vim'in en iyi özellikleri

Geniş bir eklenti aralığı, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre özelleştirilmiş bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır

Hafiftir ve genellikle Linux ve GNU sunucularla birlikte gelir

Anahtar özellikler arasında kod katlama, sözdizimi vurgulaması ve kod linting yer almaktadır

Yerleşik dosya paylaşımı, biçimlendirmeyi kaybetmeden kod belgelerini bir araçtan diğerine taşımanıza olanak tanır

Vim sınırlamaları

Vim'in öğrenme eğrisi oldukça yüksektir, bu nedenle daha çok ileri düzey kodlayıcılar için kullanışlıdır

Sınırlı sayıda gelişmiş özellik, son teknoloji eklentiler ve yüksek teknolojili işlevsellik isteyen kodlayıcılar için bu editörleri daha az cazip hale getirir

Vim fiyatlandırması

Ücretsiz

Vim puanları ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (200'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (3+ inceleme)

7. Notepad

Bu ücretsiz kaynak kodu düzenleyici, çoklu dil desteği ve daha düşük CPU gücü özelliklerine sahiptir, kaynak yükünü azaltır ve kodlamanızı daha verimli hale getirir. Zengin özelliklere sahip bu araç, bir alanda birden fazla belgeyi yönetmenize olanak tanır ve sözdizimi vurgulaması ve otomatik tamamlama gibi klasik araçları içerir. ?

Notepad++'ın en iyi özellikleri

Komut dosyası düzenleyici, çok çeşitli dillerle çalışır

Küçük bağımsız snippet'lerin yanı sıra daha uzun, entegre kodları da işler

Eklenti sistemi, XML kodunu uygun biçimlendirme ve girintiyle işler

Yan yana metin karşılaştırmaları, eski kodu yeni değişikliklerle karşılaştırarak hataları kolayca düzeltmenizi sağlar

Notepad++ sınırları

Kodu çalıştırmak ve test etmek için bir terminal yoktur, bu nedenle değişikliklerin etkilerini izlemek için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır

Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcıların istediği kadar modern değildir

Notepad++ fiyatlandırması

Ücretsiz

Notepad++ puanları ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (2.200+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ inceleme)

8. Espresso

via Espresso

Espresso, Mac ürünleri için bir web düzenleyicisidir. Programcıların web siteleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış olup, kodunuzun kullanıcı görünümlerine nasıl dönüştüğünü tam olarak görmek için canlı önizleme özelliğine sahiptir. Şablonlar ve eklentiler, kodlamayı her zamankinden daha hızlı hale getirir ve işbirliğini geliştirir.

Espresso'nun en iyi özellikleri

Canlı Stil, CSS'yi değiştirmenize ve kaydetme veya yayınlama işlemine gerek kalmadan tasarımı gerçek zamanlı olarak görmenize olanak tanır

Yerleşik CSSEdit araçları, şık renkleri, gradyanları ve düzenleri sayesinde ödüller kazanmıştır

Sayfa düzenleri için Tarayıcı Önizleme ve X-Ray işlevselliği Chrome, Firefox ve Safari'de çalışır

Özelleştirilebilir araç çubuğu, iş akışlarınıza özel snippet'ler, menüler ve modüller eklemenizi sağlar

Espresso sınırları

HTML, LESS ve Ruby gibi dilleri desteklerken, Perl'i desteklemez

Çapraz platform test özelliği yoktur

Espresso fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Lisans: 99 $

Espresso puanları ve incelemeleri

G2: N/A

Capterra: Yok

9. GitHub Codespaces

gitHub aracılığıyla

Codespaces, geliştirme ortamlarını yönetmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir GitHub ürünüdür. Düzenleyici, hepsi bir arada kodlama aracı olarak Visual Studio Code, Jupyter ve JetBrains ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Düşük gecikmeli bağlantılar, büyük projelerde çalışıyor olsanız bile daha hızlı düzenleme yapmanızı sağlar. ?

GitHub Codespaces'ın en iyi özellikleri

Port paylaşımı, takım arkadaşlarınız ve müşterilerinizle gizli ve açık paylaşımları kolaylaştırır

Tüm kodlar ve gizli ağlar, izole sanal ağlardaki geçici VM sayesinde güvenli ve korumalıdır

Bir bulut aracı olarak Cloudspaces'i internetin olduğu her yerde ve cep telefonları, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar dahil her tür cihazdan kullanabilirsiniz

Birden fazla bölgede düşük gecikmeli bağlantılar, hızlı yükleme ve yüksek bellek depolama anlamına gelir

GitHub Codespaces sınırlamaları

Güvenlik özellikleri nedeniyle, bazı fonksiyonlar SSH anahtarları gerektirebilir

Bazı kullanıcılar, izole ortamların kodun bir takım üyesinin bilgisayarında çalışıp diğerlerinde çalışmadığı anlamına geldiğini fark etti

GitHub Codespaces fiyatlandırması

Ücretsiz: Özellik sınırlamaları vardır

Takım: 4 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 21 $/kullanıcı/ay

GitHub Codespaces derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yok

Capterra: 4,8/5 (5.800+ inceleme)

10. Apache NetBeans

apache NetBeans aracılığıyla

Apache NetBeans, daha hızlı oluşturma için sözdizimi vurgulaması, kod kırma ve parantez eşleştirme özelliklerine sahip bir kod düzenleyicidir. Akıllı kod tamamlama ve klavye kısayolları, kod oluşturma süresini kısaltır. Parametre önerileri, iyileştirme alanlarını vurgulamak ve mevcut öğelere göre kodu iyileştirmek için en iyi uygulamaları kullanır.

Apache NetBeans'in en iyi özellikleri

Çapraz platform desteği, bu aracın Microsoft Windows, Linux, Mac OS X ve BSD dahil olmak üzere Java uygulamaları için uygun olduğu anlamına gelir

Java ve PHP eğitimleri, ihtiyacınız olduğunda hızlı destek sunar

İş dünyasının en iyileriyle öğrenmek, büyümek ve fikir üretmek için aktif bir kullanıcı topluluğuna erişim

Çok geniş bir aralıkta düzenleme araçları, basit kodları düzenlemenizi veya daha karmaşık projeler oluşturmanızı sağlar

Apache NetBeans sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformun kararsız olduğunu, çöktüğünü ve yeniden başlatmanın uzun sürdüğünü belirtmiştir

Büyük projeler alan ve bellek kaplayabilir

Apache NetBeans fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Apache NetBeans puanları ve incelemeleri

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla inceleme)

Bu kod düzenleyiciler, kodlama çabalarınızı oluşturmak ve temizlemek için harikadır, ancak bir takımı yönetirken görev yönetimi veya daha büyük proje desteği için hiçbir şey yapmazlar. İşte burada ClickUp gibi diğer araçlar devreye girer. Burada, ClickUp'ın geliştirme projesi görevleri, çevik yazılım takımlarını yönetme ve iş akışlarını kolaylaştırma konusunda nasıl yardımcı olduğunu göstereceğiz. ?

ClickUp

ClickUp 3.0'daki gösterge panelleri, çevik proje yöneticilerine takımın haftalık kalan görevleri ve öncelikleri ile ayrıntılı burnup ve burndown grafiklerini hızlı bir şekilde görme olanağı sunar

ClickUp, geliştiricilerin büyük ve küçük projeleri yönetmek için kullandıkları bir proje yönetimi yazılımıdır. Bir kod düzenleyici değildir. Bunu daha çok, geliştirme takımını yönetmenize ve hedeflerinize doğru ilerlemeyi izlemenize olanak tanıyan bir iş akışı aracı olarak düşünün.

ClickUp, işi doğru takım üyelerine anında atayan tetikleyiciler ve Otomasyonlar sayesinde bir görev yönetimi hayali. Diyelim ki yeni bir web sitesi tasarımı için sözleşme dolduran bir müşteriniz var. Bu tamamlandığında, geliştirme ekibinin açılış sayfalarını ve sitenin arka ucunu kodlamaya başlaması için görevleri tetikler.

ClickUp'ın çevik takım özellikleri, çevik gösterge panelleri oluşturmanıza, sprint raporlaması yapmanıza ve Scrum, Kanban ve daha fazlası için iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. ClickUp AI ile test özellikleri oluşturun, fikirler üretin ve kod yazın. Test planları oluşturma ve kod değişiklikleri önerme dahil olmak üzere düzinelerce kullanım örneğini destekler.

ClickUp'ın entegrasyonları 1.000'den fazla araca bağlanır. Bu sayede, geliştirme takımınız GitHub ve Figma gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışır. ClickUp Formları, özellik talepleri, hata raporlama ve kod incelemeleri için bir alan sağlar. ClickUp'ın çevik şablonları, proje planları, sprint tasarımları ve proje yol haritalarını kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu gibi binlerce şablonla işinizi görselleştirin, görevlere öncelik verin ve geliştirme sprintlerindeki ilerlemeyi izleyin

ClickUp'ın Beyaz Tahtaları , yeni kod yazarken veya mevcut projeleri düzenlerken diğer takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar

Chrome uzantıları , geliştirme projelerine ne kadar zaman harcandığını ve kimin ne üzerinde çalıştığını görmek için zaman takibi ve görev yönetimi işlevlerini içerir

Yerleşik AI içerik oluşturma araçları , daha iyi beyin fırtınası yapmanızı sağlar ve benzer kodlama projeleri oluştururken zaman kazanmanızı sağlar

Özel Alanlar ve önceliklendirme, en önemli işlere odaklanmanızı ve en karmaşık projeleri takip etmenizi sağlar

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI şu anda yalnızca masaüstü bilgisayarlar için kullanılabilir, ancak mobil sürümü yakında çıkacak

Özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için platformu öğrenmek için biraz zaman harcamanız gerekecektir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (8.745+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (3.795+ inceleme)

ClickUp ile Daha İyi Kod Ş Akışları Oluşturun

Bu listede yer alan tüm kod düzenleyicilerle, işinizi temizlemeye ve geliştirmeye yardımcı olacak bir araç bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Gelişmiş IDE'lerden basit metin düzenleyicilere kadar, her stil ve kullanım durumu için bir seçenek vardır.

Tüm kodlama iş akışınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır olduğunuzda, ClickUp'a kaydolun. Hemen başlayın ve ilgili takım üyelerine kodlama görevleri atayın ve iş akışlarınıza kod incelemeleri ekleyin. Takımınızı daha etkili ve verimli hale getirmek için yerleşik AI araçlarını, Formları, Beyaz Tahtaları ve şablonları kullanın — hepsi tek bir alanda. ?