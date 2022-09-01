etkili bir sosyal medya iş akışı oluşturmak için 8 en iyi uygulama

Sosyal medya dünyası sürekli olarak gelişmektedir. Dün işe yarayan bir şey bugün işe yaramayabilir, bugün işe yarayan bir şey ise yarın işe yaramayabilir. Bu nedenle, içerik stratejinizi düzenli ve etkili bir şekilde sürdürmek için güvenebileceğiniz bir sosyal medya iş akışına sahip olmak önemlidir.

Her iş için tek bir çözüm yoktur, ancak size uygun bir sosyal medya iş akışı oluşturmanıza yardımcı olabilecek bazı en iyi uygulamalar vardır. İşte, sorunsuz ve başarılı bir sosyal medya iş akışı oluşturmak için uygulayabileceğiniz sekiz en iyi uygulama.

Sosyal Medya Ş Akışı Nedir?

Sosyal medya iş akışı, sosyal medya gönderilerinizin oluşturulmasını, yayınlanmasını ve tanıtımını yönetmek için kullanılan bir sistemdir. Sosyal medya ekibinin farklı üyeleri tarafından yönetilen bu sistem, fikir oluşturmadan analize kadar içerik oluşturma, hazırlama, yayınlama ve tanıtma ile ilgili tüm adımları içerir.

research Gate aracılığıyla

En iyi sosyal medya iş akışları esnek ve uyarlanabilir; değişen ortama uyum sağlamak için gerektiğinde ayarlanabilir. Ayrıca, takımınızın sosyal medya görevlerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olmak için kullanımı ve anlaşılması kolay olmalıdır.

Kolaylaştırılmış Sosyal Medya İş Akışının Avantajları

Sosyal medya iş akışı yönetimine sahip olmanın birçok avantajı vardır, bunlardan bazıları şunlardır:

İçerik oluşturma sürecini kolaylaştırarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar

Tüm içeriğinizin yüksek kaliteli, hatasız ve etkili olmasını sağlar

(Sosyal) medya kampanyalarınızın sonuçlarını daha iyi ölçmenize yardımcı olur

Kaynak tahsisi çok daha kolay hale gelir

Yinelemeleri ve çaba kaybını önler

Şimdi, belirli sosyal medya iş akışı uygulamalarına geçmeden önce, başlangıç için akılda tutulması gereken birkaç genel hususu gözden geçirelim:

Basit tutun. En son isteyeceğiniz şey, kimsenin anlamadığı veya kullanmayı bilmediği karmaşık, anlaşılmaz bir sistemdir. Sosyal medya iş akışınızı mümkün olduğunca basit tutun, böylece takımınızdaki herkesin kullanması kolay olsun

Esnek ve uyarlanabilir hale getirin . Sosyal medya iş akışınız, sosyal medyanın ve takımınızın sürekli değişen yapısına uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır. Gerektiğinde yeni adımlar eklemek veya gereksiz adımları kaldırmak kolay olmalıdır

Mümkün olduğunca otomatikleştirin. Otomasyon, sosyal medya iş akışı sürecinde çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Gönderileri planlamak veya hatırlatıcılar göndermek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenin yollarını arayın

Sosyal medya şablonlarını kullanın . İş Akışı şablonları, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırarak zaman kazanmanıza yardımcı olabilir. Blog gönderileri veya infografikler gibi popüler içerik türleri için şablonlar oluşturmak, içeriğinizi daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Şablon oluşturmanın iyi bir yolu, içeriğinizi alıp arka planını değiştirmek ve ileride kullanmak üzere saklamaktır. Böylece, deneme yapabileceğiniz veya oluşturabileceğiniz bir öğe bankasına sahip olursunuz

İlerlemenizi izleyin. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görebilmek için ilerlemenizi izlediğinizden emin olun. Bu, iş akışınızı ve sosyal medya stratejinizi ince ayarlamanıza ve gerekli değişiklikleri yapmanıza yardımcı olacaktır

Artık sosyal medya iş akışları hakkında genel bir anlayışa sahip olduğunuza göre, size ve takımınıza uygun bir iş akışı oluşturmak için belirli en iyi uygulamalara geçelim.

etkili bir sosyal medya iş akışı oluşturmak için 8 en iyi uygulama

1. Rolleri ve sorumlulukları belirleyin

Sosyal medya iş akışı oluşturmanın ilk adımı, kimlerin dahil olacağını ve bunların rol ve sorumluluklarının ne olacağını belirlemektir. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını ve süreçteki rol ve katkılarını bilmesini sağlamanıza yardımcı olur.

Sosyal medya yönetiminde birlikte çalışabilecek birkaç rol şunlardır:

Sosyal medya yöneticisi: Sosyal medya yöneticileri, sosyal medya kanallarının günlük faaliyetlerini yönetmek, etkili sosyal medya stratejileri oluşturmak ve takım için sorunsuz bir sosyal medya iş akışı sağlamakla sorumludur. Bu, içerik yayınlama, yorumlara yanıt verme ve analitik verileri izleme gibi görevleri içerebilir (ancak bu da büyük ölçüde kuruluşa bağlıdır).

İçerik oluşturucu: Bu rol, içerik fikirlerini hayata geçiren ve pazarlama takımları için Bu rol, içerik fikirlerini hayata geçiren ve pazarlama takımları için içerik oluşturan kişiler içindir. Bu rol, özellikle sosyal medya içeriğiyle sınırlı değildir, çünkü sosyal medya için blog gönderileri gibi diğer içerikleri de yeniden kullanabilirler. Bir örnek olarak, bir blog gönderisini Instagram hikayeleri için küçük parçalara bölmek verilebilir.

Topluluk yöneticisi : Topluluk yöneticisi, topluluk oluşturmaktan sorumludur. Bunu, sosyal medya hesaplarını yöneterek, güçlü bir sosyal medya varlığı oluşturmaya yardımcı olarak ve toplulukla etkileşim kurarak yapar. Birden fazla platformda hedef kitle ile ilişki kurmak, yorumlara ve mesajlara yanıt vermek, olumsuz duyguları izlemek ve soruları yanıtlamakla sorumludur. Tüm bunları markanın sesini kullanarak yapar

Tasarımcı: Tasarımcılar, sosyal medya gönderileri için görsel içerik oluşturur ve Tasarımcılar, sosyal medya gönderileri için görsel içerik oluşturur ve video çekimi ve düzenleme işlemlerinde de görev alabilir. Daha yüksek verimlilik için tasarımcı, metin yazarı ve içerik oluşturucu ile senkronizasyon içinde çalışmalıdır. Çoğu kuruluşta bu iki rol birbirini tamamlayıcı niteliktedir

Analist: Analist, her bir sosyal medya kampanyasının ve pazarlama çabalarının performansını analiz etmekten sorumludur. Bu, metrikleri izleme, araştırma yapma, takımınıza anahtar verileri sağlama ve raporlar yazma gibi görevleri içerir.

Bu roller her iş için geçerli olmayabilir, bu nedenle takımınızı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlaymanız gerekir. Kimlerin dahil olacağını belirledikten sonra, sosyal medya içerik iş akışınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

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Peki ya özel durumlar?

Sosyal medya iş akışınızı oluştururken dikkate almanız gereken birkaç özel durum vardır. İşte birkaç örnek:

Birden fazla takım üyesiyle çalışıyorsanız, her görevin sorumluluğunu kimin üstleneceğini belirlemeniz gerekir. Bu noktayı tekrar vurgulamamızın nedeni, birçok sosyal medya takımının bu konuyu göz ardı etmesi ve sorumlulukların paylaşılmasına gereken özeni göstermemesidir

Dışarıdan hizmet alan yüklenicilerle işbirliği yaparken, işleri için net kurallar belirlemeniz gerekir: son teslim tarihleri, teslim edilecekler, beklentiler vb. Bu kurallar, markanın sesi ve üslubu gibi unsurları da içermelidir. Marka tutarlılığı için içeriği sürekli düzenlemek ve denetlemek, zaman alıcı ve verimliliği düşüren en önemli faktörlerden biridir

Muhtemelen birden fazla sosyal medya hesabıyla çalışacaksınız, bu nedenle her biri için ayrı iş akışları oluşturmanız gerekecektir. Bu, her hesap için kapsamlı bir iş akışı oluşturmak anlamına gelmez; daha ziyade, her sayfanın özelliklerini hesap (kelime oyunu kasıtlıdır) almanız gerekir. Bir müşteri desteği sayfası, örneğin bir marka sayfası ile aynı gereksinimlere sahip olmayacaktır

Hukuk, İK ve diğer paydaşlar ne olacak? Ne zaman dahil edilmeliler?

Bu bölüm, sosyal medya iş akışından çok onay süreçlerini ele alacaktır, ancak yine de kendi açıklamaları gereklidir.

Peki, İK ve hukuk departmanları iş akışınıza dahil olmalı mı? Bu, kuruluşun boyutuna, tüm kuruluşun ortak hedeflerine ve içeriğin kapsamına bağlıdır. İçeriğin hedefi işveren markası oluşturmaksa, İK departmanı kuruluş hakkındaki uzmanlığı ve bilgisi nedeniyle kesinlikle başından itibaren dahil olmalıdır. Hukuk departmanı, içeriğin telif hakkı açısından güvenli ve yasal olarak uygun olmasını sağlamak için devreye girmelidir.

2. Önceden plan yapın: Neyi ne zaman yayınlamak istediğinizi bilin

Bir sonraki en iyi uygulama planlamayı içerir. Ne tür içerikler yayınlamak istediğiniz konusunda ilk fikirlerinizi oluşturmalı ve bunları ne zaman yayınlayacağınızı zamanında bilmelisiniz. Bu, düzenli, planlı ve hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

Bunu yapmak için bir içerik takvimi oluşturmanız gerekir. Sosyal medya takvimi, içeriğinizi planlamanıza ve zamanlamanıza yardımcı olan bir araçtır. Bu, bir elektronik tablo veya Google Takvim gibi bir çevrimiçi araç ya da ClickUp'taki Takvim görünümü kadar basit olabilir.

ClickUp İçerik Yönetimi Şablonunu kullanarak pazarlama takımınız için içerik takvimi görünümleri oluşturun. E-posta, sosyal medya ve blog takımına ayrı ayrı kullanabilecekleri özel görünümler verin, ancak aynı zamanda tüm içerik takvimine ilişkin içgörüler elde edin.

Bu konuyu makalenin ilerleyen bölümlerinde ele alacağız, şimdilik içerik takvimi oluşturmak için birkaç ipucu verelim:

Sosyal medya içeriği fikirleri için beyin fırtınası yaparak başlayın. Bunlar arasında blog gönderileri, görseller, infografikler veya videolar olabilir

Bazı fikirleriniz olduğunda, zaman çizelgesini belirlemeye ve bunları ne zaman yayınlamak istediğinizi planlamaya başlayın. Haber döngüsü, tatiller ve içeriğinizi etkileyebilecek diğer etkinlikler gibi unsurları göz önünde bulundurun

Bir planınız olduğunda, içerik oluşturmak ve sosyal medya takviminize ve diğer görsel içeriklere sosyal medya gönderilerini planlamak için görevler atamaya başlayabilirsiniz. Bu, blog gönderileri yazmak, farklı sosyal platformlar için görseller tasarlamak veya videolar çekmek gibi görevleri içerebilir

Takviminizde biraz esneklik bırakın. İşler değişebilir ve planlarınızı ayarlamanız gerekebilir. Bilmediğiniz etkinlikler için biraz esneklik payı bırakmak her zaman iyi bir fikirdir. Diyelim ki 7 Ağustos ve 8 Ağustos'un Uluslararası Kedi Günü olduğunu öğrendiniz, ancak takviminiz markalı gönderilerle dolu. Markalı gönderiler arasına sevimli kedi resimleri sıkıştırmak için uğraşmak zorunda kalan o kişi olmak istemezsiniz, değil mi?

3. İş akışınıza göre sosyal medya stratejinizi oluşturun

Sosyal medya stratejileri, bir takımın iş akışı etrafında oluşturulur, tersi değil. Temel olarak, bir strateji taslağı oluşturmadan önce içerik oluşturma, dağıtım ve izleme gibi lojistik yönleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Bunun nedeni oldukça basit: bunu yaparak, takımınızın ihtiyaçlarına, güçlü yönlerine ve sınırlarına göre uyarlanmış bir strateji oluşturabilirsiniz.

Bu anlamda en temel örnek, bunu desteklemek için gerekli bant genişliğine sahip olmadan görsel ağırlıklı bir içerik girişimi planlamak olabilir. "Bant genişliği" mutlaka Y miktarındaki görsel varlık için X sayıda tasarımcı anlamına gelmez. Ne yazık ki bunun için bir formül yoktur. Aynı zamanda metin yazarları, düzenleyiciler, onaylayıcılar vb. ile çalışmak anlamına da gelir. Daha önce bahsettiğim tasarımcı-metin yazarı simbiyozunu hatırlıyor musunuz? Burada da bir rol oynuyor.

Şimdi, iş akışınız etrafında bir sosyal medya stratejisi oluşturmak için bazı genel ipuçlarına gelelim. Aklınızda bulundurmanız gerekenler şunlardır:

Hedeflerinizi belirleyin: Sosyal medya stratejinizle neyi başarmak istiyorsunuz?

Hedef kitlenizi araştırın : Stratejinizle kimlere ulaşmaya çalışıyorsunuz?

Doğru platformları seçin: Hangi sosyal medya kanallarına odaklanmalısınız ve her birini sosyal kampanyalar için nasıl kullanacaksınız?

İlgi çekici içerik oluşturun: Hedef kitlenizin ilgisini çekecek içerik türü nedir ve gönderileri nasıl oluşturacaksınız?

Dağıtımınızı planlayın: Sosyal medya içeriğinizi hedef kitlenizin önüne nasıl ulaştıracaksınız?

İzleyin ve ayarlayın. : Sosyal medya Sosyal medya pazarlama kampanyalarınızın başarısını nasıl izleyecek ve ölçeceksiniz?

İyi bir başlangıç noktası olarak, aşağıdaki görselde sosyal medya stratejinizi geliştirirken kendinize sorabileceğiniz bazı sorular yer almaktadır:

digital School of Marketing aracılığıyla

4. Sosyal medya platformlarınızı tanıyın

Sosyal medya söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı platform vardır. Her platformun kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle sosyal medya içeriğinizi oluşturmaya başlamadan önce stratejinize uygun platformu seçmeniz gerekir.

Sosyal medya platformu seçerken dikkate almanız gereken birkaç nokta:

Hedefler: Sosyal medya stratejinizle neyi başarmak istiyorsunuz? Dönüşümler mi? Marka bilinirliği mi? Potansiyel müşteri oluşturma mı? Örneğin, dönüşümleri artırmayı hedefliyorsanız Twitter doğru platform olmayabilir. Ya da kime sorduğunuza bağlı olarak doğru platform olabilir.

Hedef kitle: Sosyal medya stratejinizle kimlere ulaşmaya çalışıyorsunuz? Hedef kitleniz Twitter veya LinkedIn'de mi aktif? Yoksa Reddit'te mi?

İçerik: Hedef kitlenizin ilgisini çekecek içerik türü nedir? İnfografikler? Teknik raporlar? Blog gönderileri? İnfografikler, teknik raporlar ve blog gönderileri Instagram Hikayeleri olarak paylaşılır

Bu düşünce süreci, uzun vadede size çok fazla baş ağrısından kurtaracaktır. Her yerde olmak ne kadar cazip olsa da, bir takımın üretebileceği yüksek kaliteli içerik miktarı sınırlıdır. Kendinizi çok fazla yaymayın, takımınızın güçlü yönlerine ve hedef kitlenizin takıldığı yerlere odaklanın.

5. Gönderileri planlamak için bir sosyal medya yönetim aracı kullanın

Ve şimdi blogumuzun en iyi bölümlerinden birine geldik ileriye bakıp makalenin yarısından fazlasının kaldığını fark ediyoruz – sosyal medya yayıncılık lojistiği!

Gönderileri planlamak, sağlam bir sosyal medya iş akışının temel taşlarından biri olduğunu söylemek mümkündür ve bunun iyi bir nedeni vardır. En bariz nedeni, bunu yaparak içeriğinizin tutarlı olmasını ve düzenli olarak yayınlanmasını sağlayabilmenizdir. Çok mantıklı, değil mi?

Sosyal medya yönetimi için Planable

Planable aracılığıyla

Bazı platformlar içerik planlamayı yerel olarak desteklerken, Planable gibi özel bir sosyal medya yönetim aracı kullanmanın güçlü nedenleri vardır. Bunun nedeni, bir planlama aracının, her platforma giriş yapıp bunu manuel olarak yapmak yerine, tüm sayfalarınız için gönderileri tek bir yerden planlamanıza olanak tanımasıdır.

Ayrıca, gönderilerinizi önceden planlamak, içeriğinizin tutarlı ve düzenli olarak yayınlanmasını sağlamanın harika bir yoludur. Ancak, gerçek zamanlı olarak yayın yapmaya da hazırlıklı olmanız gerektiğini unutmayın Uluslararası Kedi Günü anekdotu ekleyin.

Peki, Planable mükemmel iş akışını oluşturmanıza nasıl yardımcı olabilir? Birçok şekilde, ancak şimdilik iki tanesine odaklanalım: Planable'ın onay sistemi ve işbirliği özellikleri.

Planable, her boyuttaki takıma uyacak şekilde tasarlanmış 4 onay iş akışı (Yok, İsteğe Bağlı, Gerekli ve Çok Seviyeli) ile birlikte gelir. Bu onay sistemi, hiçbir içeriğin %100 hazır olmadan yayınlanmamasını ve yayınlanmadan önce ilgili karar vericilere ulaşmasını sağlar. Bir gönderinin onay sürecinde takılıp kalmasıyla zamanında yayınlanması arasındaki farkı yaratabilir.

Ayrıca işbirliği özellikleri de vardır. Planable, sosyal medyanın hissini ve akışını taklit ettiği için, geri bildirimler dikkat edilmesi gereken gönderilerin hemen yanında yorum ve yanıtlar formunda görüntülenir. Burada, takım üyelerini ve müşterileri etiketleyerek düşüncelerini paylaşabilir ve varlıkları (görseller, metinler, vb.) bırakabilirsiniz.

İçerik işlemlerinizi kolaylaştırmak ve kampanyaları izlemek için ClickUp

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanarak medya kampanyalarını görselleştirin ve planlayın

Sosyal medya takımının iş akışını kolaylaştırmak için bir başka harika araç da ClickUp. ClickUp, takımların düzenli ve verimli çalışmasına yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. Takım üyelerine işlerini izleme, birbirleriyle iletişim kurma ve projelerde işbirliği yapma imkanı sunar.

ClickUp ayrıca son teslim tarihlerini yönetmek, görevleri atamak ve ilerlemeyi izlemek için araçlar sağlar. Esnek özellikleri ve sezgisel arayüzü ile ClickUp, büyük veya küçük her türlü projeyi yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıma hazır ve özelleştirilebilir şablonlarını kullanarak mevcut sosyal medya iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Sonuç olarak, Planable ile birlikte kullanarak takımınız için kusursuz bir iş akışı oluşturmak için harika bir araçtır.

6. Onay sürecini atlamayın

Sosyal medya iş akışınızda bir onay süreci olması önemlidir. Bu, özellikle bir takımla çalışıyorsanız geçerlidir. Tutarlı bir onay iş akışına sahip olarak, tüm içeriğinizin yüksek kalitede ve markanıza uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

Onay süreci oluştururken dikkate alınması gereken birkaç nokta vardır:

Kimler dahil olmalı?

Onay süreci hangi aşamada gerçekleşmelidir?

Onay süreci hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olacak?

Onay sürecine kimler dahil edilmelidir?

Bu sorunun cevabı, takımınıza ve hedeflerinize göre değişecektir. Ancak, her zaman dahil edilmesi gereken birkaç anahtar kişi vardır:

İçerik oluşturucu/metin yazarı: Açık, değil mi? Bu kişi, içeriğin tüm gereksinimleri karşıladığından emin olmak için onay sürecine dahil olmalıdır.

Konu uzmanı : İçeriğin doğruluğu hakkında geri bildirim sağlamak için. Hassas ve riskli kampanyalarda veya yayınlanması gereken çok sayıda içerik olduğunda ve derinlemesine düzeltme gerektiren durumlarda özellikle yararlıdır

Bir kopya düzenleyici: İçeriğin hatasız olmasını ve bazı durumlarda marka ile uyumlu olmasını sağlar

Nihai karar verici (onaylayıcı): İçeriğin şirket politikasına uygun olmasını sağlayan ve içeriği onaylayan kişi

7. Net yayınlama kuralları belirleyin

Sosyal medya ile ilgili olarak, açık yayınlama kurallarına sahip olmak önemlidir. Bu, özellikle bir takımla çalışıyorsanız geçerlidir. Yayınlama kurallarına sahip olarak, tüm içeriğinizin yüksek kalitede olmasını, şirket politikasına uygun olmasını ve markanın tonunu yansıtmasını sağlayabilirsiniz.

Yayınlama kuralları oluştururken dikkate alınması gereken bazı hususlar:

Hangi ses/ton kullanılmalıdır?

Hangi konular ele alınmalıdır?

Ne tür içerikler yayınlanmalıdır?

İçerik ne sıklıkla yayınlanmalıdır?

8. İş akışı diyagramlarını değerlendirin

Alternatif olarak, bir sosyal medya iş akışı diyagramı da kullanabilirsiniz. Süreç diyagramlarının güzelliği, bir süreci oluşturan görevleri (başlangıcı ve sonu olan bir yapılacaklar listesi gibi) özetlemekle kalmayıp, verileri ve sosyal medya gönderilerini, karar verme süreçlerini ve hatta belirli bir süreçteki anahtar dönüm noktalarını görselleştirmenize de yardımcı olmalarıdır.

Harika, değil mi?

Görselleştirme ise birçok avantajdan sadece biri. Bu dokümantasyon, sürece dahil olan herkesin süreci anlamasına ve gerektiğinde işleri hızlandırmak için bu dokümantasyona başvurmasına yardımcı olabilir.

İş Akışınızı Sizin İçin "Çalıştırmaya" Hazır mısınız?

Sosyal medya iş akışı, herhangi bir sosyal medya stratejisinin hayati bir parçasıdır (ve her zaman öyle olmalıdır).

Net roller belirlemeyi, açık kurallar oluşturmayı ve sosyal medya stratejinizi her zaman iş akışınıza göre en iyi şekilde oluşturmayı unutmayın. Bu uygulamaları sosyal medya iş akışı araçlarıyla birlikte kullanarak, takımınızın kaliteden ödün vermeden içeriği hızlı bir şekilde sunmasını sağlayabilirsiniz.

Daha spesifik olarak, Planable'ın sosyal medya yönetimine ve işbirliği süreçlerini kolaylaştırmaya odaklanması ve ClickUp'ın sosyal medya proje yönetimi özellikleri ve şablonları.

İşlerin akışında mutluluklar!

Marco Guiliani, Planable'da içerik pazarlamacısıdır ve içerik yazımı, SEO ve metin yazarlığı alanlarında uzmanlığa sahiptir.