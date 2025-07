etkili bir sosyal medya iş akışı oluşturmak için 8 en iyi uygulama

Birden fazla takım üyesiyle çalışıyorsanız, her görevin sorumluluğunu kimin üstleneceğini belirlemeniz gerekir. Bu noktayı tekrar vurgulamamızın nedeni, birçok sosyal medya takımının bu konuyu göz ardı etmesi ve sorumlulukların paylaşılmasına gereken özeni göstermemesidir

Muhtemelen birden fazla sosyal medya hesabıyla çalışacaksınız, bu nedenle her biri için ayrı iş akışları oluşturmanız gerekecektir. Bu, her hesap için kapsamlı bir iş akışı oluşturmak anlamına gelmez; daha ziyade, her sayfanın özelliklerini hesap (kelime oyunu kasıtlıdır) almanız gerekir. Bir müşteri desteği sayfası, örneğin bir marka sayfası ile aynı gereksinimlere sahip olmayacaktır