ClickUp ve Monday: Hangi Proje Yönetimi Aracı Size Uygun?

Güçlü bir proje yönetimi aracı seçmek, bu kararın sorumluluğunu üstlenmek anlamına gelir. Riskler yüksektir.

Yanlış araç, takımınızı sadece hayal kırıklığına uğratmakla kalmaz; aynı zamanda her yıl kötü proje yürütme nedeniyle milyarlarca dolarlık kayba da neden olur. Öte yandan doğru araç, takımınızın hedeflerine zamanında ulaşma ve bütçeyi aşmama olasılığını artırabilir.

İki popüler seçenek olan ClickUp ve Monday arasında asıl soru, hangisinin takımınızın günlük ihtiyaçlarına daha uygun olduğudur.

Biri size neredeyse sonsuz bir gelişmiş özellik liste sunarken (ne isterseniz, olasılıkla orada vardır), diğeri ise benimsemesi ve kullanması biraz daha kolaydır. Ve biri size zaman kazandırırken, diğeri akıl sağlığınızı korur.

Avantaj ve dezavantajlar her zaman açık değildir (en azından ilk bakışta).

İşte ClickUp ile monday.com'u daha yakından inceleyen bir karşılaştırma; böylece hangisinin ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz.

ClickUp ve Monday'e Genel Bakış

İşte ClickUp ve Monday arasındaki temel farkların (ve benzerliklerin) kısa bir özeti:

Aspect ClickUp monday.com Proje hiyerarşisi Birden çok seviyeye sahip derin proje hiyerarşisi (Alanlar → Klasörler → Listeler → Görevler → Alt görevler). Karmaşık iş akışları için tasarlanmıştır. Sınırlı görev iç içe geçirme özelliğine sahip daha düz bir yapı. Daha basit ş akışları için yönetimi daha kolaydır, ancak çok katmanlı proje yapıları için daha az uygundur. Özelleştirme esnekliği Son derece özelleştirilebilir: görünümler, durumlar, alanlar, ş Akışları, otomasyonlar, ClickApps, izinler. Ayrıntılı kontrol isteyen takımlar için ideal. Orta düzeyde özelleştirilebilir: sezgisel panolar, sütunlar, ş Akışlar ve otomasyonlar. Kapsamlı yapılandırma yerine basitliği ön planda tutar. Kullanıcı deneyimi ve benimseme kolaylığı Zengin özelliklere sahip ancak öğrenme eğrisi daha dik. Uzun vadeli verimlilik için kurulum sürecine yatırım yapmaya istekli takımlar için tasarlanmıştır. Oldukça sezgisel ve yeni başlayanlar için uygun. Sade kullanıcı arayüzü ve hızlı başlangıç süreciyle sık sık övgü topluyor. Proje görünümleri Zengin seçimler (Liste, Pano, Gantt, Zaman Çizelgesi, Takvim, Tablo, Beyaz Tahta, Zihin Haritaları vb.), görünümler arasında sorunsuz gezinme. Şık ve temiz düzenlere sahip güçlü görsel panolar (Kanban, zaman çizelgesi, Gantt). ClickUp'a kıyasla daha az sayıda özel görünüm türü. İşbirliği Yerleşik belgeler, Beyaz Tahtalar, görev içi sohbet, yorumlar, atanmış yorumlar, provalar, resim açıklamaları ve görevle bağlantılı belgeler. Harici araçlara olan ihtiyacı azaltır. Güçlü yorum ve güncelleme bölümü. Daha derin bir işbirliği için entegrasyonlara (Slack/Teams/Google Dokümanlar) daha fazla güveniyor. Otomasyonlar Tetikleyiciler, koşullar, eylemler ve yapay zeka destekli seçeneklere sahip sağlam bir otomasyon oluşturucu. Hem basit hem de gelişmiş ş Akışlarının yanı sıra doğal dil otomasyonunu da destekler. Sezgisel şablonlara sahip sağlam otomasyon oluşturucu. Rutin iş akışı otomasyonu için en iyisi; gelişmiş mantık daha fazla kurulum gerektirebilir. AI özellikleri İçerik, özetler ve ş akışı önerileri için yapay zeka desteği sunar. Henüz otonom ajanlar veya derin bağlamsal, Çalışma Alanını algılayan yapay zeka içermez. İçerik, özetler ve ş Akışı önerileri için yapay zeka desteği sunar. Henüz otonom ajanlar veya bağlamı derinlemesine anlayan, Çalışma Alanını algılayan yapay zeka içermez. Entegre Çalışma Alanı Gerçek bir hepsi bir arada çözüm: görevler, belgeler, hedefler, gösterge panelleri, Beyaz Tahtalar, sohbet, bilgi bankası ve otomasyon tek bir platformda. Öncelikle panolara/görevlere odaklanan bir İşletim Sistemi. Belgeler, formlar ve gösterge panelleri de dahil ancak ClickUp'a kıyasla daha az bütünleşik. Karmaşık takımlar için ölçeklenebilirlik Hiyerarşi, izinler ve özelleştirme derinliği sayesinde çoklu takım, çoklu Çalışma Alanı kurulumları ve büyük veri kümelerinde üstün performans gösterir. Netlik ve tutarlılık isteyen takımlar için iyi bir ölçeklenebilirlik sunar, ancak karmaşık çoklu takım yapıları daha fazla yineleme veya geçici çözümler gerektirebilir. Entegrasyonlar Güçlü bir entegrasyonlar seti ve bunlara olan bağımlılığı azaltan dahili araçlar sunar. Çok güçlü bir entegrasyon ekosistemi; işbirliği, sohbet, dokümantasyon ve gelişmiş ş Akışları için büyük ölçüde harici bağlantılara dayanır. Raporlama ve gösterge panelleri Özel kartlar, portföy görünümleri, iş yükü yönetimi, bağımlılıklar ve ilerleme izleme içeren sağlam gösterge panelleri. Net görsellere sahip şık gösterge panelleri; ClickUp'tan daha basit ancak yöneticiler ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için oldukça kullanıcı dostu. Mobil ve cihazlar arası deneyim Mobil deneyim gelişiyor; güçlü ancak özelliklerin yoğunluğu nedeniyle alışmak zaman alabilir. Çok temiz ve sezgisel bir mobil kullanıcı arayüzü; hızlı güncellemeler ve hareket halindeyken görünürlük için harika. En uygun olduğu durumlar Derin bir yapıya, işlevler arası koordinasyona, gelişmiş ş Akışlarına, entegre belgelere/bilgiye veya hepsi bir arada bir Çalışma Alanı'na ihtiyaç duyan takımlar. Pazarlama, ürün, ajanslar, operasyonlar, mühendislik ve proje ağırlıklı kuruluşlar için idealdir. Hızlı bir şekilde benimsenebilen, temiz, basit ve son derece görsel bir araç isteyen takımlar. Satış, İK, küçük takımlar, etkinlik yönetimi, müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar ve kapsamlı özel özelleştirme yerine basitliği tercih eden kuruluşlar için idealdir.

ClickUp Nedir?

ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin

ClickUp , birden fazla aracı ve ş akışını tek bir platformda bir araya getiren , dünyadaki ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

Bu, ClickUp'ın sadece sıradan bir proje yönetimi aracı olmadığı anlamına gelir. Aynı zamanda belge işbirliği platformunuz ve hatta takım iletişim uygulamanızdır. Görev izleme ve bilgi yönetiminden hedef belirleme ve otomasyona kadar her şeyi tek bir özelleştirilebilir, yapay zeka destekli Çalışma Alanı'nda birleştirir.

ClickUp'ın temel felsefesi, özelleştirme esnekliğine odaklanır; burada her Çalışma Alanı, takımları katı şablonlara zorlamadan belirli ş Akışlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir (ş Akışlarınız ne kadar karmaşık veya girift olursa olsun).

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %16'sı, birden fazla araçtan gelen entegrasyonları tek bir görünümde bir araya getirmekte zorlanıyor. Güncellemeler dağınık olduğunda, bilgileri bir araya getirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve liderlik yapmaya daha az zaman ayırırsınız. Sonuç? Gereksiz idari yükler, kaçırılan içgörüler ve uyumsuzluk. ClickUp'ın hepsi bir arada Çalışma Alanı sayesinde yöneticiler görevleri, belgeleri ve güncellemeleri tek bir yerde toplayabilir, gereksiz iş yükünü azaltabilir ve en önemli içgörüleri tam da ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkarabilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve zaman takibi kullanarak 200 profesyoneli tek bir ClickUp Çalışma Alanı’nda bir araya getirin, böylece genel giderleri azaltın ve farklı konumlardaki teslimat sürelerini iyileştirin.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ı diğer proje yönetimi araçlarından ayıran şey, kapsayıcılığıdır. Basit yapılacaklar listesini yöneten tek başına çalışan girişimciler için olduğu kadar, karmaşık ve çok katmanlı projeleri yöneten kurumsal takımlar için de aynı derecede iyi çalışır. Ekibiniz ve ş akışlarınız büyüdükçe sorunsuz bir şekilde ölçeklenir.

Özellik #1: Proje ve görev yönetimi

ClickUp görevlerini kullanarak proje işlerinizi daha iyi organize edin ve önceliklendirin

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, takımlar için en üst düzey bir yükseltmedir. Üst düzey proje denetimini ayrıntılı görev kontrolüyle birleştirir, böylece her türlü işi tek bir yerden planlayıp yürütebilirsiniz.

Görev yönetimi sistemi, diğer proje yönetimi platformlarının ulaşmakta zorlandığı çoklu hiyerarşik düzeylerde çalışır. Bu sistemle, özelleştirilmiş bir Çalışma Alanı oluşturabilir ve bunu farklı takımlar için özel Alanlara bölebilirsiniz. Her alanın farklı projeler için kendi Klasörleri, benzer Görevleri gruplandırmak için Listeleri ve iç içe alt görevleri olan bireysel Görevleri vardır.

Büyük bir projeyi yönetilebilir parçalara ayırmak mı istiyorsunuz? ClickUp görevleri, bağlamı bozulmadan ve büyük resme bağlı kalarak bunu yapmanızı sağlar.

ClickUp'ın görev yönetimi özellikleriyle şunları yapabilirsiniz:

Birden fazla atanan kişi ve izleyici ekleyin: İşbirliğine dayalı görevleri aynı anda birkaç takım üyesine atayın ve izleyici bildirimleri aracılığıyla paydaşları bilgilendirin

Özel Alanlar ve Özel Görev Durumları ile işleri yönetin: ile işleri yönetin: Özel Alanlar ekleyerek bütçeler, müşteri bilgileri veya teknik özellikler gibi projeye özgü verileri doğrudan görevler içinde takip edin. "Fikir Üretme", "İnceleniyor", "Onaylandı" ve daha fazlası gibi Özel Görev Durumları ile ilerlemeyi izleyin.

Görev Bağımlılıklarını ayarlayın ve kritik yolu belirleyin : ClickUp Bağımlılıkları'nı kullanarak farklı projelerdeki ilgili görevleri birbirine bağlayın ve anahtar dönüm noktalarını belirleyerek işlerin doğru sırayla yürütülmesini sağlayın

Her takım üyesinin her görev ve projeye harcadığı zamanı takip edin : Otomatik zamanlayıcı fonksiyonu ve gelişmiş raporlama özellikleriyle saatleri doğrudan görevlere kaydedin

Standartlaştırma için şablonlar oluşturun (veya mevcut olanları kullanın): Hazır oluşturun (veya mevcut olanları kullanın): Hazır proje yönetimi şablonlarını kullanarak, sıfırdan yeniden oluşturmaya gerek kalmadan çevik sprintler, müşteri projeleri veya iç operasyonlar için tutarlı ş Akışları uygulayın. Belirli zamanlamalarda otomatik olarak yapılacaklar listesinde beliren rutin işler için Yineleyen Görevler oluşturun

Bu ayrıntılı kontrol, proje yöneticilerinin tüm proje portföyleri genelinde görünürlüğü korurken belirli görev ayrıntılarına inebilmelerini sağlar.

ClickUp görevleri ile başlangıç ve son teslim tarihlerini, atanan kişileri, bildirimleri ve daha fazlasını tek bir merkezi görünümde yönetin

Daha geniş bir bakış açısıyla, Proje Yönetimi ekipleri için ClickUp, 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasında etkilerini görselleştirmenize olanak tanırken, tam ölçekli projeleri planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Gantt grafikleri, Tablolar ve Kanban panoları arasında geçiş yapın. Ayrıca, 50'den fazla özelleştirilebilir gösterge paneli kartı arasından seçim yaparak proje durumunu, takım kapasitesini ve proje engellerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.

Scrum panoları, sprint planlama araçları ve burndown grafikleri gibi çevik proje yönetimi özellikleri de entegre edilmiştir. Silo yapısına ve pahalı eklentilerin maliyetlerine veda edebilir, geliştirme takımlarının ayrı araçlar arasında geçiş yapmanın getirdiği karmaşadan kurtulup, birikmiş işleri yönetmelerine ve geriye dönük değerlendirmeler yapmalarına olanak tanıyabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ı takımınızın tek bilgi kaynağı olarak kullanın. Görevleri bağlamı anlamak için doğrudan ClickUp Belgeleri' ne bağlayın, işin yapıldığı yere tam olarak yorum ekleyin ve görev ek dosyalarına (resimler ve PDF'ler gibi) kesin güncellemelerle notlar ekleyin; böylece her karar, revizyon ve bağlam tek bir yerde kalır.

Özellik #2: ClickUp Brain

Bağlam farkındalıklı yapay zeka ClickUp Brain'i kullanarak görev konuları veya notları özetleyin, içerik oluşturun, fikir üretin veya Çalışma Alanı ile ilgili sorular sorun.

ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi, çalışanlarınızı ve şirket bilgilerinizi tek bir akıllı Çalışma Alanı’nda bir araya getiren, dünyanın en bağlamsal yapay zeka asistanıdır. Ş Akışlarını otomasyonla otomatikleştirir, güncellemeleri kolaylaştırır ve takımınızın gerçek konuşmalarından, proje geçmişlerinden ve belgelerinden yararlanarak soruları yanıtlar.

Brain'i kullanarak proje yönetiminizi nasıl kolaylaştırabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Anında proje özetleri alın : "3. çeyrek pazarlama planının durumu nedir?" diye sorun ve görevler, belgeler ve güncellemeler hakkında net bir özet alın

Yazılı içerik taslağı oluşturun ve düzeltin : Görev açıklamaları, e-posta güncellemeleri, proje belgeleri, görev devri özetleri ve şirketinizin üslubuna uygun iç notları saniyeler içinde oluşturun

Bağlamdan içerik oluşturun : ClickUp Belgeleri ve proje veritabanlarınızdaki gerçek işlere atıfta bulunan toplantı gündemleri veya proje planları oluşturun

Takım iletişimini otomasyonla otomatikleştirin : Çalışma Alanı'ndan gerçek zamanlı yanıtlar alarak "En son yol haritası nerede?" veya "Bu hatayı kim ele alıyor?" gibi tekrarlayan soruları yanıtlamak için akıllı yanıtlar ve yardımcı temsilciler ayarlayın

Akıllı görev atamaları oluşturun : Mevcut iş yüküne ve rol uygunluğuna göre bir görevin kimin tarafından üstlenilmesi gerektiğine dair AI destekli öneriler alın

Hazır şablonlar: Tutarlı sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış hazır Tutarlı sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış hazır AI şablonlarını kullanarak, komutları tekrar tekrar yazma zahmetinden kurtulun

📍 Bonus: ClickUp Brain kullanıcıları, çeşitli yazma, akıl yürütme ve kodlama görevleri için GPT, Claude ve Gemini'nin en yeni modelleri dahil olmak üzere birçok harici AI modelinden, doğrudan ClickUp platformu içinden seçim yapabilir! ClickUp ile seçtiğiniz AI modeliyle proje verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın! ClickUp içindeki tek bir arayüzden birden fazla LLM kullanın

Özellik #3: Otomasyonlar

ClickUp ile basit açılır menülerden tetikleyiciler ve eylemler seçerek tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları, görev atama, durum güncelleme, yorum yazma veya öğeleri listeler arasında taşıma gibi tekrarlayan eylemleri gerçekleştiren tetikleyici tabanlı ş akışları oluşturmanıza olanak tanıyarak manuel iş yükünü ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden, hazır otomasyon şablonları ve özelleştirilebilir seçenekler sayesinde otomasyonlar oluşturabilir ve bu işin püf noktalarını öğrenebilirsiniz.

Bunu yaptıktan sonra şunları elde edersiniz:

Görev atamalarını ve bildirimleri otomasyonla gerçekleştirin: Örneğin, bir görev "İnceleniyor" durumuna geçtiğinde, görevi otomatik olarak inceleyene atayın ve onu uyarın

Yineleyen görevleri kolaylaştırın: Belirli tarihler ve alanlar içeren haftalık raporlar veya aylık kontrol listeleri oluşturan kurallar oluşturun

Görev bağımlılıklarını yönetin: Bir görev bittiğinde, bağlantılı görevleri güncelleyin veya bir sonraki aşamaya taşıyın

Diğer araçlarla bağlantı kurun: Güncellemeleri Slack'e aktarın, GitHub ile senkronizasyon yapın veya HubSpot'taki CRM kayıtlarını otomatik olarak güncelleyin

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Brain'i kullanarak kendiniz için otomasyonlar kurabilirsiniz. "Durum 'Hazır' olarak değiştiğinde görevleri 'İnceleme'ye taşı" gibi istediğinizi yazmanız yeterlidir; bu doğal dil komutlarına göre sizin için otomasyon kuralı oluşturulur.

Özellik #4: ClickUp Sohbet

ClickUp Chat'i kullanarak projeleri konuşmalara bağlayın ve mesajları görevlere dönüştürün

ClickUp Chat, projeler hakkında tartışmanıza, güncellemeleri paylaşmanıza ve takım üyeleriyle doğrudan proje Alanlarınız, Listeleriniz veya Klasörleriniz içinde koordinasyon kurmanıza olanak tanıyan yerleşik bir mesajlaşma sistemidir. Sohbet sistemi, şirket genelindeki duyurulardan projeye özel kanallara ve gizli doğrudan mesajlara kadar birçok düzeyde çalışır.

Bir proje sorununu gerçek zamanlı olarak tartışabilir, ilgili görevlere atıfta bulunabilir, dosyaları eşzamansız olarak paylaşabilir ve konuşmanın akışını veya bağlamını kaybetmeden kararlar alabilirsiniz. Gerekirse, ClickUp'ın proje yönetimi işbirliği yazılımı aracılığıyla herhangi bir mesajı göreve dönüştürebilir veya ayrıntıları bir belgeye aktarabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu dizisi veya direkt mesaja dağılır ve bu da daha sonra bilgiyi bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet dizileriniz belirli projelere ve görevlere eşleştirilir, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

Özellik #5: ClickUp AI Ajanları

ClickUp AI Agents'ı kullanarak görevleri otomasyonla otomatikleştirin, soruları yanıtlayın ve daha fazlasını başarın

ClickUp, farklı roller arasında günlük işleri özerk bir şekilde yürütmek üzere tasarlanmış Hazır ve Özel AI Ajanları ile birlikte gelir. Bu, her günün sonunda bağlantılı bir Sohbet kanalına proje güncellemelerini yayınlamak gibi basit bir görevden, belirli kabul kriterlerine göre yeni gelen proje taleplerini incelemek veya önceliklendirmek gibi karmaşık, çok adımlı süreçlere kadar uzanabilir.

Bu ajanlar bağlam farkındalığına sahiptir; yani bilgilerini Çalışma Alanınızdan alır ve bunu, gerçekleştirmeye çalıştığınız her şeyi desteklemek için kullanır.

Yoğun işlerinizi ClickUp AI Agents'a devredin

Ayrıca, doğal dil ve kod gerektirmeyen talimatlar kullanarak denemeler yapabilir ve ajanslar oluşturabilirsiniz. İşte bazı fikirler:

Proje yöneticileri → Görevlerden ve sohbet konularından gelen güncellemeleri veya durum değişikliklerini özetleyin

Mühendisler → Kullanıcı hikayeleri yazın, test senaryoları oluşturun

Ops → Toplantı notlarından raporlar veya eylem planları oluşturun

İK → Çalışanların şirket politikaları hakkındaki sorularını Çalışma Alanı bağlamına göre yanıtlama

ClickUp fiyatlandırması

👀 Biliyor muydunuz? Proje yönetimi uzmanlarının yarısından fazlası (%54) etkili işbirliği araçlarından yoksundur. Durum daha da kötü: %36'sı her ay proje güncellemelerini manuel olarak toplamak için 4 saat ila tam bir gün harcıyor. Bu, kişi başına yılda 100 saate kadar tekrarlayan görevlerde boşa harcanan zamandır.

Monday nedir?

Monday, renk kodlu panolar, özelleştirilebilir sütunlar ve temel otomasyonlar kullanarak işlerinizi düzenlemenize yardımcı olan görsel bir proje yönetimi aracıdır. Görevleri yönetmenizi, zaman çizelgelerini izlemenizi, projeleri yürütmenizi ve takımınızla işbirliği yapmanızı sağlayan esnek ş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Monday, takımların uzun bir alışma süreci olmadan hızlıca benimseyebileceği kullanıcı dostu bir arayüze odaklanıyor. Görsel düzeni, yönetici kademesinden ön saflardaki çalışanlara kadar herkesin proje durumunu bir bakışta izlemesini kolaylaştırıyor.

Monday özellikleri

Monday.com, bir proje yönetimi yazılımı olarak, yüzeysel olarak basit görünen ancak işiniz büyüdükçe ölçeklenebilen özelleştirilebilir ş akışları oluşturmaya odaklanır. Sürekli bir rehberliğe ihtiyaç duymadan takımlarınızı ve işlerinizi planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Monday'in iş yönetimi özelliklerine daha yakından bakalım:

Özellik #1: Otomasyonlar

Monday’in otomasyon sistemi, kullanıcıların açılır menülerden tetikleyicileri ve eylemleri seçtiği basit bir boşluk doldurma biçimi kullanır. Ayrıca görev devri, son teslim tarihi uyarıları ve durum değişiklikleri gibi yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş otomasyon şablonları sunarak takımların hızlı bir şekilde işe başlamasına yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: Monday, çok adımlı otomasyonlar (kural başına birden fazla eylem) kurmanıza izin verse de, kullanıcılar genellikle karmaşık dallanma mantığı (birden fazla koşulda AND/OR/IF-ELSE gibi) için sağlam bir destek sunmadığını bildiriyor. Bu da, koşullara dayalı ş akışlarını zorlaştırıyor veya daha zahmetli hale getiriyor. Çok karmaşık, çoklu uygulama ve koşullara dayalı otomasyonlar için geçici çözümler veya harici araçlara ihtiyacınız olabilir.

Özellik #2: Gösterge paneli ve raporlama

Monday, birden fazla panodan veri alarak grafikler, tablolar, takvimler ve ilerleme göstergeleri oluşturan özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar. Bu, birden fazla projedeki işlerinize konsolide bir görünüm sunar.

Renk kodlu görselleştirmeleri, proje durumunu, görev durumlarını ve zaman çizelgelerini izlemeye yardımcı olarak darboğazları tespit etmeyi kolaylaştırır.

Özellik #3: Görsel panolar ve görünümler

Monday’in pano sistemi, platformun temel düzenleme ilkesi olarak işlev görür. Her pano, özelleştirilebilir sütunlara sahip gelişmiş bir elektronik tablo gibi çalışır, ancak bilgileri çoğu kullanıcıya hemen tanıdık gelen, görsel olarak hoş bir arayüz üzerinden sunar.

Kanban, Takvim, Zaman Çizelgesi (Gantt tarzı), İş Yükü ve Tablo görünümleri arasında geçiş yaparak zaman çizelgelerini, durum göstergelerini, ek dosyaları ve atanan görevleri izlemeyi yapabilirsiniz.

Monday fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ClickUp ve Monday: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem ClickUp hem de Monday.com, takımların projeleri planlamasına, dönüm noktalarını izlemesine ve bir dizi sezgisel özelliği kullanarak ş akışları arasında işbirliği yapmasına olanak tanıyan tam donanımlı iş yönetimi araçlarına dönüşmüştür.

ClickUp, takımların %41'inin 3 veya daha fazla aracı değiştirdiği hepsi bir arada Converged AI Çalışma Alanıdır. Monday ise proje yönetimine odaklanarak bu süreci basit ve sezgisel hale getirir.

Temel özellikler açısından (ClickUp ve Monday.com) aralarındaki farkları inceleyelim.

Özellik #1: Yapay Zeka

ClickUp Brain’in Bağlamsal AI’sı görevlerinizi, belgelerinizi, güncellemelerinizi ve ekip bilgilerinizi birbirine bağlar. Belge özetleme veya proje planlarından görev listeleri oluşturma gibi rollere genel temel fonksiyonları desteklemesini isteyebilirsiniz. Ancak karmaşık görevleri de aynı derecede iyi yerine getirebilir. Ürün içeriği, kullanıcı hikayeleri, kampanya materyalleri ve daha fazlasını oluşturur ve iyileştirir. AI Fields, görevleri otomatik olarak atar, öncelikleri belirler ve görevlerin ilerleme durumunu sizin için günceller. Brain, ClickUp Çalışma Alanızdaki ve bağlı uygulamalardaki çeşitli varlıklar arasındaki bilgi ilişkilerini bile haritalandırır. Ayrıca, tek bir fiyat karşılığında birden fazla AI modeline erişim sağlar!

Monday AI, panolarınıza, belgelerinize ve güncellemelerinize yararlı bir destek sağlar. Uzun güncellemeleri özetlemek veya görevler içinde yazılı içerik taslağı hazırlamak gibi, farklı rollerdeki günlük fonksiyonları destekler. Otomasyon önerileri sunmak veya metni iyileştirmek gibi rutin görevlerde yardımcı olabilir. Farkı ise derinliktedir; yetenekleri, tamamen bağlamsal veya Çalışma Alanı’nı dikkate alan akıl yürütmeden ziyade, daha çok yüzeysel desteğe odaklanır. Daha gelişmiş ş Akışları veya çok adımlı süreçler için yine manuel kurulum veya harici entegrasyonlara güvenmeniz gerekecektir.

🏆 Kazanan: ClickUp AI, derinlemesine entegrasyonlar sayesinde kazanıyor. Bu araç, gerçekten zaman tasarrufu sağladığı ve manuel çabaı azalttığı için kullanıcılardan çok olumlu yorumlar aldı.

Özellik #2: Takım işbirliği

ClickUp, takımların çalışma alanı içinde görev tabanlı tartışmalar yapabilmelerini sağlayan yerel bir sohbet seçeneği sunar. ClickUp Chat ile mesajlarda üyelere etiket ekleyebilir, dosya paylaşımı yapabilir, mesajları eylem öğeleri olarak atayabilir ve resimlere ve belgelere doğrudan görsel geri bildirim bırakabilirsiniz. Ayrıca, adım adım kılavuzları yakalayıp takımınızla paylaşmak için yerleşik bir ekran kayıt aracı olan ClickUp Clips'e de sahip olursunuz.

Öte yandan Monday, her göreve entegre edilmiş yorumlar, bahsetmeler, dosya paylaşımı ve durum güncellemeleri aracılığıyla takım işbirliğine olanak tanır. Görevinizdeki bağlamı korumak için ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve ilgili ek dosyaları ekleyebilirsiniz. Ancak, gerçek zamanlı konuşmalar veya e-posta tabanlı güncellemeler için Slack veya Gmail gibi harici entegrasyonlara güvenmeniz gerekecektir; bu da, iletişiminizin işin yapıldığı yerde doğrudan gerçekleşmek yerine silo halinde kalacağı anlamına gelir.

🏆 Kazanan: ClickUp, daha fazla işbirliği özelliği, bildirim kontrolü ve hem gerçek zamanlı hem de eşzamansız işbirliği için yerleşik sohbet sunmasıyla öne çıkıyor.

Özellik #3: Entegrasyonlar

ClickUp, Slack, Google Drive, Zoom, Figma, GitHub ve HubSpot gibi araçlarla 1.000'den fazla entegrasyonu destekler. Bunları kullanarak harici uygulamalarınızı doğrudan Çalışma Alanınıza bağlayabilir ve hatta CRM'nizde bir değişiklik olduğunda görevi güncellemek gibi platformlar arası etkinliklere yanıt veren otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

Monday ayrıca Zoom, Outlook, Jira ve Slack dahil 200'den fazla uygulama ile entegrasyonlar sunar. Ancak entegrasyon kullanımı plana göre sınırlıdır. Daha fazla otomasyon ihtiyacı olan takımlar bu sınırları kısıtlayıcı bulabilir.

🏆 Kazanan: ClickUp, kapsamlı entegrasyon yetenekleri ve daha geniş erişilebilirliği sayesinde öne çıkıyor.

Özellik #4: Şablonlar ve görünümler

ClickUp, ürün yol haritaları, müşteri onboarding'i, çevik sprint planlaması ve içerik takvimleri dahil olmak üzere çeşitli akışlar için 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon sunar. Ayrıca Liste, Pano, Gantt, Takvim, İş Yükü ve Zaman Çizelgesi dahil olmak üzere 15'ten fazla görünüm sunar. Ayrıca, fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak görsel olarak beyin fırtınası yapmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan ClickUp Zihin Haritaları da mevcuttur.

Öte yandan Monday, çok çeşitli kullanım senaryoları için kullanımı kolay ve hızlı bir şekilde devreye alınabilen şablonlar sunar. Ancak işin görselleştirilmesi söz konusu olduğunda Monday, temel özelliklere bağlı kalır: Kanban, Zaman Çizelgesi, Gantt, Takvim, Tablo ve İş Yükü görünümleri. Bunların çoğu yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur ve gizli panolar gibi özellikler de en üst düzey planlarla sınırlıdır.

🏆 Kazanan: İhtiyaçlarınıza bağlı! ClickUp, katmanlı şablonlara ve Zihin Haritaları gibi çeşitli görünüm seçeneklerine ihtiyaç duyan takımlar için uygundur. Ancak, ihtiyacınız olan tek şey basit veri görselleştirme ise Monday'i tercih edin.

Özellik #5: Kullanıcı deneyimi ve özelleştirme

ClickUp, ayrıntılı düzeyde özelleştirme imkanı sunar. Özel Alanlar ve görünümlerden gösterge panellerine, rol tabanlı izinlere ve iç içe alt görevlere kadar çalışma alanınızın her yönünü özelleştirebilirsiniz. Esnek olmasına rağmen, bu kadar kapsamlı kontrol, özellikle yeni kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci gerektirir.

Öte yandan Monday, basitliğe odaklanıyor. Arayüz, çoğu kullanıcının yardım belgelerine veya öğreticilere başvurmadan gezinip ayarlamalar yapabileceği kadar sezgisel. Sütunları değiştirme, pano düzenlerini ayarlama ve ş akışlarını düzenleme gibi özelleştirme seçenekleri sunuyor. Ancak, gelişmiş değişiklikler için geçici çözümler veya daha üst düzey planlara yükseltme gerekiyor.

🏆 Kazanan: Karmaşık özelleştirme seçenekleri nedeniyle ClickUp ve öğrenme eğrisinin düz olduğu basit, sezgisel kullanıcı deneyimi nedeniyle Monday.

Reddit'te ClickUp ve Monday

Tartışmayı sonlandırmak için konuyu Reddit'e taşıdık. Her iki aracı derinlemesine karşılaştıran özel bir konu bulunmasa da, her iki araçla ilgili bazı kullanıcı görüşlerini burada bulabilirsiniz.

Monday'den geçiş yapan Reddit kullanıcılarından biri, ClickUp'ın yerleşik Sohbet özelliğinin dikkat dağınıklığını önlemede son derece yararlı olduğunu belirtti.

ClickUp, durup pencere değiştirmenize (veya bir şeyler yazmak için ara vermenize) gerek kalmadan bir görev oluşturmanıza veya görevlere ekleme yapmanıza olanak tanıyan Gmail/e-posta entegrasyonuna sahiptir. Bu tek özellik, Monday.com ile yaptığım her şeye göre çok büyük bir gelişme olduğunu fark ettim. Kesintilere ve dikkat dağınıklığına karşı çok hassasım, bu yüzden akışımda ne kadar kalabilirsem o kadar iyi.

ClickUp, durup pencere değiştirmenize (veya bir şeyler yazmak için ara vermenize) gerek kalmadan bir görev oluşturmanıza veya görevlere ekleme yapmanıza olanak tanıyan Gmail/e-posta entegrasyonuna sahiptir. Bu tek özellik, Monday.com ile yaptığım her şeye göre çok büyük bir gelişme olduğunu fark ettim. Kesintilere ve dikkat dağınıklığına karşı çok hassasım, bu yüzden akışımda ne kadar kalabilirsem o kadar iyi.

Geçiş yapan bir başka kullanıcı, ClickUp'ın kapsamlı görünüm seçeneklerinin Monday'e göre bir avantaj olduğunu belirtti.

Nisan ayında ClickUp'a geçtik ve bu kesinlikle en iyi araç; 29 kullanıcılık takımımızın tüm üyeleri de onu kullanmayı çok seviyor. Bu araç, projeler veya kişiler için listeler (ya da her ikisi) oluşturmanıza olanak tanır ve bu bilgileri nasıl görüntülemek istediğinizi (takvim, Gantt şeması, liste, tablo veya bunların tümü) seçebilirsiniz.

Nisan ayında ClickUp'a geçtik ve bu kesinlikle en iyi araç; 29 kullanıcılık takımımızın tüm üyeleri de onu kullanmayı çok seviyor. Bu araç, projeler veya kişiler için listeler (ya da her ikisi) oluşturmanıza olanak tanır ve bu bilgileri nasıl görünümde göstermek istediğinizi (takvim, Gantt şeması, liste, tablo veya bunların tümü) seçebilirsiniz.

Monday'in birkaç olumlu yorumu olsa da, birçok yorumda karşılaştığımız ortak bir olumsuzluk, erişim kısıtlamalarıydı. Bir kullanıcıya göre,

Artık her temel özellik ücretli bir planın arkasında gizlenmiş gibi görünüyor. "Kurumsal" plana geçmeden önce temel olarak en yüksek plan olan PRO planına sahibiz, ancak yine de bir panodaki belirli öğelere erişimi kısıtlama özelliğini kullanamıyoruz ve "Projeler" ve "Portföyler" gibi basit özelliklere de sahip değiliz. PRO planıyla her şeye sahip olacağınızı düşünürsünüz.

Artık her temel özellik ücretli bir planın arkasında gizlenmiş gibi görünüyor. "Kurumsal" plana geçmeden önce temel olarak en yüksek plan olan PRO planına sahibiz, ancak yine de bir panodaki belirli öğelere erişimi kısıtlama özelliğini kullanamıyoruz ve "Projeler" ve "Portföyler" gibi basit özelliklere de sahip değiliz. PRO planıyla her şeye sahip olacağınızı düşünürsünüz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp'a geçtikten sonra takımlar şunları bildirdi: Haftada 3 saatten fazla zaman tasarrufu ( müşterilerin %60,2'si

Tasarruf edilen para (müşterilerin %54,7'si)

Daha yüksek verimlilik (müşterilerin %96,7'si)

Daha iyi işbirliği (müşterilerin %87,9'u)

Hangi Proje Yönetimi Aracı En Üstün?

Karar verildi ve kazanan belli oldu! Kazanan ClickUp! 👑

Monday, şık ve sezgisel bir platform olsa da, yalnızca basit veya orta derecede karmaşık ş akışlarını yöneten küçük takımlar için idealdir. Evet, oldukça hızlı bir kurulum ve hatta bir dereceye kadar özelleştirme imkanı sunar.

Ancak işiniz büyüdükçe, araçlarınızın da daha fazlasını yapması gerekir. Hepsi bir arada iş yönetimi işletim sistemi olan ClickUp, her şeyi sizin için basitleştirir. Tek bir araçla işlerinizi yönetebilir, takımınızla iletişim kurabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve manuel iş akışlarınızın çoğunu otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp arka planda işleri sizin için hallederken, siz işlerinizi tamamlamaya odaklanabilirsiniz.

