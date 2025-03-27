i̇ş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi 20 Görev Yönetimi Yazılımı [2025 Sürümü]

Birkaç yıl önce, takımımın iş yükünün sorun olmadığını, sorunu iş yükünü yönetme şeklimizin oluşturduğunu fark ettim. Görevler birikip, teslim tarihleri geçip, motivasyon düştüğünde, bunun tek nedeni net bir sistemimiz olmamasıydı.

Araştırmalar, %41'e varan bir oranda çalışanın yoğun iş yükü nedeniyle stres yaşadığını ortaya koymaktadır.

Doğru görev yönetimi aracını bulmak işimizi tamamen değiştirdi. Gerçekçi son tarihler belirlemek, iş yüklerini dengelemek ve herkesin tükenmişlikten kaçınmasına yardımcı olmak için bana görünürlük ve yapı sağladı.

Bu nedenle, ClickUp'taki takımım ve ben, en iyi 20 görev yönetimi aracını içeren bu kılavuzu hazırladık. Görevleri atamak, etkili bir şekilde önceliklendirmek ve iş akışlarınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için size en uygun aracı bulabilmeniz için anahtar özellikleri, sınırlamaları ve fiyatları vurguladık. 🌟

⏰ 60 Saniyelik Özet ClickUp —en iyi genel görev yöneticisi Asana—uzaktan çalışan takımlar için en iyisi Jira—deneyimli BT uzmanları için en iyisi Monday. com—pazarlama ve PMO takımları için en iyisi Trello—küçük takımlar için en iyisi Hive—çok katmanlı takım işbirliği için en iyi görev yönetimi yazılımı MeisterTask—Kanban görev yönetimi için en iyisi nTask—planlama için en iyi görev yönetimi yazılımı ZenHub—yazılım takımları için en iyisi Zoho Projects—karmaşık proje yönetimi için en iyisi ActiveCollab—müşteri tabanlı iş akışları için kişiselleştirilmiş görev yönetimi deneyimi için en iyisi Wrike—ölçeklenebilir iş akışı yönetimi için en iyisi Todoist—bütçesi sınırlı takımlar için en iyisi ProofHub—ayrıntılı görev izleme için en iyisi SmartTask—birden fazla projeyi yönetmek için en iyisi HubSpot (HubSpot Görev Yönetimi)—CRM görevleri için en iyisi Paymo—müşteri görevleri ve rezervasyonlar için en iyisi TimeCamp—zaman takibi ve faturalandırma görevleri için en iyisi Any. do—yapılacaklar listesi oluşturmak için en iyisi Smartsheet—tablo tarzı görev yönetimi için en iyisi

Bir Görev Yöneticisinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Benimki gibi çapraz işbirliği yapan takımlar için görev yönetimi yazılımı sadece görevleri tanımlamaya, izlemeye ve yönetmeye yardımcı olmakla kalmaz. Basit bir yapılacaklar listesini desteklemenin ötesine geçer ve etkili hedef tamamlama için ayrıntılı iş akışlarında verimli bir şekilde işbirliği yapma özellikleri sunar.

En iyi görev yönetimi yazılımı, takımımın son teslim tarihlerini belirlemesine, görevleri önceliklendirmesine, ilerlemeyi izlemesine ve programları kolaylıkla ayarlamasına olanak tanır, bu da daha sorunsuz karar verme ile sonuçlanır. Öncelik verdiğimiz diğer kullanışlı işlevler şunlardır:

Esneklik: Deneyimlerime göre, iyi bir görev yönetimi yazılımı her zaman kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Tüm cihazlarda ve tüm büyük işletim sistemlerinde sorunsuz çalışması ve takımımın günlük işleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlaması da artı puanlar Zaman takibi: Zaman yönetimimizi sorunsuz zaman takibi ile Zaman yönetimimizi sorunsuz zaman takibi ile iyileştirmemizi sağlayan bir görev yönetimi çözümünü tercih etmenin en iyisi olduğunu düşünüyoruz Görev otomasyonu: İşiniz büyüdükçe, otomasyon görev tabanınızı sürdürülebilir bir şekilde genişletmede anahtar bir rol oynar. En iyi görev yönetimi yazılımı, yinelenen yönetici görevlerini otomatikleştirerek herkesin bilişsel olarak zorlu, üst düzey görevlere odaklanmak için daha fazla zaman kazanmasını sağlar İletişim desteği: Yoğun ve dağınık bir ekibi yönettiğim için, verimli görevlerle ilgili tartışmaları, dosya paylaşımını ve anlık duyuruları destekleyen araçlara değer veriyorum Raporlama ve analiz: Kaliteli görev yönetimi yazılımlarının, verimlilik analizi, faturalandırma ve Kaliteli görev yönetimi yazılımlarının, verimlilik analizi, faturalandırma ve bordro yönetimi için bilgileri (mesai başlangıç/bitiş saatleri, devamsızlık ve fazla mesai saatleri gibi) kaydetmek ve analiz etmek için raporlama özellikleri sunduğunu fark ettik Diğer araçlarla entegrasyon: Bu kişisel bir tercih olabilir, ancak görev yönetim sistemimin Bu kişisel bir tercih olabilir, ancak görev yönetim sistemimin mesajlaşma uygulamaları proje yönetimi araçları ve yazma asistanları gibi kullandığımız diğer yazılımlarla entegre olmasını seviyorum, çünkü bu, bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırıyor ve takım işbirliğini ve görev izlemeyi çok daha kolay hale getiriyor 😇

20 En İyi Görev Yönetimi Yazılımına Genel Bakış

Tüm görev yönetimi araçları aynı değildir. Bazıları çok yönlüdür, bazıları ise görev bağımlılıkları gibi belirli fonksiyonlara odaklanır.

Sonunda, listemizde yer alması gereken 20 en iyi görev yönetimi yazılımını belirledik. Özellik seti ve uygun fiyat gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak bunları özenle seçtik, böylece acil ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir yazılım bulacağınızdan emin olabilirsiniz. 🧐

İşte listemizin bir özeti, ardından her yazılımın ayrıntılı ve dürüst incelemeleri yer almaktadır:

Yazılım En iyisi Öne çıkan özellikler Ücretsiz katman ClickUp Genel proje ve görev yönetimi Mükemmel fiyat-özellik oranına sahip, çok yönlü, yapay zeka destekli görev yönetimi Mevcut Asana Uzaktan çalışan takımlar Kod gerektirmeyen iş akışı oluşturucu ve takımlar arası görev izleme Mevcut Jira Deneyimli BT uzmanları Çevik görev izleme ve çok sayıda özel ayar Mevcut Monday. com Pazarlama ve PMO takımları Tanımlanmış OKR izleme ile pazarlama görev yönetimi Kullanılabilir (ücretsiz deneme sürümünden sonra) Trello Küçük takımlar Basit arayüz ve görev otomasyonu işlevleri Mevcut Hive Çok katmanlı takım işbirliği Özel görev gösterge panelleri ve çoklu gerçek zamanlı iletişim araçları Mevcut MeisterTask Kanban görev yönetimi Temiz, mantıklı bir şekilde yapılandırılmış Kanban panoları ve zaman çizelgeleri Mevcut nTask Görsel planlama Birleştirilmiş görev oluşturucu ve planlama sayfaları Hayır ZenHub Yazılım takımları Proje görevlerini GitHub ile bağlayın Hayır Zoho Projeleri Karmaşık proje yönetimi Farklı Zoho uygulamalarından görevlere erişin Mevcut ActiveCollab Müşteri tabanlı iş akışları için kişiselleştirilmiş görev yönetimi Proje düzeyinde görev ve zaman takibi ve kişisel görev yöneticisi Hayır Wrike Özellikler Görev hiyerarşisi planlama ve gelişmiş raporlama Mevcut Todoist Bütçesi sınırlı takımlar Görev yakalama için doğal dili destekler Mevcut ProofHub Ayrıntılı görev izleme Zengin veri içeren görev tamamlama raporları sunar Hayır SmartTask Birden fazla projeyi yönetme Sezgisel gösterge panelleri ile özel Proje Portföyleri özelliği Mevcut HubSpot CRM görevleri E-posta gelen kutunuzdan görevler oluşturun Mevcut Paymo Müşteri görevleri ve rezervasyonlar İyi yapılandırılmış program rezervasyonu ve ilgili görev akışları Mevcut TimeCamp Zaman takibi ve faturalandırma görevleri Tek tıklamayla zaman girdileri ve görev zamanı bütçeleme Hayır Herhangi biri. Yapılacak Basit yapılacaklar listeleri ve günlük planlayıcılar oluşturun Net hesap verebilirlik izleme için paylaşılan listeler Mevcut Smartsheet Hesap tablosu tarzı görev yönetimi Görevlerin konsolide bir özetini görmek için birkaç sayfayı birleştirmenize olanak tanır Mevcut

en İyi 20 Görev Yöneticisi

1. ClickUp — en iyi genel görev yöneticisi

ClickUp'ta Görevleri Yönetin Liste görünümünü durum, öncelik, atanan kişi veya herhangi bir özel alana göre filtreleyerek görev listelerini ihtiyaçlarınıza daha iyi uyarlayın

Burada biraz önyargılı olabiliriz, ancak ClickUp, bireyler, profesyoneller ve takımlar için en iyi görev yönetimi çözümü olduğunu defalarca kanıtlamıştır. G2, onu en iyi görev yönetimi ve takım görev yönetimi yazılımı olarak değerlendirerek 15'ten fazla rekabetçi kategoride 1. sıraya yerleştirmiştir!

ClickUp'ı özel kılan, görevleri ve öncelikleri yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve verimli kalmak için yapay zeka destekli, uçtan uca desteğidir.

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini yapmak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, gerekli bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. ClickUp gibi merkezi bir platform, görevleri ve konuşmaları bir araya getirir, AI içgörüleri ve eylemleriyle bunları geliştirir ve bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirir.

Pratik görev yönetimi için ClickUp'ı nasıl kullanıyoruz?

Takımımın ClickUp kullanımı oldukça basit. Başlangıç olarak, merkezi görev planlama ve zamanlamadan bireysel görevlerin izlenmesine kadar her şey için ClickUp Görevleri kullanıyoruz.

Takım görevlerini türe göre kategorilere ayırabilir ve izlemeyi kolaylaştırmak için Özel Görev Durumunu Yapılacak'tan Tamamlandı'ya ayarlayabiliriz. Son tarihleri belirlemek, atanan kişileri eklemek ve izlemek veya filtrelemek istediğimiz ayrıntıları tanımlamak için istediğimiz kadar Özel Alan kullanabiliriz. Her görev ataması için takımımız ayrıca şunları da yapabilir:

Bağlamsal bilgileri ve tartışmaları merkezileştirmek için bağlantılar ve yorumlar ekleyin

Görev bağımlılıklarını belirleyerek zamanlama yönetimi için görünürlük sağlayın

Kapsamlı çıktıları desteklemek için alt görevler ve kontrol listeleri tanımlayın

@bahsetmeler ve eylem öğeleri kullanarak görevleri delege edin ve güncellemeleri paylaşın

Görev Görünümümüz ön tanımlı olarak bir açılır penceredir, ancak bireysel yapılacaklar listelerimize erişilebilir olmasını veya zamanı takip etmek istiyorsak, bunu bir kenar çubuğuna veya Görev Tepsisine küçültebiliriz.

Bir ClickUp görevi içinde, diğer kullanıcılara bile atanabilen yapılacak öğelerden oluşan gruplarla ayrıntılı Kontrol Listeleri kolayca oluşturun ve düzenleyin

Ve eğer çok büyük bir iş yüküyle uğraşıyorsak, ClickUp Görev Öncelikleri ve renk kodlu etiketlerini kullanarak neye öncelik vereceğimizi ve neyi öncelikli olmaktan çıkaracağımızı belirliyoruz.

ClickUp Takvim, takvime görevleri sürükleyip bırakarak proje zaman çizelgelerini planlamanıza, görevlere öncelik vermenize, takvimleri iş arkadaşlarınızla paylaşmanıza, etkinlikleri planlamanıza ve bunlara katılmanıza ve etkinlik sürelerini ayarlamanıza yardımcı olur. İşlerinizi günlük, haftalık veya aylık görünümler dahil olmak üzere birden fazla görünümde görselleştirebilir ve her zaman son teslim tarihlerine uyabilmek için uyarılar ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, e-postaları kontrol etmek veya belgeleri düzenlemek gibi zaman alıcı görevleri otomatikleştirmemizi sağlayan ClickUp Otomasyonları ile takımların iş yükünü hafifletiyoruz.

ClickUp'ın gerçek büyüsü, iletişim ve görev yürütme arasındaki geleneksel engelleri ortadan kaldırma yeteneğinde yatmaktadır.

Geleneksel iş yönetimi araçları, takımları birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya, sohbet platformları, proje takipçileri ve iletişim kanalları arasında sürekli geçiş yapmaya zorlar.

ClickUp Sohbet'i kullanarak siloları yıkın ve iletişim kanallarını işinizle entegre edin

ClickUp Sohbet, bu parçalanmayı ortadan kaldırarak konuşmaların ve görevlerin yan yana yer aldığı birleşik bir çalışma alanı oluşturur. Gizli DM'lerde veya grup konuşmalarında takımınızla bağlantı kurun ve ClickUp içinden beyin fırtınası yaparak, ilerleme güncellemelerini paylaşarak ve hızlı sesli veya görüntülü aramalara katılarak projelerinizi ilerletin. İşte nasıl:

Sohbet ve görevler bir arada: Konuşmaları doğrudan görevlere ve projelere bağlayarak anında bağlam bilgisi edinin

Sözleri eyleme dönüştürün: Tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürün ve takip edin — ClickUp'ın yapay zekası görev açıklamasını ve ayrıntılarını sizin için doldurur

Düzenli kalın: Sohbet konuları iş akışınızla bağlantılı kalır, böylece herkes aynı sayfada kalır ve yanlış anlaşılmalar azalır

Bonus! Stres içermeyen verimliliğin sırrı nedir? ClickUp Brain ve önceden hazırlanmış şablonlar

ClickUp, görevleri izleme ve önceliklendirmenin ötesinde, Proje Yönetimi konusunda da bize yardımcı oluyor. Örneğin, proje özetlerini, görev planlamasını, görev standup'larını ve güncellemeleri otomatikleştirmek için platformun AI asistanı ClickUp Brain'i kullanıyoruz.

ClickUp Brain'i Kullanmaya Başlayın — Ücretsizdir ClickUp Brain ile görev özetlemeyi otomatikleştirin

ClickUp Brain, platformdaki takımın görevlerini, belgelerini ve tartışmalarını birbirine bağlayan bir sinir ağıdır. Basit komutlar ve sorular aracılığıyla bilgileri ve eylem öğelerini çıkarmanıza ve özetlemenize yardımcı olur.

Özelleştirilebilir ClickUp şablonları, görev atamalarını anında standartlaştırmamıza yardımcı olur! Platformu ilk kez kullanıyorsanız, ClickUp Görev Yönetimi Şablonu harika bir başlangıç noktası olabilir. Bu ücretsiz şablonu indirerek, görevlerinizi Eylem Öğeleri, Fikirler ve Birikmiş İşler gibi listeler halinde düzenleyerek daha kolay gezinebilirsiniz. Ayrı görünümler açarak görevleri departmana veya öncelik etiketine göre izleyin. 🚩

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile proje görünürlüğü elde edin ve belirli bir göreve kimin atandığını görün

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm görev yönetimi özelliklerini keşfetmek zaman alır (öğrenme sürecini kolaylaştırmak için ClickUp Yardım Merkezi'nden yararlanabilirsiniz)

Özel bir alt görev raporlama özelliği harika bir eklenti olurdu

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp'ın görev yönetimi özelliklerinin çoğu ücretsiz planda erişilebilir. Ücretli seçeneklerdeki fiyat-özellik oranı bu alanda en iyilerinden biridir.

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Platform, bir görev yönetimi çözümü olarak büyük ölçüde olumlu yorumlar almıştır. İşte bir kullanıcının deneyimini nasıl anlattığı:

En sevdiğim özellik, görevler için "ekle" fonksiyonudur. Bu sayede tüm önemli projelerim için merkezi bir konumum oluyor. Proje/Epic içinde, alt görevler doğru alana/listeye atanabilir ve ihtiyaç duyan herkes tarafından çalışılabilir. Her bir alt görevin konumunu ve durumunu yukarıdan aşağıya doğru görebilmek, tamamlanan ve tamamlanmayanları takip etmek için çok değerli. İhtiyacım olan her yere özel alanlar ekleyebilmek de harika.

2. Asana—uzaktan çalışan takımlar için en iyisi

Daha yumuşak bir ifade yok: Asana'yı uzaktan çalışan takımlar için bir çevrimiçi görev yönetimi yazılımı olarak seviyoruz! Başlangıç olarak, önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak uzaktan projelerimizi düzenleyebilir ve merkezi Gelen Kutusu özelliğini kullanarak görevleri ve güncellemeleri koordine edebiliriz.

Aracı daha ayrıntılı olarak test ederken, birden fazla projeye takımlar arası görevler eklemenin ve bunları izlemenin inanılmaz derecede kolay olduğunu fark ettik. Esasen, uzaktan çalışan takımlar için yaygın bir sorun olan aynı görevin başka bir departmanda asla tekrarlanmamasını sağlayabiliyorum!

Geniş özellik yelpazesi ClickUp'a oldukça benzer (ayrıntılı ClickUp ve Asana karşılaştırmasını buradan inceleyebilirsiniz). Örneğin, birkaç tıklamayla madde işaretli listeler şeklinde görev açıklamaları ekleyebilir, bağlam eklemek için dosya ekleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve atanan kişileri ekleyebilirim. Alt görevler oluşturmak, engelleyicileri belirlemek ve görev değişikliklerine ilişkin onayları kolaylaştırmak da çok kolay.

Asana'yı alternatifleri arasında benim için öne çıkaran şey, İş Akışı Oluşturucu özelliği. Bu özellik, kodlama yapmadan iş akışları oluşturmak için sorunsuz bir arayüz sunarak rutin görevleri otomatikleştirmemize ve projeleri hızlandırmamıza yardımcı oluyor. Bu kaliteli görev yönetimi yazılımı, son teslim tarihlerine göre görevleri otomatik olarak öne çıkararak işleri önceliklendirmeye yardımcı olan Görevlerim listesi özelliğine de sahiptir.

Genel olarak, Asana uzaktan çalışan herkes için bir işbirliğine dayalı görev yönetim aracıdır—dağınık takımım uygulama içinde doğrudan iletişim kurabildi ve minimum sürtüşmeyle işlevler arası işbirliğini teşvik etti. Daha fazla şeffaflık için, takımınızın görevlerine ilgili işbirlikçileri eklemenizi ve ilerleme hakkında eşzamansız olarak güncel tutmanızı öneririz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görev yönetimi için şablonlar

Uzaktan çalışmaya uygun işbirliği araçları

Sıfır kodlu ş Akışı oluşturucu

Daha kolay gezinme için arama ve filtreleme seçenekleri

Slack ve Dropbox gibi uygulamaların yanı sıra ClickUp ile de entegre olur

Android ve iOS için mobil uygulama

Asana sınırlamaları

Büyük takımlar için uygulaması zor olabilir

Depolama ve işbirliği özellikleri iyileştirilebilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz (en fazla 10 kullanıcı için)

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Asana değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

Birçok kullanıcı, Asana'nın otomatik hatırlatıcı özelliğini olumlu bir şekilde değerlendirmiştir, örneğin:

Asana'nın, takımımızdaki çalışanlara görevler oluşturup atamamıza yardımcı olmasını ve görevleri zamanında tamamlamaları için onlara otomatik olarak hatırlatıcılar göndermesini seviyorum. Hatırlatıcı e-postaları çok yararlı, bu sayede iş arkadaşlarımız birden fazla mesajlaşma platformunu ve e-postayı kontrol etmeden yapılacaklar listesine ulaşabiliyor.

3. Jira—deneyimli BT uzmanları için en iyisi

Jira'yı ilk kez keşfetmeye başladığımda, biraz karmaşık özellikleri nedeniyle diğer alternatifler kadar yeni başlayanlar için uygun olmadığı belliydi. Ancak Jira, BT, finans, pazarlama ve İK gibi sektörlerde deneyimli profesyoneller arasında popüler bir görev yönetimi yazılımı seçeneği olduğundan denemeye değerdi.

Biraz bilgi vermek gerekirse, Jira ilk olarak Atlassian tarafından yazılım geliştiriciler için bir sorun izleme aracı olarak piyasaya sürüldü, ancak şimdi proje yöneticileri ve görev yöneticileri için de kullanışlı bir araç haline geldi. Deneyimlerime göre, Agile proje yönetimi için inanılmaz derecede kullanışlı bir araç olduğunu gördüm.

Takımım karmaşık bir Agile projesi için örnek bir iş akışı kurmaya çalıştı ve her şeyi yönetilebilir sprintlere bölebildik. Aşağıdakiler altında görevler oluşturma seçeneğimiz vardı:

Şirket tarafından yönetilen projeler: Yönetici tarafından kontrol edilen standart bir iş akışı

Takım tarafından yönetilen projeler: Bağımsız takımlar için daha bağımsız bir çalışma alanı

Jira'nın panolar ve zaman çizelgeleri gibi çoklu görünümleri, sprint görevlerini izlemeyi ve sürekli iyileştirme sağlamak için engelleri belirlemeyi kolaylaştırır. Bu araç, üyelerin paylaşılan iş akışları aracılığıyla departmanlar arasında beyin fırtınası yapmasına ve görev bilgilerini paylaş masına olanak tanıyarak takım işbirliğini de destekler.

Verimlilik konusuna geçersek, Jira'nın ClickUp gibi özel görev durumlarını gerçek zamanlı olarak güncellememize izin verdiğini, otomasyon özelliğinin ise arka planda manuel eylemleri çalıştırmamıza olanak tanıdığını belirtmek gerekir. Ayrıca, proje yöneticileri çok sayıda görev yönetimi şablonunu kullanarak işleri otomatikleştirebilir. 😀

İpucu: Agile iş akışınızı daha iyi yönetmek için Jira-ClickUp entegrasyonunu keşfedin!

Jira'nın en iyi özellikleri

Ş Akışı otomasyonu desteği

Çevik takımlar için çoklu görev görünümleri

İnsan kaynakları, pazarlama ve BT gibi niş alanlar için şablonlar

Atlassian Work Management ve diğer popüler uygulamalarla entegre olur

Android ve iOS için etkili görev yönetimi uygulamaları

Jira sınırlamaları

Sistem bazen yavaş çalışabilir

Kullanıcı arayüzü ve gösterge paneli tasarımı iyileştirilebilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Jira'nın iş desteği yalnızca ücretli planlarda mevcuttur. Ancak, ücretsiz plan kullanıcıları topluluk desteğinden yararlanabilir.

Jira değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Bonus okuma: Jira alternatiflerini inceleyin!

4. Monday. com—pazarlama ve PMO takımları için en iyisi

Monday.com'u görevleri yönetmek için kullanmak Pazartesi günlerini daha az korkunç hale getirebilir mi? Bizce evet! Bu basit görev yönetimi yazılımı, çoğu Monday alternatifinde bulabileceğiniz çoklu görev görünümlerinden görev şablonlarına kadar tüm anahtar özellikleri sunar.

Ancak, araştırma ekibimizin en çok sevdiği şey, yazılımın pazarlama ve PMO ekipleri için özel görev yönetimi özellikleridir. Örneğin, pazarlama ekipleri marka varlık yönetimi, sağlam Gantt grafikleri (görev zaman çizelgeleri oluşturmak için) ve kampanya izleme gibi anahtar özelliklerden yararlanabilir. Bu arada, PMO ekipleri OKR'leri izleme, bağımlılıkları belirleme ve gelecekteki görev planlaması için zaman takibi gibi özelliklere güvenir.

Bence Monday.com, sorunsuz arayüzü ile de öne çıkıyor. İş Yönetimi özelliği, içerik oluşturma, sosyal medya ve etkinlik planlama gibi belirli fonksiyonlar için kod gerektirmeyen pazarlama iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Bu aracı kullanan birkaç proje yöneticisine danıştım ve onlar bile sezgisel düzenini takdir ettiler. Örneğin, platform, gösterge panelinde görevlerin ilerlemesine ilişkin hızlı genel bakışlara erişerek bilinçli kararlar almalarını sağlıyor. 📈

Ayrıca, Monday.com, çalışma alanlarını bireysel görevler ve alt görevler içeren projelere düzenlemenize ve görev önceliklerini ve durumlarını kolayca izlemenize yardımcı olacak renk kodlama seçenekleriyle tamamlamanıza olanak tanır.

Genel olarak, tasarım ve özellik seti açısından ClickUp ve Asana'ya oldukça benzeyen güçlü bir görev yönetim aracıdır. Ayrıca, platform en iyi pazarlama araçlarının yanı sıra diğer işbirliği platformlarıyla ( ClickUp dahil ) entegre olur.

Monday.com'un en iyi özellikleri

200'den fazla otomasyon seçeneği içerir

Renk kodlu özel görev durumları ve öncelik seviyeleri

Kullanıcı dostu proje şablonları

Kod gerektirmeyen iş akışı kurulumu

IOS ve Android için mobil uygulama sunar

200'den fazla uygulama ile entegre

Monday.com sınırlamaları

İlk kurulum biraz zor olabilir

Bazı kullanıcılar özel hatırlatıcılarla sorun yaşıyor ve bildirimlerde gecikmelerle karşılaşıyor

Monday. com fiyatlandırma

Önce 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolarak aşağıdaki planlara erişebilirsiniz:

Ücretsiz: En fazla iki kullanıcı

Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

5. Trello—küçük takımlar için en iyisi

Kanban panolarının sadık bir hayranıyım, bu yüzden Trello'yu her zaman çok seviyorum. Bu yazılımı listemizin üst sıralarına koymamın ana nedenlerinden biri basitliği. Çoğu proje yönetimi yazılımı Trello kadar öğrenmesi kolay değildir, bu da onu daha küçük ölçekli doğrusal görevleri yönetmek için mükemmel kılar.

Bu iyi görev yönetimi yazılımı, durum izlemeyi kolaylaştırmak için görevleri sürükle ve bırak Kanban panosunda yapışkan notlar gibi taşımaya odaklanmıştır. Bireyler bunu kişiselleştirilmiş görev listeleri oluşturmak için kullanabilirken, takım üyeleri son teslim tarihleri ve atanan kişiler ekleyerek görevlere bağlam eklemek için gelişmiş kontrol listelerine güvenebilir.

Temel görev yönetimi söz konusu olduğunda, bu yazılım yüksek, orta veya düşük öncelik gibi etiketler aracılığıyla görev önceliklendirmeyi destekler. Diyelim ki belirli bir görev grubuna erişmek ve hızlı bir durum raporu hazırlamak istiyorum. Yapmam gereken tek şey bu etiketleri filtrelemek.

Trello'nun kod gerektirmeyen (ve sevimli!) otomasyon aracı Butler da kullanımı inanılmaz derecede rahat. Takımımın teknolojiye pek aşina olmayan üyeleri bile basit kurallar, düğmeler ve komutlar oluşturarak yinelenen görevleri otomatikleştirebiliyor.

Trello, görevleri takvimlerde, zaman çizelgelerinde ve düzgün bir şekilde düzenlenmiş tablolarda görüntülememizi sağlar. Bu, genellikle daha küçük takımlardaki iş yüklerini yönetmek için fazlasıyla yeterlidir. Ancak, daha büyük bir takım yönetiyorsanız veya çeviklik ve daha çeşitli proje görünümleri gerektiren daha karmaşık bir proje yürütüyor iseniz, kurumsal özelliklere sahip Trello alternatifleri daha iyi bir seçenek olabilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Butler — kod gerektirmeyen otomasyon aracı

Kanban tabanlı görev izleme yazılımı

Kontrol listeleri, takvimler ve zaman çizelgeleri içerir

Renk kodlaması, görevleri önceliklendirmeye yardımcı olur

Android ve iOS mobil uygulamaları

ClickUp ve Jira gibi diğer görev yönetim sistemleriyle entegre olur

Trello sınırlamaları

Kullanıcı sayısı arttıkça maliyetli hale gelir

Karmaşık proje yönetimini desteklemeyebilir

Trello fiyatlandırması

Trello'nun ücretsiz planı oldukça cömerttir ve 10 adede kadar panoyu destekler. Modern çalışma alanlarında etkili görev yönetimi için gerekli olan daha fazla görünüm ve yapay zeka destekli özelliklere erişmek için Premium seviyeye geçmeniz gerekir.

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: 17,5 $/ay kullanıcı başına

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (23.000'den fazla yorum)

İşte bir kullanıcının Trello ile görevleri ve projeleri tamamlama hakkında söyledikleri:

Trello, yazılım geliştirme projelerine Agile ve Kanban iş akışlarını yönetmek için sorunsuz bir platform sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir panoları, listeleri ve kartları sayesinde görevler kolayca oluşturulabilir ve düzenlenebilir. Trello'nun kullanım kolaylığı en önemli avantajlarından biri olsa da, daha kapsamlı uygulamaların sahip olduğu tüm karmaşık proje yönetimi özelliklerine sahip olmayabilir.

6. Hive — çok katmanlı takım işbirliği için en iyi görev yönetimi yazılımı

Hive'ı ilk kez denediğimde, bu yazılımın nasıl bir şey hakkında çok az fikrim vardı. Platform, proje ve kaynak yönetiminden müşteri etkileşimine kadar uzanan kullanım alanlarıyla kapsamlı bir proje yönetimi yazılımı olarak tanıtılıyor. Ben çoğunlukla görev yönetimi özelliklerini keşfettim, ancak bu aracın takım işbirliğini kolaylaştırma konusunda bir numara olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Hive, tüm hibrit takımlara aşağıdakileri sağlayan bir görev yönetim platformu sunar:

Konumdan bağımsız olarak görevleri birlikte atayın, izleyin ve yerine getirin

Departmanlar arasında yaklaşan görevleri izleyin

Formlarla görev alım verilerini kolaylaştırın

Hive Notes ve Metin ve Sesli Sohbet ile eşzamanlı veya eşzamansız işbirliği yapın

ClickUp gibi, Hive de takım arkadaşlarının eylem kartlarına yorum bırakarak veya takım üyelerini etiketleyerek projeler arasında iletişim kurmasına olanak tanıyarak proje işbirliğini destekler.

Burada işbirliği daha sorunsuz çünkü görevlerinizi benzersiz açılardan gözlemleyebilirsiniz. Örneğin, projelerdeki görevlerin ayrıntılı bir özetini görmek için Portföy görünümünü veya alt görevleri kategorilere ayırmak için Etiket görünümünü kullanabiliriz. Görev atamalarımı yoğun bir şekilde görüntülemek için Eylemlerim görünümünü etkinleştirerek daha iyi odaklanabileceğimi düşündüm.

Ayrıca, ilerlemeyi kolayca izlemek için görev durumu, proje düzenlerini ve iş süreçlerini özelleştirmek için şablonlar ve hiçbir şeyi kaçırmamak için bildirimler gibi anahtar özelliklere de güvenebilirsiniz. Ayrıca, Hive, manuel işleri azaltmanıza ve kişiselleştirilmiş otomatik iş akışları tasarlamanıza yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir görev otomasyon aracı olan İş Akışları Uygulaması'nı sunar.

Hive'ın en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı görev yönetimi aracı

Bireysel, grup veya proje tartışmalarını destekler

Standart görevleri destekleyen AI asistanı ( HiveMind ) ve şablonlar

Eylemlerim görünümü, size atanan tüm görevleri izler

Kod gerektirmeyen görev otomasyon aracı içerir

Dropbox ve Google Drive ile entegre

Hive sınırlamaları

Mobil uygulamanın sınırlı işlevselliği vardır

Birçok işbirlikçiyle çalışıldığında kullanıcı deneyimi olumsuz etkilenebilir

Hive fiyatlandırması

Hive'ın ücretsiz planı, tüm projeleriniz için temel görev yönetimini düzgün bir şekilde destekler, ancak özel alanlar, görev etiketleri ve uygulama içi takvim gibi özellikler için ücretli planlara yükseltmeniz gerekir.

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Bonus: Hive alternatiflerini inceleyin!

7. MeisterTask—Kanban görev yönetimi için en iyisi

MeisterTask'ın çoğu alternatifi, anahtar özelliklerinden biri olarak Kanban panolarını içerir. Ancak, MeisterTask'ın kullanıcı dostu ve sezgisel olması nedeniyle Kanban tabanlı görev yönetimi yazılımı olarak öne çıktığını vurgulamak isterim. 😻

Araç güzel bir şekilde tasarlanmıştır ve görev kartlarını düzenlememize ve izlememize olanak tanıyan özelleştirilebilir Kanban tarzı panolar sağlar. Görevlerin Devam Ediyor, Tamamlandı veya Yapılacaklar listesinde olup olmadığını işaretleyebiliriz (veya özel bölümler oluşturabiliriz). Harika olan şey, daha doğrusal bir zamanlamaya erişmek için Gantt benzeri bir zaman çizelgesi görünümüne de geçebilmemizdir.

Bu panolar tüm işleri merkezi bir yerde tutar ve görev yorumları aracılığıyla etkili bir şekilde iletişim kurmamızı sağlar. Yorumlarda ekip arkadaşlarından bahsedebilir, onları proje izleyicisi olarak ekleyebilir ve görevleri doğrudan panodan atayabiliriz. Değişikliklere açık projeleri yönettiğinizde, gerçek zamanlı bildirimleri etkinleştirerek herkesi en son güncellemelerden haberdar edebilirsiniz.

İşbirliğine dayalı panoların yanı sıra, yazılım, bize atanan tüm görevleri düzenleyebileceğimiz ve son teslim tarihlerine ve önemli dosyalara daha hızlı erişebileceğimiz Agendas adlı kişisel Kanban panoları sunar.

MeisterTask için birçok kullanıcı yorumu, aracın güzel arayüzünü övüyor. İşte doğrulanmış bir kullanıcının paylaşımı:

Renkli Kanban tipi arayüz, oluşturabileceğiniz çoklu proje listeleri, etiketler, MindMeister entegrasyonu, diğer web sitelerinden kolay entegrasyon ile görevler oluşturun. Telefonumda, tabletimde ve iPad'imde kullanıyorum.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Proje ilerlemesini izlemek için kullanımı kolay Kanban panoları

Kişisel görev yönetimi yazılımı olarak kullanılabilir

Yorumlar aracılığıyla görevlerle ilgili işbirliği

Görevleri, zaman takibi verilerini ve bildirimleri izlemek için gösterge panelleri

Yinelenen görevleri otomatikleştirmenizi sağlar

iOS ve Android mobil uygulamaları

MeisterTask sınırları

Yazılım, özelliklerine bir ş Akışı takvimi ekleyerek daha da iyileştirilebilir

Bildirimler mobil cihazlarda gecikebilir

MeisterTask fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz (diğer uygulamalarla entegrasyon izin vermez)

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,50 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Bonus: AI Yapılacaklar Listesi Uygulamaları!

8. nTask—planlama için en iyi görev yönetimi yazılımı

nTask, üç bölüm altında görevlerin izlenmesi ve planlanması için KOBİ odaklı bir merkez görevi görür: Yapılacaklar, Ş Akışı ve Projeler. Buradaki amaç, hem kişisel hem de profesyonel görev listeleri oluşturmanın yanı sıra tasarım, fon yönetimi ve serbest çalışma gibi belirli fonksiyonlar için iş akışları tanımlamaktır.

Bence, Projeler sekmesi, ayrıntılı programlar tasarlamak ve görevleri veya tüm görev listelerini ekip arkadaşlarınıza atamak için oldukça düzenli bir arayüze sahiptir. Platformu ilk kez kullanıyorsanız, açıklamalar ve atanan kişilerle birlikte görevlerin temelini oluşturmak için haftalık bir planlama sayfasıyla başlayabilirsiniz. Ardından, Görev Oluşturucu'yu kullanarak gerektiğinde görevler ekleyebilirsiniz.

Görsel bir görev yönetim aracı olarak, takımım nTask'ı kullanarak Kanban düzeninde görevleri planlayıp önceliklendirebildi, birbiriyle bağlantılı teslimat zaman çizelgelerini yönetebildi ve renk kodlu Gantt grafikleriyle projeleri görselleştirebildi.

Örneğin, zamanında tamamlanmasını sağlamak için planlanan ve gerçek son teslim tarihlerini ayarlayarak ve görev bağımlılıkları ve dönüm noktaları oluşturarak görevleri planladık. Ardından, hiçbir eylemin gözden kaçmamasını sağlamak için öncelikler, özel durumlar ve gerçek zamanlı bildirimler ayarladık.

nTask'ın sağlam zaman takibi özellikleri, gerçekçi zaman dilimleri içinde kalmamıza yardımcı oluyor. Görevlere harcanan zamanı izleyebilir ve takımımın gelecekteki görevler için ihtiyaç duyacağı zamanı tahmin edebilirim, bu da zaman içinde planlama (ve faturalandırma) işlemlerini kolaylaştırıyor.

nTask'ın en iyi özellikleri

Birden fazla proje görünümü sunar (pano, ızgara, liste ve takvim)

Kapsamlı görev izleme

Gantt grafikleri ile görsel görev yönetimi ve görev planlama

Günlük, haftalık veya aylık tekrarlarla Yineleyen görevler özelliği

Apple Takvim, Zoom ve Microsoft Teams gibi 1.000'den fazla araçla entegre olur

Android ve iOS desteği

nTask sınırlamaları

Görevlere belge ve resim eklemek zor olabilir

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

nTask fiyatlandırması

Tüm planlar için 7 günlük deneme döneminden yararlanabilirsiniz. STK'lar satış ekibiyle iletişime geçerek %50'ye varan indirimlerden yararlanabilir.

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

nTask puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

9. ZenHub—yazılım takımları için en iyisi

ZenHub, öncelikle yazılım geliştirme takımlarına yönelik bir proje yönetimi çözümüdür. Google Chrome veya Mozilla Firefox için bir tarayıcı uzantısı aracılığıyla yerel GitHub entegrasyonu sağlar. Bu, proje görevlerini GitHub koduyla bağlantılı tutarak bağlam değiştirmeyi azaltmaya yardımcı olur.

Ayrıca ZenHub, kullanıcılar GitHub'da sorunları tamamladıkça otomatik görev güncellemeleri sunarak, takımınızın yapılacaklar listesinden manuel durum kontrolünü ortadan kaldırarak görevlerin tamamlanmasını kolaylaştırır. Bağlı tüm çalışma alanlarını güncellemek için otomatik devretme özelliği de mevcuttur.

Bu çevrimiçi görev yönetimi yazılımı ve yazılım geliştirme aracı, görevleri sezgisel, sürükle ve bırak Kanban panoları üzerinde bir araya getirerek takımların tüm mevcut görevleri ve durumlarını görüntülemelerini sağlar.

Bu panoları kullanarak görevleri önceliklendirin, projeleri izleyin ve ilgili sorunlara çekme talepleri ekleyin. İlgili sorunları Epics'te gruplandırın veya çeşitli gizli ve genel GitHub repo'larını tek bir panoya bağlayın. 👨‍🏫

Ayrıca ZenHub, sprint planlama özellikleri sunarak çevik takımlar için kullanışlı bir araç haline gelir. Otomatik sprint döngüleri ayarlamamıza, öncelikli ve tamamlanmamış görevlerle yeni sprintler otomatik olarak oluşturmamıza ve ilerleme hakkında periyodik raporlar almamıza olanak tanır.

ZenHub AI hakkında da oldukça heyecan verici şeyler duydum (otomatik sorun kategorizasyonu, sprint incelemeleri vb.). Ancak, beta programını denemek için bekleme listesinden geçemedim.

ZenHub'ın en iyi özellikleri

Çevik takımlar için çeşitli anahtar özellikler

Yerel GitHub entegrasyonu

Bahar planlaması ve izleme sağlar

Sezgisel görev yönetimi özelliklerine sahip panolar

Tekrarlayan görevleri ve devretmeleri otomatikleştirin

Yol haritaları ve zaman çizelgeleri ile görsel bir görev yönetim aracı olarak işlev görür

Figma, Miro ve Loom ile entegre

ZenHub sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Arayüzde gezinmek zor olabilir

ZenHub fiyatlandırması

Takımlar için: Kullanıcı başına aylık 8,33 $ (14 günlük ücretsiz deneme süresinden sonra yıllık faturalandırma)

Kurumsal müşteriler için: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ZenHub puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)

10. Zoho Projects — karmaşık proje yönetimi için en iyisi

Zoho Projects, sorun izleme, takım izleme, proje zaman çizelgeleri ve kaynak kullanım grafikleri gibi özelliklere sahip güvenilir bir proje yönetimi yazılımıdır. İncelediğimiz kullanım örnekleri aralığından, bu platformun pazarlama, inşaat, BT ve danışmanlık gibi sektörlerde karmaşık projeleri yönetmek için mükemmel olabileceği sonucuna vardık.

Zoho Projects, projeleri daha kolay izlenebilmesi için dönüm noktalarına, görev listelerine ve alt görevlere ayırmamıza yardımcı olan kapsamlı bir görev yönetimi araç seti sunar. Bu görev yönetimi platformu ayrıntılara odaklanır; her görev, atanan kişiler, çalışma saatleri, öncelikler ve hatırlatıcılar gibi özelliklere sahip olabilir. Ayrıca, her görev için harcanan zamanı kaydetmek için zaman çizelgeleri ve zamanlayıcılar kullanabiliriz.

Takvimde görevleri planlayabildik ve takım üyelerinin kapasitelerine aynı anda genel bir bakış elde edebildik. Bence bu, dengeli görev planlaması ve takımın tükenmişlik riskini önlemek için çok önemli.

Birçok Zoho alternatifi gibi, bu araç da sürükle ve bırak görev kartları ve esnek durumlar içeren Kanban tarzı panolar sağlayarak görev organizasyonunu basitleştirir. Karmaşık iş akışlarını planlama ve izleme konusunda ise, Gantt grafiklerini kullanarak ayrıntılı takım görevlerini belirleyebilir, bağımlılıkları ayarlayabilir ve her şeyin zamanında yapılmasını sağlamak için son teslim tarihlerini izleyebiliriz. ⌛

Zoho Mail veya Zoho CRM gibi diğer Zoho uygulamalarını kullanıyorsanız, Zoho Projects'i kullanarak görev ekosisteminizi birleştirmek için harika bir araç olduğunu düşünüyorum, çünkü bu araç kardeş platformlardaki görevlerinizi tek bir görünümde sunuyor.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Hızlı erişim Gantt grafikleri

Çok yönlü görev yönetimi kullanım örneklerini destekler

Proje şablonlarıyla son derece özelleştirilebilir iş akışları

Takvimlerde kolay görev planlama

Çeşitli Zoho, Google ve Microsoft uygulamalarıyla entegre olur

Görev yönetimi uygulamaları (iOS 9. 0+ ve Android 4. 1+)

Zoho Projects sınırlamaları

İlk kurulum zor olabilir

Yazılım özelleştirme zaman alıcı olabilir

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz: En fazla üç kullanıcı

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $ (10 günlük deneme)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 $ (10 günlük deneme)

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Yorumlar çoğunlukla ürünün yararlı olduğunu, ancak bazen kafa karıştırıcı olduğunu bahsetmektedir. İşte bir alıntı:

Zoho Projects, görevleri atamak, birden fazla projeyi tamamlamak ve kimin ne zaman yapacağını bilmek gerektiğinde kullanışlıdır. Kullanıcıların, görevi tamamlamak için ne kadar zaman harcadıklarını izlemelerini sağlar. Görevleri atamaya çalışırken yanlış anlaşılabilecek birçok sıkıcı gereksinim nedeniyle, görevleri oluşturmak bazen gerçekten kafa karıştırıcı olabilir.

11. ActiveCollab — müşteri tabanlı iş akışları için kişiselleştirilmiş görev yönetimi deneyimi için en iyisi

ActiveCollab, müşteri tabanlı iş akışlarında verimliliği artırmak ve son teslim tarihlerini kolaylıkla karşılamak için tasarlanmıştır. İster bir startup ister küçük bir yaratıcı takım olun, bu araç sayesinde sınırsız sayıda müşteriyi platforma davet ederek işbirliğini ve geri bildirim döngülerini iyileştirebilirsiniz. Bence bu özellik tek başına, takip etmesi zor müşteri toplantılarını ve takip e-postalarını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Deneyimlerim? Takımım için görevler eklemenin yanı sıra, müşterilerim için karmaşık eylemleri alt görevlere bölebildim ve böylece atanan tüm görevlerin planlandığı gibi tamamlandığından emin oldum. Ayrıca, aşağıdaki fonksiyonları da gördük:

Son teslim tarihleri, atanan kişiler ve ayrıntılı görev açıklamaları ekleyin

Görevleri farklı kriterlere göre gruplandırın

Tekrarlanan görevleri çoğaltın

Bu çevrimiçi görev yönetimi yazılımı, yalnızca üç proje görünümü sunar, bu da ActiveCollab alternatiflerinin genellikle sunduğundan daha azdır. Yine de, sık kullanılan görünümleri içerir: Kanban panosu, Gantt grafiği ve Liste görünümü. 📝

Otomasyonun şu anda yinelenen bir tema olduğunu biliyorum, ancak yine de bahsetmeye değer: ActiveCollab, haftalık raporların hazırlanması gibi yinelenen görevleri otomatikleştirerek manuel iş yükünü azaltabilir. Ayrıca, eylemlerin belirli bir sırayla tamamlandığından emin olmanız gerekiyorsa, birden fazla görev arasında bağımlılıklar oluşturmanız yeterlidir.

ActiveCollab, serbest çalışanlar için yararlı olabilecek kişisel görev yöneticisinin önemini vurgular. Proje, müşteri veya son teslim tarihine göre görev atamalarınızı bulup düzenleyebileceğiniz bir İşlerim sayfası sunar.

ActiveCollab'ın zaman çizelgeleri de beni oldukça etkiledi. Tüm zaman kayıtlarıma genel bir bakış elde etmenin yanı sıra, daha kolay faturalandırma için proje düzeyinde zaman takibine erişebiliyorum. Hatta yayınlanan yorumlar, oluşturulan veya kapatılan görevler veya değiştirilen son teslim tarihleri açısından verimliliğimi yeniden gözden geçirebiliyorum.

ActiveCollab'ın en iyi özellikleri

Mükemmel kişisel görev yönetimi yazılımı

Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren araçlar

Görevleri belirli bir sırayla tamamlamak için bağımlılıklar

Android ve iOS akıllı telefon uygulamaları

Asana ve Trello gibi diğer görev yönetim araçlarıyla entegre olur

ActiveCollab sınırlamaları

Bu görev yönetimi yazılımının dosya paylaşım özelliği daha basit olabilir

Daha fazla özelleştirme seçeneği eklenmesi faydalı olabilir

ActiveCollab fiyatlandırması

Tüm planlar 14 günlük ücretsiz deneme ile sunulur. Ancak, iş yükü yönetimi ve izin planlaması gibi özellikler için en pahalı plana abone olmanız gerekir.

Artı: 9,5 $/ay 3 kullanıcı/ay

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $

Pro+Ödeme Alın: Kullanıcı başına aylık 11,75 $

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

ActiveCollab puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

12. Wrike—ölçeklenebilir iş akışı yönetimi için en iyisi

Wrike, sağlam görev ve iş akışı yönetimi özellikleriyle tanınır. Ancak birçok kullanıcının gözden kaçırdığı şey, ne kadar güzel ölçeklenebilir olduğudur! Örneğin, platform, temel süreçlerimizi taklit eden özel görevlerden oluşan bir kitaplık oluşturmama olanak tanır. Bu kitaplığı, gelecekteki tüm iş akışlarımız için temel olarak kullanabiliriz. En iyi yanı ise, bu kitaplığı genişleterek bir role, departmana ve hatta sektöre özel bir çalışma alanı oluşturabilmemizdir.

Bu aracı test ettiğimiz süre boyunca, klasörler, dönüm noktaları, aşamalar ve projeler gibi düzeylerde çok düzeyli görev listeleri oluşturduk. Bazılarımız, yapılacaklar listemizden önemli görevleri sabitleyerek, öncelik ve son teslim tarihine göre otomatik olarak sıralanan kişiselleştirilmiş gösterge panelleri bile oluşturduk.

Wrike'ın çoğu rakibi gibi, platform güçlü ekip çalışmasını destekler—platform içinde gerçek zamanlı proje planları, görev atamaları ve karar verme süreçlerinde işbirliği yapabiliriz. Ayrıca, yazılım, zaman kazanmak ve iş verimliliğini artırmak için hızlı ancak ayrıntılı görev geri bildirimi ve görev otomasyonu için yerleşik prova araçları içerir.

Ayrıca, Wrike proje yöneticilerinin görev ve takım performansı hakkında özelleştirilebilir raporlar oluşturmasına olanak tanır. Örneğin, gösterge panellerinde ilgili anahtar performans göstergelerini (KPI) analiz ederek iş akışlarını daha da optimize edebildim.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş raporlar içeren kapsamlı proje gösterge panelleri

Geri bildirim dostu takım işbirliğini destekler

Birden fazla proje görünümü

Gantt Grafiği, Kanban ve Takvim gibi görünümlerde görevleri görselleştirin

400'den fazla üçüncü taraf entegrasyon

Görev otomasyonu

Wrike sınırlamaları

Daha fazla özel görüntüleme seçeneği kullanılabilir

Bazı kullanıcılar görev senkronizasyonunda sorun yaşıyor

Wrike fiyatlandırması

Wrike, ek ücret karşılığında entegrasyonlar ve ek bulut güvenlik özellikleri sunar, ancak aşağıdaki tüm planlar görev yönetimi özelliklerini içerir:

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Enterprise ve Pinnacle: Satışla iletişime geçin

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Wrike değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

13. Todoist — bütçesi sınırlı takımlar için en iyisi

Listemizdeki birçok Todoist alternatifi ek proje yönetimi özellikleri sunarken, bu deneyimli uygulama tamamen görev yönetimine odaklanmıştır. Todoist, kendi niş alanında kendini sürekli olarak geliştiren birkaç uygulamadan biri olduğunu düşünüyorum. Örneğin, artık ayrıntılı günlük yapılacaklar listeleri oluşturabilir ve doğal dil kullanarak yinelenen görevler ayarlayabiliriz.

Bu araç, temel görev planlama ve yönetimi için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Görevler ve alt görevler oluşturabilir, öncelikleri belirleyebilir, son teslim tarihleri ekleyebilir ve hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için hatırlatıcılar ayarlayabiliriz. 👀

Todoist, öncelikle bir görev yönetimi uygulaması olmasına rağmen, hedef belirleme özellikleri, görevleri kategorize etmek için etiketler ve bilgileri merkezi hale getirmek için görev açıklamaları içerdiğinden, küçük ölçekli projeleri yönetmenize yardımcı olabilir.

Şahsen Yaklaşan takvim görünümünü çok sevdim — acil olarak yapılması gereken görevleri gösterir ve çok zorlu bir görev varsa, sürükle ve bırak fonksiyonunu kullanarak görevleri yeniden planlayabilirim. Ve şu anda yapılması gereken takım görevlerine odaklanmam gerekiyorsa, Bugün görünümüne geçiyorum.

Todoist'in basit navigasyonu ve düşük fiyatı, onu kişisel görev yönetimi için kullanışlı bir araç haline getirirken, aynı zamanda bütçesi kısıtlı takımlar için iyi bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Proje yönetimi özellikleri çok kapsamlı değildir, ancak yine de görevler atayabilir ve daha iyi takım çalışması ve şeffaflık için yorumlardan yararlanabilirsiniz. İşte bir küçük işletme sahibi, bu aracı kullandıktan sonra paylaşmak istediklerini:

Her türlü teknoloji düzeyinde son derece kolay kullanım. Todoist'i günde birkaç kez kullanıyorum ve bunu tüm takımımızda entegre ettik. Görevlerin kaybolma veya unutulma olasılığı çok azaldı ve tamamlandıklarında alınan bildirimler sayesinde herkes sorumluluklarını yerine getiriyor.

İpucu: ClickUp, gelecekte daha kapsamlı bir proje yönetimi aracına geçmeniz gerektiğinde kullanabileceğiniz kullanışlı bir Todoist'ten içe aktarma özelliğine sahiptir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Verimli günlük görev yönetimi

Birden çok görev görünümü (Kanban panoları ve listeler dahil)

Temel takım işbirliği desteği

Proje ilerlemesini izlemek için kolay gezinme

Çeşitli verimlilik ve zaman takibi uygulamalarıyla entegre olur

Android ve iOS için yapılacaklar listesi uygulaması var

Todoist sınırlamaları

Yazılımı bazı uygulamalarla entegre etmek zor olabilir

Uygulama, çevrimdışı olduğunuzda görevleri görüntülesin

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Todoist değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

14. ProofHub—ayrıntılı görev izleme için en iyisi

ProofHub, iyi bir görev yönetim aracı olmasının yanı sıra, görev listeleri ve bireysel görevleri kolayca oluşturmanıza, bunları birden fazla takım üyesine atamanıza ve görev kategorilerindeki son teslim tarihlerini ve öncelikleri yakından takip etmenize olanak tanıyan bir görev izleme yazılımıdır. Özellikle platformun görev izleme için sunduğu Tablo görünümüne hayranım — farklı kategorilerdeki eylemlerin ilerleme yüzdelerini izleyebiliyorum (can sıkıcı bir mikro yönetici olmadan). 😁

ProofHub alternatiflerine benzer şekilde, yazılım tamamen özelleştirilebilir—kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturabilir ve özel alanlar kullanarak takımımın önemli gördüğü görevlerle ilgili tüm verileri yakalayabiliriz. Özel alanlar görev izlemeyi geliştirir—çünkü bunları, son tarihler veya çıktılar gibi hemen hemen her ayrıntıyı izlemek için özelleştiriyoruz.

İzleme demişken, ProofHub, görevlerin önceden belirlenmiş bir sırayla tamamlanmasını sağlamak için görev bağımlılıkları oluşturmak için sezgisel bir arayüze sahiptir. Atanan kişilere daha fazla netlik sağlamak istiyorsanız, görevlere yorum bırakın veya onları yönlendirmek için bahsetmeler kullanın.

Ayrıca ProofHub, bir projenin ilerleyişi hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak çeşitli raporlama seçenekleri sunar. Kaynak kullanım raporlarını analiz ederek kaynak tahsisini iyileştirebilir veya görev tamamlama raporlarıyla projeye özgü ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Çok yönlü görev izleme yazılımı

Özelleştirilebilir iş akışları

Yorumlar ve bahsetmeler yoluyla görevlerle ilgili tartışmaları destekler

Görev ilerlemesini ölçmek için raporlar

Kanban ve tablolar gibi çeşitli proje görünümleri

Mobil cihazlarla uyumlu

ProofHub sınırlamaları

Bildirimleri yönetmek zor olabilir

Bazı kullanıcılar özelleştirme özelliklerini karmaşık buluyor

ProofHub fiyatlandırması

ProofHub'ın şu anda kullanıcı başına faturalandırma biçimini kullanmadığını ve bunun bazı takımlar için cazip olabileceğini unutmayın.

Essential: Sınırsız kullanıcı için aylık 45 $

Ultimate Control: Aylık 150 $ (veya sınırlı süreli teklifle aylık 89 $)

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

15. SmartTask—birden fazla projeyi yönetmek için en iyisi

SmartTask, bir görev yönetim aracında genellikle bulabileceğiniz tüm anahtar özellikleri içerir. Son tarihler belirleyebilir, bağımlılıklar ekleyebilir ve takvim, liste ve pano gibi görünümlerde görevleri yönetebilirsiniz. Bağımlı, çakışan ve yok sayılan görevleri optimize ederek burada gerçekçi bir iş akışı oluşturabileceğinizi vurgulamak isterim. Bu, takımınız aynı anda 5'ten fazla projeyle uğraşırken ihtiyaç duyacağınız türden bir görünürlük sağlar.

Bu yazılım, özellikle işlevler arası bir kurulumda aynı anda birden fazla projeyi yönetme araçları ile benim için öne çıkıyor. Proje Portföyleri özelliği, ayrı hedefleri izlemek için birden fazla pano oluşturmanıza ve pazarlama, satış ve tasarım takımlarınızı uyumlu hale getirmenize olanak tanır. Daha güvenli oynamak için, yetim eylemleri önlemek için görev listelerini takımlar arasında paylaşabilirsiniz.

SmartTask, görevler hakkında yorum yapmamıza ve güncellemeler için gerçek zamanlı bildirimler oluşturmamıza olanak tanıyarak takım işbirliğini destekler. Ayrıca müşterileri, satıcıları ve dış paydaşları davet ederek herhangi bir görev veya proje üzerinde işbirliği yapmalarını sağlayabiliriz.

Ayrıca, gelişmiş arama çubuğu ile kolayca bulabileceğiniz hem proje görevleri hem de satışlarla ilgili gösterge paneli raporları sağlar. 🔎

SmartTask'ın en iyi özellikleri

İç ve dış takım iletişimi

Yinelenen görevleri ayarlayın (günlük, haftalık veya aylık)

Görev ve satış raporları

Projeler arasında görev yönetimini destekler

Bireysel görevler için zaman takibi

IOS ve Android için görev yönetimi araçları

SmartTask sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi biraz iyileştirilebilir

Daha fazla entegrasyon eklenmesi faydalı olurdu

SmartTask fiyatlandırması

SmartTask, temas kurulması halinde STK'lara indirimli fiyatlar sunabilir. Uygun girişimler ayrıca 1.000 dolar değerinde kredi başvurusunda bulunabilir.

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

İş: 10,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

SmartTask puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

16. HubSpot (HubSpot Görev Yönetimi) — CRM görevleri için en iyisi

HubSpot Görev Yönetimi'nin geleneksel bir görev yöneticisinden çok uzak olduğunu kabul ediyorum. Bu yazılım, pazarlamacıların Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir paket. Etkili CRM'nin, potansiyel müşteri ve müşteri tabanlı etkinliklerin doğru şekilde depolanması, izlenmesi ve yönetilmesine bağlı olduğunu biliyoruz. HubSpot, bu dağınık görevleri kolaylaştırarak gelirinizi artırmanıza yardımcı olur.

Bu yazılımı kapsamlı bir şekilde inceledik ve tüm CRM işlerini merkezileştiren gösterge panelleri sayesinde potansiyel müşterilerle konuşurken birden fazla sekme arasında geçiş yapma ihtiyacını azalttığını doğrulayabiliriz. Kullanım örnekleri açısından, gösterge panellerini kullanarak yapılacaklar listesi öğelerini izleyin, potansiyel müşteri ayrıntılarını görüntüleyin ve toplantıları takip edin.

Yeni görevler oluşturmanız mı gerekiyor? Bunu doğrudan iş akışlarınızdan, e-posta gelen kutunuzdan veya yapılacaklar listenizden yapın. Ve yapılan anlaşmalar ve tamamlanan etkinlikler gibi geçmiş görev performanslarından içgörüler elde etmek istiyorsanız, HubSpot'un raporlama araçlarından yararlanın. Bu platform, e-posta şablonları (toplu mesaj gönderme için) ve gerçek zamanlı takım sohbeti ile iletişimi basitleştirir.

Satış ve pazarlama takımları HubSpot'un görev yönetimi stilini beğenebilirken, HubSpot'un bazı alternatifleri BT veya finans sektöründeki şirketler için daha iyi bir seçim olabilir. Müşterilerle ilgili süreçlerinizi daha özenli bir şekilde organize etmek istiyorsanız, HubSpot-ClickUp entegrasyonunu bile düşünebilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Geniş bir dizi CRM fonksiyonu

Canlı takım sohbetleri

Potansiyel müşterilerle ilgili işleri merkezileştirmek için gösterge panelleri

WordPress, Gmail ve Zapier gibi uygulamalarla entegre olur

hubSpot CRM için iOS ve Android mobil uygulaması

HubSpot sınırlamaları

Görevleri önceliklendirme seçeneği sınırlı

Ş Akışı otomasyonu ücretsiz planda sınırlıdır

HubSpot fiyatlandırması

Bireyler ve küçük takımlar için:

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 15 $

Profesyonel: 800 $/ay

HubSpot (CRM) derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

17. Paymo — müşteri görevleri ve rezervasyonlar için en iyisi

Paymo, basit bir görev yönetimi yazılımı ve faturalandırma uygulamasını bir arada sunar, bu nedenle müşteri işlerini, zaman takibi verilerini ve kaynakları tek bir platformda yönetmek isteyen profesyoneller ve serbest çalışanlar için ne kadar cazip olduğunu anlayabiliyorum. Geçmişte girdiğiniz görev ayrıntılarına göre otomatik olarak hayalet rezervasyonlar oluşturmanıza ve tek bir ekranda doğrudan takımınız için tüm rezervasyonların görsel bir özetini almanıza olanak tanır. 🖥️

Paymo, birden fazla yöneticinin planlama üzerinde çalışmasına izin vererek aşırı rezervasyon veya yetersiz rezervasyonları önleyerek kaynak yönetimini de basitleştirir. Yapabileceklerimiz:

Zaman açısından hassas görevler için saatlik zaman ayırın Basit sürükle ve bırak fonksiyonu ile planlanmamış görevleri yerine getirin Takımımızın zaman çizelgelerinde uygunluk durumunu görselleştirin Sadece ilgili takım üyelerine rezervasyon bildirimleri gönderin

Platform, çalışanlarımın görevlerini tek bir görünümde görmelerini sağlarken, görev yöneticilerimiz hem kişisel görevlerini hem de takımın işlerini ayrı görünümlerde izleyebiliyor. Çoğu Paymo alternatifinde olduğu gibi, görevleri görselleştirmek için Gantt grafikleri, Tablolar ve Takvimler gibi proje görünümleri elde ediyoruz.

Paymo ayrıca takım işbirliğini teşvik eder ve ayrıntılı bir Görev Görünümü sunarak en son görev güncellemelerini gerçek zamanlı olarak sohbet etmenizi sağlar. Son olarak, Paymo, müşterilere teslimat taahhüdümüze göre ayarlayabileceğimiz kritik, yüksek, normal veya düşük gibi görev öncelik seviyeleri sağlar.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Çalışanların uygunluğunu değerlendirmek için zaman çizelgeleri

Müşteri görevleri için saatlik zaman ayırma imkanı sunar

Gerçek zamanlı sohbet

Gantt grafiği ve Kanban panosu gibi proje görünümleri

Slack, Google Takvim ve JotForm gibi uygulamalarla entegre olur

IOS ve Android için mobil uygulama desteği

Paymo sınırlamaları

Mobil uygulamada gezinmek zor olabilir

Çalışanları platformu kullanmak için eğitmek zaman alır

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla beş müşteri için)

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,9 $

Küçük Ofis: 10,9 $/ay kullanıcı başına

İş: 16,9 $/ay kullanıcı başına

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Paymo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

18. TimeCamp — zaman takibi ve faturalandırma görevleri için en iyisi

Birçok serbest çalışanla görev yönetimi rutinleri hakkında konuştum ve bence en önemli sorunlarından biri, görevleri izlenen saatlere ve sonunda faturalara bağlamaktır. İşte bu yüzden bu kullanışlı hepsi bir arada aracı listemize ekledim.

Bu listedeki çoğu TimeCamp alternatifi tipik görev ve proje yönetimi özelliklerini içerirken, TimeCamp odak noktasını zaman-görev bütçelemesine kaydırır.

Tek tıklamayla zaman takibi özelliği sayesinde, kendinizin veya takımınızın çalışma saatlerini zahmetsizce takip edebilirsiniz. Bu verileri kullanarak belirli işler için zamanları standart hale getirebilir, görev atamaları ve fatura tahminleri planlayıp oluşturabilir ve her takım üyesinin verimliliğini izleyebilirsiniz.

TimeCamp ayrıca projelerinizin karlılığını ölçmek ve faturalandırılabilir saatleri izlemek, faturalandırma ve kaynak yönetimini kolaylaştırmak için özellikler sunar. Temel olarak, fatura oluşturma ve zaman çizelgelerini onaylama gibi manuel olarak yapmanız gereken görevler bu platformda otomatikleştirilmiştir.

Bu yazılım zaman takibini öne çıkarsa da, yine de bir görev yönetim aracıdır. TimeCamp Planner ürünü, görevleri düzenlemenize ve Kanban tarzı panolarda ilerlemelerini izlemenize yardımcı olur.

Tekrar eden görevlerle uğraşıyorsanız, son teslim tarihleri, atanan kişiler ve ilerleme durumları gibi bilgileri belirterek bunları otomatikleştirin. Ayrıca, size atanan görevleri bir liste, takvim veya zaman çizelgesi görünümünde gösteren Görevlerim özelliği ile takım görevlerine genel bakıştan kendi görevlerinize geçebilirsiniz.

TimeCamp'ın zaman takibi ve görev yönetimi özelliklerinin ayrı fiyat planlarında mevcut olduğunu unutmayın.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı zaman takibi araçları

Kolay görev izleme için Kanban panosu

Kişisel görev listeleri

Tekrarlanabilir görevleri otomatikleştirebilir

Android ve iOS uygulamaları dahildir

TimeCamp (TimeCamp Planner değil) aşağıdaki araçlarla entegre olur: ClickUp (bu entegrasyonu kullanarak ClickUp görevlerinizi zamanlayabilir ve faturalandırma doğruluğunun keyfini çıkarabilirsiniz) Google Takvim Slack

ClickUp (bu entegrasyonu kullanarak ClickUp görevlerinizi zamanlayabilir ve faturalandırma doğruluğunun keyfini çıkarabilirsiniz)

Google Takvim

Slack

ClickUp (bu entegrasyonu kullanarak ClickUp görevlerinizi zamanlayabilir ve faturalandırma doğruluğunun keyfini çıkarabilirsiniz)

Google Takvim

Slack

TimeCamp sınırları

Kullanıcı arayüzü ve sunucu yükleme süresi daha iyi olabilir

Araç bazen hatalı çalışabilir

TimeCamp fiyatlandırması (TimeCamp Planner için)

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 2,99 $ (serbest çalışanlar için en uygun seçenek)

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $ (karlılığı izleyen işletmeler için ideal)

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 7,99 $ (daha iyi analitik raporlama için)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $ (daha yüksek güvenlik ve özel entegrasyonlar için)

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

19. Any. do — yapılacaklar listesi oluşturmak için en iyisi

Any. do, kişisel ve profesyonel hedeflerinize verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için kullanımı kolay yapılacaklar listeleri sağlamada uzmanlaşmıştır. Bireyler, aileler ve takımlar için hizmet verir ve Mac, Safari ve iPad dahil 10'dan fazla platformda kullanılabilir.

Bu aracı kullandığım süre boyunca, yapılacaklarımı ayrı listeler ve projeler halinde düzenleyebildim. Tüm listeler renk kodluydu, böylece öncelikleri net bir şekilde belirleyebildim ve görev kategorilerini tanımlayabildim. Görev listelerimizi şunlarla geliştirebiliriz:

Ek görevler ve ek dosyalar ile görevlerinizden daha fazla haberdar olun

Son tarihler ve hatırlatıcılar

Sorumlulukların paylaşımı da çok basittir — görevlerin tamamlanması için işbirliği yapmak üzere görev listesini takım arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmanız yeterlidir. Örneğin, market listesindeki farklı öğeleri aile üyelerine atayabilir ve görevlerin başarıyla tamamlandığından emin olmak için listeyi takip edebilirsiniz. Görüşmek istediğiniz acil bir konu varsa, sohbet fonksiyonunu kullanarak gerçek zamanlı iletişim kurabilirsiniz.

Proje yönetimi özelliklerine sahip bir görev yönetimi aracı arayan şirketler için Any. do, özelleştirilebilir iş akışları, görünümler, önceden hazırlanmış şablonlar ve diğer iş araçlarıyla güçlü entegrasyonlar gibi özellikler de sunduğu için sağlam bir seçimdir.

Daha kapsamlı iş akışı özellikleri istiyorsanız, daha gelişmiş Any.do alternatiflerini keşfedin.

Any. do en iyi özellikler

Basit yapılacaklar listeleri sağlar

Günlük görev yöneticisi olarak harika

Listeleri takımlarınız, aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın

Görevlerin zamanında tamamlanması için hatırlatıcılar

IOS ve Android için uygulamaları mevcuttur

ClickUp ve Asana gibi diğer görev yönetimi araçlarıyla entegre olur (Zapier aracılığıyla)

Herhangi bir sınırlama yok

Bazı kullanıcılar daha fazla entegrasyon (Microsoft Takvim gibi) istiyor

Bu fiyat aralığı için sınırlı gelişmiş özellikler

Any. do fiyatlandırması

Paylaşılan listelere erişmek için Aile veya Takımlar planını almayı unutmayın.

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Aile: 4 kullanıcı için aylık 8,33 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Listelenen tüm fiyatlar yıllık olarak faturalandırılan yaklaşık değerlere aittir*

Herhangi bir. yapılacaklar derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Bu aracı incelerken, Android ve iOS kullanıcıları tarafından çoğunlukla bazı kullanıcı deneyimi unsurlarıyla ilgili birkaç olumsuz yorum not ettik. Ancak, genel işlevselliklere ilişkin yorumlar oldukça olumludur. Ürünü kullanan bir satış müdürünün yorumları şöyledir:

Any. do ile görevlerimi düzenlemek basit ve hızlı. Uygulama sorunsuz çalışıyor ve günlük hatırlatıcılar ve planlamalar ayarlayarak işlerin yolunda gitmesini sağlıyor. Basit, minimalist ve profesyonel bir tasarıma sahip uygulamaları seviyorum.

20. Smartsheet—tablo tarzı görev yönetimi için en iyisi

Smartsheet, çizelge benzeri bir görev yönetim aracıdır. Excel'de görevleri izlemekten memnun olan ancak daha az karmaşık hesaplama işleri yapan bir araca geçmeye açık olanlar için idealdir. Bu araç, görev yönetiminin dağınık verilerle çalışmayı gerektirdiği inşaat, sağlık ve eğitim sektörlerinde popülerdir.

ClickUp gibi Smartsheet de farklı iş akışlarını yönetmek için kapsamlı proje ve görev yönetimi araçları sunar. Örneğin, tek bir platformdan görevleri planlayabilir, alt görevler oluşturabilir, kaynakları tahsis edebilir ve atamaları verimli bir şekilde izleyebilirsiniz. ✅

Burada, görevler tek tek projeler için elektronik tablolarda gösterilir. Çoğu Smartsheet alternatifi gibi, son teslim tarihleri ve atanan kişiler gibi temel görev bilgilerini açık alanlara ve sütunlara ekleyebiliriz. Ayrıca, kategorilerdeki görevlerimizin birleştirilmiş bir görünümünü elde etmek için birkaç elektronik tabloyu birleştirebiliriz.

Ancak bunlar geleneksel elektronik tablolar değildir; modern bir görev yönetimi aracının gelişmiş özelliklerini de sunarlar. Örneğin, Smartsheet'te görevlerle etkileşim kurmak için onay kutularını, açılır menüleri ve yorumları kullanabiliriz.

Bu, kapsamlı projeler üzerinde çalışan takımlar için harika bir görev yönetimi yazılımıdır, çünkü çevik proje yönetimi, OKR izleme, bütçeleme ve kaynak yönetimi için şablonlar içerir.

Ayrıca görev otomasyonu, gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş analitik özelliklerini de destekler. Ayrıca, Google Çalışma Alanı ve Microsoft Teams gibi halihazırda kullanıyor olabileceğiniz hizmetlerle de entegre olur.

Bonus okuma: ClickUp ve Smartsheet'i keşfedin!

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Hesap tablosu tabanlı proje yönetimi aracı

Karmaşık projeleri izlemek için gelişmiş işlevler

Gerçek zamanlı takım iletişimini destekler

Çevik proje yönetimi için şablonlar

Çok sayıda iletişim, veri görselleştirme ve proje teslimi uygulamasıyla entegre olur

IOS veya Android mobil uygulama olarak mevcuttur

Smartsheet sınırlamaları

Gelişmiş özellikleri öğrenmek isteyen kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir

Daha fazla şablon seçeneği eklenmesi faydalı olabilir

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla iki görev düzenleyici için)

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

En İyi Görev Yönetimi Uygulamalarından Yararlanın

Bu araçlarla ilk elden edindiğimiz deneyimler hem maceralı hem de aydınlatıcı oldu. Bu seçeneklerin her birinin hedef kullanıcılarını anladığını ve bunu sağlamak için çaba gösterdiğini düşünüyoruz. Ancak, hala "doğru olanı" bulmakta zorlanıyorsanız, bir görev yönetim platformunda gerçekten öncelik verdiğiniz şeylerin bir listesini yapın.

Genellikle, harika görev yönetimi yazılımları görevleri planlamanıza, düzenlemenize, izlemenize ve atamanıza yardımcı olan özellikler sunar, ancak bu fonksiyonlar için bir servet ödemeniz gerekmez. Hatırlatıcılar, otomasyon ve görev görünümleri gibi bazı özellikler asgari gerekliliktir ve tartıştığımız hemen hemen her araçta bu özellikleri görüyoruz.

Keşfedebileceğiniz şey, belirli bir fiyat karşılığında elde ettiğiniz genel işlevselliktir. Diyelim ki A aracı size 30 gelişmiş özellik sunarken, daha popüler olan B aracı aynı fiyata 25 gelişmiş özellik sunuyor. Hangisini seçeceğiniz belli!

Son olarak, en iyi görev yönetimi araçları hayatınızı kolaylaştırmalıdır, tersi olmamalıdır, bu nedenle seçtiğiniz aracın kullanımı kolay ve çalışması eğlenceli olduğundan emin olun! 🥳

Kesinlikle bir seçim yapamıyorsanız, sizi ClickUp'ı denemeye ikna edeceğiz! Görev yönetimini minimum çabayla kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir. Hedefler belirlemek, görevleri izlemek ve atamak, zamanı yönetmek, manuel işleri azaltmak veya takımınızla iletişim kurmak istiyorsanız, olanaklar sınırsızdır.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve ücretsiz bir görev yönetimi yazılımının sunabileceği en iyi araç setinin keyfini çıkarın! 💖