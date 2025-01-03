2025'te Takımlar için 15 Proje Yönetimi İşbirliği Yazılımı

Takımınız şu anda proje yönetiminde nasıl işbirliği yapıyor? Hala yinelenen görevleri izlemek, cevapsız aramaları takip etmek ve sonsuz Zoom toplantılarında oturmak gibi bir kabusun içindeyseniz, proje yönetimi için işbirliği araçlarını düşünmenin zamanı gelmiştir.

Proje takımı üyeleri, daha verimli ve etkili iletişim ve işbirliği yöntemlerine ihtiyaç duyar. Proje yöneticileri de iş akışlarını kolaylaştırarak, uzun yapılacaklar listelerini daha kolay halledip projeleri başarıyla teslim edebilmelidir. İşte bu noktada modern proje yönetimi işbirliği araçları devreye girer.

Bu kılavuzda, proje yönetimi için en iyi çevrimiçi işbirliği araçlarını keşfedin. Her biri, gerçek zamanlı işbirliği, birden fazla projeyi izleme yeteneği ve anlık mesajlaşmadan proje güncellemelerinin paylaşımına kadar her şey için üçüncü taraf entegrasyonları dahil olmak üzere temel proje yönetimi özellikleriyle donatılmıştır.

Proje yönetimi yazılımını ilk kez kullanıyorsanız, proje işbirliği araçları için sunulan tüm seçenekler karşısında kafanız karışabilir. Gününüzü daha verimli hale getirmenize yardımcı olacağını vaat eden birçok verimlilik uygulaması vardır, ancak bunların hepsi sonuç verir değildir.

Proje yönetimi yazılımı ve takım işbirliği araçları aramaya başladığınızda, aşağıdaki gibi özellikleri aramak isteyeceksiniz:

Görev yönetimi: Takımınız genelinde görevler oluşturmanıza, görevleri delege etmenize, izlemenize ve yönetmenize olanak tanıyan işbirliği araçlarını arayın

Gerçek zamanlı iletişim: E-postaları ve geri aramaları beklemeyi bırakın. En iyi E-postaları ve geri aramaları beklemeyi bırakın. En iyi çevrimiçi işbirliği araçları , konuşmayı ilerletmek için video konferans , grup sohbeti ve tartışma panoları gibi iletişim özelliklerini entegre eder

Belge yönetimi: Dosya paylaşımı, özellikle platform içinde dosyaları paylaşabilir ve aynı anda aynı belge üzerinde çalışabilirseniz, Dosya paylaşımı, özellikle platform içinde dosyaları paylaşabilir ve aynı anda aynı belge üzerinde çalışabilirseniz, takım işbirliğini artırmanın harika bir yoludur. Etkili belge işbirliği , seçtiğiniz platformda bulunması gereken bir özelliktir

Ölçeklenebilirlik: Takımınız büyüdükçe, sizinle birlikte büyüyebilecek bir araca ihtiyacınız olacaktır

Entegrasyon yetenekleri: Takım Takım işbirliği yazılımınız , tüm favori uygulamalarınız ve platformlarınızla bağlantı kurarak işlevselliklerini genişletmeli ve bunları günlük işlerinize daha entegre hale getirmelidir

Harika kullanıcı deneyimi: Elbette, seçtiğiniz herhangi bir proje yönetimi yazılımı, kullanımı kolay ve sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır. Yazılımı ne kadar çabuk etkili bir şekilde kullanmaya başlarsanız, iş hayatınızda o kadar olumlu bir etki yaratacaktır

Ücretsiz plan: Çoğu araç ücretsiz deneme veya demo sürümleri sunar. ClickUp gibi bazıları ise Çoğu araç ücretsiz deneme veya demo sürümleri sunar. ClickUp gibi bazıları ise sonsuza kadar ücretsiz planlar sunar. Bunlardan yararlanarak aracın günlük işlerinizde nasıl çalıştığını görün. Testlere takım üyelerini de dahil edin ve nihai kararı vermeden önce onların geri bildirimlerini alın

Doğru proje yönetimi işbirliği aracını seçmek, takımınızın işini dönüştürebilir. Seçeneklerinizi dikkatlice değerlendirin; projeleriniz her zamankinden daha sorunsuz yürüdüğünde kendinize teşekkür edeceksiniz!

Ayrıca okuyun: Kuruluş Genelinde Süreç Verimliliğini Artırma

en İyi 15 İşbirliğine Dayalı Proje Yönetimi Yazılımı

Karmaşık projelerde üstünlük sağlamak için en iyi proje işbirliği aracını seçmeye hazır mısınız? Piyasadaki en popüler proje yönetimi işbirliği araçlarından bazılarını inceledik ve yüksek verimlilikteki takımlar için en iyi on önerimizi belirledik.

1. ClickUp (Entegre işbirliği, iş ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile Başlayın ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada görünüm elde edin

ClickUp, projeleri tek tek yönetiyor veya birden fazla kullanıcı ve çok sayıda proje planını aynı anda idare ediyor olsanız da, proje yönetimi için hepsi bir arada bir çözümdür. Son derece kullanıcı dostu platform, proje takımlarının ve geliştirme takımlarının karmaşık projeleri küçük görevlere bölmelerine ve tüm bilgileri tek bir merkezi platformda depolamalarına olanak tanır.

Takım işbirliği yetenekleri de eşsizdir, çünkü herkes gerçek zamanlı verilere erişebilir ve proje yöneticileri yapılacaklar listesini tamamlarken aynı sayfada kalabilir.

Sanal beyaz tahtalar, sesli ve görüntülü arama özelliklerine sahip gerçek zamanlı sohbet ve işbirliğine dayalı dokümantasyon ile ClickUp, proje takımlarının daha fazlasını daha hızlı tamamlamasına yardımcı olur.

Proje yönetimi platformu ayrıca mükemmel özelleştirme ve entegrasyon seçeneklerine sahiptir. Bu, proje takımlarının mevcut teknoloji yığınlarıyla bağlantı kurup iş akışlarını kolaylaştırabileceği ve tekrarlayan yönetici görevlerini ortadan kaldırabileceği anlamına gelir, böylece takım üyeleri enerjilerini ve çabalarını uzmanlık becerilerine odaklayabilir.

Hemen işe koyulmak isteyen takımlar, saniyeler içinde yeni çalışma alanları oluşturan platformun ücretsiz proje yönetimi şablonlarını çok sevecekler. ClickUp'ın Proje Yönetimi Şablonu ile başlayın!

Bu Şablonu İndirin Karmaşık ihtiyaçlar için gelişmiş özelliklere sahip ClickUp'ın Proje Yönetimi Şablonu

Proje takımlarının daha kısa sürede büyük hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, ücretsiz, kullanımı kolay işbirliğine dayalı proje yönetimi yazılımlarının sevilecek birçok özelliği vardır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevlere, belgelere ve sohbete bağlı sanal ClickUp Beyaz Tahtalar , hızlıca eyleme geçilebilen gerçek zamanlı beyin fırtınası ve süreç tartışmaları için

ClickUp Brain ile AI destekli görev oluşturma, proje güncellemeleri, toplantı tutanak özetleri vb. ile takımlar her zaman işlerin üstesinden gelir

ClickUp Chat , anlık mesajlaşma ve sesli/görüntülü aramaları görevler ve belgelerle entegre eder, böylece takım üyeleri bağlamı asla kaybetmez

Ayrıntılı raporlama araçları , proje yöneticilerinin takımlarının verilerini derinlemesine incelemelerine, ilerlemeyi izlemelerine ve görev süresi ve geçmiş projelerdeki verimlilik eğilimleri gibi konularda geri bildirim almalarına yardımcı olur. Böylece yöneticiler, bir sonraki proje için daha iyi veriye dayalı kararlar alabilir veya mevcut bir projedeki engelleri belirleyebilir

1.000'den fazla entegrasyon seçeneği ile takım üyeleri ClickUp'ı Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office ve daha fazlası gibi çevrimiçi işbirliği araçlarıyla bağlayabilir

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın bazı çalışma alanı görünümleri henüz mobil cihazlarda kullanılamamaktadır, ancak güncellemeler devam etmektedir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Kurumsal İşbirliği Araçları

2. AdaptiveWork (Takımlar arası kaynak yönetimi için en iyisi)

AdaptiveWork aracılığıyla

Bir proje yönetimi platformu olarak AdaptiveWork (eski adıyla Clarizen), proje yöneticilerinin iş süreçlerini kolaylaştırmasına, görevleri otomatikleştirmesine ve daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olabilir. Örneğin, işbirliği yazılımı, proje yöneticilerinin birkaç tıklamayla ayrıntılı Gantt grafikleri ve proje yol haritaları oluşturmasına olanak tanır, böylece gizemli dönüm noktaları ve belirsiz zaman çizelgeleri artık geçmişte kalır.

AdaptiveWork, her görevde gerçek zamanlı görünürlük sağlar, böylece takımlar projelerinde gerçekleşen her şeyin ilerlemesini bilir. Bu, ilerleme konusunda şeffaflığı artırır, proje paydaşlarını bilgilendirir ve hesap verebilirlik ile takım çalışmasının gelişmesine yardımcı olur.

Ayrıca, takım üyelerinin güncellemeleri paylaşmasına ve değişikliklere hızla uyum sağlamasına olanak tanıyan, takım yönetimi için mükemmel bir proje işbirliği yazılım platformudur.

AdaptiveWork'ün en iyi özellikleri

Kapasite planlama araçları ve kaynak yönetimi , proje yöneticilerinin her projede kimin müsait olduğunu ve kimin aşırı planlandığını görmelerine yardımcı olabilir

Portföy yönetimi, proje yöneticisinin işleri takımlar, departmanlar ve platformlar arasında merkezileştirmesini sağlar, böylece her şey tam olması gereken yerde olur

Güçlü talep yönetimi fonksiyonları , proje yöneticilerinin işleri izlemesine, yönetmesine ve önceliklendirmesine olanak tanır, böylece hiçbir şey karışmaz

AdaptiveWork sınırlamaları

Bu ücretsiz proje yönetimi işbirliği aracı birçok özellik ile donatılmıştır ve tüm bu seçeneklere alışmak zaman alabilir

AdaptiveWork fiyatlandırması

Fiyat teklifi için arayın

AdaptiveWork derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (530+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (170+ yorum)

3. Proofhub (Yaratıcı takım işbirliği için en iyisi)

proofhub aracılığıyla

Proofhbub, iletişimi kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir proje yönetimi ve takım işbirliği yazılımıdır. Bu proje işbirliği aracı, proje ilerlemesini izlerken ve takım üyelerini güncel tutarken her şeyi düzenli tutar. Takımlar, işbirliği yazılımını kullanarak görevler oluşturabilir, ilerlemeyi izleyebilir, son tarihler belirleyebilir ve Kanban panolarında zaman çizelgelerini görüntüleyebilir .

Takım üyelerinin fikirlerini paylaşabilecekleri kullanışlı tartışma panoları bile vardır. Çevrimiçi düzeltme özelliklerine sahip bu işbirliği araçlarını kullanarak, belgeler, tasarımlar ve daha fazlası üzerinde gerçek zamanlı takım işbirliği yapabilirsiniz. Takım üyeleri onay sürecini hızlandırır ve revizyon geçmişindeki engelleri ortadan kaldırırken, herkesin fikirlerinin duyulmasını sağlar.

Proofhub'ın en iyi özellikleri

Kolay görev yönetimi , proje yöneticilerinin görevleri yakalayıp delege etmelerine ve iş görünümlerini proje takımının tercihlerine göre özelleştirmelerine olanak tanır

Çevrimiçi işbirliği araçları, proje yöneticilerinin hızlı konuşmalar başlatmasına ve doğrudan platform üzerinden geri bildirim göndermesine olanak tanır

Pano görünümü, takım üyelerinin proje ilerlemesini görselleştirmesine ve takımı engelleyen tüm engelleri tespit etmesine yardımcı olur

Proofhub sınırlamaları

Proje işbirliği yazılım platformu çok sınırlı entegrasyonlar sunar, bu nedenle proje yöneticileri Proofhub içinde bir çözüm bulmak için favori işbirliği araçlarından ve platformlarından vazgeçmek zorunda kalabilirler

İşbirliği özelliklerini denemek için ücretsiz bir plan bulunmadığından, fiyatlandırma bazıları için sorun olabilir

Proofhub fiyatlandırması

Temel : Aylık 45 $, yıllık olarak faturalandırılır

Ultimate Control: Aylık 89 $, yıllık faturalandırılır

Proofhub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi ProofHub Alternatifleri

4. Yükseklik (Harici takımlarla işbirliği için en iyisi)

via Height

Height'ın proje yönetimi işbirliği araçları basitliği ön plana çıkarır. Görevleri elektronik tablolarda yöneterek başlayın, ardından tek bir tıklama ile bunları Kanban panosuna, Gantt grafiğine veya takvime dönüştürün. Proje yöneticileri, görevler aracılığıyla tüm proje bilgilerini platformda merkezileştirebilir, her şeyi düzenli tutabilir ve paydaşlar için eksiksiz bir ilerleme geçmişi sağlayabilir.

Height'ın proje işbirliği yazılımı, proje ilerledikçe gerçek zamanlı güncellemelerle takım üyelerinin odaklanmasını ve verimliliğini sağlar.

En iyi özellikler

Anlık mesajlaşma, takımlara proje durum güncellemeleri ve bağlam eklemek için satır içi medya ile gerçek zamanlı işbirliği yapma olanağı sağlar

Sezgisel bir arayüz, takımların işbirliği yazılımını kolayca benimsemesini ve ilk günden itibaren kullanmaya başlamasını sağlar

Misafir işbirliği, takım üyelerinin müşterileri , yüklenicileri ve diğer proje paydaşlarını görevler hakkında geri bildirimde bulunmak ve projenin geri kalan verilerini güvende tutarken projeleri yönetmek için davet etmelerine olanak tanır

Yükseklik sınırları

Yeni proje yönetimi yazılımları ve takım işbirliği araçlarından biri olan Height, diğer platformlara göre daha az entegrasyon seçeneği sunar

Yüksek fiyatlandırma

Ücretsiz

Takım: Aylık üye başına 6,99 $

Enterprise: Fiyat teklifi için arayın

Yükseklik derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: yok

Capterra: yok

5. Miro (Görsel işbirliği için en iyisi)

Miro aracılığıyla

Miro, görsel bir platformda dijital işbirliği sağlar. Sanal beyaz tahta aracı olan Miro, takımların gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmasına, planlama ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Bu, bu proje işbirliği yazılımını özellikle yaratıcı ajanslar arasında popüler hale getirir. Proje takımının beyin fırtınası sürecini hızlandırmak için mükemmel bir şablon aralığına sahip sezgisel bir arayüze sahiptir.

Miro, proje takımının aynı odada olmadan yaratıcılığını ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Çevrimiçi proje işbirliğini hızlandırmak için sanal yapışkan notlar ve eğlenceli etkileşimli diyagramlar bile vardır.

Miro'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliği araçları, uzak takımlar arasında bile takımların birbirleriyle fikir alışverişinde bulunabilmelerini sağlar

Miro'nun kütüphanesi, kullanıma hazır düzinelerce takım işbirliği şablonuyla doludur

Temel entegrasyon seçenekleri, Jira, Trello ve Slack gibi popüler araçlara bağlanır

Miro sınırlamaları

Harika bir proje işbirliği aracıdır, ancak işlevselliği oldukça sınırlıdır; bu işbirliği yazılımını diğer proje yönetimi uygulamalarına bağlamanız gerekir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

İş: Üye başına aylık 16 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Dijital Beyaz Tahta Yazılım Programları

6. Freedcamp (Müşteri işbirliği için en iyisi)

Freedcamp aracılığıyla

Freedcamp'ın proje işbirliği yazılımı, küçük işletmelerden kurumsal düzeydeki kuruluşlara kadar her boyuttaki takıma hitap eder. Takım üyelerinizin görevler oluşturmasına, son tarihler belirlemesine ve özelleştirilebilir görünümlerle projeleri yönetmesine olanak tanıma gibi tüm temel özellikleri kapsar.

Listelediğimiz bazı proje işbirliği yazılımı seçeneklerinden farklı olarak, bu platform yerleşik CRM araçları ve faturalandırma fonksiyonlarına sahiptir. Bu, müşteri yönetimi konusunda da yardıma ihtiyaç duyanlar için en iyi proje işbirliği araçlarından biri olmasını sağlar.

Freedcamp'ın en iyi özellikleri

Zaman izleyici, çalışma saatlerinin nereye gittiği ve müşterilere neyin faturalandırılacağı konusunda içgörü sağlar

Sorun izleyici, proje yöneticilerinin sorunları belirlemesine ve bunları en iyi sorun çözücülere atamasına olanak tanır

Arama işlevine sahip Wiki özelliği, bilgi yönetimini iyileştirir ve kuruluşunuzun belgelerini merkezi bir alanda, tüm takım üyelerinin erişimine açık olarak saklar

Proje yöneticileri bazı görevleri gizli olarak işaretleyebilir, böylece üyeler diğerlerinin yapılacaklar listesinde görebilecekleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olur

Freedcamp sınırlamaları

Yerleşik CRM sistemi, özel bir CRM platformunun sunduğu kadar çok özellik sunmaz

Proje işbirliği araçları, görevleri birden fazla takım üyesine atamanıza izin vermez

Freedcamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 1,49 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 7,49 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 16,99 $, yıllık faturalandırılır

Freedcamp puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (460+ yorum)

7. Flock (Küçük proje takımları arasındaki iletişim için en iyisi)

flock aracılığıyla

Flock, basit ve bütçe dostu proje yönetimi araçlarına odaklanan bir iletişim ve proje işbirliği yazılım platformudur. Dikkat dağınıklığını ve gereksiz bağlam geçişlerini önleyen bir takım ekosistemi oluşturmayı vaat ediyor.

Flock'u kullanarak takımlar, kanallar ve doğrudan mesajlaşma yoluyla gerçek zamanlı iletişim kurabilir, işbirliğini ve takım çalışmasını teşvik edebilir. Platformun paylaşılan yapılacaklar listesi, takımların görevlerini daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Tekrarlayan görevleri azaltmak ve verimliliği artırmak için harika entegrasyon seçenekleri vardır.

Flock'un en iyi özellikleri

Dosya paylaşımı, bilgileri kim ihtiyaç duyarsa duysun güvenli ve düzenli tutar

Paylaşılan yapılacaklar listeleri, takımların görev listelerini işbirliği içinde oluşturup yönetmelerine olanak tanır

Bu proje işbirliği yazılım platformu, çoğu yaygın verimlilik uygulaması ve hizmetiyle entegre olduğundan, takım üyeleri diğer platformlardaki verileri tek bir yerde toplayabilir

Flock sınırlamaları

Güçlü iletişim özelliklerine sahip olmasına rağmen, bazı kullanıcılar proje yönetimi özelliklerinin biraz eksik olduğunu düşünebilir

Flock fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Enterprise: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (235+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

8. Slack (Gerçek zamanlı proje işbirliği için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, Asana ve Trello gibi popüler proje yönetimi platformlarıyla bağlantı kuran, yaygın olarak kullanılan bir iletişim ve proje işbirliği aracıdır. Slack ile takımlar, özel proje kanalleri ve doğrudan mesajlar kullanarak iletişim kurabilir, daha hızlı ve daha etkili iletişim sağlayabilir.

Daha da fazla işlevsellik için, takım üyeleri botları entegre ederek hatırlatıcılar gönderebilir, planlamaya yardımcı olabilir veya takım üyelerine etiketlendiklerinde haber verebilirler.

Slack ayrıca, proje takımlarının gerektiğinde önemli belgelere erişebilmesi için harika bir dosya paylaşım özelliği sunar.

En iyi Slack rakiplerini inceleyin!

Slack'in en iyi özellikleri

Güçlü arama fonksiyonu, takım üyelerinin geçmiş konuşmalara erişmesini sağlar, böylece hiçbir şey kaybolmaz

Takımlar, departmanlar ve projeler için farklı kanallar oluşturun, böylece herkes iletişimini düzenli tutabilir

Slack , takvim uygulamalarıyla entegre olduğundan , Slack'ten ayrılmadan insanların nerede olduğunu veya ne üzerinde çalıştığını kolayca görebilirsiniz

Slack sınırlamaları

Slack, hızlı takım iletişimi için en iyi çevrimiçi işbirliği araçlarından biri olsa da, diğer proje işbirliği araçlarının içerdiği anahtar proje yönetimi özelliklerinden yoksundur

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 7,25 $/ay

Business+: Aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (31.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Slack ile Asana'yı karşılaştırın!

9. Podio (Proje takımı iletişimi için en iyisi)

podio aracılığıyla

Podio, proje verilerini alır ve bunları güzel tasarlanmış bir işbirliğine dayalı proje yönetimi yazılım platformuna yerleştirir. Podio içinde, takımınızın ihtiyaçlarına göre çalışma alanları ve uygulamalar oluşturabilir, proje yönetimi ve takım iletişimi için özel bir alan yaratabilirsiniz.

Podio, iş akışını otomatikleştirmek ve tekrarlayan, zaman alıcı görevleri ortadan kaldırmak için diğer platformlarla entegre olur. Bu, sevdiğiniz işlere daha fazla zaman ayırıp yönetici işlerine daha az zaman harcayacağınız anlamına gelir.

Podio'nun en iyi özellikleri

Özel görünümler, proje takımının hiçbir şeyi kaçırmadan kendileri için en uygun şekilde ilerleme güncellemelerini almasını sağlar

Çevrimiçi işbirliği araçları, Google Drive, Evernote, Zendesk ve daha fazlası dahil olmak üzere teknoloji yığınındaki tüm ağır toplarla entegre olur

Zaman takibi ve temel CRM özellikleri sunarak, bir kuruluş için hepsi bir arada bir platform haline gelebilir

Podio sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri harika olsa da, bazı kullanıcılar özelleştirme düzeyini karmaşık ve zaman alıcı bulabilir

En iyi işbirliği araçlarından bazıları ücretsiz planda mevcut değildir

Podio fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 11,20 $/ay

Premium: 19,20 $/ay

Podio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

10. Bit. ai (Takımlar arasında dosya paylaşımı için en iyisi)

Bit. ai, takımların birlikte çalışması ve belgelerini, projelerini, görevlerini, kişilerini, notlarını ve daha fazlasını tek bir merkezi çalışma alanında yönetmesi için bir işbirliği platformudur. Bulut tabanlı sistemi, takımların belgeleri güvenli bir şekilde depolamasına ve birbirleriyle paylaşmasına olanak tanırken, düzenli kalmalarını sağlayarak dağıtılmış takımlar arasında daha sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Takımların proje bilgileri için tek bir doğru kaynak oluşturmasına yardımcı olur ve gerektiğinde en güncel ve ilgili verilere hızlı erişim sağlar.

Bit. ai en iyi özellikler

Farklı fonksiyonlar ve takımlar için birden fazla çalışma alanı

Anahtar kelimeler, başlıklar, açıklamalar ve kaynakları kullanarak akıllı arama

SharePoint, OneDrive, Google Drive ve Box ile entegrasyonlar

Bit. ai sınırlamaları

Sınırsız belge, ücretli bir özelliktir

Bit. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Üye başına aylık 8 $

İş: Üye başına aylık 15 ABD doları

Bit. ai puanları ve yorumları

G2: 4/5 (15+ yorum)

Capterra: 5/5 (5+ yorum)

11. Asana (Takım işbirliği için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, takımların işleri kolaylıkla organize etmesini, izlemesini ve yönetmesini sağlayan çok yönlü bir proje yönetimi platformudur. Verimliliği artırmak ve işbirliğini geliştirmek için görev atama, proje zaman çizelgeleri ve iş akışı otomasyonu gibi özellikler sunar.

Asana ile proje yöneticileri ayrıntılı proje planları oluşturabilir, öncelikleri belirleyebilir ve herkesin ortak hedeflere odaklanmasını sağlayabilir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Zaman çizelgesi ( Gantt grafikleri ) proje planlarını görselleştirerek takımların programları gerektiği gibi haritalandırmasına ve ayarlamasına olanak tanır

İş Akışı Oluşturucu, rutin görevleri otomatikleştirebilir ve süreçleri kolaylaştırmak ve manuel işi azaltmak için özel iş akışları oluşturabilir

Entegrasyonlar, Asana'yı Slack, Microsoft Teams ve Google Drive gibi diğer önemli araçlarla bağlayarak uyumlu bir çalışma ortamı oluşturur

Asana sınırlamaları

Diğer bazı proje yönetimi araçlarına kıyasla daha az özelleştirilebilirlik

Bazı kullanıcılar, başlangıçta çok sayıda özelliğin kafa karıştırıcı bulabilir ve platforma tamamen uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,50

Gelişmiş: 19,21 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise +: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

Ayrıca okuyun: Asana Alternatifleri

trello aracılığıyla

12. Trello (Projelerde Kanban tarzı işbirliği için en iyisi)

Trello, takımların görevleri ve projeleri düzenlemesine yardımcı olmak için Kanban panoları, listeler ve kartlar kullanan, kullanıcı dostu bir proje yönetimi aracıdır. Görsel yaklaşımı, ilerlemeyi izlemeyi ve etkili bir şekilde işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Proje yöneticileri, ayrıntılı proje panoları oluşturabilir, görevler atayabilir ve son tarihler belirleyerek takım içinde netlik ve hesap verebilirlik sağlayabilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Proje ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz panolar, görevlerin ve iş akışlarının esnek bir şekilde düzenlenmesini sağlar

Slack, Google Drive ve Jira gibi araçlarla Power-Up'lar (entegrasyonlar) ile süreçleri kolaylaştırın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren, manuel çabayı azaltan ve verimliliği artıran Butler otomasyonu

Trello sınırlamaları

Trello, basit projeler için mükemmeldir, ancak karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları için gerekli olan gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.300'den fazla yorum)

13. Jira (Yazılım ve teknik takımlar için en iyisi)

jira aracılığıyla

Jira, öncelikle yazılım geliştirme takımları için tasarlanmış sağlam bir proje yönetimi aracıdır. Çevik proje yönetimi, sorun izleme ve hata raporlamayı kolaylaştırarak takımların yazılımları verimli bir şekilde planlamasına, izlemesine ve yayınlamasına olanak tanır.

Proje yöneticileri, Jira'yı kullanarak ayrıntılı yol haritaları oluşturabilir, sprintleri yönetebilir ve ilerlemeyi izleyerek projelerin zamanında teslim edilmesini sağlayabilir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Scrum ve Kanban panoları için destek, takımların iş akışlarını yönetmelerine ve ilerlemeyi etkili bir şekilde görselleştirmelerine olanak tanır

Özelleştirilebilir iş akışları, takımınızın süreçlerine uyum sağlayarak proje yönetimi üzerinde esneklik ve kontrol sağlar.

Gelişmiş raporlama özellikleri, takım performansını ve proje durumunu izlemek için özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleriyle gerçek zamanlı içgörülere erişim sağlar

Jira sınırlamaları

Özelliklerin karmaşıklığı, yeni kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci gerektirebilir ve bu da yetkin hale gelmek için zaman alabilir

BT dışındaki takımlar için en kullanışlı yazılım olmayabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53

Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

14. Microsoft Teams (Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, sohbet, video toplantıları, dosya depolama ve uygulama entegrasyonlarını bir araya getiren bir işbirliği platformudur. Proje takımları arasında sorunsuz iletişim ve işbirliği sağlayarak verimliliği ve takım çalışmasını artırır.

Proje yöneticileri toplantılar düzenleyebilir, belgeleri paylaşabilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, böylece herkesin bağlantıda ve bilgili kalmasını sağlayabilir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Entegre Office 365 uygulamaları, Word, Excel ve PowerPoint belgeleri üzerinde doğrudan platform içinde işbirliği yapmanızı sağlar

Farklı projeler veya departmanlar için özel kanallar, konuşmaları ve kaynakları etkili bir şekilde düzenlemeye yardımcı olur

Kolay toplantı planlama ve kayıt, iletişimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır

Microsoft Teams sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü karmaşık bulabilir ve Microsoft dışındaki araçlarla entegrasyon zor olabilir.

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan Microsoft 365 aboneliğinin bir parçası olarak

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (15.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.700+ yorum)

Ayrıca okuyun: Microsoft Teams Alternatifleri ve Rakipleri

15. Basecamp (Küçük takımlar için sade proje yönetimi için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Bu, proje izlemeyi basitleştirmeyi amaçlayan bir proje yönetimi ve işbirliği yazılımıdır. Tüm proje iletişimlerinizi, güncellemelerinizi, yapılacaklar listelerinizi vb. merkezileştirerek takımlar içinde şeffaflığı ve işbirliğini artırır.

Kullanımı kolay ve sezgisel tasarımıyla, basit projelerde birlikte çalışan küçük takımlar için harika bir proje yönetimi işbirliği aracıdır. Sık kullanılan yapılacaklar listelerini şablon olarak da kaydedebilir, böylece gelecekteki projelerde zaman kazanabilirsiniz.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Mesaj panoları, sohbet ve check-in gibi iletişim özellikleri, proje boyunca takım iletişimi ve işbirliğini geliştirir

Sürükle ve bırak proje yığınları, takımların portföy düzeyinde projeleri izlemesine yardımcı olur

Etkileşimli tepe grafikleri ve Kanban benzeri kartlar görev izlemeyi kolaylaştırır

Basecamp sınırlamaları

Dönüm noktalarını ve bağımlılıkları görememek görev yönetimini zorlaştırır

Yerel zaman takibi yok

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: Bir kuruluş için aylık 349 $

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5.300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.400+ yorum)

Ayrıca okuyun: Basecamp alternatifleri

Doğru araçlar olmadan projeleri yönetmek, aynı anda çok fazla topu havada tutmaya çalışmak gibi olabilir. Proje yönetimi işbirliği araçları, takım çalışmasını daha sorunsuz, daha verimli ve daha az stresli hale getirmek için tasarlanmıştır. Proje takımınızın bunları kullanmayı düşünmesi için nedenler:

Merkezi iletişim: Artık kaybolan e-postalar veya dağınık güncellemeler yok. İşbirliği araçları, tüm tartışmaların, güncellemelerin ve dosyaların bulunduğu tek bir platform sunarak herkesin senkronizasyonunu kolaylaştırır Görev izleme artık çok kolay: Kimin neyi ne zaman yapacağına dair net bir genel bakış sayesinde, takımların teslim tarihlerini kaçırma olasılığı azalır. : Kimin neyi ne zaman yapacağına dair net bir genel bakış sayesinde, takımların teslim tarihlerini kaçırma olasılığı azalır. Görev yönetimi için çoğu platform , işlerin yolunda gitmesini sağlamak için uyarılar ve hatırlatıcılar içerir Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınız uzaktan, karma veya yerinde çalışıyor olsun, bu araçlar herkesin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını ve ivmeyi sürdürmesini sağlar Belge paylaşımı ve depolama: Dosyaları kolayca paylaşın, sürümleri yönetin ve en son : Dosyaları kolayca paylaşın, sürümleri yönetin ve en son proje belgelerinin her zaman takım tarafından erişilebilir olmasını sağlayın Daha fazla hesap verebilirlik: Görevleri atamak ve ilerlemeyi izlemek, herkesin sorumluluklarını bilmesini sağlayarak tüm takımın yolunda ilerlemesini sağlar

Proje yönetimi işbirliği araçlarını kullanmak, takımların yanlış anlaşılmaları azaltmasına, düzenli çalışmasına ve başarılı projeler teslim etmeye odaklanmasına yardımcı olur.

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Doğru proje işbirliği aracına sahip olmak, takımınızın başarısını önemli ölçüde etkiler. En iyi proje yönetimi yazılımı, en iyi çevrimiçi işbirliği araçlarının tüm anahtar özelliklerini içermesi ve mevcut proje yönetimi platformunuza doğrudan entegre edilmesi durumunda, daha iyi takım çalışması ve verimlilik için bir katalizör görevi görebilir.

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