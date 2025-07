2025'te İşbirliği için En İyi 11 Beyaz Tahta Yazılımı

Sınıflardan toplantı odalarına kadar, fikirlerin nefes alabileceği bir ortamda yaratıcılık en iyi şekilde akış halindedir. Ancak şunu kabul edelim: fiziksel beyaz tahtalar biraz... sınırlıdır. Çok çabuk silinir, karalamalarla dolup taşar ve uzaktaki takımların eğlenceye katılması imkansızdır.

Beyin fırtınası, planlama ve öğretimin süper kahramanı olan dijital beyaz tahta yazılımına geçin — dağınıklık olmadan!

Sonsuz alan, gerçek zamanlı işbirliği ve fikirlerinizi hayata geçirmek için ihtiyacınız olan tüm araçlarla, daha fazla eğitimcinin, takımın ve yaratıcı kişinin dijitale geçmesi şaşırtıcı değil.

Ancak, birçok seçenek olması nedeniyle doğru çevrimiçi beyaz tahta aracını seçmek zordur. Bu kılavuz, zahmetsizce işbirliği yapmanıza yardımcı olacak en iyi çevrimiçi beyaz tahta araçlarını içerir.

🧠 Anahtar Bilgi: Küresel interaktif beyaz tahta pazarı 2032 yılına kadar 7,6 milyar dolara ulaşacak.

Beyaz Tahta Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüm çevrimiçi beyaz tahtalar aynı değildir! İşbirliği için en iyi dijital beyaz tahtayı seçerken dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik: Beyaz tahta uygulamanızda kullanıcı dostu bir UX tasarımı, kolay gezinme ve masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda erişilebilirlik arayın

Sonsuz tuval ve akıllı düzenleme: Esnek, sınırsız sanal beyaz tahta tuvaliyle alanınız dolmadan büyük fikirlerinizi haritalayabilirsiniz. Esnek, sınırsız sanal beyaz tahta tuvaliyle alanınız dolmadan büyük fikirlerinizi haritalayabilirsiniz. Çevrimiçi yapışkan notlar , şekiller ve zihin haritaları gibi özellikler, düşüncelerinizi yapılandırmanıza ve düzenli tutmanıza yardımcı olur

Gerçek zamanlı işbirliği: Harika bir beyaz tahta işbirliği yazılımı, birden fazla kullanıcının aynı anda düzenleme, çizim ve not ekleme yapmasına olanak sağlamalıdır; Harika bir beyaz tahta işbirliği yazılımı, birden fazla kullanıcının aynı anda düzenleme, çizim ve not ekleme yapmasına olanak sağlamalıdır; işyeri işbirliği , çevrimiçi sınıflar ve grup beyin fırtınası için mükemmeldir

Entegrasyonlar: En iyi çevrimiçi beyaz tahta, sorunsuz bir iş akışı sağlamak için Google Drive, Slack, Zoom veya Microsoft Teams gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sunar. Ayrıca, panoları birden çok biçimde (PDF, PNG vb.) dışa aktarma özelliği de bir zorunluluktur

Multimedya desteği: En iyi ücretsiz çevrimiçi beyaz tahta uygulaması, resimleri, videoları, GIF'leri ve sesi destekler. Bu, dersleri öğrenciler için daha ilgi çekici hale getirir ve En iyi ücretsiz çevrimiçi beyaz tahta uygulaması, resimleri, videoları, GIF'leri ve sesi destekler. Bu, dersleri öğrenciler için daha ilgi çekici hale getirir ve beyaz tahtaları yaratıcı ajanslar için daha dinamik hale getirir

Güvenlik ve izinler: İş veya eğitim amaçlı kullanım için, hassas bilgilerinizi güvende tutmak için güvenli bulut depolama, kullanıcı izinleri ve parola korumalı çevrimiçi beyaz tahtalar arayın

🧠 İlginç Bilgi: Beyaz tahta tesadüfen icat edildi! 1950'lerin sonlarında, fotoğrafçı Martin Heit karanlık odasında çalışırken yanlışlıkla bir film negatifine kalıcı bir kalemle işaret koydu. Silmeye çalışırken, kalemin kolayca silindiğini keşfetti ve işte böylece kuru silme panosu doğdu. Ne mutlu bir kaza!

En İyi 11 Beyaz Tahta Yazılımı

En iyi dijital beyaz tahta yazılımını incelemeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!

1. ClickUp (AI destekli görsel işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi)

Fikirler bir anda ortaya çıkmaz, zamanla gelişir. Dağınık eskizlerden yapılandırılmış planlara kadar, doğru araçlar dağınık düşünceleri eyleme geçirilebilir stratejilere dönüştürür. Ancak beyin fırtınası yapmak, görevleri düzenlemek ve fikirleri uygulamak için uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmak? Bu, verimlilik açısından bir kabustur.

İşte burada ClickUp — iş için her şeyi içeren uygulama — parlıyor. Tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve projelerinizi tek bir yerde bir araya getirir. Görsel işbirliği söz konusu olduğunda ise, ücretsiz çevrimiçi Beyaz Tahta özelliği oyunun kurallarını değiştirir.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirler arasında bağlantılar kurun

ClickUp Beyaz Tahtaları, yapışkan notlar, diyagramlar ve akış şemaları kullanarak fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak haritalayabileceğiniz sonsuz bir tuval olarak düşünün. Planlarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize ve bunları işinizin geri kalanıyla bağlantılandırmanıza olanak tanır.

Yerleşik AI, ClickUp Brain'i kullanarak projeler planlayabilir ve toplantılar düzenleyerek yaratıcılığınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Beyaz tahta düzeni oluşturmanız mı gerekiyor? ClickUp Brain, dinamik beyaz tahtalar oluşturmanıza yardımcı olarak konseptlerinizi görsel olarak çekici sunumlara dönüştürür.

Ayrıca, ClickUp Otomasyonları ile süreçlerinizi zahmetsizce optimize edin. Otomatik görevler ve hatırlatıcılar ayarlayarak, ekibinizin manuel işlemlerle uğraşmadan işlerini takip etmesini sağlayın. Hiç uyumayan bir kişisel asistanınız olması gibi!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri doğrudan beyaz tahtalardan gömün ve bağlayın

AI'yı kullanarak beyaz tahtalarda iş akışları ve görüntüler oluşturun

Beyan fırtınası yapmak ve projeleri planlamak için yüzlerce beyaz tahta şablonundan yararlanın

Beyaz tahtalarınızı genel veya gizli bağlantılarla paylaşın

Verimliliği artırmak için şekiller, bağlayıcılar, resimler vb. öğeleri ve görevleri ve belgeleri doğrudan beyaz tahtalara ekleyin

Beyaz tahtalarınızı PNG, SVG ve JSON biçimlerinde dışa aktarın

Her şey için otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturarak tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı bir özellik setine sahiptir, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Utah Valley Üniversitesi Program Yöneticisi Briettny Curtner, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp, günlük operasyonlarımızı ve SOP'lerimizi merkezileştirdi ve departman genelinde işbirliğini teşvik etti. Her çalışma alanının gizlilik ayarlarını kontrol etme özelliği, takımın ilgili bilgileri paylaşmasını da kolaylaştırdı. Beyaz tahta özelliği mi? Bayıldık. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.

ClickUp, günlük operasyonlarımızı ve SOP'lerimizi merkezileştirdi ve departman genelinde işbirliğini teşvik etti. Her çalışma alanının gizlilik ayarlarını kontrol etme özelliği, takımın ilgili bilgileri paylaşmasını da kolaylaştırdı. Beyaz tahta özelliği mi? Bayıldık. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.

2. Miro (Etkileşimli zihin haritaları oluşturmak için en iyisi)

via Miro

Miro, harika zihin haritalama ve beyin fırtınası özelliklerine sahip etkileşimli bir çevrimiçi beyaz tahta yazılımıdır. Özelleştirilebilir şablonlar, 160'tan fazla entegrasyon ve akıllı bir tuval, fiziksel sınıfınıza zarafet ve toplantılarınıza ivme katar.

Miro'nun Akıllı Tuval özelliği, yapay zeka kullanarak fikirlerinizi ürün özetleri, tutanaklar ve özetler gibi sunuma hazır sonuçlara dönüştürür. Ayrıca anketler, nokta oylama ve tahminler gibi özelliklerle beyin fırtınası oturumlarınızı daha ilgi çekici hale getirin.

Miro'nun en iyi özellikleri

Yerleşik videolar, sohbet ve @bahsetme özelliklerini kullanarak zahmetsizce iletişim kurun

Catch Up (Beta) özelliğini kullanarak son ziyaretinizden bu yana yapılan tüm değişiklikleri görün

Toplantılarda panonuzu sunun ve gizli notları izleyin

Etkinlikler için zaman sınırları belirleyin, görsel notlar ekleyin ve gizli modu etkinleştirin

Miro sınırlamaları

Büyük panolarda gezinme zordur

Hiyerarşi yönetimi özelliklerinin eksikliği

Çok sayıda dosya ve pano ile çalışırken yavaşlar

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 8 $

İş: Üye başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)

via Microsoft Beyaz Tahta

Microsoft araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir beyaz tahta yazılımı mı arıyorsunuz? Takımlar, öğretmenler ve en gelişmiş Microsoft işbirliği merkezi için mükemmel bir araç olan Microsoft Beyaz Tahta ile tanışın.

Esasen, siz ve takımınızın gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabileceğiniz, eskizler çizebileceğiniz ve plan yapabileceğiniz sanal bir tuvaldir. Kullanımı kolay arayüzü, teknolojiyi anlamaya çalışmak yerine yaratıcılığınıza daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.

Microsoft Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri

Copilot'u kullanarak beyaz tahtalarınızı düzenleyin, anlayın ve özetleyin

Lazer işaretçisini kullanarak çevrimiçi beyaz tahtadaki belirli yerlere dikkat çekin

Akıllı tanıma özelliği ile kaba fikirleri sunuma hazır diyagram örnekleri ve şekillere dönüştürün

Microsoft Beyaz Tahta sınırlamaları

Sınırlı şablonlar ve özelleştirme seçenekleri

Birden fazla kişi düzenleme yaparken birçok kullanıcı sorun yaşadığını bildirmiştir

Microsoft Beyaz Tahta fiyatlandırması

Ev kullanımı için:

Microsoft 365 Aile: 12,99 $/ay

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/ay

İşletmeler için:

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/ay kullanıcı başına

İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Microsoft Beyaz Tahta derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,0/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (140+ yorum)

G2 kullanıcısının Microsoft Beyaz Tahta hakkında söyledikleri:

Pazarlama planlarım için grafikler oluşturmak için ihtiyacım olan araçlara sahiptir. Ayrıca MS 365 kullanarak bulut tabanlı bir platformdur, uygulamayı indirmeye gerek yoktur. Dosyalarımı buluta da kaydedebilirim.

Pazarlama planlarım için grafikler oluşturmak için ihtiyacım olan araçlara sahiptir. Ayrıca MS 365 kullanarak bulut tabanlı bir platformdur, uygulamayı indirmeye gerek yoktur. Dosyalarımı buluta da kaydedebilirim.

4. Zoom Beyaz Tahta (Yerleşik beyaz tahta ile video odaklı işbirliği için en iyisi)

via Zoom

Zoom sadece toplantılar için değildir; takımların beyin fırtınası yapmasına, planlamasına ve görsel olarak işbirliği yapmasına yardımcı olmak için yerleşik bir beyaz tahta da içerir. Beyaz tahta, Zoom'un video konferansıyla tamamen entegre edilmiştir, böylece takımınızla bağlantıda kalarak fikir üretmenize olanak tanır.

Beyaz tahta toplantılardan sonra da erişilebilir kalır, böylece işlerinizi gerektiğinde yeniden inceleyebilir ve iyileştirebilirsiniz.

Zoom Beyaz Tahta özellikleri

Dokunmatik destek, görüntü ekleme ve genişletilebilir tuval gibi özellikleri kullanarak rahatlık sağlayın

Zoom toplantıları sırasında kullanıcılara farklı erişim düzeyleri verin

Hızlı beyin fırtınası için şablonlar oluşturun ve kişiselleştirin

Zoom Beyaz Tahta sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı özellikler

Zoom Beyaz Tahta fiyatlandırması

Beyaz Tahta: Aylık kullanıcı başına 2,49 $

Beyaz Tahta Plus: Kullanıcı başına aylık 7 $

Zoom Beyaz Tahta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.100+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Beyin fırtınası teknikleri mi arıyorsunuz? Bu yedi kanıtlanmış beyin fırtınası stratejisi, beyin fırtınası oturumlarınızı daha verimli ve keyifli hale getirir.

5. FigJam (Tasarım ekipleri ve öğrenciler için en iyisi)

via FigJam

FigJam, çizim araçları, yapışkan notlar ve şablonlar gibi eğitimcilerin, kurumsal müşterilerin ve takımların ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip etkileşimli bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Fikirleri hızlı bir şekilde düzenlemenize ve projeleri haritalandırmanıza yardımcı olur.

En iyi yanı ne mi? FigJam, Figma ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tasarım takımlarının fikirlerini sorunsuz bir şekilde beyin fırtınası yapıp geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, tuval üzerindeki fikirlere damgalar, beşlik çakma ve emojilerle tepki verebilir veya sesli ve canlı sohbet özelliğini kullanarak konuları tartışabilirsiniz.

FigJam'ın en iyi özellikleri

300'den fazla şablon arasından iş akışınıza uygun olanları seçin

Asana ve Jira gibi araçlarla entegre ederek fikirleri eyleme dönüştürün

Şirket dışındaki kişileri, oturum açmadan panolarınıza katkıda bulunmaya davet edin

FigJam sınırlamaları

Sınırlı beyaz tahta proje yönetimi özellikleri

Bazı kullanıcılar yüksek maliyetlerden şikayetçi

FigJam fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 5 $/koltuk

Kuruluş: Koltuk başına aylık 5 $

Enterprise: Koltuk başına aylık 5 ABD doları

FigJam puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

Bu G2 kullanıcısının Figjam'ı neden harika bulduğunu öğrenin:

Yapışkan notlar için bölümler, yaygın beyaz tahta görevleri için çok sayıda şablon, yapışkan notların AI özetleri gibi harika özelliklerin yanı sıra Polaroid bileşeni ve diğer etkileşimli oyunlar ve bileşenler gibi birçok eğlenceli özellik de sunar.

Yapışkan notlar için bölümler, yaygın beyaz tahta görevleri için çok sayıda şablon, yapışkan notların AI özetleri gibi harika özelliklerin yanı sıra Polaroid bileşeni ve diğer etkileşimli oyunlar ve bileşenler gibi birçok eğlenceli özellik de sunar.

6. Stormboard (Çevik takımlar için en iyisi)

via Stormboard

Stormboard, veri odaklı yaklaşımıyla öne çıkan bir işbirliğine dayalı beyaz tahta aracıdır.

Çevik programlar üzerinde çalışan takımlar için mükemmeldir ve Jira, Rally ve Azure DevOps gibi araçlarla canlı çift yönlü entegrasyonlar sunar. Böylece, Stormboard'da yapılan değişiklikler doğrudan görsel proje yönetimi araçlarınıza yansıtılır.

Öne çıkan özelliklerinden biri, beyin fırtınası, fikir üretme ve eylem planlamayı geliştiren yapay zeka destekli bir ortak çalışma aracı olan StormAI'dir.

Stormboard'un en iyi özellikleri

Ayrıntılı görev raporlarını, analizleri ve sunumları birden çok biçimde dışa aktarın

Beyin fırtınası ve ş Akışı şablonları dahil 250'den fazla şablon arasından seçim yapın

Erişimi kontrol etmek ve yalnızca yetkili kullanıcıların Storm'larınızı görüntüleyebilmesini sağlamak için üç paylaşım seçeneğini kullanın

Stormboard sınırlamaları

Büyük verilerle çalışırken performans düşebilir

Kartlar için sınırlı entegrasyonlar ve renk paletleri

Stormboard fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Stormboard puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

G2 kullanıcılarının Stormboard'u sevmesinin nedenleri:

Bu kadar çok güçlü yönü varken, sadece birini seçmek zor. Bununla birlikte, "Hey, bunu halletmeliyiz!" demekten, 100'den fazla kişinin bir dakikadan kısa sürede sonuç odaklı bir sayfa biçimine fikir, resim ve dosya eklemesine kadar ilerleyebilmek paha biçilemez bir değer.

Bu kadar çok güçlü yönü varken, sadece birini seçmek zor. Bununla birlikte, "Hey, bunu halletmeliyiz!" demekten, 100'den fazla kişinin bir dakikadan kısa sürede fikir, resim ve dosya ekleyerek sonuç odaklı bir sayfa biçimine ulaşmasına kadar gelmek, paha biçilemez bir değer.

📮 ClickUp Insight: ClickUp'ın araştırmasına göre, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ü ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde bir ila üç kişiye mesaj gönderiyor. Bağlam değiştirme ve hayal kırıklığını azaltmak için ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisini kullanın. Sorunuzu doğrudan çalışma alanınızdan sorun, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan getirsin!

7. Conceptboard (Hibrit ve uzaktan çalışan takımlar için en iyisi)

via Conceptboard

Conceptboard, özellikle uzaktaki takımlar olmak üzere, güvenli ve yapılandırılmış bir işbirliği yöntemine ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır. Kolayca paylaşılabilen beyaz tahta, takımların hiçbir şeyi kaçırmadan beyin fırtınası yapabileceği, planlar oluşturabileceği ve atölye çalışmaları yürütebileceği gerçek zamanlı bir çalışma alanıdır.

Neden öne çıkıyor? GDPR uyumlu güvenlik, organize tartışmalar için moderasyon kontrolleri, dosya içe aktarma, rol yönetimi ve bazı proje yönetimi özellikleri.

İçerik beyin fırtınası yaparken veya tasarım sprint'i yürütürken, Conceptboard her şeyi yapılandırılmış ve etkileşimli tutar.

Conceptboard'un en iyi özellikleri

Video görüşmeleri, ekran paylaşımı ve canlı imleçler aracılığıyla bağlantı kurun

İşbirliği içinde web siteniz veya uygulamalarınız için tel kafesler oluşturun

Ortak sanat eserleri yaratın ve tasarımları paydaşlarla paylaşın

Conceptboard sınırlamaları

Sınırlı proje yönetimi özellikleri

Yavaş yükleme süresi

Conceptboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Kamu Sektörü : 18 $

Veri Merkezi Sürümü: Özel fiyatlandırma

Conceptboard puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

8. Lucidspark (İş akışları geliştirmek için en iyisi)

via Lucidspark

Lucidspark, dağınık fikirlerin yapılandırılmış planlara dönüştüğü yerdir. Sonsuz tuval, fikirleri toplamak ve düzenli bir şekilde organize etmek için mükemmeldir.

Her katılımcı, adının yazılı olduğu canlı bir imleç alır, böylece kimin ne yapacağı konusunda tahminde bulunmak gerekmez. Odaklanmanız mı gerekiyor? Breakout Panoları, takımların işi bölümlere ayırmasına ve daha sonra senkronizasyon yapmasına olanak tanır.

Bir atölye çalışması mı düzenliyorsunuz? İşlerin yolunda gitmesi için bir zamanlayıcı ayarlayın ve yeniden toplanma zamanı geldiğinde, Call Others to Me özelliği ile herkesi anında aynı noktaya getirin.

Lucidspark'ın en iyi özellikleri

Breakout Boards'u kullanarak toplantıları daha iyi işbirliği için daha küçük gruplara bölün

Oylamalarla fikirleri projelere dönüştürün ve sonuçları görselleştirin

Dinamik Tablo'yu kullanarak şekilleri ve Lucid Kartları görsel olarak düzenleyin

Lucidspark sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler

Zor öğrenme süreci

Lucidspark fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 9 $

Takım: Kullanıcı başına 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidspark puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.100'den fazla yorum)

Lucidspark'ın bu G2 kullanıcısı için beyin fırtınası ve fikir haritalama için vazgeçilmez bir araç olmasının nedenleri şunlardır:

Diyagramlar oluşturmanın ve iş akışlarını haritalamanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum, özellikle de tüm parçaların birbirine nasıl uyduğunu görmem gereken müşteri projeleri için. Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri de harika. Takımım ve müşterilerim doğrudan panoya girip yorum bırakabilir ve fikirlerini paylaşabilir, bu da beyin fırtınası oturumlarını çok daha sorunsuz hale getirdi.

Diyagramlar oluşturmanın ve iş akışlarını haritalamanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum, özellikle de tüm parçaların birbirine nasıl uyduğunu görmem gereken müşteri projeleri için. Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri de harika. Takımım ve müşterilerim doğrudan panoya girip yorum bırakabilir ve fikirlerini paylaşabilir, bu da beyin fırtınası oturumlarını çok daha sorunsuz hale getirdi.

9. Collaboard (Güvenli beyaz tahta için en iyisi)

via Collaboard

Collaboard, multimedya desteği, etkileşimli araçları ve güvenlik özellikleriyle çevrimiçi işbirliğine eğlenceli bir dokunuş getiriyor. Yapışkan notlarla beyin fırtınası yaparken, fikirlerinizi eskizlerken veya tam ekran modunda sunum yaparken, her şey sorunsuz ve ilgi çekici bir şekilde devam eder.

Takımınızı yolunda tutmak mı istiyorsunuz? Oylama özelliğini kullanın veya toplantılarınızın verimli geçmesi için bir zamanlayıcı ayarlayın. Ayrıca, dijital sürüm güvenli bir çalışma alanına ihtiyaç duyan takımlar için mükemmeldir; bulut veya şirket içi barındırma arasında seçim yapın.

Collaboard'un en iyi özellikleri

Kolaylaştırma için zamanlayıcı, sunum modu ve hızlı bağlantıları kullanın

Düzenleme haklarına sahip ücretsiz misafir kullanıcıları davet edin

Daha iyi organizasyon için zihin haritaları, ş Akışları ve akış şemaları kullanın

Collaboard sınırlamaları

Diğer çevrimiçi beyaz tahta yazılımlarına kıyasla sınırlı özellikler

Collaboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Collaboard puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

10. Ayoa (Görev yönetimi için en iyisi)

via Ayoa Destek

Ayoa, zihin haritalama, görev yönetimi ve işbirliğine dayalı beyaz tahta özelliklerini tek bir yerde birleştiren çok yönlü bir dijital beyaz tahtadır.

Ayoa'yı farklı kılan, görev yönetimi entegrasyonudur. Beyaz tahtada fikirlerinizi beyin fırtınası yaptıktan sonra, bunları görev panolarınıza bağlayın ve eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürün, böylece proje yönetimi sorunsuz ve düzenli hale gelir.

Ayoa'nın en iyi özellikleri

Ayoa'nın yapay zekası ile hızlıca zihin haritaları oluşturun

Anahat ve Belge Görünümü ile fikirleri ve zihin haritalarını doğrusal bir yapıda düzenleyin

Proje yönetimi için Kanban ve Gantt Görünümünü kullanın

Ayoa sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, büyük proje yönetimi için sınırlı özelliklerden şikayetçi

Sınırlı özelleştirme özellikleri

Ayoa fiyatlandırması

Ayoa Ücretsiz

Ayoa Ultimate: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Ayoa puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

G2 kullanıcılarının Ayoa'yı sevmesinin nedenleri:

Beyaz tahtalar, bu stili seven kişilerle çalışırken kullanışlıdır. Görünümler arasında geçiş yapabilme ve anında dışa aktarma veya sunma özelliği çok değerlidir. Beklemek yok.

Beyaz tahtalar, bu stili seven kişilerle çalışırken kullanışlıdır. Görünümler arasında geçiş yapabilme ve anında dışa aktarma veya sunma özelliği çok değerlidir. Beklemek yok.

11. Bluescape (Sunumlar ve video konferanslar için en iyisi)

via Bluescape

Bluescape, konumdan bağımsız olarak takımları bir araya getiren güvenli, gerçek zamanlı bir dijital beyaz tahtadır. Etkileşimli beyaz tahtalarıyla beyin fırtınası yapmak ve organize olmak için mükemmeldir. Her tür içeriği (görüntüler, videolar, PDF'ler vb.) yazabilir, çizebilir ve ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, video görüşme, ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı açıklamaları entegre ederek iletişimi ve geri bildirimi daha sorunsuz hale getirir. Hassas bilgileri işleyen takımlar için FedRAMP ve DoD onaylıdır ve en üst düzey güvenlik sağlar. 🔐

Bluescape'in en iyi özellikleri

İçeriğe erişin ve notlar ekleyerek hızlı bir şekilde geri bildirim sağlayın ve yanlış anlaşılmaları önleyin

Sunumlarınızı geliştirmek için yüksek kaliteli görüntüler kullanın

Etkileşimli bir deneyim için ekran paylaşımı, canlı etkinlikler ve kamera yayınları dahil olmak üzere canlı video yayınlarından yararlanın

Bluescape sınırlamaları

Bazı kullanıcılar yavaş ve hantal arayüzden şikayetçi

Sınırlı görev yönetimi özellikleri

Bluescape fiyatlandırması

Go planı: Ücretsiz

Takım planı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş planı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Bluescape puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (100 yorum)

Bir G2 kullanıcısı Bluescape hakkında şunları söylüyor:

Bluescape'in bir iş takımı olarak bizim için çok verimli bir fonksiyon yerine getirmesini ve ayrıca konferanslar, sohbet, aramalar ve canlı olarak çalışmak için belge veya dosya gönderebilme, yani takımın her üyesinin ne yaptığını gözlemleyebilme gibi araçlar sunmasını çok seviyorum.

Bluescape'in bir iş takımı olarak bizim için çok verimli bir fonksiyon yerine getirmesini ve ayrıca konferanslar, sohbet, aramalar ve canlı olarak çalışmak için belge veya dosya gönderebilme, yani takımın her üyesinin ne yaptığını gözlemleyebilme gibi araçlar sunmasını çok seviyorum.

