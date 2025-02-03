2025'in En İyi 15 Takım İşbirliği Yazılımı Aracı

Evden, ofisten veya tropikal bir adadan bulanık bir Zoom arka planıyla çalışıyor olsanız da, işinizi yapmak için takım işbirliği yazılımı kullanıyorsunuz. ?

Takım işbirliği araçları karmaşıklık, işlevsellik ve tür açısından farklılık gösterir, ancak hepsinin ortak bir hedefi vardır: takımların daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olmak. Evden çalışma akımı bu araçların popülaritesini artırırken, araçlar da değerlerini kanıtladı!

Günümüzde işverenlerin yarısından fazlası, çalışanları, müşterileri, paydaşları ve daha fazlasıyla iletişim kurmak için hala işbirliği araçlarını kullanıyor. Aslında, muhtemelen günlük iş hayatınızda da gerçek zamanlı işbirliği yazılımı kullanıyorsunuzdur.

Yine de, verimli takım çalışması ve iletişim, özellikle işlevler arası takımlar için aşılması gereken en zorlu engellerden bazıları olmaya devam ediyor.

Eğer bu durumdaysanız, değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir. ?

İşbirliğine dayalı iş yönetimi çok geniş ve kapsamlı bir kategoriye girdiğinden, takımınızın çalışma tarzına, kullanım durumuna, boyutuna, sektör ihtiyaçlarına ve süreçlerine en uygun aracı bulmak giderek zorlaşıyor. Ancak doğru yere geldiniz!

Her türlü kullanım senaryosu için en iyi 15 takım işbirliği yazılımını sunmak üzere araştırma ve testlerimizi tamamladık. Yeni aracınızdan ne beklediğiniz önemli değil, yazılım arayışınıza doğru bir başlangıç yapabilmeniz için özelliklerin ayrıntılı açıklamalarını, artılarını ve eksilerini, puanlamaları ve yorumları sizler için derledik.

Bir Takım İşbirliği Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Takım işbirliği yazılımı, basit bir DM veya hızlı bir e-postadan çok daha fazlasını sunar.

Bu, takımınız için en iyi işbirliği aracını bulmanın, üründen ne beklediğinizi iyice anlamakla başladığı anlamına gelir: Kendinize şu soruları sorun:

Takım hangi projeler üzerinde çalışıyor? İnşaat proje yönetimi takımlarına yardımcı olan işbirliği araçları, yazılım mühendislerinin kullandıklarından büyük ölçüde farklıdır ve aynı durum insan kaynakları departmanları ile satış takımları için de geçerlidir.

Takımınızın boyutu ve bütçeniz nedir? Birçok araç, kullanıcı başına aylık ücretlendirilir. Dolayısıyla, kullanıcıların kullanmaya direnç gösterdiği bir yazılım için 200'den fazla kişiye aylık 10 doların üzerinde bir ücret ödüyorsanız, umduğunuz sonuçları hemen göremeyeceksiniz.

Bu araç hangi sorunu çözecek? Takıma hızlı bir şekilde ulaşmanın veya Takıma hızlı bir şekilde ulaşmanın veya belgeleri birlikte düzenlemenin bir yolunu mu arıyorsunuz? İdeal aracınız bu işlerden birini veya ikisini birden yapabilir!

Bu soruların yanıtları sizi doğru yöne yönlendirecektir. Ancak yüksek kaliteli yazılımları diğerlerinden nasıl ayırt edebilirsiniz? Şu özellikleri arayarak:

Konu başlıklı yorumlar, sohbetler ve anlık mesajlaşma

Atanan yorumlar veya @bahsetmeler

Ekran görüntüleri, ekran kayıtları veya video toplantıları

Son derece görsel özel durumlar, proje dönüm noktaları ve görev bağımlılıkları

Belgelerde, tablolarda, görevlerde ve daha fazlasında işbirliğine dayalı veya canlı düzenleme

Hedefe odaklı özellikler

Dijital beyaz tahta yazılımı veya beyin fırtınası özellikleri

Çoklu entegrasyonlar

Ve daha fazlası!

Evet, tüm bu özellikleri tek bir takım işbirliği yazılımında bulabilirsiniz. Ancak her araç bu fonksiyonları aynı derecede iyi yerine getirmez ve biz de size uygun olmayan araçları elemenize yardımcı olmak için buradayız.

Takım İşbirliği için En İyi 15 Yazılım

Verimli takım işbirliği yazılımları konusunda olanaklar sınırsızdır, bu nedenle aramanızda size yol gösterecek en iyi ipuçları, ayrıntılı açıklamalar ve yazılım alternatiflerinin elinizin altında olması çok güzel!

Bu ayrıntılı listeyi kullanarak her takım için en iyi 15 işbirliği yazılımının özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve yorumlarını karşılaştırın.

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp, tüm işlerinizi uygulamalar arasında tek bir merkezi ve işbirliğine dayalı platformda bir araya getirecek kadar güçlü tek verimlilik aracıdır. Bu araç, paydaşlarla bağlantı kurarken, hedefleri uyumlu hale getirirken veya proje zaman çizelgelerini denetlerken zaman kazanmanıza ve süreçleri kolaylaştırmanıza yardımcı olacak zengin özelleştirilebilir özellikleriyle her boyuttaki takım için kapsamlı çözümler sunar.

İşbirliği, her ClickUp özelliğinin merkezinde yer alır. Takımla birlikte fikirleri baştan sona geliştirmek için birden fazla yerleşik araç sunar, ardından planlarınızı hayata geçirirken ilerlemeyi görsel olarak aktarır. Ayrıca, ClickUp'ta işlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla yol vardır. Bunlar arasında, tüm ilgili konuşmaları tek bir kullanışlı merkezde birleştiren benzersiz Sohbet görünümü de bulunur.

ClickUp Docs'ta birden fazla takım üyesi, birbiriyle çakışmadan bir belge üzerinde işbirliği yapabilir

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Departmanlara Göre Çapraz Fonksiyonlu Proje Şablonu sayesinde, çapraz fonksiyonlu takımları bir araya getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme sürecini zorlaştırabilir

Mobil uygulamada tüm görünümler henüz kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (5.670+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.540+ yorum)

2. Slack

slack aracılığıyla

Slack'in en iyi özelliklerinden biri, takım üyeleri, dış ortaklar veya müşterilerle güvenli, gerçek zamanlı mesajlaşma imkanıdır. Platformun doğrudan mesajlaşma özelliği, bir son teslim tarihi yaklaşırken veya acil bir sorunu çözmeye çalışırken kullanışlıdır.

Grup kanalları aracılığıyla takım üyeleri iletişim kurabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve projeler hakkında geri bildirim sağlayabilir. Uzaktan çalışırken bile insanlar iletişim halinde kalabilir ve uyum içinde çalışabilir. Farklı konular, projeler veya takımlar için farklı kanallar ayarlayarak ilgili tartışmaları kolayca bulabilirsiniz.

Bazen Slack kanalları dağınık hale gelebilir. Aynı proje hakkında konuşulan birden fazla konu, ek açıklamalar gerektirir. Sürekli kesintiler, derinlemesine çalışmanızı engeller. Slack'ten en iyi sonuçları almak için, verimliliği artırmak üzere diğer işbirliği araçlarıyla veya görev yönetimi yazılımlarıyla bağlayın.

Projeleri ve görevleri doğrudan Slack'te yönetmek istiyorsanız, Slack ile ClickUp entegrasyonuna göz atın!

Slack'in en iyi özellikleri

Slack hesaplarını yönetmek için bir takım üyesini yönetici veya yönetici olmayan olarak sınıflandırmak için sistem rolleri

Konuşmalar, dosyalar ve kişiler için merkezi, paylaşımlı alanlar oluşturmak için kanallar

Rutin eylemleri ve iletişimi otomatikleştirmek için Ş Akışı Oluşturucu

Ses ve video seçenekli toplantılar ve klipler

Slack sınırlamaları

Bireysel ayarlarda sınırlı özelleştirme seçenekleri

Veri kaybını önleme desteği, Enterprise planının bir özelliğidir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan : Kişi başına aylık 7,25 $, yıllık faturalandırılır

Business+ planı : 12,50 $/ay kişi başına, yıllık faturalandırılır

Enterprise Grid planı: Fiyatlandırma için Slack ile iletişime geçin

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (22.000'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)

Microsoft Teams ile Slack'i karşılaştırın ve Slack ile Asana'yı karşılaştırın!

3. Google Çalışma Alanı (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı (eski adıyla G Suite), Google tarafından sunulan bulut tabanlı işbirliği araçlarının bir koleksiyonudur. Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi uygulamalar, uzaktaki takım üyelerinin her zaman, her yerden birlikte çalışmasına olanak tanır.

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da işbirliği yapmak için, bir bağlantı paylaşarak veya e-posta ile davet göndererek diğer kişileri belgeyi görüntülemek veya düzenlemek üzere davet edin. Bu kişiler erişim sağladığında, imleçlerini ve yaptıkları değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Ayrıca, yerleşik yorum ve öneri araçlarını kullanarak işbirliği yaptığınız kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Düzenleme geçmişi, geri dönüp belgenin zaman içinde nasıl değiştiğini görmenizi de sağlar.

En iyi Google Dokümanlar alternatiflerini inceleyin!

Google Çalışma Alanı (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar) en iyi özellikleri

Farklı izinlerle (düzenleme, görünüm veya yorum ekleme) kolay yönetilebilir paylaşım denetimleri

Takım üyeleri veya dış ortaklarla gerçek zamanlı olarak yorum yapın ve düzenleme yapın

Herhangi bir değişikliği geri almak için sınırsız revizyon geçmişi

. docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt veya .html biçimlerinde

Google Çalışma Alanı (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar) sınırlamaları

Yükleme süreleri, özellikle büyük dosyalar söz konusu olduğunda, büyük ölçüde internet bağlantısına bağlıdır

Önceden tanımlanmış şablonlar ve düzenler, özelleştirmeyi sınırlar

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar, Google hesabınızla ücretsizdir

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (14.000'den fazla yorum)

4. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, herkesin sanal toplantılar, web seminerleri ve görüntülü sohbetler gerçekleştirebileceği bir video konferans platformudur. Ekran paylaşımı, kayıt ve küçük grup odaları gibi özellikler içerir ve bir web tarayıcısı veya mobil ve masaüstü uygulamaları aracılığıyla erişilebilir. Platform, uzaktan iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, bu da onu ideal bir kurumsal işbirliği yazılımı seçimi haline getirir.

Zoom'un en önemli avantajlarından biri kullanım kolaylığıdır. Zoom kullanıcı dostudur ve kurulumu ve kullanımı için herhangi bir özel teknik bilgi gerektirmez. Ayrıca Zoom, tüm çalışanların katıldığı toplantılar, proje planlama oturumları ve sanal etkinlikler gibi çeşitli kullanım durumları için çok yönlü bir araç haline getiren çok çeşitli özellikler sunar!

Zoom'un en iyi özellikleri

Sanal toplantıların ve telefon görüşmelerinin dışında işbirliği yapmak için Takım Sohbeti

Toplantıları kişiselleştirmek için özel olarak hazırlanmış Sanal Arka Plan kitaplığı

Özel uygulama pazarı, entegrasyonlar ve API'ler

Fikir üretmek için Çevrimiçi Beyaz Tahta

Zoom sınırlamaları

Toplantı katılımcılarının sayısı, ücretli planlarda bile sınırlıdır

Uzun vadeli proje yönetimi aracı olarak uygun değildir

Zoom fiyatlandırması

Zoom, sektörünüze veya ihtiyacınız olan Zoom ürününe bağlı olarak Kişisel ve İş ücretli planlar sunar

Zoom puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (50.000'den fazla yorum)

5. Figma

figma aracılığıyla

Figma, takımların web siteleri, mobil uygulamalar ve diğer dijital ürünlerin geliştirilmesinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilmeleri için tarayıcı tabanlı bir arayüz tasarım aracıdır. Platform , tasarım takımlarının işbirliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Tasarımların kolay paylaşımını ve geri bildirimini sağlayarak herkesin aynı sayfada kalmasını ve daha hızlı yineleme yapmasını sağlar.

Figma'nın bir diğer avantajı ise erişilebilirliğidir. Figma tarayıcı tabanlıdır, bu nedenle herhangi bir yazılım indirmenize gerek yoktur. Tasarımlarınız üzerinde her yerden çalışabilir ve tasarımlarınızı takım üyeleri, paydaşlar ve müşterilerle paylaşabilirsiniz!

Figma'nın gelişmiş işlevselliği ile tasarımcılar tasarım özellikleri, geliştirici aktarımları ve kod dışa aktarımları oluşturabilir, böylece geliştiriciler tasarımları daha kolay uygulayabilir.

Figma'nın en iyi özellikleri

Otomatik Düzen ile dolgu, yön ve alan ayarları, geliştiricilere devretmeyi kolaylaştırır

Vector Networks ile her yöne çizim yapabileceğiniz modern kalem aracı

Özel iş akışları oluşturmak için eklentiler ve bileşenler

Kolay paylaşım için canlı bağlantılar

Figma sınırlamaları

Tek başına görev yönetimi aracı olarak uygun değildir

Takım üyeleri (ve gerekirse dış ortaklar) için zor öğrenme süreci

Figma fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Figma Professional : Aylık 12 $/düzenleyici, yıllık faturalandırılır

Figma Organizasyon : Aylık 45 $/düzenleyici, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Figma ile iletişime geçin

Figma puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Figma alternatiflerini inceleyin!

6. Fellow

via Fellow

Fellow, verimli ve üretken toplantılar düzenlemenize ve yürütmenize yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir yapay zeka toplantı yönetimi aracıdır. Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü ile gündemleri hızlıca oluşturmak, rolleri ve kaynakları atamak, toplantı tutanaklarını almak ve çok daha fazlasını yapmak çok kolaydır. Fellow ile toplantı deneyiminizi takımınızın veya kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.

Bu araç, takım üyelerinin not alma ve düzenleme sürecinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar. Örneğin, birden fazla üye bir belgeyi yan yana düzenleyebilir ve yorum yapabilir, birbirlerinin değişikliklerini anında görebilir!

Fellow'un en iyi özellikleri

word ve Google Dokümanlar'da 80'den fazla ücretsiz toplantı gündemi şablonuna erişebilirsiniz

Herhangi bir belgeyi veya görevi hızlıca bulmak için güçlü Arama fonksiyonu

Zapier aracılığıyla yerel entegrasyonlar ve daha fazlası

Ücretsiz planda sınırsız belge ve görev

Diğer sınırlamalar

Gelişmiş işbirliğine dayalı proje yönetimi araçları ücretli özelliklerdir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 7 $/kullanıcı, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Aylık 10 $/kullanıcı, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Fellow ile iletişime geçin

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

G2: N/A

7. ProofHub

proofHub aracılığıyla

ProofHub, görev yönetimi, takvimler ve dosya paylaşımı özelliklerine sahip web tabanlı bir proje yönetimi platformudur. Takım üyeleri, prova okuma hizmetleri ile belgelerin ve diğer dosyaların doğruluğunu gözden geçirebilir ve onay sürecini kolaylaştırabilir.

Yazılım sezgisel ve kullanımı kolay olduğundan, tüm beceri düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Ayrıca, özel roller, izinler ve iş akışları dahil olmak üzere çok sayıda özelleştirme seçeneği sunar, böylece takımlar platformu kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir. Ek olarak, Google Drive, Slack ve Dropbox dahil olmak üzere diğer araçlarla önemli dosyalara erişmek ve bunları paylaşmak için de kullanılabilir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Takvimlerde işleri planlamak için otomatik hatırlatıcılar

Takımlar ve projeler üzerinde üst düzey kontrol

Birden fazla atanan kişi fonksiyonu

Zaman takibi

ProofHub sınırlamaları

Diğer takım işbirliği yazılım çözümlerine kıyasla az sayıda yerel entegrasyon

Çevik proje yönetimi için uygun değildir

ProofHub fiyatlandırması

Essential : Aylık 45 $, yıllık faturalandırılır

Ultimate Control: Aylık 89 $, yıllık faturalandırılır

ProofHub puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (70 yorum)

8. Miro

miro aracılığıyla

Miro, yaratıcı takımların zihin haritaları, süreç haritaları, kullanıcı yolculukları ve tel kafesler gibi görsel projelerde işbirliği yapması için tasarlanmış bulut tabanlı bir dijital beyaz tahta platformudur. Gerçek zamanlı işbirliği, yapışkan notlar ve güzel diyagramlar oluşturmak için çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar ve şekiller gibi özellikler içerir.

Miro'nun gerçek zamanlı işbirliği aracı, birden fazla takım üyesinin aynı anda aynı panoda çalışmasına olanak tanır, bu da daha hızlı ve daha verimli beyin fırtınası ve karar verme süreçlerini kolaylaştırır. Örneğin, bir ürün takımı Miro'yu kullanarak müşteri yolculuğu haritası üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir, böylece değişiklikleri hızlı bir şekilde yapabilir ve gecikme olmadan geri bildirim alabilir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Anonim oylama ve canlı tepkiler

1.000'den fazla uzman ve topluluk tarafından oluşturulan şablon

Beyaz tahta içinde zaman takibi

Gruplama ile yapışkan notları birleştirin

Miro sınırlamaları

Linux gibi tüm platformları desteklemez

Görev zaman takibi özelliği yok

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç : Aylık 8 $/üye, yıllık faturalandırılır

İş : Aylık 16 $/üye, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Miro ile iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

G2: 4,8/5 (4.000'den fazla yorum)

9. MindMeister

mindMeister aracılığıyla

MindMeister, kullanıcıların fikir ve düşüncelerinin görsel diyagramlarını oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan web tabanlı bir zihin haritalama yazılımıdır. Genellikle beyin fırtınası, proje planlama ve bilgi düzenleme için kullanılır.

Zihin haritaları, bilgileri ve fikirleri görsel olarak düzenlemenin bir yoludur ve MindMeister, kullanıcıların bu zihin haritalarını çevrimiçi olarak oluşturmasına olanak tanıyarak paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştırır. Diğerlerini zihin haritalarını gerçek zamanlı olarak düzenlemeye davet edebilir, böylece bu aracı takım çalışması için ideal hale getirebilirsiniz. Bu, uzak takımların konumlarından bağımsız olarak projeler ve fikirler üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanır.

Daha fazlasını keşfedin MindMeister alternatifleri !

MindMeister'ın en iyi özellikleri

Birden çok diyagram oluşturmak için karışık harita düzenleri

Tartışmalar oluşturmak için yorumlar ve bildirimler

Fikirlere bağlam eklemek için gömülü medya

Beyin fırtınası ve strateji planlaması için şablonlar

MindMeister sınırlamaları

Pahalı ücretli planlar için çeşitli dışa aktarma seçenekleri ayrılmıştır

Diğer araçlar ve uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

MindMeister fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Kişisel : 4,99 $/ay

Pro: 8,25 $/ay

MindMeister puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (30 yorum)

10. Microsoft Teams

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft tarafından geliştirilen bulut tabanlı bir işbirliği yazılımı olan Microsoft Teams, takımların tek bir yerden iletişim kurması, işbirliği yapması ve dosya paylaşması için kapsamlı bir araç sunar. Takımlar belirli projeler, departmanlar veya konular için kanallar oluşturabilir ve üyeler gerektiğinde kanallara katılabilir ve kanallardan ayrılabilir!

Bir kanal, üyelere gerçek zamanlı metin, ses ve video sohbeti, belge paylaşma ve düzenleme olanağı ve çevrimiçi toplantılar planlama ve bunlara katılma seçeneği sunar. Örneğin, bir ürün pazarlama takımı, yeni bir ürünün lansmanını koordine etmek için bir kanal kullanabilir. Bu kanalda, farklı işlevlerden ortaklar fikirlerini tartışabilir ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Grup işbirliği için arama, sesli mesaj ve arama aktarma

Fikir üretme ve beyin fırtınası için Beyaz Tahta uygulaması

Otomatik senkronizasyon ve sürüm geçmişi izleme

Sohbetler, görevler ve paylaşılan yapılacaklar listeleri

Microsoft Teams sınırlamaları

Diğer Microsoft dışı ürünlerle sınırlı entegrasyonlar

Çok fazla işlevsellik, işlerin akışını engelleyebilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Project, takımınızın ve yazılım gereksinimlerinizin türüne göre iki ücretli fiyatlandırma çözümü sunar: İş ve Ev

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (8.000'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (13.000'den fazla yorum)

11. nTask

nTask aracılığıyla

Görev ve proje yönetimi platformu nTask, takımların ve bireylerin görevleri tek bir yerden önceliklendirmesine, yönetmesine ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Görev listeleri, Kanban panoları, zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri, zaman takibi ve özelleştirilmiş gösterge panellerinin yanı sıra, etkili takım işbirliği için araçlar da sağlar.

NTask'ın otomatik hatırlatıcı ve bildirim sistemi sayesinde, takımlar son teslim tarihleri ve diğer önemli güncellemelerden haberdar olur. Örneğin, kullanıcılar bir görevin son teslim tarihinden üç gün önce gönderilecek otomatik hatırlatıcılar ayarlayabilir.

nTask'ın en iyi özellikleri

Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları

Belge paylaşımı ve dosya yönetimi

Zaman tahminleri

Daha Sonra Yanıtla

nTask sınırlamaları

Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor

Yalnızca 50'den az üyeye sahip takımlar için uygundur

nTask fiyatlandırması

Premium : 5 kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : 5 kullanıcı için aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

12. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp, uzaktaki takımların işleriyle ilgili tüm bilgileri ve konuşmaları tek bir yerde merkezileştirmeleri için bir proje yönetimi aracıdır. Takımlar yapılacaklar listeleri oluşturabilir, etkinlikler planlayabilir ve dosya paylaşımı yapabilir, böylece takımların işlerini kolayca takip etmeleri sağlanır.

Ayrıca, Basecamp'ta takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak iletişim kurup bilgi paylaşmasına olanak tanıyan yerleşik bir mesaj panosu ve sohbet özelliği vardır. Örneğin, takım üyeleri mesaj panosunu kullanarak ilerlemeleriyle ilgili güncellemeleri paylaşabilir ve sorular sorabilirken, sohbet özelliği sayesinde diğer takım üyeleriyle hızlıca bağlantı kurup fikirlerini tartışabilirler.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Hill Charts ile zaman içindeki ilerlemeyi veya gerilemeyi görsel olarak izleyin

Hey! menüsü, bildirimleri tek bir menüde düzenler

Otomatik anket ile takımın durumunu kontrol edin

Uygulama içi bireysel veya grup doğrudan mesajlar

Basecamp sınırlamaları

Görev öncelikleri yok ( Basecamp alternatiflerine göz atın)

Sınırlı ilerleme izleme fonksiyonu

Basecamp fiyatlandırması

Sınırsız kullanıcı : Aylık 299 $, yıllık faturalandırılır

Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler veya küçük takımlar için: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Basecamp puanları ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

G2: 4. 1/5 (5.000'den fazla yorum)

13. Monday. com

via Monday

Monday.com, takımların işbirliği yapması, ilerlemeyi izlemesi ve iletişimi iyileştirmesi için oluşturulmuş bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur. Yöneticilere görevleri kolayca atama, son tarihler ve dönüm noktaları belirleme, sorumlulukları delege etme ve performansı izleme olanağı sağlar.

Ayrıca, kullanıcılara iş akışlarını gerçek zamanlı olarak görebilme olanağı sunarak herkesin son teslim tarihleri, beklentiler ve ilerleme hakkında aynı sayfada olmasını sağlar. Monday sohbet mesajlaşma özelliği sunmadığından, Slack, Microsoft Teams veya Zoom gibi araçlarla entegrasyonlar verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Monday'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve otomasyon

Projeleri yönetmek için bağımlılık izleme

İş yükü yönetimi

Güvenli dosya depolama

Monday sınırlamaları

Zaman Takibi Sütunu özelliği yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur

Fonksiyonlara ve arayüze alışmak için öğrenme eğrisi dik ( Monday alternatiflerine göz atın)

Monday fiyatlandırması

Bireysel : Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 8 $/koltuk

Standart : 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 10 $/koltuk

Pro : 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 16 $/koltuk

Enterprise: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (3.300'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (6.600'den fazla yorum)

Monday ile ClickUp'ı karşılaştırın!

14. Flock

flock aracılığıyla

Takımlar, bulut tabanlı bir işbirliği ve iletişim platformu olan Flock'un yardımıyla kolayca işbirliği yapabilir, iletişim kurabilir ve birlikte çalışabilir. Kullanıcılar, sohbet, video konferans, dosya paylaşımı, proje yönetimi ve görev izleme gibi çeşitli araç ve özelliklerden yararlanabilir.

Flock ayrıca, kullanıcılarına sezgisel ve kullanıcı dostu bir platform sunarak, takımların uzaktan çalışırken bile bağlantıda kalmasını kolaylaştırır. Ayrıca, herkesin aynı sayfada ve aynı hedef için çalışmasını sağlar!

Flock'un en iyi özellikleri

Anonim olarak yanıt verme seçeneği sunan kanallar içindeki anketler

Bire bir veya takım toplantıları için uygulama içi video konferans

Ek Dosya Seçici düğmesini kullanarak dosya paylaşın

Genel ve gizli mesaj kanalları

Flock sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri Enterprise düzeyindeki planlara ayrılmıştır

Platform içinde istikrarlı ve tutarlı bir takım ş akışı oluşturmak için zorlu öğrenme süreci

Flock fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Flock ile iletişime geçin

Flock puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

15. Airtable

airtable aracılığıyla

Airtable, kullanıcıların elektronik tablo benzeri bir biçimde veritabanları oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan web tabanlı bir yazılımdır. Veritabanının işlevselliğini elektronik tablonun kullanım kolaylığıyla birleştirerek veri yönetimi ve düzenleme için popüler bir araç haline getirir.

Airtable, birden fazla takım üyesi tarafından kolayca erişilebilen, paylaşılabilen ve düzenlenebilen bilgileri depolamak ve yönetmek için merkezi bir konum sağlayarak takım işbirliğini destekler.

Airtable'da proje yöneticileri, özel alanlar, formlar ve görünümler oluşturarak verileri takımları için anlamlı bir şekilde yapılandırabilir ve düzenleyebilir. Bir kaydın "öncelik" durumunu depolamak için özel bir alan oluşturarak, kullanıcı görünümleri filtreleyebilir ve tabloları sıralayarak yüksek öncelikli öğeleri hızlı bir şekilde belirleyebilir.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Grafikler, çizelgeler ve en önemli metriklerden oluşan gösterge panelleri oluşturmak için uzantılar

Diğer platformlar ve uygulamalarla veri senkronizasyonu sayesinde bilgileri kolayca aktarın

Verileri gruplamak veya sıralamak için kod gerektirmeyen arayüz

Otomasyonu genişletmek için Javascript işlevselliği

Airtable sınırlamaları

Ayrı takım ve bireysel iş akışlarını yönetme yeteneği sınırlıdır ( Airtable alternatiflerine göz atın)

Diğer takım işbirliği araçlarıyla karşılaştırıldığında temel zaman takibi özelliği

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Artı : Aylık 10 $/koltuk, yıllık olarak faturalandırılır

Pro : Aylık 20 $/koltuk, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Airtable ile iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Bonus: Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday

Takımınız için İşbirliği Yazılımının Avantajları

İşbirliği yazılımı, modern işyerlerinde oyunun kurallarını değiştiriyor. Takımları bir araya getirerek sorunsuz iletişimi ve verimli görev yönetimini destekliyor. İşbirliği yazılımını kullanan şirketlerin elde edebileceği avantajlardan bazıları şunlardır:

Ekip Çalışmasını Geliştirir : Fikirlerin, dosyaların ve güncellemelerin gerçek zamanlı olarak paylaşımını kolaylaştırarak sürekli toplantı ve e-posta konuları ihtiyacını ortadan kaldırır.

Proje yönetimini merkezileştirir : Görev atama, izleme ve güncelleme özellikleri ile takım içinde şeffaflığı sağlar ve hesap verebilirliği artırır.

Uzaktan Çalışmayı Kolaylaştırır : Bulut tabanlı araçlarla, takım üyeleri coğrafi mesafelerden bağımsız olarak her zaman, her yerden işlerine erişebilir ve verimliliği destekleyebilir.

Diğer İş Yazılımlarıyla Entegrasyon : Birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltarak iş akışını kolaylaştırır ve temel görevlere daha fazla odaklanmanızı sağlar.

Verimlilik, Şeffaflık ve Esnekliği Artırır: Sonuçta iş başarısını artırır.

İşbirliği Yazılımıyla Takımınızı Birleştirin

Takım işbirliği yazılımının avantajları, nerede çalışırsanız çalışın, bu yazılımı her takım için vazgeçilmez bir araç haline getirir. Önemli olan, takımların günlük olarak karşılaştıkları zorlukları gidermek için yeterli özellik ve işlevselliğe sahip bir yazılım bulmaktır.

Tek çözüm mü? ClickUp. ?

Liste, Pano ve Sohbet dahil olmak üzere ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanarak görevlerinizi görselleştirin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp, takımların proje ilerlemesini denetlemesi, görevleri planlaması ve dünyanın her yerinden daha verimli bir şekilde iletişim kurması için tamamen şeffaf ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlayan bu listedeki tek araçtır.

Uygulama içi sohbet, yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve tüm işlerinizi bir araya getirmek için 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, her alanda ideal takım iletişim yazılımıdır.

Neyse, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve işbirliğinizin inanılmaz bir şekilde gelişmesini izleyin.