2025'in En İyi 15 Takım İşbirliği Yazılımı Aracı

Evden, ofisten veya tropikal bir adadan bulanık bir Zoom arka planıyla çalışıyor olsanız da, işinizi yapmak için takım işbirliği yazılımı kullanıyorsunuz. ?
Takım işbirliği araçları karmaşıklık, işlevsellik ve tür açısından farklılık gösterir, ancak hepsinin ortak bir hedefi vardır: takımların daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olmak. Evden çalışma akımı bu araçların popülaritesini artırırken, araçlar da değerlerini kanıtladı!
Günümüzde işverenlerin yarısından fazlası, çalışanları, müşterileri, paydaşları ve daha fazlasıyla iletişim kurmak için hala işbirliği araçlarını kullanıyor. Aslında, muhtemelen günlük iş hayatınızda da gerçek zamanlı işbirliği yazılımı kullanıyorsunuzdur.
Yine de, verimli takım çalışması ve iletişim, özellikle işlevler arası takımlar için aşılması gereken en zorlu engellerden bazıları olmaya devam ediyor.
Eğer bu durumdaysanız, değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir. ?
İşbirliğine dayalı iş yönetimi çok geniş ve kapsamlı bir kategoriye girdiğinden, takımınızın çalışma tarzına, kullanım durumuna, boyutuna, sektör ihtiyaçlarına ve süreçlerine en uygun aracı bulmak giderek zorlaşıyor. Ancak doğru yere geldiniz!
Her türlü kullanım senaryosu için en iyi 15 takım işbirliği yazılımını sunmak üzere araştırma ve testlerimizi tamamladık. Yeni aracınızdan ne beklediğiniz önemli değil, yazılım arayışınıza doğru bir başlangıç yapabilmeniz için özelliklerin ayrıntılı açıklamalarını, artılarını ve eksilerini, puanlamaları ve yorumları sizler için derledik.
Bir Takım İşbirliği Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Takım işbirliği yazılımı, basit bir DM veya hızlı bir e-postadan çok daha fazlasını sunar.
Bu, takımınız için en iyi işbirliği aracını bulmanın, üründen ne beklediğinizi iyice anlamakla başladığı anlamına gelir: Kendinize şu soruları sorun:
- Takım hangi projeler üzerinde çalışıyor? İnşaat proje yönetimi takımlarına yardımcı olan işbirliği araçları, yazılım mühendislerinin kullandıklarından büyük ölçüde farklıdır ve aynı durum insan kaynakları departmanları ile satış takımları için de geçerlidir.
- Takımınızın boyutu ve bütçeniz nedir? Birçok araç, kullanıcı başına aylık ücretlendirilir. Dolayısıyla, kullanıcıların kullanmaya direnç gösterdiği bir yazılım için 200'den fazla kişiye aylık 10 doların üzerinde bir ücret ödüyorsanız, umduğunuz sonuçları hemen göremeyeceksiniz.
- Bu araç hangi sorunu çözecek? Takıma hızlı bir şekilde ulaşmanın veya belgeleri birlikte düzenlemenin bir yolunu mu arıyorsunuz? İdeal aracınız bu işlerden birini veya ikisini birden yapabilir!
Bu soruların yanıtları sizi doğru yöne yönlendirecektir. Ancak yüksek kaliteli yazılımları diğerlerinden nasıl ayırt edebilirsiniz? Şu özellikleri arayarak:
- Konu başlıklı yorumlar, sohbetler ve anlık mesajlaşma
- Atanan yorumlar veya @bahsetmeler
- Ekran görüntüleri, ekran kayıtları veya video toplantıları
- Son derece görsel özel durumlar, proje dönüm noktaları ve görev bağımlılıkları
- Belgelerde, tablolarda, görevlerde ve daha fazlasında işbirliğine dayalı veya canlı düzenleme
- Hedefe odaklı özellikler
- Dijital beyaz tahta yazılımı veya beyin fırtınası özellikleri
- Çoklu entegrasyonlar
Ve daha fazlası!
Evet, tüm bu özellikleri tek bir takım işbirliği yazılımında bulabilirsiniz. Ancak her araç bu fonksiyonları aynı derecede iyi yerine getirmez ve biz de size uygun olmayan araçları elemenize yardımcı olmak için buradayız.
Takım İşbirliği için En İyi 15 Yazılım
Verimli takım işbirliği yazılımları konusunda olanaklar sınırsızdır, bu nedenle aramanızda size yol gösterecek en iyi ipuçları, ayrıntılı açıklamalar ve yazılım alternatiflerinin elinizin altında olması çok güzel!
Bu ayrıntılı listeyi kullanarak her takım için en iyi 15 işbirliği yazılımının özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve yorumlarını karşılaştırın.
1. ClickUp
ClickUp, tüm işlerinizi uygulamalar arasında tek bir merkezi ve işbirliğine dayalı platformda bir araya getirecek kadar güçlü tek verimlilik aracıdır. Bu araç, paydaşlarla bağlantı kurarken, hedefleri uyumlu hale getirirken veya proje zaman çizelgelerini denetlerken zaman kazanmanıza ve süreçleri kolaylaştırmanıza yardımcı olacak zengin özelleştirilebilir özellikleriyle her boyuttaki takım için kapsamlı çözümler sunar.
İşbirliği, her ClickUp özelliğinin merkezinde yer alır. Takımla birlikte fikirleri baştan sona geliştirmek için birden fazla yerleşik araç sunar, ardından planlarınızı hayata geçirirken ilerlemeyi görsel olarak aktarır. Ayrıca, ClickUp'ta işlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla yol vardır. Bunlar arasında, tüm ilgili konuşmaları tek bir kullanışlı merkezde birleştiren benzersiz Sohbet görünümü de bulunur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Zoom, Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft Office ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
- Takımı OKR'lere uyumlu hale getirmek ve ilerlemeyi çeşitli şekillerde izlemek için dinamik Hedefler özelliği
- Özel durumlar ve proje dönüm noktaları ile ilerleme durumunu bir bakışta aktarın
- Herhangi bir ClickUp Belgesinde, görevinde veya ClickUp Beyaz Tahtasında atanan ve konuya bağlı yorumlar
- Görevlere birden fazla atanan kişi ile tüm ilerlemelerde tam şeffaflık
- Ücretsiz ve erişilebilir yardım kaynakları, web seminerleri ve çevrimiçi destek
- Takımınızla işbirliği yapmak için her kullanım durumuna uygun geniş şablon kitaplığı
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme sürecini zorlaştırabilir
- Mobil uygulamada tüm görünümler henüz kullanılamamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (5.670+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.540+ yorum)
2. Slack
Slack'in en iyi özelliklerinden biri, takım üyeleri, dış ortaklar veya müşterilerle güvenli, gerçek zamanlı mesajlaşma imkanıdır. Platformun doğrudan mesajlaşma özelliği, bir son teslim tarihi yaklaşırken veya acil bir sorunu çözmeye çalışırken kullanışlıdır.
Grup kanalları aracılığıyla takım üyeleri iletişim kurabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve projeler hakkında geri bildirim sağlayabilir. Uzaktan çalışırken bile insanlar iletişim halinde kalabilir ve uyum içinde çalışabilir. Farklı konular, projeler veya takımlar için farklı kanallar ayarlayarak ilgili tartışmaları kolayca bulabilirsiniz.
Bazen Slack kanalları dağınık hale gelebilir. Aynı proje hakkında konuşulan birden fazla konu, ek açıklamalar gerektirir. Sürekli kesintiler, derinlemesine çalışmanızı engeller. Slack'ten en iyi sonuçları almak için, verimliliği artırmak üzere diğer işbirliği araçlarıyla veya görev yönetimi yazılımlarıyla bağlayın.
Projeleri ve görevleri doğrudan Slack'te yönetmek istiyorsanız, Slack ile ClickUp entegrasyonuna göz atın!
Slack'in en iyi özellikleri
- Slack hesaplarını yönetmek için bir takım üyesini yönetici veya yönetici olmayan olarak sınıflandırmak için sistem rolleri
- Konuşmalar, dosyalar ve kişiler için merkezi, paylaşımlı alanlar oluşturmak için kanallar
- Rutin eylemleri ve iletişimi otomatikleştirmek için Ş Akışı Oluşturucu
- Ses ve video seçenekli toplantılar ve klipler
Slack sınırlamaları
- Bireysel ayarlarda sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Veri kaybını önleme desteği, Enterprise planının bir özelliğidir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro plan: Kişi başına aylık 7,25 $, yıllık faturalandırılır
- Business+ planı: 12,50 $/ay kişi başına, yıllık faturalandırılır
- Enterprise Grid planı: Fiyatlandırma için Slack ile iletişime geçin
Slack değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (22.000'den fazla yorum)
- G2: 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)
Microsoft Teams ile Slack'i karşılaştırın ve Slack ile Asana'yı karşılaştırın!
3. Google Çalışma Alanı (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar)
Google Çalışma Alanı (eski adıyla G Suite), Google tarafından sunulan bulut tabanlı işbirliği araçlarının bir koleksiyonudur. Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi uygulamalar, uzaktaki takım üyelerinin her zaman, her yerden birlikte çalışmasına olanak tanır.
Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da işbirliği yapmak için, bir bağlantı paylaşarak veya e-posta ile davet göndererek diğer kişileri belgeyi görüntülemek veya düzenlemek üzere davet edin. Bu kişiler erişim sağladığında, imleçlerini ve yaptıkları değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Ayrıca, yerleşik yorum ve öneri araçlarını kullanarak işbirliği yaptığınız kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Düzenleme geçmişi, geri dönüp belgenin zaman içinde nasıl değiştiğini görmenizi de sağlar.
En iyi Google Dokümanlar alternatiflerini inceleyin!
Google Çalışma Alanı (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar) en iyi özellikleri
- Farklı izinlerle (düzenleme, görünüm veya yorum ekleme) kolay yönetilebilir paylaşım denetimleri
- Takım üyeleri veya dış ortaklarla gerçek zamanlı olarak yorum yapın ve düzenleme yapın
- Herhangi bir değişikliği geri almak için sınırsız revizyon geçmişi
- . docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt veya .html biçimlerinde
Google Çalışma Alanı (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar) sınırlamaları
- Yükleme süreleri, özellikle büyük dosyalar söz konusu olduğunda, büyük ölçüde internet bağlantısına bağlıdır
- Önceden tanımlanmış şablonlar ve düzenler, özelleştirmeyi sınırlar
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar, Google hesabınızla ücretsizdir
Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)
- G2: 4,7/5 (14.000'den fazla yorum)
4. Zoom
Zoom, herkesin sanal toplantılar, web seminerleri ve görüntülü sohbetler gerçekleştirebileceği bir video konferans platformudur. Ekran paylaşımı, kayıt ve küçük grup odaları gibi özellikler içerir ve bir web tarayıcısı veya mobil ve masaüstü uygulamaları aracılığıyla erişilebilir. Platform, uzaktan iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, bu da onu ideal bir kurumsal işbirliği yazılımı seçimi haline getirir.
Zoom'un en önemli avantajlarından biri kullanım kolaylığıdır. Zoom kullanıcı dostudur ve kurulumu ve kullanımı için herhangi bir özel teknik bilgi gerektirmez. Ayrıca Zoom, tüm çalışanların katıldığı toplantılar, proje planlama oturumları ve sanal etkinlikler gibi çeşitli kullanım durumları için çok yönlü bir araç haline getiren çok çeşitli özellikler sunar!
Zoom'un en iyi özellikleri
- Sanal toplantıların ve telefon görüşmelerinin dışında işbirliği yapmak için Takım Sohbeti
- Toplantıları kişiselleştirmek için özel olarak hazırlanmış Sanal Arka Plan kitaplığı
- Özel uygulama pazarı, entegrasyonlar ve API'ler
- Fikir üretmek için Çevrimiçi Beyaz Tahta
Zoom sınırlamaları
- Toplantı katılımcılarının sayısı, ücretli planlarda bile sınırlıdır
- Uzun vadeli proje yönetimi aracı olarak uygun değildir
Zoom fiyatlandırması
- Zoom, sektörünüze veya ihtiyacınız olan Zoom ürününe bağlı olarak Kişisel ve İş ücretli planlar sunar
Zoom puanları ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)
- G2: 4,5/5 (50.000'den fazla yorum)
5. Figma
Figma, takımların web siteleri, mobil uygulamalar ve diğer dijital ürünlerin geliştirilmesinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilmeleri için tarayıcı tabanlı bir arayüz tasarım aracıdır. Platform , tasarım takımlarının işbirliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Tasarımların kolay paylaşımını ve geri bildirimini sağlayarak herkesin aynı sayfada kalmasını ve daha hızlı yineleme yapmasını sağlar.
Figma'nın bir diğer avantajı ise erişilebilirliğidir. Figma tarayıcı tabanlıdır, bu nedenle herhangi bir yazılım indirmenize gerek yoktur. Tasarımlarınız üzerinde her yerden çalışabilir ve tasarımlarınızı takım üyeleri, paydaşlar ve müşterilerle paylaşabilirsiniz!
Figma'nın gelişmiş işlevselliği ile tasarımcılar tasarım özellikleri, geliştirici aktarımları ve kod dışa aktarımları oluşturabilir, böylece geliştiriciler tasarımları daha kolay uygulayabilir.
Figma'nın en iyi özellikleri
- Otomatik Düzen ile dolgu, yön ve alan ayarları, geliştiricilere devretmeyi kolaylaştırır
- Vector Networks ile her yöne çizim yapabileceğiniz modern kalem aracı
- Özel iş akışları oluşturmak için eklentiler ve bileşenler
- Kolay paylaşım için canlı bağlantılar
Figma sınırlamaları
- Tek başına görev yönetimi aracı olarak uygun değildir
- Takım üyeleri (ve gerekirse dış ortaklar) için zor öğrenme süreci
Figma fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Figma Professional: Aylık 12 $/düzenleyici, yıllık faturalandırılır
- Figma Organizasyon: Aylık 45 $/düzenleyici, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için Figma ile iletişime geçin
Figma puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)
Figma alternatiflerini inceleyin!
6. Fellow
Fellow, verimli ve üretken toplantılar düzenlemenize ve yürütmenize yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir yapay zeka toplantı yönetimi aracıdır. Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü ile gündemleri hızlıca oluşturmak, rolleri ve kaynakları atamak, toplantı tutanaklarını almak ve çok daha fazlasını yapmak çok kolaydır. Fellow ile toplantı deneyiminizi takımınızın veya kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.
Bu araç, takım üyelerinin not alma ve düzenleme sürecinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar. Örneğin, birden fazla üye bir belgeyi yan yana düzenleyebilir ve yorum yapabilir, birbirlerinin değişikliklerini anında görebilir!
Fellow'un en iyi özellikleri
- word ve Google Dokümanlar'da 80'den fazla ücretsiz toplantı gündemi şablonuna erişebilirsiniz
- Herhangi bir belgeyi veya görevi hızlıca bulmak için güçlü Arama fonksiyonu
- Zapier aracılığıyla yerel entegrasyonlar ve daha fazlası
- Ücretsiz planda sınırsız belge ve görev
Diğer sınırlamalar
- Gelişmiş işbirliğine dayalı proje yönetimi araçları ücretli özelliklerdir
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
Fellow fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 7 $/kullanıcı, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Aylık 10 $/kullanıcı, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için Fellow ile iletişime geçin
Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
- G2: N/A
7. ProofHub
ProofHub, görev yönetimi, takvimler ve dosya paylaşımı özelliklerine sahip web tabanlı bir proje yönetimi platformudur. Takım üyeleri, prova okuma hizmetleri ile belgelerin ve diğer dosyaların doğruluğunu gözden geçirebilir ve onay sürecini kolaylaştırabilir.
Yazılım sezgisel ve kullanımı kolay olduğundan, tüm beceri düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Ayrıca, özel roller, izinler ve iş akışları dahil olmak üzere çok sayıda özelleştirme seçeneği sunar, böylece takımlar platformu kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir. Ek olarak, Google Drive, Slack ve Dropbox dahil olmak üzere diğer araçlarla önemli dosyalara erişmek ve bunları paylaşmak için de kullanılabilir.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Takvimlerde işleri planlamak için otomatik hatırlatıcılar
- Takımlar ve projeler üzerinde üst düzey kontrol
- Birden fazla atanan kişi fonksiyonu
- Zaman takibi
ProofHub sınırlamaları
- Diğer takım işbirliği yazılım çözümlerine kıyasla az sayıda yerel entegrasyon
- Çevik proje yönetimi için uygun değildir
ProofHub fiyatlandırması
- Essential: Aylık 45 $, yıllık faturalandırılır
- Ultimate Control: Aylık 89 $, yıllık faturalandırılır
ProofHub puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (70'den fazla yorum)
- G2: 4,5/5 (70 yorum)
8. Miro
Miro, yaratıcı takımların zihin haritaları, süreç haritaları, kullanıcı yolculukları ve tel kafesler gibi görsel projelerde işbirliği yapması için tasarlanmış bulut tabanlı bir dijital beyaz tahta platformudur. Gerçek zamanlı işbirliği, yapışkan notlar ve güzel diyagramlar oluşturmak için çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar ve şekiller gibi özellikler içerir.
Miro'nun gerçek zamanlı işbirliği aracı, birden fazla takım üyesinin aynı anda aynı panoda çalışmasına olanak tanır, bu da daha hızlı ve daha verimli beyin fırtınası ve karar verme süreçlerini kolaylaştırır. Örneğin, bir ürün takımı Miro'yu kullanarak müşteri yolculuğu haritası üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir, böylece değişiklikleri hızlı bir şekilde yapabilir ve gecikme olmadan geri bildirim alabilir.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Anonim oylama ve canlı tepkiler
- 1.000'den fazla uzman ve topluluk tarafından oluşturulan şablon
- Beyaz tahta içinde zaman takibi
- Gruplama ile yapışkan notları birleştirin
Miro sınırlamaları
- Linux gibi tüm platformları desteklemez
- Görev zaman takibi özelliği yok
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Başlangıç: Aylık 8 $/üye, yıllık faturalandırılır
- İş: Aylık 16 $/üye, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için Miro ile iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (900'den fazla yorum)
- G2: 4,8/5 (4.000'den fazla yorum)
9. MindMeister
MindMeister, kullanıcıların fikir ve düşüncelerinin görsel diyagramlarını oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan web tabanlı bir zihin haritalama yazılımıdır. Genellikle beyin fırtınası, proje planlama ve bilgi düzenleme için kullanılır.
Zihin haritaları, bilgileri ve fikirleri görsel olarak düzenlemenin bir yoludur ve MindMeister, kullanıcıların bu zihin haritalarını çevrimiçi olarak oluşturmasına olanak tanıyarak paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştırır. Diğerlerini zihin haritalarını gerçek zamanlı olarak düzenlemeye davet edebilir, böylece bu aracı takım çalışması için ideal hale getirebilirsiniz. Bu, uzak takımların konumlarından bağımsız olarak projeler ve fikirler üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanır.
Daha fazlasını keşfedin MindMeister alternatifleri !
MindMeister'ın en iyi özellikleri
- Birden çok diyagram oluşturmak için karışık harita düzenleri
- Tartışmalar oluşturmak için yorumlar ve bildirimler
- Fikirlere bağlam eklemek için gömülü medya
- Beyin fırtınası ve strateji planlaması için şablonlar
MindMeister sınırlamaları
- Pahalı ücretli planlar için çeşitli dışa aktarma seçenekleri ayrılmıştır
- Diğer araçlar ve uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar
MindMeister fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Kişisel: 4,99 $/ay
- Pro: 8,25 $/ay
MindMeister puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
- G2: 4,3/5 (30 yorum)
10. Microsoft Teams
Microsoft tarafından geliştirilen bulut tabanlı bir işbirliği yazılımı olan Microsoft Teams, takımların tek bir yerden iletişim kurması, işbirliği yapması ve dosya paylaşması için kapsamlı bir araç sunar. Takımlar belirli projeler, departmanlar veya konular için kanallar oluşturabilir ve üyeler gerektiğinde kanallara katılabilir ve kanallardan ayrılabilir!
Bir kanal, üyelere gerçek zamanlı metin, ses ve video sohbeti, belge paylaşma ve düzenleme olanağı ve çevrimiçi toplantılar planlama ve bunlara katılma seçeneği sunar. Örneğin, bir ürün pazarlama takımı, yeni bir ürünün lansmanını koordine etmek için bir kanal kullanabilir. Bu kanalda, farklı işlevlerden ortaklar fikirlerini tartışabilir ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Grup işbirliği için arama, sesli mesaj ve arama aktarma
- Fikir üretme ve beyin fırtınası için Beyaz Tahta uygulaması
- Otomatik senkronizasyon ve sürüm geçmişi izleme
- Sohbetler, görevler ve paylaşılan yapılacaklar listeleri
Microsoft Teams sınırlamaları
- Diğer Microsoft dışı ürünlerle sınırlı entegrasyonlar
- Çok fazla işlevsellik, işlerin akışını engelleyebilir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Microsoft Project, takımınızın ve yazılım gereksinimlerinizin türüne göre iki ücretli fiyatlandırma çözümü sunar: İş ve Ev
Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (8.000'den fazla yorum)
- G2: 4,3/5 (13.000'den fazla yorum)
11. nTask
Görev ve proje yönetimi platformu nTask, takımların ve bireylerin görevleri tek bir yerden önceliklendirmesine, yönetmesine ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Görev listeleri, Kanban panoları, zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri, zaman takibi ve özelleştirilmiş gösterge panellerinin yanı sıra, etkili takım işbirliği için araçlar da sağlar.
NTask'ın otomatik hatırlatıcı ve bildirim sistemi sayesinde, takımlar son teslim tarihleri ve diğer önemli güncellemelerden haberdar olur. Örneğin, kullanıcılar bir görevin son teslim tarihinden üç gün önce gönderilecek otomatik hatırlatıcılar ayarlayabilir.
nTask'ın en iyi özellikleri
- Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları
- Belge paylaşımı ve dosya yönetimi
- Zaman tahminleri
- Daha Sonra Yanıtla
nTask sınırlamaları
- Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor
- Yalnızca 50'den az üyeye sahip takımlar için uygundur
nTask fiyatlandırması
- Premium: 5 kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: 5 kullanıcı için aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin
nTask puanları ve yorumları
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- G2: 4,4/5 (10+ yorum)
12. Basecamp
Basecamp, uzaktaki takımların işleriyle ilgili tüm bilgileri ve konuşmaları tek bir yerde merkezileştirmeleri için bir proje yönetimi aracıdır. Takımlar yapılacaklar listeleri oluşturabilir, etkinlikler planlayabilir ve dosya paylaşımı yapabilir, böylece takımların işlerini kolayca takip etmeleri sağlanır.
Ayrıca, Basecamp'ta takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak iletişim kurup bilgi paylaşmasına olanak tanıyan yerleşik bir mesaj panosu ve sohbet özelliği vardır. Örneğin, takım üyeleri mesaj panosunu kullanarak ilerlemeleriyle ilgili güncellemeleri paylaşabilir ve sorular sorabilirken, sohbet özelliği sayesinde diğer takım üyeleriyle hızlıca bağlantı kurup fikirlerini tartışabilirler.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Hill Charts ile zaman içindeki ilerlemeyi veya gerilemeyi görsel olarak izleyin
- Hey! menüsü, bildirimleri tek bir menüde düzenler
- Otomatik anket ile takımın durumunu kontrol edin
- Uygulama içi bireysel veya grup doğrudan mesajlar
Basecamp sınırlamaları
- Görev öncelikleri yok ( Basecamp alternatiflerine göz atın)
- Sınırlı ilerleme izleme fonksiyonu
Basecamp fiyatlandırması
- Sınırsız kullanıcı: Aylık 299 $, yıllık faturalandırılır
- Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler veya küçük takımlar için: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Basecamp puanları ve yorumları
- Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)
- G2: 4. 1/5 (5.000'den fazla yorum)
13. Monday. com
Monday.com, takımların işbirliği yapması, ilerlemeyi izlemesi ve iletişimi iyileştirmesi için oluşturulmuş bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur. Yöneticilere görevleri kolayca atama, son tarihler ve dönüm noktaları belirleme, sorumlulukları delege etme ve performansı izleme olanağı sağlar.
Ayrıca, kullanıcılara iş akışlarını gerçek zamanlı olarak görebilme olanağı sunarak herkesin son teslim tarihleri, beklentiler ve ilerleme hakkında aynı sayfada olmasını sağlar. Monday sohbet mesajlaşma özelliği sunmadığından, Slack, Microsoft Teams veya Zoom gibi araçlarla entegrasyonlar verimliliği artırmaya yardımcı olur.
Monday'in en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve otomasyon
- Projeleri yönetmek için bağımlılık izleme
- İş yükü yönetimi
- Güvenli dosya depolama
Monday sınırlamaları
- Zaman Takibi Sütunu özelliği yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur
- Fonksiyonlara ve arayüze alışmak için öğrenme eğrisi dik ( Monday alternatiflerine göz atın)
Monday fiyatlandırması
- Bireysel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 8 $/koltuk
- Standart: 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 10 $/koltuk
- Pro: 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 16 $/koltuk
- Enterprise: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin
Monday puanları ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (3.300'den fazla yorum)
- G2: 4,7/5 (6.600'den fazla yorum)
Monday ile ClickUp'ı karşılaştırın!
14. Flock
Takımlar, bulut tabanlı bir işbirliği ve iletişim platformu olan Flock'un yardımıyla kolayca işbirliği yapabilir, iletişim kurabilir ve birlikte çalışabilir. Kullanıcılar, sohbet, video konferans, dosya paylaşımı, proje yönetimi ve görev izleme gibi çeşitli araç ve özelliklerden yararlanabilir.
Flock ayrıca, kullanıcılarına sezgisel ve kullanıcı dostu bir platform sunarak, takımların uzaktan çalışırken bile bağlantıda kalmasını kolaylaştırır. Ayrıca, herkesin aynı sayfada ve aynı hedef için çalışmasını sağlar!
Flock'un en iyi özellikleri
- Anonim olarak yanıt verme seçeneği sunan kanallar içindeki anketler
- Bire bir veya takım toplantıları için uygulama içi video konferans
- Ek Dosya Seçici düğmesini kullanarak dosya paylaşın
- Genel ve gizli mesaj kanalları
Flock sınırlamaları
- Gelişmiş özelleştirme seçenekleri Enterprise düzeyindeki planlara ayrılmıştır
- Platform içinde istikrarlı ve tutarlı bir takım ş akışı oluşturmak için zorlu öğrenme süreci
Flock fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4,50 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Flock ile iletişime geçin
Flock puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
15. Airtable
Airtable, kullanıcıların elektronik tablo benzeri bir biçimde veritabanları oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan web tabanlı bir yazılımdır. Veritabanının işlevselliğini elektronik tablonun kullanım kolaylığıyla birleştirerek veri yönetimi ve düzenleme için popüler bir araç haline getirir.
Airtable, birden fazla takım üyesi tarafından kolayca erişilebilen, paylaşılabilen ve düzenlenebilen bilgileri depolamak ve yönetmek için merkezi bir konum sağlayarak takım işbirliğini destekler.
Airtable'da proje yöneticileri, özel alanlar, formlar ve görünümler oluşturarak verileri takımları için anlamlı bir şekilde yapılandırabilir ve düzenleyebilir. Bir kaydın "öncelik" durumunu depolamak için özel bir alan oluşturarak, kullanıcı görünümleri filtreleyebilir ve tabloları sıralayarak yüksek öncelikli öğeleri hızlı bir şekilde belirleyebilir.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Grafikler, çizelgeler ve en önemli metriklerden oluşan gösterge panelleri oluşturmak için uzantılar
- Diğer platformlar ve uygulamalarla veri senkronizasyonu sayesinde bilgileri kolayca aktarın
- Verileri gruplamak veya sıralamak için kod gerektirmeyen arayüz
- Otomasyonu genişletmek için Javascript işlevselliği
Airtable sınırlamaları
- Ayrı takım ve bireysel iş akışlarını yönetme yeteneği sınırlıdır ( Airtable alternatiflerine göz atın)
- Diğer takım işbirliği araçlarıyla karşılaştırıldığında temel zaman takibi özelliği
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Artı: Aylık 10 $/koltuk, yıllık olarak faturalandırılır
- Pro: Aylık 20 $/koltuk, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için Airtable ile iletişime geçin
Airtable puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
Bonus: Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday
Takımınız için İşbirliği Yazılımının Avantajları
İşbirliği yazılımı, modern işyerlerinde oyunun kurallarını değiştiriyor. Takımları bir araya getirerek sorunsuz iletişimi ve verimli görev yönetimini destekliyor. İşbirliği yazılımını kullanan şirketlerin elde edebileceği avantajlardan bazıları şunlardır:
- Ekip Çalışmasını Geliştirir: Fikirlerin, dosyaların ve güncellemelerin gerçek zamanlı olarak paylaşımını kolaylaştırarak sürekli toplantı ve e-posta konuları ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Proje yönetimini merkezileştirir: Görev atama, izleme ve güncelleme özellikleri ile takım içinde şeffaflığı sağlar ve hesap verebilirliği artırır.
- Uzaktan Çalışmayı Kolaylaştırır: Bulut tabanlı araçlarla, takım üyeleri coğrafi mesafelerden bağımsız olarak her zaman, her yerden işlerine erişebilir ve verimliliği destekleyebilir.
- Diğer İş Yazılımlarıyla Entegrasyon: Birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltarak iş akışını kolaylaştırır ve temel görevlere daha fazla odaklanmanızı sağlar.
- Verimlilik, Şeffaflık ve Esnekliği Artırır: Sonuçta iş başarısını artırır.
İşbirliği Yazılımıyla Takımınızı Birleştirin
Takım işbirliği yazılımının avantajları, nerede çalışırsanız çalışın, bu yazılımı her takım için vazgeçilmez bir araç haline getirir. Önemli olan, takımların günlük olarak karşılaştıkları zorlukları gidermek için yeterli özellik ve işlevselliğe sahip bir yazılım bulmaktır.
Tek çözüm mü? ClickUp. ?
ClickUp, takımların proje ilerlemesini denetlemesi, görevleri planlaması ve dünyanın her yerinden daha verimli bir şekilde iletişim kurması için tamamen şeffaf ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlayan bu listedeki tek araçtır.
Uygulama içi sohbet, yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve tüm işlerinizi bir araya getirmek için 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, her alanda ideal takım iletişim yazılımıdır.
Neyse, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve işbirliğinizin inanılmaz bir şekilde gelişmesini izleyin.