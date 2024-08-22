İş Profesyonelleri için Müşteri Yönetimi İş Akışı Stratejileri

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İster küçük bir işletme sahibi ister kurumsal bir şirkette proje yöneticisi olun, sağlam müşteri ilişkileri bir zorunluluktur. Ancak herhangi bir ilişkiyi kurmak ve sürdürmek kolay değildir, özellikle de büyük ölçekte sağlam müşteri ilişkileri oluşturmak söz konusu olduğunda.

Müşteri listenize yeni müşteriler ekledikçe, beklentileri karşılamak, etkili iletişim kurmak ve favori müşterilerinizle kalıcı bağlar kurmak zorlaşır.

Doğru müşteri yönetimi stratejileriyle, müşterilerinizle iyi ilişkiler kurmakla kalmayacak, aynı zamanda iş akışınızı kolaylaştıracak ve karlılığınızı artıracaksınız. Sevmemek için bir neden var mı? 😍

Bu kılavuzda, müşteri yönetiminin temellerini, neden önemli olduğunu ve müşteri yönetimi becerilerinizi geliştirmek için pratik ipuçları açıklayacağız.

Müşteri Yönetimi nedir?

Müşteri yönetimi, hem mevcut hem de potansiyel müşterilerle stratejik olarak güçlü ilişkiler kurma ve sürdürme sürecidir. Hedef, mevcut ve potansiyel müşterileriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek, ihtiyaçlarını önceden tahmin etmek ve her temas noktasında birinci sınıf hizmet sunmaktır. ✨

Müşterilere iyi davranmak, iş dünyasında en iyi uygulamalardan biridir. Müşteri yönetimi, bu uygulamayı kurallara dökerek müşteri ilişkileri yönetimi için yararlı bir yapı sağlar.

Müşteri yönetiminde başarılı olmak için şu yönergeleri izleyerek başlayın:

Sonuç olarak, uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmaya yatırım yapan işletmeler karlılıklarını artıracaktır.

Müşteri Yönetimi İş Akışı Neden Önemlidir?

Bazen müşteri beklentilerini ve iletişimlerini yönetmek hiç bitmeyen bir iş gibi gelebilir. Tercih edilen sağlayıcı olmak istersiniz, ancak aynı anda 15 müşteri sizinle sohbet ediyorsa, az vaat edip çok teslim etmek zordur.

ClickUp'ta özelleştirilebilir bir CRM ile durumları, kapanış ve son teslim tarihlerini, bütçeleri, hesap boyutlarını ve daha fazlasını kolayca izleyin

İyi haber şu ki, mükemmel bir müşteri yönetim sistemi ve bilgili bir müşteri yöneticisi ile işinizi basitleştirebilir ve aynı zamanda iyi müşteri ilişkileri kurabilirsiniz. Tüm müşterilerinizi yönetmek ve işinizin değerini fazlasıyla sunmak bir kabus olmak zorunda değil.

Müşteri yönetiminde birçok tuzak olsa da, başka anahtar avantajlar da vardır.

Güven oluşturur ve müşterileri memnun edersiniz

Güven, özellikle iş dünyasında, uzun vadeli ilişkilerin temel taşıdır. Aslında, tüketicilerin %42'si bir markaya olan güvenini kaybederse rakip markaya geçeceğini belirtmiştir. Bu nedenle, şirketler için güven oluşturmak hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Daha iyi müşteri ilişkileri kurduğunuzda, müşterilerinizle iletişim kurma ve onları memnun etme fırsatlarınız artar, bu da zamanla güven oluşturur.

Müşteri sadakatini ve ömür boyu müşteriler kazanma fırsatını artırın

Zaten sahip olduğunuz harika müşterilerle çalışabilecekken neden yeni iş aramak için zaman harcayasınız? Müşteri yönetimi, iş akışınızı kolaylaştırarak müşteri sadakatini otomatik olarak ve geniş ölçekte sağlar.

Müşteri hizmetlerinizin kalitesini artırın

Müşteriler proaktif kontrol ve net iletişimi takdir eder. Ancak sağlam bir müşteri yönetimi stratejisi olmadan bu iki şeyi sunmak zordur.

Doğru yaklaşımla, takımınızı zorlamadan tüm müşterilere daha iyi müşteri hizmeti sunabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan doğru araçlar ve kurulum. ⚒️

Daha akıllı iç takımlarla işinizi büyütün

Müşterilerinize iyi davranmak elbette doğru olan şeydir, ancak bunun hoş bir yan etkisi de vardır: daha fazla gelir.

Memnun müşteriler size daha uzun süre bağlı kalır, daha fazla harcama yapar ve hatta markanızı savunur. Aslında, alışveriş yapanların %60'ı iyi bir deneyim yaşarsa sizinle daha fazla iş yapacaktır ve bu da bütçeniz için harika bir haber. 💰

Dahası, müşteri memnuniyetini etkin bir şekilde yönetmek için daha akıllı bir takım oluştururken, takımınızın yeni müşteriler kazanmasını da sağlayabilirsiniz.

Müşteri Yönetimi İş Akışı Nasıl Oluşturulur?

Müşteri yönetimi becerileri, müşteri memnuniyeti ve şirketin kasasının dolması için anahtardır. Sorun, müşteri yönetiminin her zaman kolay olmamasıdır, özellikle de çok sayıda müşteriniz varsa veya takımınız bu iş için doğru araçlara sahip değilse.

Neyse ki, doğru stratejiyle müşteri yönetimi çocuk oyuncağıdır. Müşterileri etkili bir şekilde yönetmek için bu 10 ipucunu izleyin.

1. CRM kullanın

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Müşterilerinizi anladıktan sonra, müşteri verilerinizi bir CRM'de harekete geçirmenin zamanı gelir.

Müşteri verilerini e-posta veya elektronik tablolarda saklamak bir başlangıçtır, ancak ekibinizin ayrıntıları ararken yavaşlamasına neden olur. Ayrıca, birden fazla ekip üyesi aynı müşteriyle iletişim kuruyorsa, her temas noktasını elektronik tabloda gerçek zamanlı olarak belgelemek zordur.

CRM, müşteri yönetimi için olmazsa olmaz bir araçtır. CRM ile şunları kaydedebilirsiniz:

Ad, e-posta ve şirket gibi müşteri veri noktaları

Telefon görüşmeleri, e-posta ve hatta sosyal medya aracılığıyla tüm müşteri temas noktaları

Takımınızın bu müşterilerle bağlantı kurmak için aldığı önlemler

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda müşteri yönetimi yazılımı seçeneği vardır, ancak CRM işlevselliğini proje yönetimi ile birleştiren bir seçeneği tercih etmek en iyisidir.

Bu yazılım, görevlerinizi müşteri verilerinizden ayrı tutmak yerine, tüm müşterileri ve görevleri tek bir kolay bulunabilir yerde yönetmek için ikisini birleştirir.

2. Her müşterinin en büyük ihtiyacını öğrenin

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve müşteri yöneticilerinin tüm müşteri iletişimlerinizi ve en önemli bilgileri kaydetmesi için iç içe geçmiş sayfalara sahip çarpıcı belgeler veya wiki'ler oluşturun

Belirli bir müşteri segmentini hedefliyorsunuz, bu nedenle tüm müşterilerinizin ortak bir yönü olacaktır. Ancak bu durumda bile ihtiyaçları farklı olacaktır. Bir müşteri çoğunlukla maliyetler konusunda endişelenirken, başka bir müşteri zaman kaybı ve verimlilik konusunda endişeli olabilir.

Her müşterinin bir ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı bulmak sizin işinizdir. İlk müşteri görüşmenizde, aktif dinlemeyi uygulayarak müşterinin en büyük zorluklarını ortaya çıkarın.

Müşterilerinizin en büyük sorunlarını hızla tespit edin

Bu, işinizle veya belirli bir ürün veya hizmeti pazarlamakla ilgili değildir. Müşteri ilişkilerini yönetme şeklinizi büyük ölçüde etkileyecek müşteri zorluklarını belirlemekle ilgilidir.

Örneğin, bir B2B SaaS şirketiyseniz ve bir müşterinin en büyük zorluğu muhasebe doğruluğuysa, mesajlarınız güvenilirlik, güven ve ölçülebilir metriklere ağırlık vermelidir.

Bunun uzun süren bir süreç olması da gerekmez. Müşterilerinize "En büyük zorluğunuz nedir? Bunu nasıl çözebiliriz?" diye sorun, ihtiyacınız olan tüm cevapları alacaksınız.

Müşterinin en büyük ihtiyacını öğrendikten sonra, bunu CRM'nize kaydedin. Satış ekibinizin, kiminle konuşursa konuşsun her müşteriye kişiselleştirilmiş yardım sunabilmesi için sorunlu alanlar için özel bir alan oluşturun.

3. Müşteri kazanma süreci oluşturun

ClickUp tarafından hazırlanan Genel Çalışan İşe Alım Şablonu

Her ilişkide olduğu gibi, müşterilerle çalışırken de ilk izlenimler önemlidir. Yeni müşterileri yapılandırılmış bir oryantasyon sürecinden geçirerek ilişkiye doğru bir başlangıç yapın.

Müşteri kazanımı ile takımınız:

Anketler gönderir

Hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA'lar) oluşturun

Toplantıları planlayın

Düzenli takip planları

Yeni müşteri kazanma sürecini standartlaştırdığınızda müşteri yönetimi çok daha kolay hale gelir. Bunu, müşteriyi işinize davet ettiğiniz ve işlerinizi nasıl yaptığınızı anlattığınız bir yeni müşteri oryantasyonu olarak düşünün.

Onboarding, müşterilere sizinle çalışarak doğru seçimi yaptıklarını gösterme şansınızın ilk adımıdır. Bu nedenle, onları hayran bırakacak muhteşem bir deneyim yaratın. 🧦

4. Mümkün olan yerlerde otomasyon sağlayın

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Manuel müşteri yönetimi küçük işletmeler için mümkündür, ancak günde düzinelerce müşteriyle sohbet ediyorsanız, gelen kutunuz çok çabuk dolacaktır.

Sağlam bir CRM kullandığınız sürece, birçok müşteri yönetimi görevini otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, potansiyel müşteri nitelendirme, yaşam döngüsü yönetimi ve müşteri kazanımı otomasyon için en uygun adaylardır.

CRM iş akışı otomasyonu, "eğer-o zaman" sürükle ve bırak mantığına dayalı haritalar kullanarak, ekibinizin manuel müdahalesi olmadan müşteri iletişimlerini, görevleri ve proje durumlarını CRM üzerinden otomatik olarak yönlendirir. Harika, değil mi?

Ancak bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız, ClickUp'ın ücretsiz CRM şablonlarıyla sisteminizi özelleştirin. Şablonlarla biçimlendirme zamanından tasarruf edin ve müşterilerinize odaklanın. Komisyon takibi, satış boru hatları ve müşteri hizmetleri yönetimi için şablon kullanın — sınır yok. 🤩

5. Net beklentiler belirleyin

ClickUp Özel Alanlar'daki basit veya gelişmiş formülleri kullanarak anında kesin sayıları bulun

Her ilişkide sınırlar belirlemek önemlidir. Müşteri sizden ne beklediğini bildiğinde, kapsam dışı işler ve hayal kırıklığına uğramış müşterilerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Herhangi bir iş yapmadan önce, müşteri ile aşağıdaki konularda beklentileri belirleyin:

Fiyatlandırma

Zaman çizelgeleri

Dönüm noktaları

Takımınızın tamamlayacağı işler için özel bir yol haritası

Müşterinin sağlaması gereken bilgiler veya materyaller

Başarı ölçütleri

Ne sıklıkla iletişim kuracaksınız?

İletişim için hangi kanalları kullanacaksınız?

Müşteri sözleşmeleriniz veya SLA'larınız bu beklentileri açıkça belirtmelidir, ancak müşteriye hizmet sunmaya başlarken yaptığınız görüşmelerde de beklentilerinizi belirtmelisiniz. Yine de bunları yazılı olarak bir yere kaydetmenizi öneririz.

Ancak unutmayın, sınırlar uygulamazsanız hiçbir anlamı yoktur. Takımınız hayır demek konusunda zorlanıyorsa, (kibarca) sınırları belirlemeyi öğrenmek için müşteri yönetimi eğitimi almanız gerekebilir. 🏖️

6. Verileri kullanarak kişiselleştirilmiş ilgi gösterin

ClickUp Gösterge Paneli görünümünde görevleri, kaynakları ve proje ilerlemesini izleme ve takip etme

Herkes kendini özel hissetmek ister. Müşteriler genel e-postaları, metin mesajlarını veya raporları sevmez. İhtiyaçlarına son derece özel içerik isterler.

CRM'nizde zaten çok sayıda müşteri verisini izliyorsunuz, neden bu verileri mobilize ederek müşterilerinize birinci sınıf bir deneyim sunmuyorsunuz?

Verileri kişiselleştirme için kullanın:

Geri bildirim talepleri veya müşteri anketleri

Düzenli kontrol görüşmeleriniz sırasında proaktif öneriler

müşterilerinizin doğum günlerini veya yıldönümlerini kutlayan "sadece öyle" mesajları

Müşteri indirimleri veya promosyonlar

Müşteri toplantı takviminiz

Her müşteri için kullandığınız iletişim kanalları

Genellikle, bu düzeyde kişiselleştirme, takımınızın pratik çalışmasını gerektirir. Ancak, güçlü bir CRM ile müşteri yönetimi sürecini otomatikleştirdiğiniz sürece, yüzlerce müşterinin deneyimini aynı anda kişiselleştirme gücüne sahip olursunuz.

7. Düzenli takip ve kontrol işlemleri gerçekleştirin

Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı Formlar oluşturarak süreci kolaylaştırın — ne kadar karmaşık olursa olsun

Yılda sadece birkaç kez haber aldığınız birini hayatınızın önemli bir parçası olarak görmezsiniz, değil mi?

Müşterileri yönetmek, oldukça düzenli takip gerektirir. Her şey yolunda olduğunda iletişime geçmek garip gelebilir, ancak tam da bu durumlarda iletişime geçmelisiniz.

Proaktif olmak, müşterilere istedikleri desteği sunarken potansiyel sorunları erken aşamada önlemek için mükemmel bir yoldur. Sık sık geri bildirim fırsatları sunarak müşterilerin ilgisini çekin ve onları dinleyin. Koşullu mantık ile ClickUp Formlarını kullanmak, sizin ve müşterilerinizin bağlantıda kalmasını çok kolaylaştırır.

Dünya genelinde, müşterilerin %70'i proaktif müşteri hizmeti sunan işlere daha olumlu bir görünüm sergiliyor. Bu nedenle, işler yolunda gittiğinde bile müşterilerinizle iletişime geçin. Her hafta müşterilerinizle saatlerce süren telefon görüşmeleri yapmanıza gerek yok. Müşteri hizmetleri araçlarını kullanarak şu yollarla iletişimde kalın:

Uygulama bildirimleri

E-postalar

Anket talepleri

Sosyal medya etkileşimleri

Takımınız düzenli olarak kontrol etmek için zaman bulamıyorsa, otomasyonu kullanarak önceden belirlenen bir programa göre hızlı takip mesajları gönderin.

8. Bir tavsiye sistemi oluşturun

Müşteri yönetimi, müşteri deneyimini iyileştirir ve mutlu müşteriler markanızın savunucusu olma olasılığı çok daha yüksektir. Müşterileriniz sizi zaten seviyor. Neden onları sevgilerini arkadaşlarıyla paylaşmaya teşvik etmiyorsunuz?

Ağızdan ağıza yayılan referanslar, daha kaliteli müşteriler edinmenin etkili bir yoludur, ancak referansı veren kişiye bir teşvik sağlamaz. Resmi bir referans programı oluşturarak daha fazla potansiyel müşteri elde edin. Başarılı referans verenlere cazip indirimler, kuponlar veya ücretsiz ürünler sunun ve potansiyel müşterilerin akın akın geldiğini izleyin. 📈

CRM'nizdeki tüm yönlendirmeleri izlemeyi unutmayın. Zamanla, veriler size en büyük destekçilerinizin hangi müşteriler olduğunu söyleyecektir.

9. Müşteri metriklerinizi ölçün

Hedeflerinizi en önemli KPI'lara kadar izleyin ve ilerlemeniz hakkında otomatik olarak ayrıntılı görünümler elde edin

İyi iş çıkardığınızı düşünmek bir şey, ancak başarınızı sayılarla ölçmek tamamen başka bir şeydir. Müşteri yönetimi tamamen verilerle ilgilidir ve müşteri yönetimi stratejinizin gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamak için ölçülebilir metriklere ihtiyacınız vardır.

İşletmelerin %44'ünden fazlası, müşteri hizmetlerinin kendilerini rakiplerinden ayıran en önemli unsur olduğunu söylüyor. Hata payı çok az, bu nedenle müşteri metriklerinizi henüz izlemiyorsanız, şimdi başlamak için doğru zaman.

Değerli bir CRM, aşağıdakiler gibi önemli müşteri yönetimi metriklerini izler:

Ortalama anlaşma boyutu

Net Promoter Score (NPS)

Müşteri kayıp oranı

Müşteri tutma oranı

Müşteri yaşam boyu değeri

Niteliksel geri bildirim de önemlidir. Tüm müşteri yorumlarını ve anket yanıtlarını CRM'nize kaydedin, böylece sayılarla birlikte niteliksel bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Bu, müşteri yönetimi konusunda ne kadar başarılı olduğunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

10. Başarılarınızı kutlayın

Başarılarınızı kutlamak garip gelebilir, ancak çok çalıştığınızda bununla biraz övünmeyi hak edersiniz. Bir müşterinin beklentilerini karşıladığınızda (veya aştığınızda) kutlayın! 🎉

Bu, kendi takımınızın moralini yükseltmek için harika bir yoldur, aynı zamanda müşterilere başarılarından gerçekten mutlu olduğunuzu ve sonuçlarını önemsediğinizi gösterir. Ayrıca, onlara biraz dopamin salgılatarak daha da fazla sonuç elde etmek için heveslenmelerini sağlar.

Müşterilerinizi şu şekilde kutlayın:

Hesaplarında çalışan herkesin imzaladığı bir kart gönderme

Müşteriye özel bir "tebrik" grafiği e-posta ile gönderme

Bir sonraki ilerleme raporunuzda başarılarını görselleştirin

Yüz yüze bir toplantı planlama

Sosyal medyada başarılarıyla övünmek

Web sitenizde bir vaka çalışmasında onlara yer verin

Etkili Müşteri Yönetimi Ş Akışının Avantajları

Elbette, müşteri yönetimi başlangıçta biraz çaba gerektirir, ancak müşteri ilişkilerinize yatırım yapmak, işinizi büyütmenin en akıllı yoludur.

Patronunuza bir müşteri yönetim sisteminin gerekliliğini açıklamak istiyorsanız, müşteri yönetiminin birçok avantajı olduğunu söyleyin.

1. Müşteri kaybını azaltın

Müşteri kaybı, herhangi bir nedenle bir müşterinin işinizden ayrılmasıyla gerçekleşir. Müşteri kaybı her işte doğal bir durumdur, ancak doğru müşteri yönetimi müşteri kaybını mümkün olduğunca düşük tutar.

Sonuçta, müşterilere iyi davrandığınızda, başka birine gitmek yerine sizinle kalmaları için daha fazla neden vermiş olursunuz.

Müşteri yönetimi yazılımı, küçük sorunları büyük sorunlara dönüşmeden çözer ve takımınızı müşterilerinizin güvenebileceği uzmanlar olarak konumlandırır. Müşterilerinize kendilerini değerli hissettirir, bu da onların size tekrar iş vermelerini ve hatta sizi başkalarına tavsiye etmelerini sağlar.

2. Takım işbirliğini geliştirin

Yönetim yazılımı olmadan ortaya çıkabilecek sorunlardan yanlış anlaşılmalar ve işlerin tekrar yapılması sadece birkaçıdır. Ancak müşteri yönetimi için bir sisteminiz olduğunda, takımınız kimin neyi ne zaman yapacağına dair hazır bir çerçeveye sahip olur.

Yorumları ClickUp görevlerine dönüştürün veya bunları atayarak düşünceleri anında eylem öğelerine dönüştürün

Doğru CRM çözümü, tüm müşteri bilgilerini takımınızın projeleri ve görevleriyle birlikte tek bir yerde tutar. Bu kurulum, belirsizlikleri ortadan kaldırır ve mükemmel iletişim ve daha iyi işbirliği için zemin hazırlar.

3. Daha akıllı kararlar alın

Müşteri başarı takımınız iyi çalışıyor mu? Müşteri yönetimi stratejileriniz gerçekten işe yarıyor mu?

İyi haber şu ki, müşteri yönetimi oldukça ölçülebilir bir süreçtir, bu sayede metriklerinizi ve KPI'larınızı kolayca takip ederek neyin işe yaradığını anlayabilirsiniz. Bu verileri kullanarak müşterilerinizle iletişim kurmak için daha iyi stratejiler geliştirin ve işinizin zaman içinde büyümesini izleyin.

4. Kârınızı artırın

Müşteri yönetimi, sınıfının en iyisi bir deneyim sunarak mevcut müşterilerin zaman içinde şirketinize bağlı kalmasını sağlar. Bu müşteriler sizi zaten tanıdıkları için, yeni potansiyel müşterilere göre ek satış veya çapraz satışa daha açık olurlar. Ödemeleri güvenle talep edebilirsiniz!

Ayrıca, birçok müşteri yönetimi görevi otomasyona hazırdır, böylece daha az manuel çaba ile daha fazla müşteri temas noktası elde edersiniz.

5. Marka imajınızı oluşturun

İş dünyasında itibar her şeydir. Bu bir gecede olmaz, ancak tutarlı bir şekilde iyi iş yapmak şirketinizi sektör uzmanı olarak konumlandıracaktır.

Müşteri beklentilerini tutarlı bir şekilde karşılayarak (ve aşarak), mevcut müşterilerinizle güven ilişkisi kurarsınız. İnsanlar konuşur, bu yüzden haberin yayılması ve rakiplerinizin önüne geçip yeni müşteriler kazanmaya başlamanız sadece an meselesidir. 🏆

İtibar, kazanılan bir şey olduğu için rakipleriniz markanızın imajını kopyalayamaz.

Hepsi Bir Arada CRM Yazılımıyla Müşteri İlişkileri Yönetimini Basitleştirin

Günümüzde iş dünyası acımasızdır, ancak sağlam bir müşteri yönetim sistemi size rekabette çok ihtiyaç duyduğunuz avantajı sağlayacaktır. Doğru araçlarla desteklenen kasıtlı bir strateji oluşturmak, her şeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Mevcut veya potansiyel müşterileri manuel olarak yönetmek yerine, verilerinizi ClickUp CRM'ye aktarın.

ClickUp'ın yerleşik otomasyonlarıyla müşteri verilerini yönetin, iletişim faaliyetlerini merkezileştirin ve çok fazla zaman kazanın. Kendi şablonunuzu oluşturun veya emlak, müşteri hizmetleri, faturalandırma ve çok daha fazlası için hazır seçeneklerimizi kopyalayın.

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