2025'te Güvenli ve İşbirliğine Dayalı Çalışma için En İyi 10 Dosya Paylaşım Yazılımı

Büyük bir projeyi tamamladınız ve şimdi dosyalarınızı takımınızla veya müşterilerinizle paylaşma zamanı geldi. Ama sonra endişe başlıyor 😟:

Dosyaları yanlış kişilerin eline geçerse ne olur?

Ya biri yanlış sürümü düzenlerse?

Ya da daha kötüsü, erişim sorunları her şeyi yavaşlatırsa ne yapacaksınız?

Doğru dosya paylaşım platformu olmadan işler hızla karışabilir: yetkisiz erişim, sürüm karışıklıkları ve sonsuz bir ileri-geri kargaşa. İşte bu noktada güvenli dosya paylaşım yazılımı devreye girer.

En iyi dosya paylaşım araçları, işbirliğini depolar, güvence altına alır ve kolaylaştırır (ayrıca size gönül rahatlığı sağlar). Bu kılavuzda, güvenli işbirliği için en iyi 13 dosya paylaşım yazılımını inceleyerek, bunların en önemli özelliklerini, artılarını, eksilerini ve puanlarını analiz edeceğiz.

Hadi başlayalım!

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp: Belge yönetimi, işbirliği ve iş akışları için en iyisi Belge yönetimi, işbirliği ve iş akışları için en iyisi Dropbox: Basit, platformlar arası dosya paylaşımı için en iyisi Google Drive: Google Çalışma Alanı ile entegrasyon için en iyisi WeTransfer: Hızlı ve büyük dosya aktarımları için en iyisi Box: Kurumsal düzeyde güvenlik ve işbirliği için en iyisi iCloud: Apple ekosistem entegrasyonu için en iyisi Slack: Takım iletişimi ve dosya paylaşımı için en iyisi PandaDoc: Belge yönetimi ve e-imzalar için en iyisi Send Anywhere: Cihazlar arasında hızlı ve kolay dosya paylaşımı için en iyisi Egnyte: Sıkı uyumluluk gereksinimlerine uygun dosya paylaşımı için en iyisi Wire: Şifreli dosya paylaşımı ve takım mesajlaşması için en iyisi ShareFile: İşletmeler için güvenli dosya paylaşımı ve depolama için en iyisi Hightail: Yaratıcı takımlar ve büyük medya dosyası paylaşımı için en iyisi

Bir dosya paylaşım yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İş arkadaşlarınız veya işiniz için doğru dosya paylaşım aracını seçmek, temel özelliklerin ötesinde birçok faktörü göz önünde bulundurmak anlamına gelir. Seçtiğiniz araç, güvenlik, verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlarken takımınızın işbirliğini de kolaylaştırmalıdır.

Aramanız gereken özellikler şunlar 👇 Güvenlik ve şifreleme: Güçlü kimlik doğrulama protokolleriyle, aktarım sırasında ve depolama sırasında dosya şifrelemesini sağlamak için Güçlü kimlik doğrulama protokolleriyle, aktarım sırasında ve depolama sırasında dosya şifrelemesini sağlamak için güvenli bir dosya paylaşım yazılımı seçin

📁 Kullanıcı erişim kontrolü: Dosyaları kimin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya paylaşabileceğini kontrol edebilmeniz için ayrıntılı izin ayarları arayın

📁 Sezgisel kullanıcı arayüzü: Kullanıcı arayüzü, tüm teknik beceri düzeyindeki kullanıcıların dosyaları zahmetsizce yükleyebilmesi, paylaşabilmesi ve yönetebilmesi için kolay kullanımlı olmalıdır

📁 Sürüm kontrolü: Otomatik sürüm izleme, önceki dosya sürümlerine geri dönmenizi ve değişikliklerin geçmişini korumanızı sağlar

Entegrasyonlar: Yazılımın, proje yönetimi, iletişim ve Yazılımın, proje yönetimi, iletişim ve bulut işbirliği araçları gibi takımınızın kullandığı diğer araçlarla iyi bir şekilde entegre olduğundan emin olun

En İyi 13 Dosya Paylaşım Yazılımı

Farklı ihtiyaçlara uygun benzersiz özelliklerle donatılmış 13 en iyi dosya paylaşım çözümünü bir araya getirdik. Size en uygun olanı bulmak için hemen başlayalım 👇

1. ClickUp (Belge yönetimi, işbirliği ve iş akışları için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, birden fazla araç arasında geçiş yapma karmaşası olmadan belgeleri, ekip çalışmalarını ve iş akışlarını tek bir yerde tutmak için en yüksek puanlı platformdur.

ClickUp Belgeleri

Bu yazılımın en iyi özelliklerinden biri ClickUp Docs'tur. Belgeleri yüklemek ve indirmek yerine, ClickUp içinde ve dışında doğrudan oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

ClickUp Docs ile tek bir yerden belgeler oluşturun, paylaşın ve şirket bilgilerini yönetin

Ayrıca, dosya, resim ve bağlantıları doğrudan belgeye ekleyerek her şeyi bağlam içinde ve kolayca bulunabilir hale getirmenizi sağlar.

ClickUp Docs'a harici platformlardan HTML, dosya ve belge ekleyin

Ve daha önceki bir sürüme geri dönmeniz gerekirse, ClickUp'ın sürüm geçmişi, önceki düzenlemeleri sadece birkaç tuş vuruşuyla geri yüklemenizi sağlar. Ayrıca, Docs'taki wiki şablonlarıyla takımınız için şirket kaynaklarını daha da düzenleyebilirsiniz. Kolaylık budur!

ClickUp İşbirliği Algılama

Belgeler, modern ve gerçek zamanlı işbirliğinin temelidir. ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği ile bir ekip arkadaşınızın bir dosyayı görüntülediğini veya düzenlediğini görebilir, gerçek zamanlı güncellemeler ve yorumlar alabilir ve anlık bildirimlerle haberdar olabilirsiniz.

Canlı düzenleme ile gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp Belgeleri kullanın

Bu, birden fazla kişinin aynı anda bir belgeyi düzenleyebileceği ve değişikliklerin anında yansıtılacağı anlamına da gelir. Artık sürüm çakışmaları veya birinin bitirmesini bekleyip sonra kendi girdilerinizi eklemek zorunda kalmayacaksınız. Ne kadar rahatlatıcı, değil mi?

Ama bekleyin, daha fazlası var 👇

ClickUp Bağlantılı Arama

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, yapay zeka destekli kişiselleştirme yetenekleri sayesinde uygulamalar arasındaki siloları ortadan kaldırır.

ClickUp, bağlı uygulamalar veya yerel sürücünüzde ClickUp Bağlantılı Arama ile dosyaları kolayca arayın ve bulun

Tüm veri kaynaklarınızı ve görevlerinizi tek bir çalışma alanında birleştirir. Belgeler, yorumlar ve görevler arasında sorunsuz bir şekilde arama yapabilirsiniz. Gelişmiş filtreler, sonuçları anahtar kelimelere, tarihlere veya atanan kişilere göre daraltmanıza yardımcı olarak değerli zaman kazanmanızı ve dikkatinizin dağılmasını önler.

Slack, Google Çalışma Alanı ve daha fazlası gibi harici uygulamaları ClickUp'a bağlamanız yeterlidir. Tüm bilgiler her zaman elinizin altında!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Etkili iletişim kurun: ClickUp Chat , dosyaları anında paylaşmanıza, indirmeden doğrudan platformda belgeleri önizlemenize ve konuşmaları devam ettirmenize olanak tanır

Dosya ile ilgili iş akışlarını otomatikleştirin: Ekli dosyaları içeren görevleri taşımak, etiketlemek veya atamak için Ekli dosyaları içeren görevleri taşımak, etiketlemek veya atamak için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz

İzinleri kontrol edin: Hassas bilgileri yalnızca doğru kişilerin görüntüleyebilmesi veya düzenleyebilmesi için izinleri ayarlayın

AI hizmetinizde: ClickUp Brain ile bilgileri merkezileştirin ve düzenleyin, çalışma alanı içinde önemli içgörülere ve kaynaklara erişin ClickUp Brain ile bilgileri merkezileştirin ve düzenleyin, çalışma alanı içinde önemli içgörülere ve kaynaklara erişin

Toplantıları ustalıkla organize edin: Toplantı notlarını, gündemleri ve takip görevlerini doğrudan Toplantı notlarını, gündemleri ve takip görevlerini doğrudan ClickUp Meetings'teki toplantı etkinliğine ekleyin

Clips ile anında geri bildirim verin: ClickUp Clips'i kullanarak ayrıntılı açıklamalar veya güncellemeler sağlamak için video mesajları kaydedin ve paylaşın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, ilk kez kullananların öğrenmesi biraz zaman alabilecek birçok özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, takımımızın net ve şeffaf önceliklere sahip olmasını, birbirini destekleme fırsatlarını belirlemesini ve bu süreçte potansiyel riskleri tespit edip yönetmemizi sağladı. ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri, toplantıların ve gereksiz e-posta alışverişlerinin sayısı azaldı ve takımımızın verimliliği önemli ölçüde arttı.

ClickUp, ekibimizin net ve şeffaf önceliklere sahip olmasını, birbirini destekleme fırsatlarını belirlemesini ve bu süreçte potansiyel riskleri belirleyip yönetmemizi sağladı. ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri, toplantıların ve gereksiz e-posta alışverişlerinin sayısı azaldı ve ekibimizin verimliliği önemli ölçüde arttı.

2. Dropbox (Basit, platformlar arası dosya paylaşımı için en iyisi)

dropbox aracılığıyla

Dropbox, en popüler dosya paylaşım platformlarından biridir. Dosyalarınızı manuel olarak taşımadan herhangi bir cihazdan erişmenizi sağlar.

Ayrıca, Dropbox Transfer ile tek seferde 250 GB'a kadar dosya gönderebilirsiniz ve alıcıların indirmek için Dropbox hesabı olması gerekmez. Dropbox entegrasyonlarıyla birleştirildiğinde, Google Drive, Microsoft 365 ve Hive gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Paylaşılan bağlantılara son kullanma tarihi belirleyerek erişimi zamanla sınırlayın

Dropbox Paper ile notlar ve fikirler için paylaşılan bir belge çalışma alanında işbirliği yapın

İndirme sayfalarını kişiselleştirmek için logonuzu veya arka plan resminizi ekleyin

Dropbox sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Dropbox'ın bulut yedeklemelerine rağmen yerel depolama alanını kapladığını ve ara sıra Seçici Senkronizasyon özelliğini kullanarak alan açmak gerektiğini bildiriyor

Dropbox'taki arama özelliği biraz hantal olabilir ve kullanıcıların dosyalar arasındaki farkları hızlı bir şekilde bulabilmesi için önizleme fonksiyonunun iyileştirilmesi gerekiyor

Dropbox fiyatlandırması

Temel: Dosyalarınızı depolamak ve paylaşmak için 2 GB ücretsiz alan

Artı: 9,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Essentials: 16,58 $/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: 15 $/kullanıcı/ay

Business Plus: 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (28.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? İki faktörlü kimlik doğrulama, 2010'ların başında dosya paylaşım hizmetlerinde daha yaygın hale geldi! Örneğin, Ağustos 2012'de Dropbox, bir çalışanın hesabına yetkisiz erişim nedeniyle kullanıcı e-posta adreslerinin ifşa olduğu bir güvenlik ihlali sonrasında iki adımlı doğrulamayı kullanmaya başladı.

3. Google Drive (Google Çalışma Alanı ile entegrasyon için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Drive, dosya paylaşımı ve düzenleme için popüler bir isimdir. 15 GB ücretsiz depolama alanı ve Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi Google Çalışma Alanı araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sayesinde hem kişisel hem de profesyonel kullanım için mükemmeldir. Dosyalarınıza herhangi bir cihazdan erişebilir ve senkronize edilen değişiklikler otomatik olarak güncellenirken çevrimdışı olarak çalışabilirsiniz.

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Daha hızlı iş akışları için AI tarafından önerilen dosyaları Drive'ınızın en üstünde görün

Google Drive uygulamasını kullanarak fiziksel belgeleri tarayın ve PDF olarak kaydedin

Son etkinliklerinize ve etkileşimlerinize göre gerçek zamanlı dosya önerileri alın

Google Drive sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arama fonksiyonunun beklenen sonuçları vermediği için belgeleri bulmanın zor olduğunu söylüyor

Bazı kullanıcılar, özellikle dış müşterilerle çalışan ajanslar için, içeriği My Drive'dan Paylaşılan Sürücülere aktarmanın sorunsuz olmadığını bildiriyor

Google Drive fiyatlandırması

Fotoğraflar, Drive ve Gmail için 15 GB depolama alanına sahip ücretsiz sürüm

Temel: 1,99 $/ay

Standart: 2,99 $/ay

Google Drive puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (27.000'den fazla yorum)

⌛ Zaman Kazanma: Google Drive entegrasyonu ile artık Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Çizimler'i doğrudan ClickUp içinde oluşturabilirsiniz. Daha da iyisi, dosyalarınız otomatik olarak Google Drive'a kaydedilir ve ClickUp Görevlerine bağlanır!

4. WeTransfer (Hızlı ve büyük dosya aktarımları için en iyisi)

via WeTransfer

WeTransfer ile dosyalarınızı sürükleyip bırakarak paylaşmaya hazır hale getirebilirsiniz; ister canlı bağlantılar ister kişiselleştirilmiş e-postalar aracılığıyla. Ayrıca, çok sayıda eklenti sayesinde Adobe Express ve Dropbox gibi araçlardan doğrudan dosya gönderebilir ve her şeyi birbirine bağlı tutabilirsiniz.

WeTransfer'in en iyi özellikleri

Sadece bu gizli koda sahip alıcıların dosyalara erişebilmesi için şifre koruması ayarlayın

Mesajlar veya markalama seçenekleriyle e-postaları özelleştirerek kişisel bir dokunuş ekleyin

WeTransfer sınırlamaları

Dosya, yüklendikten 7 gün sonra otomatik olarak silindiği için uzun süreli depolama için uygun değildir

WeTransfer fiyatlandırması

Ücretsiz: 3 GB/ay'a kadar 0

Başlangıç: Aylık 7 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: 19 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

WeTransfer puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2900+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? 2011 yılında bilim adamları, 186 Gbps hızında bir ağ üzerinden 339 terabaytlık veri aktarımı gerçekleştirerek dosya paylaşım hızında dünya rekoru kırdı!

5. Box (Kurumsal düzeyde güvenlik ve işbirliği için en iyisi)

box aracılığıyla

Box, kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk özellikleri sunan akıllı bir içerik yönetim platformudur. Uçtan uca şifreleme ihtiyacı olan büyük kuruluşlar için idealdir.

Temel güvenlik özelliklerine ek olarak, platformun Shield aracı, dosya aktarımları sırasında riskli davranışları ve olağandışı erişim modellerini işaretleyerek ekstra bir koruma katmanı sağlar.

Box'ın en iyi özellikleri

Box Relay, belge onayları ve içerik incelemeleri gibi günlük görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur

Paylaşılan dosyaların indirilmesini devre dışı bırakın, genellikle özel bilgiler için kullanışlıdır

Box sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yüksek hızlı internet bağlantılarına sahip olmalarına rağmen, zaman zaman yükleme ve indirme hızlarında düşüş yaşadıklarını bildiriyor

Bazıları Box'ın dosya görüntüleyicisinin bu konuda sorun yaşadığını söylüyor. TIFF ve PSD biçimleri, dosyaları net ve kolay bir şekilde önizlemeyi zorlaştırıyor

Box fiyatlandırması

İş: 20 $/ay

Business Plus: 33 $/ay

Enterprise: 47 $/ay

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

Box puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4900+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (5500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Box hakkında ne diyor?

İnanılmaz derecede kolay kullanımlı kullanıcı arayüzü sayesinde dosyaları hızlı ve kolay bir şekilde yükleyebildik, düzenleyebildik ve paylaşabildik. Takım üyelerimiz artık aynı belge üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabiliyor, bu da proje verimliliğini ve kalitesini büyük ölçüde artırdı. – G2 incelemesi

İnanılmaz derecede kolay kullanımlı kullanıcı arayüzü sayesinde dosyaları hızlı ve kolay bir şekilde yükleyebildik, düzenleyebildik ve paylaşabildik. Takım üyelerimiz artık aynı belge üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabiliyor, bu da proje verimliliğini ve kalitesini büyük ölçüde artırdı. – G2 incelemesi

Ayrıca okuyun: Kurumsal İçerik Yönetimi için En İyi Box Alternatifleri

6. iCloud (Apple ekosistem entegrasyonu için en iyisi)

iCloud aracılığıyla

iCloud, iPhone, iPad, Mac ve hatta Windows PC'ler dahil olmak üzere tüm Apple cihazlarında kolay entegrasyon sağlayan Apple'ın bulut depolama ve dosya paylaşım hizmetidir.

Bunun ötesinde, kullanıcıların kayıp cihazları bulmasına, cihaz yapılandırmalarını yedeklemesine ve geri yüklemesine olanak tanır ve birden fazla cihaz ve platformu destekler.

iCloud'un en iyi özellikleri

Kullanıcıların tüm klasörleri paylaşmasına olanak tanır, bu da öncelikle ortak projeler için faydalıdır

Sık erişilen dosyaları çevrimdışı olarak kullanılabilir tutarken, nadiren kullanılan dosyaları buluta aktararak depolama alanını otomatik olarak optimize eder

iCloud sınırlamaları

Arama fonksiyonu ve senkronizasyon süreci bazen yavaş olabilir

iCloud fiyatlandırması

5 GB depolama alanına sahip ücretsiz sürüm

iCloud+ 50 GB: 0,99 $

iCloud+ 200 GB: 2,99 $

iCloud+ 2 TB: 10,99 $

iCloud+ 6 TB: 32,99 $

iCloud+ 12 TB: 64,99 $

iCloud puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (1700+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor . Ancak bunun bir bedeli var. Çoğu e-posta yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için bilgi parçalı kalıyor ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engelliyor. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!

7. Slack (Takım iletişimi ve dosya paylaşımı için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, iletişim için popülerdir, ancak aynı zamanda sağlam bir dosya paylaşım platformudur.

E-posta ekleri veya bulut depolama bağlantılarından farklı olarak, Slack'te paylaşılan dosyalar devam eden konuşmaların bir parçası olur. Görüntüleri, PDF'leri ve belgeleri doğrudan Slack kanallarına veya DM'lere yükleyin ve dosyalarınızın anında görünmesini sağlayarak paylaşılan içeriği tek bir yerde tutun.

Slack'in en iyi özellikleri

Yöneticiler ve kullanıcılar, gizli kanallara veya DM'lere erişimi kısıtlayarak dosya görünürlüğünü kontrol edebilir

Paylaşılan dosyaları ve içeriklerini otomatik olarak indeksleyerek, anahtar kelimelerle belge aramayı kolaylaştırır

Slack sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Slack'in devre dışı bırakılmış üyelerle geçmiş konuşmalara erişime izin vermediğini söylüyor. Bu, anahtar iş bilgilerinin bu sohbetlerde kilitli olması durumunda sorun oluşturabilir

Slack fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 7,25 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Business+: 12,50 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Kanalları kullanarak takımımla kolayca iletişim kurabilirim, bu da her şeyin düzenli olmasını sağlar. Ayrıca kod, belge ve diğer dosyaları hızlı bir şekilde paylaşabilirim. Slack, bir mesajlaşma uygulamasından daha fazlasıdır; takım çalışması ve işleri halletmek için yararlı bir araçtır. – G2 incelemesi

Kanalları kullanarak takımımla kolayca iletişim kurabilirim, bu da her şeyin düzenli olmasını sağlar. Ayrıca kod, belge ve diğer dosyaları da hızlı bir şekilde paylaşabilirim. Slack, bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlasıdır; takım çalışması ve işlerin halledilmesi için yararlı bir araçtır. – G2 incelemesi

8. PandaDoc (Belge yönetimi ve e-imzalar için en iyisi)

via PandaDoc

PandaDoc, yine mükemmel bir dosya paylaşım platformudur. Bu platformu öne çıkaran özelliği, yerleşik analitik işlevleridir. E-posta yanıtlarını beklemek veya alıcının belgeyi açıp açmadığını merak etmek zorunda kalmazsınız.

Ayrıca, belge iş akışlarını kolaylaştırmak için CRM platformları (Salesforce, HubSpot), muhasebe araçları (QuickBooks, Xero) ve ödeme ağ geçitleri (Stripe, PayPal) ile entegre olur.

PandaDoc'un en iyi özellikleri

Alıcılar belgeleri elektronik olarak inceleyebilir ve imzalayabilir

Alıcıların dosyalardaki davranışlarını izleyin, örneğin toplam harcanan zaman, görüntüleme sayısı, son görüntüleme, indirilen PDF'ler ve tıklanan bağlantılar

PandaDoc sınırlamaları

Belgeleri paylaşmak ve çalışma alanları arasında görünürlük sağlamak kullanıcı dostu olmayabilir

Bazı kullanıcılar, PandaDoc'a PDF olmayan belgeleri (belge, doc, docx, Word gibi) yüklemenin ekstra adımlar gerektirdiğini ve bu nedenle zaman alıcı olduğunu söylüyor

PandaDoc fiyatlandırması

Başlangıç: 19 $/USD, yıllık faturalandırılır

İş: Yıllık 49 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

PandaDoc puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1100+ yorum)

9. Send Anywhere (Cihazlar arasında hızlı ve kolay dosya paylaşımı için en iyisi)

send Anywhere aracılığıyla

Send Anywhere, kayıt veya karmaşık yapılandırma gerektirmeyen, güvenilir ve kullanıcı dostu bir dosya paylaşım aracıdır. 6 basamaklı bir sayısal anahtar ile cihazlar arasında dosya aktarmanıza veya dosya biçimi veya kapasite kısıtlaması olmadan bir bağlantı paylaşmanıza olanak tanır.

Send Anywhere'in en iyi özellikleri

Gönderenler, bir kişinin cihazına dosya paylaşırken dosya aktarım bildirimlerini iletebilir

6 basamaklı anahtar veya bağlantıya gerek olmadan, sık erişilen bir cihaza doğrudan dosya gönderin

Send Anywhere sınırlamaları

Bazen dosyalar bir cihazdan diğerine tek seferde paylaşılamaz ve bu da işlemin tekrarlanmasına neden olur

Bazı kullanıcılar, Send Anywhere'in kısa indirme penceresinin rahatsız edici olabileceğini ve kaçırıldığında yeniden gönderilmesi gerektiğini bildiriyor

Send Anywhere fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Lite: 5,99 $/ay

Standart: 9,99 $/ay

Send Anywhere puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Send Anywhere hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Her yere çok hızlı gönderim, bir cihazdan diğerine görüntü ve videolar dahil tüm dosyaları kolayca paylaşabilir veya aktarabiliriz. – G2 incelemesi

Her yere çok hızlı gönderim, bir cihazdan diğerine görüntü ve videolar dahil tüm dosyaları kolayca paylaşabilir veya aktarabiliriz. – G2 incelemesi

💡Pro İpucu: Yinelemeleri önlemek ve ekip arkadaşlarınızın mevcut sürümü kolayca bulmasına yardımcı olmak için, sürüm numarası, tarih ve proje aşaması dahil olmak üzere büyük dosyalar için açık bir adlandırma kuralı oluşturun (ör. 'ProjectX_V2. 1_Draft_2025-02-08').

10. Egnyte (Sıkı uyumluluk gereksinimlerine uygun dosya paylaşımı için en iyisi)

egnyte aracılığıyla

Egnyte, kapsamlı bir veri yönetimi ve dosya paylaşım platformudur. Anahtar farklılıklarından biri, büyük dosyaları şirket içinde, bulutta veya her ikisinde birden depolamaya ve paylaşmaya yardımcı olan hibrit bulut mimarisidir.

Egnyte ayrıca dosyalara güvenli ve hızlı erişim sağlar ve HIPAA, GDPR ve SOC-2 gibi uyumluluk standartlarını karşılar.

Egnyte'nin en iyi özellikleri

Depolanan ve aktarılan verilerin şifrelenmesi, çok faktörlü kimlik doğrulama ve yetkisiz erişimi önlemek için gerçek zamanlı izleme

Dosyalara nasıl erişildiğine bakılmaksızın çakışmaları önlemek için global dosya kilitleme özelliği

Egnyte sınırlamaları

Egnyte'nin dosya adı uzunluğu sınırı, özellikle derin klasör yapıları olan kullanıcılar için zorluk oluşturabilir

Diğerleri, Egnyte'nin veri egemenliği seçeneklerinden yoksun olduğunu ve bu nedenle verilerin coğrafi olarak nerede depolanacağını seçmenin imkansız olduğunu söylüyor

Egnyte fiyatlandırması

İş: 20 $/kullanıcı/ay, yıllık ödeme

Enterprise Lite: 38 $/kullanıcı/ay, yıllık ödeme

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Egnyte puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

11. Wire (Şifreli dosya paylaşımı ve takım mesajlaşması için en iyisi)

via Wire

Wire, dosya paylaşımını güvenli mesajlaşma ve video görüşmeleriyle tek bir platformda birleştirir. Dosya aktarımının yanı sıra daha entegre, iletişim odaklı bir çözüme ihtiyacınız varsa bu araç sizin için idealdir.

Ayrıca, gizli ve kontrollü dosya paylaşımına ihtiyaç duyan kuruluşlar için tasarlanmıştır. Dosyaları sohbete bırakıp en iyisini ummakla kalmazsınız. Wire, kimin neye, ne kadar süreyle ve hangi cihazdan erişebileceğini kontrol etmenizi sağlar.

Wire'ın en iyi özellikleri

Sesli/video mesajlar gönderin, tepkiler kullanın ve dünyanın her yerinden takımınızla bağlantı kurun

"Misafir odaları" özelliği, kayıt olmaları veya uygulamayı indirmeleri gerekmeden dosya paylaşımına ve dış ortaklarla iletişim kurmaya yardımcı olur

Tel sınırlamaları

Kullanıcılar, Wire'ın desteğinin daha az duyarlı hale geldiğini ve ücretli bir hesapla bile hata raporları göndermenin zorlaştığını belirtmiştir

Wire, grup konuşmalarını indirmenin ve güvenli bir şekilde arşivlemenin basit bir yolunu sunmuyor, bu da bazı kullanıcılar tarafından sınırlayıcı bulunuyor

Wire fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Enterprise: 8,13 $

Şirket içi: Özel fiyatlandırma

Tel derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wire hakkında ne diyor?

Wire, ekip üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştıran verimli ve anlaşılır bir uygulamadır. Gizlilik endişelerini ortadan kaldıran uçtan uca şifreleme sağlar. Bu araç, farklı medya türlerini (fotoğraflar, videolar, PDF) aktarmak için de mükemmeldir. – G2 incelemesi

Wire, ekip arkadaşları arasındaki iletişimi kolaylaştıran verimli ve anlaşılır bir uygulamadır. Gizlilik endişelerini ortadan kaldıran uçtan uca şifreleme sağlar. Bu araç, farklı medya türlerini (fotoğraflar, videolar, PDF) aktarmak için de mükemmeldir. – G2 incelemesi

12. ShareFile (İşletmeler için güvenli dosya paylaşımı ve depolama için en iyisi)

shareFile aracılığıyla

ShareFile, uyumluluk ve müşteri yönetimine önem vererek güvenli dosya paylaşımı, depolama ve işbirliğini destekler. Hukuk, finans ve sağlık sektörleri için tasarlanmış olup, hassas verileri işlemek için özel olarak geliştirilmiş araçlar sunar. Ayrıca, özelleştirilebilir iş akışları, e-imza ve müşteri portalları da sunar.

ShareFile'ın en iyi özellikleri

Otomatik onaylar, hatırlatıcılar ve dosya istekleri ayarlayarak süreçleri kolaylaştırın

AI destekli özetleme özelliği ile uzun belgeleri kısa ve öz bilgilere dönüştürün

ShareFile sınırlamaları

Bazen, dosyayı veya ek dosyayı alan kişi dosyayı açarken sorunlarla karşılaşabilir

Otomatik oturum kapatma zaman zaman gerçekleşerek işin ortasında büyük sorunlara neden oluyor

ShareFile fiyatlandırması

Gelişmiş: 16 $/kullanıcı/ay, en az 3 kullanıcı, yıllık faturalandırma

Premium: 25 $/kullanıcı/ay, en az 3 kullanıcı, yıllık faturalandırma

Sektör Avantajı: 41,67 $/kullanıcı/ay, en az 3 kullanıcı, yıllık faturalandırma

Sanal Veri Odası: 67,50 $/kullanıcı/ay, en az 5 kullanıcı, yıllık faturalandırma

ShareFile puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

13. Hightail (Yaratıcı takımlar ve büyük medya dosyası paylaşımı için en iyisi)

via Hightail

Hightail, büyük dosyaların hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşılması gereken tasarım, video prodüksiyonu ve pazarlama gibi yaratıcı sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, büyük dosyaları paylaşmanıza, işinizle ilgili geri bildirim ve onaylar toplamanıza ve takımınızı doğru yolda tutmanıza olanak tanır.

Hightail'in en iyi özellikleri

Bölge seçimi ve kullanıcı ID'sine göre yorum izleme dahil olmak üzere video ve görüntü dosyaları için optimize edilmiş görüntüleme ve yorumlama araçları

İşbirliği yapanlar, resimlerin veya videoların belirli alanlarına doğrudan yorumlar bırakabilir

Hightail sınırlamaları

Veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için şifreleme anahtarları oluşturmanıza izin vermez

Akış işlevselliği güvenilir olmadığından, dosyalar genellikle indirilmesi gerekir

Hightail fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Pro: Aylık 12 $, yıllık faturalandırılır

Takımlar: Yıllık faturalandırılan 24 $/kullanıcı/ay

İş: 36 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Hightail puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (600+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wire hakkında ne diyor?

Kolay gezinme ve diğer takımlarla kolay içerik paylaşımı. Çok sayıda büyük dosyayı görüntülemek, indirmek veya birden fazla takımla paylaşmak zorundayız ve bu, bunun için iyi bir çözüm. – G2 incelemesi

Kolay gezinme ve diğer takımlarla içerik paylaşımı. Çok sayıda büyük dosyayı görüntülemek, indirmek veya birden fazla takımla paylaşmak zorundayız ve bu, bunun için iyi bir çözüm. – G2 incelemesi

ClickUp ile Eşsiz Güvenlikle Dosya Paylaşımını Dönüştürün

Piyasada sayısız dosya paylaşım çözümü bulunsa da, doğru aracı seçmek ihtiyaçlarınıza bağlıdır; hız, güvenlik veya daha iyi işbirliği gibi.

Ancak, dosya paylaşımını yukarıdaki tüm özelliklerle (ve daha fazlasıyla) entegre etmek istiyorsanız, ClickUp ihtiyacınız olan tek çözümdür.

İşbirliği için Belgeler ve AI destekli dosya erişimi için Bağlantılı Arama gibi özelliklerle ClickUp, dosya paylaşım deneyiminizi kolaylaştırır ve tüm iş akışlarınızı birbirine bağlar.

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