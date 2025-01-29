2025'te Kurumsal İçerik Yönetimi için En İyi 10 Box Alternatifi

Box, dosya depolama ve paylaşımına yönelik kapsamlı bir belge yönetim aracıdır. Ancak, platformun güvenilmezliği, sık ve rastgele sistem çökmeleri, zor öğrenme eğrisi ve yavaş yükleme süreleri, zamanın para olduğu uzaktan çalışan kuruluşlar için caydırıcıdır.

Ayrıca, ücretsiz veya freemium sürümünün olmaması, nakit sıkıntısı çeken kuruluşlar için bir engel teşkil ediyor ve siz de alternatifler arıyorsunuz.

Neyse ki, biz sizin için araştırmayı yaptık. İşte dikkate almaya değer en iyi on Box alternatifinin ayrıntılı listesi.

Box alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Box alternatifleri arıyorsanız, birçok seçenek bulacaksınız. Her Box alternatifi diğerlerinden daha iyi olmaya çalıştığı için seçim yapmak kafa karıştırıcı olabilir. Seçeneklerinizi değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini özetleyen kısa bir liste hazırladık.

Bulut altyapısı : Box bulut tabanlı bir çözüm olduğundan, en iyi alternatifler de bulut tabanlı olmalıdır. Bu, basitleştirilmiş işbirliği ve her yerden sorunsuz erişim sağlar

Belge depolama kapasitesi : Mevcut ve gelecekteki depolama gereksinimlerinizi ve Box alternatifinin bunlara uyum sağlayıp sağlamadığını değerlendirin. Ölçeklenebilirlik ve kontrol özellikleri, bu yazılımı iyi bir seçim haline getirir

Dosya biçimleri : Bir belge yönetimi ve dosya paylaşım aracı, birçok dosya biçimiyle çalışabilmelidir. Sonuçta, uyumsuzluk, etkili içerik yönetiminin önündeki son engel olmalıdır

Dosya boyutu sınırları : Dosya boyutu sınırları, özellikle hacimli ve büyük dosyalarla çalışırken hesaba katılması gereken önemli bir husustur

İşbirliği : Gerçek zamanlı düzenleme, yorum ekleme ve sürüm kontrolü gibi : Gerçek zamanlı düzenleme, yorum ekleme ve sürüm kontrolü gibi işbirliği araçları sunan bir Box alternatifi arayın. Ayrıca, ayrıntılı erişim kontrolüne sahip paylaşılan takım klasörleri oluşturmanıza da olanak sağlamalıdır

Güvenlik ve uyumluluk : Veriler kendi başlarına çok değerli olmakla birlikte, düzenlemelere tabi sektörlerde çok daha kritik öneme sahiptir. Bu tür sektörlerde hizmet veren işletmeler, HIPAA, GDPR vb. gibi veri gizliliği ve güvenliği yönergelerine uygun bir Box alternatifi aramalıdır

Entegrasyonlar : Box alternatifini kuruluşunuzdaki mevcut teknoloji yığınıyla bağlamanın lojistiğini planlayın. Araçları, platformları ve hizmetleri tamamen bozmak yerine, bunlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir şey istiyorsunuz!

Mobil erişilebilirlik : Uzak veya dağıtılmış takımlarla çalışırken erişilebilirlik çok önemlidir; bu, Box gibi araçların popüler olmasının ardındaki temel amaçtır. Box alternatifinin mobil cihazlar ve tabletlerden erişim için duyarlı web siteleri veya uygulamalar sunup sunmadığını kontrol edin

Yedekleme ve kurtarma: Veriler bir varlık olduğundan, hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sağlam felaket yönetimi, veri yedekleme ve kurtarma araçlarına ihtiyacınız vardır.

Yukarıdaki listenin tamamen gösterge niteliğinde olduğunu ve iyi bilgilendirilmiş bir karar vermek için bir temel oluşturmayı amaçladığını lütfen unutmayın. Özel gereksinimlerinize göre listeye eklemeler veya çıkarmalar yapabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Box Alternatifi

İşte bakmaya değer en iyi box alternatifleri listemiz.

1. ClickUp

AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile kurumsal projelerinizi ve belgelerinizi yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

Hepsi bir arada verimlilik paketi olan ClickUp, bir belge yönetimi veya dosya paylaşım platformunun ötesine geçer. Bulut özellikleri, işbirliğine dayalı eylemler, iş akışı otomasyonu, sağlam güvenlik ve daha fazlasını içeren dijital çalışma alanları için modern bir işletim sistemidir.

ClickUp, Box'tan daha fazlasıdır—tam bir sistem yükseltmesidir! ClickUp ile belge oluşturma ve paylaşımın ötesine geçin. Takım üyelerine atanan görevleri desteklemek için sanal bir bilgi deposu oluşturun. Takım üyelerinizle paylaşmak için projeyle ilgili belgeleri güncelleyin, değiştirin ve düzenleyin. Güvenlik veya erişim kontrolünden ödün vermeden gerekli bilgilere kolayca erişin.

ClickUp'ı özel kılan özelliklerin bir önizlemesi:

ClickUp Belgeler

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri kullanın

ClickUp Docs, müşterilerin çeşitli belgeleri, wiki'leri, bilgi tabanlarını ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak birlikte oluşturmasına, düzenlemesine ve depolamasına yardımcı olan bulut tabanlı bir işbirliği aracıdır. Belgeleri, takım dışındaki yetkili kişilerle güvenli bir şekilde paylaşın.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi ve görsel bir merkezdir

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımlarınızın merkezi bir belge üzerinde işbirliği yapıp beyin fırtınası yapabileceği sanal beyaz tahtalardır. Ortaya çıkan eyleme geçirilebilir fikirleri kullanın ve bunları görevlere dönüştürün, ilgili Belgeleri ve dosyaları bağlayın ve daha fazlasını yapın.

ClickUp AI

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI, özel ihtiyaçlarınıza göre rol ve sorumluluklar üstlenen bir yapay zeka asistanıdır. Özetler oluşturmak, eylem öğelerini çıkarmak, sorunsuz iletişim kurmak ve mükemmel biçimlendirilmiş içerik oluşturmak için bu asistanı kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri, merkezi bir depoda belgeleri gerçek zamanlı olarak depolayın, oluşturun, yönetin ve paylaşın

İçerik yönetimi ve paylaşımını iyileştirmek için 1.000'den fazla araç ve platformla entegrasyonlar

Görevleri, belgeleri, beyaz tahtaları vb. bulmak için tüm çalışma alanınızı tarayan güçlü arama fonksiyonu.

Dosyaları yönetmek, kaynakları paylaşmak, ilerlemeyi izlemek, iş yükünü yönetmek ve daha fazlasını yapmak için tek bir gösterge paneli

Eylem öğeleri atamak veya bir kişinin dikkatini belgenin belirli bölümlerine çekmek için atanan yorumlar

Hareket halindeyken mobilitenin keyfini çıkarın — ClickUp, tüm Windows ve Apple cihazlarda masaüstü ve mobil uygulama olarak kullanılabilir

ClickUp sınırlamaları

Alan/Klasör/Liste/Görev hiyerarşisi başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilir

Belge yönetimi gereksinimleriniz minimum düzeydeyse bu çok fazla görünebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : 100 MB depolama ile 0 $

Sınırsız Plan : Sınırsız depolama için kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş Planı: Sınırsız depolama için kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise Planı : Sınırsız depolama için özel fiyatlandırma

ClickUp AI (eklenti): Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.177 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.915 yorum)

2. Google Drive

google Drive aracılığıyla

Belge depolama ve dosya paylaşımı dünyasında Google Drive'ın tanıtıma ihtiyacı yoktur. Hemen hemen herkes bu Box alternatifini kişisel kapasitesinde kullanmıştır. Ayrıca, Google Çalışma Alanı'nda dosya paylaşmak ve işbirliği yapmak için de kullanabilirsiniz.

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama, dosya ve verileri korumak için düzenli SOC denetimleri

Kötü amaçlı yazılımları, fidye yazılımlarını, kimlik avını veya spam'leri algılamak ve kaldırmak için proaktif dosya taraması

Google Suite'in tamamıyla (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Toplantılar vb.) yerel entegrasyonlar.

Görüntüler, CAD dosyaları, PDF'ler vb. dahil olmak üzere 100'den fazla dosya türüyle uyumludur.

Optik karakter tanıma teknolojisi ile desteklenen ayrıntılı arama fonksiyonu

Google Drive sınırlamaları

Paylaşılan dosyaları parola ile koruyamazsınız

Google Drive dosyalarını düzenlemek veya değiştirmek için birden fazla mobil uygulama indirmeniz gerekecektir

Depolama kullanımı tamamen şeffaf değildir ve dosya şişkinliğini gizleyebilir

Google Drive fiyatlandırması

Kişisel : 15 GB'a kadar bulut depolama için 0 $

İş Standardı: 2 TB bulut depolama için kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Drive, Gmail ve Fotoğraflar'ı kapsayan Google Drive özelliklerini genişletmek için aylık Google One planına abone olun.

Google One abonelik fiyatları

Temel : 100 GB depolama için aylık 1,99 $ veya yıllık 19,99 $

Standart : 200 GB depolama alanı için aylık 2,99 $ veya yıllık 29,99 $

Premium: Aylık 9,99 $ veya yıllık 99,99 $ karşılığında 2 TB depolama alanı

Google Drive puanları ve yorumları

G2 : N. A

Capterra: 4,8/5 (27.305 yorum)

3. Square 9 Softworks

İşletmelerin dijitalleşme yoluyla kağıtsız hale gelmesini sağlar. Fiziksel dosyaları sanal dosyalarla değiştirmek, eski kağıt tabanlı sistemlerde olduğu gibi erişim tabanlı dosya paylaşım işlevselliği gerektirir. Bu nedenle Square 9, belge yönetim aracı olarak da fonksiyon görür.

Square 9 Softworks'ün en iyi özellikleri

GlobalCapture, yüksek hacimli dosyaları yakalayan, sınıflandıran ve doğrulayan gelişmiş bir belge yakalama otomasyon yazılımıdır

AI araçları (TransformAI), OCR teknolojisi, Barkod Tanıma, DB Arama ve Tablo Veri Çıkarma, bilgileri tanımlar ve yapılandırılmış veri formuna dönüştürür

GlobalSearch Go, ihtiyacınız olan dosyayı bulmak için şirket çapında arama özelliği sunar

Özelleştirilebilir formlardan verileri toplar ve bunları otomasyonu desteklemek için içgörülere dönüştürür

Square 9 Softworks sınırlamaları

Yavaş sunucu bağlantıları, yükleme veya indirme hızlarını düşürür

Tüm güncellemeleri manuel olarak yüklemeniz gerekecektir

Otomatik temizleme özelliğinin olmaması, dosyaların şişmesine neden olur

Square 9 Softworks fiyatlandırması

Square 9 Process Automation Essentials : Kullanıcı lisansı başına aylık 45 ABD doları

Square 9 Dijital Dönüşüm Temelleri : Kullanıcı lisansı başına aylık 68 ABD doları

Square 9 Enterprise Essentials: Kullanıcı lisansı başına aylık 75 ABD doları

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.

Square 9 Softworks puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (134 yorum)

Capterra: 4,5/5 (112 yorum)

4. Microsoft OneDrive

microsoft OneDrive aracılığıyla

Google Drive gibi, Google müşterilerine dosya barındırma hizmetleri sunan OneDrive, Microsoft müşterilerine de aynı hizmeti sunar. Uzaktan çalışmayı sorunsuz hale getirmek için dosyaları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden depolamak, erişmek ve paylaşmak için kullanın.

Microsoft OneDrive'ın en iyi özellikleri

Bant genişliği sınırlama kontrolü ile OneDrive'a tek tıklamayla dosya yükleme

Dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, akıllı telefon veya tablet gibi herhangi bir cihazdan Microsoft OneDrive'a erişin

Cihazlarda yerel bir kopya tutarak çevrimdışı düzenlemeyi sağlar ve internet bağlantısı kurulduğunda küresel olarak senkronizasyon gerçekleştirir

Microsoft Teams'i kullanarak ayrıntılı erişim denetimini korurken paylaşılabilir bağlantılar oluşturun

Word, Excel ve PowerPoint gibi popüler araçları kullanarak dosyaları paylaşın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Dosyalarınızı buluta yedekleyin ve kazara silinme veya saldırı durumunda geri yükleyin

Gelişmiş dosya koruması için hassasiyet etiketlerinin otomatik sınıflandırılması

Microsoft OneDrive sınırlamaları

Dosya adlandırma kuralı eskidir ve özel karakterler yükleme sırasında değiştirilebilir, bu da dosyanın adının değişmesine neden olabilir

Dosya paylaşımı, bir klasör veya alt klasör içinde 50.000 öğe ile sınırlıdır ve bir seferde yalnızca 2500 dosya kopyalanabilir

Maksimum dosya yükleme ve indirme boyutu 250 GB'dir

Microsoft OneDrive fiyatlandırması

Ana Sayfa

Microsoft 365 : 5 GB'a kadar bulut depolama için 0 $

Microsoft 365 Basic : 100 GB depolama alanı için aylık 1,99 $ veya yıllık 19,99 $

Microsoft 365 Personal : 1 TB depolama alanı için aylık 5,99 $ veya yıllık 59,99 $

Microsoft 365 Aile: Aylık 7,99 $ veya yıllık 79,99 $ karşılığında 6 TB depolama alanı

İş

OneDrive for Business : 1 TB bulut depolama alanı için kullanıcı başına aylık 5,00 $

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6,00 $, kullanıcı başına 1 TB

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, kullanıcı başına 1 TB

İş planlarında bir aylık ücretsiz deneme mevcuttur.

Microsoft OneDrive puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.461 yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.862 yorum)

5. DocStar

docstar aracılığıyla

DocStar, işletmeler için kurumsal içerik yönetimi (ECM), dosya paylaşımı ve süreç otomasyonu yazılımıdır. İş süreçlerini kolaylaştırır, verimliliği artırır, işbirliğini güçlendirir ve yasal uyumluluğu sağlar.

DocStar'ın en iyi özellikleri

OCR özellikli sezgisel kağıtsız dosya depolama ve yönetimi

Bulut veya şirket içinde esnek dağıtım

Daha akıllı, otonom süreçleri kolaylaştırmak için verilerin yakalanmasını, sınıflandırılmasını, indekslenmesini ve yönlendirilmesini otomatikleştirir

HIPAA, WISP vb. gibi standart veri koruma ve gizlilik protokollerine uyumluluk.

DocStar sınırlamaları

Basit işlemler, gereksiz uzun ve karmaşık adımlar içerir

Maliyetine göre çok az değer sunar ve fiyatlandırmada şeffaflık yoktur

Kurulum ve yapılandırma çok uzun sürüyor

DocStar fiyatlandırması

Fiyat detayları için DocStar ile iletişime geçin.

DocStar puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (118 yorum)

Capterra: 4,0/5 (99 yorum)

6. Dropbox

dropbox aracılığıyla

Dropbox, bulut tabanlı bir dosya paylaşım platformu olarak sağlam bir üne sahip olan bir başka popüler Box alternatifi. Kişisel kullanım veya iş için dosya oluşturmak, dosyalara erişmek ve dosya paylaşmak için tüm cihazlarda kullanın.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Parola koruması, görüntüleyici geçmişi, dosya kurtarma ve filigran gibi güvenlik özellikleri

Büyük ve hacimli dosyaları gerçek zamanlı olarak teslim etmek ve dosya etkileşim düzeylerini izlemek için izlenebilir bağlantılar oluşturun

Capture, bağlam sunma, geri bildirim verme veya toplama ve güncellemeleri paylaşma konusunda destek sağlar

belgeleri e-imzalayın ve bu yetkilendirmeyi kullanarak etkili görev yönetimi için ardışık iş akışlarını otomatikleştirin

Google Çalışma Alanı, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas ve daha fazlasında güçlü entegrasyonlar

Dropbox sınırlamaları

Arama özellikleri yetersiz

Alıcının Dropbox hesabı olmadığında dosya paylaşımı zordur

Yalnızca bir yönetici hesabı izin verir

Dropbox İşletme fiyatlandırması

Essentials : 3 TB bulut depolama için aylık 22 $ veya yıllık 216

İş : 9 TB bulut depolama için kullanıcı başına aylık 24 $ veya yıllık 240

Business Plus : 15 TB bulut depolama için kullanıcı başına aylık 32 $ veya yıllık 312

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ücretli planlar için 30 günlük ücretsiz deneme sunar.

Dropbox puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20.776 yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.499 yorum)

7. MediaValet

mediavalet aracılığıyla

MediaValet, işletmeler için bir dijital varlık yönetimi (DAM) yazılımıdır. Görüntüler, videolar ve belgeler gibi varlıkları depolamak için merkezi bir konum oluşturur ve bunların düzenlenmesi, sürüm kontrolü ve yönetimine yardımcı olur. Yazılım, Microsoft Azure üzerinde oluşturulmuştur ve 61 ülkede 140'tan fazla veri merkezine sahiptir.

MediaValet'in en iyi özellikleri

Tüm marka varlıklarını depolamak ve marka yönergelerini oluşturmak için esnek, merkezi bir kütüphane oluşturun

CreativeSPACEs ile devam eden tasarım dosyalarını doğrudan buluta kaydedin

Dosya paylaşımı e-posta, hafif kutular, marka portalları, bağlantılar ve web galerileri üzerinden yapılabilir

Erişim kontrolünü korurken, yüksek kaliteli dijital varlıkları paydaşlar arasında dağıtın

Varlıkları kolayca aranabilir hale getirmek için AI tarafından oluşturulan meta veriler ekleyin

MediaValet sınırlamaları

Arama ve düzenleme daha iyi olabilir

Varlıkları doğrudan mobil uygulamadan yükleyemezsiniz

IPad için uygulama yok Apple cihazlar

MediaValet fiyatlandırması

Fiyat detayları için MediaValet ile iletişime geçin.

MediaValet puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (176 yorum)

Capterra: 4,7/5 (108 yorum)

8. ShareFile

sharefile aracılığıyla

Box alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında, ShareFile Next aracılığıyla Citrix ekosisteminden bir işbirliğine dayalı belge yönetimi ve dosya paylaşım platformu olan ShareFile yer alıyor. ShareFile, öncelikle kurumsal işletmelere yönelik olduğundan, tüm dosya türleri ve biçimleriyle uyumludur. Hızla büyüyen işletmeler için de uygundur.

ShareFile'ın en iyi özellikleri

Depolama bölgesi denetleyicisi, ShareFile müşterilerinin güvenli bir ortamda belgeleri taramasına, yüklemesine veya indirmesine olanak tanır

RightSignature, dijital belgelerin elektronik olarak imzalanmasını sağlar

Paylaşılan dosyalara erişmek ve bunları yönetmek için sezgisel masaüstü bileşenleri ve cihazlar arası uygulamalar

SSL ve TLS şifreleme protokollerine dayalı veri aktarım güvenliği

Dosya paylaşım bağlantıları için son kullanma tarihleri belirleyin

ShareFile sınırlamaları

Dosya aktarım süreci yavaş, hatalı ve sinir bozucu

Dosya düzenleme özellikleri yoktur

Dosya düzenleme etkileyici değildir ve çok fazla klasör ve arama fonksiyonunun olmaması nedeniyle aşırı karmaşıktır

ShareFile fiyatlandırması

Standart : Aylık kullanıcı başına 11 $ veya yıllık kullanıcı başına 120 $ ile tüm depolama ihtiyaçlarınızı karşılayın

Gelişmiş : Aylık kullanıcı başına 17,60 $ veya yıllık kullanıcı başına 192 $ karşılığında sınırsız depolama alanı

Premium : Aylık kullanıcı başına 27,50 $ veya yıllık kullanıcı başına 300 $ karşılığında sınırsız depolama alanı

Sanal Veri Odası : Kullanıcı başına aylık 75 $ veya kullanıcı başına yıllık 810 $ (1 GB/lisans)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Premium ve Sanal Veri Odası planlarının 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü sunar.

ShareFile puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.390 yorum)

Capterra: 4,5/5 (383 yorum)

9. Laserfiche

laserfiche aracılığıyla

DocStar'a çok benzer şekilde, Laserfiche de belge yönetimi, dosya paylaşımı ve iş süreci otomasyonu çözümleri sunan bir ECM'dir. Belge yakalama, depolama ve geri alma işlemlerini kolaylaştırarak işlerin daha verimli yapılmasını sağlar. Akıllı iş akışı otomasyonu ile uyumluluğu korurken sorunsuz belge işbirliği sağlayın.

Laserfiche'in en iyi özellikleri

Akıllı Veri Yakalama, yapılandırılmış veriler oluşturmanıza ve bunları mantıklı kategorilere otomatik olarak sınıflandırmanıza yardımcı olur

İçerik odaklı iş akışları için akıllı otomasyon kurun — kodlama bilgisi gerekmez

Kayıt yaşam döngüsü denetimlerine sahip merkezi ve güvenli bir platformda takımlarla işbirliği yapın

Erişim kontrolünü yönetin, veri gizliliğini ve güvenliğini koruyun ve uyumluluğu sağlayın

i̇şbirliğini, verimliliği ve etkinliği hızla artırmak için 300'den fazla çözüm şablonu

Laserfiche sınırlamaları

UI'da gezinmek zor ve müşteri odaklı değil

Arama fonksiyonu zayıf, yavaş ve güvenilmez

Eğitim ve öğreticiler ek ücrete tabidir

Laserfiche fiyatlandırması

Laserfiche Bulut

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 50 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 69 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 79 $ (yıllık faturalandırılır)

Kendi Sunucunuzda Barındırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 60 $ (yıllık faturalandırılır)

İş : Kullanıcı başına aylık 69 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Laserfiche puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (699 yorum)

Capterra: 4,5/5 (62 yorum)

10. Revver

revver aracılığıyla

Çoğu dosya paylaşım platformu, belge yönetiminin ötesine geçmiştir. Aynı durum, eski adıyla eFileCabinet'in Rubex'i olan Revver için de geçerlidir.

Revver, belgeye bağlı işleri kolaylaştırırken işletmelerin belge depolama ve yönetim stratejilerini dijital olarak dönüştürmeyi amaçlayan bir Box alternatifidir. Geniş özellik seti göz önüne alındığında, Revver'ın orta ve büyük ölçekli işletmelerin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurmasına yardımcı olması mantıklıdır.

Revver'ın en iyi özellikleri

İş süreçlerini iyileştirmek için kod gerektirmeyen otomasyon ve ş Akışı araçları sunar

Tetikleyici tabanlı otomasyon kurmak için özel şablonlar

Görüntülerde bile daha keskin arama, gelişmiş belge depolama ve geri alma için Zonal OCR

Microsoft 365, DocuSign, Salesforce vb. diğer verimlilik araçlarıyla sorunsuz entegrasyon.

Revver sınırlamaları

Belgelerdeki değişiklikler diğer cihazlarda güvenilir bir şekilde senkronize edilmez

Bulut sürümü ile istemci-sunucu yazılımı arasında performans farkı vardır ve bulut sürümü daha üstündür

Revver fiyatlandırması

Fiyat detayları için Revver ile iletişime geçin.

Revver puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (354 yorum)

Capterra: 4,4/5 (893 yorum)

Güvenli ve Emniyetli Bulut Depolama ve Dosya Paylaşımı için Box Alternatifleri:

Box'a güvenli, güvenilir ve çevik alternatifler arıyorsanız, aramanız ClickUp ile sona eriyor. Belge işleme, dosya paylaşımı, sezgisel gösterge panelleri, sağlam raporlama, çoklu görünümler, 50'den fazla otomasyon örneği ve zengin Şablon Kitaplığı ile Box'ın sunduklarının ötesine geçer.

ClickUp'ın çok yönlülüğü ve uyarlanabilirliği, onu sadece mevcut ihtiyaçlarınız için değil, aynı zamanda gelecekteki gereksinimleriniz için de mükemmel bir seçim haline getirir. Çoğu işletme bağımsız belge paylaşımı istemediğinden, proje planlama, işbirliği ihtiyaçları, AI yardımı ve takımlar arasında uyumlu çalışma için eksiksiz bir çözüm tercih etmek mantıklıdır. ClickUp, gürültüyü azaltan ve verimliliği artıran akıllı özelliklere sahip birleşik bir platformdur.

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