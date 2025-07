2025'in Android için En İyi 10 Not Alma Uygulaması

Toplantı notları almak, beyin fırtınası toplantılarında fikirleri kaydetmek veya sadece son ilhamlarınızı not almak gibi günlük işlerinizde not alma işlemi çok önemlidir. Ya da belki de yakın zamanda gelecekte başvurmak üzere saklamak istediğiniz bazı önemli çevrimiçi haberler gördünüz.

Böyle bir durumda, ihtiyacınız olan son şey güvenilmez, dağınık bir el yazısı not sistemi değildir. Bunun yerine, anında not almayı, bunları etkili kategorilere ayırmayı ve notlarınızı eyleme geçirilebilir fikirlere dönüştürmeyi kolaylaştıran bir not alma uygulaması istersiniz.

Android kullanıcısıysanız, Android için en iyi not alma uygulamalarından bazıları, not alma becerilerinizi güçlendirmek için Android'e özgü benzersiz özellikler ve avantajlar sunar.

Not Alma Uygulaması Nedir?

Not alma uygulaması, tüm önemli notlarınızı yazmak, saklamak ve düzenlemek için dijital bir yöntemdir. Bazı durumlarda, dosyalama sisteminize eklemek üzere belgeleri tarama özelliği sayesinde el yazısı notları saklama ve düzenlemeyi bile içerebilir.

Çoğu Android not alma uygulaması, klasör sistemi ekli basit metin düzenleyiciler değildir. Bunun yerine, aşağıdaki gibi gelişmiş özellikler sunarlar:

Notları amaçlarına ve kaynaklarına göre gruplar halinde düzenleyin

Video, ses ve metin notlarını saklayın

Notları cihazlar arasında paylaşın, telefonunuzda notlar alın ve daha sonra tabletinizde gözden geçirin

Görüntüleri veya sesli notları entegre edin ve bağlam için notlarınıza dosya ekleyin

Android için en iyi not alma uygulamaları, burada listelenen tüm temel özelliklerin ötesinde, beyin fırtınası etkinlikleri için yapışkan notlar oluşturma gibi gelişmiş işlevlere de sahiptir. Ancak temel amaçları aynıdır: not uygulamaları, düşünceleri veya bilgileri not alma sürecini daha kolay ve daha basit hale getirmeye yardımcı olur.

Android için not alma uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Seçenekler çok fazla olsa da, tüm iyi not alma uygulamaları daha ayrıntılı olarak incelemeye değer birkaç özelliği paylaşma eğilimindedir. Android uygulamanızla not alma stratejilerinizi bir üst seviyeye taşırken aşağıdaki özelliklere özellikle dikkat edin.

Kullanıcı dostu: Not yazmak, notları yönetmek ve diğer cihazlarla veya kullanıcılarla paylaşmak ne kadar kolaysa, o kadar iyidir

Ücretsiz veya düşük fiyat: Tüm özelliklere erişmek için bazı uygulama içi satın alımlar veya premium seviyelerle karşılaşabilirsiniz. Ancak iyi bir not alma uygulaması, hızlı notlar ve yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir sürüm sunmalıdır

Net düzen: Önemli olan sadece notlara erişebilmek değildir. Uygulamanız, notlarınızı konu veya kategoriye göre kolayca düzenlemenizi sağlamalıdır

Sezgisel arama: Son not dosyalarını veya hatta bu notların içindeki metinleri bulmak ne kadar kolay olursa, uygulama o kadar kullanışlı olur. Bu, zamanla kuruluşunuzun süreçleri karmaşıklaştıkça özellikle önem kazanır

Gelişmiş özellikler: Örneğin, Örneğin, not alma uygulaması yapay zeka (AI) araçları içeriyor mu? Notları diğer uygulamalara aktarabilir misiniz ve uygulama diğer Google hizmetleriyle nasıl etkileşime giriyor?

android için en iyi 10 not alma uygulaması

Bu nüansları akılda tutarak, listeye geçme zamanı geldi. Düzeninizi ve hatırlama becerinizi geliştirmenize yardımcı olacak en iyi Android not alma uygulamalarını keşfedelim.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, ClickUp Not Defteri ve Dokümanlar gibi not alma araçlarına sahip hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Kapsamlı ve kullanıcı dostu özellikleri sayesinde, piyasadaki en iyi Google Keep alternatiflerinden biridir.

ClickUp Notepad, bu listedeki diğer tüm not alma uygulamalarına karşı üstünlüğünü koruyor. ClickUp Docs özelliği, işlerinizi zengin bir metin düzenleyici ile saklar ve takımınızla gerçek zamanlı işbirliği yapmanızı sağlar. Beyaz tahta işlevi, yapışkan notlarla çalışmayı seviyorsanız mükemmeldir.

Ancak asıl öne çıkan, bu iki özelliğin etrafındaki gelişmiş işlevsellik. Örneğin, bir AI asistanı notlarınızı özetleyip dinamik olarak görevlere dönüştürebilseydi ne olurdu? Bu görevler, proje teslim tarihlerini her zaman karşılayabilmeniz için dinamik olarak daha büyük iş akışlarının parçası haline gelseydi ne olurdu? ClickUp sizin için her şeyi halleder!

Android dahil tüm cihazlar için ClickUp uygulamalarıyla, son notlarınızı PC, telefon ve tabletinizde kolayca paylaşabilirsiniz. Bu, yalnızca özel bir not uygulaması değil, tek bir platformda birleştirilmiş kapsamlı bir verimlilik uygulamaları paketi arayan herkes için mükemmel bir çözümdür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Not Defteri: Notları hızlı bir şekilde yazmak, resim eklemek ve temel metin notlarını eyleme geçirilebilir görevler ve yapılacak öğelere dönüştürmek için kolay bir yol

Belgeler: Google Dokümanlar ve diğer kelime işlemcilerin yerini alan, düz metin notların ötesine geçen materyal notlarını kategorize etmek ve üzerinde işbirliği yapmak için ideal araç

ClickUp AI Assistant : Toplantı ve not özetlerini dakikalar içinde oluşturan, notları eylem öğelerine dönüştüren ve daha iyi paylaşım ve yayınlama için notlarınızı otomatik olarak biçimlendiren veya düzenleyen bir AI asistanı

Kapsamlı entegrasyonlar: Google Takvim, Outlook ve Dropbox dahil olmak üzere verimlilik için ihtiyacınız olan tüm araçlarla entegre edilebilirlik

ClickUp sınırlamaları

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulama, Android uygulamaları aracılığıyla tam ClickUp deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için bazı sınırlı işlevlere sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. OneNote

Microsoft OneNote aracılığıyla

Microsoft'un OneNote uygulaması, basitliği ve diğer yaygın verimlilik araçlarıyla entegrasyonu sayesinde en iyi ücretsiz not alma uygulamaları arasında yer alıyor. Microsoft Outlook, Excel ve Word gibi uygulamalara doğrudan bağlanıyor, ancak tüm Apple, Windows ve tabii ki Android işletim sistemlerinde çalışıyor.

Birçok yönden Windows cihazlarda not alma standardıdır ve birçok kişi aynı kategorideki rakiplerini OneNote alternatifleri olarak görür.

OneNote'un en iyi özellikleri

Harici web sayfalarından ve diğer araçlardan notlar ve ekran görüntüleri kırpma seçeneği ile kendi temel notlarınızı ve karalamalarınızı ekleyin

Görüntüler, ses kayıtları ve elle çizilmiş notlar için multimedya desteği

Yapılacaklar listelerinize ve diğer not türlerine el yazısı sayfalar veya diğer belgeler eklemek için entegre tarayıcı

Önem derecesine göre notları kategorize edin, böylece ihtiyacınız olanı daha kolay arayabilir ve bulabilirsiniz

OneNote sınırlamaları

Notlar ön tanımlı olarak Microsoft OneDrive'a kaydedilir, bu da diğer bulut depolama alternatiflerini kullanan kullanıcılar için zorluk yaratabilir

Microsoft'un verimlilik paketindeki diğer uygulamalarla tam entegrasyon için Microsoft Office 365 aboneliği gerekir

OneNote fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Office 365 aboneliklerine dahil olan bazı premium özellikler

OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

3. Evernote

evernote aracılığıyla

Popüler bir Google Keep rakibi olan Evernote, çok yönlülüğü sayesinde Android için en iyi not alma uygulamaları arasında yer alıyor. Güçlü bir metin düzenleyici, dizi şablonlar ve cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sunarak diğer not alma uygulamalarından ayrılıyor.

Evernote'un en iyi özellikleri

Toplantı planlamadan ders notlarına ve günlük kayıtlara kadar uzanan kapsamlı bir Evernote şablon kitaplığı

Uygulama içinde sesli notları, web kliplerini ve diğer içerikleri kolayca bulmanızı sağlayan güçlü bir arama fonksiyonu

Notlar oluşturmanıza, kilitlemenize, paylaşmanıza veya gerektiğinde biçimlendirmenize olanak tanıyan klavye kısayolları

Serbest biçimli notlar almanıza olanak tanıyan mobil uygulamalar için stylus desteği

Evernote sınırlamaları

Diğer bazı not alma uygulamalarının aksine, ücretsiz sürümde küçük depolama alanı, özel şablonlar ve görev yönetimi seçeneklerinin olmaması gibi bazı sınırlamalar vardır

Bazı kullanıcılar, masaüstü ve web uygulamasının yerel mobil uygulamalara kıyasla yavaş yüklendiğini bildirmiştir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 10,83 $/ay

Profesyonel: 14,17 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

4. Squid

Via Squid

El yazısı notlardan tamamen vazgeçmek istemiyorsanız, 2015 yılında yeniden markalaşan Squid (eski adıyla Papyrus) en iyi seçenek olabilir. Diğer Google uygulamalarının aksine, bu uygulamada parmağınızı veya bir stylus kalemi kullanarak düşüncelerinizi doğrudan arayüzde not alabilirsiniz.

Squid'in en iyi özellikleri

Tek bir ekranda istediğiniz kadar not almanızı sağlayan sonsuz kağıt düzenleyici

Dinamik el yazısı ayarlamaları, ekrandaki notlarınızın okunabilirliğini artırır

PDF içe aktarma fonksiyonu, büyük belgeleri manuel olarak işaretlemenizi sağlar

Birden fazla arka plan seçeneği ve görüntü ve paylaşım ekleme özelliği, başkalarına sunmak üzere notlar oluştururken yaratıcılık fırsatlarını artırır

Squid sınırlamaları

Dosyalama ve organizasyon sistemi, bu listedeki diğer seçenekler kadar kullanıcı dostu değildir

Bu yazılım, notları yazmayı veya sesli notlar oluşturmayı tercih edenler için ideal değildir

Squid fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Squid puanları ve yorumları

G2: Henüz yorum yok

Capterra: Henüz yorum yok

5. Google Keep

google Keep aracılığıyla

Google Keep, popüler bir Evernote alternatifi olmakla birlikte, bundan çok daha fazlasını sunar. Hızlı not oluşturmaktan kapsamlı multimedya dakikalar ve belgeler oluşturmaya kadar her şeyi yapmanızı sağlayan kapsamlı özellik seti sayesinde, Android için en popüler not alma uygulamaları arasında yer alır.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Tekrar eden olarak da ayarlayabileceğiniz bir hatırlatıcı özelliği sayesinde not almayı bir daha asla unutmayacaksınız

Kamera rulonuzdan uygulamaya doğrudan entegrasyon dahil olmak üzere, herhangi bir nota kolayca resim ekleme özelliği

Otomatik olarak görevlere dönüştürülebilen onay kutuları içeren yapılacaklar listesi özelliği

Tüm özellikler ücretsiz olarak sunulduğundan, yazılımı hiçbir ücret ödemeden kullanabilirsiniz

Google Keep sınırlamaları

Notlarınızı kilitlemek için izin gerekmez; alıcılar, uygulama aracılığıyla paylaştığınız tüm notları düzenleyebilir

Bu listedeki diğer bazı ücretsiz not alma uygulamalarına kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Henüz yorum yok

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

6. ColorNote Not Defteri Notları

ColorNote aracılığıyla

ColorNote, 3 milyondan fazla yorumda 4,9 puan alan Google Play mağazasındaki en popüler not alma uygulamasıdır. Basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile öne çıkan uygulama, kontrol listesi veya düz metin yoluyla not oluşturmaya olanak tanır.

ColorNote'un en iyi özellikleri

Hatırlatıcılar ve bildirimler, günlük yapılacaklar listenizdeki temel görevleri yönetmenizi kolaylaştırır

Bir bileşen özelliği, cihazınızın ana ekranına materyal notları eklemenizi ve oluşturmanızı sağlar

Arama fonksiyonu, metin tabanlı veya sesli arama yoluyla notları aramanızı sağlar

Şifre koruması, notlarınızı gizli tutmanızı sağlar

ColorNote sınırlamaları

Yalnızca Android için mevcuttur, bu nedenle masaüstü cihazlarda not paylaşamaz veya oluşturamazsınız

Sınırlı dosyalama sistemi, dosya sayısı arttıkça düzeni korumakta zorlanabilir

ColorNote fiyatlandırması

Ücretsiz

ColorNote puanları ve yorumları

G2: Henüz yorum yok

Capterra: Henüz yorum yok

7. Simplenote

Simplenote aracılığıyla

Basitliği ön planda tutan not uygulamaları arıyorsanız, Simplenote en iyi seçiminizdir. En önemli şeye odaklanarak, tüm gereksiz özellikleri ortadan kaldırır: düşüncelerinizi basit (ve dijital) bir şekilde düzenli tutmak.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Android'in ötesine geçme özelliği dahil olmak üzere tüm platformlarda gerçek zamanlı senkronizasyon

Anahtar kelime etiketleme ve sabitleme özellikleri, notlarınızı bulmanızı ve kategorize etmenizi kolaylaştırır

Herkesin notlarınızı görüntüleyebilmesini sağlayan genel paylaşım özelliği

Markdown desteği, WYSIWYG düzenleyici kullanmadan notlarınızı biçimlendirmenizi sağlar

Simplenote sınırlamaları

Görüntü, ses veya çizim desteği yok

Hataları düzeltmeyi zorlaştırabilen geri alma özelliği yoktur

Simplenote fiyatlandırması

Ücretsiz

Sustainer Plan: 19,99 $/ay, şirket tarafından uygulama bakım ve geliştirme masraflarına yardımcı olmak için bağış olarak değerlendirilir

Simplenote puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

8. Nimbus Not

Nimbus Note aracılığıyla

Nimbus Note ile, oluşturucunun süper notlar olarak adlandırdığı ses, video, metin, etkileşimli kontrol listeleri, elektronik tablolar ve tablolar gibi öğeleri tek bir uygulamada oluşturabilirsiniz. Açıklamalı web kupürleri ekleyin ve bu listedeki en gelişmiş seçeneğe sahip olun.

Nimbus Note'un en iyi özellikleri

PDF'ler ve tek tek sayfalar için gelişmiş web kırpma aracı, açıklama seçenekleri dahil

Bu listedeki tüm uygulamalar arasında en gelişmiş multimedya desteği

Kullanımı kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü, uygulamaya başlamak çok kolay

Not alma için hazırlık süresini en aza indiren yaygın not türleri için şablonlar

Nimbus Note sınırlamaları

Ücretsiz sürümde çok sınırlı özellikler, büyük ölçüde ücretli planlar için deneme amaçlıdır

Microsoft Excel ve Google E-Tablolar gibi alternatiflere kıyasla elektronik tablolar ve tablolar için sınırlı işlevsellik

Nimbus Note fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Nimbus Note derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

9. Paket Notlar

Paket Notlar aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, Bundled Notes, belirli bir gün, hafta veya ayda aldığınız notları kategorilere ayırmakla ilgilidir. Ancak bu, düzenleyicisinin saklanması gerektiği anlamına gelmez; sezgisel ve şık arayüzü, düşüncelerinizi not alma işlemini çocuk oyuncağı haline getirir.

Bundled Notes'un en iyi özellikleri

Notları Kanban tarzı panolara sıralayarak daha iyi görsel ilişkilendirmeler yapın

Notları gruplandırın ve etiketleyin, böylece daha sonra kolayca kategorilere ayırıp bulabilirsiniz

Gelişmiş özelleştirme özellikleriyle, kendileri için en uygun şekilde paketler oluşturun

Paket Notlar sınırlamaları

Notları, bunlardan yararlanabilecek diğer kişilerle paylaşma seçeneği yoktur

Sınırsız not ve web tarayıcıları için destek yalnızca abonelik planıyla kullanılabilir

Paket Notlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Paket Pro: 1,89 $/ay

Paket Notlar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Henüz yorum yok

Capterra: Henüz yorum yok

10. Standart Notlar

Standart Notlar aracılığıyla

Standard Notes açık kaynaklıdır, bu da onu bu listedeki diğer birçok seçenekten daha esnek hale getirir. Doğası gereği özelleştirilebilir, ancak yine de mevcut en iyi not alma uygulamalarından biri olmak için gelişmiş özelliklerine güvenebilir.

Standard Notes'un en iyi özellikleri

Gelişmiş uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama, gizli notlarınızın gizli kalmasını sağlar

Notları diğer platformlardan Standard Notes'a aktarmanın basit süreci, bu platformlardan geçişi kolaylaştırır

Net bir durum çubuğu ile gerçek zamanlı not senkronizasyonu, senkronizasyon ve yükleme/indirme işlemi hakkında sizi güncel tutar

IOS ve masaüstü cihazlar dahil tüm platformlarda sınırsız senkronizasyon

Standart Notlar sınırlamaları

Abonelik olmadan düz metin notlarla sınırlıdır

Notların senkronizasyonu ve şifrelenmesi, özellikle WiFi'ye bağlı mobil cihazlarda yavaş olabilir

Standart Notlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Verimlilik: Aylık 15 $

Profesyonel: Aylık 18 $

Standard Notes puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

ClickUp ile Android'de Not Alma İşlemlerinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

En iyi Android not alma uygulamaları arasında bir kazanan bulmak hiç de kolay değildir. Ancak, tüm büyük resmi ve entegrasyonları göz önünde bulundurduğunuzda, ClickUp açık ara önde.

İstediğiniz kadar notu kolayca oluşturabilirsiniz. Not Defteri, Belgeler ve AI özellikli toplantı özetleri gibi özelliklerden yararlanın. Yapılacaklar listenizi daha eyleme geçirilebilir hale getirmek için notlarınızı doğrudan görev yönetimine bağlayın.

En iyisi, tamamen ücretsizdir, böylece daha kapsamlı özelliklere geçmeden önce Android uygulaması olarak yeteneklerini test edebilirsiniz.

Başlamaya hazır mısınız? Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun!