Airtable Proje Yönetimi İncelemesi 2025 (Özellikler, Artılar, Eksiler, Fiyatlandırma)

Airtable sizin için doğru araç mu?

2012 yılında piyasaya çıktığında, Airtable proje yönetimi çevrelerinde blokun havalı çocuğu idi.

Ancak, on yıl önce olduğu kadar popüler mi?

Ve daha da önemlisi, bir hesap tablosu gerçekten proje yönetimi çözümü olabilir mi?

Bu Airtable incelemesi, takımınız için en iyi proje yönetimi yazılımı olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacak bu soruları yanıtlamanıza yardımcı olacaktır.

Uygulamanın özelliklerini, artılarını ve eksilerini ve Airtable fiyat planlarını ele alarak uygulama hakkında kapsamlı bir inceleme sunacağız.

Hadi başlayalım.

Airtable nedir?

Airtable, kullanımı kolay bir veritabanı ve elektronik tablo yazılımıdır. Kapsamlı bir veri tablosuna "kayıtlar" veya veri hücreleri eklemenizi sağlar. Bu ızgara görünümü, ön tanımlı Airtable çalışma alanınız olarak işlev görür.

Temel olarak, Airtable bir Excel veya Google E-Tablolar e-tablosunun en iyi özelliklerini alır ve bunları basit bir kullanıcı arayüzünde sunar!

Airtable elektronik tablosu, kullanıcılara şu konularda yardımcı olabilir:

Envanter verilerini yönetin

Referans öğelerin listelerini izleyin

Geçici bir CRM yazılımı oluşturun

Kimler kullanabilir?

Airtable'ın kullanıcı arayüzü temelde ızgaralı boş bir tuval olduğundan, neredeyse herkes kullanabilir. Envanterleri veya basit yapılacaklar listelerini izlemek isteyen kullanıcılar için mükemmel bir veritabanıdır!

Airtable'ın anahtar özellikleri nelerdir?

Airtable, önceden hazırlanmış şablonlar, özel görünümler, belge depolama, görev yönetimi ve izleme sunar.

.. Peki bu aracı bu kadar popüler yapan nedir?

Airtable'ın en iyi özelliklerine daha yakından bakalım:

1. İlk Airtable tabanınızı hızlıca oluşturmanıza yardımcı olacak önceden hazırlanmış şablonlar

Airtable çalışma alanını kurmak yeni Airtable kullanıcıları için gerçekten karmaşık olabileceğinden, yazılım size yardımcı olmak için yüzlerce hazır şablon sunar.

Bu şablonlar, kişisel projelerden geleneksel iş temalarına kadar geniş bir aralıkta yer almaktadır, örneğin:

"Kullanıcı Araştırması"

"Sosyal Medya Kampanyaları"

"Hata ve Sorun Takipçisi"

Airtable veritabanını ne amaçla kullanırsanız kullanın, Airtable evreninde ihtiyaçlarınızı karşılayacak hazır şablonlar bulabilirsiniz.

2. Farklı uygulamalar için özel görünümler

Airtable uygulaması, Takvim görünümü gibi farklı özel Airtable görünümleri oluşturmanıza olanak tanır ve böylece takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlamanıza yardımcı olur.

Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Klasik hesap tablosu: Excel ve Google E-Tablolar'a benzer bir hesap tablosu/ızgara görünümü görüntüler

Takvim: Takvim görünümü, Airtable kayıtlarını gönderim tarihleri gibi tarih sütunlarına göre görüntüler

Galeri: görüntüler ve belgeler gibi ek dosyaları gösteren kart odaklı görünüm

Kanban: Kanban panosu, Trello ve ClickUp gibi Agile proje yönetimi araçlarında kullanılan popüler bir yığılmış kart biçimidir

Not: Araç tüm bu Airtable görünümlerini desteklerken, her Agile projesinin ihtiyaç duyduğu temel Gantt grafiği görünümü özelliği yoktur.

Bonus: Coda Vs. Airtable

3. Belge depolama, proje dosyalarını tek bir yerde tutar

Airtable, veritabanı kayıtlarınızda çeşitli ek dosyaları saklamanıza olanak tanır.

Çeşitli fiyat planlarında 2 GB ile 1000 GB arasında değişen depolama alanları elde edersiniz. Bu sayede, alanınız dolmadan proje verilerinizi Airtable tabanınızda kaydedebilirsiniz.

Evet, henüz düzenlemeye gerek yok!

Airtable uygulaması, ek dosyalarınız için aşağıdakiler gibi birden çok biçimi de destekler:

Görseller ve videolar

PDF belgeleri

CSV dosyası desteği dahil olmak üzere elektronik tablolar

4. Görev yönetimi ve izleme

Eskiden insanlar proje yönetimi için Excel ve Google E-Tablolar kullanırdı!

Bu, özel proje yönetimi araçlarının ortaya çıkmasından önceydi — bunların çoğu artık Airtable alternatifleri haline geldi.

Queen veya Phil Collins'i dinlemek anılarınızı canlandırmaya yetmezse, ücretsiz Airtable elektronik tablo veya ızgara görünümü ile temel bir görev yönetim sistemi oluşturabilirsiniz.

Airtable çalışma alanınızdaki tabloları, bir kişinin bir görevde ne kadar zaman harcadığı gibi görev verilerini girmek için kullanabilirsiniz. Bu şekilde, düzenli olarak manuel olarak güncellediğiniz takdirde, proje durumlarına hızlı bir şekilde genel bakış elde edebilirsiniz

Daha fazla esneklik için, Takvim görünümünü takımlarınızla paylaşarak proje zaman çizelgelerini ve yapılacaklar listelerini planlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Ama bekleyin.

Artık özel proje araçları varken neden hala proje yönetimi için elektronik tablo kullanasınız ki?

Ben de bilmiyorum!

Ancak Airtable, bu kişiler için tasarlanmıştır.

5. Airtable blokları üçüncü taraf eklentileri entegre edebilir

Airtable entegrasyonunu destekleyen üçüncü taraf eklentilere "Bloklar" denir

Airtable, bir proje yönetimi uygulamasında beklediğiniz temel özelliklere (çoğu Airtable alternatifinin sunduğu özellikler) sahip değildir.

Bloklar, aracın dezavantajlarını telafi etmek için Google Drive gibi eklentilerle çalışmanıza olanak tanır.

Popüler entegrasyonlarından bazıları şunlardır:

Slack: anlık mesajlaşma ve iletişim aracı

GitHub: yazılım geliştirme platformu

WordPress: ücretsiz açık kaynaklı içerik yönetim sistemi

Stripe: çevrimiçi ödeme işleme platformu

Not: Burada dezavantajı, Blokların temel Airtable fiyatlandırma planlarına dahil olmamasıdır. Airtable Google entegrasyonlarının kilidini açmak için önemli miktarda para ödemeniz gerekir.

Airtable'ın avantajları

Peki neden Airtable'ı kullanmalısınız?

Airtable markası temelde sadece güzel görünümlü bir elektronik tablo olsa da, birkaç avantajı vardır:

1. Her türlü işe uyarlanabilir

Airtable'ın kullanıcı arayüzü, hemen hemen her işe uygun temel bir elektronik tablo biçimini izler.

Airtable kullanıcıları, kendileri için en uygun Airtable görünümleri arasından seçim yapabilir ve hatta veri değerlerini çeşitli biçimlere göre özelleştirebilir, örneğin:

Para birimi

Tarihler

Uzun metin

Önceden ayarlanmış değerler

Mevcut iş akışlarınızı kolaylaştırmak için Blocks aracılığıyla üçüncü taraf uygulama eklentilerini Airtable veritabanınıza entegre edebilirsiniz. Alternatif olarak, Zapier entegrasyonu da birkaç uygulamaya bağlanmak için kullanılabilir.

2. Dosyaları ve Airtable verilerini kolayca paylaşın

Takım işbirliği özelliklerinin eksikliğini telafi etmek için, araç Airtable kullanıcılarının dosya ve verileri kolaylıkla paylaşmasına olanak tanır. Bu özellik, ücretsiz Airtable planında bile sunulmaktadır.

Masaüstü uygulamaları ve iOS ve Android platformlarında mobil uygulaması ile dosyalarınıza her yerden erişebilirsiniz. Ayrıca, büyük dosya depolama sınırları sayesinde, takımınızın indirebilmesi için büyük dosyaları yükleyebilirsiniz.

Hesap tablosu verilerinizi paylaşmak söz konusu olduğunda, Airtable birkaç seçenek sunar:

Çeşitli görüntüleme izinleriyle bağlantıları paylaşın

Airtable tabanınızı web sitelerinize yerleştirin

Uygulamanızı özelleştirmek için tabanınızın Airtable API anahtarını kullanın (tüm Airtable kullanıcıları, Airtable API belgeleri aracılığıyla API anahtarlarına erişebilir)

Airtable İçe Aktarıcı, Zapier veya Airtable entegrasyonunu destekleyen diğer uygulamalar aracılığıyla verilerinizi Google E-Tablolar'a aktarın

Bu seçenekler, Airtable veritabanınızı veya sonuçlarınızı istediğiniz kişiyle anında paylaşmanızı sağlar!

Airtable'ın 6 dezavantajı

Airtable kullanışlı bir yazılım olsa da, mükemmel bir yönetim uygulaması değildir.

Yani, bu temelde bir veritabanı yönetimi aracıdır — bir proje aracı değildir!

Diet Coke içmek gibi bir şey.

Gerçek gibi davranmasına rağmen, gerçek olmaktan çok uzak.

Hepimiz biliyoruz.

Airtable'ın 6 dezavantajı:

(belirli bir dezavantaja gitmek için bağlantılara tıklayın)

Modern proje yönetimi platformları, gerçek zamanlı işbirliği ve geri bildirim üzerine odaklanmaktadır.

Ancak Airtable bu amaç için tasarlanmamıştır.

Airtable markasından farklı olarak, gerçek araç daha çok bir tablodaki veriler arasındaki ilişkileri temsil etmeye yardımcı olan ilişkisel bir veritabanıdır.

İlişkisel veritabanı nedir?

Bunu sormanız gerektiği gerçeği bile, bu konunun ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor, değil mi?

Bu, Airtable'ın kolay işbirliği veya iletişime odaklanmadığı anlamına gelir. Takımınız için bir yorum bırakmak istiyorsanız, doğru kaydı bulmak için birden fazla arama yapmanız gerekir.

Ve hepimiz yüzlerce mesajı incelemek ne kadar eğlenceli olduğunu biliyoruz!

Bundan kurtulmanın tek yolu, Airtable'ı başka bir proje yönetimi yazılımına bağlamaktır.

Ama bunun ne anlamı var?

Takım üyelerinizle iletişim kurmak istiyorsunuz, değil mi?

İlişkisel veritabanına veya başka karmaşık ve alakasız terimlere ihtiyacınız yok.

İhtiyacınız olan şey yorum bölümleri.

Neyse ki, ClickUp tam da bunu sunuyor.

ClickUp, Slack gibi her görevde yorum bırakmanıza olanak tanır!

İhtiyacınız olan tüm konuşmaları tek bir yerde yapın!

Ve daha fazlası var..

Elbette, birine bir şey yapmasını isteyen bir yorum bırakabilirsiniz, ancak insanlar bunu ne sıklıkla yapar?

Ve saçınızı yolmak bu duruma karşı tamamen "meşru" bir tepki olsa da, verimli bir çözüm değildir.

Ama endişelenmeyin, ClickUp sizin için her şeyi halleder.

ClickUp'ın atanan yorumlar özelliği, kolay inceleme ve revizyon için yorumlardan eyleme geçirilebilir görevler oluşturmanıza yardımcı olur. Bunları takımınızdaki herkese (kendiniz dahil) atayabilirsiniz.

Takım üyesi etiketlenir ve görevle ilgili bir bildirim bile alır. Yorum, çözülene veya başka birine yeniden atanana kadar kolay erişim için görev tepsisinde de görünür.

Atanmış yorumlar sayesinde, yorumlarınızın yanıtlanmamasından endişelenmenize gerek kalmayacak!

Airtable Eksileri #2: Büyük resim görünümünün olmaması

Proje yöneticilerinin sıkça sorduğu birkaç soru:

Bu görevin durumu nedir? İlerleme nasıl gidiyor? Donutlarım nerede?

(Ciddiyim! Kim donut istemez ki?!)

Bir kullanıcı Airtable'ı kullandığında, bu soruları yanıtlamak ve neler olup bittiğini anlamak neredeyse imkansızdır. Görev yönetimi için herkes tablolarını manuel olarak ve size erişim izni vermelidir.

O zaman bile, istediğinizi bulmak için her takımın tabloları arasında geçiş yapmaya devam etmeniz gerekecek! Bu can sıkıcı değilse, ne can sıkıcı olabilir ki?

Çift katlı, şekerli donutları munching yerine tabloları karıştırarak tüm zamanınızı boşa harcarsınız.

Ve bu makul bir ödün değildir.

Hiç.

ClickUp çözümü: Özel Görev Durumları

Yöneticiler, bir projede neler olup bittiğini her zaman bilmelidir.

Herkesin işlerini inceleyerek neler olup bittiğini öğrenmek için zamanları yok.

İlerlemeye hızlı bir genel bakış sağlamak için ClickUp, özel görev durumları eklemenize olanak tanır!

Neler olup bittiğini öğrenmek için durumuna hızlıca bakmanız yeterlidir, ardından diğer işlerinize geri dönebilirsiniz!

Bu durumlar her takım ve kuruluş için özel olarak özelleştirilebilir.

Örneğin, bir tasarım takımı "tel kafes" ve "konsept" gibi durumları kullanırken, yazılım geliştirme takımları "inceleme" veya "bulunan sorunlar" gibi durumları kullanmayı tercih edebilir. Bu şekilde, herkes tek bir bakışta ilerlemeyi kontrol edebilir.

ClickUp gibi bir proje yönetimi uygulamasıyla, takımlar arasındaki ilerlemeyi hızlı ve verimli bir şekilde analiz edebilirsiniz!

Airtable Eksileri #3: Görevler (ve alt görevler) kullanımı neredeyse imkansız

Bazen bir görev planlanandan daha fazla iş gerektirebilir, değil mi?

Ancak Airtable'da görevleri yönetmek neredeyse imkansızdır.

Yani, Airtable'da görevler var mı?

Kısa cevap:

Uzun cevap:

Belirli yorumlar ekleme özelliği olmayan satırları vardır.

Görevleri gerçekten kullanmak veya organize etmek için çok fazla çaba sarf etmeniz gerekecek ve bu da bir proje yönetimi yazılımının amacını ortadan kaldırır.

Alt görevleri sormaya bile gerek yok!

Bunları yapmak için, ihtiyacınız olan görevleri içeren başka bir tablo oluşturmanız ve bağlantı vermeniz gerekir.

Cidden. Dağınıklık, kafa karışıklığı ve karmaşıklıktan bahsedelim!

ClickUp, anında harekete geçmek ile ilgilidir.

Bunu oluşturduğunuz her görevde bulacaksınız.

Güncelleme mi gerekiyor? Tamamlandı

Birine bir şey atamanız mı gerekiyor? Tamamlandı

Bir şeyi iptal etmek mi istiyorsunuz? Tamamlandı

Kahvenize daha fazla şeker mi lazım? Henüz bunu yapamıyoruz, ancak üzerinde çalışıyoruz!

Görevler, ClickUp'ın en önemli parçasıdır.

Bu nedenle, görevleri listeler arasında taşıyabilir veya istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

Alt görevler, yapınıza ek bir katman ekleyerek görevleriniziniçinde ayrıntılı hedefler ve yapılacaklar listeleri tanımlamanıza olanak tanır. Normal görevler gibi, alt görevlere de atanan kişiler, son teslim tarihleri ve öncelikler gibi bilgi katmanları ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın kontrol listeleri ile takımınız bir görevi tamamlamak için güç kazanabilir.

ClickUp'ın kontrol listeleri şunları destekler:

İç içe yerleştirme: her kontrol listesi, istediğiniz kadar ayrıntılı bilgi alabilmeniz için birden fazla alt öğe içerebilir Sürükle ve Bırak işlevselliği: öğeleri kolayca taşıyarak listenizi yeniden planlayın Öğeleri atama: liste öğelerini belirli takım üyelerine atayın Şablonlar: projelerinize anında ekleyebileceğiniz kontrol listesi şablonları oluşturun

Her ayrıntıda bu kadar çok özelleştirme olunca, kendinizi bir dönem draması çekiyormuş gibi hissedeceksiniz!

Airtable Eksileri #4: Ayrıntılı raporlama özelliklerinin olmaması

Airtable, kullanıcıya ayrıntılı yerleşik raporlar sunmaz.

Kullanılabilir tek raporlar, Airtable Blokları aracılığıyla temel grafikler ve raporlardır ve bunlar çok pahalıdır .

Airtable'da, işlerin plana göre ilerleyip ilerlemediğini öğrenmek için proje ilerlemenizi analiz etmenin pratikte hiçbir yolu yoktur!

ClickUp, projenizin ilerlemesinden haberdar olmanızı sağlayan çok sayıda güçlü raporlama özelliğine sahiptir.

Ve "tonlarca" derken, gerçekten tonlarca demek istiyoruz.

Hızlı ve Öfkeli serisinin devam filmlerinin sayısından daha fazla grafik var!

Aracın yerleşik Gantt Grafiği Görünümü, projelerinizi kolayca takip etmenizi sağlar. Projelerinizin nasıl ilerlediğini görmek için sadece bir bakış yeterlidir.

Ve hepsi bu kadar değil.

ClickUp'ın grafikleri, birçok süreci gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Otomatikleştirebilecekleri şeylerden bazıları şunlardır:

Program değişikliklerine göre bağımlılıkları yeniden ayarlayın

Toplam görevlerden tamamlanan görevlere göre proje ilerleme yüzdelerini belirleyin

Mevcut ilerlemeyi beklenen ilerlemeyle karşılaştırın

Son teslim tarihlerine uymak için yapmanız gereken görevleri öğrenmek için kritik yolu belirleyin

Ve Gantt grafikleri, raporlama özellikleri söz konusu olduğunda buzdağının sadece görünen kısmı!

ClickUp'ın güçlü Gösterge Panelleri , proje verilerinize görsel bir genel bakış sunar.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda gösterge paneli bileşeni vardır, örneğin:

Hız grafikleri: görevlerin tamamlanma oranını belirler görevlerin tamamlanma oranını belirler

Burndown grafikleri: kalan işi analiz etmenize yardımcı olmak için takımın hedef çizgilerine göre ilerlemesini vurgular

Burnup grafikleri: kapsamınıza göre ne kadar işin tamamlandığını gösterir kapsamınıza göre ne kadar işin tamamlandığını gösterir

Toplam akış grafikleri: zaman içinde projenizin ilerlemesini izler zaman içinde projenizin ilerlemesini izler

Airtable Eksileri #5: Yerel zaman takibi yok

Her görevin ne kadar sürdüğünü bilmek ister misiniz?Ücretsiz Airtable planında bu mümkün değildir.

Başka bir Airtable entegrasyonu veya eklentisi olmadan proje zaman tahminleri yapamaz veya zamanı izleyemezsiniz

Bu sadece rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda Airtable Blokları sadece Airtable Pro planı ve Enterprise planı gibi premium planlarda kullanılabilir.

Basit bir zaman takibi özelliği için en az 20 $/ay kullanıcı başına ödemeniz gerekecek!

Ya da belki saatinizi kullanıp sayıları başka bir elektronik tabloya girebilirsiniz?

Sonuçta, ihtiyacınız olan şey tam da bu: bir tane daha elektronik tablo.

ClickUp, her bir görev için harcanan zamanı kaydedebilen Google Chrome Uzantısı ile yerel bir zaman izleyici özelliğine sahiptir.

Artık bir görevin ne kadar sürdüğünü tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız.

Ya da başka bir hesap tablosu oluştururken saatinizi kullanmak 😉

Her görev, zamanı ayrı gruplar halinde de saklar, böylece her bir kişinin göreve ne kadar zaman ayırdığını görebilirsiniz.

*Daha da iyisi ne mi? %100 ÜCRETSİZ.

ClickUp, size ayrıntılı bilgiler sunmak için çeşitli zaman takibi araçlarıyla bile entegre olur. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Time Doctor

Pomodoro Zamanı

TimeCamp

ve daha fazlası!

Airtable Eksileri #6: Pahalı fiyat planları

Airtable ücretsiz bir plan sunsa da, işlevselliği çok sınırlıdır.

Temel Airtable planları Blokları kullanmanıza izin vermediğinden, zaman takibi veya raporlama özelliklerinden yararlanamazsınız.

Bloklar veya kişisel ve kilitli görünümler gibi temel özellikler için, Airtable maliyetiniz daha pahalı Airtable planlarıyla kullanıcı başına en az 20 $/ay'a yükselecektir!

COVID-19 geçtikten sonra planladığınız tatile veda edin!

Airtable'ın maliyet modeline daha yakından bakalım:

Airtable fiyatlandırma modeli

Airtable, aralarından seçim yapabileceğiniz üç fiyat planı sunar:

A. Airtable Ücretsiz plan: ücretsiz

Sınırsız taban ve taban başına 1200 Airtable kaydı. Taban başına 2 GB depolama ve tüm görünümler dahil.

B. Airtable Plus planı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Tüm "Ücretsiz" özelliklerin yanı sıra 5000 Airtable kaydı ve taban başına 5 GB dahildir.

C. Airtable Pro planı: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Tüm "Plus" özellikleri, 50.000 kayıt, taban başına 20 GB içerir ve oluşturduğunuz tüm Airtable formlarından Airtable markasını kaldırır.

Airtable pro planı ayrıca size Bloklar ve… daha fazla renk seçeneği?

ClickUp çözümü

Her kullanıcı için aylık 20 $ veya hatta 10 $ ödemek, çoğu proje takımı için toplam Airtable maliyetini hızla aylık 200 $'ın üzerine çıkarabilir.

Neden mi?

*ClickUp, çok daha uygun fiyatlarla çok daha fazla özellik sunarken, neden Airtable gibi bir ilişkisel veritabanı platformu için bu kadar çok para ödeyesiniz?

ClickUp size üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz Plan : Sınırsız görev ve kullanıcı ile 7/24 müşteri desteği

Sınırsız ( ayda kullanıcı başına 5 $ ): "Ücretsiz" özellikler + sınırsız depolama alanı, görünümler, gösterge panelleri ve entegrasyonlar sunar

İş (aylık kullanıcı başına 9 $): "Sınırsız" özellikler + Google tek oturum açma + hedef klasörleri + ekstra misafirler + gizli görünümler ve daha fazlasını sunar

Airtable planlarından farklı olarak, ClickUp izleme özellikleri, sınırsız görev ve 24/7 müşteri desteğini ÜCRETSİZ planında sunar!

Ve kullanıcı başına aylık sadece 5 $ karşılığında, gelişmiş raporlama için gösterge panelleri ve proje yönetiminizi kolaylaştırmak için entegrasyonlar elde edersiniz.

Böylece, planladığınız tatil, yeni bir dizüstü bilgisayar veya bir aylık donut stoğu için yeterli paranız kalır!

Sonuç

Airtable uygulaması, bulut tabanlı bir ilişkisel veritabanı ve elektronik tablo yazılımı istiyorsanız kötü bir araç değildir!

Ancak Airtable'ın kullanışlılığı burada sona eriyor.

Unutmayın, bu bir proje yönetimi aracı değildir!

Dünyanın en iyi proje yönetimi uygulaması ücretsiz olarak sunulurken, neden etkisiz bir araç için para ödeyesiniz?

ClickUp, bu Airtable incelemesinde ele alınan tüm özelliklerin daha iyi sürümlerine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda cep dostu fiyatlarla tonlarca ek özelliğe de sahiptir.

Kanban, Scrum veya başka bir proje yönetimi yöntemini tercih edin, ClickUp ihtiyacınız olan tek araç!

Neden ClickUp'a kaydolup bugün denemiyorsunuz?