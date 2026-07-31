Pazarlamacılar için Claude Code: Kendi Pazarlama Araçlarınızı Oluşturmak İçin Kod Yazmaya Gerek Olmayan Bir Kılavuz

Her pazarlama takımının, bir stratejistin öğleden sonrasını harcamaya değmeyecek kadar tekrarlayıcı, ancak hazır araçlar için fazla spesifik olan akışları vardır. Bir açılış sayfası kalite kontrol aracı. Bir kampanya özeti oluşturucu. Bir meta veri biçimlendirici. Bir Google Ads dışa aktarma temizleyicisi. Elle yaptığınız, elektronik tablolarda bir araya getirdiğiniz veya operasyon ekibinden boş bir sprintleri olduğunda oluşturmalarını istediğiniz türden şeyler.

İşte Claude Kod'un pazarlamacılara sunduğu vaat tam da budur.

Claude Code, bunları size ait araçlara dönüştürür. Siz ş akışını tanımlar, çıktıyı inceler ve komut istemlerini ayarlarsınız. Claude Code ise komut dosyalarını, API çağrılarını ve hata işleme kodlarını yazar. Bir pazarlamacı üç farklı yapıyı (içerik üretimi, potansiyel müşteri zenginleştirme, raporlama) belgeledi ve her seferinde aynı model izlendi: insan mantığı tanımlar, ajan kodu yazar.

Ancak "kodsuz" demek "düşünmesiz" demek değildir. Claude Code, net talimatlara, anlaşılır örneklere, sınırlamalara ve kapsamlı bir insan denetimine ihtiyaç duyar. Ş Akışının tam olarak ne yapacağını, nerede hata verebileceğini, girdinin neye benzediğini ve "iyi" çıktının ne anlama geldiğini tam olarak bilmeniz gerekir. Ayrıca bu bilgileri Claude'a son derece ayrıntılı bir şekilde sunmanız gerekir. Bu kılavuzda Claude Code'un ne olduğu, pazarlamacılara nasıl yardımcı olduğu, maliyeti, nasıl kurulacağı, kullanıma nasıl başlanacağı ve nasıl etkili bir şekilde yönlendirileceği konuları ele alınmaktadır.

Claude Kod Nedir?

Claude Code, Anthropic’in Claude’un ajan tabanlı sürümüdür. Terminal veya masaüstü uygulama üzerinden yerel olarak çalışır ve dosyalarınıza, bağlı uygulamalarınıza ve çok adımlı ş akışlarına doğrudan erişim sağlar.

Claude'u bir tarayıcı sekmesinde kullandıysanız, Claude Code'u daha geniş bir erişime sahip aynı zeka olarak düşünün. Sadece bir sohbet penceresinde yanıt vermek yerine, belgelerinizi açabilir, Google Drive'dan veri alabilir, diğer bağlı araçlarla bağlantı kurabilir ve bilgisayarınızda dosya oluşturabilir ve düzenleyebilir.

Pazarlamacılar neden bir kodlama aracı kullanıyor?

Pazarlamacılar, CRM'ler, reklam kütüphaneleri, analiz verileri dışa aktarımları ve iletişim araçları gibi gerçek iş sistemleriyle entegrasyonlar sağladığı için Claude Code'u tercih ediyor. Sıradan bir sohbet robotu ise bunların hiçbirine erişemez.

Geçen ayın kampanya sayılarını biçimlendirilmiş bir rapora aktarmak için bir kez ayarlayın; bir dahaki sefere istediğinizde yapılacak şeyi unutmazsınız.

Adındaki "kod" kelimesi insanları yanıltıyor ve dürüst olmak gerekirse, bu bağlamda biraz yanlış bir isimlendirme. Claude Code'u, herhangi bir sohbet robotuna komut vereceğiniz gibi, sade İngilizceyle çalıştırırsınız. Karşınıza çıkan ise sizin oluşturduğunuz bir işlevdir ve ihtiyaç duyduğunuzda istediğiniz zaman tekrar çalıştırabilirsiniz.

Tek seferlik çıktı ile yeniden kullanılabilir yetenek arasındaki bu ayrım, bu kılavuzun ana konusudur. Ayrıca, her sürüm aynı şekilde çalışmadığından, hedefinize ulaşmanızı sağlayacak Claude sürümünü net bir şekilde belirlemeniz de bu nedenle önemlidir.

Pazarlamacıların bilmesi gereken Claude kod terimleri

Claude Kod, geliştirici dilinde sunulur, ancak temel kavramları oldukça basittir:

Terim Bunun anlamı Pazarlama örneği CLAUDE. md Claude'un otomatik olarak okuduğu bir proje talimat dosyası Hedef kitlenizi, marka kurallarınızı, onaylanmış iddialarınızı ve inceleme kontrol listenizi saklayın Beceri Yeniden kullanılabilir talimatlar, örnekler ve destekleyici dosyalardan oluşan bir set Her seferinde aynı içerik güncelleme veya açılış sayfası inceleme sürecini uygulayın Slash komutu Komut satırından kaydedilmiş bir eylemi başlatan bir kısayol Google Ads metin ş Akışını çalıştırmak için /rsa yazın Ajan veya alt ajan Daha büyük bir görevin bir kısmını üstlenen ayrı bir Claude çalışanı Bir ajanın rakipleri araştırmasını, diğerinin ise iddiaları kontrol etmesini sağlayın MCP konektörü Claude'un harici araçları ve verileri kullanmasını sağlayan bir bağlantı Google Drive'dan bir özet alın veya ClickUp'ta bir görev oluşturun Hook Ş Akışında belirlenen bir noktada tetikleyici ile tetiklenen otomatik eylem Claude bir CSV dosyasını düzenlemeyi bitirdiğinde her zaman bir biçim denetimi yapın

Claude Sohbet, Cowork ve Claude Kod: Hangisini Ne Zaman Kullanmalı?

Hızlı düşünme ve metin oluşturma için Claude Chat’i, bağlı uygulamalarınız arasında çok adımlı işler için Claude Cowork’u ve derin dosya erişimi ile yeniden kullanılabilir beceriler ve araçlar oluşturmak için Claude Code’u kullanın. Üçü de aynı temel Claude modelleri üzerinde çalışır. Aralarındaki fark, erişim kapsamındadır.

Aradaki farkları göstermek için:

Boyut Claude Chat Claude Cowork Claude Kod Nedir? Zaten bildiğiniz sohbet penceresi Bilgi işleri için bir ajan tabanlı uygulama Bilgisayarınızda, terminalde, masaüstü uygulamasında veya web üzerinde (yeni) çalışan bir ajan tabanlı araç En uygun olduğu alanlar Hızlı taslaklar, beyin fırtınası, tek seferlik yanıtlar Bağlantılı uygulamalar arasında çok adımlı görevler Dosyalarınıza bağlı, yeniden kullanılabilir beceriler, ajanlar ve araçlar oluşturma Dosya erişimi Yükleme yapabilir, ancak Google Drive gibi bazı bağlayıcıları destekler Evet, konektörler aracılığıyla Yerel dosya ve klasörlere doğrudan erişim Zamanlama Hayır Evet, yerel olarak Evet, bulut üzerinden planlanan görevler aracılığıyla; bulut Rutinleri, Anthropic tarafından açıkça "araştırma önizlemesi" olarak etiketlenmiştir. Teknik bilgi gerektirmeyen kullanım kolaylığı En yüksek Yüksek Başlangıçta biraz zor, ancak ayarlandıktan sonra çok hızlı

Gerçek şu ki, bu araçlar arasındaki sınırlar belirsizdir. Teknik olarak üçü de dosyalara erişebilir, çok adımlı görevleri yürütebilir ve artık işleri planlayabilir. Asıl fark, daha sonra ne kadar otomasyon elde edebileceğiniz karşılığında, başlangıçta ne kadar kurulum yapmaya hazır olduğunuzda ortaya çıkar.

Eğer sadece metin yazıyorsanız, sohbet daha hızlıdır ve buradan okumayı bırakabilirsiniz. Bu kılavuzun geri kalanı, aynı inceleme veya araştırma görevini beşinci kez yaparken kendinizi yakaladığınız ve “Bunun bir araç olması gerekirdi” diye düşündüğünüz anlar içindir.

Teknik Bilgisi Olmayan Pazarlamacılar Claude Kod ile Neler Oluşturuyor?

En kullanışlı Claude Code projeleri, genel amaçlı içerik oluşturucular değildir. Pazarlamacılar, mevcut çerçeveleri, kalite kontrollerini ve tekrarlayan görevleri, halihazırdaki iş süreçlerine göre tasarlanmış küçük araçlara dönüştürüyor. İşte Claude Code'un pazarlamacıların hayatını kolaylaştırdığına dair bazı örnekler.

Reklam şablonlarına metinleri aktaran bir Figma eklentisi ve Google Ads taslak oluşturma ş Akışı

Anthropic'te büyüme pazarlamacısı olarak çalışan Austin Lau, Claude Code'dan önce hiç kod yazmamıştı. Bir hafta içinde her ikisini de geliştirdi:

Google E-Tablolarından başlık metinlerini alıp reklam çerçevelerine uygulayan, bir saatten kısa sürede geliştirilen bir Figma eklentisi, artık her toplu güncellemede yaklaşık 30 dakika zaman tasarrufu sağlıyor.

Marka ses kılavuzlarına uygun Google Ads metinlerini hazırlayan ve bunları yüklemeye hazır CSV dosyası olarak dışa aktaran bir /rsa ş akışı, reklam başına işleme süresini 30 dakikadan 30 saniyeye indiriyor

Özel bir çerçeveye göre puanlama yapan bir ana sayfa pozisyon denetleyicisi

Bu araç, B2B ana sayfalarını belirli bir pozisyonlandırma çerçevesine göre değerlendirir: Ana başlık bölümü, bu sayfanın kime yönelik olduğunu ve neden farklı olduğunu açıklıyor mu? Ana başlık ve sayfanın tamamını ayrı ayrı puanlar, ardından başlıkların yeniden yazılmasını önerir. MKT1'in kurucusu Emily Kramer, bunu kendi şablonlarına bağlı bir Claude Skill olarak geliştirdi, gerçek şirket sitelerinde test etti ve doğruluk oranını yaklaşık %60'tan %90'a çıkarmak için dört revizyon turu gerçekleştirdi.

Geçmiş performans verilerini temel alarak gönderileri araştıran, taslaklarını hazırlayan ve iyileştiren on bir beceriden oluşan bir içerik sistemi

Bu sistem tek seferde oluşturulmadı. Sistem, ş akışında gerçek bir eksiklik ortaya çıktıkça her bir beceri tek tek eklenerek büyüdü. Konuları araştırır, gönderilerin taslaklarını hazırlar ve daha önce gerçekleştirilenlere dayanarak bunları revize eder; tüm bunlar paylaşılan bellek ile birbirine bağlanır. HubSpot'un Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Kieran Flanagan, bu sistemi oluşturmak için aylarca uğraştı; bu, bu tür sistemlerin çoğunun gerçekte nasıl oluşturulduğuna daha yakındır.

Özet aşamasından CMS'ye hazır hale gelene kadar üç saat süren bir blog üretim süreci

Bu ş akışı, blog üretimini baştan sona yönetir: editoryal özet temelinde yazı taslağını hazırlar, görseller oluşturur ve yerleştirir, SEO meta verilerini yazar ve ilgili içeriklere çapraz bağlantılar kurar; tüm bunlar MCP üzerinden bağlanan araçlar aracılığıyla gerçekleştirilir. İki kişilik ajans RSL/A'nın kurucusu Rahul Lalia, tam bir gün süren bir süreci ortadan kaldırmak amacıyla bu sistemi geliştirdi.

Eskiden tam bir gün süren işler (yazı yazma, görsel bulma, meta verileri doldurma, CMS'ye girme) artık kendi incelemesi de dahil olmak üzere yaklaşık üç saat sürüyor.

İki gün içinde her biri özel görseller ve eksiksiz meta veriler içeren 12 gönderiyi toplu olarak hazırladı; daha önce böyle bir temponun gerçekçi olmadığını söylüyor.

Sınırları konusunda açık sözlü. Araç, onun tarif ettiği işleri yerine getiriyor, ancak strateji, müşteri ilişkileri ve kötü bir fikri reddetme sorumluluğu hâlâ tamamen kendisine ait.

Sayıları sadece görüntülemekle kalmayıp, yorumlayan bir gösterge paneli

Çoğu gösterge paneli size grafikler gösterir. Bu gösterge paneli ise neyin değiştiğini, bunun önemli olup olmadığını ve bundan sonra yapılacakları söyler. En önemli özelliği, aşağıdakileri sunan “Bir Bakışta” bölümüdür:

Neler geliştirildi ve bu neden önemli?

Neler geriledi ve bu durum endişe edilmeyi gerektiriyor mu?

Gerçek sayılara dayalı iki veya üç öneri

Kod deneyimi olmayan bağımsız bir pazarlama stratejisti olan Victoria Boyd, bu aracı birkaç öğleden sonra içinde geliştirdi.

Bu yapıların ortak noktaları Bu pazarlamacıların her biri, başlangıçta tek bir dar kapsamlı görevle işe başladı: yaratıcı düzenlere metinleri yerleştirmek, bir ana sayfayı bilinen bir çerçeveye göre incelemek, bir blog üretim motoru oluşturmak. En etkili örneklerde, karar verme sürecinin önemli olduğu noktalarda her zaman bir insan devreye girmiştir. Lau, her reklam yayınlanmadan önce onu inceler. Kramer, kendi Skill'ini daha önce kendisi tarafından yapılan değerlendirmelerle karşılaştırır. Lalia ise her gönderi yayınlanmadan önce onu gözden geçirir. Daha gelişmiş uygulamalar asıl sınırı ortaya koyuyor: Bir pazarlamacının kod yazması gerekmeyebilir, ancak aracın arkasındaki strateji, onu kullanışlı kılan incelik ve aracın veremediği kararlar hâlâ tamamen insana aittir. Claude Code, teknik bilgisi olmayan pazarlamacılar için işte bu noktada en yararlıdır. Temel olarak, zaten derinlemesine anladıkları bir süreci, mühendislik takımının muhtemelen onlar için geliştirecek zamanı bulamayacağı bir araca dönüştürmelerini sağlar.

Bir Pazarlamacı Olarak Claude Kodunu Kullanmaya Nasıl Başlayabilirsiniz (Kod Yazmaya Gerek Yok)

Programlama öğrenmenize veya bir öğleden sonranızı geliştirici araçlarını yapılandırmakla geçirmenize gerek yok. En kolay yol, Claude Code'un bilgisayarınızdaki bir klasörle doğrudan çalıştığı Claude masaüstü uygulamasıdır. İsterseniz terminal hâlâ kullanılabilir, ancak pazarlamacılar başlangıçta bunu atlayabilirler.

İşte boş bir klasörden yeniden kullanılabilir bir pazarlama ş Akışına giden en basit yol:

1. Adım: Claude Kod'a erişim sağlayın

Claude Code, Claude Pro ve Max planlarına dahildir ve ayrıca Team, Enterprise ve Claude Console hesapları üzerinden de kullanılabilir. Ücretsiz Claude planında Claude Code bulunmaz.

Tek başına çalışan bir pazarlamacıysanız, temel iş akışlarını test etmek için genellikle Pro sürümü yeterlidir. Büyük araştırma klasörlerini incelemek veya aynı anda birden fazla işi yürütmek gibi daha yoğun kullanımlar için daha yüksek bir sınır gerekebilir.

2. Adım: Claude masaüstü uygulamasını yükleyin

macOS veya Windows için Claude'u indirin, oturum açın ve uygulama içinden Claude Code'u açın. Anthropic artık Chat, Cowork ve Claude Code'u aynı masaüstü uygulama üzerinden çalıştırıyor; bu nedenle her biri için ayrı bir kurulum gerekmiyor.

Bu, kod yazmaya gerek olmayan bir yöntemdir. Yani Node.js, terminal veya kurulum komutları gerekmez. İsterseniz komut satırı sürümünü daha sonra ekleyebilirsiniz. Anthropic, macOS, Linux, Windows PowerShell ve Windows Komut İstemi için ayrı kurulum komutları içeren kendi yerel yükleyicisini önerir.

3. Adım: İş için bir klasör oluşturun

Claude Code, bir projeyle ilişkili tüm dosyalar tek bir düzenli klasörde bulunduğunda en iyi şekilde çalışır.

Diyelim ki bir ürün piyasaya sürüyorsunuz. "Ürün lansman kampanyası" adında bir klasör oluşturun ve içine şunları ekleyin:

Kampanya özeti

Marka ve içerik kılavuzları

Müşteri araştırması

Ürün notları

Geçmiş kampanyalar

Rakip sayfalar

Performans verilerinin dışa aktarılması

Taslak metin

Ardından bu klasörü Claude Code'da açın. Bu, Claude'un çalışma alanını belirlediği için önemlidir. Claude, bu klasörün içindeki dosyaları okuyabilir, oluşturabilir ve düzenleyebilir, ancak ek izin olmadan bilgisayarınızın başka yerlerindeki dosyalara serbestçe erişemez.

Claude’a başlangıçta “Belgeler” klasörünüzün tamamını vermeyin. Daha küçük bir Çalışma Alanı takip etmesi daha kolaydır ve yanlış dosyanın düzenleme olasılığını azaltır.

4. Adım: Herhangi bir şey oluşturmadan önce Claude'dan klasörü incelemesini isteyin

İlk talimatınız, herhangi bir şey üretilmeden önce konuyu anlamaya odaklanmalıdır.

Şunu deneyin:

Bu klasördeki dosyaları okuyun. Her dosyanın içeriğini açıklayın, çelişen bilgileri belirleyin ve hangi bağlamın eksik olduğunu bana söyleyin. Henüz hiçbir şey oluşturmayın veya düzenlemeyin.

Claude Code, yalnızca sohbete yapıştırılan bilgilere güvenmek yerine, klasördeki gerçek dosyaları okur. Ayrıca, Claude'un kaynak dosyalara dokunmadan projeyi incelemesine ve bir yaklaşım önermesine olanak tanıyan Plan modunu da kullanabilirsiniz.

Özetini dikkatlice inceleyin. Devam etmeden önce ürün adlarını, hedef kitleleri, iddiaları, tarihleri ve marka kurallarını düzeltin.

5. Adım: Klasöre kendine özgü kullanım talimatları ekleyin

Claude materyali anladıktan sonra, ondan bir CLAUDE.md dosyası oluşturmasını isteyin.

Bu, Claude'un gelecekteki her oturumun başında okuduğu düz metin formatında bir talimat dosyasıdır. Aksi takdirde her seferinde tekrarlamanız gereken bağlam bilgilerini içerir. Anthropic, bu dosyayı kalıcı proje kuralları ve yaygın ş Akışları için kullanmanızı önerir.

Bir pazarlama projesi kapsamında şunlar yer alabilir:

Hedef kitle kimdir?

Ürünün işlevleri

Hangi iddialar için kaynak gösterilmesi gerekir?

Kaçınılması gereken kelimeler ve ifadeler

Tercih edilen üslup ve okuma seviyesi

Taslaklar nasıl yapılandırılmalıdır?

Tamamlanan dosyalar nereye kaydedilmelidir?

Claude, bir işin tamamlandığını işaretlemeden önce neleri kontrol etmelidir?

Bunu kendiniz yazmanıza gerek yok. Sadece Claude’a şunu söyleyin:

Bu proje için özlü bir CLAUDE.md dosyası oluşturun. Dosyayı yalnızca incelediğiniz dosyalara ve size verdiğim düzeltmelere dayandırın. Hedef kitlemizi, üslubumuzu, onaylanmış iddiaları, biçimlendirme kurallarını ve her taslağı doğrulamak için bir kontrol listesini dosyaya ekleyin.

Tamamlanmış dosyayı okuyun ve Claude'un kanıt olmadan çıkardığı tüm çıkarımları ayıklayın. Bu talimatlar Claude'a yol gösterir, ancak kusursuz bir uyum garanti etmez; bu nedenle talimatları spesifik tutun ve çelişkilerden kaçının.

6. Adım: Dar kapsamlı, gözden geçirilebilir bir görevle başlayın

Claude’dan “pazarlama kampanyasını yürüt” demeyin. Ona, giriş, çıktı ve durma noktası açıkça belirlenmiş bir görev verin.

Örneğin:

“Kampanya özetini, müşteri araştırmasını ve marka kılavuzunu kullanarak üç adet açılış sayfası taslağı oluşturun. Her taslağı ayrı bir markdown dosyası olarak kaydedin. Her ürün iddiasının yanına bir kaynak notu ekleyin. Henüz sayfanın tamamını yazmayın.” Ya da: “Bu klasördeki beş rakip sayfayı karşılaştırın. Pozisyon, hedef kitle, kanıt noktaları, eylem çağrıları ve ele alabileceğimiz eksiklikleri gösteren bir tablo oluşturun. Doğrudan gözlemlerinizi kendi yorumlarınızdan ayırın.”

7. Adım: Başarılı bir süreci beceriye dönüştürün

Aynı ş akışını birkaç kez tekrarladıktan sonra, bunu bir Claude Kod becerisi olarak paketleyin.

Kaynak: Claude.ai

Bir beceri, tekrarlanabilir bir iş için talimatları, referans materyallerini ve adımları depolar; böylece komut satırını sıfırdan yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan o süreci tekrar çalıştırabilirsiniz. Beceriler size gizli kalabilir, bir proje içinde paylaşılabilir veya tüm takıma yaygınlaştırılabilir.

Örneğin, bir içerik güncelleme becerisi, Claude'a şunları söyleyebilir:

Mevcut makaleyi okuyun Bağlantılı kaynakları kontrol edin ve desteklenmeyen iddiaları işaretleyin Makaleyi güncel arama sonuçlarıyla karşılaştırın Güncelliğini yitirmiş bölümleri belirleyin Taslağa dokunmadan önce düzenleme önerilerinde bulunun Onaylanan revizyonu yeni bir dosya olarak kaydedin Değişiklik günlüğü oluşturun

Bunu sade İngilizceyle oluşturabilirsiniz:

Az önce izlediğimiz süreci, "content-refresh" adlı yeniden kullanılabilir bir beceriye dönüştürün. Kullandığımız içerik kontrol kurallarını ve onay noktalarını da dahil edin. Kaydetmeden önce beceriyi bana gösterin.

Ş Akışını önce manuel olarak oluşturun. Bu adımı atlarsanız, hâlâ eksiklikleri olan bir süreci otomasyonla otomatikleştirme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Ş Akışını önce manuel olarak oluşturun. Bu adımı atlarsanız, hâlâ eksiklikleri olan bir süreci otomasyonla otomatikleştirme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

8. Adım: Yalnızca veri kopyalamak zahmetli hale geldiğinde konektörler ekleyin

Claude Code, Model Context Protocol (MCP) aracılığıyla harici araçlara bağlanabilir. Bu bağlantılar sayesinde, sizin bilgileri klasöre yapıştırmanızı beklemek yerine, desteklenen hizmetlerden veri okuyabilir veya bu hizmetler üzerinde işlem yapabilir.

Pazarlamacılar için bu, Google Drive, Slack, Notion, bir proje takip aracı veya bir analiz sistemiyle bağlantı kurmak anlamına gelebilir.

Ancak ilk ş akışınız için konektörlere gerek yoktur. Aynı bilgileri tekrar tekrar dışa aktardığınızı veya kopyaladığınızı fark ettiğinizde bir konektör ekleyin. Her bağlantı, Claude’un erişebileceği alanı genişletir; bu nedenle izinlerini gözden geçirip, işi gerçekten gerektiren hesaplar, klasörler veya Çalışma Alanlarıyla sınırlandırın.

9. Adım: Yalnızca en son çıktıyı değil, ş akışını da düzeltin

İlk sonuçunuzun düzeltme gerektirme olasılığı vardır. Böyle bir durumda, sadece belgeyi düzeltmekle yetinmeyin. Belgeyi oluşturan proje talimatlarını veya beceriyi güncelleyin.

Örneğin:

Deneme sürümü kullanıcılarını müşteri olarak tanımladınız. CLAUDE.md dosyasını güncelleyin, böylece bu gruplar gelecekteki tüm görevlerde ayrı kalacaktır. Ya da: Raporda, çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler ile öneriler bir arada sunulmuştur. Beceriyi güncelleyerek gözlemlerin, kanıtların ve önerilerin her zaman ayrı bölümlerde yer almasını sağlayın.

Bunu birkaç kez tekrarladıktan sonra, kaynak materyalinizin nerede olduğunu, hangi standartlara uyulması gerektiğini ve nerede durup sizi beklemesi gerektiğini zaten bilen işleyen bir süreç oluşturmuş olacaksınız.

Ayrıca şunu da okuyun: Pazarlama için Claude Becerileri

Hızlı Bakış: Yapay zeka, yatırım getirinizi çeşitli şekillerde artırabilir. İzlemek ister misiniz? Aşağıya bakın:

Claude Kodunun maliyeti ve gerçekte neye ihtiyacınız var?

Claude Code'un bireysel kullanıcılar için ayrı bir abonelik planı yoktur. Claude'un ücretli planlarına dahildir; ücretsiz planda ise bu hizmete erişim hiç bulunmamaktadır.

Çoğu pazarlamacı için, aylık 20 dolarlık Claude Pro paketi başlamak için en uygun seçenektir. Bu paket size Claude Code'u, normal Claude sohbetlerini ve araştırma incelemeleri, içerik güncellemeleri, kampanya planlaması ve yeniden kullanılabilir beceriler gibi gerçek ş akışlarını test etmek için yeterli kapasiteyi sunar.

Şunlara ihtiyacınız yok:

Bir Anthropic API anahtarı

Ayrı bir Claude Kod lisansı

Node.js veya diğer geliştirici araçları

Ücretli bağlayıcılar veya eklentiler

İlk günden itibaren Max planı

Pro sürümü yeterli olduğunda

Pro sürümü, odaklanmış işleri kapsamalıdır: araştırmaları gözden geçirme, metinleri marka kılavuzuyla karşılaştırma, rakip sayfalarını karşılaştırma veya kaynak dosyalardan bir makaleyi güncelleme gibi.

Kullanım, dosya boyutuna ve görevin karmaşıklığına bağlıdır. Büyük bir araştırma klasörü, tek bir açılış sayfasını düzenlemekten daha fazla kapasite tüketir, ancak her iki durumda da Pro sürümü yine de mantıklı bir başlangıç noktasıdır.

Max ne zaman kullanmaya değer?

Claude Max, kullanım seviyesine bağlı olarak aylık 100 veya 200 dolar tutarındadır.

Claude Code günlük işlerinizin bir parçası haline geldiğinde ve Pro sürümünün sınırlamaları aktif projelerinizi düzenli olarak aksatmaya başladığında bu konuyu değerlendirin. Tek başına olağanüstü büyük bir görev, yükseltme yapmak için yeterli bir neden değildir.

Bilmeniz gerekenler: Anthropic artık, planınızın sınırına ulaştığınızda hizmetinizi kesmek yerine, “ekstra kullanım” seçeneğini etkinleştirmenize izin veriyor. Bu seçenek, belirlediğiniz harcama sınırı dahilinde standart API ücretleri üzerinden faturalandırılır. Böylece, tam bir yükseltme yapmaya gerek kalmadan ara sıra yoğun geçen haftaları karşılayabilirsiniz.

API kredisine mi ihtiyacınız var?

Başlangıçta değil.

Pro veya Max hesabıyla oturum açtığınızda, Claude Code o planın kotasından kullanım yapar. API faturalandırması ayrı olarak yürütülür ve günlük pazarlama kullanımından ziyade otomasyonlu veya yüksek hacimli ş akışlarına daha uygundur.

Çoğu pazarlamacı için ideal başlangıç kurulumu şu şekildedir:

Aylık 20 dolarlık Claude Pro

Ücretsiz masaüstü uygulama

API anahtarı yok

Başlangıçta konektör gerekmez

Yerleşik onay denetimleri etkin durumda

Daha fazla ödeme yapmadan önce iki veya üç gerçek ş akışını test edin.

Claude Kodunu Nasıl Kullanabilirsiniz: Bir Pazarlamacının Kontrol Listesi

Etkili bir Claude kod komutu altı unsuru içerir:

Görev Kullanılacak dosyalar veya araçlar Uyulması gereken kurallar Beklenen çıktı Yapılması gereken kontroller Claude'un onay için durması gereken nokta

Claude Kod, sade İngilizceyi anlar, ancak belirsiz komutlar yine de belirsiz işler doğurur.

Zayıf komut Etkili komut Açılış sayfasını inceleyin ve iyileştirin. launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md ve landing-page-v1.md dosyalarını okuyun. Açılış sayfasını, mesajların netliği, dayanağı olmayan iddialar ve marka kılavuzuyla çelişkiler açısından inceleyin. Bulgularınızı landing-page-review.md dosyasına kaydedin. Her bir sorun için orijinal metni, bunun neden sorun teşkil edebileceğini, destekleyici kaynağı ve önerilen düzeltmeyi ekleyin. Gerçek hataları editoryal önerilerden ayırın. Henüz açılış sayfasını düzenlemeyin.

İkinci sürüm iş yapıyor çünkü Claude neyi okuması, değerlendirmesi, oluşturması ve nerede durması gerektiğini biliyor. Bu süreci taklit etmek için yapılacaklar şunlar:

1. “İyi”nin ne anlama geldiğini tanımlayın

"Daha güçlü hale getir" veya "marka kimliğine uygun tut" gibi açık uçlu talimatlar, Claude'a karşılaştırma yapabileceği bir kriter sunmaz. Ona kontrol edebileceği standartlar verin.

Örnek: E-postaı 120 ile 160 kelime arasında tutun. Müşterinin sorunuyla başlayın, kısa paragraflar kullanın, kanıtlanmamış iddialardan kaçının ve net bir eylem çağrısıyla bitirin. Örnekler klasöründeki onaylanmış örneklerle uyumlu olun.

Örnekler genellikle uzun açıklamalardan daha etkili olur. Elinizde onaylanmış iki veya üç örnek varsa, bunları Claude'a verin.

2. Claude'a hata durumlarını verin

Claude’a sadece neyin doğru olduğunu değil, neyin yanlış olduğunu da anlatın. Bir görevin ne şekilde ters gidebileceğini somut örneklerle belirtmek, ne kadar olumlu talimat verirseniz verin, daha etkili sonuçlar verir.

Örnek: Kaynak bağlantısı olmadan bir metrikten bahseden tüm cümleleri işaretleyin. Rakiplerin fiyatlandırmasına ilişkin tüm iddiaları işaretleyin. Brief ile müşteri araştırması birbiriyle çelişiyorsa, birini seçmek yerine durun ve bana danışın.

Bir görev sizi her şaşırttığında, bu şaşkınlığı listeye ekleyin.

3. Çıktıyı belirtin

Dosya adını, biçimini, yapısını ve kaydedileceği konumu belirtin.

Örnek: Bulguları, çıktılar klasörüne "rakip analizi.csv" adıyla kaydedin. Şu sütunları kullanın: şirket, hedef kitle, ana iddia, kanıt noktaları, CTA, zayıf yönler ve kaynak URL. Ayrıca, mevcut bir dosyanın üzerine yazmayın.

4. Son bir kontrol yapın

Claude, işlemi tamamlamadan önce neyi doğrulaması gerektiğini ona söyleyin:

Örnek: Her iddianın bir kaynağı olduğunu, rakamlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığını, gerekli tüm bölümlerin mevcut olduğunu ve dosyanın CLAUDE.md dosyasındaki kurallara uygun olduğunu doğrulayın.

Ardından, sistemin tek başına gerçekleştirmesini istemediğiniz eylemler için onay noktaları ekleyin: “Değişiklikleri öner, ancak uygulamayın. Canlı kayıtları göndermeden, yayınlamadan, silmeden veya güncellemeden önce durun.”

Basit bir komut şablonu

Hedef: Claude neyi başarmalı?

Kullanım: Hangi dosyaları, klasörleri veya araçları incelemeli?

Takip edin: Hangi kurallar, tanımlar ve kısıtlamalar önemlidir?

Üretim: Ne üretmeli ve bunu nereye kaydetmeli?

Doğrulama: İşlemi tamamlamadan önce neleri kontrol etmelidir?

Önce şunu düşünün: Hangi eylemler onay gerektirir?

Claude Kod, Pazarlamacılar İçin Ne Zaman Yanlış Bir Araç Olur?

İş tek seferlikse, bir müşteri için kullanıma hazır bir ürün oluşturmanız gerekiyorsa veya kazanç görevin tekrarlanmasından kaynaklanmıyorsa Claude Code'u kullanmayın. Claude Code, yeniden kullanım sayesinde kurulum maliyetini amorti eder. Yeniden kullanım olmazsa, kazanç da olmaz.

Bunun işe yaradığı birkaç durum:

Tek seferlik görev: Tek bir kez incelenmesi gereken ve bu incelemenin tekrar yapılmasının planlanmadığı bir açılış sayfasına ihtiyacınız var. Bir becerinin kurulum süresi ancak tekrarlanan kullanımlarda karşılığını verir; bu nedenle tek bir sorgu için Claude Chat, aynı cevabı çok daha kısa sürede verir.

Müşteriye veya yöneticiye sunulacak çıktı: Bugün teslim edebileceğiniz kadar özenle hazırlanmış bir şeye ihtiyacınız var. Claude Code’un çıktıları dosya ve terminallerde bulunur ve birinin bunları sunuma hazır bir biçime dönüştürmesi gerekir. Özenle hazırlanmış sürümü başka bir yerde oluşturun ya da Chat’in metni hazırlamasına izin verin ve bunu kendi tasarım aracınıza aktarın.

Önceden zaman ayıracak vaktiniz yok: Bu hafta çok yoğunsunuz ve sadece hızlı sonuçlara ihtiyacınız var. İlk Claude Code oturumu, gerçek kurulum, izinler, bağlayıcılar ve dosya düzenleme gerektirir; ve bu işler, sadece meşgul olmanız nedeniyle ortadan kalkmaz. Bir hafta bekleyip nefes alabileceğiniz bir zaman bulana kadar bu görevı Chat'e devredin.

Ortak bir iş akışı olmadan takım içi görev devri: Bir takım arkadaşınızın tam olarak kaldığınız yerden devam etmesini istersiniz. Beceriler Chat, Cowork ve Code arasında otomatik olarak senkronize edilmez; bu nedenle oluşturduğunuz bir ş Akışı, başka birinin kurulumunda kendiliğinden görünmez. Dosyayı doğrudan dışa aktarmanız ve paylaşımını yapmanız, ardından ona adım adım açıklamalısınız.

İlk günden itibaren tamamen gözetimsiz otomasyon: Bir şeyi bir kez kurup bir daha hiç uğraşmak istemiyorsunuz. Claude Code şu anda zamanlanmış olarak çalışabilir, ancak yeni akışlar, gözetimsiz çalışmaya güvenebilmeniz için yine de birkaç denetimli çalıştırmadan faydalanır. Özel bir kodsuz otomasyon aracı, en azından ilk sürüm için, sizi daha hızlı bir şekilde "sıfır müdahale" aşamasına ulaştıracaktır.

Claude Code, derinlemesine çalışma ve tekrarlamayı ödüllendirir. İşte bu özelliği, onu yalnızca bir kez ihtiyacınız olan işler için yanlış bir seçim haline getirir. İhtiyacınız “bana beş konu başlığı yaz” ise, Claude Chat’i açın ya da ClickUp’ın AI içerik oluşturma araçları kılavuzunda yer alan amaca özel bir seçeneği tercih edin. İhtiyacınız “bana bir daha dokunmadan her hafta çalıştırabileceğim bir sistem oluştur” ise, Claude Code kurulum zamanına değer. Çoğu pazarlamacı bu ikisinin arasında bir yerde yer alır ve bu kılavuz tam da bu kesim için hazırlanmıştır.

Pazarlamada tekrar tekrar ortaya çıkan Claude Kodunun dört başarısızlık türü

Mantıklı görünen sayılar uydurur. Bir performans özeti istediğinizde, Claude verinin eksik olduğunu belirtmek yerine boşluğu makul bir sayı ile doldurabilir. %12’lik bir artış, %14’lük bir artışa dönüşür. Bunu düzeltmek için CLAUDE.md dosyanıza açık bir kural ekleyin: “Her metrik, geldiği dosyayı ve satırı belirtmelidir; kaynağı belirtilmemiş herhangi bir sayı, tahmin edilmiş olarak değil, DOĞRULANMAMIŞ olarak işaretlenmelidir.” Ardından, herhangi bir şey yayınlanmadan önce üç rakamı ham veri dışa aktarımına göre rastgele kontrol edin.

Yanlış dosyayı düzenler. Claude'a beş taslak içeren bir klasör gösterin ve "açılış sayfası metnini güncelle" diye talimat verin; büyük olasılıkla yanlış taslağı seçecektir. Plan modunu kullanarak, dosyalara dokunmadan önce hangi dosyalara dokunacağını size bildirmesini sağlayın, çalışma klasörünüzü küçük tutun ve kaynak dosyalarınızı sürümleyin; böylece bir dosyanın üzerine yazılması durumunda geri alınabilir.

Eski materyallerle de iş yapar. Claude, klasördeki içeriği okur. Marka kılavuzunuz sekiz aylık olsa da veya brief Slack’te güncellenmiş olsa da, Claude hiçbir uyarıda bulunmadan ve tam bir güvenle eski sürümü kullanır. Önemli bir göreve başlamadan önce, kullandığınız tüm dosyaları ve her birinin son değiştirilme tarihini listeye eklemesini isteyin. Ardından bunların güncel sürümler olduğunu doğrulayın.

Aşırı genişletilmiş bağlamlarda kaynak tüketimi artar. Elli dosyayla dolu bir klasör, Claude’un her görevde çok sayıda alakasız materyali yeniden okuması anlamına gelir; bu da planınızın kapasitesini tüketir ve çıktının kalitesini düşürür. Bir görev için sadece brief, marka kılavuzu ve bir taslak gerekiyorsa, bu üçünü bir alt klasöre koyun ve Claude’u oraya yönlendirin.

Dördünün de ortak özelliği şudur: Claude Kod, uygulamada güvenilirdir ancak neyi bilmediğini bilme konusunda güvenilmezdir. Kontrolü hafızanıza değil, beceriye entegre edin ve hiçbir şeyi insan tarafından incelenmeden geçirmeyin.

Claude Kodunu Oluşturduktan Sonra Nereye Gider?

Oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra, Claude Code en iyi şekilde ClickUp gibi bir iş yönetimi platformu içinde çalışır. Basitçe söylemek gerekirse, tamamlanmış bir beceri dosyalar üretir. Ancak iş atamaz, son tarih belirleyemez veya taslağın hazır olduğunu kimseye bildiremez. Ş Akışınız birden fazla kişiyi ilgilendirdiğinde bu bir sorun haline gelir, çünkü bir klasörde duran bir CSV dosyası, kimsenin sorumluluğunda olmayan bir görevdir.

Daha önce bahsedilen Lau’nun /rsa ş akışını ele alalım. Bu ş akışı, reklam varyantlarını içeren bir CSV dosyası oluşturur. Yine de birinin bu dosyayı açması, her satırı ayrı öğelere bölmesi ve bunları elle ataması gerekir. Aynı çıktıyı bir ClickUp görevine aktardığınızda, her reklam varyantı, bir sahibi, son teslim tarihi ve durumu olan bir öğeye dönüşür ve kampanyanın geri kalanıyla birlikte yer alır.

ClickUp görevleri ile işleri atayın, inceleyin ve yönetin

İşte değişim bu: Claude Code üretimi üstleniyor. ClickUp ise hesap verebilirliği üstleniyor.

Bir becerinin tamamlayamadığı işleri yakalayan kurallar

Her görev devri için bir kişinin gözetiminde olması gerekmez. ClickUp Otomasyonları, tetikleyiciler ve eylemler üzerinden çalışır: bir durum değiştiğinde, son teslim tarihi geçtiğinde veya bir görev oluşturulduğunda, bir Otomasyon, kimse görevi açmadan bir yorum yazabilir, birine bildirim gönderebilir veya görevi bir sonraki aşamaya taşıyabilir.

ClickUp Otomasyonları ile karmaşık iş akışlarını otomatikleştirin

Bunu bir Claude Code becerisiyle birleştirin; devretme işlemi döngüyü kendiliğinden tamamlar. Bir beceri, bitmiş bir taslağı bir göreve ekler. Bir otomasyon, görevin geldiği anda durumu "İncelenmesi gerekiyor" olarak ayarlar ve düzenleyiciye bildirim gönderir. Yazma işini hâlâ beceri yapar, ancak eskiden birinin bir klasörü kontrol etmeyi hatırlamasına bağlı olan yönlendirme işlemi artık kendiliğinden gerçekleşir.

Bunu otomatik hale getiren köprü

Claude Code ve ClickUp birbirleriyle iletişim kurmadıkça yukarıdakilerin hiçbiri kendiliğinden gerçekleşmez. ClickUp’ın MCP sunucusu, bunu mümkün kılan resmi ve barındırılan bağlantıdır; Claude dahil olmak üzere yapay zeka asistanlarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Bağlantı kurulduktan sonra Claude Code, ClickUp Çalışma Alanınıza doğrudan erişebilir ve bu alana yazabilir: görevler oluşturabilir, belgeleri güncelleyebilir, bir listeden durum bilgilerini alabilir; tüm bunları hiçbir şeyi elle kopyalamadan yapabilir. Claude Code'da oluşturduğunuz beceri ile takımınızın çalıştığı ClickUp Çalışma Alanı, artık manuel olarak senkronizasyon yapmanız gereken iki ayrı sistem olmaktan çıkar.

En uygun olduğu kişiler: Claude Code becerileriyle, onaylanması gereken taslaklar, kararların alınmasına tetikleyici etkisi olan raporlar veya departmanlar arası devir teslimleri ve teslim tarihleri içeren toplu teslimatlar gibi, başkalarının harekete geçmesini sağlayan işler üreten pazarlamacılar. Şu durumlarda atlayın: Sonucu gören tek kişi sizseniz ve oluşturduğunuz hiçbir şeyin bir denetçiye, programa veya durum izleme sürecine ihtiyacı yoksa.

Bilmeniz gerekenler: Claude Code ve ClickUp, işin farklı yönlerini kapsar ve birlikte kullanıldıklarında en iyi sonucu verir. Claude Code, yetkinliklerinizi geliştirdiğiniz ve beceri dosyalarınızı yerel olarak güncellediğiniz bir çalışma ortamıdır. ClickUp ise ortaya çıkan işlerin, işlevler arası bir takım içinde atanıp, izlenip ve ölçüldüğü yerdir. Takımlar, birinden diğerinin işini yapmasını istediklerinde hayal kırıklığına uğrarlar.

Pazarlama Zekanızı Geliştirmeye Başlayın

Claude Kodundan en fazla fayda sağlayan pazarlamacılar, kendi muhakemelerini birbirini güçlendiren becerilere dönüştürmeye başlayanlardır. Teknik becerinin bununla pek bir ilgisi yoktur.

Halihazırda yürüttüğünüz bir inceleme süreciyle başlayın, bunu bir beceriye dönüştürün ve yerini hak edene kadar gerçek işler üzerinden düzeltin. Ardından, oluşturduğunuz şeyi takımınızın fiilen çalıştığı yere bağlayın; böylece çıktılar bir klasörde kalmak yerine işi ilerletir. ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın ve pazarlama zekanıza bir yuva verin.

Pazarlamacılar İçin Claude Kod Hakkında Sık Sorulan Sorular

Claude Code'u kullanmak için kod yazmayı bilmek gerekiyor mu?

Hayır. Claude Code'u sade İngilizce ile kullanırsınız ve kodsuz yol, terminal, Node.js veya kurulum komutları gerektirmeden tamamen Claude masaüstü uygulaması üzerinden işler. Örneğin, Anthropic'te büyüme pazarlamacısı olarak çalışan Austin Lau, bir hafta içinde bir Figma eklentisi ve bir Google Ads ş Akışı oluşturana kadar hiç kod yazmamıştı. Adındaki “kod” kelimesi, aracın mühendislik kökenlerine işaret ediyor. Aslında gerektirdiği beceri, kendi ş Akışınızı onu kesin bir şekilde tanımlayabilecek kadar iyi bilmektir.

Pazarlama için Claude Kod ve ChatGPT: Hangisi daha iyi?

Bu, çıktı mı yoksa yeniden kullanılabilir bir araç mı istediğinize bağlıdır. Claude Code’un avantajı, makinenizde çalışan ve CLAUDE.md dosyası aracılığıyla oturumlar arasında proje bağlamını hatırlayan, dosya bağlantılı beceriler oluşturabilmesidir. ChatGPT ise konuşma taslakları hazırlama konusunda daha hızlıdır ve kendi ajanı ile bağlayıcı özelliklerine sahiptir. Her ikisini de kullanan pazarlamacıların çoğu, tek bir araçta standartlaşmak yerine göreve göre seçim yapar; bu nedenle asıl önemli soru, belirli bir ş Akışına hangisinin daha uygun olduğudur.

Claude Code, Zapier veya Make'den ne farkı var?

Zapier ve Make, önceden oluşturulmuş tetikleyiciler ve eylemler aracılığıyla mevcut uygulamaları birbirine bağlar ve bir kez yapılandırıldıktan sonra denetim gerektirmeden bulutta çalışır. Claude Code ise kendi dosyalarınız ve kararlarınız temelinde özel araçlar oluşturur; bu da, pozisyon çerçevenize göre bir ana sayfayı derecelendirmek veya marka kılavuzunuza göre metinleri gözden geçirmek gibi, önceden oluşturulmuş bir bağlayıcının bulunmadığı işleri kapsar. Basit uygulama-uygulama aktarımları için, özel bir otomasyon platformu size daha hızlı bir şekilde "sıfır müdahale" imkanı sunar. Birçok pazarlamacı her ikisini de kullanır.

Claude Kod'a şirket dosyalarına ve marka verilerine erişim izni vermek güvenli midir?

Evet, kapsamını bilinçli bir şekilde belirlediğinizde. Claude Code yalnızca açtığınız klasördeki dosyaları okur ve düzenler; ek izinler olmadan bilgisayarınızdaki başka yerlerdeki dosyalara erişemez. Kaynak dosyalara dokunmadan önce Claude'un bir yaklaşım önermesi için Plan modunu kullanın ve yerleşik onay denetimlerini açık tutun. Her MCP konektörü bu erişim kapsamını genişletir; bu nedenle her birini işin gerektirdiği hesaplar, klasörler veya Çalışma Alanlarıyla sınırlayın.

Claude Code, pazarlama ş akışlarını belirli bir programa göre çalıştırabilir mi?

Evet. Claude Code, bulut üzerinden planlanan görevleri destekler ve Claude Cowork, ücretli Pro, Max, Team ve Enterprise planlarında yineleyen işleri yerel olarak çalıştırır. Pratikte dikkat edilmesi gereken nokta, becerilerin Chat, Cowork ve Code arasında otomatik olarak senkronizasyonunun gerçekleşmemesidir; bu nedenle, birinde oluşturulan ş Akışı’nın başka birinde çalışabilmesi için dışa aktarılması gerekir. Herhangi bir yeni ş Akışı’nı, kendi kendine çalışmaya bırakmadan önce birkaç kez denetimli olarak çalıştırın.

Claude Code, pazarlama ajanslarının veya operasyon rollerinin yerini alacak mı?

Hayır. Claude Code, tekrarlanabilir üretim işlerinde uygulama süresini kısaltır, ancak kritik karar verme aşaması her zaman insan tarafından yönetilmelidir. Örneğin, bir ana sayfa değerlendiricisi, bir sayfa için pozisyonlandırma çerçevesine göre puanlayabilir, ancak bu çerçeveyi tanımlayan ve bunun doğru çerçeve olduğuna karar veren birinin olması gerekir.

Bir pazarlamacı olarak Claude Code'u kullandığınızda değişen şey, çıktı-personel sayısı oranıdır. Claude Code'u, halihazırda iyi oldukları işleri daha fazla yapacakları bir yol olarak gören ajanslar ve operasyon takımları, sistem girdilerini ve nihai ürünü her zaman zevk sahibi bir kişinin gözden geçirmesini sağladıkları sürece bir adım öne geçeceklerdir.