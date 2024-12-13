2025'in En İyi 10 AI İçerik Oluşturma Aracı

Dürüst olalım, AI içerik oluşturma araçları her yerde yükselişte.

Son anketler, pazarlamacıların yaklaşık %76'sının artık işlerinde bu araçları kullandığını ve %85'inin bunları özellikle makale yazmak için kullandığını göstermektedir.

Ancak, bu yaygın kullanıma rağmen, yapay zekanın yeteneklerine şüpheyle yaklaşmak normaldir. Kimse, AI tarafından üretilen anlamsız içeriklerin markasının sesini mahvetme riskini almak istemez.

Ancak doğru AI aracı, ek personel eklemeden takımınızı daha hızlı, daha verimli ve daha ölçeklenebilir hale getirebilir.

Kaliteli AI araçları, içerik pazarlama faaliyetleriniz için yalnızca yüksek kaliteli yazılı içerik değil, aynı zamanda AI destekli görseller ve videolar da üretebilir.

Peki, doğru AI içerik oluşturma aracını nasıl seçersiniz? 11 seçeneği kapsamlı bir şekilde test ettikten sonra, bu blog yazısında görüşlerimi paylaşıyorum. Her aracın özellikleri, sınırlamaları ve incelemeleri hakkında genel bir bakış elde edeceksiniz; kısacası, karar vermenize yardımcı olacak eksiksiz bir resim.

Başlayalım.

Araç seçiminiz büyük ölçüde takımınızın hedeflerine ve önceliklerine bağlı olsa da, özellikle bir dizi metin, görüntü ve video üretim platformunu değerlendirirken dikkat etmeniz gereken belirli özellikler vardır. AI araçlarında dikkate alınması gerekenler şunlardır:

Kullanım örnekleri: Bir AI aracına yatırım yapıyorsanız, mümkün olduğunca çok yönlü bir araç seçmelisiniz. Örneğin, AI metin yazılımı ve Bir AI aracına yatırım yapıyorsanız, mümkün olduğunca çok yönlü bir araç seçmelisiniz. Örneğin, AI metin yazılımı ve taslak oluşturucular , blog gönderileri, e-kitaplar, LinkedIn güncellemeleri vb. dahil olmak üzere her konuda size yardımcı olmalıdır. Araç ne kadar uyarlanabilirse, iş akışınıza o kadar fazla değer katacaktır.

Fiyatlandırma: AI içerik oluşturma aracının bütçenize uygun olduğundan ve zaman içinde ölçülebilir değer sunduğundan emin olmalısınız. Aracın otomasyon özellikleri sayesinde maliyet tasarrufuna nasıl yardımcı olduğunu değerlendirmek çok önemlidir. AI içerik oluşturma aracının bütçenize uygun olduğundan ve zaman içinde ölçülebilir değer sunduğundan emin olmalısınız. Aracın otomasyon özellikleri sayesinde maliyet tasarrufuna nasıl yardımcı olduğunu değerlendirmek çok önemlidir. İçerik oluşturma süreçlerini etkili bir şekilde otomatikleştirmeyi öğrenmek, yatırım getirinizi daha da artırabilir.

Öğrenme eğrisi: Takımınız, seçilen AI aracını hızlı bir şekilde öğrenebilmeli ve böylece yazılı, görsel veya video gibi ilgi çekici içerikleri mümkün olan en kısa sürede oluşturmaya başlayabilmelidir. Bu nedenle, sezgisel ve kullanıcı dostu bir araç tercih edin.

İçerik kalitesi: Bu, elbette, tartışmaya açık değildir. Herhangi bir AI içerik oluşturma aracı, biraz eğitim ve ince ayar gerektirse de, tüm biçim ve platformlarda yüksek kaliteli ve hatasız sonuçlar sunabilmelidir. AI destekli blog taslaklarını, PPC metinlerini veya video senaryolarını yeniden düzenlemekle zaman harcamak istemezsiniz

Özelleştirilebilirlik: Ses tonu, tasarım stili, biçim ve hedef kitle tercihlerinin derinlemesine kişiselleştirilmesine olanak tanıyan bir platform arayın. Örneğin, kurumsal bir hedef kitle için profesyonel slayt sunumları ve sosyal medyada ilgi çekici, samimi başlıklar oluşturmak için aracın ayarlarını değiştirebilmelisiniz

Araç Kullanım Örneği En iyisi ClickUp AI içerik oluşturma ve proje yönetimi Pazarlamacılar, kampanyaları yöneten takımlar, içerik oluşturucular ChatGPT AI metin üretimi ve konuşma yardımı Yazarlar, araştırmacılar ve müşteri desteği uzmanları Copy.ai Pazarlama metinleri ve içerik fikirleri üretme Pazarlama takımları, ajanslar ve dış satış takımları Jasper Arama için optimize edilmiş, hedefli içerik oluşturma Pazarlamacılar, SEO uzmanları ve içerik oluşturucular Descript Metin tabanlı arayüz ile ses ve video düzenleme Podcast'çiler, video oluşturucular ve ses ve video içerik düzenleyicileri DALL•E AI destekli görüntü oluşturma Tasarımcılar, pazarlamacılar ve görsel içerik oluşturucular Midjourney Stilize AI görüntü oluşturma Sanatçılar, yaratıcı profesyoneller ve grafik tasarımcılar Synthesia Profesyonel AI tarafından oluşturulan içerik ve yerelleştirilmiş video prodüksiyonu Eğitim takımları, eğitimciler ve çok dilli pazarlamacılar Invideo Şablonlarla kullanıcı dostu video oluşturma Sosyal medya yöneticileri, küçük işletmeler ve içerik takımları Murf Metin okuma Seslendirme sanatçıları, video düzenleyiciler ve multimedya oluşturucular Canva AI grafik ve video araçlarıyla tasarım çözümleri İşletmeler, eğitimciler ve tasarımcı olmayanlar

1. ClickUp (AI içerik oluşturma ve entegre proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Tamamen özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir olduğundan, herhangi bir kullanıcı, takım veya kuruluş kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre yapılandırabilir.

İçerik takvimleri, pazarlama gösterge panelleri veya marka kılavuz şablonları oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın hepsini ve daha fazlasını sunduğuna güvenebilirsiniz.

Bu aracı kullanmayı seviyorum çünkü yerleşik yapay zekası ClickUp Brain, sizin yazdığınız gibi yazmayı öğreniyor. Ayrıca, platformun her yerine entegre edildiği için aşağıdakiler dahil birçok görevi gerçekleştirebiliyorum:

ClickUp Belgeleri 'nde bloglar, e-postalar, reklam metinleri, web siteleri ve daha fazlası için yüksek kaliteli içerik üretin

Belgeler, görevler ve yorumlardan önemli noktaların özetlenmesi

Yazmayı basitleştirmek ve iyileştirmek için öneriler almak

Restoranlardan gayrimenkullere kadar her şey için zengin veriler ve içgörüler içeren tablolar oluşturun

Sesli notları ve klipleri metne dönüştürme ve kopyayı yeniden kullanma

ClickUp Brain ile Başlayın İşiniz üzerinde eğitilmiş entegre bir yazma asistanı olan ClickUp Brain ile yazınızı mükemmelleştirin

ClickUp Docs, fikirleri not almak, metin taslakları hazırlamak (AI ile) ve işleri organize etmek için mükemmel bir işbirliğine dayalı dokümantasyon aracıdır. Belgelerimi yer imleri, tablolar, bağlantılar ve çeşitli biçimlendirme seçenekleriyle geliştirebilirim.

ClickUp Docs ile işbirliği içinde içerik oluşturun ve şirketinizin bilgi tabanını oluşturun

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile Google Drive, Slack ve Figma gibi bağlı uygulamalarda herhangi bir dosyayı tek bir merkezi hub'dan bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile içerik yığınınızda iğne iğne arayın

Ayrıca, ClickUp pazarlama stratejileri, kampanya yönetimi ve etkinlik planlaması için birçok şablon sunar.

İçerik pazarlamasında AI'yı nasıl kullanacağınızı keşfediyor veya yaratıcı üretiminiz için bir başlangıç noktasına ihtiyacınız varsa, bu şablonlar sıfırdan başlamadan hemen işe koyulmanızı sağlar.

ClickUp, içerik oluşturma, strateji geliştirme ve organize etmeye odaklanır. Piyasadaki en iyi verimlilik araçlarından biridir ve kesinlikle tavsiye ederim.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İçerik takviminizi, üretim iş akışlarınızı veya editoryal süreçlerinizi istediğiniz şekilde görselleştirmek için 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü arasından seçim yapın — Liste, Kanban, Gantt Grafiği vb

Belgelerinizden ve ClickUp Beyaz Tahtalarından doğrudan görevler oluşturarak fikirden uygulamaya geçin; daha büyük bir resim için ilgili dosyaları, belgeleri ve diğer kaynakları ekleyin

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak içerik üretim görevlerini daha geniş takım hedefleriyle uyumlu hale getirin ve her bir içeriğin genel stratejinize katkıda bulunmasını sağlayın

ClickUp Clips'i kullanarak ekran kayıtları oluşturun ve transkripsiyonunu yapın, takım üyelerini eğitin veya ürün özelliklerini sergileyin

Görev devretmelerini otomatikleştirerek içerik onay sürecini basitleştirin — içerik onaylandığında otomatik olarak bir sonraki aşamaya ilerler

Belirli rollere ve görevlere göre uyarlanmış komut istemleriyle içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için 100'den fazla araştırma destekli araca erişin

İçeriğin taslağını oluşturmak, düzenlemek ve son halini vermek için geçen süreyi izleyerek darboğazları belirleyin ve takımınızın verimliliğini optimize edin

ClickUp sınırlamaları

Tüm güçlü özelliklerini öğrenmek zaman alır, ancak neyse ki daha hızlı öğrenmek için yardım belgeleri, demolar ve kurslar mevcuttur

Gösterge paneli birçok bilgiyi görüntüler, ancak kullanıcılar ayarlarından görünümü ve bilgileri düzenleyebilirler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor: G2 incelemesinden

ClickUp, ürün geliştirme için gerekli tüm özellikleri tek bir platformda birleştiren kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Üst düzey müşteri desteği, her türlü sorunun zamanında çözülmesini sağlar. Çeşitli platformlarla sorunsuz entegrasyon, geçiş süreçlerini basitleştirir. Ayrıca, ClickUp'ın AI yetenekleri görev açıklamalarını özetleyip oluşturabilir, böylece geliştiricilerin görevlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

ClickUp, ürün geliştirme için gerekli tüm özellikleri tek bir platformda birleştiren kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Üst düzey müşteri desteği, her türlü sorunun zamanında çözülmesini sağlar. Çeşitli platformlarla sorunsuz entegrasyon, geçiş süreçlerini basitleştirir. Ayrıca, ClickUp'ın AI yetenekleri görev açıklamalarını özetleyip oluşturabilir, böylece geliştiricilerin görevlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

2. ChatGPT (AI metin üretimi ve konuşma yardımı için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT'nin ne olduğunu ve ne yapacağını hepimiz biliyoruz. Siz kullanıyorsunuz, ben kullanıyorum, hepimiz kullanıyoruz. Open AI tarafından geliştirilen bu AI destekli konuşma ajanı, Doğal Dil İşleme (NLP) yoluyla aldığı komutlara göre insan benzeri metinler üretir.

ChatGPT hakkında en etkileyici bulduğum şey, blog taslakları hazırlamaktan, açılış sayfası metinleri yazmaktan, kurumsal haber bültenleri yazmaya ve müşteri e-postalarını düzeltmeye kadar çeşitli içerikle ilgili görevlerde bana yardımcı olabilmesiydi.

Araştırma ve metin yazımına harcayacağım zaman ve enerjiden çok tasarruf etmemi sağladı.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Bir dosya yükleyin ve verileri analiz etmesine, bilgileri özetlemesine veya bir grafik oluşturmasına yardımcı olmasını isteyin

Mevcut bloglarınızın ve sosyal medya şablonlarınızın stilini taklit ederek markanıza uygun metinler yazın

Görüntü oluşturmak ve video üretmek için DALL•E ve Sora AI gibi ek AI araçlarından yararlanın

ChatGPT sınırlamaları

OpenAI, girdileri işlediği için hassas veya özel verilerle kullanıldığında bazı gizlilik endişeleri not edilmiştir

Daha uzun konuşmalarda bağlamı kaybetme eğilimi gösterir, bu da tekrar veya karışıklığa neden olur

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (630+ yorum)

Capterra: 4. 5/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor: G2 incelemesinden

Büyük bir satış noktası şirketinde yöneticiyim. Senaryo yazma konusunda çok yetenekli değilim, sadece temel bilgilere sahibim, ancak kendi "kodlayıcım" olması işleri tamamen değiştirdi. Özel mesajlar yazıp bunların istediğim yönde gelişmesini izleyebilmeyi çok seviyorum. Google İş için Çalışma Alanı hesabımdaki görevleri otomasyon için inanılmaz derecede yardımcı oldu. Örneğin, mesai saatleri dışında oldukça fazla işi halleden bir sohbet bildirimi ayarladım. ChatGPT'nin yardımıyla bu kadar çok şey başarabilmek gerçekten harika!

Büyük bir satış noktası şirketinde yöneticiyim. Senaryo yazma konusunda çok yetenekli değilim, sadece biraz bilgim var, ancak kendi "kodlayıcım" olması işleri tamamen değiştirdi. Özel mesajlar yazıp bunların istediğim yönde gelişmesini izleyebilmeyi çok seviyorum. Google İş için Çalışma Alanı hesabımdaki görevleri otomasyon için inanılmaz derecede yardımcı oldu. Örneğin, mesai saatleri dışında oldukça fazla işi halleden bir sohbet bildirimi ayarladım. ChatGPT'nin yardımıyla bu kadar çok şey başarabilmek gerçekten harika!

3. Copy. ai (Hızlı pazarlama metinleri ve içerik fikirleri oluşturmak için en iyisi)

Copy. ai, veri araştırması yapmanıza, fikir üretmenize ve düşünce liderliği yazıları, uzun blog yazıları, sosyal medya gönderileri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri için metinler oluşturmanıza yardımcı olan bir GTM AI platformudur.

Copy.ai'nin sınırsız kelime fiyatlandırma modeliyle çalışmasını çok sevdim, bu da onu yüksek kullanım gereksinimleri olan takımlar için pratik bir seçenek haline getiriyor.

Her zamanki içerik oluşturma işlerinin yanı sıra, Copy. ai ayrıca boru hattı oluşturma, dış potansiyel müşteri bulma, sistem entegrasyonları ve L&D programlarında da yardımcı olur.

Copy. ai en iyi özellikleri

Hedefli A/B testleri ile tüm ücretli kampanyalarınızı optimize edin

Konuşulan kelimeleri (röportajlar, etkinlikler ve satış görüşmeleri kayıtlarından) saniyeler içinde metne dönüştürün

İçeriğin yeniden kullanımıyla ilgili sıkıcı kısımları otomatikleştirin; saniyeler içinde transkripsiyon yapın veya içgörüler çıkarın

Copy. ai sınırlamaları

Bazı içerikler yayınlanmış web sayfalarından alınmış olabileceğinden, intihal endişeleri ortaya çıkabileceğinden dikkatli kullanılması gerekir

Hızla büyüyorlar ve bazen ürün teslimatı vaat edilenle uyuşmuyor

Copy. ai fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 49 $

Gelişmiş: 249 $/ay (en fazla 5 kullanıcı)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor: G2 incelemesinden

Copy. ai'nin en favori yönü, genişletilebilirliği ve sorunsuz entegrasyonlarıdır. Satış açısından, potansiyel müşteriler, hesaplar ve daha fazlası hakkındaki verileri zenginleştirmek için iş akışlarını düzenlememe olanak tanır. Bu, otomatik gelen e-postaları etkili bir şekilde kişiselleştirmemizi sağlar. Ek olarak, SDR'lerimiz son derece spesifik, pazarla ilgili araştırmalarla donatılmıştır, bu da yeni hesapları keşfederken sıfırdan başlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Pazarlama açısından, Copy. ai, satış ve çözüm çağrılarından elde edilen içgörülere dayalı, tekrarlanabilir bir içerik motoru oluşturma potansiyeli sunar. Bu özelliği daha fazla keşfetmek için sabırsızlanıyorum.

Copy. ai'nin en sevdiğim yönü, genişletilebilirliği ve sorunsuz entegrasyonlarıdır. Satış açısından, potansiyel müşteriler, hesaplar ve daha fazlası hakkındaki verileri zenginleştirmek için iş akışlarını düzenlememe olanak tanır. Bu, otomatik gelen e-postaları etkili bir şekilde kişiselleştirmemizi sağlar. Ayrıca, SDR'lerimiz son derece spesifik, pazarla ilgili araştırmalarla donatılmıştır, bu da yeni hesapları keşfederken sıfırdan başlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Pazarlama açısından, Copy. ai, satış ve çözüm çağrılarından elde edilen içgörülere dayalı, tekrarlanabilir bir içerik motoru oluşturma potansiyeli sunar. Bu özelliği daha fazla keşfetmek için sabırsızlanıyorum.

4. Jasper (Arama için optimize edilmiş, hedefli içerik oluşturma için en iyisi)

via Jasper

Copy.ai alternatiflerini düşündüğünüzde, aklınıza mutlaka Jasper gelir. Pazarlama için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş marka kontrolü ve dinamik bir AI araç seti sunan bir yapay zeka platformudur.

Jasper'da özellikle değerli bulduğum şey, oluşturulan içeriğin SEO performansını iyileştirmek için gerekli anahtar kelimeleri, başlıkları ve diğer öğeleri önerebilmesiydi.

50'den fazla pazarlama planı şablonu ve farklı içerik gereksinimlerine uygun özelleştirme seçenekleri sunar. Ayrıca Jasper, Jasper Chat ve AI Art gibi birkaç başka özelliğe sahiptir ve 29'dan fazla dili destekler.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Pazarlama kampanyası için hedefler ve çıktıları içeren kapsamlı bir plan hazırlayın

Chrome uzantısı ile yazdığınız her yerde markanıza uygun içerik oluşturun

Mevcut içeriği yeniden kullanarak, optimize ederek ve farklı biçimlere dönüştürerek sağlam bir AI destekli içerik stratejisi oluşturun

Jasper sınırlamaları

Agresif bir deneme kaydı vardır ve ön tanımlı olarak yıllık plana geçer, iptal etmeyi unutursanız para iadesi yapılmaz

Ücretsiz plan yok

Gelişmiş dil işleme özelliği bulunmadığından, çıktı kalitesi düşük ve kullanıcı deneyimi daha az sezgiseldir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Koltuk başına aylık 49 $

Pro: 69 $/ay koltuk başına

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.800+ yorum)

Jasper hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor: G2 incelemesinden

Çevrimiçi olarak sayısız AI aracı mevcuttur ve birkaç ücretli seçeneği denedikten sonra sonunda Jasper'da karar kıldım. Bu platformu seçmemin başlıca nedenleri, mükemmel içerik oluşturma kalitesi ve son derece özelleştirilmiş içerik sağlama yeteneğidir.

Çevrimiçi olarak sayısız AI aracı mevcuttur ve birkaç ücretli seçeneği denedikten sonra sonunda Jasper'da karar kıldım. Bu platformu seçmemin başlıca nedenleri, mükemmel içerik oluşturma kalitesi ve son derece özelleştirilmiş içerik sağlama yeteneğidir.

5. Descript (Metin tabanlı arayüz ile ses ve video düzenleme için en iyisi)

via Descript

Descript, AI destekli, tam özellikli bir A/V düzenleyicidir. USP'si, kullanımının basit olmasıdır ve bu doğrudur. Teknik becerilerim yok, ancak transkripti düzenleyerek ses ve video içeriğini düzenleyebiliyorum.

Videomdaki görselleri slayt sunumu gibi düzenleyebilir ve şablonlar ve düzenler kullanarak her şeyin hızlı bir şekilde iyi görünmesini ve kulağa hoş gelmesini sağlayabilirim.

En çok sevdiğim şey, kameranın yanında yer alan senaryomu okuyabilmem ve Descript'in bunu sanki tüm zaman boyunca doğrudan objektife bakıyormuşum gibi göstermesiydi.

Araç ayrıca 20'den fazla dilde ses transkripsiyonu yapabilir ve değişiklikleri izlemek için bulut tabanlı bir sürüm geçmişi sağlar.

Descript'in en iyi özellikleri

Kendi ses klonunuzu oluşturun veya stok AI seslerinden birini seçerek bir podcast girişi hazırlayın ve video seslendirmeleri yapın

Ses kaydında istemediğiniz tüm unsurları (örneğin "um" ve "uh" gibi sesler, uzun duraklamalar ve diğer sözel gürültüler) kaldırın

Sürükle ve bırak altyazılar, şekiller ve görüntüler kullanarak kolayca videolar oluşturun; görünüm ve hissinize uyacak şekilde düzenleri, yazı tiplerini ve stilleri ayarlayın

Descript sınırlamaları

Bazen tarihleri, sıra sayılarını ve kısaltmaları yanlış yazabilir, bu da manuel düzeltme gerektirir

Ücretsiz plan yok

Geçtiğimiz yıl boyunca performansın giderek yavaşladığı bildirildi; yüksek hızlı internet bağlantısı kullanılmasına rağmen navigasyon, indirme ve işlevsellik yavaşladı

Descript fiyatlandırması

Hobi amaçlı: Kullanıcı başına aylık 19 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 35 $

İş: Kullanıcı başına aylık 50 $

Descript puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (550+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (150+ yorum)

Descript hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor: G2 incelemesinden

Yıllar boyunca, işim için bir düzine farklı düzenleme yazılımı programı kullandım ve kullanım kolaylığı, çıktı kalitesi ve fiyatın birleşiminden asla tam olarak memnun olamayacağımı kabullenmiştim. Üç arkadaşım da Descript'i denememi söyledi. Bu arkadaşlarıma şimdi güzel bir şarap borçluyum, çünkü bu, sadece hayalini kurduğum video düzenleme yazılımıydı. Artık YouTube kanalım için insanlarla röportaj yaparken, "um"lar veya takılmalar konusunda endişelenmiyorum, çünkü bunları düzenleyerek kendimi ve misafirlerimi daha profesyonel göstermek sadece birkaç saniye sürüyor. Descript'in YouTube içeriği için yazdığı özetler birinci sınıf. Descript ile, düzenleme artık eskisine göre dörtte bir süreye indiği için içerik üretimimi en az iki katına çıkarabileceğim.

Yıllar boyunca, işim için bir düzine farklı düzenleme yazılımı programı kullandım ve kullanım kolaylığı, çıktı kalitesi ve fiyatın birleşiminden asla tam olarak memnun olamayacağımı kabullenmiştim. Üç arkadaşım da Descript'i denememi söyledi. Bu arkadaşlarıma şimdi güzel bir şarap borçluyum, çünkü bu, sadece hayalini kurduğum video düzenleme yazılımıydı. Artık YouTube kanalım için insanlarla röportaj yaparken, "um"lar veya takılmalar konusunda endişelenmiyorum, çünkü bunları düzenleyerek kendimi ve misafirlerimi daha profesyonel göstermek sadece birkaç saniye sürüyor. Descript'in YouTube içeriği için yazdığı özetler birinci sınıf. Descript ile, düzenleme artık eskisinin dörtte biri kadar zaman aldığı için içerik üretimimi en az iki katına çıkarabileceğim.

6. DALL•E (İnce ayrıntılara sahip AI destekli görüntü oluşturma için en iyisi)

OpenAI'nin bir başka aracı olan DALL•E, doğal dilde ifade edilebilen kavramları kullanarak metin başlıklarından görüntüler oluşturur. ChatGPT'yi kullanmak gibidir: bir komut girin ve bir görüntü alın.

Tek sorun, ne üretmek istediğiniz konusunda net olmanız gerektiğidir. Sık kullandığım bir yöntem, taklit etmek istediğim birkaç görüntüyü incelemek ve ardından benzer görseller oluşturmak için bunlara dayalı komutlar hazırlamaktı.

En son sürüm olan DALL•E 3, komut isteminde açıkça belirtilmeyen belirli bir ayrıntının görüntüde bulunması gerektiğinde bazen "boşlukları doldurabilir" ve bu, bunu ilk kez yapan yaratıcı olmayanlar için bir nimettir.

DALL•E'nin en iyi özellikleri

Görsel içeriğe "balık gözü lens görünümü" ve "küresel panorama" gibi farklı türde optik bozulmalar uygulayın

1024×1024, 1024×1792 ve 1792 x 1024 piksel dahil olmak üzere çok boyutlu görüntüler oluşturun

Bir görüntünün işlendiği konumu ve açıyı kontrol edin

DALL•E sınırlamaları

Hatalar oturum sınırlarını tüketebilir ve kullanıcıların kendi hataları olmadan sistemden kilitlenmelerine neden olabilir

Ücretsiz plan yok

Çok uzun veya aşırı karmaşık komutlar bazı kısımları gözden kaçırabilir

DALL•E fiyatlandırması

Standart: Görüntü başına 0,040 $'dan başlar

HD: Görüntü başına 0,080 $'dan başlar

DALL•E puanları ve yorumları

G2: 3. 9/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar DALL•E hakkında ne diyor: G2 incelemesinden

DALL-E, komutlardan yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için en hızlı ve en büyük AI modelidir. Görüntüleri sorunsuz bir şekilde oluşturmak için çok basit ve sezgisel bir gösterge paneline sahiptir. Çok karmaşık komutları bile anlar ve büyük bir doğrulukla görüntüler oluşturur. Tüm tarayıcılar ve cihazlarla uyumludur.

DALL-E, komutlardan yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için en hızlı ve en büyük AI modelidir. Görüntüleri sorunsuz bir şekilde oluşturmak için çok basit ve sezgisel bir gösterge paneline sahiptir. Çok karmaşık komutları bile anlar ve büyük bir doğrulukla görüntüler oluşturur. Tüm tarayıcılar ve cihazlarla uyumludur.

7. Midjourney (Görsel olarak çarpıcı, stilize AI görüntüleri oluşturmak için en iyisi)

via Midjourney

Midjourney, doğal dil açıklamalarından hiper gerçekçi görüntüler oluşturan AI destekli bir metin-görüntü oluşturucu. Elbette, DALL•E ve Midjourney benzer şeyler yapıyor ve ikisini de kullanmaktan keyif aldım, ancak ikincisi daha fazlasını sunuyor.

Midjourney'in ön tanımlı stilinin görüntülerime ne kadar etki edeceğini ayarlayabilir, yaratıcılık ve benzersizlik düzeyini kontrol edebilir ve çıktılar arasındaki varyasyon miktarını belirleyebildim.

Ayrıca, görüntüleri ve marka kılavuz örneklerini, komut istemi, stil referansı veya karakter referansı olarak kullanma seçeneğim de vardı.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Diğer kullanıcılarla birlikte çalışmak için paylaşımlı alanlar bulun veya oluşturun

Discord'da Midjourney Bot ile etkileşim kurun ve teknik ve fatura desteği alın

Bir veya daha fazla görüntü URL'si, birden çok metin ifadesi ve en boy oranları, modeller ve yükseltme gibi parametreler dahil olmak üzere gelişmiş komut istemleri yazın

Midjourney sınırlamaları

İlk yüz oluşturmada genellikle önemli sorunlar yaşanır (gözlerin eksik olması, burunların çarpık olması vb.)

Ücretsiz plan yok

Sınırlı komut kontrolü, belirli ayrıntıları elde etmeyi zorlaştırır ve deneme yanılma gerektirir

Midjourney fiyatlandırması

Temel Plan: 10 $/ay

Standart Plan: 30 $/ay

Pro Plan: 60 $/ay

Mega Plan: 120 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Midjourney hakkında ne diyor: G2 incelemesinden

Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Komut istemlerini yaratıcı bir şekilde yorumlaması, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için olağanüstü bir araç haline getirir. Çıktılar gerçekçi ve profesyonel bir sonuca sahiptir, bu da onu yaratıcı projelere ilham veren ve onları bir üst seviyeye taşıyan görseller oluşturmak için paha biçilmez kılar.

Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Komut istemlerini yaratıcı bir şekilde yorumlaması, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için olağanüstü bir araç haline getirir. Çıktılar gerçekçi ve profesyonel bir sonuca sahiptir, bu da onu yaratıcı projelere ilham veren ve onları bir üst seviyeye taşıyan görseller oluşturmak için paha biçilmez kılar.

8. Synthesia (AI avatarlarla profesyonel, yerelleştirilmiş video prodüksiyonu için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Video prodüksiyon hakkında hiçbir bilginiz yok ama Fransızca, Almanca ve İspanyolca gibi farklı dillerde videolar oluşturmak mı istiyorsunuz? Sorun değil, Synthesia tam size göre bir araç. Cidden, 140'tan fazla küresel dili destekliyor, bence bu harika.

Çeşitli AI avatarları ve seslendirmeler kullanarak profesyonel, yerelleştirilmiş görsel içerikler oluşturabildim. Hatta sesimi klonladım ve video seslendirmelerinde kullandım.

Ayrıca, Synthesia'da takım işbirliği çok kolaydı. Videoyu doğrudan platform içinden paylaşabilir ve insanları yorum yapmaya ve geri bildirimde bulunmaya davet edebildim.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Videolarınızı markanızın renkleri, logoları ve favori avatarlarınızla özelleştirin

Video çeviriciyi kullanarak dosyanıza hedef dilde altyazıları otomatik olarak ekleyin

Pazarlama, eğitim ve öğretim videoları için şablonları kolayca tarayın, çoğaltın ve kişiselleştirin

Synthesia sınırlamaları

Özel avatar özelliği, bölgesel aksanları doğru bir şekilde temsil etmekte zorlanıyor; örneğin, kuzey aksanı yerine güney aksanı olabilir

Çok sayıda slayt, animasyon veya geçiş içeren videoların işlenmesi zaman alıcı olabilir

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 24 $/ay

Oluşturucu: 74 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor: G2 incelemesinden

Synthesia'nın en iyi yanı, basit bir tasarım veya oluşturma aracı (ör. PowerPoint) kullanmışsanız, temel kavramları beklediğinizden çok daha hızlı kavrayabilmenizdir. Sezgisel tasarımı, çalışanların farklı beceri setlerine ve teknoloji deneyimlerine sahip olduğu büyük şirketler için muazzam bir avantajdır. Synthesia'yı herkese tanıtabileceğimi ve onların video oluşturma sürecini kolayca inceleyip anlayabileceklerini bilmekten gelen güveni takdir ediyorum. Üstelik, müşteri desteği ekibiyle olan deneyimlerim mükemmeldi; hızlı, bilgili ve zamanıma saygılıydılar.

Synthesia'nın en iyi yanı, basit bir tasarım veya oluşturma aracı (ör. PowerPoint) kullanmışsanız, temel kavramları beklediğinizden çok daha hızlı kavrayabilmenizdir. Sezgisel tasarımı, çalışanların farklı beceri setlerine ve teknoloji deneyimlerine sahip olduğu büyük şirketler için muazzam bir avantajdır. Synthesia'yı herkese tanıtabileceğimi ve onların video oluşturma sürecini kolayca inceleyip anlayabileceklerini bilmekten gelen güveni takdir ediyorum. Üstelik, müşteri destek ekibiyle olan deneyimlerim mükemmeldi; hızlı, bilgili ve zamanıma saygılıydılar.

Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Videolar için Synthesia AI Alternatifleri

9. Invideo (Geniş şablon kitaplığı ile kullanıcı dostu video oluşturma için en iyisi)

via Invideo

Invideo, kullanıcıların fikirlerini gerçek zamanlı olarak videolara dönüştürmelerini sağlayan bir DIY video oluşturma platformudur. 4000'den fazla özel olarak oluşturulmuş sosyal medya, emlak, reklam ve içerik takvimi şablonuyla birlikte gelir, böylece tekerleği yeniden icat etmenize gerek kalmaz.

Invideo'da özellikle yararlı bulduğum şey, otomatik metin okuma özelliğiydi. Bu özellik, birden fazla senaryo üzerinde aynı anda çalışmamı ve bunları sese dönüştürmemi sağladı.

Ayrıca, anlatım ve arka plan müziğini sorunsuz bir şekilde eklemek, Invideo'nun çoğu planında bulunan kullanışlı bir avantajdır.

Invideo'nun en iyi özellikleri

16 milyon stok medya öğesinden oluşan geniş bir kütüphaneyi tarayarak her sahneye mükemmel görseller ekleyin

Klasik Hormozi tarzında ve karaoke tarzında kelime kelime animasyonlu, çarpıcı efektlere sahip cesur altyazılar arasından seçim yapın

Invideo AI'nın sihirli kutusunu kullanarak "sahneyi sil", "Midwest erkek aksanıyla anlat" gibi komutlarla düzenlemeler yapın

Invideo sınırlamaları

Bulut depolama sistemi, kaydedilen videoları düzenleme işlevinden yoksundur ve kullanıcıların bir çökme sonrasında sıfırdan başlamasını gerektirir

Renk seçiciler RGB ile sınırlıdır

Invideo fiyatlandırması

Ücretsiz:

Artı: 35 $/ay

Maksimum: 60 $/ay

Üretken: 120 $/ay

Invideo puanları ve yorumları

G2: 4. 5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (350+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Invideo hakkında ne diyor: G2 incelemesinden

Invideo'nun en yararlı özelliği, her türlü ihtiyacı karşılayan şablonlarıdır. İster yeni başlayan, ister pazarlamacı, ister eğitimci veya sadece izleyicilerin ilgisini çekmek isteyen biri olun, Invideo videoları kolayca oluşturmanın anahtarıdır. Kullanıcı dostu gösterge paneli, sahne ve arka plan seslerinden oluşan zengin kütüphanesi, tam olarak ihtiyacınız olanı öneren AI araçları, paylaşım seçenekleri ve hepsinden önemlisi, birkaç tıklamayla istediğinizi elde etmenize yardımcı olan desteği, Invideo'yu diğerlerinden ayıran özelliklerdir.

Invideo'nun en yararlı özelliği, her türlü ihtiyacı karşılayan şablonlarıdır. İster yeni başlayan, ister pazarlamacı, ister eğitimci veya sadece izleyicilerin ilgisini çekmek isteyen biri olun, Invideo videoları kolayca oluşturmanın anahtarıdır. Kullanıcı dostu gösterge paneli, sahne ve arka plan seslerinden oluşan zengin kütüphanesi, tam olarak ihtiyacınız olanı öneren AI araçları, paylaşım seçenekleri ve hepsinden önemlisi, birkaç tıklamayla istediğinizi elde etmenize yardımcı olan desteği, Invideo'yu diğerlerinden ayıran özelliklerdir.

10. Murf (En iyi çok yönlü metin okuma yazılımı)

via Murf

Bir ürün videosu üzerinde çalışıyor veya yeni bir podcast hazırlıyorsunuz ve biraz anlatım eklemeniz gerekiyor. Seslendirme sanatçısı tutmanıza gerek yok, Murf'u kullanarak AI seslendirmeler oluşturun.

Sunumlarıma, açıklayıcı videolarıma ve sosyal medya gönderilerime inanılmaz derecede doğal sesli AI sesleri eklemek için mükemmel bir araç olduğunu gördüm. Hatta seslendirmemi mevcut videolarla entegre ederek uyumlu bir multimedya deneyimi yaratabiliyor.

Murf'un en iyi özellikleri

Murf'u bir kez yükleyin, Microsoft'un ses ve anlatımlar için API'si ile uyumlu tüm Windows uygulamalarında seslerine erişin

Murf'un uzman ağındaki ana dilini konuşan kişiler tarafından dublajlı içeriğinizi inceletin ve her telaffuzun doğru olduğundan emin olun

Yaratıcı süreç boyunca senaryonuzu istediğiniz zaman değiştirin ve yeni değişikliklerle seslendirme oluşturun

Murf sınırlamaları

Başarısız dönüştürme girişimleri indirme olarak sayılır ve bu da mevcut proje sayısını haksız bir şekilde azaltır

Özellikle özel ihtiyaçları olan öğrenciler için eğitim veya erişilebilir içerik oluşturma için sınırlı uygunluk

Murf fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu Lite: 29 $/ay

Creator Plus+: 49 $/ay

İş Lite: 99 $/ay

Business Plus+: 199 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Murf puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: NA

Gerçek kullanıcılar Murf hakkında ne diyor: G2 incelemesinden

AI tarafından üretilen sesler, incelediğim tüm web tabanlı metin okuma sistemleri arasında en doğal seslere sahiptir. Aksan ayarı gibi özellikler, çok yönlülüğünü artırır. Metin düzenleme ve düzenleme esnekliği de olağanüstü olup, bloklar ve bu bloklar içindeki tek tek cümlelerin kolayca değiştirilmesine olanak tanır. İnanılmaz derecede kullanıcı dostudur ve şaşırtıcı sonuçlar verir!

AI tarafından üretilen sesler, incelediğim tüm web tabanlı metin okuma sistemleri arasında en doğal seslere sahiptir. Aksan ayarı gibi özellikler, çok yönlülüğünü artırır. Metin düzenleme ve düzenleme esnekliği de olağanüstü olup, bloklar ve bu bloklar içindeki tek tek cümlelerin kolayca değiştirilmesine olanak tanır. İnanılmaz derecede kullanıcı dostudur ve şaşırtıcı sonuçlar verir!

canva aracılığıyla

Canva sayesinde bugün herkes tasarım yapabilir. Bu kadar basit. Bu yüzden, görsel içerik oluşturma ödevlerimden biri için bu aracı denemekten büyük mutluluk duydum. Canva, web sitesi afişleri, açılış sayfaları, blog yazısı başlıkları, sosyal medya gönderileri ve daha fazlası için kapsamlı bir şablon kitaplığına sahiptir.

Parmaklarımın ucunda zengin tasarım ilhamları sayesinde, istediğim görüntüleri, slayt gösterilerini ve videoları oluşturabilir, yazı tipleri, müzikler ve öğelerle deneyler yapabilirim.

Canva'yı AI yazma araçlarından biri olarak düşünmeyebilirsiniz, ancak hoş bir sürprizle karşılaşacaksınız.

Ayrıca Magic Write özelliği ile AI yazma komutları da sunar. Bu AI metin oluşturucu, blog taslakları, biyografi başlıkları ve web sitesi metinleri oluşturmaya yardımcı olur; yazarların bloklarından endişe etmeden yaratıcı süreci başlatmak için mükemmeldir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Video kesici ve düzeltici ile videolarınızı çevrimiçi olarak kırpın, bölün, birleştirin veya kesin

Yerleşik tasarım onaylama özelliği ile tasarımları anında inceleyin ve onaylayın

Marka yönergelerinizi Canva hesabınıza ekleyerek markanızın tutarlılığını koruyun

Metin çeviriden görüntü oluşturmaya, tasarımları canlandırmaya ve yeniden boyutlandırmaya kadar her şeyi yapmak için çoklu AI araçlarından yararlanın

Canva sınırlamaları

Mobil uygulaması yavaş ve kullanımı zor olabilir

Şablonlara aşırı güvenmek, kişiselleştirilmezse genel tasarımlarla sonuçlanabilir

Canva fiyatlandırması

Canva Ücretsiz

Canva Pro: 5,98 $/ay kişi başı

Canva Takımları: En az üç kişi için kişi başı aylık 4,55 dolar

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (4.300+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (12.100+ yorum)

Canva hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor: G2 incelemesinden

Canva inanılmaz derecede sezgisel bir araçtır ve bence en güçlü özelliği budur. Önceden tasarım bilgim olmasa bile, hazır şablonlardan oluşan kapsamlı koleksiyonu sayesinde profesyonel görünümlü içerikler oluşturabilirim. Bu avantajlar Canva'yı benim vazgeçilmez tasarım aracım haline getirdi. Ayrıca, platformun sürekli güncellemeleri kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirerek zamanla daha da iyi hale getiriyor.

Canva inanılmaz derecede sezgisel bir araçtır ve bence en güçlü özelliği budur. Önceden tasarım bilgim olmasa bile, hazır şablonlardan oluşan kapsamlı koleksiyonu sayesinde profesyonel görünümlü içerikler oluşturabilirim. Bu avantajlar Canva'yı benim vazgeçilmez tasarım aracım haline getirdi. Ayrıca, platformun sürekli güncellemeleri kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirerek zamanla daha da iyi hale getiriyor.

Hemen hemen her sektör, tercih ve bütçeye uygun bir AI içerik oluşturma aracı bulunmaktadır. Mümkün olduğunca, istediğinizi en iyi şekilde elde etmenize yardımcı olacak özel olarak tasarlanmış bir araç seçin.

Unutmayın, AI içerik oluşturma insan yaratıcılığının yerini almayacaktır, ancak AI destekli araçlar takımınızın verimliliğini artırabilir ve içeriğinizin daha az çabayla hedef kitleye ulaşmasını sağlayabilir.

Kapsamlı özellikleri ve yetenekleriyle ClickUp, proje yönetimi ile desteklenen içerik oluşturmayı şüphesiz bir üst seviyeye taşıyor. İhtiyacınız olan her şey (projeler, görevler, şablonlar, AI ve otomasyon) tek bir yerde.

Ama sadece benim sözüme güvenmeyin. Kendiniz deneyin — bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.