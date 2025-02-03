2025'in En İyi 10 İçerik Takvimi Yazılımı

Başarılı bir sosyal medya stratejisini anında uygulamak neredeyse imkansızdır. Hedef kitlenizin dikkatini çekecek içerikler oluşturmak için önceden plan yapmanız, kaynakları toplamanız ve diğerleriyle işbirliği yapmanız gerekir.
Tüm bu planlama, araştırma ve yaratıcılık için bir merkeze ihtiyaç vardır. İşte içerik takvimi yazılımı burada devreye girer.
Doğru içerik takvimi aracıyla, bir sonraki çeyrek veya ay için hazırlık yapmak çok kolay. Bu araç olmadan, tasarımlarınızın hazır olup olmadığını, işbirliklerinizin onaylanıp onaylanmadığını veya ürün lansman serinizin onaylanıp onaylanmadığını merak etmek zorunda kalırsınız.
Bu makalede, bugün mevcut en iyi içerik takvimi yazılım araçlarını inceleyeceğiz. Her birinin anahtar özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyat planlarını vurgulayarak ihtiyaçlarınıza en uygun seçimi yapabilmenizi sağlayacağız.
Hadi başlayalım!
Sosyal Medya İçerik Takvimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Artık elektronik tabloları ve kontrol listelerini bir kenara bırakıp, gelecek yıl için içeriğinizi planlamanın daha iyi bir yolunu bulmaya hazırsınız. Peki, bir içerik takvimi aracını diğerinden daha iyi yapan nedir?
Seçeneklerinizi değerlendirmeden önce hedeflerinizi belirleyin. Yalnızca sosyal medya içeriği mi planlamanız gerekiyor yoksa farklı içerik türlerinin bir karışımını mı? Sürükle ve bırak arayüzüyle görsel olarak planlamayı mı tercih edersiniz yoksa Kanban panosu daha mı uygun? Basit bir iş akışına mı yoksa çok sayıda özelleştirmeye mi ihtiyacınız var? 🛠️
Ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, zaman ve enerji tasarrufu sağlar ve odak noktanızı daraltmanıza yardımcı olur.
Kişisel hedefleriniz bir yana, harika içerik takvimi yazılım araçları size şu konularda yardımcı olur:
- İçeriğinizi planlayın ve düzenleyin
- İçerik pazarlama takviminizi bir bakışta görün
- İçerik fikirlerinizi saklayın ve ihtiyaç duyduğunuzda bulun
- Son teslim tarihlerini, son tarihleri ve ilerlemeyi kolayca görün
- İş akışları, süreçler ve otomasyonlar sayesinde zaman kazanın
- Ajanslar, serbest çalışanlar ve içerik oluşturucularla tek bir yerden işbirliği yapın
- IOS, Android, WordPress veya Webflow gibi halihazırda kullandığınız işletim sistemleri ve araçlarla entegre edin
Seçeneklerinizi incelerken bu özellikleri, fonksiyonları ve avantajları göz önünde bulundurun. Bunları kişisel hedeflerinize ekleyin ve ideal içerik takvimi yazılımını bulmanıza yardımcı olacak özel bir kontrol listesi oluşturun.
En İyi 10 İçerik Takvimi Yazılımı
Piyasada binlerce pazarlama aracı var ve hepsi dikkatinizi çekmek için yarışıyor. İçerik takvimi alanında bile birçok seçenek var. Zaman kazanmanız için, bugün mevcut en iyi 10 içerik takvimi yazılımı uygulamasının bir listesini hazırladık. 🤩
1. ClickUp
ClickUp'ta, içerik takvimi uygulamaları da dahil olmak üzere tümünü tek bir uygulamayla değiştirmek istiyoruz.
Verimlilik ve takım çalışmasına yönelik benzersiz yaklaşımımız, organize ve üretken bir pazarlama takımı üyesi olmak için ihtiyacınız olan araçları ve özellikleri sunar. Görev yönetimi ihtiyaçlarınız için ClickUp'ı kullanın ve takım olarak çalışma şeklinize sorunsuz bir şekilde uyan sezgisel bir içerik takvimi oluşturun.
ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu veya Sosyal Medya Şablonu ile süreci hızla başlatın veya kendi sürümünüzü sıfırdan oluşturun. Takvim görünümümüz, özelleştirilebilir renk kodlu kategoriler ve son tarihler ile neler olup bittiğini ve ne zaman olduğunu kolayca görmenizi sağlar. En önemli ayrıntıları vurgulayan önceden oluşturulmuş özel alanlara sahip bir Kanban panosu veya zaman çizelgesi görmek için başka bir görünüme geçin. 👀
ClickUp, deneyimden ödün vermeden size içerik takvimi özelliğinden çok daha fazlasını sunar. ClickUp'ın Proje Yönetimi Gösterge Paneli'nin yardımıyla diğer alanlarda iş yapma şeklinizi yansıtın. Pazarlama ekibi olarak iş yapma şeklinizi geliştirmek istiyorsanız, ClickUp öne çıkan bir seçenektir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- İçerik takviminizi Takvim görünümü, Kanban görünümü, zaman çizelgesi görünümü ve Liste görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla farklı özelleştirilebilir biçimde görüntüleyin
- Takım üyelerini etiketleyin, görevler atayın ve yorumlar aracılığıyla iletişim kurun
- Ücretsiz şablonlarla ş Akışınızı hızlandırın
- Otomasyonun yardımıyla tekrarlanan süreçleri kolaylaştırın
- Google Drive, Google Takvim, Salesforce ve daha fazlası gibi araçlarla kullanışlı entegrasyonlar
- Çevrimiçi ve çevrimdışı modlarla içerik takviminizi istediğiniz zaman kontrol edin
- Özel erişim haklarıyla serbest çalışanlar ve ajanslarla sorunsuz bir şekilde çalışın
- ClickUp Brain ile yapay zeka kullanarak içerik takvimleri oluşturun
ClickUp sınırlamaları:
- ClickUp'ı tüm içerik takvimi ve proje yönetimi yazılımı ihtiyaçlarınız için kullanabileceğinizden, bazı kullanıcılar ilk başta bunu zor bulabilir
- Mobil uygulamada bazı sınırlamalar vardır, ancak ClickUp 3.0 ile yakında yeni bir uygulama çıkacaktır
ClickUp fiyatlandırması:
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (6.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. CoSchedule
CoSchedule, hem editoryal hem de sosyal içeriği tek bir platformdan kolayca yönetmek için tasarlanmış bir sosyal medya planlama ve pazarlama planlama aracıdır. Platform, görevleri atamanıza, takviminizi üst düzey yöneticilerle paylaşmanıza ve planlar değiştiğinde kolayca değişiklik yapmanıza olanak tanır. Aracı kullanarak içeriğinizi planlayın, ardından platformdan ayrılmadan farklı sosyal ağlarda sosyal medya gönderileri yayınlayın.
CoSchedule'un en iyi özellikleri:
- Tek bir içerik takviminde farklı ortamlarda üzerinde çalıştığınız işleri görün
- Sürükle ve bırak işlevselliği ile planlarınızda anında değişiklik yapın
- Sosyal medya içeriğini ve entegre sosyal medya kampanyalarını planlayın, taslak haline getirin ve yayınlayın
- Pazarlama takviminizi ve ilerlemenizi tek bir bağlantıyla şirket içi paydaşlarla paylaşın
CoSchedule sınırlamaları:
- Takım davetleri ve tartışmalar gibi bazı kullanışlı özellikler ücretli planlarda kilitlidir
- Bazı kullanıcılar daha fazla esneklik ve özelleştirme seçenekleri istediğini belirtiyor
CoSchedule fiyatlandırması:
- Pazarlama Takvimi Ücretsiz: Ücretsiz
- Marketing Calendar Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Marketing Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin
CoSchedule puanları ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
Bonus: En iyi CoSchedule alternatiflerinin listesine göz atın
3. Buffer
Buffer, kullanım kolaylığı sayesinde sosyal medya yöneticileri için vazgeçilmez bir sosyal medya içerik takvimi ve içerik planlama aracıdır. Buffer, sosyal medya pazarlama takımlarının sosyal medya gönderilerini tek bir yerden çeşitli sosyal medya platformlarına yayınlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. AI asistanının eklenmesi, takımlara sosyal medya platformlarında fikir üretme ve içeriği yeniden kullanma konusunda yardım alma fırsatı da sunar.
Buffer'ın en iyi özellikleri:
- İç ve dış işbirlikçileri için kullanımı kolay sosyal medya yayınlama gösterge paneli
- Çoğu sosyal medya platformunda entegre yayınlama erişimi
- Fikir üretme ve içerik yeniden yazma konusunda yardımcı olan AI asistanı
- Takım olarak birlikte çalışmayı kolaylaştıran onay ş akışları
Buffer sınırlamaları:
- Canlı desteğe erişim yoktur
- Bazı kullanıcılar, sosyal medya hesaplarının beklenmedik bir şekilde bağlantısının kesilmesi ile ilgili sorunlar bildiriyor
Buffer fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Ücretsiz
- Temel özellikler: 1 kanal için aylık 6 ABD doları
- Takım: 1 kanal için aylık 12 ABD doları
- Ajans: 10 kanal için aylık 120 dolar
Buffer puanları ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)
Bonus: AI İçerik Oluşturucular
4. Sprout Social
Sprout Social, hepsi bir arada sosyal medya yönetim aracı olarak tanıtılıyor. Bu platformda içerik takvimi oluşturabilir, sosyal medya gönderilerini planlayabilir, ayrıca sosyal dinleme ve etkileşimden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. İçerik stratejinizin hedefi etkileşimde mükemmelleşmekse, bu tür bir platform yararlı bir seçenek olabilir.
Sprout Social'ın en iyi özellikleri:
- Merkezi bir merkez veya takvim ile neler olup bittiğini görün ve gönderileri ve haber bültenlerini düzenleyin
- Hashtag'ler, bahsetmeler ve aramalar üzerinden sosyal dinleme gerçekleştirin
- Yerleşik, önerilen yayınlama zamanlarına göre içerik planlayın
- Onay iş akışlarıyla içeriği sistem içinde taşıyın
Sprout Social sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar gezinme deneyimini zor buluyor
- Bazı kullanıcılar, sosyal medya hesaplarında içerik yayınlarken etiketleme konusunda zorluk yaşadıklarını bildiriyor
Sprout Social fiyatlandırması:
- Standart: Aylık 249 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 399 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 499 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Sprout Social puanları ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (2.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
Sprout Social alternatiflerini inceleyin!
5. SocialPilot
SocialPilot, içerik takvimi özelliğini içeren bir sosyal medya pazarlama aracıdır. İçeriği planlayın, sosyal medya platformlarına yayınlayın ve hepsi bir arada sosyal gelen kutusu ile etkileşimde kalın. Takım üyelerini, serbest çalışanları ve paydaşları sizinle işbirliği yapmaya davet edin ve sosyal medya varlığınızı tek bir yerden yönetin.
SocialPilot'un en iyi özellikleri:
- Ay, hafta ve gün görünümleriyle büyük resmi görün
- Belirli grupları veya sosyal medya platformlarını görmek için görünümü filtreleme yeteneği
- Sürükle ve bırak sistemi ile içerik takviminizde değişiklikler yapın
- İçeriği kolayca çoğaltın ve gelecek için planlayın
SocialPilot sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, yayınlanan içeriklerle etkileşim kurmalarını sağlayan daha fazla özellik olmasını ister
- Sosyal medya içeriğini planlarken diğer sayfaları veya kullanıcıları etiketlemek her zaman mümkün değildir
SocialPilot fiyatlandırması:
- Profesyonel: 1 kullanıcı için aylık 30 ABD doları
- Küçük takım: 3 kullanıcı için aylık 50 $
- Ajans: 6 kullanıcı için aylık 100 dolar
- Agency+: Sınırsız kullanıcı için aylık 200 $
SocialPilot puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
6. HubSpot
HubSpot, ajanslar ve büyük takımlar tarafından yalnızca sosyal medya ve editoryal içerik yayınlamak için değil, tüm içerik pazarlama kampanyalarını ve sosyal medya stratejilerini yönetmek için kullanılan hepsi bir arada bir pazarlama platformudur. Zaten HubSpot kullanıyorsanız veya yeni bir sisteme yatırım yapmak istiyorsanız, sosyal medya ve içerik takvimi özelliklerinin mevcut olduğunu bilmek sizi mutlu edecektir.
HubSpot'un en iyi özellikleri:
- Tek bir platformdan kampanyalar oluşturun ve içeriği sosyal medyada yayınlayın
- Etkileşimleri HubSpot CRM'inize geri bağlayın
- Sosyal medya kanallarınız için en uygun yayınlama zamanları hakkında öneriler alın
- HubSpot'un CRM'si ile analitik ve entegrasyonları kullanarak stratejik kararlar alın
HubSpot sınırlamaları:
- HubSpot platformu, özellikle Satış ve CRM gibi diğer alanlara da aboneyseniz, biraz karmaşık gelebilir
- Sosyal medya özellikleri yalnızca Professional ve Enterprise planlarında mevcuttur
HubSpot fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Aylık 890 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla
HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (9.400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.500'den fazla yorum)
Bu içerik pazarlama stratejisi şablonlarına göz atın!
7. Evernote
Evernote, öncelikle kullanıcıların fikirlerini kaydetmelerine, projeleri ve yapılacaklar listelerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir not alma uygulamasıdır. Evernote içinde, özellikleri kullanarak kendi hafif içerik takviminizi oluşturabilir, ardından Takımlar özelliği sayesinde diğerleriyle birlikte üzerinde çalışabilirsiniz. Bu, tam anlamıyla bir sosyal medya takvim aracı olmasa da, takımınız zaten Evernote kullanıyorsa, onu içerik yönetimi için de kullanabileceğinizi bilmek faydalı olabilir.
Evernote'un en iyi özellikleri:
- Paylaşılan notlarla takım üyeleriyle işbirliği yapın
- Evernote'un hazır şablonlarını kullanarak kendi sosyal medya kampanyalarınızı başlatın
- Sosyal medya takımınız için kullanıma hazır şablonlar, kılavuzlar ve sosyal medya takvim araçlarından oluşan bir kitaplık oluşturun
- İş akışında nerede olduğunuzu görmek için onay kutuları gibi özellikleri kullanın
Evernote sınırlamaları:
- Not alma ve verimliliğe odaklanan Evernote, sosyal medya içerik takvimi araçlarında genellikle bulunan işlevlerden yoksundur
- Bazı kullanıcılar, kullanıcıların paylaşım ve düzenleme izinleriyle ilgili sorunlar yaşadığını bildirmiştir
Evernote fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Ücretsiz
- Evernote Teams: Aylık 14,99 $/kullanıcı
Evernote puanları ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (70'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)
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8. Sendible
Sendible, sosyal medya planlama, izleme ve raporlama aracıdır. Birden fazla müşteriyi yöneten ajanslar için tasarlanmış bir sosyal medya aracıdır, ancak şirket içi içerik takvimi yazılımı olarak da kullanabilirsiniz. İçerikleri toplu olarak planlayın, yayınlamadan önce grafikleri özelleştirin ve onay iş akışlarıyla işleri kolaylaştırın.
Sendible'ın en iyi özellikleri:
- Yerleşik şablonlarla süreçlerinizi kolaylaştırın
- Paydaşları veya içerik oluşturucuları takviminize katkıda bulunmaya davet edin
- Kuyrukları kullanarak sosyal medya akışınızı içerikle doldurun
- Aylık takvim görünümüyle içeriğinizi görsel olarak görüntüleyin
Sendible sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, analiz ve raporlama özelliklerinin diğer seçeneklere kıyasla sınırlı olduğunu düşünüyor
- Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın bazen zor olabileceğini söylüyor
Sendible fiyatlandırması:
- Oluşturucu: 1 kullanıcı için aylık 29 $
- Traction: 4 kullanıcı için aylık 89 dolar
- Ölçek: 7 kullanıcı için aylık 199 $
Sendible puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
9. StoryChief
StoryChief, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma ve SEO platformudur. İçerik takımlarının sosyal medya ve blog platformlarında içerik planlamasına, oluşturmasına ve programlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. StoryChief'in içerik takvimi aracı, renk kodlu kategoriler, editoryal kampanya yönetimi ve popüler platformlar ve araçlarla entegrasyonlar sayesinde düzenli olmanıza yardımcı olur.
StoryChief'in en iyi özellikleri:
- İçerik özetleri ve onay iş akışlarıyla işbirliği içinde çalışın
- Kullanımı kolay aylık görünüm ile içerik takviminizi ve neler olup bittiğini görün
- İçeriği sosyal medya platformlarına otomatik olarak yayınlayın
- Son içerik kampanyalarının başarısını analiz edin
StoryChief sınırlamaları:
- Büyük bir takımla çalışırken, bazı düzenleyiciler içerik parçaları içinde öneriler bırakma fırsatını kaçırabilir
- Bazı kullanıcılar, ş Akışını daha iyi yönetmek için durumlar atayabilmeyi isterler
StoryChief fiyatlandırması:
- Bireyler: Aylık 40 $'dan başlayan fiyatlarla
- Pazarlama Takımı: 4 kullanıcı için aylık 220 $'dan başlayan fiyatlarla
- Yayıncı Takımı: 10 kullanıcı için aylık 900 $'dan başlayan fiyatlarla
- Ajanslar: 3 çalışma alanı için aylık 440 $'dan başlayan fiyatlarla (çalışma alanı başına 4 kullanıcı)
StoryChief puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
Bonus: İçerik oluşturma uygulamaları!
10. ContentStudio
ContentStudio, ajansların ve pazarlama takımlarının planlama, yönetim ve büyüme süreçlerine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir sosyal medya aracıdır. Güçlü bir içerik takvimi özelliği, yapay zeka destekli yazma asistanı ve sosyal gelen kutusu ile tamamlanarak takımların zamandan tasarruf etmesini ve iş akışını kolaylaştırmasını sağlar. Sosyal profillerinize farklı türde içerikler planlayın ve yayınlayın, ne zaman yayınlayacağınız konusunda içgörüler edinin ve yayın kuyruklarını yönetin, böylece takviminiz boş kalmasın.
ContentStudio'nun en iyi özellikleri:
- Etkileşimli, paylaşılabilir bir içerik takviminde içerik planlarınızı oluşturun
- Özel konulara göre içerik boru hatları ve kuyrukları oluşturun
- Sosyal medya pazarlamacıları için süreci hızlandırmak üzere içerik onaylarını hızlandırın
- Otomasyonu kullanarak içerik takviminizi alakalı sosyal medya gönderileriyle doldurun
ContentStudio sınırlamaları:
- Mobil uygulamadaki işlevsellik, masaüstü deneyimine göre daha sınırlı olabilir
- Bazı kullanıcılar, analitik aracılığıyla daha fazla içgörü elde etmek ister
ContentStudio fiyatlandırması:
- Başlangıç: 1 kullanıcı için aylık 25 $
- Pro: 2 kullanıcı için aylık 49 ABD doları
- Ajans: 5 kullanıcı için aylık 99 $
ContentStudio puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
İçerik Takvimi Araçlarını Kullanmaktan Kimler Yararlanır?
Pazarlama Takımları: İçerik takvimleri, pazarlama takımlarının içeriklerinin zamanında ve tutarlı bir şekilde yayınlanmasını sağlamak için çok önemlidir. Bu belge, bir projeyle ilgili zaman çizelgesini, konuları, anahtar kelimeleri ve diğer gerekli bilgileri özetler.
İşletmeler: İçerik takvimleri, işletmelerin içeriklerini planlamasına ve tüm takım üyelerinin proje hedefleriyle uyumlu çalışmasını sağlar. Bu belge, ilerlemeyi izlemelerine ve tüm paydaşların proje için gerekli değişiklik veya güncellemelerden haberdar olmalarını sağlar.
İçerik Takvimi Yazılımıyla İçerik Planlamasına Başlayın
Doğru içerik takvimi yazılımına sahip olmak size zaman kazandırabilir, ş akışınızı hızlandırabilir ve işbirliğini kolaylaştırabilir. Yayıncılık imparatorluğunuz için bir editoryal takvime veya markanız için bir sosyal medya takvimine ihtiyacınız olsun, bu araçlar yayıncılığı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. 🙌
Sadece içerik stratejisi hedeflerinizi takip etmenize değil, aynı zamanda proje yönetimi ve işbirliğine de yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Takım olarak daha iyi ve daha birleşik bir şekilde birlikte çalışmanın yollarını keşfetmek için takımımızla iletişime geçin veya bugün kaydolun.