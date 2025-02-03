2025'in En İyi 10 İçerik Takvimi Yazılımı

Başarılı bir sosyal medya stratejisini anında uygulamak neredeyse imkansızdır. Hedef kitlenizin dikkatini çekecek içerikler oluşturmak için önceden plan yapmanız, kaynakları toplamanız ve diğerleriyle işbirliği yapmanız gerekir.

Tüm bu planlama, araştırma ve yaratıcılık için bir merkeze ihtiyaç vardır. İşte içerik takvimi yazılımı burada devreye girer.

Doğru içerik takvimi aracıyla, bir sonraki çeyrek veya ay için hazırlık yapmak çok kolay. Bu araç olmadan, tasarımlarınızın hazır olup olmadığını, işbirliklerinizin onaylanıp onaylanmadığını veya ürün lansman serinizin onaylanıp onaylanmadığını merak etmek zorunda kalırsınız.

Bu makalede, bugün mevcut en iyi içerik takvimi yazılım araçlarını inceleyeceğiz. Her birinin anahtar özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyat planlarını vurgulayarak ihtiyaçlarınıza en uygun seçimi yapabilmenizi sağlayacağız.

Hadi başlayalım!

Sosyal Medya İçerik Takvimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Artık elektronik tabloları ve kontrol listelerini bir kenara bırakıp, gelecek yıl için içeriğinizi planlamanın daha iyi bir yolunu bulmaya hazırsınız. Peki, bir içerik takvimi aracını diğerinden daha iyi yapan nedir?

Seçeneklerinizi değerlendirmeden önce hedeflerinizi belirleyin. Yalnızca sosyal medya içeriği mi planlamanız gerekiyor yoksa farklı içerik türlerinin bir karışımını mı? Sürükle ve bırak arayüzüyle görsel olarak planlamayı mı tercih edersiniz yoksa Kanban panosu daha mı uygun? Basit bir iş akışına mı yoksa çok sayıda özelleştirmeye mi ihtiyacınız var? 🛠️

Ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, zaman ve enerji tasarrufu sağlar ve odak noktanızı daraltmanıza yardımcı olur.

Kişisel hedefleriniz bir yana, harika içerik takvimi yazılım araçları size şu konularda yardımcı olur:

İçeriğinizi planlayın ve düzenleyin

İçerik pazarlama takviminizi bir bakışta görün

İçerik fikirlerinizi saklayın ve ihtiyaç duyduğunuzda bulun

Son teslim tarihlerini, son tarihleri ve ilerlemeyi kolayca görün

İş akışları, süreçler ve otomasyonlar sayesinde zaman kazanın

Ajanslar, serbest çalışanlar ve içerik oluşturucularla tek bir yerden işbirliği yapın

IOS, Android, WordPress veya Webflow gibi halihazırda kullandığınız işletim sistemleri ve araçlarla entegre edin

Seçeneklerinizi incelerken bu özellikleri, fonksiyonları ve avantajları göz önünde bulundurun. Bunları kişisel hedeflerinize ekleyin ve ideal içerik takvimi yazılımını bulmanıza yardımcı olacak özel bir kontrol listesi oluşturun.

Piyasada binlerce pazarlama aracı var ve hepsi dikkatinizi çekmek için yarışıyor. İçerik takvimi alanında bile birçok seçenek var. Zaman kazanmanız için, bugün mevcut en iyi 10 içerik takvimi yazılımı uygulamasının bir listesini hazırladık. 🤩

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ClickUp'ta, içerik takvimi uygulamaları da dahil olmak üzere tümünü tek bir uygulamayla değiştirmek istiyoruz.

Verimlilik ve takım çalışmasına yönelik benzersiz yaklaşımımız, organize ve üretken bir pazarlama takımı üyesi olmak için ihtiyacınız olan araçları ve özellikleri sunar. Görev yönetimi ihtiyaçlarınız için ClickUp'ı kullanın ve takım olarak çalışma şeklinize sorunsuz bir şekilde uyan sezgisel bir içerik takvimi oluşturun.

ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu veya Sosyal Medya Şablonu ile süreci hızla başlatın veya kendi sürümünüzü sıfırdan oluşturun. Takvim görünümümüz, özelleştirilebilir renk kodlu kategoriler ve son tarihler ile neler olup bittiğini ve ne zaman olduğunu kolayca görmenizi sağlar. En önemli ayrıntıları vurgulayan önceden oluşturulmuş özel alanlara sahip bir Kanban panosu veya zaman çizelgesi görmek için başka bir görünüme geçin. 👀

ClickUp, deneyimden ödün vermeden size içerik takvimi özelliğinden çok daha fazlasını sunar. ClickUp'ın Proje Yönetimi Gösterge Paneli'nin yardımıyla diğer alanlarda iş yapma şeklinizi yansıtın. Pazarlama ekibi olarak iş yapma şeklinizi geliştirmek istiyorsanız, ClickUp öne çıkan bir seçenektir.

ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp'ı tüm içerik takvimi ve proje yönetimi yazılımı ihtiyaçlarınız için kullanabileceğinizden, bazı kullanıcılar ilk başta bunu zor bulabilir

Mobil uygulamada bazı sınırlamalar vardır, ancak ClickUp 3.0 ile yakında yeni bir uygulama çıkacaktır

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (6.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. CoSchedule

CoSchedule aracılığıyla

CoSchedule, hem editoryal hem de sosyal içeriği tek bir platformdan kolayca yönetmek için tasarlanmış bir sosyal medya planlama ve pazarlama planlama aracıdır. Platform, görevleri atamanıza, takviminizi üst düzey yöneticilerle paylaşmanıza ve planlar değiştiğinde kolayca değişiklik yapmanıza olanak tanır. Aracı kullanarak içeriğinizi planlayın, ardından platformdan ayrılmadan farklı sosyal ağlarda sosyal medya gönderileri yayınlayın.

CoSchedule'un en iyi özellikleri:

Tek bir içerik takviminde farklı ortamlarda üzerinde çalıştığınız işleri görün

Sürükle ve bırak işlevselliği ile planlarınızda anında değişiklik yapın

Sosyal medya içeriğini ve entegre sosyal medya kampanyalarını planlayın, taslak haline getirin ve yayınlayın

Pazarlama takviminizi ve ilerlemenizi tek bir bağlantıyla şirket içi paydaşlarla paylaşın

CoSchedule sınırlamaları:

Takım davetleri ve tartışmalar gibi bazı kullanışlı özellikler ücretli planlarda kilitlidir

Bazı kullanıcılar daha fazla esneklik ve özelleştirme seçenekleri istediğini belirtiyor

CoSchedule fiyatlandırması:

Pazarlama Takvimi Ücretsiz : Ücretsiz

Marketing Calendar Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Marketing Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin

CoSchedule puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Bonus: En iyi CoSchedule alternatiflerinin listesine göz atın

3. Buffer

Via Buffer

Buffer, kullanım kolaylığı sayesinde sosyal medya yöneticileri için vazgeçilmez bir sosyal medya içerik takvimi ve içerik planlama aracıdır. Buffer, sosyal medya pazarlama takımlarının sosyal medya gönderilerini tek bir yerden çeşitli sosyal medya platformlarına yayınlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. AI asistanının eklenmesi, takımlara sosyal medya platformlarında fikir üretme ve içeriği yeniden kullanma konusunda yardım alma fırsatı da sunar.

Buffer'ın en iyi özellikleri:

İç ve dış işbirlikçileri için kullanımı kolay sosyal medya yayınlama gösterge paneli

Çoğu sosyal medya platformunda entegre yayınlama erişimi

Fikir üretme ve içerik yeniden yazma konusunda yardımcı olan AI asistanı

Takım olarak birlikte çalışmayı kolaylaştıran onay ş akışları

Buffer sınırlamaları:

Canlı desteğe erişim yoktur

Bazı kullanıcılar, sosyal medya hesaplarının beklenmedik bir şekilde bağlantısının kesilmesi ile ilgili sorunlar bildiriyor

Buffer fiyatlandırması:

Ücretsiz: Ücretsiz

Temel özellikler: 1 kanal için aylık 6 ABD doları

Takım: 1 kanal için aylık 12 ABD doları

Ajans: 10 kanal için aylık 120 dolar

Buffer puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Bonus: AI İçerik Oluşturucular

4. Sprout Social

Sprout Social aracılığıyla

Sprout Social, hepsi bir arada sosyal medya yönetim aracı olarak tanıtılıyor. Bu platformda içerik takvimi oluşturabilir, sosyal medya gönderilerini planlayabilir, ayrıca sosyal dinleme ve etkileşimden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. İçerik stratejinizin hedefi etkileşimde mükemmelleşmekse, bu tür bir platform yararlı bir seçenek olabilir.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri:

Merkezi bir merkez veya takvim ile neler olup bittiğini görün ve gönderileri ve haber bültenlerini düzenleyin

Hashtag'ler, bahsetmeler ve aramalar üzerinden sosyal dinleme gerçekleştirin

Yerleşik, önerilen yayınlama zamanlarına göre içerik planlayın

Onay iş akışlarıyla içeriği sistem içinde taşıyın

Sprout Social sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar gezinme deneyimini zor buluyor

Bazı kullanıcılar, sosyal medya hesaplarında içerik yayınlarken etiketleme konusunda zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Sprout Social fiyatlandırması:

Standart: Aylık 249 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 399 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 499 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sprout Social puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Sprout Social alternatiflerini inceleyin!

5. SocialPilot

SocialPilot aracılığıyla

SocialPilot, içerik takvimi özelliğini içeren bir sosyal medya pazarlama aracıdır. İçeriği planlayın, sosyal medya platformlarına yayınlayın ve hepsi bir arada sosyal gelen kutusu ile etkileşimde kalın. Takım üyelerini, serbest çalışanları ve paydaşları sizinle işbirliği yapmaya davet edin ve sosyal medya varlığınızı tek bir yerden yönetin.

SocialPilot'un en iyi özellikleri:

Ay, hafta ve gün görünümleriyle büyük resmi görün

Belirli grupları veya sosyal medya platformlarını görmek için görünümü filtreleme yeteneği

Sürükle ve bırak sistemi ile içerik takviminizde değişiklikler yapın

İçeriği kolayca çoğaltın ve gelecek için planlayın

SocialPilot sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, yayınlanan içeriklerle etkileşim kurmalarını sağlayan daha fazla özellik olmasını ister

Sosyal medya içeriğini planlarken diğer sayfaları veya kullanıcıları etiketlemek her zaman mümkün değildir

SocialPilot fiyatlandırması:

Profesyonel: 1 kullanıcı için aylık 30 ABD doları

Küçük takım: 3 kullanıcı için aylık 50 $

Ajans: 6 kullanıcı için aylık 100 dolar

Agency+: Sınırsız kullanıcı için aylık 200 $

SocialPilot puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

6. HubSpot

HubSpot aracılığıyla

HubSpot, ajanslar ve büyük takımlar tarafından yalnızca sosyal medya ve editoryal içerik yayınlamak için değil, tüm içerik pazarlama kampanyalarını ve sosyal medya stratejilerini yönetmek için kullanılan hepsi bir arada bir pazarlama platformudur. Zaten HubSpot kullanıyorsanız veya yeni bir sisteme yatırım yapmak istiyorsanız, sosyal medya ve içerik takvimi özelliklerinin mevcut olduğunu bilmek sizi mutlu edecektir.

HubSpot'un en iyi özellikleri:

Tek bir platformdan kampanyalar oluşturun ve içeriği sosyal medyada yayınlayın

Etkileşimleri HubSpot CRM'inize geri bağlayın

Sosyal medya kanallarınız için en uygun yayınlama zamanları hakkında öneriler alın

HubSpot'un CRM'si ile analitik ve entegrasyonları kullanarak stratejik kararlar alın

HubSpot sınırlamaları:

HubSpot platformu, özellikle Satış ve CRM gibi diğer alanlara da aboneyseniz, biraz karmaşık gelebilir

Sosyal medya özellikleri yalnızca Professional ve Enterprise planlarında mevcuttur

HubSpot fiyatlandırması:

Ücretsiz: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 890 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,4/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.500'den fazla yorum)

Bu içerik pazarlama stratejisi şablonlarına göz atın!

7. Evernote

Evernote aracılığıyla

Evernote, öncelikle kullanıcıların fikirlerini kaydetmelerine, projeleri ve yapılacaklar listelerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir not alma uygulamasıdır. Evernote içinde, özellikleri kullanarak kendi hafif içerik takviminizi oluşturabilir, ardından Takımlar özelliği sayesinde diğerleriyle birlikte üzerinde çalışabilirsiniz. Bu, tam anlamıyla bir sosyal medya takvim aracı olmasa da, takımınız zaten Evernote kullanıyorsa, onu içerik yönetimi için de kullanabileceğinizi bilmek faydalı olabilir.

Evernote'un en iyi özellikleri:

Paylaşılan notlarla takım üyeleriyle işbirliği yapın

Evernote'un hazır şablonlarını kullanarak kendi sosyal medya kampanyalarınızı başlatın

Sosyal medya takımınız için kullanıma hazır şablonlar, kılavuzlar ve sosyal medya takvim araçlarından oluşan bir kitaplık oluşturun

İş akışında nerede olduğunuzu görmek için onay kutuları gibi özellikleri kullanın

Evernote sınırlamaları:

Not alma ve verimliliğe odaklanan Evernote, sosyal medya içerik takvimi araçlarında genellikle bulunan işlevlerden yoksundur

Bazı kullanıcılar, kullanıcıların paylaşım ve düzenleme izinleriyle ilgili sorunlar yaşadığını bildirmiştir

Evernote fiyatlandırması:

Ücretsiz: Ücretsiz

Evernote Teams: Aylık 14,99 $/kullanıcı

Evernote puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)

İçerik pazarlama yazılımı hakkında bilgi edinin!

8. Sendible

Sendible aracılığıyla

Sendible, sosyal medya planlama, izleme ve raporlama aracıdır. Birden fazla müşteriyi yöneten ajanslar için tasarlanmış bir sosyal medya aracıdır, ancak şirket içi içerik takvimi yazılımı olarak da kullanabilirsiniz. İçerikleri toplu olarak planlayın, yayınlamadan önce grafikleri özelleştirin ve onay iş akışlarıyla işleri kolaylaştırın.

Sendible'ın en iyi özellikleri:

Yerleşik şablonlarla süreçlerinizi kolaylaştırın

Paydaşları veya içerik oluşturucuları takviminize katkıda bulunmaya davet edin

Kuyrukları kullanarak sosyal medya akışınızı içerikle doldurun

Aylık takvim görünümüyle içeriğinizi görsel olarak görüntüleyin

Sendible sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, analiz ve raporlama özelliklerinin diğer seçeneklere kıyasla sınırlı olduğunu düşünüyor

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın bazen zor olabileceğini söylüyor

Sendible fiyatlandırması:

Oluşturucu: 1 kullanıcı için aylık 29 $

Traction: 4 kullanıcı için aylık 89 dolar

Ölçek: 7 kullanıcı için aylık 199 $

Sendible puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

9. StoryChief

StoryChief aracılığıyla

StoryChief, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma ve SEO platformudur. İçerik takımlarının sosyal medya ve blog platformlarında içerik planlamasına, oluşturmasına ve programlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. StoryChief'in içerik takvimi aracı, renk kodlu kategoriler, editoryal kampanya yönetimi ve popüler platformlar ve araçlarla entegrasyonlar sayesinde düzenli olmanıza yardımcı olur.

StoryChief'in en iyi özellikleri:

İçerik özetleri ve onay iş akışlarıyla işbirliği içinde çalışın

Kullanımı kolay aylık görünüm ile içerik takviminizi ve neler olup bittiğini görün

İçeriği sosyal medya platformlarına otomatik olarak yayınlayın

Son içerik kampanyalarının başarısını analiz edin

StoryChief sınırlamaları:

Büyük bir takımla çalışırken, bazı düzenleyiciler içerik parçaları içinde öneriler bırakma fırsatını kaçırabilir

Bazı kullanıcılar, ş Akışını daha iyi yönetmek için durumlar atayabilmeyi isterler

StoryChief fiyatlandırması:

Bireyler: Aylık 40 $'dan başlayan fiyatlarla

Pazarlama Takımı : 4 kullanıcı için aylık 220 $'dan başlayan fiyatlarla

Yayıncı Takımı: 10 kullanıcı için aylık 900 $'dan başlayan fiyatlarla

Ajanslar: 3 çalışma alanı için aylık 440 $'dan başlayan fiyatlarla (çalışma alanı başına 4 kullanıcı)

StoryChief puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Bonus: İçerik oluşturma uygulamaları!

10. ContentStudio

ContentStudio aracılığıyla

ContentStudio, ajansların ve pazarlama takımlarının planlama, yönetim ve büyüme süreçlerine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir sosyal medya aracıdır. Güçlü bir içerik takvimi özelliği, yapay zeka destekli yazma asistanı ve sosyal gelen kutusu ile tamamlanarak takımların zamandan tasarruf etmesini ve iş akışını kolaylaştırmasını sağlar. Sosyal profillerinize farklı türde içerikler planlayın ve yayınlayın, ne zaman yayınlayacağınız konusunda içgörüler edinin ve yayın kuyruklarını yönetin, böylece takviminiz boş kalmasın.

ContentStudio'nun en iyi özellikleri:

Etkileşimli, paylaşılabilir bir içerik takviminde içerik planlarınızı oluşturun

Özel konulara göre içerik boru hatları ve kuyrukları oluşturun

Sosyal medya pazarlamacıları için süreci hızlandırmak üzere içerik onaylarını hızlandırın

Otomasyonu kullanarak içerik takviminizi alakalı sosyal medya gönderileriyle doldurun

ContentStudio sınırlamaları:

Mobil uygulamadaki işlevsellik, masaüstü deneyimine göre daha sınırlı olabilir

Bazı kullanıcılar, analitik aracılığıyla daha fazla içgörü elde etmek ister

ContentStudio fiyatlandırması:

Başlangıç: 1 kullanıcı için aylık 25 $

Pro: 2 kullanıcı için aylık 49 ABD doları

Ajans: 5 kullanıcı için aylık 99 $

ContentStudio puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Pazarlama Takımları: İçerik takvimleri, pazarlama takımlarının içeriklerinin zamanında ve tutarlı bir şekilde yayınlanmasını sağlamak için çok önemlidir. Bu belge, bir projeyle ilgili zaman çizelgesini, konuları, anahtar kelimeleri ve diğer gerekli bilgileri özetler.

İşletmeler: İçerik takvimleri, işletmelerin içeriklerini planlamasına ve tüm takım üyelerinin proje hedefleriyle uyumlu çalışmasını sağlar. Bu belge, ilerlemeyi izlemelerine ve tüm paydaşların proje için gerekli değişiklik veya güncellemelerden haberdar olmalarını sağlar.

İçerik Takvimi Yazılımıyla İçerik Planlamasına Başlayın

Doğru içerik takvimi yazılımına sahip olmak size zaman kazandırabilir, ş akışınızı hızlandırabilir ve işbirliğini kolaylaştırabilir. Yayıncılık imparatorluğunuz için bir editoryal takvime veya markanız için bir sosyal medya takvimine ihtiyacınız olsun, bu araçlar yayıncılığı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. 🙌

Sadece içerik stratejisi hedeflerinizi takip etmenize değil, aynı zamanda proje yönetimi ve işbirliğine de yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Takım olarak daha iyi ve daha birleşik bir şekilde birlikte çalışmanın yollarını keşfetmek için takımımızla iletişime geçin veya bugün kaydolun.