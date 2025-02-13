2025'in En İyi 10 Pazarlama Takvimi Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Takımınız çoğu pazarlama takımı gibi ise, birden fazla takvim, dağınık elektronik tablolar ve birbiriyle çakışan segmentler ve uyumsuz hedefler içeren çok sayıda içerikle uğraşıyorsunuzdur. Ve verimliliğinizi boşa harcıyorsunuz. Çoğu pazarlama takımı gibi olmayın.

Hayatınızı kolaylaştırmak için düzinelerce ücretli ve ücretsiz pazarlama takvimi yazılımı seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz. Doğru yazılım, kaosu ortadan kaldırmanıza ve pazarlamanızı bir kez ve sonsuza kadar düzene sokmanıza yardımcı olacaktır. 🙌

Bize güvenin, bunu ertelemek istemezsiniz. Zor kısmı biz hallettik ve en iyi 10 pazarlama takvimi yazılımını seçtik. Tek yapmanız gereken, size en uygun olanı bulmak ve pazarlama stratejinizi bir üst seviyeye taşımak. 🌻

Pazarlama takvimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Pazarlama takvimi yazılımı, sadeleştirme ile ilgilidir. Pazarlama faaliyetlerinizi her cephede kolaylaştıracak bir şeye ihtiyacınız var.

Sizi her ayrıntıyla sıkmayacağız, ancak merak edenler için bazı pazarlama takvimi araçlarının temel özelliklerini öne çıkardık: 👀

Görünürlük: Pazarlama kampanyasına dahil olan herkesin, tercihen farklı izin düzeyleriyle, görünürlük sağlayan bir araç arayın

Özelleştirilebilir : En iyi takvimler, özelleştirilebilir durumlar, görevler, gösterge panelleri ve daha fazlasıyla birlikte gelir

Görünümler: Çevrimiçi pazarlama takvimi yazılımınız , birden fazla projeye yayılan proje zaman çizelgenizi, bütçenizi ve pazarlama süreçlerinizi düzenlemek için görünüm özelliklerine sahip olmalıdır

Entegrasyonlar: Zoom ve Slack'ten Microsoft PowerPoint ve Google E-Tablolar'a kadar, elinizdeki tüm iş araçlarıyla entegre olan bir pazarlama takvimi olmazsa olmazdır

Fiyat: Ücretsiz bir pazarlama takvimi yazılımına mı ihtiyacınız var yoksa pahalı bir araca yatırım yapabilir misiniz? Her halükarda, uygun fiyata bir pazarlama takvimi arayın

Otomasyon: Kim tüm gününü yoğun işlerle geçirmek ister ki? Basit veya tekrarlayan günlük görevler için Kim tüm gününü yoğun işlerle geçirmek ister ki? Basit veya tekrarlayan günlük görevler için otomasyon özelliğine sahip bir pazarlama takvimi seçin

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Liste uzayıp gidebilir, ancak bizim gibiyseniz, muhtemelen yapacak işleriniz vardır. Ayrıca, bu listedeki her bir yazılım aracının en iyi özelliklerini vurguladık, böylece hazırsınız!

En İyi 10 Pazarlama Takvimi Yazılımı

Tüm takımınızı aynı sayfaya getirmeye ve pazarlama hedeflerinizi gerçekleştirmeye hazır mısınız? 32 sayfa hesap tablosu, 22 boşa giden takım toplantısı, 17 inceleme turu ve 10 son dakika değişikliği olmadan kampanyalarınızı yönetmeyi hak ediyorsunuz. Hadi yapalım.

Görevleri ClickUp'ın Takvim Görünümü'ne sürükleyip bırakın

ClickUp'ın listenin başında yer almasına şaşırdınız mı? Muhtemelen hayır. Evet, önyargılıyız. Ancak ClickUp'ın en üst sırada yer aldığı tek liste bu değil. Örneğin, bu yıl ClickUp, G2'de 2023'ün En İyi Proje Yönetimi Yazılımı seçildi! Ve bu sıralamanın iyi bir nedeni olduğunu garanti ediyoruz. 🏅

ClickUp, mevcut en iyi pazarlama takvimi yazılımlarından bazılarına sahip bir proje yönetimi aracıdır. Pazarlama projelerinizi birleştirmenize, zaman çizelgelerini izlemenize, iş akışlarını optimize etmenize ve pazarlama çabalarınızı en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Ancak ClickUp, pazarlama takvimleri oluşturmanıza yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapar. İşte erişebileceğiniz birçok araçtan bazıları:

Yeniden sorma özellikleri, belirli ses tonunuza uyacak şekilde büyük miktarda içeriği yeniden yazmanıza olanak tanır

ClickUp yüzlerce araca sahiptir ve bu liste çok uzun olabilir. Ancak, zamanınızı boşa harcamak için burada olmadığımızı söyledik ve bunu içtenlikle söylüyoruz. Zaten uzun listeleri kim sever ki?

ClickUp'ın pazarlama takvimi olarak sunduğu en değerli özelliklerden biri Takvim görünümüdür. İşlerinizi önceliklendirmenize, zaman çizelgeleri oluşturmanıza, takımınızın iş akışını ve son teslim tarihlerini görselleştirmenize ve bir profesyonel gibi takım yönetimi yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış esnek bir planlama aracıdır.

İçerik planlama, pazarlama ve stratejide bir adım önde olmak için bir içerik takvimi oluşturmanız mı gerekiyor? Elbette. Ve hissedarlarınıza söz verdiğiniz dönüşümleri elde etmek için bir SEO ve dijital pazarlama kampanyası takvimi mi? Biz hallederiz. Sizi gülümsetmek için birkaç emoji eklemek ister misiniz? Tamamlandı. 🙂

Oh, ve Sonsuza Kadar Ücretsiz planımız olduğundan bahsetmiş miydik? Evet, o da var.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Kanban Görünümü, Gantt Grafiği görünümü ve ClickUp Takvim görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla özelleştirilebilir, etkileşimli görünüm ve biçim kullanın

Tüm takım üyeleri için gerçek zamanlı görev yönetimi, iletişim ve kontrol listesi güncellemeleri

Sosyal medya takvimleri, e-posta pazarlama kampanyaları, finansal metrikler, içerik stratejileri ve daha fazlası için ücretsiz şablonlar ile tüm pazarlama girişimlerinizi kolaylaştırın

Yoğun işleri kolaylaştırmak ve pazarlama planınızı yolunda tutmak için otomasyon

Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce ve daha fazlası gibi araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon ✨

Çevrimiçi ve çevrimdışı modlar, tüm cihazlar için uygulamalar ve bir bakışta görülebilen görsel takvimler, projenizi istediğiniz zaman kontrol etmenize yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, tüm özellikleri öğrenirken bir öğrenme eğrisi olduğu belirtilmektedir (ücretsiz eğitimlerle çözülmüştür)

ClickUp AI , Sonsuza Kadar Ücretsiz planında mevcut değildir (Ücretsiz deneme yakında geliyor)

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. CoSchedule

coSchedule aracılığıyla

CoSchedule Pazarlama Takvimi, daha kısa sürede daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yönetim yazılımıdır. Tüm pazarlama stratejisi görevlerinizi tek bir yerde düzenlemenize ve süreci baştan sona kontrol etmenizi kolaylaştırır.

CoSchedule, ücretsiz planında çeşitli ücretsiz araçlar sunar ve hayatınızı kolaylaştırmak için en iyi proje yönetimi araçları ve CRM yazılımlarıyla entegre olur. Düzenli olmak ve paydaşlarına son teslim tarihlerine uyabileceklerini göstermek isteyen pazarlama takımları ve ajansları arasında popülerdir.

CoSchedule'un en iyi özellikleri:

Pazarlama takvimi görünümü, tüm pazarlama kampanyalarınızı tek bir gösterge panelinde bir bakışta görmenizi sağlar

İşbirliğine dayalı görev planlama, takımınızın tüm panoda son teslim tarihlerine uymasını sağlar

İçerik pazarlamacıları için ideal olan bu yazılım, editoryal takvim şablonları ve sosyal medya içeriği optimizasyonu gibi özelliklere sahiptir

AI destekli fikir üretme araçları, hedef kitlenizin ilgisini çekecek sosyal medya gönderileri için beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur 🎯

CoSchedule sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, çoklu tarihli projelerin ve pazarlama kampanyalarının olmaması nedeniyle projelerin yinelenmesi gerektiğini bildiriyor

Ücretsiz özellikler çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamıyor ve ücretli planlar bazıları için çok pahalı

CoSchedule fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pazarlama paketi: Fiyatlandırma için iletişime geçin

CoSchedule puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Bonus: En iyi CoSchedule alternatiflerinin listesine göz atın

3. Optimizely

via Optimizely

Optimizely, pazarlama ve ürün takımlarının dijital potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanmıştır. Sosyal medya proje yönetimi, pazarlama, içerik pazarlama ve e-ticareti optimize etmek için tasarlanmış olup, işletmelerin dijital deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Optimizely içerik pazarlama platformu, takımınıza kampanyaları baştan sona planlamak, işbirliği yapmak ve yürütmek için tek bir çalışma alanı ve pazarlama takvimi sunar.

Optimizely'nin derinlemesine özelliklerinin çoğu, farklı planlar için fiyat talebinde bulunmanızı gerektirir, ancak markanın içerik pazarlama platformu, küçük takımların hemen başlaması için ücretsiz bir seçenek sunar. Ayrıca, çoklu görünüm ve özelleştirme özellikleri ile her boyuttaki projede işbirliğini kolaylaştırır. 🤝

Optimizely'nin en iyi özellikleri:

Pazarlama takvimi yazılımı, yaratıcı projelerinizi, içerik oluşturma ve pazarlama faaliyetlerinizi kolayca takip etmenizi sağlar

AI destekli yazılım, pazarlama kampanyası içeriğini optimize ederek takımınızın zaman kazanmasına yardımcı olur

Görev oluşturmayı otomatikleştirmek için iş taleplerini ve giriş formlarını kolaylaştırır

Dijital varlık yönetimi aracı, pazarlama içeriği oluştururken zaman kazanmanızı ve boşa harcanan çabaları ortadan kaldırmanızı sağlar

İçerik düzenleyici, yeni ve mevcut içeriği yayınlanmadan önce iyileştirmek için işbirliğine dayalı bir araç sağlar

Mühendislerin üzerindeki baskıyı azaltan özellik işaretleme yazılımı

Optimizely sınırlamaları:

Bazı incelemelerde makale ve içerik filtrelemede zorluk olduğu bildirilmiştir

Bazı işletmeler, arama motoru özelliğinin çalışmadığına dair şikayetler bildiriyor

Optimizely fiyatlandırması:

Başlangıç: 5 kullanıcıdan az için ücretsiz

Yönet : Kullanıcı başına aylık 79 $

Oluşturma : En az 20 kullanıcı, fiyatlandırma için iletişime geçin

Orchestrate: En az 30 kullanıcı, fiyatlandırma için iletişime geçin

Optimizely puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (1 yorum)

4. Sprout Social

sprout Social aracılığıyla

Sprout Social, her boyuttaki işletme ve ajansın sosyal medya çabalarından değer elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Hedef kitlenizin ilgisini çekmeyi, yayınları planlamayı, içgörüleri incelemeyi ve pazarlama kampanyalarınız için çözümler tasarlamayı kolaylaştırır.

Sprout, çoğu cihaz için uygulamalara sahiptir, etkili işbirliği ile pazarlama kampanyalarınızı basitleştirir ve sosyal ticaretten en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Ayrıca, sosyal medya planlama ve programlama için sezgisel bir sosyal medya içerik takvimi özelliğine sahiptir. Takımınızla işbirliği yaparken paylaşmak üzere içerik bulmanıza ve planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ⚡

Sprout Social'ın en iyi özellikleri:

Kullanıcılar, tüm işbirlikçilerin kullanabileceği temel planlama özelliklerine sahip temiz ve erişilebilir bir arayüzden bahsediyor

İçerik oluşturma ve pazarlama şablonları, uygulaması kolay yüksek kaliteli tasarımlar sunar

Planlama sistemi, gönderilerin her zaman devam etmesini sağlar

Fotoğraflarınızın ve gönderilerinizin doğru boyut ve biçimde olmasını sağlamak için her sosyal platforma özgü bildirimler

Sprout Social sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, Chrome uzantısıyla oturum açık kalma sorunları bildirilmiştir

Kullanıcı yorumları, her platform için ayrı ayrı gönderiler oluşturulması gerektiğini bahsetmektedir

Sprout Social fiyatlandırması:

Standart: Kullanıcı başına aylık 249 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 399 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 499 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sprout Social puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (500+ yorum)

5. Kapost

kapost aracılığıyla

Kapost, B2B pazarlamacıları için bulut tabanlı bir pazarlama işletim sistemidir. Dijital pazarlama fonksiyonlarını kolaylaştırmak, kuruluşunuzun kanallarını, araçlarını ve takımlarını uyumlu hale getirerek pazarlama kampanyalarını daha etkili hale getirmek için tasarlanmıştır.

Görsel gösterge paneline, analitik genel bakışa ve yapay zeka destekli içerik stratejisi araçlarına erişim sunan Kapost, alıcıların yolculuğu boyunca içerik geliştirmenize yardımcı olur. Kampanyaları, değerlendirmeleri ve içeriği bir bakışta yönetmenize yardımcı olacak kullanışlı pazarlama takvimi özelliklerine sahiptir.

Kapost'un en iyi özellikleri:

Sistem, projelerinizin daha sorunsuz çalışması için yerleşik roller, izinler ve iş akışları gibi özelliklere sahiptir

Kapsamlı ayrıntılar ve birden fazla işbirlikçiyi içeren editoryal takvimler oluşturun

İçerik oluşturma sürecinizin her aşaması için özel iş akışları oluşturun

İnceleme için her projeye veya ş Akışına paydaşları sorunsuz bir şekilde atayın

Kapost sınırlamaları:

Fiyatlandırma planı bazı kullanıcılar ve küçük işletmeler için çok pahalıdır

Diğer araçlarla entegrasyonların olmaması bazı kullanıcılar için bir sorundur

Kapost fiyatlandırması:

Kapost Pazarlama İşletim Sistemi: 3.500 $/ay

Kapost puanları ve yorumları:

G2: 4,0/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (15+ yorum)

6. Semrush

via Semrush

Semrush, çevrimiçi görünürlüğü ve pazarlama yönetimini optimize etmek için 50'den fazla ürün, araç ve eklentiden oluşan bir pakettir. SEO, arama, sosyal medya, hedef kitle araştırması ve dünyanın dört bir yanından gelen veriler için araçlar içerir.

Birçok aracından biri, tüm kampanyalarınızı tek bir ortak çalışma alanında toplamak ve izlemek için tasarlanmış basit bir pazarlama takvimidir.

Semrush, her boyuttaki işletmenin pazarlama yöneticileri arasında popülerdir ve Google ve diğer görev yönetimi platformlarıyla entegrasyon özelliğine sahiptir. Rakip analizi yapmak, web sitenizden para kazanmak veya sosyal medya kitlenizi büyütmek istiyorsanız, bu platform size yardımcı olabilir.

Semrush'un en iyi özellikleri:

Anahtar kelime araştırmasını, geri bağlantı yönetimini ve web sitesi denetimini kolaylaştıran araçlar 🛠️

Web sitesi sıralamasını ve pazarlama kampanyalarının başarısını artırmak için AI tarafından oluşturulan anahtar kelime önerileri

Sıra izleme, anahtar kelime önerilerinin ve uygulamanın başarısını kolayca görüntülemenizi sağlar

Arama motoru pazarlamasına çok yönlü bir görünüm sunarak iyileştirme fırsatlarını vurgular

Semrush sınırlamaları:

Fiyatlandırma planları bazı kullanıcılar ve küçük işletmeler için çok pahalıdır

İncelemeler, erişim için ek ücret gerektiren "ek paketler" arkasında kilitli özellikler olduğunu bildiriyor

Semrush fiyatlandırması:

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Semrush puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

7. StoryChief

storyChief aracılığıyla

StoryChief, B2B içerik ajansları ve pazarlama takımları için bir içerik pazarlama çözümüdür. İçerik pazarlamasını optimize etmek, makalelerinizi merkezileştirmek, sosyal medya içeriğinizi iyileştirmek ve hedef kitlenizi genişletmek için tasarlanmıştır.

En sevdiğimiz özelliklerden biri, StoryChief içerik takvimi şablonu. Bu şablon, size ve takımınıza planlamadan yayına kadar web sitenizin, blogunuzun ve sosyal medya içeriğinizin net bir görünümünü sunar.

İçerik pazarlamacıları, B2B SaaS şirketleri, teknoloji girişimleri ve içerik takımları arasında popüler olan StoryChief, pazarlama ajansları içindeki işbirliğini ve iletişimi iyileştirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, takım üyelerinizin yazma işlerinin çoğunu halletmelerine yardımcı olmak için yapay zeka destekli içerik oluşturma özelliği de sunar. ✨

StoryChief'in en iyi özellikleri:

Projeleri ve görevleri konu bazlı merkezlerde bir araya getirerek içerik kampanyalarını kolayca oluşturun

İş akışlarınızı devam ettirmek ve içerik özetlerini daha hızlı tamamlamak için birden fazla takım üyesiyle işbirliği yapın

İçerik takvimi ay görünümünü kullanarak pazarlama kampanyalarınızda neler olup bittiğine genel bir bakış elde edin

Kullanıcılarınızın ilgisini canlı tutan düzenli güncellemeler sağlamak için sosyal medya platformlarınıza içerik yayınlamayı otomatikleştirin

İçerik kampanyalarınızın başarısı hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler ve analizler elde edin

StoryChief sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, iş bloglarının ön sayfasında esneklik eksikliği olduğunu bildiriyor

Trello gibi popüler araçlarla entegrasyon eksikliği

StoryChief fiyatlandırması:

Bireyler: Aylık 40 $+

Takım: Dört kullanıcı için aylık 140 $+

Ajans: 25 kullanıcı için aylık 400 $+

StoryChief puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

8. Planable

via Planable

Planable, takımların hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir sosyal medya pazarlama işbirliği aracıdır. Bu çözüm, sosyal medya içeriğini sorunsuz bir şekilde yayınlamanıza yardımcı olmak için içerik önizlemeleri, Giphy entegrasyonu ve editoryal takvimler gibi özellikler sunar.

Planable, her boyuttaki işletme tarafından popülerdir ve yeni kurulan şirketler ile küçük takımların karşılayabileceği makul fiyatlar sunar. Ayrıca, takım üyeleri, müşteriler ve paydaşların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına ve iletişim kurmasına olanak tanır, böylece herkesin happy hour için daha fazla zamanı olur. 🍻

Planable'ın en iyi özellikleri:

Projenizi en iyi şekilde organize etmek için birden fazla görünüm arasından seçim yapın

İlgili herkesin öğrenme sürecine girmesine gerek kalmadan iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle işbirliği yapın

Kullanıcılar, mevcut projelerde aksaklıkları önleyen hızlı kurulumdan bahsediyor

Otomatik sosyal kampanya yayınlama, siz yokken bile hesaplarınızı aktif tutmanızı kolaylaştırır

Planlanabilir sınırlamalar:

Bazı kullanıcılar, analizlerin eksikliğini ve yayın performansını izlemek için ikincil yazılımlara ihtiyaç olduğunu bildiriyor

Toplu gönderilerde özelleştirme seçenekleri yoktur

Planlanabilir fiyatlandırma:

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Planable puanları ve yorumları:

G2: 4. 6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

9. Hootsuite

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, markaların sosyal medyadaki varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve yönetim yazılımıdır. Sosyal kampanyaları optimize etmenize, sosyal ticaret deneyimlerini iyileştirmenize ve tek bir kolay gösterge panelinden müşteri konuşmalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İçerik takvimi, sizin ve takımınızın içerik pazarlama operasyonlarını ve kampanyalarını baştan sona tüm kanallarda planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olacaktır.

Birden fazla özellik, yapay zeka destekli içerik oluşturma ve takım üyelerinin aynı sayfada kalmasını sağlayan işbirliği araçlarıyla Hootsuite, birçok işletme için en iyi seçeneklerden biridir. Ayrıca, tüm takımınız için sektör lideri sertifikalara erişim elde edersiniz. 🎓

Hootsuite'in en iyi özellikleri:

İçerik oluşturma yapay zekasını kullanarak sosyal medya gönderilerini daha kolay yazın

Tek bir gösterge panelinden, bir bakışta görünümlerle sosyal medya pazarlama kampanyalarınızın sonuçlarını analiz edin

Basit bir pazarlama takvimi aracı kullanarak, herkesin projenizle ilgili etkinlikleri ve yaklaşan görevleri görebilmesini sağlayın

En iyi sosyal platformlar ve CRM yazılımlarıyla entegrasyon, işlerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olur

Hootsuite sınırlamaları:

Fiyatlandırma planları, basit bir pazarlama takvimi aracı arayan bazı küçük işletmeler ve takımlar için çok pahalı olabilir

İncelemelerde, planlanan içeriğin bazen yayınlanamadığı ve pazarlama kampanyalarında sorunlara yol açtığı bahsediliyor

Hootsuite fiyatlandırması:

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Takım: Üç kullanıcı için aylık 249 $

İş: Beş kullanıcı için aylık 739 $

Kurumsal özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hootsuite puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (3.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

10. Sendible

via Sendible

Sendible, ajansların müşterileri için birden fazla sosyal medya hesabını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir sosyal medya yönetim platformudur. Tüm sosyal hesaplarınızı merkezi bir hub'da düzenlemek için tasarlanmıştır ve başarılı pazarlama stratejilerini uygulamayı kolaylaştırır.

Bu güçlü sosyal medya yönetimi çözümü, kurumsal pazarlama takımlarının markalarını analiz etmelerine ve tüm popüler platformlarda sonuçları izlemelerine yardımcı olacak özellikler de sunar. Her düzeyde verimlilik ve işbirliği için optimize edilmiştir.

Gelişmiş sosyal medya takvimi, pazarlama takımınız için işbirliğine odaklı tek bir merkezden sosyal stratejinizi görsel olarak yönetmenizi kolaylaştırır. 🤩

Sendible'ın en iyi özellikleri:

Tek bir gösterge panelinden birden fazla sosyal medya hesabını planlayın ve yönetin, zamandan tasarruf edin

Kampanya sonuçlarına ilişkin dinamik raporları inceleyerek takımlarınızın müşterilerinizi etkilemesine yardımcı olun

Büyük ölçekli ajanslar ve birden fazla takım için tasarlanmıştır

Özelleştirilebilir yayınlama özellikleri, sosyal medya gönderilerini istediğiniz şekilde oluşturmanıza yardımcı olur

Sendible sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, uygulama üzerinden planlanmış gönderileri düzenlemede zorluk yaşandığı bildirilmiştir

Başarısız gönderi bildirimleri e-postaya gitmez, bu da bazı kampanya yöneticileri için sorun yaratır

Sendible fiyatlandırması:

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 29 $

Traction: Dört kullanıcı için aylık 89 dolar

Beyaz Etiket: 10 kullanıcı için aylık 399 $

Sendible puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (100+ yorum)

Artık kaçırılan son tarihler yok!

Bu listede yer alan pazarlama takvimi yazılımları, kaçırılan son teslim tarihlerini geride bırakmanıza ve organizasyonel mükemmelliğe ulaşmanıza yardımcı olacaktır. İşin püf noktası, bir yazılım bulmak ve takımınızdaki herkesin özelliklerini öğrenecek kadar uzun süre bu yazılımı kullanmaktır.

Ve tüm diğer araçlarınızla birçok özelliğe ve entegrasyona sahip bir yazılım bulmayı unutmayın!

İşleri düzene sokmaya ve daha çok değil, daha akıllıca çalışmaya hazır olduğunuzda, ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonunu edinin ve bunu gerçekleştirin. Yapacağınız için memnun olacaksınız. 🙂