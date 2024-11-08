2025 için en iyi 10 AI ders planı oluşturucu

Bir eğitimci olarak, her hafta dersleri ve ödevleri planlamak çok zor olabilir.

Bu süreçteki en iyi arkadaşınız? İş yükünüzü büyük ölçüde kolaylaştırabilecek ve verimli hale getirebilecek bir AI ders planlama aracı!

Yapay zeka destekli araçlarla, özelleştirilmiş ders planları oluşturabilir ve asıl önemli olan şeye, yani öğretmeye daha fazla odaklanabilirsiniz.

Bu makale için, takımım ve ben birkaç farklı AI ders planı oluşturucuyu araştırdık (böylece sizin araştırmanıza gerek kalmadı) ve en beğendiğim 10 tanesini seçtik.

Bir AI Ders Planı Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

AI ilk bakışta sizi hayran bırakacak olsa da, her araç doğru değildir.

En iyi AI aracı size çok zaman kazandırmalı, erişimi çok kolay olmalı, ders planlama becerilerinizi geliştirme yeteneğine sahip olmalı ve öğretim rutininize zahmetsizce entegre olmalıdır.

AI ders planı oluşturucuda bulunması gereken bazı özellikler şunlardır:

Müfredat uyumu : Birinci sınıf bir AI aracı, ders planlarınızın federal veya eyalet düzeyindeki eğitim standartlarına uygun olmasını sağlar. Bu, derslerinizin tüm önemli konuları kapsadığını garanti eder

Davranışsal içgörüler : Bazı gelişmiş AI araçları, sınıfta öğrencilerin davranışlarını analiz edebilir; örneğin, kimlerin derse katıldığını, kimlerin katılmadığını belirleyebilir. Eğilimleri erken tespit ederek, öğrencilerin katılımını artırabilirsiniz

Çapraz konu entegrasyonu : Bir AI aracını harika kılan, oluşturduğunuz ders planlarında konuları karıştırıp eşleştirebilme gücüdür. Matematik ile fen bilimlerini harmanlıyor veya coğrafyada tarihi dünya haritasıyla birleştiriyor olsanız da, bu özellik öğrencileriniz için ilgi çekici ve dinamik dersler oluşturmanıza yardımcı olur

Oyunlaştırma : Oyunlaştırma her şeyi ele geçiriyor. : Oyunlaştırma her şeyi ele geçiriyor. Öğrencilerin performansını %89,45 oranında artırmak hiç de kolay bir iş değildir. Dolayısıyla, doğru AI ders planlama aracı , testlerden sanal dünya haritalarının dağıtımına kadar öğrenmeyi oyunlaştırmak için öneriler sunacaktır

Özelleştirilebilir şablonlar: Hiçbir sınıf birbirine benzemez, ders planlarınız da öyle olmamalı. İyi bir AI aracı, farklı öğretim tarzlarına uyum sağlayan ve etkili dersler sunan, son derece özelleştirilebilir : Hiçbir sınıf birbirine benzemez, ders planlarınız da öyle olmamalı. İyi bir AI aracı, farklı öğretim tarzlarına uyum sağlayan ve etkili dersler sunan, son derece özelleştirilebilir ders planı şablonları sağlar

eğitimciler için en iyi 10 AI ders planı oluşturucu

Size bir örnek vereyim. Cuma günü ve bir haftalık derslerinizi yeni bitirdiniz. Şimdi, gelecek haftanın derslerini planlamanız, ödevleri düzenlemeniz ve belki birkaç eğitim modülünü de sıkıştırmanız gerekiyor.

Bu çok yorucu bir iş. İşte bu noktada ders planlaması için yapay zeka kullanımı inanılmaz derecede yardımcı olabilir.

Araştırmalarıma göre, zaman kazanmanıza, stresi azaltmanıza ve öğrencilerinizin ilgisini canlı tutmanıza yardımcı olacak en iyi AI ders planı oluşturma araçları şunlardır.

1. ClickUp (Ders planlama ve sezgisel proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile tanışın, benim favori AI ders planı oluşturucum.

ClickUp ile ders planları oluşturmak artık uzun ve karmaşık bir süreç gibi gelmeyecek. Ders planlarınızı doğrudan ClickUp Belgeleri'ne yazabileceğiniz hepsi bir arada bir platformdur.

ClickUp Belgeleri ile ders planı oluşturma ve yönetimi basitleştirin

Aynı anda, görevlerden öğrenci ilerlemelerine kadar her şeyi düzenleyebilirsiniz.

Ve işte sihir burada gerçekleşiyor: ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, öğrenme hedefleri belirlemek, ödevleri planlamak veya bireysel öğrenciler için dersleri düzenlemek gibi her ders planlama aşaması için görevler oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Brain'in AI Writing ile notlarınızı geliştirin

ClickUp'ın proje yönetimi yetenekleri, akademik kaynakların yönetiminden ders programlarının oluşturulması ve paylaşımına kadar eğitim yönetimine de yardımcı olur.

ClickUp'ı kullanarak ders planlarınızı yazabilir, Google Takvim ile senkronize edebilir ve ClickUp Brain'i kullanarak hazırlık testleri ve materyaller gibi ek kaynaklar oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain : Ders fikirleri üretmekten bunları müfredat standartlarına göre düzenlemeye kadar zor işleri yapan yapay zeka destekli asistan

AI bilgi yöneticisi : Sorularınızın yanıtlarını anında bulun ve ders planlarınızın kapsamlı ve öğrenme hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayın

Google Takvim entegrasyonu: Ders planlarınızı, toplantılarınızı ve son teslim tarihlerinizi : Ders planlarınızı, toplantılarınızı ve son teslim tarihlerinizi ClickUp aracılığıyla Google Takvim 'e sorunsuz bir şekilde senkronize edin

ClickUp'ın Google Takvim ile entegrasyonu sayesinde düzenli kalın

Özelleştirilebilir ders planı şablonları : Öğretim tarzınıza uygun şablonlardan oluşan bir hazine. Sınıfınızın ihtiyaçlarına göre kolayca değiştirin : Öğretim tarzınıza uygun şablonlardan oluşan bir hazine. Sınıfınızın ihtiyaçlarına göre kolayca değiştirin

Görsel planlama için Beyaz Tahtalar: ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ile fikirleri görevlere dönüştürün — görsel öğrenenler ve etkileşimli ders planlaması için harika

ClickUp sınırlamaları

İlk karmaşıklık: Çok sayıda özellik olması nedeniyle, ilk başladığınızda biraz fazla gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 10 AI Planlayıcı ve Takvim Uygulaması

2. LessonPlans. ai (Özel ders oluşturmak için en iyisi)

Ders planlamayı 10 kat daha hızlı hale getirmeyi vaat eden yeni AI destekli sınıf yardımcınız LessonPlans.ai ile tanışın.

Özel ihtiyaçları olan K-12 eğitimcileri için tasarlanan LessonPlans.ai, sadece birkaç tıklama ile ayrıntılı ve ilgi çekici ders planları oluşturmanıza olanak tanır. Konunuzu girmeniz yeterlidir, AI size etkinlikler ve adım adım kılavuzlar içeren kullanıma hazır bir plan sunar.

Dezavantajı ise, aracın ücretsiz planının oldukça sınırlı olması ve ücretli planların biraz pahalı gelmesi.

LessonPlans. ai en iyi özellikler

Özelleştirme : AI tarafından oluşturulan planları öğretim tarzınıza göre uyarlayın

Adım adım kılavuzlar : Her plan, yapılandırılmış ve takip etmesi kolay bir kılavuz içerir

İlgi çekici aktiviteler : AI, öğrencilerin sadece öğrenmelerine değil, öğrendiklerini hatırlamalarına da yardımcı olan eğlenceli ve etkileşimli aktiviteler önerir

Çoklu sınıf uyumluluğu: Matematik, fen veya edebiyat öğretin, LessonPlans. ai her konu ve sınıf seviyesi için dersler oluşturabilir

LessonPlans. ai sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz özellikler: Ücretsiz sürüm sadece bir ön izleme sunar ve aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için ücretli sürüme geçmeniz gerekir

LessonPlans. ai fiyatlandırma

Pro plan : 49 $/yıl

Eğitim ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar: Özel fiyatlar mevcuttur

3. AI Ders Planı (Standartlara uygun ders oluşturma için en iyisi)

AI Ders Planı aracılığıyla

Bu yapay zeka destekli platform, dakikalar içinde tamamen özelleştirilmiş, standartlara uygun ders planları oluşturma olanağı sunar.

Ders kitabınıza ve eyalet standartlarınıza mükemmel şekilde uyan, yaşa özel bir plana mı ihtiyacınız var? Tamamlandı. Quizler, değerlendirme tabloları ve çalışma sayfaları gibi destekleyici materyaller mi istiyorsunuz? Sorun değil.

Ayrıca, platform birden fazla biçim arasından seçim yapmanıza olanak tanıyarak derslerinizin eğitim standartlarına ve öğretim tarzınıza uygun olmasını sağlar.

Bu aracın pek iyi olmayan yanı karmaşıklığıdır; şablonları özelleştirirken ve sınıf profilleri oluştururken biraz zorlandım.

AI Ders Planı'nın en iyi özellikleri

Konu uzmanlığı : AI, tüm konularda uzman olarak eğitilmiştir, böylece ders planlarınızın doğru ve müfredat standartlarına uygun olmasını sağlar

Tamamen özelleştirilebilir ders yardımı : Kişisel ve eğitimsel ihtiyaçlarınızı karşılamak için kendi özel ders planı şablonlarınızı oluşturabilirsiniz

Ders kitabı hafızası : AI, ders kitaplarınızın her sayfasını hatırlar ve içeriği derslerinize kolayca entegre etmenizi sağlar

Birden çok ders planı biçimi : 5E, Bloom Taksonomisi ve daha fazlası gibi popüler biçimler arasından tek bir tıklama ile seçim yapın

Kapsamlı kaynak oluşturma: Ders planlarınızı tamamlayacak rubrikler, çalışma sayfaları ve değerlendirmeler gibi destekleyici materyalleri zahmetsizce oluşturun

AI Ders Planı sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz paket : Ücretsiz plan sadece birkaç özellik sunar, bu da tüm potansiyeli kullanmak için yükseltme yapmanız gerektiği anlamına gelir

Kurulum karmaşıklığı: Şablonları özelleştirmek ve sınıf profillerini ayarlamak başlangıçta zaman alabilir

AI Ders Planı fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel plan : 29 $/aylık fatura

Enterprise planı: 247 $/üç ödeme olarak faturalandırılır

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 10 Hedef İzleme Uygulaması

4. Learnt. ai (Kapsamlı AI destekli eğitim için en iyisi)

Ders planlamadan buz kırıcı aktiviteler oluşturmaya kadar her şeyi saniyeler içinde halledebilen süper güçlü bir asistanınız olduğunu hayal edin.

İşte Learnt. ai, her şeyi yapan AI yardımcınız.

110'dan fazla yapay zeka destekli araçla Learnt. ai, etkileşimli e-öğrenme etkinlikleri oluşturmaktan eleştirel düşünme soruları oluşturmaya kadar her görevi öğle molasından daha kısa sürede halletmenize yardımcı olur.

Learnt. ai'nin en iyi özellikleri

110'dan fazla AI aracı : Ders planları oluşturmaktan AI'ya dirençli ödevler hazırlamaya kadar, Learnt. ai, aklınıza gelebilecek neredeyse tüm eğitim görevleri için bir araca sahiptir

AI yardımcıları : Bunları mini asistanlar olarak düşünün — beyin fırtınası yapmanıza, içerik oluşturmanıza ve bir sonraki dersinize veya projenize ilham katmanıza yardımcı olmaya hazırlar

Ders kitabı hafızası: Learnt. ai her şeyi hatırlar ve ders kitaplarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış içerik oluşturur

Learnt. ai sınırlamaları

Daha yüksek fiyat: En üst düzey araçlara ve AI modellerine erişim daha yüksek bir fiyatla sunulur ve bu da bütçeye dikkat eden eğitimciler için sınırlayıcı olabilir

Learnt. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : 6 $/ay

Temel özellikler : Aylık 9 $

Profesyonel: Aylık 39 $

➡️ Ayrıca okuyun: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi 20 Görev Yönetimi Yazılımı

5. Magicschool. ai (Okullar için hepsi bir arada AI çözümleri için en iyisi)

Okullar ve eğitimciler için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli bir platform olan MagicSchool.ai ile eğitimin geleceğine adım atın.

MagicSchool. ai ile eğitimciler, ders planı oluşturuculardan IEP AI yazma araçlarına kadar 70'den fazla AI aracına erişebilir.

Platform, AI okuryazarlığını geliştirmek ve öğrencilerin AI'yı etkili (ve güvenli) bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sorumlu bir AI destekli araç seti olan MagicSchool for Students'ı da içerir.

Beni zorlayan şey, platformun kendisinin son derece genişletilebilir olmasıydı. Kullanılacak oldukça fazla araç var ve ilk kez kullanan bir kullanıcı olarak bu durum oldukça zorlayıcı geldi. Ayrıca, ücretsiz plan, AI'yı kullanabileceğim kapsam açısından oldukça sınırlıydı.

MagicSchool. ai en iyi özellikler

70'den fazla AI aracı : Eğitimcilere ders planlarından değerlendirme yazımına, IEP'lere ve daha fazlasına kadar her konuda yardımcı olur

Öğrenci AI araçları : Öğrencilerin AI okuryazarlığını geliştirmeleri ve eleştirel düşünmeyi ortadan kaldırmadan öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış 40'tan fazla sorumlu AI aracı

LMS entegrasyonu : Google Classroom, Microsoft ve daha fazlasına tek tıklamayla dışa aktarma, AI'yı mevcut iş akışlarınıza kolayca uygulayın

Eğitim kaynakları: Eğitimcilerin MagicSchool'un özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için sertifika kursları ve video kılavuzları gibi yerleşik eğitim seçenekleri

MagicSchool. ai sınırlamaları

Dinamik ücretsiz katman sınırları: Ücretsiz sürümde, genel platform etkinliğine göre değişebilen kullanım sınırları vardır ve bu, ileri düzey kullanıcılar için sıkıntı yaratabilir

MagicSchool. ai fiyatlandırma

MagicSchool Ücretsiz : 0 $/ay

MagicSchool Plus : 99,96 $/yıl

MagicSchool Enterprise: Özel fiyatlandırma

6. ChatGPT (Zaman kazandıran ders planları ve yaratıcı fikirler için en iyisi)

via ChatGPT

ChatGPT, ders planları, testler ve hatta not verme konusunda zaman kazanmak isteyen eğitimciler için kısa sürede kullanışlı bir yardımcı haline geldi.

Bir ankete göre, öğretmenlerin %40'ı değerlendirme oluşturmak için haftada en az bir kez ChatGPT kullanırken, %73'ü bunun öğrencilerinin verimliliğini artırdığına inanıyor.

Aracı genel olarak oldukça yararlı buldum. Ancak, üretilen çıktının mantıksal olarak yanlış olduğu örneklerle karşılaştım. Bu listede eğitimciler için özel olarak tasarlanmış diğer araçlarla karşılaştırıldığında, ChatGPT kapsamlı bir AI ders planı oluşturucu olarak oldukça yetersiz kaldı.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Doğal Dil İşleme (NLP) : İnsan benzeri yanıtlar oluşturarak öğretmenlerin ders planları, testler ve daha fazlasını kolaylıkla oluşturmasına yardımcı olur

Zaman kazandıran ders planları : Ayrıntılı, özel ders planlarını saniyeler içinde hazırlayın. ChatGPT'den herhangi bir sınıf seviyesi veya konu için bir plan oluşturmasını isteyin

Gelişmiş yaratıcılık: ChatGPT, ders dışı etkinlikler veya proje fikirleri olsun, yaratıcılığı ateşleyerek öğrencilerin ilgisini çekmek için yeni yollar sunar

ChatGPT sınırlamaları

Doğruluk sorunları : ChatGPT insan benzeri yanıtlar üretebilse de, bilgileri doğrulamaz, bu nedenle sınıfta kullanmadan önce bilgileri iki kez kontrol edin

Uzun içerik : ChatGPT, uzun metinleri özetlemekte veya kapsamlı içeriklerle uğraşırken tutarlı sonuçlar sağlamakta zorlanabilir

Etik kaygılar: Uygunsuz içeriklerin (ör. önyargı, mantık hataları) oluşturulma olasılığı vardır, bu nedenle öğrenciler tarafından kullanıldığında öğretmen gözetimi gereklidir

ChatGPT Fiyatlandırma

ChatGPT Ücretsiz : 0 $

ChatGPT Plus: Aylık 20 $

ChatGPT incelemeleri ve puanları

G2 : 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 15 Günlük Planlayıcı Uygulaması

7. Auto Classmate (Seçilmiş, eyalet standartlarına uygun ders planları için en iyisi)

via Auto Classmate

GPT-4 tarafından desteklenen Auto Classmate, sınıfınızda minimum çabayla uygulamaya hazır, tamamen özelleştirilebilir ders planları oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, yaklaşımınızı geliştirirken yardıma ihtiyacınız olursa, AI destekli Eğitim Koçu Chatbot size rehberlik edebilir.

Ancak, bu araç büyük öğrenim yönetim sistemleriyle sınırlı entegrasyonlara sahiptir ve bu da birçok eğitimci için sınırlayıcı olabilir.

Auto Classmate'in en iyi özellikleri

Eğitim amaçlı AI sohbet robotu : Derslerinizi ince ayarlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? AI sohbet robotu, sanal bir eğitim koçu görevi görerek öğretim planlarınızı optimize etme konusunda tavsiyelerde bulunur

Ders planı ve etkinlik tahmin aracı : Sınıfa adımınızı atmadan önce sınıf dinamiklerini ve sonuçları tahmin ederek hazırlık aşamasında avantaj elde edin

Katılım etkinliği oluşturucular : Ders planlarınıza kolaylıkla etkileşimli, öğrenci merkezli etkinlikler ekleyin. Bu araçlar, öğrencilerinizin katılımını ve ilgisini canlı tutmaya yardımcı olur

Soru oluşturucu: Sınıf tartışmalarını canlı ve ilgi çekici hale getirmek için anında eğlenceli, sınıfa özel sorular ekleyin

Auto Classmate sınırlamaları

Freemium modeli : Ders planlarını kaydetme ve düzenleme gibi en iyi özellikler için premium abonelik gerekir

LMS entegrasyonu: Şu anda büyük LMS platformlarıyla doğrudan entegrasyon bulunmamaktadır, ancak gelecekte güncellemeler olabilir

Auto Classmate fiyatlandırması

Auto Classmate premium : Tüm AI araçlarına, ders planı düzenleme ve öğretim amaçlı AI koçluğuna erişim için aylık 10 $.

Okul veya bölge fiyatlandırması: Özel fiyatlandırma

8. Curipod (Etkileşimli, multimedya ders planlaması için en iyisi)

via Curipod

Matematik, fen veya ELA öğretirken Curipod, öğrencilerin öğrenmeye heveslenmelerini sağlayan dinamik, multimedya açısından zengin dersler oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araç sunar. Ayrıca yerleşik analitik ile öğrencilerin katılımını izleyerek neyin işe yaradığını görebilir ve işe yaramayanları değiştirebilirsiniz.

Curipod'un en iyi özellikleri

Kapsamlı ders planları : Bir konu veya hedef girin, Curipod önerilen etkinlikler, multimedya içerik ve tartışma soruları ile eksiksiz bir ders taslağı oluştursun

Özelleştirilebilir şablonlar : AI tarafından oluşturulan içeriği, benzersiz öğretim tarzınıza ve sınıf ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlayın

Etkileşimli multimedya : Curipod, dersleri daha ilgi çekici hale getirmek için sürükle ve bırak etkinlikleri ve multimedya içerikleri (videolar, resimler vb.) sunar

Öğrenci katılımı analizi : Öğrencilerin dersle nasıl etkileşim kurduğunu gerçek zamanlı olarak izleyin ve daha iyi katılım için yaklaşımınızı ayarlayın

LMS entegrasyonu: Curipod'u Google Classroom, Microsoft Teams ve Clever gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek daha da sorunsuz bir öğretim deneyimi yaşayın

Curipod sınırlamaları

Ücretli erişim gerektiren gelişmiş özellikler: Öğrenci bilgileri ve sınırsız ders çevirisi gibi özellikler yalnızca premium Okul ve Bölge planında mevcuttur

Curipod fiyatlandırması

Temel plan : 0 $

Okul ve bölge planı: 3.999 $/okul

9. Planboard (Kolay ders planlama ve not verme için en iyisi)

via Planboard

Chalk tarafından oluşturulan Planboard, planlama, not verme ve izleme işlemlerini akıllı telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından basitleştirmek isteyen öğretmenler için mükemmel bir çözümdür.

En iyi yanı ne mi? Ücretsiz.

Planboard, standart entegrasyon, renk kodlu konular ve ders planlarınıza video ve belge gibi zengin medya öğeleri ekleme olanağı sunar.

Ayrıca, Google Classroom ile entegre olduğundan dersleri doğrudan yayınlayabilir ve öğrencilerinizin bilgilenmesini sağlayabilirsiniz.

Planboard'un en iyi özellikleri

Standart entegrasyon : Ders planlarınıza eyalet, il veya uluslararası standartları kolayca arayın, ekleyin ve hızlı başvuru için bir bakışta görün.

Zengin medya eklemeleri : Ders planlarınıza video, resim, Google Dokümanlar ve daha fazlasını ekleyerek ders sırasında kolayca erişin

Yerleşik takvim : Hızlı ve bir bakışta konu planlaması için renk kodlu takvimle ders akışınızı günler, haftalar veya aylar boyunca düzenleyin

Notlandırma sistemi : Standartlara dayalı notlandırma ve notlar, resimler ve videolar içerebilen özelleştirilebilir portföylerle öğrencilerin ilerlemesini izleyin

Google Classroom entegrasyonu: Ders planlarınızı Google Classroom ile sorunsuz bir şekilde entegre edin, dersleri tek bir tıklama ile yayınlayın

Planboard sınırlamaları

Sınırlı dönüş programları: A/B döngülerini destekler, ancak daha karmaşık programlama için manuel ayarlamalar gerekebilir

Planboard fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: 0 $

➡️ Ayrıca okuyun: Görev Yöneticileri için En İyi 10 Görev Planlama Yazılımı

10. Teachology. ai (Pedagojiye duyarlı AI ders oluşturma için en iyisi)

Teachology. ai, eğitimcilerin zaman ve çabalarından tasarruf etmeleri için tasarlanmış bir dizi AI tabanlı araç sunar.

Ancak odak noktası sadece hız değil, kalitedir. Pedagojiye duyarlı AI ile, eğitim standartlarına uygun ve öğrenme çıktıları açısından zengin içerikler hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Teachology. ai, kısa sınavlar oluşturmaktan tüm iş birimlerini tasarlamaya kadar, gerçekten önemli olan şeye, yani öğretmeye odaklanmanızı sağlar.

Teachology. ai en iyi özellikler

Çok biçimli ders planları : Ders taslaklarını dakikalar içinde hazırlayın ve Word, PDF veya Markdown gibi favori biçimlerinize aktarın

Zengin değerlendirme araçları : Not verme sürecinizi kolaylaştırmak için sağlam, rubrik tabanlı puanlama kriterleriyle eksiksiz değerlendirmeler oluşturun

Standartlara uygun : İster ABD'de, ister Avustralya'da veya başka bir yerde öğretim yapıyor olun, Teachology derslerinizi ilgili standartlara (Common Core, TEKS vb.) uygun hale getirmenize yardımcı olur

Özelleştirilebilir iş birimleri : Haftalar veya aylar boyunca verilebilecek, tümü belirli öğrenme sonuçlarınıza göre uyarlanmış disiplinler arası kurslar ve birimler tasarlayın

Kişiselleştirilmiş geri bildirim: AI'yı kullanarak her öğrenci için kişiselleştirilmiş rapor yorumları oluşturun ve yönetici işlerinde saatler kazanın

Teachology. ai sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz özellikler : Ücretsiz sürüm, AI kredilerine, yükleme boyutlarına ve kaynaklara sınırlı erişim sunar. Daha güçlü özellikler için yükseltme yapmanız gerekir

Temel API erişimi: Tam API ve Studio erişimi yalnızca Pro plan ile sunulur ve daha ileri düzey kullanıcılar için gerekli olabilir

Teachology. ai fiyatlandırma

Ücretsiz plan : 0 $/ay

Başlangıç planı : Aylık 6 $

Pro plan: Aylık 12 $

Ders Bir: ClickUp ile Sınıfınızı Yönetme

Eğer sadece öğrencilerin eğitimleri için yapay zekayı kullandığını düşünüyorsanız, bir daha düşünün.

Küresel öğretmenlerin yarısından fazlası artık günlük rutinlerinde AI kullanıyor ve %32'si ders planları için AI'ya güveniyor.

Ancak dürüst olalım, sizin gibi yoğun programları olan öğretmenlerin yapay zeka tarafından oluşturulan içerikten daha fazlasına ihtiyacı vardır. İşlerinizi zahmetsizce depolamak, düzenlemek ve geri dönüştürmek için kapsamlı bir araca ihtiyacınız var.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. ClickUp, yapay zekanın gücünü proje yönetimi özellikleriyle birleştirerek, sizin gibi eğitimcilerin ders planlarını kolayca oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

İş akışınızı basitleştirmek ve ders planlarınızı zahmetsizce yönetmek istiyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolun.