2025 için En İyi 10 Hedef İzleme Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Hayat kısa, peki ya yapılacaklar listemiz? O da giderek uzuyor.

Bir gün, hayatınızın en iyi formunda olmak istersiniz, ertesi gün ise kariyerinizde ilerlemek için becerilerinizi geliştirmek istersiniz. Her gün peşinde koştuğumuz hedeflerin sayısı, özellikle sonuçları izlemiyor ve bunları motivasyonumuzu artırmak için kullanmıyorsak, yorucu olabilir.

Bunu nasıl yapacağız?

Hedef izleme uygulamalarıyla! Teknolojik mucizeler sayesinde, hedef izleme uygulamaları kişisel koçunuz, destekçiniz ve görev yöneticinizin hepsi bir arada olabilir. Bu uygulamaları, yolculuğumun her adımını organize etmek, önceliklendirmek ve izlemek için yararlı buldum.

Siz de bir tane arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Kendi deneyimlerime ve ClickUp ekibimiz tarafından yapılan testlere dayanarak, ücretsiz ve ücretli alternatifleri içeren en iyi hedef izleme uygulamalarının bir listesini hazırladım.

Umarım bu, büyük, zorlu ve cesur hedeflerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan çözümü bulmanıza yardımcı olur!

⏰ 60 Saniyelik Özet Hedeflerinizi ayarlamak, gerçekleştirmek ve aşmak için bu hedef izleme uygulamalarını deneyin: ClickUp —Proje hedeflerini ayarlamak ve izlemek için en iyisi —Proje hedeflerini ayarlamak ve izlemek için en iyisi Hive—Verimli bir günlük rutin ayarlamak için en iyisi Way of Life—Yeni alışkanlıklar edinmek için en iyisi Coach. me—Kişisel gelişim ve yeni bir beceri öğrenmek için en iyisi Habitica—Eğlenceli oyun öğeleri içeren en iyi alışkanlık izleme uygulaması Todoist—Minimalist, temiz yapılacaklar listeleriyle görev yönetimi için en iyisi ATracker—Her hedef için en iyi zaman yönetimi GoalsOnTrack—Hedefleriniz için ayrıntılı eylem planları oluşturmak için en iyisi Lattice—OKR'ler ve çalışan hedefleri için en iyisi Toodledo—Hayatınızın her alanında verimliliği artırmak için en iyisi

Hedef İzleme ve Ayar Uygulamalarının Önemi

Büyük (ve küçük) hedefler peşinde koşarken, çoğumuz odaklanmayı sürdürmek, ilerlemeyi ölçmek ve zaman içinde motivasyonumuzu korumak için yardıma ihtiyaç duyarız.

Hedef takip uygulamaları tam da bunun için geliştirilmiştir: hedefler belirlemek, bunları eyleme geçirilebilir adımlara bölmek, dönüm noktalarını kutlamak, kaçırılan hedefler için daha çok çalışmak ve ne kadar yol kat ettiğinizi ve daha ne kadar yolunuz olduğunu izlemek.

Kolayca kaybolabilen veya zarar görebilen geleneksel kağıt planlayıcıların aksine, bu dijital araçlar ilerleme hakkında erişilebilir, gerçek zamanlı veriler sağlar. Bu veri odaklı yaklaşım, hedeflerinize ulaşırken sorumluluk, motivasyon ve uyum sağlar.

Basit dijital notlardan çok daha fazlasını sunan bu uygulamalar, yapılandırılmış çerçeveler, hatırlatıcılar ve analizler sayesinde en iyisini yapmamızı ve gerektiğinde doğru yöne dönmemizi sağlıyor.

Tüm bu avantajları ve daha fazlasını sunan uygulamalar hangileri merak mı ediyorsunuz? Hadi öğrenelim.

En İyi 10 Hedef İzleme Uygulamasına Genel Bakış

En iyi hedef izleme uygulamasını seçmenize yardımcı olmak için, mevcut en iyi 10 seçeneği özetleyen bir tablo hazırladık. Her uygulama, farklı hedeflere ve kullanıcı tercihlerine göre uyarlanmış benzersiz özellikler sunar. Bunlara göz atın:

Uygulama En iyisi Öne çıkan özellik ClickUp Uyarlanabilir görev yönetimi özellikleriyle kapsamlı hedef belirleme ve yönetimi Hedefler genel bakışı için bir dizi özelleştirme, çeşitli işbirliği seçenekleri ve hızlı hedef ayarı için önceden oluşturulmuş şablonlar Hive Proje hedeflerini izleme Karmaşık projelerde ilerlemeyi görselleştirmek için Hive Goals Way of Life İyi alışkanlıklar geliştirmek ve istenmeyen davranış kalıplarını bilinçli olarak ortadan kaldırmak Kötü alışkanlıkların tetikleyicilerini belirlemek için zaman sınırlı iyi ve kötü alışkanlık kalıplarının genel bir özetini içeren yerleşik günlük Coach. me Kişisel gelişim ve beceri geliştirme Uzman koçlara ve mentörlere erişim Habitica Alışkanlık oluşturmayı oyunlaştırma Hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak eğlenceli görevler ve ödüller Todoist Her hedefi veya projeyi hareket halindeyken görevlere ve alt görevlere dönüştürün Güzel, anlaşılır ve temiz arayüz ATracker Zaman yönetimi Her hedef için çoklu cihaz zaman takibi GoalsOnTrack Ayrıntılı eylem planları ve vizyon panoları oluşturma Planlayıcılar, çalışma sayfaları, görselleştirmeler, günlükler ve raporlarla uçtan uca hedef ayarlama ve ilerleme izleme Toodledo Çok yönlü verimliliği artırın Zamanınızı Yaşam, İş ve Program seçeneklerine ayırarak her alandaki verimlilik hedeflerinizi yönetin Lattice Çalışan hedef ayarı Performans, Hedefler ve Büyüme dahil olmak üzere beş ayrı ürün, her biri performans, OKR'ler ve sürekli iyileştirmeye odaklanıyor

2025'in En İyi 10 Hedef İzleme Uygulaması

Sadece profesyoneller arasında popüler olan uygulamaları değil, öğrenciler, serbest çalışanlar, iş sahipleri veya ofis çalışanları gibi hemen hemen herkesin kendi yararına kullanabileceği uygulamaları da listeye ekledik.

Büyük hedefleriniz, uzun soluklu projeleriniz ve basit görevleriniz için "her şeyi yapan uygulama" ile başlayalım.

1. ClickUp—Proje hedeflerini ayarlamak ve izlemek için en iyisi

ClickUp ile Hedeflerinizi İzlemeye Başlayın ClickUp Gösterge Paneli ile hedeflerinizin ilerlemesini takip edin

ClickUp, bireyler ve takımlar için hedef izleme konusunda mükemmel bir çok yönlü proje yönetimi aracıdır.

ClickUp Goals, takımların ve bireylerin hedefleri etkili bir şekilde belirlemelerine, izlemelerine ve ulaşmalarına yardımcı olur. Bu özellik, belirli, ölçülebilir hedefler (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar veya OKR'ler dahil) oluşturmanıza ve bunları eyleme geçirilebilir ClickUp Görevleri, alt görevler ve kontrol listelerine ayırmanıza olanak tanır.

Sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleri ile özelleştirilebilir ilerleme izleme özelliğini kullanarak bunları takip edebilirsiniz.

ClickUp Hedefler içinde ölçülebilir hedefler belirleyin

Bir takım için birden fazla hedefi izliyorsanız, ClickUp bunları paylaşmanıza, sorumlulukları atamanıza ve toplu başarıları izlemenize olanak tanır. ClickUp Sohbet, görev tartışma konuları, @bahsetmeler ve ClickUp Gelen Kutusu gibi özellikler, tüm projelerinizde sorunsuz bir işbirliğini destekler. Hedeflerinizi kolay erişim için özel klasörlerde de düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Hedeflerinizi kolay erişim için klasörlerde saklayın ve kategorilere ayırın

Hedef bağımlılıkları ve ilerleme özetleri gibi özelliklerle ClickUp Goals, herkesin aynı hedefe odaklanmasını ve ortak hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlar.

Bunların yanı sıra, ClickUp hedefleri kolayca ayarlamak ve izlemek için birçok hazır şablon sunar. Benim favorim ClickUp SMART Hedef Şablonu.

Bu Şablonu İndirin ClickUp SMART Hedefler Şablonu ile SMART hedefler belirleyin ve izleyin

Proje ilerlemesini izlemek için özelleştirilebilir durumlar, hedefleri verimli bir şekilde kategorize etmek ve görselleştirmek için özel alanlar ve iş akışınıza uyum sağlamak için Hedef Çaba ve SMART Hedef Çalışma Sayfası gibi özel görünümler içerir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanıyorum:

Tüm hedeflerinizi takip edin

Hedefleri farklı durumlara göre düzenleyin : Tamamlandı, Zor, Hedeften Saptı, Beklemede, Hedefe Doğru, ilerlemeyi takip etmek için

Görevleri izleyin ve analiz edin maksimum verimlilik için

Her hedef için gereken çabayı ölçün

Zaman çizelgeleri oluşturun ve bunlara uyun

En iyi yanı, ClickUp'ın sadece hedef izlemeye yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda proje yönetimi, iletişim ve işbirliği için anahtar özellikler ve şablonlar da sunmasıdır. Profesyonel ve kişisel işlerinizi en iyi şekilde yapmak için tek bir uygulama olarak düşünün!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Dashboards'un ilerleme çubukları, pasta grafikler, burndown grafikleri vb. dahil olmak üzere çoklu bileşenleriyle hedef ilerlemesi ve projelerde harcanan zaman hakkında genel bir bakış elde edin.

ClickUp Hatırlatıcıları ile yaklaşan son tarihler için bildirimler alın. ClickUp, görevlerinizi son teslim tarihlerinden beş dakika ila üç gün öncesine kadar size hatırlatır

ClickUp Görünümleri'ni kullanarak yaklaşan görevlerinizi Liste, Kanban panosu, Gantt grafiği ve istediğiniz başka bir stilde görüntüleyin

ClickUp Sohbet'i kullanarak görevler üzerinde işbirliği yapın, geri bildirim paylaşın ve ortak hedefler üzerinde birlikte çalışın

Özel durumlar, öncelik düzeyleri ve bağımlılıklar gibi değerli ClickUp Görevleri özellikleriyle iş akışınızı her tür göreve uyarlayın

ClickUp sınırlamaları

Gösterge panellerini kolayca dışa aktaramama

Yalnızca hedef izleme özelliği sunan araçlara kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Birçok ClickUp kullanıcısı, platformun proje hedefleri için hayat kurtaran bir araç haline geldiği konusunda hemfikir:

ClickUp Goals, her departmanın üyelerini gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya yardımcı olur, bu da yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi sırasında çok önemlidir.

ClickUp Goals, her departmanın üyelerini gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya yardımcı olur, bu da yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir.

2. Hive—Verimli bir günlük rutin ayarlamak için en iyisi

via Hive

Hive, hedef izleme ile sağlam proje yönetimi özelliklerini birleştiren bu listedeki birkaç uygulamadan biridir. Görev listeleri, son tarihler, dönüm noktaları ve ilerleme ölçütlerini kullanarak hedeflerinizi yapılandırma esnekliği sunar. Kişisel alışkanlıklarınızı ayarlıyor veya takım hedeflerini yönetiyor olun, Hive en iyi şekilde çalışmanıza uyum sağlar.

Uygulamanın en güçlü yanı, verimlilik ve tutarlılığı destekleyen bir rutin oluşturmanıza yardımcı olmasıdır. Hedefleri proje olarak ayarlayabilir, alt görevler atayabilir, tamamlanma yüzdelerini izleyebilir ve otomatik hatırlatıcılar kullanarak programınıza sadık kalabilirsiniz.

Hive'ın en iyi özellikleri

Hedefleri izlemek için farklı yöntemler arasından seçim yapın: dönüm noktası tabanlı izleme için projeleri, günlük alışkanlıklar için görevleri ve her şeyi tek bir yerden görebilmek için gösterge panellerini kullanın

Haftalık, aylık veya yıllık filtrelerle zaman içindeki ilerlemenizi görünüm

Tamamlanma oranları, durum güncellemeleri ve takım verimliliği bilgileri gibi yerleşik analizleri kullanarak hedeflerinize ulaşın

Hive sınırlamaları

Motivasyonu artırmak için yerleşik ödül sistemi veya oyunlaştırma özellikleri yok

Mobil deneyim de mevcuttur, ancak masaüstü veya web uygulaması olarak en güçlü performansını gösterir

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 dolar

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Satış ile iletişime geçin

Hive puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

3. Way of Life — Yeni alışkanlıklar edinmek için en iyisi

app Store üzerinden

Way of Life, günlük tutma ve yapılacaklar listesi gibi alışkanlık geliştirme yöntemlerini sezgisel bir dijital alışkanlık takipçisi içinde birleştirir.

Kötü alışkanlıklarınız için sizi sorumlu tutmasını çok sevdik. Böylece, sadece iyi alışkanlıklarınızı vurgulamak yerine, alışkanlık oluşturma hedeflerinizden geri kalmanıza neden olabilecek durumların üstesinden gelmenin bir yolunu bulabilirsiniz.

Grafik özelliği ile haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca olumlu ve olumsuz eğilimleri tespit edebilirsiniz.

Way of Life'ın en iyi özellikleri

Eşsiz renk kodlu sistemle rutinlerinizi takip edin

Güçlü hatırlatıcılarla hedeflerinize ulaşma yolunda ilerleyin

Yerleşik günlük fonksiyonunu kullanarak kötü alışkanlıkların tetikleyicilerini not alın

Way of Life sınırlamaları

Ücretsiz planda yalnızca üç alışkanlığı izleyebilirsiniz

Bir hedefe ne kadar yaklaştığınızı izlemenin bir yolu yoktur. Sadece evet veya hayır seçeneği vardır

Way of Life fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Way of Life puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

4. Coach. me—Kişisel gelişim ve yeni bir beceri öğrenmek için en iyisi

Coach. me, sizi çeşitli uzmanlık alanlarında sertifikalı koçlar ve mentorlarla buluşturan mükemmel bir platformdur. Kişisel gelişim öncelikli hedefinizse, Coach. me'yi şiddetle tavsiye ederim.

Bu uygulamayı beceri geliştirme açısından son derece yararlı buldum çünkü seçtiğiniz beceriyi öğrenmek için 360 derece destek alıyorsunuz — arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız ve hatta kişisel bir koç bile sizi doğru yolda tutabilir.

Ayrıca, çok yönlülüğünden de yararlanabilirsiniz — bu uygulama bir alışkanlık takipçisi olarak da kullanılabilir, böylece kişisel koçluk planına kaydolmadan bile birçok fonksiyondan yararlanabilirsiniz.

Coach.me'nin en iyi özellikleri

Her hafta bir beceriyi kaç kez pratik etmek veya bir alışkanlık üzerinde kaç kez çalışmak istediğinize dair hedefler ve hatırlatıcılar ayarlayın

İlerlemenizin haftalık ve aylık trendlerini görünüm

Hedefinize ulaşmak için koçların günlük talimatlarını izleyin

Uygulamayı açmadan iPhone'unuzun Bugün Görünümü bileşeninden veya akıllı saatinizden giriş yapın

Coach.me sınırlamaları

Ara sıra ortaya çıkan ve serinizi bozabilecek giriş sorunları

Sınırlı proje izleme fonksiyonları

Coach.me fiyatlandırma

Alışkanlık takipçisi: Ücretsiz

Kişisel koçluk: Aylık 100 $ (haftalık 25 $'dan başlar)

Coach.me puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

5. Habitica—Eğlenceli oyun öğeleri içeren en iyi alışkanlık izleme uygulaması

via Habitica

Habitica, alışkanlık listenizi oyunlaştırır ve görevleri tamamladıkça güçlenen eğlenceli avatarlar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, havalı avatar yükseltmeleri satın alabileceğiniz ödüller de kazanırsınız.

En çok hoşuma giden özelliği sosyal medya entegrasyonuydu. Sorumluluk ortaklarıyla motivasyonumu daha kolay koruyabiliyorum Habitica'nın oyunlaştırılmış sosyal medya entegrasyonu sayesinde, arkadaşlarınızı "görevlerinize" dahil etmek ve aynı hedefler için birlikte çalışmak daha kolay hale geliyor.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Mobil ve web arayüzleriyle hareket halindeyken alışkanlıklarınızı ve günlük görevlerinizi izleyin

Hedefleriniz için eğlenceli ödüller kazanın ve avatarınızı savaş zırhı, gizemli evcil hayvanlar, sihirli yetenekler ve hatta görevlerle süsleyin

Oyun içi jetonları kullanarak TV programlarına ücretsiz erişim gibi gerçek hayatta faydalar satın alın

Habitica sınırlamaları

Zorlukları özelleştirme seçenekleri sınırlı

Navigasyon bazı kullanıcılar için zor olabilir

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz

Habitica puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorumlar mevcut değil

6. Todoist—Minimalist, temiz yapılacaklar listeleriyle görev yönetimi için en iyisi

todoist aracılığıyla

Todoist, hareket halindeyken görev yönetimi için güzel, otomatik bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Hedeflerinizi eylem öğelerine dönüştürerek basitleştirir. Ve bir eylem öğesini veya alt görevi "tamamlandı" olarak işaretlediğinizde size verdiği tatmin duygusu paha biçilemez. Evet, bunu tek bir dokunma veya tıklama ile yapabilirsiniz.

Bir diğer dikkat çekici özelliği ise görevlerinizi Bugün, Yaklaşan ve özel filtre görünümlerine ayıran doğal dil tanıma özelliğidir. Bu, hedeflerinizi kolayca önceliklendirmenize yardımcı olur. Ayrıca, kişisel hedeflerim ve projelerimden ayrı olarak ortak görevler için paylaşımlı bir alan oluşturmamı sağladı.

Todoist'in en iyi özellikleri

Kolay akışlı, doğal dil ile görevleri size geldiği anda yakalayın ve düzenleyin

Otomatik veri tanıma özelliği ile alışkanlıklar oluşturun ve son teslim tarihlerini takip edin

80'den fazla entegrasyon sayesinde, her şeyi, her yerden yapılacaklar listenize görev olarak ekleyin

Verimlilik görselleştirmeleri, etkinlik geçmişi ve tamamlanan görevler arşivi gibi çeşitli yollarla ilerlemenizi izleyin

Todoist sınırlamaları

Oluşturulan özetlerin kalitesi değişiklik gösterebilir, bu nedenle doğruluklarını manuel olarak kontrol edip düzeltmeniz gerekir

Verimlilik istatistikleri ve rapor görüntüleme için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Todoist fiyatlandırma

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Aylık 5 $

İş: 8 $/ay

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2000+ yorum)

7. ATracker—Her hedef için en iyi zaman yönetimi

aTracker aracılığıyla

ATracker, her bir hedefe ayırdığınız zaman hakkında içgörüler sağlayan, zaman odaklı bir hedef yönetimi uygulamasıdır. Bu sayede, saatlerinizi en verimli şekilde kullanmak için her bir görevi ve alt görevi stratejik olarak planlayabilirsiniz.

Uygulamanın gelişmiş ayarlarını inceledim ve bir grup görev için harcanan toplam zamanı izleyebileceğinizi gördüm. ATracker tüm günlüklerinizi saklar ve bunları liste ve takvim görünümlerinde sunar. Girdilerinizi daha sonra güncelleyebilir veya zamanı kaydedebilirsiniz.

ATracker'ın en iyi özellikleri

Cihazınızın kilidini açmadan tek bir dokunuşla görevi başlatın ve durdurun

Mobil uygulamalar, tabletler, Apple Watch'lar veya bilgisayarlarda zamanınızı takip edin

Görev ve etikete göre günlük ve haftalık hedefler belirleyin, sayısal ve açılır etiketler dahil

Güzel pasta grafikler ve çubuk grafikler formunda günlük ilerleme raporları oluşturun

ATracker sınırlamaları

Takvim senkronizasyonunda ara sıra yaşanan aksaklıklar

Aynı anda birden fazla görevin zamanını izleyemiyor

ATracker fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: iOS'ta 4,99 $ ve Android'de 2,99 $ (tek seferlik ücret)

Premium: 2,99 $/ay

ATracker puanları ve yorumları

G2: İncelemeler mevcut değil

Capterra: İncelemeler mevcut değil

8. GoalsOnTrack—Hedefleriniz için ayrıntılı eylem planları oluşturmak için en iyisi

via GoalsOnTrack

GoalsOnTrack, çok seviyeli hedef yapılarına sahip SMART hedef belirleme yazılımıdır. Bu, her hedef ve alt hedef için ayrıntılı eylem planları oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Bu, onu sadece bir yapılacaklar listesi uygulaması değil, aynı zamanda alışkanlık, zaman ve ilerleme izleme özellikleriyle eksiksiz bir ayrıntılı gündem izleyici haline getirir.

Bu yazılımın sizin çabanızın ne kadarını üstlendiğini görünce hoş bir sürpriz yaşadım. Örneğin, hedefinizin SMART (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı) olmasını sağlamak için doldurmanız gereken bir hedef ölçüm formu alıyorsunuz.

Benzer şekilde, vizyon panoları, hedef belirleme şablonları ve beyin fırtınası için günlükler de bulunmaktadır. Hedeflerinizle ilgili tüm fikirleriniz çok katlı bir apartman dairesinde yaşıyor gibi. Her şey aynı kompleksin içinde ama düzgün bir organizasyon için yeterince ayrılmış durumda.

GoalsOnTrack'in en iyi özellikleri

Yazdırılabilir planlayıcılar ve çalışma sayfaları ile hedeflerinizin her aşamasını haritalandırın

Hedef ilerlemesini dört şekilde izleyin: alt hedefler, görevler, sonuçlar ve manuel olarak

Google Takvim, iCal, Outlook gibi harici takvimlerle entegre olan görev takvimi ile sürükle ve bırak planlama

Günlük işaretlemelerle alışkanlıklarınızı takip edin

Hedeflerinizi takımınızla paylaşın, takım faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak kaydedin ve merkezi bir mesaj panosuna mesajlar veya yorumlar göndererek birlikte çalışın

GoalsOnTrack sınırlamaları

İnternet bağlantısı gerektirir

Deneme sürümü veya ücretsiz sürüm yoktur

GoalsOnTrack fiyatlandırması

Üyelik ücreti yıllık 68 dolardır

GoalsOnTrack puanları ve yorumları

G2: İncelemeler mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

9. Lattice—OKR'ler ve çalışan hedefleri için en iyisi

via Lattice

Lattice, takımlar için bir hedef belirleme çözümüdür. Çalışanların iş performansını izlerken, profesyonel gelişimlerini şirketin hedefleriyle uyumlu hale getirmelerini isteyen kuruluşlar için idealdir.

Çapraz fonksiyonlu proje yönetimi ve net bir işbirliği sağlamak için yararlı bulduk. Örneğin, pazarlama hedeflerini bir yerde, müşteri hizmetleri hedeflerini başka bir yerde ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, yazılım geliştirme için hedefler ve yöneticiler için SMART hedefler de belirleyebilirsiniz. Bunların tümü tek bir platformda birbirine bağlanabilir ve üzerinde işbirliği yapılabilir.

OKR yazılımı , Jira, Salesforce, Slack ve Microsoft Teams ile entegre olarak hedeflerin her zaman ön planda olmasını ve sürekli olarak üzerinde çalışılmasını sağlar.

Lattice'in en iyi özellikleri

Bireysel hedefleri, performans değerlendirmesi için departman ve şirket genelindeki hedeflerle bağlantılandırın

OKR'leri performans yönetimine entegre ederek, başarıları en önemli iş öncelikleriyle uyumlu hale getirin

1:1 toplantılar ve İK ve yöneticilerle etkileşimler aracılığıyla çalışanların katılımını teşvik edin

Lattice sınırlamaları

İlk yükleme sırasında web sitesi yavaş olabilir

Ücretsiz sürüm yok

Lattice fiyatlandırması

Performans Yönetimi + OKR'ler ve Hedefler: Aylık 11 $/kişi

Kullanım: Aylık 4 $/kişi

Grow: Aylık 14 $/kişi

Ücret: Aylık 6 $/kişi

Lattice puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)

10. Toodledo—Hayatınızın her alanında verimliliği artırmak için en iyisi

via Toodledo

Toodledo, ayrıntılı bir verimlilik aracıdır. Verimi artırmaya odaklanarak hedefleri düzenlemek ve izlemek için çeşitli seçenekler sunar. Basit bir yapılacaklar listesi fikrini alır ve ayrıntılı bir çalışma alanına genişletir, böylece her hedef veya görevde daha fazlasını başarabilirsiniz.

Kategorizasyonunu oldukça ilginç buldum:

Life: Getting Things Done yöntemine göre yapılacaklar listeleri ve notlar oluşturmanıza ve bunları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanıza olanak tanır

İş: Projelerinizi özetlemenize, takımınıza görevler atamanıza ve her projeye harcanan zamanı izlemenize yardımcı olur

Schedule: Yerleşik zamanlayıcı, konumunuza göre hatırlatıcılar, Yineleyen görevler ve takvim entegrasyonları ile boş zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlar

Toodledo'nun en iyi özellikleri

Yapılacaklar listelerini düzenlemek için klasörler, etiketler, bağlamlar ve alt görevler kullanın

Listenizi sıralayın, filtreleyin ve arayın, tamamlanması gerekenleri öğrenin. Uygulama, görevlerin son tarihleri geldiğinde size uyarılar gönderir

Kişisel gelişiminizi izleyin, motivasyonunuzu koruyun ve hedeflerinize ulaşın

Anılarınızı yazın, günlük olarak kullanın — tarifleri, seyahat notlarını ve daha fazlasını kaydedin

Bir taslak kullanarak bir sonraki projenizi planlayın, aile şecere ağacınızı kaydedin veya aklınıza gelen diğer kullanım örneklerini gerçekleştirin

Toodledo sınırlamaları

Notlar özelliği daha iyi arama işlevselliği gerektirir

Toodledo fiyatlandırma

Ücretsiz

Toodledo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

En İyi Hedef İzleme Uygulamasını Seçin

Test ettiğim ve kısa listeye aldığım uygulamaların birkaç ortak özelliği var: hepsi kullanımı basit ve beni daha organize ve verimli tutuyor. Hedef belirleme ve izleme için harika olsalar da, çok azı temel özelliklerin ötesine geçiyor.

Kişisel ve profesyonel görevlerim arasında denge kurmama yardımcı olan uzun vadeli hedef planlama araçlarını tercih ediyorum. Bu nedenle, gelişmiş takım işbirliği, görev yönetimi ve proje yönetimi özelliklerine sahip bir platform benim için ideal.

Bu bağlamda, tüm kriterleri karşılayan tek bir araç var: ClickUp!

Çok yönlü özellikleri ve kullanıma hazır şablonları ile hedef izlemeyi basitleştirir. ClickUp'ın proje yönetimi araçları, görev listelerinin üstünde kalmamızı ve işlevler arası takımlarla işbirliği yapmamızı sağlar.

Genel olarak, ClickUp, yalnızca bireysel hedef takipçisi yerine, profesyonel hedefler üzerinde takım olarak çalışma esnekliği sunar. Kişisel takipçilerinizi ayrı ayrı yönetebilirken, işbirliği fonksiyonları size bir avantaj sağlar.

ClickUp'ı bugün deneyin! Pişman olmayacaksınız.