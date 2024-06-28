Önceliklendirme ve Verimlilik için Eisenhower Matrisi: Bir Kılavuz

Güne, bekleyen görevlerin oluşturduğu devasa bir yığınla başladığınızı hayal edin. Çok bunaltıcı olabilir, değil mi?

Peki, işleri halletmenin en iyi yolu nedir? Elbette, yapılacaklar listesi hazırlamakla başlayın.

Basit bir görev listesi oluşturmak, işleri perspektif içine almanıza ve buna göre plan yapmanıza yardımcı olur.

Ancak, şimdi ikinci bir sorunla karşı karşıyasınız: Hangi görevlere öncelik vermelisiniz ve hangilerini daha sonraya planlamalısınız? Ve bu listede şimdilik atlayabileceğiniz bir şey var mı?

Görevlere öncelik vermek zor olabilir. 2018 Journal of Consumer Research araştırması, çoğu insanın önemli görevlerden çok, genellikle daha büyük ödüller sunan acil görevlere yöneldiğini göstermiştir.

Bu, ne kadar önemli olursa olsun, son tarihi olan görevlere öncelik verme ve son tarihi olmayan görevleri erteleme olasılığımızın daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Diğer bir deyişle, zaman çizelgeleriyle karşı karşıya kaldığımızda, önemli görevden elde edilecek nihai kazanç daha büyük olsa bile, acil olanın daha önemli olduğunu düşünerek gözden kaçırma eğilimindeyiz.

Eisenhower Matrisi, bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olur. Yapılacaklar listenizden çıkarılabilecek görevleri belirlerken, belirli görevlerin değerini anlamak için mükemmel bir araçtır. Etkili zaman yönetimi için değerli bir araçtır (bazıları buna zaman yönetimi matrisi de der).

Peki, Eisenhower Matrisi nedir? Bu konuda her şeyi öğrenmenize yardımcı olmak için bu kullanışlı kılavuzu hazırladık.

Hadi başlayalım! ⏳

Eisenhower Matrisi nedir?

Eisenhower Matrisi, görevleri aciliyet ve önem derecesine göre kategorize eden bir verimlilik ve görev yönetimi aracıdır. Görevleri dört kadrana ayırmanızı gerektirir:

Acil + Önemli Acil Değil + Önemli Acil + Önemli Değil Acil değil + Önemli değil

Eisenhower Matrisi, görevlerinizi sıralamanıza, işleri düzenli tutmanıza ve önce neye odaklanmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Bazen, bir görevle başlamak diğer görevlerin ilerlemesini engelleyebilir. Matris, kanıtlanmış parametreleri kullanarak görevleri ayırarak netlik sağlamanıza yardımcı olur.

Neden Eisenhower Matrisi olarak adlandırıldı?

"Eisenhower Matrisi" kavramı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 34. Başkanı Dwight D. Eisenhower'ın adından almıştır.

Zamanda birkaç adım geri gidelim. ⏪

Başkan olmadan önce Eisenhower, ABD Ordusu'nda general ve II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı olarak görev yapan seçkin bir askeri kariyere sahipti. Başkan olarak bile, NASA'nın kurulması ve Kore Savaşı'nın sona ermesi gibi çok ünlü bazı eylemlere katıldı.

Kuşkusuz, görevleri etkili bir şekilde önceliklendirmeyi ve kalıcı ve olumlu sonuçlar yaratmayı biliyordu.

Üst düzey bir askeri lider ve daha sonra başkan olarak Eisenhower, sürekli olarak çelişkili görevler ve öncelikler ile karşı karşıya kalmıştır.

Görevleri aciliyet ve önemlerine göre önceliklendirmek için bir çerçeve oluşturmuştu. Bu düşünce, otuz yıl sonra geliştirilerek "Eisenhower Matrisi" veya "Eisenhower Karar Matrisi" olarak adlandırıldı. Stephen Covey, Eisenhower'ın bilgeliğini en çok satan kitabı Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'nda bu yaygın olarak kullanılan verimlilik aracına dahil etti.

Eisenhower Matrisi, Zaman Yönetimi Matrisi, Öncelik Matrisi, Eisenhower Box, Eisenhower Yöntemi ve Acil-Önemli Matrisi gibi başka isimlerle de bilinir.

Eisenhower Matrisinin Dört Kadran Metodolojisi: Aciliyet ve Önem

Eisenhower Matrisinin dört çeyreği veya bölümü, görevleri ayırmaya yardımcı olur. Bunlar, aciliyet ve önem olmak üzere iki parametreye göre bölünmüştür. Bu ikisinin kesiştiği noktada, görevleri içeren dört çeyrek ortaya çıkar:

Hemen yapılacaklar

Daha sonra planlanmak üzere

Birine devredilecek görevler

Silinecek veya askıya alınacak

Matris, sürekli iş stresi nedeniyle nesnel olarak bakmakta zorlandığımız için önemli görevlerin aciliyetini anlamamıza yardımcı olur.

Peki, acil olan ve önemli olan nedir?

Acil

Bu acil konular sizi sıkı bir son teslim tarihine sokar ve acil olarak ilgilenilmesini gerektirir. Kısa sürede tamamlamanız gereken veya aksi takdirde kaçınılmaz sonuçlarla karşılaşacağınız faaliyetleri içerir. Bunlardan kaçınamazsınız, ancak bunlara çok fazla odaklanırsanız, daha büyük getirisi olan önemli görevleri ihmal edebilirsiniz

Örnekler:

Müşteri e-postalarına veya telefon aramalarına yanıt verme

Müşteri sunumunu tamamlama

Müşteri geri bildirimleri üzerinde çalışmak

Önemli

Önem özneldir ve kişisel değerler ve hedeflerle tanımlanabilir. Bu görevler uzun vadeli hedeflerinize katkıda bulunur. Bunları ele almak, dikkatli planlama ve kasıtlı çabalar gerektirir.

Örnekler:

Ürün yol haritanızı stratejik olarak planlayın

Yeni bir eğitim kursuna katılmak

Müşteri çatışmasını çözme

Eisenhower Matrisi, bir görevin acil ve önemli faktörlerini birleştirir ve bunları dört kadrana ayırır:

Sadece Yapın: Acil ve Önemli Görevler

Planlayın: Acil Değil Ama Önemli Görevler

Delege Edin: Acil ama Önemli Olmayan Görevler

Silin: Acil ve Önemli Olmayan Görevler

Matris şöyle görünüyor. 👇

Şimdi, dört bölümü tek tek inceleyelim.

1. Çeyrek: Yapılacaklar — Acil ve Önemli

acil ve önemli görevler, sizin acil müdahalenizi gerektirir. Bu görevlerin acil bir teslim tarihi vardır ve zamanında tamamlanmazlarsa önemli sonuçlar doğururlar. Her iki durumda da, kriz modu yanıtı gerekli hale gelir.

Örnekler:

Yarın gerçekleşecek lansman için materyalleri sonlandırma

İzinli bir iş arkadaşınızın işlerini üstlenmek

Müşterilerin ürününüzü kullanmasını engelleyen acil bir teknik sorunu gidermek

Ele alınmazsa sosyal medyaya taşınabilecek son dakika müşteri sorunlarını çözün

1. kadran görevleri kaçınılmazdır. Gününüzü ne kadar iyi planlarsanız planlayın, bazı şeyler kontrolünüz dışında olacaktır.

Ancak sorun, bu görevlere çok fazla odaklanıp sizin için önemli olan uzun vadeli hedefleri ihmal etmenizdir.

Covey, tüm günü kriz modunda geçirerek yangınları söndürmenin sonunda enerjinizi tüketeceğini ve sizi 4. kadrana sürükleyeceğini uyarıyor.

2. Çeyrek: Planlayın — Acil değil, önemli

Önemli ancak acil olmayan görevlerin belirli bir son tarihi yoktur, ancak uzun vadede kazançlar için gereklidir.

Bu görevlerin acil teslim tarihleri olmadığından, daha acil görevler için kolayca ertelenebilirler.

Örnekler:

İşiniz veya takımınız için uzun vadeli bir stratejik plan geliştirin

Mesleki gelişime yatırım yapın ve yeni beceriler öğrenin

Organizasyonunuz için yeni fırsatlar belirlemek amacıyla pazar araştırması yapın

Yeni bir girişim için iş planı veya teklif yazma

Kişisel veya profesyonel hedeflerinizi gözden geçirin ve güncelleyin

Çalışma alanınızı düzenleyin ve düzenleyerek verimliliği artırın

Daha çok yangın söndürmeye odaklanan Q1'den farklı olarak, Q2'de sabırla anlamlı hedefler planlar ve öncelikler belirler.

Ancak bu görevler kesin bir son tarihi olmadığı için sonsuza kadar askıda kalır.

Kişisel zaman yönetimi için 2. çeyreği ifade eden Covey, bu görevleri çözülmesi gereken sorunlar olarak değil, profesyonel ve bireysel olarak gelişmek için fırsatlar olarak görmeyi önerir.

Dördüncü çeyrek: Delege edin — Acil ama önemli değil

Bu çeyrek, uzun vadeli hedeflerinize katkıda bulunmayan tüm yoğun işleri içerir. Bu görevler zamanınızı en iyi şekilde kullanmamanıza neden olur ve dış kaynaklara aktarılmalı veya delege edilmelidir.

Örnekler:

Müşteri e-postalarına yanıt verme

Sosyal medyada en son trendleri aramak için kaydırma yapma

Müşteri geri bildirimleri üzerinde çalışmak

Müşteri veya analitik verileri sayfalara girme

Önemli işler arasında rastgele toplantılar

Bu çeyrekteki görevler mutlaka uzmanlığınızı gerektirmez; sadece acildir, ancak sizin için değildir. Bu çeyrekte çok fazla zaman harcarsanız, programınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, bu görevi başka kişilere devretmelisiniz.

Düşünün:

O toplantıya katılmanız gerekiyor mu, yoksa başka biri size toplantı tutanaklarını gönderebilir mi? Verileri manuel olarak girmek mi gerekiyor, yoksa ClickUp gibi otonom bir proje yönetimi sistemi kullanabilir misiniz? (En sorunsuz eklenti 😉).

Bu çeyreğin önemli bir parçası, Hayır demeyi öğrenmektir. Size ait olmayan sorumlulukları üstlenmeyin. Yapabileceğiniz şeyi değil, yapmanız gerekeni yapın!

ClickUp'ta görevleri delege etmek kolaydır; görevleri doğrudan takıma atayın veya yorumda @bahsetme ile belirtin

Elbette, bu çeyrekteki bazı görevleri devredemeyeceğiniz zamanlar olacaktır. Bu durumda, yine de bu görevlerin gününüzü veya haftanızı kaplamaması için çalışabilirsiniz. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

Görevlere ayırabileceğiniz maksimum süre veya çaba hakkında net beklentiler belirleyin

Günün en verimli saatlerine öncelikli görevlerinizi planlayın ve önemsiz görevleri bunların etrafına planlayın

İş yükünüzü yöneticinizle görüşün

Hedeflerinizle ve amaçlarınızla uyumlu olmayan görev taleplerini reddetme alıştırması yapın

Ayrıca okuyun: İş yerinde zaman kaybını önleme

4. Çeyrek: Silin — Acil Değil ve Önemli Değil

Bu çeyrekteki görevler çöp kutusuna aittir. Bu gereksiz görevler zaman kaybettirir ve kişisel veya takımınızın gelişimine hiçbir katkısı yoktur. Ancak bunlara kendinizi kaptırırsanız, saatlerinizi boşa harcarsınız ve pişman olursunuz.

Örnekler:

Metin yoluyla yapılabilecek toplantılara katılma

Trendleri bulmak için sosyal medyada gezinmek

İş arkadaşlarından gelen gereksiz dikkat dağınıklıkları

Hey, bu, eğlencenin her bir parçasını feda edeceğiniz anlamına gelmez. Eisenhower bile yoğun ve stresli iş rutinini, rahatlamak ve stres atmak için golf gezileriyle dengeliyordu.

Covey, buradaki püf noktasının denge olduğunu söylüyor. Boş zamanlarınızı en verimli şekilde değerlendirmek için bilinçli davranmanız gerekir.

Uygulamalı Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, boş zamanlarınızı nasıl geçirdiğinizin iş verimliliğinizi dolaylı olarak etkilediğini ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle, boş zamanlarınızı nasıl geçirdiğiniz, iş haftanızı şekillendirebilir.

Örneğin, egzersiz sizi motive edebilir, yoga ve meditasyon ise iş gününüz boyunca rahatlamanıza yardımcı olabilir. Benzer şekilde, bir hobiye sahip olmak, gönüllü çalışmalar yapmak veya aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirmek verimliliğinizi artırabilir.

Bununla birlikte, matrisin etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik bazı ipuçları aşağıda verilmiştir.

Eisenhower Matrisi ile Görevlerinizi Önceliklendirme İpuçları

1. Bir çeyreği aşırı doldurmayın

Bir proje yöneticisi olarak, yapılacaklar listenizde çok sayıda görev olabilir. Ancak, çeyrekleri aşırı doldurmamaya dikkat edin. Bu, matrisinizin çok dağınık ve yönetilemez hale gelmesini önler.

İdeal olarak, her çeyreğe en fazla on görev veya etkinlik koymanızı öneririz. Uzun görev listeleri, iş yönetiminin verimsiz olmasına neden olur.

Yapılacaklar listenizi dörtlü bölümlere ayırmadan önce, hariç tutabileceğiniz bazı görevler olacağına eminiz. Ayrıca, öncelikli ancak dağınık projeleri ve görevleri temiz bir şekilde yönetmek için birden fazla matris oluşturmayı veya bunları bir ana matris içinde birleştirmeyi deneyebilirsiniz.

2. Görsel görev ayırıcıları kullanın

Görselleştirme, iş akışı verimliliğini artırmanın kanıtlanmış bir yöntemidir. Tüm iş akışını bir bakışta kuşbakışı görünümünde sunar.

Eisenhower Matrisine uygun olarak görevleri görselleştirmenin en iyi yolu, basit ama etkili olan renk kodlamadır.

ClickUp Görevleri, görevlerinizi görselleştirmenize yardımcı olmak için benzer bir yöntem kullanır. Görevleri renk kodlarıyla işaretleyebilir, öncelikler atayabilir, isim etiketleri kullanabilir ve hatta görevleri etiketlere göre filtreleyebilirsiniz.

ClickUp Görev Öncelikleri ile görevleri acil, yüksek, normal ve düşük önceliklere göre sınıflandırın

Görevlerinizi renk kodlarıyla nasıl kodlayabilirsiniz:

Kırmızı – En öncelikli görevler için. Beynimiz, kırmızı renkle yanıp sönen şeylere tepki vermek ve bunlarla ilgilenmek üzere programlanmıştır

Sarı – İkinci en yüksek önceliğe sahip görevler

Mavi – Üçüncü en yüksek önceliğe sahip görevler

Yeşil – En düşük öncelikli görevler

Bu arada, bunları istediğiniz gibi Eisenhower Matrisine kolayca aktarabilirsiniz. Kırmızı olanlar 1. kadrana, sarı olanlar 2. kadrana vb.

3. Aşırı yönetimi önleyin

Eisenhower Matrisini aşırı yönetmek, ertelemenin bir şeklidir. Her görevi ayrıntılı olarak incelemekle vakit kaybetmeyin. Bunun yerine, ClickUp Brain'i kullanarak bir sonraki işinizin ne olduğunu, hangi görevlerin son teslim tarihine yaklaştığını, hangilerinin geciktiğini vb. hızlıca öğrenin.

ClickUp Brain, günlük görevlerinizi önceliklendirmenize ve basitleştirmenize yardımcı olur

Ayrıca, bir kadrana görev atamak için çok fazla zaman harcamayın. Kendinize ayda/haftada 30-50 dakika (görev yoğunluğuna bağlı olarak) ayırın ve matrisinizi bu dönem içinde tasarlayın.

4. İlk olarak ortadan kaldırın

Yapılacaklar listenizdeki acil ve önemli olmayan öğeleri kaldırın. Bunları doğru yere, 4. kadrana atayın.

Bu görevleri ortadan kaldırmak, diğer görevlerinizi daha iyi yönetmek için zaman (ve zihinsel bant genişliği) kazanmanızı sağlar. Yapılacaklar listenizi gözden geçirin ve diğer üç çeyreğe öncelik vermeden önce bu öğeleri kaldırın.

5. Kişisel ve profesyonel işlerinizi ayırın

Okulda aldığımız ilk iş dersi, "İşinizi ayrı bir varlık olarak görün"dür. Bu ilke, Eisenhower çerçevesini optimize ederken de geçerlidir.

İşte nedeni.

Kişisel ve profesyonel hedeflerinizi karıştırmak çok zor olabilir. Bu, görevlere uygun ağırlık verilmemesine neden olur; bazıları profesyonel hedefler yerine kişisel görevlere öncelik verirken, diğerleri tam tersini yapar.

Gördüğünüz gibi, kişisel görevlerin acil ve önemli bileşeni, profesyonel işlerin acil ve önemli bileşeninden her zaman daha yüksek olacaktır (duygusal bağlantı nedeniyle).

Bu arada, iş ve kişisel görevlerinizin farklı zaman çizelgeleri, kaynakları ve yaklaşımları vardır ve her biri benzersiz bir düşünce süreci gerektirir.

Bu nedenle, bunları bir araya getirmek iyi bir fikir değildir. Her çeyrekteki görevlerin sayısını artırır ve bazen çatışmalara neden olur.

Ancak, Eisenhower'ın konseptini beğendiyseniz ve her iki alanda da kullanmak istiyorsanız, kişisel ve profesyonel görevleriniz için farklı matrisler oluşturmanızı öneririz. Profesyonel ve kişisel hedeflerinizi ayırın ve bunları ayrı ayrı ele alın.

6. Matris sonrası görev süresini izleyin

Matris kullanarak haftalık zaman kullanımınızı izleyin ve değerlendirin. Bir elektronik tablo veya ClickUp gibi özel bir görev yönetimi uygulaması kullanarak faaliyetleri 30 dakikalık aralıklarla kaydedin.

💡İpucu: ClickUp Zaman Takipçisi, zaman takibini kolaylaştırır. ClickUp'ın ücretsiz Chrome uzantısıyla masaüstü bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan veya web tarayıcınızdan zamanı kaydedin. Görevler arasında geçiş yapın ve manuel girdi ve izleme olmadan geriye dönük olarak zaman ekleyin.

Ardından, tamamlanan görevleri önem ve aciliyetlerine göre dörtlü gruplara ayırın ve hedeflerinizle uyumlu olduklarından emin olun.

Her çeyrekte işlerin nasıl dağıldığını kontrol edin ve herhangi bir değişiklik gerekip gerekmediğine bakın. En iyi dengeyi sağlamak için, çoğu görevi Çeyrek 2'ye yerleştirmeye çalışın.

7. Matrisinizi iyileştirin.

Bir haftalık matris test döneminde performansınıza göre matris ayarlamalarını yapın.

Görevlerinize ve projelerinize harcadığınız zamana göre matrisinizi iyileştirin. Belki de bazı görevleri dörtlü bölümlere yerleştirirken yanlış değerlendirmişsinizdir. Bu deneyimi, projelerinizi ve görevlerinizi daha iyi anlamak için kullanın, böylece bunları daha verimli bir şekilde dengeleyebilirsiniz.

En İyi Performans Gösterenler Eisenhower Matrisini Kullanıyor

Eisenhower Matrisini her kesimden insan kullanıyor. Cesur itfaiyeciler veya deneyimli CEO'lar olsun, faydalarının kanıtları gelmeye devam ediyor.

KeepSolid'in kurucusu ve CEO'su Vasyl Ivanov, matrisin avantajlarını garanti ediyor. Birçok verimlilik aracını deneyen Ivanov, "CEO olarak, başlangıçta birçok farklı görev yönetimi aracını denedim... [ancak] bunlar önceliklerimi dengelememe yardımcı olmadı... Birden fazla görev yönetimi platformu kullanmanın en büyük tehlikesinin, bana kontrolün bende olduğu yanılsamasını vermesi olduğunu fark ettim. "

Ardından Eisenhower Matrisini seçti.

Eisenhower Matrisini kullanarak etkinliğin gerçek anlamını daha derinlemesine anlayarak, yeni araçlar..

Eisenhower Matrisini kullanarak etkinliğin gerçek anlamını daha derinlemesine anlayarak, yeni araçlar..

Sayısız Play Store ve App Store uygulaması, bireylerin görevlerini mantıklı bir şekilde önceliklendirmelerine yardımcı olmak için Eisenhower Matrisini tanıtmaktadır. Çok sayıda teknoloji şirketi de çalışanlarının verimliliğini artırmak için bu fırsatı değerlendirmiştir.

Eisenhower Matrisi, bir verimlilik aracı olarak giderek daha popüler hale geliyor. Deneyin ve kendiniz görün!

Eisenhower Matris Örnekleri ve Şablonları

Örneklere geçmeden önce, görevleri önceliklendirme ve zamanınızı yönetme için ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir beyaz tahta şablonunu tanıtmak istiyoruz. Bu şablon, görevlerinizi düzenlemenize ve fikirlerinizi eylem öğelerine dönüştürmeden önce not almanıza yardımcı olacaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Eisenhower Matris Şablonu, görevleri önem ve aciliyetine göre önceliklendirerek daha iyi kararlar almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Eisenhower Matris Şablonu, görevleri aciliyetine ve önemine göre sınıflandırmanıza yardımcı olur, böylece en önemli şeylere önce odaklanabilirsiniz. Avantajları şunlardır:

En önemli görevlere odaklanın

Büyük projeleri yönetilebilir parçalara ayırın

İşlerinizi düzenleyerek stres ve endişeyi azaltın

Önemli olan şeylere odaklanarak daha verimli çalışmanızı sağlar

Artık bir şablonunuz olduğuna göre, farklı senaryolarda nasıl kullanacağınızı anlayalım.

Kullanım örneği 1: Projeleri verimli bir şekilde yönetme

Eisenhower Matrisi, aciliyeti önemden ayırarak görevlerin önceliklendirilmesini basitleştirir. Kaynakları yönetmek, son teslim tarihlerine uymak ve birden fazla talebi yönetmek için idealdir.

Takım liderleri için akıllı kaynak tahsisi, çalışanların aşırı yüklenmesini veya yetersiz kullanılmasını önler.

Net bir iş yükü görünümü ile liderler, her bir takım üyesinin bir hafta, iki hafta veya bir ay boyunca ne kadar meşgul olduğunu kolayca kontrol edebilir ve herkesin aynı sayfada ve ortak bir hedefe doğru ilerlemesini sağlayabilir.

Proje yönetiminde Eisenhower Matrisini kullanmak, resmin bütününü görmenize yardımcı olur. Tüm görevler hakkında sizi bilgilendirir ve her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için acil olanları vurgular.

Bir projeyi yönetmek için Eisenhower Matrisini kullandığınızı hayal edin. Proje görevlerini dört bölüme nasıl ayırabilirsiniz? Birinci çeyrek: Kritik bir hatayı gidermek, bir müşterinin son teslim tarihine uymak veya bir proje engelini çözmek; esasen zamana duyarlı görevler

İkinci çeyrek: Proje planlama, takım geliştirme veya risk değerlendirmesi

Üçüncü çeyrek: Acil olmayan e-postalar veya kritik olmayan toplantılar

Dördüncü kadran: Çalışma saatleri sırasında aşırı çevrimiçi gezinme veya sosyalleşme, toplantıları güncelleme veya ana projeyle ilgisi olmayan en az acil görevler

Kullanım örneği 2: Kişisel verimliliği artırma

Görevleri acil ve önemli matrisine göre kategorize ederek, zamanınızı ve enerjinizi etkili bir şekilde yönetir, gerçekten önemli olan işlere odaklanırsınız.

Bu stratejik yaklaşım, düzenli kalmanıza yardımcı olur, tükenmişliği önler ve hedeflerinize ulaşmak için odaklanmanızı ve motivasyonunuzu korumanızı sağlar.

ClickUp Kişisel Verimlilik Gösterge Panelinde size atanan görevleri, tamamlanan günlük görevleri, sohbetleri ve iş yükü durumunu görün

Kişisel verimlilikte Eisenhower Karar Matrisi şöyle görünebilir: Birinci çeyrek: Vadesi geçmiş faturaları ödemek, acil bir ailevi sorunu halletmek veya bugün tamamlanması gereken önemli ve acil görevleri tamamlamak

İkinci çeyrek: Düzenli egzersiz, ailenizle kaliteli zaman geçirmek veya yeni bir beceri öğrenmek

Üçüncü çeyrek: İlgi duymadığınız bir etkinliğe katılmak veya başkaları için ayak işleri yapmak

Dördüncü çeyrek: TV dizilerini izlemek gibi önemsiz görevler

Kullanım örneği 3: Takım işbirliğini iyileştirme

Takım işbirliği için matris, birlikte çalışma şeklimizi iyileştirerek işlerin daha sorunsuz yürümesini sağlar.

Görevleri aciliyet ve öneme göre kategorize ederek, siz ve takımınız öncelikler konusunda ortak bir anlayış geliştirir, bu da daha iyi uyum ve karar verme sürecine yol açar.

Bu, üyeler birbirlerini desteklediği ve projeleri tamamlanmasına doğru yönlendirdiği, tek bir bütün olarak hareket eden daha verimli ve uyumlu bir takımla sonuçlanır.

Örneğin, bir takım işbirliği ayarında Eisenhower Matrisiniz şöyle görünebilir: Birinci çeyrek: Takım üyeleri arasındaki bir anlaşmazlığı çözmek, bir proje teklifini zamanında sunmak veya önemli bir toplantıya katılmak

İkinci çeyrek: Takım oluşturma etkinliklerine katılmak, uzun vadeli takım hedefleri ayarlamak veya kıdemsiz takım üyelerine mentorluk yapmak

Üçüncü çeyrek: Gerekli olmayan e-postalara yanıt vermek, isteğe bağlı toplantılara katılmak veya bir takımın şirket dışı organizasyonunu yapmak

Dördüncü kadran: Toplantılarda alakasız konuların tartışılması veya yapılacaklar listenizde olmayan görevler üzerinde çalışılması

Eisenhower Matrisini Kullanmanın Zorlukları

Eisenhower Matrisi, görevlerinizi önceliklendirmenin en iyi yollarından biri olsa da, proje yönetimi önceliklendirmesinin belirli yönleri konusunda çok fazla boşluk bırakır. Bu zorluklara bir göz atalım:

Nüanslar ele alınmamıştır

Matris, faydalı olmakla birlikte, çok katmanlı projelerin karmaşıklığını aşırı derecede basitleştirir. Bu da matrisin bazı görevleri faktörler açısından yanlış yorumlamasına neden olur. Bazı görevler hem aciliyet hem de önem unsurlarına sahip olabilir; matris bu nüansları ayırt etmenize yardımcı olamaz.

Örneğin, bir müşterinin e-postasına cevap vermek, duruma bağlı olarak acil ve önemli olabilir. Ancak matris, bunu önemli ancak acil olmayan bir görev olarak değerlendirebilir.

Öznel sınıflandırma

Neyin "acil" veya "önemli" olduğunu belirlemek özneldir ve bireyler veya takımlar arasında farklılık gösterebilir. Bu öznellik, farklı yorumlamalara ve sınıflandırmalara yol açabilir.

Diyelim ki, sizin açınızdan önemli olan bir takım toplantınız var. Ancak, bazı takım üyeleri için bu toplantı önemli olmayabilir. Eisenhower Matrisi bu öznelliği içermez ve bu nedenle kişisel kullanım için daha uygundur.

ClickUp, bu zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olur ve takım odaklı bir Eisenhower Matrisi geliştirmek için araçlar, iş akışları ve tutarlı bir yaklaşım sunar.

Çok dinamik değil

Matris, zaman içinde görev önceliklerindeki değişiklikleri hesaba katmayabilir. Bugün acil ve önemli olmayan bir görev, daha sonra acil ve önemli hale gelebilir ve matris bu tür değişikliklere dinamik olarak uyum sağlamayabilir

Peki, bu zorlukları nasıl aşabilirsiniz? Bu eksiklikleri dengelemek için birkaç püf noktası biliyoruz:

MoSCoW Yöntemi: Bu çerçeve, görevleri "Olmazsa olmaz", "Olsa iyi olur", "Olabilir" ve "Olmasa da olur" olarak sınıflandırır. Görevleri, proje başarısı için önem derecesine göre önceliklendirmeye yardımcı olur ve bu nedenle proje yöneticileri ve takım liderleri için idealdir

Kanban Panoları: Bu panolar, görevleri görsel olarak düzenlemek için mükemmeldir. Görevler, durumlarını yansıtan aşamalardan geçer ve kolayca yeniden önceliklendirilebilir. Tüm takım üyelerinizle paylaşılabilir ve genellikle belirli proje yönetimi uygulamalarına entegre olarak gelir. ClickUp'ın Kanban Panosu görünümü ve 15'ten fazla diğer görünüm, görsel yardımcılarla görevleri kolayca önceliklendirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Pano Görünümü ile iş akışlarınızı görselleştirin

Pareto İlkesi (80/20 Kuralı): Bu ilke, sonuçlarınızın %80'inin çabalarınızın %20'sinden geldiğini öne sürer. Bu yaklaşım, en etkili görevlere öncelik vermenize yardımcı olur. Hedeflerinize en çok katkıda bulunan görevleri belirlemenizi ve bunlara odaklanmanızı teşvik eder. ,

Epic, Özellik, Kullanıcı Hikayesi: Bu yöntem özellikle proje yönetiminde kullanışlıdır. Görevler Epic (büyük işler), Özellik (Epic içindeki gruplar) ve Kullanıcı Hikayesi (Özellik içindeki bireysel görevler) olarak kategorize edilir.

Gördüğünüz gibi, bu zorlukların çoğu, ClickUp gibi yetkin bir proje yönetimi yazılımı kullanarak kolayca aşılabilir. Öyleyse, Eisenhower Matrisini ClickUp ile nasıl birleştirebileceğinizi inceleyelim.

ClickUp'ta Eisenhower Matrisini nasıl uygulayabilirsiniz?

ClickUp, tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için tek noktadan hizmet sunan bir platformdur, bu nedenle Eisenhower Matrisini de entegre etmenize yardımcı olması şaşırtıcı değildir.

ClickUp Beyaz Tahtalar, fikirleri çizmek, oluşturmak ve birbirine bağlamak için görsel bir tuval sunar. Bunu kullanarak Eisenhower Matrisini çizebilir ve görevler eklerken takımınızla işbirliği yaparken görevleri not alabilirsiniz.

Ardından, görev listesini tek bir tıklama ile etkileşimli görev kartlarına dönüştürün. Kartları doğru takım üyelerine atayın. Verimli bir şekilde görevleri delege etmek için öncelik bayrakları ve etiketleri kullanın, süreç boyunca tam senkronizasyon sağlayın.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile belgeleri yerleştirin, illüstrasyonlar çizin, ilgili noktalarla bağlantılar ekleyin

Birden fazla takım üyesi öneri ve fikirler hakkında yorum yaparak işbirliği yapabileceği ClickUp Belgeleri ile de benzer sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu, görev önceliklerini takım olarak belirlemenizi ve herkesin neyin neden yapıldığı konusunda hemfikir olmasını sağlar.

ClickUp Belgeleri ile takımınızla işbirliği yaparak faaliyetleri listeleyin ve önceliklendirin

ClickUp Görevlerinde, belirli görevleri Önemli veya Acil olarak etiketlemek için özelleştirilebilir etiketler kullanabilirsiniz. Görev Öncelik özelliği, görevleri önceliklerine göre renk kodlarıyla işaretlemenizi de sağlar. ClickUp Kanban Görünümü, görselleştirme için kullanışlıdır.

Ve tüm bunları ClickUp Sohbeti veya diğer ortamlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

Genel olarak, Eisenhower Matrisi, aciliyet ve önem açısından çakışabilecek görevleri ele almak için harika bir yoldur. Matrisin bazı kusurları olsa da, takımların günlük sorumluluklarını önceliklendirmek için hala en iyi yollardan biridir. ClickUp gibi verimlilik platformları, matrisi verimli bir şekilde uygulamaya yardımcı olabilir.

Eisenhower Matrisini deneyin ve proje performansınıza etkilerini görün. Hemen önceliklendirmeye başlayın. ClickUp'a ücretsiz kaydolun!

Eisenhower Matrisi Hakkında Pop Quiz

Dikkatinizi verdiniz umarım, çünkü şimdi sınav zamanı. 🥁

Bunu Eisenhower Matrisini hatırlamak için kullanın, böylece iş operasyonlarınızda kolayca uygulayabilirsiniz.

Tüm soruları doğru cevaplarsanız, dondurma bizden! 🍦

Soru 1:

Elon Musk sabah uyanır. Gündeminde şunlar vardır:

a) X için yeni bir logo üzerinde çalışmak

b) SpaceX fırlatma hazırlıkları

c) Joe Rogan ile ançüezli pizza yemek

d) SpaceX için yatırımcılara yanıt verme

Bu görevleri yüksekten düşüğe öncelik sırasına göre sıralamayı deneyin.

Soru 2:

Acil ihtiyaçları uzun vadeli hedeflerle dengeleyen bir proje yöneticisi olarak, Eisenhower Matrisinin hangi çeyrekleri zaman içinde sürdürülebilir başarı için çok önemlidir?

a) Çeyrek 1 ve Çeyrek 2

b) 2. Çeyrek ve 3. Çeyrek

c) 3. Çeyrek ve 4. Çeyrek

d) Çeyrek 1 ve Çeyrek 4

Soru 3:

Son dakika talepleri ve sıkı teslim tarihleriyle uğraşırken, Eisenhower Matrisinin hangi çeyreği, bunalmış hissetmeyi önlemek için etkili yönetimi vurgular?

a) 1. Çeyrek

b) 2. Çeyrek

c) 3. Çeyrek

d) 4. Çeyrek

Soru 4:

Görevlerin davet edildiği ancak tamamlanmaları modaya uygun bir şekilde geciken "Erteleme Partisi"ni düzenliyorsunuz. Ev sahibi olarak, belirli bir görevi, yani parti için misafir listesini oluşturmayı sürekli ertelediğinizi fark ediyorsunuz.

Misafir listesini oluştururken ertelemeniz Eisenhower Matrisinin hangi çeyreğine giriyor?

a) Çeyrek 1 (Acil ve Önemli Görevler – VIP'ler)

b) Dördüncü Çeyrek (Önemli, ancak Acil Olmayan Görevler – Şık Geç Kalma)

c) 3. Çeyrek (Acil, ancak Önemli Değil – Taklitçiler)

d) 4. Çeyrek (Acil Değil ve Önemli Değil – Görünmeyenler)

İşte cevaplarınız, ama sakın hile yapmayın. Liam Neeson sizi bulur ve... gerisini biliyorsunuz.

Cevaplar: