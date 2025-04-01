excel'de 10 Ücretsiz Eisenhower Matris Şablonu & ClickUp

Yapılacak çok şey olduğu halde nereden başlayacağınızı bilemediğiniz için kendinizi bunalmış hissettiğiniz olur mu?

Eisenhower matris sizin dostunuzdur. Başkan Dwight D. Eisenhower tarafından popüler hale getirilen bu matris, öncelik vermeniz gereken ve yapılmaması gerekenler için net bir çerçeve sunar.

Eisenhower Matrisini zaten kullanıyorsanız, görevleri etkili bir şekilde sıralamanın ve yönetmenin sürekli bir mücadele olduğunu bilirsiniz. Görevleri sorunsuz bir şekilde önceliklendirmeye çalışırken, Eisenhower Matris ş Akışınıza uygun mükemmel araçlar, GTD uygulamaları ve şablonlar olmasını sık sık dilersiniz.

Eisenhower Matris yöntemini ve tüm potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için size özel bir çözüme ihtiyacınız var.

ClickUp'ın benzersiz Eisenhower Matris Şablonları ile dönüştürücü bir yolculuğa çıkın. Hassas bir şekilde tasarlanmış matris şablonlarıyla kaosu ortadan kaldırarak, görev önceliklendirmede yepyeni bir düzeye ulaşmanıza yardımcı olacaklar.

Hemen başlayalım.

Eisenhower Matris Şablonu nedir?

Eisenhower Matris şablonu, eski ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower'ın zaman yönetimi ilkelerinden esinlenerek görevlerin önceliklendirilmesi için kullanılan bir araçtır. Acil ve önemli derecesine göre dört kadrana bölünmüş bir tablodur:

Acil ve önemli: Bu çeyrekteki görevler acil ve önemlidir, hemen dikkat ve eylem gerektirir

Önemli ama acil değil: Bu görevler önemlidir ancak zaman açısından hassas değildir. Planlama gerektirir ve daha sonra gerçekleştirilmek üzere programlanabilir

Acil ama önemli değil: Buradaki görevler acildir ancak uzun vadeli hedeflerinize katkısı azdır. Bu görevleri başkalarına devretmeniz veya bunlara ayırdığınız zamanı en aza indirmeniz önerilir

Acil değil ve önemli değil: Bu görevler ne acil ne de önemlidir. Genellikle dikkatinizi dağıtırlar ve ideal olarak en aza indirilmeli veya ortadan kaldırılmalıdır

Eisenhower Matris şablonu, görevleri aciliyet ve öneme göre görsel olarak sıralayarak etkili bir şekilde önceliklendirmenizi sağlar. Gerçekten önemli olan şeylere odaklanarak ve daha az önemli ve gereksiz görevleri azaltarak zamanı etkili bir şekilde yönetmenin harika bir yoludur.

Eisenhower Matris şablonu, bir görev yönetimi aracı olarak birçok avantaj sunar:

Net önceliklendirme : Görevleri aciliyet ve önemine göre önceliklendirerek kritik görevlerinize odaklanın

Geliştirilmiş karar verme : Görevleri net dörtlü gruplara ayırarak zamanınızı ve kaynaklarınızı akıllıca kullanın

Zaman yönetimi : Görevleri sıralayın ve son teslim tarihlerine uymak ve genel hedeflerinize ulaşmak için gerekli olanlara odaklanın

Uyarlanabilirlik: Farklı durumlarda iyi işler ve çeşitli sektörlerdeki bireylere veya takımlara uyar

İyi bir Eisenhower Matris Şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir Eisenhower Matris şablonu, görev önceliklendirme ve zaman yönetiminde etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki anahtar özelliklere sahip olmalıdır:

Sezgisel tasarım: Görevleri sürükleyip bırakabileceğiniz ve dörtgenler için renkler kullanabileceğiniz kullanıcı dostu bir düzene sahip dinamik şablon, daha eğlenceli ve esnek bir deneyim sunar Özelleştirilebilirlik: Şablon, farklı ihtiyaçlarınıza uygun olmalı ve istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz kadar esnek olmalıdır — ihtiyaçlarınıza göre eklemeler, çıkarmalar veya değişiklikler yapabilirsiniz Entegrasyon: Popüler Popüler proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurarak tüm görevlerinizi tek bir yerde toplayın ve iş akışınızı daha sorunsuz hale getirin. Takvim uygulamaları ve hatırlatıcılarla senkronizasyon, zaman yönetimi matrisindeki görevlerin ve son teslim tarihlerinin programınıza eklenmesini sağlayarak randevularınızı ve son teslim tarihlerinizi takip etmenize yardımcı olur Performans analizi: Görevlerin nasıl ilerlediğini ve tamamlandığını gösteren şablonlar, ne kadar başarılı olduğunuzu görmenize ve verilere dayalı daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olur

10 Ücretsiz Eisenhower Matris Şablonu

1. ClickUp Öncelik Matrisi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Bu ClickUp Öncelik Matrisi şablonunu kullanarak aciliyet, etki ve öneme göre kritik görevleri belirleyin

ClickUp'ın Öncelik Matrisi Şablonu, görevleri etkili bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olarak proje karar vermeyi kolaylaştırır.

Bu araç, takımınızın en acil görevleri net bir şekilde görmesine ve hangi önemli fikirlerin önce ele alınması gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.

Bu şablon, kaynakları sınırlı projeleri planlamak veya karmaşık müşteri yolculuklarını yönetmek için kullanışlıdır. Ayrıca, aciliyeti belirleyerek ve ilerlemeyi izleyerek takımınızın önemli görevlere odaklanmasına yardımcı olur.

📮ClickUp Insight: Yalnızca %8'i eylem öğelerini izlemek için proje yönetimi araçlarını kullanıyor. ClickUp'ın araştırmasına göre, çalışanların yaklaşık %92'si, birbirinden bağımsız birden fazla platformda dağınık halde bulunan bilgiler nedeniyle önemli kararları kaçırma riskiyle karşı karşıya. Gereksiz platformlar arasında geçiş yapmayı ve bağlam değiştirmeyi önlemek için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

ClickUp'ın Öncelik Matrisi Şablonundaki temel bileşenler şunlardır:

Takımların uyumu: Herkesin başarısı için önemli olanları vurgulayarak takımınızı aynı sayfaya getirin

Görsel karar verme: Görsel araçları kullanarak önemli görevler ile gerçekçi olarak yönetebileceğiniz görevler arasında mükemmel dengeyi bulun

Hızlı görev değerlendirmesi: Görevlerin aciliyet ve önem derecesini hızlı ve doğru bir şekilde belirleyin

Kaynakları verimli kullanan proje planlama: Sınırlı kaynaklarla bile projeleri etkili bir şekilde planlayın veya karmaşık müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde ele alın

ClickUp'ta hedefler belirleyerek görevlerdeki ilerlemeyi izleyin. Projenin başarısı için önemli görevlere odaklanmak için bu öncelik matrisini kullanın.

2. ClickUp Acil Önemli Matris Şablonu

clickUp aracılığıyla

ClickUp'ın Acil Önemli Matris Şablonu ile bir adım öne geçin ve acil ve önemli görevlere öncelik verin.

Proje yönetimi veya günlük operasyonlar olsun, bu araç görevleri aciliyet ve öneme göre hızlı bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olarak maksimum etki ve gerektiğinde anında odaklanma sağlar!

Acil Önemli Matris, hedef odaklı görevlere odaklandığı, tüm görevlere ilişkin net bir genel bakış sağladığı ve hafıza yükünü azaltarak sizi rahatlattığı için güçlü bir zaman yönetimi aracıdır.

ClickUp'ın Acil Önemli Matris Şablonunun temel bileşenleri:

Hedefe yönelik görevlere odaklanın: Hedeflerinize ulaşmak için gerekli görevlere konsantre olun

Acil ve etkili görevlerin hızlı belirlenmesi: İşiniz üzerinde etkisi olabilecek acil görevleri hızlı bir şekilde belirleyin ve bekleyebilecek görevlerden ayırın

Gelişmiş görev özeti ve planlama: Görevlerin kapsamlı bir görünümünü elde edin, günlük planlamayı basitleştirin

Organizasyonel yardım: Her şeyi hatırlama ihtiyacını ortadan kaldırarak düzenli ve yapılandırılmış kalın

3. ClickUp Basit Yapılacaklar Şablonu

ClickUp Basit Yapılacaklar İş Planı Şablonunu kullanarak görevlerinizi düzenleyin ve takımınızın birliğini koruyun

ClickUp'ın Basit Yapılacaklar Şablonunu kullanarak görevlerinizi zahmetsizce sıralayın ve her adımda görevlerinizi hızlıca tamamlayın!

Bu şablon, görevlerin net bir özetini oluşturmanıza, kolay izleme için kategorilere ayırmanıza ve en önemli görevleri önce hallederken diğer görevleri tamamlamaya odaklanmanıza olanak tanır. Yapılacaklar listenizi etkili bir şekilde yönetmenin anahtarı!

ClickUp'ın Basit Yapılacaklar Şablonu şunları içerir:

Net görev listeleri: Takip etmesi kolay, anlaşılır görev listelerini kolayca oluşturun

Öncelik ayarı ve ilerleme izleme: Görevler için öncelikler belirleyin ve zaman içinde ilerlemeyi izleyin

Görev organizasyonu: Görevleri kategorilere ayırın veya daha iyi organizasyon için belirli takım üyelerine atayın

Görevlerin tamamlanmasına odaklanın: Önemli görevleri önceliklendirip zamanında tamamlamak için yapılması gerekenlere odaklanın

Bu iş planlarına göz atın

4. ClickUp Eisenhower Matris Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Eisenhower Matris Şablonu ile uzun görev listelerini kolayca sıralayın

ClickUp Eisenhower Matris Şablonunu kullanarak görevleri aciliyet ve önemine göre düzenleyin. Görevleri sıralamak ve delege etmek için hazır bir kurulum, hızlı bir şekilde öncelik belirlemek için görsel bir kılavuz sunar ve görevlerin ayrıntılarına dalmanıza olanak tanır.

Bu şablon, görevleri etkili bir şekilde sıralayarak daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur. Aşağıdaki gibi önemli unsurları içerir:

Görselleştirme araçları: Şablonun görsel yardımcılarını kullanarak görevleri aciliyet ve önemlerine göre hızlı ve doğru bir şekilde önceliklendirin Şablonun görsel yardımcılarını kullanarak görevleri aciliyet ve önemlerine göre hızlı ve doğru bir şekilde önceliklendirin

Detaylandırma özelliği: Matrisin her bir bölümünü inceleyerek hangi görevlere odaklanmanız gerektiğini net bir şekilde belirleyin

Görev uyumu: Herkesin en önemli görevlere odaklanmasını sağlayarak takım projelerinde veya ürün geliştirmede daha iyi birlikte çalışın

Zaman tahsisi hakkında bilgiler: Aciliyet ve önem derecesine göre zamanınızı yönetmek için öncelikle hangi görevlere odaklanmanız gerektiğini daha iyi anlayın

İster yönetici ister bireysel çalışan olun, her günün başında neye odaklanmanız gerektiğini tam olarak bileceksiniz — tüm öncelikler Yapılacaklar, Planlanacaklar, Delege Edilecekler veya Silinecekler kategorilerine ayrılır.

Proje yönetiminden ürün geliştirmeye kadar, bu şablon takımınızı uyumlu hale getirir, odaklanmalarını artırır ve verimliliği artırır. Görev yönetiminizi en üst düzeye çıkarmak için kullanabileceğiniz Eisenhower matris şablonu.

5. ClickUp Eylem Öncelik Matrisi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Kararları hızlı bir şekilde değerlendirmek ve görselleştirmek için bu ClickUp Eylem Öncelik Matrisi şablonunu kullanın

Günlük görevleri sıralamak çok zor olabilir, ancak ClickUp Eylem Öncelik Matrisi Şablonu bunu basitleştirir. Önemli eylemleri belirlemenize, en önemli olanları görmenize ve birlikte başarıya ulaşmak için takım işbirliğini artırmanıza yardımcı olur.

Bu matris, acil eylem gerektiren görevleri ve uzun vadeli hedeflere katkıda bulunan görevleri ayırt etmenize yardımcı olur.

İş akışınızı kolaylaştırmak için bu şablonun bazı anahtar öğelerini kullanın.

Görsel ilerleme izleme: İlerlemeyi izlemek ve görevlere odaklanmak için basit görsel aracı kullanın

Hızlı değerlendirme ve görselleştirme: Yüksek değerli görevleri belirleme ve önceliklendirme sürecini hızlandırın

Önemli eylemlerin belirlenmesi: Acilen dikkat edilmesi gereken en önemli eylemleri belirleyin

Yüksek öncelikli görevlerde netlik: İlerlemek için İlerlemek için en yüksek önceliğe sahip görevlerde netlik kazanın

6. ClickUp 2×2 Öncelik Matrisi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp 2×2 Öncelik Matrisi Beyaz Tahtasını kullanarak görevlerinizi önem ve öncelik düzeyine göre düzenleyin

ClickUp 2×2 Öncelik Matrisi Şablonu, acil ve önemli görevlere öncelik vermek, çabaya kıyasla etkiyi göstermek ve en öncelikli görevleri anında tespit etmek için mükemmeldir.

Bu şablon, hızlı karar verme için idealdir ve takım iletişimi ile verimliliği optimize eder. Şablon, özel durumlar, alanlar ve görünümler gibi özelliklerle kişiselleştirilmiş görev yönetimine olanak tanır.

👇 ClickUp Beyaz Tahtalarının fikirlerinizi görsel olarak sunmak için nasıl mükemmel olduğunu keşfedin.

ClickUp'ın 2×2 Öncelik Matrisi Beyaz Tahta Şablonunun anahtar özellikleri:

Görsel etki ve çaba: Her görev veya projenin etkisini, gereken çabayla birlikte görselleştirin

Verimli zaman ve kaynak kullanımı: Takım zamanını ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanın Takım zamanını ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanın

Gelişmiş iletişim ve işbirliği: Farklı departmanlar veya takım üyeleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirin

Çeşitli görünüm seçenekleri: Beyaz Tahta şablonuyla başlayın ve Liste, Gantt, İş Yükü, Takvim ve daha fazlasını ekleyerek ClickUp iş akışınızı genişletin Beyaz Tahta şablonuyla başlayın ve Liste, Gantt, İş Yükü, Takvim ve daha fazlasını ekleyerek ClickUp iş akışınızı genişletin

7. ClickUp Çaba Etki Matrisi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çaba Etki Matrisi Şablonu ile en az çabayla en yüksek değere göre projelerinize öncelik verin

ClickUp'ın Çaba Etki Matrisi Şablonu, takımlarınızın çabaları hızlı bir şekilde değerlendirip görselleştirmelerine, her görevle ilişkili riskleri belirlemelerine ve ortak başarı için önemli öncelikleri uyumlu hale getirmelerine olanak tanıyan, kullanıcı dostu, kod gerektirmeyen bir çözüm sunar.

Bu ürün yönetimi aracıyla, bazı anahtar unsurlarından yararlanarak minimum çabayla yüksek etkili faaliyetleri tamamlayabilirsiniz:

Çaba ve etki değerlendirmesi: Harcadığınız çabayı ve elde ettiğiniz etkiyi görselleştirin ve değerlendirin

Gelişmiş proje netliği: Projeniz ve ilgili görevler hakkında daha fazla netlik elde edin

Kapsamlı proje genel bakışı: Proje zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler hakkında kapsamlı bir görünüm elde edin

Öncelik belirleme: Etkilerine göre ilerletilmesi gereken yüksek öncelikli fikirleri belirleyin

Risk görünürlüğü: Olası riskleri ve maliyetleri daha iyi anlayarak riskleri daha etkili bir şekilde yönetin ve değerlendirin

8. ClickUp Önceliklendirme Matrisi Şablonu

3×3 ClickUp Önceliklendirme Matrisi Şablonunu kullanarak görevleri etkilerine ve çaba düzeylerine göre değerlendirin

Önceki şablon görevleri önem ve aciliyetine göre sıralarken, ClickUp'ın Önceliklendirme Matrisi Şablonu, sizin ve takımınızın görevleri etkilerine ve gereken çabaya göre değerlendirmenize yardımcı olur.

İster büyük ölçekli bir projeyi yönetiyor ister yeni başlıyor olun, bu şablon görevlerin düzenlenmesini ve önceliklendirilmesini kolaylaştırır. Ana unsurları şunlardır:

Önemli Görevlere Odaklanın: Önemli görevlere konsantre olun ve önemsiz görevlerle zaman kaybetmeyin

Görsel Önceliklendirme: Görevleri daha etkili bir şekilde önceliklendirmek için görsel kılavuzu kullanın

Verimli Kaynak Tahsisi: Takım kaynaklarını daha verimli tahsis edin Takım kaynaklarını daha verimli tahsis edin

Etkili Çabaları Anlamak: Takım çabalarının en büyük etkiyi nasıl yaratabileceğine dair içgörüler edinin

9. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Eisenhower Matris Şablonu

Vertex42 aracılığıyla

Vertex42 tarafından sunulan Excel Eisenhower Matris Şablonu, günlük görevlerin karmaşıklığı içinde yolunuzu bulmanıza ve bunları etkili bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olan bir araçtır.

Bu araç, hem kişisel verimliliğinizi hem de proje yönetiminizi artırır. Ayrıca, Excel ve Google E-Tablolar için ücretsiz indirilebilir Eisenhower Karar Matrisi Şablonu sunar.

Görevlerinizi aciliyet ve önemine göre aşağıdaki dört kategoriye dağıtın:

Dördüncü çeyrek (HEMEN YAPILACAKLAR) — Önemli, Acil: Son teslim tarihi yaklaşan veya acil olarak ilgilenilmesi gereken görevleri ekleyin

II. Çeyrek (PLAN ve önceliklendirme) — Acil değil, önemli: Uzun vadeli hedefler ve genel başarı için hayati öneme sahip görevlere odaklanın. Bu görevler, etkili kişisel yönetimin temel taşlarıdır. Stephen Covey, optimum verimlilik ve başarı için zamanımızın çoğunu bu çeyrekteki görevlere ayırmamızı vurgular

Çeyrek III (Tamamlanması için DELEGATE) — Önemli Değil, Acil: E-posta gönderme veya telefon çağrılarına cevap verme gibi zaman açısından hassas görevleri, görevleri delege ederek diğer takım üyelerine atayın

Dördüncü Çeyrek (SİL)—Önemli Değil, Acil Değil: Hedeflere çok az katkıda bulunan veya ertelenebilecek görevleri ortadan kaldırın

10. SlideTeam tarafından hazırlanan Eisenhower Matris Önceliklendirme Tekniği Eğitim Şablonu

slideTeam aracılığıyla

Bu Önceliklendirme Tekniği Eğitimi, Eisenhower Matrisini anlamak ve uygulamak için kapsamlı bir kılavuzdur.

İster yönetici, ister çalışan, ister bir kuruluşun parçası olun, ister kişisel görevlerle uğraşın, bu eğitim size verimliliği artırmak için gerekli bilgi birikimini sağlar!

Bu eğitim sunumunun bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Kapsamlı slayt seti: Eisenhower Matrisinin tüm yönlerini kapsayan bu bilgilendirici 18 slaytla konsepti anlayın

Çeyrek genel bakış: Her çeyreği ayrıntılı olarak inceleyin ve her birine ait görevlerin özelliklerini anlayın

Google uyumluluğu: Google Slides ile sorunsuz entegrasyon, çeşitli platformlarda esneklik sağlar

Özelleştirilebilir: Metin, simgeler, grafikler ve diğer öğeleri dahil olmak üzere slaytları düzenleyerek kişiselleştirin

İndirilebilir: Tek bir tıklama ile tüm eğitim slaytlarını kaydedin ve yardım ve rehberlik için premium müşteri desteğine erişin

Bonus: Algısal harita şablonları!

Eisenhower Matris Şablonlarıyla Matristen Eyleme

Dwight D. Eisenhower bir keresinde şöyle demişti: "Günlük görevlerin kaosunda, önemli olanın nadiren acil olduğunu, acil olanın ise nadiren önemli olduğunu unutmayın."

Bu şablonlarla yolculuğa çıkarken, etkili görev önceliklendirmenin sadece bir strateji değil, aynı zamanda verimli zaman yönetimi ve karar verme için bir araç olduğunu unutmayın.

ClickUp'ın avantajı, şablonlarda ve takımları uyumlu hale getirerek, motive ederek ve benzersiz bir verimlilik düzeyine ulaştırarak görev yönetimine bütünsel bir yaklaşım sunmasında yatmaktadır.

ClickUp'ın Eisenhower Matris Şablonları ile iş akışınızı dönüştürün. Hemen başlayın!