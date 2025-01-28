2025 yılında mevcut en iyi 15 zaman yönetimi yazılımı ve aracı

Zaman. En değerli kaynağımız olmasına rağmen, etkili bir şekilde yönetemediğimiz tek şey. Bizi yanlış anlamayın. Sıkıcı ve zorlu görevleri ertelemek ne kadar cazip olduğunu biliyoruz. Ayrıca, çoğumuzun güne daha hafif veya daha az stresli aktivitelerle başlamayı tercih ettiğini de biliyoruz. Bu nedenle, hangi zaman yönetimi tekniklerini kullanırsanız kullanın, ister görevleri yönetmek ister öncelikli faaliyetleri tamamlamak olsun, doğru zaman yönetimi aracına ihtiyacınız olduğunu söylemeliyiz.

Sonuç olarak, görev yönetimi zaman yönetimine eşittir. En iyi proje yönetimi araçları, zamanlama, zaman bloklama, kaynak tahsisi ve zaman tahminleri gibi özellikler sayesinde tüm görevlerinizde zaman kazanmanızı sağlar.

Özellikle, zaman yönetimi yazılımı, takımınızın projelerde geçirdiği zamanı en üst düzeye çıkararak programınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Ancak zaman yönetimi yazılımı sadece son teslim tarihlerini yakalamak, stresi azaltmak ve daha verimli olmak için değildir.

Zaman yönetimi yazılımı, görev ve proje zaman takibini mümkün kılar, böylece yapılan işlerde daha fazla hesap verebilirlik sağlanır ve daha adil bir iş yeri yaratılır. Eğer bu tam olarak ihtiyacınız olan şeyse, en iyi zaman yönetimi yazılımlarının listemizi görmek için okumaya devam edin.

Zaman yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Kapsam ve çok yönlülük

Bazı zaman yönetimi araçları, projeler arasında zaman takibi gibi tek bir işlev sunar. Ancak, görevleri yönetirken zaman izlemeden daha fazlasına ihtiyacınız varsa, aşağıdakileri yapabilen daha geniş bir özellik yelpazesine sahip bir zaman yönetimi platformu kullanmak faydalı olacaktır:

İş gücünüz ve yazılım veya sarf malzemeleri gibi kaynaklarınız dahil olmak üzere kaynakları yönetin

Daha geniş bir takımla tüm projelerdeki zamanı karşılaştırın

Çevrimdışı zaman izleme özellikleri

Tablo veya Liste görünümlerinde Özel Alanlar'da takımlarınızın performansını ve kapasitesini görün

Planlanmamış ve gecikmiş görevlerle ilgili güncellemeler

Tamamlanan görevlerin sayısını, tahmini zamanı ve scrum puanlarını görmek için çevik iş yükü görünümleri

ClickUp İş Yükü Görünümü, bir adım önde olmak için proje metrikleriniz hakkında içgörüler sağlar

Entegrasyonlar ve genişletilebilirlik

Zaman yönetimi yazılımınızı halihazırda kullandığınız diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre etmeniz gerekiyorsa, seçenekleriniz daralır. Alternatifler arasında, tüm zaman yönetimi gereksinimlerinizi karşılayan bir araç veya diğer zaman yönetimi araçlarıyla kolayca entegre olabilen bir araç aramalısınız.

Son olarak, size avantaj sağlayan ayrıntılı şablonlara sahip bir zaman yönetimi uygulaması seçin. Yeni bir zaman takibi yazılımını benimsemek zor olabilir, ancak zaman yönetimi ve zaman bloklama şablonlarının yardımıyla, başlangıçtan itibaren verimlilik ve performansa odaklanabilirsiniz.

Görsel ve etkileşimli tasarım

Elbette, görsel olarak çekici zaman izleme yazılımları kullanıcılar için caziptir. Ancak kullanıcı deneyimi bulmacasının tek parçası bu değildir.

Zaman yönetimi araçlarıyla etkileşim kurma şekli, bu araçların kullanışlılığını ve kattıkları değeri belirler. Açık ve anlaşılır olmalı ve nihayetinde sezgisel olmalıdır. Görsel ipuçları, daha hızlı çalışmamızı sağlar.

Zaman yönetimi ve doğru zaman takibi için kolay anlaşılır renk koordinasyonu ile her şey daha hızlı ve akıllı çalışmak için gereklidir.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Zaman yönetimi şablonlarımızın tam listesine göz atın

En İyi 15 Zaman Yönetimi Yazılımı

1. ActiveCollab – Görev Yönetimi için En İyisi

ActiveCollab aracılığıyla

ActiveCollab, zaman yönetimi özelliklerine sahip bir takım yönetimi yazılımıdır. Bu zaman yönetimi uygulaması, takımların müşteri saatlerini proje, müşteri, iş türü veya atanan kişiye göre izlemesine olanak tanır. ActiveCollab ayrıca, projelerinizdeki tahmini ve izlenen zamanı karşılaştırma özelliği sunar. Bu, projelerin kapsamını belirlemeye çalışan proje yöneticileri için büyük bir avantajdır.

Projeleri kolayca yönetin, doğru zaman takibi raporları alın ve görev yönetimi özelliklerini ve görünümlerini kullanarak tamamlanan işleri veya ilerleme durumunu görün.

ActiveCollab'ın en iyi özellikleri

Proje Kronometresi : ActiveCollab, kullanıcıların tüm projeler veya belirli görevler üzerindeki zamanı izlemek için kapatabileceği, duraklatabileceği ve duraklatmayı kaldırabileceği entegre bir saat içerir. Ardından, kullanıcılar zaman kayıtlarına güvenerek müşterilere fatura kesebilirler

Otomatik geçiş : Aynı gün içinde birden fazla projedeki görevlerin zamanını takip edin ve bunlar arasında sorunsuzca geçiş yapın

Haftalık genel bakış : ActiveCollab, takımların her hafta zamanlarını harcadıkları : ActiveCollab, takımların her hafta zamanlarını harcadıkları projeler ve görevler hakkında genel bir bakış sağlar

Zaman çizelgesi filtreleme : Zaman kayıtlarını proje, müşteri veya atanan kişi gibi çeşitli kriterlere göre filtreleyin

Tahmini ve izlenen zaman : Görevler için takım üyelerinin kaydettiği zaman ile tahmini zamanı karşılaştırın

Saatlik ücretler: Takım üyesi veya role göre saatlik ücretleri belirleyin. Bu, takım üyelerinin saatlik maliyetidir ve müşterilere faturalandırılan ücretlerden farklıdır

ActiveCollab sınırlamaları

ActiveCollab'ın sınırlı entegrasyonları vardır

Arayüz özelleştirmede esneklik eksikliği

Raporlar daha ayrıntılı ve özelleştirilebilir olabilir

ActiveCollab fiyatlandırması

Plus : Aylık üç kullanıcı için 9,5 dolar

Pro : Kullanıcı başına aylık 8 dolar

Pro+Ödeme Al: Kullanıcı başına aylık 11,75 dolar

ActiveCollab puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (86 yorum)

Capterra: 4,5/5 (392 yorum)

ActiveCollab alternatiflerini inceleyin!

2. Harvest – Basitleştirilmiş Zaman Takibi için En İyisi

Harvest aracılığıyla

Harvest, faturalandırma ve ödemelerle güçlü bir bağlantısı olan bir zaman yönetimi aracıdır. Bununla birlikte, projeleri zamanında ve doğru bir şekilde faturalandırmak için diğer amaçlara yönelik araçlarla da entegre olur.

Bu zaman takibi aracı, giderleri takip etmek, proje bütçelerini yönetmek ve şık zaman çizelgeleriyle takımınızın iyi yağlanmış bir makine gibi çalışmasını sağlamak için ihtiyacınız olan tüm özelliklerle doludur. Harvest, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma ve proje yönetimini basitleştirir, böylece takımlar daha verimli çalışabilir.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Çoklu ortam : Harvest, kullanıcıların tarayıcı, masaüstü ve mobil cihazlardan zamanı kaydetmelerine olanak tanır

Hatırlatıcılar : Takımların zamanı düzenli ve tutarlı bir şekilde takip edebilmesi için : Takımların zamanı düzenli ve tutarlı bir şekilde takip edebilmesi için hatırlatıcıları otomatikleştirin

Görsel raporlar : Harvest, izlenen projelerin ve görev sürelerinin görsel analizini sağlayan çeşitli raporlar sunar

Bütçe güncellemeleri : Takımlar harcanan zamanı kaydettikçe araç proje bütçelerini günceller

Kapasite raporlama : Takım kapasitesini gösteren raporlar sayesinde yöneticiler, hangi takım üyelerinin fazla çalışıyor veya yeterince değerlendirilmediğini doğrulayabilir

Dışa aktarma : Verilerin harici raporlama yazılımlarına aktarılmasını destekler

Faturalandırma : Takım üyelerinin kaydettiği süreye göre faturalar oluşturun ve müşterilere gönderin

Entegre çevrimiçi ödemeler : PayPal ve Stripe gibi çevrimiçi ödeme platformlarıyla entegre olduğu için Harvest, ödemelerin tahsilini kolaylaştırır

Basitleştirilmiş muhasebe: Yazılım, faturaları ve ödemeleri Harvest'tan QuickBooks gibi muhasebe platformlarına kopyalar

Harvest sınırlamaları

Bu araç, projelerinde harcanan çalışma saatleri için birden fazla müşteriye fatura kesen şirketlere odaklanmaktadır. Bu, diğer iş türlerinden takımların Harvest'ı ihtiyaçlarına uyarlamak için bazı geçici çözümler bulması gerektiği anlamına gelir

Özelleştirme, raporlama ve entegrasyonlar, kullanıcıların gereksinimlerine kıyasla sınırlıdır

Çalışanlar ve yükleniciler tarafından izlenen zaman arasında hiçbir ayrım yoktur

Harvest alternatiflerini inceleyin!

Harvest fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Bir kullanıcı ve en fazla iki proje için 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 10,80 dolar

Harvest puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (776 yorum)

Capterra: 4. 6/5 (541 yorum)

Harvest for ClickUp entegrasyonumuz hakkında bilgi almak ister misiniz? Blogumuzda her şeyi açıklıyoruz!

3. ClickUp – Proje Zaman Takibi için En İyisi

ClickUp ile Zamanı Yönetin Genel takım ilerlemesine basitleştirilmiş bir bakış için görevler ve konumlar genelinde izlenen zamanı görünüm

ClickUp, proje yönetimi yazılımından çok daha fazlasıdır. ClickUp'ın proje zaman takibi özellikleri, zamanınızı izlemek yerine işinize odaklanmanızı sağlar. ClickUp'ta zaman tahminlerini kolayca ayarlayın ve zamanınızı nasıl kullandığınızı anlayın — seviye atlamış bir iş yönetimi çözümünden bahsediyoruz!

Ancak ClickUp'ta zaman yönetiminin size yardımcı olacağı başka bir şey daha var: zaman bloklama. ClickUp platformunda kullanıcılar, iş günlerini görev grupları halinde planlayabilir ve işleri tamamlamak için derinlemesine çalışmayı teşvik edebilir.

ClickUp, belgelerinizi, kaynak tahsisinizi ve belirli görevlerde çalışanlarınızın veya ajansınızın zaman takibini merkezi bir hub olarak yönetmenize yardımcı olur. Bu sayede, takımınız zaman yönetimi uygulamaları arasında gidip gelerek takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak, görevleri yönetmek ve tamamlanan işlerde harcadıkları zamanı takip etmek zorunda kalmaz.

ClickUp'ın daha iyi zaman yönetimi arayan takımlar için neden bu kadar çok yönlü olduğunu hemen anlayacaksınız. ClickUp, G2'nin 2024 En İyi Yazılım Listesi'nde zaten 1 numaralı proje yönetimi çözümü ve 1 numaralı işbirliği ve verimlilik ürünü.

ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özellikleriyle görevlere harcanan zamanı takip edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Birden fazla ortamdan zaman izleme : Masaüstü uygulaması, mobil uygulama veya Chrome'da istediğiniz yerde zamanı kaydedin ve ClickUp görevlerine bağlayın

Global zamanlayıcı : Aynı ortamda zaman kayıtlarını başlatma ve durdurma konusunda endişelenmeyin. ClickUp'ın global zamanlayıcısı, kaydı kesintiye uğratmadan ortamlar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Manuel izleme ve düzenleme : Tarih aralığını belirterek ve mevcut zaman girdilerine zaman ekleyerek veya çıkararak geçmiş zaman girdilerini manuel olarak oluşturun

Notlar: Yapılacak işleri ayrıntılı olarak belirtmek için zaman girdilerinize notlar ekleyin

Etiketler. Etiket zaman girdilerini daha sonra kolayca filtrelemek için

Faturalandırılabilir zaman : Faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan zamanları ayırarak müşterilerinize tam olarak ne kadar ücretlendirmeniz gerektiğini bilin

Görevleri izlenen zamana göre sıralama : Görevlere harcanan zamanı izlemek, bu görevleri izlenen zamana göre sıralamanıza olanak tanır, böylece darboğazları tespit edebilir ve yardım isteyebilirsiniz

Entegrasyonlar: Diğer zaman yönetimi uygulamalarıyla zaman takibini sorunsuz bir şekilde içe aktarın

Özel zaman raporları: ClickUp'ın zaman çizelgeleri, tarih aralığı, belirli tarihler, görevler veya takım üyelerine göre izlenen zamanı gösterir ve zaman girdilerini zaman tahminleriyle karşılaştırarak görev başına kalan zamanı belirtir

Gününüzü sorunsuz bir şekilde organize etmek için ClickUp Zamanlama Bloklama Şablonu'ndan başka bir yere bakmayın. Önemli görevleri ve hatırlatıcıları kolayca ekleyin ve tüm o can sıkıcı yer tutuculardan kurtulun.

Ayrıca, Google Takvim'inizi ClickUp ile senkronize ettiğinizde, her iki platformda da güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. ClickUp'ın Günlük Takvim görünümü ile verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve stresinizi en aza indirin.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Zaman Bloklama Şablonu ile zamanınızı ve programınızı kolayca takip edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın özelleştirme seçenekleri ilk başta biraz karmaşık gelebilir

Mobil uygulamada (henüz) tüm ClickUp görünümlerini bulamazsınız

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal: satış departmanıyla iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

4. ProofHub – Ş Akışı Yönetimi için En İyisi

ProofHub aracılığıyla

ProofHub, yalnızca zaman yönetimine adanmış bir araç değildir. Bunun yerine, zaman raporlama ve tahmin yeteneklerine sahip bir proje yönetimi yazılımıdır.

ProofHub, sezgisel proje yönetimi aracıyla karmaşık iş akışlarını kolaylaştırır ve her boyuttaki takım için işbirliğini geliştirir. Görev yönetimi, zaman yönetimi ve kullanıcı dostu bir arayüz ile ProofHub, takımların verimliliği optimize etmelerini, düzenli kalmalarını ve son teslim tarihlerini etkili bir şekilde karşılamalarını sağlar.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyin : Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanları manuel olarak veya zamanlayıcılar aracılığıyla kaydedin ve zaman çizelgelerine de kaydedin

Zaman tahminleri: ProofHub, tahmini süreye göre görevlerin önceliklendirilmesini sağlar

Zaman çizelgeleri : Haftalık faaliyetlere harcanan zamanı tek seferde kaydedin. Ayrıca, zaman çizelgelerini dışa aktarın, arşivleyin ve gelişmiş aramalar yapın, ayrıca görünürlüklerini belirli kullanıcılarla sınırlayın

Kuşbakışı görünüm: Tüm projelerdeki tüm takım üyelerinin tüm zaman girdilerini görün

ProofHub sınırlamaları

FreshBooks veya QuickBooks ile entegre edilmedikçe, kaydedilen zaman için fatura oluşturmaz

ProofHub, bildirimler üzerinde gelişmiş kontrol imkanı sunmamaktadır, bu da bazı kullanıcıların sürekli bildirimler almaktan rahatsızlık duymasına neden olmaktadır

Mobil uygulama daha iyi performans gösterebilir

ProofHub fiyatlandırması

Temel : Aylık 45 dolar

Ultimate Control: Aylık 89 dolar

ProofHub puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (77 yorum)

Capterra: 4,5/5 (79 yorum)

ProofHub alternatiflerini inceleyin!

5. Clockify – Çalışanların zamanını izlemek için en iyisi

Via Clockif y

Clockify, sınırsız sayıda kullanıcı ve proje için iş saatlerini sonsuza kadar ücretsiz olarak izleyen bir zaman izleme ve zaman çizelgesi uygulamasıdır. Zaman izleme yazılımı, verimliliği en üst düzeye çıkarır, faturalandırılabilir saatleri izler ve bireyler, takımlar ve işletmeler için kullanıcı dostu izleme ile iş alışkanlıkları hakkında içgörüler sağlar.

Kronometre zamanlayıcısı, zaman denetimleri ve ayrıntılı raporlama özellikleriyle Clockify, zaman yönetimini iyileştirir ve takım performansını analiz eder.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Devam et : Zamanlayıcıya tek bir tıklama ile zaman kaydını devam ettirin

Zaman çizelgeleri: Geçen haftanın zaman kayıtlarını yükleyin, günlük toplam izlenen zamanı görün, zaman çizelgelerini (aylık veya haftalık) gönderin ve onaylayın ve zaman çizelgeleri ve onaylar için hatırlatıcılar ayarlayın

Kiosk: Paylaşılan bir cihazdan kişisel PIN kodunuzla giriş ve çıkış yapın, molaları kaydedin ve o gün ve haftanın başından itibaren çalışılan toplam saatleri kontrol edin

Takvim: Clockify'ın takvim görünümü, gün boyunca kullanılabilir zamanı gösterir ve belirli etkinlikler için saatleri bloke etmeye olanak tanır. Ayrıca, planlanan zamanı izlenen zamanla karşılaştırmaya, ikincisini düzenlemeye ve Google Takvim veya Outlook'tan etkinlikler eklemeye olanak tanır

Raporlar : Hangi takım üyelerinin yeterli saat kaydetmediğini, izin kullandığını veya fazla mesai yaptığını kontrol edin

Tahminler: Zaman tahminlerini tanımlayın, projelerin ve görevlerin ilerlemesini izleyin ve tahminlere ve kaydedilen zamana göre proje aşımını tahmin edin

Planlama : Takımların kapasitesini görün ve kimin tamamen dolu, aşırı dolu ve müsait olduğunu (ne zaman ve ne kadar süreyle) keşfedin. Ayrıca, planlanan zamanı izlenen zamanla karşılaştırın

İzin : Tatiller veya izinler nedeniyle takım üyelerinin uygun gün ve saatlerini kontrol edin. İzin politikaları oluşturun, izin taleplerini onaylayın

Faturalandırma. Kullanıcı başına saatlik ücretleri belirleyin, zaman girdilerini faturalandırılabilir olarak işaretleyin ve ardından izlenen zaman ve saatlik ücretlere göre faturaları düzenleyin, gönderin ve yönetin.

Clockify sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracı üçüncü taraf yazılımlarla entegre ederken yanlışlık sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Clockify'ın bazı özellikleri, henüz mevcut olmayan belgeleri okumadan kullanmak için yeterince sezgisel değildir

Yazılım, rakiplerin çözümlerine kıyasla sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Temel : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,49 dolar

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 dolar

Clockify puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (140 yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

Blogumuzda sizin için Clockify alternatifleri listesini hazırladık!

6. Toggl Track – Bireysel Kullanım için En İyisi

Toggl ile zamanı takip edin ve iş alışkanlıkları hakkında içgörüler edinin

Toggl Track, serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler, küçük takımlar ve büyük takımlar için bir zaman yönetimi yazılımıdır. Sonuçta, hepsinin projeleri izlemesi, karlılığı ölçmesi, iş yüklerini yönetmesi ve müşterilere doğru fatura kesmesi gerekir.

Toggl Track'in en iyi özellikleri

Takvim görünümü : Toggl'un takvim görünümü, Google Takvim ve Outlook ile entegre edilmiştir

Çevrimdışı izleme : Çevrimdışı zamanı kaydedin ve daha sonra senkronizasyon yapın

Otomatik izleme : Uygulama ve tarayıcı etkinliklerini gizli olarak izleyin ve bu günlükleri zaman çizelgelerinde kullanıp kullanmayacağınıza karar verin

API ve webhooks : Özel raporlar veya gösterge panelleri tasarlamak için Toggl Track'in API ve webhooks'larına güvenin

Kaydedilen raporlar : Dinamik kalıcı bağlantıları müşterilerinizle paylaşın, böylece istedikleri zaman belirli raporları canlı olarak kontrol edebilirler

Raporları planlayın : Gelen kutunuza düzenli olarak almak istediğiniz raporları tanımlayın

Proje tahminleri ve bütçeleri : Proje başına bir tahmin (saat cinsinden) ve bir bütçe belirleyin. Ardından, gerçek işin bu tahmine göre durumunu kontrol edin, bütçe durumunu izleyin ve proje tahmini bitiş tarihine yaklaştığında bir uyarı alın

Takım hatırlatıcıları: Takım üyelerinin günlük veya haftalık hedeflerinden daha az saat kaydettiklerinde onları uyarmak için e-posta hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Toggl Track sınırlamaları

Öğrenme eğrisi biraz dik

Zaman yönetimi araçlarına aşina olmayan kullanıcılar, Toggl Track'in raporlarından bunaldıklarını iddia ediyor

Giriş işlemi beklendiği kadar basit değildir ve kullanıcıların her seferinde Toggl'un sunduğu zaman takibi ürünlerinden birini seçmelerini gerektirir

Toggl Track fiyatlandırma

Ücretsiz : Beş kullanıcıya kadar 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9 dolar

Premium : Kullanıcı başına aylık 18 dolar

Kurumsal: satış departmanıyla iletişime geçin

Toggl Track puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

Toggl alternatifleri hakkında merak mı ediyorsunuz? Listemize göz atın!

7. Scoro – İş Yönetimi için En İyisi

Via Scoro

Scoro, zaman, proje, satış, müşteri ilişkileri ve finans yönetimini birleştirir. Çalışılan saatlerin değerini vurgulamaya odaklanan bir üründür.

Bu araç, gelişmiş zaman yönetimi, görev planlama ve özel raporlama özelliklerine sahip birleşik iş yönetimi yazılımı gibi çalışır. İster proje yöneticileri ister satış, operasyon veya finans alanlarında takım liderleri için olsun, Scoro herkes için kullanıcı dostu bir platform olarak çalışır.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Basit paylaşım seçenekleri : Scoro, : Scoro, paylaşılan takvimler , zaman çizelgeleri ve yerleşik bir zaman izleyici sağlar

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatler : Ajanslar veya müşteriler gibi dış kaynaklarla faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri ayırt edin

Takım kapasitesi: Takımınızda kimin iş yükünün az veya fazla olduğunu anlayarak takımlar arasında daha fazla hesap verebilirlik sağlayın

Scoro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Scoro'nun zaman yönetimi uygulamasının yüklenmesinin çok uzun sürdüğünden şikayet etmektedir

Diğerleri, kullanıcı arayüzü öğelerinin geçici olarak kaybolduğundan bahsetmektedir

Çoğu zaman, takvimin doğru verileri görüntüleyebilmesi için yenilenmesi gerekir

Scoro fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 26 dolar

Standart : Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 63 dolar

Ultimate: satış departmanıyla iletişime geçin

Scoro puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (375 yorum)

Capterra: 4. 6/5 (216 yorum)

Bu Scoro alternatiflerine göz atın!

8. AdaptiveWork by Planview – Kurumsal İş Yönetimi için En İyisi

Planview tarafından sunulan AdaptiveWork

Eskiden Clarizen olarak bilinen Planview'in AdaptiveWork, finansal yönetimle yakından bağlantılı bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu nedenle araç, işin maliyetine ve proje finansmanını proje performansıyla ilişkilendirmeye odaklanmaktadır.

AdaptiveWork'ün en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı bütçe izleme : Bütçeler oluşturun, rol, kullanıcı veya projeye göre saatlik ücretleri belirleyin, zamanı takip edin ve bütçe güncellemelerini gerçek zamanlı olarak izleyin.

Entegrasyonlar : Microsoft Teams veya Slack'ten faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanları kaydedin ve zamanları gönderin

Kullanım eğilimi analizi: Planview AdaptiveWork, faturalandırılabilir saatleri faturalandırılamayan saatlerle karşılaştırarak takım üyelerinin kullanımını belirler.

AdaptiveWork sınırlamaları

Aracın yapılandırılması zor olabilir

AdaptiveWork'ün nasıl kullanılacağını öğrenmek için sınırlı kaynaklar mevcut gibi görünüyor

AdaptiveWork fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Planview AdaptiveWork puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (529 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (172 yorum)

9. TimeCamp – Otomatik Zaman Takibi için En İyisi

TimeCamp aracılığıyla

TimeCamp, verimlilik izleme, katılım raporlama ve zaman çizelgesi onaylarından proje bütçeleme, faturalandırma ve fatura kesmeye kadar uzanan özelliklere sahip bir zaman yönetimi yazılımıdır. Bu araç, otomatik izleme, özel raporlar ve proje yönetimi özellikleriyle verimliliği artırır.

Faturalandırmayı kolaylaştırır ve popüler uygulamalarla entegre olarak iş ve bireyler için iş yüklerini optimize eder.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Takım performansı : Her takım üyesinin uygulamalarda ve web sitelerinde geçirdiği sürenin yüzdesini içeren bir rapor alın

Proje karlılığı : TimeCamp, proje maliyetlerini ve projelerin bütçe aşımlarına yakın olup olmadığını kontrol etmek için bir rapor sunar

Verimlilik : Başka bir TimeCamp raporu, takım üyesi başına toplam iş süresini ve toplam proje süresini göstermektedir

Otomatik zaman takibi: TimeCamp, kullanıcıların etkinliklerini otomatik olarak algılar ve URL'lerini tarayarak ve bunları önceden tanımlanmış görev ve projeye özgü anahtar kelimelerle karşılaştırarak uygulamalarda ve web sitelerinde geçirilen zamanı izler. Ardından, izlenen zamanı ilgili görevlere veya projelere atar

Boşta izleme: Zaman izleyici, kullanıcı çalışmadığında otomatik olarak boşta moduna geçer ve etkin olmayan süreyi izler

Akıllı zaman çizelgeleri : TimeCamp, zaman çizelgesi onay sürecini otomatikleştirir veya onaylayıcıların harekete geçmesi gerektiğinde onları bilgilendirir. Bu araç, zaman çizelgelerinde düzeltme yapılması gerektiğinde takım üyelerine yanıt vermeyi de destekler

Katılım izleme: İşe giriş ve çıkış, tatil ve izin talebi ve fazla mesai izleme

TimeCamp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracı kullanmayı öğrenmenin çok uzun sürdüğünü bildirmiştir

Diğerleri, TimeCamp'ın arayüz özelleştirme konusunda yetersiz kaldığını belirtmiştir

Verileri CSV dışındaki biçimlerde dışa aktarmak mümkün değildir

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Temel : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 10,99 dolar

Kurumsal: satış departmanıyla iletişime geçin

TimeCamp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (191 yorum)

Capterra: 4,7/5 (582 yorum)

TimeCamp alternatifleri için blogumuzu ziyaret edin ve daha iyi seçeneklerden oluşan listemizi inceleyin!

10. DeskTime – Verimlilik Analizi için En İyisi

via DeskTime

DeskTime, ek iş gücü yönetimi fonksiyonlarına sahip hepsi bir arada zaman takibi uygulamasıdır. Bu araç, verimlilik optimizasyonu için otomatik bir zaman takibi merkezi gibi çalışır.

Ek olarak, DeskTime masaüstü ekran görüntüleri, görev yönetimi yazılımı, web sitesi kullanım izleme ve ayrıntılı zaman raporları gibi yararlı özellikler sunar. Kullanıcılar, iş ve takımlarının çalışma saatlerini nasıl geçirdiklerine dair daha derin içgörülerle verimliliği en üst düzeye çıkarmak için DeskTime'ı tercih ederler.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

Otomatik izleme : DeskTime'ın zaman izleyicisi, kullanıcı bilgisayarı açtığında zamanı kaydetmeye başlar ve kullanıcı bilgisayarı kapattığında durur

URL ve uygulama izleme : Takım üyelerinin web siteleri ve uygulamaları kullanımını izleyin

Belge izleme : Word, Excel veya Photoshop gibi : Word, Excel veya Photoshop gibi uygulamalarda ve bu uygulamalar içindeki belirli belgelerde veya dosyalarda harcanan zamanı izleyin

Maliyet hesaplama : Her takım üyesinin saatlik ücretini belirleyin, DeskTime kayıtlı proje süresinden proje maliyetlerini otomatik olarak hesaplar

Pomodoro zamanlayıcı : DeskTime, çalışanlara her 52, 60 veya 90 dakikada bir mola vermelerini hatırlatan yerleşik bir Pomodoro zamanlayıcıya sahiptir : DeskTime, çalışanlara her 52, 60 veya 90 dakikada bir mola vermelerini hatırlatan yerleşik bir Pomodoro zamanlayıcıya sahiptir

Çalışan devamsızlık takvimi : DeskTime'da takvimde izinleri planlayın

Çalışan vardiya planlaması : Takım vardiyalarını planlayın ve optimum personel dağılımı için günlük, haftalık ve aylık vardiyalara genel bakış elde edin

Özel raporlar: Verimlilik bilgileri veya takım üyeleri tarafından kullanılan web sitelerinin listesini içeren raporlar oluşturun. Ardından, bu raporları paylaşın veya CSV formatında dışa aktarın

DeskTime sınırlamaları

Çalışanlar için daha fazla metin bildirimi iyi olabilir

Kullanıcılar, izlenen zamanda yanlışlıklar ve URL ve uygulama izlemede zorluklardan bahsetmiştir

Bazen, kullanıcılar belirli web sitelerinde veya uygulamalarda iken yazılım çalışmayı durdurur

DeskTime fiyatlandırması

Ücretsiz : Yalnızca bir kullanıcı için 0 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 6,42 dolar

Premium : Kullanıcı başına aylık 9,17 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18,33 dolar

DeskTime puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (175 yorum)

Capterra: 4,5/5 (484 yorum)

11. Asana – Takım İşbirliği ve Proje Yönetimi için En İyisi

Asana aracılığıyla

Asana, zaman yönetimi araçlarıyla entegre olan en popüler proje yönetimi uygulamalarından biridir. Bu araç, zaman takibi desteği için Harvest gibi üçüncü taraf uygulamalarla da ortaklık kurmuştur.

Asana'nın zaman yönetimi araçları, takım performansına görünürlük sağlar ve proje zaman çizelgelerinin tahmin edilmesini kolaylaştırır. Bu araç ayrıca görev yönetimi, web sitesi kullanım izleme ve ayrıntılı raporlar gibi özellikler de sunar. Kullanıcılar, takımların daha iyi birlikte çalışmasına ve verimliliği en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdığı için Asana'yı sever.

Asana'nın en iyi özellikleri

Yerleşik zamanlayıcı : Asana'nın yerleşik zamanlayıcısı Harvest, takım üyelerinin Asana'dan ayrılmadan herhangi bir görev için : Asana'nın yerleşik zamanlayıcısı Harvest, takım üyelerinin Asana'dan ayrılmadan herhangi bir görev için zamanı otomatik veya manuel olarak kaydetmelerini sağlar

Atanan kişi veya grup tarafından tahmin edilen zaman : Proje veya görev zaman tahminlerini grup veya bireyler bazında kolayca görüntüleyin

Zaman yönetimi için özel alanlar: Raporlarınızı kişiselleştirmek için zaman takibi gösterge panelinize özel alanlar ekleyin

Asana sınırlamaları

Arayüzü anlamak ve araca alışmak, yeni başlayanlar için biraz zaman alabilir

Arama fonksiyonu daha etkili olabilir

Görevlerdeki ilerleme göstergesi, Asana'nın zaman yönetimi araçlarını daha yararlı hale getirecektir

Asana fiyatlandırması

Temel : 0 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 dolar

Kurumsal: Satış ile iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Asana'yı karşılaştırın!

12. Sunsama – Günlük Görevleri Yönetmek İçin En İyisi

Via Sunsama

Sunsama, ClickUp, Asana, Notion ve Jira gibi favori proje yönetimi yazılımlarınıza kolayca entegre olan dijital bir günlük planlayıcıdır. Bu araç, takımlar için iş yönetimini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.

Ayrıca, Susama, takım üyelerinin görevleri atamasına, ilerlemeyi izlemesine, proje zaman çizelgeleri oluşturmasına ve diğer kullanıcılarla kolayca işbirliği yapmasına olanak tanır. Çoğu, tutarlı erişim sağlamak için popüler uygulamalara kolayca bağlanabilmesi nedeniyle Susama'yı tercih ediyor.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Birleştirilmiş günlük görünüm : ClickUp ve Asana gibi proje ve zaman yönetimi araçlarından görevler, Gmail ve Outlook'tan e-postalar ve harici bir takvimden toplantılar tek bir günlük programa ekleyin

Günlük hedefler ve zaman dilimleri: Her gün her görev için çalışılacak süreyi belirleyin ve bu süreyi takvime kaydedin

Yerel entegrasyonlar : Sunsama, kullanıcılar görevleri tamamladıklarında üçüncü taraf araçlardan içe aktarılan görevleri otomatik olarak günceller. Ayrıca Google ve Outlook takvimleriyle iki yönlü senkronizasyon sağlar ve Slack mesajlarını, Gmail ve Outlook e-postalarını görevlere dönüştürür

Klavye kısayolları: Sunsama ile klavyenizi kullanarak etkileşim kurun

Sunsama sınırlamaları

Sunsama, etkin olmayan kullanıcılar ve henüz hesaplarını etkinleştirmeyen kullanıcılar için ücret alır

Kurulum sırasında, araç biraz rastgele hissedilebilecek pop-up'lar görüntüler

Bazı kullanıcılar, büyük projelerde takım üyeleriyle işbirliği yapmak için ideal olmadığını düşünüyor

Sunsama fiyatlandırması

Sunsama'nın fiyatı kullanıcı başına aylık 16 dolardır.

Sunsama puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (14 yorum)

Capterra: 4. 6/5 (17 yorum)

Sunsama alternatiflerini inceleyin!

13. Calendar.com – Planlama için en iyisi

Calendar. com, adından da anlaşılacağı gibi, bir çevrimiçi takvimdir. Bu çevrimiçi takvim platformu, kullanıcıların etkinliklerini düzenlemelerine ve planlam alarına olanak tanır. Ayrıca, Calendar. com paylaşılan takvimler, verimlilik izleme, etkinlik hatırlatıcıları, çevrimiçi toplantılar ve diğer yararlı zaman yönetimi araçları gibi diğer özelliklere de sahiptir. Kişisel hayatınız ve iş takviminize odaklanan bir zaman yönetimi aracı arıyorsanız, bu uygulama tam size göre olabilir!

Takvim uygulamaları arasında gidip gelmekten kaçınmak için Calendar.com'u kullanarak Google Takvim, Outlook ve diğer üçüncü taraf uygulamalarla daha iyi senkronizasyon sağlayın.

Calendar.com'un en iyi özellikleri

Planlama : Kullanılabilir zaman aralıklarını belirleyerek etkinlikler ve çevrimiçi toplantılar için planlama sayfalarını özelleştirin. Bu sayfalara özel planlama bağlantılarını paylaşın, rezerve edilen zamanlar uygulamanın takviminde görünecektir

Analitik : Ofis toplantılarının, öğle yemeği toplantılarının ve diğer etkinlik türlerinin dağıtımına ilişkin görsel bir rapor alın

Zaman bulun: Birden fazla takım üyesinin ne zaman meşgul olduğunu kontrol edin ve herkesin uygun olduğu zamanlarda toplantılar planlayın

Calendar.com sınırlamaları

Kullanıcının birden fazla hesabı varsa izleme biraz kafa karıştırıcı olabilir

Entegrasyonlar sınırlıdır

Bazı özellikler, kullanıcıların daha gelişmiş işlevler istemelerine neden olmaktadır

Calendar.com fiyatlandırması

Temel : 0 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 dolar

Calendar.com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (60 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

14. Teamwork – Çoklu Proje Yönetimi için En İyisi

Via Teamwork

Teamwork, müşterileri veya dış katkıcıları ve yüklenicileri yöneten ajanslar için uygun, gelişmiş zaman izleme özelliklerine sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Teamwork'ün zaman izleme özelliklerini kullanarak, işletmeler hangi hesapların, görevlerin ve hizmetlerin kârlarına en fazla fayda sağladığını belirler.

Bu, daha doğru bütçeleme ve daha fazla maliyet tasarrufu sağlar. Ek olarak, bu özellikler takımın verimliliği ve etkinliği hakkında bilgi sağlar ve bu da iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Zaman raporu : Takımın zaman dağılımını faturalandırılabilir, faturalandırılamaz ve faturalandırılmış saatlere göre doğrulayın.

Zengin içerikli zaman çizelgeleri : Teamwork, zaman çizelgelerine açıklamalar ve etiketler eklemeye ve kaydedilen sürenin faturalandırılabilir olup olmadığını belirtmeye olanak tanır

Geçmiş veri raporları: Yaklaşan projelerinizin zaman tahminlerini iyileştirmek için geçmiş verileri kullanarak zamanınızı daha verimli bir şekilde planlayın

Takım çalışması sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü uygulamasına kıyasla sınırlıdır

İzleme özelliği daha kullanıcı dostu ve basitleştirilebilir

Raporlama fonksiyonu diğerlerine göre o kadar güçlü değildir

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Beş kullanıcıya kadar 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 19,99 dolar

Ölçek: Satış departmanıyla iletişime geçin

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (798 yorum)

15. Replicon – İş Gücü Yönetimi için En İyisi

Replicon aracılığıyla

Replicon, zaman yönetimini içeren iki ürün paketi geliştirdi: Proje Zaman Takibi ve Zaman ve Katılım.

Replicon'un en iyi özellikleri

Akıllı zaman raporlama : Replicon, onay için hazır zaman çizelgeleri oluşturmak için yapay zekaya güvenir. Bu teknoloji, Slack, Teams ve Zoom gibi takım üyelerinin kullandığı uygulamalardan zamanı otomatik olarak kaydeder

Gerçek zamanlı izleme : Proje ilerlemesini, tamamlanan görevleri, kalan işlerin tamamlanması için tahmini süreyi ve : Proje ilerlemesini, tamamlanan görevleri, kalan işlerin tamamlanması için tahmini süreyi ve kaynak kullanımını ve kapasite seviyelerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin

Özel izin politikaları : Tatil hakları, sıfırlama ve geçerlilik tarihleri için kurallar tanımlayarak, küresel iş gücünüz için bölgesel izin politikaları oluşturun

Paylaşılan takvim görünümleri: Takımlar tatillerini birlikte planlar ve paylaşılan takvim aracılığıyla herkesin tatillerine genel bir bakış elde eder

Çok seviyeli onaylar : Zaman çizelgesi incelemeleri için çok seviyeli onay iş akışları ve doğrulama kuralları tasarlayın

AI destekli giriş ve çıkış : iOS tabletlerde yüz tanıma ve sesli komutlar ile self servis kiosklar aracılığıyla ofise giriş ve çıkış yapın

Küresel işgücü için uyumluluk: Replicon'un zaman yönetimi paketi, yasal ücret ve işgücü düzenlemelerini içeren yerleşik bir işgücü uyumluluk kütüphanesine sahiptir. Bu sayede yazılım, ücret kuralları ve politikaları, vardiya ayrıntıları ve çalışan profillerini takip ederken, kaydedilen zamanı otomatik olarak brüt ücret verilerine dönüştürebilir

Replicon sınırlamaları

Bazı raporlama özelliklerinin kullanımı daha kolay olabilir

Entegrasyonlar biraz iyileştirilebilir veya daha fazla eğitim kaynağına ihtiyaç duyabilir

Mobil uygulamada fonksiyonlar sınırlıdır

Replicon fiyatlandırması

Proje Zaman Takibi : Aylık 12 dolar

Zaman ve Katılım: Aylık 6 dolar

Replicon puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (658 yorum)

Capterra: 4,5/5 (444 yorum)

ClickUp'ın zaman yönetimi aracı özellikleri, her takımın ihtiyaçlarını karşılar. İnanılmaz derecede güçlü bir zaman izleme aracı istiyorsanız, işletmelere projelerinin, görevlerinin ve hesaplarının tam görünürlüğünü sunan bir araç arayın.

ClickUp, takımların iş akışlarının belirli alanlarını tanımlamasına olanak tanır, böylece takım liderleri takım verimliliğini daha iyi yönetebilir ve optimize edebilir. ClickUp'ın zaman takibinden elde edilen içgörüler, işletmelerin büyümeyi artırmak için en karlı hesapları, görevleri ve hizmetleri belirlemelerine olanak tanır ve kelimenin tam anlamıyla zamanı paraya dönüştürmenize yardımcı olur.

ClickUp'ı tamamen ücretsiz olarak deneyin ve neden bu kadar çok işin tüm iş yönetimi ihtiyaçları için ClickUp'a güvendiğini görün.