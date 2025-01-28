2025 yılında mevcut en iyi 15 zaman yönetimi yazılımı ve aracı

Zaman. En değerli kaynağımız olmasına rağmen, etkili bir şekilde yönetemediğimiz tek şey. Bizi yanlış anlamayın. Sıkıcı ve zorlu görevleri ertelemek ne kadar cazip olduğunu biliyoruz. Ayrıca, çoğumuzun güne daha hafif veya daha az stresli aktivitelerle başlamayı tercih ettiğini de biliyoruz. Bu nedenle, hangi zaman yönetimi tekniklerini kullanırsanız kullanın, ister görevleri yönetmek ister öncelikli faaliyetleri tamamlamak olsun, doğru zaman yönetimi aracına ihtiyacınız olduğunu söylemeliyiz.
Sonuç olarak, görev yönetimi zaman yönetimine eşittir. En iyi proje yönetimi araçları, zamanlama, zaman bloklama, kaynak tahsisi ve zaman tahminleri gibi özellikler sayesinde tüm görevlerinizde zaman kazanmanızı sağlar.
Özellikle, zaman yönetimi yazılımı, takımınızın projelerde geçirdiği zamanı en üst düzeye çıkararak programınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Ancak zaman yönetimi yazılımı sadece son teslim tarihlerini yakalamak, stresi azaltmak ve daha verimli olmak için değildir.
Zaman yönetimi yazılımı, görev ve proje zaman takibini mümkün kılar, böylece yapılan işlerde daha fazla hesap verebilirlik sağlanır ve daha adil bir iş yeri yaratılır. Eğer bu tam olarak ihtiyacınız olan şeyse, en iyi zaman yönetimi yazılımlarının listemizi görmek için okumaya devam edin.
Zaman yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Kapsam ve çok yönlülük
Bazı zaman yönetimi araçları, projeler arasında zaman takibi gibi tek bir işlev sunar. Ancak, görevleri yönetirken zaman izlemeden daha fazlasına ihtiyacınız varsa, aşağıdakileri yapabilen daha geniş bir özellik yelpazesine sahip bir zaman yönetimi platformu kullanmak faydalı olacaktır:
- İş gücünüz ve yazılım veya sarf malzemeleri gibi kaynaklarınız dahil olmak üzere kaynakları yönetin
- Daha geniş bir takımla tüm projelerdeki zamanı karşılaştırın
- Çevrimdışı zaman izleme özellikleri
- Tablo veya Liste görünümlerinde Özel Alanlar'da takımlarınızın performansını ve kapasitesini görün
- Planlanmamış ve gecikmiş görevlerle ilgili güncellemeler
- Tamamlanan görevlerin sayısını, tahmini zamanı ve scrum puanlarını görmek için çevik iş yükü görünümleri
Entegrasyonlar ve genişletilebilirlik
Zaman yönetimi yazılımınızı halihazırda kullandığınız diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre etmeniz gerekiyorsa, seçenekleriniz daralır. Alternatifler arasında, tüm zaman yönetimi gereksinimlerinizi karşılayan bir araç veya diğer zaman yönetimi araçlarıyla kolayca entegre olabilen bir araç aramalısınız.
Son olarak, size avantaj sağlayan ayrıntılı şablonlara sahip bir zaman yönetimi uygulaması seçin. Yeni bir zaman takibi yazılımını benimsemek zor olabilir, ancak zaman yönetimi ve zaman bloklama şablonlarının yardımıyla, başlangıçtan itibaren verimlilik ve performansa odaklanabilirsiniz.
Görsel ve etkileşimli tasarım
Elbette, görsel olarak çekici zaman izleme yazılımları kullanıcılar için caziptir. Ancak kullanıcı deneyimi bulmacasının tek parçası bu değildir.
Zaman yönetimi araçlarıyla etkileşim kurma şekli, bu araçların kullanışlılığını ve kattıkları değeri belirler. Açık ve anlaşılır olmalı ve nihayetinde sezgisel olmalıdır. Görsel ipuçları, daha hızlı çalışmamızı sağlar.
Zaman yönetimi ve doğru zaman takibi için kolay anlaşılır renk koordinasyonu ile her şey daha hızlı ve akıllı çalışmak için gereklidir.
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En İyi 15 Zaman Yönetimi Yazılımı
1. ActiveCollab – Görev Yönetimi için En İyisi
ActiveCollab, zaman yönetimi özelliklerine sahip bir takım yönetimi yazılımıdır. Bu zaman yönetimi uygulaması, takımların müşteri saatlerini proje, müşteri, iş türü veya atanan kişiye göre izlemesine olanak tanır. ActiveCollab ayrıca, projelerinizdeki tahmini ve izlenen zamanı karşılaştırma özelliği sunar. Bu, projelerin kapsamını belirlemeye çalışan proje yöneticileri için büyük bir avantajdır.
Projeleri kolayca yönetin, doğru zaman takibi raporları alın ve görev yönetimi özelliklerini ve görünümlerini kullanarak tamamlanan işleri veya ilerleme durumunu görün.
ActiveCollab'ın en iyi özellikleri
- Proje Kronometresi: ActiveCollab, kullanıcıların tüm projeler veya belirli görevler üzerindeki zamanı izlemek için kapatabileceği, duraklatabileceği ve duraklatmayı kaldırabileceği entegre bir saat içerir. Ardından, kullanıcılar zaman kayıtlarına güvenerek müşterilere fatura kesebilirler
- Otomatik geçiş: Aynı gün içinde birden fazla projedeki görevlerin zamanını takip edin ve bunlar arasında sorunsuzca geçiş yapın
- Haftalık genel bakış: ActiveCollab, takımların her hafta zamanlarını harcadıkları projeler ve görevler hakkında genel bir bakış sağlar
- Zaman çizelgesi filtreleme: Zaman kayıtlarını proje, müşteri veya atanan kişi gibi çeşitli kriterlere göre filtreleyin
- Tahmini ve izlenen zaman: Görevler için takım üyelerinin kaydettiği zaman ile tahmini zamanı karşılaştırın
- Saatlik ücretler: Takım üyesi veya role göre saatlik ücretleri belirleyin. Bu, takım üyelerinin saatlik maliyetidir ve müşterilere faturalandırılan ücretlerden farklıdır
ActiveCollab sınırlamaları
- ActiveCollab'ın sınırlı entegrasyonları vardır
- Arayüz özelleştirmede esneklik eksikliği
- Raporlar daha ayrıntılı ve özelleştirilebilir olabilir
ActiveCollab fiyatlandırması
- Plus: Aylık üç kullanıcı için 9,5 dolar
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
- Pro+Ödeme Al: Kullanıcı başına aylık 11,75 dolar
ActiveCollab puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (86 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (392 yorum)
ActiveCollab alternatiflerini inceleyin!
2. Harvest – Basitleştirilmiş Zaman Takibi için En İyisi
Harvest, faturalandırma ve ödemelerle güçlü bir bağlantısı olan bir zaman yönetimi aracıdır. Bununla birlikte, projeleri zamanında ve doğru bir şekilde faturalandırmak için diğer amaçlara yönelik araçlarla da entegre olur.
Bu zaman takibi aracı, giderleri takip etmek, proje bütçelerini yönetmek ve şık zaman çizelgeleriyle takımınızın iyi yağlanmış bir makine gibi çalışmasını sağlamak için ihtiyacınız olan tüm özelliklerle doludur. Harvest, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma ve proje yönetimini basitleştirir, böylece takımlar daha verimli çalışabilir.
Harvest'ın en iyi özellikleri
- Çoklu ortam: Harvest, kullanıcıların tarayıcı, masaüstü ve mobil cihazlardan zamanı kaydetmelerine olanak tanır
- Hatırlatıcılar: Takımların zamanı düzenli ve tutarlı bir şekilde takip edebilmesi için hatırlatıcıları otomatikleştirin.
- Görsel raporlar: Harvest, izlenen projelerin ve görev sürelerinin görsel analizini sağlayan çeşitli raporlar sunar
- Bütçe güncellemeleri: Takımlar harcanan zamanı kaydettikçe araç proje bütçelerini günceller
- Kapasite raporlama: Takım kapasitesini gösteren raporlar sayesinde yöneticiler, hangi takım üyelerinin fazla çalışıyor veya yeterince değerlendirilmediğini doğrulayabilir
- Dışa aktarma: Verilerin harici raporlama yazılımlarına aktarılmasını destekler
- Faturalandırma: Takım üyelerinin kaydettiği süreye göre faturalar oluşturun ve müşterilere gönderin
- Entegre çevrimiçi ödemeler: PayPal ve Stripe gibi çevrimiçi ödeme platformlarıyla entegre olduğu için Harvest, ödemelerin tahsilini kolaylaştırır
- Basitleştirilmiş muhasebe: Yazılım, faturaları ve ödemeleri Harvest'tan QuickBooks gibi muhasebe platformlarına kopyalar
Harvest sınırlamaları
- Bu araç, projelerinde harcanan çalışma saatleri için birden fazla müşteriye fatura kesen şirketlere odaklanmaktadır. Bu, diğer iş türlerinden takımların Harvest'ı ihtiyaçlarına uyarlamak için bazı geçici çözümler bulması gerektiği anlamına gelir
- Özelleştirme, raporlama ve entegrasyonlar, kullanıcıların gereksinimlerine kıyasla sınırlıdır
- Çalışanlar ve yükleniciler tarafından izlenen zaman arasında hiçbir ayrım yoktur
Harvest alternatiflerini inceleyin!
Harvest fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Bir kullanıcı ve en fazla iki proje için 0 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10,80 dolar
Harvest puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (776 yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (541 yorum)
Harvest for ClickUp entegrasyonumuz hakkında bilgi almak ister misiniz? Blogumuzda her şeyi açıklıyoruz!
3. ClickUp – Proje Zaman Takibi için En İyisi
ClickUp, proje yönetimi yazılımından çok daha fazlasıdır. ClickUp'ın proje zaman takibi özellikleri, zamanınızı izlemek yerine işinize odaklanmanızı sağlar. ClickUp'ta zaman tahminlerini kolayca ayarlayın ve zamanınızı nasıl kullandığınızı anlayın — seviye atlamış bir iş yönetimi çözümünden bahsediyoruz!
Ancak ClickUp'ta zaman yönetiminin size yardımcı olacağı başka bir şey daha var: zaman bloklama. ClickUp platformunda kullanıcılar, iş günlerini görev grupları halinde planlayabilir ve işleri tamamlamak için derinlemesine çalışmayı teşvik edebilir.
ClickUp, belgelerinizi, kaynak tahsisinizi ve belirli görevlerde çalışanlarınızın veya ajansınızın zaman takibini merkezi bir hub olarak yönetmenize yardımcı olur. Bu sayede, takımınız zaman yönetimi uygulamaları arasında gidip gelerek takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak, görevleri yönetmek ve tamamlanan işlerde harcadıkları zamanı takip etmek zorunda kalmaz.
ClickUp'ın daha iyi zaman yönetimi arayan takımlar için neden bu kadar çok yönlü olduğunu hemen anlayacaksınız. ClickUp, G2'nin 2024 En İyi Yazılım Listesi'nde zaten 1 numaralı proje yönetimi çözümü ve 1 numaralı işbirliği ve verimlilik ürünü.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla ortamdan zaman izleme: Masaüstü uygulaması, mobil uygulama veya Chrome'da istediğiniz yerde zamanı kaydedin ve ClickUp görevlerine bağlayın
- Global zamanlayıcı: Aynı ortamda zaman kayıtlarını başlatma ve durdurma konusunda endişelenmeyin. ClickUp'ın global zamanlayıcısı, kaydı kesintiye uğratmadan ortamlar arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- Manuel izleme ve düzenleme: Tarih aralığını belirterek ve mevcut zaman girdilerine zaman ekleyerek veya çıkararak geçmiş zaman girdilerini manuel olarak oluşturun
- Notlar: Yapılacak işleri ayrıntılı olarak belirtmek için zaman girdilerinize notlar ekleyin
- Etiketler. Etiket zaman girdilerini daha sonra kolayca filtrelemek için
- Faturalandırılabilir zaman: Faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan zamanları ayırarak müşterilerinize tam olarak ne kadar ücretlendirmeniz gerektiğini bilin
- Görevleri izlenen zamana göre sıralama: Görevlere harcanan zamanı izlemek, bu görevleri izlenen zamana göre sıralamanıza olanak tanır, böylece darboğazları tespit edebilir ve yardım isteyebilirsiniz
- Entegrasyonlar: Diğer zaman yönetimi uygulamalarıyla zaman takibini sorunsuz bir şekilde içe aktarın
- Özel zaman raporları: ClickUp'ın zaman çizelgeleri, tarih aralığı, belirli tarihler, görevler veya takım üyelerine göre izlenen zamanı gösterir ve zaman girdilerini zaman tahminleriyle karşılaştırarak görev başına kalan zamanı belirtir
Gününüzü sorunsuz bir şekilde organize etmek için ClickUp Zamanlama Bloklama Şablonu'ndan başka bir yere bakmayın. Önemli görevleri ve hatırlatıcıları kolayca ekleyin ve tüm o can sıkıcı yer tutuculardan kurtulun.
Ayrıca, Google Takvim'inizi ClickUp ile senkronize ettiğinizde, her iki platformda da güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. ClickUp'ın Günlük Takvim görünümü ile verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve stresinizi en aza indirin.
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın özelleştirme seçenekleri ilk başta biraz karmaşık gelebilir
- Mobil uygulamada (henüz) tüm ClickUp görünümlerini bulamazsınız
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: 0
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Kurumsal: satış departmanıyla iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
4. ProofHub – Ş Akışı Yönetimi için En İyisi
ProofHub, yalnızca zaman yönetimine adanmış bir araç değildir. Bunun yerine, zaman raporlama ve tahmin yeteneklerine sahip bir proje yönetimi yazılımıdır.
ProofHub, sezgisel proje yönetimi aracıyla karmaşık iş akışlarını kolaylaştırır ve her boyuttaki takım için işbirliğini geliştirir. Görev yönetimi, zaman yönetimi ve kullanıcı dostu bir arayüz ile ProofHub, takımların verimliliği optimize etmelerini, düzenli kalmalarını ve son teslim tarihlerini etkili bir şekilde karşılamalarını sağlar.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyin: Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanları manuel olarak veya zamanlayıcılar aracılığıyla kaydedin ve zaman çizelgelerine de kaydedin
- Zaman tahminleri: ProofHub, tahmini süreye göre görevlerin önceliklendirilmesini sağlar
- Zaman çizelgeleri: Haftalık faaliyetlere harcanan zamanı tek seferde kaydedin. Ayrıca, zaman çizelgelerini dışa aktarın, arşivleyin ve gelişmiş aramalar yapın, ayrıca görünürlüklerini belirli kullanıcılarla sınırlayın
- Kuşbakışı görünüm: Tüm projelerdeki tüm takım üyelerinin tüm zaman girdilerini görün
ProofHub sınırlamaları
- FreshBooks veya QuickBooks ile entegre edilmedikçe, kaydedilen zaman için fatura oluşturmaz
- ProofHub, bildirimler üzerinde gelişmiş kontrol imkanı sunmamaktadır, bu da bazı kullanıcıların sürekli bildirimler almaktan rahatsızlık duymasına neden olmaktadır
- Mobil uygulama daha iyi performans gösterebilir
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: Aylık 45 dolar
- Ultimate Control: Aylık 89 dolar
ProofHub puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (77 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (79 yorum)
ProofHub alternatiflerini inceleyin!
5. Clockify – Çalışanların zamanını izlemek için en iyisi
Clockify, sınırsız sayıda kullanıcı ve proje için iş saatlerini sonsuza kadar ücretsiz olarak izleyen bir zaman izleme ve zaman çizelgesi uygulamasıdır. Zaman izleme yazılımı, verimliliği en üst düzeye çıkarır, faturalandırılabilir saatleri izler ve bireyler, takımlar ve işletmeler için kullanıcı dostu izleme ile iş alışkanlıkları hakkında içgörüler sağlar.
Kronometre zamanlayıcısı, zaman denetimleri ve ayrıntılı raporlama özellikleriyle Clockify, zaman yönetimini iyileştirir ve takım performansını analiz eder.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Devam et: Zamanlayıcıya tek bir tıklama ile zaman kaydını devam ettirin
- Zaman çizelgeleri: Geçen haftanın zaman kayıtlarını yükleyin, günlük toplam izlenen zamanı görün, zaman çizelgelerini (aylık veya haftalık) gönderin ve onaylayın ve zaman çizelgeleri ve onaylar için hatırlatıcılar ayarlayın
- Kiosk: Paylaşılan bir cihazdan kişisel PIN kodunuzla giriş ve çıkış yapın, molaları kaydedin ve o gün ve haftanın başından itibaren çalışılan toplam saatleri kontrol edin
- Takvim: Clockify'ın takvim görünümü, gün boyunca kullanılabilir zamanı gösterir ve belirli etkinlikler için saatleri bloke etmeye olanak tanır. Ayrıca, planlanan zamanı izlenen zamanla karşılaştırmaya, ikincisini düzenlemeye ve Google Takvim veya Outlook'tan etkinlikler eklemeye olanak tanır
- Raporlar: Hangi takım üyelerinin yeterli saat kaydetmediğini, izin kullandığını veya fazla mesai yaptığını kontrol edin
- Tahminler: Zaman tahminlerini tanımlayın, projelerin ve görevlerin ilerlemesini izleyin ve tahminlere ve kaydedilen zamana göre proje aşımını tahmin edin
- Planlama: Takımların kapasitesini görün ve kimin tamamen dolu, aşırı dolu ve müsait olduğunu (ne zaman ve ne kadar süreyle) keşfedin. Ayrıca, planlanan zamanı izlenen zamanla karşılaştırın
- İzin: Tatiller veya izinler nedeniyle takım üyelerinin uygun gün ve saatlerini kontrol edin. İzin politikaları oluşturun, izin taleplerini onaylayın
- Faturalandırma. Kullanıcı başına saatlik ücretleri belirleyin, zaman girdilerini faturalandırılabilir olarak işaretleyin ve ardından izlenen zaman ve saatlik ücretlere göre faturaları düzenleyin, gönderin ve yönetin.
Clockify sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracı üçüncü taraf yazılımlarla entegre ederken yanlışlık sorunları yaşadıklarını bildirmiştir
- Clockify'ın bazı özellikleri, henüz mevcut olmayan belgeleri okumadan kullanmak için yeterince sezgisel değildir
- Yazılım, rakiplerin çözümlerine kıyasla sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir
Clockify fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 dolar
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 dolar
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (140 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)
Blogumuzda sizin için Clockify alternatifleri listesini hazırladık!
6. Toggl Track – Bireysel Kullanım için En İyisi
Toggl Track, serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler, küçük takımlar ve büyük takımlar için bir zaman yönetimi yazılımıdır. Sonuçta, hepsinin projeleri izlemesi, karlılığı ölçmesi, iş yüklerini yönetmesi ve müşterilere doğru fatura kesmesi gerekir.
Toggl Track'in en iyi özellikleri
- Takvim görünümü: Toggl'un takvim görünümü, Google Takvim ve Outlook ile entegre edilmiştir
- Çevrimdışı izleme: Çevrimdışı zamanı kaydedin ve daha sonra senkronizasyon yapın
- Otomatik izleme: Uygulama ve tarayıcı etkinliklerini gizli olarak izleyin ve bu günlükleri zaman çizelgelerinde kullanıp kullanmayacağınıza karar verin
- API ve webhooks: Özel raporlar veya gösterge panelleri tasarlamak için Toggl Track'in API ve webhooks'larına güvenin
- Kaydedilen raporlar: Dinamik kalıcı bağlantıları müşterilerinizle paylaşın, böylece istedikleri zaman belirli raporları canlı olarak kontrol edebilirler
- Raporları planlayın: Gelen kutunuza düzenli olarak almak istediğiniz raporları tanımlayın
- Proje tahminleri ve bütçeleri: Proje başına bir tahmin (saat cinsinden) ve bir bütçe belirleyin. Ardından, gerçek işin bu tahmine göre durumunu kontrol edin, bütçe durumunu izleyin ve proje tahmini bitiş tarihine yaklaştığında bir uyarı alın
- Takım hatırlatıcıları: Takım üyelerinin günlük veya haftalık hedeflerinden daha az saat kaydettiklerinde onları uyarmak için e-posta hatırlatıcılarını otomatikleştirin
Toggl Track sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi biraz dik
- Zaman yönetimi araçlarına aşina olmayan kullanıcılar, Toggl Track'in raporlarından bunaldıklarını iddia ediyor
- Giriş işlemi beklendiği kadar basit değildir ve kullanıcıların her seferinde Toggl'un sunduğu zaman takibi ürünlerinden birini seçmelerini gerektirir
Toggl Track fiyatlandırma
- Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar 0 $
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 dolar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 dolar
- Kurumsal: satış departmanıyla iletişime geçin
Toggl Track puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)
Toggl alternatifleri hakkında merak mı ediyorsunuz? Listemize göz atın!
7. Scoro – İş Yönetimi için En İyisi
Scoro, zaman, proje, satış, müşteri ilişkileri ve finans yönetimini birleştirir. Çalışılan saatlerin değerini vurgulamaya odaklanan bir üründür.
Bu araç, gelişmiş zaman yönetimi, görev planlama ve özel raporlama özelliklerine sahip birleşik iş yönetimi yazılımı gibi çalışır. İster proje yöneticileri ister satış, operasyon veya finans alanlarında takım liderleri için olsun, Scoro herkes için kullanıcı dostu bir platform olarak çalışır.
Scoro'nun en iyi özellikleri
- Basit paylaşım seçenekleri: Scoro, paylaşılan takvimler, zaman çizelgeleri ve yerleşik bir zaman izleyici sağlar
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatler: Ajanslar veya müşteriler gibi dış kaynaklarla faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri ayırt edin
- Takım kapasitesi: Takımınızda kimin iş yükünün az veya fazla olduğunu anlayarak takımlar arasında daha fazla hesap verebilirlik sağlayın
Scoro sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Scoro'nun zaman yönetimi uygulamasının yüklenmesinin çok uzun sürdüğünden şikayet etmektedir
- Diğerleri, kullanıcı arayüzü öğelerinin geçici olarak kaybolduğundan bahsetmektedir
- Çoğu zaman, takvimin doğru verileri görüntüleyebilmesi için yenilenmesi gerekir
Scoro fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 26 dolar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 63 dolar
- Ultimate: satış departmanıyla iletişime geçin
Scoro puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (375 yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (216 yorum)
Bu Scoro alternatiflerine göz atın!
8. AdaptiveWork by Planview – Kurumsal İş Yönetimi için En İyisi
Eskiden Clarizen olarak bilinen Planview'in AdaptiveWork, finansal yönetimle yakından bağlantılı bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu nedenle araç, işin maliyetine ve proje finansmanını proje performansıyla ilişkilendirmeye odaklanmaktadır.
AdaptiveWork'ün en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı bütçe izleme: Bütçeler oluşturun, rol, kullanıcı veya projeye göre saatlik ücretleri belirleyin, zamanı takip edin ve bütçe güncellemelerini gerçek zamanlı olarak izleyin.
- Entegrasyonlar: Microsoft Teams veya Slack'ten faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanları kaydedin ve zamanları gönderin
- Kullanım eğilimi analizi: Planview AdaptiveWork, faturalandırılabilir saatleri faturalandırılamayan saatlerle karşılaştırarak takım üyelerinin kullanımını belirler.
AdaptiveWork sınırlamaları
- Aracın yapılandırılması zor olabilir
- AdaptiveWork'ün nasıl kullanılacağını öğrenmek için sınırlı kaynaklar mevcut gibi görünüyor
AdaptiveWork fiyatlandırması
Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Planview AdaptiveWork puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (529 yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (172 yorum)
9. TimeCamp – Otomatik Zaman Takibi için En İyisi
TimeCamp, verimlilik izleme, katılım raporlama ve zaman çizelgesi onaylarından proje bütçeleme, faturalandırma ve fatura kesmeye kadar uzanan özelliklere sahip bir zaman yönetimi yazılımıdır. Bu araç, otomatik izleme, özel raporlar ve proje yönetimi özellikleriyle verimliliği artırır.
Faturalandırmayı kolaylaştırır ve popüler uygulamalarla entegre olarak iş ve bireyler için iş yüklerini optimize eder.
TimeCamp'ın en iyi özellikleri
- Takım performansı: Her takım üyesinin uygulamalarda ve web sitelerinde geçirdiği sürenin yüzdesini içeren bir rapor alın
- Proje karlılığı: TimeCamp, proje maliyetlerini ve projelerin bütçe aşımlarına yakın olup olmadığını kontrol etmek için bir rapor sunar
- Verimlilik: Başka bir TimeCamp raporu, takım üyesi başına toplam iş süresini ve toplam proje süresini göstermektedir
- Otomatik zaman takibi: TimeCamp, kullanıcıların etkinliklerini otomatik olarak algılar ve URL'lerini tarayarak ve bunları önceden tanımlanmış görev ve projeye özgü anahtar kelimelerle karşılaştırarak uygulamalarda ve web sitelerinde geçirilen zamanı izler. Ardından, izlenen zamanı ilgili görevlere veya projelere atar
- Boşta izleme: Zaman izleyici, kullanıcı çalışmadığında otomatik olarak boşta moduna geçer ve etkin olmayan süreyi izler
- Akıllı zaman çizelgeleri: TimeCamp, zaman çizelgesi onay sürecini otomatikleştirir veya onaylayıcıların harekete geçmesi gerektiğinde onları bilgilendirir. Bu araç, zaman çizelgelerinde düzeltme yapılması gerektiğinde takım üyelerine yanıt vermeyi de destekler
- Katılım izleme: İşe giriş ve çıkış, tatil ve izin talebi ve fazla mesai izleme
TimeCamp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracı kullanmayı öğrenmenin çok uzun sürdüğünü bildirmiştir
- Diğerleri, TimeCamp'ın arayüz özelleştirme konusunda yetersiz kaldığını belirtmiştir
- Verileri CSV dışındaki biçimlerde dışa aktarmak mümkün değildir
TimeCamp fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Temel: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10,99 dolar
- Kurumsal: satış departmanıyla iletişime geçin
TimeCamp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (191 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (582 yorum)
TimeCamp alternatifleri için blogumuzu ziyaret edin ve daha iyi seçeneklerden oluşan listemizi inceleyin!
10. DeskTime – Verimlilik Analizi için En İyisi
DeskTime, ek iş gücü yönetimi fonksiyonlarına sahip hepsi bir arada zaman takibi uygulamasıdır. Bu araç, verimlilik optimizasyonu için otomatik bir zaman takibi merkezi gibi çalışır.
Ek olarak, DeskTime masaüstü ekran görüntüleri, görev yönetimi yazılımı, web sitesi kullanım izleme ve ayrıntılı zaman raporları gibi yararlı özellikler sunar. Kullanıcılar, iş ve takımlarının çalışma saatlerini nasıl geçirdiklerine dair daha derin içgörülerle verimliliği en üst düzeye çıkarmak için DeskTime'ı tercih ederler.
DeskTime'ın en iyi özellikleri
- Otomatik izleme: DeskTime'ın zaman izleyicisi, kullanıcı bilgisayarı açtığında zamanı kaydetmeye başlar ve kullanıcı bilgisayarı kapattığında durur
- URL ve uygulama izleme: Takım üyelerinin web siteleri ve uygulamaları kullanımını izleyin
- Belge izleme: Word, Excel veya Photoshop gibi uygulamalarda ve bu uygulamalar içindeki belirli belgelerde veya dosyalarda harcanan zamanı izleyin
- Maliyet hesaplama: Her takım üyesinin saatlik ücretini belirleyin, DeskTime kayıtlı proje süresinden proje maliyetlerini otomatik olarak hesaplar
- Pomodoro zamanlayıcı : DeskTime, çalışanlara her 52, 60 veya 90 dakikada bir mola vermelerini hatırlatan yerleşik bir Pomodoro zamanlayıcıya sahiptir
- Çalışan devamsızlık takvimi: DeskTime'da takvimde izinleri planlayın
- Çalışan vardiya planlaması: Takım vardiyalarını planlayın ve optimum personel dağılımı için günlük, haftalık ve aylık vardiyalara genel bakış elde edin
- Özel raporlar: Verimlilik bilgileri veya takım üyeleri tarafından kullanılan web sitelerinin listesini içeren raporlar oluşturun. Ardından, bu raporları paylaşın veya CSV formatında dışa aktarın
DeskTime sınırlamaları
- Çalışanlar için daha fazla metin bildirimi iyi olabilir
- Kullanıcılar, izlenen zamanda yanlışlıklar ve URL ve uygulama izlemede zorluklardan bahsetmiştir
- Bazen, kullanıcılar belirli web sitelerinde veya uygulamalarda iken yazılım çalışmayı durdurur
DeskTime fiyatlandırması
- Ücretsiz: Yalnızca bir kullanıcı için 0 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6,42 dolar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 9,17 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18,33 dolar
DeskTime puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (175 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (484 yorum)
11. Asana – Takım İşbirliği ve Proje Yönetimi için En İyisi
Asana, zaman yönetimi araçlarıyla entegre olan en popüler proje yönetimi uygulamalarından biridir. Bu araç, zaman takibi desteği için Harvest gibi üçüncü taraf uygulamalarla da ortaklık kurmuştur.
Asana'nın zaman yönetimi araçları, takım performansına görünürlük sağlar ve proje zaman çizelgelerinin tahmin edilmesini kolaylaştırır. Bu araç ayrıca görev yönetimi, web sitesi kullanım izleme ve ayrıntılı raporlar gibi özellikler de sunar. Kullanıcılar, takımların daha iyi birlikte çalışmasına ve verimliliği en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdığı için Asana'yı sever.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Yerleşik zamanlayıcı: Asana'nın yerleşik zamanlayıcısı Harvest, takım üyelerinin Asana'dan ayrılmadan herhangi bir görev için zamanı otomatik veya manuel olarak kaydetmelerini sağlar
- Atanan kişi veya grup tarafından tahmin edilen zaman: Proje veya görev zaman tahminlerini grup veya bireyler bazında kolayca görüntüleyin
- Zaman yönetimi için özel alanlar: Raporlarınızı kişiselleştirmek için zaman takibi gösterge panelinize özel alanlar ekleyin
Asana sınırlamaları
- Arayüzü anlamak ve araca alışmak, yeni başlayanlar için biraz zaman alabilir
- Arama fonksiyonu daha etkili olabilir
- Görevlerdeki ilerleme göstergesi, Asana'nın zaman yönetimi araçlarını daha yararlı hale getirecektir
Asana fiyatlandırması
- Temel: 0 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 dolar
- Kurumsal: Satış ile iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)
ClickUp ile Asana'yı karşılaştırın!
12. Sunsama – Günlük Görevleri Yönetmek İçin En İyisi
Sunsama, ClickUp, Asana, Notion ve Jira gibi favori proje yönetimi yazılımlarınıza kolayca entegre olan dijital bir günlük planlayıcıdır. Bu araç, takımlar için iş yönetimini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Ayrıca, Susama, takım üyelerinin görevleri atamasına, ilerlemeyi izlemesine, proje zaman çizelgeleri oluşturmasına ve diğer kullanıcılarla kolayca işbirliği yapmasına olanak tanır. Çoğu, tutarlı erişim sağlamak için popüler uygulamalara kolayca bağlanabilmesi nedeniyle Susama'yı tercih ediyor.
Sunsama'nın en iyi özellikleri
- Birleştirilmiş günlük görünüm: ClickUp ve Asana gibi proje ve zaman yönetimi araçlarından görevler, Gmail ve Outlook'tan e-postalar ve harici bir takvimden toplantılar tek bir günlük programa ekleyin
- Günlük hedefler ve zaman dilimleri: Her gün her görev için çalışılacak süreyi belirleyin ve bu süreyi takvime kaydedin
- Yerel entegrasyonlar: Sunsama, kullanıcılar görevleri tamamladıklarında üçüncü taraf araçlardan içe aktarılan görevleri otomatik olarak günceller. Ayrıca Google ve Outlook takvimleriyle iki yönlü senkronizasyon sağlar ve Slack mesajlarını, Gmail ve Outlook e-postalarını görevlere dönüştürür
- Klavye kısayolları: Sunsama ile klavyenizi kullanarak etkileşim kurun
Sunsama sınırlamaları
- Sunsama, etkin olmayan kullanıcılar ve henüz hesaplarını etkinleştirmeyen kullanıcılar için ücret alır
- Kurulum sırasında, araç biraz rastgele hissedilebilecek pop-up'lar görüntüler
- Bazı kullanıcılar, büyük projelerde takım üyeleriyle işbirliği yapmak için ideal olmadığını düşünüyor
Sunsama fiyatlandırması
Sunsama'nın fiyatı kullanıcı başına aylık 16 dolardır.
Sunsama puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (14 yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (17 yorum)
Sunsama alternatiflerini inceleyin!
13. Calendar.com – Planlama için en iyisi
Calendar. com, adından da anlaşılacağı gibi, bir çevrimiçi takvimdir. Bu çevrimiçi takvim platformu, kullanıcıların etkinliklerini düzenlemelerine ve planlam alarına olanak tanır. Ayrıca, Calendar. com paylaşılan takvimler, verimlilik izleme, etkinlik hatırlatıcıları, çevrimiçi toplantılar ve diğer yararlı zaman yönetimi araçları gibi diğer özelliklere de sahiptir. Kişisel hayatınız ve iş takviminize odaklanan bir zaman yönetimi aracı arıyorsanız, bu uygulama tam size göre olabilir!
Takvim uygulamaları arasında gidip gelmekten kaçınmak için Calendar.com'u kullanarak Google Takvim, Outlook ve diğer üçüncü taraf uygulamalarla daha iyi senkronizasyon sağlayın.
Calendar.com'un en iyi özellikleri
- Planlama: Kullanılabilir zaman aralıklarını belirleyerek etkinlikler ve çevrimiçi toplantılar için planlama sayfalarını özelleştirin. Bu sayfalara özel planlama bağlantılarını paylaşın, rezerve edilen zamanlar uygulamanın takviminde görünecektir
- Analitik: Ofis toplantılarının, öğle yemeği toplantılarının ve diğer etkinlik türlerinin dağıtımına ilişkin görsel bir rapor alın
- Zaman bulun: Birden fazla takım üyesinin ne zaman meşgul olduğunu kontrol edin ve herkesin uygun olduğu zamanlarda toplantılar planlayın
Calendar.com sınırlamaları
- Kullanıcının birden fazla hesabı varsa izleme biraz kafa karıştırıcı olabilir
- Entegrasyonlar sınırlıdır
- Bazı özellikler, kullanıcıların daha gelişmiş işlevler istemelerine neden olmaktadır
Calendar.com fiyatlandırması
- Temel: 0 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 dolar
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24 dolar
Calendar.com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
14. Teamwork – Çoklu Proje Yönetimi için En İyisi
Teamwork, müşterileri veya dış katkıcıları ve yüklenicileri yöneten ajanslar için uygun, gelişmiş zaman izleme özelliklerine sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Teamwork'ün zaman izleme özelliklerini kullanarak, işletmeler hangi hesapların, görevlerin ve hizmetlerin kârlarına en fazla fayda sağladığını belirler.
Bu, daha doğru bütçeleme ve daha fazla maliyet tasarrufu sağlar. Ek olarak, bu özellikler takımın verimliliği ve etkinliği hakkında bilgi sağlar ve bu da iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olabilir.
Takım çalışmasının en iyi özellikleri
- Zaman raporu: Takımın zaman dağılımını faturalandırılabilir, faturalandırılamaz ve faturalandırılmış saatlere göre doğrulayın.
- Zengin içerikli zaman çizelgeleri: Teamwork, zaman çizelgelerine açıklamalar ve etiketler eklemeye ve kaydedilen sürenin faturalandırılabilir olup olmadığını belirtmeye olanak tanır
- Geçmiş veri raporları: Yaklaşan projelerinizin zaman tahminlerini iyileştirmek için geçmiş verileri kullanarak zamanınızı daha verimli bir şekilde planlayın
Takım çalışması sınırlamaları
- Mobil uygulama, masaüstü uygulamasına kıyasla sınırlıdır
- İzleme özelliği daha kullanıcı dostu ve basitleştirilebilir
- Raporlama fonksiyonu diğerlerine göre o kadar güçlü değildir
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar 0 $
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 19,99 dolar
- Ölçek: Satış departmanıyla iletişime geçin
Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (798 yorum)
15. Replicon – İş Gücü Yönetimi için En İyisi
Replicon, zaman yönetimini içeren iki ürün paketi geliştirdi: Proje Zaman Takibi ve Zaman ve Katılım.
Replicon'un en iyi özellikleri
- Akıllı zaman raporlama: Replicon, onay için hazır zaman çizelgeleri oluşturmak için yapay zekaya güvenir. Bu teknoloji, Slack, Teams ve Zoom gibi takım üyelerinin kullandığı uygulamalardan zamanı otomatik olarak kaydeder
- Gerçek zamanlı izleme: Proje ilerlemesini, tamamlanan görevleri, kalan işlerin tamamlanması için tahmini süreyi ve kaynak kullanımını ve kapasite seviyelerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin
- Özel izin politikaları: Tatil hakları, sıfırlama ve geçerlilik tarihleri için kurallar tanımlayarak, küresel iş gücünüz için bölgesel izin politikaları oluşturun
- Paylaşılan takvim görünümleri: Takımlar tatillerini birlikte planlar ve paylaşılan takvim aracılığıyla herkesin tatillerine genel bir bakış elde eder
- Çok seviyeli onaylar: Zaman çizelgesi incelemeleri için çok seviyeli onay iş akışları ve doğrulama kuralları tasarlayın
- AI destekli giriş ve çıkış: iOS tabletlerde yüz tanıma ve sesli komutlar ile self servis kiosklar aracılığıyla ofise giriş ve çıkış yapın
- Küresel işgücü için uyumluluk: Replicon'un zaman yönetimi paketi, yasal ücret ve işgücü düzenlemelerini içeren yerleşik bir işgücü uyumluluk kütüphanesine sahiptir. Bu sayede yazılım, ücret kuralları ve politikaları, vardiya ayrıntıları ve çalışan profillerini takip ederken, kaydedilen zamanı otomatik olarak brüt ücret verilerine dönüştürebilir
Replicon sınırlamaları
- Bazı raporlama özelliklerinin kullanımı daha kolay olabilir
- Entegrasyonlar biraz iyileştirilebilir veya daha fazla eğitim kaynağına ihtiyaç duyabilir
- Mobil uygulamada fonksiyonlar sınırlıdır
Replicon fiyatlandırması
- Proje Zaman Takibi: Aylık 12 dolar
- Zaman ve Katılım: Aylık 6 dolar
Replicon puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (658 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (444 yorum)
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ClickUp'ın zaman yönetimi aracı özellikleri, her takımın ihtiyaçlarını karşılar. İnanılmaz derecede güçlü bir zaman izleme aracı istiyorsanız, işletmelere projelerinin, görevlerinin ve hesaplarının tam görünürlüğünü sunan bir araç arayın.
ClickUp, takımların iş akışlarının belirli alanlarını tanımlamasına olanak tanır, böylece takım liderleri takım verimliliğini daha iyi yönetebilir ve optimize edebilir. ClickUp'ın zaman takibinden elde edilen içgörüler, işletmelerin büyümeyi artırmak için en karlı hesapları, görevleri ve hizmetleri belirlemelerine olanak tanır ve kelimenin tam anlamıyla zamanı paraya dönüştürmenize yardımcı olur.
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