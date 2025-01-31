i̇şlerinizi Halletmek İçin En İyi 9 GTD Uygulaması ve Yazılımı

Post-it not hatırlatıcılarla dolu bir denizde yüzüyor musunuz? Hiç bitmeyen yapılacaklar listesine sürekli yeni şeyler mi ekliyorsunuz? Tüm görevlerinizi takip etmek zor olabilir, ancak kendinizi bir verimlilik makinesine dönüştürmek mümkün. Ve işleri halletme (GTD) yöntemi bunun anahtarı olabilir.
Amerikalı verimlilik danışmanı David Allen, zaman yönetimi ve verimlilik için GTD yaklaşımını geliştirdi. GTD yönteminin temelinde, Allen'ın kafanızda ne kadar çok bilgi varsa, bir sonraki adımda ne yapacağınıza karar vermenin o kadar zor olduğu inancı yatmaktadır.
GTD yöntemi, zihninizdeki yapılacaklar listesini ortadan kaldırmanıza, görevlerinizi düzenlemenize, projelerinize öncelik vermenize ve daha iyi odaklanmanıza olanak tanıyan bir sistem sunar. Artık verimlilik konusunda bir süperstar olabilirsiniz.
GTD yöntemini içeren uygulamalar ve yazılımlar, Allen'ın sistemini etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olabilir. Bu makalede, mevcut en iyi GTD uygulamalarını, en iyi özelliklerini, olası dezavantajlarını, fiyatlarını ve puanlarını inceleyeceğiz.
GTD Yazılımı nedir?
GTD yazılımı, GTD yönteminin dijital yardımcısıdır. Temelinde, sistem zihinsel dağınıklığı ortadan kaldırmayı, odaklanmanızı artırmayı ve görevleri ve projeleri daha verimli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmayı amaçlar. Görevleri yakalamanıza, düzenlemenize ve yürütmenize yardımcı olarak çabalarınızı kolaylaştırmayı amaçlayan bir yazılımdır.
GTD yazılımının birçok çeşidi olsa da, hepsi genellikle bir görev yönetim sistemi içerir. Bu sistem, öncelikler ve son tarihler içeren yapılacaklar listeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Birçok GTD uygulaması, görev oluşturma ve yönetimi kolaylaştırmak için Google Takvim, e-posta uygulamaları ve sohbet programları gibi diğer uygulamalarla entegre olur.
📮ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleri ile her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz.
İşleri Halletme Uygulamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Mükemmel GTD uygulamasını seçmek, verimliliğinizi ve organizasyonunuzu önemli ölçüde etkileyebilir. Verimlilik çözümü aramaya başladığınızda dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:
- Kullanımı kolay ve görevleri eklemek ve atamak için hızlı yollar sunan sezgisel arayüzler
- Gerekli görevleri oluşturmayı, önceliklendirmeyi, yönetmeyi ve atamayı kolaylaştıran görev yönetimi
- Google Takvim, e-posta uygulamaları ve sohbet hizmetleri gibi diğer uygulamalara bağlanmanızı sağlayan entegrasyon seçenekleri
- Görevleri başkalarıyla paylaşmanıza ve delege etmenize ve takımın yapılacaklar listesinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan işbirliği araçları
GTD uygulamaları için seçeneklerinizi değerlendirerek iş akışınıza en uygun olanı bulun.
En iyi 9 GTD uygulaması
Verimlilik potansiyelinizi ortaya çıkaracak en iyi GTD uygulamalarını bulalım!
1. ClickUp
ClickUp ile Getting Things Done yönteminin gücünden yararlanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Proje yönetimi platformu, GTD çerçevesinin entegre bir parçası gibi hissedilen entegre görev yönetim sistemi ile öne çıkıyor. ClickUp platformu hızla ölçeklenebilir, kişisel yapılacaklar listenizi yönetmekten karmaşık projeleri kolayca denetlemeye kadar her şeyi yapmanızı sağlar.
Kapsamlı özelleştirme ve entegrasyon seçenekleri mevcuttur ve yazılım, mevcut iş akışınıza minimum çabayla entegre olur, sistemi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak ve geliştirmek için birçok fırsat sunar.
İşlerinizi halletmek için ClickUp'ın güçlü proje yönetimi platformunu kullanmaya başlamak istiyorsanız, ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu'na göz atın. Şablon, GTD ilkeleriyle uyumludur ve görevleri kaydetmek, öncelikleri belirlemek ve en yüksek verimlilikle yürütmek için bir yer sağlar.
Ayrıca, ClickUp Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan sunar, böylece bir daha asla sağlam görev yönetimi yetenekleri olmadan çalışmak zorunda kalmazsınız.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla görünüm, Beyaz Tahtalar, listeler, Takvim görünümü, Zaman çizelgesi görünümü ve daha fazlası dahil olmak üzere ClickUp Görevlerini size en uygun şekilde görmenizi sağlar
- 1.000'den fazla uygulama ile entegre olduğundan, iş akışınıza tam olarak bağlayabilirsiniz
- Kolay işbirliği seçenekleri, herkesin tek bir merkezi platformdan görevler ve projeler üzerinde birlikte çalışmasını sağlar
- Özel hatırlatıcılar, ihtiyaç duyduğunuz anda ve yerde uyarılar gönderir, böylece hiçbir görevi kaçırmazsınız
- Yerleşik yapay zeka (AI) fonksiyonları, toplantı özetlerinden görev listeleri veya eyleme geçirilebilir öğeler oluşturmanıza yardımcı olur
ClickUp sınırlamaları
- Bazı görünümler mobil cihazlarda (henüz) kullanılamamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. OmniFocus
OmniFocus, GTD ilkelerine bağlılığı sayesinde geniş bir kullanıcı tabanına sahip bir GTD yazılımıdır. Yazılım, sezgisel bir kullanıcı arayüzünde yapılacaklarınızı kaydetmenize, düzenlemenize ve önceliklendirmenize olanak tanıyan bir görev yönetim sistemi sunar.
OmniFocus, tüm Apple aygıtlarınız arasında senkronizasyon sağlar, böylece nerede ve nasıl çalışırsanız çalışın görevlerinize erişebilirsiniz. GTD yazılımı, çalışma alanını tercihlerinize göre özelleştirmek için mükemmel seçenekler sunar ve bireylerin ve takımların ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilir.
Sadık Mac ve iOS kullanıcıları için bu kapsamlı GTD yazılımı çözümü, verimliliği artırabilir ve odaklanmanıza yardımcı olabilir.
OmniFocus'un en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir görünümlerle mükemmel görev yönetim sistemi
- Görevlere bilgi ekleme özelliği, verileri tek bir merkezi alanda tutmanıza yardımcı olur
- Hareket halindeyken ellerinizi kullanmadan görevleri yönetmek için Siri ile entegre
OmniFocus sınırlamaları
- Mac için geliştirildi, bu nedenle Windows ve Android kullanıcıları kendilerini dışlanmış hissedebilir
OmniFocus fiyatlandırması
- Mac, iPhone, iPad ve web için abonelik: 9,99 $/ay, otomatik yenileme
- OmniFocus web sürümü: 4,99 $/ay
- Yalnızca Mac için standart lisans: 49,99 $ tek seferlik ödeme
- Yalnızca Mac için pro lisans: 99,99 $ tek seferlik ödeme
- iPhone veya iPad standart lisansı: 49,99 $ tek seferlik ödeme
- iPhone veya iPad pro lisansı: 74,99 $ tek seferlik ödeme
OmniFocus puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (55+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (74+ yorum)
OmniFocus alternatiflerine göz atın!
3. Toodledo
Toodledo, verimliliğinizi optimize etmek için çok yönlülük sunan popüler bir GTD yazılımıdır. Temiz ve sezgisel bir arayüzde tercihlerinizi kaydedebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz.
GTD uygulaması, görev girişi yapmayı kolaylaştırır ve her girişe hızlıca öncelik atamanızı sağlar. Platformun esnekliği, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayabileceğiniz, notlar ekleyebileceğiniz ve takım üyeleriyle işbirliği yapabileceğiniz görev özelliklerinde kendini gösterir. Bu sayede, iş akışını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek çok kolaydır.
Toodledo iyi entegrasyon seçenekleri sunar ve favori uygulamalarınıza bağlayarak işlevselliğini artırabilirsiniz. GTD yöntemini benimseyen sağlam bir verimlilik çözümüdür.
Toodledo'nun en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir görev özellikleri, ş Akışını kişisel tercihlerinize göre uyarlama için mükemmeldir
- İşbirliği özellikleri, görevleri kolayca oluşturup takım üyeleriyle paylaşmanızı sağlar
- İyi entegrasyon seçeneklerine sahiptir, böylece birden fazla platformda tutarlı bir GTD deneyimi oluşturabilirsiniz
Toodledo sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, arayüzü piyasadaki diğer GTD uygulamalarına göre görsel olarak daha az çekici bulabilir
Toodledo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 3,99 $/ay
- Artı: Aylık 5,99 $
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Toodledo puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (49+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
4. SimpleTask
SimpleTask dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırır ve GTD yöntemine uygun özelliklere sahip bir yapılacaklar listesi yöneticisi sunar. Basit kullanıcı arayüzünde hızlıca görev ekleyin, etiketleyin, öncelik verin ve gruplara ayırın.
GTD uygulamasını kullanarak Apple Takvim ve Google Takvim hatırlatıcıları oluşturabilir veya uygulama içinde hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Paylaşım özelliği ile tamamlanan görev listenizi takımınızla paylaşın ve verimli bir gün geçirdiğiniz için kendinizi tebrik edin.
Bu seçenek, minimalist bir tasarıma sahip hafif bir görev yönetimi isteyen kullanıcılara uygundur.
SimpleTask'ın en iyi özellikleri
- Görevleri maksimum verimlilikle yönetmek için dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüz
- Güzel etiketleme ve filtreleme seçenekleri, görevleri düzenlemeyi ve öncelik listenizdeki bir sonraki görevi görmeyi kolaylaştırır
- Görev listenizi çeşitli platformlar arasında senkronize eder, böylece nereye giderseniz gidin tüm görevlerinizi güncel tutabilirsiniz
SimpleTask sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ücretsiz GTD uygulamasında bulunan özelliklerin yetersizliğini hayal kırıklığı olarak algılayabilir
SimpleTask fiyatlandırması
- Ücretsiz GTD aracı
SimpleTask puanları ve yorumları
- G2: yok
- Capterra: yok
5. Evernote
Evernote, hem not alma uygulaması hem de düzenleme uygulaması olarak işlev görür. GTD hayranları, bilgiyi yakalamak ve yönetmek için sağlam bir platform olduğu için GTD metodolojilerini yönetmek için de kullanabilirler. Özellikleri arasında not oluşturma, web kesme ve belge depolama bulunur.
Ayrıca, tüm cihazlarınızla senkronizasyon sağlar, böylece ihtiyacınız olan bilgilere her zaman ulaşabilirsiniz. Zihinsel yükünüzü hafifletmek, görevleri kaydetmek ve tüm işlerinizi tamamlamak için dijital deponuz olarak kullanın.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Evernote, metin, multimedya ve daha fazlasını eklemenize olanak tanıdığından, görevlerinize bilgi eklemek için idealdir
- Bilgilerinizi tüm cihazlarınız arasında senkronize eder, böylece nerede olursanız olun bilgilere parmaklarınızın ucunda ulaşabilirsiniz
- Uygulamayı kullanma şeklinizin çok yönlülüğü, uygulamanın sadece GTD platformunuzdan daha fazlası olabileceği anlamına gelir
Evernote sınırlamaları
- Çok sayıda özelliği sayesinde, daha rehberlik içeren bir GTD deneyimi arayan kullanıcılar kendilerini biraz bunalmış hissedebilir
Evernote fiyatlandırması
- Profesyonel: 17,99 $/ay veya 169,99 $/yıl
- Takımlar: 24,99 $/ay/kullanıcı
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (8.000'den fazla yorum)
6. GTD için Nirvana
GTD meraklıları için bir başka görev yönetimi yazılımı seçeneği ise Nirvana for GTD'dir.
GTD uygulaması, bugün yapılması gerekenlere odaklanmanızı sağlarken birden fazla görevi hızlıca kaydetmenize olanak tanır. Görevleri zamanınıza, bulunduğunuz konuma ve hatta zihinsel enerjinizin düzeyine göre filtreleyebilirsiniz.
Şık arayüzü de son derece kullanıcı dostudur. Görevlerinize daha zen bir yaklaşım getirmek için harika bir GTD uygulaması.
Nirvana for GTD'nin en iyi özellikleri
- GTD yöntemini temel alan uygulama, görevlerinizi kolayca kaydetmenizi, netleştirmenizi, düzenlemenizi ve bunlarla ilgilenmenizi sağlar
- Minimal tasarımı, özelliklerden ödün vermeden çekici bir görünüm sunar ve bir sonraki göreve odaklanmanıza yardımcı olur
- Özelleştirilebilir bağlamlar ve etiketler, kişiselleştirilmiş kriterlere göre birden fazla görevi filtrelemenizi sağlar, böylece doğru görevleri doğru zamanda bulabilirsiniz
GTD sınırlamaları için Nirvana
- GTD yazılımı mükemmel temel GTD yöntemi işlevselliği sunarken, daha sağlam özelliklerin eksikliği ileri düzey kullanıcıların daha fazlasını istemesine neden olabilir
GTD fiyatlandırması için Nirvana
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 3 $, yıllık ödeme veya aylık 5 $, aylık ödeme
GTD puanları ve yorumları için Nirvana
- Google Play: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
7. Remember the Milk
Remember the Milk, tam da bunu yapmanıza yardımcı olmayı vaat eden bir GTD uygulamasıdır: sütü hatırlamak. Günlük yaşam için ideal olan bu zengin özelliklere sahip görev yönetimi uygulaması, ev işleri listesinden karmaşık iş projelerine kadar her şeyi düzenlemenize yardımcı olacak kadar güçlüdür.
Tek bir tıklama ile görevleri yönetin, hatırlatıcılar ayarlayın ve faaliyetlerinizi öncelik sırasına koyun. Geniş işlevsellik aralığı ve güzel kullanıcı arayüzü, GTD yöntemi meraklıları için popüler bir seçimdir.
Remember the Milk'in en iyi özellikleri
- Görevleri son teslim tarihine, önceliğine veya etiketlere göre önceliklendirin, böylece ihtiyaç duyduğunuzda ilgili görevlere erişebilirsiniz
- Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için diğer uygulamalar ve hizmetlerle entegre edin
- Konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayarak, bulunduğunuz yere göre görevlerinizi size gönderin, böylece bir daha asla marketten süt almayı unutmazsınız
Remember the Milk sınırlamaları
- Uygulama, daha basit bir görev yönetim sistemi arayan kullanıcılar için öğrenmesi biraz zor olabilir
Remember the Milk fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 39,99 $/yıl
Remember the Milk puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (16+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (56+ yorum)
8. Todoist
Todoist, güzel tasarlanmış görev yönetimi uygulaması ile ev ve iş hayatında düzeni vaat eden bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Görevleri hızlıca önceliklendirebilir ve ev, iş ve kişisel görevler dahil olmak üzere bir gün içinde yapmanız gereken her şeyin net bir özetini görebilirsiniz.
Kolay paylaşım özellikleri, görevleri başkalarına göndermeyi ve devretmeyi basitleştirir, böylece daha fazlasını başarabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş görev görünümleri ve çeşitli entegrasyon seçenekleriyle, bu uygulama iş akışınıza sorunsuz bir şekilde ekleyebileceğiniz bir GTD yöntemi uygulamasıdır.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Görevlerinizi yazmaya başlayın, entegre AI geri kalanını doldursun
- Otomatik görev filtreleme, günün en önemli önceliklerini gösterir, böylece en önemli işleri önce yapabilirsiniz
- GTD yazılımındaki Çalışma Alanları, iş, ev ve kişisel görevlerinizi ayırmanıza olanak tanır
Todoist sınırlamaları
- En iyi özelliklerin çoğu uygulamanın ücretsiz sürümünde bulunmadığından, bunları kullanmak için yükseltme yapmanız gerekebilir
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç Planı: Ücretsiz
- Pro: Aylık 4 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Aylık 6 $/üye, yıllık olarak faturalandırılır
Todoist derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (750+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)
9. Everdo
Bu çapraz platform GTD yazılımı gizliliğe odaklanmıştır. Uygulama, bilgilerinizi uçtan uca şifreleme ile cihazınızda saklar. Verileriniz cihazınızda kaldığı için her zaman çevrimdışı olarak kullanılabilir, böylece internet bağlantınız olmadığında bile işlerinizi yapabilirsiniz.
GTD uygulaması, gezinmesi kolay şık bir kullanıcı arayüzüyle stil konusunda da geri kalmıyor. Sezgisel arayüzü, yeni kullanıcıların görevlerini baştan itibaren kolayca yönetmesini sağlar.
Everdo'nun en iyi özellikleri
- Görevlerinizi zaman ve enerjiye göre filtreleyerek, uygunluğunuza göre özelleştirilmiş bir yapılacaklar listesi alın
- GTD metodolojisini özel olarak içeren görev yönetimi
- Çevrimdışı işlevsellik, internet bağlantısı olmadan da işlerinizi halledebileceğiniz anlamına gelir
Everdo sınırlamaları
- Minimal arayüz, temel özelliklerin ötesinde daha fazlasını isteyen kullanıcılar için görsel olarak çekici olmayabilir
Everdo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 79,99 $
Everdo puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (160+ yorum)
ClickUp ile Daha Fazla İş Yapın
Verimlilik yolculuğunuza başlarken, GTD metodolojisinin sadece bir sistemden daha fazlası olduğunu unutmayın. Bu, görevlere yaklaşmanın ve projeler oluşturmanın dönüştürücü bir yoludur. Fikirleri yakalayın, öncelikleri ayarlayın ve ilerlemenizi sürekli olarak gözden geçirerek seçtiğiniz GTD uygulamasının potansiyelini en üst düzeye çıkarın.
İster minimalist bir görev yöneticisi, ister zengin özelliklere sahip bir proje düzenleyici, ister takım verimliliği için bir işbirliği platformu tercih edin, ideal GTD uygulaması sezgisel, güçlendirici ve yardımcı olmalıdır.
ClickUp ile GTD yönteminin sanatını keşfedin. ClickUp, hem bireyler hem de takımlar için GTD yöntemini sorunsuz bir şekilde entegre eden kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır.
Görevleri, projeleri ve teslim edilecekleri planlamak, düzenlemek ve atamak için güçlü görev yönetimi özelliğini kullanın. Deneyin — Sonsuza Kadar Ücretsiz plana kaydolun ve dakikalar içinde daha iyi organizasyon ve verimliliğin keyfini çıkarın.
ClickUp, hedeflerinize ulaşmanıza ve görevlerinizi kolaylıkla yerine getirmenize yardımcı olur. Hemen kaydolun!