i̇şlerinizi Halletmek İçin En İyi 9 GTD Uygulaması ve Yazılımı

Post-it not hatırlatıcılarla dolu bir denizde yüzüyor musunuz? Hiç bitmeyen yapılacaklar listesine sürekli yeni şeyler mi ekliyorsunuz? Tüm görevlerinizi takip etmek zor olabilir, ancak kendinizi bir verimlilik makinesine dönüştürmek mümkün. Ve işleri halletme (GTD) yöntemi bunun anahtarı olabilir.

Amerikalı verimlilik danışmanı David Allen, zaman yönetimi ve verimlilik için GTD yaklaşımını geliştirdi. GTD yönteminin temelinde, Allen'ın kafanızda ne kadar çok bilgi varsa, bir sonraki adımda ne yapacağınıza karar vermenin o kadar zor olduğu inancı yatmaktadır.

GTD yöntemi, zihninizdeki yapılacaklar listesini ortadan kaldırmanıza, görevlerinizi düzenlemenize, projelerinize öncelik vermenize ve daha iyi odaklanmanıza olanak tanıyan bir sistem sunar. Artık verimlilik konusunda bir süperstar olabilirsiniz.

GTD yöntemini içeren uygulamalar ve yazılımlar, Allen'ın sistemini etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olabilir. Bu makalede, mevcut en iyi GTD uygulamalarını, en iyi özelliklerini, olası dezavantajlarını, fiyatlarını ve puanlarını inceleyeceğiz.

GTD Yazılımı nedir?

GTD yazılımı, GTD yönteminin dijital yardımcısıdır. Temelinde, sistem zihinsel dağınıklığı ortadan kaldırmayı, odaklanmanızı artırmayı ve görevleri ve projeleri daha verimli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmayı amaçlar. Görevleri yakalamanıza, düzenlemenize ve yürütmenize yardımcı olarak çabalarınızı kolaylaştırmayı amaçlayan bir yazılımdır.

GTD yazılımının birçok çeşidi olsa da, hepsi genellikle bir görev yönetim sistemi içerir. Bu sistem, öncelikler ve son tarihler içeren yapılacaklar listeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Birçok GTD uygulaması, görev oluşturma ve yönetimi kolaylaştırmak için Google Takvim, e-posta uygulamaları ve sohbet programları gibi diğer uygulamalarla entegre olur.

📮ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleri ile her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz.

İşleri Halletme Uygulamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mükemmel GTD uygulamasını seçmek, verimliliğinizi ve organizasyonunuzu önemli ölçüde etkileyebilir. Verimlilik çözümü aramaya başladığınızda dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Kullanımı kolay ve görevleri eklemek ve atamak için hızlı yollar sunan sezgisel arayüzler

Gerekli görevleri oluşturmayı, önceliklendirmeyi, yönetmeyi ve atamayı kolaylaştıran görev yönetimi

Google Takvim, e-posta uygulamaları ve sohbet hizmetleri gibi diğer uygulamalara bağlanmanızı sağlayan entegrasyon seçenekleri

Görevleri başkalarıyla paylaşmanıza ve delege etmenize ve takımın yapılacaklar listesinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan işbirliği araçları

GTD uygulamaları için seçeneklerinizi değerlendirerek iş akışınıza en uygun olanı bulun.

En iyi 9 GTD uygulaması

Verimlilik potansiyelinizi ortaya çıkaracak en iyi GTD uygulamalarını bulalım!

Tüm işlerinizi tek bir yerde düzenlemek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü görün

ClickUp ile Getting Things Done yönteminin gücünden yararlanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Proje yönetimi platformu, GTD çerçevesinin entegre bir parçası gibi hissedilen entegre görev yönetim sistemi ile öne çıkıyor. ClickUp platformu hızla ölçeklenebilir, kişisel yapılacaklar listenizi yönetmekten karmaşık projeleri kolayca denetlemeye kadar her şeyi yapmanızı sağlar.

Kapsamlı özelleştirme ve entegrasyon seçenekleri mevcuttur ve yazılım, mevcut iş akışınıza minimum çabayla entegre olur, sistemi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak ve geliştirmek için birçok fırsat sunar.

İşlerinizi halletmek için ClickUp'ın güçlü proje yönetimi platformunu kullanmaya başlamak istiyorsanız, ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu'na göz atın. Şablon, GTD ilkeleriyle uyumludur ve görevleri kaydetmek, öncelikleri belirlemek ve en yüksek verimlilikle yürütmek için bir yer sağlar.

Ayrıca, ClickUp Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan sunar, böylece bir daha asla sağlam görev yönetimi yetenekleri olmadan çalışmak zorunda kalmazsınız.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Birden fazla görünüm, Beyaz Tahtalar, listeler, Takvim görünümü, Zaman çizelgesi görünümü ve daha fazlası dahil olmak üzere ClickUp Görevlerini size en uygun şekilde görmenizi sağlar

1.000'den fazla uygulama ile entegre olduğundan, iş akışınıza tam olarak bağlayabilirsiniz

Kolay işbirliği seçenekleri, herkesin tek bir merkezi platformdan görevler ve projeler üzerinde birlikte çalışmasını sağlar

Özel hatırlatıcılar, ihtiyaç duyduğunuz anda ve yerde uyarılar gönderir, böylece hiçbir görevi kaçırmazsınız

Yerleşik yapay zeka (AI) fonksiyonları, toplantı özetlerinden görev listeleri veya eyleme geçirilebilir öğeler oluşturmanıza yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları

Bazı görünümler mobil cihazlarda (henüz) kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. OmniFocus

Omnifocus aracılığıyla

OmniFocus, GTD ilkelerine bağlılığı sayesinde geniş bir kullanıcı tabanına sahip bir GTD yazılımıdır. Yazılım, sezgisel bir kullanıcı arayüzünde yapılacaklarınızı kaydetmenize, düzenlemenize ve önceliklendirmenize olanak tanıyan bir görev yönetim sistemi sunar.

OmniFocus, tüm Apple aygıtlarınız arasında senkronizasyon sağlar, böylece nerede ve nasıl çalışırsanız çalışın görevlerinize erişebilirsiniz. GTD yazılımı, çalışma alanını tercihlerinize göre özelleştirmek için mükemmel seçenekler sunar ve bireylerin ve takımların ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilir.

Sadık Mac ve iOS kullanıcıları için bu kapsamlı GTD yazılımı çözümü, verimliliği artırabilir ve odaklanmanıza yardımcı olabilir.

OmniFocus'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir görünümlerle mükemmel görev yönetim sistemi

Görevlere bilgi ekleme özelliği, verileri tek bir merkezi alanda tutmanıza yardımcı olur

Hareket halindeyken ellerinizi kullanmadan görevleri yönetmek için Siri ile entegre

OmniFocus sınırlamaları

Mac için geliştirildi, bu nedenle Windows ve Android kullanıcıları kendilerini dışlanmış hissedebilir

OmniFocus fiyatlandırması

Mac, iPhone, iPad ve web için abonelik: 9,99 $/ay, otomatik yenileme

OmniFocus web sürümü: 4,99 $/ay

Yalnızca Mac için standart lisans: 49,99 $ tek seferlik ödeme

Yalnızca Mac için pro lisans: 99,99 $ tek seferlik ödeme

iPhone veya iPad standart lisansı: 49,99 $ tek seferlik ödeme

iPhone veya iPad pro lisansı: 74,99 $ tek seferlik ödeme

OmniFocus puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (55+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (74+ yorum)

OmniFocus alternatiflerine göz atın!

3. Toodledo

Toodledo aracılığıyla

Toodledo, verimliliğinizi optimize etmek için çok yönlülük sunan popüler bir GTD yazılımıdır. Temiz ve sezgisel bir arayüzde tercihlerinizi kaydedebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz.

GTD uygulaması, görev girişi yapmayı kolaylaştırır ve her girişe hızlıca öncelik atamanızı sağlar. Platformun esnekliği, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayabileceğiniz, notlar ekleyebileceğiniz ve takım üyeleriyle işbirliği yapabileceğiniz görev özelliklerinde kendini gösterir. Bu sayede, iş akışını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek çok kolaydır.

Toodledo iyi entegrasyon seçenekleri sunar ve favori uygulamalarınıza bağlayarak işlevselliğini artırabilirsiniz. GTD yöntemini benimseyen sağlam bir verimlilik çözümüdür.

Toodledo'nun en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir görev özellikleri, ş Akışını kişisel tercihlerinize göre uyarlama için mükemmeldir

İşbirliği özellikleri, görevleri kolayca oluşturup takım üyeleriyle paylaşmanızı sağlar

İyi entegrasyon seçeneklerine sahiptir, böylece birden fazla platformda tutarlı bir GTD deneyimi oluşturabilirsiniz

Toodledo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzü piyasadaki diğer GTD uygulamalarına göre görsel olarak daha az çekici bulabilir

Toodledo fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 3,99 $/ay

Artı: Aylık 5,99 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Toodledo puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (49+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

4. SimpleTask

SimpleTask aracılığıyla

SimpleTask dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırır ve GTD yöntemine uygun özelliklere sahip bir yapılacaklar listesi yöneticisi sunar. Basit kullanıcı arayüzünde hızlıca görev ekleyin, etiketleyin, öncelik verin ve gruplara ayırın.

GTD uygulamasını kullanarak Apple Takvim ve Google Takvim hatırlatıcıları oluşturabilir veya uygulama içinde hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Paylaşım özelliği ile tamamlanan görev listenizi takımınızla paylaşın ve verimli bir gün geçirdiğiniz için kendinizi tebrik edin.

Bu seçenek, minimalist bir tasarıma sahip hafif bir görev yönetimi isteyen kullanıcılara uygundur.

SimpleTask'ın en iyi özellikleri

Görevleri maksimum verimlilikle yönetmek için dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüz

Güzel etiketleme ve filtreleme seçenekleri, görevleri düzenlemeyi ve öncelik listenizdeki bir sonraki görevi görmeyi kolaylaştırır

Görev listenizi çeşitli platformlar arasında senkronize eder, böylece nereye giderseniz gidin tüm görevlerinizi güncel tutabilirsiniz

SimpleTask sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ücretsiz GTD uygulamasında bulunan özelliklerin yetersizliğini hayal kırıklığı olarak algılayabilir

SimpleTask fiyatlandırması

Ücretsiz GTD aracı

SimpleTask puanları ve yorumları

G2: yok

Capterra: yok

5. Evernote

Evernote, hem not alma uygulaması hem de düzenleme uygulaması olarak işlev görür. GTD hayranları, bilgiyi yakalamak ve yönetmek için sağlam bir platform olduğu için GTD metodolojilerini yönetmek için de kullanabilirler. Özellikleri arasında not oluşturma, web kesme ve belge depolama bulunur.

Ayrıca, tüm cihazlarınızla senkronizasyon sağlar, böylece ihtiyacınız olan bilgilere her zaman ulaşabilirsiniz. Zihinsel yükünüzü hafifletmek, görevleri kaydetmek ve tüm işlerinizi tamamlamak için dijital deponuz olarak kullanın.

Evernote'un en iyi özellikleri

Evernote, metin, multimedya ve daha fazlasını eklemenize olanak tanıdığından, görevlerinize bilgi eklemek için idealdir

Bilgilerinizi tüm cihazlarınız arasında senkronize eder, böylece nerede olursanız olun bilgilere parmaklarınızın ucunda ulaşabilirsiniz

Uygulamayı kullanma şeklinizin çok yönlülüğü, uygulamanın sadece GTD platformunuzdan daha fazlası olabileceği anlamına gelir

Evernote sınırlamaları

Çok sayıda özelliği sayesinde, daha rehberlik içeren bir GTD deneyimi arayan kullanıcılar kendilerini biraz bunalmış hissedebilir

Evernote fiyatlandırması

Profesyonel: 17,99 $/ay veya 169,99 $/yıl

Takımlar: 24,99 $/ay/kullanıcı

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000'den fazla yorum)

6. GTD için Nirvana

Nirvana for GTD aracılığıyla

GTD meraklıları için bir başka görev yönetimi yazılımı seçeneği ise Nirvana for GTD'dir.

GTD uygulaması, bugün yapılması gerekenlere odaklanmanızı sağlarken birden fazla görevi hızlıca kaydetmenize olanak tanır. Görevleri zamanınıza, bulunduğunuz konuma ve hatta zihinsel enerjinizin düzeyine göre filtreleyebilirsiniz.

Şık arayüzü de son derece kullanıcı dostudur. Görevlerinize daha zen bir yaklaşım getirmek için harika bir GTD uygulaması.

Nirvana for GTD'nin en iyi özellikleri

GTD yöntemini temel alan uygulama, görevlerinizi kolayca kaydetmenizi, netleştirmenizi, düzenlemenizi ve bunlarla ilgilenmenizi sağlar

Minimal tasarımı, özelliklerden ödün vermeden çekici bir görünüm sunar ve bir sonraki göreve odaklanmanıza yardımcı olur

Özelleştirilebilir bağlamlar ve etiketler, kişiselleştirilmiş kriterlere göre birden fazla görevi filtrelemenizi sağlar, böylece doğru görevleri doğru zamanda bulabilirsiniz

GTD sınırlamaları için Nirvana

GTD yazılımı mükemmel temel GTD yöntemi işlevselliği sunarken, daha sağlam özelliklerin eksikliği ileri düzey kullanıcıların daha fazlasını istemesine neden olabilir

GTD fiyatlandırması için Nirvana

Ücretsiz

Pro: Aylık 3 $, yıllık ödeme veya aylık 5 $, aylık ödeme

GTD puanları ve yorumları için Nirvana

Google Play: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

7. Remember the Milk

Remember the Milk aracılığıyla

Remember the Milk, tam da bunu yapmanıza yardımcı olmayı vaat eden bir GTD uygulamasıdır: sütü hatırlamak. Günlük yaşam için ideal olan bu zengin özelliklere sahip görev yönetimi uygulaması, ev işleri listesinden karmaşık iş projelerine kadar her şeyi düzenlemenize yardımcı olacak kadar güçlüdür.

Tek bir tıklama ile görevleri yönetin, hatırlatıcılar ayarlayın ve faaliyetlerinizi öncelik sırasına koyun. Geniş işlevsellik aralığı ve güzel kullanıcı arayüzü, GTD yöntemi meraklıları için popüler bir seçimdir.

Remember the Milk'in en iyi özellikleri

Görevleri son teslim tarihine, önceliğine veya etiketlere göre önceliklendirin, böylece ihtiyaç duyduğunuzda ilgili görevlere erişebilirsiniz

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için diğer uygulamalar ve hizmetlerle entegre edin

Konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayarak, bulunduğunuz yere göre görevlerinizi size gönderin, böylece bir daha asla marketten süt almayı unutmazsınız

Remember the Milk sınırlamaları

Uygulama, daha basit bir görev yönetim sistemi arayan kullanıcılar için öğrenmesi biraz zor olabilir

Remember the Milk fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 39,99 $/yıl

Remember the Milk puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (16+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (56+ yorum)

8. Todoist

Todoist aracılığıyla

Todoist, güzel tasarlanmış görev yönetimi uygulaması ile ev ve iş hayatında düzeni vaat eden bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Görevleri hızlıca önceliklendirebilir ve ev, iş ve kişisel görevler dahil olmak üzere bir gün içinde yapmanız gereken her şeyin net bir özetini görebilirsiniz.

Kolay paylaşım özellikleri, görevleri başkalarına göndermeyi ve devretmeyi basitleştirir, böylece daha fazlasını başarabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş görev görünümleri ve çeşitli entegrasyon seçenekleriyle, bu uygulama iş akışınıza sorunsuz bir şekilde ekleyebileceğiniz bir GTD yöntemi uygulamasıdır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevlerinizi yazmaya başlayın, entegre AI geri kalanını doldursun

Otomatik görev filtreleme, günün en önemli önceliklerini gösterir, böylece en önemli işleri önce yapabilirsiniz

GTD yazılımındaki Çalışma Alanları, iş, ev ve kişisel görevlerinizi ayırmanıza olanak tanır

Todoist sınırlamaları

En iyi özelliklerin çoğu uygulamanın ücretsiz sürümünde bulunmadığından, bunları kullanmak için yükseltme yapmanız gerekebilir

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç Planı : Ücretsiz

Pro: Aylık 4 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Aylık 6 $/üye, yıllık olarak faturalandırılır

Todoist derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

9. Everdo

Everdo aracılığıyla

Bu çapraz platform GTD yazılımı gizliliğe odaklanmıştır. Uygulama, bilgilerinizi uçtan uca şifreleme ile cihazınızda saklar. Verileriniz cihazınızda kaldığı için her zaman çevrimdışı olarak kullanılabilir, böylece internet bağlantınız olmadığında bile işlerinizi yapabilirsiniz.

GTD uygulaması, gezinmesi kolay şık bir kullanıcı arayüzüyle stil konusunda da geri kalmıyor. Sezgisel arayüzü, yeni kullanıcıların görevlerini baştan itibaren kolayca yönetmesini sağlar.

Everdo'nun en iyi özellikleri

Görevlerinizi zaman ve enerjiye göre filtreleyerek, uygunluğunuza göre özelleştirilmiş bir yapılacaklar listesi alın

GTD metodolojisini özel olarak içeren görev yönetimi

Çevrimdışı işlevsellik, internet bağlantısı olmadan da işlerinizi halledebileceğiniz anlamına gelir

Everdo sınırlamaları

Minimal arayüz, temel özelliklerin ötesinde daha fazlasını isteyen kullanıcılar için görsel olarak çekici olmayabilir

Everdo fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 79,99 $

Everdo puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (160+ yorum)

ClickUp ile Daha Fazla İş Yapın

Verimlilik yolculuğunuza başlarken, GTD metodolojisinin sadece bir sistemden daha fazlası olduğunu unutmayın. Bu, görevlere yaklaşmanın ve projeler oluşturmanın dönüştürücü bir yoludur. Fikirleri yakalayın, öncelikleri ayarlayın ve ilerlemenizi sürekli olarak gözden geçirerek seçtiğiniz GTD uygulamasının potansiyelini en üst düzeye çıkarın.

İster minimalist bir görev yöneticisi, ister zengin özelliklere sahip bir proje düzenleyici, ister takım verimliliği için bir işbirliği platformu tercih edin, ideal GTD uygulaması sezgisel, güçlendirici ve yardımcı olmalıdır.

ClickUp ile GTD yönteminin sanatını keşfedin. ClickUp, hem bireyler hem de takımlar için GTD yöntemini sorunsuz bir şekilde entegre eden kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır.

Görevleri, projeleri ve teslim edilecekleri planlamak, düzenlemek ve atamak için güçlü görev yönetimi özelliğini kullanın. Deneyin — Sonsuza Kadar Ücretsiz plana kaydolun ve dakikalar içinde daha iyi organizasyon ve verimliliğin keyfini çıkarın.

ClickUp, hedeflerinize ulaşmanıza ve görevlerinizi kolaylıkla yerine getirmenize yardımcı olur. Hemen kaydolun!