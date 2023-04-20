Kaynak Tahsisi Nedir? Maksimum Verimlilik için Eksiksiz Kılavuz

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Kaynak Tahsisi nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Kaynak tahsisi, bir proje için mevcut tüm kaynaklarınızı (iş gücü veya parasal kaynaklar) belirleme ve ardından bunları en iyi şekilde kullanabilecekleri görevlere stratejik olarak atama sürecidir. " } } ] }

Şunu hayal edin: Bir parti veriyorsunuz. Eviniz kutlama yapan misafirlerle dolu. Biri "Acıktım... Pizza sipariş edelim!" diyor

Kaç pizza sipariş etmeniz gerektiğini hesaplamaya çalışıyorsunuz. Çok fazla pizza sipariş ederseniz, günlerce pepperoni artıkları yemek zorunda kalırsınız. Çok az sipariş ederseniz, bazı misafirleriniz pizza yiyemez.

Ancak, tezgah alanınız ve bütçeniz de sizi sınırlar.

Herkesi beslerken paranızın karşılığını en iyi şekilde nasıl alabilirsiniz?

Parti organizatörleri gibi, her proje yöneticisi kaynakları akıllıca nasıl tahsis edeceğini bilmelidir. Hiçbir projenin sınırsız bir bütçesi veya takım üyesi sayısı yoktur, ancak kaynak tahsisini kullanarak verimliliği ve proje başarısını en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Her şey, sahip olduklarınızı en iyi şekilde kullanmak için kapsamlı hazırlık ve stratejik planlama yapmaya bağlıdır.

İşlerinizi tamamlamak ve herkesin payına düşen pizzayı alabilmesi için tüm projelerinize yeterli kaynağı nasıl tahsis edeceğinizi öğrenin. Hadi partiye başlayalım!

Kaynak Tahsisi Nedir?

Kaynak tahsisi, bir proje için mevcut tüm kaynaklarınızı (iş gücü veya parasal kaynaklar) belirleme ve ardından bunları en iyi şekilde kullanabilecekleri görevlere stratejik olarak atama sürecidir.

Farklı müşteriler için birden fazla projeyi aynı anda yürüten ajanslar için kaynak tahsisi, yaratıcı kaosu anlamlandırmanın anahtarıdır. Doğru kişiyi veya kaynağı doğru projeyle eşleştirmek, sonuçta herkesin daha mutlu olmasını sağlar. Çalışanlarınız en uygun oldukları projelerde çalışır, böylece müşterileriniz yüksek kaliteli proje çıktıları ve sonuçları alır.

Projeler geliştikçe ve müşteri beklentileri değiştikçe, ilerlemeyi proje zaman çizelgesine uygun olarak sürdürmek için kaynaklar yeniden tahsis edilir.

Kaynaklar nelerdir?

Kaynaklarınız, görevleri veya projeleri tamamlamak için gerekli tüm şirket varlıklarıdır. Bunlar şunları içerebilir:

Bireyler

Takımlar veya departmanlar

Bütçe

Zaman

Donanım ve yazılım

Gayrimenkul

Süreçler

Fikri mülkiyet

Teknikler ve beceri setleri

Kaynak tahsisi kimin sorumluluğundadır?

Genellikle, proje yöneticileri proje bütçeleri, iş kapsamı ve görev yönetimi üzerinde en fazla görünürlük ve kontrole sahip oldukları için kaynak tahsisi sorumluluğunu üstlenirler. Ancak, büyük kuruluşlar bu sorumlulukları birkaç role ayırabilir veya özel kaynak yönetimi departmanları kurabilirler.

İlgili: Kaynak Dengeleme

Etkili Kaynak Tahsisinin Avantajları

Kaynaklarınızı iyi tahsis etmemek, 15 kişi evde sohbet ederken tek bir kişiyi on pizza almaya göndermek gibidir. Bu pizzaları almak için bir kişinin çok daha fazla çaba ve zaman harcaması gerekir ve bu da herkesin soğuk pepperoni pizza yemek zorunda kalma riskini doğurur.

Hay aksi!

Neden üç kişi gönderip herkesin en kısa sürede sıcak bir dilim keyfi yapmasını sağlamıyorsunuz?

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Kaynak tahsisi, iş gücünüzü, paranızı ve varlıklarınızı tam potansiyeliyle kullanmanızı sağlar, böylece müşterileriniz yüksek kaliteli işler alır. Aynı zamanda, işleri eşit bir şekilde dağıtarak takımınızın tükenmesini en aza indirirsiniz.

Kaynak tahsisinin diğer avantajları şunlardır:

Verimliliği en üst düzeye çıkarır. Kaynak tahsisi, ajansın takımlarınızın üstesinden gelebileceği kadar çok projeyi üstlenmesine yardımcı olur; artık fazla personel nedeniyle fırsatları kaçırmak veya personel eksikliği nedeniyle projelerinizin başarısızlıkla sonuçlanması gibi sorunlar yaşamazsınız

destekler . Görevleri ve sorumlulukları takım içinde açıkça paylaştığınız için müşteri ve takımınız kimin ne üzerinde çalıştığını bilir İşbirliğinidestekler. Görevleri ve sorumlulukları takım içinde açıkça paylaştığınız için müşteri ve takımınız kimin ne üzerinde çalıştığını bilir

Ajansınızın kar marjlarını artırın. Her projenin bütçesinden en iyi şekilde yararlanın ve personel maliyetlerini kontrol edin

Müşteri memnuniyetini artırın. Projeleri planlandığı gibi yürütün ve her işe doğru kişileri atayarak daha iyi proje sonuçları elde edin

Kaynakları Yönetme ve Müşteri Beklentilerini Belirleme

Kaynak tahsisi, belirli bir zamanda bir proje için kullanılabilir kaynakların envanterini çıkardığı için kısa vadeli bir plandır, ancak uzun vadeli etkileri vardır. Kapasite planlaması ve müşteri beklentilerini yönetmek için kritik bir araçtır. Etkili kaynak tahsisi ile projeniz, doğru kaynaklar ve gerçekçi bir zaman çerçevesi dahil olmak üzere başarılı olması için gereken her şeye ve herkese sahip olur.

Bonus: Kapasite Planlama Araçları & Kapasite Planlama Şablonları

Hiçbir aşçı, ne pişireceğini hayal etmeden yemek yapmaya başlamaz, değil mi?

Benzer şekilde, proje yönetiminin ilk adımı projenizin kapsamını tanımlamaktır. Projenizin kapsamını anlamadan kaynak tahsisi kararları almak imkansızdır!

Proje kapsamınızın bir parçası olarak aşağıdakileri tanımlamanız gerekir:

İş tanımı: gerekli görevler ve kapsam dışı işler

Bütçe ve son tarihler gibi proje kısıtlamaları

Dönüm noktalarını içeren proje takvimi ve zaman çizelgesi

Proje çıktıları veya sonuçları

ClickUp'ta tek bir anahtarla kritik yolunuzda kalan görevlere göre iş yükünüzü görüntüleyin!

Proje kapsamınız, yeni bir projeyi üst düzeyde planlamanıza ve anlamanıza yardımcı olur. Bu bilgileri şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Projenizi belirlenen süre içinde tamamlamak için kaç kaynağa ihtiyacınız olacağını planlayın

Projeyi daha küçük görevlere bölün

Bu görevleri takım üyelerine nasıl atayacağınıza karar verin

Kaynaklarınızı değerlendirin

Pizzanızın üstüne ne koyacağınıza karar vermeden önce, hangi malzemelerin mevcut olduğunu ve herkesin tercihlerini bilmeniz gerekir. Benzer şekilde, bir iş için en iyi kaynakları seçmek için önce her bir kişinin en iyi yaptığı işi ve ne tür işleri yapmayı tercih ettiğini anlamanız gerekir.

Proje planlaması yaparken, takımınızın yeteneklerini ve kullanabileceğiniz kaynakların kalitesini anlamanız gerekir. Böylece bu kaynakları en etkili olacak şekilde tahsis edebilirsiniz.

Güçlü yönleri ve temel uzmanlık alanları nelerdir? Proje gereksinimlerinizi, bu ihtiyaçları karşılayabilecek kaynaklarla eşleştirin.

Projenizin, iş zekası sektöründeki bir B2B SaaS müşterisi için tıklama başına ödeme reklam kampanyası yürütmeyi içerdiğini varsayalım. Ajansınızda iki PPC yöneticisi var: Daha önce diğer B2B teknoloji müşterileriyle çalışmış Jason ve çoğunlukla B2C doğrudan satış müşterileriyle çalışmış Sara.

Sara, B2B yazılımları hakkında fazla bilgisi olmadığı ve BI gibi son derece teknik bir sektörden hiç anlamadığı için bu müşteri için PPC'yi yönetmekten pek rahat olmadığını söylüyor. Öte yandan Jason, geçmişteki B2B deneyimi sayesinde bu iş için doğru kişi olduğuna emin.

Bu proje için Jason'ı hesaba dahil etmek isteyeceksiniz!

Kaynaklarınızın kullanılabilirliği ve bant genişliği nedir? Takım üyeleri nadiren aynı anda tek bir iş üzerinde çalışır, ancak herkes haftalık veya günlük çalışabilecekleri saat sayısı ile sınırlıdır. Takımınızın bu özel projeye atayabileceği yeterli çalışma saatine sahip olmasını sağlamak istersiniz.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Planlı veya plansız tüm devamsızlıkların kullanılabilirliği etkilediğini unutmayın, bu nedenle çalışanları acil durum dönemlerini göz önünde bulundurarak görevlere atayın. Çalışanlar ücretli izin veya hastalık izni alabilir (ve almalıdır), bu da o günlerde çalışamayacakları anlamına gelir.

Toplantılar, normal iş günlerinde bile çalışanları proje görevlerinden alıkoyabilir. Ayrıca, herkesin günde en az 15 dakikaya köpeğini gezdirmek veya kabak baharatlı latte almak için ihtiyacı vardır!

Kaynakları asla fazla tahsis etmeyin. Fazla tahsis, tükenmişliğe ve verimlilikte düşüşe neden olabilir. Projenizin başarısı, takımınızın mutluluğunu ve verimliliğini feda etmeye asla değmez.

Kaynaklarınızı tahsis ederken takvimlere ve programlara başvurun ve kaynakların kullanılabilirliğine göre zaman çizelgelerini uygun şekilde ayarlayın. Kaynak kullanımını optimize edin, böylece projeleriniz her zaman tam ihtiyacınız olanı alır.

Tam görünürlük için görevleri doğrudan takım üyelerine atayın

Proje ekibinizin neler başarabileceğini öğrendikten sonra, bir sonraki adım, beceri setlerine ve uygunluk durumlarına göre her bir kişiye doğru görevleri atamaktır.

Takımınızı başarıya hazırlayın! Herkesin kendisinden beklenenleri anladığından emin olmak için mümkün olduğunca fazla bilgi sağlayın. Her görevle ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntıları (sorumluluklar, beklenen sonuçlar ve son teslim tarihleri) netleştirin.

ClickUp'ta, bir projeyi görevler, alt görevler ve kontrol listeleriyle daha küçük parçalara ayırmak çok kolaydır. Ardından, birkaç tıklamayla her bir eylem öğesini takım üyelerine hızlıca atayabilirsiniz!

İşte daha ayrıntılı bilgiler:

: Projelerinizi, takım üyelerine kolayca atayabileceğiniz gerçekleştirilebilir görevlere ve alt görevlere bölün. Takımınız artık tüm proje üzerinde adım adım çalışabilir. ClickUp Görevleri: Projelerinizi, takım üyelerine kolayca atayabileceğiniz gerçekleştirilebilir görevlere ve alt görevlere bölün. Takımınız artık tüm proje üzerinde adım adım çalışabilir.

ClickUp Kontrol Listeleri: Takımınızın görevlerde ilerledikçe hızlıca işaretleyebileceği basit yapılacaklar listeleri oluşturun. Bu listeleri adımları haritalamak, kalite kontrolleri yapmak ve projenizin gidişatını takip etmek için kullanın.

Yorumları ClickUp görevlerine dönüştürün veya bunları atayarak düşünceleri anında eylem öğelerine dönüştürün

Bazı görevler için tek bir kişi yeterli olmaz, özellikle de teslim tarihleri sıkışık olduğunda.

Neyse ki, ClickUp'ta birden fazla atanan kişi olması sayesinde, gerektiğinde bir göreve hızlıca daha fazla kişi atayabilirsiniz. Böylece, bir dahaki sefere bir görev için ekstra yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, bu yardımı anında sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ta aynı göreve birden fazla kişi atayın

Sınırlı kaynakların aşırı kullanımını önlemek için bağımlılıkları göz önünde bulundurarak plan yapın

Pizza teslimatçısı önce park edemezse kapınıza gelemez. Garajınız doluysa pizza partisi iptal olur ve bu kesinlikle kabul edilemez bir durumdur.

Benzer şekilde, projeler doğası gereği bağımlılıklara sahiptir; bu bağımlılıklar, görevler ile bu görevlerin kullanılabilirliğini etkileyen kaynaklar arasındaki ilişkilerdir.

Birden fazla görevin aynı sınırlı kaynağı gerektirdiği kaynak bağımlılıklarını göz önünde bulundurun. Cuma gününe kadar 10 yeni grafik tasarımı yapmanız gerektiğini, ancak takımda Çarşamba gününe kadar başka projelere atanmış tek bir tasarımcınız olduğunu varsayalım.

Bu durumda, takımınızın sınırlı kullanılabilirliğine gerçekçi bir şekilde uyum sağlamak için proje zamanlamanızı ayarlamanız gerekir. Ya da son teslim tarihlerinize uymak için gereken desteği sağlamak üzere tam zamanlı veya serbest çalışan başka bir grafik tasarımcı işe almayı düşünün.

ClickUp'taki Gantt görünümünde son teslim tarihindeki değişikliklerin görevler üzerindeki etkisini görselleştirmek için bağımlılıkları yeniden planlayın

Görev bağımlılıkları, bir görevin ilerlemesi başka bir görevin ilerlemesine bağlı olduğunda da ortaya çıkar. Örneğin, müşterilerin taleplerine uygun olarak proje revizyonlarını tamamlamak için müşterilerin geri bildirimlerini beklemeniz gerekir. Tıpkı lezzetli malzemeleri eklemeden önce pizza hamurunu mükemmel bir pizza haline getirmek gibi!

*bu bağımlılıklara göre görevleri kademelendirin ve planlayın. Olası darboğazları takip edin ve kimsenin başkalarını çok uzun süre bekletmemesini sağlayın. Bekleyen görevler ve eylem öğeleri hakkında sürekli iletişim kurun ve proje gecikmelerine göre beklentileri uygun şekilde ayarlayın.

Bağımlılıkları ortadan kaldırmak veya önlemek için Agile veya Scrum proje yönetimi metodolojisini benimsemeyi düşünün.

ClickUp'ın Bağımlılıklar özelliği, görevler ve kaynaklar arasındaki bağlantıları haritalamanıza yardımcı olur. Bu sayede, engel teşkil etmeden önce tüm proje bağımlılıklarınızı takip edebilirsiniz.

Bağımlılıklar, takımınızın odaklanmasını sağlayan diğer yöntemler:

Herkes her zaman önceliği neye vermesi gerektiğini, neyi beklemesi gerektiğini ve sıradaki adımın ne olduğunu bilir. Daha az yanlış iletişim, daha fazla iş tamamlandı!

ClickUp, görevlerin engeli kaldırıldığında veya bağımlılıklar eklendiğinde veya kaldırıldığında atanan kişilere ping atar. Bu, "bekleme süresini" ortadan kaldırır, böylece takım üyeleri bu arada yalnızca eyleme geçirilebilir görevlere odaklanabilir.

Diğer görevleri bekleyen görevleri kapatmadan önce kullanıcıları uyararak, anahtar gereksinimlerin atlanmasını veya unutulmasını önler

Bağımlılıkları tek tek görevlere manuel olarak veya Gantt grafiğinde görevler arasında bağlantılar çizerek görsel olarak ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ta Gantt görünümünde görevler ve dönüm noktası görevleri arasındaki ilişkileri gösterin

İlerlemeyi izleyin ve kaynakları buna göre yeniden atayın

İdeal olarak, bir proje için kaynakları ayarlarsınız ve her şey plana göre ilerler. Ancak gecikmeler veya değişiklikler olursa, kaynakları yeniden tahsis etmeniz gerekebilir.

Panik yapmayın! Yeniden tahsis, kaynak yönetiminin normal bir parçasıdır.

İlk adım, proje gereksinimlerinizi karşılamakla ilgili olarak takım kapasitesini yakından takip etmek. Mevcut kapasitenizi incelerken şu soruları sorun:

Bazı takım üyeleri aşırı yüklenmiş durumda mı?

İnternet kesintileri, işten ayrılma veya başka bir projeye atanma gibi kontrol edilemeyen faktörler nedeniyle bazı çalışanlarınız aniden çalışamaz hale geldi mi?

Anahtar dönüm noktalarını kaçırma tehlikesi var mı?

Projenizin kapsamı değişti ve beklenmedik ek işler mi ortaya çıktı?

Öyleyse, bir sonraki adım değişiklikleri müşterinize veya proje paydaşlarınailetmek. Kapsamdaki olası değişiklikler veya gecikmeler dahil olmak üzere, projenizin ilerleyişi hakkında onları mümkün olduğunca erken ve sık bilgilendirin.

Bu, beklentileri yönetmeye yardımcı olur, böylece paydaşların değişiklikler veya aksilikler karşısında hazırlıksız yakalanma, hayal kırıklığına uğrama veya şaşkınlık yaşama olasılığı azalır.

Kaynak tahsis süreci, projenizin kapsamını yeniden belirlemeyi ve ekstra işlere yardımcı olacak ek takım üyeleri bulmayı içerebilir. Bazı şirketler, gerektiğinde yerini alabilecek ilgili becerilere sahip çalışanları belirleyerek veya anında destek sağlayabilecek serbest çalışanlardan oluşan bir havuz oluşturarak yedek kaynak tahsis planı oluşturur.

Ayrıca, ekibinizin kapasitesini yansıtmak ve beklenmedik gecikmeleri hesaba katmak için projenizdeki tüm görevlerin zaman çizelgelerini ve son tarihlerini ayarlamanız gerekebilir.

Kaynaklarınızı tek başına tahsis etmek ve görevleri daha sonra yeniden tahsis etmek çok iş gerektirebilir, ancak bu zor bir iş olmak zorunda değildir!

Merkezi görünürlük ile takımınızı yolunda tutan kaynak yönetimi araçlarını kullanmayı düşünün. Çeşitli elektronik tablolarınızı, belgelerinizi ve post-it'lerinizi karıştırmanıza veya tüm takım üyelerinizin takvimleri arasında sürekli geçiş yapmanıza gerek yok.

Önyargılı olabiliriz, ancak ClickUp'ın harika (hatta en iyisi diyebiliriz) bir kaynak tahsis aracı olduğuna inanıyoruz. Tüm bilgileri tek bir yerde toplar, böylece ilerlemenizi ve takım kapasitenizi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Takımınızın nasıl çalıştığını ve nerede geride kaldığınızı görmek için özelleştirilebilir Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz.

Diggs, projelerini kontrol altında tutmak için ClickUp'ı bu şekilde kullanıyor. Sonuçlar mı? İş yükü yönetiminde daha fazla şeffaflık, gidip gelerek iletişim kurmak için harcanan zamanın azalması ve herkesin zamanının daha verimli kullanılması.

Buna biz kazanç deriz!

Kapsam genişlemesini en aza indirin

Partinize katılan herkes için yeterli olduğunu düşündüğünüz miktarda pizza sipariş edebilirsiniz, ancak herkesin ne kadar yiyeceğini her zaman tahmin edemezsiniz. Beklenmedik bir şekilde pizza biterse ne olur?

(Anlaşılır bir şekilde) birkaç damla gözyaşı dökmenin yanı sıra, artık tüm misafirlerinizi besleme hedefinize ulaşmak için vites değiştirmeniz gerekiyor.

Bu, kapsam genişlemesi durumudur: bir proje, orijinal kapsamının ötesine genişler ve ek zaman, para ve insan gücü gibi ek kaynaklar gerektirir. Kapsam genişlemesi, proje zaman çizelgesini uzatmadan ekstra iş yükü ekleyerek projenizin başarısını tehdit eder ve takım üyelerinizin daha kısa sürede daha fazla iş yapması için ekstra baskı yaratır.

Proje kapsam beyanınızda kesin sınırlar belirleyerek kapsam genişlemesini önlemek için elinizden geleni yapabilirsiniz, ancak bazen bu kaçınılmazdır. Bu durumlarda, iyi bir değişiklik yönetimi, kapsam genişlemesini azaltmak için yapılar ve süreçler oluşturur.

Karar vericilerin kapsam değişiklikleri hakkında sizi en kısa sürede bilgilendirmeleri ve kaynakları yeniden tahsis etmek veya eklemek için size alan ve zaman sağlamaları beklentisini oluşturur.

Akışa uyum sağlamak önemlidir, ancak takımınızı aşırı yükleyerek fazla çalışmayı önlemek de önemlidir! Sonuçta, pizza partisine gitmeleri gerekiyor.

Kaynak Tahsisi Örnekleri ve Şablonları

Diyelim ki, mobil Pomodoro zamanlayıcı verimlilik uygulaması Marinara için bir influencer pazarlama kampanyası başlatmaktan sorumlu bir proje yöneticisisiniz. Kaynak tahsis planınızın nasıl görünebileceğine dair bir örnek:

Proje kapsamınızı belirleyin: 4. çeyrekte 50 binden fazla takipçisi olan 10 verimlilik odaklı TikTok hesabında Marinara'yı pazarlayın. Kaynaklarınızı anlayın: Proje bütçesi 10.000 $'dır. Takımınız bir influencer pazarlama yöneticisi, ürün pazarlama yöneticisi, BT uzmanı ve bordro uzmanından oluşmaktadır. Görevleri atayın: Influencer pazarlama yöneticisi, influencer'ları belirleyecek ve onlarla iletişim kuracaktır. Ürün pazarlama yöneticisi, Influencer pazarlama yöneticisi, influencer'ları belirleyecek ve onlarla iletişim kuracaktır. Ürün pazarlama yöneticisi, ürün mesajlarını kesinleştirecek ve influencer'ların başvurabileceği bir marka kiti oluşturacaktır. Bu arada, BT yöneticisi uygulama erişim izni verecek ve teknik sorunları giderecektir. İK yöneticiniz, maaş bordrolarını toplayacak ve influencer'ların işleri için ödeme aldığından emin olacaktır. Bağımlılıkları göz önünde bulundurarak plan yapın: Ürün pazarlama müdürü de Ekim ayında yeni bir özelliğin lansmanı üzerinde çalışıyor, bu nedenle görevlerini Eylül ayına kadar tamamlamalarını planlayın. PM, birinin vazgeçmesi durumunda iletişime geçilecek etkileyicilerin yedek bir listesini oluşturacaktır. İlerlemeyi izleyin: Bu pazarlama kampanyası Ağustos'tan Kasım'a kadar sürecek ve beş önemli dönüm noktası olacak. Bir kişinin kapasitesi yetersizse, takıma kaynak ekleyin veya proje zaman çizelgesini uygun şekilde uzatın. ClickUp'ta gösterge panelleri aracılığıyla ilerlemeyi izleyebilir ve herhangi bir son tarihin kaçırılma riski varsa iletişim kurabilirsiniz. Kapsam genişlemesini en aza indirin: Marinara'nın 15 TikTok videosu veya 100 binden fazla takipçisi olan influencer'lar istediğini varsayalım. Mevcut proje zaman çizelgesine uymak için proje kapsamındaki değişiklikleri Ağustos sonuna kadar talep etmeleri gerekir. Aksi takdirde, kapsamdaki değişikliği karşılamak için proje zaman çizelgesini değiştirmeyi kabul edersiniz. Ardından, proje yöneticisi bu gereksinimlere uyan ek influencer'ları belirler ve onlarla iletişime geçer.

Kaynaklarınızı belirlemeye ve tahsis etmeye hazır mısınız? ClickUp size yardımcı olmak için burada! Kaydolmak ve saniyeler içinde kullanmaya başlamak tamamen ücretsizdir. Proje yönetiminizi bugün hızlandırmak için tasarlanmış bu kaynak tahsis şablonlarıyla başlayın!

ClickUp Kaynak Tahsisi Şablonu

Kaynak tahsisi şablonunu kullanarak bütçeleri veya yaratıcı takımınızın zamanını izleyin

ClickUp'ın Kaynak Tahsisi Şablonu, tüm kuruluşunuzun kaynaklarının kapasitesini ve kullanılabilirliğini tek bir yerden takip etmenize yardımcı olur. Aşağıdaki kullanışlı Görünümlerle birlikte gelir:

Liste görünümü : Tüm görevleri tek bir listede görün. Yapılacak işleri kolaylıkla gruplandırın, sıralayın ve filtreleyin. Müşterilere, projelere veya daha fazlasına göre, size en uygun şekilde düzenleyin!

Pano Görünümü : Eylem öğelerini duruma göre düzenleyen bu Kanban tarzı pano üzerinde görevleri görüntüleyin ve taşıyın.

İş yükü görünümü: Her bir takım üyesine bir hafta, iki hafta veya bir ay gibi belirli bir zaman diliminde atanan iş miktarını görselleştirin. Her bir kişinin atanan iş yükünü genel kapasitesiyle karşılaştırın.

Bu şablon, kaynak yönetimi iş akışlarınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir. Bu şablonu kullanarak, takımınızın kapasitesi ve proje tamamlama ve teslimatlara yönelik ilerlemesi hakkında kapsamlı bir genel bakış elde edin.

ClickUp Kaynak Planlama Şablonu

Kaynak Planlama şablonunu kullanarak kampanyaların ve takımların bant genişliklerini birden çok görünümde kontrol edin

ClickUp'ın Kaynak Planlama Şablonu, kaynaklarınızı takımınız genelinde görselleştirmenin ve tahsis etmenin çeşitli yollarını sunar.

İlk şablonda bulunan görünümlerin yanı sıra, bu şablon iki görünüm daha sunar:

Bu şablon, bütçeler ve takım üyelerinin programları dahil olmak üzere mevcut kaynaklarınızı proaktif olarak planlamanıza yardımcı olur. Tüm şablonlarımız gibi bu şablon da özelleştirilebilir, böylece ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir ve kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

İlgili: Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Kaynak Tahsisi Sürekli Bir İlerleme Sürecidir

Projeniz başlamadan önce kaynakları tahsis edip işinizi bitiremezsiniz. Projelerinizin nabzını tutmalı, takımınızın kapasitesini proje gereksinimleriyle dikkatlice dengelemelisiniz. Projenizin başarısını etkileyebilecek faktörler sürekli değiştiğinden, kaynak tahsis stratejinizi gerektiğinde esnek bir şekilde ayarlayabilmeniz gerekir.

ClickUp, kaynaklarınızı yönetmenize, projelerinizi yolunda tutmanıza ve işleri hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak sağlam bir dizi özelliğe sahip, takımlar için en iyi proje yönetimi yazılımıdır. Proje yöneticilerine ve anahtar karar vericilere kaynakları tahsis etmelerine ve profesyoneller gibi tüm proje yaşam döngüsünü denetlemelerine yardımcı oluyoruz.

Bugün ücretsiz kaydolarak ClickUp'ın size ve takımınıza nasıl yardımcı olabileceğini görün!

*Ve favori pizzacınızı hızlı arama listesine ekleyin, çünkü bizim yardımımızla peynirli lezzetlerden asla mahrum kalmayacaksınız!