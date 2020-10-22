Scrum Proje Yönetimi İçin Kapsamlı Kılavuz (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Scrum proje yönetimi nedir?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum, projenizi sprint adı verilen ve genellikle 2-4 hafta süren farklı geliştirme döngülerine ayırarak, teslimatlarınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olan modern bir proje yönetimi metodolojisidir. "}},{"@type":"Question","name":"Scrum, geleneksel proje yönetiminden nasıl farklıdır?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Geleneksel proje yönetiminde, projeniz üzerinde bir bütün olarak çalışırsınız. Scrum ile her özelliği ayrı ayrı geliştirirsiniz ve her özellik hazır olduğunda müşterilerinize sunarsınız. "}},{"@type":"Question","name":"Scrum'ın unsurları nelerdir?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum proje yönetimi üç unsura ayrılır: artefaktlar, roller ve etkinlikler. "}},{"@type":"Question","name":"Scrum'ın avantajları nelerdir?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum, daha iyi müşteri memnuniyeti, daha fazla uyarlanabilirlik ve daha iyi ekip çalışması sağlar. "}}]}

Scrum proje yönetimi hakkında bilgi edinmeye hazır mısınız?

Scrum, anlamak için üç Harvard diploması gerektiren zor bir bilimsel metodoloji gibi gelebilir, ancak öyle değildir! Aslında, günümüzde kullanılan en verimli ve akıcı proje yönetimi yöntemlerinden biridir.

Scrum proje yönetimi, karmaşık bir projeyi sprint adı verilen küçük, yönetilebilir parçalara ayırmayı içerir. Her sprint döngüsünün sonunda, projenizi müşterilerinize sunar ve bir sonraki döngüye geçmeden önce onların geri bildirimlerini dahil edersiniz.

Verimliliğinizde harikalar yaratacak ve yazılım geliştirme takımınızı A takımına dönüştürecek!

Bu makalede, Scrum proje yönetimi hakkında bilmeniz gereken her şeyi gözden geçirerek, bu yönetim yönteminden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacağız.

Hadi başlayalım.

Scrum Proje Yönetimi Nedir?

Scrum, projenizi sprint adı verilen ve genellikle 2-4 hafta süren farklı geliştirme döngülerine bölerek, teslimatlarınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olan modern bir proje yönetimi metodolojisidir.

Her sprint tamamlandıktan sonra, paydaşınıza (genellikle müşteri) sunarsınız ve paydaşınız beğendiklerini ve beğenmediklerini size bildirir. Ardından, bir sonraki sprinte geçmeden önce paydaşınızın geri bildirimlerini dahil edebilirsiniz.

Scrum ne anlama gelir?

Scrum, karmaşık bir şeyin kısaltması gibi görünebilir, ancak öyle değildir.

Scrum, ragbi sporundan ödünç alınmış bir terimdir. Ragbide, oyuncular sıkı bir şekilde birbirine kenetlenerek scrum adı verilen bir oluşum oluşturur. Scrum proje yönetimi de takım üyelerinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olmasını gerektirdiğinden, bu ragbi terimi onu tanımlamak için kullanılmıştır.

Bu takımların birbirleriyle çok sıkı bir bağlantı içinde olması gerektiğinden, Scrum, uzaktan proje yönetimi ile ilgili sanal takımların karşılaştığı zorlukların çoğunu aşmak için mükemmel bir yoldur.

Scrum, geleneksel proje yönetiminden nasıl farklıdır?

Geleneksel proje yönetiminde, projeniz üzerinde bir bütün olarak çalışırsınız. Scrum ile ise her özelliği ayrı ayrı geliştirirsiniz ve her özellik hazır olduğunda müşterilerinize sunarsınız.

Örneğin, müşterileriniz için bir cihaz geliştiriyorsanız, kavramlaştırma, kodlama ve makineyi test etme gibi geliştirme çabalarına bir yıl harcayabilirsiniz.

Sadece tamamlandığında müşterilerinize sunarsınız.

Bu, kesintisiz çalışmanıza olanak sağlarken, bir anahtar sorun da beraberinde getirir:

Geliştirme sürecinde rehberlik edecek gerçek müşteri girdisi olmadan aracı oluşturduğunuz için, müşterilerin beğeneceğinin garantisi yoktur.

Bir düşünün: Müşteriler, sunduğunuz her bir özelliği ne sıklıkla beğeniyor?

Çoğu zaman, birkaç şikayetleri olur, değil mi?

Scrum proje yönetimi bunu çözebilir.

Daha fazla bilgi edinmek için Waterfall ve Scrum karşılaştırmamıza göz atın.

Scrum süreci nedir?

Scrum ile her özelliği ayrı ayrı geliştirirsiniz ve her özellik hazır olduğunda müşterilerinize sunarsınız. Müşterileriniz size geri bildirimde bulunur ve siz de bu geri bildirimleri diğer ürün özelliklerine geçmeden önce uygulayabilirsiniz.

Bu sayede, müşteriniz geliştirme sürecine aktif olarak dahil olur ve nihai yazılım ürünü, ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özenle geliştirildiği için daha yüksek kalitede olur.

Sonuç?

Böyle bir müşteri:

Scrum neye dayanır?

Scrum, 90'lı yılların başında Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından geliştirilen, Agile tabanlı bir proje yönetimi metodolojisidir. İkili, Scrum yönteminin, diğer adıyla şelale yönteminin nasıl işlediğini açıklayan Scrum Kılavuzu'nu da yazmıştır.

Bekleyin..

* Agile proje yönetimi nedir?

Sprint yaklaşımına dayanan bir yönetim çerçevesidir.

Agile geliştirmeyi daha iyi anlamak için Agile Manifesto'yu incelemeniz gerekir.

Agile Manifesto nedir?

Agile'ın ne anlama geldiğini ve onu yönlendiren Agile ilkelerini kısaca özetlemektedir.

Biraz kafanız mı karıştı? Çevik geliştirme uygulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Her Agile metodolojisi, Agile Manifestosu'nu takip eder ve büyük ölçekli kurumsal projeleri, tüm seviyelerde kullanıcı geri bildirimlerini dahil etmek için daha küçük sprintlere böler.

Bir dakika, Çevik metodolojilernelemeler ile ne demek istiyorsunuz?

Birden fazla Agile proje yönetimi metodolojisi var mı?

Evet!

Scrum, sadece başka bir Agile yöntemidir.

Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) ve daha fazlası gibi çok sayıda başka Agile metodolojisi vardır!

Her metodolojinin en iyi yanı, bunları birleştirerek daha etkili hale getirebilmenizdir. Örneğin, Scrum ve Kanban'ı birleştirerek daha akıcı bir Agile yazılım geliştirme ş akışı oluşturabilirsiniz.

Scrum ve Agile arasındaki fark nedir?

Scrum takımları genellikle Agile takımlarından daha küçük ve daha deneyimlidir. Ayrıca, Scrum Master'ın otoriter bir proje yöneticisi rolü yerine koçluk rolü üstlenmesi nedeniyle daha kendi kendine yeten takımlar olma eğilimindedirler.

Scrum ve Agile hakkında daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Scrum'ın unsurları nelerdir?

Scrum proje yönetimi üç unsura ayrılır: artefaktlar, roller ve etkinlikler. Üstelik, bunlar periyodik tablodaki unsurlar kadar kafa karıştırıcı da değildir!

Bunlar Scrum yönteminin temel bileşenleridir:

Scrum artefaktı, Scrum projenizin yolunda ilerlemesi için ihtiyaç duyduğu odaklanmayı sağlayan temel bir araçtır. Ürün backlog'u, sprint backlog'u ve ürün artışından oluşur.

Scrum'da kullanılan başlıca artefaktlar şunlardır:

Ürün biriktirme listesi: Ürün biriktirme listesi, bir projede tamamlamanız gereken iş öğelerinin tam listesidir. Esasen, tüm sanal takımınızın yapması gerekenlerin bir kontrol listesidir. Müşteri geri bildirimlerini düzenli olarak dahil etmeniz gerektiğinden, her ürün biriktirme listesi öğesi sürekli olarak güncellenmeli ve değiştirilmelidir. Ürün biriktirme listesi, bir projede tamamlamanız gereken iş öğelerinin tam listesidir. Esasen, tüm sanal takımınızın yapması gerekenlerin bir kontrol listesidir. Müşteri geri bildirimlerini düzenli olarak dahil etmeniz gerektiğinden, her ürün biriktirme listesi öğesi sürekli olarak güncellenmeli ve değiştirilmelidir.

Not: Ürün biriktirme öğeleri genellikle kullanıcı hikayeleri olarak görüntülenir. Kullanıcı hikayeleri, müşterinin bakış açısından ürün özelliklerinin açıklamalarıdır. Bir kullanıcı hikayesi , geliştiricilerin biriktirme öğelerini kullanıcının bakış açısını göz önünde bulundurarak geliştirmelerini sağlar.

Sprint backlog: Sprint backlog , tüm takımınızın belirli bir sprintte deneyeceği her ürün backlog öğesinin listesidir.

Artış: Artış, her sprintin ardından piyasaya sürülen kullanılabilir son üründür. Esasen, Scrum çerçevesinde sprintinizin teslim edilebilir ürünüdür.

Her Scrum takımında ortak olan üç ayrı rol vardır:

Ürün Sahibi

Scrum Master

Geliştirme Takımı

İşte her bir Scrum rolünün ve bu rollerin getirdiği teknik becerilerin daha ayrıntılı bir görünümü:

1. Scrum Metodolojisinde Ürün Sahibi Kimdir?

Ürün sahibi, Scrum takımındaki ana karar verme yetkilisidir. Ürün vizyonunu (yazılımın gelecekte nasıl görüneceği) geliştirmek ve ürün biriktirme listesini yönetmekten sorumludur.

Ürün sahipleri ayrıca paydaşlardan geri bildirim alır ve bunu tüm takıma iletir.

2. Scrum Master nedir?

Scrum Master, Scrum takımlarında proje yöneticisi rolünü üstlenir. Ancak, bir "patron" gibi otoriter değildir; daha çok hizmetkar lider rolünü üstlenir. Projeye dahil olan herkesin Scrum sürecini anlamasını ve Agile çerçevesine ilişkin aynı sayfada olmasını sağlar.

Not: Scrum master rolü, geleneksel proje yöneticisi rolünden farklılık gösterebileceğ inden, tüm yöneticilerin Scrum eğitimi almaları ve PMI, Scrum.org veya Scrum Alliance gibi kuruluşlardan sertifikalı Scrum master olmaları önerilir.

3. Geliştirme Takımı Kimlerden Oluşur?

Yazılım geliştirme ekibi üyeleri, bir Scrum projesinde aktif olarak çalışır. Mevcut sprintinizin sonunda çalışan yazılımı teslim etmekten sorumlu olanlar onlardır. Ortalama bir geliştirme ekibinin boyutu 3-7 üye arasında değişir.

Not: Scrum takımı, kodlama, tasarım, metin yazarlığı, kalite kontrol gibi özel becerilere sahip takım üyelerinden oluşan işlevler arası bir takımdır.

Scrum, geliştirme takımınızı A Takımı'na dönüştürürken, ne yazık ki B. A Baracus'a yer yok!

C. 5 Scrum Etkinliği Nedir?

Scrum , Agile çerçevesini ve metodolojisini destekleyen bir dizi tekrarlayan etkinlik veya Scrum törenine sahiptir. Bunlar şunlardır:

İşte bunlara ve her toplantıda neler olduğuna hızlı bir bakış:

1. Sprint

Sprintler, tüm Scrum işlerinin gerçekleştiği kısa sürelerdir. Bu zaman kutuları genellikle 2-4 hafta sürer. Bu zaman diliminde, tüm takımınız bir artış tamamlamak için sprint backlog'unuzu ele alır.

2. Sprint Planlaması toplantısı

Bir sprint planlama toplantısında, proje takımınız ürün biriktirme listesini gözden geçirerek Scrum sprintinde hangi öğelerin denenmeye karar verir. Planlanan bu iş öğeleri sprint hedefi veya yineleme hedefi olarak bilinir.

3. Günlük Scrum Toplantısı

Günlük Scrum, sprint ilerlemesi hakkında herkesi bilgilendirmek için yapılan kısa bir günlük kontrol toplantısıdır. Bunlar genellikle kısa Scrum törenleridir. Her Günlük Scrum'ın önerilen süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

Not: Günlük Scrum, Günlük Standup olarak da adlandırılır.

4. Sprint Gözden Geçirme Toplantısı

Sprint incelemesi, sprintin sonunda gerçekleştirilen bir Scrum toplantısıdır. Bu Scrum toplantısının amacı, paydaşlarınıza son sprint artışını göstermektir. Sprint incelemesi sırasında, paydaşlara çalışan bir ürün sunarsınız.

5. Sprint Geriye Dönük Toplantısı

Sprint retrospektifi, her sprintin sonunda gerçekleştirilir. Bu Scrum toplantısında, önceki sprintlerde karşılaşılan sorunları gözden geçirir ve sonraki sprint için olası iyileştirmeleri tartışırsınız.

Not: Raporlama takımınız tarafından düzenlenebilecek 2 ek Scrum toplantısı vardır:

Backlog iyileştirme : yaklaşan sprint için her bir backlog öğesini veya kullanıcı hikayesini belirlemek için kullanılır

Sürüm planlama toplantısı: Sürüm planlaması , takımların yaklaşan birden fazla sprint sırasında hangi fonksiyonel gereksinimler üzerinde çalışması gerektiğini belirlemelerine olanak tanır

Bonus: Storyboard şablonları!

Neden Scrum Kullanmalı?

Scrum'ın neden bu kadar popüler bir Agile çerçevesi olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Çünkü projelerinizi başarıya ulaştırmanıza yardımcı olur!

Scrum'ın avantajları nelerdir?

Scrum şunları sağlar:

Daha iyi müşteri memnuniyeti

Daha fazla uyarlanabilirlik

Daha iyi takım çalışması

Motivasyon artışı

Hadi bir göz atalım.

1. Daha İyi Müşteri Memnuniyeti

Diğer proje yönetimi metodolojilerinden farklı olarak, Scrum çerçevesi aktif olarak müşteriyi ürün geliştirme sürecine dahil eder. Bu sayede, müşterinin ne istediğini tahmin etmek zorunda kalmazsınız, gerçekten onlarla işbirliği yaparsınız.

Avantajı?

Müşterileriniz tarafından, müşterileriniz için, her adımda oluşturulan nihai, uygulanabilir bir ürün. Müşterilerinizin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayacak ve onları sevinçten havaya zıplatacak!

2. Daha Fazla Uyarlanabilirlik

Her döngünün sonunda geri bildirimleri dahil edebildiğiniz için, Scrum işi değişime son derece uyarlanabilir.

Proje ekibinizin ani müşteri talepleri, takım yapısı değişiklikleri ve kapsam artışlarıyla sinir krizi geçirmeden başa çıkmasını sağlar!

3. Daha İyi Takım Çalışması

Scrum takımı çok küçük ve kendi kendini organize eden bir yapıya sahip olduğundan, takım üyeleri yazılım teslim sürecine yardımcı olmak için aktif olarak birlikte çalışmak zorundadır. Bu, herkesin birbiriyle iletişim halinde olması ve proje yaşam döngüsü boyunca etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.

4. Motivasyon Artışı

Proje takımınız sprintlerle küçük, kısa vadeli hedefler üzerinde çalıştıkça, başarı ve tatmin duygusunu daha kolay hissederler.

Bir düşünün.

Aynı anda yapılması gereken çok sayıda görevle karşı karşıya kalmazlar. Bunun yerine, Scrum işinin bölümlerini tek tek ele alarak yinelemeli bir yaklaşım denerler ve böylece tüm proje daha uygulanabilir hale gelir!

Scrum Sürecini Nasıl Yönetebilirim?

Scrum projenizin Emirates'in birinci sınıf hizmetleri kadar sorunsuz geçmesini nasıl sağlarsınız?

Scrum artefaktlarına, etkinliklerine ve rollere dikkat etmek önemlidir, ancak bu yeterli değildir.

Elbette, sertifikalı bir Scrum ustası olmak için kapsamlı bir Scrum eğitimi alabilirsiniz, ancak bu da yeterli değildir!

Bu tür Agile proje yönetimi metodolojisinden gerçekten yararlanmak istiyorsanız, doğru Agile Scrum yazılımına ihtiyacınız var.

Neden?

Agile yazılım, geliştirme takımınıza tüm Scrum faaliyetlerini yönetmek için birleştirilmiş bir alan sağlar. Böylece, neler olup bittiğini anlamak için birden fazla uygulama arasında geçiş yaparak zaman kaybetmek zorunda kalmazlar!

Çevik yazılım size şu konularda yardımcı olacaktır:

Yaklaşan sprintlerinizi yönetin

Önceki ruhlarda takım performansını analiz edin

Backlog'unuzu, kullanıcı hikayelerinizi ve hikaye puanlarınızı yönetin

Agile takım üyeleriniz ve paydaşlarınızla takım işbirliğini geliştirin

Agile takımınızla öncelikleri görüşün

Her sprintte yüksek kaliteli sonuçlar elde edin

Peki, hangi Agile aracı Scrum yönetimini çocuk oyuncağı kadar kolay hale getirecek?

2021'in En İyi Çevik ve Scrum Yönetim Aracı: ClickUp

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı Agile proje yönetimi aracıdır. Dünya çapında yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar 200.000'den fazla takım tarafından kullanılan bu araç, Scrum yaklaşımına hızla uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır:

ClickUp, Scrum ve Agile projelerinizde size yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptir, örneğin:

Kanban, Scrum ve liste tercihleriyle birden çok görünümde başa çıkma

Sprint Listeleri ile sprintlerinizin içeriğini izleme

Agile Gösterge Panelleri ile görev ilerlemesini izleme

Özel Durumlarla görev aşamalarını takip edin

Atanan Yorumlar ile anında iletişimi kolaylaştırın

Bu özelliklerin Scrum ve Agile yazılım geliştirmeye nasıl yardımcı olduğuna hızlıca göz atalım:

1. Çeşitli proje gereksinimlerini yönetmek için birden fazla görünüm

Çoğu proje yönetimi aracı, Seinfeld dizisindeki Soup Nazi gibidir.

Sizi kullandıkları arayüze uyum sağlamaya zorlarlar. Bu şekilde, Scrum süreciniz ve takımınız bu araca uyum sağlamak zorundadır – tersini değil.

Ve eğer bilmiyorsanız?

Ama bir dakika!

Scrum sürekli iyileştirme ve proje değişikliklerine uyum sağlama ile ilgili olduğundan, scrum aracınız da bu değişikliklere uyum sağlayabilmeli değil mi?

Neyse ki, ClickUp size takımınızın Scrum iş akışına uyum sağlamak için Çoklu Görünümler sunar.

İşte bu görünümlerin ayrıntılı bir özeti:

ClickUp, en yaygın iki proje yönetimi stilini kullanmak için gerekli iki görev görünümüne sahiptir:

Scrum takımlarınız GTD tarzı yapılacaklar listelerini seviyorsa, bu görünüm tam onlara göre. Burada, karmaşık görevler bir kontrol listesinde listelenir ve ilerledikçe işaretlenebilir.

Sprint planlaması veya sürüm planlama oturumu sırasında birden fazla görev için Sprint listelerini takip etmek için mükemmel bir görünümdür. Her görev birbiri ardına listelendiğinden, her birini hızlı bir şekilde sırayla ele alabilirsiniz.

Bu listeler, özellikle yoğun zamanlarda gerçekten hayat kurtarıcıdır!

Scrum ve Kanban'ı birleştirmek istiyorsanız, bu görünüm tam size göre. Ancak, Scrum panonuzda sadece bazı Kanban işlevlerine ihtiyacınız varsa, bu görev panosu da harika bir seçimdir.

Burada, görevleriniz bir Kanban panosuna yerleştirilir ve hızlı ayarlamalar yapmak için sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bu görev panosu ile, takım üyeleriniz belirli görevlerden kimin sorumlu olduğunu her zaman görebildiğinden, proje görünürlüğünü artırırsınız.

İnsanların işleri hakkında onları rahatsız eden kişi olmak hoşunuza gitmiyor mu?

Box görünümü, takımınızın görevlerinin üst düzey özetleri için mükemmeldir, çünkü görevler atanan kişiye göre sıralanır.

Ürün sahibi ve proje yöneticisi, bu görünümü bir görev panosu gibi kullanarak kimin ne üzerinde çalıştığını kolayca takip edebilir.

Tüm karmaşık görevlerinizi fiziksel bir takvime yeniden yazmak zorunda kalmanın sıkıntısını gerçekten yaşamak istiyor musunuz?

ClickUp'ın Takvim Görünümü , işbirliğine dayalı karar verme için mükemmeldir. Ürün sahibi ve proje yöneticisinin Sprint görevlerini planlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca, Scrum sprintinize backlog öğelerini ne zaman ekleyebileceğinize karar vermek için kullanışlı bir yoldur.

Daha fazla esneklik için, bir Agile proje yöneticisi takvimini şu şekilde görüntüleyebilir:

Günler: belirli bir tarih için planlanan tüm görevleri görünüm

4 Gün: dört günlük bir dönemdeki görev programınıza bakın

Hafta: haftalık sprint programınızı görünüm

Aylık: proje yol haritanızı aylık olarak gösterir

Son olarak, size özel tüm işleri görünümünde görüntüleyin!

ClickUp'ın Me Mode özelliği, size atanan görevleri, yorumları ve listeleri sadece takip etmek için mükemmel bir yoldur. Bu sayede, diğer takım üyelerinin görevleri tarafından dikkatiniz dağılmaz ve daha iyi odaklanabilirsiniz.

2. Sprint'lerinizi kolayca takip etmek için Sprint Listeleri

Scrum ve Agile yazılım geliştirme sprintler etrafında döndüğünden, ücretsiz proje yönetimi yazılımınızın bunları etkili bir şekilde koordine etmesi gerekir.

ClickUp, her Scrum sprint için teslim edilecekleri ayrıntılı olarak listeleyen Sprint Listeleri oluşturabilir. Bunlar temelde kontrol listeleri olduğundan, ilerledikçe hızlıca işaretleyebilirsiniz.

Ürün sahibi, her bir listeye Scrum hikaye puanları ekleyerek her bir ürün biriktirme öğesinin tamamlanmasının ne kadar süreceğini daha iyi belirleyebilir.

Okuması ve kullanımı çok kolay olduğundan, bir Agile koçu bunu kolayca kullanarak birden fazla takıma Scrum proje yönetimi konusunda eğitim verebilir.

3. Yazılım projelerinizin görsel özetleri için Agile Gösterge Panelleri

Scrum takımları Formula 1 şampiyonları gibidir!

Öyleyse, F1 arabaları kadar havalı gösterge panelleri olmamalı mı?

ClickUp, proje ilerlemenizin ayrıntılı özetini sunan süper havalı Gösterge Panelleri sunar.

Neden görsel özetlere ihtiyacınız var?

Hangisini tercih edersiniz:

Bir elektronik tablodaki geniş sütunlarda yer alan verileri mi inceliyorsunuz, yoksa zaman içindeki ilerlemenizi doğru bir şekilde gösteren ayrıntılı grafikleri mi?

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, Scrum proje yönetimine nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın Hız Grafiği, görevlerinizin tamamlanma oranını izlemenize yardımcı olur.

Tüm görevleriniz iki haftalık veya haftalık aralıklarla bölünür ve ortalama hızları burada görüntülenir. ClickUp, eklemeyi kolaylaştırmak için Sprint Listesi verilerini otomatik olarak gruplandırabilir.

Sprint planlama toplantıları sırasında çok kullanışlıdırlar, çünkü esasen takımınızın bir sonraki sprintte yapabileceği iş miktarını tahmin ederler.

Takımlar, Agile takımlarının hedef çizgisine göre performansını izlemek için bir sürüm ve sprint burndown grafiği kullanır. ClickUp'ın Burndown Grafiği ayrıca bekleyen işlerin miktarını da vurgular.

Sürüm burndown grafiği, aşağıdakiler gibi çeşitli metrikleri vurgular:

Hedef ilerleme: artışınıza ulaşmak için ideal görev tamamlama hızı

Öngörülen ilerleme: tamamlanan görevlere göre takımınızın mevcut ilerleme oranı

Aktif: tamamlanan görevlerin sayısı

Burnup Grafikleri, yazılım geliştirme takımınızın tamamladığı iş miktarını gösterir.

Böylelikle proje yöneticileri, özellikle yoğun zamanlarda takımlarını hızlı bir şekilde bitirmeleri için motive etmek amacıyla Günlük Scrum sırasında bu grafiğe başvurabilirler.

ClickUp'ın Kümülatif Akış Grafikleri, birden fazla zaman diliminde görevlerin ilerlemesini gösterir.

Görevleriniz, mevcut durumlarına göre farklı renklere ayrılır. Bu, darboğazları hızlı bir şekilde belirlemenize ve bunları çözmek için adım atmanıza yardımcı olur.

Unutmayın, Scrum metodolojisi sadece ürün geliştirmeye uygun değildir.

Diğer birçok takım da kullanıyor!

Scrum metodolojisi büyük ölçüde aynı kalırken, her takımın ve projenin kendine özgü ihtiyaçları ve proje aşamaları vardır.

Örneğin, bir yazılım geliştirme süreci ile bir pazarlama projesinin proje aşamaları birbirinden çok farklıdır, değil mi? Yazılım projelerinde, çoğu pazarlama departmanında duyulmamış bir "Kalite Kontrol" aşaması vardır.

Bu nedenle, proje yönetimi yazılımınız her proje için özel durumlar oluşturabilmelidir.

ClickUp tam olarak bunu yapar..

Dediğimiz gibi, biz Soup Nazis değiliz!

Bir pazarlama projesi için bu Pano görünümüne göz atın.

Ne sıklıkla görevleriniz yarım kalıyor?

Özellikle proje aracınızda bir yorum bıraktığınızda, ancak herkes bunu unutur – ta ki zamanı gelene kadar.

Bu sorun bugün sona eriyor!

Scrum yöntemi hızlı dönüş sürelerine dayalı olduğundan, iletişiminizin de çok hızlı olması gerekir.

Takımınızın geri bildirimlerinize yanıt vermesi için saatlerce bekleyemezsiniz, değil mi?

ClickUp ile bu bir sorun olmayacak!

ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliği, yorumları görevlere dönüştürmenize ve bunları bir takım üyesine atamanıza olanak tanır. ClickUp daha sonra bu yorumlar hakkında onları bilgilendirir ve hatta bildirimlerinde ve Ana Sayfalarında da gösterir. Görevi tamamladıklarında, gereksiz takipleri önlemek için yorumu çözüldü olarak işaretleyebilirler!

Oldukça ilginç, değil mi?

Ancak bunlar ClickUp'ın tüm özellikleri değildir.

Başarılı bir proje yönetimi için çok sayıda ek özellik elde edersiniz:

Hedefler: takım hedefleri oluşturun ve bunları her bir Agile proje için alt hedeflere bölün

: acil görevleri önceliklendirmenize ve öncelikli öğelerin listesini oluşturmanıza yardımcı olur Öncelikler: acil görevleri önceliklendirmenize ve öncelikli öğelerin listesini oluşturmanıza yardımcı olur

: proje ilerlemesini hızlı bir şekilde grafik olarak gösterir Gantt grafikleri: proje ilerlemesini hızlı bir şekilde grafik olarak gösterir

: görevlerinizi her zaman Bağımlılıklar: görevlerinizi her zaman proje planına göre doğru sırayla ele alın

: sprint retrospektif toplantılarında takımınızın performansını sergileyin Ayrıntılı raporlama: sprint retrospektif toplantılarında takımınızın performansını sergileyin

: müşterileri ve paydaşları proje alanınıza dahil etmek için Özel Erişim Hakları: müşterileri ve paydaşları proje alanınıza dahil etmek için

: hareket halindeyken işlerinizi yönetin Güçlü iOS ve Android mobil uygulamalar: hareket halindeyken işlerinizi yönetin

Sonuç

Scrum proje yönetimi zor gibi görünebilir, ancak doğru yazılımla zor olmak zorunda değil!

Verimliliğinizi anında artırmanıza ve karmaşık ürünleri kolayca oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yazılım projelerini mevcut en etkili araçla yönetmek istediğiniz için, ClickUp'a kaydolmanın tam zamanı.

Agile takım hedeflerinizi, Scrum törenlerinizi, Scrum panolarınızı ve ürün biriktirme öğelerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan her şey burada!