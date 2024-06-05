Scrum Takımları: Uzaktan Çalışan Takım Dinamiklerini Optimize Etme

Küresel çapta uzaktan çalışmaya geçişin ardından, takım dinamikleri hiç olmadığı kadar zorlu bir sınavdan geçiyor. Takım üyeleri coğrafi olarak farklı saat dilimlerine dağılmış durumda. Evlerinde, kuruluşların kontrol edemediği imkanlara ve dikkat dağıtıcı unsurlara sahip ortamlarda çalışıyorlar.

Bu, özellikle yalın scrum takımlarında büyük bir zorluk olabilir. Scrum çerçevesi, kendi kendini yöneten takımların işbirliği yapmasına, yenilikler üretmesine ve değişime uyum sağlamasına dayanır. Uygun dinamikler olmadan, uzaktan çalışan takımlar başarısız olmaya mahkumdur.

Bu blog yazısında, bunu nasıl önleyebileceğimizi öğreniyoruz.

Scrum Takımı nedir?

Scrum takımı, yazılım ürünlerini küçük artışlarla sunmak için birlikte çalışan, işlevler arası bir grup kişidir. Scrum takımı, her takım üyesinin belirli bir rolü olduğu ve hepsinin ortak bir hedef için çalıştığı bir spor takımına benzer.

Tipik bir çevik scrum takımı şöyledir:

Çapraz fonksiyonlu: Ürün sahibi, scrum ustası ve geliştirme ekibinin yanı sıra UI, UX, DevOps ve kalite uzmanlarını da içerir.

Küçük: Tipik bir scrum takımı on kişiden azdır. Takımlar, yönetilmesi kolay olacak kadar küçük, ancak her sprintte önemli işleri tamamlayabilecek kadar büyük olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ancak bazen, proje büyük olduğunda, birden fazla scrum takımının birlikte çalışma olasılığı da vardır. Ya da bir scrum takımı, özel becerilere sahip alt takımlara bölünebilir.

Kendi kendini organize etme: Scrum takımının üyeleri özerktir ve kendi kendini yönetir. Aralarında tartışabilir, fikir ayrılığına düşebilir ve çatışmaları çözebilirler.

Şeffaf: Scrum takımları plan yapmak için geçmiş verileri kullanır. Geri bildirimleri açık bir şekilde paylaşır ve ilerleme sağlamak için birlikte çalışır.

Aynı konumda: Geleneksel olarak, scrum takımları aynı konumda çalışırdı. Uzaktan çalışmanın popüler hale gelmesiyle, bu durum artık geçerli değildir, en azından gerçek dünyada. Ancak, bir birim olarak başarılı olmak için dijital bir işbirliği alanına ihtiyaçları vardır. Bu konuya blog yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.

Scrum Takımlarını Anlamak

Çevik Scrum felsefesi, yazılım geliştirme yöntemini temelden değiştirdi. Eski yöntemde, yazılım geliştirme projeleri yıllarca sürer ve artık geçerli olup olmadığına bakılmaksızın her zaman orijinal plana bağlı kalınırken, Scrum iş değerini, müşteri odaklılığı ve uyarlanabilirliği ön plana çıkarır. Ancak bu yolculuk kısa sürmedi.

Scrum'ın kısaltılmış tarihi

Scrum kavramı, Hirotaka Takeuchi ve Ikujiro Nonaka tarafından 1986 yılında Harvard Business Review derg isinde yayınlanan bir makalede ortaya çıktı. Yazarlar, etkili, hızlı hareket eden ve işlevler arası çevik takımlar ile rugby oyunu arasında paralellikler kurdular.

"Scrum" terimi, rugby sporundan alınmıştır ve takım üyelerinin oyunu yeniden başlatmak için birbirlerine sıkıca yapışarak oluşturdukları bir oyun pozisyonunu ifade eder.

Birkaç yıl sonra, Ken Schwaber ve Jeff Sutherland, yazılım geliştirme için resmi bir süreç olarak scrum'ı geliştirdiler ve 1995 yılında kamuoyuna sundular. Bu süreç daha sonra çevik geliştirmenin manifestosuna dönüştü.

Ken ve Jeff bu kılavuzu başlangıçta yazılım geliştirme için tasarlamış olsa da, Jeff o zamandan beri çeşitli sektörlerdeki ve fonksiyonlardaki takımların scrum felsefesini benimsemelerine yardımcı olmuştur.

Scrum takım yapısı

Bir scrum takımının üç önemli rolü vardır:

Ürün sahibi : Müşterinin sesi ve birikmiş işlerin sorumlusu

Scrum master : Takımın işi anlamasını, Scrum değerlerine saygı duymasını ve engelleri ortadan kaldırmasını sağlayan bir kolaylaştırıcı

Geliştirme takımı: Kod yazma, test etme, tasarım ve bir artışın geliştirilmesi için gerekli olan diğer tüm işlemlerden sorumlu grup

Bu blog yazısının ilerleyen bölümlerinde her bir rolü inceleyeceğiz.

Scrum takımının temel unsurları

Kendi kendini organize eden, işlevler arası gruplara ek olarak, Scrum takımlarında birkaç bileşen ve uygulama vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Scrum etkinlikleri: Sprint planlaması, günlük scrum toplantısı, geriye dönük değerlendirmeler vb. gibi çevik takımların katıldığı işbirliğine dayalı etkinlikler.

Çevik scrum terimleri: Sprint, epik, backlog vb. terimleri içeren, scrum takımı için ortak bir dil.

Artefaktlar: Üç anahtar scrum artefaktı, yani ürün biriktirme listesi, sprint biriktirme listesi ve ürün artışı.

Araçlar: Kanban'ı uygulamak, kullanıcı hikayelerini kaydetmek, ilerlemeyi izlemek vb. için ücretsiz proje yönetimi yazılımı.

Kullanım örnekleri geliştirmede scrum takımının rolü

Scrum felsefesi, kullanıcıya değer katan küçük artışlarla yazılım geliştirmektir. Özellikleri mantıklı artışlara ayırmak için scrum takımlarının müşteri kullanım örneklerini anlaması gerekir.

Bir sosyal medya uygulamasını örnek alalım. Kullanım senaryolarından biri müşterinin paylaşmak üzere resim yüklemesi ise, sprint içinde geliştirilecek özellikler kullanıcı hesabı > resim yükle > hashtag'ler > açıklama > yayınla olacaktır.

Öte yandan, kullanım senaryosu olmadan takım bunu dikey olarak bölebilir. Böylece bir sprint, kullanıcı profili > kullanıcı profil resmi > kullanıcı profil URL'si > kullanıcı doğrulanmış durumu > kullanıcı ipuçları kutusu gibi özellikleri içerebilir. Bu yöntemle uygulama yalnızca kullanıcı profili özelliklerine sahip olacak ve paylaşım özelliği başlatılana kadar kullanılamayacaktır.

Her iki yaklaşım da elbette çeviktir, ancak kullanım senaryosu, sprint'teki özelliklerin başlatıldığında kullanılabilir olmasını sağlar.

Ürün sahibi, scrum ustası ve geliştirme takımı birlikte kullanım örneklerini görevlere uyarlar.

Ürün sahibi, geliştirme ekibinin kullanıcının ihtiyaçlarını ve bunların işlevsel yazılıma nasıl dönüştürüleceğini anlamasını sağlar.

Scrum ustaları, verimli sprint planlaması için arka plandaki kullanıcı hikayelerini önceliklendirmeye ve düzenlemeye yardımcı olur.

Geliştirme takımı, kullanıcı geri bildirimlerini anlayacak ve süreç boyunca iyileştirmeler yapacak.

Kullanım örnekleri ile scrum takımları yazılım geliştirme sonuçlarını iyileştirir. Bu sadece başlangıç. Bir scrum takımının üyeleri, çevik yazılım geliştirmeyi başarılı kılmak için her gün çeşitli faaliyetler yapar. Bunların anahtarlarından bazıları şunlardır.

Scrum Takımındaki Roller

Bir scrum takımının üç temel rolü vardır: Ürün sahibi, scrum ustası ve geliştirme takımı. Bunların ne yapacağını ve bu scrum takım üyelerinin nasıl birlikte çalışacağını görelim.

1. Ürün sahibi

Ürün sahibi, bir grubun solisti gibidir, tonu ve yönü belirler. Paydaşlar ve geliştirme takımı arasındaki bağlantıdır. Anahtar sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Vizyonu tanımlama

Ürün sahibi, projenin hedeflerini ve vizyonunu belirler. Scrum çerçevesini kurarak herkesin aynı doğrultuda ilerlemesini ve başarının neye benzediğini bilmesini sağlar. İş hedeflerinden mühendislik faaliyetlerine kadar tüm süreci net bir şekilde ortaya koyar.

Ürün biriktirme listesinin sahibi olmak ve yönetmek

Ürün sahibi, bir nevi birikim sahibi de sayılabilir. Ürün birikiminden ve her sprint için strateji/hedeflere göre öğelerin önceliklendirilmesinden sorumludur.

Paydaş iletişimi

Ürün sahibi, iş takımının tek iletişim noktasıdır. Proje sponsoru/müşteri ile iletişim kurar ve düzenli raporlar sunar.

Geri bildirimleri değerlendirme

İyi scrum takımları açık bir şekilde geri bildirim verir ve alır. İş takımları ve proje sponsorları/müşteriler de bunu yapar. Ürün sahibinin rolü, geri bildirimleri toplamak, değerlendirmek, elemek ve eyleme geçirilmek üzere ifade etmektir.

2. Scrum ustası

Scrum ustası, grubun menajeri gibidir; grubun konserlere zamanında ulaşmasını ve performanslarını en iyi şekilde sergilemek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmasını sağlar.

Onlar insan ustaları değil, scrum ustalarıdır. Dolayısıyla, scrum ustası takımın yöneticisi değil, kolaylaştırıcısı ve koçudur. Scrum ustasının sorumlulukları şunlardır:

Scrum törenlerini kolaylaştırma

Scrum ustaları, takımın tüm scrum uygulamalarını takip etmesinden sorumludur. Planlama oturumlarının, günlük stand-up toplantılarının, incelemelerin ve geriye dönük değerlendirmelerin sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar.

Engelleri kaldırma

Scrum master, takımın yolculuğu boyunca karşılaştığı engelleri aşar. Bu engeller, geliştirme ekibi üyeleri arasındaki çatışmalardan gerekli otomasyon aracı için bütçe eksikliğine kadar her şey olabilir. Bir sorun varsa, scrum master'ı çağırın.

Koçluk ve destek

Scrum uygulamalarını tutarlı bir şekilde takip etmek için takımları sorumlu tutacak birine ihtiyaç vardır. Scrum ustaları, sürekli iyileştirme sağlamak için destek ve rehberlik sunarak takımın odaklanmasına yardımcı olur.

3. Geliştirme takımı

Geliştirme takımı, her biri kendi enstrümanını çalan ancak hepsi şarkıya katkıda bulunan bir grup üyeden oluşur.

Bir scrum geliştirme takımının en önemli özelliği, işlevler arası olması ve tasarım ve geliştirmeden test ve dağıtım aşamalarına kadar işin yapılması için gerekli tüm becerilere sahip olmasıdır. Geliştirme takımının ortak sorumlulukları şunlardır:

Ürün artışını sunma

Temel düzeyde, geliştirme takımı her sprint için işlevsel, değerli ürün artışları oluşturmaktan sorumludur. Kullanıcı hikayesini fikirden planlama, tasarım, geliştirme, test ve dağıtım aşamalarına taşıyarak bir özelliğe dönüştürürler.

Kendi kendini organize etme

Scrum takım üyeleri özerktir ve yüksek bir sahiplik duygusuna sahiptir. "Kendi kendini organize eden" derken, geliştirme takımının işlerini en iyi şekilde nasıl yapacağına, kimin ne yapacağına, kimin kime yardım edeceğine ve görevlerin nasıl yerine getirileceğine toplu olarak karar verdiğini kastediyoruz.

Sürekli iyileştirme

Geliştirme takımı, ürünün ayrıntılarıyla ilgilenir. Bu nedenle, eksiklikleri belirleme ve sürekli iyileştirmeyi ayrıntılı bir şekilde mümkün kılma gücüne sahiptir. Her sprintten sonra, geliştirme takımı daha etkili olma ve davranışlarını buna göre ayarlama konusunda değerlendirme yapar.

Scrum en iyi tanımlanmış çerçevelerden biri olsa da, bir takımı yönetmek kolay değildir. Bu, aşağıda ele alacağımız zorlukları da beraberinde getirir.

Scrum Takım Yönetiminde Sık Karşılaşılan Zorluklar

Scrum takım yönetimindeki zorluklar teknolojik, yönetimsel, kültürel veya süreç odaklı olabilir. Bunlardan birkaç yaygın örneğe bakalım.

Rol netliğinin olmaması: Bir takım yalın ve işlevler arası olduğunda, sorumluluklar çakışabilir. Örneğin, bir UX tasarımcısı ve ön uç geliştiricisi çakışan görevleri yerine getirebilir. İkisini ayıran çizgi net bir şekilde görünmediğinde gereksiz karışıklık ve çatışmalar ortaya çıkabilir.

Çözüm: Bu zorluk, net rol tanımları, iletişim ve görev yönetimi ile aşılabilir.

İş perspektifinin eksikliği: Ürün sahibi, geliştirme takımına iş perspektifini sağlar. Ancak, iş birimi bazen ürün sahiplerini bilgilendirmeyerek yazılım geliştirme takımlarını gölgede bırakabilir.

Çözüm: Ürün sahibi, sahiplik bilinciyle bu sorunu ele almalıdır. Anket formları veya keşif konuşmaları gibi araçlar yardımcı olabilir.

Sprint planlaması: İyi bir sprint planlaması, çabayı tahmin etmeyi ve öngörmeyi içerir. Ancak, scrum takımları görevleri fazla taahhüt etmek veya hafife almakla mücadele ederler, bu da işlerin yarım kalmasına veya tükenmişliğe yol açar.

Çözüm: Bu zorluğun üstesinden gelmek için doğru ve yüksek kaliteli veriler gereklidir.

Eski uygulamalara geri dönme: Geleneksel bir yazılım geliştirme takımı scrum'ı benimsediğinde, her zaman eski uygulamalara geri dönme veya çevik etkinlikleri yüzeysel olarak gerçekleştirme riskiyle karşı karşıya kalır.

Çözüm: Bu zorluğun üstesinden gelmek için takımlar değişim yönetimi ve eğitime yatırım yapmalıdır. Bu tek seferlik bir geçiş değil, sürekli bir öğrenme çabasıdır.

Etkisiz iletişim: Scrum takımları iletişimle gelişir. Takım üyeleri birbirleriyle gerçek zamanlı ve bağlam içinde konuşmalıdır.

Çözüm: Bunu sağlamak için iyi bir iletişim/işbirliği platformu gereklidir.

Sürekli değişen öncelikler: Uyarlanabilirlik, bir Scrum takımının temel özelliğidir. Ancak, sürekli değişen öncelikler sinir bozucu olabilir. Verimliliği koruyarak ve projenin kapsamından veya teslim tarihlerinden ödün vermeden bu değişikliklere uyum sağlamak, son derece esnek ve dayanıklı bir takım dinamiği gerektirir.

Çözüm: İş takımlarıyla değişiklikleri yönetebilirsiniz. Ancak erken aşamadaki bir startup için çalışıyorsanız, denemeler yapacaksınız ve değişiklikler kaçınılmaz olacaktır. Bu zorluğun üstesinden daha yakın işbirliği ile gelebilirsiniz.

Scrum Takımlarını Başarıyla Yönetme

Başarılı bir scrum takımı, çevik proje yönetimine yardımcı olacak araçlara ve süreçlere ihtiyaç duyar. ClickUp'ın çevik proje yönetimi yazılımı tam da bu amaç için tasarlanmıştır. ClickUp'ı yukarıda tartışılan her zorluğun üstesinden gelmek için nasıl kullanabileceğinizi görelim.

Görev yönetimi ile rol netliği

Çevik olmak için, scrum takımlarının rollerinin net olması gerekir. İyi bir görev yönetimi aracı bu konuda çok yardımcı olabilir.

ClickUp görevlerini kullanın ve sprint'i yönetmek için bir scrum panosu oluşturun.

Takım tarafından yapılması gereken her şeyi açıkça özetleyin — özellikleri/kullanıcı hikayelerini küçük, yönetilebilir görevlere bölün

Kullanıcıları atayın ve öncelikleri ayarlayın

Gerekirse, bireyler tarafından tamamlanacak daha küçük faaliyetler için alt görevler oluşturun

Kabul standartları için kontrol listelerini kullanın

Sorunları/endişeleri tartışmak için yorum özelliğinden yararlanın ( ClickUp Sohbet görünümü , tüm konuşmalar için harika bir tek durak noktasıdır!

Yanıtları eylem öğelerine dönüştürün ve bunları işaretleyin

Özel durumları kullanarak scrum iş akışı aşamalarını izleyin ve işaretleyin

Birden fazla kanalda takım üyeleriyle bağlantı kurmak için ClickUp sohbet görünümünü kullanın

ClickUp Formları ile iş perspektifi

Ürün sahibinin rolü, çevik takım kadar iş paydaşlarını yönetmekle de ilgilidir. Bu, ürün sahiplerinin proje sponsoru/müşterisiyle net bir şekilde iletişim kurmak için araçlara ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.

ClickUp Formları, meşgul iş paydaşlarına odaklanmış sorular sorarak bilgi toplama sürecini kolaylaştırır. İleride ihtiyaç duyulabilecek konuşmalar için bağlamı oluşturur.

ClickUp Beyaz Tahtalar, önemli noktaları tekrar tekrar yakalarken serbest beyin fırtınası oturumları ve keşifler yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp ile takımınızın fikirlerini koordineli eylemlere dönüştürün — hepsi tek bir Beyaz Tahta'da

Kaliteli verilerle kolaylaştırılmış sprint planlaması

ClickUp'ın proje yönetimi aracı, herhangi bir sprintin üretebileceği olağanüstü veri hacmini en iyi şekilde kullanmak için tasarlanmıştır.

Çalışanlarınız hakkında daha fazla bilgi edinin: Zaman tahminleri ekleyin ve her görev için harcanan zamanı izleyin. İş Yükü görünümünü kullanarak her bir geliştirme takımı üyesinin kullanılabilirliğini ve verimliliğini görün, böylece kaynakları uygun şekilde dağıtabilirsiniz.

Zaman çizelgelerini yönetin: Gantt grafiği görünümünü kullanarak projenizin zaman içindeki ilerleyişini görselleştirin. Bağımlılıkları gözlemleyin ve buna göre planlar yapın. Görevleri zaman çizelgesine sürükleyip bırakarak son teslim tarihlerini ayarlayın.

Verilerden yararlanın: ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak haftalık tamamlanan görevler, öncelikler, proje durumu vb. gibi topladığınız çeşitli verileri bir araya getirin.

ClickUp İş yükü görünümüyle iş yükünü yönetme

Doğru kaynaklarla Scrum'a sadık kalın

Takımlarınızın Scrum yolundan sapmasını önlemek çaba gerektirir. ClickUp bunu sağlamak için bazı değişiklik yönetimi araçları sunar.

ClickUp Belgeleri ile en iyi uygulamaları belgelendirin. Proje şartnamesini, kontrol listelerini vb. yazın ve kolay erişim için tüm takımla paylaşın.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takımları daha bütünsel bir şekilde scrum uygulamasına yönlendirin. Düzenli standup toplantıları yapmak veya ayrıntılı kullanıcı hikayeleri yazmak gibi scrum ile ilgili hedefler belirleyin.

ClickUp Otomasyonları ile standart süreçleri otomatikleştirin. Bir adım tamamlandığında durumu değiştirmek veya bir görev geciktiğinde scrum master'ı bilgilendirmek için basit "eğer-bu-o-ise" iş akışları oluşturun.

Özel otomasyonlar oluşturarak zaman kazanın ve verimliliği artırın

Scrum/çevik takım yönetimine yeniyseniz, platformda bulunan scrum şablonlarından herhangi birini kullanın. Özellikle, uçtan uca çevik proje yönetimini destekleyen ClickUp çevik scrum yönetim şablonu.

Etkisiz iletişim ve değişen önceliklerin yarattığı zorluklar, daha iyi iletişim ile en iyi şekilde çözülür. Bu konuyu bir sonraki bölümde ele alacağız.

Scrum Takımlarında Etkili İletişim ve İşbirliği

Birbiriyle iletişim kurmayan bir takım başarılı olamaz. Uzaktan çalışan takımlar, etkili bir şekilde işbirliği yapmak için ihtiyaç duydukları her şeye ihtiyaç duyar. ClickUp'ın işbirliği özellikleri bu düşünceyle tasarlanmıştır.

ClickUp ile yazın ve paylaşın

Takımınız eşzamansız çalışıyorsa, yazılı iletişim kurmanın yollarına ihtiyaç duyar. E-postalar bu amaç için sıkıcı olabilir. Süreçleri, standartları, etkinlikleri vb. yazmak için ClickUp Belgeleri'ni deneyin. Ayrıca toplantı tutanaklarını yazabilir ve şeffaflık için tüm paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

Daha da iyisi ne mi? ClickUp AI'yı kullanarak yazdıklarınızı düzeltin ve özetleyin. Artık "yazar olmama" endişesi yaşamayın!

ClickUp AI ile toplantı notlarınızı özetleyin

Birlikte düşünün

Scrum takımları işlerini tartışmak, beyin fırtınası yapmak ve planlamak için çok zaman harcar. Bu, işbirliğine dayalı bir çalışma alanı gerektirir. ClickUp Zihin Haritaları, iş akışlarını haritalandırmanıza, bağlantılar kurmanıza ve görevleri doğrudan oradan yönetmenize olanak tanır!

Belgeleri düzenlemeyi tercih ediyorsanız, ClickUp Belgeleri'ni takım olarak gerçek zamanlı olarak düzenleyin. ClickUp İşbirliği Algılama özelliği ile kimlerin çevrimiçi olduğunu görün ve onları anında belgeye davet edin.

Bildirimleri almaya devam edin

Kanban panoları gibi scrum araçlarını kullanarak ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görsel olarak izleyin. Tercihlerinize göre e-posta, mobil uygulama, masaüstü uygulaması veya tarayıcı üzerinden bildirimleri özelleştirin.

Çevik bir kültür oluşturun

Kuruluş kültürünüzün çevik yazılım geliştirme için ideal olduğundan emin olun. Takım üyelerinin yargılanma korkusu olmadan fikirlerini, geri bildirimlerini ve endişelerini rahatça paylaşabilecekleri bir ortam yaratın. Takım üyelerinin uzmanlıklarını, geçmiş projelerden öğrendiklerini veya kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri düzenli bilgi paylaşım oturumları düzenleyin.

Proje Yönetiminde Scrum Takımının Rolü

Scrum takımında "proje yöneticisi" rolü yoktur (ancak olabilir). Özerk, kendi kendini organize eden takımların kendilerini yönetmeleri beklenir. Ancak, scrum proje yönetimi aşağıdaki alanlarda biraz yardıma ihtiyaç duyabilir

Scrum takımları özerkliği ve şeffaflığı sever; onları yönetmek ise güven ve işbirliğine dayalı bir kültür gerektirir

Scrum takımları işbirliği yapmalıdır; verimli tartışmaları kolaylaştırmak için ürün sahibi/scrum ustasına ihtiyaç duyarlar

Sprintlerde çalışmak, karmaşık ürünleri küçük, yönetilebilir görevlere bölme becerisi gerektirir

En önemlisi, yazılım geliştirme, scrum'da son kullanıcının ihtiyaçları ve beklentileriyle yakından uyumludur. Bu, iş ve mühendislik arasında yakın işbirliği gerektirir. Neyse ki, iki özel faktör bunu kolaylaştırır.

Scrum'da kullanıcı hikayeleri

Kullanıcı hikayeleri, kullanıcının bakış açısından bir özelliğin kısa ve basit açıklamalarıdır ve takımın müşteriye değer sunmaya odaklanmasına yardımcı olur. Her sprintte, scrum takımları birden fazla kullanıcı hikayesi üzerinde çalışır.

Scrum takımı aşağıdakiler için işbirliği yapar:

Kullanıcı hikayelerini görevlere ayırın

Her görev için zaman tahmini yapın

Sprintlere planlayın

İşi gerçekleştirin

İş analistleri

Scrum takımından bahsederken, genellikle iş analistinin rolünden bahsetmeyiz. Scrum sürecinde iş analistlerinin yerinin nerede olduğu konusunda farklı görüşler olsa da, rolleri daha nettir.

İş analisti rolünün bulunduğu bir scrum takımında, iş analistleri iş ihtiyaçlarını anlamaya yardımcı olur, bunları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürür ve geliştirilen çözümlerin gereksinimleri karşıladığından emin olur. İş analistlerinin rolü şunları içerir:

Gereksinimleri toplama

Kullanıcı hikayelerini iyileştirme

Backlog'daki öğelere öncelik verme

İnceleme toplantılarını planlama ve yürütme

Ürün geliştirmenin iş hedefleri ve müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamak

Artık bir scrum takımını yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz, son adıma geçelim: Sonuçları ölçme.

Scrum Takımları için Performans Göstergeleri

İşlerin iyi gittiğini anlamak için verimlilik, etkinlik ve iş değerini ölçen doğru metriklere ihtiyacınız vardır. İşte scrum takımları için en popüler anahtar performans göstergelerinden bazıları.

Geliştirme hızı

Bir takımın sprint sırasında tamamladığı iş miktarı, genellikle hikaye puanları veya saatlerle ifade edilir. Geliştirme hızı, verimliliği ölçmenin başka bir yoludur.

Burnup/burndown

Sprint sırasında, burn-up tamamlanan işleri izler ve kalan işleri burn-down eder. Scrum takımları, sprintler, epikler veya birden fazla sprint içeren sürümler için burnup/burndown grafiklerini kullanır.

Teslim süresi ve döngü süresi

Hem teslim süresi hem de döngü süresi, tamamlanma süresini ölçer. Teslim süresi, talebin yapıldığı andan teslimatın yapıldığı ana kadar geçen süredir. Döngü süresi ise işin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süredir.

Kümülatif Akış Diyagramı

Kümülatif akış diyagramı, geliştirme sürecinin farklı aşamalarındaki görevlerin durumunu görselleştirir. Proje yöneticileri bunu, darboğazları ve akış verimliliğini belirlemek için kullanır.

Hata yoğunluğu

Bu, teslim edilen iş birimi başına bulunan kusurların sayısını ifade eden bir kalite ölçütüdür.

Kaçan kusurlar

Bu da bir kalite ölçütüdür, ancak daha ciddi bir ölçüttür. Kaçan kusurlar, müşteriye ulaşan hata sayısını izleyerek kalite güvence sürecinin etkinliği hakkında bilgi sağlar.

Kullanıcı/kullanım metrikleri

Oluşturduğunuz ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler gibi çeşitli kullanıcı/kullanım metriklerini ölçebilirsiniz:

Yeni kullanıcı sayısı

Web sitesi/uygulamada geçirilen süre

Belirli bir özelliği kullanmak için harcanan zaman

Bir kullanıcı yolculuğunu tamamlayan kullanıcılar (satın alma gibi)

CSAT veya NPS puanları

ClickUp ile Scrum Takımlarını Etkili Bir Şekilde Yönetin

Çevik scrum takımları, yazılım geliştirmenin kalbinde yer alır. Kurallar, süreçler ve çerçevelerin ötesinde, scrum insanlarla, onların birlikte çalışmasıyla ve birlikte yarattıkları değerle ilgilidir.

Dünya giderek dijitalleşirken, dünyanın dört bir yanındaki her türlü kuruluş büyük ve karmaşık uygulamalar geliştirecektir. Bu da esneklik, uyarlanabilirlik ve otomasyona daha fazla önem verilmesini gerektirecektir.

İnsan takımlarıyla birlikte çalışan ve verimlilik için yapay zekayı kullanan botlar görmek şaşırtıcı olmayacaktır. İnsan + yapay zeka takımını yönetmek için yeni yöntemler ve araçlar gerekecektir.

ClickUp uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Çok çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için son derece esnektir. İnşaat yönetiminden mobil geliştirmeye kadar, çevik scrum takımları ClickUp'ı kullanır ve istedikleri gibi özelleştirir.

ClickUp ile scrum takımlarınızı nasıl yönetebileceğinizi görün.

Scrum Takımları hakkında SSS

1. Bir scrum takımı nedir?

Scrum takımı, yazılım ürünlerini küçük artışlarla teslim etmek için birlikte çalışan, küçük, işlevler arası bir grup kişidir. Scrum ilk olarak yazılımda uygulanmış olsa da, felsefesi herhangi bir projeye uygulanabilir.

2. Scrum takımının üyeleri kimlerdir?

Bir scrum takımı, bir ürün sahibi, bir scrum ustası ve geliştirme takımından oluşur.

Ürün sahibi: Paydaşlar ve geliştirme takımı arasındaki irtibat kişisi

Scrum ustası: Takımın kolaylaştırıcısı ve koçu

Geliştirme takımı: Tasarım ve geliştirmeden test ve dağıtım aşamalarına kadar işi yapmak için gerekli becerilere sahip, işlevler arası bir takım

3. Scrum ne anlama gelir?

Scrum kelimesi bir kısaltma veya akronim değildir. Rugby sporundan alınmış bir terimdir ve takım üyelerinin oyunu yeniden başlatmak için birbirlerine sıkıca yapışarak oluşturdukları bir oyun pozisyonunu ifade eder.