herkesin Bilmesi Gereken 50 Agile Scrum Terimi (Ayrıntılı Sözlük)

Agile, henüz 20 yılına basmış olsa da, yazılım geliştirme dünyasında büyük bir etki yarattı.

Kanıt mı istiyorsunuz?

Bugün, tüm geliştiricilerin %86'sı işlerinde Agile yöntemini kullanıyor!

Milyonlarca ofis ve sanal takım Agile kullandığından, Agile yıllar içinde gelişerek birçok Agile ilkesi, metodolojisi ve uygulaması ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, Agile takımları tüm bu ilke ve uygulamaları yönetmek için kendi Agile terminolojilerini oluşturdular.

Ve yazılım geliştirmede hiçbir şey kolay olmadığından, bu kelimeler bazen tamamen başka bir dilden gelmiş gibi gelebilir!

Ancak endişelenmeyin.

Bu Agile sözlükte, bu yazılım geliştirme metodolojisini anlamanıza yardımcı olacak 50 anahtar Agile terimini açıklıyoruz.

Şimdi bu Agile terminoloji sözlüğünü inceleyelim, olur mu?

A-E: Kabul Kriterleri'nden Epic'e

1. Kabul Kriterleri

Tanım

Kabul kriterleri, yazılımın müşteri veya paydaş tarafından kabul edilmesi için karşılaması gereken bir dizi koşuldur .

Peki bu koşullar nasıl belirlenir?

Her şey ürün sahibine bağlıdır. Özelliğin kullanıcıların istediği şeyi yapıp yapmadığını ( kullanıcı hikayesi) belirlemeleri gerekir.

Eş anlamlılar

Müşteri kabul etti

Tamamlandı Tanımı (DoD)

2. Kabul Testi

Tanım

Kabul testi, bir yazılım özelliğinin düzgün çalıştığını ve kabul kriterlerini karşıladığını garanti eder. Genellikle yazılım geliştirildikten sonra çalıştırılır.

Eş anlamlılar

Kullanıcı testi, fonksiyonel test

3. Agile manifestosu

Tanım

Agile Manifesto, Agile çerçevesine rehberlik eden 12 Agile ilkesini özetleyen bir belged ir .

Her Agile metodolojisi, Agile Manifestosu'nda belirtilen ilke ve uygulamaları sıkı bir şekilde takip eder.

Eş anlamlılar

Yok

4. Agile pazarlama

Tanım

Agile uygulamalarından ve değerlerinden büyük ölçüde yararlanan bir pazarlama tekniğidir. Agile pazarlama uzmanları, takımlarının çok kısa bir dönemde yüksek değerli projeleri tamamlayabilmesi için sprintler halinde çalışır.

Her sprintten sonra, projeleri ne kadar başarılı olduğunu ölçerler ve bir sonraki sprintte performanslarını iyileştirmek için hangi değişiklikleri yapabileceklerini belirlerler.

Agile pazarlama, pazarlama takımınızın günümüzün hızla değişen pazarlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesi için de harika bir yoldur.

Eş anlamlılar

Yok

5. Agile Zihniyet

Tanım

Çevik zihniyet, bir Çevik veya Scrum takımının işine karşı sahip olması gereken bir dizi tutumdur.

Bu tutumlar, aşağıdakiler gibi Agile değerlerinden ve ilkelerinden esinlenmiştir:

Saygı

İşbirliği

Sürekli iyileştirme

Değer sunmaya odaklanın

Agile zihniyetini nasıl geliştirebilirsiniz?

Bir Agile uygulayıcısı veya Agile koçu, takımınızın Agile'ı benimsemesine yardımcı olabilir.

Eş anlamlılar

Yok

6. Agile İlkesi

Tanım

Agile ilkesi, takımların Agile'ı anlamasına ve benimsemesine yardımcı olan yol gösterici bir uygulamadır .

Müşteri memnuniyeti, yazılım geliştirme hızının artırılması ve esneklik etrafında dönen 12 Agile ilkesi vardır.

12 Agile ilkesinin tümüne daha yakından bakın.

Eş anlamlılar

Yok

7. Agile Sürüm Treni

Tanım

Agile Release Train, büyük kurumsal ölçekli projeleri ele almak için kullanılan birden fazla Agile yazılım geliştirme takımının bir kombinasyonudur.

Bunu mega Scrum takımı olarak düşünün!

Ortalama olarak, projenin farklı bölümlerinde birlikte çalışan 50-125 takım üyesinden oluşur. Scrum takımı gibi, Agile Release Train de yinelemeler adı verilen kısa süreli patlamalar halinde çalışır.

Ancak, bunların yinelemeleri (program artışları olarak adlandırılır) normal bir yinelemenin 5 katı uzunluğundadır!

Bunlar, Ölçeklendirilmiş Agile Çerçevesi'nin önemli bir parçasıdır.

Eş anlamlılar

ART

8. Agile Yazılım Geliştirme

Tanım

Agile Yazılım Geliştirme, geliştiricilerin sadece birkaç hafta içinde çalışan bir yazılım modeli oluşturmalarını sağlayan bir proje yönetimi tekniğidir

Bir dakika, bu çok hızlı değil mi? Bu nasıl mümkün olabilir?

Bir Agile takımı, projesini yinelemeler veya sprintler olarak adlandırılan daha küçük geliştirme döngülerine ayırır.

İterasyonun sonunda, Agile takımı sadece temel özelliklere sahip çalışan yazılım sunabilir. Kullanıcılar geri bildirim ve önerilerini verir ve Agile takımı bunları gelecekteki iterasyonlara dahil eder, tıpkı bizim gibi!

Bu döngü, müşterilerinizi memnun edecek nihai yazılımı oluşturana kadar devam eder.

Yıllar içinde, Scrum, Kanban, Lean ve XP gibi farklı çerçevelere ve metodolojilere ayrılmıştır .

Bazıları kahvaltıda mısır gevreği tercih ederken, diğerleri pastırma ve yumurta sever gibi, farklı takımlar da Agile çerçevesi konusunda farklı zevklere sahiptir!

Agile'ın çeşitli türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Buraya tıklayın.

Ayrıca, Agile'ın yazılım geliştirmenin yanı sıra birçok alanda nasıl uygulanabileceğini görmek için bu videoyu izleyin:

Eş anlamlılar

Çevik Yazılım Yönetimi, Çevik proje yönetimi, Çevik metodoloji, Çevik yöntem, Çevik yaklaşım, Çevik yol

9. Agile dönüşüm

Tanım

Agile dönüşüm, tüm organizasyonunuzu Agile zihniyetineuyum sağlamak için geçiş sürecidir.

Bu, yenilikçiliği ve esnekliği destekleyen bir çalışma ortamı yaratmayı içerir. Ayrıca, proje ekibinizin işlevler arası (farklı beceri setlerine sahip üyelerden oluşan) olmasını sağlar.

Not: Agile dönüşüm takımınıza Agile yazılım geliştirme metodolojilerini öğretmek anlamına gelmez.

Eş anlamlılar

Yok

10. Backlog

Tanım

Kullanıcı tarafından talep edilen yeni ürün özellikleri, güncellemeler, hata düzeltmeleri vb. içeren bir listedir.

Her yinelemenin başında, ürün sahibi takımın hangi birikmiş iş öğeleri üzerinde çalışması gerektiğini belirler. Her yinelemeden sonra, birikmiş işler kullanıcı önerileri ve yeni özelliklerle düzenli olarak güncellenir.

Eş anlamlılar

Ürün backlog, sprint backlog

11. Backlog İyileştirme

Tanım

Bu, Scrum takımının bir sonraki sprint veya yineleme için hazır olduğundan emin olmak için backlog'u düzenlediği bir Scrum toplantısı dır. Diğer bir deyişle, bahar temizliği gibidir... ama Scrum takımları için!

Normalde sprintin sonunda yapılır.

Takım bu toplantı sırasında şunları yapacaktır:

Gereksiz kullanıcı hikayelerini kaldırır

Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı yeni kullanıcı hikayeleri oluşturur

Bir sonraki sprintte dahil edilmesi gereken özelliklere öncelik verir

Eş anlamlılar

Backlog düzenleme

12. Darboğaz

Tanım

Darboğazlar, geliştirme sürecini tamamen yavaşlatabilecek sorunlardır.

Açıklayalım:

Bir sprint görevi, geliştirme süreci boyunca "Yapılacak", "İlerleme" ve "İnceleme" gibi birden fazla aşamadan geçer. Bir darboğaz, proje görevlerinde trafik sıkışıklığı gibi çok fazla görev bir aşamada takıldığında ortaya çıkar!

Sonuç olarak, proje ş akışı yavaşlar, bu da hızlı bir Agile süreçte istemediğiniz bir durumdur!

Kimse trafik sıkışıklığını sevmez, değil mi?

Bu nedenle, Agile takımlar genellikle bunun olmasını önlemek için Kanban panosu kullanır.

Eş anlamlılar

Engel, engelleyici faktör

13. Burndown Grafiği

Tanım

Burndown grafiği, Agile proje yöneticilerinin aşağıdakileri izlemesine yardımcı olan önemli bir grafiktir:

Projede kalan iş miktarı

İşin tamamlanması için kalan süre

X ekseni sprintte kalan süreyi, y ekseni görevlerin sayısını temsil eder.

ClickUp gibi bir Agile proje yönetimi aracı, takımınız aynı hızda çalışırsa projenin ilerlemesinin nasıl olacağını gösteren bir tahmini ilerleme çizgisi sağlayabilir.

Eş anlamlılar

Sürüm burndown grafiği, sprint burndown grafiği

14. Burnup Grafiği

Tanım

Burnup grafiği, proje yöneticilerinin aşağıdakileri görselleştirmelerine yardımcı olan önemli bir grafiktir:

Scrum takımının sprintte tamamladığı işler

Projedeki toplam iş miktarı

x ekseni sprintte kalan süreyi, y ekseni ise iş miktarını ( hikaye puanları ) temsil eder.

Burada yeşil çizgi, Scrum takımının şu ana kadar tamamladığı işi, gri çizgi ise yapılacak işi temsil eder.

Eş anlamlılar

Yok

15. Sürekli Entegrasyon (CI)

Tanım

Sürekli entegrasyon, geliştiricilerin kodlarını ana sisteme sürekli olarak ekledikleri bir Agile uygulamasıdır.

Nasıl işliyor?

Geliştirme uzmanları bir özellik üzerinde bağımsız olarak çalışır. Bir özellik tamamlandığında, test edilerek hatalar aranır.

Otomatik testten geçtikten sonra nihai yazılıma eklenir.

Eş anlamlılar

Sürekli teslimat, CI

16. Günlük Scrum

Tanım

Genellikle Scrum ustası tarafından düzenlenen günlük toplantı. Her sabah, Scrum takımı 15 dakika boyunca bir araya gelerek günün planlarını tartışır.

Her üye aşağıdaki konularda kısaca bilgi vermektedir:

Bugün yapılacak planlar

Dün yapılanlar

Karşılaştıkları sorunlar

Scrum ustası, Scrum takımının karşılaşabileceği tüm engelleri çözmek için adım atar.

Not: Scrum takım üyeleri, bu Scrum toplantısının tüm süresi boyunca ayakta durmalıdır.

Evet, Keanu!

Bu kısa Scrum toplantısı sırasında takımın odaklanmasını ve uyanık kalmasını sağlar .

Eş anlamlılar

Günlük standup, Günlük Scrum toplantısı

17. DSDM (Dinamik sistem geliştirme yöntemi)

Tanım

Baştan sona tüm projeye odaklanan, iş odaklı bir Agile çerçevesi. DSDM'nin temel inancı, Agile projesinde yapılan işin şirketin stratejisiyle uyumlu olması gerektiğidir.

Eş anlamlılar

Yok

18. Epikler

Tanım

Epik, daha küçük kullanıcı hikayelerine bölünebilen büyük bir fikir veya özelliktir. Yüzüklerin Efendisi gibi büyük 'epikler'in 3 kitaba bölünmesi gibi.

Örnek: "Mobil UI'yi iyileştir" adlı bir epik, 3 kullanıcı hikayesinden oluşabilir: "Mobil Alışveriş Sepeti Ekle", "Hızı Optimize Et" ve "Tutarlı Yazı Tipi".

Her kullanıcı hikayesi, sırayla yönetilebilir görevlere bölünebilir.

ClickUp'ta bir epik şöyle görünür:

Boyutları nedeniyle epikler birden fazla yineleme ile teslim edilir.

Eş anlamlılar

Epic hikayeleri

F-J: Gantt Grafikten İterasyona

19. Gantt Grafiği

Tanım

Proje zaman çizelgesi içindeki görevlerin sırasını görselleştiren yatay çubuk grafik. Her görevin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi vardır, böylece takımınız son teslim tarihlerini geçmez.

Gantt grafiğini kullanarak hangi görevlerin birbirine bağımlı olduğunu görebilirsiniz.

*Gantt Grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin!

Eş anlamlılar

Proje zaman çizelgesi

20. Engel

Tanım

Agile takımının verimliliğini azaltan veya bir Agile projesini tamamlamasını engelleyen engeller.

Örneğin:

İletişim sorunları, işyerinde dikkat dağınıklığı, takım gezisi sonrası akşamdan kalma 😉 vb.

Bir Scrum toplantısı sırasında, takımın karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırmak Scrum ustasının sorumluluğundadır, bu engellerin giderilmesi için akşamdan kalma tedavisi uygulamak gerekse bile!

Eş anlamlılar

Engeller, sorunlar

21. İterasyon

Tanım

Agile takımının çalışan bir yazılım geliştirmesi gereken zaman dilimi . İterasyon, Kanban ve Scrum takımları için genellikle 2-4 hafta sürer.

Eş anlamlılar

Sprint, zaman kutusu

K-O: Kanban'dan Lean'e

22. Kanban

Tanım

Bu, son derece görsel bir Agile çerçevesidir.

Scrum'da olduğu gibi sabit ve planlanmış yinelemelerle çalışmak yerine, Kanban takımları öncelikli görevler geldiğinde bunlara odaklanır. Kanban'ın hedefi, herhangi bir darboğaz olmadan sürekli bir iş akışı sağlamaktır.

Bunu nasıl yapacaklar?

Takımlar, aynı anda üzerinde çalışılabilecek görevlerin sayısına bir sınır ekler (WIP sınırı olarak bilinir), böylece takım çoklu görev yapmaz ve verimlilik düşmez.

Takımınızın verimliliğini artırmayı mı planlıyorsunuz? Buraya tıklayın ClickUp'ın Kanban proje yönetimini kurmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Eş anlamlılar

Yok

23. Kanban panosu

Tanım

Kanban panosu, proje içindeki tüm işleri görselleştirir.

Bu, 3-4 sütuna bölünmüş fiziksel veya görsel bir mantar panodur.

Kanban panosundaki her sütun, görevin durumunu "Yapılacak", "İlerleme" ve "Tamamlandı" aralığında gösterir.

Kanban'da, her bir görev yapışkan not veya kart olarak görselleştirilir. Bir takım üyesi bir görevi her tamamladığında, kart şu şekilde ilgili sütuna taşınır:

Harika, değil mi? Burada 20 örnek daha görebilirsiniz.

Eş anlamlılar

Görev panosu, beyaz tahta, mantar pano

24. Yalın

Tanım

Geliştirme sürecini optimize eden bir ilke ve uygulama seti. 50'li yıllarda Toyota tarafından tanıtılan yalın üretim yaklaşımından esinlenmiştir.

Özel makalelerimizde Yalın proje yönetimi ve Yalın ilkeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Eş anlamlılar

Yalın yazılım geliştirme

P-T: Ürün biriktirme listesinden Görev panosuna

25. Ürün biriktirme listesi

Tanım

Ürün biriktirme listesi, Scrum terminolojisinde kullanıcının ihtiyaç duyduğu yeni özellikler, güncellemeler, hata düzeltmeleri vb. öğelerin listesini ifade eder. Ürün sahibi, ürün biriktirme listesindeki öğelerin önceliklerini belirlemekten sorumludur. Her yinelemenin başında, takımın üzerinde çalışması gereken her ürün biriktirme listesi öğesini belirler.

Bu ürün biriktirme araçlarına göz atın!

Eş anlamlılar

Backlog

26. Ürün yöneticisi

Tanım

Ürün yöneticisi, Agile takımına geliştirme sürecinin başından sonuna kadar yardımcı olur.

Başlıca sorumlulukları şunlardır:

geliştirme sürecindeki sorunlarla başa çıkma

takımın proje teslim tarihlerine uymasını sağlamak

satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi şirketin diğer departmanlarıyla işbirliği yapmak

Not: Ürün yöneticisi ve Ürün sahibi, birbirinin yerine kullanılabilen Agile terimleri değildir.

Ürün yöneticilerinin ClickUp'ı nasıl kullandığını öğrenin.

Eş anlamlılar

Proje yöneticisi

27. Ürün sahibi

Tanım

Bunlar, bir Agile veya Scrum takımının anahtar üyeleridir.

Nihai yazılımın vizyonunu ve özelliklerini belirlerler, ancak özellikler keyfi olarak seçilmez!

Müşterinin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini dikkatle anlar ve bu öğeleri ürün biriktirme listesine ekler .

Ama hepsi bu kadar değil!

Ayrıca müşterilerden geri bildirim alır ve bunları geliştirme takımına iletir.

Eş anlamlılar

Yok

28. Yeniden yapılandırma

Tanım

Refactoring, aşırı programlama uygulamasıdır.

Burada Agile yazılım geliştirme takımları kodu şu şekilde "temizler":

Gereksiz kod parçalarını kaldırma

Gereksiz fonksiyonları düzenleyin

Sonuç, herhangi bir geliştirici tarafından anlaşılabilecek daha basit bir koddur.

Not: Refactoring, kodun işleyişini değiştirmez; sadece iç yapısını ve mimarisini iyileştirir.

Eş anlamlılar

Yeniden yapılandırma

29. Sürüm planı

Tanım

Bir sürüm planı, bir sonraki sürüme dahil edilecek tüm özellikleri ve tahmini sürüm tarihini gösterir.

Agile projesinin fragmanı gibi düşünün!

Bir sürüm planı genellikle birkaç aylık bir dönemi kapsar.

Eş anlamlılar

Yok

30. Ölçeklendirilmiş Agile Çerçevesi

Tanım

Büyük şirketlerin organizasyon genelinde Yalın ve Agile uygulamaları hayata geçirmelerini sağlayan bir Agile metodolojisidir. SAFe, bir şirket içindeki tüm yazılım geliştirme takımlarını bir araya getirerek büyük kurumsal ölçekli yazılımlar geliştirmek için çalışır

Bu nasıl yapılacak?

Birden fazla Agile takımını Agile Release Train adlı büyük bir takımda organize eder, böylece takımlar etkili bir şekilde işbirliği yapabilir.

Scaled Agile Framework hakkında merak mı ediyorsunuz? Bu Agile yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Eş anlamlılar

SAFe

31. Scrum

Tanım

Scrum, bir takımın 2-4 hafta arasında değişen kısa süreli işler olan sprintler halinde çalıştığı bir Agile metodolojisidir. Sprintin sonunda, ürünü müşterilere teslim ederler ve müşteriler de geliştiricilere geri bildirimlerini verir

Scrum sprint'te neler olur?

Bir Scrum takımı, sprint için titiz bir plan yapar, böylece herkes ne yapacağını bilir. Ayrıca, takımlar sprint içindeki süreçleri yönetmek için düzenli Scrum toplantıları düzenler.

*Agile dünyasında, Scrum en popüler yöntemdir

Aslında, Agile takımlarının yaklaşık %66'sı Scrum veya bir Scrum formu kullanıyor!

Bu süper ünlü Agile çerçevesinin daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Eş anlamlılar

Scrum proje yönetimi

32. Scrumban

Tanım

Scrumban, tahmin ettiğiniz gibi Scrum ve Kanban unsurlarını birleştiren hibrit bir Agile metodolojisidir!

Scrum'ın yapısı ve Kanban'ın sürekli iş akışı ile oluşturulmuştur. Bu, Kanban takımı birkaç Scrum uygulamasını takip etmek istediğinde ve Scrum takımı Kanban yöntemini denemek istediğinde kullanışlıdır.

Eş anlamlılar

Yok

33. Scrum panosu

Tanım

Sprintte yapılması gereken görevleri gösteren sanal veya fiziksel bir panodur.

Scrum panosu, Kanban panosu ile neredeyse aynıdır .

Ama sakın aldanmayın!

Kanban panosundan farklı olarak, Scrum panosunda bir sütunda aynı anda bulunabilecek görevlerin sayısı sınırlı değildir.

Scrum panosuna daha yakından bakmak için *buraya tıklayın

Eş anlamlılar

Görev panosu, beyaz tahta, mantar pano.

34. Scrum ustası

Tanım

Scrum ustası, Scrum'ın lideri dir. Toplantıları organize eder, engelleri ortadan kaldırır ve ürün sahibiyle birlikte ürün biriktirme listesinin güncel olmasını sağlar.

Not: Takım üyelerine emir vermezler.

Bunun yerine, takım üyelerinin karşılaşabileceği sorunları çözerler.

Eş anlamlılar

Yok

35. Scrum toplantısı

Tanım

Scrum toplantısı, Scrum çerçevesinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu toplantılar olmasaydı, sprint hiçbir yapıya veya proje planına sahip olmazdı!

Sprint sırasında beş tür Scrum toplantısı yapılır.

Her Scrum toplantısı, tüm takımın aşağıdaki gibi önemli sprint görevlerini yapmasını sağlar:

Scrum toplantılarını daha yakından incelemek ister misiniz? Buraya tıklayın.

Eş anlamlılar

Scrum törenleri, Agile törenleri

36. Scrum of Scrums

Tanım

Büyük Scrum takımları için özel bir Scrum toplantısıdır.

Burada, büyük Agile takımları (12'den fazla takım üyesi) daha küçük Scrum takımlarına (yaklaşık 5-10 üye) bölünür. Her küçük Scrum takımı, bir üyesini "elçi" olarak atar.

Her gün, tüm elçiler Scrum of Scrums'da bir araya gelerek ilerlemelerini günceller ve sorunlarını çözer.

Düşünsenize, Scrum of Scrums , tüm bu büyükelçilerle daha çok BM genel kuruluna benziyor!

Eş anlamlılar

Meta Scrum

37. Scrum takımı

Tanım

Grafik tasarım, UX, kodlama vb. farklı beceri setlerine sahip 5-10 kişiden oluşan işlevler arası bir takımdır. Scrum çerçevesi altında bir ürün geliştirmek için birlikte çalışırlar.

Her Scrum takımı genellikle 3 anahtar rol içerir :

Farklı Scrum takım üyeleri ile bunların rol ve sorumluluklarını daha yakından incelemek ister misiniz? Buraya tıklayın.

Eş anlamlılar

Yok

38. Sprint

Tanım

İterasyonun başka bir terimidir .

Ancak sprint, Scrum terimidir ve genellikle Scrum takımları tarafından kullanılan bir ifadedir.

İkisi arasındaki bir diğer fark, sprintlerin Agile geliştirme süreci boyunca sabit bir uzunlukta (2-4 hafta) olmasıdır. İterasyonlar ise işin niteliğine bağlı olarak farklı uzunluklarda olabilir.

Eş anlamlılar

Zaman kutusu, yinelemeler

39. Sprint backlog

Tanım

Bu, Scrum takımının sprint sırasında üzerinde çalışması gereken özelliklerin, hata düzeltmelerinin, kullanıcı gereksinimlerinin ve görevlerin bir listesidir.

Sprint planlama toplantısı sırasında, ürün sahibi sprint backlog'una eklenmesi gereken backlog öğelerini belirler.

Not: Sprint backlog ayarlandıktan sonra sprint sırasında değiştirilemez.

Sprint backlog oluşturma konusunda ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Buraya tıklayın.*

Eş anlamlılar

İterasyon biriktirme listesi

40. Sprint hedefi

Tanım

Sprint hedefi, Scrum takımının sprint sırasında ulaşmak istediği istenen sonuçtur. Çoğu durumda, nihai sonuç paydaşlara gösterilebilecek yazılımın çalışan bir modelidir.

Ve takımlar sprint hedefine nasıl ulaşır?

Scrum takımları, sprint bitmeden sprint backlog'undaki tüm öğelerin geliştirilmesini tamamlamalıdır.

ClickUp gibi Agile proje yönetimi araçları, sprint hedeflerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olabilecek yerleşik özelliklere sahiptir:

Eş anlamlılar

İterasyon hedefleri

Tanım

Sprint planlaması, Scrum takımının sprint sırasında yapılması gereken işleri belirlediği bir Scrum toplantısıdır.

Buna, sprint backlog'dan öğeleri ( kullanıcı hikayeleri gibi) seçmek ve bunları daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölmek de dahildir.

Not: İyi bir sprint planlama toplantısı, genellikle başarılı bir sprint'i garanti eder.

Eş anlamlılar

Sprint planlama toplantısı, Agile planlama toplantısı

42. Sprint retrospektifi

Tanım

Sprint retrospektifi, sprintin sonunda Scrum takımının performansını analiz ettiği bir Scrum toplantısıdır.

Takım, Agile metriklerini, grafiklerini ve raporlarını kullanarak hangi alanlarda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda iyileştirme yapmaları gerektiğini görür.

Agile metriklerini manuel olarak izlemek yerine, ClickUp gibi Agile proje yönetimi araçları, takımınızın sprint retrospektifinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olacak doğru grafikler ve çizelgeler sunar.

Eş anlamlılar

Geriye dönük toplantı

43. Sprint incelemesi

Tanım

Sprint incelemesi, Scrum takımının paydaşlara çalışan bir yazılım modelini gösterdiği bir Scrum toplantısı dır.

Ürün demosunun yanı sıra, Scrum takımı eklenen yeni özellikleri, hata düzeltmelerini ve diğer değişiklikleri özetleyen bir sunum hazırlar.

İncelemenin sonunda, paydaşlar değerli geri bildirimler sağlar ve bu geri bildirimler bir sonraki sprintte uygulanır.

Eş anlamlılar

Sprint inceleme toplantısı

44. Paydaş

Tanım

Bu terim, Agile ekibi dışında projeyle bağlantısı olan herkesi ifade eder. Bir yatırımcı, hesap yöneticisi, satış ekibi veya müşteri olabilir.

Paydaşlar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Eş anlamlılar

Yok

45. Hikaye puanları

Tanım

Bu, takımınızın proje görevlerini (kullanıcı hikayesi) tamamlamak için ihtiyaç duyacağı çabanın bir ölçüsüdür.

Nasıl hesaplanırlar?

Merak etmeyin, cebir kadar karmaşık değil!

En basit kullanıcı hikayesini tamamlamak için gereken süre temel olarak alınır ve 1 puan verilir. Diğer kullanıcı hikayelerine, temel ile orantılı hikaye puanları atanır.

Örneğin, geliştirilmesi 2 saat süren bir özelliğe 1 puan verilirse, 4 saat süren bir özellik 2 puan alır.

Eş anlamlılar

Yok

46. Görev panosu

Tanım

Kanban panosu veya Scrum panosu anlamına gelebilen genel bir Agile terimidir .

Eş anlamlılar

Kanban panosu, Scrum panosu, Mantar pano, Beyaz Tahta.

U-Z: Kullanıcı Hikayesi'nden XP'ye

47. Kullanıcı hikayesi

Tanım

Müşterilerin yararlı bulacağı belirli bir ürün özelliği veya fonksiyonun kısa açıklaması.

Bir kullanıcı hikayesi şuna benzer:

'As (kullanıcı adı/türü), (bir şey yapmak istiyorum), böylece (bir hedefe ulaşabilirim).

Örnek:

Diyelim ki Batman için bir uygulama geliştirmekle görevlendirildiniz.

Örnek bir kullanıcı hikayesi şöyle olabilir:

"Bruce Wayne olarak, uygulamamda 'Bat Sinyali' bildirimi alabilmek istiyorum, böylece günü kurtarabilirim. "

Sprint planlama toplantısı sırasında , ürün sahibi bir ürün biriktirme öğesini farklı kullanıcı hikayelerine ayırmaktan sorumludur.

Eş anlamlılar

Kullanıcı hedefleri

48. İş öğesi

Tanım

İş öğesi, proje kapsamında yapılması gereken farklı iş türlerini belirten bir Agile terimidir.

İşte birkaç örnek:

Kullanıcı Hikayesi

Görev

Hata düzeltmeleri

Epikler

Eş anlamlılar

İş nesnesi

49. Hız

Tanım

Takımınızın bir yineleme sırasında yapabileceği iş miktarını belirleyen bir ölçü birimi.

Bir sprintte tamamlanan görevlerin/kullanıcı hikayelerinin ortalama sayısı hesaplanarak ölçülür. Agile takımlar bunu yapmak için hız grafiği kullanır.

Eş anlamlılar

Yok

50. XP (Aşırı programlama)

Tanım

Aşırı Programlama, bir takımın normalde 2-4 haftalık yinelemeler yerine 1-2 hafta içinde çalışan bir yazılımı tamamlaması gereken bir yazılım geliştirme metodolojisidir.

Burada Scrum metodolojisinin tüm geleneksel uygulamaları 11'e çıkarılmıştır, böylece takımlar müşterinin gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt verebilir

Bu heyecan verici Agile yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Buraya tıklayın.

Eş anlamlılar

Aşırı Scrum

Sonuç

İlk kez bisiklete bindiğiniz anı hatırlıyor musunuz?

Agile terminolojisini öğrenmek de aynen böyledir!

İlk bakışta her ikisi de karmaşık ve zor gibi görünüyor.

Ancak bunlara alıştığınızda , ikinci doğanız haline gelecektir!

Bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra, daha sık bisiklet sürmeye başlayacaksınız, değil mi?

Benzer şekilde, Agile'ı öğrendikten sonra, Agile metodolojisini projelerinize uygulamak ilginizi çekebilir.

