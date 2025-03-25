herkesin Bilmesi Gereken 50 Agile Scrum Terimi (Ayrıntılı Sözlük)

Kapsamlı bir Agile sözlüğü mü arıyorsunuz?
Agile, henüz 20 yılına basmış olsa da, yazılım geliştirme dünyasında büyük bir etki yarattı.
Kanıt mı istiyorsunuz?
Bugün, tüm geliştiricilerin %86'sı işlerinde Agile yöntemini kullanıyor!
Milyonlarca ofis ve sanal takım Agile kullandığından, Agile yıllar içinde gelişerek birçok Agile ilkesi, metodolojisi ve uygulaması ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak, Agile takımları tüm bu ilke ve uygulamaları yönetmek için kendi Agile terminolojilerini oluşturdular.
Ve yazılım geliştirmede hiçbir şey kolay olmadığından, bu kelimeler bazen tamamen başka bir dilden gelmiş gibi gelebilir!
Ancak endişelenmeyin.
Bu Agile sözlükte, bu yazılım geliştirme metodolojisini anlamanıza yardımcı olacak 50 anahtar Agile terimini açıklıyoruz.
Şimdi bu Agile terminoloji sözlüğünü inceleyelim, olur mu?
A-E: Kabul Kriterleri'nden Epic'e
1. Kabul Kriterleri
Tanım
Kabul kriterleri, yazılımın müşteri veya paydaş tarafından kabul edilmesi için karşılaması gereken bir dizi koşuldur .
Peki bu koşullar nasıl belirlenir?
Her şey ürün sahibine bağlıdır. Özelliğin kullanıcıların istediği şeyi yapıp yapmadığını ( kullanıcı hikayesi) belirlemeleri gerekir.
Eş anlamlılar
Müşteri kabul etti
Tamamlandı Tanımı (DoD)
Bonus: Storyboard şablonları
2. Kabul Testi
Tanım
Kabul testi, bir yazılım özelliğinin düzgün çalıştığını ve kabul kriterlerini karşıladığını garanti eder. Genellikle yazılım geliştirildikten sonra çalıştırılır.
Eş anlamlılar
Kullanıcı testi, fonksiyonel test
3. Agile manifestosu
Tanım
Agile Manifesto, Agile çerçevesine rehberlik eden 12 Agile ilkesini özetleyen bir belged ir .
Her Agile metodolojisi, Agile Manifestosu'nda belirtilen ilke ve uygulamaları sıkı bir şekilde takip eder.
Eş anlamlılar
Yok
4. Agile pazarlama
Tanım
Agile uygulamalarından ve değerlerinden büyük ölçüde yararlanan bir pazarlama tekniğidir. Agile pazarlama uzmanları, takımlarının çok kısa bir dönemde yüksek değerli projeleri tamamlayabilmesi için sprintler halinde çalışır.
Her sprintten sonra, projeleri ne kadar başarılı olduğunu ölçerler ve bir sonraki sprintte performanslarını iyileştirmek için hangi değişiklikleri yapabileceklerini belirlerler.
Agile pazarlama, pazarlama takımınızın günümüzün hızla değişen pazarlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesi için de harika bir yoldur.
Eş anlamlılar
Yok
5. Agile Zihniyet
Tanım
Çevik zihniyet, bir Çevik veya Scrum takımının işine karşı sahip olması gereken bir dizi tutumdur.
Bu tutumlar, aşağıdakiler gibi Agile değerlerinden ve ilkelerinden esinlenmiştir:
- Saygı
- İşbirliği
- Sürekli iyileştirme
- Değer sunmaya odaklanın
Agile zihniyetini nasıl geliştirebilirsiniz?
Bir Agile uygulayıcısı veya Agile koçu, takımınızın Agile'ı benimsemesine yardımcı olabilir.
Eş anlamlılar
Yok
6. Agile İlkesi
Tanım
Agile ilkesi, takımların Agile'ı anlamasına ve benimsemesine yardımcı olan yol gösterici bir uygulamadır .
Müşteri memnuniyeti, yazılım geliştirme hızının artırılması ve esneklik etrafında dönen 12 Agile ilkesi vardır.
12 Agile ilkesinin tümüne daha yakından bakın.
Eş anlamlılar
Yok
7. Agile Sürüm Treni
Tanım
Agile Release Train, büyük kurumsal ölçekli projeleri ele almak için kullanılan birden fazla Agile yazılım geliştirme takımının bir kombinasyonudur.
Bunu mega Scrum takımı olarak düşünün!
Ortalama olarak, projenin farklı bölümlerinde birlikte çalışan 50-125 takım üyesinden oluşur. Scrum takımı gibi, Agile Release Train de yinelemeler adı verilen kısa süreli patlamalar halinde çalışır.
Ancak, bunların yinelemeleri (program artışları olarak adlandırılır) normal bir yinelemenin 5 katı uzunluğundadır!
Bunlar, Ölçeklendirilmiş Agile Çerçevesi'nin önemli bir parçasıdır.
Eş anlamlılar
ART
8. Agile Yazılım Geliştirme
Tanım
Agile Yazılım Geliştirme, geliştiricilerin sadece birkaç hafta içinde çalışan bir yazılım modeli oluşturmalarını sağlayan bir proje yönetimi tekniğidir
Bir dakika, bu çok hızlı değil mi? Bu nasıl mümkün olabilir?
Bir Agile takımı, projesini yinelemeler veya sprintler olarak adlandırılan daha küçük geliştirme döngülerine ayırır.
İterasyonun sonunda, Agile takımı sadece temel özelliklere sahip çalışan yazılım sunabilir. Kullanıcılar geri bildirim ve önerilerini verir ve Agile takımı bunları gelecekteki iterasyonlara dahil eder, tıpkı bizim gibi!
Bu döngü, müşterilerinizi memnun edecek nihai yazılımı oluşturana kadar devam eder.
Yıllar içinde, Scrum, Kanban, Lean ve XP gibi farklı çerçevelere ve metodolojilere ayrılmıştır .
Bazıları kahvaltıda mısır gevreği tercih ederken, diğerleri pastırma ve yumurta sever gibi, farklı takımlar da Agile çerçevesi konusunda farklı zevklere sahiptir!
Agile'ın çeşitli türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Buraya tıklayın.
Ayrıca, Agile'ın yazılım geliştirmenin yanı sıra birçok alanda nasıl uygulanabileceğini görmek için bu videoyu izleyin:
Eş anlamlılar
Çevik Yazılım Yönetimi, Çevik proje yönetimi, Çevik metodoloji, Çevik yöntem, Çevik yaklaşım, Çevik yol
9. Agile dönüşüm
Tanım
Agile dönüşüm, tüm organizasyonunuzu Agile zihniyetineuyum sağlamak için geçiş sürecidir.
Bu, yenilikçiliği ve esnekliği destekleyen bir çalışma ortamı yaratmayı içerir. Ayrıca, proje ekibinizin işlevler arası (farklı beceri setlerine sahip üyelerden oluşan) olmasını sağlar.
Not: Agile dönüşüm takımınıza Agile yazılım geliştirme metodolojilerini öğretmek anlamına gelmez.
Eş anlamlılar
Yok
Bonus: Agile Scrum artefaktları hakkındaki kılavuzumuzu okuyun! 💜
10. Backlog
Tanım
Kullanıcı tarafından talep edilen yeni ürün özellikleri, güncellemeler, hata düzeltmeleri vb. içeren bir listedir.
Her yinelemenin başında, ürün sahibi takımın hangi birikmiş iş öğeleri üzerinde çalışması gerektiğini belirler. Her yinelemeden sonra, birikmiş işler kullanıcı önerileri ve yeni özelliklerle düzenli olarak güncellenir.
Eş anlamlılar
11. Backlog İyileştirme
Tanım
Bu, Scrum takımının bir sonraki sprint veya yineleme için hazır olduğundan emin olmak için backlog'u düzenlediği bir Scrum toplantısı dır. Diğer bir deyişle, bahar temizliği gibidir... ama Scrum takımları için!
Normalde sprintin sonunda yapılır.
Takım bu toplantı sırasında şunları yapacaktır:
- Gereksiz kullanıcı hikayelerini kaldırır
- Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı yeni kullanıcı hikayeleri oluşturur
- Bir sonraki sprintte dahil edilmesi gereken özelliklere öncelik verir
Eş anlamlılar
Backlog düzenleme
12. Darboğaz
Tanım
Darboğazlar, geliştirme sürecini tamamen yavaşlatabilecek sorunlardır.
Açıklayalım:
Bir sprint görevi, geliştirme süreci boyunca "Yapılacak", "İlerleme" ve "İnceleme" gibi birden fazla aşamadan geçer. Bir darboğaz, proje görevlerinde trafik sıkışıklığı gibi çok fazla görev bir aşamada takıldığında ortaya çıkar!
Sonuç olarak, proje ş akışı yavaşlar, bu da hızlı bir Agile süreçte istemediğiniz bir durumdur!
Kimse trafik sıkışıklığını sevmez, değil mi?
Bu nedenle, Agile takımlar genellikle bunun olmasını önlemek için Kanban panosu kullanır.
Eş anlamlılar
Engel, engelleyici faktör
13. Burndown Grafiği
Tanım
Burndown grafiği, Agile proje yöneticilerinin aşağıdakileri izlemesine yardımcı olan önemli bir grafiktir:
- Projede kalan iş miktarı
- İşin tamamlanması için kalan süre
X ekseni sprintte kalan süreyi, y ekseni görevlerin sayısını temsil eder.
ClickUp gibi bir Agile proje yönetimi aracı, takımınız aynı hızda çalışırsa projenin ilerlemesinin nasıl olacağını gösteren bir tahmini ilerleme çizgisi sağlayabilir.
Eş anlamlılar
Sürüm burndown grafiği, sprint burndown grafiği
📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz?
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14. Burnup Grafiği
Tanım
Burnup grafiği, proje yöneticilerinin aşağıdakileri görselleştirmelerine yardımcı olan önemli bir grafiktir:
- Scrum takımının sprintte tamamladığı işler
- Projedeki toplam iş miktarı
x ekseni sprintte kalan süreyi, y ekseni ise iş miktarını ( hikaye puanları ) temsil eder.
Burada yeşil çizgi, Scrum takımının şu ana kadar tamamladığı işi, gri çizgi ise yapılacak işi temsil eder.
Eş anlamlılar
Yok
15. Sürekli Entegrasyon (CI)
Tanım
Sürekli entegrasyon, geliştiricilerin kodlarını ana sisteme sürekli olarak ekledikleri bir Agile uygulamasıdır.
Nasıl işliyor?
Geliştirme uzmanları bir özellik üzerinde bağımsız olarak çalışır. Bir özellik tamamlandığında, test edilerek hatalar aranır.
Otomatik testten geçtikten sonra nihai yazılıma eklenir.
Eş anlamlılar
Sürekli teslimat, CI
16. Günlük Scrum
Tanım
Genellikle Scrum ustası tarafından düzenlenen günlük toplantı. Her sabah, Scrum takımı 15 dakika boyunca bir araya gelerek günün planlarını tartışır.
Her üye aşağıdaki konularda kısaca bilgi vermektedir:
- Bugün yapılacak planlar
- Dün yapılanlar
- Karşılaştıkları sorunlar
Scrum ustası, Scrum takımının karşılaşabileceği tüm engelleri çözmek için adım atar.
Not: Scrum takım üyeleri, bu Scrum toplantısının tüm süresi boyunca ayakta durmalıdır.
Evet, Keanu!
Bu kısa Scrum toplantısı sırasında takımın odaklanmasını ve uyanık kalmasını sağlar .
Eş anlamlılar
Günlük standup, Günlük Scrum toplantısı
Bonus: Toplantı Türleri!
17. DSDM (Dinamik sistem geliştirme yöntemi)
Tanım
Baştan sona tüm projeye odaklanan, iş odaklı bir Agile çerçevesi. DSDM'nin temel inancı, Agile projesinde yapılan işin şirketin stratejisiyle uyumlu olması gerektiğidir.
Eş anlamlılar
Yok
18. Epikler
Tanım
Epik, daha küçük kullanıcı hikayelerine bölünebilen büyük bir fikir veya özelliktir. Yüzüklerin Efendisi gibi büyük 'epikler'in 3 kitaba bölünmesi gibi.
Örnek: "Mobil UI'yi iyileştir" adlı bir epik, 3 kullanıcı hikayesinden oluşabilir: "Mobil Alışveriş Sepeti Ekle", "Hızı Optimize Et" ve "Tutarlı Yazı Tipi".
Her kullanıcı hikayesi, sırayla yönetilebilir görevlere bölünebilir.
ClickUp'ta bir epik şöyle görünür:
Boyutları nedeniyle epikler birden fazla yineleme ile teslim edilir.
Eş anlamlılar
Epic hikayeleri
F-J: Gantt Grafikten İterasyona
19. Gantt Grafiği
Tanım
Proje zaman çizelgesi içindeki görevlerin sırasını görselleştiren yatay çubuk grafik. Her görevin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi vardır, böylece takımınız son teslim tarihlerini geçmez.
Gantt grafiğini kullanarak hangi görevlerin birbirine bağımlı olduğunu görebilirsiniz.
*Gantt Grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin!
Eş anlamlılar
Proje zaman çizelgesi
20. Engel
Tanım
Agile takımının verimliliğini azaltan veya bir Agile projesini tamamlamasını engelleyen engeller.
Örneğin:
İletişim sorunları, işyerinde dikkat dağınıklığı, takım gezisi sonrası akşamdan kalma 😉 vb.
Bir Scrum toplantısı sırasında, takımın karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırmak Scrum ustasının sorumluluğundadır, bu engellerin giderilmesi için akşamdan kalma tedavisi uygulamak gerekse bile!
Eş anlamlılar
Engeller, sorunlar
21. İterasyon
Tanım
Agile takımının çalışan bir yazılım geliştirmesi gereken zaman dilimi . İterasyon, Kanban ve Scrum takımları için genellikle 2-4 hafta sürer.
Eş anlamlılar
Sprint, zaman kutusu
K-O: Kanban'dan Lean'e
22. Kanban
Tanım
Bu, son derece görsel bir Agile çerçevesidir.
Scrum'da olduğu gibi sabit ve planlanmış yinelemelerle çalışmak yerine, Kanban takımları öncelikli görevler geldiğinde bunlara odaklanır. Kanban'ın hedefi, herhangi bir darboğaz olmadan sürekli bir iş akışı sağlamaktır.
Bunu nasıl yapacaklar?
Takımlar, aynı anda üzerinde çalışılabilecek görevlerin sayısına bir sınır ekler (WIP sınırı olarak bilinir), böylece takım çoklu görev yapmaz ve verimlilik düşmez.
Takımınızın verimliliğini artırmayı mı planlıyorsunuz? Buraya tıklayın ClickUp'ın Kanban proje yönetimini kurmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Eş anlamlılar
Yok
23. Kanban panosu
Tanım
Kanban panosu, proje içindeki tüm işleri görselleştirir.
Bu, 3-4 sütuna bölünmüş fiziksel veya görsel bir mantar panodur.
Kanban panosundaki her sütun, görevin durumunu "Yapılacak", "İlerleme" ve "Tamamlandı" aralığında gösterir.
Kanban'da, her bir görev yapışkan not veya kart olarak görselleştirilir. Bir takım üyesi bir görevi her tamamladığında, kart şu şekilde ilgili sütuna taşınır:
Harika, değil mi? Burada 20 örnek daha görebilirsiniz.
Eş anlamlılar
Görev panosu, beyaz tahta, mantar pano
24. Yalın
Tanım
Geliştirme sürecini optimize eden bir ilke ve uygulama seti. 50'li yıllarda Toyota tarafından tanıtılan yalın üretim yaklaşımından esinlenmiştir.
Özel makalelerimizde Yalın proje yönetimi ve Yalın ilkeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Eş anlamlılar
Yalın yazılım geliştirme
P-T: Ürün biriktirme listesinden Görev panosuna
25. Ürün biriktirme listesi
Tanım
Ürün biriktirme listesi, Scrum terminolojisinde kullanıcının ihtiyaç duyduğu yeni özellikler, güncellemeler, hata düzeltmeleri vb. öğelerin listesini ifade eder. Ürün sahibi, ürün biriktirme listesindeki öğelerin önceliklerini belirlemekten sorumludur. Her yinelemenin başında, takımın üzerinde çalışması gereken her ürün biriktirme listesi öğesini belirler.
Bu ürün biriktirme araçlarına göz atın!
Eş anlamlılar
Backlog
26. Ürün yöneticisi
Tanım
Ürün yöneticisi, Agile takımına geliştirme sürecinin başından sonuna kadar yardımcı olur.
Başlıca sorumlulukları şunlardır:
- geliştirme sürecindeki sorunlarla başa çıkma
- takımın proje teslim tarihlerine uymasını sağlamak
- satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi şirketin diğer departmanlarıyla işbirliği yapmak
Not: Ürün yöneticisi ve Ürün sahibi, birbirinin yerine kullanılabilen Agile terimleri değildir.
Ürün yöneticilerinin ClickUp'ı nasıl kullandığını öğrenin.
Eş anlamlılar
Proje yöneticisi
Bonus: Ürün yönetimi sözlüğümüzü inceleyin!
27. Ürün sahibi
Tanım
Bunlar, bir Agile veya Scrum takımının anahtar üyeleridir.
Nihai yazılımın vizyonunu ve özelliklerini belirlerler, ancak özellikler keyfi olarak seçilmez!
Müşterinin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini dikkatle anlar ve bu öğeleri ürün biriktirme listesine ekler .
Ama hepsi bu kadar değil!
Ayrıca müşterilerden geri bildirim alır ve bunları geliştirme takımına iletir.
Eş anlamlılar
Yok
28. Yeniden yapılandırma
Tanım
Refactoring, aşırı programlama uygulamasıdır.
Burada Agile yazılım geliştirme takımları kodu şu şekilde "temizler":
- Gereksiz kod parçalarını kaldırma
- Gereksiz fonksiyonları düzenleyin
Sonuç, herhangi bir geliştirici tarafından anlaşılabilecek daha basit bir koddur.
Not: Refactoring, kodun işleyişini değiştirmez; sadece iç yapısını ve mimarisini iyileştirir.
Eş anlamlılar
Yeniden yapılandırma
29. Sürüm planı
Tanım
Bir sürüm planı, bir sonraki sürüme dahil edilecek tüm özellikleri ve tahmini sürüm tarihini gösterir.
Agile projesinin fragmanı gibi düşünün!
Bir sürüm planı genellikle birkaç aylık bir dönemi kapsar.
Eş anlamlılar
Yok
30. Ölçeklendirilmiş Agile Çerçevesi
Tanım
Büyük şirketlerin organizasyon genelinde Yalın ve Agile uygulamaları hayata geçirmelerini sağlayan bir Agile metodolojisidir. SAFe, bir şirket içindeki tüm yazılım geliştirme takımlarını bir araya getirerek büyük kurumsal ölçekli yazılımlar geliştirmek için çalışır
Bu nasıl yapılacak?
Birden fazla Agile takımını Agile Release Train adlı büyük bir takımda organize eder, böylece takımlar etkili bir şekilde işbirliği yapabilir.
Scaled Agile Framework hakkında merak mı ediyorsunuz? Bu Agile yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
Eş anlamlılar
SAFe
31. Scrum
Tanım
Scrum, bir takımın 2-4 hafta arasında değişen kısa süreli işler olan sprintler halinde çalıştığı bir Agile metodolojisidir. Sprintin sonunda, ürünü müşterilere teslim ederler ve müşteriler de geliştiricilere geri bildirimlerini verir
Scrum sprint'te neler olur?
Bir Scrum takımı, sprint için titiz bir plan yapar, böylece herkes ne yapacağını bilir. Ayrıca, takımlar sprint içindeki süreçleri yönetmek için düzenli Scrum toplantıları düzenler.
*Agile dünyasında, Scrum en popüler yöntemdir
Aslında, Agile takımlarının yaklaşık %66'sı Scrum veya bir Scrum formu kullanıyor!
Bu süper ünlü Agile çerçevesinin daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Eş anlamlılar
32. Scrumban
Tanım
Scrumban, tahmin ettiğiniz gibi Scrum ve Kanban unsurlarını birleştiren hibrit bir Agile metodolojisidir!
Scrum'ın yapısı ve Kanban'ın sürekli iş akışı ile oluşturulmuştur. Bu, Kanban takımı birkaç Scrum uygulamasını takip etmek istediğinde ve Scrum takımı Kanban yöntemini denemek istediğinde kullanışlıdır.
Eş anlamlılar
Yok
33. Scrum panosu
Tanım
Sprintte yapılması gereken görevleri gösteren sanal veya fiziksel bir panodur.
Scrum panosu, Kanban panosu ile neredeyse aynıdır .
Ama sakın aldanmayın!
Kanban panosundan farklı olarak, Scrum panosunda bir sütunda aynı anda bulunabilecek görevlerin sayısı sınırlı değildir.
Scrum panosuna daha yakından bakmak için *buraya tıklayın
Eş anlamlılar
Görev panosu, beyaz tahta, mantar pano.
34. Scrum ustası
Tanım
Scrum ustası, Scrum'ın lideri dir. Toplantıları organize eder, engelleri ortadan kaldırır ve ürün sahibiyle birlikte ürün biriktirme listesinin güncel olmasını sağlar.
Not: Takım üyelerine emir vermezler.
Bunun yerine, takım üyelerinin karşılaşabileceği sorunları çözerler.
Eş anlamlılar
Yok
35. Scrum toplantısı
Tanım
Scrum toplantısı, Scrum çerçevesinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu toplantılar olmasaydı, sprint hiçbir yapıya veya proje planına sahip olmazdı!
Sprint sırasında beş tür Scrum toplantısı yapılır.
Her Scrum toplantısı, tüm takımın aşağıdaki gibi önemli sprint görevlerini yapmasını sağlar:
- Bir sprint planlaması toplantısında sprint için bir plan oluşturun
- Günlük Scrum ile sorunları birlikte çözün
- Backlog toplantısında backlog'u düzenleyin
- Sprint incelemesinde müşteriye çalışan bir yazılımı gösterin
- Sprint performansını sprint retrospektifinde analiz edin
Scrum toplantılarını daha yakından incelemek ister misiniz? Buraya tıklayın.
Eş anlamlılar
Scrum törenleri, Agile törenleri
36. Scrum of Scrums
Tanım
Büyük Scrum takımları için özel bir Scrum toplantısıdır.
Burada, büyük Agile takımları (12'den fazla takım üyesi) daha küçük Scrum takımlarına (yaklaşık 5-10 üye) bölünür. Her küçük Scrum takımı, bir üyesini "elçi" olarak atar.
Her gün, tüm elçiler Scrum of Scrums'da bir araya gelerek ilerlemelerini günceller ve sorunlarını çözer.
Düşünsenize, Scrum of Scrums , tüm bu büyükelçilerle daha çok BM genel kuruluna benziyor!
Eş anlamlılar
Meta Scrum
37. Scrum takımı
Tanım
Grafik tasarım, UX, kodlama vb. farklı beceri setlerine sahip 5-10 kişiden oluşan işlevler arası bir takımdır. Scrum çerçevesi altında bir ürün geliştirmek için birlikte çalışırlar.
Her Scrum takımı genellikle 3 anahtar rol içerir :
- Ürün sahibi
- Scrum ustası
- Geliştiriciler
Farklı Scrum takım üyeleri ile bunların rol ve sorumluluklarını daha yakından incelemek ister misiniz? Buraya tıklayın.
Eş anlamlılar
Yok
38. Sprint
Tanım
İterasyonun başka bir terimidir .
Ancak sprint, Scrum terimidir ve genellikle Scrum takımları tarafından kullanılan bir ifadedir.
İkisi arasındaki bir diğer fark, sprintlerin Agile geliştirme süreci boyunca sabit bir uzunlukta (2-4 hafta) olmasıdır. İterasyonlar ise işin niteliğine bağlı olarak farklı uzunluklarda olabilir.
Eş anlamlılar
Zaman kutusu, yinelemeler
39. Sprint backlog
Tanım
Bu, Scrum takımının sprint sırasında üzerinde çalışması gereken özelliklerin, hata düzeltmelerinin, kullanıcı gereksinimlerinin ve görevlerin bir listesidir.
Sprint planlama toplantısı sırasında, ürün sahibi sprint backlog'una eklenmesi gereken backlog öğelerini belirler.
Not: Sprint backlog ayarlandıktan sonra sprint sırasında değiştirilemez.
Sprint backlog oluşturma konusunda ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Buraya tıklayın.*
Eş anlamlılar
İterasyon biriktirme listesi
40. Sprint hedefi
Tanım
Sprint hedefi, Scrum takımının sprint sırasında ulaşmak istediği istenen sonuçtur. Çoğu durumda, nihai sonuç paydaşlara gösterilebilecek yazılımın çalışan bir modelidir.
Ve takımlar sprint hedefine nasıl ulaşır?
Scrum takımları, sprint bitmeden sprint backlog'undaki tüm öğelerin geliştirilmesini tamamlamalıdır.
ClickUp gibi Agile proje yönetimi araçları, sprint hedeflerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olabilecek yerleşik özelliklere sahiptir:
Eş anlamlılar
İterasyon hedefleri
41. Sprint planlaması
Tanım
Sprint planlaması, Scrum takımının sprint sırasında yapılması gereken işleri belirlediği bir Scrum toplantısıdır.
Buna, sprint backlog'dan öğeleri ( kullanıcı hikayeleri gibi) seçmek ve bunları daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölmek de dahildir.
Not: İyi bir sprint planlama toplantısı, genellikle başarılı bir sprint'i garanti eder.
Eş anlamlılar
Sprint planlama toplantısı, Agile planlama toplantısı
42. Sprint retrospektifi
Tanım
Sprint retrospektifi, sprintin sonunda Scrum takımının performansını analiz ettiği bir Scrum toplantısıdır.
Takım, Agile metriklerini, grafiklerini ve raporlarını kullanarak hangi alanlarda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda iyileştirme yapmaları gerektiğini görür.
Agile metriklerini manuel olarak izlemek yerine, ClickUp gibi Agile proje yönetimi araçları, takımınızın sprint retrospektifinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olacak doğru grafikler ve çizelgeler sunar.
Eş anlamlılar
Geriye dönük toplantı
43. Sprint incelemesi
Tanım
Sprint incelemesi, Scrum takımının paydaşlara çalışan bir yazılım modelini gösterdiği bir Scrum toplantısı dır.
Ürün demosunun yanı sıra, Scrum takımı eklenen yeni özellikleri, hata düzeltmelerini ve diğer değişiklikleri özetleyen bir sunum hazırlar.
İncelemenin sonunda, paydaşlar değerli geri bildirimler sağlar ve bu geri bildirimler bir sonraki sprintte uygulanır.
Eş anlamlılar
44. Paydaş
Tanım
Bu terim, Agile ekibi dışında projeyle bağlantısı olan herkesi ifade eder. Bir yatırımcı, hesap yöneticisi, satış ekibi veya müşteri olabilir.
Paydaşlar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Eş anlamlılar
Yok
45. Hikaye puanları
Tanım
Bu, takımınızın proje görevlerini (kullanıcı hikayesi) tamamlamak için ihtiyaç duyacağı çabanın bir ölçüsüdür.
Nasıl hesaplanırlar?
Merak etmeyin, cebir kadar karmaşık değil!
En basit kullanıcı hikayesini tamamlamak için gereken süre temel olarak alınır ve 1 puan verilir. Diğer kullanıcı hikayelerine, temel ile orantılı hikaye puanları atanır.
Örneğin, geliştirilmesi 2 saat süren bir özelliğe 1 puan verilirse, 4 saat süren bir özellik 2 puan alır.
Eş anlamlılar
Yok
46. Görev panosu
Tanım
Kanban panosu veya Scrum panosu anlamına gelebilen genel bir Agile terimidir .
Eş anlamlılar
Kanban panosu, Scrum panosu, Mantar pano, Beyaz Tahta.
U-Z: Kullanıcı Hikayesi'nden XP'ye
47. Kullanıcı hikayesi
Tanım
Müşterilerin yararlı bulacağı belirli bir ürün özelliği veya fonksiyonun kısa açıklaması.
Bir kullanıcı hikayesi şuna benzer:
'As (kullanıcı adı/türü), (bir şey yapmak istiyorum), böylece (bir hedefe ulaşabilirim).
Örnek:
Diyelim ki Batman için bir uygulama geliştirmekle görevlendirildiniz.
Örnek bir kullanıcı hikayesi şöyle olabilir:
"Bruce Wayne olarak, uygulamamda 'Bat Sinyali' bildirimi alabilmek istiyorum, böylece günü kurtarabilirim. "
Sprint planlama toplantısı sırasında , ürün sahibi bir ürün biriktirme öğesini farklı kullanıcı hikayelerine ayırmaktan sorumludur.
Eş anlamlılar
Kullanıcı hedefleri
48. İş öğesi
Tanım
İş öğesi, proje kapsamında yapılması gereken farklı iş türlerini belirten bir Agile terimidir.
İşte birkaç örnek:
- Kullanıcı Hikayesi
- Görev
- Hata düzeltmeleri
- Epikler
Eş anlamlılar
İş nesnesi
49. Hız
Tanım
Takımınızın bir yineleme sırasında yapabileceği iş miktarını belirleyen bir ölçü birimi.
Bir sprintte tamamlanan görevlerin/kullanıcı hikayelerinin ortalama sayısı hesaplanarak ölçülür. Agile takımlar bunu yapmak için hız grafiği kullanır.
Eş anlamlılar
Yok
50. XP (Aşırı programlama)
Tanım
Aşırı Programlama, bir takımın normalde 2-4 haftalık yinelemeler yerine 1-2 hafta içinde çalışan bir yazılımı tamamlaması gereken bir yazılım geliştirme metodolojisidir.
Burada Scrum metodolojisinin tüm geleneksel uygulamaları 11'e çıkarılmıştır, böylece takımlar müşterinin gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt verebilir
Bu heyecan verici Agile yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Buraya tıklayın.
Eş anlamlılar
Aşırı Scrum
Sonuç
İlk kez bisiklete bindiğiniz anı hatırlıyor musunuz?
Agile terminolojisini öğrenmek de aynen böyledir!
İlk bakışta her ikisi de karmaşık ve zor gibi görünüyor.
Ancak bunlara alıştığınızda , ikinci doğanız haline gelecektir!
Bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra, daha sık bisiklet sürmeye başlayacaksınız, değil mi?
Benzer şekilde, Agile'ı öğrendikten sonra, Agile metodolojisini projelerinize uygulamak ilginizi çekebilir.
Şanslısınız, ClickUp gibi Agile proje yönetimi araçları Agile'ı uygulamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir!
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