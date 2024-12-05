2025'te Proje Yönetimi için En İyi 15 Scrum Aracı

proje yöneticilerinin %66'sı Agile proje yönetimi için Scrum metodolojisini kullanıyor ve bunun nedeni açık: Scrum sonuç veriyor.

Yazılım geliştiriyor veya farklı sektörlerde karmaşık projeleri yönetiyor olsanız da, Scrum takımların düzenli çalışmasına, verimli bir şekilde işbirliği yapmasına ve daha hızlı sonuç almasına yardımcı olur.

Bu kılavuzda, Scrum'ın temellerini açıklayacağız ve takımınızın bu güçlü çerçeve ile mükemmel sonuçlar elde etmesine yardımcı olacak en iyi araçları öneriyoruz.

Bir Scrum aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir Scrum aracında aramanız gereken her şey burada:

Kullanım kolaylığı

Araç, takımdaki herkesin hızlı bir şekilde benimseyebilmesi için basit ve kullanıcı dostu olmalıdır. Zor bir öğrenme eğrisi, özellikle yeni takım üyeleri veya teknik açıdan daha az bilgili kullanıcılar için geliştirme takımının ilerlemesini yavaşlatabilir ve işbirliğini engelleyebilir.

Özelleştirme

Her takımın iş akışı farklıdır, bu nedenle iyi bir Scrum aracı, panoları, iş akışlarını ve raporlama özelliklerini özelleştirmenize olanak sağlamalıdır. Bu, aracın takımınızı katı bir yapıya zorlamak yerine, belirli Scrum sürecinize uyum sağlamasını garanti eder.

İşbirliği özellikleri

Etkili Scrum, gerçek zamanlı işbirliğine dayanır. Araç, entegre sohbet, dosya paylaşımı ve yorum özellikleri aracılığıyla sorunsuz iletişimi desteklemelidir. Takım üyeleri, birden fazla platform arasında geçiş yapmadan görevleri ve güncellemeleri kolayca takip edebilmelidir.

Raporlama ve analiz

Bir Scrum aracı, Agile yazılım geliştirme için hız grafikleri, burndown grafikleri ve sprint raporları gibi yararlı metrikler sağlamalıdır. Bu bilgiler, takımın ilerlemeyi izlemesine, darboğazları belirlemesine ve yaklaşan sprintler için iş yüklerini ayarlamasına yardımcı olarak sürekli iyileştirme sağlar.

Güçlü bir Scrum aracı, GitHub, Slack veya zaman takibi araçları gibi takımınızın kullandığı diğer yazılımlarla entegre olmalıdır. Bu, iş akışlarını kolaylaştırır, manuel veri girişini azaltır ve tüm araçların uyum içinde çalışmasını sağlar.

📖 Daha fazla bilgi: Bir Scrum Master'ın Günlük Hayatı

Görevleri yönetmek için en iyi Scrum araçlarına göz atalım.

1. ClickUp (Takım işbirliği ve uyarlanabilir bir iş akışı oluşturmak için en iyisi)

Agile Teams için ClickUp ile fikirler üretin, ürün yol haritaları oluşturun, görevler atayın ve işbirliğine dayalı bir iş akışı oluşturun

Birçok kuruluşun Scrum'ı uygulamada başarısız olmasının yaygın bir nedeni, onu görev odaklı bir metodoloji veya sprintler ve geriye dönük değerlendirmelerden oluşan mekanik bir süreç olarak görmeleridir. Gerçekte ise Agile Scrum, insan etkileşimi, takım dinamikleri ve karar verme süreçlerine dayanan, insan odaklı bir süreçtir.

İşte bu yüzden ClickUp ideal Scrum aracıdır. Agile Takımlar için ClickUp, takımınızı bir araya getirerek fikir üretmenizi, fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenizi ve hedeflerinize yönelik ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar.

Takımım ve ben, kullanıcı hikayelerini ve birikmiş öğeleri eyleme geçirilebilir adımlara ayırıyor, öncelikler atıyor, son teslim tarihleri belirliyor ve ClickUp Görevleri ile ilerlemeyi izliyoruz. Ayrıca, bu aracı Gantt grafikleriyle ayrıntılı ürün yol haritaları oluşturmak ve geri bildirimleri paylaşmak için Görevlere konu başlıklı yorumlar eklemek için de kullanıyorum. Görevlere ayrıntılı ClickUp Belgeleri ekleyerek, takımıma gerekli tüm bağlamı sağlayabiliyorum, böylece işbirliğini geliştiriyor ve bilinçli karar almayı mümkün kılıyorum.

Ayrıca, görevler, hedefler ve birikmiş işler tek bir yerde düzenlendiği için öncelikleri değerlendirebilir ve yol haritalarını daha iyi ayarlayabiliriz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Agile Scrum Yönetim Şablonu ile proje ilerlemesinin şeffaflığını ve görünürlüğünü artırın, işbirliğini geliştirin ve projelerin daha hızlı teslim edilmesini sağlayın

ClickUp Agile Scrum Yönetim Şablonu, sprint planlamasını ve yönetimini daha da kolaylaştırır. Esnek görev izleme ve raporlama özellikleriyle ürün geliştirme sürecine tam görünürlük sağlar. Grafikler kullanarak sprintleri görselleştirmek ve iş akışlarını daha hızlı optimize etmek için kullanıyoruz.

Yazılım Takımları için ClickUp, üç Scrum temelini (şeffaflık, denetim ve uyum) uygulamaya yardımcı olur. Net ürün yol haritaları ile tüm paydaşlar sprint ilerlemesini izleyebilir ve engelleyicileri ve bağımlılıkları belirleyebilir. Bu, herkesin öncelikli görevlerin farkında olmasını sağlar.

Yazılım Takımları için ClickUp ile esnek iş akışları oluşturarak tüm geliştirme yaşam döngüsünü basitleştirin

Ayrıca, giriş formları ile hataları ve sorun taleplerini toplayabilir ve ClickUp Formları'nı kullanarak bunları öncelikli görevlere dönüştürebilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil! ClickUp Gösterge Panelleri ayrıca gerçek zamanlı raporlama da sağlar. Scrum takımının performansını ve bireysel iş kapasitesini takip ederek kaynak tahsisini optimize edebilirsiniz.

Her şeyi kullanıcı dostu bir platformda bir araya getiren ClickUp, takımların işbirliği içinde çalışmasını ve daha iyi sonuçları daha hızlı elde etmesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Scrum'ın çok çeşitli özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Jira (Backlog yönetimi için en iyisi)

via Jira

Atlassian tarafından geliştirilen Jira, özellikle Agile ve Scrum ortamlarında yazılım proje yönetimi için popüler bir araçtır. Görevleri sırayla düzenlemenize yardımcı olarak bağımlılıkları ve darboğazları izlemeyi kolaylaştırır. Bu, etkili sprint planlaması ve Scrum etkinliklerinin organizasyonunu sağlar.

Jira'nın Backlog Yönetimi özelliğini kullanarak müşteri geri bildirimlerini kaydedebilir ve öncelikli özelliklere odaklanabilirsiniz. Ayrıca, hesap verebilirlik için sprint backlog'da görevler atayabilirsiniz. Bu, sürekli iyileştirmeyi sağlar ve proje kapsamının genişlemesini önler. Ancak Jira, büyük yazılım geliştirme takımları için uygun olmayabilecek sınırlı işbirliği özellikleri sunar. Bu sınırlamayı aşmak için her zaman Jira alternatiflerine bakabilirsiniz.

Jira'nın en iyi özellikleri

Agile panoları ile işleri görselleştirin ve farklı sprintlerdeki ilerlemeyi izleyin

Sorun izleme ile görevleri verimli bir şekilde oluşturun, atayın ve önceliklendirin

Takım performansına ilişkin içgörüler elde etmek için özelleştirilebilir raporlar oluşturun

Sorunsuz bir iş akışı için GitHub ve GitLab gibi diğer araçlarla bağlantı kurun

Jira sınırlamaları

Yazılım ve mühendislik takımlarına odaklanmıştır ve her tür proje için uygun olmayabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (14.000'den fazla yorum)

📖 Daha fazla bilgi: ClickUp vs Jira

3. Trello (Sprint görevlerini organize etmek için en iyisi)

via Trello

Trello ilk bakışta basit görünebilir, ancak Scrum söz konusu olduğunda şaşırtıcı derecede etkilidir. Görselliğini çok seviyorum — her pano, liste ve kart, sprintleri planlamak ve görevleri organize etmek için sanal bir proje yönetimi yazılımı gibi çalışıyor. Scrum iş akışlarını yönetmek için hafif ancak yeterince güçlü bir şey istediğinizde idealdir.

Trello'nun sürükle ve bırak arayüzü, işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlar, görevleri listeler arasında kolayca taşıyabilir ve takımın ilerlemesini bir bakışta görebilirsiniz. Trello'da Scrum'ı uygulamak, panolarınızı sprint döngüsünün aşamalarını yansıtacak şekilde özelleştirmek ve iş akışlarını net tutmakla ilgilidir. Bir tavsiye: Proje ilerlemesini manuel olarak izlemek istemiyorsanız, Trello alternatiflerini aramanız gerekebilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Farklı pano görünümleriyle ilerlemeyi izlemek için görsel iş akışları oluşturun

Görevleri veya kullanıcı hikayelerini panolardaki kartlarla temsil edin

Etiketler ve kontrol listeleriyle işleri düzenleyin ve önceliklendirin

Özellik taleplerine öncelik vermek için oylama ve projeleri zamanında teslim etmek için son teslim tarihleri gibi ek özelliklerle iş akışlarınızı özelleştirin

Trello sınırlamaları

Daha gelişmiş Scrum araçlarına kıyasla sınırlı raporlama ve analiz özelliklerine sahiptir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $, yıllık faturalandırılır

Trello değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)

📖 Daha Fazla Bilgi: İş Yükünüzü İzlemek için 10 Ücretsiz Scrum Şablonu

4. Asana (Proje portföyleri oluşturmak için en iyisi)

via Asana

Asana, özellikle büyük projeler için Scrum proje yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunar. Asana Portföy ile bir Epic (birden fazla kullanıcı hikayesine bölünmesi gereken büyük bir Scrum etkinliği) oluşturabilirsiniz. İlgili projeleri gruplandırmanıza ve gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olur.

Asana, sprint metrikleri oluşturarak ve takımın geri bildirimlerini toplayarak sprint retrospektiflerinde de size yardımcı olur. Retrospektifler sırasında tartışılan öğeler için görevler de atayabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Özel alanlarla görevleri düzenleyin

Özel kurallar ve otomasyon dizileriyle iş akışlarını otomatikleştirin

Hedefler ve raporlama gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyin

Kaynak yönetimi ile kapasiteyi planlayın ve iş yükünü dağıtın

Asana sınırlamaları

Asana'da bir görevi birden fazla atanan kişiye atamak zordur

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $ kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

📖 Daha fazla bilgi: 25 En İyi Asana Alternatifi ve Rakibi

5. Monday. com (Kanban ve Gantt görünümleri için en iyisi)

Monday. com, yol haritaları oluşturmak, birikmiş işleri izlemek ve ürün sürüm planları oluşturmak için başka bir harika Scrum aracıdır. Tüm özellik isteklerini bir Kanban panosunda düzenleyerek iş akışlarını görselleştirmenize ve geliştirme ilerlemesini izlemenize olanak tanır.

Ayrıca, projenin dönüm noktalarını görmek, bağımlılıkları izlemek ve zamanında proje teslimini sağlamak için çakışan görevleri belirlemek için Gantt grafiği ile ayrıntılı bir proje yol haritası oluşturmanıza olanak tanır. Dahası, monday.com'un otomatik iş akışı özelliği, bildirimler ve durum güncellemeleri gönderme gibi rutin görevleri yerine getirerek, manuel olarak kontrol etmenize gerek kalmadan herkesin senkronize olmasını sağlar.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Backlog'unuzda tüm yaklaşan projelerinizi ve görevlerinizi listeleyin

Özelleştirilebilir gruplarla (ör. Yapılacaklar ve Tamamlandı) pano görünümü elde edin

Etkinlik günlüğü ve takım güncellemeleri için bildirimlerle ilerlemeyi takip edin

Görevlerin tamamlanması ve belge yüklemeleri hakkında otomatik bildirimler alın

Monday.com sınırlamaları

Ücretsiz ve temel plan kullanıcıları görevleri grafik görünümünde, harita görünümünde, takvim görünümünde veya zaman çizelgesi görünümünde görüntüleyemez

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 12 $

Standart: Koltuk başına aylık 14 $

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5100+ yorum)

📖 Daha Fazla Bilgi: 20'den Fazla En İyi Monday Alternatifi

6. Azure DevOps (Geliştirme projeleri için en iyisi)

via Azure DevOps

Azure DevOps, Scrum projelerini yönetirken, özellikle geliştirme döngülerini daha sorunsuz hale getirirken yazılım takımımız için çok güçlü bir araç olmuştur. Bu aracı öne çıkaran özelliği, Scrum metodolojilerini sürüm kontrolü, CI/CD ardışık düzenleri ve testlerle tek bir yerde ne kadar iyi entegre ettiğidir.

Aracı denediğimizde, takımımız kullanıcı hikayelerini kolayca izleyebildi, görevleri önceliklendirebildi ve sprint hedefleri belirleyebildi, yerleşik otomasyon ise her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağladı. Gösterge paneli, sprint ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırdı ve Microsoft ürünü olduğu için Visual Studio ve Azure gibi diğer araçlarla mükemmel bir şekilde entegre oldu.

Azure DevOps'un en iyi özellikleri

Çevik araçları kullanarak takımlar arasında işleri planlayın, izleyin ve tartışın

Herhangi bir platform ve dilde CI/CD ile oluşturun, test edin ve dağıtın

Çekme talepleri ve gelişmiş dosya yönetimi ile bulutta barındırılan Git depolarına erişin

Görevlerin ilerlemesini görselleştirmek ve darboğazları belirlemek için burndown grafikleri oluşturun

Azure DevOps sınırlamaları

Ücretsiz plan sunmamaktadır

Azure DevOps fiyatlandırması

Temel Plan: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Temel + Test Planları: Kullanıcı başına aylık 52 $

Azure DevOps için GitHub Gelişmiş Güvenlik: Her commit için aylık 49 ABD doları

Azure DevOps derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (130+ yorum)

7. Targetprocess (Sprint ritmi oluşturmak için en iyisi)

via Targetprocess

IBM'in Targetprocess ürünü, özel görünümler sayesinde Scrum projeleri için esneklik ve yapı arasında denge sağlar. Kullanıcı hikayelerini tanımlamaktan sürüm planlamasına kadar tüm Scrum sürecini haritalamak için bir sprint ritmi oluşturmanıza yardımcı olur.

Targetprocess'in öne çıkan özelliklerinden biri, sprint planlamasını oyunlaştırma özelliği olan Planning Poker (Scrum Poker) 'dir. İş öğesi içinde oyunu başlatarak, birikmiş işler listesindeki her görevi tamamlamak için ne kadar zaman ve kaynak gerekeceğine karar verebilirsiniz.

Targetprocess'in en iyi özellikleri

Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik ile büyük ölçekli projeleri kolaylıkla yönetin

Takım performansına ve proje durumuna ilişkin derinlemesine içgörüler edinin

Birleşik bir iş akışı için diğer IBM ürünleriyle sorunsuz bağlantı kurun

Özel renk kodlamasını kullanarak mevcut sprintteki öğeleri vurgulayın

Targetprocess sınırlamaları

Arayüzü yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Targetprocess fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Targetprocess puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (200+ yorum)

8. VivifyScrum (Basit ama önemli projeler için en iyisi)

via Vivify Scrum

Vivify Scrum, özellikle gereksiz özelliklerle uğraşmadan bir Scrum takımını yönetmeniz gerektiğinde, işleri basit ama güçlü tutan araçlardan biridir. Sprint planlamasını ve görev yönetimini kolaylaştıran açık ve sezgisel bir arayüz sunar.

Backlog ve yönetim araçlarından takım işbirliğine kadar her şeyi merkezileştirmesini seviyorum, böylece birden fazla araç arasında geçiş yapmaya gerek kalmıyor. Vivify Scrum'ın pano özelleştirme ve zaman takibi özellikleri, hem proje ilerlemesini hem de takım performansını takip etmeyi kolaylaştırıyor.

VivifyScrum'ın en iyi özellikleri

Görev izleme için Scrum panolarınızı özelleştirin

Zaman takibi ve faturalandırmaya doğrudan araç içinden erişin

Yerleşik önceliklendirme araçlarıyla birikmiş işleri yönetin

VivifyScrum sınırlamaları

Büyük kurumsal şirketler için ölçeklenebilirlik eksikliği

VivifyScrum fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

VivifyScrum puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

9. ScrumWise (Sürüm yönetimi için en iyisi)

via ScrumWise

Scrum Wise, proje yöneticilerinin projelerini Agile bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir Scrum aracıdır. Bu aracı, takımlar oluşturmak ve her takım üyesine belirli roller atamak için kullandım. Ayrıca takımın hızını takip edebilir ve farklı zaman dilimlerinde çalışabilirim. Arayüzde takım üyeleriyle sohbet edebilir, duyurular yapabilir ve dosya paylaşımı yapabilirsiniz.

Bu araç, takımların listeler, etiketler ve filtreler kullanarak iş listeleri oluşturup düzenlemelerine de olanak tanır. Epics ile üst düzey bir genel bakış sağlar ve işi alt görevler ve kontrol listeleriyle yönetilebilir parçalara ayırır.

ScrumWise'ın en iyi özellikleri

Beklenen hızları ve burnup'ları kullanarak sürüm tarihlerini tahmin ederek sürümleri verimli bir şekilde planlayın

Sprintleri görsel olarak yönetin, takım iş yüklerini ayarlayın ve tatilleri, kısmi tahsisleri ve hafta sonu işlerini gerçek zamanlı olarak yönetin

Gerçek zamanlı güncellemelerle özelleştirilebilir görev panoları oluşturun, alt görevleri her bir biriktirme satırında düzenli tutun

ScrumWise sınırlamaları

Daha büyük araçların karmaşık özellikleri mevcut değildir

ScrumWise fiyatlandırması

30 gün boyunca ücretsiz

kullanıcı başına aylık 9 dolar

ScrumWise puanları ve yorumları

Çevrimiçi yorumlar yetersiz

10. Wrike (Gantt grafikleri için en iyisi)

via Wrike

Wrike, Scrum aracı olarak etkili bir şekilde kullanılabilen bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır. Wrike'ı kullandığımda, farklı projeleri Sprintler olarak düzenleyebildim. Wrike'ın en iyi özellikleri arasında proje zaman çizelgelerini görselleştirmek için etkileşimli Gantt grafikleri, takımınızın özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir iş akışları ve görevleri etkili bir şekilde dağıtmak için kaynak yönetimi yetenekleri bulunur. Ayrıca Jira ve GitHub gibi diğer araçlarla da entegre olarak Scrum takımları için çok yönlü bir çözüm sunar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Proje planlaması için etkileşimli Gantt grafiklerini kullanın

İş akışı yönetimi için özelleştirilebilir Kanban panoları oluşturun

Birden fazla iş akışında görünürlük için çapraz etiketlemeyi kullanın

Wrike sınırlamaları

Birçok kullanıcı, öğrenme eğrisinin dik olduğundan bahsetmiştir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2600+ yorum)

📖 Daha fazla bilgi: Denenmiş ve Test Edilmiş En İyi Wrike Alternatifleri

11. nTask (Kısa ve basit projeler için en iyisi)

via nTask

nTask, küçük takımlar ve basit projeler için mükemmel bir Scrum aracıdır. Basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış olmasına rağmen, Scrum iş akışları için gerekli tüm özellikleri içerir. Sprintleri ayarlamanın, ilerlemeyi izlemenin ve her şeyi tüm takım için görünür kılmanın ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum.

Benim için gerçekten öne çıkan özellik, nTasks'ın görev ve proje yönetimi araçlarını işbirliği ile entegre etmesi, iletişimi kolaylaştırması ve gereksiz gidip gelmeleri ortadan kaldırmasıdır. Bu araç, sizi özellikleriyle boğmadan işi halleden bir araçtır.

nTask'ın en iyi özellikleri

Takım üyeleri arasında sorunsuz iletişim ve işbirliğini kolaylaştırın

Ş Akışınızı görselleştirin, proje ilerlemesini izleyin ve olası darboğazları belirleyin

Geliştirme sürecinde sorunları ve hataları belirleyin, izleyin ve çözün

nTask sınırlamaları

Mobil uygulama biraz modası geçmiş

nTask fiyatlandırması

Premium: 4 $/ay

İş: 12 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

G2: Yeterli yorum yok

12. Miro (Etkileşimli beyaz tahtalar için en iyisi)

via Miro

Miro, özellikle Scrum projelerinde dağıtılmış takımlarla çalışırken kullanışlı bir görselleştirme aracıdır. Etkileşimli beyaz tahtanın görsel düzeni, sprintleri organize etmeyi, görevleri izlemeyi ve katılımı kaybetmeden geriye dönük toplantılar düzenlemeyi kolaylaştırır.

Miro'nun, sprint planlaması yaparken veya beyin fırtınası yaparken herkesin gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmasına olanak tanımasını seviyorum. Tüm takımın planın gelişmesini görsel olarak izleyebildiği bir alan, bu da işbirliğini daha sorunsuz ve daha yapılandırılmış hale getiriyor.

Miro'nun en iyi özellikleri

Takımınızla görsel işbirliği ve beyin fırtınası oturumları için etkileşimli beyaz tahtaları kullanın

Proje yönetimini kolaylaştırmak için sprint planlama şablonlarını özelleştirin

Görev yönetimi için Jira ve Asana ile entegre edin

Miro sınırlamaları

Ayrıntılı görev yönetimi eksikliği

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 10 ABD doları

İş: Üye başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1500+ yorum)

📖 Daha fazla bilgi: En iyi 10 Miro alternatifi ve rakibi

13. Pivotal Tracker (Scrum hikayeleri oluşturmak için en iyisi)

via Pivotal Tracker

Pivotal Tracker, kullanıcıların hikayeler (bir projedeki en küçük iş birimi) oluşturmasına olanak tanıyan geleneksel bir pano Scrum aracıdır. Hikaye türünü (özellikler, hatalar veya işler) seçebilir ve puanları seçerek bir hikayeyi tamamlamak için gereken zamanı ve kaynakları tahmin edebilirsiniz.

Projelerinizi yan yana görüntülemek ve daha yüksek verimlilik için hikayeleri projeler arasında taşımak için çoklu proje çalışma alanları kurabilirsiniz. Analitik özelliği, hikaye döngü süresi, hikaye kabul oranı, red oranı ve kümülatif akış dahil olmak üzere projenin tam görünümünü sunar.

PivotalTracker'ın en iyi özellikleri

Şeffaf proje önceliklendirme için iş yükünü paylaşın

Takımın ilerlemesini ölçmek için hızı izleyin

Tek bir çalışma alanında birden fazla projeyi yönetin

PivotalTracker sınırlamaları

Arayüzü, geleneksel Scrum öğelerine aşina olmayan kullanıcılar için fazla katı gelebilir

PivotalTracker fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

PivotalTracker puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150 yorum)

14. Zoho Projects (İş akışını görselleştirmek için en iyisi)

via Zoho Projects

Zoho Projects, Scrum Master'ların Scrum panoları oluşturmasına, sprint backlog'larını yönetmesine ve sprint'leri etkili bir şekilde denetlemesine olanak tanıyan bir Agile proje yönetimi platformudur. Takımlar fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilir, bunları eyleme geçirilebilir iş öğelerine dönüştürebilir ve yürütülmek üzere sprint'lerine sorunsuz bir şekilde ekleyebilir.

Zoho Projects'in en büyük özelliklerinden biri, hız grafikleri, burndown grafikleri ve kümülatif akış diyagramları gibi araçlar aracılığıyla gelişmiş proje görselleştirmesidir. Ayrıca, toplam sprintler, yaklaşan sprintler, birikmiş işler ve kullanıcı katılımı gibi anahtar metrikleri izlemek için gösterge panelleri sunarak takımlara genel ilerlemeleri hakkında net bir görünüm sağlar. Zoho Projects, halihazırda diğer Zoho uygulamalarını kullanan takımlar için özellikle faydalıdır.

ZohoProjects'in en iyi özellikleri

Doğru izleme için yerleşik zaman çizelgeleriyle zamanı kaydedin

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için iş akışlarını otomatikleştirin

Slack ve Google Drive gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

Takımınızın ihtiyaçlarına göre görev düzenleri ve alanlarla projeleri özelleştirin

ZohoProjects sınırlamaları

Sprint planlaması ve yönetimi için önceden oluşturulmuş şablonlar sunmaz

ZohoProjects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

ZohoProjects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

📖 Daha fazla bilgi: 13 En İyi Zoho Alternatifi ve Rakibi

15. MeisterTask (Scrum ve Kanban metodolojilerini birleştirmek için en iyisi)

via MeisterTask

MeisterTask, Kanban ve Scrum metodolojilerinin özelliklerini birleştirerek net ve yapılandırılmış bir iş akışı oluşturmak için tasarlanmış bir proje yönetimi çözümüdür. Farklı proje aşamaları için ayrı durum sütunları oluşturabilir, görevler atayabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcı hikayelerini ayrı görevlere bölebilir ve kontrol listeleri kullanarak zaman tahminleri belirleyebilirsiniz.

MeisterTask ile açıklamalar ekleyebilir, geri bildirimleri merkezileştirebilir, ek dosya ekleyebilir ve her görev için özel etiketler oluşturabilirsiniz, böylece takım üyeleriniz tüm bağlamı görebilir. İşleri karmaşıklaştırmadan görsel ve işbirliğine dayalı bir alana ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli geliştirme takımları için mükemmeldir.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Görevleri izlemek için özelleştirilebilir Kanban tarzı panolar oluşturun

Yineleyen görevleri otomatikleştirin ve iş akışı verimliliğini artırın

Slack ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Görev önerileri ve iş akışı bilgileri için Meister AI'dan yararlanın

MeisterTask sınırlamaları

Gelişmiş raporlama yetenekleri yoktur

MeisterTask fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1100+ yorum)

Scrum Projelerinizi Yönetmek için ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın

Scrum çerçevesini uygulamak, verimli takım işbirliği, hesap verebilirlik ve iş akışı şeffaflığı gerektirir. Çoğu Scrum aracı zaman çizelgelerini düzenlemeye, iş ilerlemesini izlemeye ve kaynakları yönetmeye yardımcı olabilir, ancak karmaşık arayüzleri teknik bilgiye sahip olmayan takımların iş akışını optimize etmesini zorlaştırabilir.

İşte bu noktada, ClickUp gibi basit ama işlevsel bir Scrum proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var. Sprintler, Görevler, Beyaz Tahtalar ve Belgeler aracılığıyla kusursuz işbirliği, Sohbet aracılığıyla kesintisiz iletişim ve sağlam Gösterge Panelleri aracılığıyla ilerleme görselleştirme sağlar.

Scrum sürecinizi optimize etmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve takımınızın verimliliğini nasıl artırabileceğini deneyimleyin!