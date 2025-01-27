projeler ve CRM için En İyi 13 Zoho Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

Zoho, iş yapma şeklinizi kökünden değiştiren özelliklerle doludur. 40'tan fazla uygulamadan oluşan benzersiz ekosistemi, pazarlama, finans veya müşteri desteği gibi her türlü iş sürecini düzenlemenize, yönetmenize ve izlemenize olanak tanır.
Proje ve müşteri yönetiminden bahsediyorsak, Zoho Projects ve Zoho CRM, Zoho çatısı altında en çok aranan iki uygulamadır.
İlki, işlevler arası takımlar için iş akışlarını düzenlemek ve otomatikleştirmek için idealdir. Zoho CRM ise satış süreçleri oluşturmanıza, müşterilerle iletişim kurmanıza ve potansiyel müşterileri yönetmenize yardımcı olur.
Bu oldukça iyi bir kombinasyon, ancak Zoho alternatiflerini keşfetmek için birçok neden var. Örneğin, platformun görev görünürlük özelliklerinden memnun olmayabilir veya platformda gezinirken sorun yaşayabilirsiniz.
Bugün mevcut olan en iyi 13 Zoho alternatifi'ni sizlere sunmak için buradayız. Özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırarak mükemmel çözümü keşfedin!
Zoho alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Zoho, neredeyse her iş alanına yönelik proje yönetimi araçları içeren güçlü bir yazılım paketidir. Buna eşdeğer bir ürün, aşağıdaki anahtar özelliklere sahip olmalıdır:
- Entegrasyonlar: Popüler iletişim, organizasyon ve takım işbirliği araçlarıyla iyi çalışmalıdır
- Ölçeklenebilirlik ve özelleştirilebilirlik: Çeşitli nişler, şirket boyutları ve projeler için iş akışlarının haritalanmasına izin vermelidir
- İşbirliği seçenekleri: Hem Zoho Projects hem de Zoho CRM mükemmel işbirliği özelliklerine sahiptir, bu nedenle ideal bir alternatifin sorunsuz ekip çalışmasını desteklemesi gerekir
- Analitik ve raporlama araçları: En iyi PM araçları, projeler, süreçler, satışlar ve müşteri ilişkileri için başarı ölçütlerinin ayrıntılı özetlerini sunar
- Görev yönetimi ve pazarlama otomasyonu: Tekrarlayan süreçleri otomatikleştirebilmeli, zamandan tasarruf etmenize ve insan hatası riskini en aza indirmenize yardımcı olmalıdır
- Kullanıcı dostu arayüz: Zoho'ya alternatifler, projeleri düzenlemek için sorunsuz bir deneyim sunmalıdır
- Kaliteli müşteri desteği: Ürün geliştiricileri güvenilir destek sunmalıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 13 Zoho Alternatifi
Projelerinizi ve müşteri tabanınızı geliştirmenize yardımcı olacak en etkileyici 13 Zoho alternatifini inceleyin. Listemizdeki bazı seçenekler, örneğin ClickUp, CRM ve proje yönetimini birleştirirken, diğerleri bu iki yönün birine odaklanmaktadır. Hadi başlayalım!
1. ClickUp
ClickUp, satış veya CRM gibi işin her yönünü kontrol etmek için birçok özelliğe sahip hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır!
Sürekli karmaşık pazarlama kampanyaları üzerinde çalışıyorsanız, ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinden yararlanarak takım verimliliğini en üst düzeye çıkarın. Platform, Hiyerarşi altyapısı sayesinde kapsamlı hedefleri daha küçük parçalara ayırmanıza olanak tanır.
Görevler ve alt görevler atayın, görev bağımlılıkları oluşturun, süreçleri haritalayın ve son teslim tarihleri belirleyerek proje yönetimi takımlarınızın hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşmasına yardımcı olun. Platformun 100'den fazla görev otomasyonu özelliğini kullanarak rutin görevlerde zaman ve kaynak israfını önleyin.
ClickUp'ın etkileyici proje şablonları kütüphanesinden yararlanarak günlük süreçlerde daha fazla zaman kazanın. Projeleri planlamanıza, oluşturmanıza ve yönetmenize, dönüm noktalarını izlemenize ve kaliteli ürünler ve hizmetler sunmanıza yardımcı olacak 1.000'den fazla şablona erişin.
Diyelim ki yeni bir iş kurmakta zorlanıyorsunuz — ClickUp'ın İş Planı Şablonunu kullanarak hedeflerinizi belirleyin, hedef pazarları özetleyin, riskleri belirleyin ve gerçekçi KPI'larla bir yol haritası çizin.
ClickUp'ın CRM'si ile satış boru hatları oluşturabilir, müşteri tabanınızı düzenleyebilir, satış raporları oluşturabilir ve potansiyel müşterileri ve hesapları ClickUp Gösterge Panelinden yönetebilirsiniz!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- 15'ten fazla gerçek zamanlı proje görünümü
- 1.000'den fazla entegrasyon
- Kolay görev otomasyonları
- 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon
- Ölçeklenebilir Hiyerarşi altyapısı (Alanlar, Klasörler ve Listeler)
- Gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip gösterge panelleri
- CRM iş akışlarını ve proje kaynak yönetimini destekler
- Mükemmel kullanıcı eğitimleri, kılavuzlar ve müşteri desteği
ClickUp sınırlamaları
- Uygulamaya alışmak zaman alabilir
- Hiyerarşi fonksiyonları bazı kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Salesforce
Salesforce, Zoho CRM'ye alternatif olabilecek bir başka değerli seçenektir. Bu ağır hizmet tipi platform, müşteri veritabanlarını ve ilişkilerini kolayca düzenlemenizi sağlayan özellikleri sayesinde iletişim yönetiminizi tamamen kontrol etmenizi sağlar.
Salesforce'u CRM piramidinin zirvesine taşıyan şey ölçeklenebilirliği. Platform, farklı kaynaklardan gelen büyük veri kümelerini işlemek için altyapı sağlar. Güçlü analiz seçenekleriyle müşterilerinizle empati kurmakta ve kaliteli hizmet sunmakta hiçbir sorun yaşamazsınız.
Özelleştirmeler konusunda ise Salesforce, markanızı yansıtan alanlar oluşturmanıza ve renkler ile tasarımlar kullanmanıza olanak tanır.
Ayrıca, Salesforce App Cloud aracılığıyla kendi uygulamalarınızı geliştirmek için açık bir ekosisteme erişim elde edersiniz. Bu sayede, proje yönetimi aracınızı şirketinize tam olarak uyacak şekilde ince ayar yapabilir ve genişletebilirsiniz.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Salesforce App Cloud, özel CRM uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır
- 3.000'den fazla entegrasyon
- Büyük ve karmaşık veri kümelerini yönetmek için uygun
- Tüm CRM sürecini destekler
- Kolay gezinilebilir gösterge paneli
Salesforce sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar platformu pahalı buluyor
- Kullanıcı arayüzü daha basit olabilir
Salesforce fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları
- Sınırlı: Kullanıcı başına aylık 300 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Salesforce puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (17.500+ yorum)
3. Scoro
Scoro satış, finansal bilgiler ve proje teslimatını tek bir ortamda birleştirerek, uygulamalar arasında geçiş yapmadan tüm projeyle ilgili faaliyetleri yönetmenizi sağlar.
Görevleri ve bağımlılıkları gerçek zamanlı olarak izleyin, bütçeleri yönetin, planlanan ve ulaşılan hedefleri karşılaştırın ve tahminler oluşturun.
Scoro, CRM alanında da başarısız değildir. İletişim bilgileri ve iletişim geçmişinden faturalandırmaya kadar müşterileriniz hakkında benzersiz bir 360 derece görünüm sunar. Düzenli düzen, potansiyel müşterileri kolayca tespit etmenizi ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanızı sağlar.
Scoro'nun güçlü teklif ve faturalandırma özelliklerini kullanarak saniyeler içinde kişiselleştirilmiş faturalar oluşturun. Takımınızın satış hedeflerini takip etmenizi ve finansal hedeflerinizdeki ilerlemeyi istediğiniz zaman kontrol etmenizi sağlar.
Scoro'nun en iyi özellikleri
- Satış, faturalandırma ve CRM özellikleri
- Gerçek zamanlı bağımlılık izleme
- müşterilerin 360 derece görünümü
- Hedefleri ve amaçları izlemek için güçlü analiz seçenekleri
- Kaynak planlamasını destekler
Scoro sınırlamaları
- Yerleşik arama motoru bazen yavaş olabilir
- Kullanıcı arayüzü dar görünebilir
Scoro fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 26 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 63 ABD doları
- Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Scoro puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)
4. Pipeliner CRM
Satış odaklı bir CRM platformuna mı ihtiyacınız var? Pipeliner CRM tam size göre!
Pipeliner tek noktadan PM aracı değildir, ancak satış zorluklarının üstesinden gelme konusunda uzmanlaşmıştır. Platformu kullanarak potansiyel müşterileri ve hesapları yönetin, iş akışlarını otomatikleştirin, satış belgelerini düzenleyin ve yönetin ve satış raporları oluşturun.
Güçlü müşteri adayı yönetimi, Pipeliner'ın en güçlü olduğu alanlardan biridir.
Potansiyel müşteri verilerinizi manuel olarak girebilir, CSV dosyalarını ve web formlarını içe aktarabilir veya web kesicileri kullanarak potansiyel müşteriler oluşturabilirsiniz. Verileri girdikten sonra, Potansiyel Müşteri Görünümü'nü kullanarak potansiyel müşterileri takım üyeleriyle paylaşabilir, dönüşüm fırsatlarını tanıyabilir ve satış sürecini özelleştirebilirsiniz.
Pipeliner CRM, özelleştirilebilir görünümler, formlar ve alanlar sunar, böylece şirketinizin yönergelerine uygun benzersiz müşteri kayıtları oluşturabilirsiniz. Platform ayrıca, kimin neye erişebileceğini kontrol etmek için belirli kullanıcı rolleri ayarlamanıza da olanak tanır.
Pipeliner CRM'nin en iyi özellikleri
- Müşteri adayı yönetimi konusunda uzman
- Kullanımı kolay arayüz
- Düzenli satış süreci
- 50'den fazla entegrasyonu destekler
Pipeliner CRM sınırlamaları
- Sık platform güncellemeleri bazen süreçleri kesintiye uğratabilir
- Sistem 30 MB'den büyük belgeleri desteklemiyor
Pipeliner CRM fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 65 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 150 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Pipeliner CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)
5. NetSuite
Oracle tarafından sunulan NetSuite, birleşik bir iş yönetimi paketidir.
CRM çözümü, potansiyel müşterileri belirlemekten siparişlerin yerine getirilmesine ve müşteri sadakatinin sağlanmasına kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü tamamen kontrol etmenizi sağlar.
Satış fonksiyonlarını otomatikleştirin ve ekibinizin müşteri ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın ve çok fazla çaba harcamadan müşteri beklentilerini tanımlayın.
Platformun sağlam raporlama ve analiz seçeneklerinden yararlanarak devam eden işlemler hakkında doğru bilgiler toplayın. Müşteri memnuniyetini, verimliliği ve etkinliği artırmak için bunları sık sık inceleyin.
NetSuite ile, çözümün fiyatı işinizin boyutuna ve karmaşıklığına göre değişebilmekle birlikte, aynı anda birden fazla projeyi yönetebilirsiniz.
Birden fazla teslim tarihi olan büyük bir portföyü yönetiyorsanız, NetSuite'in Project 360 Dashboard uygulamasını kullanarak projeler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın ve her birinin iş akışlarını izleyin ve ayarlayın. Müşterilerle ilgili bilgileri depolayın, kaynakları atayın ve proje gösterge panellerinden bütçeleri yönetin.
NetSuite'in en iyi özellikleri
- Etkileşimli, sezgisel arayüz
- Satış fonksiyonlarını otomatikleştirir
- Güçlü analiz ve raporlama seçenekleri
- Merkezi yönetim için Project 360 Dashboard uygulaması
NetSuite sınırlamaları
- Çözüm tüm bütçelere uygun olmayabilir
- Müşteri desteği ekipleri daha duyarlı olabilir
NetSuite fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
NetSuite puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (2.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.300+ yorum)
6. Oracle Satış
NetSuite'ten daha kapsamlı bir çözüm mü arıyorsunuz? Ana ekosistemdeki başka bir ürün olan Oracle Sales'i deneyebilirsiniz.
Bu çözüm, basit ve kullanımı kolay bir arayüz ile bir PM platformunun tüm temel özelliklerini sunar. Oracle Sales ile şunları yapabilirsiniz:
- Projelerinizi planlayın
- Görevleri atayın ve ilerlemelerini izleyin
- Takımınızla işbirliği yapın
- Proje bütçe planları oluşturun
- Analiz yapın
- Raporlar oluşturun
Platformun öne çıkan özelliği, görevleri tamamlamak için metin veya sesli komutlar kullanmasıdır. Bu özellik, verimliliği ve etkinliği artırabilir.
Oracle Sales ile bir CRM çözümü de elde edersiniz. Bu, potansiyel müşteri oluşturmaktan gelir toplama sürecine kadar satış sürecinizi destekleyen kapsamlı bir araç koleksiyonudur.
Platform ayrıca rakip izleme özelliğini de sunar. Ürün adı ve fırsatlar gibi bilgileri ekleyerek işinizin farklı pazarlarda ivme kazanıp kazanmadığını görebilirsiniz.
Oracle Sales'in en iyi özellikleri
- Tek noktadan proje yönetimi yetenekleri
- Görevleri tamamlamak için metin ve sesli komutlar
- Değerli proje planlama, izleme, organize etme ve raporlama özellikleri
- Dağınık olmayan arayüz
- Rakip izleme
Oracle Sales sınırlamaları
- Bazı özellikler satış ekibi üyeleri için kullanımı çok karmaşık olabilir
- Karmaşık projeler veya büyük veri kümeleriyle çalışmak performans sorunlarına yol açabilir
Oracle Sales fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Oracle Sales puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)
7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)
Planview AdaptiveWork (eski adıyla Clarizen), şablonlar, dönüm noktaları ekleme, rapor oluşturma, zaman takibi ve daha fazlası gibi birinci sınıf bir iş yönetimi çözümünden bekleyebileceğiniz her şeye sahiptir.
Ancak platformun özünde uyarlanabilir planlama ve esnek kaynak yönetimi yatmaktadır. Önemli iş akışlarını en az düzeyde veya hiç kesintiye uğratmadan yeni trendlere ve tahminlere uyum sağlayabilirsiniz, bu da Agile takımların çok hoşuna gidecektir!
Planview AdaptiveWork, iç ve dış katkıcılarla işbirliğini destekler. Belirli projelerde yer alan dış işbirlikçileri için özel görünümler oluşturabilirsiniz.
Harcamalar ve zaman çizelgeleri için bir onay sistemi eklemenizi ve harici işbirlikçilerin oturum açmadan proje bilgilerine erişebilmelerini sağlamanızı öneririz!
Platform CRM seçenekleri sunmasa da, Salesforce gibi popüler CRM platformlarıyla entegre olabilir. Basit bir arayüze sahiptir, bu nedenle entegrasyonları ve diğer özellikleri anlamak kolaydır.
Planview AdaptiveWork (Clarizen) en iyi özellikleri
- Uyarlanabilir planlama için uygun
- Büyük kurumsal şirketlerin PM ihtiyaçlarını karşılar
- Harici işbirliğini destekler
- Çeşitli CRM, zaman takibi, organizasyon ve işbirliği araçlarıyla entegre olur
- Sezgisel gösterge panelleri
Planview AdaptiveWork (Clarizen) sınırlamaları
- Sistem ara sıra arıza verebilir
- Rapor oluşturmak kafa karıştırıcı olabilir
- Küçük şirketler için pahalı olabilir
Planview AdaptiveWork (Clarizen) fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Planview AdaptiveWork (Clarizen) puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (150+ yorum)
8. Sage
Sage, esasen bir muhasebe ve iş yönetimi aracıdır, ancak CRM işlemlerini de oldukça iyi bir şekilde destekleyebilir.
Sage CRM ile satış ekibinizin performansını kontrol edebilir, iyileştirilmesi gereken alanları tespit edebilir, mevcut süreçleri basitleştirebilir ve verimliliği artırarak satış döngülerini kısaltabilirsiniz.
Platform, canlı kampanyaları ayarlamanıza ve doğru potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olmak için iş genelinde içgörüler sunar.
Sage'in en iyi özelliklerinden biri görevleri otomatikleştirme. Siz daha değer odaklı, bilişsel görevlere odaklanırken, potansiyel müşterileri takip etmek, satışları tahmin etmek, teklifler ve siparişler oluşturmak gibi sıkıcı işleri halleder.
Platform, fonksiyonlar arası takım işbirliğini destekler ve iletişim blokları ile departmanlar arasında görevlerin tekrarlanmasını önler. Pazarlama ekipleri, Sage'i kullanarak toplanan müşteri bilgilerine dayalı hedefli e-posta kampanyaları oluşturabilir.
Sage'in en iyi özellikleri
- Güçlü CRM görev otomasyon seçenekleri
- Birinci sınıf işbirliği özellikleriyle takım performansını artırın
- Satış döngülerini kısaltmaya yardımcı olur
- Müşteri ilişkilerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler
- Sezgisel, yönetimi kolay müşteri profilleri
Sage sınırlamaları
- Bulut sürümü daha fazla entegrasyondan yararlanabilir
- Sınırlı gösterge panelleri ve bazen zorlu özelleştirme seçenekleri
Sage fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Sage puanları ve yorumları
- G2: 3,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 3,5/5 (50'den fazla yorum)
9. Basecamp
Basit, düzenli bir arayüzde sağlam özelliklere sahip, pratik bir proje yönetimi platformu mu arıyorsunuz? Basecamp'ta kamp kurun!
Basecamp basit görünebilir, ancak onu küçümsemeyin! Platform, tüm sektörlerdeki her boyuttaki şirket için proje yönetimini destekler.
Basecamp ile, aşağıdaki özellikler sayesinde her proje tek bir sayfada gelişir:
- Mesaj Panosu: Beyin fırtınası yapmak, projeyle ilgili fikirleri sunmak ve ilerleme hakkında bilgi vermek için bir alan
- Belgeler ve Dosyalar: Burada resimler, videolar, belgeler ve elektronik tablolarınızı paylaşabilirsiniz
- Yapılacaklar: Görevleri atadığınız, son tarihleri belirlediğiniz ve canlı süreçleri yakından takip ettiğiniz bölüm
- Schedule: Takımınızın iş yüklerini yönetmek için bir alan
- Campfire: Basecamp'ın, ekip arkadaşlarının iş dışındaki konularda sohbet ederek ortamı neşelendirebilecekleri "eğlence alanı"
- Kart tablosu: Şirket genelindeki iş akışlarını yönetmek için Kanban benzeri bir pano
Basecamp müşteri odaklı özelliklere sahip değildir, ancak Enchant ve Akita gibi seçilmiş CRM platformlarıyla entegre edebilirsiniz.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Tek sayfalık gösterge panelinde PM özellikleri
- Sorunsuz iletişim için mesaj panosu
- Yüksek ölçeklenebilirlik
- Bazı üçüncü taraf CRM entegrasyonlarını destekler
Basecamp sınırlamaları
- Yeterli özelleştirme seçenekleri olmayabilir
- Henüz video konferans seçeneği yok
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Basecamp Pro Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 299 $ (sınırsız kullanıcı)
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)
10. QuickBooks
QuickBooks ile fatura oluşturabilir, ödeme hatırlatıcıları gönderebilir, makbuzları düzenleyebilir, raporlar oluşturabilir, giderleri izleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Tipik bir muhasebe programı gibi mi geliyor? Çünkü öyle!
Peki, bir muhasebe programı bu listede ne yapıyor? Hayır, bu bir hata değil!
Bu araç tam kapsamlı PM ve CRM özellikleri sunmayabilir, ancak büyüyen işletmelerin ihtiyaç duyduğu şey tam da bu olabilir! Sıkı bir bütçeyle yeni bir girişim başlatırken, ağır bir platforma yatırım yapmaktan çekinebilirsiniz.
Tek ihtiyacınız olan nakit akışlarını yönetmek için bir programsa, QuickBooks basit muhasebe çözümleriyle size destek olabilir.
QuickBooks ile fatura düzenlediğinizde, müşterilerinizin bilgilerini saklarsınız — bu, ilk CRM girişimleriniz için yeterlidir. Daha sonra, işiniz büyüdükçe daha gelişmiş çözümlere geçebilirsiniz.
QuickBooks, Workflow ve Projectworks gibi PM platformlarıyla entegre olur, böylece pahalı PM yazılımlarına commit yapmadan işlerinizi halledebilirsiniz!
QuickBooks'un en iyi özellikleri
- Muhasebe odaklı
- Yeni işler için fonksiyonel CRM çözümü
- Basit, çekici tasarım
- Her özellik için mükemmel destek belgeleri
- Zengin entegrasyon yetenekleri
QuickBooks sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Mobil uygulama özelliklerden yoksundur ve hantal olabilir
QuickBooks fiyatlandırması
- Basit Başlangıç: 194,40 $/yıl
- Essentials: 291,60 $/yıl
- Artı: 410,40 $/yıl
QuickBooks puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.000+ yorum)
11. Keap
Eskiden Infusionsoft olarak bilinen Keap, otomasyon konusunda uzmanlaşmış sağlam bir iletişim ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. Küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler, Keap'i iletişimlerini düzenlemek, müşteri iletişimini iyileştirmek ve satış verimliliğini artırmak için kullanır.
Keap'in en iyi özellikleri
- Uygulama, işletmelerin binlerce kişiyi barındırırken her etkileşimin ayrıntılı kayıtlarını tutmasını sağlar
- Otomasyon özellikleri satış ve pazarlamanızı kolaylaştırarak zaman ve çabayı azaltır
- Yazılım ayrıca e-ticaret ve ödeme işleme özelliklerini tek bir yerde sunar
Keap sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar platformu kurmayı ve gezinmeyi zor bulmuştur
- Bazı harici platformlarla entegrasyon sınırlı olabilir.
Keap fiyatlandırması
- Pro: İki kullanıcı için aylık 199 $
- Maksimum: Üç kullanıcı için aylık 289 $
- Max Classic: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Keap puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.445 yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.220 yorum)
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12. Smartsheet
Smartsheet, planlama, işbirliği ve zamanlama fonksiyonlarına sahip esnek ve sağlam proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan hizmet tabanlı işletmeler için ideal bir web tabanlı yazılımdır. Bu yazılım, proje yönetimi, işbirliğine dayalı iş yönetimi ve süreç otomasyonu unsurlarını bir araya getirerek işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlar.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Merkezi gösterge paneli, kullanıcılara projeler ve görevler hakkında eksiksiz bir genel bakış sağlar
- Paydaşları bilgilendirmek için otomatik bildirimler, hatırlatıcılar ve durum güncellemeleri
- Google Çalışma Alanı, Microsoft 365 ve Slack gibi iş araçlarıyla güçlü entegrasyonlar
Smartsheet sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcıların istediği kadar sezgisel değildir ve yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi olabilir
- Daha büyük takımlar veya gelişmiş özelliklere erişmesi gereken kullanıcılar için pahalı olabilir
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (15.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
13. Airtable
Airtable, şaşırtıcı derecede basit ve kullanıcı dostu bir elektronik tablo arayüzü sunan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Izgara, galeri, form ve takvim gibi son derece gezilebilir görünümler ve Kanban panosu gibi özelliklere sahiptir. Benzersiz veritabanı odaklı işlevselliği, takımların verilerini çok çeşitli şekillerde birbirine bağlamasına olanak tanır.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş filtreleme, sıralama ve gruplama özellikleri, takımlara görünümlerini ve ş Akışlarını özelleştirme olanağı sunar
- Kayıt bağlama, kodlama olmadan karmaşık ilişkisel veritabanlarının oluşturulmasına olanak tanır
- Belirli bir ürün, görev veya çalışan hakkında yorum yapma ve görünümleri ve veritabanlarını paylaşma özelliği ile işbirliği kolaylaşır
Airtable sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar fiyatlandırmayı kafa karıştırıcı ve ücretli sürümleri biraz pahalı buluyor
- Bazı gelişmiş özellikler eksiktir ve yazılım, büyük verileri işlerken yavaşlayabilir
Airtable fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz
- Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)
ClickUp'ta Müşteri İlişkileri Yönetimi Araçlarından Yararlanın
Zoho, CRM ve PM desteği için önde gelen bir platformdur, ancak gördüğünüz gibi tek platform değildir. ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi özelliklerinden Salesforce'un ölçeklenebilir CRM çözümüne kadar, keşfedilmeyi bekleyen heyecan verici Zoho alternatifleri var!
Bahsettiğimiz her seçeneğin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle özelliklerini ve fiyatlarını dikkatlice karşılaştırarak size en uygun olanı bulun. Olasılıkları kucaklayın ve 2024 ve sonrasında proje yönetimi ve CRM oyununuza devrim getirecek bir Zoho alternatifi seçin!