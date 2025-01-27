projeler ve CRM için En İyi 13 Zoho Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

Zoho, iş yapma şeklinizi kökünden değiştiren özelliklerle doludur. 40'tan fazla uygulamadan oluşan benzersiz ekosistemi, pazarlama, finans veya müşteri desteği gibi her türlü iş sürecini düzenlemenize, yönetmenize ve izlemenize olanak tanır.

Proje ve müşteri yönetiminden bahsediyorsak, Zoho Projects ve Zoho CRM, Zoho çatısı altında en çok aranan iki uygulamadır.

İlki, işlevler arası takımlar için iş akışlarını düzenlemek ve otomatikleştirmek için idealdir. Zoho CRM ise satış süreçleri oluşturmanıza, müşterilerle iletişim kurmanıza ve potansiyel müşterileri yönetmenize yardımcı olur.

Bu oldukça iyi bir kombinasyon, ancak Zoho alternatiflerini keşfetmek için birçok neden var. Örneğin, platformun görev görünürlük özelliklerinden memnun olmayabilir veya platformda gezinirken sorun yaşayabilirsiniz.

Bugün mevcut olan en iyi 13 Zoho alternatifi'ni sizlere sunmak için buradayız. Özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırarak mükemmel çözümü keşfedin!

Zoho alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Zoho, neredeyse her iş alanına yönelik proje yönetimi araçları içeren güçlü bir yazılım paketidir. Buna eşdeğer bir ürün, aşağıdaki anahtar özelliklere sahip olmalıdır:

Entegrasyonlar: Popüler iletişim, organizasyon ve takım işbirliği araçlarıyla iyi çalışmalıdır Ölçeklenebilirlik ve özelleştirilebilirlik: Çeşitli nişler, şirket boyutları ve projeler için : Çeşitli nişler, şirket boyutları ve projeler için iş akışlarının haritalanmasına izin vermelidir İşbirliği seçenekleri: Hem : Hem Zoho Projects hem de Zoho CRM mükemmel işbirliği özelliklerine sahiptir, bu nedenle ideal bir alternatifin sorunsuz ekip çalışmasını desteklemesi gerekir Analitik ve raporlama araçları: En iyi : En iyi PM araçları , projeler, süreçler, satışlar ve müşteri ilişkileri için başarı ölçütlerinin ayrıntılı özetlerini sunar Görev yönetimi ve pazarlama otomasyonu: Tekrarlayan süreçleri otomatikleştirebilmeli, : Tekrarlayan süreçleri otomatikleştirebilmeli, zamandan tasarruf etmenize ve insan hatası riskini en aza indirmenize yardımcı olmalıdır Kullanıcı dostu arayüz: Zoho'ya alternatifler, projeleri düzenlemek için sorunsuz bir deneyim sunmalıdır Kaliteli müşteri desteği: Ürün geliştiricileri güvenilir destek sunmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 13 Zoho Alternatifi

Projelerinizi ve müşteri tabanınızı geliştirmenize yardımcı olacak en etkileyici 13 Zoho alternatifini inceleyin. Listemizdeki bazı seçenekler, örneğin ClickUp, CRM ve proje yönetimini birleştirirken, diğerleri bu iki yönün birine odaklanmaktadır. Hadi başlayalım!

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü görün

ClickUp, satış veya CRM gibi işin her yönünü kontrol etmek için birçok özelliğe sahip hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır!

Sürekli karmaşık pazarlama kampanyaları üzerinde çalışıyorsanız, ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinden yararlanarak takım verimliliğini en üst düzeye çıkarın. Platform, Hiyerarşi altyapısı sayesinde kapsamlı hedefleri daha küçük parçalara ayırmanıza olanak tanır.

Görevler ve alt görevler atayın, görev bağımlılıkları oluşturun, süreçleri haritalayın ve son teslim tarihleri belirleyerek proje yönetimi takımlarınızın hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşmasına yardımcı olun. Platformun 100'den fazla görev otomasyonu özelliğini kullanarak rutin görevlerde zaman ve kaynak israfını önleyin.

ClickUp'ın etkileyici proje şablonları kütüphanesinden yararlanarak günlük süreçlerde daha fazla zaman kazanın. Projeleri planlamanıza, oluşturmanıza ve yönetmenize, dönüm noktalarını izlemenize ve kaliteli ürünler ve hizmetler sunmanıza yardımcı olacak 1.000'den fazla şablona erişin.

Diyelim ki yeni bir iş kurmakta zorlanıyorsunuz — ClickUp'ın İş Planı Şablonunu kullanarak hedeflerinizi belirleyin, hedef pazarları özetleyin, riskleri belirleyin ve gerçekçi KPI'larla bir yol haritası çizin.

ClickUp'ın CRM'si ile satış boru hatları oluşturabilir, müşteri tabanınızı düzenleyebilir, satış raporları oluşturabilir ve potansiyel müşterileri ve hesapları ClickUp Gösterge Panelinden yönetebilirsiniz!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

15'ten fazla gerçek zamanlı proje görünümü

1.000'den fazla entegrasyon

Kolay görev otomasyonları

1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon

Ölçeklenebilir Hiyerarşi altyapısı (Alanlar, Klasörler ve Listeler)

Gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip gösterge panelleri

CRM iş akışlarını ve proje kaynak yönetimini destekler

Mükemmel kullanıcı eğitimleri, kılavuzlar ve müşteri desteği

ClickUp sınırlamaları

Uygulamaya alışmak zaman alabilir

Hiyerarşi fonksiyonları bazı kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Salesforce

Salesforce, Zoho CRM'ye alternatif olabilecek bir başka değerli seçenektir. Bu ağır hizmet tipi platform, müşteri veritabanlarını ve ilişkilerini kolayca düzenlemenizi sağlayan özellikleri sayesinde iletişim yönetiminizi tamamen kontrol etmenizi sağlar.

Salesforce'u CRM piramidinin zirvesine taşıyan şey ölçeklenebilirliği. Platform, farklı kaynaklardan gelen büyük veri kümelerini işlemek için altyapı sağlar. Güçlü analiz seçenekleriyle müşterilerinizle empati kurmakta ve kaliteli hizmet sunmakta hiçbir sorun yaşamazsınız.

Özelleştirmeler konusunda ise Salesforce, markanızı yansıtan alanlar oluşturmanıza ve renkler ile tasarımlar kullanmanıza olanak tanır.

Ayrıca, Salesforce App Cloud aracılığıyla kendi uygulamalarınızı geliştirmek için açık bir ekosisteme erişim elde edersiniz. Bu sayede, proje yönetimi aracınızı şirketinize tam olarak uyacak şekilde ince ayar yapabilir ve genişletebilirsiniz.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Salesforce App Cloud, özel CRM uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır

3.000'den fazla entegrasyon

Büyük ve karmaşık veri kümelerini yönetmek için uygun

Tüm CRM sürecini destekler

Kolay gezinilebilir gösterge paneli

Salesforce sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformu pahalı buluyor

Kullanıcı arayüzü daha basit olabilir

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

Sınırlı: Kullanıcı başına aylık 300 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Salesforce puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (15.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (17.500+ yorum)

3. Scoro

Scoro satış, finansal bilgiler ve proje teslimatını tek bir ortamda birleştirerek, uygulamalar arasında geçiş yapmadan tüm projeyle ilgili faaliyetleri yönetmenizi sağlar.

Görevleri ve bağımlılıkları gerçek zamanlı olarak izleyin, bütçeleri yönetin, planlanan ve ulaşılan hedefleri karşılaştırın ve tahminler oluşturun.

Scoro, CRM alanında da başarısız değildir. İletişim bilgileri ve iletişim geçmişinden faturalandırmaya kadar müşterileriniz hakkında benzersiz bir 360 derece görünüm sunar. Düzenli düzen, potansiyel müşterileri kolayca tespit etmenizi ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanızı sağlar.

Scoro'nun güçlü teklif ve faturalandırma özelliklerini kullanarak saniyeler içinde kişiselleştirilmiş faturalar oluşturun. Takımınızın satış hedeflerini takip etmenizi ve finansal hedeflerinizdeki ilerlemeyi istediğiniz zaman kontrol etmenizi sağlar.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Satış, faturalandırma ve CRM özellikleri

Gerçek zamanlı bağımlılık izleme

müşterilerin 360 derece görünümü

Hedefleri ve amaçları izlemek için güçlü analiz seçenekleri

Kaynak planlamasını destekler

Scoro sınırlamaları

Yerleşik arama motoru bazen yavaş olabilir

Kullanıcı arayüzü dar görünebilir

Scoro fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 26 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 63 ABD doları

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Scoro puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

4. Pipeliner CRM

Satış odaklı bir CRM platformuna mı ihtiyacınız var? Pipeliner CRM tam size göre!

Pipeliner tek noktadan PM aracı değildir, ancak satış zorluklarının üstesinden gelme konusunda uzmanlaşmıştır. Platformu kullanarak potansiyel müşterileri ve hesapları yönetin, iş akışlarını otomatikleştirin, satış belgelerini düzenleyin ve yönetin ve satış raporları oluşturun.

Güçlü müşteri adayı yönetimi, Pipeliner'ın en güçlü olduğu alanlardan biridir.

Potansiyel müşteri verilerinizi manuel olarak girebilir, CSV dosyalarını ve web formlarını içe aktarabilir veya web kesicileri kullanarak potansiyel müşteriler oluşturabilirsiniz. Verileri girdikten sonra, Potansiyel Müşteri Görünümü'nü kullanarak potansiyel müşterileri takım üyeleriyle paylaşabilir, dönüşüm fırsatlarını tanıyabilir ve satış sürecini özelleştirebilirsiniz.

Pipeliner CRM, özelleştirilebilir görünümler, formlar ve alanlar sunar, böylece şirketinizin yönergelerine uygun benzersiz müşteri kayıtları oluşturabilirsiniz. Platform ayrıca, kimin neye erişebileceğini kontrol etmek için belirli kullanıcı rolleri ayarlamanıza da olanak tanır.

Pipeliner CRM'nin en iyi özellikleri

Müşteri adayı yönetimi konusunda uzman

Kullanımı kolay arayüz

Düzenli satış süreci

50'den fazla entegrasyonu destekler

Pipeliner CRM sınırlamaları

Sık platform güncellemeleri bazen süreçleri kesintiye uğratabilir

Sistem 30 MB'den büyük belgeleri desteklemiyor

Pipeliner CRM fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 65 $

İş : Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 150 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipeliner CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

5. NetSuite

Oracle tarafından sunulan NetSuite, birleşik bir iş yönetimi paketidir.

CRM çözümü, potansiyel müşterileri belirlemekten siparişlerin yerine getirilmesine ve müşteri sadakatinin sağlanmasına kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü tamamen kontrol etmenizi sağlar.

Satış fonksiyonlarını otomatikleştirin ve ekibinizin müşteri ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın ve çok fazla çaba harcamadan müşteri beklentilerini tanımlayın.

Platformun sağlam raporlama ve analiz seçeneklerinden yararlanarak devam eden işlemler hakkında doğru bilgiler toplayın. Müşteri memnuniyetini, verimliliği ve etkinliği artırmak için bunları sık sık inceleyin.

NetSuite ile, çözümün fiyatı işinizin boyutuna ve karmaşıklığına göre değişebilmekle birlikte, aynı anda birden fazla projeyi yönetebilirsiniz.

Birden fazla teslim tarihi olan büyük bir portföyü yönetiyorsanız, NetSuite'in Project 360 Dashboard uygulamasını kullanarak projeler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın ve her birinin iş akışlarını izleyin ve ayarlayın. Müşterilerle ilgili bilgileri depolayın, kaynakları atayın ve proje gösterge panellerinden bütçeleri yönetin.

NetSuite'in en iyi özellikleri

Etkileşimli, sezgisel arayüz

Satış fonksiyonlarını otomatikleştirir

Güçlü analiz ve raporlama seçenekleri

Merkezi yönetim için Project 360 Dashboard uygulaması

NetSuite sınırlamaları

Çözüm tüm bütçelere uygun olmayabilir

Müşteri desteği ekipleri daha duyarlı olabilir

NetSuite fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

NetSuite puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.300+ yorum)

6. Oracle Satış

NetSuite'ten daha kapsamlı bir çözüm mü arıyorsunuz? Ana ekosistemdeki başka bir ürün olan Oracle Sales'i deneyebilirsiniz.

Bu çözüm, basit ve kullanımı kolay bir arayüz ile bir PM platformunun tüm temel özelliklerini sunar. Oracle Sales ile şunları yapabilirsiniz:

Projelerinizi planlayın

Görevleri atayın ve ilerlemelerini izleyin

Takımınızla işbirliği yapın

Proje bütçe planları oluşturun

Analiz yapın

Raporlar oluşturun

Platformun öne çıkan özelliği, görevleri tamamlamak için metin veya sesli komutlar kullanmasıdır. Bu özellik, verimliliği ve etkinliği artırabilir.

Oracle Sales ile bir CRM çözümü de elde edersiniz. Bu, potansiyel müşteri oluşturmaktan gelir toplama sürecine kadar satış sürecinizi destekleyen kapsamlı bir araç koleksiyonudur.

Platform ayrıca rakip izleme özelliğini de sunar. Ürün adı ve fırsatlar gibi bilgileri ekleyerek işinizin farklı pazarlarda ivme kazanıp kazanmadığını görebilirsiniz.

Oracle Sales'in en iyi özellikleri

Tek noktadan proje yönetimi yetenekleri

Görevleri tamamlamak için metin ve sesli komutlar

Değerli proje planlama, izleme, organize etme ve raporlama özellikleri

Dağınık olmayan arayüz

Rakip izleme

Oracle Sales sınırlamaları

Bazı özellikler satış ekibi üyeleri için kullanımı çok karmaşık olabilir

Karmaşık projeler veya büyük veri kümeleriyle çalışmak performans sorunlarına yol açabilir

Oracle Sales fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Oracle Sales puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Planview AdaptiveWork (eski adıyla Clarizen), şablonlar, dönüm noktaları ekleme, rapor oluşturma, zaman takibi ve daha fazlası gibi birinci sınıf bir iş yönetimi çözümünden bekleyebileceğiniz her şeye sahiptir.

Ancak platformun özünde uyarlanabilir planlama ve esnek kaynak yönetimi yatmaktadır. Önemli iş akışlarını en az düzeyde veya hiç kesintiye uğratmadan yeni trendlere ve tahminlere uyum sağlayabilirsiniz, bu da Agile takımların çok hoşuna gidecektir!

Planview AdaptiveWork, iç ve dış katkıcılarla işbirliğini destekler. Belirli projelerde yer alan dış işbirlikçileri için özel görünümler oluşturabilirsiniz.

Harcamalar ve zaman çizelgeleri için bir onay sistemi eklemenizi ve harici işbirlikçilerin oturum açmadan proje bilgilerine erişebilmelerini sağlamanızı öneririz!

Platform CRM seçenekleri sunmasa da, Salesforce gibi popüler CRM platformlarıyla entegre olabilir. Basit bir arayüze sahiptir, bu nedenle entegrasyonları ve diğer özellikleri anlamak kolaydır.

Planview AdaptiveWork (Clarizen) en iyi özellikleri

Uyarlanabilir planlama için uygun

Büyük kurumsal şirketlerin PM ihtiyaçlarını karşılar

Harici işbirliğini destekler

Çeşitli CRM, zaman takibi, organizasyon ve işbirliği araçlarıyla entegre olur

Sezgisel gösterge panelleri

Planview AdaptiveWork (Clarizen) sınırlamaları

Sistem ara sıra arıza verebilir

Rapor oluşturmak kafa karıştırıcı olabilir

Küçük şirketler için pahalı olabilir

Planview AdaptiveWork (Clarizen) fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Planview AdaptiveWork (Clarizen) puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (150+ yorum)

8. Sage

Sage, esasen bir muhasebe ve iş yönetimi aracıdır, ancak CRM işlemlerini de oldukça iyi bir şekilde destekleyebilir.

Sage CRM ile satış ekibinizin performansını kontrol edebilir, iyileştirilmesi gereken alanları tespit edebilir, mevcut süreçleri basitleştirebilir ve verimliliği artırarak satış döngülerini kısaltabilirsiniz.

Platform, canlı kampanyaları ayarlamanıza ve doğru potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olmak için iş genelinde içgörüler sunar.

Sage'in en iyi özelliklerinden biri görevleri otomatikleştirme. Siz daha değer odaklı, bilişsel görevlere odaklanırken, potansiyel müşterileri takip etmek, satışları tahmin etmek, teklifler ve siparişler oluşturmak gibi sıkıcı işleri halleder.

Platform, fonksiyonlar arası takım işbirliğini destekler ve iletişim blokları ile departmanlar arasında görevlerin tekrarlanmasını önler. Pazarlama ekipleri, Sage'i kullanarak toplanan müşteri bilgilerine dayalı hedefli e-posta kampanyaları oluşturabilir.

Sage'in en iyi özellikleri

Güçlü CRM görev otomasyon seçenekleri

Birinci sınıf işbirliği özellikleriyle takım performansını artırın

Satış döngülerini kısaltmaya yardımcı olur

Müşteri ilişkilerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler

Sezgisel, yönetimi kolay müşteri profilleri

Sage sınırlamaları

Bulut sürümü daha fazla entegrasyondan yararlanabilir

Sınırlı gösterge panelleri ve bazen zorlu özelleştirme seçenekleri

Sage fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sage puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,5/5 (50'den fazla yorum)

9. Basecamp

Basit, düzenli bir arayüzde sağlam özelliklere sahip, pratik bir proje yönetimi platformu mu arıyorsunuz? Basecamp'ta kamp kurun!

Basecamp basit görünebilir, ancak onu küçümsemeyin! Platform, tüm sektörlerdeki her boyuttaki şirket için proje yönetimini destekler.

Basecamp ile, aşağıdaki özellikler sayesinde her proje tek bir sayfada gelişir:

Mesaj Panosu: Beyin fırtınası yapmak, projeyle ilgili fikirleri sunmak ve ilerleme hakkında bilgi vermek için bir alan Belgeler ve Dosyalar: Burada resimler, videolar, belgeler ve elektronik tablolarınızı paylaşabilirsiniz Yapılacaklar: Görevleri atadığınız, son tarihleri belirlediğiniz ve canlı süreçleri yakından takip ettiğiniz bölüm Schedule: Takımınızın iş yüklerini yönetmek için bir alan Campfire: Basecamp'ın, ekip arkadaşlarının iş dışındaki konularda sohbet ederek ortamı neşelendirebilecekleri "eğlence alanı" Kart tablosu: Şirket genelindeki iş akışlarını yönetmek için : Şirket genelindeki iş akışlarını yönetmek için Kanban benzeri bir pano

Basecamp müşteri odaklı özelliklere sahip değildir, ancak Enchant ve Akita gibi seçilmiş CRM platformlarıyla entegre edebilirsiniz.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Tek sayfalık gösterge panelinde PM özellikleri

Sorunsuz iletişim için mesaj panosu

Yüksek ölçeklenebilirlik

Bazı üçüncü taraf CRM entegrasyonlarını destekler

Basecamp sınırlamaları

Yeterli özelleştirme seçenekleri olmayabilir

Henüz video konferans seçeneği yok

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Basecamp Pro Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 299 $ (sınırsız kullanıcı)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

10. QuickBooks

QuickBooks ile fatura oluşturabilir, ödeme hatırlatıcıları gönderebilir, makbuzları düzenleyebilir, raporlar oluşturabilir, giderleri izleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Tipik bir muhasebe programı gibi mi geliyor? Çünkü öyle!

Peki, bir muhasebe programı bu listede ne yapıyor? Hayır, bu bir hata değil!

Bu araç tam kapsamlı PM ve CRM özellikleri sunmayabilir, ancak büyüyen işletmelerin ihtiyaç duyduğu şey tam da bu olabilir! Sıkı bir bütçeyle yeni bir girişim başlatırken, ağır bir platforma yatırım yapmaktan çekinebilirsiniz.

Tek ihtiyacınız olan nakit akışlarını yönetmek için bir programsa, QuickBooks basit muhasebe çözümleriyle size destek olabilir.

QuickBooks ile fatura düzenlediğinizde, müşterilerinizin bilgilerini saklarsınız — bu, ilk CRM girişimleriniz için yeterlidir. Daha sonra, işiniz büyüdükçe daha gelişmiş çözümlere geçebilirsiniz.

QuickBooks, Workflow ve Projectworks gibi PM platformlarıyla entegre olur, böylece pahalı PM yazılımlarına commit yapmadan işlerinizi halledebilirsiniz!

QuickBooks'un en iyi özellikleri

Muhasebe odaklı

Yeni işler için fonksiyonel CRM çözümü

Basit, çekici tasarım

Her özellik için mükemmel destek belgeleri

Zengin entegrasyon yetenekleri

QuickBooks sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Mobil uygulama özelliklerden yoksundur ve hantal olabilir

QuickBooks fiyatlandırması

Basit Başlangıç : 194,40 $/yıl

Essentials : 291,60 $/yıl

Artı: 410,40 $/yıl

QuickBooks puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000+ yorum)

11. Keap

Via Keap

Eskiden Infusionsoft olarak bilinen Keap, otomasyon konusunda uzmanlaşmış sağlam bir iletişim ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. Küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler, Keap'i iletişimlerini düzenlemek, müşteri iletişimini iyileştirmek ve satış verimliliğini artırmak için kullanır.

Keap'in en iyi özellikleri

Uygulama, işletmelerin binlerce kişiyi barındırırken her etkileşimin ayrıntılı kayıtlarını tutmasını sağlar

Otomasyon özellikleri satış ve pazarlamanızı kolaylaştırarak zaman ve çabayı azaltır

Yazılım ayrıca e-ticaret ve ödeme işleme özelliklerini tek bir yerde sunar

Keap sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformu kurmayı ve gezinmeyi zor bulmuştur

Bazı harici platformlarla entegrasyon sınırlı olabilir.

Keap fiyatlandırması

Pro: İki kullanıcı için aylık 199 $

Maksimum: Üç kullanıcı için aylık 289 $

Max Classic: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Keap puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.445 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.220 yorum)

Keap'e alternatifleri inceleyin

12. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet, planlama, işbirliği ve zamanlama fonksiyonlarına sahip esnek ve sağlam proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan hizmet tabanlı işletmeler için ideal bir web tabanlı yazılımdır. Bu yazılım, proje yönetimi, işbirliğine dayalı iş yönetimi ve süreç otomasyonu unsurlarını bir araya getirerek işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlar.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Merkezi gösterge paneli, kullanıcılara projeler ve görevler hakkında eksiksiz bir genel bakış sağlar

Paydaşları bilgilendirmek için otomatik bildirimler, hatırlatıcılar ve durum güncellemeleri

Google Çalışma Alanı, Microsoft 365 ve Slack gibi iş araçlarıyla güçlü entegrasyonlar

Smartsheet sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcıların istediği kadar sezgisel değildir ve yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi olabilir

Daha büyük takımlar veya gelişmiş özelliklere erişmesi gereken kullanıcılar için pahalı olabilir

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

13. Airtable

Airtable aracılığıyla

Airtable, şaşırtıcı derecede basit ve kullanıcı dostu bir elektronik tablo arayüzü sunan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Izgara, galeri, form ve takvim gibi son derece gezilebilir görünümler ve Kanban panosu gibi özelliklere sahiptir. Benzersiz veritabanı odaklı işlevselliği, takımların verilerini çok çeşitli şekillerde birbirine bağlamasına olanak tanır.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş filtreleme, sıralama ve gruplama özellikleri, takımlara görünümlerini ve ş Akışlarını özelleştirme olanağı sunar

Kayıt bağlama, kodlama olmadan karmaşık ilişkisel veritabanlarının oluşturulmasına olanak tanır

Belirli bir ürün, görev veya çalışan hakkında yorum yapma ve görünümleri ve veritabanlarını paylaşma özelliği ile işbirliği kolaylaşır

Airtable sınırlamaları

Bazı kullanıcılar fiyatlandırmayı kafa karıştırıcı ve ücretli sürümleri biraz pahalı buluyor

Bazı gelişmiş özellikler eksiktir ve yazılım, büyük verileri işlerken yavaşlayabilir

Airtable fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 20

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Zoho, CRM ve PM desteği için önde gelen bir platformdur, ancak gördüğünüz gibi tek platform değildir. ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi özelliklerinden Salesforce'un ölçeklenebilir CRM çözümüne kadar, keşfedilmeyi bekleyen heyecan verici Zoho alternatifleri var!

Bahsettiğimiz her seçeneğin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle özelliklerini ve fiyatlarını dikkatlice karşılaştırarak size en uygun olanı bulun. Olasılıkları kucaklayın ve 2024 ve sonrasında proje yönetimi ve CRM oyununuza devrim getirecek bir Zoho alternatifi seçin!