i̇ş Yerinde Daha Verimli Olmanın 10 Yolu

Çoğumuz, dağınıklığı ortadan kaldırmanın ve daha kısa sürede daha fazlasını başarmanın yollarını arıyoruz. Son teslim tarihleri, toplantılar ve bitmek bilmeyen bildirimler arasında her şeyi kontrol altında tutmak imkansız gibi gelebilir.

Bu yazıda, daha çok değil, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olacak on pratik ipucu paylaşıyoruz. Bunlar, bir günde başarabileceklerinizi gerçek anlamda değiştirecek basit stratejilerdir.

İş yapma şeklinizi değiştirmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!

i̇ş Yerinde Daha Verimli Olmak İçin 10 Verimlilik İpucu

Mesele şu: Pomodoro Zamanlayıcıyı indirmek tek başına yeterli değildir.

Bunun yerine, verimliliğinizi artırmak için tasarlanmış verimlilik araçlarını keşfedin. Bu araçlar, takvim uygulaması, Chrome uzantısı, beyaz tahta yazılımı veya verimliliğinizi ölçmek için bir alışkanlık izleyici formunda olabilir.

Ya da ClickUp kullanıyorsanız, yukarıdakilerin hepsi sizin için geçerli! ⬆️

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

Tercih ettiğiniz yazılımı seçtikten sonra, işe koyulma zamanı geldi. Verimli alışkanlıklar oluşturmak için favori 10 stratejimizle size yardımcı olmaya hazırız.

1. Beyin fırtınası oturumlarınızdan en iyi şekilde yararlanın

Boş bir sayfaya ne kadar uzun bakarsanız bakın, bir sonraki harika fikriniz sihirli bir şekilde ortaya çıkmayacaktır.

Bu mücadele genellikle yeni bir konseptin fikir aşamasında veya herhangi bir beyin fırtınası oturumunda hissedilir. Hepimiz yaratıcı engellerimizi yıkmak için acı verici uzun bir arayış içindeyiz ve işte bu noktada fikir üretme teknikleri devreye girer.

Zihin haritalama, hikaye tahtası ve beyin fırtınası gibi stratejiler, en iyi fikirlerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Bu uygulamaların çoğu, aşağıdaki özelliklere sahip dijital beyaz tahta yazılımı gibi beyin fırtınası araçlarının yardımıyla en iyi şekilde gerçekleştirilir:

Taslak modeller çizin

Ek bilgi için medya ekleyin

Diyagram örnekleri oluşturun

En iyi araçlar, önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan bir hazine ile birlikte gelir ve seçtiğiniz fikir stratejisi boyunca size rehberlik eder.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak yaratıcılığınızı artırın, görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve verimliliğinizi artırın

ClickUp Beyaz Tahtalar bunun ideal bir örneğidir. Takımınızla birlikte yaratıcılığınızı harekete geçirmek için binlerce verimlilik şablonu sunan Beyaz Tahtalar, ilham geldiği anda fikirlerinizi yakalayıp paylaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Özellikle projenizin ilk aşamalarında, ClickUp'ın Mood Board Şablonu gibi kaynaklar, herhangi bir konsepte dalmak için alan, işlevsellik ve yapı sağlar.

Ayrıca, panonuzdaki herhangi bir notu, metni veya şekli eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürme özelliğine sahip ClickUp'taki Beyaz Tahtaları kullanarak fikirlerinizi anında hayata geçirebilirsiniz! Böylece, maksimum verimlilik için yeni fikirlerinizi iş akışınıza uyumlaştırmak için zaman kaybetmezsiniz.

📌 Bonus: Fikirlerinizi Düzenlemek için 10 Ücretsiz Mood Board Şablonuna Göz Atın

2. İletişim yöntemlerinizi optimize edin

İşyerinde işbirliğinden bahsetmişken, tüm takım iletişimi formlarında verimlilikle liderlik etmenin zamanı geldi.

Üzgünüz ama e-posta, iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak için en iyi yol değildir. 🫣

Mesajınızın aciliyet derecesini, bağlamını ve göndermeden önce gerçekten gerekli olup olmadığını düşünün. Farklı iletişim kanallarını ne zaman ve neden kullanmanız gerektiğine dair kısa bir özet aşağıda verilmiştir:

Birine hızlıca ulaşmanız gerektiğinde ClickUp Sohbet veya anlık mesajlaşma özelliğini kullanın. Bu özellik, hassas veya kişisel geri bildirim paylaşmanız gerektiğinde de harika bir seçenektir! ClickUp Sohbetözelliğini kullanın. Bu özellik, hassas veya kişisel geri bildirim paylaşmanız gerektiğinde de harika bir seçenektir!

Görevlere, belgel ere veya taslak lara yorumlar atayarak bir görevin ilerleyişi hakkında ayrıntılı güncellemeler paylaşın veya geri bildirimde bulunun. Bu, izleyiciler, diğer atanan kişiler ve proje yöneticileri gibi ilgili tüm kişilere daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar!

Atanan yorumlar, eylem öğelerinin nerede oluşturulursa oluşturulsun kaybolmamasını sağlar

Herhangi bir tarayıcı penceresinden bir ClickUp Klibi oluşturun ve kaydederken mesajınızı anında anlatın. İşiniz bittiğinde, herhangi bir yorumda veya sohbet konuşmasında paylaşmak için Klip URL'sini kopyalama seçeneğiniz olacaktır. Hatta Klibinizi ele almak için ayrı bir görev oluşturmayı bile seçebilirsiniz! Bir dahaki sefere bir hata ile karşılaştığınızda veya bir takım üyesine çok adımlı bir süreci anlatmak istediğinizde bu özelliği aklınızda bulundurun. 🏆

Clip by ClickUp ile ekran kayıtlarını paylaşarak, e-posta zincirlerine veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı iletin

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim içinde olduğunu gösterebilir; bu durum hız açısından harika olsa da, iletişim aşırı yüklemesi için de uygun bir ortam yaratır. ClickUp'ın ClickUp Sohbet ve ClickUp Atanmış Yorumlar gibi entegre işbirliği araçlarıyla, konuşmalarınız her zaman doğru görevlerle bağlantılı olur, böylece görünürlük artar ve gereksiz takiplerin ihtiyacı azalır.

3. En önemli önceliklerini belirle ve yapabileceğin işleri delege et

Görev önceliklendirme, verimlilik yolculuğunuz boyunca muhtemelen sürekli bir zorluk olacaktır. En çok zaman alan görevlerinizi daha küçük eylem öğelerine bölmenin yollarını belirleyerek iş yükünüzün büyüklüğü karşısında kendinizi bunalmış hissetmeyin ve yapılacaklar listenizdeki en önemli faaliyetlerle başlayın!

En acil görevleriniz, üstesinden gelmesi en zor olanlar gibi gelebilir, ancak bunları ilk adımlara veya alt görevlere indirgemek, rahat bir tempoda ş akışına girmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp'taki görev öncelikleri, küçük görevlerinizi en acil görevlerden ayırmak için görsel işaretlerle bu çabayıza destek olmak için burada. Görev listenizi gözden geçirdikten sonra, ClickUp'ta en öncelikli görevleri gruplandırıp filtreleyerek işinizin özüne daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Ancak görev önceliklendirme bununla bitmiyor! Görevlerinizi gözden geçirirken, iş yükünüzü azaltabileceğiniz alanları arayın. Kendinize şu soruları sorun:

Bu görevlerden herhangi biri başka bir takım üyesine devredilebilir mi?

Bu görevlerden herhangi biri birleştirilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir mi?

4. Otomasyonlarla tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

Ş Akışı otomasyonları, süreçlerinizi bir görevden diğerine taşımak için tanımlanmış tetikleyiciler ve eylemler atar. Bunlar genellikle haftanızı zorlaştıran ve tamamlanması için düşüncesiz eylemler gerektiren tekrarlayan görevlerdir. Diğer bir deyişle, yoğun işler.

Otomasyonlar, ClickUp'ta bir eylem gerçekleştiğinde sonuçları otomatik olarak tetikler

Otomasyonlar, bu görevleri otomatik hale getirmenize yardımcı olur ve ClickUp, bu eylemleri istediğiniz gibi özelleştirmenize yardımcı olacak kendi Otomasyon özelliğine sahiptir! İş akışlarını hızlandırmak için bir görev etiketlendiğinde, atandığında veya güncellendiğinde durum, atanan kişi veya öncelik gibi bilgileri otomatik olarak ekleyin veya değiştirin.

5. Size uygun bir zaman yönetimi tekniği bulun

"Herkese uyan tek bir boyut" zaman yönetimi tekniği yoktur. Yapacağınız iş türü, her tekniği desteklemeyebilir bile! Diğer taraftan, zaman yönetimi konusunda en uygun noktanız, birbirinin üzerine yığılmış birden fazla tekniğin birleşiminde olabilir.

İşte iş haftanızda deneyebileceğiniz en yaygın zaman yönetimi tekniklerinden bazıları:

Bu zaman yönetimi stratejisi, iş gününüzü her bir öğe veya kategori için belirlenen zaman bloklarına bölerek yapılacaklar listenizdeki görevleri tek tek yerine getirmenize yardımcı olur. Bu şekilde, görevler arasında kod değiştirme veya dikkatinizin dağılması yerine, her bir faaliyet hak ettiği tüm ilgiyi alır!

Bu yöntemi ilk kez kullanıyorsanız, ClickUp'taki Takvim görünümü zamanınızı bloklara ayırmanıza yardımcı olacak en iyi arkadaşınız olacak.

Günlük Takviminizi saat bazında ayrıntılı olarak görmek için Ana Sayfa özelliğini kullanın veya bir Liste veya Klasöre Takvim görünümü ekleyerek önümüzdeki hafta, ay ve sonraki dönemdeki etkinliklerinizi genel bir bakışla görüntüleyin.

Yöntem 2: Pomodoro Tekniği

Pomodoro Tekniği, zamanı bloklara ayırmaya kısaltılmış bir yaklaşım getirir. Bu tekniğin temelleri, tek bir görev üzerinde kesintisiz çalışmak için 20-25 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlamayı içerir. Zamanlayıcı bittiğinde, tükenmişlik hissini önlemek için beş dakikalık bir zihinsel mola ile ödüllendirilirsiniz!

Bu sadece zamanınızı planlamanın etkili bir yolu değil, sık sık mola vermeniz gerektiğini hatırlatan bir hatırlatıcıdır!

ClickUp'ın birçok zaman takibi özelliği, belirli görevlere harcadığınız zamanı denetlemek için yerleşik zamanlayıcılar, gününüzü tahmin etmek için zaman tahminleri ve diğer tarayıcı pencerelerinde harcadığınız zamanı hesaplamak için kapsamlı bir Chrome Uzantısı ile bu verimlilik ipucunu hayata geçirmenize yardımcı olabilir. ⏱️

🧠 Biliyor muydunuz? "Pomodoro Tekniği", oluşturucusunun iş aralıklarını izlemek için kullandığı domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısından adını almıştır.

Yöntem 3: 80/20 Kuralı

Pareto İlkesi olarak da adlandırılan 80/20 kuralı, herhangi bir görevdeki sonuçların %80'inin, gereken çabanın sadece %20'sinden kaynaklanacağını varsayar. Bu %20'nin neye benzediğini tanımlayarak, diğer %80'i delege ederek, en aza indirerek veya hatta ortadan kaldırarak verimliliğinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bu, gününüzde daha büyük etkiye sahip faaliyetler için düzenli bir ortam sağlar.

Dwight Eisenhower tarafından oluşturulan ve Stephen Covey'in 7 Habits of Highly Effective People (Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı) kitabıyla ünlenen Eisenhower Matrisi, görevleri önem ve alaka düzeyine göre sınıflandırarak gününüzü nasıl geçireceğinizi belirlemenize yardımcı olur.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Eisenhower Matris Şablonunu kullanarak fikirlerinizi düzenleyin ve bir eylem planı oluşturun

Bu 2×2 matris diyagramı dört kadrandan oluşur:

Birinci kadran gelecekte planlanması gereken görevleri temsil eder

İkinci kadran en öncelikli görevlerinizi temsil eder

Üçüncü kadran , listenizden tamamen kaldırmanız gereken görevleri temsil eder

Dördüncü kadran, görevleri başkalarına devretme fırsatınızı temsil eder

Ancak matrisinizi sıfırdan oluşturmanıza gerek yok! ClickUp'ın Eisenhower Matris Şablonu, biçimlendirilmiş bir diyagramı dijital beyaz tahtanıza otomatik olarak uygular. Bu, önemli görevlerinizi anında ayırır.

Kolay erişim için görevleri doğrudan her bir çeyreğe bağlayın, seçimlerinizi gerekçelendirmek için belge veya web kartları ekleyin, ardından diyagramınızı takımla kolayca paylaşın. Bir bakmışsınız, herkes projenin acil yapılacaklar listesindeki öğeleri görebiliyor.

📌 Bonus: Yeni zaman yönetimi sürecinizi kurarken ekstra yardıma ihtiyacınız varsa, zaman takibi şablonuyla başlayın!

6. İş alışkanlıklarınıza uygun özel bir çerçeve oluşturun

"Karşılaştırma, mutluluğun hırsızıdır" derler ve en yüksek verimlilik de aynı prensibe uyar! Başkalarının hazırladığı yapılacaklar listesini takip etmek yerine, kendinizinkini oluşturun! Günlük programınızı ve kişisel süreçlerinizi özelleştirmek, verimli insanların verimliliğini korumak için kullandıkları en iyi sırlardan biridir.

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

Verimlilik platformunuzda, görevlerinizi ve ilerlemenizi size anlamlı gelen üst düzey yöntemlerle görselleştirmek için çoklu proje görünümleri gibi özellikleri arayın. Etkileşimli liste, Kanban panosu, Gantt grafiği veya takvim gibi, etkinliklerinizi düzenlemek ve zamanınızın sahipliğini ele almak için neredeyse sonsuz yöntem vardır.

7. Görevleri tamamlamak için üretken yapay zekayı kullanın

AI sizi değiştirmek için değil, verimliliği artırmak ve iş hayatınızı çok daha kolay hale getirmek için burada! ClickUp AI'yı kullanarak görevleri özetleyin , içerik oluşturun ve tekrarlayan yazma veya araştırma görevlerini otomatikleştirin.

ClickUp Brain , görevleri ve konuşmaları anında özetleyerek daha akıllı çalışmanıza yardımcı olmak için yapay zeka kullanır, böylece proje güncellemelerini hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. E-postalar, belgeler veya toplantı notları gibi içerikler oluşturabilir ve manuel yazma için harcanan zamanı azaltır. Ayrıca, ClickUp Brain bir sonraki adımlar için akıllı öneriler sunar ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş akışınızı kolaylaştırır.

ClickUp'ın Not Alıcı özelliği ile her ayrıntıyı zahmetsizce yakalayın

AI Notetaker toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yazıya döker ve manuel not almadan tartışılan her şeyi yakalar. Toplantıdan sonra, anahtar noktaların ve kararların net bir özetini oluşturarak, gözden geçirmeyi veya takımınızla paylaşmayı kolaylaştırır. Ayrıca, eylem öğelerini tanımlar ve toplantı notlarından doğrudan görevler oluşturabilir, böylece takiplerin asla kaçırılmamasını sağlar.

8. Bir plan yapın ve yapılacaklar listesi oluşturun

Plan yapmamak, başarısız olmayı planlamaktır! Projeniz veya göreviniz ne kadar küçük görünürse görünsün.

İş gününüz için bir verimlilik planı oluşturmak, görevlerinizi öncelik sırasına koymanın ve zamanınızı temel düzeyde ayırmanın ilk adımıdır. Önceden planlama yaparak, ilerlemenizi engelleyebilecek darboğazları, gecikmeleri veya zorlukları önceden tahmin edebilirsiniz. Ayrıca, çok geç olmadan daha büyük faaliyetler için ekstra zaman ayırma fırsatı da elde edersiniz!

Her gün için ayrıntılı yol haritaları oluşturmanıza gerek yok, ancak verimlilik hedefleri belirlemek, takımınızın acil hedefleri ve kuruluşun uzun vadeli vizyonu ile uyumlu olmanızı sağlar.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Eylem Planı Şablonunu kullanarak görevlerinizi planlayın, izleyin ve düzenleyin

Bir eylem planı oluşturmak, iş yükünüzden zihinsel olarak bir adım geri atmanızı sağlar. Bu, enerjinizi daha verimli bir şekilde dağıtmanıza olanak tanır ve sonuçta kendinizi bunalmış veya stresli hissetmenizi önler.

ClickUp'ın Eylem Planı Şablonu gibi kaynaklar, her hafta kopyalanıp yeniden kullanılabilir ve böylece bekleyen, ilerleme aşamasında olan veya tamamlanan önemli görevlerin envanterini çıkarabilirsiniz.

9. Duraklayıp düşünmek için molalar planlayın

Filozof John Dewey bir keresinde şöyle demişti:

Deneyimlerden öğrenmiyoruz, deneyimler üzerinde düşünerek öğreniyoruz.

Başarılarınızdan ve hatalarınızdan ders alarak, verimliliğinizi her zaman yukarı doğru bir eğride tutabilirsiniz. Engeller ve zorluklar her zaman olacaktır, ancak yüksek verimli insanlar her gecikmeyi bir büyüme fırsatı olarak görür ve aynı hataları tekrar yapmamaya çalışır.

Kişisel düzeyde, her günün sonunda veya haftanın başında, hangi verimlilik hilelerinin işe yaradığını ve hangilerinin yaramadığını düşünmek için zaman ayırabilirsiniz. Ancak mükemmel beyin fırtınası stratejisini bulmak gibi, anlamlı bir öz değerlendirme için kullanabileceğiniz ve her hafta tekrar uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntem vardır.

Kendi kendinize yansıtma konusunda en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Düşüncelerinizi kağıda veya dijital not alma uygulamasına yazarak ayrıntıları yakalayın ve düşüncelerinizi işleyin

İş davranışlarınızı analiz etmek ve stratejinizi gerektiği gibi ayarlamak için Başlat-Durdur-Devam Et grafiklerini kullanın. Bunu, başarılarınızı kutlamak ve iyileştirme hedeflerinizi belirlemek için kendi kişisel geriye dönük toplantınız olarak düşünün

Kişisel SWOT analizi yaparak verimliliğiniz için en büyük güçlü ve zayıf yönlerinizi, fırsatları ve tehditleri belirleyin

Ve elbette, eski usul günlük tutmanın gücünü asla küçümsemeyin!

👍Bunu deneyin: Yazmak çok zaman alıyorsa, düşüncelerinizi 3-5 dakika boyunca sesli notlara dökün.

10. Dikkatinizi dağıtan şeylerden uzaklaşın ve bir mola verin

Son olarak, ekranı kapatmayı ve düzenli aralar vermeyi unutmayın! Ara verme zamanlarınızı bilinçli bir şekilde planlamak, iş verimliliğiniz üzerinde son derece olumlu bir etki yaratacaktır.

İşinize yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak, zihninizin farklı bölümlerini harekete geçirmek veya sadece birkaç dakika hareket ettikten sonra nasıl hissettiğinizi görmek için. Cidden, bugün ofis koltuğunuzdan kalktınız mı?

ClickUp'ın "R" komutuyla hatırlatıcıları kolayca ayarlayın

Masanızdan uzaklaşmayı sık sık unutan biriyseniz, ClickUp'ta günlük Hatırlatıcı ayarlayarak zihninizi sıfırlamak için molalar planlayın!

🔎 Anahtar Bilgi: Araştırmalar, düzenli olarak 5 dakikalık molalar vermenin, aralıksız çalışmaya kıyasla verimliliği %30'a kadar artırabildiğini göstermektedir.

Verimlilik Neden Önemlidir?

Verimliliğin hayatınızda önemi sınırsızdır.

Ve burada sizi 12 saat çalışmaya zorlayan ve değerinizi yaptığınız satış görüşmelerinin sayısıyla belirleyen zehirli verimlilikten bahsetmiyoruz.

Spoiler uyarısı: bu gerçek verimlilik değil!

Gerçek verimlilik, iş-yaşam dengesi, SMART hedefler belirleme ve işinizle sağlıklı sınırlar oluşturmanın değerini vurgular. Böylece, çalışma saatlerinizde profesyonel görevlerinize kesintisiz zaman ayırırsınız. Ve iş günü bittiğinde, dizüstü bilgisayarınızı kapatabilir (akşam yemeğinden sonra oturum açma baskısı olmadan) ve gerçekten rahatlayabilirsiniz.

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

Sağlıklı verimlilik, görevleri etkili bir şekilde yerine getirmenize de yardımcı olur. Profesyonel kaynaklardan yararlanmak, boşa harcanan çabayı en aza indirmek ve iş akışınızla ilgili hızlı kararlar almak için ihtiyacınız olan bilgileri sağlar.

Hedef, yeni verimlilik ipuçlarının ikinci doğanız haline gelmesi ve zamanla görev önceliklendirme, zaman yönetimi ve stres yönetimi gibi kavramların hafta boyunca sizi engellememesidir.

Bunun toplu etkisi en azından önemli olacaktır! Aslında, Amerikan Stres Enstitüsü, çalışanların %41'inin stresli olduklarında kendilerini daha az verimli hissettiklerini ve bunun ABD ekonomisinde milyarlarca dolarlık gelir kaybına neden olduğunu ortaya koymuştur. 😳

İyi tarafı ise, anlamlı verimlilik alışkanlıklarının zihinsel sağlığı iyileştirdiği ve iş yükünüzü kontrol etmenize yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca kişisel gelişim, daha yüksek iş tatmini ve daha fazla inovasyon ile de bağlantılıdır!

Cidden, herhangi bir verimlilik hilesi, hiçbir verimlilik hilesinden daha iyidir; bu nedenle, iş tarzınıza uygun stratejileri bulmak için biraz deneme ve hata yapmaktan zarar gelmez.

💡Profesyonel İpucu: 2 dakika kuralını kullanın — bir görev 2 dakikadan az sürüyorsa, daha sonraya planlamak yerine hemen yapın.

İş Yerinde Verimliliğinizi Artırın

Verimliliği artırarak iş alışkanlıklarınızda olumlu ve uzun vadeli değişiklikler yapmak istiyorsanız, dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmak odaklanmak için yeterli değildir.

Dahası, tüm verimlilik stratejileri, takımlar veya meslektaşlar arasında üretken kişiler üzerinde aynı etkiye sahip olmayacaktır! Size uygun ipuçlarını belirlemek için zaman, deneme yanılma ve dikkatli düşünme gerekir. Ayrıca, ilerlemenizi izlemek için özel bir yazılımın yardımı olmadan verimliliğinizi ancak belirli bir noktaya kadar artırabilirsiniz!

ClickUp, tüm uygulamalarınızda yaptığınız işleri tek bir işbirliğine dayalı Çalışma Alanında bir araya getirebilecek kadar güçlü tek verimlilik platformudur. Zengin yerleşik araç seti, en iyi fikirlerinizi geliştirmek, yapılacaklar listenizi izlemek, süreçleri özelleştirmek, rutin işleri otomatikleştirmek ve çok daha fazlasını yapmak için özelliklerle verimliliğinizi kontrol etmenize yardımcı olur.

Ve ClickUp tüm bunları ücretsiz olarak yapabilir! Bugün ClickUp'a kaydolduğunuzda, çok sayıda verimlilik özelliğine, geniş bir Şablon Kitaplığına ve 1.000'den fazla entegrasyona erişin.