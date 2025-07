oneNote ve ClickUp'ta 11 Ücretsiz Kanban Panosu Şablonu

"Göster ve anlat" günlerini hatırlıyor musunuz? Evcil balığınızı nihayet okula getirip birinci sınıf arkadaşlarınıza tanıtabildiğiniz günleri? Ne güzel günlerdi. 😌

Profesyoneller olarak, artık fikir sunma, beyin fırtınası yapma ve grup ile projeler yürütme formunda benzer durumlarla karşı karşıyayız.

O zamandan beri, anlatmak yerine göstermek daha etkili olduğunu öğrendik ve fikirlerimizi aktarmak için çeşitli ve ilgi çekici yöntemler geliştirdik. Bu, nüfusun %65'ini oluşturan görsel öğrenenler de dahil olmak üzere, bilgileri farklı şekilde işleyen insanlar için büyük bir kazançtır.

Giriş: Kanban panoları.

Kanban panoları, takımların iş akışını optimize etmesine, şeffaflığı artırmasına, darboğazları belirlemesine ve gerektiğinde hızlıca yön değiştirmesine yardımcı olan, son derece görsel bir çevik proje yönetimi yaklaşımıdır. Hedef, mümkün olan en kısa sürede zaman kazanmaya başlamak olsa da, sıfırdan bir tane oluşturmak uzun sürebilir ve hatta bir noktada ters etki yapabilir. İşte bu noktada şablonlar devreye girer. 🤓

Takımlar, kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış doğru Kanban panosu şablonlarıyla daha hızlı ve daha verimli çalışır. Ancak, Google aramalarında karşımıza çıkan tüm Kanban şablonlarını deneme yanılma yoluyla test edecek zamanı kim bulabilir? Biz yapıyoruz. 🙋🏼‍♀️

Bu makaleyi, yapı, SSS, ipuçları, avantajlar ve elbette iş akışı hedeflerinizi gerçekleştirmek için 11 ücretsiz Kanban şablonu dahil olmak üzere Kanban ile ilgili her şeyi içeren hızlı kursunuz olarak düşünün!

Kanban panosu şablonu nedir?

Kanban panosu şablonları, panonuzu oluştururken hazırlık ve kurulum aşamalarını hızlandıran, özelleştirilebilir, önceden oluşturulmuş panolardır, böylece zaman kaybetmeden çalışmaya başlayabilirsiniz. Esasen, gerektiğinde düzenleyebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz, boşlukları doldurarak kullanıma hazır Kanban panolarıdır.

Kanban yöntemi birçok farklı departman ve sektörde kullanılabildiğinden, iyi yapılandırılmış bir şablon, takımınızın bunları mümkün olan en verimli şekilde kullanmasını sağlar. Yine de, esnek bir Kanban panosu şablonunun avantajları konusunda bu sadece yüzeysel bir bilgi!

Kanban panosu şablonlarını kullanmanın avantajları

Zaman tasarrufu sağlamanın ötesinde, Kanban panosu şablonları temiz ve bakımlı bir arayüzle işlerinizi doğru bir şekilde başlatmanıza yardımcı olur ve panonuzun kısa sürede bile paydaşlara, yöneticilere veya diğer departmanlara sunuma hazır olmasını sağlar.

Ayrıca özelleştirme, otomasyon ve daha etkili görev durumları gibi konularda yeniliklere ilham verir. Kanban yaklaşımı bir dizi kullanım durumuna fayda sağlayabileceğinden, belirli bir şablona sahip olmak, hangi durumların, İş İlerleme Sınırlarının ve otomasyonların sektörünüz için genellikle yararlı olduğunu gösteren bir eğitim aracı görevi görebilir.

Dahası, her beceri düzeyi için bir şablon bulunmaktadır. Kanban panolarına yeniyseniz, bu çevik metodolojiye geçişinizi kolaylaştıracak birçok başlangıç seviyesine uygun şablon bulunmaktadır. Ya da, panoları yıllardır kullanıyorsanız ve yeni bir bakış açısına ihtiyacınız varsa veya Kanban sürecinizi yenilemek için yollar arıyorsanız, şablonlar panonuzu nasıl geliştirebileceğinizi öğrenmek için mükemmel bir yoldur.

Buradan çıkarılacak en önemli ders, Kanban panosu şablonlarının size yardımcı olmak için var olduğudur. İyi tasarlanmış bir şablonun zor işleri sizin yerinize yapmasına izin verin, böylece siz projenize ve onu ilerleten takıma odaklanabilirsiniz.

11 ücretsiz Kanban panosu şablonu

Burada büyük bir oyundan bahsediyoruz — bu güçlü şablonları iş başında görelim! İşte ClickUp, OneNote ve Excel için favori Kanban panosu şablonlarımızdan 11 tanesi ve bunların takımınızı bir üst seviyeye nasıl taşıyabileceği.

1. Kanban Panosu şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından hazırlanan basit Kanban panosu şablonu

ClickUp Basit Kanban Panosu şablonunu ClickUp Çalışma Alanınıza uygulayın ve sürüm döngünüzü kısa sürede optimize etmeye başlayın. Bu Klasör, görevlerinizi bölmek için beş durum ve ipuçları ile her özelliğin ayrıntılı açıklamasını içeren bir yardım belgesi ile doludur. Hatta görev otomasyonu kurmak, daha küçük yapılacaklar için kontrol listeleri oluşturmak ve ClickUp'ta Pano görünümüne geçişinizi daha da sorunsuz hale getirmek için önerilen entegrasyonlar için ek kaynaklar da sunar.

Görev durumları, özellikle pazarlama ve ürün geliştirmeden blog düzenleme ve grafik tasarımına kadar görevlerinizde düzenleme veya geri bildirim gerekiyorsa, neredeyse tüm iş akışlarına uyacak kadar çok yönlüdür. Bu şablon daha orta düzeyde olsa da, adım adım yardım belgesi Kanban deneyiminiz ne olursa olsun anlaşılır ve takip etmesi kolaydır.

2. Çevik Yönetim Kanban Panosu şablonu

ClickUp'ın Agile Yönetim Kanban Panosu şablonu, karmaşık bir iş akışını hızlı bir şekilde kurmanıza yardımcı olur.

Çevik yaklaşım ilk başta zor gelebilir, ancak bu şablon, temel bir çevik iş akışını dakikalar içinde uygulamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir Alan oluşturur.

Sprintlerde çalışan çevik takımlar için, 13 farklı ClickApp'i etkinleştirerek iş yükünüzü düzenleme, iş yüklerini yönetme ve takımınızla çalışma şeklini özelleştirme seçeneğiniz vardır. Bunlar arasında İş İlerleme Sınırları, Dönüm Noktaları, bağımlılıklar, Sprint Puanları ve daha fazlası bulunur!

30 özel durum, bir Özel Alan, sekiz etiket, altı görünüm ve dört otomasyon ile bu şablon, geri bildirim sağlamak, kaynakları pivotlamak ve sonuçları daha hızlı sunmaya başlamak için gerekli tüm özelliklerle doludur.

3. Basit Sprintler Kanban Panosu şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından hazırlanan Basit Sprintler Kanban Panosu şablonu

ClickUp'ın Basit Sprintler Kanban Panosu şablonuyla sprintlerin dünyasına adım atın! Önceki Agile Yönetim Şablonundan daha az karmaşık ve orta düzey kullanıcılar için daha uygun olan bu şablon, ClickUp Çalışma Alanınıza dokuz durum, dokuz ClickApp ve önceden ayarlanmış Pano ve Liste görünümleri içeren bir Alan uygular.

Bu şablon, Agile takımlarının ürünleri daha hızlı teslim etmeleri için tüm sprint temellerini kapsar ve bu şablonu iş akışınızla nasıl uyumlu hale getirebileceğinizi ve Çoklu Görev Çubuğundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi gösteren yararlı bir belge sunar.

4. Hesap Yönetimi Kanban Panosu şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından sunulan Hesap Yönetimi Kanban Panosu şablonu

Ofis yöneticisi, finans danışmanı, satış elemanı veya sadece bütçesini kontrol altına almaya çalışan biriyseniz, bu şablon tam size göre.

ClickUp'ın Hesap Yöneticisi Kanban Panosu şablonu, kullanıcının son etkinliğinden hesap yenilemelerine, kişilere ve risklere kadar her şeyi izler. Bu Klasör, Nurturing, Up For Renewal, Churned, Onboarding ve daha fazlasını içeren 19 yararlı durum ekler. Potansiyel müşteriler ve mevcut müşterilerle ilişkileri sürdürmek için mükemmeldir.

Bu şablon, potansiyel müşterilerle etkileşimi geliştirmek için yedi görünüm türü ve yeni müşterileri, eyleme geçirilebilir ClickUp görevlerine dönüştürülebilen yanıtlarla bir ankete kaydettirmek için Form görünümü ile yeni müşterilerle bağlantı kurmak için de harika bir şablondur. Bu şablonun Özel Alanlar açısından zengin olduğunu da belirtmiş miydik? 10 seçenek arasından seçim yaparak Kanban panonuzu sıralama, filtreleme ve gruplama için daha da fazla seçeneğe sahip olursunuz.

5. Takım İstekleri Kanban Panosu şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takım İstekleri Kanban Panosu şablonu

Kanban panoları, popüler bir çevik proje yönetimi aracıdır, ancak İK dahil olmak üzere tüm departmanlardaki takımlar tarafından gerçekten güvenilir ve kullanılır!

ClickUp'ın Takım İstekleri Kanban Panosu şablonu, uzaktaki takımlarının isteklerini izlemek ve organize etmekten sorumlu İK, BT ve ofis yöneticileri için çok önemli bir araçtır.

Bu Klasör, Çalışma Alanınıza dört görünüm ekler; gelen farklı istek türleri için ayrı bir Kanban panosu ve yanıtları doğrudan Panonuzda görünen ClickUp görevlerine dönüştürülebilen bir Dahili İstek Formu. Ayrıca, beş durum, hiçbir isteğin gözden kaçmamasını sağlar.

6. Video Prodüksiyon Kanban Panosu şablonu

Bu Şablonu İndirin Video Prodüksiyon Kanban Panosu şablonu, ClickUp tarafından

ClickUp'ın Video Prodüksiyon Kanban Panosu şablonu, Kanban panolarının ne kadar çok yönlü olabileceğinin mükemmel bir örneğidir. Bu yeni başlayanlar için uygun şablonla, ön prodüksiyondan son prodüksiyona kadar çekim planınızı yapın. Planınızı bir Liste halinde görselleştirin veya görevleri Kanban panonuza sürükleyip bırakarak prodüksiyon sürecinde ilerletin.

Ayrıca, bu temel Kanban panosu şablonu, organizasyonunuzu geliştirmek ve yaratıcı projelerinizi ter dökmeden tamamlamak için bir yardım belgesi ile birlikte gelir.

7. Proje Yönetimi Kanban Panosu şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından hazırlanan Proje Yönetimi Kanban Panosu şablonu

Tüm bu şablonlar harika görünüyor ancak Kanban deneyiminiz için biraz fazla karmaşık geliyorsa, bu şablon tam size göre.

İster bir projeyi yönetiyor ister haftalık yapılacaklarınızı düzenliyor olun, ClickUp'ın bu yeni başlayanlar için uygun proje yönetimi Pano şablonu tüm Kanban temel bilgilerini kapsar. Hemen, hemen her iş akışına uygulanabilen beş duruma bölünmüş bir Pano ile başlayın: Açık, İlerleme, İnceleme, Blok ve Kapalı.

8. Kampanya İzleme Kanban Panosu şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından sunulan Kampanya İzleme Kanban Panosu şablonu

Bu, pazarlama takımınızın hayalini kurduğu şablon. ✨

Farklı araçlar, birden fazla kampanya, bütçe sınırları ve performans baskısı arasında koştururken, pazarlama iş akışınızın sizi bunaltması çok kolaydır. Ancak ClickUp'ın Kampanya İzleme ve Analiz şablonu, tüm bu hareketli parçaları takip etmek için tasarlanmıştır.

Bu şablon, 10 Özel Alan ile donatılmıştır, böylece her göreve gerektiği kadar ayrıntı ekleyebilir ve kampanyalarınızı size en uygun şekilde görselleştirebilirsiniz. Birden fazla kampanya ve görevin birlikte çalışmasıyla Kanban panonuz, hiç kimsenin kaldırabileceğinden fazla yük almamasını sağlar. Panonuzun ötesinde, kampanyalarınızı temiz bir Takvim görünümünde planlayabilir ve çakışmaları önlemek için tüm kampanyaların bir listesini görebilirsiniz.

9. Kanban Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından hazırlanan Kanban Yol Haritası Şablonu

Ürün geliştirme için tek bir yaklaşım yoktur. Her işin kendine özgü gereksinimleri vardır ve her takımın kendi yolunu çizmesi gerekir. Bu kanban aracıyla süreçlerinizi geliştirin. ClickUp'ın Kanban Yol Haritası Şablonu, görevlerinizi ve hedeflerinizi yönetmenize, kritik unsurları önceliklendirmenize ve sonunda geliştirme faaliyetlerinize ilişkin net bir bakış açısı kazanmanıza olanak tanır.

10. Excel için Kanban Toplam Akış Şablonu

Bu Excel şablonu ile İşin İlerleme Sınırlarını Toplam Akış grafiği olarak görselleştirin

Kanban panolarının farklı şekil ve boyutlarda olabileceğinden bahsetmiştik. Bu Excel şablonu bunun harika bir örneği! Takımlar, projeleri zamanında bitirmek için tek bir görev üzerinde çalışarak sürekli ve tutarlı bir iş akışına odaklandıkları için Kanban panolarını severler. İş İlerleme Sınırları ile takımlar, üzerinde çalıştıkları görevlerin sayısını kontrol edebilir ve kendilerini aşan işleri almadıklarından emin olabilirler. Bu Excel Kanban panosu şablonu, Kanban panolarının bu yönüne odaklanmaktadır.

Görev veya sürecinizle ilişkili tarihi ve günlük izin verilen İşlemde Görevlerin sayısını girmeniz yeterlidir. İş akışınız, her görevle ilişkili renklerle Excel'de görsel bir Kümülatif Akış grafiğinde görüntülenir.

Bu Excel kanban panosu, görevlerin her gün birbirine göre nasıl yığıldığını görmek isteyen görsel öğrenenler için harika bir araçtır!

Excel tabanlı iş akışlarına mı güveniyorsunuz? Tam size göre bir araç var!

11. OneNote tarafından hazırlanan Kanban Panosu Şablonu

OneNote'ta sıfırdan bir Kanban panosu oluşturun

Kanban panonuzu Excel'de veya dijital beyaz tahtada yapılandırmanıza benzer şekilde, OneNote'ta da bir pano oluşturabilirsiniz! İhtiyacınız olduğu kadar sütun, renk ve ayrıntı ekleme esnekliğiyle ofiste veya evde iş akışınızı yönetmek için sütunlar oluşturun.

Kanban panosu en iyi uygulamaları

1940'larda otomotiv üretiminde ortaya çıkan Kanban panoları, iş akışlarını görselleştirmek için basit ama esnek bir çerçeve sunarak farklı sektörlerdeki takımların ihtiyaçlarına uyum sağlayarak yaygınlaşmıştır.

Takımlar, basit, sezgisel ve tutarlı oldukları için Kanban panolarına geri dönüyor. Neredeyse her türlü kullanım durumunu destekleyecek kadar esnekler ve bir Kanban panosunu yorumlamayı öğrendikten sonra, diğerlerini de kolayca okuyabilirsiniz.

Doğru kullanıldığında, Kanban panoları iş akışını sorunsuz ve kesintisiz hale getirir, şeffaflığı artırır ve her görevin sahibini açıkça tanımlar.

Kanban panoları tek bir "görünüm" ile sınırlı olmasa da, genellikle tamamlanma aşamalarını temsil eden en az üç sütun (veya durum) ve proje tamamlanana kadar pano üzerinde hareket eden görev kartları ile başlar.

Peki bunlar gerçekte nasıl görünüyor? Hadi bir tane yapalım!

Kanban panoları nasıl kullanılır? Kanban panosu örnekleri ile

Panonuzu gerçek hayatta mantar pano veya kişisel beyaz tahta gibi bir yüzeye ya da bu yaklaşım için tasarlanmış dinamik bir Kanban yazılımının yardımıyla oluşturabilirsiniz. Ancak, panonuzu masanızda mı yoksa ekranda mı tercih ederseniz edin, her verimli Kanban panosunun sahip olması gereken temel özellikleri aşağıda sıraladığımız gibi inceleyin:

1. Sütunlar

Kanban panonuzdaki sütunlar, her görevin tamamlanmış sayılabilmesi için geçmesi gereken durumları temsil eder. Kanban yaklaşımına yeni başlıyorsanız, Yapılacaklar, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi üç sütunla basit tutun, ancak ideal olarak, iş akışınızdaki adım sayısı ile aynı sayıda sütun hedeflemelisiniz.

Bu aynı zamanda panoyu takımınızın sürecine uyacak şekilde özelleştirmek için ilk fırsatınızdır.

Takımınız araştırma, geliştirme veya geri bildirim için düzenli olarak farklı özel durumlar veya ek aşamalarla çalışıyorsa, iş akışınızdaki bu adımları temsil etmek için daha fazla sütun eklemeniz yeterlidir.

ClickUp'ın sezgisel ve esnek Kanban benzeri Pano görünümü ile görevleri duruma, atanan kişilere, önceliğe ve daha fazlasına göre gruplandırın

2. Görevler

Projenizle ilgili her görevi buraya girersiniz — evet, her birini. Bu, Kanban panolarının şeffaflığı artırmasının yollarından biridir.

Görevleri mevcut durumlarına göre kategorilere ayırarak projenizin genel durumu hakkında daha net bir fikir edinin: kaç görevin henüz başlamadığı, kaç görevin ilerleme aşamasında olduğu ve kaç görevin tamamlandığı.

Görevler (veya görev kartları), Yapılacaklar durumundan başlayarak, tamamlanana ve Tamamlandı sütununa ulaşana kadar panoda soldan sağa doğru hareket eder.

Sütunlarınız hızla dolacaktır, ancak panonuzun herkesin her zaman kolayca okuyabileceği şekilde temiz ve net kalmasını istersiniz. Panonuzu tararken, ad, atanan kişiler, son teslim tarihi ve resim (varsa) dahil olmak üzere tüm temel görev bilgilerini görmek istersiniz.

Profesyonel ipucu: ClickUp gibi esnek bir görev yönetimi yazılımı kullanıyorsanız, paylaşacağınız görev bilgilerini seçmenize gerek yok! Bu yazılım sizin için yapar. 😎

Panonuzu düzenli ve şık tutarken, her göreve bağlantılar, Özel Alanlar, Öncelikler, ayrıntılı açıklamalar, birden fazla atanan kişi, izleyici ve daha fazlasını ekleyin.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

3. İşin İlerleme Sınırları

Bu, Kanban panolarının tutarlı bir iş akışı sağlamasının anahtar yollarından biridir. Üyelerin aynı anda birden fazla görevle uğraşmasını önlemek için, İşlemde (WIP) Sınırları, bir seferde Yapılacaklar'dan İşlemde'ye taşınabilecek görevlerin sayısını kısıtlar.

4. Yüzme şeritleri

Sütunlar panonuza dikey bir yapı eklerken, yüzme şeritleri panoyu yatay olarak bölerek tek bir panoda birden fazla iş akışını görselleştirmenize yardımcı olur. Birden fazla projeyi yönetiyorsanız veya çeşitli takım üyelerini denetliyorsanız, yüzme şeritleri panonuzda hangi görevlerin hangi takım üyesine veya projeye ait olduğunu gösteren bölümler oluşturur.

Eğer bir elektronik tablo kullanıcısıysanız, yüzme şeritlerini yalnızca belirli bir bilgi kategorisiyle ilgili görevleri içeren satırlar olarak düşünebilirsiniz.

Ta-da!

Bu bilgileri ekledikten sonra, takımınız Kanban yaklaşımını kullanarak harekete geçmeye hazırdır! Kulağa oldukça basit geliyor, ancak panonuzu sıfırdan oluşturmanın dezavantajı, bu dört adımın her birinin biraz önceden düşünülmesi, zaman ve çaba gerektirmesidir. Özellikle Kanban panolarına yeniyseniz veya karmaşık iş akışlarıyla uğraşıyorsanız, anahtar görevleri ve bilgileri unutmak kolaydır.

Ama hepsi bu kadar değil. Bir şablon veya esnek bir proje yönetimi yazılımı olmadan, panonuzu güncel tutmak için gereken bakım, projeye yardımcı olmaktan çok engel teşkil edebilir.

Bu nedenle birçok proje yöneticisi, Kanban panolarını mümkün olan en kısa sürede kullanmaya başlamak için tak ve çalıştır çözüm olarak şablonlara yöneliyor.

Bir sonraki projenizi Kanban şablonuyla yönetin

Her Google aramasında tonlarca şablon bulunsa da, tüm Kanban panoları aynı değildir.

Kanban, departmanlar ve sektörler arasında süreçleri optimize etme gücüne sahip olduğundan, ihtiyaçlarınıza göre önceden uyarlanmış bir şablon seçmek önemlidir. Bu şekilde, sağladığı durumlardan ve otomasyonlardan ilham alabilir ve Kanban yaklaşımınızı daha da ileriye taşımak için kendiniz ve takımınız için bir sıçrama tahtası oluşturabilirsiniz.

Önerimiz mi?

ClickUp gibi güçlü bir iş yönetimi yazılımı tarafından ve bu yazılım için oluşturulmuş bir şablon seçin. Görevleriniz, işleriniz, takımınız ve süreçleriniz Çalışma Alanınızda zaten mevcut olduğundan, Kanban panolarınız da olacaktır! Bu, iş akışınızı ayarlarken zaman kazanmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışırken otomatik olarak güncellenen bir pano üzerinde süreci ilerletmenize de yardımcı olur.

En iyi kısmı ne mi? Ücretsiz! 💸

ClickUp'ta sonsuza kadar ücretsiz olarak tonlarca Kanban panosu şablonuna , 100 MB depolama alanına, sınırsız görev ve üyeye, 1.000'den fazla entegrasyona, işbirliğine dayalı belgelere ve çok daha fazlasına erişin! 🦄