excel, Word ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Ürün Lansmanı Şablonu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Ürün Lansmanı Şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " Ürün lansmanı şablonu, ürün lansmanınızı baştan sona planlamanız ve her adımı atlamamanız için bir araçtır. Bir şablon üzerinde çalışmak, hedef kitlenizi oluştururken, tanıtım planları geliştirirken ve başarılı bir ürün lansmanı için hazırlanırken hiçbir yönü atlamamanızı sağlamak için size net kurallar sunar. " } } ] }

Yeni bir ürün lansmanı için hazırlık yapmak heyecan vericidir, özellikle de müşterilerinize yeni bir şey sunmaya hazırlanıyorsanız. Önemli olan, müşterilerin ilgisini canlı tutmak ve parlak ve yeni bir şeyle satışları artırmaktır. Aynı zamanda, ürün lansmanının ilk planlamadan piyasaya sürülmesine kadar sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamanız gerekir.

Başarılı ürün lansmanınız ve genel olarak ürün yönetiminizde mükemmelliğe ulaşmanıza yardımcı olması için, ilerlemeniz sırasında rehberlik ve dönüm noktalarını izlemek için bu şablonları kullanmayı düşünün.

Ürün Lansmanı Şablonu Nedir?

Ürün lansmanı şablonu, ürün lansmanınızı baştan sona planlamanıza ve her adımı atlamadan tamamlamanıza yardımcı olan bir araçtır. Şablonu kullanarak çalışmak, hedef kitlenizi oluştururken, tanıtım planları geliştirirken ve başarılı bir ürün lansmanı için hazırlık yaparken hiçbir ayrıntıyı atlamamanızı sağlayan net yönergeler sunar.

İyi bir ürün lansmanı şablonu nedir?

İyi bir ürün lansmanı şablonu, uygulaması kolaydır ve eksiksiz bir ürün lansmanı stratejisi geliştirmenize yardımcı olur, böylece bir kontrol listesini takip edebilir , bir plan oluşturabilir, dönüm noktalarını ayarlayabilir ve diğer önemli görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Birçok şablon mevcuttur, ancak hepsi aynı kalitede değildir veya aynı kapsamlı özellikleri içermez. Bazıları diğerlerinden daha eksiksiz bir ürün lansmanı stratejisi için daha uygundur, bu nedenle bir sonraki projeniz için doğru ürün lansmanı planını seçmeniz önemlidir.

Ayrıca, bazı şablonlar paylaşılamaz veya bunları kullanmak için takımınızı davet etmeniz gerekir; bu, şablonlara herkesin erişmesini istemiyorsanız faydalı olabilir.

10 Ücretsiz Ürün Lansmanı Plan Şablonu

Hangi şablonu kullanacağınız konusunda emin değilseniz, ihtiyaçlarınızı karşılamak ve ürün takımlarını aynı sayfaya getirmek için birçok seçenek mevcuttur.

Burada, isteyebileceğiniz her türlü özelliği içeren 10 favori ürün lansmanı şablonumuzun bir listesini bulacaksınız. Ürün lansmanı stratejiniz ne olursa olsun, aşağıdaki şablonlar projenizin konsept aşamasından devam eden tanıtımına kadar sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Bu seçeneklere bir göz atalım, olur mu?

1. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi şablonunu kullanarak yeni bir ürünü tanıtın veya mevcut bir ürünü yeniden piyasaya sürün

Mevcut en iyi ürün lansmanı şablonlarından biri, eksiksiz ürün lansmanı planlama şablonunuz olarak kullanılabilecek ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu'dur. Yeni veya mevcut bir ürün lansmanı planına rehberlik edecek bir şablona ihtiyacınız olsun, bu eksiksiz şablonda gerekli tüm özellikleri bulacaksınız.

Bu şablon, ürün lansman stratejinizin ilerlemesini izlemenize yardımcı olacak beş durum içerir: Tamamlandı, Devam Ediyor, İnceleme İçin, Beklemede ve Bekletiliyor.

Ayrıca, bu şablon daha fazla düzenleme için iki özel alan özelliğine sahiptir: Görev Kategorisi ve Süre. Dönüm Noktaları, Gantt, Kategoriye Göre, Zaman Çizelgesi, Etkinlikler ve Başlangıç Kılavuzu dahil olmak üzere altı kapsamlı görünüm türünden de yararlanabilirsiniz.

Bu ürün lansmanı plan şablonu, lansman sürecinizin her unsurunu görselleştirmenize ve takip etmenize yardımcı olmak için renk kodlaması kullanır. Sonuç olarak, bu hepsi bir arada çözüm, ürün pazarlama takımlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

2. ClickUp Gantt Grafik Ürün Lansmanı Şablonu

ClickUp'ta Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak ürün lansman stratejinizin ilerlemesini görebilirsiniz

Gantt grafiği, kuruluşların takip ettiği en popüler proje yönetimi şablonlarından biri olmaya devam ediyor. Bu grafik biçimi, bir proje boyunca ilerlemeyi ölçmeye yardımcı olmak için zaman çizelgelerine göre etkinlikleri gösterir.

ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, bir sonraki ürün lansmanı stratejinizi planlarken takip etmenize yardımcı olacak bir Gantt grafiği şablonu da içerir. Bu Gantt grafiği şablonu, proje lansman planınızı görselleştirmek için zaman çizelgesine göre tamamlamanız gereken her bir etkinliği ve görevi kolayca görüntülemenizi sağlar.

Bu zaman çizelgesini baştan sona görüntüleyebilir ve her görevi ne zaman tamamlamanız gerektiğini tam olarak belirleyebilirsiniz. Örneğin, Hedef kitlenizi tanımlama, müşterilerden geri bildirim alma ve analitik verilerinizi inceleme dahil olmak üzere her hafta tamamlamanız gereken görevleri gösteren Hafta/Gün görünümünde bir dizi görevi görebilirsiniz.

Ürün lansman stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olacak eksiksiz bir Gantt grafiği istiyorsanız, ClickUp'ın Gantt görünümü süreciniz için paha biçilmez olacaktır.

3. ClickUp Ürün Lansmanı Zaman Çizelgesi Şablonu

ClickUp'taki bu özel görünümle ürün lansmanınızın tam zaman çizelgesini keşfedin

Aynı ClickUp ürün kontrol listesi şablonunu kullanarak, Ürün Lansmanı Zaman Çizelgesini görüntüleme erişimi de elde edersiniz. Bu, hedeflerinize ulaşmak ve anahtar sonuçları elde etmek için projenizi planlandığı gibi sürdürmenize yardımcı olur.

Şablonumuzdaki Zaman Çizelgesi görünümü, projenizde ne kadar ilerlediğinizi ve ne kadar yolunuzun kaldığını kolayca görmenizi sağlar. Görevleri proje aşamasına göre gruplandıran Görev Kategorisi sütunu ile ürün lansmanı stratejinizin her aşamasında nerede olduğunuzu görebilirsiniz. Ardından, her kategori için tamamlamanız gereken görevleri ve her görevin süresini görebilirsiniz.

Örneğin, Pazar Analizi kategorisinde, ilk hafta mevcut müşteri verilerinizi analiz etmek, ardından ikinci hafta hedef kitlenizi tanımlamak isteyebilirsiniz. Hedef Kitlenin kategorisinde, tüm müşteri sorunlarını belgelemek için görüşmeler ve anketler yapmayı içeren görevleri kapsayabilirsiniz.

4. ClickUp Ürün Lansmanı Dönüm Noktaları Şablonu

ClickUp Ürün Lansmanı Dönüm Noktaları Şablonunu kullanarak proje ilerlemesini izleyin, karşılaştırın ve belgelendirin

Aynı Clickup ürün kontrol listesi şablonunda, ilerledikçe projenizin anahtar adımlarını belirleyen Dönüm Noktaları görünümü bulacaksınız. Ürün lansmanı planınız boyunca, belirlediğiniz hedeflere ve oluşturduğunuz zaman çizelgesine göre ulaşmanız gereken belirli proje dönüm noktaları olacaktır.

Bu özel ürün yönetimi aracı, bu dönüm noktalarının her birini ve ürün lansmanı etkinliğinize doğru ilerlemenizi görselleştirmenize yardımcı olacaktır. Dönüm Noktaları şablonu ile, takımların aynı sayfada kalması için tamamlamanız gereken tüm görevlerin bir listesini ve bunların durumlarını açıkça görebilirsiniz.

Ayrıca, her görevin belirli başlangıç ve son teslim tarihlerini görebilir, aciliyetini belirtmek için gecikmiş projelerin son teslim tarihlerini kırmızı renkle vurgulayabilirsiniz. Her görev için zaman takibini, atanan kişileri ve kategorileri kolayca görüntüleyin.

Ürün lansmanı görevleriniz için beş durum vardır: Beklemede, İlerleme, İnceleme için, Askıya Alındı ve Tamamlandı. Renk kodları da görevlerin durumunu belirtmeye yardımcı olur. Bu şablon, ürün lansmanı planınızın zaman çizelgesini tamamlayarak geride kalmamanıza yardımcı olur.

5. ClickUp Ürün Lansmanı Kategorileri Şablonu

Bu özel ClickUp görünümüyle ürün lansmanınızı kategoriye göre ayrıştırın

ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonunu uyguladığınızda, tüm görevleri kendi kategorilerine göre düzenleyen Kategoriye Göre görünümüne de erişebilirsiniz.

Ürün lansmanı görevlerinizi kategorilere ayırmak, ürün yol haritanızda projenin başından sonuna kadar her aşamayı izlemek için anahtardır. Ürün Lansmanı Kategorileri Şablonu, bu proje planlama sürecini basit tutar. Her kategoride hangi görevlerin hala beklemede olduğunu görebilir ve tamamladıklarınızı atlayabilirsiniz, böylece projenizin geri kalanında sizi nelerin beklediğine dair net bir fikir edinebilirsiniz.

Her kategori aşağıda bir görev listesi içerir. Örneğin, "Maliyetleri tahmin et" ve "İş hedeflerini belirle" gibi görevleri içeren bir Fiyatlandırma kategorisi olabilir. Her projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini görebilir ve başarılı bir ürün lansmanı için önceliklendirmeye yardımcı olmak üzere çeşitli görevleri (veya alt görevleri) işaretleyebilirsiniz.

Ürün bilgilerini bilgi formu şablonlarıyla sunun!

6. ClickUp Ürün Lansmanı Pano Şablonu

ClickUp'ın Pano Görünümü, sürükle ve bırak özellikleriyle stratejinizin tam bir resmini sunar

ClickUp ürün kontrol listesi şablonuyla elde edeceğiniz başka bir görünüm de Pano görünümüdür. Bu görünüm, tüm görevleri durumlarına göre görüntüler.

Kategoriye göre görünümüne benzer şekilde, Pano görünümü tüm görevleri ilgili durum kategorileri altında listeler halinde gösterir. Farklı durumlar arasında Beklemede, İlerleme, İnceleme için, Askıya Alındı ve Tamamlandı bulunur. Yine, Kategori görünümünde olduğu gibi, görev adı, başlangıç ve bitiş tarihleri ve saatleri ile bunların altındaki alt görevler dahil olmak üzere her görevle ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Farklı görevleri tamamladıkça, bunlar ilgili görev listesinden kaldırılır ve böylece ilerledikçe tamamlamanız gerekenleri tam olarak bilirsiniz.

Örneğin, henüz başlamamış tüm görevleri içeren bir Bekleyen görevler listesi olabilir. Atanan kişi bir projeye başladığında, proje Devam Ediyor kategorisine geçer. Bu, etkili ürün yönetimi için iş akışlarını takip etmenize yardımcı olur.

7. ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu ile farklı proje dönüm noktalarını ve teslim edilecekleri takip edin

Planınız tamamen yeni bir ürün içeriyorsa, ClickUp'ın Yeni Ürün Geliştirme Şablonu'nu kullanarak başka bir ürün lansmanı plan şablonunu tamamlayabilirsiniz. Bu şablon, proje yöneticilerinin belirli dönüm noktalarına ve teslim edilecek öğelere göre her projenin ilerlemesini izlemesine olanak tanır.

Bu ürün lansmanı plan şablonu, ürün kontrol listesi şablonumuz gibi birçok özellik ile birlikte gelir. Örneğin, Engellenen, Tamamlandı, Devam Ediyor ve Yapılacak dahil olmak üzere çeşitli görevler için dört farklı duruma göre ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Ek olarak, Süre (Gün), Görev Karmaşıklığı, Etki Düzeyi, Takım, Aşama ve Görev Çabası dahil olmak üzere ürün yönetimi KPI'ları ve metriklerinde daha fazla şeffaflık elde etmek için birkaç özel alan kullanabilirsiniz. Ayrıca, Proje Özeti, Süreç Panosu, Zaman Çizelgesi, Gantt Grafiği ve Başlangıç Kılavuzu dahil olmak üzere beş farklı görünüm türünden de yararlanabilirsiniz.

Tüm bu özellikleri kullanarak, Yeni Ürün Geliştirme Şablonu, yeni ve mevcut müşterilerinizi etkileyecek yeni bir ürünü başarıyla piyasaya sürmenize yardımcı olabilir.

8. ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Stratejisi Şablonu, ürün geliştirmenin en önemli unsurlarını belirlemenize ve bunlara odaklanmanıza yardımcı olabilir

Ürün lansmanı planınızın tamamını kapsayan eksiksiz bir şablona ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Ürün Stratejisi Şablonu, geliştirmeden sürüm yönetimi sürecine kadar tüm stratejinizi planlamanıza ve görselleştirmenize yardımcı olabilir.

Bu ürün lansmanı şablonu, ürün stratejinizle ilgili tüm ayrıntıları ayrıntılı görselleştirmelerle bir araya getirir. Sonuç olarak, şablon, karar vericilerin stratejilerini mükemmelleştirmek için hangi adımları atmaları ve neleri değiştirmeleri gerektiğini belirlemelerine yardımcı olan önemli bir parça olarak işlev görür.

Ürün Stratejisi şablonu, çeşitli aşamalar ve görevler için birkaç farklı durumu görmenizi sağlar. Bu durumlar arasında Açık, Tamamlandı, İnceleniyor, İlerleme, Beklemede, İnceleniyor, Yapılacaklar ve Revizyon Gerekiyor bulunur. Otomasyon için görevler oluştururken özel alanlar da ayarlayabilir ve bu şablonu tam olarak kullanmak için dahil edilen Başlangıç Kılavuzu'na bakabilirsiniz.

Hepsi bir arada ürün stratejisi çözümü için, bu şablonu Ürün Lansmanı Kontrol Listesi ve diğer şablonlarımızla birlikte kullanın.

9. Microsoft Word Ürün Lansmanı Plan Şablonu

Şablon aracılığıyla. net

Microsoft Word veya başka bir kelime işlemciye sahip olsanız da, Microsoft'un ücretsiz MS Word Ürün Lansmanı Plan Şablonunu kullanarak ürün lansmanınızı basitleştirebilirsiniz. Bir sonraki ürününüzü piyasaya sürerken bu proje yol haritası şablonlarını kullanabilir, şablonu benzersiz gereksinimlerinize göre düzenleyebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Bu kapsamlı şablonla ürün lansman planınızı baştan sona kolayca düzenleyebilirsiniz. Kapak sayfası, kolay gezinme için içindekiler tablosu ve projenizin ihtiyaçlarına göre revizyon raporları, hedefler ve amaçlar gibi çeşitli bölümler ekleyin.

Bu ürün lansmanı şablonu, kullandığınız programa bağlı olarak MS Word, Google Dokümanlar, Apple Pages, düzenlenebilir PDF veya tarayıcı sürümü dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde indirilebilir.

10. Excel Ürün Lansmanı Stratejisi Şablonu

Şablon aracılığıyla. net

Ürün lansmanınızın başarısını artırabilecek bir başka yararlı ürün sürüm yönetimi aracı da Excel Ürün Lansmanı Şablonu'dur. Proje zaman çizelgenizdeki her görevi görebilme özelliği ile ürün stratejinizi her adımda görselleştirmenin mükemmel bir yolunu sunar. Ayrıca, zaman çizelgesi boyunca her görevi ve zaman dilimini takip etmek için projeyi renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz.

MS Word Ürün Lansmanı Plan Şablonu gibi, bu ürün lansmanı şablonu da ihtiyacınız olan hemen hemen tüm biçimlerde mevcuttur. Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'da kullanabilirsiniz. Ayrıca düzenlenebilir PDF biçiminde de indirebilirsiniz.

Ürün Lansmanı Plan Şablonlarıyla İşinizi Büyütün

Ürün lansmanınızın arkasında doğru şablonun yardımıyla, tüm sistemlerin her adımda lansmana hazır ve çalışır durumda olmasını sağlayabilirsiniz. Stratejinizin hiçbir kısmının gözden kaçmaması veya eksik kalmaması için emin olabilirsiniz.

Doğru ürün lansmanı şablonları, lansmanınızın her yönünü kapsayacak ve yeni bir sürüm için hazırlık yaparken takip etmenizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, ileride planladığınız her yeni ürün veya yeniden sürüm ile uzun vadede süreci kolaylaştıracaktır.

İşiniz için yüksek kaliteli bir ürün yönetimi çözümüne ihtiyacınız varsa, ClickUp, ürün lansmanı yeteneklerinizi bir üst seviyeye taşıyabilecek dinamik ürün yönetimi yazılımıyla ihtiyacınız olanı size sunmak için burada.

Ürününüzün yaşam döngüsünün her bölümünü planlamanıza yardımcı olacak çok sayıda şablonun yanı sıra binlerce entegrasyon, sınırsız üye ve görev ve daha fazlasını hiçbir ücret ödemeden bulabilirsiniz.