Profesyonel Hizmetler için En İyi 10 İletişim Yönetimi Yazılımı 2025

Profesyonel iletişim bilgilerinizi düzenli bir şekilde organize etmek için mükemmel bir araç mı arıyorsunuz?

İletişim yönetimi yazılımı, ajansların ve profesyonel hizmet işletmelerinin iletişim verilerini yönetmesine, iletişim kayıtlarını depolamasına, kişilerle etkileşimleri izlemesine ve ilgili görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Bu makalede, iletişim yönetimi yazılımının tam olarak ne olduğunu açıklıyor ve 2024 yılında profesyonel hizmetler işleri için en iyi 10 iletişim yöneticisi yazılım çözümünü tanıtıyoruz.

Bu iletişim yönetimi çözümleri, müşteri ilişkilerini geliştirmenize, işlemleri kolaylaştırmanıza ve satışları artırmanıza yardımcı olabilecek çeşitli özellikler sunar. ?

İletişim yönetimi yazılımı, işletmelerin müşteriler, potansiyel müşteriler ve diğer önemli kişilerle ilgili iletişim kayıtlarını veya bilgileri depolamasına, düzenlemesine ve izlemesine yardımcı olan bir araçtır.

En iyi iletişim yönetimi yazılımı, isimler, adresler, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi temel iletişim bilgilerini depolamak için kullanılabilir. Ayrıca, iş unvanları, şirket bağlantıları ve satın alma geçmişi dahil olmak üzere daha ayrıntılı müşteri bilgilerini ve şirket ayrıntılarını depolamak için de kullanabilirsiniz.

Ayrıca, iletişim yönetimi araçları CRM yazılımlarıyla aynı şekilde çalışır. Takımlar, iletişim kayıtlarının yanı sıra bu bilgileri satış sürecinde kullanabilir ve tüm iletişim geçmişini, etkileşimleri ve güncellemeleri kaydedebilir.

İletişim yönetimi yazılımı ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri, müşterilerinizi ve iş ortaklarınızı takip etmek için mükemmeldir. Peki, bu iki müşteri yönetimi aracının arasındaki fark nedir?

İletişim yönetimi yazılımı, temel iletişim verilerini, yani iletişim bilgilerinizi ve isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgileri depolamak ve düzenlemekle ilgilidir. Kişilerinizi tek bir yerde tutmanın ve ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulmanın harika bir yoludur.

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

Bir satış CRM sistemi, müşteri verilerini izleyip analiz ederek bir adım daha ileri gider. Satış fırsatlarını, müşteri hizmetleri etkileşimlerini ve satış huninizdeki diğer her şeyi izlemenize yardımcı olabilirler.

CRM sistemleri ayrıca takip e-postaları gönderme ve randevuları planlama gibi görevleri otomatikleştirir. Bu, satış ekibinizin satış sürecindeki anlaşmaları kapatmak ve mükemmel müşteri hizmeti sunmak gibi daha önemli işlere odaklanmasını sağlar.

Profesyonel hizmet işletmelerinin en iyi iş yazılımlarında, iletişim yönetimi yazılımlarında ve müşteri yönetimi yazılımlarında araması gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Güçlü iletişim veritabanı tüm iletişim bilgilerinizi depolayabilir, potansiyel müşteri ve müşteri verilerinizi satış hunisinde ve diğer önemli iletişim bilgilerini tek bir yerde düzenleyebilir

Etkileşim izleme e-postalar, telefon görüşmeleri ve toplantılar dahil olmak üzere kişilerle olan tüm etkileşimlerinizi izleyin

Görev otomasyonu randevu planlama ve takip e-postaları gönderme gibi temel görevleri otomatikleştirmek için — ideal olarak proje yönetimi araçları aracılığıyla

Kapsamlı raporlama, ilerlemenizi izlemek ve satış sürecinizde iyileştirme alanlarını belirlemek için iletişim verileriniz ve etkileşimleriniz hakkında içgörüler sağlar

En iyi iletişim yönetimi yazılımı, ajansınızın veya işletmenizin daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına, satışları artırmasına ve iş verilerinizin genel verimliliğini artırmasına yardımcı olacak yazılımdır.

Dijital ajansınızın raporlama sürecini kolaylaştırmak için en iyi iletişim ve müşteri adayı yönetim yazılımını mı arıyorsunuz? Ajanslar, işletmeler ve satış takımları için en iyi CRM ve iletişim yönetimi yazılım seçeneklerini burada bulabilirsiniz.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp CRM, kişi listesini yönetmenize, satış sürecini izlemenize ve daha fazla anlaşma kapatmanıza yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak takımınızın satış görüşmelerinin ardından takip yaptığından emin olun. ClickUp AI yazma asistanı, müşteri ilişkilerini güçlü tutmaya yardımcı olan e-postalar yazmanıza yardımcı olabilir.

Tüm bu bilgilerin izlenmesini kolaylaştırmak için ClickUp'ın şablonlarından birini kullanabilirsiniz, örneğin ClickUp'ın İletişim Yönetimi Şablonu, ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu veya ClickUp CRM Şablonu.

Fırsat yönetimi

Görevler ve notlar

Özel alanlar

AI asistanı

ClickUp CRM, ClickUp Belgeleri ile de entegre olduğundan, kişileriniz ve anlaşmalarınızla ilgili belgeleri kolayca oluşturabilir ve saklayabilirsiniz. Tüm bu bilgileri ClickUp Proje Gösterge Panelleri ile izleyebilirsiniz.

Güçlü ve kullanımı kolay bir CRM çözümü arıyorsanız, ClickUp CRM ve CRM şablonları dikkate almanız gereken harika seçeneklerdir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Büyümeye uyum sağlamak için ölçeklenebilir

Farklı bütçelere uygun çeşitli fiyat planları sunar

1.000'den fazla entegrasyon mevcuttur

1.000'den fazla şablondan seçim yapın

Kişilerinizi ve satış süreçlerinizi yönetin

ClickUp Belgeleri ile entegre olduğundan, kişileriniz ve anlaşmalarınızla ilgili belgeleri kolayca oluşturabilir ve saklayabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Öğrenmek için eğitim ve sabır gerektiren karmaşık bir program

Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar çok özellik sunmamaktadır (ancak yakında sunulacaktır!)

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Herhangi bir ücretli plana 5 $ ek ücret

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.566+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.796+ yorum)

2. Vcita

vcita aracılığıyla

Vcita, küçük işletme hizmet sağlayıcıları için bulut tabanlı bir iletişim yönetimi yazılımı ve CRM'dir. Müşteri ilişkilerini, randevuları ve faturalandırmayı yönetmeye yardımcı olur. Ayrıca görevleri otomatikleştirmenize ve müşterilere daha iyi hizmet vermek için zaman kazanmanıza olanak tanır.

Vcita, randevu planlama, fatura gönderme ve ödeme izleme gibi işlemleri otomatikleştirebilir.

CRM, müşterilerin randevu almasını, hesap bilgilerini görüntülemesini ve self servis portalı üzerinden faturalarını ödemesini kolaylaştırarak müşteri kazanımını da kolaylaştırır.

Vcita'nın en iyi özellikleri

Çok samimi ve yardımcı müşteri hizmetleri takımı

Küçük işletmelere uygun, uygun fiyatlar

Ana iletişim yönetimi platformu, temiz ve kullanıcı dostu bir tasarım sunar

Vcita sınırlamaları

İşlevselliği ve erişilebilirliği etkileyen sık teknik sorunlar ve aksaklıklar

Sınırlı e-posta entegrasyonları bazı kişiler için kısıtlayıcı olabilir

Vcita fiyatlandırması

Essentials : Aylık 24 $, bir kullanıcı

İş : 49 $/ay, bir kullanıcı

Platinum: 83 $/ay, bir kullanıcı

Vcita puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (63+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (249+ yorum)

3. Outreach

outreach aracılığıyla

Outreach, işletmelerin satış faaliyetlerini otomatikleştirmesine ve kişiselleştirmesine yardımcı olur.

Bu satış etkileşim platformu ve iletişim yönetimi aracı, Salesforce, HubSpot CRM ve Zoho CRM gibi çeşitli en iyi B2B CRM çözümleriyle entegre olur. Outreach kullanıcıları, iletişim yönetimi yazılımlarından Outreach'a iletişim verilerini içe aktarabilir.

İletişim yönetimi çözümünden veriler içe aktarıldıktan sonra, Outreach bu kişilerle iletişimi otomatikleştirmek ve kişiselleştirmek için kullanılabilir.

Outreach, satış takımları ve müşteri hizmetleri takımları için iyi bir seçim olabilir, ancak ajanslar veya hizmet işletmeleri için özel bir iletişim yönetimi sistemi değildir.

Outreach'in en iyi özellikleri

Potansiyel müşterilere otomatik e-postalar gönderir

Satış destek sürecini düzenler ve kolaylaştırır

Sıralama, şablonlar ve snippet'ler çok kullanıcı dostudur

Erişim sınırlamaları

Bazı yorumculara göre, kurulum karmaşık ve eğitim takımları için zorlayıcı

Yorumcular, kişiselleştirme gibi bazı özelliklerin sorunsuz çalışmadığını düşündü

Diğer iletişim yönetimi sistemlerine kıyasla tek seferlik işlemler için zor olabilir

Outreach fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Outreach puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (3.233+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (289+ yorum)

4. Nextiva

nextiva aracılığıyla

Nextiva, tüm iş iletişimi ihtiyaçlarınız için tek adres gibidir.

İletişim yönetimi çözümü, müşterilerinizle daha derin bağlantılar kurmanıza yardımcı olmak için VoIP telefon hizmeti, video konferans, mesajlaşma, SMS, sohbet, anketler ve işbirliği araçları sunar.

Nextiva, iletişim bilgilerini depolamanıza ve yönetmenize, etkileşimleri izlemenize ve özel raporlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir dizi başka iletişim yönetimi aracı ve özelliğine sahiptir.

Ancak, özel bir iletişim yönetimi yazılımı veya CRM arıyorsanız, daha geniş bir iletişim yönetimi özellikleri aralığı sunan başka seçenekler de mevcuttur.

Nextiva'nın en iyi özellikleri

Hizmeti geliştiren mükemmel eklenti seçenekleri

Yardımcı müşteri desteği ile kullanımı kolay

Telefon görüşmeleri için olağanüstü ses kalitesi

Nextiva sınırlamaları

Hizmet, bazen kesilen aramalar ve bağlantı kopuklukları nedeniyle düzensiz olabilir

Hizmet, iletişim yönetimi yazılımında teknik sorunlara eğilimlidir

Destek olsa bile teknik sorunların çözülmesi zor

Nextiva fiyatlandırması

İş İletişimi Temel: Kullanıcı başına aylık 26 $

İş İletişimi Uzmanı: Kullanıcı başına aylık 31 $

İş İletişimi Enterprise: Kullanıcı başına aylık 41 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Nextiva puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.496+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (229+ yorum)

5. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign CRM ve Satış Otomasyonu, potansiyel müşterileri elde etme, inceleme ve etkileşim kurma yöntemlerinizi iyileştirerek satışlarınızı artırır.

İletişim yönetimi yazılımı, tüm müşteri iletişim bilgilerinizi ve bilgilerinizi takip etmenizi ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenizi sağlar. Her yeni potansiyel müşteriye otomatik olarak kişisel e-postalar gönderebilir, randevu takipleri oluşturabilir veya bir sayfa ziyareti üzerine bir Salesforce iletişimi oluşturabilirsiniz.

ActiveCampaign, B2C işletmelerinin müşteri verilerini optimum verimlilik için boru hatları ve otomasyonlarla birleştirmek için mükemmel bir seçim olabilir.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

İletişim yönetimi yazılımında çok sayıda özel özelleştirme seçeneği

İş geliştirme için geniş işlevsellik

Güçlü otomasyon seçenekleri, birden fazla senaryo ayarlama imkanı

ActiveCampaign sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzün kullanıcı dostu olmadığını düşünüyor

Öğrenmesi zor ve hatırlanması gereken çok şey var

Birden fazla şirkette çalışan kişiler için birden fazla e-posta adresiyle entegre olur

Ücretsiz sürüm yok

ActiveCampaign fiyatlandırması

Artı : Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.254+ yorum)

6. Zendesk Sell

zendesk Sell aracılığıyla

Zendesk Sell, müşteri verilerini yönetmeye, etkileşimleri izlemeye ve görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olan satış elemanları için bir CRM çözümüdür.

Müşteri ilişkileri platformu, iletişim veritabanı, etkileşim izleme ve görev otomasyonu gibi çeşitli iletişim ve müşteri yolculuğu yönetimi özellikleri sunar.

Bir müşteri veritabanı yazılımı veya CRM ile iletişim yönetiminizi iyileştirmek istiyorsanız, Zendesk Sell harika bir seçenek olabilir!

Zendesk Sell en iyi özellikler

Bu listedeki diğer iletişim yönetimi yazılımlarına kıyasla sunduğu özelliklere göre fiyatı uygun

Kısa ve öz iletişim bilgilerine ihtiyaç duyan satış takımları veya müşteri iletişimi için mükemmel

Kullanımı kolay, sezgisel sistem

Zendesk Sell sınırlamaları

Bazı kullanıcılar e-posta ve telefon uygulamasını entegre etmekte zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Özel ayarların sınırlı olması ve filtreleme zorluğu nedeniyle görünümler sınırlıdır

Yöneticiler için sınırlı raporlama yetenekleri

Zendesk Sell fiyatlandırması

Satış Takımı: 5 temsilci için aylık 19 $

Sell Growth: 5 temsilci için aylık 55 $

Sell Professional: Ajan başına aylık 115 $

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (477+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

7. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, her boyuttaki işletmenin müşterilerini yönetmesine ve etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir CRM'dir.

Ayrıca, iletişim bilgilerini saklamanıza olanak tanıyan ücretsiz bir iletişim yönetimi yazılımı da sunar. Kolayca kişiler ve kişi kayıtları oluşturabilir, ilgili satış faaliyetlerini kaydedebilir ve müşteri iletişim geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

HubSpot CRM, tüm müşteri iletişim bilgilerinizi tek bir yerde saklamanıza, müşterilerle etkileşimleri izlemenize, görevleri otomatikleştirmenize ve raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Müşteri ilişkileri yönetimi ve satış otomasyonunu sorunsuz bir şekilde entegre eder

Kapsamlı eğitim kütüphanesi, blog ve faydalı kaynaklar içeren kullanıcı dostu platform

Oluşturması kolay iş akışları ile harika otomasyonlar

HubSpot sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yönetim yazılımlarının entegrasyon yetenekleri ve işlevselliği hakkında şikayetlerde bulunmaktadır

Daha fazla özellik ve yükseltme gerektirdiğinden pahalı olabilir

Bazı araçların özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 20 $/ay

Profesyonel : 1.600 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

HubSpot değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.624+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.788+ yorum)

8. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

PipeDrive, her bir anlaşmanın satış sürecinde hangi aşamada olduğunu kolayca görebilmenizi sağlayan görsel bir satış boru hattı sunar. Ayrıca görevleri yönetme, hatırlatıcılar ayarlama ve raporlar oluşturma özellikleri de içerir.

PipeDrive'ın görsel boru hattı, her bir anlaşmanın süreç içinde hangi aşamada olduğunu kolayca görmenizi sağlar, böylece görevleri yönetebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve ilerlemenizi izleyebilirsiniz.

PipeDrive ayrıca satış performansınızı izlemenize ve eğilimleri belirlemenize yardımcı olan raporlar oluşturur.

Genel olarak, PipeDrive, her boyuttaki işletmenin daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olabilecek güçlü bir satış CRM yazılımıdır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Fiyatına göre büyük değer sunar

Platform hızlı ve kullanımı kolaydır

Pipeline yönetimine olağanüstü görsel yaklaşım

Pipedrive sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri

Mobil uygulama arayüzü ve performansı iyileştirilmeli

Birkaç yorumcu, görünümünün güncellenmesi gerektiğini belirtiyor

Pipedrive fiyatlandırması

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 15 $

İş : Kullanıcı başına aylık 28 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 50 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 65 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.662+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.866+ yorum)

9. Freshworks

freshworks aracılığıyla

Bulut tabanlı ve yapay zeka destekli CRM yazılımı Freshworks, işletmelerin müşteri etkileşimlerini daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Freshworks ayrıca, her boyuttaki işletmenin müşteri hizmetlerini, BT desteğini ve İK süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün paketi sunar.

CRM'si, iletişim veritabanı, etkileşim izleme ve görev otomasyonu dahil olmak üzere bir iletişim yönetimi sistemi oluşturmak için çeşitli özellikler sunar.

Freshworks, geniş bir özellik aralığı sunması, kullanımı kolay olması ve uygun fiyatlı olması nedeniyle her boyuttaki işletme için popüler bir seçimdir. Ayrıca Gartner, Forrester ve Capterra gibi birçok kuruluş tarafından da tanınmaktadır.

Freshworks'ün en iyi özellikleri

Otomasyon özellikleri verimliliği artırmaya ve müşterilere zamanında yanıt vermeye yardımcı olur

Diğer popüler araçlar ve platformlarla entegrasyonlar

Sezgisel ve gezinmesi kolay kullanıcı arayüzü, sorunsuz bir başlangıç sağlar

Freshworks sınırlamaları

Müşteri hizmetleri ekibinin zaman zaman yavaş yanıt vermesi

Mobil sürümün işlevselliği açısından iyileştirilmesi gerekebilir

Freshworks uygulamalarının bir kombinasyonunu kullanırken sınırlı özelleştirme

Freshworks fiyatlandırması

Büyüme : Ajan başına aylık 29 $

Pro : Ajan başına aylık 69 $

Enterprise: Ajan başına aylık 109 $

Freshworks puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (7.310+ yorum)

Capterra: Yok

10. Copper

copper aracılığıyla

Copper, Google Çalışma Alanı'nı kullanan işletmeler için tasarlanmış, kullanımı kolay bir CRM platformudur.

İletişim yönetimi aracı, CRM yazılımlarına aşina olmasanız bile kolay kullanım için tasarlanmıştır.

Copper, Gmail, Google Takvim, Google Kişiler ve Google Drive ile entegre olduğundan, kişileriniz, anlaşmalarınız ve etkinliklerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

Copper'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolaydır ve tüm Google Çalışma Alanı araçlarıyla entegre olur

Takip e-postaları gönderme ve randevuları planlama gibi görevleri otomatikleştirebilir

Müşterilerle güçlü bağlantılar kurmaya yardımcı olur

Copper sınırlamaları

Birçok özelliği nedeniyle, başlangıçta kullanımı biraz zor olabilir

Sınırlı rapor oluşturma seçenekleri

Yinelenen iş bağlantılarını her zaman tanımaz

Copper fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 59 $

İş : Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copper puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.111+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (574+ yorum)

İşiniz için en iyi iletişim yöneticisi yazılımı, özel ihtiyaç ve gereksinimlerinize bağlı olacaktır.

Yukarıda, müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak çok çeşitli özellik ve işlevler sunan en iyi 10 kişi yönetimi yazılımı seçeneğini inceledik. Şimdi sıra sizde. Ücretsiz deneme sürümüne kaydolarak bunları deneyin ve şirketiniz için en uygun olanı öğrenin.

Temel iletişim yönetimi ihtiyaçları söz konusu olduğunda, satış ve pazarlama ekipleri genellikle bir iletişim yönetim sisteminden daha fazlasına ihtiyaç duyar. Satış fırsatlarını izlemek, iletişim yönetimini ve e-posta pazarlamasını otomatikleştirmek, satış hunisini desteklemek, iş akışı otomasyonu oluşturmak ve veri yönetimi ile iletişim izlemeyi kolaylıkla gerçekleştirmek için CRM en yararlı araçtır.

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