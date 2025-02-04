satış Takımları için En İyi 10 B2B CRM Yazılımı 2025

B2C satışlar tamamen duygusal işlemlerden ibaret olabilir, ancak B2B satış yapıyorsanız daha rasyonel ve hesaplı bir yaklaşıma ihtiyacınız vardır ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminiz de bunu yansıtmalıdır.

CRM yazılım kullanıcılarının yaklaşık %55'i B2B satıcılarıdır. Sorun, yaygın CRM araçlarının genellikle B2C odaklı olması ve çok sayıda paydaşla ilgilenme, karmaşık yazılı iletişim ve her aşamada stratejik müzakereler gibi B2B ihtiyaçlarına tam olarak uymamasıdır. ?‍?

B2B oyununuza yeni bir adım atmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. En iyi 10 B2B CRM yazılımı çözümünü içeren bu kapsamlı kılavuzu hazırladık.

Her birine ilişkin incelemelerimizi ve puanlarımızı inceleyin ve satış temsilcilerinizi güçlendirmek ve müşteri tabanınızı genişletmek için doğru aracı seçin!

B2B CRM nedir?

İşletmeler arası müşteri ilişkileri yönetimi (B2B CRM) sistemi, B2B ticaretinde yaygın olarak görülen karmaşık müşteri ilişkilerini (işletmeler) ve uzun satış döngülerini yönetmek ve optimize etmek için özel olarak tasarlanmış bir yazılım aracıdır.

Genellikle hızlı dönüşlü, düşük değerli işlemleri yönetmeye odaklanan B2C (işletmeden tüketiciye) CRM'lerden farklı olarak, B2B CRM yazılımı daha kişiselleştirilmiş müşteri ilişkileri ve iletişimi desteklemek için tasarlanmıştır; sonuçta CRM sisteminizde daha yüksek değerli anlaşmalar elde edersiniz. ?

Aşağıdaki özellikleri bekleyebilirsiniz:

Web siteleri, sohbetler, aramalar ve e-postalar gibi kaynaklardan potansiyel müşteri verilerini yakalayın

Planlanmış (duygusal olmayan) satın alımları teşvik etme

Satış süreci yönetimi

Satış süreçlerinde performans izleme

Tekrar satın alımlarda kişisel iletişim (satış temsilcileri için ideal)

B2B için CRM kullanmanın avantajları

B2B CRM sisteminin başlıca avantajlarından biri, müşteri verilerini ve etkileşimlerini tek bir yerde toplamasının, dağınık sistemlerde veya klasörlerde saklanan bilgileri aramaya gerek kalmamasının. Bu da verimlilik artışı ve daha iyi müşteri deneyimi anlamına gelir.

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

B2B CRM yazılımının ek avantajları şunlardır:

: Bilgilendirilmiş karar verme Satış KPI'ları gibi analitik ve metriklere erişim, veriye dayalı stratejiler için bir temel sağlar

: B2B CRM içindeki müşteri segmentasyonu, hedefli pazarlama ve satış çabalarını mümkün kılar Hedef kitleye ulaşmada hassasiyet: B2B CRM içindeki müşteri segmentasyonu, hedefli pazarlama ve satış çabalarını mümkün kılar

: Müşteri memnuniyetini izlemek, takımınızın satış döngüsü boyunca ek satış veya yenileme fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur Müşteri tutma: Müşteri memnuniyetini izlemek, takımınızın satış döngüsü boyunca ek satış veya yenileme fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur

B2B CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Satışlarınızı artırmak için en iyi aracı seçtiğinizden emin olmak için şu faktörleri hesaba katın:

: İlk temastan dönüşüme kadar müşteri adaylarını kolayca izleme ve geliştirme Müşteri adayı yönetimi: İlk temastan dönüşüme kadar müşteri adaylarını kolayca izleme ve geliştirme Veri yönetimi: Kolay veri içe/dışa aktarma özellikleri Özelleştirme: Potansiyel müşteri kategorilerini veya görsel satış boru hattını özelleştirme seçenekleri Üçüncü taraf entegrasyonlar: E-posta pazarlama platformları gibi mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon E-posta pazarlama platformları gibi mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon Uzaktan erişim: Veri güvenliği önlemleri ile Veri güvenliği önlemleri ile bulut tabanlı erişilebilirlik : Departmanlar arası iç iletişimi ve belge paylaşımını kolaylaştıran özellikler Takım işbirliği: Departmanlar arası iç iletişimi ve belge paylaşımını kolaylaştıran özellikler

Kullanabileceğiniz En İyi 10 B2B CRM Yazılımı

Aşağıdaki bölümlerde en iyi B2B CRM yazılım örneklerinden bazılarını inceleyeceğiz. Bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için öne çıkan özelliklerini, artılarını, eksilerini ve fiyatlandırma seçeneklerini inceleyin.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

B2B CRM ve satış proje yönetiminizi tek seferde kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp'tan başka bir yere bakmayın. Platform, kapsamlı bir CRM paketi ile satış boru hattınızı görselleştirip yönetmenize ve müşteri katılımını artırmanıza olanak tanıyan zengin özelliklere sahiptir.

Potansiyel müşteri ve müşteri verilerinizi ClickUp Gösterge Panellerinde merkezi olarak saklayın. Güçlü raporlama özelliklerinin yanı sıra, Gösterge Panelleri satışları, anlaşma boyutlarını ve daha fazlasını izlemek için 50'den fazla özelleştirilebilir bileşen içerir.

15'ten fazla üst düzey görünümü kullanarak sıcak potansiyel müşteriler ve müşteri ömür değerleri gibi unsurları izleyin. Takım görevlerini gruplamak, sıralamak ve filtrelemek için Gantt, Zaman Çizelgesi, Kanban Panosu ve Liste görünümleri gibi çeşitli Görev görünümleri elde edersiniz. Bu, tüm takımınızın potansiyel müşterileri yönetmesi ve her adımı görmesi için görsel bir satış boru hattı oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Formlarını deneyin, potansiyel müşteri verilerini, kullanıcı şikayetlerini ve müşteri geri bildirimlerini toplayın ve bunları iş backlog'unuzda eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Potansiyel müşteri yakalama egzersizlerini sevmiyor musunuz? ClickUp Otomasyonları ile sistem, müşteri aşamasına göre görevleri otomatik olarak atayabilir, yeni bir etkinlik olduğunda durum güncellemelerini tetikleyebilir ve öncelikleri güncelleyerek takımınıza bir sonraki adımda odaklanacakları noktayı gösterebilir.

ClickUp, nihai müşteri veritabanınızı oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi ücretsiz CRM şablonu sunar. Satış ve pazarlama takımlarınız için kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturmak ve yönetmek için ideal olan ClickUp Belgeleri'ne yeni belgeler ve wiki'ler ekleyin. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

rM, pazarlama ve satış takımları için 1.000'den fazla şablon

Potansiyel müşteri/müşteri verilerini yakalamak için form oluşturucu

Sorunsuz fikir belgeleme ve uygulama için ClickUp Belgeleri

görev ve satış boru hattının görünürlüğü için 15'ten fazla platform görünümü

Toplantılar ve son tarihler için hatırlatıcılar

1.000'den fazla üçüncü taraf entegrasyon

Potansiyel müşteri e-postaları oluşturmak, sunumlar ve tanıtımlar hazırlamak vb. için yerel ClickUp AI

Bulut tabanlı erişilebilirlik, iş akışınızı her yerden yönetebilmenizi sağlar

Güçlü veri gizliliği ve güvenlik politikaları

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, web sürümüne göre daha az özelliğe sahiptir

Birçok özel özellik, yeni kullanıcılar için daha uzun bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM, her boyuttaki işletme için ölçeklenebilir çözümler sunar. Ücretsiz sürümü, temel ancak etkili CRM araçlarına ihtiyaç duyan yeni kurulan ve küçük işletmeleri destekler. Sezgisel bir arayüze sahip olmasının yanı sıra, platform veri girişlerini otomatikleştirme, satış hunileri oluşturma ve potansiyel müşterileri izleme yetenekleriyle de etkileyicidir.

En etkili hizmetlerinden biri e-posta pazarlamasıdır. İlk e-postalardan ve aramalardan toplantılara kadar her etkileşim kaydedilir ve kolay erişim için görsel gösterge panellerinde sunulur. ?

HubSpot CRM, satış fırsatlarını, biletleri ve hatta ek dosyaları, yani bir müşteri hakkında bilmek isteyebileceğiniz her şeyi derlemek için bir satış etkinliği günlüğü sunar. Ayrıca, müşterilerle bağlantı kurmak için yerleşik planlama araçlarına da sahiptir.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

E-posta, sosyal medya, potansiyel müşteri ve satış süreci araçları

Her bir kişi için anlaşma fırsatlarını ve biletleri derleyen tek sayfalık genel bakış

Tüm satış döngüsünü ele alan otomatik e-posta pazarlama ve CRM yazılımı

Kapsamlı üçüncü taraf yazılım entegrasyonları

HubSpot CRM sınırlamaları

İlk kurulum zor olabilir, özellikle birden fazla satış boru hattı kurmak için

Raporlama araçları, özelleştirildikten sonra kullanımı zor olabilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $ (sadece yeni HubSpot müşterileri için)

Profesyonel: 1.600 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.500+ yorum)

3. Freshsales

Freshsales, herkese uyan tek bir yaklaşımın ötesine geçerek, sistemi B2B CRM ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır. Para birimlerini, dilleri ve hatta işlediğiniz iş modüllerini özelleştirin. Gelişmiş yerleşik telefon çevirici özelliği, hizmet sektörünün ihtiyaçları için idealdir. ?

Freshsales'ın öne çıkan özelliklerinden biri, satış süreciniz için akıllı tahminler sunmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir pazarlama asistanı olan Freddy AI'dır. Anlaşma kapanışlarını tahmin eder, bilet yanıtlarını otomatikleştirir ve hatta en çok dikkat edilmesi gereken kişileri önceliklendirmeye yardımcı olur.

B2B CRM yazılımı, tekrarlayan görevleri hızlandırmak ve satış süreçleriniz için zaman kazanmak için satış e-posta şablonları ve web formları da sunar.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Son derece özelleştirilebilir ayarlar

Müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmek için doğrudan uygulama içinden arama yapabileceğiniz yerleşik bulut telefonu

Akıllı öneriler ve satış tahminleri için AI asistanı

Satış boru hattı yönetimi ve anlaşma yönetimi özellikleri

Otomasyon seçenekleri

Freshsales sınırlamaları

Raporlama ve analizler daha iyi olabilir

Satış merkezinde sınırlı müşteri desteği

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Freshsales puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign, e-posta, sosyal medya, açılış sayfaları ve formlar aracılığıyla müşterilerinizin satış döngüsü boyunca etkileşimde kalmanızı sağlar. Ayrıca, pazarlama çabalarınıza makine öğreniminin gücünü de katar.

Tahmin Edici Gönderme ve Tahmin Edici İçerik fonksiyonları, müşterilerin etkileşim kurma olasılığının en yüksek olduğu zamanlarda kişiselleştirilmiş mesajlar göndermenize yardımcı olur. ?

Platformun pazarlama otomasyonu, potansiyel müşteri yönetimini iyileştirir ve anlaşmaları daha verimli bir şekilde sonuçlandırır. Potansiyel müşterileri hemen niteliklendirme veya diskalifiye etme gibi satış süreçlerini otomatikleştirin.

ActiveCampaign, her potansiyel müşteri için kazanma olasılığı sunar. Olasılıkları bilmek, potansiyel bir satış için çaba ve kaynak tahsisi konusunda karar vermeyi kolaylaştırır.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Birden fazla kanalda müşteri etkileşimi

Otomatik satış ve pazarlama araçları

Tahmin Edici Gönderme ve Tahmin Edici İçerik ile kişiselleştirilmiş mesajlar

Müşteri davranışlarını taramak için özel raporlama ve içgörüler

ActiveCampaign sınırlamaları

Kampanya oluşturucu arayüzünde gezinmek sezgisel değildir

B2B CRM yazılımında ara sıra ortaya çıkan performans sorunları

ActiveCampaign fiyatlandırması

Artı: Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

5. Nutshell CRM

Esnek bir B2B CRM yazılımı ve izleme platformu olan Nutshell, potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve satış performansını izlemek için pano, liste, harita ve grafik gibi çeşitli görünümler sunar. Gömülebilir formları, gönderilen verileri iş bağlantılarına dönüştürmenizi sağlar. ?

Topladığınız CRM kişilerini kullanarak hedefli kampanyalar oluşturun. Nutshell'in yayınlar ve haber bültenleri için hazır şablonları, hedef kitlenizin ilgisini özel mesajlarla çekmenize yardımcı olur.

Nutshell'in otomasyon özelliklerini kullanarak takip planlaması, potansiyel müşteri durumlarını ayarlama ve takım üyelerine yeni anlaşmaları bildirme gibi görevleri kolaylaştırın. Ölçeklenebilirlik mi arıyorsunuz? Platformun sınırsız özelleştirilebilir boru hatları ve Google ve Microsoft 365 ile takvim entegrasyonlarından yararlanarak karmaşık planlamaları yönetin.

Nutshell CRM'nin en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlar ve satış süreçleri

Çoklu görünüm

Otomatik takip planlaması ve görev atamaları

Merkezi takım iletişimi

Yeni anlaşmalar için anlık bildirimler

Nutshell CRM sınırlamaları

B2B CRM yazılımında ara sıra yaşanan aksaklıklar

Mobil uygulamanın sınırlı işlevselliği vardır

Nutshell CRM fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 16 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları

Power AI: Kullanıcı başına aylık 52 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 67 ABD doları

Kampanya eklentisi: 100 kişi için aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla

VisitorIQ eklentisi: 50 kilit açma için aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Revenue Booster eklentisi: 37 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Nutshell CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

6. Monday. com

Monday. com, iletişim, müşteri adayı ve proje yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. İster bağımsız bir B2B satıcısı ister küçük bir işletmenin parçası olun, Monday. com'un akıllı müşteri adayı puanlama özelliği ile müşteri adaylarını öncelik sırasına koymak artık bir tahmin oyunu olmaktan çıkar.

Platform, bağlantı tıklamaları, e-posta yanıtları ve ürün demolarındaki katılım gibi eylemlere göre potansiyel müşteri kalitesini ölçer. Böylece, satış takımınız çabalarını dönüşüm olasılığı daha yüksek potansiyel müşterilere yönlendirebilir. ?

Monday. com, takımınızın daha iyi koordinasyon sağlamasına, görevleri organize etmesine ve projeleri zahmetsizce yönetmesine yardımcı olmak için 200'den fazla hazır şablon sunar. Anlaşmayı daha da cazip hale getirmek için, mobil uygulamasına tüm plan kademelerinden erişilebilir!

Monday. com en iyi özellikleri

Akıllı potansiyel müşteri puanlama

200'den fazla şablon, ş Akışı kurulumunu basitleştirir

iOS ve Android mobil uygulamaları

Web formları ile kolay müşteri adayı yakalama

Satış ve pazarlama kampanyaları için kapsamlı raporlama araçları

Monday.com sınırlamaları

Bazı kullanıcılar hatalar ve performans sorunları bildirmiştir

Toplu veri içe aktarma işlemleri B2B CRM yazılımında daha sorunsuz olabilir

Monday. com fiyatlandırma

Temel CRM: Kullanıcı başına aylık 10 $

Standart CRM: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro CRM: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise CRM: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

7. Pipedrive

Pipedrive, B2B profesyonelleri için tasarlanmış bir CRM olarak öne çıkıyor. Satış boru hattı yönetimi için görsel olarak çekici ve sezgisel arayüzü, her bir fırsatın durumunu bir bakışta görebilmenizi sağlar. Bir anlaşma bir süredir ilerlemiyorsa, Pipedrive size bir uyarı gönderir, böylece hiçbir potansiyel müşteri gözden kaçmaz.

Platformun yerleşik arama özelliği, CRM içinde doğrudan arama yapmanızı ve bunları günlüğe kaydetmenizi sağlar. Ayrıca, e-postaları ve aramaları izleyebilir ve hatta Google Haritalar ile entegre ederek yakındaki kişileri bulabilirsiniz.

AI destekli Satış Asistanı, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak büyük hacimli satış verilerini inceler ve potansiyel müşterilere öncelik vermek ve anlaşmaları kapatmak için kişiselleştirilmiş ipuçları sunar. ?

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış fırsatlarını izlemek için görsel satış süreçleri

Kişiye özel tavsiyeler için yapay zeka destekli Satış Asistanı

Daha iyi iş ilişkileri için yerleşik arama özelliği

Verimli belge yönetimi için Akıllı Belgeler

Android ve iOS için kapsamlı mobil uygulamalar

Pipedrive sınırlamaları

Sınırlı satış sonrası yetenekler

Otomasyonlar daha özelleştirilebilir olabilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş: 19,90 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 39,90 $/ay kullanıcı başına

Güç: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: 59,90 $/ay kullanıcı başına

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

8. QuoteWerks

QuoteWerks tam teşekküllü bir CRM sistemi değildir; daha çok mevcut CRM ve muhasebe sistemleriyle entegre olan özel bir fiyat teklifi ve satış otomasyon aracıdır.

Yazılım, genellikle karmaşık ve zaman alıcı olan satış teklifi verme görevini basitleştirir. Fiyat artışları ve indirimler uygulama seçenekleri, fiyatlandırma stratejiniz üzerinde tam kontrol sağlar. ?️

Bir diğer öne çıkan özellik ise ürün özelleştirmedir. QuoteWerks ile, hacme dayalı indirimleri içerecek şekilde ürünleri ayarlayabilir ve renk, ağırlık veya boyut gibi belirli bilgileri izleyebilirsiniz.

Düzenli, aranabilir liste ve görsel ürün gruplandırması sayesinde teklif için öğeleri seçmek çok kolaydır. Platformu, veritabanındaki güncel tekliflere göre maliyetleri ve fiyatları yenilemek üzere yapılandırabilirsiniz.

QuoteWerks'in en iyi özellikleri

CRM ve muhasebe sistemleriyle entegre olur

Otomatik teklif oluşturma

Özelleştirilebilir ürün özellikleri

Paket ve ikame öğeler için etiketleme

Uzun süredir bekletilen teklifler için fiyat yenileme özelliği

QuoteWerks sınırlamaları

Yerinde kullanılan bir araç olan bulut sürümünün işlevselliği sınırlıdır

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü eski buluyor

QuoteWerks fiyatlandırma

Standart Sürüm: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Profesyonel Sürüm: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

Kurumsal Sürüm: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

1 Kullanıcı Standart Sürüm Lisansı: 199 $ peşin*

1 Kullanıcı Profesyonel Sürüm Lisansı: 279 $ peşin

1 Kullanıcı Kurumsal Sürüm Lisansı: 419 $ peşin

*Açıklanmayan bakım ücreti, tek seferlik peşin satın alımlarda yıllık olarak ödenmeye devam eder

QuoteWerks puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (160+ yorum)

9. Salesflare CRM

Salesflare, potansiyel müşteri ve iletişim yönetimi gibi anahtar CRM görevlerini kolaylaştırır ve sürükle ve bırak boru hatları ve iş akışı otomasyonu gibi özelliklerle bunları daha da geliştirir. Sezgisel e-posta bulma özelliği, LinkedIn'de potansiyel müşterileri doğrudan aramanızı sağlar; bu, iletişim listenizi genişletmek için özellikle kullanışlı bir araçtır. ?

Salesflare'in kullanıcı dostu iletişim verilerini zenginleştirme özelliği ile, e-posta veya sosyal profiller aracılığıyla potansiyel müşterilerle her etkileşimde CRM kayıtlarınızdaki boşlukları doldurur. Ek dosya içeren bir e-posta mı aldınız? Salesflare, dosyayı otomatik olarak ilgili hesaba yükleyerek önemli belgelerin asla kaybolmamasını sağlar.

Salesflare CRM'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş potansiyel müşteri puanlama, proaktif satışı destekler

Sürükle ve bırak satış süreçleri

Salesflare ve Gmail için paylaşılan e-posta şablonları

Sezgisel kullanıcı arayüzü

E-posta, toplantı ve arama senkronizasyonu

Salesflare CRM sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü güncellenebilir

Yükleme işlemi genellikle yavaştır

Salesflare CRM fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $ (beş kullanıcı veya daha fazla için özel fiyatlandırma)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Salesflare CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

10. Zoho CRM

Zoho CRM, potansiyel müşteri ve anlaşma yönetiminden satış tahminlerine ve e-posta pazarlamasına kadar çeşitli B2B ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüm sunar. E-posta, sosyal medya ve telefon görüşmeleri gibi en önemli iletişim kanallarını tek bir kullanıcı dostu arayüzde birleştirir.

Öne çıkan özelliklerinden biri, satış takımlarının hareket halindeyken potansiyel müşterilerle etkileşim kurmasına, müşteri verilerine erişmesine ve hatta KPI'ları izlemesine olanak tanıyan mobil uygulamasıdır.

Müşteri adayı ve iletişim yönetimi alanında Zoho CRM, işletmelerin kaliteli müşteri adaylarını belirlemesine ve önceliklendirmesine yardımcı olur. Puanlama kuralları ve çoklu temas noktaları, müşteri adaylarını satış hunisinde daha verimli bir şekilde ilerletmek için idealdir ve bu da daha hızlı dönüşümler için çok önemlidir. ?

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri için merkezi platform

KPI izleme özelliğine sahip sağlam mobil uygulama

Zia, konuşma yapabilen yapay zeka asistanı

Puanlama, önceliklendirme ve tahmini satış tahminleri ile müşteri adayı yönetimi

Marka izleme ve potansiyel müşteri oluşturma için sosyal medya yönetim araçları

Zoho CRM sınırlamaları

Mobil uygulama arama günlükleri iyileştirilebilir

Sınırlı müşteri desteği

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

B2B için Mükemmel CRM'yi Bulmaya Dair Son Düşünceler

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