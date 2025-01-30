2025'in En İyi 10 Müşteri Veritabanı Yazılım Sistemi

Güçlü bir müşteri tabanı, her başarılı işin temelidir. Sadık müşteriler, doğrudan satışlar ve organik yönlendirmeler sağlar; bunların her ikisi de işiniz için kâra dönüşür ve şirketinizdeki herkesin işini daha kolay ve daha tatmin edici hale getirir.

Peki, sadık müşteriler nasıl kazanılır? Onlarla ilişkiler kurarak. Bunun için de müşteri verilerine ihtiyacımız var.

Ham veri olarak müşteri bilgileri pek bir değeri yoktur. Ancak bunları yönetebildiğinizde... İşte o zaman sihir gerçekleşir. ?

Küçük işletmeler ve büyük şirketler için ve bunların arasındaki her şey için müşteri veritabanı yönetimi, müşteri ilişkileri yönetiminin temelidir.

İşte bu yüzden müşteri veritabanı yazılımına ihtiyacınız var.

Müşteri Veritabanı Yazılımı nedir?

Müşteri veritabanı yazılımı, tüm müşteri bilgilerinizi toplar ve saklar. Bu bilgiler arasında müşterilerin adı, e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri, hesap ayrıntıları ve satın alma geçmişi yer alabilir.

Toplanan veriler, müşteri iletişimi, pazarlama ve etkileşimi otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir müşteri ilişkileri yönetim sistemine ( CRM sistemi ) aktarılır.

Ayrıca, satış ekibinizden proje ekibinize ve müşteri desteğine kadar işinizdeki herkesin, her bir müşterinin satış sürecinde tam olarak nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak görmesini sağlar.

Müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı, iletişim yönetimi, potansiyel müşteri oluşturma, satış, e-posta pazarlama ve müşteri desteği gibi iş süreçlerini çok daha verimli ve uygun maliyetli hale getirir. Ayrıca müşteri deneyimini iyileştirir ve müşterilerinizle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurarak onların tekrar size gelmesini sağlar.

Şimdi başlayalım!

Gerçeği kabul edelim, piyasada CRM yazılımı bolca var. Önemli olan, hangisinin kuruluşunuz için en uygun olduğunu bilmektir. Her müşteri veri yönetimi platformu belirli özelliklere ve sınırlamalara sahiptir ve farklı kullanım durumları için uygundur.

Ancak endişelenmeyin. En iyi 10 müşteri veritabanı yazılımı çözümümüzle işiniz için doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için buradayız.

1. ClickUp – Müşteri veritabanı yönetimi için en iyi CRM

Görevler ve belgeler arasında kolayca bağlantılar ekleyerek işlerinizi kolaylaştırırken, kişileri, müşterileri ve anlaşmaları yönetmek için ideal sisteminizi oluşturun

ClickUp, tüm hesap ayrıntılarınızı, satış süreçlerinizi, iş akışlarınızı ve müşteri etkileşimlerinizi tek bir paylaşılan alanda düzenlemenize yardımcı olan bir verimlilik platformudur. Yeni başlayanlar, küçük şirketler ve büyük kuruluşlar için bir proje yönetimi yazılımı ve CRM platformu olarak ideal olan bu yazılımın ücretsiz sürümü bile sınırsız kullanıcıya izin verir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin Hazır CRM Şablonunu kullanarak ilişki yönetimine hızlı bir başlangıç yapın

ClickUp sınırlamaları

Mobil cihazdan çalışıyorsanız, ClickUp görünümlerinin tümünü göremeyebilirsiniz… henüz

ClickUp'ta çok sayıda CRM aracı mevcuttur, hepsini tanımak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Airtable – Elektronik tablo veritabanları için en iyisi

airtable aracılığıyla

Airtable, yüksek ücretli sürümlerinde bazı proje yönetimi özellikleri de bulunan, bir elektronik tablo ve müşteri hizmetleri veritabanının birleşimi gibidir. Diğer özelliklerinin yanı sıra, satış boru hattınız üzerinden hesapları yönetmenize, müşteri kazanımına kadar tüm süreci takip etmenize ve verilerinizden elde ettiğiniz içgörülere dayalı pazarlama kampanyaları yürütmenize olanak tanır.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Kolay işbirliği: Diğer Airtable'lar ve takımlar arasında veri paylaşın

Birden fazla görünüm: Verilerinizi farklı biçimlerde görüntüleyin, örneğin form, tablo, takvim veya galeri

Proje yönetimi : Takvimler ve Gantt grafikleri kullanarak müşteriye yönelik görevleri planlayın ve zamanlayın

Yararlı şablonlar : Farklı kullanım örneklerinden oluşan bir kitaplıktan seçim yapın

Özel raporlar : Kendi sürükle ve bırak proje ilerleme raporlarınızı oluşturun

API özelliği: Twitter, Facebook, Slack ve Google Çalışma Alanı gibi sosyal medya ve diğer araçlarla entegre edin

Otomasyon özelliği: Projeleriniz için kendi otomasyonunuzu oluşturun

Airtable sınırlamaları

Zaman ve görev izleme Gantt grafikleri yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur

Mobil uygulama, daha az özelliğe sahip sınırlı bir sürüm sunar

Airtable oldukça karmaşık olduğundan, kullanımı öğrenmek biraz çaba gerektirebilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Artı: Koltuk başına aylık 10 $

Pro: Koltuk başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Bonus: Airtable ile Monday.com'u karşılaştırın

3. Zendesk – Satış takımları için en iyisi

zendesk Sell aracılığıyla

Zendesk Sell, daha geniş Zendesk araç paketinin bir parçası olan bir CRM çözümüdür. Odak noktası, iş akışı otomasyonu ve takımlar arası işbirliği ile satış sürecini yönetmektir.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Güçlü mobil uygulama : Dışarıdayken satış akışınızı yönetin

İşbirliği: Tüm takımlarınıza müşteri verilerinin aynı görünümünü sunarak Tüm takımlarınıza müşteri verilerinin aynı görünümünü sunarak sorunsuz bir müşteri yolculuğu oluşturun

Otomasyon : Satış süreci, örneğin potansiyel müşterilere e-posta ile takip mesajları göndermek için, huninin her aşaması için tetikleyicilerle otomatikleştirilir

Gelişmiş raporlama: Raporlarınızı ve analizlerinizi ayrıntılı olarak inceleyerek doğru tahminler için içgörüler elde edin

Sorunsuz entegrasyon: Zendesk'in diğer ürünleriyle ve Trello, Jira ve Google Play yorumları gibi uygulamalarla entegre edin

Zendesk Sell sınırlamaları

Zendesk Sell, Zendesk tarafından geliştirilmedi, satın alındı ve Zendesk Support ile entegrasyonu henüz olabildiğince istikrarlı ve kapsamlı değil

Bazı kullanıcılar, destek ekibinin sorunlarına yardımcı olamadığını bildirmiştir

Zendesk Sell fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $

Growth: Kullanıcı başına aylık 49 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

4. HubSpot CRM – Yeni başlayanlar için en iyisi

hubSpot aracılığıyla

HubSpot CRM, daha büyük HubSpot Sales Hub platformunun bir parçasıdır. Öncelikle yeni kurulan şirketlere yöneliktir ve sınırlı özelliklere sahiptir, ancak ücretsizdir. Ayrıca, satış sürecini yönetmeye odaklanır ve bunu yapmanıza yardımcı olacak satış araçları sağlar.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Merkezi müşteri verileri: Tüm takımlarınız aynı müşteri bilgilerini görür

Satış süreci yönetimi : Satış sürecinizi planlayın ve potansiyel müşteri puanlarını görün

Müşteri erişimi ve izleme: Müşteri veritabanı yazılımından doğrudan Müşteri veritabanı yazılımından doğrudan çağrıları ve e-posta iletişim bilgilerini kaydedin

İçerik yönetimi: Açılış sayfaları oluşturun ve satış içeriğini kolayca gönderin ve izleyin

Entegrasyon: Slack, Jira ve Microsoft Dynamic gibi uygulamalarla entegre edin

HubSpot CRM sınırlamaları

Ücretsiz seçenek, kullanıcı başına aylık beş e-posta şablonu ve beş belge ile birlikte 15 dakikalık arama süresi ve 200 bildirim sunar

Analitik ve satış kılavuzlarına erişmek için ücretli bir plana ihtiyacınız var

HubSpot CRM fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

HubSpot Satış CRM : Sınırlı özelliklerle ücretsiz

Starter CRM Suite: Aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel CRM Paketi: Aylık 450 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise CRM Suite: Aylık 1.200 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

5. Zoho CRM – En iyi tam hizmet müşteri veritabanı yazılımı

zoho aracılığıyla

Zoho CRM, köklü bir şirkettir ve hem küçük hem de büyük işletmelere tam hizmet çözümleri sunar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Yararlı gösterge panelleri: Uzun vadeli anahtar performans göstergeleri belirleyin ve satış ekibinin performansını izleyerek müşteri ilişkilerinin devamlılığını sağlayın

Ş Akışı özelleştirme: İşinize uygun otomatik ş akışları oluşturun

Potansiyel müşteri ve iletişim bilgileri yönetimi : Müşteri veritabanı yazılımı içinde Outlook, Gmail ve Yahoo gibi araçlardan takip e-postalarını otomatikleştirin ve yanıtlayın

AI yardımı: AI asistanları Zia, aradığınız verileri bulmanıza yardımcı olur

Entegrasyonlar: Hem yerel hem de API entegrasyonlarına izin verir

Zoho CRM sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, veritabanınızda yalnızca 100.000 kayıt oluşturmanıza izin verir

Bazı kullanıcılar, sorunlarla karşılaştıklarında teknik destek almakta zorluk yaşamıştır

Zoho CRM fiyatlandırması

15 günlük ücretsiz deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Zoho alternatiflerini inceleyin!

6. Pipedrive – En iyi bağımsız CRM

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive bağımsız bir CRM aracıdır. Diğer uygulamalarla entegre olabilir, ancak öncelikle satış takımlarının müşterilerle bağlantı kurmasına ve anlaşmaları sonuçlandırmasına destek olmak için tasarlanmıştır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Hedef ayarlama: Bireyler ve takımlar için hedefler belirleyin

Görsel gösterge paneli: Raporlar ve satış sürecinin görsel sunumu sayesinde takımınızın ilerlemesini kolayca takip edin

Potansiyel müşteri segmentasyonu: Potansiyel müşterileri sıralayarak iletişimi kişiselleştirebilirsiniz

Görev yönetimi : Görevlerinizi liste veya takvim görünümünde görüntüleyin ve hatırlatıcılar ayarlayın

E-posta entegrasyonu: Hazır e-posta şablonlarını kullanın veya kendi şablonlarınızı oluşturun ve müşteri veritabanı yazılımından doğrudan gönderin

Pipedrive sınırlamaları

Destek yanıt süresi bazen yavaş olabilir

Bazı kullanıcılar, teknolojinin eski ve tamamen kararlı olmadığını düşünüyor

Pipedrive fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,90 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Pipedrive alternatiflerini inceleyin!

7. Salesforce – Kurumsal satış takımları için en iyisi

salesforce aracılığıyla

Salesforce'un müşteri veritabanı yazılımı Salesforce Sales Cloud olarak adlandırılır. Satış boru hattınızın her aşamasını yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve kurumsal ortamlar için idealdir.

Salesforce alternatiflerini inceleyin!

Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Veri yönetimi: Şirket genelindeki potansiyel müşterilerinizi ve kişilerinizi yönetin

Kapsamlı özelleştirme: İşinize uygun şekilde ana ekranınızdan otomatik iş akışlarına kadar her şeyi ayarlayın

Ayrıntılı raporlama: Satış raporlarından ve gösterge panelinden içgörülere erişin

Geniş entegrasyonlar: E-posta entegrasyonu ve birçok farklı arka ofis uygulamasıyla entegrasyon

Salesforce Sales Cloud sınırlamaları

Çok sayıda özelliği olduğundan, sistemi anlamak ve size uygun şekilde ayarlamak zaman alabilir

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin yetersiz olduğundan şikayetçi

Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

Essentials: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $

Salesforce Sales Cloud puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (16.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)

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8. Monday. com – En iyi işbirliğine dayalı CRM

Şeffaf ve işbirliğine dayalı yaklaşımıyla tanınan Monday.com'un Satış CRM'i, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur. İşlevselliği oldukça basittir ve kapsamlı bir pazarlama platformu aramıyorsanız idealdir.

Monday Sales CRM'nin en iyi özellikleri

Satış boru hattı yönetimi : Özel formlar kullanarak web sitenizden ve açılış sayfalarınızdan potansiyel müşterileri yakalayın, ardından bunları satış boru hattınızda ilerletin

Pazarlama özellikleri: Pazarlama görevlerini planlayın, yürütün ve izleyin

İşbirliği: Takımlar arasında kolayca iletişim kurun ve işbirliği yapın

Kullanım kolaylığı: Tasarım, ilk kez kullananlar için bile sezgiseldir

Monday Sales CRM sınırlamaları

CRM'den bilgi aktaramazsınız

Mağaza envanter entegrasyonu her zaman net değildir

Monday Sales CRM fiyatlandırması:

14 günlük ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday Sales CRM puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

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9. Freshworks – Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi

freshworks aracılığıyla

Freshworks CRM, Freshsales olarak adlandırılır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıma hazır, temiz bir sistemdir.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Takımlar arası işbirliği: Satış, pazarlama ve müşteri desteği ekibinin tümü aynı bilgilere erişebilir

İletişim puanı: Takip için yüksek niyetli potansiyel müşterileri belirleyin

Davranışsal segmentasyon : Kişilerinize sosyal medya bilgilerini otomatik olarak ekleyin

Etkileşim izleme: Anlaşmaların içinden müşterilerle etkileşim kurun ve ileride başvurmak üzere müşteri konuşmalarını izleyin

AI yardımı: AI asistanı Freddy, satış verilerini analiz eder ve risk altındaki kişileri vurgular

Freshsales sınırlamaları

Freshsales çok özelleştirilebilir değildir, bu nedenle yapabilecekleriniz sınırlıdır

Destek yanıtları yavaş olabilir ve sorunların çözümünde her zaman yardımcı olamayabilir

Freshsales fiyatlandırması

21 günlük ücretsiz deneme

Growth: Üç kullanıcıya kadar ücretsiz, ardından kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

10. Keap – Satış ve pazarlama işbirliği için en iyisi

via Keap

Keap, satış ve pazarlama departmanlarının birlikte çalışarak verimliliği artırmasına ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olur. Giriş seviyesinde, yeni işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler için tasarlanmıştır ve kurumsal düzeydeki ürünü (eski adıyla Infusionsoft) artık Keap Max Classic olarak bilinmektedir.

Keap'in en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri oluşturma : Ana sayfanıza ve açılış sayfalarınıza özel formlar ekleyerek potansiyel müşteriler toplayın

Özelleştirilebilir iş akışları : Kolay sürükle ve bırak sistemini kullanarak iş akışlarınızı ve görsel boru hatlarınızı oluşturun

Otomasyon : E-postalar dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinizi otomatikleştirerek tekrarlayan görevleri azaltın

Müşteri etkileşimi: Şablonlardan SMS ve e-posta gönderin, telefon görüşmeleri yapın ve müşteri iletişim kayıtlarından randevular planlayın

Raporlama: İlerlemenizi izlemek için aylık, haftalık ve hatta günlük raporlar oluşturun

Keap sınırlamaları

Faturalar ve raporlar gibi bazı fonksiyonlar ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilemez

Yeni kullanıcıların yazılımı öğrenmesi biraz zaman alabilir

Keap fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Klasik: Aylık 149 $, en fazla iki kullanıcı

Maksimum: Üç kullanıcıya kadar aylık 199 $

Max Classic: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Keap puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)

Bonus: Keap'in en iyi alternatiflerinin listesine göz atın

Müşteri Veritabanı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşiniz için müşteri veritabanı yazılımı arıyorsanız, dikkate almanız gereken birkaç nokta vardır.

Kullanım kolaylığı : Kullanıcı arayüzü kullanıcı dostu olmalı, takip edilecek potansiyel müşterileri kolayca belirlemenize ve iletişim kurma sürecini otomatikleştirmenize olanak sağlamalıdır

Tek müşteri görünümü: İşletmenizde herkes, sorunsuz müşteri hizmeti sunmak için müşteri verilerinin aynı görünümünü görebilmelidir

Ş Akışı otomasyonu: Satış ve pazarlama genelinde görev yönetimi basit, çevik ve mümkün olduğunca otomatik olmalı, önceliklendirme ve bağımlılıklar oluşturma özelliği olmalıdır

Pazarlama otomasyonu: Pazarlama araçları, bir pazarlama kampanyası oluşturmanıza ve daha sonra sizin müdahalenize gerek kalmadan sorunsuz bir şekilde yürütmenize olanak sağlamalıdır

Kapsamlı raporlama: Metrikleri izleyen, yararlı analizler sağlayan ve satış tahminleri yapmanıza olanak tanıyan raporlara ve gösterge panellerine erişiminiz olmalıdır

Takımınız için En İyi Müşteri Veritabanı Sistemini Seçin

Kişilerinizi ve satış boru hattınızı yönetmek, daha fazla satış elde etmenize yardımcı olur, ancak doğru yönetim yazılımını bulmak önemlidir. Kullanıcı dostu, özelleştirilebilir ve satış ve pazarlamanızı otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir sistem arıyorsunuz. Ayrıca, işiniz için en iyi kararları vermenize yardımcı olacak ayrıntılı raporlar ve analizler sunması da gerekir.

En iyi ücretli ve ücretsiz müşteri veritabanı yazılımlarının yer aldığı listemizin karar vermenize yardımcı olduğunu veya en azından üzerinde düşünmeniz gereken bazı noktalar sunduğunu umuyoruz.

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