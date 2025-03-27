2025'te Mac için 10 Veritabanı Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Veritabanları, bir işi yürütmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Ürün envanterini takip etmek, müşteri bilgilerini izlemek veya satış fırsatlarını artırmak istiyorsanız, veritabanları verilerinizi düzenlemenize ve analiz etmenize yardımcı olacak anahtar unsurdur.

Tüm bu verileri gerçekten değerli ve kullanışlı hale getirmek için bir veritabanı yazılımına ihtiyacınız var — ve iyi bir yazılım. Verilerin size ne söylediğini bilmeniz gerekir ve doğru yazılım, bu verileri gerçek bir hazineye dönüştürmenize yardımcı olabilir. ?

Mac için en iyi on veritabanı yazılımı seçeneğini inceleyelim ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yazılımı seçmenize yardımcı olalım.

⏰ 60 saniyelik özet MySQL Workbench : Gelişmiş SQL kullanıcıları ve veri senkronizasyonu için en iyisi MongoDB : Yarı yapılandırılmış verilerle çalışan geliştiriciler için en iyisi Ninox : Özelleştirmeye ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi Valentina : Veri yoğun projeler ve güvenli veri işleme için en iyisi Navicat : Çoklu veritabanı entegrasyonu ve görselleştirme için en iyisi Knack : Kodlama olmadan iş uygulamaları oluşturmak için en iyisi DBeaver : Esneklik ve üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duyan SQL kullanıcıları için en iyisi Stackby : Veri güncellemelerini görselleştirmek ve otomatikleştirmek için en iyisi Redis : Yüksek performanslı veri işleme ve önbellekleme için en iyisi İşte denemeniz gereken en iyi 10 AI video özeti: ClickUp : Hepsi bir arada proje ve veritabanı yönetimi için en iyisi: Gelişmiş SQL kullanıcıları ve veri senkronizasyonu için en iyisi: Yarı yapılandırılmış verilerle çalışan geliştiriciler için en iyisi: Özelleştirmeye ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi: Veri yoğun projeler ve güvenli veri işleme için en iyisi: Çoklu veritabanı entegrasyonu ve görselleştirme için en iyisi: Kodlama olmadan iş uygulamaları oluşturmak için en iyisi: Esneklik ve üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duyan SQL kullanıcıları için en iyisi: Veri güncellemelerini görselleştirmek ve otomatikleştirmek için en iyisi: Yüksek performanslı veri işleme ve önbellekleme için en iyisi

ClickUp: Hepsi bir arada proje ve veritabanı yönetimi için en iyisi

MySQL Workbench : İleri düzey SQL kullanıcıları ve veri senkronizasyonu için en iyisi

MongoDB : Yarı yapılandırılmış verilerle çalışan geliştiriciler için en iyisi

Ninox : Özelleştirmeye ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi

Valentina : Veri yoğun projeler ve güvenli veri işleme için en iyisi

Navicat : Çoklu veritabanı entegrasyonu ve görselleştirme için en iyisi

Özellik : Kodlama yapmadan iş uygulamaları oluşturmak için en iyisi

DBeaver : Esneklik ve üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duyan SQL kullanıcıları için en iyisi

Stackby : Veri güncellemelerini görselleştirmek ve otomasyonunu sağlamak için en iyisi

Redis : Yüksek performanslı veri işleme ve önbellekleme için en iyisi

Her araç, farklı iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış benzersiz özellikler sunar. Veritabanı yönetimini proje organizasyonu ile birleştiren kapsamlı bir çözüm için ClickUp'ı deneyin ClickUp: Hepsi bir arada proje ve veritabanı yönetimi için en iyisi

MySQL Workbench : İleri düzey SQL kullanıcıları ve veri senkronizasyonu için en iyisi

MongoDB : Yarı yapılandırılmış verilerle çalışan geliştiriciler için en iyisi

Ninox : Özelleştirme ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi

Valentina : Veri yoğun projeler ve güvenli veri işleme için en iyisi

Navicat : Çoklu veritabanı entegrasyonu ve görselleştirme için en iyisi

Özellik : Kodlama yapmadan iş uygulamaları oluşturmak için en iyisi

DBeaver : Esneklik ve üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duyan SQL kullanıcıları için en iyisi

Stackby : Veri güncellemelerini görselleştirmek ve otomasyonunu sağlamak için en iyisi

Redis: Yüksek performanslı veri işleme ve önbellekleme için en iyisi

Mac için veritabanı yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Excel veritabanı, daha büyük, daha iyi ve daha çok yönlü çözümler aramaya başlamadan önce sizi ancak bir yere kadar götürebilir. Mac bilgisayarlar için veritabanı yazılımı aramaya başladığınızda, ister müşteri veritabanı yazılımı ister içerik veritabanı olsun, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır:

Uyumluluk: Tüm yazılımlar Mac işletim sisteminde (macOS) çalışmaz. Platformla uyumlu ve teknoloji yığınınızın diğer uygulamaları ve sistemleriyle entegre olabilen bir yazılım aramanız gerekir

Kullanıcı dostu: Öğrenme eğrisinin dik olması işlerinizi yavaşlatabilir ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Kullanımı kolay ve kullanıcıların ilk günden itibaren kullanışlı veri kümeleri oluşturabileceği bir yazılım arayın

Veri güvenliği: Şifreleme ve veri yedekleme gibi etkileyici güvenlik önlemlerini entegre eden Mac için veritabanı yazılımı arayın. Bu çözümlerin kutudan çıktığı gibi çalışması daha da iyidir

Kullanıcı desteği: macOS için en iyi veritabanı yazılımı, sorunları gidermenize ve yazılımdan en iyi şekilde yararlanma hakkında daha fazla bilgi edinmenize olanak tanıyan kapsamlı kullanıcı desteği sunar

Fiyatlandırma: Özellikle aylık veya yıllık ücret ödüyorsanız, yazılımın zaman içinde size ne kadara mal olacağını düşünün. Birden fazla kullanıcıyı kapsayan bir yazılım lisansına ihtiyacınız varsa, yazılımın maliyeti çok hızlı bir şekilde artabilir

Mac Bilgisayarlar İçin Kullanılabilecek En İyi 10 Veritabanı Yazılımı

Mac için en iyi veritabanı yazılımını bulmaya hazır mısınız? İşte en iyi on seçkimiz.

ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın ClickUp, verilerinizi esnek bir şekilde denetlemenizi sağlayan güçlü bir iş yönetimi yazılımıdır

ClickUp, Mac kullanıcıları için etkili veritabanı yazılımı içeren çok yönlü bir proje yönetimi yazılımı çözümüdür. ClickUp'ın çevrimiçi veritabanı yönetim yazılımındaki benzersiz Hiyerarşi, ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenir ve değişir, böylece hangi sektörde olursanız olun işiniz için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Veri setinizi envanter, müşteriler veya çalışanlar gibi yönetimi kolay gruplara ayırın, ardından bunları birbirine bağlayarak depolanmış prosedürlere sahip güçlü bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemi oluşturun. ClickUp'ta Özel Alanları, veritabanınıza anahtar ayrıntılar eklemek için yapı taşları olarak kullanın.

Veritabanındaki özellikleri açıp kapatarak analizlerinizi kolaylaştırın ve ihtiyacınız olan bilgilere parmaklarınızın ucunda ulaşın. Yönetimi kolay platform, gerektiğinde verileri içe veya dışa aktarmanıza ve teknoloji yığınınızdaki diğer yazılımlara hızlı bir şekilde bağlanmanıza olanak tanır.

AI asistanı ClickUp Brain ile, saatlerce manuel olarak kod çözme işlemi yapmadan geniş veri kümelerinden içgörüler elde edebilirsiniz. Brain'e doğal dilde bir soru sorun, doğru verileri ve analizleri saniyeler içinde size geri döndürsün.

ClickUp Brain ile çeşitli türdeki verileri gerçek zamanlı olarak analiz edin ve yapay zeka içgörülerine ulaşın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada sınırlı görünümler vardır, ancak bu durum gelecekte değişebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karışıklığı ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi özelliklere sahip ClickUp gibi merkezi bir platform, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

2. MySQL Workbench

mySQL Workbench aracılığıyla

MySQL Workbench, sağlam veri yönetimi ihtiyacınız olduğunda Mac bilgisayarlar için harika bir veritabanı yazılımı sunar. Özel bir macOS sürümü vardır, bu nedenle sisteminizle sorunsuz bir şekilde çalışır.

Sezgisel yazılım, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, bu da verileri yüklemeyi, Yapısal Sorgu Dili (SQL) sorguları yürütmeyi ve verilerinizi hızlı ve kolay bir şekilde görselleştirmeyi kolaylaştırır. Yazılım ayrıca, daha ileri düzey kullanıcılar için mükemmel olan veri senkronizasyonu ve performans ayarlaması da sunar.

Ayrıca, platform için çok sayıda çevrimiçi destek bulabilirsiniz, böylece herhangi bir kaynak kısıtlamasıyla karşılaşırsanız yardıma kolayca ulaşabilirsiniz.

MySQL Workbench'in en iyi özellikleri

MySQL veritabanları kullanıcı arayüzü, karmaşık veri kümeleri için bile tasarımı ve yönetimi kolaylaştırır

Performans gösterge paneli, Anahtar Performans Göstergelerine (KPI) göre performansınızı hızlı bir şekilde görmenizi sağlar

Kolay veritabanı taşıma araçları, değerli işlerinizi kaybetmeden verileri dönüştürmenizi sağlar

MySQL Workbench sınırlamaları

Başladıktan sonra sorguyu hızlı bir şekilde durduramazsınız

Daha büyük veri kümeleriyle iyi çalışmaz

MySQL Workbench fiyatlandırması

MySQL Standard Edition Aboneliği (1–4 soket sunucu): 2.140 $/yıl

MySQL Standard Edition Aboneliği (5+ soket sunucu): 4.280 $/yıl

MySQL Enterprise Edition Aboneliği (1–4 soket sunucu): 5.350 $/yıl

MySQL Enterprise Edition Aboneliği (5+ soket sunucu): 10.700 $/yıl

MySQL Cluster Carrier Grade Edition Aboneliği (1–4 soket sunucu): 10.700 $/yıl

MySQL Cluster Carrier Grade Edition Aboneliği (5+ soket sunucu): 21.400 $/yıl

MySQL Workbench puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.950+ yorum)

3. MongoDB

mongoDB aracılığıyla

MongoDB, Mac kullanıcıları için yerel destek sunar, bu nedenle tüm yeni macOS sistemlerinde sorunsuz çalışır. Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verileri analiz etmeniz gerekiyorsa, Mac için sağlam ve ücretsiz bir veritabanı yazılımıdır ve JavaScript Nesne Notasyonu benzeri belgelerle çalışıyorsanız mükemmeldir (bu, bazı geliştiriciler için müzik gibi olacaktır).

MongoDB'yi, tercih ettiğiniz araçlar ve dillerle entegrasyon dahil olmak üzere, gelişen ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirebilir ve uyarlayabilirsiniz.

MongoDB'nin en iyi özellikleri

Sabit satır ve sütunlara popüler bir alternatif olan ilişkisel olmayan bir veritabanı kullanır, bu da onu daha esnek hale getirir

Yerleşik önceden yapılandırılmış güvenlik özelliklerine sahiptir, bu da onu güvenli bir veritabanı çözümü haline getirir

Çoklu bulut veritabanı, 95 bölgede kullanılabilirlik erişimi sağlar, bu sayede esnek ve gecikme süresi çok düşüktür

MongoDB sınırlamaları

Tetikleyicileri desteklemez, bu da veritabanı yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz bir özellik olabilir

Mac için diğer veritabanı yazılımlarına göre çok daha fazla depolama alanı kaplar

MongoDB fiyatlandırması

Ücretsiz kümeler için Sonsuza Kadar Ücretsiz

Paylaşımlı sunucu: aylık 0 $'dan başlayan fiyatlarla

Sunucusuz: 1 milyon okuma başına 0,10 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel sunucu: aylık 57 $'dan başlayan fiyatlarla

MongoDB puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (490+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (440+ yorum)

Bonus: Mac için akış şeması yazılımı!

4. Ninox

ninox aracılığıyla

Ninox, küçük ve orta ölçekli işletmeler için düşük kodlu bir veritabanı çözümü olmayı vaat ediyor. Platform, ihtiyaçlarınızı karşılayacak yazılımı oluşturmanıza olanak tanır, böylece daha sonra genişletme seçenekleriyle istediğiniz Mac veritabanı yazılımını oluşturabilirsiniz. Başlamanıza yardımcı olacak şablonlar ve işleri hızlandırmak için çok sayıda iş akışı otomasyonu vardır.

Ninox tamamen bulut tabanlı olduğundan, işletim sisteminizden bağımsız olarak platformuna neredeyse her yerden erişebilirsiniz. Bu, hem Mac hem de PC kullanan işletmeler için harika bir haber.

Ninox'un en iyi özellikleri

Ninox tüm cihazlarda çalışır, bu nedenle hem Windows hem de macOS kullanan ofisler için idealdir

İş akışınızı ve iş süreçlerinizi otomatikleştirmek için birçok seçenek sunar

Veri gizliliği yönetmeliği DSGVO ile uyumlu olmasının yanı sıra, çok katmanlı koruma ile veri güvenliği de sağlanmaktadır

Ninox sınırlamaları

Diğer yazılımlarla çok fazla entegrasyonu yoktur, bu nedenle Ninox dışında verilerinizle yapabilecekleriniz sınırlı olabilir

Ninox fiyatlandırması

Başlangıç: Lisans başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Lisans başına aylık 24 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: istek üzerine

Ninox puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

5. Valentina

via Valentina

Mac için zengin özelliklere sahip bir veritabanı yazılımı arıyorsanız, Valentina ihtiyacınız olan şey olabilir.

Mac için bu etkili yazılım, karmaşık verileri işleyebilir ve çeşitli veri türlerini destekleyerek, çoklu uygulamalara sahip Mac seçenekleri arasında en iyi veritabanı yazılımlarından biri haline gelir. Yüksek performanslı veri alma ve işleme sunar ve veri yoğun projeler için harika indeksleme seçeneklerine sahiptir.

Güçlü form ve raporlama özellikleri, verilere erişmeyi, analiz etmeyi ve raporlamayı kolaylaştırır.

Valentina'nın en iyi özellikleri

Karmaşık verilerde bile hızlı veri alma ve işleme için mükemmel performansa sahiptir

Hassas verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için yerleşik şifreleme özellikleri vardır

Otomatik tamamlama ve renkli sözdizimi dahil olmak üzere Microsoft SQL sunucu sorguları için kapsamlı destek sunar

Valentina sınırlamaları

Yazılım için kapsamlı belgeler bulunsa da, yeni kullanıcılar diğer yazılım seçeneklerine kıyasla zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Valentina fiyatlandırması:

Valentina Studio Free: sonsuza kadar ücretsiz

Valentina Studio Pro: 199,99 $

Valentina Studio Pro Universal: 399,99 $

Valentina Studio Single: 79,99 $

Valentina puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (2 yorum)

Capterra: 4,8/5 (4 yorum)

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6. Navicat

navicat aracılığıyla

Navicat, veritabanınıza bağlanmanıza ve veritabanınızı yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir araçtır. Bu yazılım, Amazon Web Services, MySQL ve Oracle dahil olmak üzere tüm veri kaynaklarına bağlanmanızı sağlar. Buradan, kullanıcı dostu arayüzü kullanarak SQL sorguları yazabilir ve tabloları oluşturarak veri kümelerinizi incelemeye ve analiz etmeye başlayabilirsiniz.

Yazılımdan veri içe ve dışa aktarabilir, böylece birden fazla veritabanındaki verilerinizi kolayca senkronize edebilirsiniz. Verilerinizi tek bir alana çekerek her bayttan daha fazla yararlanmanın harika bir yoludur.

Navicat'ın en iyi özellikleri

Nesne tasarımcısı, daha doğru ve ihtiyacınız olan verileri sağlayan karmaşık SQL sorguları yazmayı kolaylaştırır

Veri senkronizasyonu, kaynağı ne olursa olsun verileri taşıymanıza ve güncel tutmanıza yardımcı olur

Çok sayıda veri modelleme seçeneği mevcuttur, böylece veri kümelerinizin görselleştirmelerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve bunları çeşitli uygulamalarda kullanabilirsiniz

Navicat sınırlamaları

Belgelendirme sınırlıdır ve kafa karıştırıcı olabilir, bu nedenle yazılımı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız başka yerlerde cevap aramak gerekebilir

Navicat fiyatlandırması

Aylık abonelik: 69,99 $

Yıllık abonelik: 699,99 $

Sürekli lisans: 1.399 $

Navicat puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)

7. Knack

via Knack

Bir veritabanı çözümüne ihtiyacınız var ancak kodlama yapmak istemiyorsanız, Knack tam size göre.

Knack, kodlama yapmadan iş akışları dahil olmak üzere hızlı bir şekilde veritabanı oluşturmanıza olanak tanır. Verileri size mantıklı gelen bir şekilde yönetebilir, ardından bu verileri kullanabileceğiniz formlar, haritalar, takvimler ve raporlar oluşturabilirsiniz.

Son derece özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü çok modern bir his verir ve bu yazılımı kolay bir Mac veritabanı yazılımı çözümü haline getirir.

En iyi özellikler

Sıfırdan özel iş uygulamaları oluşturur veya mevcut uygulamaları veri ihtiyaçlarınıza daha iyi uyacak şekilde değiştirir

Bağlantılı verileri birbirine bağlamanıza olanak tanır, böylece bilgilerinizle daha fazlasını yapabilir ve akıllı veri modelleme seçenekleriyle ilişkisel bir veritabanı oluşturabilirsiniz

Esnek arayüz seçenekleri, teslimat kayıt haritası veya yaklaşan işlerin Takvim görünümü gibi kodlama yapmadan işiniz için bir uygulama oluşturmanıza olanak tanır

Sınırlamaları öğrenin

Mobil cihazlar için destek olmaması, hareket halindeyken verilere erişimi zorlaştırır

Knack fiyatlandırması

Başlangıç: 39 $/ay

Pro: 79 $/ay

Kurumsal: 179 $/ay

Kurumsal: istek üzerine

Knack puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

8. DBeaver

dBeaver aracılığıyla

Mac için bu çapraz platform veritabanı yazılımı, tüm popüler SQL sunucu veritabanlarındaki verilerle çalışmanıza olanak tanır. Hem açık kaynaklı hem de ticari sürümü bulunan bu yazılım, her veritabanı ihtiyacına uygun bir seçenek sunar.

DBeaver, son derece özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzüne sahiptir, bu nedenle veritabanı deneyimi olan kullanıcılar hızlı bir şekilde öğrenebilir. Ayrıca aktif bir kullanıcı topluluğu vardır, böylece ihtiyacınız olduğunda çevrimiçi yardım bulabilirsiniz. Açık kaynaklı olduğu için üçüncü taraf araçları da yararlı bulabilirsiniz.

DBeaver'ın en iyi özellikleri

Güçlü bir SQL düzenleyici, SQL sorgularını hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve yürütmenize olanak tanır

Açık kaynaklı yazılımın standart sürümü 80'den fazla farklı veritabanı türünü destekler

Çeşitli veri kaynaklarını tek bir kullanışlı platformda bir araya getirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir sistem aracılığıyla veritabanları oluşturmaya odaklanır

DBeaver'ın sınırlamaları

Yazılım güncellemeleri iyi olsa da, DBeaver güncellemeleri o kadar sık yayınlayabilir ki, mevcut yazılımınızın hızla güncelliğini yitirdiğini fark edebilirsiniz

DBeaver fiyatlandırması

Açık kaynak sürümü: ücretsiz

Enterprise sürümü: Aylık 25 $ veya yıllık 250

Lite sürümü: Aylık 11 $ veya yıllık 110

Ultimate sürüm lisansı: İlk yıl 500 $, sonraki her yıl 400

DBeaver puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)

9. Stackby

stackby aracılığıyla

Stackby, herhangi bir kodlama yapmadan ilişkisel veritabanları oluşturmanıza olanak tanır. İşiniz için en iyi veritabanı programını oluşturmak için elektronik tablolar, veri kümeleri ve diğer bilgileri içe aktarabilirsiniz.

Bu platform, Mac kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre Kanban, Takvim ve hatta galeri görünümleri oluşturmasına olanak tanır. Diğer platformlarda karşılaşabileceğiniz sınırlamaları aşmanıza yardımcı olabilecek çok yönlü bir veritabanı seçeneğidir.

Stackby'nin en iyi özellikleri

Veri kümelerini mümkün olan en kullanışlı şekilde görmenizi sağlayan birden fazla görünüm vardır

Benzersiz sütun türlerine sahiptir, böylece ihtiyaçlarınıza uygun veritabanınızı oluşturabilirsiniz

Stackby'yi mevcut teknoloji yığınınıza bağlayarak veri güncellemelerini otomatikleştirebilirsiniz

Stackby sınırlamaları

Stackby'nin gelişmiş özelliklerinin öğrenme eğrisi dik olabilir ve ek eklentiler satın almanızı gerektirebilir

Stackby fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel: Koltuk başına aylık 5 ABD doları

Ekonomi: Koltuk başına aylık 9 ABD doları

İş: Koltuk başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: fiyat teklifi için iletişime geçin

Stackby puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (55+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

10. Redis

redis aracılığıyla

Redis, bulut tabanlı veri yönetimi yazılımı sunar. Veri işlemeyi otomatikleştirmek için mükemmeldir ve yüksek performanslı veri yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için inanılmaz derecede etkili bir çözümdür.

Mac için bir bellek içi veritabanı yazılımı olarak, gerçek zamanlı verileri kolayca işler ve bilgileri hızlı bir şekilde önbelleğe alır. En talepkar veritabanı yöneticilerini bile memnun edecek çok sayıda gelişmiş seçeneğe sahip iyi bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Redis'in en iyi özellikleri

Olağanüstü hızıyla tanınan Redis, veri işleme ve erişimini çok daha hızlı hale getirir

Verileri çeşitli biçimlerde depolayabilir ve işleyebilir, veritabanına çok yönlülük katabilirsiniz

Veritabanını gelecekteki talepleri karşılamak için kolayca ölçeklendirebilirsiniz

Redis sınırlamaları

Redis verileri bellekte depoladığından, kapsamlı veri kümelerine sahip kuruluşlar için sınırlı bir çözüm olabilir

Redis fiyatlandırması

Ücretsiz

Sabit: 7 $/ay

Esnek: 0,881 $/saat

Yıllık: istek üzerine

Yazılım fiyatlandırması: 30 günlük ücretsiz deneme ile talep üzerine

Redis puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)

Mac kullanıcıları için bu zaman takibi yazılımlarına göz atın!

Verilerinizi Derinlemesine İnceleme

İşinizi yönetmek için ihtiyaçlarınıza uygun bir veritabanı yazılımı bulmak gerekir. ClickUp'ın çok yönlü proje yönetimi yazılımı, düzenli kalmanızı kolaylaştırır. Ayrıca, Mac kullanıcıları için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunan ve sizi yavaşlatmayan harika bir veritabanı yazılımıdır. Kendiniz görün ve bugün deneyin! ✨