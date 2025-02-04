2025'te Mac Kullanıcıları için En İyi 10 Zaman Takibi Yazılımı

Akşam saatlerinde nihayet oturumu kapattığınızda günün nasıl geçtiğini merak ediyor musunuz? Zamanı kontrol altına almak veya verimlilikte bir güç merkezi haline gelmek istiyorsanız, zaman takibi yazılımı gününüzü kontrol altına almanıza ve faturalandırılabilir her dakikayı atamanıza yardımcı olur.

Zaman takibi, zorlu veya zahmetli bir süreç olmak zorunda değildir. Günümüzün Mac için zaman takibi yazılımları, zamanınızı nerede harcadığınızı kolayca görmenizi ve çabalarınızı en çok ihtiyaç duyduğunuz alanlara odaklamanızı sağlar.

En iyi zaman takibi uygulamalarını keşfedin ve gününüzü bozmadan zamanınızı takip etmenize en uygun olanı bulun. Bu seçeneklerden bazıları zaman takibini eğlenceli hale bile getiriyor!

Mac için zaman takibi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi zaman takibi uygulamasını ararken, hatırlamanız gereken birkaç önemli nokta vardır. Bu faktörler, zaman takibi yazılımınızı kullanmayı daha az zahmetli hale getirecek ve iş gününüzün sorunsuz bir parçası haline getirecektir.

Basitlik: Faturalandırılabilir saatlerin izlenmesini kolaylaştıran sezgisel ve gezinmesi kolay kullanıcı arayüzleri arayın. Günlük rutininize basit bir ekleme ise, bunu yapma (ve tutarlı bir şekilde yapma) olasılığınız daha yüksektir

Esneklik: Birden fazla cihaz arasında geçiş yapabilen bir yazılım seçin. Örneğin, bir projeyi MacBook'unuzda izlemeye başlamak, ancak iPad veya iPhone'unuzda zamanlayıcıyı durdurmak isteyebilirsiniz. Uzaktan çalışanların her yerden saatlerini izlemesi için vazgeçilmez bir özellik!

Entegrasyonlar: Diğer teknoloji ürünlerinizle entegre olan bir yazılım bulun. Takım yönetimi ve çalışan izleme araçları gibi günlük kullandığınız uygulamaları göz önünde bulundurun ve bunlara eklenebilecek bir zaman takibi uygulaması bulun

İçgörüler: Anlamlı raporlar, zaman takibi verilerinizi daha da kullanışlı hale getirir. Zaman verilerinizi analiz eden ve verimliliğinizi artırmanıza yönelik içgörüler sunan bir yazılım arayın

Özelleştirme: Zaman takibi yazılımınız size uygun olmalı ve çalışma şeklinize uyum sağlamalıdır. Zamanlayıcıları, hatırlatıcıları ve ayarları özelleştirerek iş akışınıza daha sorunsuz bir şekilde entegre etmek için seçenekleri inceleyin

Mac için En İyi 10 Zaman Takibi Uygulaması

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, Mac ekosisteminize sorunsuz bir şekilde entegre olan hepsi bir arada verimlilik platformudur. Ve yerleşik ücretsiz zaman takipçisi ile, masaüstü ve cihazlarınız arasında kolayca geçiş yapabilir ve global zamanlayıcıyı başlatıp durdurabilirsiniz!

Projelerinizin izlenmesini basitleştiren sezgisel bir arayüze sahip ClickUp'ın Proje Zaman Takibi, gününüzdeki olası darboğazları belirlemenize ve önlemenize veya bir görevi tamamlamak için daha fazla yardıma ihtiyaç duyulan yerleri görmenize yardımcı olur. Ayrıca, tek başına çalışan girişimciler ve büyük kurumsal şirketler için de son derece uyarlanabilir bir yazılımdır.

Platformun İş Yükü görünümünden yararlanarak her bir takım üyesinin gelecek hafta veya ay için planladıklarını genel bir bakışla görebilirsiniz. Gerektiğinde kaynakları yeniden tahsis edebilir ve herkesin işlerini yolunda tutmasına yardımcı olurken, korkulan iş yükü tükenmesini önleyebilirsiniz.

ClickUp'ın raporlama özellikleri özellikle kullanışlıdır. Zaman çizelgelerini özelleştirebilir, belirli görevlerin ne kadar sürdüğüne dair geri bildirim alabilir veya faturalandırılamayan girdileri analiz edebilirsiniz.

ClickUp Zaman Tahsisi Şablonunu kullanarak zaman izleme çabalarınızı hızlı bir şekilde başlatın. Zaman izleme şablonu, çalışma saatlerinizi nerede geçirdiğinizi kolayca görmenizi, öncelikli görevlere zaman ayırmanızı ve yönetici zamanınızı verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Masaüstü bilgisayardan mobil cihaza tüm cihazlarınızda çalışır

Diğer teknoloji ürünlerinizle entegre olur

Kimin müsait olduğunu ve kimin ekstra yardıma ihtiyacı olduğunu görmenize yardımcı olur

İşlerinizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olacak zaman yönetimi şablonları

Analitik yoluyla takım zamanını optimize etmeye yardımcı olacak birçok raporlama özelliği vardır

ClickUp sınırlamaları

Bazı görünümler henüz mobil cihazlarda kullanılamamaktadır

Platformun özelliklerini derinlemesine incelemek istiyorsanız, öğrenme süreci biraz zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. RescueTime

RescueTime aracılığıyla

RescueTime, dikkatinizi dağıtan bir şey olduğunda görevinize yeniden odaklanmanızı sağlayan uyarılar sayesinde verimliliği artıran güçlü bir araçtır.

RescueTime, dikkatinizi dağıtan siteleri (merhaba, sosyal medya) bloklayarak odaklandığınız saatlerde daha fazla verimlilik elde etmenize yardımcı olur. Uygulama, cihazınızın arka planında gizlice çalışarak farklı uygulamalarda ve web sitelerinde geçirilen zamanı kaydeder ve ardından gününüzün dökümünü size sunar.

Bu bilgilerle, gününüzü daha iyi planlayabilir ve dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırarak zaman yönetimi becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Odak oturumları, bildirimleri ve dikkatinizi dağıtan web sitelerini bloklayarak işinize odaklanmanıza yardımcı olur

Uyarılar, görevden saptığınızda sizi bilgilendirir ve yeniden yönlendirmenize yardımcı olur

Kolay okunur gösterge paneli, zamanınızı nerede harcadığınızı gösterir ve odaklanma konusunda ipuçları verir

Boşta kalma süresi algılayıcı

RescueTime sınırlamaları

Proje zaman takibi yoktur, bu nedenle ihtiyacınız varsa başka bir uygulama ile birlikte kullanmanız gerekir

RescueTime fiyatlandırması

Klasik sürüm aylık: 12 $

Klasik sürüm yıllık: 78 $

Rescue Time'ın güncellenmiş sürümü: Fiyatlandırma için iletişime geçin

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (85+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

Bonus: Mac için görev yönetimi uygulamaları

3. Tyme

Tyme aracılığıyla

Mac ekosistemi için özel olarak geliştirilmiş bir zaman izleme yazılımı için Tyme harika bir seçenektir. Apple Watch ile bile çalışarak hareket halindeyken zamanı izlemenizi sağlar.

Uygulama, birden fazla projeyi izlemenize yardımcı olacak şık bir kullanıcı arayüzü ile çok kullanıcı dostudur.

Ayrıca, platform ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir, böylece girişimci veya danışmanlık saatlerinizi takip edebilir veya takımınızın neler yaptığını görebilirsiniz.

Mükemmel veri görselleştirme, iş yükü, kaydedilen saatler ve gelir hakkında genel bir bakış sunar, böylece zamanınızı nereye harcadığınızı ve nasıl optimize edebileceğinizi kolayca görebilirsiniz.

Tyme'ın en iyi özellikleri

Apple Watch dahil, Mac ekosistemi için özel olarak geliştirilmiştir

Uygulamayı açmadan zaman takibini başlatma ve durdurma özelliği

Verimlilik ve iş yükü hakkında fikir veren güzel veri görselleştirmeleri

Tyme sınırlamaları

İzlemek istediğiniz her şey için görevler oluşturmanız gerekecek, bu da bazı kullanıcılar için zaman alıcı olabilir

Tyme fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

kullanıcı başına aylık 2,99 $, yıllık faturalandırılır

kullanıcı başına aylık 3,99 $, aylık faturalandırılır

Tyme puanları ve yorumları

Uygulama Mağazası: 4,8/5 (37 yorum)

4. Clockify

Clockify aracılığıyla

Clockify, Amazon, Hewlett Packard ve Google gibi büyük markaların kullandığı, Mac için popüler bir zaman izleme yazılımıdır. Platform, mükemmel uyarlanabilirlik sunar, cihazlar arasında bağlantı kurar ve web tabanlı bir gösterge panelinde verileri senkronize eder.

Clockify'ın takvim, zaman çizelgesi ve çeşitli web sitelerinde ve uygulamalarda geçirilen zamanı kaydeden otomatik izleyici gibi çoklu zaman tutma özelliklerinden yararlanın. Yöneticiler, kimin ne üzerinde çalıştığını görmenize ve hatta proje bütçelerini tahmin etmenize olanak tanıyan raporlama özelliklerini sevecekler. Herhangi bir saat izleyici için sağlam özelliklere sahip çok yönlü bir platformdur.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Zaman izleyici, zamanlayıcıyı başlatıp durdurmanıza veya saatleri manuel olarak kaydetmenize olanak tanır

Şablonlar, tekrarlanan etkinlikleri yükleyerek yönetici iş yükünü azaltmanızı sağlar

Kiosk modu, birden fazla kişinin aynı cihazda PIN kullanarak giriş yapmasına olanak tanır

Ücretsiz zaman takibi uygulaması

Clockify sınırlamaları

Ücretsiz planda gelişmiş özellikler mevcut değildir, bu da bazı kullanıcıları yükseltmeye veya başka bir yere bakmaya zorlayabilir

Clockify fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : 3,99 $/kullanıcı, aylık, yıllık faturalandırılır

Standart : 5,49 $/kullanıcı, aylık, yıllık faturalandırılır

Pro : 7,99 $/kullanıcı, aylık, yıllık faturalandırılır

Enterprise: 11,99 $/kullanıcı, aylık, yıllık faturalandırılır

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.600+ yorum)

5. Timemator

Timemator aracılığıyla

Timemator platformu arka planda çalışır ve Mac'inizde harcadığınız zamanı otomatik olarak kaydeder.

Günün sonunda, günlüğü inceleyin ve birkaç tıklamayla projelere zaman ayırın. Platform ayrıca, belirli dosyaları açmak veya belirli uygulamaları başlatmak gibi zamanlayıcıları tetikleyen kurallar oluşturmanıza olanak tanır, böylece zamanlayıcıyı başlatmayı hatırlamanız gerekmez.

Timemator'ın en iyi özellikleri

Geleneksel zaman takibi seçenekleri ve otomatik izleme

Zaman takibini görev, proje, müşteri veya bunların bir kombinasyonuna göre gruplandırın

Belirli görevler için saatlik ücretleri ayarlayın ve tahmini geliri otomatik olarak hesaplayın

Timemator sınırlamaları

Bu Mac'e özel uygulama Windows'ta çalışmaz, bu nedenle karışık platformlar kullanan bir takımınız varsa başka bir seçeneğe ihtiyacınız olacaktır

Timemator fiyatlandırması

iOS için 7,99 $ tek seferlik ödeme

mac için 39 $'lık tek seferlik ödeme (en fazla iki cihaz için geçerlidir)

Timemator puanları ve yorumları

Uygulama Mağazası: 4,6/5 (15+ yorum)

6. Hubstaff

Hubstaff aracılığıyla

Mac için bir sonraki izleme uygulamamız Hubstaff. Çalışanların zamanını otomatik olarak faturaya ekler, böylece çalışanların bunu daha sonra hatırlaması gerekmez. Zamanı görev, proje, iş emri, müşteri ve hatta konuma göre takip edin ve ardından zaman harcamalarını incelemek için zaman raporları oluşturun.

Hubstaff'tan alınan veriler, gelecekteki proje kararlarına rehberlik eder ve iş akışını kolaylaştırır. En iyisi, platform tüm cihazlarınızda çalışır ve sadece birkaç tıklama ile diğer favori uygulamalarınızla entegre olur.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Kolay zaman takibi için tek tıklamayla başlatılan ve durdurulan zamanlayıcılar

Zamanınızı nasıl harcadığınızı ayrıntılı olarak gösteren otomatik zaman çizelgeleri

Otomatik olarak giriş ve çıkışları kaydetmek için coğrafi sınır belirleyebileceğiniz GPS zaman saati

Hubstaff sınırlamaları

Bu listedeki diğer zaman takibi uygulamalarına kıyasla çok fazla özelleştirme seçeneği yok

Hubstaff fiyatlandırması

Desk Free : Bir kullanıcı için ücretsiz

Desk Starter : Aylık kullanıcı başına 5,83 $, minimum 2 kullanıcı

Desk Pro : Kullanıcı başına aylık 8,83 dolar, minimum 2 kullanıcı

Enterprise: Özel fiyat teklifi için arayın

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)

7. Time Doctor

Time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, Mac sisteminizin arka planında çalışan otomatik zaman takibi özelliği sunarak manuel izleme çabalarını ortadan kaldırır. Uygulama, verimliliği izlerken ve zaman kaybettiren unsurları gözlemlerken düzenli olarak masaüstü ekran görüntülerini alır.

Uygulamanın verilerini inceleyerek, sizin veya takımınızın verimlilik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek engelleri ve dikkat dağıtıcı unsurları ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca, hiçbir dakikayı kaçırmamanızı sağlamak için güçlü raporlama özellikleri, sohbet izleme ve çevrimdışı zaman takibi seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Otomatik zaman takibi, verimliliği ve mola sürelerini izler ve yönetim incelemesi için günlük raporlar oluşturur

Zaman raporlamasını ve ödemeleri kolaylaştırmak için bordro ile entegre olur

Çalışanların zaman kullanım istatistiklerini kontrol etmelerine ve işlerinden uzaklaşmalarına neden olan dikkat dağıtıcı unsurları gidermelerine olanak tanır

Time Doctor sınırlamaları

Uygulama arka planda değil ekranda çalışır, bu da bazı kullanıcılar için dikkat dağıtıcı olabilir

Time Doctor fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 5,90 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,40 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 16,70 $

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

8. Time Sink

Time Sink aracılığıyla

Bir başka Mac uygulaması olan Time Sink, iş gününüz boyunca arka planda çalışır. Günün sonunda, Time Sink'in verilerini inceleyerek zamanınızı nerede geçirdiğinizi ve ne üzerinde çalıştığınızı görebilirsiniz.

Uygulama, hangi uygulamaları ne zaman ve ne kadar süreyle kullandığınızla ilgili bilgileri kaydeder, böylece bir görevi her başlattığınızda veya bitirdiğinizde zamanlayıcıyı başlatıp durdurmanız gerekmez. Manuel zamanlayıcılar, telefon görüşmesi yapmak veya yüz yüze toplantıya katılmak gibi çevrimdışı etkinliklere harcanan zamanı izler. Time Sink tüm temel özellikleri kapsar.

Time Sink'in en iyi özellikleri

Otomatik zaman takibi sayesinde her görevde zamanlayıcıyı başlatıp durdurmayı hatırlamanız gerekmez

Faaliyetlerinizi hızlı bir şekilde kategorilere ayırmak ve gününüzün her dakikasını nasıl geçirdiğinizi görmek için havuz oluşturma

Haftalık veya aylık çalışma saatlerinizdeki düzenleri belirlemek için raporları dışa aktarın

Time Sink sınırlamaları

Proje yönetimi için oldukça sınırlı özellikler

Time Sink fiyatlandırması

sonsuza kadar geçerli lisans ve en az bir yıl ücretsiz güncelleme için 5 $

Time Sink puanları ve yorumları

Uygulama Mağazası: 4,3/5 (10+ değerlendirme)

9. Ekran Süresi

Apple aracılığıyla

Basit bir zaman izleyiciye ihtiyacınız varsa, Screen Time adlı bir Mac masaüstü uygulaması var. Screen Time'ı kullanmak için Mac kullanıcı hesabınıza giriş yapın, sistem ayarlarına gidin ve kenar çubuğunda Screen Time'ı tıklayın.

Uygulama, farklı cihazları izler ve çeşitli uygulamalar ve kategoriler hakkında istatistikler sunar. Dikkatinizin dağılmasını önlemek ve kendinizi (veya çocuklarınızı) yolda tutmak için sınırlar belirleyin.

Screen Time'ın en iyi özellikleri

Uygulamalarda ekran zamanınızı izlemek için yararlıdır

Gereksiz bildirimler gibi dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak için kullanışlıdır

Tüm Mac cihazlarınızda ekran süresini izlemek için idealdir

Ekran Süresi sınırlamaları

Çok sınırlı özellikler, bu nedenle proje veya görev izleme ve diğer verimlilik uygulamalarıyla entegrasyon yok

Zamanın nasıl izlendiği konusunda bazı karışıklıklar olduğundan veriler yanlış olabilir

Screen Time fiyatlandırması

Ücretsiz iOS ile

Ekran Süresi derecelendirmeleri ve yorumları

N/A

10. Timely

Timely aracılığıyla

Timely, cihazınızda arka planda çalışan başka bir otomatik görev izleyici. Uygulamalarda veya web sitelerinde ne kadar zaman geçirdiğinizi izler ve ardından faaliyetlerinizin günlük kaydını hassas bir şekilde sunar. Ardından zamanınızı farklı projelere atayabilir ve gününüzü nerede ve nasıl geçirdiğinizi görebilirsiniz.

Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü sayesinde, kullanımı sadece birkaç saniye sürer. Karşılığında, kendiniz veya tüm takımınız için değerli verimlilik ve kullanım geri bildirimi alırsınız.

Timely'nin en iyi özellikleri

Teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamalarla kolay entegrasyon

Zaman çizelgeleri ve programların otomatik oluşturulması

Bütçe ve proje oranları hakkında doğru veriler sağlar

Zaman sınırlamaları

Sınırlı müşteri hizmetleri seçenekleri

Zamanında fiyatlandırma

Build: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Elevate: Aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla

Innovate: Aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla

Zamanında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (650+ yorum)

ClickUp ile Her Zaman Takipte Kalın

Küçük bir takım veya büyük bir şirket olsanız da, her projenin zaman takibini yönetmek zahmetli olabilir. Ancak böyle olmak zorunda değil. ClickUp ile güçlü zaman takip araçları parmaklarınızın ucunda. Bugün ücretsiz deneyin!