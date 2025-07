2025'in En İyi 25 Verimlilik Aracı ve Uygulaması

Her şeyi tamamlamak için uğraşıyor musunuz? Yeterli zamanınız yok mu? Dikkatinizi dağıtan çok şey mi var? Sistemleriniz birbirine bağlı değil mi?

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Sınırlı sürede yapılması gereken işlerin, karmaşık veya düzensiz iş akışlarının ve üstüne üstlük dikkatinizi dağıtan unsurların oluşturduğu bir ağa takılıp kalmak.

Kendinizi klonlayıp zamanı durdurmanız imkansız olsa da, verimlilik araçlarına başvurarak zamanınızı daha verimli kullanabilir ve daha kısa sürede daha fazlasını başarabilirsiniz! 👩‍💻⚡️

Ancak sizi anlıyorum. Mevcut çok sayıda verimlilik aracı arasında ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmak, verimli kalmak kadar zor olabilir! Görevlerinizi yerine getirmeye ve zamanınızı etkili bir şekilde yönetmeye veya uzaktaki takımlarla işbirliği yapmaya çalışıyor olun, bunun için kesinlikle bir uygulama var.

Bu nedenle, değerli dakikalarınızı (ki bunlar çok değerli olabilir) kazanmak için biraz araştırma yaptım ve bugün mevcut en iyi 25 verimlilik aracını seçtim. Görev yönetimi uygulamalarından zaman takipçilerine ve daha fazlasına kadar, bu derlemede aradığınızı bulacağınızdan eminiz!

Ama önce, bir sonraki verimlilik araçlarınızda nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele alalım. 👀

Verimlilik araçları, çalışanların ve takımların daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış platformlardır. Verimlilik araçları, kullanıcıların görevleri yönetmesine, düzenli kalmasına, diğerleriyle işbirliği yapmasına, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olabilir.

Piyasada çok sayıda verimlilik aracı bulunmaktadır. Bazıları zaman yönetimi, dikkat dağınıklığını azaltma, görev organizasyonu ve proje yönetimine yardımcı olurken, diğerleri işbirliğini geliştirmeyi, uzak takımları birbirine bağlamayı ve departmanlar ve takımlar arasındaki iletişimi hızlandırmayı amaçlamaktadır. (Ve hepsini birden yapanlar da var! 😉)

Her birini iyice inceleyin ve bu araçları verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak, motivasyonunuzu korumak ve bulunduğunuz yerden olması gereken yere ulaşmak için nasıl kullanabileceğinizi görün!

1. ClickUp

En iyi hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi aracı

ClickUp ile başlayın ClickUp Home ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada bir görünüm elde edin

İlk sırada ClickUp var — yeni yardımcınız, hepsi bir arada proje yönetimi aracı ve her şeyi yapan nihai verimlilik uygulaması. Basit yapılacaklar listelerinden karmaşık projelere, kişisel ve iş görevlerine ve aradaki her şeye kadar, bu uygulama her şeyi halleder. 👏

Verimlilik ve işbirliği araçlarıyla birleştirilmiş gelişmiş proje yönetimi özellikleriyle tanınan ClickUp, daha fazlasını başarmanıza, iş yükünüzü yönetmenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Zaman takibi, görev yönetimi ve özel otomasyon için verimliliği artıran özelliklere erişin, iş akışınıza düzen getirin ve beyin fırtınası için ClickUp Zihin Haritaları, belgeleme için ClickUp Belgeleri ve kapasitenizi takip etmenize yardımcı olan İş Yükü görünümü gibi bir dizi araçtan yararlanın.

En iyisi, platform tamamen özelleştirilebilir. Bu, ClickUp'ı iş akışınızı, projelerinizi ve tercihlerinizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde oluşturabileceğiniz ve hatta ihtiyaçlarınız değiştikçe ayarlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu da bu aracı günümüzün en esnek verimlilik uygulamalarından ve işlevsel proje yönetimi araçlarından biri yapar.

Bu aracın profesyonel ve kişisel verimliliğiniz için yapabileceklerinin sadece çok küçük bir kısmını gördük. ClickUp ile elde edeceğiniz diğer birkaç anahtar verimlilik artırıcı özellik. Bir göz atın!

En iyi özellikler

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Şablonu

Mevcut sınırlamalar

ClickUp görünümlerinin tümü henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Fiyatlandırma

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (5.720+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.553+ yorum)

2. Calendly

Planlama yazılımı için en iyisi

Calendly ile toplantı planlama

Calendly, müşteriler, iş ortakları ve takım üyeleriyle randevu ve toplantı planlama sürecini otomatikleştirmeye yardımcı olan bir verimlilik aracıdır.

Takviminizle entegre olarak uygunluk durumunuzu kontrol eder ve diğer kişilerin belirlediğiniz uygunluk durumuna göre sizinle randevu almasını sağlar. Bu, randevu almak için e-posta veya telefon görüşmeleri yapma ihtiyacını azaltarak diğer görevler için zaman kazanmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı sağlar.

Calendly, ClickUp dahil olmak üzere bu listedeki diğer verimlilik araçlarıyla da entegre olur. ClickUp'ı Calendly'ye bağlayarak ClickUp içinde verimlilik planlamasını, izlemeyi ve toplantı ve iş programlarını düzenlemeyi kolaylaştırın.

En iyi özellikler

Müsaitlik durumunuzu özelleştirin ve çift rezervasyonları önlemek için günleri ve saatleri kolayca bloklayın

Takvim bağlantıları, programlarınızı birden fazla takvimde gerçek zamanlı olarak senkronize etmenizi sağlar

Yönlendirme formları, sizin ve toplantı katılımcılarının web sitesi ziyaretçilerinden veya davetlilerden bilgi talep etmenizi ve bu bilgileri doğru kişiye veya kaynağa yönlendirmenizi sağlar

Toplantı anketlerini hızla gönderin, en popüler zamanları bulun ve toplantınızı tek bir yerden ayırtın

Mevcut sınırlamalar

Calendly, farklı haftalar için farklı programlara sahip tekrarlanan etkinlikleri yönetme özelliğine sahip değildir

Fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Essentials : Koltuk başına aylık 8 $

Profesyonel : Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Koltuk başına aylık 16 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (1.581+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (2.617+ yorum)

3. Slack

En iyi takım iletişim yazılımı

Slack ile anlık mesajlar gönderin, dosya paylaşın ve takım iletişiminizi kolaylaştırın

Slack, takımlar için tasarlanmış bir işbirliği ve iletişim platformudur. Kullanıcıların farklı projeler veya konular için kanallar oluşturmasına olanak tanır ve gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve daha fazlasını kolaylaştırır.

Tüm bu araçları tek bir yerde bir araya getiren Slack, bireylerin ve takımların organize ve bağlantılı kalmasına yardımcı olarak daha verimli olmalarını ve daha kısa sürede daha fazlasını başarmalarını sağlar.

En iyi özellikler

Anlık mesajlaşma, takımların konuları tartışmasına ve sorunları daha hızlı çözmesine olanak tanır

Güçlü arama ve arşivleme özellikleri, geçmiş konuşmaları veya bilgileri geri getirmeyi kolaylaştırır

Özel kanallar, takımların konuşmaları konuya göre düzenleyerek konuşmaların odaklanmasını sağlar

Diğer araçlarla entegrasyon , takımınızın işlerini kolaylaştırır

Mevcut sınırlamalar

Ücretsiz planlarda dosyalar için sınırlı depolama alanı vardır, ancak ücretli plana geçerek bu alanı artırabilirsiniz

Slack bildirimleri ve konuşmaları, doğru şekilde yönetilmezse dikkatinizi dağıtabilir

Fiyatlandırma

Pro : Kişi başına aylık 8,25 dolar, aylık faturalandırılır

Business+ : Kişi başına aylık 15 $, aylık faturalandırılır

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (30.927+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (22.828+ yorum)

4. Brain. fm

En iyi odaklanma geliştirici uygulama

Brain.fm ile odaklanmanızı artırın

Brain.fm, bilişsel fonksiyonları ve genel verimliliği artırmak için tasarlanmış, müzik ve ses tabanlı bir verimlilik aracıdır.

Beyin dalgalarını etkilemek için özel olarak oluşturulmuş müzik, ses manzaraları ve ritmik desenlerin bir kombinasyonunu kullanarak kullanıcıların uyanık, odaklanmış ve üretken kalmasına yardımcı olur.

Kullanıcılara ses deneyimlerini özelleştirme ve çeşitli mod ve türler arasından seçim yapma olanağı sunan Brain. fm, kullanıcıların hangi görevde çalışıyor olurlarsa olsunlar gün boyu odaklanmalarını ve verimli çalışmalarını sağlar.

En iyi özellikler

Bilimsel temelli müzik ve ses manzaraları, kullanıcıların odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Özelleştirilebilir müzik çalma süresi, kullanıcıların müziklerinin çalma süresini buna göre ayarlamasına olanak tanır

Mobil uygulama, kullanıcılara hareket halindeyken müzik ve ses manzaralarına erişim sağlar

Kullanıcılar için çeşitli müzikleri saklamak için düzenli olarak güncellenen müzik kitaplığı

Mevcut sınırlamalar

Etkinlik, kullanıcıya bağlıdır

Fiyatlandırma

Aylık : Ayda 6,99 $

Yıllık: 49,99 $/yıl

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Product Hunt: 5 üzerinden 5 (98+ yorum)

5. Hubspot

En iyi CRM yazılımı

HubSpot ile görevleri yönetme

Hubspot, işletmelerin müşterileri çekmesine, etkileşim kurmasına ve memnun etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir gelen pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri platformudur.

İşletmelerin pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri faaliyetlerini tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olan bir dizi araç sunarak, düzeni sağlamayı ve verimliliği artırmayı kolaylaştırır.

Hubspot, tüm bu araçları bir araya getirerek işletmelerin süreçlerini kolaylaştırmasına, zamandan tasarruf etmesine ve en iyi yaptıkları işe, yani olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmaya odaklanmasına yardımcı olur.

En iyi özellikler

Pazarlama otomasyon araçları , takımların pazarlama çabalarını kolaylaştırmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur

Özelleştirme ve kişiselleştirme , takımlara benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için esnek bir çözüm sunar

Raporlama ve analiz , işletmelerin pazarlama ve satış performansını izlemesine ve takip etmesine olanak tanır

Hubspot, ClickUp, Slack ve Zapier dahil olmak üzere çeşitli diğer araç ve sistemlerle entegre edilebilir

Mevcut sınırlamalar

Çok fazla seçenek, kafa karıştırıcı olabilir ve verimliliği engelleyebilir

Fiyatlandırma

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 5 üzerinden 4 (9.191+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (5.360+ yorum)

6. Loom

En iyi ekran kayıt yazılımı

Video mesajlar ve ekran kayıtları kaydedin

Loom, bireylerin ve takımların daha etkili iletişim kurmasına ve verimliliklerini artırmasına yardımcı olan bir video iletişim aracıdır.

Loom ile kullanıcılar, web kamerası görüntülerini ekran kayıtlarıyla birleştiren video mesajlar kaydedebilir. Bu, fikirlerin iletilmesini, geri bildirim sağlanmasını, bilginin paylaşılmasını, görsel iletişim kurulmasını kolaylaştırır ve uzun e-posta zincirlerini veya yüz yüze toplantıları azaltır.

En iyi özellikler

Video mesajlar ve ekran kayıtları kaydedin ve bunları takımlarınızla veya istediğiniz herkesle kolayca paylaşın

Canlı altyazılar, gerçek zamanlı altyazılar sağlar ve bu özellikle işitme engelli kişiler için yararlı olabilir

Kayıtları başkalarıyla paylaşmadan önce kırpma ve düzenleme seçeneği

Gizlilik kontrolleri, kullanıcıların gizli bilgilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak için erişim düzeylerini ayarlamasına olanak tanır

Mevcut sınırlamalar

Ücretsiz sürümde sınırlı sayıda video bulunmaktadır

Fiyatlandırma

Başlangıç : Ücretsiz

İş : Oluşturucu başına aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (987+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (338+ yorum)

7. Shift

Web tarayıcınızı düzenlemek için en iyisi

e-posta ve takvim hesaplarınızı tek bir yerden yönetin

Shift, kullanıcıların tek bir merkezi konumdan birden fazla e-posta hesabını yöneterek verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir e-posta yönetimi uygulamasıdır.

Bu uygulama, kullanıcıların farklı e-posta hesapları arasında geçiş yapmak, belirli e-postaları aramak ve gelen kutusundaki dağınıklığı yönetmek için harcadıkları zamanı azaltmaya yardımcı olur. Kullanıcılar tüm e-posta hesaplarına tek bir yerden erişebilir, belirli e-postaları hızlı bir şekilde arayabilir ve özelleştirilebilir etiketler, klasörler ve filtrelerle gelen kutularını düzenleyebilir.

En iyi özellikler

Çoklu hesap yönetimi, kullanıcıların e-posta ve takvim hesaplarını tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır

Erteleme, takip hatırlatıcıları ve daha sonra gönderme gibi gelişmiş e-posta özellikleri, kullanıcıların gelen kutularını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur

Özel klavye kısayolları, takımların süreçleri hızlandırmasına ve uygulamalara daha hızlı erişmesine olanak tanır

Entegrasyon özellikleri, kullanıcıların Shift'i diğer iş araçlarına bağlayarak iş akışlarını kolaylaştırmalarını sağlar

Mevcut sınırlamalar

Uygulama mobil cihazlarda kullanılamaz

Fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Gelişmiş : Yıllık 149 $

Takımlar: Yıllık 149 $ (kullanıcı başına)

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 3,6 üzerinden 5 (62+ yorum)

Capterra: 4. 5 üzerinden 3 (296+ yorum)

8. Habitica

En iyi alışkanlık izleme uygulaması

Habitica ile daha iyi iş alışkanlıkları oluşturun

Habitica, kullanıcıların iyi alışkanlıklar edinmelerine ve sürdürmelerine, hedeflerine ulaşmalarına ve sıradan görevleri macera oyunlarına dönüştürerek genel refahlarını iyileştirmelerine yardımcı olan, oyunlaştırılmış bir verimlilik ve alışkanlık izleme uygulamasıdır.

Eğlenceli ve ilgi çekici yaklaşımıyla Habitica kullanıcıları ödüller kazanabilir, seviye atlayabilir ve yeni özelliklerin kilidini açarak motivasyonlarını koruyabilir ve hayatlarında anlamlı değişiklikler yapabilir, böylece verimliliklerini ve tatmin duygusunu artırabilirler.

En iyi özellikler

Kullanıcıların motivasyonunu ve ilgisini korumak için alışkanlık oluşturma ve görevleri yerine getirme sürecini oyunlaştırır

Görevler ve zorluklar, hedeflerinize ulaşmak için eğlenceli ve motive edici bir ortam sağlar

Alışkanlık izleme , geri bildirim ve ödüller, kullanıcılara ilerlemelerini ölçmek, hedeflerine odaklanmak ve başarılarını kutlamak için ilgi çekici bir yol sunar

İşbirliği özellikleri, kullanıcıların platformu takımları, arkadaşları ve aile üyeleri gibi diğer kullanıcılarla birlikte deneyimlemelerine olanak tanır

Mevcut sınırlamalar

Ücretsiz plan yok

Oyunda cezalar olduğu için, kullanıcılar başarısız olmaktan korkabilir ve hile yapmaya geri dönebilirler

Fiyat

Genel abonelik : Aylık 5 ABD doları

Grup planı: Aylık 9 $ ve üye başına 3

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Uygulama Mağazası : 4. 5 üzerinden 1 (1.000'den fazla yorum)

Google Play 4. 5 üzerinden 2 (19.000'den fazla yorum)

9. Zapier

Teknoloji yığınınızı birbirine bağlamak için en iyisi

Zapier ile web hizmetlerini birbirine bağlayın ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Zapier, kullanıcıların favori web hizmetlerini birbirine bağlayarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan, zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayan bir çevrimiçi otomasyon aracıdır.

Zapier ile kullanıcılar binlerce uygulamayı birbirine entegre edebilir ve basit iş akışlarından karmaşık iş akışlarına kadar her şeyi otomatikleştirmek için farklı uygulamalar arasında otomatik iş akışları olan "Zaps" oluşturabilir.

Araçlarınızı Zapier'e bağlayarak ve manuel ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, Zapier kullanıcıları daha yüksek değerli işlere odaklanabilir, daha yaratıcı ve stratejik işler için zaman ve enerji kazanabilir ve bireylerin ve takımların verimliliğini koruyabilir.

En iyi özellikler

Ş Akışı otomasyonu, kullanıcıların rutin görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanır

Daha karmaşık görevleri gerçekleştirmek için çok adımlı iş akışları oluşturun

Farklı uygulamalar arasında veri aktarımını kolaylaştırır

ClickUp, Gmail, Slack ve daha fazlası dahil 5.000 harika uygulama ile entegre olur

Mevcut sınırlamalar

Bazı kullanıcılar Zapier'in fiyatlandırma yapısını ihtiyaçları için pahalı bulabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 19,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Profesyonel : Aylık 49 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takım : Aylık 399 $, yıllık faturalandırılır

Şirket: Aylık 799 $, yıllık faturalandırılır

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (1.044+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (2.481+ yorum)

10. Weekdone

OKR izleme için en iyisi

Weekdone ile hedeflerinizi takip edin ve ilerlemenizi ölçün

Weekdone, takımların hedeflerini uyumlu hale getirerek, ilerlemeyi izleyerek ve düzenli geri bildirim sağlayarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir OKR yazılımı ve takım yönetimi aracıdır.

Takımlar görevler oluşturabilir ve atayabilir, hedefler belirleyebilir ve zaman içinde ilerlemelerini izleyebilir. Uygulama ayrıca, takım üyelerinin ilerlemelerini raporlayabilecekleri ve meslektaşlarıyla güncellemeleri paylaşabilecekleri düzenli kontrol noktaları da sağlar. Bu düzenli geri bildirim döngüsü, takımların bilgili ve uyumlu kalmasına yardımcı olur ve daha iyi işbirliği, iletişim ve verimlilik sağlar.

En iyi özellikler

İlerlemeyi ölçmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için hedef belirleme ve izleme araçları

Özelleştirilebilir şablonlar, takımların hedeflerine uygun ilerleme raporları oluşturmasına olanak tanır

Yorumlar ve takım güncellemeleri gibi işbirliği araçları, herkesin bilgilendirilmesine yardımcı olur

Takım performansı analizi, liderlere ve takımlara basit bir gösterge panelinde performansı görüntüleme olanağı sunar

Mevcut sınırlamalar

Ücretsiz planda yalnızca üç kişiye kadar destekler

Uygulamanın ayarları ve takımların oluşturulması yeni kullanıcılar için zor olabilir

Aylık ilerleme raporları yoktur (sadece haftalık raporlar vardır)

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma, kullanıcı sayısına bağlıdır

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 5 üzerinden 1 (24+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (57+ yorum)

11. Pocket

En iyi yer imi uygulaması

Makaleleri, videoları ve diğer web içeriklerini daha sonra okumak veya görüntülemek için Pocket'a kaydedin

Pocket, kullanıcıların makaleleri, videoları ve diğer web içeriklerini daha sonra okumak veya görüntülemek üzere kaydetmelerine olanak tanıyan bir içerik kaydetme ve keşif uygulamasıdır.

Uygulama ayrıca, etiketler, klasörler ve arama dahil olmak üzere içeriği düzenlemek ve kategorilere ayırmak için bir dizi araç sağlar, bu da kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda aradıklarını bulmalarını kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Daha sonra kaydet özelliği, kullanıcıların makaleleri, videoları ve diğer içerikleri daha sonra görüntülemek üzere kaydetmelerine olanak tanır

Kaydettiğiniz içeriği kolayca kategorilere ayırın ve etiketleyin, aramayı kolaylaştırın

IOS, Android, web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda mevcuttur

Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak kullanıcılara ilginç olabilecek içerikler önerir

Mevcut sınırlamalar

Kullanılabilirliği artırmak için arayüz ve arama özelliği iyileştirilebilir

Fiyatlandırma

Aylık premium : Aylık 4,99 $

Yıllık premium: 44,99 $/yıl

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (26+ yorum)

Capterra: Yok

12. Toggl

En iyi zaman takibi yazılımları

Toggl ile zamanı takip edin ve iş alışkanlıklarınız hakkında içgörüler edinin

Toggl, takımların ve bireylerin görevlere harcadıkları zamanı izleyerek, projeleri organize ederek ve iş alışkanlıkları ve performansları hakkında değerli bilgiler sağlayarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir zaman takibi aracıdır.

Zamanı doğru bir şekilde takip ederek ve çalışma alışkanlıkları hakkında değerli bilgiler sağlayarak, Toggl kullanıcıların manuel zaman takibi için harcadıkları zamanı azaltarak, iş akışlarını optimize ederek ve iletişim ve işbirliğini geliştirerek verimliliklerini artırmalarına yardımcı olabilir.

Ayrıca, Toggl proje yönetimi uygulamaları, faturalandırma araçları ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok diğer verimlilik aracıyla entegre olabilir.

En iyi özellikler

Farklı görevler ve projeler için harcanan zamanı takip edin ve zamanlayıcıyı benzersiz proje ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Görevlere harcanan zamanı gösteren haftalık ve aylık özetler gibi çeşitli raporlar alın

Entegrasyon özellikleri, Toggl'un ClickUp, Zapier, Evernote, Slack ve daha fazlası gibi diğer iş araçlarıyla bağlantı kurmasını sağlar

Zamanlayıcıyı ne zaman başlatıp durdurmanız gerektiğini hatırlatan hatırlatıcılar alın

Mevcut sınırlamalar

Zaman takibi, proje yönetimi ve işe alım için ayrı planlar, diğer Toggl alternatiflerine kıyasla pahalı hale getiriyor

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (1.514+ yorum)

Capterra: 4,7 (2.137+ yorum)

13. 1password

En iyi şifre kasası

1Password ile güçlü şifreler oluşturun ve uygulamalara kolayca giriş yapın

1Password, bireylerin ve takımların güçlü şifreler oluşturmasına, birden fazla şifreyi hatırlamak zorunda kalmadan uygulamalara kolayca giriş yapmasına ve şifreleri güvenli bir şekilde paylaşmasına yardımcı olan bir şifre yönetim aracıdır.

Bu uygulama, şifre ile ilgili güvenlik ihlallerinin riskini azaltır ve şifre yönetimini basitleştirir.

En iyi özellikler

Kullanıcı adlarınızı, şifrelerinizi ve diğer hassas bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklayın

Daha hızlı ve kolay oturum açmak için günlük bilgilerini otomatik olarak doldurun

Güçlü ve benzersiz şifreler oluşturarak oturum açma bilgilerinizi güçlendirin

Herhangi bir şifrenin ele geçirilmesi veya kullanılması durumunda sizi uyarmak için düzenli güvenlik denetimleri

Mevcut sınırlamalar

Kullanıcılar, tarayıcı uzantısı ile entegre masaüstü müşteri uygulaması arasında sorunlar yaşadı

Fiyatlandırma

Kişisel : Aylık 2,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Aile : Beş aile üyesi için aylık 4,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Takım başlangıç paketi: Aylık 19,95 $, yıllık faturalandırılır

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (1.217+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (1.904+ yorum)

14. Jasper AI

En iyi AI yazma asistanı

Jasper ile AI tarafından oluşturulan metinler elde edin

Jasper, işletmelere ve takımlara rutin görevleri otomatikleştiren ve verimliliği artıran yapay zeka destekli bir sanal asistan sağlamak için tasarlanmış bir platformdur.

Platform, kullanıcı isteklerini anlamak ve yanıtlamak için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanır, böylece daha stratejik ve yaratıcı işler için zaman kazanırsınız.

En iyi özellikler

Paragraf oluşturucu ile dikkat çekici paragraflar oluşturun

Problem-Agitate-Solution (PAS) Çerçevesi ile yeni pazarlama metinleri oluşturmak için değerli bir çerçeve edinin

İçerik İyileştirici özelliği ile içeriği yeniden yazın ve yazma kalitesini artırın

Quora Answers özelliği ile zor soruların yanıtlarını alın

Mevcut sınırlamalar

Fiyatlandırma modeli bazı kullanıcılar için pahalı olabilir

Fiyatlandırma

Boss Mode : Aylık tahmini 99 dolar

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (761+ yorum)

Capterra: 4,8 üzerinden 5 (1.589+ yorum)

15. Pomofocus

En iyi zaman takibi ve pomodoro uygulaması

PomoFocus uygulamasıyla zamanı takip edin, dikkatinizi dağıtan unsurları azaltın ve odaklanmanızı artırın

Pomofocus, verimliliği artırmak için popüler bir yöntem olan Pomodoro Tekniğine dayanan bir zaman yönetimi aracıdır.

Pomofocus gibi verimlilik uygulamaları, işi yönetilebilir parçalara ayırarak ve düzenli aralar vererek yeniden enerji toplamak ve odaklanmak için verimliliği artırabilir. Bu pomodoro yazılımı, dikkat dağınıklığını azaltmaya, zaman yönetimi becerilerini geliştirmeye ve odaklanmayı artırmaya yardımcı olarak iş kalitesini ve tamamlanma oranını artırır.

En iyi özellikler

Kullanıcıların 25 dakikalık aralıklarla ve aralarda 5 dakikalık molalarla odaklanmalarına yardımcı olan bir zamanlayıcı sağlar

Her ihtiyaca uyacak şekilde odaklanma süresini, kısa ve uzun molaları özelleştirme seçeneği

Görev yönetimi uygulamaları, takvimler, verimlilik araçları ve daha fazlası gibi çeşitli iş araçlarıyla entegre olarak sorunsuz bir deneyim sunar

Kullanıcıların kalıpları ve iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olmak için görevler arasında zamanın nasıl harcandığına dair ayrıntılı istatistikler sağlar

Mevcut sınırlamalar

Gelişmiş görev yönetimi özellikleri yok

Diğer en beğenilen Pomodoro uygulamalarına kıyasla sınırlı zaman takibi özellikleri

Fiyatlandırma

Pomofocus ücretsiz ve ücretli planlar sunar. Fiyatlandırma için Pomofocus ile iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: Yok

16. Strides

En iyi hedef izleme uygulaması

Strides ile hedefleri izleyin ve daha iyi iş alışkanlıkları formu oluşturun

Strides, bireylerin ve takımların verimliliğini artırmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, alışkanlık oluşturma ve hedef izleme uygulamasıdır. Uygulama, hedefleri ayarlamak ve izlemek için basit ve sezgisel bir arayüzün yanı sıra, kullanıcıların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için hatırlatıcılar ve ilerleme izleme özelliği sunar.

Kullanıcılar, iş ve kişisel yaşamlarıyla ilgili hedefler belirleyip bunları izleyerek verimliliklerini artırabilir. İlerlemeyi net bir şekilde gösterir, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını kolayca görmenizi ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanızı sağlar.

En iyi özellikler

Zaman içindeki ilerlemeyi izlemek ve hangi alışkanlıkların ve rutinlerin işe yaradığını belirlemek için bir dizi analiz ve rapor içerir

Takımların hedeflerini ve ilerlemelerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlar, bu da sorumluluk ve motivasyonu artırır

Kullanıcıların görevlerini ve yapılacaklar listelerini oluşturmalarına, düzenlemelerine ve önceliklendirmelerine olanak tanıyan esnek bir görev yönetim sistemi sağlar

Daha verimli ve sorunsuz bir deneyim için diğer iş araçlarıyla entegre olur

Mevcut sınırlamalar

Yapılacaklar listesi biçimi, karmaşık hedefleri olan diğer kullanıcılar için çok basit olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz uygulama olarak mevcuttur

Uygulama içi satın alımlarla desteklenir; ömür boyu üyelik için 4,99 $ ile 79,99 $ arasında değişen aralıklar

Müşteri puanları ve yorumları

Apple Store: 4,8 üzerinden 5 (194+ yorum)

17. 15five

En iyi performans yönetimi yazılımları

15Five ile hedeflerinizi belirleyin ve performansınızı izleyin

15Five, çalışanların hedeflerini uyumlu hale getirerek, ilerlemeyi izleyerek ve düzenli geri bildirim sağlayarak takımların verimliliğini artırmasına yardımcı olan bir performans yönetimi platformudur.

Ayrıca, uygulama iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olarak, kaynakların nasıl tahsis edileceği ve performansın nasıl optimize edileceği konusunda veriye dayalı kararlar alınmasını sağlar.

En iyi özellikler

Yöneticilerin takımlarının performansını anlamalarına, iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemelerine yardımcı olacak bir dizi analiz ve raporlama aracı sağlar

Çalışanların ilerlemelerini ve hedeflerini paylaşmalarını sağlayan haftalık kontrol süreci

Mevcut sınırlamalar

Yazılım genellikle kullanımı kolay olsa da, ayarlanabilecek farklı geri bildirim türleri ve hedefler konusunda bazı karışıklıklar olabilir

Fiyatlandırma

Engage : Kullanıcı başına aylık 4 dolar, yıllık faturalandırılır

Perform : Kullanıcı başına aylık 8 dolar, yıllık faturalandırılır

Focus : Kullanıcı başına aylık 8 dolar, yıllık faturalandırılır

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 14 $, yıllık faturalandırılır

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (1.736+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (870+ yorum)

18. Hootsuite

En iyi sosyal planlama yazılımı

Hootsuite ile anahtar konulardaki konuşmaları takip edin, gönderilerinizin ve markanızın bahsedilme performansını izleyin ve rakiplerinizin faaliyetlerini takip edin

Hootsuite, takımların sosyal medya varlıklarını kolaylaştırmalarına ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim platformudur.

Bu uygulamayı kullanarak, birden fazla sosyal medya hesabını yönetmek için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği artırabilirsiniz. Tek bir merkezi konumdan, gönderileri önceden planlayıp yayınlayın, bahsetmeleri ve mesajları izleyin, sosyal medya analizlerini takip edin ve takım üyeleriyle işbirliği yapın.

En iyi özellikler

Birden fazla sosyal kanaldan gelen mesajları yönetin

Faaliyetleri izleyin ve pazar trendleri ve rakipler hakkında bilgi sahibi olun

Organik içeriği tanıtın ve ücretli reklamları yönetin

Tüm sosyal ağlarda sonuçları analiz edin ve ölçün

Mevcut sınırlamalar

Pahalı fiyatlandırma modeli

Fiyatlandırma

Profesyonel : Aylık 99 dolar

Takım : Aylık 249 $ (üç kullanıcı)

İş : Aylık 739 $ (beş kullanıcı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 5 üzerinden 1 (3.786+ yorum)

Capterra: 4. 5 üzerinden 4 (3.371+ yorum)

19. Evernote

En iyi not alma uygulamaları

Evernote ile notlarınızı tek bir merkezi yerde düzenleyin ve saklayın

Evernote, bilgileri depolamak ve düzenlemek için merkezi bir konum sağlayarak takımların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir not alma ve düzenleme uygulamasıdır.

Metin, resim, ses kaydı ve daha fazlasını içeren notlar oluşturun ve bu notları defterler halinde düzenleyin. Ayrıca, notları aramak ve düzenlemek için bir dizi araç sunarak, ihtiyacınız olduğunda gerekli bilgileri kolayca bulmanızı sağlar.

En iyi özellikler

Notlarınızı senkronize edin ve düzenleyin

Notlarınızda yapılacaklar listesi oluşturun ve bunları görevlere dönüştürün

Belge tarayıcıyı kullanarak önemli belgelerinizi yanınızda taşıyın ve notlarınıza kaydedin

Makaleleri, web sayfalarını ve ekran görüntülerini doğrudan uygulamaya kaydedin

Mevcut sınırlamalar

Sınırlı sayıda dosya türünü destekler

Diğer Evernote alternatiflerine kıyasla verimlilik özellikleri eksiktir

Fiyatlandırma

Profesyonel : Aylık 10,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 5 üzerinden 4 (1978+ yorum)

Capterra: 4. 5 üzerinden 4 (7.735+ yorum)

20. Zoom

En iyi web konferans yazılımları

Zoom ile takımlarınız ve müşterilerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Zoom, uzaktaki takımların verimliliğini artırmaya yardımcı olan ve her yerden kolayca sesli ve görüntülü görüşmeler yapmalarını sağlayan bir video konferans ve işbirliği platformudur.

Ayrıca, bu uygulama ekran paylaşımı, kayıt ve açıklama için çeşitli araçlar sunarak takımların belgeler, sunumlar ve diğer materyaller üzerinde kolayca sunum yapmasını ve işbirliği yapmasını sağlar.

En iyi özellikler

Toplantılar sırasında ekran paylaşımını etkinleştirerek, katılımcıların sunumunuzu kolayca görebilmesini sağlayın

Dil engellerini ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için çevrilmiş altyazılar

Zoom entegrasyonlarıyla sistemlerinizi birleştirin

Zoom Sohbet kenar çubuğu araçlarıyla iletişimi kolaylaştırın ve düzenleyin

Mevcut sınırlamalar

Ücretsiz plan, toplantı başına süreyi sınırlar

Fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına yıllık 149,90 $

İş: Kullanıcı başına yıllık 199,90 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (52.532+ yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (13.455+ yorum)

21. Süper insan

En iyi e-posta optimizasyon yazılımı

Superhuman ile e-posta iletişimini kolaylaştırın

Superhuman, e- postaları planlama ve izleme araçları sağlayarak takımların verimliliğini artırmasına yardımcı olan bir verimlilik ve e-posta yönetim aracıdır.

Platform, e-postaları yönetmek için daha hızlı ve daha verimli bir yol sunarak, büyük hacimli e-postaları sıralamak ve ihtiyacınız olan bilgileri bulmak için gereken zamanı ve çabayı azaltır.

Ayrıca, kullanıcıların önemli görevleri ve takip öğelerini takip etmelerine yardımcı olarak, son teslim tarihlerini kaçırma veya görevleri unutma riskini azaltır.

En iyi özellikler

E-posta yönetimini hızlandırmak için klavye kısayolları

Gelen kutularını bölerek aynı anda tek bir e-posta hesabına odaklanın

Planlanmış takipler, kullanıcıların yanıtları takip etmesini sağlar

Mevcut sınırlamalar

Genel arama fonksiyonu yoktur; kullanıcılar mesajları görmek için e-posta hesapları arasında geçiş yapmak zorundadır

Fiyatlandırma

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 30-45 dolar

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 5 üzerinden 4 (61+ yorum)

Capterra: 4,9 üzerinden 5 (15+ yorum)

22. Todoist

En iyi basit yapılacaklar listesi uygulaması

Todoist ile görevlerinizi ve yapılacaklar listenizi yönetin

Todoist, kullanıcıların görevleri ve projeleri düzenlemek ve izlemek için merkezi bir konum sağlayarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir görev yönetimi ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Ayrıca, birden fazla listeyi ve yapılacak öğeleri takip etmek için gereken zaman ve çabayı azaltmaya yardımcı olur.

Ayrıca, işbirliği ve görev delegasyonu için araçlar, takımların birlikte çalışmasını, işleri önceliklendirmesini ve görevlerin zamanında ve yüksek standartlarda tamamlanmasını kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Hızlı ekleme özelliği, görevleri anında yakalayıp düzenlemenizi sağlar

Tekrarlanan son teslim tarihleri, önemli son teslim tarihlerini hatırlamanıza ve daha iyi iş alışkanlıkları geliştirmenize yardımcı olur

Görevlerinizi ve projelerinizi bölümler ve alt görevler halinde düzenleyin

Hangi görevlerin önemli ve/veya acil olduğunu not etmek için öncelik seviyeleri ekleyin

Mevcut sınırlamalar

Arayüzü basit ve kullanımı kolay olsa da, bazen biraz sınırlı hissedilebilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz : Beş adede kadar aktif proje

Pro : Aylık 4 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 6 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 5 üzerinden 4 (743+)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (2.081+ yorum)

23. OpenPhone

En iyi iş telefonu yazılımı

OpenPhone ile iş iletişimini kolaylaştırın

OpenPhone, işletmelerin ve takımların iletişimi kolaylaştırmasına yardımcı olan bir iş iletişimi aracıdır.

Platform, takımların tüm profesyonel iletişimleri için kullanabilecekleri sanal bir iş telefon numarası sağlar ve böylece birden fazla telefon numarasını ve cihazı yönetmek için gereken zaman ve çabayı azaltır.

En iyi özellikler

Yeni bir telefon sistemine ihtiyaç duymadan sanal telefon numaraları alın

Her iş telefonu numarası için özel sesli mesaj selamlamaları oluşturun

Sanal telefon numaralarından metin mesajları gönderin ve alın

Zapier ile entegre ederek 4.000'den fazla başka uygulamaya erişin

Mevcut sınırlamalar

Bazı kullanıcılar düşük çağrı kalitesi yaşadı

Fiyatlandırma

Standart : Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,8 üzerinden 5 (1.274+ yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (46+ yorum)

24. Userguiding

En iyi oryantasyon yazılımı

UserGuiding ile kullanıcıların sisteme alım ve eğitim süreçlerini kolaylaştırın

UserGuiding, kullanıcıları eğitmek ve eğitmek için basit ve verimli bir yol sağlayarak, yüz yüze eğitim veya yazılı dokümantasyon sağlamak için gereken zaman ve çabayı azaltarak takımların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir kullanıcı entegrasyon ve ürün benimseme platformudur.

Ayrıca, UserGuiding'in uygulama içi ürün turları ve etkileşimli kılavuzları, kullanıcıların yeni ürünleri ve özellikleri hızlı ve etkili bir şekilde benimsemelerine yardımcı olarak sorunları çözmek ve soruları yanıtlamak için gereken zaman ve çabayı azaltır.

En iyi özellikler

Etkili ürün tanıtımları oluşturmanıza yardımcı olacak ayrıntılı analizler

Segmentasyon özelliği ile kişiselleştirilmiş onboarding deneyimleri oluşturun

Net Promoter Anketleri (NPS) ile önemli kullanıcı bilgilerini yakalayın

Mevcut sınırlamalar

Bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik

Fiyatlandırma

Temel : Aylık 69 $, yıllık olarak faturalandırılır

Profesyonel : Aylık 299 $, yıllık faturalandırılır

Kurumsal: Aylık 499 $+, yıllık faturalandırılır

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (112+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (51+ yorum)

25. Canva

En iyi grafik tasarım yazılımları

Canva ile tasarımları, pazarlama materyallerini ve daha fazlasını kolayca oluşturun

Canva, takımların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir grafik tasarım aracıdır. Sunumlar, sosyal medya gönderileri, broşürler ve daha fazlasını içeren çeşitli görsel içerikler oluşturmak için kullanımı kolay bir platform sunarak, özel tasarım becerilerine veya birden fazla tasarım aracının kullanımına olan ihtiyacı azaltır.

Uygulama ayrıca, tasarımların görsel olarak tutarlı olmasını ve marka yönergelerine uygun olmasını sağlayarak hata ve yeniden çalışma riskini azaltan şablonlar ve tasarım öğeleri de sunar.

En iyi özellikler

PDF'leri kolayca düzenleyin ve çevrimiçi tasarımlara dönüştürün

Sürükle ve bırak düzenleyici, tüm kullanıcıların tasarımları oluşturmasını ve düzenlemesini kolaylaştırır

Şablonlar, görseller ve diğer kaynaklardan oluşan bir kitaplıktan seçim yapın

Tasarımları indirin ve bir bağlantı aracılığıyla istediğiniz kişiyle paylaşın

Mevcut sınırlamalar

Gelişmiş özellikler ve varlıklar yalnızca ücretli abonelikle kullanılabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Bir kişi için aylık 12,99 $

Takımlar: İlk beş kişi için aylık 14,99 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (3.844+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (10.973+ yorum)

Uzun vadede size uygun bir araç bulmak için tam olarak hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek önemlidir. ☝️

Bu araçları incelerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç temel kriter şunlardır:

✅ Fonksiyonel ve kullanımı kolay

Kullanımı kolay mı ve teknik beceriye ihtiyaç duymadan nasıl kullanacağınızı anlayabilir misiniz?

Bir araç, size sağladığı değerden daha fazla zaman, enerji ve hatta para gerektiriyorsa, o zaman kullanmamalısınız.

Seçtiğiniz araçlar sezgisel ve gezinmesi kolay olmalıdır. En önemlisi, işlevsel olmaları gerekir. Bu araçlar, boşlukları doldurmanıza, iş akışlarını birbirine bağlamanıza ve günlük işlerinizi basitleştirmenize yardımcı olarak hayatınıza değer katmalıdır.

✅ Esnek ve ölçeklenebilir

Herkesin kendine özgü iş akışı ve öğrenme tercihleri vardır. Seçtiğiniz verimlilik araçları, en iyi şekilde çalışabilmeniz için iş tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak esneklik sunmalıdır.

Dahası, iyi bir eşleşme mevcut ihtiyaçlarınızla uyumlu olmalı ve rolünüzde ilerledikçe değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır.

✅ Güvenli, güvenilir ve erişilebilir

İşlerinizi kolayca ve istediğiniz zaman kaydedebilir, düzenleyebilir ve erişebilir misiniz? Ve bunlar güvenli mi? Dosyalarınız, konuşmalarınız ve kişisel verileriniz korunuyor mu?

Hedefiniz verimliliğinizi artırmaksa, araçlarınızın güvenilir ve erişilebilir olması ve en önemlisi güvenli olması ve gizliliğinizi koruması gerekir.

✅ İşbirliğini geliştirir

İster tek başınıza ister uzaktaki takımlar ve müşterilerle çalışıyor olun, gerçek zamanlı olarak kolayca iletişim kurmanızı ve işbirliği yapmanızı sağlayan verimlilik uygulamaları iş verimliliğinizi artırmanın anahtarıdır.

Geri bildirim döngüsünü hızlandırmak, sorunları daha hızlı çözmek ve hemen açıklığa kavuşturmak için, ileri geri konuşmalara harcanan zamanı azaltan yerleşik iletişim ve işbirliği özelliklerine sahip araçları seçin.

Verimlilik Uygulamalarıyla Ş Akışınızı Optimize Edin

İster ofiste ister evden çalışıyor olun, doğru araçlar ve verimlilik ipuçları düzenli ve motive olmanıza ve daha fazla iş yapmanıza yardımcı olabilir.

Neyse ki, ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olacak birçok seçenek var. Her şey, zaman ayırıp hangi araçların özel ihtiyaçlarınıza, iş akışınıza, öğrenme tarzınıza ve hedeflerinize en uygun olduğunu araştırıp değerlendirmeye bağlıdır.

Bazı verimlilik araçları odaklanmanıza yardımcı olurken, bazıları hedeflerinize ulaşmanızı sağlar ve diğerleri iş akışınızı kolaylaştırır. ClickUp ile hepsini yapabilirsiniz. 😉

Yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve güçlü entegrasyonlarla ClickUp, işinizi kendi tarzınızda yapmanızı ve iş akışınızı yönetmenizi sağlar.

İçinizdeki verimlilik gurusu ortaya çıkma zamanı. ClickUp ile tüm projelerinizi ve işlerinizi tek bir yerde toplayın. 👌