2025'in En İyi 25 Verimlilik Aracı ve Uygulaması

Her şeyi tamamlamak için uğraşıyor musunuz? Yeterli zamanınız yok mu? Dikkatinizi dağıtan çok şey mi var? Sistemleriniz birbirine bağlı değil mi?
Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Sınırlı sürede yapılması gereken işlerin, karmaşık veya düzensiz iş akışlarının ve üstüne üstlük dikkatinizi dağıtan unsurların oluşturduğu bir ağa takılıp kalmak.
Kendinizi klonlayıp zamanı durdurmanız imkansız olsa da, verimlilik araçlarına başvurarak zamanınızı daha verimli kullanabilir ve daha kısa sürede daha fazlasını başarabilirsiniz! 👩💻⚡️
Ancak sizi anlıyorum. Mevcut çok sayıda verimlilik aracı arasında ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmak, verimli kalmak kadar zor olabilir! Görevlerinizi yerine getirmeye ve zamanınızı etkili bir şekilde yönetmeye veya uzaktaki takımlarla işbirliği yapmaya çalışıyor olun, bunun için kesinlikle bir uygulama var.
Bu nedenle, değerli dakikalarınızı (ki bunlar çok değerli olabilir) kazanmak için biraz araştırma yaptım ve bugün mevcut en iyi 25 verimlilik aracını seçtim. Görev yönetimi uygulamalarından zaman takipçilerine ve daha fazlasına kadar, bu derlemede aradığınızı bulacağınızdan eminiz!
Ama önce, bir sonraki verimlilik araçlarınızda nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele alalım. 👀
⏰ 60 Saniyelik Özet
Daha kısa sürede daha fazlasını mı yapmak istiyorsunuz? İşte daha çok çalışmak yerine daha akıllı çalışmanıza yardımcı olacak en iyi 10 verimlilik aracı.
- ClickUp (En iyi hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi aracı)
- Calendly (Toplantıları zahmetsizce planlamak için en iyisi)
- Slack (Gerçek zamanlı takım iletişimi için en iyisi)
- Brain. fm (Verimliliği artıran seslerle odaklanmayı geliştirmek için en iyisi)
- HubSpot (Müşteri ilişkilerini yönetmek için en iyi CRM yazılımı)
- Loom (Hızlı video mesajlaşma ve ekran kaydetme için en iyisi)
- Shift (Birden fazla e-posta ve uygulama hesabını yönetmek için en iyisi)
- Habitica (Alışkanlık izleme ve verimliliği oyunlaştırmak için en iyisi)
- Zapier (Uygulamalar arasında iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)
- Weekdone (OKR'leri ve takım performansını izlemek için en iyisi)
Verimlilik Araçları Nedir?
Verimlilik araçları, çalışanların ve takımların daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış platformlardır. Verimlilik araçları, kullanıcıların görevleri yönetmesine, düzenli kalmasına, diğerleriyle işbirliği yapmasına, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olabilir.
En İyi 25 Verimlilik Aracı
Piyasada çok sayıda verimlilik aracı bulunmaktadır. Bazıları zaman yönetimi, dikkat dağınıklığını azaltma, görev organizasyonu ve proje yönetimine yardımcı olurken, diğerleri işbirliğini geliştirmeyi, uzak takımları birbirine bağlamayı ve departmanlar ve takımlar arasındaki iletişimi hızlandırmayı amaçlamaktadır. (Ve hepsini birden yapanlar da var! 😉)
Her birini iyice inceleyin ve bu araçları verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak, motivasyonunuzu korumak ve bulunduğunuz yerden olması gereken yere ulaşmak için nasıl kullanabileceğinizi görün!
1. ClickUp
En iyi hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi aracı
İlk sırada ClickUp var — yeni yardımcınız, hepsi bir arada proje yönetimi aracı ve her şeyi yapan nihai verimlilik uygulaması. Basit yapılacaklar listelerinden karmaşık projelere, kişisel ve iş görevlerine ve aradaki her şeye kadar, bu uygulama her şeyi halleder. 👏
Verimlilik ve işbirliği araçlarıyla birleştirilmiş gelişmiş proje yönetimi özellikleriyle tanınan ClickUp, daha fazlasını başarmanıza, iş yükünüzü yönetmenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Zaman takibi, görev yönetimi ve özel otomasyon için verimliliği artıran özelliklere erişin, iş akışınıza düzen getirin ve beyin fırtınası için ClickUp Zihin Haritaları, belgeleme için ClickUp Belgeleri ve kapasitenizi takip etmenize yardımcı olan İş Yükü görünümü gibi bir dizi araçtan yararlanın.
En iyisi, platform tamamen özelleştirilebilir. Bu, ClickUp'ı iş akışınızı, projelerinizi ve tercihlerinizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde oluşturabileceğiniz ve hatta ihtiyaçlarınız değiştikçe ayarlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu da bu aracı günümüzün en esnek verimlilik uygulamalarından ve işlevsel proje yönetimi araçlarından biri yapar.
Bu aracın profesyonel ve kişisel verimliliğiniz için yapabileceklerinin sadece çok küçük bir kısmını gördük. ClickUp ile elde edeceğiniz diğer birkaç anahtar verimlilik artırıcı özellik. Bir göz atın!
En iyi özellikler
- Özel ClickUp görünümleri : İşlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla özel yöntem arasından seçim yapın (Liste, Tablo, Gantt, Zaman Çizelgesi, Takvim, İş Yükü ve daha fazlası)
- ClickUp AI: ClickUp AI'yı kullanarak not alma, içerik oluşturma ve daha fazlasında zaman kazanın
- Global zaman izleyici: Görevlere harcanan zamanı izleyin, zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyin ve girdilerinize notlar ekleyin
- Özel ve önceden oluşturulmuş otomasyon: İşlerinizi otomatik pilota alın, manuel ve tekrarlayan görevleri azaltın, iş akışınızı hızlandırın ve tutarlı ve ölçeklenebilir süreçler oluşturun
- Özel Gösterge Panelleri: İşlerinize bir bakışta genel bir bakış sağlamak için bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun
- İşbirliğine Dayalı Beyaz Tahtalar : Ş Akışınızı, stratejilerinizi ve daha fazlasını oluşturun ve görselleştirin, bunları kolayca paylaşın veya takımınız ve müşterilerinizle fikirler üzerinde işbirliği yapın
- ClickUp Belgeleri: Wiki'ler, SOP'lar, bloglar, bilgi tabanları ve daha fazlasını oluşturun ve Belgeler içindeki odaklanma özelliğini kullanarak işinize odaklanın
- Hatırlatıcılar : Tarayıcınızdan, masaüstünüzden veya mobil cihazlarınızdan yönetebileceğiniz Hatırlatıcılar ile yapılacak işlerinizi her zaman kontrol altında tutun
- Entegrasyon özellikleri: ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak iş akışınızı kolaylaştırın
- Mobil uygulama: Mobil cihazlar dahil olmak üzere herhangi bir cihazdan hareket halindeyken ClickUp'a erişin
- Özel ve önceden oluşturulmuş şablonlar : Kendi şablonlarınızı oluşturun veya daha hızlı başlamak için ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Şablonu dahil olmak üzere ClickUp'ın verimlilik şablonlarını kullanın
Mevcut sınırlamalar
- ClickUp görünümlerinin tümü henüz mobil uygulamada mevcut değildir
Fiyatlandırma
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7 üzerinden 5 (5.720+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.553+ yorum)
2. Calendly
Planlama yazılımı için en iyisi
Calendly, müşteriler, iş ortakları ve takım üyeleriyle randevu ve toplantı planlama sürecini otomatikleştirmeye yardımcı olan bir verimlilik aracıdır.
Takviminizle entegre olarak uygunluk durumunuzu kontrol eder ve diğer kişilerin belirlediğiniz uygunluk durumuna göre sizinle randevu almasını sağlar. Bu, randevu almak için e-posta veya telefon görüşmeleri yapma ihtiyacını azaltarak diğer görevler için zaman kazanmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı sağlar.
Calendly, ClickUp dahil olmak üzere bu listedeki diğer verimlilik araçlarıyla da entegre olur. ClickUp'ı Calendly'ye bağlayarak ClickUp içinde verimlilik planlamasını, izlemeyi ve toplantı ve iş programlarını düzenlemeyi kolaylaştırın.
En iyi özellikler
- Müsaitlik durumunuzu özelleştirin ve çift rezervasyonları önlemek için günleri ve saatleri kolayca bloklayın
- Takvim bağlantıları, programlarınızı birden fazla takvimde gerçek zamanlı olarak senkronize etmenizi sağlar
- Yönlendirme formları, sizin ve toplantı katılımcılarının web sitesi ziyaretçilerinden veya davetlilerden bilgi talep etmenizi ve bu bilgileri doğru kişiye veya kaynağa yönlendirmenizi sağlar
- Toplantı anketlerini hızla gönderin, en popüler zamanları bulun ve toplantınızı tek bir yerden ayırtın
Mevcut sınırlamalar
- Calendly, farklı haftalar için farklı programlara sahip tekrarlanan etkinlikleri yönetme özelliğine sahip değildir
Fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Essentials: Koltuk başına aylık 8 $
- Profesyonel: Koltuk başına aylık 12 ABD doları
- Takımlar: Koltuk başına aylık 16 $
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7 üzerinden 5 (1.581+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (2.617+ yorum)
Calendly alternatiflerini inceleyin!
3. Slack
En iyi takım iletişim yazılımı
Slack, takımlar için tasarlanmış bir işbirliği ve iletişim platformudur. Kullanıcıların farklı projeler veya konular için kanallar oluşturmasına olanak tanır ve gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve daha fazlasını kolaylaştırır.
Tüm bu araçları tek bir yerde bir araya getiren Slack, bireylerin ve takımların organize ve bağlantılı kalmasına yardımcı olarak daha verimli olmalarını ve daha kısa sürede daha fazlasını başarmalarını sağlar.
En iyi özellikler
- Anlık mesajlaşma, takımların konuları tartışmasına ve sorunları daha hızlı çözmesine olanak tanır
- Güçlü arama ve arşivleme özellikleri, geçmiş konuşmaları veya bilgileri geri getirmeyi kolaylaştırır
- Özel kanallar, takımların konuşmaları konuya göre düzenleyerek konuşmaların odaklanmasını sağlar
- Diğer araçlarla entegrasyon, takımınızın işlerini kolaylaştırır
Mevcut sınırlamalar
- Ücretsiz planlarda dosyalar için sınırlı depolama alanı vardır, ancak ücretli plana geçerek bu alanı artırabilirsiniz
- Slack bildirimleri ve konuşmaları, doğru şekilde yönetilmezse dikkatinizi dağıtabilir
Fiyatlandırma
- Pro: Kişi başına aylık 8,25 dolar, aylık faturalandırılır
- Business+: Kişi başına aylık 15 $, aylık faturalandırılır
- Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 5 üzerinden 4,5 (30.927+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (22.828+ yorum)
Slack ile Asana'yı karşılaştırın!
4. Brain. fm
En iyi odaklanma geliştirici uygulama
Brain.fm, bilişsel fonksiyonları ve genel verimliliği artırmak için tasarlanmış, müzik ve ses tabanlı bir verimlilik aracıdır.
Beyin dalgalarını etkilemek için özel olarak oluşturulmuş müzik, ses manzaraları ve ritmik desenlerin bir kombinasyonunu kullanarak kullanıcıların uyanık, odaklanmış ve üretken kalmasına yardımcı olur.
Kullanıcılara ses deneyimlerini özelleştirme ve çeşitli mod ve türler arasından seçim yapma olanağı sunan Brain. fm, kullanıcıların hangi görevde çalışıyor olurlarsa olsunlar gün boyu odaklanmalarını ve verimli çalışmalarını sağlar.
En iyi özellikler
- Bilimsel temelli müzik ve ses manzaraları, kullanıcıların odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır
- Özelleştirilebilir müzik çalma süresi, kullanıcıların müziklerinin çalma süresini buna göre ayarlamasına olanak tanır
- Mobil uygulama, kullanıcılara hareket halindeyken müzik ve ses manzaralarına erişim sağlar
- Kullanıcılar için çeşitli müzikleri saklamak için düzenli olarak güncellenen müzik kitaplığı
Mevcut sınırlamalar
- Etkinlik, kullanıcıya bağlıdır
Fiyatlandırma
- Aylık: Ayda 6,99 $
- Yıllık: 49,99 $/yıl
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Product Hunt: 5 üzerinden 5 (98+ yorum)
5. Hubspot
En iyi CRM yazılımı
Hubspot, işletmelerin müşterileri çekmesine, etkileşim kurmasına ve memnun etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir gelen pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri platformudur.
İşletmelerin pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri faaliyetlerini tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olan bir dizi araç sunarak, düzeni sağlamayı ve verimliliği artırmayı kolaylaştırır.
Hubspot, tüm bu araçları bir araya getirerek işletmelerin süreçlerini kolaylaştırmasına, zamandan tasarruf etmesine ve en iyi yaptıkları işe, yani olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmaya odaklanmasına yardımcı olur.
En iyi özellikler
- Pazarlama otomasyon araçları, takımların pazarlama çabalarını kolaylaştırmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur
- Özelleştirme ve kişiselleştirme, takımlara benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için esnek bir çözüm sunar
- Raporlama ve analiz, işletmelerin pazarlama ve satış performansını izlemesine ve takip etmesine olanak tanır
- Hubspot, ClickUp, Slack ve Zapier dahil olmak üzere çeşitli diğer araç ve sistemlerle entegre edilebilir
Mevcut sınırlamalar
- Çok fazla seçenek, kafa karıştırıcı olabilir ve verimliliği engelleyebilir
Fiyatlandırma
- Pazarlama Professional aylık 800 $'dan başlar Enterprise aylık 3.600 $'dan başlar
- Profesyonel sürüm aylık 800 $'dan başlıyor
- Enterprise, aylık 3.600 $'dan başlar
- Satış Professional aylık 450 $'dan başlar Enterprise aylık 1.200 $'dan başlar
- Profesyonel sürüm aylık 450 $'dan başlıyor
- Enterprise, aylık 1.200 $'dan başlar
- Müşteri Hizmetleri Professional aylık 450 $'dan başlar Enterprise aylık 1.200 $'dan başlar
- Profesyonel sürüm aylık 450 $'dan başlıyor
- Enterprise, aylık 1.200 $'dan başlar
- Profesyonel sürüm aylık 800 $'dan başlıyor
- Enterprise, aylık 3.600 $'dan başlar
- Profesyonel sürüm aylık 450 $'dan başlıyor
- Enterprise, aylık 1.200 $'dan başlar
- Profesyonel sürüm aylık 450 $'dan başlıyor
- Enterprise, aylık 1.200 $'dan başlar
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 5 üzerinden 4 (9.191+ yorum)
- Capterra: 4,5 üzerinden 5 (5.360+ yorum)
Hubspot alternatiflerini inceleyin!
6. Loom
En iyi ekran kayıt yazılımı
Loom, bireylerin ve takımların daha etkili iletişim kurmasına ve verimliliklerini artırmasına yardımcı olan bir video iletişim aracıdır.
Loom ile kullanıcılar, web kamerası görüntülerini ekran kayıtlarıyla birleştiren video mesajlar kaydedebilir. Bu, fikirlerin iletilmesini, geri bildirim sağlanmasını, bilginin paylaşılmasını, görsel iletişim kurulmasını kolaylaştırır ve uzun e-posta zincirlerini veya yüz yüze toplantıları azaltır.
En iyi özellikler
- Video mesajlar ve ekran kayıtları kaydedin ve bunları takımlarınızla veya istediğiniz herkesle kolayca paylaşın
- Canlı altyazılar, gerçek zamanlı altyazılar sağlar ve bu özellikle işitme engelli kişiler için yararlı olabilir
- Kayıtları başkalarıyla paylaşmadan önce kırpma ve düzenleme seçeneği
- Gizlilik kontrolleri, kullanıcıların gizli bilgilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak için erişim düzeylerini ayarlamasına olanak tanır
Mevcut sınırlamalar
- Ücretsiz sürümde sınırlı sayıda video bulunmaktadır
Fiyatlandırma
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Oluşturucu başına aylık 12,50 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7 üzerinden 5 (987+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (338+ yorum)
Loom alternatiflerini inceleyin!
7. Shift
Web tarayıcınızı düzenlemek için en iyisi
Shift, kullanıcıların tek bir merkezi konumdan birden fazla e-posta hesabını yöneterek verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir e-posta yönetimi uygulamasıdır.
Bu uygulama, kullanıcıların farklı e-posta hesapları arasında geçiş yapmak, belirli e-postaları aramak ve gelen kutusundaki dağınıklığı yönetmek için harcadıkları zamanı azaltmaya yardımcı olur. Kullanıcılar tüm e-posta hesaplarına tek bir yerden erişebilir, belirli e-postaları hızlı bir şekilde arayabilir ve özelleştirilebilir etiketler, klasörler ve filtrelerle gelen kutularını düzenleyebilir.
En iyi özellikler
- Çoklu hesap yönetimi, kullanıcıların e-posta ve takvim hesaplarını tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır
- Erteleme, takip hatırlatıcıları ve daha sonra gönderme gibi gelişmiş e-posta özellikleri, kullanıcıların gelen kutularını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur
- Özel klavye kısayolları, takımların süreçleri hızlandırmasına ve uygulamalara daha hızlı erişmesine olanak tanır
- Entegrasyon özellikleri, kullanıcıların Shift'i diğer iş araçlarına bağlayarak iş akışlarını kolaylaştırmalarını sağlar
Mevcut sınırlamalar
- Uygulama mobil cihazlarda kullanılamaz
Fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Gelişmiş: Yıllık 149 $
- Takımlar: Yıllık 149 $ (kullanıcı başına)
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,6 üzerinden 5 (62+ yorum)
- Capterra: 4. 5 üzerinden 3 (296+ yorum)
Shift alternatiflerini inceleyin!
8. Habitica
En iyi alışkanlık izleme uygulaması
Habitica, kullanıcıların iyi alışkanlıklar edinmelerine ve sürdürmelerine, hedeflerine ulaşmalarına ve sıradan görevleri macera oyunlarına dönüştürerek genel refahlarını iyileştirmelerine yardımcı olan, oyunlaştırılmış bir verimlilik ve alışkanlık izleme uygulamasıdır.
Eğlenceli ve ilgi çekici yaklaşımıyla Habitica kullanıcıları ödüller kazanabilir, seviye atlayabilir ve yeni özelliklerin kilidini açarak motivasyonlarını koruyabilir ve hayatlarında anlamlı değişiklikler yapabilir, böylece verimliliklerini ve tatmin duygusunu artırabilirler.
En iyi özellikler
- Kullanıcıların motivasyonunu ve ilgisini korumak için alışkanlık oluşturma ve görevleri yerine getirme sürecini oyunlaştırır
- Görevler ve zorluklar, hedeflerinize ulaşmak için eğlenceli ve motive edici bir ortam sağlar
- Alışkanlık izleme, geri bildirim ve ödüller, kullanıcılara ilerlemelerini ölçmek, hedeflerine odaklanmak ve başarılarını kutlamak için ilgi çekici bir yol sunar
- İşbirliği özellikleri, kullanıcıların platformu takımları, arkadaşları ve aile üyeleri gibi diğer kullanıcılarla birlikte deneyimlemelerine olanak tanır
Mevcut sınırlamalar
- Ücretsiz plan yok
- Oyunda cezalar olduğu için, kullanıcılar başarısız olmaktan korkabilir ve hile yapmaya geri dönebilirler
Fiyat
- Genel abonelik: Aylık 5 ABD doları
- Grup planı: Aylık 9 $ ve üye başına 3
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Uygulama Mağazası: 4. 5 üzerinden 1 (1.000'den fazla yorum)
- Google Play 4. 5 üzerinden 2 (19.000'den fazla yorum)
Habitica alternatiflerine göz atın!
9. Zapier
Teknoloji yığınınızı birbirine bağlamak için en iyisi
Zapier, kullanıcıların favori web hizmetlerini birbirine bağlayarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan, zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayan bir çevrimiçi otomasyon aracıdır.
Zapier ile kullanıcılar binlerce uygulamayı birbirine entegre edebilir ve basit iş akışlarından karmaşık iş akışlarına kadar her şeyi otomatikleştirmek için farklı uygulamalar arasında otomatik iş akışları olan "Zaps" oluşturabilir.
Araçlarınızı Zapier'e bağlayarak ve manuel ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, Zapier kullanıcıları daha yüksek değerli işlere odaklanabilir, daha yaratıcı ve stratejik işler için zaman ve enerji kazanabilir ve bireylerin ve takımların verimliliğini koruyabilir.
En iyi özellikler
- Ş Akışı otomasyonu, kullanıcıların rutin görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanır
- Daha karmaşık görevleri gerçekleştirmek için çok adımlı iş akışları oluşturun
- Farklı uygulamalar arasında veri aktarımını kolaylaştırır
- ClickUp, Gmail, Slack ve daha fazlası dahil 5.000 harika uygulama ile entegre olur
Mevcut sınırlamalar
- Bazı kullanıcılar Zapier'in fiyatlandırma yapısını ihtiyaçları için pahalı bulabilir
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 19,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Profesyonel: Aylık 49 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Takım: Aylık 399 $, yıllık faturalandırılır
- Şirket: Aylık 799 $, yıllık faturalandırılır
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5 üzerinden 5 (1.044+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (2.481+ yorum)
Zapier alternatiflerini inceleyin!
10. Weekdone
OKR izleme için en iyisi
Weekdone, takımların hedeflerini uyumlu hale getirerek, ilerlemeyi izleyerek ve düzenli geri bildirim sağlayarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir OKR yazılımı ve takım yönetimi aracıdır.
Takımlar görevler oluşturabilir ve atayabilir, hedefler belirleyebilir ve zaman içinde ilerlemelerini izleyebilir. Uygulama ayrıca, takım üyelerinin ilerlemelerini raporlayabilecekleri ve meslektaşlarıyla güncellemeleri paylaşabilecekleri düzenli kontrol noktaları da sağlar. Bu düzenli geri bildirim döngüsü, takımların bilgili ve uyumlu kalmasına yardımcı olur ve daha iyi işbirliği, iletişim ve verimlilik sağlar.
En iyi özellikler
- İlerlemeyi ölçmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için hedef belirleme ve izleme araçları
- Özelleştirilebilir şablonlar, takımların hedeflerine uygun ilerleme raporları oluşturmasına olanak tanır
- Yorumlar ve takım güncellemeleri gibi işbirliği araçları, herkesin bilgilendirilmesine yardımcı olur
- Takım performansı analizi, liderlere ve takımlara basit bir gösterge panelinde performansı görüntüleme olanağı sunar
Mevcut sınırlamalar
- Ücretsiz planda yalnızca üç kişiye kadar destekler
- Uygulamanın ayarları ve takımların oluşturulması yeni kullanıcılar için zor olabilir
- Aylık ilerleme raporları yoktur (sadece haftalık raporlar vardır)
Fiyatlandırma
- Fiyatlandırma, kullanıcı sayısına bağlıdır
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 5 üzerinden 1 (24+ yorum)
- Capterra: 4,5 üzerinden 5 (57+ yorum)
11. Pocket
En iyi yer imi uygulaması
Pocket, kullanıcıların makaleleri, videoları ve diğer web içeriklerini daha sonra okumak veya görüntülemek üzere kaydetmelerine olanak tanıyan bir içerik kaydetme ve keşif uygulamasıdır.
Uygulama ayrıca, etiketler, klasörler ve arama dahil olmak üzere içeriği düzenlemek ve kategorilere ayırmak için bir dizi araç sağlar, bu da kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda aradıklarını bulmalarını kolaylaştırır.
En iyi özellikler
- Daha sonra kaydet özelliği, kullanıcıların makaleleri, videoları ve diğer içerikleri daha sonra görüntülemek üzere kaydetmelerine olanak tanır
- Kaydettiğiniz içeriği kolayca kategorilere ayırın ve etiketleyin, aramayı kolaylaştırın
- IOS, Android, web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda mevcuttur
- Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak kullanıcılara ilginç olabilecek içerikler önerir
Mevcut sınırlamalar
- Kullanılabilirliği artırmak için arayüz ve arama özelliği iyileştirilebilir
Fiyatlandırma
- Aylık premium: Aylık 4,99 $
- Yıllık premium: 44,99 $/yıl
Müşteri puanları ve yorumları
- G2: 5 üzerinden 4,5 (26+ yorum)
- Capterra: Yok
12. Toggl
En iyi zaman takibi yazılımları
Toggl, takımların ve bireylerin görevlere harcadıkları zamanı izleyerek, projeleri organize ederek ve iş alışkanlıkları ve performansları hakkında değerli bilgiler sağlayarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir zaman takibi aracıdır.
Zamanı doğru bir şekilde takip ederek ve çalışma alışkanlıkları hakkında değerli bilgiler sağlayarak, Toggl kullanıcıların manuel zaman takibi için harcadıkları zamanı azaltarak, iş akışlarını optimize ederek ve iletişim ve işbirliğini geliştirerek verimliliklerini artırmalarına yardımcı olabilir.
Ayrıca, Toggl proje yönetimi uygulamaları, faturalandırma araçları ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok diğer verimlilik aracıyla entegre olabilir.
En iyi özellikler
- Farklı görevler ve projeler için harcanan zamanı takip edin ve zamanlayıcıyı benzersiz proje ihtiyaçlarına göre özelleştirin
- Görevlere harcanan zamanı gösteren haftalık ve aylık özetler gibi çeşitli raporlar alın
- Entegrasyon özellikleri, Toggl'un ClickUp, Zapier, Evernote, Slack ve daha fazlası gibi diğer iş araçlarıyla bağlantı kurmasını sağlar
- Zamanlayıcıyı ne zaman başlatıp durdurmanız gerektiğini hatırlatan hatırlatıcılar alın
Mevcut sınırlamalar
- Zaman takibi, proje yönetimi ve işe alım için ayrı planlar, diğer Toggl alternatiflerine kıyasla pahalı hale getiriyor
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6 üzerinden 5 (1.514+ yorum)
- Capterra: 4,7 (2.137+ yorum)
13. 1password
En iyi şifre kasası
1Password, bireylerin ve takımların güçlü şifreler oluşturmasına, birden fazla şifreyi hatırlamak zorunda kalmadan uygulamalara kolayca giriş yapmasına ve şifreleri güvenli bir şekilde paylaşmasına yardımcı olan bir şifre yönetim aracıdır.
Bu uygulama, şifre ile ilgili güvenlik ihlallerinin riskini azaltır ve şifre yönetimini basitleştirir.
En iyi özellikler
- Kullanıcı adlarınızı, şifrelerinizi ve diğer hassas bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklayın
- Daha hızlı ve kolay oturum açmak için günlük bilgilerini otomatik olarak doldurun
- Güçlü ve benzersiz şifreler oluşturarak oturum açma bilgilerinizi güçlendirin
- Herhangi bir şifrenin ele geçirilmesi veya kullanılması durumunda sizi uyarmak için düzenli güvenlik denetimleri
Mevcut sınırlamalar
- Kullanıcılar, tarayıcı uzantısı ile entegre masaüstü müşteri uygulaması arasında sorunlar yaşadı
Fiyatlandırma
- Kişisel: Aylık 2,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Aile: Beş aile üyesi için aylık 4,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Takım başlangıç paketi: Aylık 19,95 $, yıllık faturalandırılır
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7 üzerinden 5 (1.217+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (1.904+ yorum)
14. Jasper AI
En iyi AI yazma asistanı
Jasper, işletmelere ve takımlara rutin görevleri otomatikleştiren ve verimliliği artıran yapay zeka destekli bir sanal asistan sağlamak için tasarlanmış bir platformdur.
Platform, kullanıcı isteklerini anlamak ve yanıtlamak için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanır, böylece daha stratejik ve yaratıcı işler için zaman kazanırsınız.
En iyi özellikler
- Paragraf oluşturucu ile dikkat çekici paragraflar oluşturun
- Problem-Agitate-Solution (PAS) Çerçevesi ile yeni pazarlama metinleri oluşturmak için değerli bir çerçeve edinin
- İçerik İyileştirici özelliği ile içeriği yeniden yazın ve yazma kalitesini artırın
- Quora Answers özelliği ile zor soruların yanıtlarını alın
Mevcut sınırlamalar
- Fiyatlandırma modeli bazı kullanıcılar için pahalı olabilir
Fiyatlandırma
- Boss Mode: Aylık tahmini 99 dolar
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7 üzerinden 5 (761+ yorum)
- Capterra: 4,8 üzerinden 5 (1.589+ yorum)
Jasper alternatiflerini inceleyin!
15. Pomofocus
En iyi zaman takibi ve pomodoro uygulaması
Pomofocus, verimliliği artırmak için popüler bir yöntem olan Pomodoro Tekniğine dayanan bir zaman yönetimi aracıdır.
Pomofocus gibi verimlilik uygulamaları, işi yönetilebilir parçalara ayırarak ve düzenli aralar vererek yeniden enerji toplamak ve odaklanmak için verimliliği artırabilir. Bu pomodoro yazılımı, dikkat dağınıklığını azaltmaya, zaman yönetimi becerilerini geliştirmeye ve odaklanmayı artırmaya yardımcı olarak iş kalitesini ve tamamlanma oranını artırır.
En iyi özellikler
- Kullanıcıların 25 dakikalık aralıklarla ve aralarda 5 dakikalık molalarla odaklanmalarına yardımcı olan bir zamanlayıcı sağlar
- Her ihtiyaca uyacak şekilde odaklanma süresini, kısa ve uzun molaları özelleştirme seçeneği
- Görev yönetimi uygulamaları, takvimler, verimlilik araçları ve daha fazlası gibi çeşitli iş araçlarıyla entegre olarak sorunsuz bir deneyim sunar
- Kullanıcıların kalıpları ve iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olmak için görevler arasında zamanın nasıl harcandığına dair ayrıntılı istatistikler sağlar
Mevcut sınırlamalar
- Gelişmiş görev yönetimi özellikleri yok
- Diğer en beğenilen Pomodoro uygulamalarına kıyasla sınırlı zaman takibi özellikleri
Fiyatlandırma
- Pomofocus ücretsiz ve ücretli planlar sunar. Fiyatlandırma için Pomofocus ile iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
16. Strides
En iyi hedef izleme uygulaması
Strides, bireylerin ve takımların verimliliğini artırmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, alışkanlık oluşturma ve hedef izleme uygulamasıdır. Uygulama, hedefleri ayarlamak ve izlemek için basit ve sezgisel bir arayüzün yanı sıra, kullanıcıların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için hatırlatıcılar ve ilerleme izleme özelliği sunar.
Kullanıcılar, iş ve kişisel yaşamlarıyla ilgili hedefler belirleyip bunları izleyerek verimliliklerini artırabilir. İlerlemeyi net bir şekilde gösterir, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını kolayca görmenizi ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanızı sağlar.
En iyi özellikler
- Zaman içindeki ilerlemeyi izlemek ve hangi alışkanlıkların ve rutinlerin işe yaradığını belirlemek için bir dizi analiz ve rapor içerir
- Takımların hedeflerini ve ilerlemelerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlar, bu da sorumluluk ve motivasyonu artırır
- Kullanıcıların görevlerini ve yapılacaklar listelerini oluşturmalarına, düzenlemelerine ve önceliklendirmelerine olanak tanıyan esnek bir görev yönetim sistemi sağlar
- Daha verimli ve sorunsuz bir deneyim için diğer iş araçlarıyla entegre olur
Mevcut sınırlamalar
- Yapılacaklar listesi biçimi, karmaşık hedefleri olan diğer kullanıcılar için çok basit olabilir
Fiyatlandırma
- Ücretsiz uygulama olarak mevcuttur
- Uygulama içi satın alımlarla desteklenir; ömür boyu üyelik için 4,99 $ ile 79,99 $ arasında değişen aralıklar
Müşteri puanları ve yorumları
- Apple Store: 4,8 üzerinden 5 (194+ yorum)
17. 15five
En iyi performans yönetimi yazılımları
15Five, çalışanların hedeflerini uyumlu hale getirerek, ilerlemeyi izleyerek ve düzenli geri bildirim sağlayarak takımların verimliliğini artırmasına yardımcı olan bir performans yönetimi platformudur.
Ayrıca, uygulama iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olarak, kaynakların nasıl tahsis edileceği ve performansın nasıl optimize edileceği konusunda veriye dayalı kararlar alınmasını sağlar.
En iyi özellikler
- Yöneticilerin takımlarının performansını anlamalarına, iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemelerine yardımcı olacak bir dizi analiz ve raporlama aracı sağlar
- Çalışanların ilerlemelerini ve hedeflerini paylaşmalarını sağlayan haftalık kontrol süreci
Mevcut sınırlamalar
- Yazılım genellikle kullanımı kolay olsa da, ayarlanabilecek farklı geri bildirim türleri ve hedefler konusunda bazı karışıklıklar olabilir
Fiyatlandırma
- Engage: Kullanıcı başına aylık 4 dolar, yıllık faturalandırılır
- Perform: Kullanıcı başına aylık 8 dolar, yıllık faturalandırılır
- Focus: Kullanıcı başına aylık 8 dolar, yıllık faturalandırılır
- Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 14 $, yıllık faturalandırılır
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6 üzerinden 5 (1.736+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (870+ yorum)
18. Hootsuite
En iyi sosyal planlama yazılımı
Hootsuite, takımların sosyal medya varlıklarını kolaylaştırmalarına ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim platformudur.
Bu uygulamayı kullanarak, birden fazla sosyal medya hesabını yönetmek için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği artırabilirsiniz. Tek bir merkezi konumdan, gönderileri önceden planlayıp yayınlayın, bahsetmeleri ve mesajları izleyin, sosyal medya analizlerini takip edin ve takım üyeleriyle işbirliği yapın.
En iyi özellikler
- Birden fazla sosyal kanaldan gelen mesajları yönetin
- Faaliyetleri izleyin ve pazar trendleri ve rakipler hakkında bilgi sahibi olun
- Organik içeriği tanıtın ve ücretli reklamları yönetin
- Tüm sosyal ağlarda sonuçları analiz edin ve ölçün
Mevcut sınırlamalar
- Pahalı fiyatlandırma modeli
Fiyatlandırma
- Profesyonel: Aylık 99 dolar
- Takım: Aylık 249 $ (üç kullanıcı)
- İş: Aylık 739 $ (beş kullanıcı)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 5 üzerinden 1 (3.786+ yorum)
- Capterra: 4. 5 üzerinden 4 (3.371+ yorum)
Hootsuite alternatiflerini inceleyin!
19. Evernote
En iyi not alma uygulamaları
Evernote, bilgileri depolamak ve düzenlemek için merkezi bir konum sağlayarak takımların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir not alma ve düzenleme uygulamasıdır.
Metin, resim, ses kaydı ve daha fazlasını içeren notlar oluşturun ve bu notları defterler halinde düzenleyin. Ayrıca, notları aramak ve düzenlemek için bir dizi araç sunarak, ihtiyacınız olduğunda gerekli bilgileri kolayca bulmanızı sağlar.
En iyi özellikler
- Notlarınızı senkronize edin ve düzenleyin
- Notlarınızda yapılacaklar listesi oluşturun ve bunları görevlere dönüştürün
- Belge tarayıcıyı kullanarak önemli belgelerinizi yanınızda taşıyın ve notlarınıza kaydedin
- Makaleleri, web sayfalarını ve ekran görüntülerini doğrudan uygulamaya kaydedin
Mevcut sınırlamalar
- Sınırlı sayıda dosya türünü destekler
- Diğer Evernote alternatiflerine kıyasla verimlilik özellikleri eksiktir
Fiyatlandırma
- Profesyonel: Aylık 10,99 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 5 üzerinden 4 (1978+ yorum)
- Capterra: 4. 5 üzerinden 4 (7.735+ yorum)
20. Zoom
En iyi web konferans yazılımları
Zoom, uzaktaki takımların verimliliğini artırmaya yardımcı olan ve her yerden kolayca sesli ve görüntülü görüşmeler yapmalarını sağlayan bir video konferans ve işbirliği platformudur.
Ayrıca, bu uygulama ekran paylaşımı, kayıt ve açıklama için çeşitli araçlar sunarak takımların belgeler, sunumlar ve diğer materyaller üzerinde kolayca sunum yapmasını ve işbirliği yapmasını sağlar.
En iyi özellikler
- Toplantılar sırasında ekran paylaşımını etkinleştirerek, katılımcıların sunumunuzu kolayca görebilmesini sağlayın
- Dil engellerini ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için çevrilmiş altyazılar
- Zoom entegrasyonlarıyla sistemlerinizi birleştirin
- Zoom Sohbet kenar çubuğu araçlarıyla iletişimi kolaylaştırın ve düzenleyin
Mevcut sınırlamalar
- Ücretsiz plan, toplantı başına süreyi sınırlar
Fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına yıllık 149,90 $
- İş: Kullanıcı başına yıllık 199,90 $
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5 üzerinden 5 (52.532+ yorum)
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (13.455+ yorum)
Zoom alternatiflerini inceleyin!
21. Süper insan
En iyi e-posta optimizasyon yazılımı
Superhuman, e- postaları planlama ve izleme araçları sağlayarak takımların verimliliğini artırmasına yardımcı olan bir verimlilik ve e-posta yönetim aracıdır.
Platform, e-postaları yönetmek için daha hızlı ve daha verimli bir yol sunarak, büyük hacimli e-postaları sıralamak ve ihtiyacınız olan bilgileri bulmak için gereken zamanı ve çabayı azaltır.
Ayrıca, kullanıcıların önemli görevleri ve takip öğelerini takip etmelerine yardımcı olarak, son teslim tarihlerini kaçırma veya görevleri unutma riskini azaltır.
En iyi özellikler
- E-posta yönetimini hızlandırmak için klavye kısayolları
- Gelen kutularını bölerek aynı anda tek bir e-posta hesabına odaklanın
- Planlanmış takipler, kullanıcıların yanıtları takip etmesini sağlar
Mevcut sınırlamalar
- Genel arama fonksiyonu yoktur; kullanıcılar mesajları görmek için e-posta hesapları arasında geçiş yapmak zorundadır
Fiyatlandırma
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 30-45 dolar
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 5 üzerinden 4 (61+ yorum)
- Capterra: 4,9 üzerinden 5 (15+ yorum)
22. Todoist
En iyi basit yapılacaklar listesi uygulaması
Todoist, kullanıcıların görevleri ve projeleri düzenlemek ve izlemek için merkezi bir konum sağlayarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir görev yönetimi ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Ayrıca, birden fazla listeyi ve yapılacak öğeleri takip etmek için gereken zaman ve çabayı azaltmaya yardımcı olur.
Ayrıca, işbirliği ve görev delegasyonu için araçlar, takımların birlikte çalışmasını, işleri önceliklendirmesini ve görevlerin zamanında ve yüksek standartlarda tamamlanmasını kolaylaştırır.
En iyi özellikler
- Hızlı ekleme özelliği, görevleri anında yakalayıp düzenlemenizi sağlar
- Tekrarlanan son teslim tarihleri, önemli son teslim tarihlerini hatırlamanıza ve daha iyi iş alışkanlıkları geliştirmenize yardımcı olur
- Görevlerinizi ve projelerinizi bölümler ve alt görevler halinde düzenleyin
- Hangi görevlerin önemli ve/veya acil olduğunu not etmek için öncelik seviyeleri ekleyin
Mevcut sınırlamalar
- Arayüzü basit ve kullanımı kolay olsa da, bazen biraz sınırlı hissedilebilir
Fiyatlandırma
- Ücretsiz: Beş adede kadar aktif proje
- Pro: Aylık 4 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 6 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 5 üzerinden 4 (743+)
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (2.081+ yorum)
Todoist alternatiflerini inceleyin!
23. OpenPhone
En iyi iş telefonu yazılımı
OpenPhone, işletmelerin ve takımların iletişimi kolaylaştırmasına yardımcı olan bir iş iletişimi aracıdır.
Platform, takımların tüm profesyonel iletişimleri için kullanabilecekleri sanal bir iş telefon numarası sağlar ve böylece birden fazla telefon numarasını ve cihazı yönetmek için gereken zaman ve çabayı azaltır.
En iyi özellikler
- Yeni bir telefon sistemine ihtiyaç duymadan sanal telefon numaraları alın
- Her iş telefonu numarası için özel sesli mesaj selamlamaları oluşturun
- Sanal telefon numaralarından metin mesajları gönderin ve alın
- Zapier ile entegre ederek 4.000'den fazla başka uygulamaya erişin
Mevcut sınırlamalar
- Bazı kullanıcılar düşük çağrı kalitesi yaşadı
Fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8 üzerinden 5 (1.274+ yorum)
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (46+ yorum)
24. Userguiding
En iyi oryantasyon yazılımı
UserGuiding, kullanıcıları eğitmek ve eğitmek için basit ve verimli bir yol sağlayarak, yüz yüze eğitim veya yazılı dokümantasyon sağlamak için gereken zaman ve çabayı azaltarak takımların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir kullanıcı entegrasyon ve ürün benimseme platformudur.
Ayrıca, UserGuiding'in uygulama içi ürün turları ve etkileşimli kılavuzları, kullanıcıların yeni ürünleri ve özellikleri hızlı ve etkili bir şekilde benimsemelerine yardımcı olarak sorunları çözmek ve soruları yanıtlamak için gereken zaman ve çabayı azaltır.
En iyi özellikler
- Etkili ürün tanıtımları oluşturmanıza yardımcı olacak ayrıntılı analizler
- Segmentasyon özelliği ile kişiselleştirilmiş onboarding deneyimleri oluşturun
- Net Promoter Anketleri (NPS) ile önemli kullanıcı bilgilerini yakalayın
Mevcut sınırlamalar
- Bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik
Fiyatlandırma
- Temel: Aylık 69 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Profesyonel: Aylık 299 $, yıllık faturalandırılır
- Kurumsal: Aylık 499 $+, yıllık faturalandırılır
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7 üzerinden 5 (112+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (51+ yorum)
25. Canva
En iyi grafik tasarım yazılımları
Canva, takımların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir grafik tasarım aracıdır. Sunumlar, sosyal medya gönderileri, broşürler ve daha fazlasını içeren çeşitli görsel içerikler oluşturmak için kullanımı kolay bir platform sunarak, özel tasarım becerilerine veya birden fazla tasarım aracının kullanımına olan ihtiyacı azaltır.
Uygulama ayrıca, tasarımların görsel olarak tutarlı olmasını ve marka yönergelerine uygun olmasını sağlayarak hata ve yeniden çalışma riskini azaltan şablonlar ve tasarım öğeleri de sunar.
En iyi özellikler
- PDF'leri kolayca düzenleyin ve çevrimiçi tasarımlara dönüştürün
- Sürükle ve bırak düzenleyici, tüm kullanıcıların tasarımları oluşturmasını ve düzenlemesini kolaylaştırır
- Şablonlar, görseller ve diğer kaynaklardan oluşan bir kitaplıktan seçim yapın
- Tasarımları indirin ve bir bağlantı aracılığıyla istediğiniz kişiyle paylaşın
Mevcut sınırlamalar
- Gelişmiş özellikler ve varlıklar yalnızca ücretli abonelikle kullanılabilir
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Bir kişi için aylık 12,99 $
- Takımlar: İlk beş kişi için aylık 14,99 $
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7 üzerinden 5 (3.844+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (10.973+ yorum)
Canva alternatiflerini inceleyin!
Verimlilik Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Uzun vadede size uygun bir araç bulmak için tam olarak hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek önemlidir. ☝️
Bu araçları incelerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç temel kriter şunlardır:
✅ Fonksiyonel ve kullanımı kolay
Kullanımı kolay mı ve teknik beceriye ihtiyaç duymadan nasıl kullanacağınızı anlayabilir misiniz?
Bir araç, size sağladığı değerden daha fazla zaman, enerji ve hatta para gerektiriyorsa, o zaman kullanmamalısınız.
Seçtiğiniz araçlar sezgisel ve gezinmesi kolay olmalıdır. En önemlisi, işlevsel olmaları gerekir. Bu araçlar, boşlukları doldurmanıza, iş akışlarını birbirine bağlamanıza ve günlük işlerinizi basitleştirmenize yardımcı olarak hayatınıza değer katmalıdır.
✅ Esnek ve ölçeklenebilir
Herkesin kendine özgü iş akışı ve öğrenme tercihleri vardır. Seçtiğiniz verimlilik araçları, en iyi şekilde çalışabilmeniz için iş tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak esneklik sunmalıdır.
Dahası, iyi bir eşleşme mevcut ihtiyaçlarınızla uyumlu olmalı ve rolünüzde ilerledikçe değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır.
✅ Güvenli, güvenilir ve erişilebilir
İşlerinizi kolayca ve istediğiniz zaman kaydedebilir, düzenleyebilir ve erişebilir misiniz? Ve bunlar güvenli mi? Dosyalarınız, konuşmalarınız ve kişisel verileriniz korunuyor mu?
Hedefiniz verimliliğinizi artırmaksa, araçlarınızın güvenilir ve erişilebilir olması ve en önemlisi güvenli olması ve gizliliğinizi koruması gerekir.
✅ İşbirliğini geliştirir
İster tek başınıza ister uzaktaki takımlar ve müşterilerle çalışıyor olun, gerçek zamanlı olarak kolayca iletişim kurmanızı ve işbirliği yapmanızı sağlayan verimlilik uygulamaları iş verimliliğinizi artırmanın anahtarıdır.
Geri bildirim döngüsünü hızlandırmak, sorunları daha hızlı çözmek ve hemen açıklığa kavuşturmak için, ileri geri konuşmalara harcanan zamanı azaltan yerleşik iletişim ve işbirliği özelliklerine sahip araçları seçin.
Verimlilik Uygulamalarıyla Ş Akışınızı Optimize Edin
İster ofiste ister evden çalışıyor olun, doğru araçlar ve verimlilik ipuçları düzenli ve motive olmanıza ve daha fazla iş yapmanıza yardımcı olabilir.
Neyse ki, ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olacak birçok seçenek var. Her şey, zaman ayırıp hangi araçların özel ihtiyaçlarınıza, iş akışınıza, öğrenme tarzınıza ve hedeflerinize en uygun olduğunu araştırıp değerlendirmeye bağlıdır.
Bazı verimlilik araçları odaklanmanıza yardımcı olurken, bazıları hedeflerinize ulaşmanızı sağlar ve diğerleri iş akışınızı kolaylaştırır. ClickUp ile hepsini yapabilirsiniz. 😉
Yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve güçlü entegrasyonlarla ClickUp, işinizi kendi tarzınızda yapmanızı ve iş akışınızı yönetmenizi sağlar.
İçinizdeki verimlilik gurusu ortaya çıkma zamanı. ClickUp ile tüm projelerinizi ve işlerinizi tek bir yerde toplayın. 👌