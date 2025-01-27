En İyi 10+ Clockify Alternatifi ve Rakip 2025

Zaman yönetimi üzerinde çalışmaya başlamak için her zaman doğru zamandır. Peki verimliliği nasıl ölçersiniz? Takım performansını, projelerde harcanan zamanı mı yoksa gerçek çalışma süresini mi ölçersiniz?
Birçok kuruluş için, çevrimiçi zaman takibi yazılımı burada vazgeçilmez hale gelir ve en popüler araçlardan biri Clockify'dır. Ancak, herkes bu aracın hayranı değildir ve birçok kişi dikkate alınabilecek Clockify alternatifleri nelerdir diye sorar
Neyse ki, Clockify'a alternatifleri gösteren en iyi listeye ulaştınız. 2023 ve sonrasında bilmeniz gereken temel zaman takibi araçlarını analiz ediyor ve inceliyoruz.
Ancak 10'dan fazla en iyi Clockify alternatifine geçmeden önce, Clockify'a ve bazılarının neden bir değişiklik düşündüğüne daha yakından bakalım.
Clockify nedir?
Clockify, çalışma saatleri, zaman çizelgesindeki haftalık etkinlikler veya paylaşılan bir cihazdan giriş yapma gibi çeşitli projelerde gerçekleştirilen işleri takip etmenizi sağlayan bir zaman takibi uygulamasıdır.
Bu çevrimiçi zaman takibi aracı, uygulama içindeki kullanıcı sayısında sınırlama yoktur ve sağlam bir sonsuza kadar ücretsiz plan sunar. Clockify, çeşitli projelerde kullanılan zamanın ayrıntılı raporlarını sunar, böylece herkes kimin neyi ne kadar süreyle yaptığını tam olarak bilir.
Artıları
- Güçlü bir ücretsiz planı vardır
- İzni olan herkes ayrıntılı raporları görüntüleyebilir ve faturaları doğrudan ek dosya olarak ekleyebilir
- Uygulaması, kullanımı ve verimliliğin izlenmesi kolay
Eksileri
- Bazı kullanıcılar, yazılımın sık sık "donduğunu" bildiriyor
- Sınırlı destek mevcuttur
- Ücretsiz planda özellikler sınırlı olabilir
Fiyat
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
Puanlar ve yorumlar
En İyi 10+ Clockify Alternatifi
1. ClickUp
ClickUp, bir sürü dinamik özelliğe sahip bir proje zaman takibi aracıdır ve piyasadaki en iyi Clockify alternatiflerinden biridir. Başlangıç olarak, ClickUp, kullanıcıların herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden, müdahaleci olmayan bir açılır pencere veya Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla zamanı takip etmelerine olanak tanır.
En doğru zaman kaydı için, hareket halindeyken zamanı kaydedebilir veya herhangi bir cihazdan zamanlayıcıları başlatıp durdurabilirsiniz. Zaman takibi aracını kolayca küçültüp genişleterek daha fazla ayrıntı alabilir, bir görev veya alt göreve atayabilir veya ClickUp'ta belirli kullanıcılara atayabilirsiniz.
En iyisi, daha önce kullanmış olabileceğiniz diğer uygulamalardaki tüm zaman çizelgelerinizi ClickUp ile senkronize edebilirsiniz. Bu, geçmişteki veya şimdiki herhangi bir projeye harcadığınız tüm zamanı tablo haline getirmenizi kolaylaştırır, böylece hesaplama yaparken hiçbir şeyi gözden kaçırmazsınız.
ClickUp'ın uzun entegrasyon listesi, mevcut sistemlerinizle senkronize edilebilen bir verimlilik aracına sahip olduğunuz anlamına gelir , böylece sistemler arasında aktarım yaparken zaman kaybetmezsiniz. Ek olarak, ClickUp'ın özelleştirme özelliği, kullanıcıların tahmini süreyi, zaman çizelgelerini ve zaman raporlamasını ölçmek için ayrıntılı zaman takibi raporları oluşturmasına olanak tanır.
ClickUp Zaman Takibi özellikleri
- Notlar ve Etiketler: ClickUp'ta izlenen zamanı kategorilere ayırın, etiketleyin ve notlar ekleyin
- Sıralama ve Filtreleme: İzlenen zamanı tarihe, duruma, etiketlere ve atanan kişilere göre düzenleyin
- Rollup: Görevler veya alt görevler için harcanan toplam süreyi birleştirin
- Faturalandırılabilir: Zaman takibi günlüklerini gider takibi için faturalandırılabilir dakikalar olarak belirleyin
- Özel raporlar oluşturun: Ayrıntılı raporlar veya zaman çizelgeleri oluşturun ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
- ClickUp Zaman Takibi Chrome uzantısı: Masaüstü veya mobil cihazlarda zaman takibi yapın veya bir web tarayıcısı üzerinden zamanı herhangi bir görev veya alt görevle ilişkilendirin
- Zaman bloklama şablonları ve zaman çizelgesi şablonları
Fiyat
- Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Ayrıntılar için iletişime geçin
Puanlar ve yorumlar
2. TMetric
Clockify alternatifleri listemize giren bir başka zaman takibi aracı da TMetric. Bu güçlü sistem, hiçbir ücret ödemeden ihtiyacınız olan tüm zaman takibi fonksiyonlarını gerçekleştirmenize olanak tanır. Aşağıdakileri içeren verileri izleyebilirsiniz:
- Faturalandırılan süre
- Çeşitli projelerde harcanan zaman ( Freelancerlar için harika bir özellik!)
- Ücretli izin
- Takım yönetimi istatistikleri
Yönettiğiniz kuruluş içinde zamanın nasıl harcandığını 10.000 fit yükseklikten görmek istiyorsanız, bunu TMetric kadar iyi yapan çok az ürün vardır.
Fiyat
- Ücretsiz: Aylık 0 $
- Profesyonel: Aylık 5 $
- İş: Aylık 7 $
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3. Harvest
Harvest zaman takibi uygulamasını kullanan çalışanlar, tüm haftalık işlerini tek seferde girebilir veya işlerini yaparken zamanı takip edebilirler. Onlar için en kolay olan ve yapmaya çalıştıkları şeye göre en mantıklı olanı, hedeflemeleri gereken şeydir.
Bunun yanı sıra, Harvest aşağıdakiler de dahil olmak üzere bilmeniz gereken bazı diğer özellikler sunar:
- Forecast: İşverenlerin çalışanlarının tüm haftasını önceden planlamasına olanak tanıyan bir kardeş uygulama
- Zaman çizelgesini göndermek için otomatik hatırlatıcılar
- Quickbooks, Google Takvim ve Slack gibi diğer araçlarla kolayca entegre edin
Fiyat
- Ücretsiz
- Pro: Aylık koltuk başına 12 $
Derecelendirme ve yorumlar
Harvest alternatiflerini inceleyin!
4. Apploye
Apploye, çalışan izleme özellikleri sunan bir zaman takibi yazılımıdır. Sınırlı zamanınızı en iyi şekilde kullanmanızı, devam eden görevleri takip etmenizi, müşterilere fatura oluşturmanızı ve çalışanların faturalandırılabilir saatlerini hesaplamanızı sağlayan geniş bir özellik yelpazesi sunar. Ayrıca, canlı yayın, anlık ekran görüntüleri, Pomodoro zamanlayıcı vb. gibi benzersiz özellikler de sunar.
Apploye'nin en dikkat çekici özellikleri şunlardır:
- Uzaktan çalışan izleme özellikleri: Ekran görüntüleri, uygulama kullanımı ve URL izleme.
- Raporlama ve Gösterge Paneli: Performansa dayalı karşılaştırma, Etkinlik ve verimli zaman raporları, raporları dışa aktarma.
- Proje ve Görev yönetimi: Görev bazlı zaman kaydı, projeler altında çok sayıda görev oluşturma, proje bütçeleri, kişi ve izin ekleme.
Fiyat
- Solo: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6 dolar
- Elite: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
Puanlar ve Yorumlar
5. nTask
Clockify alternatifleri listesinde popüler bir seçim nTask'tır. Bu zaman takibi aracı, proje yönetimi yazılımı entegrasyonu sayesinde de en etkileyici seçeneklerden biridir. Diğer zaman takipçileriyle elde edemeyeceğiniz özellikler sunar ve hepsini makul bir fiyata alırsınız.
Planınız için ne kadar çok ödeme yaparsanız, o kadar çok özellik kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bazı kişiler ücretsiz planı mümkün olduğunca uzun süre kullanmaktan tamamen memnunlar.
Bazı ücretli planların nTask mobil uygulaması, şirketiniz için en basit zaman çizelgeleri ve 100'den fazla farklı zaman ve gider izleme uygulamasından üçüncü taraf entegrasyonları gibi özellikler sunduğunu not etmek önemlidir.
Fiyat
- Temel Plan: Ücretsiz
- Premium Plan: Kullanıcı başına aylık 3 $
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Enterprise Planı: Fiyatlandırma duruma göre belirlenir
Puanlar ve yorumlar
6. Everhour
Uzaktan çalışma hareketi burada ve çevrimiçi zaman takibi özelliklerine dayanan en iyi Clockify alternatiflerinden biri Everhour. Genellikle, zaman takibi yazılımı en iyi şekilde uzaktaki takımlar için kullanılır, böylece dünyanın neresinden çalışırlarsa çalışsınlar saatlerini etkili bir şekilde kaydedebilirler.
Bazı kullanıcıların Everhour seçeneği hakkında beğenmedikleri bir şey, Android için mobil uygulamalarının olmamasıdır. Ayrıca, şu anda çevrimdışı zaman takibi yapılmasına izin vermiyorlar.
Bu, izleme çevrimdışı olarak yapılıyorsa, bazı izlemelerin Excel elektronik tabloları aracılığıyla yapılması gerekebileceği anlamına gelir. Yine de, bazı diğer oldukça etkileyici özellikler de vardır.
- Proje bütçesi izleme
- Yöneticiler, çalışanların zaman çizelgelerini kilitleyebilir (çalışanlar çıkış saatini unutursa kullanışlıdır)
- Kaynakları ihtiyaç duyulan yere kolayca planlayın
Fiyat
- Takım planı: Kullanıcı başına aylık 8,50 $ (5 kullanıcıdan başlayan)
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7. Toggl
Başka bir zaman takibi aracı olan Toggl, listemizdeki en popüler Clockify alternatiflerinden biridir. Gerçek zamanlı verimlilik izleme, kaynak yönetimi ve faturalandırılabilir saatlerin takibi için çok önemlidir ve Toggl tam da bunu yapar.
Kaynak yönetimi özellikleri, yöneticilerin çalışanlarının ne üzerinde çalıştığını, işlerinin çok az mı yoksa çok mu olduğunu bilmelerini sağlar. Toggl gibi zaman takibi yazılımları, takım liderlerinin çalışanlarını kontrol etmelerine ve özellikle uzaktaki takımlar için iş yüklerinin gerçekten yönetilebilir olduğundan emin olmalarına olanak tanır.
Tüm takımı sorumlu tutmanın ve çalışanların performansına ilişkin daha iyi içgörüler elde etmenin en iyi yoludur. Toggl kullanıcıları için en önemli özelliklerden biri, zaman çizelgesi yönetiminden daha verimli çalışan boşta kalma süresini belirleme özelliğidir.
Bu zaman takibi aracı, takım liderlerine kullanıcıların şu anda ne kadar boşta oldukları ve bilgisayarlarını kullanmadıkları hakkında bilgi verir. Ardından, toplam faturalandırılabilir saatlere karşı bilgisayar kullanımı ile boşta kalma sürelerini karşılaştırarak zamanı takip edebilir. Bu, iç takımlar için biraz müdahaleci olabilir, ancak doğru zaman takibinin daha önemli olduğu dış kaynaklı yardımlar için ideal olabilir.
Fiyat
- Ücretsiz: 5 kullanıcıya kadar
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur
Puanlar ve yorumlar
8. TSheets (Intuit Quickbooks)
Artık Intuit Quickbooks'un bir parçası olan TSheets, entegre verilerinizi Clockify'dan taşıyabilmenizi sağladığı için zaman takibi için en popüler Clockify alternatiflerinden biridir. Anahtar özellikleri, çalışma saatlerini takip etmek için manuel zaman girdilerini önlemeyi kolaylaştırır, böylece Clockify'dan kolayca geçiş yapabilirsiniz.
GPS izleme ve coğrafi sınırlama, TSheets'in iki zaman takibi özelliğidir ve çalışanların ofiste çalışırken geçirdikleri zamanı izler, bu da ofise gelen uzaktan çalışan takımlar için de kullanışlıdır.
Yöneticiler, çalışanların verimliliğini izler ve yalnızca belirli coğrafi sınırlar (gerçek ofis) içinde kaydedilen verileri kabul eder. Bu, çalışanların ofiste veya belirli çalışma saatlerinde olmaları istendiğinde bilinmeyen konumlarda zamanlarının izlenmesini önler.
Ayrıca, fazla mesaiyi yönetmek ve çalışan verimliliği hakkında daha iyi içgörüler elde etmek için ayrıntılı bir rapor almak çok daha kolaydır.
Fiyat
- ProAdvisor: Ücretsiz (1 hesap)
- Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $ (aylık 20 $ temel ücret artı)
- Elite: Kullanıcı başına aylık 10 $ (aylık 40 $ temel ücret artı)
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9. Time Doctor
Hala ihtiyacınız olan tüm işlevlere sahip bir Clockify alternatifi arıyorsanız, Time Doctor ile yanlış bir seçim yapmazsınız. Zaman takibi yaparken isteyebileceğiniz her şeye sahiptir, örneğin:
- Çalışanlar için dikkat dağıtıcı uyarılar
- Ekran görüntüleri ve etkinlik seviyesi izleme
- Çevrimiçi bordro seçenekleri
- Zaman takibi (çevrimiçi ve çevrimdışı)
Time Doctor, maaş bordrosunu basitleştirmenize ve her projeyi çok daha kolay yönetmenize yardımcı olabilir. Çalışanlarınızı yönetmek için yardıma ihtiyacınız varsa, Time Doctor ile yanlış bir seçim yapmazsınız.
Fiyat
- Temel: Kullanıcı başına yıllık 70 $
- Standart: Kullanıcı başına yıllık 100 $
- Premium: Kullanıcı başına yıllık 200 $
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10. Timely
Bu zaman takibi uygulaması Timely, ciddi ve doğru zaman takibi için ayrıntılı verimlilik raporlarını kullanan 5.000'den fazla müşteriye sahiptir. Timely, gerçek zaman takibine harcanan zamanı %75'e kadar azaltabildiği için Clockify'ın popüler alternatiflerinden biridir.
Çalışan performansını ölçme, faturalandırılabilir saatleri izleme ve diğer raporlama özellikleri, Timely'yi harika bir çevrimiçi zaman izleme aracı haline getirir. Bu uygulama ayrıca ayrıntılı raporlar aracılığıyla proje bütçelerinizi de izler.
Bu tür hesaplamalar için harcadığınız çaba ve zamanı azaltabilir ve bir sonraki işe geçebilirsiniz. Ayrıca, Timely'den çıkan raporlar, her dakikanın nasıl harcandığını görmenizi kolaylaştırır, böylece ne yaptığınızı her zaman takip edebilirsiniz.
Fiyat
- Kurulum: Aylık 20 $ (aylık 100 SMS dahil)
- Elevate: Aylık 30 $ (ayda 200 SMS dahil)
- Innovate: Aylık 35 $ (ayda 300 SMS dahil)
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11. Timecamp
Uzaktan çalışan takımlar ve serbest çalışanlar Timecamp'i denemeleri tavsiye edilir. Bu uygulama, zaman bloklamanın daha önce hiç yapılmamış şekillerde kullanılmasını sağlar. Timecamp hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler şunlardır:
- Hem web'de hem de uygulama aracılığıyla kullanabilirsiniz
- İstenirse zaman çizelgeleri otomatik olarak onaylanabilir
- Müşteriler, projelerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgi alabilirler
Fiyat
- Sonsuza kadar ücretsiz plan
- Temel: Kullanıcı başına aylık 6,30
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Enterprise: Daha fazla bilgi için iletişime geçin
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TimeCamp alternatiflerini inceleyin!
İnsanlar Clockify'dan neden uzaklaşıyor?
Clockify, bu alanda birçok kullanıcı için en üst sırayı korumuştur, ancak bazı özelliklerin eksikliği nedeniyle kullanıcılar daha iyi seçenekler aramaya başlamıştır. Clockify, güçlü bir ücretsiz plana sahiptir ve zaman takibini iyi yapar, ancak diğer alanlarda bazı eksiklikleri vardır.
Örneğin, platform bakımı ve kesintiler, işlerin devam etmesini veya önemli zamanların geri kazanılmasını gerçekten zorlaştıran hizmet kesintilerine neden olur. Küçük işletmeler ve gruplar için bu büyük bir sorun olmayabilir. Ancak, çok sayıda çalışanla çalışıyorsanız ve bir kesinti ile karşılaşırsanız veya zamanlayıcının doğru tahsis edilen süreyi göstermesi için sayfayı yenilemeniz gerekirse, bu durum zor olabilir.
Temel ihtiyaçlar için kullanışlı olsa da, birden fazla kullanıcıdan bir projeye zamanı toplayan sağlam bir işbirliği özelliği yoktur. Ayrıca, kullanıcıların görevleri veya kullanıcıları yeniden adlandırmadan birden fazla etkinlik üzerinde çalışmasına izin veren herhangi bir erişim özelliği yoktur.
Clockify, çeşitli girdilerde zamanın çakıştığını bilen her türlü zaman takibi otomasyonunda da zorluk yaşar. Bu, daha fazla manuel zaman takibi ve zaman çizelgeleri veya raporların düzenlenmesi anlamına gelir.
Kullanıcılar, haftalık zaman çizelgelerini her hafta taşımak gibi zahmetli görevleri yerine getirirken, diğerleri projeleri müşteriler yerine bölümlere ayırmakta zorluk çekiyor.
Tüm bunlar söylendiğinde, Clockify en basit haliyle, yani zaman takibi konusunda harika bir araçtır. Ancak, küçük bir işletme değilseniz veya zaman takibini görev yönetimi veya proje yönetimi yazılımına entegre etmeniz gerekiyorsa, listemizdeki alternatifler, örneğin ClickUp, en iyi seçeneğinizdir.
Verimlilik Araçlarıyla Çalışan Bir Clockify Alternatifi Seçin
Genel olarak, Clockify alternatifleri konusunda seçim yapabileceğiniz birçok seçenek bulunmaktadır. Bunların çoğu inanılmaz derecede kullanışlıdır ve Clockify uygulamasının sunabileceğinden daha fazla avantaj sağlar.
Clockify'dan sonra bir sonraki adıma geçmeye hazırsanız, sadece zamanı izlemekle kalmayıp projelerinizle de entegre olan ClickUp gibi bir aracı düşünebilirsiniz.