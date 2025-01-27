En İyi 10+ Clockify Alternatifi ve Rakip 2025

Zaman yönetimi üzerinde çalışmaya başlamak için her zaman doğru zamandır. Peki verimliliği nasıl ölçersiniz? Takım performansını, projelerde harcanan zamanı mı yoksa gerçek çalışma süresini mi ölçersiniz?

Birçok kuruluş için, çevrimiçi zaman takibi yazılımı burada vazgeçilmez hale gelir ve en popüler araçlardan biri Clockify'dır. Ancak, herkes bu aracın hayranı değildir ve birçok kişi dikkate alınabilecek Clockify alternatifleri nelerdir diye sorar

Neyse ki, Clockify'a alternatifleri gösteren en iyi listeye ulaştınız. 2023 ve sonrasında bilmeniz gereken temel zaman takibi araçlarını analiz ediyor ve inceliyoruz.

Ancak 10'dan fazla en iyi Clockify alternatifine geçmeden önce, Clockify'a ve bazılarının neden bir değişiklik düşündüğüne daha yakından bakalım.

Clockify nedir?

Clockify'da zaman takibi

Clockify, çalışma saatleri, zaman çizelgesindeki haftalık etkinlikler veya paylaşılan bir cihazdan giriş yapma gibi çeşitli projelerde gerçekleştirilen işleri takip etmenizi sağlayan bir zaman takibi uygulamasıdır.

Bu çevrimiçi zaman takibi aracı, uygulama içindeki kullanıcı sayısında sınırlama yoktur ve sağlam bir sonsuza kadar ücretsiz plan sunar. Clockify, çeşitli projelerde kullanılan zamanın ayrıntılı raporlarını sunar, böylece herkes kimin neyi ne kadar süreyle yaptığını tam olarak bilir.

Artıları

Güçlü bir ücretsiz planı vardır

İzni olan herkes ayrıntılı raporları görüntüleyebilir ve faturaları doğrudan ek dosya olarak ekleyebilir

Uygulaması, kullanımı ve verimliliğin izlenmesi kolay

Eksileri

Bazı kullanıcılar, yazılımın sık sık "donduğunu" bildiriyor

Sınırlı destek mevcuttur

Ücretsiz planda özellikler sınırlı olabilir

Fiyat

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Puanlar ve yorumlar

En İyi 10+ Clockify Alternatifi

Zamanı kolayca takip edin ve günlükleri görevlere veya alt görevlere bağlayın

ClickUp, bir sürü dinamik özelliğe sahip bir proje zaman takibi aracıdır ve piyasadaki en iyi Clockify alternatiflerinden biridir. Başlangıç olarak, ClickUp, kullanıcıların herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden, müdahaleci olmayan bir açılır pencere veya Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla zamanı takip etmelerine olanak tanır.

En doğru zaman kaydı için, hareket halindeyken zamanı kaydedebilir veya herhangi bir cihazdan zamanlayıcıları başlatıp durdurabilirsiniz. Zaman takibi aracını kolayca küçültüp genişleterek daha fazla ayrıntı alabilir, bir görev veya alt göreve atayabilir veya ClickUp'ta belirli kullanıcılara atayabilirsiniz.

ClickUp'ta faturalandırılabilir dakikaları izlemek, kaydetmek ve kullanıcılara atamak çok kolaydır

En iyisi, daha önce kullanmış olabileceğiniz diğer uygulamalardaki tüm zaman çizelgelerinizi ClickUp ile senkronize edebilirsiniz. Bu, geçmişteki veya şimdiki herhangi bir projeye harcadığınız tüm zamanı tablo haline getirmenizi kolaylaştırır, böylece hesaplama yaparken hiçbir şeyi gözden kaçırmazsınız.

ClickUp'ın uzun entegrasyon listesi, mevcut sistemlerinizle senkronize edilebilen bir verimlilik aracına sahip olduğunuz anlamına gelir , böylece sistemler arasında aktarım yaparken zaman kaybetmezsiniz. Ek olarak, ClickUp'ın özelleştirme özelliği, kullanıcıların tahmini süreyi, zaman çizelgelerini ve zaman raporlamasını ölçmek için ayrıntılı zaman takibi raporları oluşturmasına olanak tanır.

ClickUp'taki Zaman Çizelgesi, özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir

ClickUp Zaman Takibi özellikleri

Notlar ve Etiketler : ClickUp'ta izlenen zamanı kategorilere ayırın, etiketleyin ve notlar ekleyin

Sıralama ve Filtreleme : İzlenen zamanı tarihe, duruma, etiketlere ve atanan kişilere göre düzenleyin

Rollup : Görevler veya alt görevler için harcanan toplam süreyi birleştirin

Faturalandırılabilir : Zaman takibi günlüklerini gider takibi için faturalandırılabilir dakikalar olarak belirleyin

Özel raporlar oluşturun : Ayrıntılı raporlar veya zaman çizelgeleri oluşturun ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp Zaman Takibi Chrome uzantısı : Masaüstü veya mobil cihazlarda zaman takibi yapın veya bir web tarayıcısı üzerinden zamanı herhangi bir görev veya alt görevle ilişkilendirin

Zaman bloklama şablonları ve zaman çizelgesi şablonları

Fiyat

Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Ayrıntılar için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar

2. TMetric

TMetric aracılığıyla

Clockify alternatifleri listemize giren bir başka zaman takibi aracı da TMetric. Bu güçlü sistem, hiçbir ücret ödemeden ihtiyacınız olan tüm zaman takibi fonksiyonlarını gerçekleştirmenize olanak tanır. Aşağıdakileri içeren verileri izleyebilirsiniz:

Faturalandırılan süre

Çeşitli projelerde harcanan zaman ( Freelancerlar için harika bir özellik !)

Ücretli izin

Takım yönetimi istatistikleri

Yönettiğiniz kuruluş içinde zamanın nasıl harcandığını 10.000 fit yükseklikten görmek istiyorsanız, bunu TMetric kadar iyi yapan çok az ürün vardır.

Fiyat

Ücretsiz : Aylık 0 $

Profesyonel : Aylık 5 $

İş: Aylık 7 $

Puanlar ve yorumlar

3. Harvest

Harvest aracılığıyla

Harvest zaman takibi uygulamasını kullanan çalışanlar, tüm haftalık işlerini tek seferde girebilir veya işlerini yaparken zamanı takip edebilirler. Onlar için en kolay olan ve yapmaya çalıştıkları şeye göre en mantıklı olanı, hedeflemeleri gereken şeydir.

Bunun yanı sıra, Harvest aşağıdakiler de dahil olmak üzere bilmeniz gereken bazı diğer özellikler sunar:

Forecast: İşverenlerin çalışanlarının tüm haftasını önceden planlamasına olanak tanıyan bir kardeş uygulama

Zaman çizelgesini göndermek için otomatik hatırlatıcılar

Quickbooks, Google Takvim ve Slack gibi diğer araçlarla kolayca entegre edin

Fiyat

Ücretsiz

Pro: Aylık koltuk başına 12 $

Derecelendirme ve yorumlar

Harvest alternatiflerini inceleyin!

4. Apploye

Apploye aracılığıyla

Apploye, çalışan izleme özellikleri sunan bir zaman takibi yazılımıdır. Sınırlı zamanınızı en iyi şekilde kullanmanızı, devam eden görevleri takip etmenizi, müşterilere fatura oluşturmanızı ve çalışanların faturalandırılabilir saatlerini hesaplamanızı sağlayan geniş bir özellik yelpazesi sunar. Ayrıca, canlı yayın, anlık ekran görüntüleri, Pomodoro zamanlayıcı vb. gibi benzersiz özellikler de sunar.

Apploye'nin en dikkat çekici özellikleri şunlardır:

Uzaktan çalışan izleme özellikleri : Ekran görüntüleri, uygulama kullanımı ve URL izleme.

Raporlama ve Gösterge Paneli: Performansa dayalı karşılaştırma, Etkinlik ve verimli zaman raporları, raporları dışa aktarma.

Proje ve Görev yönetimi: Görev bazlı zaman kaydı , projeler altında çok sayıda görev oluşturma, proje bütçeleri, kişi ve izin ekleme.

Fiyat

Solo : Kullanıcı başına aylık 4 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 dolar

Elite: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Puanlar ve Yorumlar

5. nTask

NTask aracılığıyla

Clockify alternatifleri listesinde popüler bir seçim nTask'tır. Bu zaman takibi aracı, proje yönetimi yazılımı entegrasyonu sayesinde de en etkileyici seçeneklerden biridir. Diğer zaman takipçileriyle elde edemeyeceğiniz özellikler sunar ve hepsini makul bir fiyata alırsınız.

Planınız için ne kadar çok ödeme yaparsanız, o kadar çok özellik kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bazı kişiler ücretsiz planı mümkün olduğunca uzun süre kullanmaktan tamamen memnunlar.

Bazı ücretli planların nTask mobil uygulaması, şirketiniz için en basit zaman çizelgeleri ve 100'den fazla farklı zaman ve gider izleme uygulamasından üçüncü taraf entegrasyonları gibi özellikler sunduğunu not etmek önemlidir.

Fiyat

Temel Plan: Ücretsiz

Premium Plan: Kullanıcı başına aylık 3 $

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 8 $

Enterprise Planı: Fiyatlandırma duruma göre belirlenir

Puanlar ve yorumlar

6. Everhour

Everhour aracılığıyla

Uzaktan çalışma hareketi burada ve çevrimiçi zaman takibi özelliklerine dayanan en iyi Clockify alternatiflerinden biri Everhour. Genellikle, zaman takibi yazılımı en iyi şekilde uzaktaki takımlar için kullanılır, böylece dünyanın neresinden çalışırlarsa çalışsınlar saatlerini etkili bir şekilde kaydedebilirler.

Bazı kullanıcıların Everhour seçeneği hakkında beğenmedikleri bir şey, Android için mobil uygulamalarının olmamasıdır. Ayrıca, şu anda çevrimdışı zaman takibi yapılmasına izin vermiyorlar.

Bu, izleme çevrimdışı olarak yapılıyorsa, bazı izlemelerin Excel elektronik tabloları aracılığıyla yapılması gerekebileceği anlamına gelir. Yine de, bazı diğer oldukça etkileyici özellikler de vardır.

Proje bütçesi izleme

Yöneticiler, çalışanların zaman çizelgelerini kilitleyebilir (çalışanlar çıkış saatini unutursa kullanışlıdır)

Kaynakları ihtiyaç duyulan yere kolayca planlayın

Fiyat

Takım planı: Kullanıcı başına aylık 8,50 $ (5 kullanıcıdan başlayan)

Puanlar ve yorumlar

7. Toggl

Toggl aracılığıyla

Başka bir zaman takibi aracı olan Toggl, listemizdeki en popüler Clockify alternatiflerinden biridir. Gerçek zamanlı verimlilik izleme, kaynak yönetimi ve faturalandırılabilir saatlerin takibi için çok önemlidir ve Toggl tam da bunu yapar.

Kaynak yönetimi özellikleri, yöneticilerin çalışanlarının ne üzerinde çalıştığını, işlerinin çok az mı yoksa çok mu olduğunu bilmelerini sağlar. Toggl gibi zaman takibi yazılımları, takım liderlerinin çalışanlarını kontrol etmelerine ve özellikle uzaktaki takımlar için iş yüklerinin gerçekten yönetilebilir olduğundan emin olmalarına olanak tanır.

Tüm takımı sorumlu tutmanın ve çalışanların performansına ilişkin daha iyi içgörüler elde etmenin en iyi yoludur. Toggl kullanıcıları için en önemli özelliklerden biri, zaman çizelgesi yönetiminden daha verimli çalışan boşta kalma süresini belirleme özelliğidir.

Bu zaman takibi aracı, takım liderlerine kullanıcıların şu anda ne kadar boşta oldukları ve bilgisayarlarını kullanmadıkları hakkında bilgi verir. Ardından, toplam faturalandırılabilir saatlere karşı bilgisayar kullanımı ile boşta kalma sürelerini karşılaştırarak zamanı takip edebilir. Bu, iç takımlar için biraz müdahaleci olabilir, ancak doğru zaman takibinin daha önemli olduğu dış kaynaklı yardımlar için ideal olabilir.

Fiyat

Ücretsiz : 5 kullanıcıya kadar

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur

Puanlar ve yorumlar

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

Quickbooks aracılığıyla

Artık Intuit Quickbooks'un bir parçası olan TSheets, entegre verilerinizi Clockify'dan taşıyabilmenizi sağladığı için zaman takibi için en popüler Clockify alternatiflerinden biridir. Anahtar özellikleri, çalışma saatlerini takip etmek için manuel zaman girdilerini önlemeyi kolaylaştırır, böylece Clockify'dan kolayca geçiş yapabilirsiniz.

GPS izleme ve coğrafi sınırlama, TSheets'in iki zaman takibi özelliğidir ve çalışanların ofiste çalışırken geçirdikleri zamanı izler, bu da ofise gelen uzaktan çalışan takımlar için de kullanışlıdır.

Yöneticiler, çalışanların verimliliğini izler ve yalnızca belirli coğrafi sınırlar (gerçek ofis) içinde kaydedilen verileri kabul eder. Bu, çalışanların ofiste veya belirli çalışma saatlerinde olmaları istendiğinde bilinmeyen konumlarda zamanlarının izlenmesini önler.

Ayrıca, fazla mesaiyi yönetmek ve çalışan verimliliği hakkında daha iyi içgörüler elde etmek için ayrıntılı bir rapor almak çok daha kolaydır.

Fiyat

ProAdvisor : Ücretsiz (1 hesap)

Premium : Kullanıcı başına aylık 8 $ (aylık 20 $ temel ücret artı)

Elite: Kullanıcı başına aylık 10 $ (aylık 40 $ temel ücret artı)

Puanlar ve yorumlar

9. Time Doctor

Time Doctor aracılığıyla

Hala ihtiyacınız olan tüm işlevlere sahip bir Clockify alternatifi arıyorsanız, Time Doctor ile yanlış bir seçim yapmazsınız. Zaman takibi yaparken isteyebileceğiniz her şeye sahiptir, örneğin:

Çalışanlar için dikkat dağıtıcı uyarılar

Ekran görüntüleri ve etkinlik seviyesi izleme

Çevrimiçi bordro seçenekleri

Zaman takibi (çevrimiçi ve çevrimdışı)

Time Doctor, maaş bordrosunu basitleştirmenize ve her projeyi çok daha kolay yönetmenize yardımcı olabilir. Çalışanlarınızı yönetmek için yardıma ihtiyacınız varsa, Time Doctor ile yanlış bir seçim yapmazsınız.

Fiyat

Temel : Kullanıcı başına yıllık 70 $

Standart : Kullanıcı başına yıllık 100 $

Premium: Kullanıcı başına yıllık 200 $

Puanlar ve yorumlar

10. Timely

Timely aracılığıyla

Bu zaman takibi uygulaması Timely, ciddi ve doğru zaman takibi için ayrıntılı verimlilik raporlarını kullanan 5.000'den fazla müşteriye sahiptir. Timely, gerçek zaman takibine harcanan zamanı %75'e kadar azaltabildiği için Clockify'ın popüler alternatiflerinden biridir.

Çalışan performansını ölçme, faturalandırılabilir saatleri izleme ve diğer raporlama özellikleri, Timely'yi harika bir çevrimiçi zaman izleme aracı haline getirir. Bu uygulama ayrıca ayrıntılı raporlar aracılığıyla proje bütçelerinizi de izler.

Bu tür hesaplamalar için harcadığınız çaba ve zamanı azaltabilir ve bir sonraki işe geçebilirsiniz. Ayrıca, Timely'den çıkan raporlar, her dakikanın nasıl harcandığını görmenizi kolaylaştırır, böylece ne yaptığınızı her zaman takip edebilirsiniz.

Fiyat

Kurulum : Aylık 20 $ (aylık 100 SMS dahil)

Elevate : Aylık 30 $ (ayda 200 SMS dahil)

Innovate: Aylık 35 $ (ayda 300 SMS dahil)

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11. Timecamp

Timecamp aracılığıyla

Uzaktan çalışan takımlar ve serbest çalışanlar Timecamp'i denemeleri tavsiye edilir. Bu uygulama, zaman bloklamanın daha önce hiç yapılmamış şekillerde kullanılmasını sağlar. Timecamp hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler şunlardır:

Hem web'de hem de uygulama aracılığıyla kullanabilirsiniz

İstenirse zaman çizelgeleri otomatik olarak onaylanabilir

Müşteriler, projelerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgi alabilirler

Fiyat

Sonsuza kadar ücretsiz plan

Temel : Kullanıcı başına aylık 6,30

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Daha fazla bilgi için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar

TimeCamp alternatiflerini inceleyin!

İnsanlar Clockify'dan neden uzaklaşıyor?

Clockify, bu alanda birçok kullanıcı için en üst sırayı korumuştur, ancak bazı özelliklerin eksikliği nedeniyle kullanıcılar daha iyi seçenekler aramaya başlamıştır. Clockify, güçlü bir ücretsiz plana sahiptir ve zaman takibini iyi yapar, ancak diğer alanlarda bazı eksiklikleri vardır.

Örneğin, platform bakımı ve kesintiler, işlerin devam etmesini veya önemli zamanların geri kazanılmasını gerçekten zorlaştıran hizmet kesintilerine neden olur. Küçük işletmeler ve gruplar için bu büyük bir sorun olmayabilir. Ancak, çok sayıda çalışanla çalışıyorsanız ve bir kesinti ile karşılaşırsanız veya zamanlayıcının doğru tahsis edilen süreyi göstermesi için sayfayı yenilemeniz gerekirse, bu durum zor olabilir.

Temel ihtiyaçlar için kullanışlı olsa da, birden fazla kullanıcıdan bir projeye zamanı toplayan sağlam bir işbirliği özelliği yoktur. Ayrıca, kullanıcıların görevleri veya kullanıcıları yeniden adlandırmadan birden fazla etkinlik üzerinde çalışmasına izin veren herhangi bir erişim özelliği yoktur.

Clockify raporları ayrıntılıdır, ancak beklenenden daha fazla manuel iş gerektirebilir

Clockify, çeşitli girdilerde zamanın çakıştığını bilen her türlü zaman takibi otomasyonunda da zorluk yaşar. Bu, daha fazla manuel zaman takibi ve zaman çizelgeleri veya raporların düzenlenmesi anlamına gelir.

Kullanıcılar, haftalık zaman çizelgelerini her hafta taşımak gibi zahmetli görevleri yerine getirirken, diğerleri projeleri müşteriler yerine bölümlere ayırmakta zorluk çekiyor.

Tüm bunlar söylendiğinde, Clockify en basit haliyle, yani zaman takibi konusunda harika bir araçtır. Ancak, küçük bir işletme değilseniz veya zaman takibini görev yönetimi veya proje yönetimi yazılımına entegre etmeniz gerekiyorsa, listemizdeki alternatifler, örneğin ClickUp, en iyi seçeneğinizdir.

Genel olarak, Clockify alternatifleri konusunda seçim yapabileceğiniz birçok seçenek bulunmaktadır. Bunların çoğu inanılmaz derecede kullanışlıdır ve Clockify uygulamasının sunabileceğinden daha fazla avantaj sağlar.

Clockify'dan sonra bir sonraki adıma geçmeye hazırsanız, sadece zamanı izlemekle kalmayıp projelerinizle de entegre olan ClickUp gibi bir aracı düşünebilirsiniz.