2025'in En İyi 10 Çalışan İzleme Yazılımı

Cuma öğleden sonra aceleyle doldurulan zaman çizelgelerinin günleri geride kaldı. Günümüzün güçlü çalışan izleme yazılımları, zaman takibinin ötesine geçerek yöneticilere gerçek zamanlı veriler ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan ayrıntılı verimlilik raporları gibi özellikler sunar.

Faaliyetleri izlemekten projeleri takip etmeye ve takım işbirliğini geliştirmeye kadar, bu çözümler takımınızın performansını artırmak için tasarlanmıştır.

Özel ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olmak için özelleştirme, raporlama yetenekleri, kullanıcı dostu olma ve uygun fiyat gibi temel hususları ele alacağız.

Çalışan bağlılığı, verimlilik ve başarıda yeni bir seviyeye ulaşmak için bize katılın. İş gücünüzü geliştirmeye ve tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olun. Hadi başlayalım.

Çalışan İzleme Yazılımı Nedir?

Çalışan İzleme Yazılımı, işverenlerin çalışanlarının iş sırasında faaliyetlerini izlemelerine ve denetlemelerine olanak tanıyan bir yazılım türüdür. Bu yazılım, çalışan verimliliğini izlemek, şirket politikalarına uyumu sağlamak ve veri kaybını veya hırsızlığını önlemek için kullanılabilir.

En iyi çalışan izleme yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Çalışan izleme yazılımı çözümlerini değerlendirirken, kuruluşunuz için en uygun çözümü seçmek için çeşitli yönleri ve özellikleri göz önünde bulundurmalısınız. Ücretsiz deneme sürümü, paket veya kullanıcı başına hesaplar ya da uzaktan çalışanlar için en uygun özellikler gibi, çalışan izleme araçlarınızın size göre özelleştirilebilir olması gerekir.

Ayrıca, dikkat etmeniz gereken diğer önemli hususlar şunlardır:

Kapsamlı izleme yetenekleri : İK yazılımınız , etkinlik izleme, web sitesi, fare ve klavye kullanımı, mobil cihazlar ve uygulama kullanımı, e-posta izleme, görev yönetimi veya tuş vuruşları kaydı gibi bir dizi izleme özelliği sunmalıdır. Bu özellikler, çalışanların davranışları hakkında doğru veriler toplamanızı ve şirket içi veya uzaktaki çalışanlar için iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar.

Veri gizliliği ve güvenliği: Çalışanların gizliliği çok önemli bir husustur. Yazılım, hassas verileri korumak ve gizlilik düzenlemelerine uyumu sağlamak için yeterince sağlam güvenlik özelliklerine ve önlemlerine sahip olmalıdır. Veri şifreleme, kullanıcı erişim kontrolleri ve anonimleştirme seçenekleri gibi güvenlik özelliklerini arayın.

Özelleştirme ve esneklik: Farklı kuruluşların benzersiz çalışan izleme özellikleri ve gereksinimleri vardır. Yazılım, çalışan izleme yazılımını ve parametrelerini şirket politikalarına ve kültürüne uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan özelleştirme seçenekleri sunmalıdır. Çalışan izleme ayarlarını rollere veya departmanlara göre esnek bir şekilde ayarlayabilmek de faydalıdır.

Raporlama ve analiz: Yazılım, kapsamlı raporlama özellikleri sunarak içgörülü analizler ve görselleştirmeler oluşturmalıdır. Çalışan verimliliği, zaman kullanımı, uygulama kullanımı ve diğer ilgili metriklere ilişkin raporlara erişebilmelisiniz. Bu veriler, eğilimleri belirlemenize, performansı ölçmenize, verimlilik eğilimlerini görmenize, çalışanların faaliyetlerini izlemenize ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Kullanıcı dostu arayüz: Yazılım, kullanım kolaylığı için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır. Kapsamlı teknik uzmanlık veya destek gerektirmeden sistemde kolayca gezinebilmeli, ilgili verilere erişebilmeli ve raporlar oluşturabilmelisiniz.

İK sistemleriyle entegrasyon: Maaş bordrosu, devam yönetimi ve Maaş bordrosu, devam yönetimi ve performans değerlendirme yazılımları gibi mevcut İK sistemleri ve araçlarıyla sorunsuz entegrasyon çok önemlidir. Yaygın İK uygulamalarıyla iyi bağlantı, verimli veri paylaşımına olanak tanır ve uyumlu bir İK yönetimi ekosistemi sağlar.

Yasal ve etik standartlara uygunluk: Çalışan izleme ve takip yazılımının yasal ve etik standartlara uygun olduğundan emin olmalısınız. Olası yasal sorunları veya çalışanların memnuniyetsizliğini önlemek için, çalışan izleme ve takip yazılımının ilgili iş kanunları ve yönetmeliklerine uygunluğunu gözden geçirmek çok önemlidir.

Satıcı itibarı ve desteği: Yazılım satıcısının itibarını ve güvenilirliğini araştırın. Müşteri memnuniyetini ve destek kalitesini ölçmek için yorumları, referansları ve vaka çalışmalarını okuyun. Güvenilir bir satıcı, sürekli teknik destek, düzenli güncellemeler ve hızlı müşteri hizmetleri sunmalıdır.

Kuruluşunuzun hedefleri, politikaları ve değerleriyle uyumlu bir çalışan izleme sistemi veya yazılımı seçerek en iyi çalışan izleme yazılımını seçebilirsiniz.

En İyi 10 Çalışan İzleme Yazılımı

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, piyasadaki en iyi çalışan izleme yazılımları hakkında bilgi edinerek şirketinize en uygun aracı belirleyelim.

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

ClickUp, çalışan izleme araçlarından daha fazlasını sunan kapsamlı bir verimlilik platformudur. Özelleştirilebilir görünümler ve görev yönetimi, belge işbirliği, sohbet, hedefler ve beyaz tahtalar gibi özelliklerle ClickUp, takımların etkili bir şekilde planlama, organize etme ve işbirliği yapmasını sağlayan proje gösterge panelleri sunar.

Bu çalışan izleme çözümü, Trello'nun basitliğine benzeyen bir Pano görünümü sunarken, gelişmiş özelleştirme seçenekleri de sunar. ClickUp'ın sürükle ve bırak fonksiyonu, projelerin takımınızın hızında ilerlemesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı bir proje yönetimi aracı olan ClickUp'ı tam olarak öğrenmek biraz zaman alabilir

Tüm şablon görünümleri akıllı telefonunuzda (henüz!) mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : 5 $/kullanıcı

İş : 12 $/kullanıcı

Business Plus : 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.770+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. BambooHR

BambooHR aracılığıyla

BambooHR, çalışan izleme özellikleri içeren bir İK yazılımıdır. Çalışanların izinlerini izleme, devamlılık yönetimi ve performans izleme gibi özellikler sunar.

BambooHR, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştırarak verimli çalışan veri yönetimi, çalışanların işe alımı, çalışanlara sağlanan faydaların yönetimi ve daha fazlasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel tasarımı, ilgili bilgilere kolayca ulaşmanızı ve gezinmenizi sağlar.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı raporlama özellikleri, çalışan bağlılığını, çalışan memnuniyetini, personel sayısını ve daha fazlasını izler

İzin takvimleri ile çalışanların uygunluk durumunu bir bakışta ölçün

Düzenli değerlendirmeler, tutarlı geri bildirim modülleri, eğitim araçları ve hedef belirleme özellikleriyle çalışan performansını izleyin

BambooHR sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü artık eskimeye başladı

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Çalışan değerlendirme özelliği, girdiler için fazla alan sunmuyor

BambooHR ABD merkezli bir yazılımdır, bu nedenle uluslararası İK takımları için daha az kullanışlıdır

BambooHR fiyatlandırma

Fiyatlandırma için BambooHR ile iletişime geçin

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.210+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.920+ yorum)

3. Veriato

Veriato aracılığıyla

Veriato, çalışanların faaliyetlerine kapsamlı görünürlük sağlayan güçlü bir çalışan izleme yazılımıdır. Faaliyet günlüğü, tuş vuruş izleme, web sitesi ve uygulama kullanımı izleme ve gerçek zamanlı uyarılar sunar. Veriato, kuruluşların potansiyel güvenlik risklerini belirlemelerine, verimliliği artırmalarına, çalışan performansını yönetmelerine ve şirket politikalarına ve düzenlemelerine uyumu sağlamalarına yardımcı olur.

Veriato'nun en iyi özellikleri

Davranış tabanlı uyarılar, yöneticilerin bildirimlere daha iyi bir bağlam içinde yanıt vermesini kolaylaştırır

Çalışanların ekran görüntüsü alması, iş faaliyetlerini izlemenin basit bir yoludur

URL izleme, çalışanların yetkisiz siteleri ziyaret etmemesini sağlar

Tuş vuruşları kaydı, bir çalışanın faaliyetlerinin her ayrıntısını yakalar

Daha derinlemesine analiz için verileri elektronik tablolara, metin, HTML ve XML dosyalarına aktarın

Veriato sınırlamaları

Makine öğrenme yeteneklerinin eksikliği, eylemler güvenli veya riskli olarak işaretlendikten sonra bile birçok yanlış sonuca yol açar

Tarayıcı güncellemeleri, bir sonraki uygulama güncellemesine kadar kayıt özelliğini bozma eğilimindedir

Antivirüs yazılımları sık sık uygulama güncellemelerini bloklar ve bu da BT takımlarının manuel müdahalesini gerektirir

Veriato fiyatlandırma

Vizyon: 179 $/kullanıcı

Cerebral: Fiyatlandırma için Veriato ile iletişime geçin

Veriato puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (120+ yorum)

4. ActivTrak

ActivTrak aracılığıyla

ActivTrak, çalışanların bilgisayar etkinliklerini ve davranışlarını izleyen ve analiz eden bulut tabanlı bir çalışan izleme yazılımıdır. Çalışan bilgisayar izleme yazılımı, uygulama kullanımı, web sitesi ziyaretleri ve çeşitli görevlere harcanan zaman hakkında içgörüler sağlar. ActivTrak'ın verimlilik raporları ve analizleri, verimliliği izlemenize, verimsizlikleri belirlemenize, verimlilik hedefleri belirlemenize ve genel performansı iyileştirmenize yardımcı olur.

ActivTrak'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir raporlar, çalışan davranışlarının hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlar

Kapsamlı, sezgisel bir ana gösterge paneli , en önemli ölçümlerinizi bir bakışta kolayca izlemenizi sağlar

Sohbet yoluyla hızlı müşteri desteği

Yazılım, davranışlara dayalı olarak çalışanlar için koçluk ipuçları sağlar

Takım nabzı ile tüm takımınızı gerçek zamanlı olarak görün

ActivTrak sınırlamaları

ActivTrak'ın kapsamlı özellik seti, hızlı bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

Yazılımda sağlam bir mobil uygulama yoktur

Müşteriler karmaşık bir kurulum sürecine hazırlıklı olmalıdır

ActivTrak fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: 10 $/kullanıcı

Profesyonel: 17 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için ActivTrak ile iletişime geçin

ActivTrak puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (540+ yorum)

5. Teramind

Teramind aracılığıyla

Teramind, kullanıcı etkinliği izleme, davranış analizi ve içeriden gelen tehditleri algılama özelliklerini bir araya getiren gelişmiş bir çalışan izleme yazılımıdır. Kullanıcılar, tuş vuruşları kaydı, dosya izleme ve gerçek zamanlı çalışan izleme çözümlerinden yararlanabilir. Teramind'in güçlü raporlama ve analiz yetenekleri, çalışan davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağlayarak proaktif yönetim ve risk azaltma imkanı sunar.

Teramind'ın en iyi özellikleri

Sorunlu faaliyetleri erken tespit etmek için gerçek zamanlı izleme özellikleri

Özelleştirilebilir uyarılar, sektörünüze göre ihtiyaçlarınıza uyum sağlar

Güvenli veri işleme, hem çalışanlara hem de işverenlere gönül rahatlığı sağlar

Çift ekranın sıradan olduğu bir çağda, çoklu monitör görünümü büyük bir artıdır

Teramind sınırlamaları

Cihaz performansını etkileyebilecek ağır bir yazılımdır

Teramind'ın kurulumu karmaşıktır

Yazılım pahalıdır

Linux desteği mevcut değildir

Teramind fiyatlandırması

Başlangıç: 10 $/kullanıcı

UAM: 21 $/kullanıcı

DLP: 25 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için Teramind ile iletişime geçin

Teramind puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

6. Interguard

Interguard aracılığıyla

Interguard, mobil cihazlarda etkinlik izleme, web filtreleme ve zaman takibi gibi çeşitli özellikler sunan kapsamlı bir çalışan izleme aracıdır. Kuruluşların verimliliği artırmasına, veri kaybını önlemesine, çalışanların etkinliklerini ve güvenlik tehditlerini izlemesine ve sektör düzenlemelerine uyum sağlamasına yardımcı olur. Interguard'ın raporlama yetenekleri, çalışanların davranışları ve kullanım alışkanlıkları hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Interguard'ın en iyi özellikleri

Aktif/boşta kalma süresini izleyin

Çalışanların ağ içindeki ve dışındaki faaliyetlerini kaydedin

Anahtar kelime tabanlı uyarılar, olası sorunlar hakkında erken uyarı sinyali verir

Interguard sınırlamaları

Gerçek zamanlı izleme yok

Kullanıcı arayüzü biraz eksik

Birçok özellik, daha yüksek ücretli paketlere geçilene kadar kilitli kalır

Interguard fiyatlandırması

Standart: 25 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için Interguard ile iletişime geçin

Interguard puanları ve yorumları

G2: 3. 3/5 (5+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (30+ yorum)

7. Hubstaff

Hubstaff'ta gösterge paneli

Hubstaff, uzaktan çalışanlar ve karma çalışma takımları için bir zaman takibi ve çalışan izleme aracıdır. Etkinlik izleme, GPS izleme ve çevrimiçi zaman çizelgeleri gibi özellikler sunar. Hubstaff, çalışan verimliliğini izlemenizi, projeleri yönetmenizi, çalışanların çalışma saatlerini takip etmenizi ve maaş bordrosu için doğru zaman raporlaması yapmanızı sağlar.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Çalışan tarayıcı ve uygulama izleme, verimliliği artırır

Fare izleme, çalışanların boşta kaldıkları süreyi izlemeye yardımcı olur

Daha sonra incelenmek üzere çalışanların ekran kayıtlarının düzenli ekran görüntüleri

GPS izleme, çalışanların tek bir iş yerine rapor vermediği sektörlerde yararlıdır

Otomatik çevrimiçi zaman çizelgeleri, zaman takibi, bordro ve faturalandırmayı basitleştirir

Cihazlar arasında zaman takibi, veri toplama sürecini kolaylaştırır

Çalışan planlama araçları, iş yüklerini anında kolayca ayarlamayı sağlar

Maaş bordrosu ve fatura izleme, zaman takibi ve faturalandırmayı düzgün bir şekilde birbirine bağlar

Hubstaff sınırlamaları

Diğer ürünlerde standart olarak bulunan ş Akışı görünümleri yoktur

Sınırlı işbirliği araçları, işveren ve çalışanlar arasındaki iletişimi zorlaştırır

Hiçbir belge düzenleyici, aracın çok yönlülüğünü sınırlamaz

Bazı alternatiflere kıyasla pahalıdır

Hubstaff fiyatlandırması

Ücretsiz deneme süresi

Time Starter: 5,83 $/kullanıcı

Time Pro: 8,33 $/kullanıcı

Desk Ücretsiz

Desk Starter: 5,83 $/kullanıcı

Desk Pro: 8,33 $/kullanıcı

Alan Uzmanı: 10 $/kullanıcı

Masa Alanı: 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için Hubstaff ile iletişime geçin

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (410+ yorum)

Capterra: 4,6 (91.390+ yorum)

8. Saatlik

Saatlik olarak

Hourly, zaman ve verimlilik izlemeye odaklanan, kullanıcı dostu bir çalışan izleme aracıdır. Uygulama, otomatik zaman takibi, proje takibi ve görev yönetimi özelliklerine sahiptir. Hourly, çalışan verimliliği, proje ilerlemesi ve zaman kullanımı hakkında içgörüler sağlayarak iş akışını ve kaynak tahsisini optimize et menizi sağlar.

Saatlik en iyi özellikler

Kullanımı kolay arayüz

Herhangi bir proje yöneticisi için kritik bir özellik olan, çalışanların zamanını proje ve görev bazında takip edin

Çalışma saatleri kaydı sistemi, maaş bordrosu ile sorunsuz bir şekilde çalışır

İşçi tazminat denetim aracı, yardımların uygun şekilde kullanıldığından emin olur

Faturalandırma artık çok kolay

Saatlik sınırlamalar

Raporlarda bulunan veriler yetersizdir

Çalışanlar yalnızca aktif/pasif olarak ayarlanabilir, silinemez

Saatlik fiyatlandırma

Altın: 6 $/kullanıcı + 40 $ temel ücret

Platinum: 10 $/kullanıcı + 60 $ temel ücret

Saatlik değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (80+ yorum)

9. VeriClock

VeriClock aracılığıyla

VeriClock, uzaktan ve mobil takımlar için tasarlanmış bulut tabanlı bir çalışan izleme çözümüdür. VeriClock'u satın aldığınızda, GPS izleme, zaman ve devam yönetimi ve coğrafi sınırlama özelliklerinden yararlanabilirsiniz. VeriClock, çalışanların konumunu izlemenize, doğru zaman raporlaması sağlamanıza ve maaş bordrosu süreçlerini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

VeriClock'un en iyi özellikleri

Bulut tabanlı zaman takibi, projeleri her yerden kolayca takip etmenizi sağlar

Quickbooks ve Sage50 ile mükemmel entegrasyon

E-imzaları destekler

GPS izleme, çalışanların çalışma saatleri içinde nerede olduklarını izler

Çalışanların programlarını doğrudan uygulamadan yönetin

Çalışanları rol veya departmana göre kolayca sınıflandırın

VeriClock sınırlamaları

Mobil uygulamada her görünüm mevcut değildir

Kullanıcı arayüzü yalındır

VeriClock fiyatlandırması

Standart: 5 $/kullanıcı + 10 $ hesap ücreti

VeriClock puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (3+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

10. iMonitorSoft

IMonitorSoft aracılığıyla

iMonitorSoft, gerçek zamanlı çalışan izleme çözümleri ve kapsamlı kullanıcı etkinliği günlüğü sağlayan bir çalışan izleme yazılımıdır. Tuş vuruşları izleme, web sitesi bloklama ve uygulama izleme gibi özellikler sunar. iMonitorSoft, kuruluşların içeriden gelen tehditleri tespit etmesine, çalışan verimliliğini artırmasına ve şirket politikalarına uyumu sağlamasına yardımcı olur.

iMonitorSoft'un en iyi özellikleri

Tuş vuruşlarını ve çevrimiçi etkinlikleri izleyin ve takip edin

Gerçek zamanlı uyarılar, yöneticileri potansiyel olarak yetkisiz faaliyetler hakkında bilgilendirir

Çalışan cihazlarının ekran görüntüleri ve video oynatma

Web sitelerini filtreleyin ve bloklayın

Masaüstü bilgisayarları uzaktan izleyin ve kontrol edin

iMonitorSoft sınırlamaları

Kurumsal şirketler için değil, küçük işletmeler için tasarlanmıştır

iMonitorSoft fiyatlandırma

Temsilci lisansı: İlk 15 kullanıcı için 5,27 $/kullanıcı, daha yüksek hacimler için indirimler mevcuttur

Yönetici lisansı: 125 $/kullanıcı

iMonitorSoft puanları ve yorumları

G2: 2,5/5 (1+ yorum)

Capterra: N/A

Mac kullanıcıları için en iyi çalışan izleme yazılımı hakkında bilgi edinin!

Çalışan İzleme Yazılımı ile Şeffaflığı Artırın

Çalışan izleme yazılımını etkili bir şekilde uygulamak, karar alma sürecine çalışanlar da dahil olmak üzere anahtar paydaşların katılımını gerektirir. Amaç ve faydaları açık bir şekilde ileterek, şeffaflığı ve yetkilendirmeyi vurgulayarak, güven ve hesap verebilirlik kültürü oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, net politikalar oluşturmak, çalışanların haklarını ve toplanan verileri anlamalarını sağlayacaktır. Çalışanların geri bildirimleri, endişeleri gidermek ve onların refahı ve gelişimine olan bağlılığınızı göstermek için çok önemlidir.

Bu proaktif adımlar, şeffaflık ve verimliliğin el ele gittiği bir ortam yaratacaktır. Çalışan izleme yazılımının olanaklarını benimseyin ve dönüşüm geçiren bir organizasyona doğru yolculuğa çıkın.

Açık iletişim ve çalışan desteğine odaklanarak, bireylerin kendilerini bağlı, motive ve tam potansiyellerine ulaşmak için güçlendirilmiş hissettikleri bir iş yeri ortamı yaratabilirsiniz. Bu yolculuğa bugün başlayın ve ClickUp ile kuruluşunuzun başarısı üzerindeki olumlu etkisini görün!