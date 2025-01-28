2025'in En İyi 10 Çalışan İzleme Yazılımı

Cuma öğleden sonra aceleyle doldurulan zaman çizelgelerinin günleri geride kaldı. Günümüzün güçlü çalışan izleme yazılımları, zaman takibinin ötesine geçerek yöneticilere gerçek zamanlı veriler ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan ayrıntılı verimlilik raporları gibi özellikler sunar.
Faaliyetleri izlemekten projeleri takip etmeye ve takım işbirliğini geliştirmeye kadar, bu çözümler takımınızın performansını artırmak için tasarlanmıştır.
Özel ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olmak için özelleştirme, raporlama yetenekleri, kullanıcı dostu olma ve uygun fiyat gibi temel hususları ele alacağız.
Çalışan bağlılığı, verimlilik ve başarıda yeni bir seviyeye ulaşmak için bize katılın. İş gücünüzü geliştirmeye ve tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olun. Hadi başlayalım.
Çalışan İzleme Yazılımı Nedir?
Çalışan İzleme Yazılımı, işverenlerin çalışanlarının iş sırasında faaliyetlerini izlemelerine ve denetlemelerine olanak tanıyan bir yazılım türüdür. Bu yazılım, çalışan verimliliğini izlemek, şirket politikalarına uyumu sağlamak ve veri kaybını veya hırsızlığını önlemek için kullanılabilir.
En iyi çalışan izleme yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Çalışan izleme yazılımı çözümlerini değerlendirirken, kuruluşunuz için en uygun çözümü seçmek için çeşitli yönleri ve özellikleri göz önünde bulundurmalısınız. Ücretsiz deneme sürümü, paket veya kullanıcı başına hesaplar ya da uzaktan çalışanlar için en uygun özellikler gibi, çalışan izleme araçlarınızın size göre özelleştirilebilir olması gerekir.
Ayrıca, dikkat etmeniz gereken diğer önemli hususlar şunlardır:
- Kapsamlı izleme yetenekleri: İK yazılımınız, etkinlik izleme, web sitesi, fare ve klavye kullanımı, mobil cihazlar ve uygulama kullanımı, e-posta izleme, görev yönetimi veya tuş vuruşları kaydı gibi bir dizi izleme özelliği sunmalıdır. Bu özellikler, çalışanların davranışları hakkında doğru veriler toplamanızı ve şirket içi veya uzaktaki çalışanlar için iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar.
- Veri gizliliği ve güvenliği: Çalışanların gizliliği çok önemli bir husustur. Yazılım, hassas verileri korumak ve gizlilik düzenlemelerine uyumu sağlamak için yeterince sağlam güvenlik özelliklerine ve önlemlerine sahip olmalıdır. Veri şifreleme, kullanıcı erişim kontrolleri ve anonimleştirme seçenekleri gibi güvenlik özelliklerini arayın.
- Özelleştirme ve esneklik: Farklı kuruluşların benzersiz çalışan izleme özellikleri ve gereksinimleri vardır. Yazılım, çalışan izleme yazılımını ve parametrelerini şirket politikalarına ve kültürüne uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan özelleştirme seçenekleri sunmalıdır. Çalışan izleme ayarlarını rollere veya departmanlara göre esnek bir şekilde ayarlayabilmek de faydalıdır.
- Raporlama ve analiz: Yazılım, kapsamlı raporlama özellikleri sunarak içgörülü analizler ve görselleştirmeler oluşturmalıdır. Çalışan verimliliği, zaman kullanımı, uygulama kullanımı ve diğer ilgili metriklere ilişkin raporlara erişebilmelisiniz. Bu veriler, eğilimleri belirlemenize, performansı ölçmenize, verimlilik eğilimlerini görmenize, çalışanların faaliyetlerini izlemenize ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
- Kullanıcı dostu arayüz: Yazılım, kullanım kolaylığı için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır. Kapsamlı teknik uzmanlık veya destek gerektirmeden sistemde kolayca gezinebilmeli, ilgili verilere erişebilmeli ve raporlar oluşturabilmelisiniz.
- İK sistemleriyle entegrasyon: Maaş bordrosu, devam yönetimi ve performans değerlendirme yazılımları gibi mevcut İK sistemleri ve araçlarıyla sorunsuz entegrasyon çok önemlidir. Yaygın İK uygulamalarıyla iyi bağlantı, verimli veri paylaşımına olanak tanır ve uyumlu bir İK yönetimi ekosistemi sağlar.
- Yasal ve etik standartlara uygunluk: Çalışan izleme ve takip yazılımının yasal ve etik standartlara uygun olduğundan emin olmalısınız. Olası yasal sorunları veya çalışanların memnuniyetsizliğini önlemek için, çalışan izleme ve takip yazılımının ilgili iş kanunları ve yönetmeliklerine uygunluğunu gözden geçirmek çok önemlidir.
- Satıcı itibarı ve desteği: Yazılım satıcısının itibarını ve güvenilirliğini araştırın. Müşteri memnuniyetini ve destek kalitesini ölçmek için yorumları, referansları ve vaka çalışmalarını okuyun. Güvenilir bir satıcı, sürekli teknik destek, düzenli güncellemeler ve hızlı müşteri hizmetleri sunmalıdır.
Kuruluşunuzun hedefleri, politikaları ve değerleriyle uyumlu bir çalışan izleme sistemi veya yazılımı seçerek en iyi çalışan izleme yazılımını seçebilirsiniz.
En İyi 10 Çalışan İzleme Yazılımı
Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, piyasadaki en iyi çalışan izleme yazılımları hakkında bilgi edinerek şirketinize en uygun aracı belirleyelim.
1. ClickUp
ClickUp, çalışan izleme araçlarından daha fazlasını sunan kapsamlı bir verimlilik platformudur. Özelleştirilebilir görünümler ve görev yönetimi, belge işbirliği, sohbet, hedefler ve beyaz tahtalar gibi özelliklerle ClickUp, takımların etkili bir şekilde planlama, organize etme ve işbirliği yapmasını sağlayan proje gösterge panelleri sunar.
Bu çalışan izleme çözümü, Trello'nun basitliğine benzeyen bir Pano görünümü sunarken, gelişmiş özelleştirme seçenekleri de sunar. ClickUp'ın sürükle ve bırak fonksiyonu, projelerin takımınızın hızında ilerlemesini sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İş yükü görünümü, her çalışanın ne kadar işi olduğunu gösterir. İş dağıtımı hakkında daha iyi bir fikir edindikten sonra, Kapasite Planlama Şablonlarını kullanarak yükü daha iyi dağıtabilirsiniz.
- Etkinlik görünümü, tüm etkinlikleri toplar ve ardından çalışan, etkinlik, departman ve daha fazlasına göre sıralamanıza olanak tanır
- Tüm cihazlarınızdan çalışan otomatik başlatma/durdurma fonksiyonlarına sahip proje zaman takibi şablonları
- Verimliliği ve proje engellerini analiz etme yetenekleriyle piyasadaki en iyi zaman takibi yazılımlarıyla rekabet eden zaman çizelgeleri ve raporlama araçları
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri otomatik olarak hesaplayın
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı bir proje yönetimi aracı olan ClickUp'ı tam olarak öğrenmek biraz zaman alabilir
- Tüm şablon görünümleri akıllı telefonunuzda (henüz!) mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: 5 $/kullanıcı
- İş: 12 $/kullanıcı
- Business Plus: 19 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.770+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. BambooHR
BambooHR, çalışan izleme özellikleri içeren bir İK yazılımıdır. Çalışanların izinlerini izleme, devamlılık yönetimi ve performans izleme gibi özellikler sunar.
BambooHR, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştırarak verimli çalışan veri yönetimi, çalışanların işe alımı, çalışanlara sağlanan faydaların yönetimi ve daha fazlasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel tasarımı, ilgili bilgilere kolayca ulaşmanızı ve gezinmenizi sağlar.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Kapsamlı raporlama özellikleri, çalışan bağlılığını, çalışan memnuniyetini, personel sayısını ve daha fazlasını izler
- İzin takvimleri ile çalışanların uygunluk durumunu bir bakışta ölçün
- Düzenli değerlendirmeler, tutarlı geri bildirim modülleri, eğitim araçları ve hedef belirleme özellikleriyle çalışan performansını izleyin
BambooHR sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü artık eskimeye başladı
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Çalışan değerlendirme özelliği, girdiler için fazla alan sunmuyor
- BambooHR ABD merkezli bir yazılımdır, bu nedenle uluslararası İK takımları için daha az kullanışlıdır
BambooHR fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için BambooHR ile iletişime geçin
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.210+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.920+ yorum)
3. Veriato
Veriato, çalışanların faaliyetlerine kapsamlı görünürlük sağlayan güçlü bir çalışan izleme yazılımıdır. Faaliyet günlüğü, tuş vuruş izleme, web sitesi ve uygulama kullanımı izleme ve gerçek zamanlı uyarılar sunar. Veriato, kuruluşların potansiyel güvenlik risklerini belirlemelerine, verimliliği artırmalarına, çalışan performansını yönetmelerine ve şirket politikalarına ve düzenlemelerine uyumu sağlamalarına yardımcı olur.
Veriato'nun en iyi özellikleri
- Davranış tabanlı uyarılar, yöneticilerin bildirimlere daha iyi bir bağlam içinde yanıt vermesini kolaylaştırır
- Çalışanların ekran görüntüsü alması, iş faaliyetlerini izlemenin basit bir yoludur
- URL izleme, çalışanların yetkisiz siteleri ziyaret etmemesini sağlar
- Tuş vuruşları kaydı, bir çalışanın faaliyetlerinin her ayrıntısını yakalar
- Daha derinlemesine analiz için verileri elektronik tablolara, metin, HTML ve XML dosyalarına aktarın
Veriato sınırlamaları
- Makine öğrenme yeteneklerinin eksikliği, eylemler güvenli veya riskli olarak işaretlendikten sonra bile birçok yanlış sonuca yol açar
- Tarayıcı güncellemeleri, bir sonraki uygulama güncellemesine kadar kayıt özelliğini bozma eğilimindedir
- Antivirüs yazılımları sık sık uygulama güncellemelerini bloklar ve bu da BT takımlarının manuel müdahalesini gerektirir
Veriato fiyatlandırma
- Vizyon: 179 $/kullanıcı
- Cerebral: Fiyatlandırma için Veriato ile iletişime geçin
Veriato puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (120+ yorum)
4. ActivTrak
ActivTrak, çalışanların bilgisayar etkinliklerini ve davranışlarını izleyen ve analiz eden bulut tabanlı bir çalışan izleme yazılımıdır. Çalışan bilgisayar izleme yazılımı, uygulama kullanımı, web sitesi ziyaretleri ve çeşitli görevlere harcanan zaman hakkında içgörüler sağlar. ActivTrak'ın verimlilik raporları ve analizleri, verimliliği izlemenize, verimsizlikleri belirlemenize, verimlilik hedefleri belirlemenize ve genel performansı iyileştirmenize yardımcı olur.
ActivTrak'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir raporlar, çalışan davranışlarının hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlar
- Kapsamlı, sezgisel bir ana gösterge paneli, en önemli ölçümlerinizi bir bakışta kolayca izlemenizi sağlar
- Sohbet yoluyla hızlı müşteri desteği
- Yazılım, davranışlara dayalı olarak çalışanlar için koçluk ipuçları sağlar
- Takım nabzı ile tüm takımınızı gerçek zamanlı olarak görün
ActivTrak sınırlamaları
- ActivTrak'ın kapsamlı özellik seti, hızlı bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir
- Yazılımda sağlam bir mobil uygulama yoktur
- Müşteriler karmaşık bir kurulum sürecine hazırlıklı olmalıdır
ActivTrak fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel özellikler: 10 $/kullanıcı
- Profesyonel: 17 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için ActivTrak ile iletişime geçin
ActivTrak puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (210+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (540+ yorum)
5. Teramind
Teramind, kullanıcı etkinliği izleme, davranış analizi ve içeriden gelen tehditleri algılama özelliklerini bir araya getiren gelişmiş bir çalışan izleme yazılımıdır. Kullanıcılar, tuş vuruşları kaydı, dosya izleme ve gerçek zamanlı çalışan izleme çözümlerinden yararlanabilir. Teramind'in güçlü raporlama ve analiz yetenekleri, çalışan davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağlayarak proaktif yönetim ve risk azaltma imkanı sunar.
Teramind'ın en iyi özellikleri
- Sorunlu faaliyetleri erken tespit etmek için gerçek zamanlı izleme özellikleri
- Özelleştirilebilir uyarılar, sektörünüze göre ihtiyaçlarınıza uyum sağlar
- Güvenli veri işleme, hem çalışanlara hem de işverenlere gönül rahatlığı sağlar
- Çift ekranın sıradan olduğu bir çağda, çoklu monitör görünümü büyük bir artıdır
Teramind sınırlamaları
- Cihaz performansını etkileyebilecek ağır bir yazılımdır
- Teramind'ın kurulumu karmaşıktır
- Yazılım pahalıdır
- Linux desteği mevcut değildir
Teramind fiyatlandırması
- Başlangıç: 10 $/kullanıcı
- UAM: 21 $/kullanıcı
- DLP: 25 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için Teramind ile iletişime geçin
Teramind puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)
6. Interguard
Interguard, mobil cihazlarda etkinlik izleme, web filtreleme ve zaman takibi gibi çeşitli özellikler sunan kapsamlı bir çalışan izleme aracıdır. Kuruluşların verimliliği artırmasına, veri kaybını önlemesine, çalışanların etkinliklerini ve güvenlik tehditlerini izlemesine ve sektör düzenlemelerine uyum sağlamasına yardımcı olur. Interguard'ın raporlama yetenekleri, çalışanların davranışları ve kullanım alışkanlıkları hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.
Interguard'ın en iyi özellikleri
- Aktif/boşta kalma süresini izleyin
- Çalışanların ağ içindeki ve dışındaki faaliyetlerini kaydedin
- Anahtar kelime tabanlı uyarılar, olası sorunlar hakkında erken uyarı sinyali verir
Interguard sınırlamaları
- Gerçek zamanlı izleme yok
- Kullanıcı arayüzü biraz eksik
- Birçok özellik, daha yüksek ücretli paketlere geçilene kadar kilitli kalır
Interguard fiyatlandırması
- Standart: 25 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için Interguard ile iletişime geçin
Interguard puanları ve yorumları
- G2: 3. 3/5 (5+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (30+ yorum)
7. Hubstaff
Hubstaff, uzaktan çalışanlar ve karma çalışma takımları için bir zaman takibi ve çalışan izleme aracıdır. Etkinlik izleme, GPS izleme ve çevrimiçi zaman çizelgeleri gibi özellikler sunar. Hubstaff, çalışan verimliliğini izlemenizi, projeleri yönetmenizi, çalışanların çalışma saatlerini takip etmenizi ve maaş bordrosu için doğru zaman raporlaması yapmanızı sağlar.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- Çalışan tarayıcı ve uygulama izleme, verimliliği artırır
- Fare izleme, çalışanların boşta kaldıkları süreyi izlemeye yardımcı olur
- Daha sonra incelenmek üzere çalışanların ekran kayıtlarının düzenli ekran görüntüleri
- GPS izleme, çalışanların tek bir iş yerine rapor vermediği sektörlerde yararlıdır
- Otomatik çevrimiçi zaman çizelgeleri, zaman takibi, bordro ve faturalandırmayı basitleştirir
- Cihazlar arasında zaman takibi, veri toplama sürecini kolaylaştırır
- Çalışan planlama araçları, iş yüklerini anında kolayca ayarlamayı sağlar
- Maaş bordrosu ve fatura izleme, zaman takibi ve faturalandırmayı düzgün bir şekilde birbirine bağlar
Hubstaff sınırlamaları
- Diğer ürünlerde standart olarak bulunan ş Akışı görünümleri yoktur
- Sınırlı işbirliği araçları, işveren ve çalışanlar arasındaki iletişimi zorlaştırır
- Hiçbir belge düzenleyici, aracın çok yönlülüğünü sınırlamaz
- Bazı alternatiflere kıyasla pahalıdır
Hubstaff fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme süresi
- Time Starter: 5,83 $/kullanıcı
- Time Pro: 8,33 $/kullanıcı
- Desk Ücretsiz
- Desk Starter: 5,83 $/kullanıcı
- Desk Pro: 8,33 $/kullanıcı
- Alan Uzmanı: 10 $/kullanıcı
- Masa Alanı: 12,50 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için Hubstaff ile iletişime geçin
Hubstaff puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (410+ yorum)
- Capterra: 4,6 (91.390+ yorum)
8. Saatlik
Hourly, zaman ve verimlilik izlemeye odaklanan, kullanıcı dostu bir çalışan izleme aracıdır. Uygulama, otomatik zaman takibi, proje takibi ve görev yönetimi özelliklerine sahiptir. Hourly, çalışan verimliliği, proje ilerlemesi ve zaman kullanımı hakkında içgörüler sağlayarak iş akışını ve kaynak tahsisini optimize et menizi sağlar.
Saatlik en iyi özellikler
- Kullanımı kolay arayüz
- Herhangi bir proje yöneticisi için kritik bir özellik olan, çalışanların zamanını proje ve görev bazında takip edin
- Çalışma saatleri kaydı sistemi, maaş bordrosu ile sorunsuz bir şekilde çalışır
- İşçi tazminat denetim aracı, yardımların uygun şekilde kullanıldığından emin olur
- Faturalandırma artık çok kolay
Saatlik sınırlamalar
- Raporlarda bulunan veriler yetersizdir
- Çalışanlar yalnızca aktif/pasif olarak ayarlanabilir, silinemez
Saatlik fiyatlandırma
- Altın: 6 $/kullanıcı + 40 $ temel ücret
- Platinum: 10 $/kullanıcı + 60 $ temel ücret
Saatlik değerlendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (80+ yorum)
9. VeriClock
VeriClock, uzaktan ve mobil takımlar için tasarlanmış bulut tabanlı bir çalışan izleme çözümüdür. VeriClock'u satın aldığınızda, GPS izleme, zaman ve devam yönetimi ve coğrafi sınırlama özelliklerinden yararlanabilirsiniz. VeriClock, çalışanların konumunu izlemenize, doğru zaman raporlaması sağlamanıza ve maaş bordrosu süreçlerini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
VeriClock'un en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı zaman takibi, projeleri her yerden kolayca takip etmenizi sağlar
- Quickbooks ve Sage50 ile mükemmel entegrasyon
- E-imzaları destekler
- GPS izleme, çalışanların çalışma saatleri içinde nerede olduklarını izler
- Çalışanların programlarını doğrudan uygulamadan yönetin
- Çalışanları rol veya departmana göre kolayca sınıflandırın
VeriClock sınırlamaları
- Mobil uygulamada her görünüm mevcut değildir
- Kullanıcı arayüzü yalındır
VeriClock fiyatlandırması
- Standart: 5 $/kullanıcı + 10 $ hesap ücreti
VeriClock puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (3+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
10. iMonitorSoft
iMonitorSoft, gerçek zamanlı çalışan izleme çözümleri ve kapsamlı kullanıcı etkinliği günlüğü sağlayan bir çalışan izleme yazılımıdır. Tuş vuruşları izleme, web sitesi bloklama ve uygulama izleme gibi özellikler sunar. iMonitorSoft, kuruluşların içeriden gelen tehditleri tespit etmesine, çalışan verimliliğini artırmasına ve şirket politikalarına uyumu sağlamasına yardımcı olur.
iMonitorSoft'un en iyi özellikleri
- Tuş vuruşlarını ve çevrimiçi etkinlikleri izleyin ve takip edin
- Gerçek zamanlı uyarılar, yöneticileri potansiyel olarak yetkisiz faaliyetler hakkında bilgilendirir
- Çalışan cihazlarının ekran görüntüleri ve video oynatma
- Web sitelerini filtreleyin ve bloklayın
- Masaüstü bilgisayarları uzaktan izleyin ve kontrol edin
iMonitorSoft sınırlamaları
- Kurumsal şirketler için değil, küçük işletmeler için tasarlanmıştır
iMonitorSoft fiyatlandırma
- Temsilci lisansı: İlk 15 kullanıcı için 5,27 $/kullanıcı, daha yüksek hacimler için indirimler mevcuttur
- Yönetici lisansı: 125 $/kullanıcı
iMonitorSoft puanları ve yorumları
- G2: 2,5/5 (1+ yorum)
- Capterra: N/A
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Çalışan İzleme Yazılımı ile Şeffaflığı Artırın
Çalışan izleme yazılımını etkili bir şekilde uygulamak, karar alma sürecine çalışanlar da dahil olmak üzere anahtar paydaşların katılımını gerektirir. Amaç ve faydaları açık bir şekilde ileterek, şeffaflığı ve yetkilendirmeyi vurgulayarak, güven ve hesap verebilirlik kültürü oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, net politikalar oluşturmak, çalışanların haklarını ve toplanan verileri anlamalarını sağlayacaktır. Çalışanların geri bildirimleri, endişeleri gidermek ve onların refahı ve gelişimine olan bağlılığınızı göstermek için çok önemlidir.
Bu proaktif adımlar, şeffaflık ve verimliliğin el ele gittiği bir ortam yaratacaktır. Çalışan izleme yazılımının olanaklarını benimseyin ve dönüşüm geçiren bir organizasyona doğru yolculuğa çıkın.
Açık iletişim ve çalışan desteğine odaklanarak, bireylerin kendilerini bağlı, motive ve tam potansiyellerine ulaşmak için güçlendirilmiş hissettikleri bir iş yeri ortamı yaratabilirsiniz. Bu yolculuğa bugün başlayın ve ClickUp ile kuruluşunuzun başarısı üzerindeki olumlu etkisini görün!