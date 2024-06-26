2025'te İK Süreçlerini İyileştirmek için Ücretsiz İK Şablonları ve Formları

İnsan Kaynakları departmanı, bir işyerinde her çalışanın deneyimini ve performansını iyileştirmek için çok önemlidir.

Geniş görev yelpazesi nedeniyle, işlerin aşırı yüklenmemesini sağlamanın bir yolu, İK sürecini baştan sona kolaylaştırmaktır. Kişisel görevlerin izlenmesinden yeni çalışanların işe alımına kadar, İK şablonları takımların verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

İnsan kaynakları şablonlarını kullanarak başarabileceklerinizin sınırı yoktur. Tüm çalışanlar için güvenli ve keyifli bir çalışma ortamı yaratırken görevlerinizi yerine getirmenize yardımcı olacak 11 insan kaynakları şablonunu bir liste halinde derledik!

İnsan Kaynakları Şablonu nedir?

İnsan kaynakları şablonu, insan kaynakları uzmanlarının iş tanımları, performans değerlendirmeleri, sözleşmeler ve diğer insan kaynakları ile ilgili görevler gibi belgeleri hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış önceden biçimlendirilmiş bir belgedir.

Şablonlar zaman tasarrufu sağlar, doğru biçimlendirme yapar ve standart İK faaliyetlerinde rehberlik eder. Kaliteli şablonlar sayesinde kuruluşlar, İK işlemlerinin verimliliğini en üst düzeye çıkarırken idari görevlerde zaman kazanabilir.

i̇nsan Kaynakları Takımları için 11 Ücretsiz İK Şablonu

1. ClickUp İK SOP Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İK SOP Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak İK görevlerinizi düzenleyin ve oluşturun

SOP (Standart Çalışma Prosedürü), bir kuruluşun veya takımın belirli görevleri nasıl yerine getirmesi gerektiğini belgeleyen orta ve üst düzey talimatlar kümesidir. SOP'lar, tüm İK süreçlerinde verimlilik, tutarlılık, güvenilirlik ve sabit kalite elde etmenizi sağlar.

Çalışanlar için sürdürülebilir İK süreçleri oluşturmada sorun yaşıyorsanız, ClickUp İK SOP Şablonu sorularınızın cevabıdır. Bu İK belge şablonu, düzenli kalmanıza ve yapılacaklarınızı belirlemenize yardımcı olarak, personelinizin sadece iyi eğitimli olmasını değil, aynı zamanda motivasyonunu da sürdürmesini sağlar.

Şablonu Çalışma Alanınıza ekleyin ve işlerinizi yönetmek için İşe Alım, Performans Değerlendirmesi, Eğitim, İşten Ayrılma ve İşe Alım dahil olmak üzere iki durum ve altı görünüme erişin.

2. ClickUp Düzeltici Eylem İK Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Düzeltici Eylem Planı Şablonu, takımınızla zorlu tartışmaları ve konuşma konularını organize etmenize yardımcı olur

Düzeltici eylem planı, hedeflenen sonuçları elde etmek için atılması gereken her adımı ayrıntılı olarak açıklar. Ancak karmaşık sorunlarla uğraşırken işler karışabilir!

ClickUp Düzeltici Eylem Şablonu, hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemenize yardımcı olmak için tam donanımlıdır. Aşağıdakiler dahil olmak üzere anahtar etkinlikleri kapsayan bir kılavuz içerir:

İyileştirme Alanları : İşletmenizin faaliyetleri veya takım performansınızda değişiklik ve dikkat gerektiren alanları belirleyin

Sorunlar ve Temel Nedenler : Zorlukları, engelleri ve destekleyici kaynakları tanımlayın

Olası Çözümler : İyileştirme için değişiklik yapmak üzere tüm olası çözümleri listeleyin

Başarı Ölçütü : Anahtar performans göstergeleri (KPI) veya takımınız ve genel operasyonlarınız için faydalı metrikler aracılığıyla ölçülebilir başarınızı tanımlayın

Görev Sahipleri : Takım üyelerini bir sonraki adımlar için her göreve atayın ve takip edin

Zaman çizelgesi: Değişiklik ve iyileştirmelere hazırlanmak için önceden plan yapın ve yeterli zaman ayırın

3. ClickUp Şirket Süreçleri Belge İK Şablonu

Bu Şablonu İndirin İnsan kaynakları süreçlerini net bir şekilde tanımlamak için bu ClickUp Belge Şablonunu kullanın

Birçok yeni kurulan ve büyüyen şirket, takımları genişledikten sonra işlerin kendiliğinden yoluna gireceğini ve prosedürlerin kendiliğinden işleyeceğini varsayarak ivme kaybeder. Bir iş büyüdükçe, işler de o kadar karmaşık hale gelir.

Çalışan sayısı artar, işler çoğalır ve atılması gereken adımlar artar. Tüm bunların verimli bir şekilde düzenlenmesi gerekir.

Süreç belgeleri, bir sürecin başından sonuna kadar en iyi şekilde nasıl yürütüleceğine dair ayrıntılı bir açıklama sunar. Bunu yapmak için, süreci daha da basitleştiren bir şablon kullanmaktan daha iyi bir yol olabilir mi?

ClickUp Şirket Süreci Belgesi İnsan Kaynakları Şablonu ile projelerinizi yönetebilir, yeni çalışanları işe alabilir ve toplantı tutanaklarını tutabilirsiniz. Bunu, denenmiş ve test edilmiş bir süreci çoğaltmanıza yardımcı olan bir tarif olarak düşünün.

4. ClickUp İnsan Kaynakları Formları Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu basit Form Şablonu ile bilgileri ve yanıtları kolayca toplayın

Çalışan değerlendirmeleri, insan kaynakları departmanlarının her takım üyesinin şirketin hedefine nasıl katkıda bulunduğunu gözden geçirmesine yardımcı olur. Bu İK formları, bir takım üyesinin performansını gözden geçirmek ve değerlendirildiklerini onaylamak için kullanılan resmi belgelerdir.

Bu, zamanı geldiğinde önemli İK kararlarını desteklemeye yardımcı olur. ClickUp İK Değerlendirme Formu Şablonu, şirket çalışanları hakkında değerlendirme yapmanız gerektiğinde her seferinde sıfırdan başlamanızı önler.

Şablon, İş Başlığı, Teknik Beceri, Değerlendirme Tarihi, Toplam Çalışma Saati ve Ödüller ve Dönüm Noktaları gibi anahtar bilgileri düzenlemek için 10 Özel Alan içerir.

Ek olarak, bu İK formu şablonu, her bir personel üyesi için bir Değerlendirme Formu ve kolay erişim için bir Çalışan Değerlendirmeleri Listesi içeren üç görünüm sayesinde, tamamladığınız tüm değerlendirmeler için tek bir yerden erişim sağlar.

Mevcut süreçlerinizi iyileştirmek için İK otomasyon trendleri hakkında bilgi edinin!

5. ClickUp Likert Ölçeği Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablon genellikle kuruluş genelinde ortalama tercihleri, duyguları, tutumları ve becerileri ölçmek için kullanılır

Çalışan memnuniyet oranlarınız konusunda ne kadar emin olursanız olun, her zaman kaynağına danışmalısınız. Her insan kaynakları departmanı, çalışan bağlılığı anketi yapmak için farklı modeller kullanır, ancak bir yaklaşım zaman içinde kendini kanıtlamıştır: Likert Ölçeği.

Bu anket, katılımcılardan Kesinlikle Katılmıyorum ile Kesinlikle Katılıyorum arasında değişen beş cevap arasından birini seçerek soruya yanıt vermelerini ister. Ancak Likert Ölçeği, çalışanların memnuniyetini ve görüşlerini ölçmek için harika bir yol olsa da, oluşturmak zaman alıcı bir görevdir.

Anketinizde daha spesifik olmak istiyorsanız endişelenmenize gerek yok, çünkü ClickUp Likert Ölçeği Şablonu kolayca değiştirilebilir.

ClickUp'taki Likert Ölçeği şablonu, alınan yanıtlara göre bilinçli kararlar almak isteyen İnsan Kaynakları takımları için değerli bir kaynaktır. Sağlanan altı özel alan ve iki durum kullanarak şirketin ölçeğinin genel bir resmini elde edin.

6. ClickUp Doğum İzni Şablonu

ClickUp Doğum İzni Planı Şablonu, çalışanlar izinliyken tüm görev ve sorumlulukların izlenmesine yardımcı olur

Bir kişinin doğum izni veya babalık izni öncesinde, sırasında ve sonrasında geçiş süreci yoğun bir dönemdir. Ancak ClickUp'ın Doğum İzni Şablonu'nun yardımıyla, kontrol listeleri, politikalar ve tartışma planlarının hepsini bir arada içeren güvenilir bir kaynağa sahip olacaksınız!

Şirketinizin doğum izni/babalık izni politikası ve süreci hakkında genel bilgi almak isteyenler için bu şablonun özel bir sürümünü özelleştirin ve kaydedin. Heyecan verici haberi yöneticileriyle paylaşmaya hazır olduklarında, yedek personel için bir eylem planı üzerinde takımla işbirliği yapabilirler.

Bu şablon, İnsan Kaynakları departmanı içinde de kullanabileceğiniz güçlü bir kaynaktır. Özel bölümleri kullanarak Ayrıntılar, Bütçe ve Eylem Öğeleri'ni doldurun ve önemli tarihler ile hatırlatıcıları uyumlu hale getirin. Göz açıp kapayıncaya kadar haftalar geçebilir. ClickUp şablonunda iş akışınızı belgeleyin, üç adım önde olun ve çalışanlarınızın izinden stres olmadan dönmelerini sağlayın!

7. ClickUp İnsan Kaynakları Politikası Not Şablonu

Bu politika notu şablonunu kullanarak, yeni bir politika başlatıyor veya değişiklikler yapıyor olsanız da, her politikayı net bir şekilde izleyin ve düzenleyin

İşletmeler, işlerin doğru şekilde belgelenmesini sağlamak için İK Formları, el kitapları ve politikalar kullanır. Politikalar değiştiğinde veya yenileri eklendiğinde, tüm takımları değişikliklerden haberdar etmek İnsan Kaynakları'nın sorumluluğundadır.

İlk adım, güncellenen politika için bir not yazmaktır.

Politika notunu kendiniz yazabilirsiniz, ancak İK belge şablonları notu biçimlendirme görevini çok daha kolay hale getirir. Yapmanız gereken tek şey, içeriklerinizi politika notu şablonuna eklemektir. ClickUp Politika Notu Şablonu tam da bunun için tasarlanmıştır.

ClickUp Politika Notu Şablonu iki belge içerir: Politika Notu ve Başlangıç Kılavuzu. ClickUp Politika Notu Şablonunu çalışma alanınıza uygulayın ve saniyeler içinde istediğiniz bilgileri düzenleyin, böylece çalışanlarınızın hiçbiri güncellemeleri kaçırmasın.

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8. ClickUp Personel Planı Şablonu

İşletmenizin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu çeşitli personel türlerini daha iyi anlamak için bu şablonu kullanın

İK departmanı, personel planlarını kullanarak çalışanların ve gerekli becerilerin eklenmesi/azaltılmasını belirler. Personel planı oluşturmak için kullanılan adımlar, İK takımlarının doğru soruları sormasına ve şirketin mevcut ve istenen durumu hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

İK uzmanları, bütçe döngüleri sırasında personel planlarını kullanarak fonları planlar ve tahsis eder. Ancak, bu planlar yalnızca bu fonksiyonla sınırlı değildir, çünkü işgücünde önemli bir değişiklik olduğunda da kullanılabilirler .

Mükemmel bir personel planı, İK uzmanlarının yeni adaylarda aramaları gereken uzmanlık türünü belirlemelerine yardımcı olur ve ClickUp Personel Planı Şablonu bu süreci kolaylaştırır.

9. ClickUp İzin Talep Şablonu

Takımınızın izin taleplerini daha iyi bir şekilde izlemek için bu ClickUp şablonunu deneyin

İzin, çalışanlar için çok önemlidir ve şirketin hedeflerine ulaşmak için motive ve dinlenmiş olmalarını sağlar. Birçok işletme, çalışanlarının izinlerini onaylamak için bir program tutar. Bu, işin her zaman verimli bir şekilde yürümesi için gerekli insan gücünün korunmasına yardımcı olur.

Bir İK uzmanı olarak, çalışanlardan izin veya izin talepleriyle sık sık karşılaşırsınız. E-posta konuları kolayca çok karmaşık hale gelebilir. Ancak, daha kolay ve daha verimli bir alternatif varken neden iş e-postanız üzerinden izin taleplerini kabul edesiniz?

ClickUp İzin Talebi Şablonu, idari süreçleri basitleştirmenin ne kadar kolay olduğunun harika bir örneğidir. İzin talebinde bulunan tüm çalışanları istediğiniz konuma yönlendirmenize olanak tanır ve talepleri değerlendirmek, onaylamak veya reddetmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olmanızı sağlar.

10. ClickUp İK İşe Alım Eylem Planı Şablonu

Bu şablon, takımların işe alınacak potansiyel adayları haritalandırmasına veya izlemesine ve adaylarla nasıl ve ne zaman iletişime geçeceğinize dair ayrıntılı bilgiler sağlamasına yardımcı olur

İşe alım eylem planı, işe alım sürecini tam hızda başlatmak için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Yeni ortaklar ve çalışanlar işe alırken izlemeniz gereken prosedürdür. Bu strateji, organizasyona önemli katkılar sağlayabilecek potansiyel çalışanları bulmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, söz konusu potansiyel müşterilerle ne zaman ve nasıl iletişime geçeceğinizi belirlemenize de yardımcı olur.

ClickUp İşe Alım Eylem Planı Şablonu, İşe Alım Eylem Planınızı bir üst seviyeye taşımak için mükemmel bir kaynaktır. Bu şablon, listedeki diğer şablonlardan biraz daha gelişmiştir, ancak en yüksek değeri elde etmek için ihtiyacınız olan kaynaklarla donatılmıştır.

Şablondaki beş özel durum, adayın uygun olup olmadığını ve işe alım sürecindeki ilerlemeyi gösterir. Ayrıca, sürecin devam edip etmediğini, beklemede olup olmadığını veya tamamlandığını da görebilirsiniz.

11. Someka tarafından hazırlanan Excel KPI Gösterge Paneli Şablonu

via Someka

Someka'nın Excel KPI Gösterge Paneli Şablonu, en önemli metriklerini izlemek, görselleştirmek ve sunmak için basit ve kapsamlı bir araca ihtiyaç duyan İK uzmanları için mükemmeldir.

Bu dinamik, önceden oluşturulmuş gösterge paneli, çalışan devir oranı, pozisyonları doldurma süresi, eğitim etkinliği ve çok daha fazlası gibi önemli veri noktalarının gerçek zamanlı bir özetini sunar. Basit talimatlar, özelleştirme seçenekleri ve Excel'in çoğu sürümüyle uyumluluk sayesinde kullanımı kolaydır.

Özelleştirilebilir grafikleri ve çizelgeleri ile bu gösterge paneli, İK verilerinizi ayrıntılı olarak inceleyebilir, zaman içindeki eğilimleri görselleştirebilir ve İK metriklerini açık ve anlaşılır bir biçimde sunabilirsiniz. Bu, stratejik kararlar almak, üst yönetime ilerlemeyi göstermek ve İK süreçlerinizde sürekli iyileştirme sağlamak için çok değerlidir!

Bir İK Şablonunda Aranması Gerekenler

Bu İK şablonlarının her biri, takımınızın düzenli çalışmasına ve herkesin aynı sayfada olmasına yardımcı olabilir. Bu ClickUp şablonlarının her birinin, bir İK şablonunda bulunması gereken şu anahtar özelliklere sahip olmasını sağladık:

Mevcut yazılım ve donanımlarla uyumluluk. Farklı belge türleri için şablonları özelleştirme ve uyarlama yeteneği. Belgenin içeriğini doldurmayı ve anlamayı kolaylaştıran açık talimatlar. Gerektiğinde kolayca daha fazla bilgi veya bölüm ekleyebilmeniz için ölçeklenebilirlik. Şablonlarınızın endüstri standartlarındaki veya gereksinimlerindeki değişikliklere göre güncel kalmasını sağlamak için düzenli güncellemeler.

Bu çalışan yönetimi yazılımlarına göz atın!

Kullanımı Kolay İK Şablonlarıyla Başlayın

İşletmeler rekabet gücünü korumak için strateji ve politikalarını değiştirirken, bu değişiklikler çalışanların verimliliğini etkilememelidir. ClickUp ile İnsan Kaynakları takımları her süreç türü için sorunsuz bir deneyim sağlayabilir.

İnsan yönetimi başarısı, çalışanlar ve departmanlar arasında bağlantı kurmak için merkezi bir merkezle başlar. ClickUp, her durumda düzenli ve proaktif kalmanıza yardımcı olur. Olmazsa olmaz şablonlarınızı indirin ve bugün başlayın.