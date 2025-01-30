65'ten fazla Anahtar Performans Göstergesi (KPI) Örneği ve Şablonu

Takımınızı organizasyonel hedefler hakkında düşünmeye ve bu hedeflere ulaşmaya nasıl teşvik edersiniz? İlk adım, anahtar performans göstergelerinizin (KPI'lar) derinlemesine bir envanterini çıkarmaktır.

KPI'ların ilk birkaç ay boyunca takımı motive edeceğini, ancak daha sonra uzun e-posta konularında kaybolup üst düzey yöneticilerle önemli bir toplantıdan bir gün önce tekrar gündeme geleceğinden endişelenebilirsiniz.

Ancak, iyi tasarlanmış KPI'lar, takımların verimsizlikleri gidermelerine, zaman alan talepleri ortadan kaldırmalarına ve görevleri ve projeleri şirket çapındaki hedeflerle uyumlu hale getirmelerine olanak tanır. Sizin ve takımınız için istediğimiz budur, bu nedenle sorularınızı yanıtlamak için bir KPI örnekleri ve şablonları kataloğu hazırladık:

Bir metrik hangi koşullarda KPI haline gelir? KPI geliştirme sürecinde kimler yer alır? KPI ilerlemesini nerede izleyebilirim? Eylemleri nasıl yönlendirir ve takımımı sonuca ulaşmak için nasıl motive edebilirim?

KPI'lar modern iş stratejisinin gizli silahı olduğu için, yukarıdakilerin hepsini ve daha fazlasını ele alacağız. Ve herkes bu göreve uygundur.

KPI nedir?

Anahtar Performans Göstergesi veya KPI, iş hedeflerine ulaşmada ilerlemeyi izlemek için kullanılan ölçülebilir bir metriktir. Daha spesifik olarak, KPI, bir kuruluşun en önemli varlığı olan insan kaynağına ilişkin performans bilgisi sağlar.

Ön saflardaki çalışanlar, yöneticiler ve üst düzey liderler dahil herkes, organizasyonel hedefler üzerinde etkiye sahiptir. Bu nedenle, bir takım lideri olarak, çalışanlarınıza düşünülmüş, spesifik ve ölçülebilir KPI'lar verme sorumluluğunuz vardır.

KPI'nın beş unsuru

Bir KPI'nın etkili olabilmesi için şu beş anahtar unsura sahip olması gerekir:

Net hedef: KPI, gelir artışı, müşteri sadakatinin artırılması veya operasyonel verimliliğin iyileştirilmesi gibi belirli : KPI, gelir artışı, müşteri sadakatinin artırılması veya operasyonel verimliliğin iyileştirilmesi gibi belirli bir iş hedefiyle bağlantılı olmalıdır Ölçü: Bir KPI, ilerlemeyi izleyebilmek için ölçülebilir olmalıdır. Örneğin, "Önümüzdeki çeyrekte web sitesi trafiğini %20 artırmak" ölçülebilirken, "Web sitesi etkileşimini iyileştirmek" belirsizdir Veri kaynağı: Takımlar, belirlenen KPI'lara göre performansı ölçmek için güncel ve ilgili verilere erişebilmelidir Sahiplik: Her KPI'nın bir sahibi olmalıdır. Takımlar, bir KPI'nın gerçekleştirilmesinden kimin sorumlu olduğunu ve bunu kimin izleyeceğini ve raporlayacağını bilmelidir Raporlama zaman aralığı: Kaydolduğunuz her KPI'yı izlemek ve raporlamak için belirli bir zaman aralığı olmalıdır. Girişime ve KPI'ya bağlı olarak, bunları günlük, haftalık, aylık vb. olarak izleyebilirsiniz

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Anahtar Performans Göstergelerini Tanımlama

Bu kılavuzdan tek bir şey öğrenecekseniz, şunu öğrenin: etkili anahtar performans göstergeleri, insanların doğru ve hızlı kararlar almasını sağlar.

İşletmeler, sürdürülebilirlikleri üzerinde en büyük etkiye sahip metrikleri hedeflemelidir. Önemli değişiklikler yaratan projelere, araçlara ve sistemlere odaklandığınızda, gelir artışına doğru hızınızı en üst düzeye çıkarmak için bir iş yol haritası oluşturmuş olursunuz.

İşte KPI'larınızı doğru şekilde planlamanıza yardımcı olacak adım adım bir kontrol listesi:

1. İş hedefleriyle doğrudan ilişkili iş metriklerini belirleyin

Satış KPI'larının ürün KPI'larından farklı, finans KPI'larından da farklı olduğunu temel olarak anlayarak başlayalım. Neyi önceliklendirmeniz ve başarıyı nasıl ölçmeniz gerektiğini anlamak için şu soruları sorun.

Süreçlerinizde/takımınızda/kuruluşunuzda çözmek istediğiniz sorun nedir? Ulaşmak istediğiniz sonuç nedir? Başarınızı nasıl ölçeceksiniz? Hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı nasıl anlayacaksınız?

Bununla birlikte, bir anahtar performans göstergesi iş hedefine katkıda bulunmuyorsa, o gösterge kaldırılmalıdır!

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2. Açık ve belirgin anahtar performans göstergeleri yazın

Bu bilgileri edindikten sonra, metrikleri iki kategoriye ayırın: öncü ve gecikmeli göstergeler.

Öncü göstergeler erken uyarı işaretleri gibidir. Takımların, istenen sonuca ulaşmak için stratejilerini değiştirmeleri veya ayarlamaları gerekip gerekmediğini bildirirler. Örneğin, bir çevrimiçi perakendeci için iade oranı, ürün kalitesiyle ilgili endişelenmeleri gerektiğini belirten bir öncü gösterge olabilir

Gecikmeli göstergeler ise bunun tam tersidir. Bu anahtar performans göstergeleri, süreçlerin ve güncellemelerin daha uzun bir dönemde ne kadar iyi gerçekleştirildiğini belirler. Çevrimiçi perakendeci örneğinde, müşteri memnuniyeti puanlarında bir düşüş veya karlılıkta bir azalma, ürün kalitesinin düşük olduğunun gecikmeli bir göstergesi olacaktır

3. KPI'ları kullanıcı dostu bir araçta kaydedin ve ilerlemeyi izleyin

Açıkça söyleyeceğiz: KPI raporları hazırlamak hiç de heyecan verici bir iş değildir.

Bu, ham verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için zaman gerektiren (neredeyse) günlük bir görevdir. Öyle ki, KPI raporları genellikle birkaç nedenden dolayı gelen kutusuna ulaştıktan sonra kısa bir ömre sahiptir:

Veriler saatlik olarak değiştiği için raporlar günün sonunda geçerliliğini yitirir

PDF veya Excel biçimindeki raporlar farklı ekranlarda farklı görünür

E-posta ile gönderilen raporlar güvenli değildir

Doğru bilgileri doğru zamanda elde etmek, veri odaklı işler için bir gerekliliktir. İnsanlar KPI'lara akıllı telefonlarından, masaüstü bilgisayarlarından ve hatta ofisteki büyük ekrandan erişmek ister. Bu ihtiyaçları karşılayacak ücretsiz bir gösterge paneli aracı arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin!

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ClickUp'ta, KPI'ların ve sizin* büyük hayranlarıyız, bu nedenle takımımız işe koyuldu ve departman veya sektöre göre sıralanmış anahtar performans göstergelerinin ve ücretsiz şablonların bir listesini hazırladı.

Satış KPI örnekleri

1. Müşteri Edinme Maliyeti

Müşteri edinme maliyeti (CAC), reklam, maaşlar ve yazılım araçları gibi satış ve pazarlama maliyetleri dahil olmak üzere yeni bir müşteri edinmek için yapılan toplam harcamayı ölçer.

Bu metrik, işletmelerin müşteri edinme stratejilerinin verimliliğini değerlendirmesine ve karlılığı belirlemesine yardımcı olur. Yüksek CAC verimsizliği gösterirken, düşük CAC maliyet etkin büyümeyi gösterir.

CAC = Toplam Satış ve Pazarlama Giderleri/Kazanılan Yeni Müşteri Sayısı

Örnek: Bir şirket bir ayda pazarlama ve satış için 50.000 dolar harcıyor ve 500 yeni müşteri kazanıyorsa, CAC 100 dolardır.

2. Temsilci Başına Satış Faaliyetleri

Temsilci başına satış faaliyetleri, bir satış temsilcisinin belirli bir dönemde tamamladığı toplam görev sayısını (örneğin, aramalar, e-postalar, toplantılar ve takipler) izler. Bu KPI, verimlilik ve etkinliği değerlendirmeye yardımcı olur ve satış temsilcilerinin gelir hedeflerini karşılamak için yeterli sayıda potansiyel müşteri ile etkileşim kurmasını sağlar.

Satış Temsilcisi Başına Satış Faaliyetleri = Toplam Satış Faaliyetleri/Satış Temsilcisi Sayısı

Örnek: 5 satış temsilcisinden oluşan bir takım bir ayda 1.000 arama yapar ve 500 e-posta gönderirse, temsilci başına satış faaliyeti 300 olur.

3. Müşteri Konuşma Oranı

Bu satış KPI'sı, ödeme yapan müşterilere dönüşen potansiyel müşterilerin yüzdesini ölçerek işletmelerin satış hunisinin etkinliğini anlamalarına yardımcı olur.

Düşük bir dönüşüm oranı, satış sürecinde eksiklikler olduğunu gösterebilir.

Müşteriye Dönüşüm Oranı = (Yeni Müşteri Sayısı/Toplam Potansiyel Müşteri Sayısı) × 100

Örnek: Bir işletme bir ayda 2.000 potansiyel müşteri elde ederse ve bunların 200'ü müşteriye dönüşürse, potansiyel müşteri-müşteri dönüşüm oranı %10'dur.

4. Toplam Satış Geliri

Toplam satış geliri, belirli bir dönemde mal veya hizmet satışından elde edilen toplam gelirdir. Bu KPI, iş büyümesini ve finansal performansı değerlendirmek için çok önemlidir.

Toplam Satış Geliri = Birim Fiyat × Satılan Miktar

Örnek: Bir şirket, bir üründen 500 adet 50 dolarlık satış yaparsa, toplam satış geliri 25.000 dolar olur

5. Satış Döngüsü Uzunluğu

Satış döngüsü uzunluğu, ilk temastan anlaşmanın kapanmasına kadar bir potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için geçen ortalama süreyi ifade eder.

Daha kısa bir satış döngüsü genellikle verimli bir satış sürecini gösterirken, daha uzun bir döngü süreç iyileştirmeleri gerektirebilir.

Satış Döngüsü Süresi = Anlaşma Kapanış Süresi (Gün) / Toplam Kapalı Anlaşma Sayısı

Örnek: Bir şirket bir ayda 10 anlaşma kapattı ve toplam 600 gün sürdü, ortalama satış döngüsü süresi 60 gündür.

6. Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU)

ARPU, belirli bir dönem boyunca her bir müşteriden elde edilen ortalama geliri ölçer. İşletmelerin müşteri başına karlılığı değerlendirmesine ve müşteri harcamalarındaki eğilimleri belirlemesine yardımcı olur.

ARPU=Toplam Gelir/Toplam Müşteri Sayısı

Örnek: Bir SaaS şirketi 2.000 müşteriden 100.000 dolar gelir elde ederse, ARPU müşteri başına 50 dolar olur.

7. Müşteri yaşam boyu değeri (CLV)

CLV, bir işletmenin tek bir müşteriden tüm ilişki süresi boyunca elde edeceği toplam geliri tahmin eder. Bu, müşteri kazanımı ve elde tutma için bütçe oluşturmaya yardımcı olur.

CLV=Ortalama Satın Alma Değeri × Satın Alma Sıklığı × Müşteri Ömrü

Örnek: Müşteriler genellikle her alışverişte 200 dolar harcıyor, yılda iki kez alışveriş yapıyor ve 5 yıl boyunca şirketin müşterisi olarak kalıyorsa, CLV müşteri başına 2.000 dolar olur.

8. Müşteri kayıp oranı

Müşteri kaybı oranı, belirli bir süre içinde kaybedilen müşterilerin yüzdesini ölçer. Yüksek müşteri kaybı oranı, memnuniyetsizliği veya daha iyi rakiplerin varlığını gösterebilir.

Müşteri Kaybı Oranı = (Kaybedilen Müşteriler/Başlangıçtaki Toplam Müşteriler) × 100

Örnek: Bir abonelik hizmeti 1.000 müşteriyle başlar ve bir ayda 50 müşteri kaybederse, müşteri kaybı oranı %5'tir.

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Operasyon KPI örnekleri

9. Fazla Mesai Saatleri

Fazla mesai saatleri, çalışanların planlanan çalışma saatlerinin ötesinde çalıştıkları toplam saat sayısını ölçer. Bu KPI, işletmelerin iş yükü dağıtımını izlemesine, potansiyel tükenmişliği değerlendirmesine ve personel verimliliğini değerlendirmesine yardımcı olur.

Yüksek fazla mesai saatleri, personel eksikliğini gösterirken, sürekli düşük fazla mesai saatleri, planlamanın optimize edildiğini gösterebilir.

Fazla Mesai Saatleri = Toplam Çalışılan Saatler – Planlanan Saatler

Örnek: Bir çalışanın haftalık çalışma saati 40 saat olarak planlanmışsa ancak 50 saat çalışıyorsa, o hafta 10 saat fazla mesai yapmıştır.

10. Geliştirilen Süreçler

Bu KPI, belirli bir dönem içinde yeni veya iyileştirilmiş operasyonel süreçlerin sayısını izler. Kuruluş içindeki verimlilik artışlarını, yenilikleri ve sürekli optimizasyon çabalarını ölçmeye yardımcı olur.

Geliştirilen süreçlerin sayısı ne kadar fazla olursa, proaktif iş akışı iyileştirmeleri de o kadar fazla olur.

11. Envanter maliyetleri

Envanter maliyetleri, satılmayan malların depolanması, yönetimi ve bakımı ile ilgili toplam giderleri temsil eder. Bu KPI, envanter seviyelerini optimize etmek, israfı azaltmak ve nakit akışını iyileştirmek için çok önemlidir.

Envanter Maliyetleri = Depolama Maliyetleri + Amortisman Maliyetleri + Sigorta + Elleçleme Maliyetleri

Örnek: Bir şirket depolama için 5.000 dolar, amortisman için 1.500 dolar ve elleçleme için 500 dolar harcarsa, toplam envanter maliyeti 7.000 dolar olur.

12. Ofis alanı kullanımı

Bu KPI, çalışanlar tarafından aktif olarak kullanılan ofis alanının yüzdesini ölçer. Kuruluşların çalışma alanlarını optimize etmelerine, gereksiz maliyetleri azaltmalarına ve işyeri verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Ofis Alanı Kullanımı = (Kullanılan Alan / Toplam Kullanılabilir Alan) × 100

Örnek: Bir ofisin 10.000 fit kare alanı varsa ve 7.500 fit kare aktif olarak kullanılıyorsa, ofis alanı kullanım oranı %75'tir.

13. Şirket avantajlarının kullanımı

Bu KPI, sağlık programları, spor salonu üyelikleri veya öğrenim bursları gibi çalışanlara sağlanan avantajların kullanım yüzdesini izler.

Yüksek bir yüzde, güçlü bir bağlılığı gösterirken, düşük bir yüzde, avantajların ilgili olmayabileceğini veya iyi iletilmediğini gösterebilir.

Şirket Avantajlarının Kullanımı=(Avantajları Kullanan Çalışanlar/Toplam Çalışan Sayısı)×100

Örnek: 500 çalışandan 250'si şirket tarafından sponsorlu spor salonu üyeliği kullanıyorsa, kullanım oranı %50'dir.

14. Çalışan devir oranı

Bu KPI, bir dönem içinde kaç çalışanın işten ayrıldığını izler. Yüksek işgücü devri, iş memnuniyetinin düşük olduğunu veya çalışanları elde tutma stratejilerinin zayıf olduğunu gösterebilir.

İşten Ayrılma Oranı = (İşten Ayrılan Çalışanlar/Toplam Çalışan Sayısı) × 100

Örnek: Bir şirkette 500 çalışan varsa ve bir yılda 25 kişi işten ayrılırsa, çalışan devir oranı %5'tir.

15. Sipariş yerine getirme süresi

Sipariş yerine getirme süresi, siparişin verilmesi ile teslimatı arasında geçen süreyi ölçer. Daha kısa süre, verimliliği gösterir.

Sipariş Yerine Getirme Süresi = Teslim Tarihi - Sipariş Tarihi

Örnek: 1 Ocak'ta verilen ve 5 Ocak'ta teslim edilen bir siparişin ortalama sipariş yerine getirme süresi 4 gündür.

16. İlk çağrıda çözüm (FCR)

FCR, ilk etkileşimde çözülen müşteri hizmetleri sorunlarının yüzdesini ölçerek memnuniyeti artırır.

FCR=(İlk Çağrıda Çözülen Sorunlar/Toplam Sorunlar)×100

Örnek: Bir müşteri desteği ekibi 200 vakadan 150'sini ilk çağrıda çözerse, ilk çağrı çözüm oranı %75'tir.

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Finans KPI örnekleri

17. Özkaynak kârlılığı

Özkaynak kârlılığı (ROE), bir şirketin özkaynaklarını kullanarak ne kadar verimli bir şekilde kâr elde ettiğini göstererek şirketin kârlılığını ölçer.

Daha yüksek ROE, güçlü finansal performansı gösterirken, daha düşük ROE verimsizlik veya aşırı borç bağımlılığını işaret edebilir.

ROE=(Net Gelir/Hissedar Özkaynakları)×100

Örnek: Bir şirketin net geliri 500.000 dolar ve hissedar özkaynakları 2.000.000 dolar ise, özkaynak kârlılığı %25'tir.

18. Net kar marjı

Net kar marjı, vergiler ve işletme maliyetleri dahil tüm giderler düşüldükten sonra kar olarak kalan gelir yüzdesini gösterir. Net kar marjının yüksek olması, şirketin maliyetleri etkili bir şekilde kontrol ettiğini gösterir.

Net Kar Marjı = (Net Kar / Toplam Gelir) × 100

Örnek: Bir şirketin 1.000.000 dolar geliri ve 200.000 dolar net karı varsa, net işletme kar marjı %20'dir.

19. Satılan malların maliyeti (COGS)

COGS, hammadde ve işçilik dahil olmak üzere mal veya hizmetlerin üretimindeki doğrudan maliyetleri temsil eder. Satış veya pazarlama maliyetleri gibi dolaylı giderleri içermez.

COGS=Başlangıç Envanteri+Satın Almalar−Son Envanter

Örnek: Bir şirket 50.000 dolarlık envanterle başlar, 30.000 dolarlık malzeme satın alır ve 20.000 dolarlık envanterle bitirirse, satılan malların maliyeti 60.000 dolardır.

20. Borç/özkaynak oranı

Bu oran, bir şirketin toplam yükümlülüklerini özkaynaklarına oranlayarak, faaliyetlerin finansmanı için ne kadar borç kullanıldığını gösterir. Yüksek bir oran, finansal riskin yüksek olduğunu gösterir.

Borç/Özkaynak Oranı = Toplam Yükümlülükler/Hissedar Özkaynakları

Örnek: Bir şirketin toplam yükümlülükleri 3.000.000 dolar ve hissedar özkaynakları 2.000.000 dolar ise, şirketin her 1 dolar özkaynak için 1,50 dolar borcu vardır. Diğer bir deyişle, borç-özkaynak oranı 1,5'tir.

21. Ücretsiz nakit akışı

Serbest nakit akışı (FCF), sermaye harcamaları muhasebeleştirildikten sonra kalan nakit tutarını temsil eder. Bir şirketin yatırım yapma, büyüme veya hissedarlarına para iadesi yapma kabiliyetini gösterir.

FCF=İşletme Nakit Akışı−Sermaye Harcamaları

Örnek: Bir şirket 500.000 dolar işletme nakit akışı elde ediyor ve 200.000 dolar sermaye harcaması yapıyorsa, serbest nakit akışı 300.000 dolardır.

22. Brüt kar marjı

Brüt kar marjı, doğrudan üretim maliyetleri karşılandıktan sonra kalan gelirin miktarını gösterir.

Brüt Kar Marjı = [(Gelir − COGS)/Gelir] × 100

Örnek: Bir şirketin geliri 500.000 dolar ve COGS'u 200.000 dolar ise, brüt kar marjı %60'tır.

23. Alacak hesapları devir hızı

Bu KPI, bir şirketin müşteri ödemelerini ne kadar hızlı tahsil ettiğini izler. Oranın yüksek olması, tahsilatların daha hızlı yapıldığı anlamına gelir.

ART=Net Kredi Satışları/Ortalama Alacak Hesapları

Örnek: Net kredi satışları 1.000.000 $ ve ortalama alacak hesapları 250.000 $ ise, şirket alacaklarını yılda 4 kez tahsil eder.

24. Yanma oranı

Yakma oranı, bir şirketin karlılığa ulaşmadan önce nakit harcamalarının hızını gösterir.

Tüketim Oranı = [Başlangıçtaki Nakit Bakiyesi − Sonundaki Nakit Bakiyesi] / Ay Sayısı

Örnek: Bir startup şirketinin 500.000 dolar nakit parası varsa ve 5 ayda 400.000 dolar harcarsan, yakma oranı aylık 20.000 dolar olur.

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Pazarlama KPI örnekleri

25. Pazarlama yatırımının getirisi (ROMI)

ROMI, pazarlama çabalarının karlılığını ölçerek işletmelerin hangi kampanyaların en yüksek getiriyi sağladığını değerlendirmesine yardımcı olur.

ROMI=(Pazarlama Geliri−Pazarlama Maliyetleri)/Pazarlama Maliyetleri)×100

Örnek: Bir kampanya, 10.000 dolarlık pazarlama harcamasıyla 50.000 dolar gelir elde ederse, ROMI %400 olur.

26. Hemen çıkma oranı (e-posta pazarlaması)

Hemen çıkma oranı, geçersiz adresler veya dolu posta kutuları nedeniyle alıcıların gelen kutularına ulaşamayan e-postaların yüzdesini ifade eder.

Hemen Çıkma Oranı = (Geri Dönen E-postalar/Toplam Gönderilen E-postalar) × 100

Örnek: Gönderilen 1.000 e-postadan 50'si geri dönerse, geri dönüş oranı %5'tir.

27. Tıklama oranı (CTR)

CTR, bir e-posta veya reklamdaki bağlantıya tıklayan alıcıların sayısını, bunu gören toplam sayıya göre ölçer.

CTR=(Tıklamalar/Toplam Gösterimler veya Gönderilen E-postalar)×100

Örnek: 5.000 alıcıya gönderilen bir e-postadaki bağlantıya 200 kişi tıklarsa, CTR %4 olur.

28. Organik gösterimler

Bu KPI, ücretli tanıtım olmadan içeriğin kullanıcıların akışlarında ne sıklıkla göründüğünü izler.

Abone sayısı, bir e-posta listesine veya hizmete kaydolan kişilerin sayısını izler.

30. Müşteri etkileşim oranı

Bu KPI, müşterilerin içerikle ne kadar aktif bir şekilde etkileşime girdiğini ölçer.

Etkileşim Oranı = [(Beğeniler + Paylaşımlar + Yorumlar) / Toplam Takipçi Sayısı] × 100

Örnek: Bir markanın 10.000 takipçisi varsa ve toplam 500 etkileşim alıyorsa, etkileşim oranı %5'tir.

31. Potansiyel müşteri başına maliyet (CPL)

CPL, bir şirketin potansiyel müşteri kazanmak için ne kadar harcadığını ölçer.

CPL=Toplam Pazarlama Harcaması/Toplam Oluşturulan Potansiyel Müşteri Sayısı

Örnek: Bir kampanyanın maliyeti 5.000 $ ve 250 potansiyel müşteri oluşturuyorsa, CPL potansiyel müşteri başına 20 $'dır.

32. Dönüşüm oranı

Bu KPI, istenen bir eylemi (örneğin, kayıt olma veya satın alma) tamamlayan ziyaretçi sayısını izler.

Dönüşüm Oranı=(Dönüşümler/Toplam Ziyaretçi Sayısı)×100

Örnek: 5.000 ziyaretçiden 200 kişi kaydolursa, dönüşüm oranı %4'tür.

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Web sitesi KPI örnekleri

33. MQL'ye (pazarlama tarafından nitelikli potansiyel müşteri) trafik oranı

Bu, nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmada web sitesi trafiğinin etkinliğini ölçer.

MQL'ye Gelen Trafik Oranı = (Pazarlama Tarafından Nitelikli Potansiyel Müşteriler/Toplam Web Sitesi Trafiği) × 100

Örnek: Bir web sitesi 50.000 ziyaretçi ve 500 MQL elde ederse, trafik-MQL oranı %1'dir.

34. Tarama hataları

Tarama hataları, arama motorlarının erişemediği URL'lerin sayısını gösterir ve SEO'yu etkiler.

35. Hemen çıkma oranı (web sitesi)

Bu, daha fazla etkileşimde bulunmadan bir web sitesinden ayrılan ziyaretçilerin yüzdesini ölçer.

Hemen Çıkma Oranı = (Tek Sayfa Ziyaretleri/Toplam Ziyaretler) × 100

36. Sayfa yükleme süresi

Bu, bir web sayfasının ne kadar hızlı yüklendiğini ölçer.

Sayfa Yükleme Süresi = Toplam Yükleme Süresi / Toplam Sayfa Görünümleri

Örnek: Bir web sitesinin 100 sayfa görünümü için toplam yükleme süresi 300 saniye ise, ortalama sayfa yükleme süresi 3 saniyedir.

37. Yönlendirme Trafiği

Sosyal medyadan ve diğer yönlendiren web sitelerinden web sitenizi ziyaret eden kişi sayısı.

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Ayrıca okuyun: Yazılım geliştirme KPI'ları

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38. Müşteri memnuniyeti oranı

Bu, bir tasarım projesi veya ürünle ilgili müşteri geri bildirimlerini ölçer.

Müşteri Memnuniyeti Oranı = (Olumlu Yanıtlar/Toplam Yanıtlar) × 100

39. Üretim döngüsü süresi

Bu, bir tasarım projesinin tamamlanmasının ne kadar sürdüğünü izler.

Üretim Döngüsü Süresi = Bitiş Tarihi − Başlangıç Tarihi

40. Tasarım onay oranı

Bu KPI, büyük revizyonlar yapılmadan kaç tasarımın onaylandığını ölçer.

Onay Oranı = (Onaylanan Tasarımlar/Toplam Gönderilen Tasarımlar) × 100

Örnek: Gönderilen 100 tasarımdan 80'i onaylanırsa, onay oranı %80'dir.

41. Standartlara Uygunluk

Marka yönergelerine, süreçlerine veya prosedürlerine uyulmamasından kaynaklanan ortalama sorun sayısı.

42. Tepki Süresi

Proje gözden geçirenlerin ve proje katılımcılarının sorulara, yorumlara ve taleplere yanıt vermesi için geçen ortalama süre.

43. Revizyon Süresi:

Nihai tasarıma ulaşmak için gereken ortalama tur sayısı veya süre.

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Startup KPI örnekleri

44. Runway

Runway, yeni gelir veya finansman olmadığı varsayıldığında, bir startup'ın nakit kaynakları tükenmeden faaliyet gösterebileceği ay sayısını ifade eder. Runway süresi ne kadar uzun olursa, startup'ın karlılığa ulaşması veya ek sermaye elde etmesi için o kadar fazla zamanı olur.

Runway=Aylık Tüketim Oranı/Nakit Bakiyesi

Örnek: Bir startup şirketinin 300.000 dolar nakit parası varsa ve aylık 30.000 dolar harcama yapıyorsa, 10 aylık bir çalışma süresi vardır.

45. Aylık tekrarlayan gelir (MRR)

MRR, bir startup'ın her ay elde ettiği öngörülebilir, abonelik tabanlı geliri izler. Bu, SaaS ve abonelik tabanlı işler için çok önemlidir.

MRR=Toplam Abone Sayısı × Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU)

Örnek: Bir SaaS girişiminin aylık 50 dolar ödeyen 1.000 müşterisi varsa, MRR 50.000 dolardır.

46. Etkinleştirme oranı

Onboarding sürecindeki herhangi bir önemli etkinliği tamamlayan kullanıcıların yüzdesi.

47. Aylık harcama

Aylık nakit harcaması tutarı

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Ürün KPI örnekleri

48. Net Promoter Score (NPS)

Sayı, kullanıcılarınızın ürününüzü arkadaşlarına, iş arkadaşlarına vb. tavsiye etmeye hazır olup olmadığını gösterir.

Net tavsiye skoru = Toplam tavsiye edenlerin yüzdesi – toplam eleştirenlerin yüzdesi

49. Özellik benimseme oranı

Bu KPI, yeni bir ürün özelliğinin piyasaya sürülmesinden sonra kaç kullanıcının bu özelliği kullandığını ölçer.

Özellik Benimseme Oranı = (Özelliği Kullanan Kullanıcılar/Toplam Kullanıcılar) × 100

Örnek: 50.000 kullanıcıdan 5.000'i yeni bir özelliği denerse, özellik benimseme oranı %10'dur.

50. Sprint hızı

Sprint hızı, bir geliştirme takımının bir sprintte tamamladığı ortalama iş miktarını ölçerek gelecekteki iş yükü kapasitesinin tahmin edilmesine yardımcı olur.

Sprint Hızı = Tamamlanan Toplam Hikaye Puanı / Sprint Sayısı

Örnek: Bir takım 6 sprintte 120 hikaye puanı tamamlarsa, ortalama sprint hızı sprint başına 20 hikaye puanıdır.

51. Hata çözme süresi

Bu KPI, bildirilen yazılım hatalarının ne kadar hızlı düzeltildiğini izler.

Hata Çözüm Süresi = Hataları Düzeltmek İçin Harcanan Toplam Süre / Düzeltilen Toplam Hata Sayısı

Örnek: Bir takım 500 saatte 50 hata düzeltirse, ortalama hata çözme süresi hata başına 10 saattir.

52. Sürüm başına müşteri desteği biletleri

Bu metrik, yeni bir yazılım sürümünün ardından gelen destek taleplerinin sayısını izler. Yüksek bir sayı, kalite sorunlarına işaret edebilir.

Sürüm Başına Destek Biletleri = Açılan Toplam Bilet Sayısı/Toplam Sürüm Sayısı

Örnek: 5 ürün sürümü sonrasında 300 bilet açılmışsa, her sürüm için 60 destek bileti vardır.

53. Destek Biletlerinin Eskalasyonu

Çözülmek üzere daha üst düzey bir Müşteri Desteği Yöneticisine aktarılan bilet sayısı.

54. Müşteri Memnuniyeti Oranı (CSAT)

Bir müşterinin bir şirketin ürünü, hizmeti veya çalışanı ile ilgili genel deneyiminin ölçek oranı.

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SaaS KPI örnekleri

55. Net Promoter Score (NPS): Kullanıcılarınızın ürününüzü arkadaşlarına, iş arkadaşlarına vb. tavsiye etmeye hazır olup olmadığını gösteren sayı. 56. Aylık (MoM) Aylık Tekrarlayan Gelir (MRR) Büyüme Oranı: Net MRR'deki aylık artış veya azalış yüzdesi. 57. Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR): Mevcut müşterilerden elde edilen yıllık tahmini gelir miktarı58. Müşteri Kaybı Oranı: Belirli bir dönemde müşterilerin bir işi bırakma oranı 59. Geliştirilen Süreçler: Mevcut operasyonel süreçlerde yapılan iyileştirmelerin sayısı60. Potansiyel Müşteri Hızı: Gerçekleştirilen manuel ve otomatik testlerin toplam sayısı

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İnsan Kaynakları KPI örnekleri

61. Çalışan devir oranı

Bu, belirli bir dönemde şirketten ayrılan çalışanların yüzdesini ölçer. Yüksek işgücü devri oranı, işyeri kültürü, yönetim veya ücretlendirme ile ilgili sorunlara işaret edebilir.

İşten Ayrılma Oranı = (İşten Ayrılan Çalışanlar/Toplam Çalışan Sayısı) × 100

Örnek: Bir şirkette 500 çalışan varsa ve bir yılda 25 kişi işten ayrılırsa, işten ayrılma oranı %5'tir.

62. Doldurma süresi

Doldurma süresi, iş ilanından teklifin kabulüne kadar yeni bir çalışanın işe alınması için geçen gün sayısını izler. Doldurma süresinin uzun olması, işe alım sürecinde verimsizlik olduğunu gösterebilir.

Doldurma Süresi = Tüm Çalışanları İşe Almak İçin Geçen Toplam Gün Sayısı / Doldurulan Toplam Pozisyon Sayısı

Örnek: Bir şirket 10 pozisyonu toplam 300 günde dolduruyorsa, pozisyonun doldurulması için geçen ortalama süre 30 gündür.

63. Eğitim etkinliği

Bu KPI, çalışanların eğitim oturumlarından sonra yeni becerileri ne kadar iyi öğrendiklerini ve uyguladıklarını ölçer.

Eğitim Etkinliği = (Eğitim Sonrası Performans Puanı / Eğitim Öncesi Performans Puanı) × 100

Örnek: Çalışanlar eğitimden önce %60 puan alırken, eğitimden sonra %90 puan aldıysa, eğitim etkinliği %150 artmıştır.

64. Devamsızlık oranı

Devamsızlık oranı, işgücündeki planlanmamış devamsızlıkların yüzdesini ölçer. Yüksek devamsızlık, çalışanların memnuniyetsizliğini veya tükenmişliğini gösterebilir.

Devamsızlık Oranı = (Toplam Planlanmamış Devamsızlıklar / Toplam Çalışılabilir İş Günü) × 100

Örnek: Çalışanlar toplam 10.000 iş gününden 200 iş günü kaçırırsa, devamsızlık oranı %2'dir.

65. İşe Alım Dönüşüm Oranı

İşe alınan başvuru sahiplerinin, işleme aldığınız toplam başvuru sayısına oranı ( ATS ile izleyin!)

66. İşe Alım Başına Maliyet

Her bir çalışanın işe alınmasının toplam maliyeti (işe alma, eğitim veya oryantasyon maliyetleri ve diğer İK KPI'ları dahil).

67. Ortalama Eğitim Maliyetleri

Çalışan eğitimi ve gelişimine harcanan para miktarı

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Ayrıca okuyun: İzlenmesi gereken en önemli müşteri deneyimi KPI'ları ve metrikleri

İş yerinde KPI'lara neden ihtiyacımız var?

KPI'lar işyerinde çok önemlidir, çünkü:

Yönlendirme sağlayın : KPI'lar, bireylerin ve takımların iş başarısı için gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasını sağlar

Performansı ölçün : KPI'lar, kuruluşların hedeflerine ulaşmak için doğru yolda olup olmadıklarını değerlendirmelerine olanak tanır

Veriye dayalı kararlar alın : KPI eğilimlerini analiz ederek, şirketler strateji ve : KPI eğilimlerini analiz ederek, şirketler strateji ve kaynak tahsisi konusunda bilinçli kararlar alabilir

Hesap verebilirliği artırın : Net performans göstergeleri olduğunda, çalışanlar ve takımlar sonuçların sahipliğini üstlenebilirler

Motivasyonu artırın: Bir hedefe doğru ilerlemeyi izlemek, çalışanların bağlılıklarını sürdürmelerini ve mükemmelliğe ulaşmak için çabalamalarını teşvik edebilir

KPI'lar nasıl yazılır?

Anahtar performans göstergelerini izlemeden önce, güçlü ve etkili KPI'lar yazmayı bilmeniz gerekir. Bu, ustalaştığınızda genel iş stratejinizi önemli ölçüde iyileştirebilecek hayati bir beceridir. Takımınızın etkinliğini ve verimliliğini gerçekten ölçen bir KPI'yı nasıl oluşturacağınız aşağıda açıklanmıştır.

1. Hedeflerinizi net bir şekilde tanımlayın

İş performansını ölçmeden önce, neyi hedeflediğinizi bilmeniz gerekir. İş hedeflerinizi net bir şekilde tanımlayarak başlayın.

Bunlar işinize göre değişebilir, ancak genel hedefler arasında satışları artırmak, finansal istikrar sağlamak, müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak, çalışan bağlılığını teşvik etmek veya ürün kalitesini artırmak yer alır.

2. İşinizin kritik alanlarını belirleyin

İşinizin her yönü için bir KPI gerekmez. Bu nedenle, bir sonraki adım, hedeflerinizin başarısını etkileyen işinizin hayati alanlarını belirlemektir.

Örneğin, hedefleriniz arasında finansal istikrar varsa, finans departmanı göz önünde bulundurmanız gereken kritik bir alan olabilir.

3. Doğru KPI'yı seçin

Artık hedeflerinizi ve temel alanları bildiğinize göre, uygun bir anahtar performans göstergesi seçme zamanı geldi. İyi bir KPI, ölçülebilir, temel iş hedeflerinizle doğrudan bağlantılı ve kuruluşunuzun başarısı için kritik öneme sahip olmalıdır.

Akıllı kararlar almak için gerekli ayrıntıları vurgularken aynı zamanda genel bir bakış sağlayan göstergeleri seçin.

4. Ölçülebilir hale getirin

Etkili bir KPI, ölçülebilir ve izlemesi kolay bir ölçüttür. Sonuçta, ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Performansınızı doğrudan gösteren, sınırlı sayıda açık ve belirgin metriklere bağlı kalın.

5. Zaman aralığı ekleyin

Performansınızı doğru bir şekilde okumak için net bir zaman çerçevesi belirlemek çok önemlidir. Örneğin, hedeflerinize bir çeyrek, altı ay veya bir mali yıl içinde ulaşılması beklenip beklenmediğini not edin.

6. Düzenli olarak gözden geçirin

KPI'ların statik olmadığını unutmayın. KPI'lar dinamiktir ve gelişen iş ortamıyla alakalı olmalarını sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Sürekli inceleme, KPI'ların karşılanıp karşılanmadığını ve herhangi bir ayarlamaya ihtiyaç olup olmadığını belirlemeye de yardımcı olur.

7. İletişim

Son olarak, KPI'larınızı takım üyelerine iletin, böylece herkes aynı sayfada olur ve aynı hedeflere doğru çalışır. İyi tanımlanmış KPI'lar genellikle basit, anlaşılır ve ulaşılabilir niteliktedir.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ücretsiz raporu alın ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, birden fazla kanala yayılmış dağınık mesajlar içeren parçalı iletişim, verimliliği engelliyor. 📥 Daha fazla bilgi edinmek ve eksiklikleri gidermek için ClickUp'ın İşyeri İletişiminin Durumu Raporu'nu indirin.

KPI'ları yazmak bir bilimden çok bir sanattır. İhtiyaçlarınıza en uygun biçimi bulana kadar bunları sürekli olarak ayarlamanız ve tanımlamanız gerekir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Biz size yardımcı olacağız. ClickUp'ın KPI şablonu, iş başarısı için çok önemli olan anahtar performans göstergelerini kolayca ayarlamanızı, izlemenizi ve görselleştirmenizi sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp KPI Şablonu'nu kullanarak iş başarısı için çok önemli olan anahtar performans göstergelerini izleyin ve görselleştirin

Departman OKR Görünümü, departmanlar genelinde hedefleri ve anahtar sonuçları takip etmenize yardımcı olurken, İlerleme Görünümü her bir KPI'daki ilerleme hakkında ayrıntılı bir genel bakış sağlar.

Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak dönüm noktalarını belirleyin ve son tarihleri takip edin.

KPI'ları Ölçme

Anahtar performans göstergeleriniz ve şablonlarınız izlemeye hazır olduğunda, bir sonraki adım bunları ClickUp gibi dijital bir çözümde derlemektir!

ClickUp, takımların görevler, belgeler, sohbet, hedefler, beyaz tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır!

Takımların hedef izleme merkezi ve KPI analiz gösterge paneli olarak ClickUp'ı neden sevdiklerini daha yakından inceleyelim:

ClickUp'ta KPI ile ilgili görevleri ve etkinlikleri Hedeflerle uyumlu hale getirin

ClickUp Hedeflerini deneyin Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle amaçlara daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için ölçülebilir hedefler belirleyin

ClickUp'taki hedefler, daha küçük Hedefler'e bölünmüş üst düzey kaplardır. Bir Hedef üzerinde işlem yaptıktan sonra, ilerlemenizi güncellemek için Hedef adını tıklayın. Kullandığınız türe bağlı olarak, Hedefiniz farklı izleme seçeneklerine sahip olacaktır:

Sayı : Bir sayı aralığı oluşturun ve aralarındaki artış veya azalışları izleyin

Doğru/Yanlış : Hedefinizin tamamlandığını işaretlemek için Tamamlandı/Tamamlanmadı onay kutusunu kullanın

Para birimi : Parasal bir hedef belirleyin ve artışları veya azalışları izleyin

Görev: Tek bir görevin veya tüm Listenin tamamlanmasını izleyin. (Ekli Hedefin adı, : Tek bir görevin veya tüm Listenin tamamlanmasını izleyin. (Ekli Hedefin adı, görevin ayrıntılarında bir rozet olarak görünür

ClickUp Gösterge Panelleri ile KPI raporlamasından yararlanın

ClickUp Gösterge Panellerini Deneyin Ayrıntılı Gösterge Panelleri oluşturun ve Kartları kolayca ekleyerek sprint puanı ilerlemesini, duruma göre görevleri ve görünüme göre hataları görüntüleyin

ClickUp'taki gösterge panelleri, yöneticinizin gelen kutusunda biriken haftalık raporların yerini alacak. Tüm KPI'ları ön plana çıkararak tek bir doğru kaynaktan oluşturun, görüntüleyin ve etkileşim kurun.

ClickUp'ta Gösterge Panelleri oluşturmak için veri bilimcisi veya grafik tasarımcı olmanıza gerek yok! Sürükle ve bırak işlemiyle, Çalışma Alanınızda işlerin nasıl yürüdüğünü istediğiniz şekilde görselleştirmek için Gösterge Panellerinizi düzenleyebilirsiniz.

Ölçülebilir KPI'larla Hedefinizden Sapmayın

Takım KPI'larda nerede ilerliyor, aşıyor veya ilerleme kaydetmiyor? KPI yazılımı ile KPI zaman çizelgeleri ve raporlar merkezi bir konumda bulunur, böylece herkes verileri hızlı bir şekilde alabilir ve nerede olduklarını ve nerede olmaları gerektiğini anlayabilir.

Tek sayfalık bir KPI raporu oluşturmak için saatlerce veriler içinde kaybolmak çok kolaydır. Bu, verimliliğin eski yöntemidir.

Doğru KPI yazılımı, raporlama sürecini basitleştirir ve stratejik tartışmalara ve faaliyetlere odaklanmak için daha fazla zaman kazanmanızı sağlar.

Büyüme dalgasını yakalamaya devam edin ve hatasız bir navigasyon aracına ihtiyacınız varsa, ClickUp sizin yanınızda!

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KPI SSS

Takım olarak KPI'ları izlemenin faydaları nelerdir?

KPI'lar, başarı için net ve ölçülebilir kriterler tanımlamaya yardımcı olur ve takımların ilerlemelerini sürekli olarak ölçerken belirli hedeflere doğru çalışmasını sağlar. Bu, takımlara yön, odak ve amaç duygusu verir, bu da bağlılık ve motivasyonun artmasına yol açabilir.

Bir takım için KPI'ları nasıl seçersiniz?

Uygun KPI'ların seçimi, takımın amacına, hedeflerine ve amaçlarına bağlı olacaktır. Herkese uyan tek bir yaklaşım olmasa da, bir takım hedeflerini ve amaçlarını göz önünde bulundurarak, geçmiş performansını analiz ederek ve genel performansını etkileyebilecek dış faktörleri değerlendirerek KPI'ları belirleyebilir.

Takımım KPI hedeflerine ulaşamıyorsa ne yapmalıyım?

Takımınız KPI hedeflerine ulaşamıyorsa, önce sorunun temel nedenini belirlemeye çalışmalısınız. Bu, takım üyelerine ek eğitim, kaynak ve destek sağlamayı gerektirebilir. Ayrıca, KPI'ların ulaşılabilir, ilgili ve gerçekçi olduğundan emin olmak için bunları gözden geçirmeli ve revize etmelisiniz.