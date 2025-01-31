en İyi 10 Standart İş Prosedürü (SOP) Yazılımı

Görev yönetiminden ekip çalışmasının optimizasyonuna kadar, standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) hataları azaltabilir, mevcut iş akışlarını açıklayabilir ve temel düzeyde kalite kontrolü sağlayabilir.

Hepsini birleştirin ve iş önceliklendirme araçlarını ekleyin; SOP'lar tüm kuruluş için tasarruf sağlayabilir.

Ancak elbette, önce bu belge süreçlerini nasıl oluşturacağınızı bilmeniz gerekir. İşte burada SOP yazılımı çözümü bulmak devreye girer.

Bu kılavuzda, iş süreçlerinizi belgelemek, düzenlemek ve optimize etmek için en iyi SOP yazılımlarını ele alacağız.

SOP yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi SOP yazılımı, oluşturma sürecini kolaylaştırır. Değerlendirme sürecinde kullanabileceğiniz birkaç özellik ile uçtan uca süreç yönetiminize yardımcı olur:

Kullanıma hazır şablonlar: Fazla kurulum gerektirmeden uygulanabilecek bir dizi hazır Fazla kurulum gerektirmeden uygulanabilecek bir dizi hazır SOP şablonu

Yararlı öğreticiler: Daha sorunsuz iş operasyonları sağlayan basit Daha sorunsuz iş operasyonları sağlayan basit proje ve prosedür belgeleri

İşbirliği: Bilgi tabanınızı ve iş süreçlerinize genel bakışı tüm çalışanlarınızın erişimine açan bulut tabanlı bilgi paylaşımı

Entegrasyon: Görev yönetimi yazılımınıza doğrudan bağlantı sağlayarak, SOP'larınıza dayalı otomatik görev hatırlatıcıları gibi entegrasyonlara olanak tanır Görev yönetimi yazılımınıza doğrudan bağlantı sağlayarak, SOP'larınıza dayalı otomatik görev hatırlatıcıları gibi entegrasyonlara olanak tanır

Kolay SOP bakımı: Çalışanların işe alımı ve genel bilgi yönetimi için kolayca operasyon politikaları oluşturma yeteneği

Fiyat: Ücretsiz SOP yazılımı özellikleri, ücretli planlara geçmeden önce fonksiyonları test etmek için

Her şeyden önce, SOP'ların uygulanmasını ve paylaşımını kuruluşunuz için basit hale getirmelidir. İyi haber: Aşağıdaki en iyi SOP yazılım çözümlerinin çoğu, bu olmazsa olmaz özellikleri paylaşmaktadır.

En İyi 10 Standart İşletim Prosedürü Yazılımı

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ClickUp, her boyuttaki ve her sektördeki takımlar için tasarlanmış hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. ClickUp'ı ayıran özellik, şirket çapında verimlilik ve işbirliği için merkezi bir hub görevi görürken, temel süreçler için sürüm kontrollü belgeler oluşturma yeteneğidir.

ClickUp AI ile, süreçler zaman içinde değiştikçe tutarlılığı ve kaliteyi korumak için daha az çaba gerekir. Sadece birkaç tıklamayla SOP'lar oluşturun, önceden biçimlendirilmiş içerik elde edin ve takımınızın yazma becerilerini geliştirin.

ClickUp ayrıca binlerce diğer iş uygulamasıyla entegre olarak süreçlerinizi ve verilerinizi tek bir sistemde birleştirir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, bazı gelişmiş SOP yazılım özellikleri ve depolama alanı için sınırlayıcı olabilir

Bazı kullanıcılar, yazılımın arayüzünü, özellikle renk ve yazı tipi seçimlerini beğenmiyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

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2. Coassemble

Coassemble aracılığıyla

Coassemble, öncelikle bir eğitim platformu olsa da, SOP yazılımı alanında da kendine yer edinmiştir.

Küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu araç, takım tüzüğü gibi temel belgeler için özellikle işe yarar. Özel ve şablonlu modüller, takım üyelerinin temel prosedür belgelerini, birlikte çalışmak için basit kontrol listelerini ve diğer belgeleri okumasına olanak tanır.

En iyi özellikleri bir araya getirin

Önceden oluşturulmuş eğitim modülleri, kuruluşun yeni üyelerinin standart çalışma prosedürleri ve işlerine fayda sağlayacak diğer takım bilgilerini öğrenmelerini sağlar

Kontrol listeleri ve modüller oluşturmak için kohort düzeyinde kullanıcı segmentasyonları, platform kullanıcılarının mevcut bilgileriyle uyumludur

Esnek izin yapıları, doğru kişilerin doğru SOP'lere doğru erişimi olmasını sağlar

Mevcut teknoloji altyapınızla entegrasyon, görevleri atamanızı ve dijital SOP'larınızı daha kolay iletmenizi sağlar

Görsel vurgusu, standart işletim prosedürlerinin uygulanmasını kullanıcılar için ilgi çekici hale getirir

Coassemble sınırlamaları

Bu, gerçek bir standart işletim prosedürü yazılımı değildir, yani standartlaştırılmış süreçlerinizi oluşturmak ve iletmek için bu entegrasyonlara ihtiyacınız olacaktır

İçerik, özellikle de görsel içerik (örneğin resimler) yüklemek, yazılım içinde karmaşık olabilir

Yeni kullanıcıların toplu olarak kaydı karmaşık olabilir ve yöneticiler için daha uzun ve tekrarlayan görevlerle sonuçlanabilir

Platform, arka planda sürüm kontrolünü optimize etmez, bu da büyük kuruluşlarda SOP yönetimini karmaşıklaştırır

Coassemble fiyatlandırması

Pro 10 : Aylık 50 $

Pro 20 : 120 $/ay

Premium 20 : 160 $/ay

Pro Sınırsız: Özel teklif gereklidir

Coassemble derecelendirmelerini ve yorumlarını bir araya getirin

G2: 4,7/5 (166 yorum)

Capterra: 4,5/5 (34 yorum)

3. SweetProcess

SweetProcess aracılığıyla

İşte ilk özel SOP yazılımımız. SweetProcess, süreçlerinizi izlemenize ve iyileştirmenize, sorumlulukları takip etmenize ve görevleri buna göre yönetmenize yardımcı olur.

Yazılımın hedefi, doğru SOP yazılımının başarması gereken şeydir: herkesin erişebileceği, SOP'lar oluşturmanıza, günlük görevlerinizi kolaylaştırmanıza ve SOP oluşturma sürecinde ve devam eden uygulamada daha az hata yapmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir operasyonel kılavuz oluşturmak.

SweetProcess'in en iyi özellikleri

Prosedürlerinizi, politikalarınızı ve süreçlerinizi basit bir gösterge paneli özetinde kolayca belgeler

Yazılım, takımınızın basit iş akışları ve otomatikleştirilmiş görevler aracılığıyla SOP'larınızı uygulamasına yardımcı olur

Yazılım, başkalarının bilmesi gereken tüm SOP'leri iletmek için genel veya gizli bir bilgi tabanı oluşturur

İletişimi ve görev atamalarını kolaylaştırmak için kullanıcı rollerine göre takımlar oluşturur

Yazılım, etkinliklerden yangın tatbikatlarına, uyumluluk iş akışlarına ve daha fazlasına kadar her şey için ücretsiz şablonlar sağlar

SweetProcess sınırlamaları

Bu özel yazılım, daha geniş iş yönetimi araçlarıyla entegrasyonu zorlaştırır

Bu platform, içe aktarmaları Word belgeleri ve görsellerle sınırlandırır, diğer dosya türlerini dışarıda bırakır

Bir sürece takım eklemek her zaman sezgisel değildir ve yazılım içinde manuel iş gerektirir

SweetProcess fiyatlandırması

20 aktif üyeye kadar takımlar için aylık 99 $

bu sınırın üzerindeki her ek takım üyesi için aylık 5 $ ek ücret

SweetProcess puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

4. Tallyfy

Tallyfy aracılığıyla

Tallyfy, kuruluşunuzdaki tüm görevleri belgelendirmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olan faydalı bir SOP yazılımıdır. Formlardan onaylara, işe alımdan müşteriye yönelik görevlere kadar, piyasadaki en iyi SOP yazılım seçeneklerinden biri olarak yerini almıştır.

Yazılımın arkasındaki konsept basittir. En önemli ve en iyi SOP'larınızı tek bir sistemde toplayın ve herkesin ne yapacağını bilmesi için şablonlar oluşturun. Ardından, işlerinizi her seferinde doğru bir şekilde yapmak için kendi kendini otomatikleştiren süreçler oluşturun.

Tallyfy'nin en iyi özellikleri

Kodlama gerekmez. Tallyfy'nin SOP yaklaşımı, kısmen çok basit olması nedeniyle işbirliği çabalarını geliştirir

Gelişmiş şeffaflığı, kuruluşunuzdaki herkesin sadece SOP'larınızı değil, platformun bunları günlük olarak nasıl uyguladığını da görmesini sağlar

Hızlı ve etkili müşteri desteği, Tallyfy platformunu kullanarak kendi SOP yazılım platformunuzu özelleştirmenize yardımcı olur

SOP'lerinize dayalı görev otomasyonu, teorik en iyi uygulamaları gerçek iş iyileştirmelerine dönüştürür

Tallyfy sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, özellikle karmaşık belgeler, süreçler ve SOP'larda bazen biraz yavaş olabilir

Tallyfy, takımınız içindeki daha karmaşık süreçleri yönetemediği için görev yönetimi nispeten yüzeysel düzeydedir

AI önerileri iş akışlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir, ancak oluşturmak istediğiniz süreçlerin türlerini zaten biliyorsanız aşırı baskın hale gelebilir

Tallyfy fiyatlandırması

Tallyfy Belgeleri: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Tallyfy Pro: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Tallyfy puanları ve yorumları

G2: 5/5 (3 yorum)

Capterra: 4,4/5 (11 yorum)

5. Yapılacaklar

Via Way We Do

Bu yazılım, SOP'larınızı iletmenin zor olabileceği büyük kuruluşlar, franchise'lar ve diğer çok konumlu işletmeler için bir araçtır. Sonuç olarak, özellikleri video ve sunumlar için entegrasyondan karmaşık akış şemalarına kadar derinlemesine olma eğilimindedir.

Way We Do'nun en iyi özellikleri

Hazır SOP şablonları, kütüphanenizi sıfırdan oluşturmanızı kolaylaştırır

Kabul iş akışları, organizasyon liderlerinin yeni SOP'leri onaylamasına ve takımınızın farklı üyelerinin gerekli bilgileri okuduğunu doğrulamanıza yardımcı olur

Organizasyonun yeni ve mevcut üyelerinin eğitim ve okuma materyallerini takip etmek için etkinleştirilmiş kontrol listeleri

Kişiselleştirilmiş gösterge paneli, kontrol listesi öğelerini, tamamlanması gereken görevleri ve yeni SOP'leri içerir

Yapılacaklar sınırlamaları

Bu listedeki diğer seçeneklere kıyasla nispeten pahalıdır

Yazılımın karmaşıklığı nedeniyle öğrenme süreci uzundur, bunun nedeni kısmen yazılımın daha büyük ve karmaşık kuruluşlar için optimize edilmiş olmasıdır

İş akışlarındaki kullanıcı arayüzü her zaman sezgisel değildir

Eğitim belgeleri bazen güncel değildir ve yazılımı öğrenirken eski süreçlere atıfta bulunur

Way We Do fiyatlandırması

Girdi : 10 takım kullanıcısı için aylık 99 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Way We Do derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (8 yorum)

Capterra: 4,9/5 (11 yorum)

6. Trainual

Trainual aracılığıyla

Trainual, öncelikle yeni ve mevcut çalışanların eğitimi için tasarlanmış bir bilgi aktarım yazılımıdır.

En iyi haliyle, organizasyonel bilgilerin paylaşımı için kullanabileceğiniz sanal ve etkileşimli bir eğitim kılavuzudur. SOP yazılımı olarak da kullanırsanız daha da iyi olur.

Trainual'ın en iyi özellikleri

Sezgisel süreci, mevcut SOP'leri takımlarınız için adım adım eğitim belgelerine dönüştürür

Rol atamaları, hem bireysel SOP'lerin sahipliğini hem de eğitim sorumluluklarını yönetir

PDF, GIF ve video gibi harici içerikleri kolayca gömebilir

Kapsamlı entegrasyon araçları kitaplığı Loom, Slack ve çeşitli proje yönetimi yazılımlarını içerir

Trainual sınırlamaları

Eğitim ve işe alım sürecine odaklanılması, Trainual'ı özel bir SOP yazılımı olarak kullanma olanağını bir ölçüde sınırlamaktadır

Girişler karmaşık olabilir, çünkü merkezi bir çözüm yerine farklı modüller farklı girişler gerektirir

Bu platform, diğer eğitim yazılımlarına kıyasla biraz sınırlı bilgi testi seçenekleri içerir

Trainual fiyatlandırması

Eğitim : Kullanıcı başına aylık 8 $

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Trainual puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

7. ProcessKit

ProcessKit aracılığıyla

Ajanslar için tasarlanan ProcessKit, dış müşterilerle çalışan herkesin işe alım sürecini kolaylaştırır. Bu yazılım, yeni müşterilerin işe alımı için özel SOP'lar oluşturarak ajansların ve benzer işletmelerin bu adımları kolayca takip etmesini sağlar.

ProcessKit'in en iyi özellikleri

Basit müşteri kazanma süreci şablonları, tüm ajansların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olur

İş akışları oluşturmada koşullu mantık, otomasyondan ödün vermeden daha özel durumlar oluşturulmasına olanak tanır

Sezgisel Kanban görünümü, karışıklık olmadan birden fazla müşterinin katılımını izler

Görev delegasyonu, yeni çalışanların işe alım SOP'larının yürütülmesinde takımınızın birden fazla üyesinin katılımını gerektirir

ProcessKit sınırlamaları

Yazılımın özelleştirilebilir yapısı, ilk kurulum sürecinin önemli ölçüde zaman alacağı anlamına gelir

Özellikleri yalnızca müşteri kazanımıyla ilgilidir, bu da kullanımını daha geniş kapsamlı bir SOP yazılımı olarak sınırlar

ProcessKit fiyatlandırması

Tek Plan: Üç üyeye kadar aylık 49 $, her ek üye için aylık 19 $ ve acente bağlantıları gibi sınırsız misafir hesabı

ProcessKit puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 5/5 (2 yorum)

8. Dozuki

Dozuki aracılığıyla

Üretim sektöründeki kuruluşlar, bireysel SOP'lerin optimizasyonu ve bunlara uyumlarına göre ayakta kalır veya başarısız olur. Dozuki imdadınıza yetişir.

Bu sektör için özel olarak tasarlanmış SOP yazılımı ile Dozuki, üretimi daha basit hale getirir.

Dozuki'nin en iyi özellikleri

Güçlü kılavuz oluşturma süreci, imalat sektöründeki en teknik belgeleri bile işleyebilir

Ölçeklenebilir eğitim programları, SOP'larınızı alana taşır

Çok uluslu kuruluşlar için entegre çeviri özellikleri, SOP'larını yurt dışına taşır

Dozuki sınırlamaları

Kullanıcı rollerine bağlı olarak farklı SOP'lere erişimi kontrol etme yeteneği karmaşık ve biraz sınırlıdır

Karmaşık bir yazılım olan bu yazılımın kullanımı, yeni kullanıcılar için her zaman sezgisel olmayabilir

Video ve görüntülerdeki kısıtlamaları tek tek belgelere entegre edebilir

Dozuki fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dozuki puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (12 yorum)

9. JobRouter

JobRouter aracılığıyla

JobRouter, değer önerisini üç temel üzerine inşa eder: süreç otomasyonu, belge yönetimi ve veri yönetimi. Bu platform, standart işletim prosedürü yazılımı olarak da kullanılabilecek mükemmel bir araç gibi görünüyor.

JobRouter'ın en iyi özellikleri

Hızlı ve sezgisel uygulaması, aracı birkaç gün içinde kullanmaya başlamanızı sağlar

Yeni ve mevcut kullanıcılar için birinci sınıf müşteri hizmetleri sunar

Formlar ve süreçler oluşturmak esnektir, özellikle GUI'nin ötesine geçerek şablonları temelinde değiştirmek için

JobRouter sınırlamaları

Teknik olarak SOP yazılımı değildir, bu amaçla çalışması için bazı özelleştirmeler gerektirir

Yükleme süreleri, özellikle platformdaki farklı özellikler arasında geçiş yaparken yavaş olabilir

JobRouter fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

JobRouter puanları ve yorumları

G2: Şu ana kadar yorum yok

Capterra: 4,5/5 (11 yorum)

10. Yalın Güç

Lean Power aracılığıyla

Lean Power, kağıt ve PDF iş süreçlerini ve paketlerini dijital sürümlerine ve bilgisayar tabanlı prosedürlere dönüştürmenizi sağlar. Bu sayede, iş talimatlarınızı optimize etmek, iş gücünden ve zamandan tasarruf etmek için bir SOP yazılım aracı olarak iyi bir şekilde çalışabilir.

Lean Power'ın en iyi özellikleri

Masaüstü uygulaması, tarayıcınızın dışında ve hatta çevrimdışı modda çalışmanıza olanak tanır

Basitleştirilmiş dijitalleştirme süreci, özellikle üretim gibi kağıt talimatlara dayalı eski sektörlerde çok iyi işler

Gerçek zamanlı izleme ve analiz, takımınızın SOP'leri pratikte nasıl uyguladığını anlamanıza yardımcı olur

Yalın Güç sınırlamaları

Amacı, yazılım içinde yeni dijital SOP'lar oluşturmak değil, mevcut SOP'ları dijitalleştirmeye odaklanmaktır

Dijitalleştirme yalnızca İngilizce olarak sunulmaktadır, bu da çok uluslu operasyonlarda kullanımı zorlaştırmaktadır

Lean Power fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lean Power derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3. 3/5 (3 yorum)

Capterra: Şu ana kadar yorum yok

ClickUp'ta Standart İşletim Prosedürü oluşturun

Standart çalışma prosedürleri oluşturmak ve belgelemek, bireysel ve takım iş akışları hakkında güncel ve bilgili kalmanın harika bir yoludur. ClickUp ile SOP'leri tek bir merkezi konumda kolayca saklayabilir ve herkesi bilgilendirebilirsiniz.

Bu yöntem ayrıca, gerektiğinde önemli bilgilere ve talimatlara hızlı erişim sağlar, böylece takım üyeleri görevlerini kolayca takip edebilir.

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