en İyi 10 Standart İş Prosedürü (SOP) Yazılımı

Görev yönetiminden ekip çalışmasının optimizasyonuna kadar, standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) hataları azaltabilir, mevcut iş akışlarını açıklayabilir ve temel düzeyde kalite kontrolü sağlayabilir.
Hepsini birleştirin ve iş önceliklendirme araçlarını ekleyin; SOP'lar tüm kuruluş için tasarruf sağlayabilir.
Ancak elbette, önce bu belge süreçlerini nasıl oluşturacağınızı bilmeniz gerekir. İşte burada SOP yazılımı çözümü bulmak devreye girer.
Bu kılavuzda, iş süreçlerinizi belgelemek, düzenlemek ve optimize etmek için en iyi SOP yazılımlarını ele alacağız.
SOP yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi SOP yazılımı, oluşturma sürecini kolaylaştırır. Değerlendirme sürecinde kullanabileceğiniz birkaç özellik ile uçtan uca süreç yönetiminize yardımcı olur:
- Kullanıma hazır şablonlar: Fazla kurulum gerektirmeden uygulanabilecek bir dizi hazır SOP şablonu
- Yararlı öğreticiler: Daha sorunsuz iş operasyonları sağlayan basit proje ve prosedür belgeleri
- İşbirliği: Bilgi tabanınızı ve iş süreçlerinize genel bakışı tüm çalışanlarınızın erişimine açan bulut tabanlı bilgi paylaşımı
- Entegrasyon: Görev yönetimi yazılımınıza doğrudan bağlantı sağlayarak, SOP'larınıza dayalı otomatik görev hatırlatıcıları gibi entegrasyonlara olanak tanır
- Kolay SOP bakımı: Çalışanların işe alımı ve genel bilgi yönetimi için kolayca operasyon politikaları oluşturma yeteneği
- Fiyat: Ücretsiz SOP yazılımı özellikleri, ücretli planlara geçmeden önce fonksiyonları test etmek için
Her şeyden önce, SOP'ların uygulanmasını ve paylaşımını kuruluşunuz için basit hale getirmelidir. İyi haber: Aşağıdaki en iyi SOP yazılım çözümlerinin çoğu, bu olmazsa olmaz özellikleri paylaşmaktadır.
En İyi 10 Standart İşletim Prosedürü Yazılımı
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki ve her sektördeki takımlar için tasarlanmış hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. ClickUp'ı ayıran özellik, şirket çapında verimlilik ve işbirliği için merkezi bir hub görevi görürken, temel süreçler için sürüm kontrollü belgeler oluşturma yeteneğidir.
ClickUp AI ile, süreçler zaman içinde değiştikçe tutarlılığı ve kaliteyi korumak için daha az çaba gerekir. Sadece birkaç tıklamayla SOP'lar oluşturun, önceden biçimlendirilmiş içerik elde edin ve takımınızın yazma becerilerini geliştirin.
ClickUp ayrıca binlerce diğer iş uygulamasıyla entegre olarak süreçlerinizi ve verilerinizi tek bir sistemde birleştirir!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Docs, etkili sürüm kontrolü için hem dinamik hem de statik belgelerle prosedür belgelendirmesine olanak tanır
- ClickUp'ın SOP Şablonu, iş tanımları ve süreç haritalarını içeren kapsamlı bir SOP yazılım şablonları kitaplığı
- ClickUp'ın görev yönetimi çözümüyle doğrudan entegrasyonu, SOP'larınızı kolayca izlenebilir ve tekrarlanabilir süreçlere dönüştürür
- Kullanımı kolay arayüz, SOP'larınızı tüm takım üyeleri için erişilebilir hale getirir
- Tanımlanmış ve segmentlere ayrılmış kullanıcı rolleri, SOP yazılımını organizasyon liderleri dahil herkes için kullanışlı hale getirir
ClickUp sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, bazı gelişmiş SOP yazılım özellikleri ve depolama alanı için sınırlayıcı olabilir
- Bazı kullanıcılar, yazılımın arayüzünü, özellikle renk ve yazı tipi seçimlerini beğenmiyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
Bonus: 10 Ücretsiz Teknik Dokümantasyon Şablonuna göz atın
2. Coassemble
Coassemble, öncelikle bir eğitim platformu olsa da, SOP yazılımı alanında da kendine yer edinmiştir.
Küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu araç, takım tüzüğü gibi temel belgeler için özellikle işe yarar. Özel ve şablonlu modüller, takım üyelerinin temel prosedür belgelerini, birlikte çalışmak için basit kontrol listelerini ve diğer belgeleri okumasına olanak tanır.
En iyi özellikleri bir araya getirin
- Önceden oluşturulmuş eğitim modülleri, kuruluşun yeni üyelerinin standart çalışma prosedürleri ve işlerine fayda sağlayacak diğer takım bilgilerini öğrenmelerini sağlar
- Kontrol listeleri ve modüller oluşturmak için kohort düzeyinde kullanıcı segmentasyonları, platform kullanıcılarının mevcut bilgileriyle uyumludur
- Esnek izin yapıları, doğru kişilerin doğru SOP'lere doğru erişimi olmasını sağlar
- Mevcut teknoloji altyapınızla entegrasyon, görevleri atamanızı ve dijital SOP'larınızı daha kolay iletmenizi sağlar
- Görsel vurgusu, standart işletim prosedürlerinin uygulanmasını kullanıcılar için ilgi çekici hale getirir
Coassemble sınırlamaları
- Bu, gerçek bir standart işletim prosedürü yazılımı değildir, yani standartlaştırılmış süreçlerinizi oluşturmak ve iletmek için bu entegrasyonlara ihtiyacınız olacaktır
- İçerik, özellikle de görsel içerik (örneğin resimler) yüklemek, yazılım içinde karmaşık olabilir
- Yeni kullanıcıların toplu olarak kaydı karmaşık olabilir ve yöneticiler için daha uzun ve tekrarlayan görevlerle sonuçlanabilir
- Platform, arka planda sürüm kontrolünü optimize etmez, bu da büyük kuruluşlarda SOP yönetimini karmaşıklaştırır
Coassemble fiyatlandırması
- Pro 10: Aylık 50 $
- Pro 20: 120 $/ay
- Premium 20: 160 $/ay
- Pro Sınırsız: Özel teklif gereklidir
Coassemble derecelendirmelerini ve yorumlarını bir araya getirin
- G2: 4,7/5 (166 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (34 yorum)
3. SweetProcess
İşte ilk özel SOP yazılımımız. SweetProcess, süreçlerinizi izlemenize ve iyileştirmenize, sorumlulukları takip etmenize ve görevleri buna göre yönetmenize yardımcı olur.
Yazılımın hedefi, doğru SOP yazılımının başarması gereken şeydir: herkesin erişebileceği, SOP'lar oluşturmanıza, günlük görevlerinizi kolaylaştırmanıza ve SOP oluşturma sürecinde ve devam eden uygulamada daha az hata yapmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir operasyonel kılavuz oluşturmak.
SweetProcess'in en iyi özellikleri
- Prosedürlerinizi, politikalarınızı ve süreçlerinizi basit bir gösterge paneli özetinde kolayca belgeler
- Yazılım, takımınızın basit iş akışları ve otomatikleştirilmiş görevler aracılığıyla SOP'larınızı uygulamasına yardımcı olur
- Yazılım, başkalarının bilmesi gereken tüm SOP'leri iletmek için genel veya gizli bir bilgi tabanı oluşturur
- İletişimi ve görev atamalarını kolaylaştırmak için kullanıcı rollerine göre takımlar oluşturur
- Yazılım, etkinliklerden yangın tatbikatlarına, uyumluluk iş akışlarına ve daha fazlasına kadar her şey için ücretsiz şablonlar sağlar
SweetProcess sınırlamaları
- Bu özel yazılım, daha geniş iş yönetimi araçlarıyla entegrasyonu zorlaştırır
- Bu platform, içe aktarmaları Word belgeleri ve görsellerle sınırlandırır, diğer dosya türlerini dışarıda bırakır
- Bir sürece takım eklemek her zaman sezgisel değildir ve yazılım içinde manuel iş gerektirir
SweetProcess fiyatlandırması
- 20 aktif üyeye kadar takımlar için aylık 99 $
- bu sınırın üzerindeki her ek takım üyesi için aylık 5 $ ek ücret
SweetProcess puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5 yorum)
- Capterra: Henüz yorum yok
4. Tallyfy
Tallyfy, kuruluşunuzdaki tüm görevleri belgelendirmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olan faydalı bir SOP yazılımıdır. Formlardan onaylara, işe alımdan müşteriye yönelik görevlere kadar, piyasadaki en iyi SOP yazılım seçeneklerinden biri olarak yerini almıştır.
Yazılımın arkasındaki konsept basittir. En önemli ve en iyi SOP'larınızı tek bir sistemde toplayın ve herkesin ne yapacağını bilmesi için şablonlar oluşturun. Ardından, işlerinizi her seferinde doğru bir şekilde yapmak için kendi kendini otomatikleştiren süreçler oluşturun.
Tallyfy'nin en iyi özellikleri
- Kodlama gerekmez. Tallyfy'nin SOP yaklaşımı, kısmen çok basit olması nedeniyle işbirliği çabalarını geliştirir
- Gelişmiş şeffaflığı, kuruluşunuzdaki herkesin sadece SOP'larınızı değil, platformun bunları günlük olarak nasıl uyguladığını da görmesini sağlar
- Hızlı ve etkili müşteri desteği, Tallyfy platformunu kullanarak kendi SOP yazılım platformunuzu özelleştirmenize yardımcı olur
- SOP'lerinize dayalı görev otomasyonu, teorik en iyi uygulamaları gerçek iş iyileştirmelerine dönüştürür
Tallyfy sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü, özellikle karmaşık belgeler, süreçler ve SOP'larda bazen biraz yavaş olabilir
- Tallyfy, takımınız içindeki daha karmaşık süreçleri yönetemediği için görev yönetimi nispeten yüzeysel düzeydedir
- AI önerileri iş akışlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir, ancak oluşturmak istediğiniz süreçlerin türlerini zaten biliyorsanız aşırı baskın hale gelebilir
Tallyfy fiyatlandırması
- Tallyfy Belgeleri: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Tallyfy Pro: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
Tallyfy puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (3 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (11 yorum)
5. Yapılacaklar
Bu yazılım, SOP'larınızı iletmenin zor olabileceği büyük kuruluşlar, franchise'lar ve diğer çok konumlu işletmeler için bir araçtır. Sonuç olarak, özellikleri video ve sunumlar için entegrasyondan karmaşık akış şemalarına kadar derinlemesine olma eğilimindedir.
Way We Do'nun en iyi özellikleri
- Hazır SOP şablonları, kütüphanenizi sıfırdan oluşturmanızı kolaylaştırır
- Kabul iş akışları, organizasyon liderlerinin yeni SOP'leri onaylamasına ve takımınızın farklı üyelerinin gerekli bilgileri okuduğunu doğrulamanıza yardımcı olur
- Organizasyonun yeni ve mevcut üyelerinin eğitim ve okuma materyallerini takip etmek için etkinleştirilmiş kontrol listeleri
- Kişiselleştirilmiş gösterge paneli, kontrol listesi öğelerini, tamamlanması gereken görevleri ve yeni SOP'leri içerir
Yapılacaklar sınırlamaları
- Bu listedeki diğer seçeneklere kıyasla nispeten pahalıdır
- Yazılımın karmaşıklığı nedeniyle öğrenme süreci uzundur, bunun nedeni kısmen yazılımın daha büyük ve karmaşık kuruluşlar için optimize edilmiş olmasıdır
- İş akışlarındaki kullanıcı arayüzü her zaman sezgisel değildir
- Eğitim belgeleri bazen güncel değildir ve yazılımı öğrenirken eski süreçlere atıfta bulunur
Way We Do fiyatlandırması
- Girdi: 10 takım kullanıcısı için aylık 99 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Way We Do derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (8 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (11 yorum)
6. Trainual
Trainual, öncelikle yeni ve mevcut çalışanların eğitimi için tasarlanmış bir bilgi aktarım yazılımıdır.
En iyi haliyle, organizasyonel bilgilerin paylaşımı için kullanabileceğiniz sanal ve etkileşimli bir eğitim kılavuzudur. SOP yazılımı olarak da kullanırsanız daha da iyi olur.
Trainual'ın en iyi özellikleri
- Sezgisel süreci, mevcut SOP'leri takımlarınız için adım adım eğitim belgelerine dönüştürür
- Rol atamaları, hem bireysel SOP'lerin sahipliğini hem de eğitim sorumluluklarını yönetir
- PDF, GIF ve video gibi harici içerikleri kolayca gömebilir
- Kapsamlı entegrasyon araçları kitaplığı Loom, Slack ve çeşitli proje yönetimi yazılımlarını içerir
Trainual sınırlamaları
- Eğitim ve işe alım sürecine odaklanılması, Trainual'ı özel bir SOP yazılımı olarak kullanma olanağını bir ölçüde sınırlamaktadır
- Girişler karmaşık olabilir, çünkü merkezi bir çözüm yerine farklı modüller farklı girişler gerektirir
- Bu platform, diğer eğitim yazılımlarına kıyasla biraz sınırlı bilgi testi seçenekleri içerir
Trainual fiyatlandırması
- Eğitim: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Ölçek: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Trainual puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
7. ProcessKit
Ajanslar için tasarlanan ProcessKit, dış müşterilerle çalışan herkesin işe alım sürecini kolaylaştırır. Bu yazılım, yeni müşterilerin işe alımı için özel SOP'lar oluşturarak ajansların ve benzer işletmelerin bu adımları kolayca takip etmesini sağlar.
ProcessKit'in en iyi özellikleri
- Basit müşteri kazanma süreci şablonları, tüm ajansların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olur
- İş akışları oluşturmada koşullu mantık, otomasyondan ödün vermeden daha özel durumlar oluşturulmasına olanak tanır
- Sezgisel Kanban görünümü, karışıklık olmadan birden fazla müşterinin katılımını izler
- Görev delegasyonu, yeni çalışanların işe alım SOP'larının yürütülmesinde takımınızın birden fazla üyesinin katılımını gerektirir
ProcessKit sınırlamaları
- Yazılımın özelleştirilebilir yapısı, ilk kurulum sürecinin önemli ölçüde zaman alacağı anlamına gelir
- Özellikleri yalnızca müşteri kazanımıyla ilgilidir, bu da kullanımını daha geniş kapsamlı bir SOP yazılımı olarak sınırlar
ProcessKit fiyatlandırması
- Tek Plan: Üç üyeye kadar aylık 49 $, her ek üye için aylık 19 $ ve acente bağlantıları gibi sınırsız misafir hesabı
ProcessKit puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: 5/5 (2 yorum)
8. Dozuki
Üretim sektöründeki kuruluşlar, bireysel SOP'lerin optimizasyonu ve bunlara uyumlarına göre ayakta kalır veya başarısız olur. Dozuki imdadınıza yetişir.
Bu sektör için özel olarak tasarlanmış SOP yazılımı ile Dozuki, üretimi daha basit hale getirir.
Dozuki'nin en iyi özellikleri
- Güçlü kılavuz oluşturma süreci, imalat sektöründeki en teknik belgeleri bile işleyebilir
- Ölçeklenebilir eğitim programları, SOP'larınızı alana taşır
- Çok uluslu kuruluşlar için entegre çeviri özellikleri, SOP'larını yurt dışına taşır
Dozuki sınırlamaları
- Kullanıcı rollerine bağlı olarak farklı SOP'lere erişimi kontrol etme yeteneği karmaşık ve biraz sınırlıdır
- Karmaşık bir yazılım olan bu yazılımın kullanımı, yeni kullanıcılar için her zaman sezgisel olmayabilir
- Video ve görüntülerdeki kısıtlamaları tek tek belgelere entegre edebilir
Dozuki fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Dozuki puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (12 yorum)
9. JobRouter
JobRouter, değer önerisini üç temel üzerine inşa eder: süreç otomasyonu, belge yönetimi ve veri yönetimi. Bu platform, standart işletim prosedürü yazılımı olarak da kullanılabilecek mükemmel bir araç gibi görünüyor.
JobRouter'ın en iyi özellikleri
- Hızlı ve sezgisel uygulaması, aracı birkaç gün içinde kullanmaya başlamanızı sağlar
- Yeni ve mevcut kullanıcılar için birinci sınıf müşteri hizmetleri sunar
- Formlar ve süreçler oluşturmak esnektir, özellikle GUI'nin ötesine geçerek şablonları temelinde değiştirmek için
JobRouter sınırlamaları
- Teknik olarak SOP yazılımı değildir, bu amaçla çalışması için bazı özelleştirmeler gerektirir
- Yükleme süreleri, özellikle platformdaki farklı özellikler arasında geçiş yaparken yavaş olabilir
JobRouter fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
JobRouter puanları ve yorumları
- G2: Şu ana kadar yorum yok
- Capterra: 4,5/5 (11 yorum)
10. Yalın Güç
Lean Power, kağıt ve PDF iş süreçlerini ve paketlerini dijital sürümlerine ve bilgisayar tabanlı prosedürlere dönüştürmenizi sağlar. Bu sayede, iş talimatlarınızı optimize etmek, iş gücünden ve zamandan tasarruf etmek için bir SOP yazılım aracı olarak iyi bir şekilde çalışabilir.
Lean Power'ın en iyi özellikleri
- Masaüstü uygulaması, tarayıcınızın dışında ve hatta çevrimdışı modda çalışmanıza olanak tanır
- Basitleştirilmiş dijitalleştirme süreci, özellikle üretim gibi kağıt talimatlara dayalı eski sektörlerde çok iyi işler
- Gerçek zamanlı izleme ve analiz, takımınızın SOP'leri pratikte nasıl uyguladığını anlamanıza yardımcı olur
Yalın Güç sınırlamaları
- Amacı, yazılım içinde yeni dijital SOP'lar oluşturmak değil, mevcut SOP'ları dijitalleştirmeye odaklanmaktır
- Dijitalleştirme yalnızca İngilizce olarak sunulmaktadır, bu da çok uluslu operasyonlarda kullanımı zorlaştırmaktadır
Lean Power fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Lean Power derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3. 3/5 (3 yorum)
- Capterra: Şu ana kadar yorum yok
ClickUp'ta Standart İşletim Prosedürü oluşturun
Standart çalışma prosedürleri oluşturmak ve belgelemek, bireysel ve takım iş akışları hakkında güncel ve bilgili kalmanın harika bir yoludur. ClickUp ile SOP'leri tek bir merkezi konumda kolayca saklayabilir ve herkesi bilgilendirebilirsiniz.
Bu yöntem ayrıca, gerektiğinde önemli bilgilere ve talimatlara hızlı erişim sağlar, böylece takım üyeleri görevlerini kolayca takip edebilir.
Başlamaya hazır mısınız? Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun!