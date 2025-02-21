2025'in En İyi 13 İş Gücü Yönetimi Yazılımı

Oğullarına bir demet çubuğu kırmalarını isteyen babanın hikâyesini hatırlıyor musunuz? Çubuklar bir arada kırılmaz, tek tek ise kolayca kırılır. Buradan çıkarılacak ders nedir? Takım çalışması ve güçlü yönetim, iş için anahtardır.

Ancak takım çalışması tek başına yeterli değildir. Harika takımlar akıllı yönetime ihtiyaç duyar ve günümüzde bu, teknolojinin devreye girmesi olmadan neredeyse imkansızdır.

Nereden başlayacağınızı mı merak ediyorsunuz? Çalışanların planlaması, devamsızlık yönetimi, verimlilik izleme, işgücü güvenliği ve bunların arasındaki her şeyde size yardımcı olmak için en iyi 13 işgücü yönetimi yazılımını bir araya getirdik.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi işgücü yönetimi yazılım araçları ve bunların öne çıkan özellikleri hakkında kısa bir özet: : İK proje yönetimi ve işgücü optimizasyonu için en iyisi ClickUp: İK proje yönetimi ve işgücü optimizasyonu için en iyisi Rippling: Birleşik iş gücü ve İK yönetimi için en iyisi BambooHR: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK süreçlerini basitleştirmek için en iyisi Connecteam: Masa başı olmayan takımlar ve kolaylaştırılmış operasyonlar için en iyisi NICE: Çağrı merkezlerinde yapay zeka destekli işgücü yönetimi için en iyisi Workday HCM: Kurumsal düzeyde İK yönetimi için en iyisi SAP SuccessFactors: Küresel yetenek yönetimi ve uyumluluk için en iyisi Paycor: Uygun fiyat ve işlevsellik arayan orta ölçekli işletmeler için en iyisi Deel: Uzaktan çalışan takımlarla küresel olarak genişleyen işletmeler için en iyisi UKG Pro: Çeşitli İK ihtiyaçları olan orta ölçekli kurumsal şirketler için en iyisi When I Work: Vardiya bazlı iş yerleri için en iyisi Zoho People: Kapsamlı İK yönetimi için en iyisi Replicon: Zaman takibi ve uyumluluk konusundaki kaosu ortadan kaldırmak için en iyisi

İşgücü Yönetimi nedir?

Personel eksikliği. Düzensiz kaynak tahsisi. Artan maaş maliyetleri. İş kanunlarına uyum konusunda kabus gibi sorunlar.

Bunların hepsi, yetersiz işgücü yönetiminin belirtileridir.

🍪 Peki, iyi bir işgücü yönetimi nasıl olur? Kısacası, çalışanlarınızın doğru zamanda, doğru yerde, doğru işleri yapmasını sağlarken, her şeyi uygun maliyetli ve verimli bir şekilde yürütmenin sanatı ve bilimidir.

Ancak, bunu başarmak için iyi bir işgücü yönetimi şunları gerektirir:

Bütçeleme : Maaş gününde kötü sürprizlerle karşılaşmamak için her konumun maliyetlerini izleme

Planlama : Çalışanların hem iş hem de kişisel ihtiyaçlarını karşılayan dengeli planlara sahip olmasını sağlama

Tahmin : Müşteri talebi, hava durumu eğilimleri ve hatta geçmiş tatil yoğunluğu gibi verilere dayalı olarak işgücü ihtiyaçlarını tahmin edin

Zaman takibi : Verimliliği yüksek tutmak için devamlılığı, izinleri ve fazla mesaileri izleme

Yasalara uygunluk : İş kanunları, ücret kuralları ve toplu iş sözleşmelerine uyum sağlayın

Analitik: Verileri raporlara dönüştürerek eğilimleri ortaya çıkarın ve karar verme sürecini iyileştirin

📌 Örnek: Çağrı merkezi sektöründe tipik bir senaryo ele alalım: Her gün yüzlerce müşteri sorgusunu yanıtlayan bir çağrı merkezi. Etkili bir işgücü yönetimi olmadan, yoğun saatlerde temsilciler aşırı yüklenebilir ve müşteriler uzun süre bekleyebilir, yoğun olmayan saatlerde ise personel boşta kalabilir.

İşgücü Yönetiminin Avantajları

İşgücü maliyetlerini azaltmak ve en iyi çalışanlarınızın işten ayrılmasını önlemek mi istiyorsunuz? İşte işgücü yönetimi tam da bunu sağlar.

çalışanların işyerindeki memnuniyetinin %86'sı, yönetimle olan ilişkilerine doğrudan bağlıdır.

✨ Özet: Mükemmel yönetim = mutlu ve verimli takımlar.

İyi bir işgücü yönetimi aracı kullanmanın avantajları şunlardır:

Gelişmiş verimlilik : Programları optimize eder ve çalışanların zamanını etkin bir şekilde yöneterek işgücü verimliliğini artırır

Maliyet azaltma : Talebi tahmin ederek işgücü maliyetlerini en aza indirir. Personel giderlerinin azaltılması, kaynakların kuruluş genelinde doğru bir şekilde tahsis edilmesine de yardımcı olur

Çalışan bağlılığı : Esnek planlama ve çalışma saatlerine ilişkin daha iyi görünürlük sunarak çalışan memnuniyetini artırır

Doğru zaman takibi : Zaman ve devam takibini otomatikleştirerek manuel hataları ortadan kaldırır ve doğru bordrolar sağlar

Geliştirilmiş planlama : Çalışanların uygunluk durumlarını, becerilerini ve iş yükü taleplerini eşleştirerek verimli planlar oluşturun

Veriye dayalı kararlar : Daha akıllı kararlar almak için çalışan performansı ve işgücü maliyetleri hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar

Uyum : İş kanunları ve yönetmeliklere uyumu sağlamak için uyum görevlerini otomatikleştirir

Daha güvenli iş yeri : İş modellerini ve programlarını izleyerek potansiyel güvenlik risklerini belirler

Basitleştirilmiş İK süreçleri : Verimliliği artırmak için zamanlama ve zaman takibi gibi tekrarlayan İK görevlerini otomatikleştirir

İş içgörüleri: İşgücü verilerini analiz ederek eğilimleri ortaya çıkarır ve stratejik planlamayı geliştirir

🧠 Biliyor muydunuz: Deloitte'a göre, işgücü yönetimi çözümlerini iyi uygulayan işletmeler, çalışan memnuniyetinde %20'ye varan bir artış ve personel giderlerinde %15'e varan bir azalma görüyor.

Ayrıca okuyun: İşletmeler için İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı

İşgücü Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bağımsız WFM platformları, yatırılan her dolar için 12,24 dolarlık bir getiri sağlar. Bu, favori kahve sadakat kartınızdan daha iyi bir yatırım getirisidir.

Ancak, yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, bu olmazsa olmaz özelliklere sahip işgücü planlama yazılımını tercih edin.

Uzaktan yönetim özellikleri : Yöneticilerin görevleri atamasına, programlara erişmesine ve raporlar oluşturmasına olanak tanır, çünkü iş her zaman masa başında yapılmaz

Analitik ve raporlama : Çalışan performansını izler, eğilimleri belirler ve işgücü planlamasını ve operasyonları iyileştirmek için veriye dayalı içgörüler sağlar

Kullanıcı dostu araçlar : E-posta gönderme ve planlamadan proje ilerlemesinin izlenmesine kadar temel İK fonksiyonlarını basitleştirir; işgücü yönetimi sistemi mühendisliği alanında doktora derecesine gerek yoktur

Otomasyonlar: Manuel görevleri azaltır, hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlar ve yöneticilere büyük resme odaklanmak için daha fazla zaman kazandırır

İşte, çalışanların planlamasından performans izlemeye kadar her şeyi halletmek (ve hayatınızı kolaylaştırmak) için tasarlanmış en iyi 13 işgücü yönetimi aracı

1. ClickUp (İnsan kaynakları proje yönetimi ve işgücü optimizasyonu için en iyisi)

İnsan kaynakları, sadece insanları işe almakla ilgileniyormuş gibi görünebilir, ancak sorumlulukları bunun çok ötesine geçer: işe alım maliyetlerini azaltmak, süreç verimliliğini optimize etmek ve çalışan bağlılığını izlemek gibi.

İK, ırk ve cinsiyet önyargılarını azaltmak, performans ölçütlerini karşılaştırmak ve yetkisiz fazla mesaiyi sınırlamak gibi zorlukların da üstesinden gelir.

Bu kadar çok hedef ve ölçümle, her kuruluşun ayak uydurabilecek bir planlama ve yönetim aracına ihtiyacı vardır.

ClickUp, görev ve proje yönetimini sorunsuz iletişimle birleştirerek ve iş için gerçek bir her şey uygulaması olarak bu görevi zahmetsizce yerine getirir.

ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın ClickUp ile İK, yöneticiler ve çalışanlar arasında sorunsuz bir işbirliği sağlayın

İK takımları için ClickUp, çalışan verilerini merkezileştirerek, işe alım süreçlerini izleyerek ve işe alım ş akışlarını otomatikleştirerek işgücü yönetimini tek bir platformda kolaylaştırır.

ClickUp Hedefleri ile organizasyonel hedefleri sayısal, parasal, doğru/yanlış veya görev biçimlerinde belirleyebilir ve izleyebilirsiniz. Çeşitli takımların hedeflerini birleştirerek tek bir hedef haline getirin, son tarihler atayın, puan kartları oluşturun ve özelleştirilebilir erişim haklarıyla hedefleri organizasyon genelinde paylaşın.

Hedefler belirlendikten sonra, ClickUp Görünümleri izlemeyi sorunsuz hale getirir. Son teslim tarihi, öncelik veya görev sahibi gibi alanlarla 15'ten fazla görünümü özelleştirin. Örneğin:

Liste görünümü : Görevleri son tarihler ve sahiplik gibi önemli alanlara göre düzenler

Takvim Görünümü: Faaliyetleri tarih ve süreye göre görselleştirir

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Çalışan Dizini Şablonunu kullanarak, tüm çalışan verilerini güncel tutabilir ve takım yapıları ve katılım hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde etmek için farklı görünümler halinde ayrıştırabilirsiniz.

İzleme hakkında konuşurken, ClickUp Gösterge Panelleri sonuçları izlemeyi daha da kolaylaştırır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile sonuçları izleyin ve çalışanların iş yükü altında ezilmediğinden emin olun

Çalışan performansı, bağlılığı ve işe alım zaman çizelgeleri gibi metrikler hakkında gerçek zamanlı raporlar oluşturun ve bu bilgileri paydaşlar için görsel olarak çekici sunumlarda sergileyin.

İK ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş 50'den fazla kart ile gösterge panelleri, doldurulan pozisyonlar, işe alım süresi veya takım verimliliği gibi anahtar veri noktalarını vurgulayabilir.

İK operasyonlarının büyük bir kısmı iletişimden oluşur ve ClickUp'ın işbirliği araçları bunu basitleştirir.

ClickUp Belgeleri ile organizasyonel politikaları, bilgi tabanlarını ve kaynakları merkezileştirebilir, bunları özelleştirilebilir izinlerle güncelleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Sıfırdan dokümantasyon oluşturmak istemiyorsanız, ClickUp İK SOP Şablonu, İK süreçlerinizi daha iyi yapılandırmanıza, takımların uyumlu çalışmasını ve çalışanların motivasyonunu korumanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Belgeleri kullanarak çalışanlar ve yeni işe alınanlar hakkındaki tüm önemli bilgileri tek bir yerde saklayın

ClickUp Beyaz Tahtalar, zihin haritaları (örneğin organizasyon şeması) oluşturmak veya iş akışlarını planlamak (işe alım, oryantasyon, işten ayrılma vb.) için mükemmel olan başka bir kullanışlı özelliktir.

Son olarak, yapılacaklar listenizi tamamlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, bağlam farkında bir yapay zeka olan ClickUp Brain var. Çalışan ödülleri duyurusunun taslağını hazırlamaktan toplantı notlarını eyleme geçirilebilir görevlere özetlemeye kadar, ClickUp Brain neredeyse kişisel bir asistan gibi çalışır.

ClickUp Brain ile raporlar, toplantı özetleri ve kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tablo, Liste, Form, Takvim ve İş Yükü gibi görünüm seçenekleri ile İK hedeflerini ve iş akışlarını daha verimli bir şekilde yönetin

100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon şablonu ile görev oluşturma, durum güncellemeleri ve atamalar gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin (veya kendi şablonlarınızı oluşturun)

Özel gösterge panelleriyle proje dönüm noktalarını, İK KPI'larını ve işgücü planlama metriklerini bir bakışta izleyin

Kolayca aranabilir ve paylaşılabilir ClickUp Belgeleri ile politikaları, çalışan el kitaplarını ve işe alım planlarını merkezileştirin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü sürümünde bulunan tüm işlevleri sağlamaz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

☕ Kullanıcı yorumu: ClickUp'ın esnekliği, G2 yorumcusunu etkiledi. Yorumcu, şu anda ClickUp'ı satış gelirlerinden CRM görevlerine, pasaport yenileme gibi kişisel işlere kadar her şeyi izlemek için kullanıyor.

2. Rippling (Birleşik iş gücü ve İK yönetimi için en iyisi)

via Rippling

Maaş gününden hemen önce maaş bordrosundaki hataları düzeltmek için koşturmak veya farklı sistemlerde çalışanların programlarını yönetmek için saatler harcamak zorunda kaldınız mı? Buna küresel uyumluluk zorluğunu da ekleyin, idari tükenmişliğe doğru yol almanız neredeyse kesindir.

Rippling, bordro, İK, BT ve harcama yönetimini tek bir platformda birleştirerek bu adımları atar.

Vardiya programlarını, küresel yüklenicileri veya çalışan eğitimlerini yönetiyor olun, Rippling'in entegre araçları günlük operasyonlarınızı basitleştirir.

Rippling'in en iyi özellikleri

Tek tıklamayla zaman saati, otomatik zaman çizelgeleri ve uyumluluk uygulamalarıyla çalışanların çalışma saatlerini takip edin

Sürükle ve bırak arayüzüyle planlar oluşturun, maliyet etkin vardiyalar ve işgücü düzenlemelerine uyumluluk sağlayın

HRIS, bordro ve planlama araçlarından gelen verileri birleştiren, kod gerektirmeyen görsel bir düzenleyici ile iş akışlarını otomatikleştirin

Rippling ve entegrasyonlardan elde edilen verileri kullanarak, gelişmiş içgörüler için formüller içeren ayrıntılı özel raporlar alın

600'den fazla hazır entegrasyona erişin, işgücü verilerini platformlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Dalgalı sınırlamalar

Satış ekibinin kısıtlamaları nedeniyle demolara ve tekliflere erişmek zor olabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla tam işlevselliğe sahip değildir

Müşteri desteği yalnızca yöneticiler tarafından erişilebilir, bu da çalışanlar için çözümün gecikmesine neden olur

Dalgalı fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Yüksek puanlar ve yorumlar

G2 : 4,8/5 (5.920+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (3.460+ yorum)

☕ Kullanıcı yorumu: Capterra'nın bir incelemesinde, Rippling'in kullanım kolaylığı ve rehberli uygulamasının yeni kullanıcıların sisteme sorunsuz bir şekilde adapte olmasını sağlarken, özelleştirme ve otomasyon özelliklerinin mevcut politika ve süreçlere kolayca uyum sağladığı belirtilmiştir.

3. BambooHR (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK süreçlerini basitleştirmek için en iyisi)

via BambooHR

PTO yönetimi, maaş bordrosu işleme veya yeni çalışanların işe alımı gibi manuel İK görevleriyle uğraşıyorsanız, BambooHR kullanımı kolay bir platformla bu zorlukları basitleştirir.

İşe alımdan performans yönetimine kadar tüm İK işlemlerinizi merkezileştirir ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Veri yönetimi ve raporlamayı kolaylaştıran merkezi çalışan kayıtları

Kolay iş ilanı, özgeçmiş toplama ve mülakat planlaması için yerleşik başvuru izleme sistemini (ATS) kullanın

Yöneticiler için uyarılar ile PTO izlemeyi otomatikleştirin ve sorunsuz izin yönetimi sağlayın

Otomatik hatırlatıcılar ile kendi kendine ve yönetici değerlendirmeleri dahil olmak üzere performans yönetimi araçlarını özelleştirin

ENPS puanları içeren çalışan deneyimi anketleri ile eyleme geçirilebilir geri bildirimler toplayın ve çalışan bağlılığı metriklerini iyileştirin

BambooHR sınırlamaları

Fiyatlandırma şeffaf değildir ve özel bir teklif için satış ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir

Zaman takibi ve sosyal haklar yönetimi yalnızca ücretli eklentiler olarak sunulmaktadır

Bordro fonksiyonları ABD'de bulunan çalışanlarla sınırlıdır

BambooHR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BambooHR puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.430+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.980+ yorum)

Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Takım Kapasite Planlama Şablonları

4. Connecteam (Masa başı olmayan takımlar ve akıcı operasyonlar için en iyisi)

via Connecteam

Mobil işgücünü yönetmek, benzersiz zorluklar getirir: kayıp saat kayıtları, iletişim eksikliği ve vardiya değişiklikleri tüm planınızı altüst edebilir.

Connecteam, masa başı olmayan takımlara özel olarak tasarlanmış merkezi bir uygulama sunarak bu sorunları çözmek için tasarlanmıştır.

Zaman takibi, çalışan planlaması veya gerçek zamanlı iletişim olsun, Connecteam herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

🧠 Biliyor muydunuz: Çalışanların %74'ü uzaktan çalışırken daha mutlu hissediyor. Daha da şaşırtıcı olanı, ankete katılan çalışanların %50'si bu seçeneği korumak için maaş kesintisini kabul edeceğini belirtti.

Connecteam'in en iyi özellikleri

GPS coğrafi sınırlama ile zaman takibi kullanarak doğru saat girişlerini sağlayın ve zaman hırsızlığını önleyin

Vardiya değişiklikleri ve uygunluk izleme dahil olmak üzere çalışan planlamasını özelleştirin

Canlı sohbet, anketler ve şirket güncellemeleri gibi mobil cihazlara öncelik veren iletişim araçlarını kullanarak gerçek zamanlı etkileşim sağlayın

Alt görevleri ve son teslim tarihlerini izleme özelliği dahil olmak üzere görev yönetimi özellikleriyle hızlı işleri ve devam eden projeleri organize edin

Zaman çizelgeleri, devamsızlıklar ve fazla mesailer için otomatik raporlar aracılığıyla İK işlemlerini basitleştirin

Connecteam sınırlamaları

Çevrimdışı işlevsellik sınırlıdır ve internet bağlantısının istikrarsız olduğu uzak konumları etkiler

Kilometre izleme otomatik değildir ve manuel girdi gerektirir

Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletme Planı : Ücretsiz

Temel : 35 $/ay/30 kullanıcı

Gelişmiş : 59 $/ay/30 kullanıcı

Uzman : 119 $/ay/30 kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.770+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (350'den fazla yorum)

☕ Kullanıcı yorumu: Büyüyen bir ticari temizlik şirketinin G2'de paylaşt ığı bir yorumda, Connecteam'in zaman ve para tasarrufu sağladığı belirtildi. Çalışanlara doğrudan hızlı güncellemeler gönderilmesini sağlayan planlama özelliğini takdir ettiler ve bu sayede Google E-Tablolar gibi araçlara olan bağımlılıklarını azalttılar.

via NICE

Programları yönetmek, katılımı izlemek ve operasyonel verimliliği sağlamak, özellikle hızlı tempolu iletişim merkezlerinde imkansız bir denge oyunu gibi gelebilir.

NICE'in işgücü yönetimi çözümü, yapay zeka kullanarak talebi tahmin etmek, planlamayı otomatikleştirmek ve temsilcilerin katılımını artırmak suretiyle bu zorlukları basitleştirir.

NICE, çağrı merkezi yöneticilerinin birden fazla vardiyayı koordine ederken veya işgücü verimliliğini optimize ederken verimliliği sürdürmelerini sağlar.

NICE'in en iyi özellikleri

Verimli işgücü yönetimi için çok kanallı ortamlarda doğru işgücü planlaması oluşturmak üzere AI destekli işgücü yönetimi tahminlerini kullanır

Vardiya teklifleri, izin talepleri ve değişimler dahil olmak üzere çalışanlar için self servis planlamaya erişin

Gerçek zamanlı program takibi, bildirimler ve temsilci performans görünürlüğü için mobil uygulamayı kullanın

İş akışlarını otomatikleştirerek idari masrafları azaltın ve süreç verimliliğini artırın

Gelecekteki personel ihtiyaçları için gelişmiş modelleme ile uzun vadeli işgücü planlaması yapın

NICE sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yoğun kullanım dönemlerinde ara sıra sistem gecikmeleri yaşadıklarını bildirmiştir

Arayüz, daha basit işgücü yönetimi araçlarına kıyasla yeni kullanıcılar için daha az sezgisel olabilir

Fiyatlandırma, özellikle gelişmiş özellikler için küçük işletmeler için yüksek olabilir

NICE fiyatlandırması

Agent Interactions Suite : Ajan başına aylık 71–110 ABD doları

Ş Akışı Düzenleme Paketi: Ajan başına aylık 135–209 ABD doları

NICE puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (85+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Anlamlı bir değişim sağlayan, ilerici bir İK departmanı oluşturmak mı istiyorsunuz? Her Şirket için Akıllı İK Hedefleri Örneklerini inceleyin.

6. Workday HCM (Kurumsal düzeyde İK yönetimi için en iyisi)

via Workday

Güçlü bir öğrenme kültürüne sahip şirketlerin çalışan bağlılığı iki kat daha yüksektir.

günümüzde kuruluşların %90'ı çalışanların elde tutulması konusunda endişe duyuyor. Bu nedenle Workday HCM gibi araçlar, yetenekleri fırsatlarla eşleştirerek ve beceri eksikliklerini proaktif olarak gidererek öğrenme odaklı stratejilerin uygulanmasına büyük katkı sağlıyor.

Kurumsal düzeydeki ihtiyaçlar için tasarlanan bu yazılım, küresel bordrodan yetenek gelişimine kadar her şeyi sorunsuz bir şekilde yönetir ve yapay zeka ile insan analitiği ile desteklenir.

Sezgisel bir arayüz ve 600'den fazla entegrasyon ile Workday, karmaşık İK zorluklarını basitleştirir.

Workday'in en iyi özellikleri

Workday Skills Cloud ile beceri tabanlı işe alım ve çalışan gelişimini otomatikleştirin

Net görselleştirmelerle gerçek zamanlı içgörüler sağlayan insan analitiğini entegre edin

Zaman takibi, sosyal haklar ve bordro için mobil cihazlara uygun çalışan self servis portalını kullanın

ADP ve SAP dahil 600'den fazla üçüncü taraf yazılım aracıyla esnek entegrasyonun keyfini çıkarın

Tahmini işgücü devri analizi gibi yapay zeka destekli çalışan bağlılığı araçlarıyla işgücü yönetimi süreçlerini iyileştirin

Workday sınırlamaları

Şeffaf fiyatlandırma yoktur, işletmelerin özel bir teklif için satış ekibiyle iletişime geçmesi gerekir

Ücretsiz deneme sürümü yoktur, bu da satın almadan önce değerlendirmeyi zorlaştırır

Android uygulama kullanıcıları, özellikle zaman takibi özelliklerinde sık sık çökme yaşadıklarını bildiriyor

Workday fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (1.340+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.540+ yorum)

☕ Kullanıcı yorumu: Bir Reddit incelemesi, Workday'in organizasyonel ihtiyaçlara göre süreçleri özelleştirme yeteneğini vurguladı, ancak karmaşıklığı sorun gidermeyi zorlaştırabilir. Bir sosyal haklar yöneticisi olarak, otomasyonun ve kurallara uyumun kolaylığını takdir ettiler.

7. SAP SuccessFactors (Küresel yetenek yönetimi ve uyumluluk için en iyisi)

via SAP

Küresel bir işgücüne sahip şirketler, çeşitli yasal gereklilikleri yönetmek ve beceri eksikliklerini etkili bir şekilde gidermek gibi benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır.

SAP SuccessFactors, bu karmaşık süreçleri kolayca yönetmek için tasarlanmıştır. 100'den fazla ülkede yetenek yönetimi, çalışan deneyimi ve uyumluluk için güçlü araçlar sunar.

SAP SuccessFactors'ın en iyi özellikleri

Dinamik ve sürekli geri bildirim döngüleri sağlamak için gelişmiş performans yönetimi araçlarından yararlanın

İşe alım, oryantasyon ve kariyer gelişimi için yapay zeka destekli yetenek yönetimine erişin

Yerleşik düzenleme güncellemeleriyle 100'den fazla ülke için uyumluluk çözümleri edinin

İşgücü analitiğini entegre ederek İK ve liderlik takımları için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

ADP ve UKG gibi üçüncü taraf araçlarla sorunsuz entegrasyonu destekleyen açık API'lere erişin

SAP SuccessFactors sınırlamaları

Platforma entegre edilen birden fazla araç nedeniyle raporlamada karmaşıklık

Uygulama için üçüncü taraf danışmanlara ihtiyaç duyar, bu da genel maliyetleri artırır

2.000'den az çalışanı olan şirketler için temel İK özelliklerinin (bordro, yan haklar) sınırlı kullanılabilirliği

SAP SuccessFactors fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP SuccessFactors puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (680+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (280+ yorum)

Ayrıca okuyun: İnsan Kaynakları için En İyi AI Araçları

8. Paycor (Uygun fiyat ve işlevsellik arayan orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

via Paycor

Orta ölçekli işletmeler genellikle uygun fiyat ve gelişmiş İK çözümleri arasında seçim yapmak zorundadır. Paycor, 50-350 çalışanı olan kuruluşlar için özelleştirilmiş uygun maliyetli araçlar sunarak bu dengeyi sağlar.

Kapsamlı HRIS paketi, bordro, yetenek kazanımı, zaman takibi ve performans yönetimini destekleyerek çalışan yaşam döngüsünü yönetmek için çok yönlü bir çözüm sunar.

Paycor'un en iyi özellikleri

AI kaynak bulma ve işe alım gösterge panelleri ile gelişmiş bir Aday İzleme Sistemi'ne (ATS) erişin

Hedef izleme, anketler ve kariyer planlaması için performans yönetimi araçlarını edinin

Sağlık hizmetleri, perakende ve üretim sektörlerinde saatlik çalışanlar için ideal olan esnek zaman ve planlama özelliklerine erişin

Erişilebilirliği ve kullanım kolaylığı ile övgü alan mobil uyumlu arayüzün keyfini çıkarın

Orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış uygun fiyat yapısından yararlanın

Paycor sınırlamaları

Parçalı veritabanları gerçek zamanlı raporlama ve analitiği geciktirebilir

Destek kalitesi değişebilir; daha küçük müşteriler sınırlı uygulama desteği alabilir

Masaüstü arayüzü daha modern bir tasarımdan faydalanabilir

Öncelikle yurt içi müşterilere hizmet veren sınırlı küresel bordro entegrasyonları

Paycor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paycor puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.920+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Çalışan verilerini merkezi olarak yöneten, aynı zamanda sağlam self servis araçları, organizasyon şemaları ve güvenli veri koruması sunan İK yazılım çözümlerini tercih edin.

9. Deel (Uzaktan çalışan takımlarla küresel olarak genişleyen işletmeler için en iyisi)

via Deel

Küresel olarak genişlemek, özellikle uzaktaki takımları yönetirken, genellikle uyumluluk zorluklarını da beraberinde getirir.

Deel, 150'den fazla ülkede çalışanları veya yüklenicileri işe almak, işe başlatmak ve ödemelerini yapmak için hepsi bir arada bir platform sunarak bu süreci basitleştirir.

Yapay zeka destekli uyumluluk araçları ve bordro sistemi, çeşitli ve uluslararası iş gücüne sahip şirketler için iyi bir seçimdir.

🍪 Bonus: Deel platformu, otomatik çoklu para birimi bordrosu, yerel düzenlemelere göre özelleştirilebilir sözleşmeler ve Resmi İşveren (EOR) hizmetleri gibi özellikleriyle son derece ölçeklenebilir. Bu nedenle, hem küçük işletmeler hem de kurumsal şirketler için uygundur.

En iyi özellikler

AI destekli uyumluluk araçlarıyla yüklenicilerin yanlış sınıflandırılmasını önleyin

150'den fazla ülkedeki çalışanlar ve yükleniciler için küresel bordro yönetimini gerçekleştirin

120'den fazla para biriminde ve çok sayıda esnek ödeme yöntemiyle ödeme seçeneği elde edin

Otomatik faturalandırma, gider izleme ve izin yönetiminin keyfini çıkarın

Yükleniciler için entegre avantajlar, indirimler ve 7/24 destek alın

Yerel bir kuruluş olmadan işe alım için EOR (Kayıtlı İşveren) hizmetleri dahil olmak üzere ölçeklenebilir çözümlerden yararlanın

Deel sınırlamaları

Yüksek fiyatlandırma kademeleri, yalnızca bir ülkede işe alım yapan küçük işletmeler için uygun olmayabilir

Bazı özellikler kapsamlı olmakla birlikte, ilk kez kullananlar için karmaşık olabilir

Deel fiyatlandırması

Yüklenici Yönetimi: 49 $/ay

Kayıtlı İşveren (EOR): 599 $/ay

Deel puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5.710+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.010+ yorum)

10. UKG Pro (Çeşitli İK ihtiyaçları olan orta ölçekli kurumsal şirketler için en iyisi)

via UKG

Kuruluşunuzda 350 ila 10.000 arasında çalışan mı var? O halde, 160'tan fazla ülkede küresel bordro yetenekleri içeren kapsamlı HCM platformu için UKG Pro'ya güvenebilirsiniz.

İnsan kaynakları ve yetenek yönetimine bütünsel yaklaşımıyla tanınan UKG Pro, işe alımdan işgücü analizine kadar her şeyi destekler.

UKG Pro'nun en iyi özellikleri

İşe alım, bağlılık ve gelişim için kapsamlı İK ve yetenek yönetimi araçlarına erişin

Immedis'in satın alınmasıyla güçlendirilen 160'tan fazla ülkede küresel bordro yeteneklerinden yararlanın

Daha iyi iş gücü içgörüleri için yapay zeka destekli raporlama ve analitik özelliklerini kullanın

Önceden oluşturulmuş konektörler ve açık API'ler ile güçlü bir entegrasyon pazarından yararlanın

"Ömür boyu ortaklar" felsefesine uygun odaklanmış müşteri desteği ile içiniz rahat olsun

Orta ila yüksek karmaşıklık düzeyindeki işler için ölçeklenebilir çözümlere erişin

UKG Pro sınırlamaları

Eski mimari, sorunsuz entegrasyonlar için zorluklar oluşturabilir

Çoklu veritabanı yapısı, özelleştirme ve raporlamayı karmaşık hale getirebilir

Küçük müşteriler için müşteri desteği bekleme süreleri daha uzun olabilir

Geçmişteki siber güvenlik endişeleri, gerekli özeni göstermenin önemini vurgulamaktadır

UKG Pro fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

UKG Pro puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.510+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (630+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Etkili insan kaynakları planlaması (HRP), kuruluşunuzun hedeflerini anlamakla başlar. Bu ihtiyaçları tahmin etmek için işgücü analitiğini kullanın.

11. When I Work (Vardiya bazlı işyerleri için en iyisi)

via When I Work

Verimli planlama, vardiyalı iş yerlerinin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir ve When I Work, basitlik ve işbirliğini ön planda tutan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Karmaşık vardiya düzenlemelerini yönetmekten çalışanlara self servis araçlar sunmaya kadar, bu yazılım konaklama, perakende, sağlık ve daha birçok sektöre mükemmel uyum sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: When I Work'te vardiyaları ayarlarken, işgücü maliyetlerini bütçe dahilinde tutarken verimli vardiya kapsamını sağlamak için Otomatik Planlama özelliğini kullanın. Platformun işgücü tahmin araçlarıyla birlikte kullanarak yoğun saatleri analiz edin ve personel fazlalığı veya eksikliğini önleyin.

When I Work'ün en iyi özellikleri

Otomatik Planlama ile tek bir tıklamayla tüm iş planlarını oluşturun

Bildirimler, vardiya değişimleri ve onaylarla vardiya yönetimini basitleştirin

Bütçe kısıtlamaları dahilinde daha akıllı planlama için işgücü tahmin araçlarını kullanın

Mobil uygulamada takım iletişimi, saat girişleri ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayın

İşgücü maliyetlerinin izlenmesi ve bordro işlemlerinin kolaylaştırılması için bordro ve POS entegrasyonlarına erişin

Departmanlar arasında sorunsuz iletişim için uygulama içi takım mesajlaşmasını kullanın

When I Work sınırlamaları

Uygulama çökmeleri ve oturum açma sorunları gibi ara sıra meydana gelen teknik aksaklıklar

Bazı kullanıcılar, arayüzün gelişmiş özelleştirme seçeneklerinden yoksun olduğunu düşünüyor

Bazı özellikler, son derece karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için sınırlı gelebilir

When I Work fiyatlandırması

Essentials : Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

When I Work puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.130+ yorum)

☕ Kullanıcı yorumu: G2'de paylaşılan bir yorumda, When I Work'ün özellikle izin taleplerini merkezileştirerek ve program yönetimini iyileştirerek organizasyonu kolaylaştırdığı belirtildi.

12. Zoho People (Kapsamlı İK yönetimi için en iyisi)

via Zoho

İnsan kaynakları departmanlarının, diğer profesyoneller gibi karşılaştığı yaygın bir sorun, çeşitli araçlara ve elektronik tablolara dağılmış sayısız görevdir.

Zoho People, İK işlemlerini merkezileştiren, iş akışlarını basitleştiren ve çalışan deneyimini ön plana çıkaran hepsi bir arada bir platform sunarak bu zorluğun üstesinden gelir. Zaman takibinden performans yönetimine kadar, bu araç İK takımlarının hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve stratejik büyümeye odaklanmasına olanak tanır.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya gelir! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

Zoho People'ın en iyi özellikleri

Çalışanların self servis seçenekleriyle bilgilerini güncellemesine, izin talebinde bulunmasına ve maaş bordrolarına bağımsız olarak erişmesine olanak tanıyın

Doğru kimlik belirleme ve otomatik fazla mesai hesaplamaları gibi özellikler sunan People Kiosk ile entegre zaman takibi ve devamlılık

Özelleştirilebilir değerlendirmeler, 360 derece geri bildirim ve hedef izleme ile performansı daha iyi yönetin

Sanal sınıflar, testler ve değerlendirmeler gibi öğrenme yönetimi çözümleriyle çalışanlarınızın becerilerini geliştirin

İşe alım, onaylar ve devam izleme gibi iş akışları için İK süreç otomasyonu oluşturun

AES şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve GDPR uyumluluğu ile gelişmiş güvenlik elde edin

Zoho People sınırlamaları

Raporlama ve analiz özellikleri, Workday gibi rakiplere kıyasla daha az gelişmiştir

Mobil uygulamada web sürümünde bulunan bazı gelişmiş işlevler yoktur

Maaş bordrosu entegrasyonunun kurulumu karmaşık ve zaman alıcı olabilir

Müşteri desteği 7/24 mevcut değildir, bu da sorunların çözümünde gecikmelere yol açabilir

Zoho People fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Essential Plan : Kullanıcı başına aylık 1,50 $

Profesyonel Plan : Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Premium Plan : Kullanıcı başına aylık 3,50 $

Enterprise Planı : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

People Plus: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho People puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (260+ yorum)

🧠 Biliyor muydunuz: Zoho People, görme, işitme veya hareket engelli kullanıcıları desteklemek için özelleştirilebilir erişilebilirlik profilleri özelliğine sahiptir ve bu özelliği ile kapsayıcılığı önceliklendiren birkaç İK platformundan biridir.

Ayrıca okuyun: Kaynaklarınızı En Üst Düzeye Çıkarmak için Kapasite Planlama Stratejileri

13. Replicon (Zaman takibi ve uyumluluk karmaşasını çözmek için en iyisi)

via Replicon

Küresel iş kanunlarına uyumu sağlarken, projeler, görevler ve konumlar arasında çalışanların zamanını manuel olarak izlemekle uğraşıyor musunuz?

Replicon, gelişmiş zaman takibi özellikleri, işgücü yönetimi ve uyumluluk ihtiyaçları olan işletmeler için bir çözüm sunar.

ZeroTime ve CloudClock gibi yapay zeka destekli özelliklerle Replicon, zaman kaydı otomasyonunu sağlar ve raporlamayı basitleştirir. Böylece, tek bir platformdan projeler, maliyetler ve düzenlemeleri yönetmek daha kolay hale gelir.

Replicon'un en iyi özellikleri

ZeroTime AI destekli zaman çizelgeleriyle Slack, Zoom ve Jira gibi uygulamalardan zamanı otomatik olarak yakalayın

CloudClock kiosk ile yüz tanıma özelliğine sahip, temassız, konum tabanlı saat girişlerine erişin

Süpervizörlerin, ekip zaman çizelgelerini kullanarak tüm takımların saatlerini tek seferde kaydetmelerine olanak tanıyın

Uyum otomasyonu ile molalar, fazla mesai ve ücretler için bölgesel iş kanunlarını uygulayın

Saatleri görevlere haritalayın ve yerleşik proje zaman takibi ile doğru müşteri faturalandırması sağlayın

Maaş bordrosu, proje yönetimi ve ERP sistemleriyle gelişmiş entegrasyonlara erişin

Replicon sınırlamaları

Yeni kullanıcılar ve küçük takımlar için zor öğrenme süreci

Mobil uygulama, raporlama ve proje ayarlamaları gibi gelişmiş işlevlerden yoksundur

Eklentiler ve özelleştirme gereksinimleri ile maliyetler hızla artabilir

Rakiplere kıyasla saha ekipleri için sınırlı çevrimdışı işlevsellik

Replicon fiyatlandırması

Proje Zaman Takibi : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Zaman ve Katılım Paketi: Kullanıcı başına aylık 6 $

Profesyonel Hizmetler Otomasyonu (Polaris PSA): Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

Replicon puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (770+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (530+ yorum)

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Pigment'te ClickUp, işe alım sürecini dönüştürerek verimliliği %88 artırdı ve çalışanların hızlı bir şekilde işe başlayıp daha hızlı sonuç almasını sağladı.

Global İş Geliştirme Başkanı Alexis Valentin, ClickUp'ın dış işbirliği yeteneklerinin çözüm sürelerini üç günden birkaç saate indirdiğini vurguladı.

Mevcut araçlarımızın hiçbiri görev yönetimi için kullanıcı dostu değildi. ClickUp, hem basit, hem esnek hem de kullanımı keyifli olan güçlü bir alternatif sundu.

Mevcut araçlarımızın hiçbiri görev yönetimi için kullanıcı dostu değildi. ClickUp, hem basit, hem esnek hem de kullanımı keyifli olan güçlü bir alternatif sundu.

Bu, ClickUp için önemli bir dönüm noktası ve hedef izleme, özelleştirilebilir görünümler ve sorunsuz işbirliği araçları gibi özelliklerinin bir kanıtıdır. Verimlilik peşindeyseniz, İK zorluklarıyla uğraşıyorsanız veya takım iş akışlarını optimize ediyorsanız, ClickUp'ın özellikleri güçlü sonuçlar sunar.

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