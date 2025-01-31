2025'te İnsan Kaynakları için En İyi 10 AI Aracı

2021 yılında AI'nın İK'da benimsenmesi üzerine yapılan bir araştırmaya göre, AI araçlarının faydaları zaman ve maliyet tasarrufu ile sınırlı değildir. Ayrıca, işyerinde bağlılığı ve verimliliği artırabilecek insan hatalarını ve önyargıları ortadan kaldırmada da önemli bir rol oynarlar.

Doğru AI araçlarıyla, İK takımları işe alım sürecini optimize etmek, yeni çalışanları işe başlatmak ve çalışan bağlılığını güçlendirmek gibi günlük görevleri kolaylaştırabilir. Böylece, yüksek değerli, stratejik görevlere daha fazla zaman ayırmak mümkün olur.

Bu makalede, 2024 yılında kullanılabilecek en iyi 10 AI aracını ele alacak ve bunların yeteneklerini ve avantajlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Mini incelemelerimizi okuyarak, İK departmanınızı güçlendirecek ideal yazılımı keşfedin!

İK için AI araçları, takımların çeşitli insan kaynakları görevlerini desteklemek için yapay zekayı kullanmasına yardımcı olur. Yapay zeka, başlangıçta çalışan verilerini korumak gibi zaman alan yönetici görevlerini hızlandırmak için geliştirilmiştir. Son birkaç yılda, AI araçları bir dizi görevi üstlenmek ve karmaşık perspektifler geliştirmek için iyileştirilmiştir.

Bu araçları, iş tanımları yazmak veya performans değerlendirmelerini özetlemek gibi bilişsel İK süreçlerini yeniden şekillendirmek için davranış çalışmaları ve dil tepkileri gibi kavramsal çerçeveler kullanarak bulabilirsiniz.

İK departmanları AI çözümlerini nasıl kullanıyor?

İşte İK takımları için farklı AI sistemlerinin altı en iyi kullanım örneği:

Başvuru izleme sistemi: Bu teknoloji, işe alım döngüsünün farklı aşamalarını destekleyerek doğru yetenekleri çekmeye yardımcı olabilir. Olası uygulamalar arasında çekici iş ilanları yazma ve özgeçmişleri akıllı bir şekilde sıralama yer alır Çalışanların işe alımı ve işten ayrılması: Otomatik olarak oluşturulan kontrol listeleri gibi kaynaklarla, çalışanların organizasyona giriş ve çıkış süreçlerinde olumlu deneyimler yaşamalarını sağlayın Önyargıların azaltılması: Adaylar ve çalışanlarla iletişim kurma şeklinizden yaş, cinsiyet, ırk ve din gibi önyargı faktörlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur, bu da markanızın çekiciliğini güçlendirir Çalışan performansı ve bağlılığı: Çalışanların işten ayrılma oranını azaltmak için performans ve bağlılık çabalarınıza tahmine dayalı analiz araçlarını entegre edin Görev otomasyonu: Özgeçmiş tarama, Özgeçmiş tarama, şirket içi e-posta yazma ve veri toplama gibi görevleri otomatikleştirerek yönetici iş yükünü azaltır İşbirliğine dayalı program yönetimi: Bireysel programları akıllı bir şekilde işleyerek ideal toplantı zamanlarını sabitleştirmeye yardımcı olur

Piyasada bulunan en iyi AI İK araçları listemize göz atın. Sıradan görevleri otomatikleştirmekten içgörüler elde etmeye kadar, kuruluş genelinde çalışan yönetimini iyileştirmek için bir dizi yetenek sunuyorlar! ?

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İletişim çabalarınızı basitleştirmek için platforma entegre bir yapay zeka asistanı olan ClickUp AI'dan yararlanın. Yapay zeka aracı, verileri analiz etmek, raporlar oluşturmak ve olası çözümler önermek için yerleşik role özel komut istemlerini kullanmanıza yardımcı olur.

İK yöneticileri, ClickUp AI'nın iletişim kurdukları kişiye göre mesajların ve brifinglerin tonunu otomatik olarak değiştirebilmesini çok seviyor!

ClickUp AI Araçlarını kullanarak kullanıma hazır, role özel komut istemlerini bulun

AI asistanını insan kaynakları iş akışınızın her aşamasında kullanın. Örneğin, aşağıdakileri oluşturmanıza yardımcı olabilir:

İş tanımları

Oryantasyon materyalleri ve eğitim içeriği

Çalışan el kitapları

Performans değerlendirme kılavuzları

Görev özetleri

ClickUp Belgeleri ile tüm İK bilgilerinizi tek bir yerde depolayabilir ve erişim denetimlerini yönetebilirsiniz. Belgeleri iş akışlarına bağlayın, takım görevlerini görselleştirin, iç etkinlikleri planlayın ve platformun sezgisel Gösterge Paneli'nde performans yönetimi için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

İşe alım yöneticilerine iş kabul bildirimleri veya ekip arkadaşlarına çalışan bağlılığı anketleri göndermek gibi tekrarlayan İK görevlerini kolaylaştırmak için ClickUp'ın önceden oluşturulmuş Otomasyonlarını kullanmayı unutmayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. JuiceBox

JuiceBox, veriye dayalı karar alma süreci oluşturmak için AI'dan yararlanan bir iş zekası yazılımıdır. Platformun oluşturucuları, teknolojiye çok aşina olmayan kullanıcılar için veri görselleştirmeyi mümkün kılmayı amaçlamaktadır.

JuiceBox ile İK takımınız, çalışan kayıtları, performans değerlendirmeleri ve anket sonuçları gibi birden fazla e-tablodan veri toplama sürecini otomatikleştirebilir. Platformun tescilli AI'sı, karmaşık veri kümelerini bağlamsal hikayelere ve raporlara dönüştürür.

Doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenen bu içgörüler, personel performansında, bağlılığında ve memnuniyetinde eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarabilir ve bu da İK uygulamalarınızı etkileyebilir.

Sizin için tasarlanan pakete göre, JuiceBox KPI izleme, çalışan puan kartları, kıyaslama ve veri içe ve dışa aktarma için çeşitli yerleşik özelliklerle birlikte gelebilir.

JuiceBox'ın en iyi özellikleri

Dağınık bilgiler için tutarlı veri hikayeleri

Yetenek yönetimi sürecine rehberlik eden öngörüsel içgörüler

Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için rutin görev otomasyonu

Yapay zeka destekli rapor oluşturma araçları

JuiceBox sınırlamaları

Bir durum için ilgili metrikleri bulmak kafa karıştırıcı olabilir

Sınırlı entegrasyonlar ve gelişmiş işlevler

JuiceBox Fiyatlandırma

Satış ekibiyle iletişime geçerek temin edilebilir

JuiceBox puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (5'ten az yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

3. Workable

Workable, işe alım uzmanlarını desteklemek için kapsamlı bir araç seti sunar. Sezgisel arayüzü ve yapay zeka destekli özellikleriyle, aday kaynağı bulma için işe alım sürecinizi optimize edebilirsiniz.

Platform, tam donanımlı bir işe alım otomasyon teknolojisi yığınına sahiptir. İş ilanlarınızı 200'den fazla iş sitesinde yayınlayın, tanımınıza uyan aday profillerini bulun ve önyargısız bir şekilde işe alın. İşe alım sürecinin her aşamasına otomasyon ekleyin, örneğin:

Mülakatları düzenleme

Testler atama

Red e-postaları gönderme

Telefon görüşmelerini planlama

Workable'ın öne çıkan AI özelliklerinden biri, otomatik aday eleme sürecidir. AI, özgeçmişleri ve nitelikleri analiz ederek adayların performansını tahmin edebilir ve değerlendirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Aday ve mülakatçıların uygunluk durumlarını uyumlu hale getirmek için akıllı planlama fonksiyonunu deneyin. ?‍?

Workable'ın en iyi özellikleri

Otomatik aday eleme

AI ile en uygun pasif adayları bulun

Çeşitlilik ve kapsayıcılık optimizasyonları

Gerçek zamanlı analiz

Tahmine dayalı işe alım modellerini destekler

Workable sınırlamaları

Platform bazen yavaş ve hatalı çalışabilir

Aday arama ve filtreleme özellikleri daha iyi olabilir

Uygun fiyatlandırma

Başlangıç: 50 çalışana kadar aylık 149 $

Standart: aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla

Premier: aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Workable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (430+ yorum)

4. Toptal

Toptal, listemizdeki mükemmel bir işe alım ve serbest çalışma platformudur. Bu araç, öncelikle aşağıdaki alanlarda dünyanın her yerinden serbest çalışanlar arayan yetenek avcıları için idealdir:

Yazılım geliştirme Finans Tasarım ve kullanıcı arayüzü Ürün yönetimi Proje yönetimi

Ayrıca, mevcut takımlar hakkında daha fazla bilgi sağlayan ve kuruluşların akıllı personel kararları almasına yardımcı olan beceri haritalama ve performans karşılaştırma özellikleri de sunar.

Çoğu Toptal serbest çalışan, hizmetlerini uzaktan sunar, ancak belirli bir dönem için yerinde hizmet talep edebilirsiniz.

Toptal'ın en iyi özellikleri

Otomatik iş eşleştirme

Beceri eksikliklerini belirlemek için tahmine dayalı analiz

Performans ve bağlılık izleme

Her bir sözleşme için iki haftalık deneme dönemi

Toptal sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

Bazı kullanıcılar komisyon bazlı fiyatlandırmadan memnun değil

Toptal fiyatlandırma

Satış ekibiyle iletişime geçin

Toptal puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (250+ yorum)

Trustpilot: 4,8/5 (1.600'den fazla yorum)

5. Zoho Recruit

Zoho Recruit, İK ekibiniz veya personel ajansınız için ATS ve aday ilişkileri yönetimi (CRM) özelliklerini bir araya getiren yenilikçi ve ölçeklenebilir bir AI işe alım aracıdır. Listemizdeki diğer birçok platform gibi, bu araç da işe alım sürecinizi ince ayarlamak için tahmine dayalı analiz kullanır. ?

Platform, işe alım sürecinde manuel işleri azaltmak için iş ilanı optimizasyonu ve otomatik özgeçmiş taraması sunar. Özgeçmişleri otomatik olarak ayrıştırabilir ve beceri, deneyim ve eğitim gibi anahtar bilgileri çıkarabilir. Belirli bir coğrafi alanda veya posta kodunda adayları bulmak için Radius Search özelliğini kullanın.

Platformun AI asistanı ve chatbot'u Zia, sizinle istediğiniz adaylar arasında aracılık yaparak genel işe alım deneyimini iyileştirir. Gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları, toplanan verilerdeki gizli kalıpları belirleyerek en uygun adayları gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde tahmin eder.

Zoho Recruit'un en iyi özellikleri

100'den fazla iş panosuna otomatik iş ilanları

İşe alım süresinin kısalması

Chatbot Zia, adayları bilgilendirme döngüsünün içinde tutar

Hatırlatıcılar, toplantılar vb. için yerleşik otomasyon araçları.

Yapılandırılabilir Yetenek Analizi , işe alım modellerine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlar

Tahmin için makine öğrenimi araçları

Zoho Recruit sınırlamaları

Sınırlı teknik destek

Kullanıcı deneyiminde iyileştirme alanı var

Zoho Recruit fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: 25 $/ay

Profesyonel: 50 $/ay

Enterprise: Aylık 75 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho Recruit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (850+ yorum)

6. Fetcher

Fetcher, ölçeklenebilir AI tabanlı arama özelliği ile kaynak bulma ve erişim sürecini otomatikleştiren hepsi bir arada bir yetenek kaynağı bulma aracıdır. Her çalıştırmada farklı veri kümelerini görüntüleyerek, çeşitli yetenek havuzundan yararlanabilirsiniz.

Potansiyel adayların doğrulanmış e-posta adreslerine erişebilirsiniz. Açıldı, Yanıtlandı ve İlgi Oranları gibi metriklerle yanıt oranlarını ölçün.

Fetcher'ın otomatik performans kontrolü, İK liderlerini zaman alıcı manuel izleme ve görev planlamadan kurtarır. Bu kontroller, çalışanlara geri bildirim sağlamak ve performans stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için idealdir.

Fetcher'ın en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş yetenek kaynağı bulma

Çalışan profillerini meslektaşlarıyla karşılaştırmak için AI tabanlı yetenek optimizasyonu

Özelleştirilebilir aralıklarla otomatik performans kontrolleri

KPI'ların, hedeflerin ve daha fazlasının merkezi izleme

İşbirliğine dayalı takım geri bildirim döngüleri

Fetcher sınırlamaları

Kaliteli aday arama havuzları genellikle yoğun veri beslemesi gerektirir

Yazılım ve entegrasyonlar bazen hatalı çalışabilir

Fetcher fiyatlandırması

Satış ekibiyle iletişime geçin

Fetcher puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

7. TribalBase

İletişim için Slack'i kullanan takımlar, normal bir iş gününde birden fazla paylaşılan kanal, konu, DM ve bot mesajlarının ne kadar karmaşık hale gelebileceğini bilir. Bu durum, Slack'in metaforik bilinç akışı ile başa çıkmaya çalışan İK yöneticileri için neredeyse endişe verici olabilir. ?

TribalBase işte bu noktada devreye girer. AI ile geliştirilmiş Slack asistanı, takımınızın konuşmalarını bir araya getirir ve bunları bir bilgi deposuna dönüştürür. Veritabanı indekslenir ve aranabilir hale gelir; kısacası, Slack için bir Google gibidir!

Örneğin, işe alım sürecinde yeni çalışanlara oryantasyon kılavuzları gönderilmesinden bahseden Dina'yı belirsiz bir şekilde hatırlayabilirsiniz. TribalBase botuna şu soruyu sorun: Yeni çalışanlara oryantasyon kılavuzları gönderildi mi? Hemen cevap alacaksınız!

Bu araç tamamen gizlilik odaklıdır. İndekslemek istediğiniz konuşmaları seçersiniz ve araç, ön tanımlı olarak DM'leri ve gizli kanalları karışımdan hariç tutar.

TribalBase'in en iyi özellikleri

Slack mesajlarını bir bilgi kaynağına dönüştürür

Süreçleri kolaylaştırmak için indekslenmiş ve aranabilir veriler

Sorular aracılığıyla geçmişi araştırmayı destekler

Konuşmaları özetler

TribalBase sınırlamaları

Şu anda yalnızca Slack'i desteklemektedir

Kullanıcı sınırı vardır

TribalBase fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: 29 $/ay

Enterprise: 299 $/ay

TribalBase puanları ve yorumları

Henüz değerlendirme yok

8. Effy

Tüm gün boyunca çalışanlar için ayrıntılı performans değerlendirmeleri veya 360 derece geri bildirim formları yazmak zihinsel dayanıklılığınızı olumsuz etkiler. Effy AI ile tüm değerlendirme işlerini dakikalar içinde halledebilirsiniz! ⏱️

Platform, değerli içgörüler ve performans değerlendirmeleri oluşturmak için yapay zeka destekli analitik sunar. Effy, dört tür değerlendirme için bilimsel olarak hazırlanmış 20 anket sunar:

Yönetici değerlendirmesi Akran değerlendirmesi Kendi kendini değerlendirme Yukarı doğru değerlendirme

Platform, Slack ve MS Teams ile entegre olduğundan çalışanlar geri bildirimlere kolayca erişebilir. Effy, yeni takım üyelerine otomatik olarak davet gönderme seçeneği ile bire bir toplantılar düzenlemek gibi çalışan bağlılığı görevlerinde de yardımcı olur.

Effy'nin en iyi özellikleri

Performans değerlendirme destek araçları

Yanıtlara dayalı AI tarafından oluşturulan değerlendirme özeti

Çoklu değerlendirme anketleri

Rol bazlı özelleştirilmiş gezinme menüsü yapısı

Havalı memoji çıkartmaları ve hayvan avatarları

Effy sınırlamaları

Sınırlı yerleşik analitik

Google Takvim ile entegrasyon yok

Effy fiyatlandırma

Beş incelemeye kadar ücretsiz

Pro: 30 incelemeye kadar yıllık 540 $

Enterprise: Desteğe başvurun

Effy puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20+ yorum)

Capterra: 5/5 (20+ yorum)

9. Recrooit

Recrooit, takımların işe alım süreçlerindeki her türlü sürtüşmeyi ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir AI İK aracıdır. Platform, önceden kodlama bilgisi olmadan kendi iş gereksinimleri panonuzu oluşturmanıza olanak tanır.

Recrooit'un iş tanımı AI oluşturucusunu kullanarak doğru iş başlığı, şirket bilgileri ve anahtar kelimelerle isabetli tanımlar oluşturun. Yapmanız gereken tek şey, sağlanan şablonu önemli ayrıntılarla doldurmak, AI ise profesyonel görünümlü, açık ve kapsamlı bir iş ilanı anında hazırlayacaktır!

Birkaç tıklama ile gösterge panelinize iş ilanları yayınlayın. İş ilanının ID'sini sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak ağınızdaki yetenekleri çekebilirsiniz.

Recrooit ile serbest işe alım uzmanı da olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve iş arkadaşlarınızı işlere yönlendirin ve PayPal veya Doğrudan Transfer yoluyla "ödülünüzü" alın!

Recrooit'in en iyi özellikleri

Yapay zeka destekli iş tanımı oluşturucu

İş ilanları için sosyal medya paylaşımına izin verir

Serbest çalışan işe alım uzmanlarına destek

Recrooit sınırlamaları

Telefon ve tabletlerdeki yanıt hızı daha iyi olabilir

Sınırlı ödeme yöntemleri

Recrooit fiyatlandırması

Temel: 99 $/ay

Artı: 249 $/ay

İş: 589 $/ay

Recrooit puanları ve yorumları

G2: 5/5 (5'ten az yorum)

10. Textio

Textio, İK uzmanlarının iş ilanlarını optimize etmesine ve iyileştirmesine yardımcı olan bir artırılmış yazma platformudur. Gelişmiş analiz teknolojisi, iş tanımınızdaki ton farklılıklarını belirleyerek ve yayın kitlenizi genişletmek için cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir dil önererek gerçek zamanlı geri bildirim sağlar.

Textio, kapsayıcı bir işe alım süreci oluşturmayı kolaylaştırır. İşverenler, Textio Skorunu takip ederek aday havuzlarının ne kadar çeşitlilik içerdiğini görmekten çok memnunlar. Yerleşik Önyargı Engelleme aracı, ilanınızın 40 yaş üstü iş arayanlar veya engelli adaylar gibi belirli bir gruba hitap etmediğini tespit eder.

Textio'nun özenli AI güvenlik önlemleri, tetikleyici kelimeleri turuncu renkle işaretleyerek bilinçsizce kullanmanızı önler. ?

Örneğin, iş ilanınızda "kabile" kelimesi kullanılıyorsa, araç bu kelimenin yerli toplulukları aşağılayıcı olabileceğini belirtebilir ve bağlam açısından çok yönlü bir alternatif seçmenizi önerebilir.

Textio'nun en iyi özellikleri

İş ilanları için artırılmış yazma desteği

Önyargılı veya uygunsuz kelimeleri ortaya çıkarır

İşe alım sürecinin kapsayıcılığını izlemek için yapay zeka analitiği

Geniş uzantı ve entegrasyon menüsü

Textio sınırlamaları

Sınırlı müşteri desteği

Diğer AI destekli araçlara kıyasla özelliklerine göre nispeten pahalıdır

Textio fiyatlandırması

Demo talebinde bulunduğunuzda kullanabilirsiniz

Textio derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

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Gördüğümüz gibi, AI birçok İK sürecinde silinmez bir iz bırakıyor. İK AI araçları, zamanımızı ve zihinsel enerjimizi önemli işlerden alıp alan günlük görevleri desteklemek için tasarlanmıştır.

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