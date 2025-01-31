2025'te İnsan Kaynakları için En İyi 10 AI Aracı

2021 yılında AI'nın İK'da benimsenmesi üzerine yapılan bir araştırmaya göre, AI araçlarının faydaları zaman ve maliyet tasarrufu ile sınırlı değildir. Ayrıca, işyerinde bağlılığı ve verimliliği artırabilecek insan hatalarını ve önyargıları ortadan kaldırmada da önemli bir rol oynarlar.
Doğru AI araçlarıyla, İK takımları işe alım sürecini optimize etmek, yeni çalışanları işe başlatmak ve çalışan bağlılığını güçlendirmek gibi günlük görevleri kolaylaştırabilir. Böylece, yüksek değerli, stratejik görevlere daha fazla zaman ayırmak mümkün olur.
Bu makalede, 2024 yılında kullanılabilecek en iyi 10 AI aracını ele alacak ve bunların yeteneklerini ve avantajlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Mini incelemelerimizi okuyarak, İK departmanınızı güçlendirecek ideal yazılımı keşfedin!
İK için AI araçları nedir?
İK için AI araçları, takımların çeşitli insan kaynakları görevlerini desteklemek için yapay zekayı kullanmasına yardımcı olur. Yapay zeka, başlangıçta çalışan verilerini korumak gibi zaman alan yönetici görevlerini hızlandırmak için geliştirilmiştir. Son birkaç yılda, AI araçları bir dizi görevi üstlenmek ve karmaşık perspektifler geliştirmek için iyileştirilmiştir.
Bu araçları, iş tanımları yazmak veya performans değerlendirmelerini özetlemek gibi bilişsel İK süreçlerini yeniden şekillendirmek için davranış çalışmaları ve dil tepkileri gibi kavramsal çerçeveler kullanarak bulabilirsiniz.
İK departmanları AI çözümlerini nasıl kullanıyor?
İşte İK takımları için farklı AI sistemlerinin altı en iyi kullanım örneği:
- Başvuru izleme sistemi: Bu teknoloji, işe alım döngüsünün farklı aşamalarını destekleyerek doğru yetenekleri çekmeye yardımcı olabilir. Olası uygulamalar arasında çekici iş ilanları yazma ve özgeçmişleri akıllı bir şekilde sıralama yer alır
- Çalışanların işe alımı ve işten ayrılması: Otomatik olarak oluşturulan kontrol listeleri gibi kaynaklarla, çalışanların organizasyona giriş ve çıkış süreçlerinde olumlu deneyimler yaşamalarını sağlayın
- Önyargıların azaltılması: Adaylar ve çalışanlarla iletişim kurma şeklinizden yaş, cinsiyet, ırk ve din gibi önyargı faktörlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur, bu da markanızın çekiciliğini güçlendirir
- Çalışan performansı ve bağlılığı: Çalışanların işten ayrılma oranını azaltmak için performans ve bağlılık çabalarınıza tahmine dayalı analiz araçlarını entegre edin
- Görev otomasyonu: Özgeçmiş tarama, şirket içi e-posta yazma ve veri toplama gibi görevleri otomatikleştirerek yönetici iş yükünü azaltır
- İşbirliğine dayalı program yönetimi: Bireysel programları akıllı bir şekilde işleyerek ideal toplantı zamanlarını sabitleştirmeye yardımcı olur
İK Yönetimi için En İyi 10 AI Aracı
Piyasada bulunan en iyi AI İK araçları listemize göz atın. Sıradan görevleri otomatikleştirmekten içgörüler elde etmeye kadar, kuruluş genelinde çalışan yönetimini iyileştirmek için bir dizi yetenek sunuyorlar! ?
1. ClickUp
ClickUp, sıkıcı görevleri otomatikleştirmek, çalışanları motive etmek ve çoklu iş akışlarına yapı kazandırmak isteyen İK profesyonelleri için bir verimlilik platformu ve çözümüdür. ?️
İletişim çabalarınızı basitleştirmek için platforma entegre bir yapay zeka asistanı olan ClickUp AI'dan yararlanın. Yapay zeka aracı, verileri analiz etmek, raporlar oluşturmak ve olası çözümler önermek için yerleşik role özel komut istemlerini kullanmanıza yardımcı olur.
İK yöneticileri, ClickUp AI'nın iletişim kurdukları kişiye göre mesajların ve brifinglerin tonunu otomatik olarak değiştirebilmesini çok seviyor!
AI asistanını insan kaynakları iş akışınızın her aşamasında kullanın. Örneğin, aşağıdakileri oluşturmanıza yardımcı olabilir:
- İş tanımları
- Oryantasyon materyalleri ve eğitim içeriği
- Çalışan el kitapları
- Performans değerlendirme kılavuzları
- Görev özetleri
ClickUp Belgeleri ile tüm İK bilgilerinizi tek bir yerde depolayabilir ve erişim denetimlerini yönetebilirsiniz. Belgeleri iş akışlarına bağlayın, takım görevlerini görselleştirin, iç etkinlikleri planlayın ve platformun sezgisel Gösterge Paneli'nde performans yönetimi için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.
İşe alım yöneticilerine iş kabul bildirimleri veya ekip arkadaşlarına çalışan bağlılığı anketleri göndermek gibi tekrarlayan İK görevlerini kolaylaştırmak için ClickUp'ın önceden oluşturulmuş Otomasyonlarını kullanmayı unutmayın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İnsan kaynakları ekiplerinde çalışanların eğitimini, verimliliğini ve süreçleri desteklemek için ücretsiz insan kaynakları formları ve şablonları
- i̇ş akışlarını denetlemek ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturmak için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünü m
- Tüm çalışan yaşam döngüsü için ölçülebilir hedefler belirlemek için hedef belirleme araçları
- diğer ofis araçlarıyla (Outlook, Toggl ve Slack gibi) 1.000'den fazla entegrasyon
- çalışanların sorgularını doğru İK personeline filtrelemek için 50'den fazla görev otomasyonu
- İş tanımları oluşturmak, raporlar yazmak ve geri bildirim taslakları hazırlamak için yapay zeka aracı
- Zaman alan görevleri otomatikleştirmek için çalışanların işe alım araçları
- Başvuru izleme sistemlerinin otomatik organizasyonu
ClickUp sınırlamaları
- Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir
- Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. JuiceBox
JuiceBox, veriye dayalı karar alma süreci oluşturmak için AI'dan yararlanan bir iş zekası yazılımıdır. Platformun oluşturucuları, teknolojiye çok aşina olmayan kullanıcılar için veri görselleştirmeyi mümkün kılmayı amaçlamaktadır.
JuiceBox ile İK takımınız, çalışan kayıtları, performans değerlendirmeleri ve anket sonuçları gibi birden fazla e-tablodan veri toplama sürecini otomatikleştirebilir. Platformun tescilli AI'sı, karmaşık veri kümelerini bağlamsal hikayelere ve raporlara dönüştürür.
Doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenen bu içgörüler, personel performansında, bağlılığında ve memnuniyetinde eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarabilir ve bu da İK uygulamalarınızı etkileyebilir.
Sizin için tasarlanan pakete göre, JuiceBox KPI izleme, çalışan puan kartları, kıyaslama ve veri içe ve dışa aktarma için çeşitli yerleşik özelliklerle birlikte gelebilir.
JuiceBox'ın en iyi özellikleri
- Dağınık bilgiler için tutarlı veri hikayeleri
- Yetenek yönetimi sürecine rehberlik eden öngörüsel içgörüler
- Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için rutin görev otomasyonu
- Yapay zeka destekli rapor oluşturma araçları
JuiceBox sınırlamaları
- Bir durum için ilgili metrikleri bulmak kafa karıştırıcı olabilir
- Sınırlı entegrasyonlar ve gelişmiş işlevler
JuiceBox Fiyatlandırma
- Satış ekibiyle iletişime geçerek temin edilebilir
JuiceBox puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (5'ten az yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
3. Workable
Workable, işe alım uzmanlarını desteklemek için kapsamlı bir araç seti sunar. Sezgisel arayüzü ve yapay zeka destekli özellikleriyle, aday kaynağı bulma için işe alım sürecinizi optimize edebilirsiniz.
Platform, tam donanımlı bir işe alım otomasyon teknolojisi yığınına sahiptir. İş ilanlarınızı 200'den fazla iş sitesinde yayınlayın, tanımınıza uyan aday profillerini bulun ve önyargısız bir şekilde işe alın. İşe alım sürecinin her aşamasına otomasyon ekleyin, örneğin:
- Mülakatları düzenleme
- Testler atama
- Red e-postaları gönderme
- Telefon görüşmelerini planlama
Workable'ın öne çıkan AI özelliklerinden biri, otomatik aday eleme sürecidir. AI, özgeçmişleri ve nitelikleri analiz ederek adayların performansını tahmin edebilir ve değerlendirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Aday ve mülakatçıların uygunluk durumlarını uyumlu hale getirmek için akıllı planlama fonksiyonunu deneyin. ??
Workable'ın en iyi özellikleri
- Otomatik aday eleme
- AI ile en uygun pasif adayları bulun
- Çeşitlilik ve kapsayıcılık optimizasyonları
- Gerçek zamanlı analiz
- Tahmine dayalı işe alım modellerini destekler
Workable sınırlamaları
- Platform bazen yavaş ve hatalı çalışabilir
- Aday arama ve filtreleme özellikleri daha iyi olabilir
Uygun fiyatlandırma
- Başlangıç: 50 çalışana kadar aylık 149 $
- Standart: aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla
- Premier: aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Workable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (430+ yorum)
4. Toptal
Toptal, listemizdeki mükemmel bir işe alım ve serbest çalışma platformudur. Bu araç, öncelikle aşağıdaki alanlarda dünyanın her yerinden serbest çalışanlar arayan yetenek avcıları için idealdir:
- Yazılım geliştirme
- Finans
- Tasarım ve kullanıcı arayüzü
- Ürün yönetimi
- Proje yönetimi
Ayrıca, mevcut takımlar hakkında daha fazla bilgi sağlayan ve kuruluşların akıllı personel kararları almasına yardımcı olan beceri haritalama ve performans karşılaştırma özellikleri de sunar.
Çoğu Toptal serbest çalışan, hizmetlerini uzaktan sunar, ancak belirli bir dönem için yerinde hizmet talep edebilirsiniz.
Toptal'ın en iyi özellikleri
- Otomatik iş eşleştirme
- Beceri eksikliklerini belirlemek için tahmine dayalı analiz
- Performans ve bağlılık izleme
- Her bir sözleşme için iki haftalık deneme dönemi
Toptal sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir
- Bazı kullanıcılar komisyon bazlı fiyatlandırmadan memnun değil
Toptal fiyatlandırma
- Satış ekibiyle iletişime geçin
Toptal puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (250+ yorum)
- Trustpilot: 4,8/5 (1.600'den fazla yorum)
5. Zoho Recruit
Zoho Recruit, İK ekibiniz veya personel ajansınız için ATS ve aday ilişkileri yönetimi (CRM) özelliklerini bir araya getiren yenilikçi ve ölçeklenebilir bir AI işe alım aracıdır. Listemizdeki diğer birçok platform gibi, bu araç da işe alım sürecinizi ince ayarlamak için tahmine dayalı analiz kullanır. ?
Platform, işe alım sürecinde manuel işleri azaltmak için iş ilanı optimizasyonu ve otomatik özgeçmiş taraması sunar. Özgeçmişleri otomatik olarak ayrıştırabilir ve beceri, deneyim ve eğitim gibi anahtar bilgileri çıkarabilir. Belirli bir coğrafi alanda veya posta kodunda adayları bulmak için Radius Search özelliğini kullanın.
Platformun AI asistanı ve chatbot'u Zia, sizinle istediğiniz adaylar arasında aracılık yaparak genel işe alım deneyimini iyileştirir. Gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları, toplanan verilerdeki gizli kalıpları belirleyerek en uygun adayları gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde tahmin eder.
Zoho Recruit'un en iyi özellikleri
- 100'den fazla iş panosuna otomatik iş ilanları
- İşe alım süresinin kısalması
- Chatbot Zia, adayları bilgilendirme döngüsünün içinde tutar
- Hatırlatıcılar, toplantılar vb. için yerleşik otomasyon araçları.
- Yapılandırılabilir Yetenek Analizi, işe alım modellerine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlar
- Tahmin için makine öğrenimi araçları
Zoho Recruit sınırlamaları
- Sınırlı teknik destek
- Kullanıcı deneyiminde iyileştirme alanı var
Zoho Recruit fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: 25 $/ay
- Profesyonel: 50 $/ay
- Enterprise: Aylık 75 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Zoho Recruit puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (850+ yorum)
6. Fetcher
Fetcher, ölçeklenebilir AI tabanlı arama özelliği ile kaynak bulma ve erişim sürecini otomatikleştiren hepsi bir arada bir yetenek kaynağı bulma aracıdır. Her çalıştırmada farklı veri kümelerini görüntüleyerek, çeşitli yetenek havuzundan yararlanabilirsiniz.
Potansiyel adayların doğrulanmış e-posta adreslerine erişebilirsiniz. Açıldı, Yanıtlandı ve İlgi Oranları gibi metriklerle yanıt oranlarını ölçün.
Fetcher'ın otomatik performans kontrolü, İK liderlerini zaman alıcı manuel izleme ve görev planlamadan kurtarır. Bu kontroller, çalışanlara geri bildirim sağlamak ve performans stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için idealdir.
Fetcher'ın en iyi özellikleri
- Otomatikleştirilmiş yetenek kaynağı bulma
- Çalışan profillerini meslektaşlarıyla karşılaştırmak için AI tabanlı yetenek optimizasyonu
- Özelleştirilebilir aralıklarla otomatik performans kontrolleri
- KPI'ların, hedeflerin ve daha fazlasının merkezi izleme
- İşbirliğine dayalı takım geri bildirim döngüleri
Fetcher sınırlamaları
- Kaliteli aday arama havuzları genellikle yoğun veri beslemesi gerektirir
- Yazılım ve entegrasyonlar bazen hatalı çalışabilir
Fetcher fiyatlandırması
- Satış ekibiyle iletişime geçin
Fetcher puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
7. TribalBase
İletişim için Slack'i kullanan takımlar, normal bir iş gününde birden fazla paylaşılan kanal, konu, DM ve bot mesajlarının ne kadar karmaşık hale gelebileceğini bilir. Bu durum, Slack'in metaforik bilinç akışı ile başa çıkmaya çalışan İK yöneticileri için neredeyse endişe verici olabilir. ?
TribalBase işte bu noktada devreye girer. AI ile geliştirilmiş Slack asistanı, takımınızın konuşmalarını bir araya getirir ve bunları bir bilgi deposuna dönüştürür. Veritabanı indekslenir ve aranabilir hale gelir; kısacası, Slack için bir Google gibidir!
Örneğin, işe alım sürecinde yeni çalışanlara oryantasyon kılavuzları gönderilmesinden bahseden Dina'yı belirsiz bir şekilde hatırlayabilirsiniz. TribalBase botuna şu soruyu sorun: Yeni çalışanlara oryantasyon kılavuzları gönderildi mi? Hemen cevap alacaksınız!
Bu araç tamamen gizlilik odaklıdır. İndekslemek istediğiniz konuşmaları seçersiniz ve araç, ön tanımlı olarak DM'leri ve gizli kanalları karışımdan hariç tutar.
TribalBase'in en iyi özellikleri
- Slack mesajlarını bir bilgi kaynağına dönüştürür
- Süreçleri kolaylaştırmak için indekslenmiş ve aranabilir veriler
- Sorular aracılığıyla geçmişi araştırmayı destekler
- Konuşmaları özetler
TribalBase sınırlamaları
- Şu anda yalnızca Slack'i desteklemektedir
- Kullanıcı sınırı vardır
TribalBase fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Başlangıç: 29 $/ay
- Enterprise: 299 $/ay
TribalBase puanları ve yorumları
- Henüz değerlendirme yok
8. Effy
Tüm gün boyunca çalışanlar için ayrıntılı performans değerlendirmeleri veya 360 derece geri bildirim formları yazmak zihinsel dayanıklılığınızı olumsuz etkiler. Effy AI ile tüm değerlendirme işlerini dakikalar içinde halledebilirsiniz! ⏱️
Platform, değerli içgörüler ve performans değerlendirmeleri oluşturmak için yapay zeka destekli analitik sunar. Effy, dört tür değerlendirme için bilimsel olarak hazırlanmış 20 anket sunar:
- Yönetici değerlendirmesi
- Akran değerlendirmesi
- Kendi kendini değerlendirme
- Yukarı doğru değerlendirme
Platform, Slack ve MS Teams ile entegre olduğundan çalışanlar geri bildirimlere kolayca erişebilir. Effy, yeni takım üyelerine otomatik olarak davet gönderme seçeneği ile bire bir toplantılar düzenlemek gibi çalışan bağlılığı görevlerinde de yardımcı olur.
Effy'nin en iyi özellikleri
- Performans değerlendirme destek araçları
- Yanıtlara dayalı AI tarafından oluşturulan değerlendirme özeti
- Çoklu değerlendirme anketleri
- Rol bazlı özelleştirilmiş gezinme menüsü yapısı
- Havalı memoji çıkartmaları ve hayvan avatarları
Effy sınırlamaları
- Sınırlı yerleşik analitik
- Google Takvim ile entegrasyon yok
Effy fiyatlandırma
- Beş incelemeye kadar ücretsiz
- Pro: 30 incelemeye kadar yıllık 540 $
- Enterprise: Desteğe başvurun
Effy puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (20+ yorum)
- Capterra: 5/5 (20+ yorum)
9. Recrooit
Recrooit, takımların işe alım süreçlerindeki her türlü sürtüşmeyi ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir AI İK aracıdır. Platform, önceden kodlama bilgisi olmadan kendi iş gereksinimleri panonuzu oluşturmanıza olanak tanır.
Recrooit'un iş tanımı AI oluşturucusunu kullanarak doğru iş başlığı, şirket bilgileri ve anahtar kelimelerle isabetli tanımlar oluşturun. Yapmanız gereken tek şey, sağlanan şablonu önemli ayrıntılarla doldurmak, AI ise profesyonel görünümlü, açık ve kapsamlı bir iş ilanı anında hazırlayacaktır!
Birkaç tıklama ile gösterge panelinize iş ilanları yayınlayın. İş ilanının ID'sini sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak ağınızdaki yetenekleri çekebilirsiniz.
Recrooit ile serbest işe alım uzmanı da olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve iş arkadaşlarınızı işlere yönlendirin ve PayPal veya Doğrudan Transfer yoluyla "ödülünüzü" alın!
Recrooit'in en iyi özellikleri
- Yapay zeka destekli iş tanımı oluşturucu
- İş ilanları için sosyal medya paylaşımına izin verir
- Serbest çalışan işe alım uzmanlarına destek
Recrooit sınırlamaları
- Telefon ve tabletlerdeki yanıt hızı daha iyi olabilir
- Sınırlı ödeme yöntemleri
Recrooit fiyatlandırması
- Temel: 99 $/ay
- Artı: 249 $/ay
- İş: 589 $/ay
Recrooit puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (5'ten az yorum)
10. Textio
Textio, İK uzmanlarının iş ilanlarını optimize etmesine ve iyileştirmesine yardımcı olan bir artırılmış yazma platformudur. Gelişmiş analiz teknolojisi, iş tanımınızdaki ton farklılıklarını belirleyerek ve yayın kitlenizi genişletmek için cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir dil önererek gerçek zamanlı geri bildirim sağlar.
Textio, kapsayıcı bir işe alım süreci oluşturmayı kolaylaştırır. İşverenler, Textio Skorunu takip ederek aday havuzlarının ne kadar çeşitlilik içerdiğini görmekten çok memnunlar. Yerleşik Önyargı Engelleme aracı, ilanınızın 40 yaş üstü iş arayanlar veya engelli adaylar gibi belirli bir gruba hitap etmediğini tespit eder.
Textio'nun özenli AI güvenlik önlemleri, tetikleyici kelimeleri turuncu renkle işaretleyerek bilinçsizce kullanmanızı önler. ?
Örneğin, iş ilanınızda "kabile" kelimesi kullanılıyorsa, araç bu kelimenin yerli toplulukları aşağılayıcı olabileceğini belirtebilir ve bağlam açısından çok yönlü bir alternatif seçmenizi önerebilir.
Textio'nun en iyi özellikleri
- İş ilanları için artırılmış yazma desteği
- Önyargılı veya uygunsuz kelimeleri ortaya çıkarır
- İşe alım sürecinin kapsayıcılığını izlemek için yapay zeka analitiği
- Geniş uzantı ve entegrasyon menüsü
Textio sınırlamaları
- Sınırlı müşteri desteği
- Diğer AI destekli araçlara kıyasla özelliklerine göre nispeten pahalıdır
Textio fiyatlandırması
- Demo talebinde bulunduğunuzda kullanabilirsiniz
Textio derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
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Gördüğümüz gibi, AI birçok İK sürecinde silinmez bir iz bırakıyor. İK AI araçları, zamanımızı ve zihinsel enerjimizi önemli işlerden alıp alan günlük görevleri desteklemek için tasarlanmıştır.
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