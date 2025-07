yeni Çalışanlarınız İçin 12 Çalışan İşe Alım Örneği

Çalışanların işe alım sürecini nasıl yönettiğinizin, onların deneyimlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceği şüphesizdir. Bu süreç, onların ilerideki tutumlarının temelini oluşturur.

Bir dakikalığına yeni bir çalışanın yerine kendinizi koyun. 👀

Kapsamlı bir iş arama sürecinden geçtiniz ve neden en uygun aday olduğunuzu kanıtlamak için bir dizi mülakata katıldınız. Referanslarınızı verdikten, geçmişinizin kontrolünden geçtikten, maaş görüşmelerini yaptıktan ve birkaç mülakata katıldıktan sonra, sonunda işi aldınız! 🎉

Parlak gözlerle ve işe başlamak için sabırsızlanarak, sonunda takımı tanımak ve yeni ofisi görmek için Yeni Çalışan Oryantasyonuna katılıyorsunuz. Ancak karşınıza çıkan şey, bir yığın evrak, eski şirket videoları ve nasıl ilerleyeceğiniz veya cevapları kime soracağınız konusunda hiçbir talimat içermeyen uzun bir idari işler listesi.

Hepimiz böyle bir şey yaşadık veya yaşayan birini tanıyoruz. Aslında, kuruluşların %88'i işe alım sürecinde yeni çalışanlarının beklentilerini karşılayamamıştır. Bu da çalışanların duyguları, performansı ve verimliliği üzerinde olumsuz bir domino etkisi yaratır.

İnsan kaynakları uzmanıysanız veya değişiklik yapma yetkiniz varsa, ilk birkaç haftanın ötesinde kalıcı bir izlenim bırakan, daha etkili bir işe alım programı oluşturmak için gerekli adımları atabilirsiniz. 🙌

Size çalışanların işe alım sürecine ilişkin örnekler sunmak ve programı kolaylaştırmak, izlemek ve uygulamak için işe alım araçlarını nasıl kullanacağınızı öğretmek için buradayız. İşte, kendi ClickUp takımımız da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden profesyonellerin gerçek hayattan 12 çalışan işe alım örneği!

Çalışanların işe alım süreci neden önemlidir?

Çalışan işe alım süreçleri, şirketlerin felsefelerini, değerlerini, misyonlarını ve işlerinin gidişatını paylaşmalarına olanak tanır. Bu, hem şirketin hem de yeni çalışanların büyümesi ve geleceği için çok önemli bir dönemdir. Çünkü yeni çalışanlar, bu dönemde şirket hakkında daha fazla bilgi edinir, şirketin başarısına nasıl katkıda bulunabileceklerini ve şirketle birlikte geleceklerini nasıl hayal edebileceklerini öğrenir ve yolculukları boyunca izleyecekleri bir yol haritası elde ederler.

Sampling HR aracılığıyla

İyi organize edilmiş, işlevsel ve ilgi çekici çalışan işe alım programları, organizasyon ile yeni çalışanlar arasında uyumu sağlayabilir ve böylece çalışanların işten ayrılma oranını %82 oranında azaltabilir, verimliliği %70'in üzerinde artırabilir ve takım üyelerinin şirketi diğer adaylara tavsiye etme istekliliğini %93'e çıkarabilir.

📌TL;DR—Çalışanların kültüre uyum ve uyumun her zamankinden daha fazla değer verdiği günümüz dünyasında, etkili, kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici bir işe alım programı, kurumsal kültürünüzün en önemli göstergelerinden biridir ve en yetenekli çalışanları çekmek, elde tutmak ve onların kalbini kazanmak için gereklidir.

Çalışan Oryantasyon Programı Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Etkili bir işe alım stratejisi karmaşık olmak zorunda değildir; sadece amaçlı, sistematik ve biraz kişiselleştirilmiş olması yeterlidir. Sonuçta, bu, yeni çalışanları şirketinize kabul etmek için bir fırsattır. Onlara şirket olarak neler sunabileceğinizi ve birlikte nasıl çalışıp büyüyeceğinizi gösterme fırsatıdır. 🌱

Etkili bir çalışan işe alım programı, iç denetimle başlar. Mevcut süreçlerinizi değerlendirerek, şirketinizin iş kültürünü ve değerlerini anlayarak ve kuruluşunuzun hedeflerini işe alım ve İK hedefleriyle uyumlu hale getirerek başlayın. 🎯

mevcut süreçleri değerlendirirken İK takımınıza sormanız gereken 5 soru

1. Mevcut çalışanlarınızın işe alım süreci ve uygulamaları, şirketinizin mevcut değerleriyle uyumlu mu? Çalışanların kariyer gelişimi ve iş memnuniyeti göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmış mı?*

📌 Neden önemli: Yetenekli çalışanların %56'sından fazlası, değerleri ile uyuşmayan bir şirkette çalışmayı düşünmeyeceklerini belirtirken, ABD ve İngiltere'deki çalışanların yaklaşık %46'sı, değerlerinin uyuşmaması nedeniyle mevcut işlerinden ayrılmayı düşündüklerini açıkladı.

2. İncelemek için eski ve mevcut çalışanlarınızdan herhangi bir geri bildirim aldınız mı?

📌 Neden önemlidir: Geri bildirim, başarılı bir işe alım süreci için çok önemlidir. Çalışanların dürüst geri bildirimleri, üzerinde çalışılması ve iyileştirilmesi gereken alanlar hakkında daha fazla bilgi sağlar, böylece çalışan deneyimini sürekli olarak iyileştirebilirsiniz.

3. Mevcut işe alım programınızın güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri (SWOT) nelerdir?*

📌 Neden önemlidir: Organizasyonunuzun her bir alanı belirlemesine yardımcı olmak için bir SWOT analizi yapın. Böylece, yaklaşımınızı doğru şekilde ayarlamak için ihtiyacınız olan içgörüler elde edecek, genel çalışan deneyimini iyileştirmek ve daha yüksek değerli girişimler ve hedefler belirlemek için yeni fikirler üreteceksiniz.

sWOT analizi hakkında daha fazla bilgi edinin ve başlangıç için bir örnek inceleyin burada .

4. İnsan kaynakları takımınız, çalışanların işe alım sürecini ayrıntılı olarak açıklayan bir Standart İş Prosedürü (SOP) var mı?

📌 Neden önemlidir: Takımınız ve yeni çalışanlar için açıkça tanımlanmış, belgelenmiş ve kolayca erişilebilir kurallar ve eylemler, süreçleri standartlaştırmaya, öğrenme eğrisini ve eğitim süresini azaltmaya ve yeni çalışanlar ile işverenler arasında uyum sağlamaya yardımcı olabilir.

⭐️ Profesyonel ipucu: İK SOP'unuzu hemen hazırlayın ve uygulamaya koyun. Bu İK SOP beyaz tahta şablonu, İK görevlerinizi düzenlemenize ve oluşturmanıza yardımcı olacak ve personelinizin şirketinizin prosedürlerine uygun hareket etmesini sağlayacaktır.

5. Çalışan oryantasyon programı için kuruluşunuzun mevcut 30-60-90 hedefleri nelerdir?

📌 Neden önemlidir: Mevcut işe alım sürecini 360 derece inceledikten sonra, bir fırsat alanı seçin ve odaklanmış ve ilgili hedefler belirleyin. SMART hedeflerini kullanarak İK KPI'larınızı ve metriklerinizi belirleyin. İK ve Yetenek Geliştirme takımlarınız için 30-60-90 günlük bir plan belirlemek, hedefleri net bir şekilde haritalandırmanıza, tanımlamanıza ve uyumlaştırmanıza yardımcı olur. Bu ayrıca herkese düzenli bir kontrol imkanı sağlar, böylece yeni çalışanların hızını korumak ve işe alım programınızın verimliliğini görmek daha kolay hale gelir.

İK takımınız için KPI örnekleri mi arıyorsunuz? Bu makale, ihtiyacınız olan 10 İK KPI'sı ve metriği ve bunları nasıl izleyeceğinizi ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bunları resmi olarak belgelemeye hazır olduğunuzda, kullanıma hazır ClickUp SMART hedef şablonunu uygulayarak ClickUp'ta hedeflerinizi ayarlamak ve izlemek için organize bir sistem elde edin.

İç denetiminizi tamamladıktan sonra, en iyi çalışan oryantasyonunu nasıl oluşturacağınız konusunda strateji belirleme ve planlama zamanı gelir!

Eğitim programınızı daha unutulmaz ve etkili hale getirmek için neler yapabileceğinizi görebilmeniz için 12 gerçek hayattan çalışan işe alım örneği ve fikri bir araya getirdik. ✨

çalışanların İşe Alım Sürecine İlişkin 12 Gerçek Hayat Örneği

CEO'lara, insan kaynakları yöneticilerine ve şirket liderlerine en iyi çalışan işe alım uygulamaları ve yeni çalışanları karşılama konusunda görüşlerini sorduk. El yazısı hoş geldiniz mektuplarından hoş geldiniz kitlerine kadar, bu gerçek hayattan çalışan işe alım örnekleri, yeni çalışanların genel deneyimini iyileştirmeniz için size ilham verebilir.

Bonus: Mülakat Şablonları

Avantajlar

Yeni çalışanların ilk günlerine hazırlanmalarına yardımcı olur

Resmi oryantasyon dönemi başlamadan önce yeni bilgileri özümsemek için daha fazla zaman tanır

Yeni takım üyelerine materyalleri ve belgeleri gözden geçirme ve oryantasyon sırasında soracakları soruları bir araya toplama fırsatı verir

Özel bir mentorun olması, yeni çalışanlara sorularını yöneltebilecekleri başka bir kaynak sağlar, kendilerini desteklenmiş hissetmelerini ve rollerine özgü bilgileri daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlar

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

Yeni takım üyelerinin organizasyon kültürümüz, iletişim zinciri ve hatta günlük işlerin akışı hakkında temel sorularını sorabilecekleri bir mentora sahip olmak, yeni çalışanların yeni rutinlerine kademeli olarak entegre olmalarına yardımcı olur. Bu, karışıklığı ve endişeyi azaltmaya yardımcı olur ve gerçek işe alım süreci başladığında yeni çalışanın becerileri ve ilerlemesi hakkında çok daha iyi bir fikir edinmemizi sağlar.

Yeni takım üyelerinin organizasyon kültürümüz, iletişim zinciri ve hatta günlük işlerin akışı hakkında temel sorularını sorabilecekleri bir mentora sahip olmak, yeni çalışanların yeni rutinlerine kademeli olarak entegre olmalarına yardımcı olur.

Bu, karışıklığı ve endişeyi azaltmaya yardımcı olur ve gerçek işe alım süreci başladığında yeni çalışanın becerileri ve ilerlemesi hakkında çok daha iyi bir fikir edinmemizi sağlar.

Örnek 2: Hoş Geldiniz Kiti hediyesi gönderin

Avantajlar

Yeni çalışanların kendilerini dahil, değerli ve takımın bir parçası hissetmelerine yardımcı olur

Yeni işe başlama kaygısını azaltır

Yani... kim hediye almayı sevmez ki? 😉

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

Hoş geldiniz kitleri çok önemlidir! Yeni çalışanların heyecanlanmalarını ve rollerine alışırken kendilerini özel ve rahat hissetmelerini sağlar. Onlara tişört, kazak, çorap, çıkartma ve markalı AirPods'tan oluşan kendi hediye kutularını sipariş etme imkanı sunuyoruz. Ayrıca, ilk günlerine kadar beklemeleri gereken her şeyi özetleyen bir "1. Gün Hayatta Kalma Kılavuzu"nu e-posta ile gönderiyoruz. Tüm bunlar bir araya gelerek, ilk gün endişelerini azaltacak ve kendilerini hazır ve hazır hissetmelerini sağlayacak güvenli bir alan yaratır.

Hoş geldiniz kitleri çok önemlidir! Yeni çalışanların heyecanlanmalarını ve rollerine alışırken kendilerini özel ve rahat hissetmelerini sağlar.

Onlara tişört, kazak, çorap, çıkartma ve markalı AirPod'lardan oluşan kendi hediye kutularını sipariş etme imkanı sunuyoruz. Ayrıca, ilk günlerine kadar beklemeleri gereken her şeyi özetleyen bir "1. Gün Hayatta Kalma Kılavuzu"nu e-posta ile gönderiyoruz.

Tüm bunlar bir araya gelerek, ilk gün endişelerini azaltacak ve kendilerini hazır ve hazır hissetmelerini sağlayacak güvenli bir alan yaratır.

ClickUp Hoş Geldiniz Hediye Çantası, Jason Scoville, ClickUp Gelir İşe Alım Uzmanı

Yeni çalışanlar işe alınır alınmaz, broşürler, kartlar, ofis planı, hoş geldiniz mektubu ve yolculuklarına tatlı bir başlangıç yapmaları için çikolata içeren bir hoş geldiniz kiti gönderilir.

Yeni çalışanlar işe alınır alınmaz, broşürler, kartlar, ofis planı, hoş geldiniz mektubu ve yolculuklarına tatlı bir başlangıç yapmaları için çikolata içeren bir hoş geldiniz kiti gönderilir.

Örnek 3: Esprili, eğlenceli ve bilgilendirici bir çalışan el kitabı oluşturun

Avantajlar

Olumlu şirket kültürünü gösterir

Yeni bilgileri öğrenmeyi eğlenceli hale getirir

Öğrenme deneyimini insancıllaştırır (daha insan gibi konuşursunuz, bir insanla konuşuyormuş gibi)

Yeni çalışanların yeni iş ortamında daha rahat ve konforlu hissetmelerine yardımcı olur

Yeni çalışanlara şirket politikaları hakkında bilgi kaynağı sağlar

ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

Yeni bir işe başlamak stresli olabilir, bu yüzden eğlenceli el kitabı ilk günün heyecanını hafifletmeye ve şirket kültürümüzü göstermeye yardımcı oluyor. Yeni çalışanlarımızın, kendilerinden beklentilerimizi belirlerken eğlenmeyi sevdiğimizi anlamalarını istiyoruz. Öğrenmeyi daha keyifli hale getirmek için, yeni çalışanların rollerine uyum sağlamalarına, takım ve yönetim beklentilerini anlamalarına yardımcı olacak, komik espriler ve yararlı bilgilerle dolu bir çalışan el kitabı hazırladık. İşe alım sonrası anket sonuçlarımıza göre, el kitapları büyük beğeni topladı! Birçok çalışan, el kitaplarını sürecin en favori kısmı olarak bahsediyor.

Yeni bir işe başlamak stresli olabilir, bu yüzden eğlenceli el kitabı ilk günün heyecanını hafifletmeye ve şirket kültürümüzü göstermeye yardımcı oluyor. Yeni çalışanlarımızın, kendilerinden beklentilerimizi belirlerken eğlenmeyi sevdiğimizi anlamalarını istiyoruz.

Öğrenmeyi daha keyifli hale getirmek için, yeni çalışanların rollerine uyum sağlamalarına, takım ve yönetim beklentilerini anlamalarına yardımcı olacak, komik espriler ve yararlı bilgilerle dolu bir çalışan el kitabı hazırladık. İşe alım sonrası anket sonuçlarımıza göre, el kitapları büyük beğeni topladı! Birçok çalışan, el kitaplarını sürecin en favori kısmı olarak bahsediyor.

📌 Profesyonel ipucu

Yeni çalışanların işe alım sürecinin ilk adımlarını kolaylaştırmak için her şirketin bir çalışan el kitabına ihtiyacı vardır. Bu el kitabını oluşturmanın karmaşık görevini basitleştirmek için ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonunu kullanın!

ClickUp'ın düzenlemesi kolay ve ayrıntılı Çalışan El Kitabı Şablonu, İK yöneticilerine ve şirket liderlerine şu konularda yardımcı olur:

Çalışan el kitabınız için gerekli tüm bölümleri düzenleyin

Her bölümü şirketinizin politikalarına ve işe alım sürecine göre özelleştirin

Çalışan el kitabınızı gerçek zamanlı düzenleme ve kolay paylaşım özellikleriyle birlikte hazırlayın

Çalışanlarınızla paylaşmak için profesyonel kaynaklar sağlayın

Örnek 4: Şirket liderlerinizin "hoş geldiniz" videosunu paylaşın

Avantajlar

Liderler ve çalışanlar arasında daha güçlü bir ilişki kurar

Yeni çalışanların kendilerini hoş karşılanmış ve şirket liderleriyle bağlantılı hissetmelerine yardımcı olur

Yeni çalışanlara e-posta okumak yerine liderlerini görme ve duyma fırsatı verir (deneyimi insancıllaştırır)

Şirket ve organizasyon içindeki rolleri hakkında heyecan yaratır

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

CEO'muz ve kurucumuz Zeb, yeni çalışanlarımızın ilk günlerinde izlemeleri için harika bir video hazırladı. Bu videonun amacı, yeni çalışanlarımızın yapacakları iş ve çalışacakları şirket hakkında heyecanlanmalarını sağlamak. Zeb, yeni çalışanlarımızı kendilerini geliştirmeye, öğrenmeye ve ClickUp'ta yapmaya geldikleri işi en iyi şekilde yapmaya teşvik ediyor!

CEO'muz ve kurucumuz Zeb, yeni çalışanlarımızın ilk günlerinde izlemeleri için harika bir video hazırladı. Bu videonun amacı, yeni çalışanlarımızın yapacakları iş ve çalışacakları şirket hakkında heyecanlanmalarını sağlamak. Zeb, yeni çalışanlarımızı kendilerini geliştirmeye, öğrenmeye ve ClickUp'ta yapacakları işte en iyisini yapmaya teşvik ediyor!

Çalışanların işe alım sürecinin çok önemli olduğu ve çalışanların bağlılığını ve aidiyet duygusunu güçlendirdiği bir sır değil. Harika bir işe alım sürecinin önündeki en büyük engellerden birinin, yeni çalışanların ne bekleyeceklerini bilmemeleri olduğunu fark ettik. Bu da tüm süreci bozabilecek bir tür endişeye yol açıyor. Bunu göz önünde bulundurarak, ilk günkü baskıyı en aza indirecek önlemler almaya karar verdik. Bu nedenle, Talentify'da liderleri ve takımları kendilerini tanıtan ve şirket ile iş hakkında konuşan kısa bir video kaydetmeye ve yeni iş arkadaşlarına işe başlamadan birkaç gün önce göndermeye davet ediyoruz. Yeni çalışanlarımızın, ne bekleyeceklerini bilerek ve inanılmaz derecede motive olmuş bir şekilde sürece çok daha güvenli bir şekilde katıldıklarını gördük.

Çalışanların işe alım sürecinin çok önemli olduğu ve çalışanların bağlılığını ve aidiyet duygusunu güçlendirdiği bir sır değil. Harika bir işe alım sürecinin önündeki en büyük engellerden birinin, yeni çalışanların ne bekleyeceklerini bilmemeleri olduğunu fark ettik. Bu durum, tüm süreci bozabilecek bir tür endişeye yol açıyor. Bunu göz önünde bulundurarak, ilk günkü baskıyı en aza indirecek önlemler almaya karar verdik.

Bu nedenle, Talentify'da liderleri ve takımları kendilerini tanıtan ve şirket ile iş hakkında konuşan kısa bir video kaydetmeye ve yeni iş arkadaşlarına işe başlamadan birkaç gün önce göndermeye davet ediyoruz.

Yeni çalışanlarımızın, ne beklemeleri gerektiğini bilerek ve inanılmaz derecede motive olmuş bir şekilde işe başladıklarını gördük.

Örnek 5: İşe alım sürecini aşamalara ayırın

Avantajlar

Yeni takım üyelerine destek sağlar ve bilgi yüklemesinden kaçınır

Öğrenmeyi optimize eder ve yeni çalışanlara doğru zamanda ihtiyaç duydukları ilgiyi gösterir

Yeni çalışanların bir seferde birkaç oryantasyon hedefine odaklanmalarını sağlar

ClickUp işe alım sürecini nasıl bölümlere ayırıyor?

ClickUp'ta çalışanların işe alım süreci üç aşamaya ayrılır: İşe Alım Öncesi, Oryantasyon ve Rol Odaklı Eğitim.

Ön işe alım aşaması, yasal belgelerin imzalanmasını ve oryantasyon gününden önce tüm idari görevlerin tamamlanmasını sağlayan İnsan Kaynakları ekibi tarafından yönetilir.

Oryantasyon aşaması, yeni çalışanlara şirket, süreçler ve politikalar hakkında genel bilgiler sağlayarak ne iş yapmaları gerektiğini bilmelerini ve başarıya ulaşmaları için gerekli ayarları yapmalarını sağlayan Yetenek Geliştirme takımı tarafından yönetilir.

Rol Odaklı Eğitim, ilk işe alım sürecinin son aşamasıdır. Bu aşamada, yeni takım üyelerine rollerine ve takımlarına özgü görevler ve bilgiler tanıtılır.

Bu, yeni çalışanların kendilerine verilen her şeyle boğulmak yerine rollerine kolayca alışmalarını sağlayan, gerçekten odaklanmış birkaç hafta geçirmenizi sağlar!

Bu, yeni çalışanların kendilerine verilen her şeyle boğulmak yerine rollerine kolayca alışmalarını sağlayan, gerçekten odaklanmış birkaç hafta geçirmenizi sağlar!

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

Proofhub'un çalışan oryantasyon çerçevesi de üç aşamaya ayrılmıştır. Oryantasyonun ilk üç haftası, çalışan ve kuruluşun birbirini tanımasına yardımcı olmaya ayrılmıştır.

Yeni işe alınanlara, şirket ve ürünlerimiz hakkında temel bilgiler vermek için bir dizi tanıtım videosu ve ürün demosu da sunulur. İşe alım sürecinin ikinci aşaması, yeni takım üyelerinin iş verimliliklerini ve beceri düzeylerini ölçmek için tamamlamaları gereken bir dizi temel görevden oluşur.

Son aşama, yeni çalışanların görevler ve haftalık strateji oturumları sırasında kendi benzersiz bakış açılarını ortaya koymalarına olanak tanır.

Oryantasyon sürecini aşamalara ayırarak belirli görevler ve bilgiler sunmak, yeni çalışanlarımızın yeni bilgileri daha etkili bir şekilde özümsemelerini, takımlarıyla bağlantı kurmalarını ve yeni ortamlarında kendilerini rahat hissetmelerini sağladı.

Oryantasyon sürecini aşamalara ayırarak belirli görevler ve bilgiler sunmak, yeni çalışanlarımızın yeni bilgileri daha etkili bir şekilde özümsemelerini, takımlarıyla bağlantı kurmalarını ve yeni ortamlarında kendilerini rahat hissetmelerini sağladı.

📌 Profesyonel ipucu

Yeni çalışanlarınız uzaktan mı çalışıyor yoksa hibrit mi?

ClickUp ile işe alım programınızı dijitalleştirin ve nerede olursanız olun çalışanların işe alım sürecini yönetin! ClickUp, işe alım görevlerini kolayca oluşturmanıza, yeni çalışana projeler atamanıza ve hatta her yeni işe alım aşamasını açıkça göstermek için özel durumlar oluşturmanıza olanak tanır. Hemen başlamak için kullanıma hazır ve düzenlenebilir Uzaktan Çalışan İşe Alım Şablonunu kullanın!

Örnek 6: Çalışma stilini incelemek için kısa bir ilk proje atayın

Avantajlar

Yöneticilere ve şirket liderlerine, her yeni takım üyesinin çalışma tarzı ve öğrenme tercihleri hakkında içgörü sağlar

Yöneticilerin güçlü yönlerini, motivasyonlarını ve beceri düzeylerini belirlemelerine yardımcı olur

Yöneticilere, yeni takım üyeleriyle konuşarak proje ve iş akışı hakkında geri bildirim almanın yanı sıra yeni takım üyesinin nelerden hoşlandığını ve tersini öğrenme fırsatı sunar

📌 Profesyonel ipucu

Herkesin farklı güçlü yönleri, farklı zorlukları ve farklı çalışma ve öğrenme stilleri vardır — bu farklılıklar, her bir kişiyi bir organizasyon için benzersiz ve değerli kılan şeydir. İş yerinde öğrenme ve çalışma stillerini destekleyerek ve her bir takım üyesinin ihtiyaç ve tercihlerine en uygun şekilde çalışma alanını ve iş akışını kişiselleştirebilmesini sağlayan özelleştirme özelliklerine sahip İK araçlarını kullanarak, her bir bireye en uygun en iyi çalışan işe alım sürecini oluşturun. Bu, her yeni çalışanın mümkün olduğunca verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan bir iş akışı oluşturmasını sağlayacak ve dolayısıyla takımınız için de bir kazanç olacaktır. 🧠✨

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

Son bir buçuk yıldır tüm çalışanlarımız için kullandığımız oldukça standart bir işe alım sistemi kurduk. Bu işe alım süreci, işe başlamayı ve işin yolunda gitmesini kolaylaştırıyor. Adımlar: 1. Şirkette neler olup bittiği hakkında haftalık brifingleri yüz yüze veya telefonla verin 2. *İş tarzlarını anlamak için ilk projelerini atayın—Bir veya iki hafta içinde tamamlanabilecek, e-posta kampanyası veya web sitesi yeniden tasarımı gibi basit bir proje, onların iş tarzlarına alışmamıza yardımcı olacaktır 3. Kendi projelerinde özgürce çalışsınlar! Ne yapacakları, ne kadar sürecekleri ve işlerini ne zaman teslim edecekleri konusunda tam özerklik verilir. Ayrıca, teslim edilecekler ve gereksinimlerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını bilmeleri için süreç boyunca onları bilgilendiririz. Bu işe alım sistemi sayesinde, yıllık çalışan bağlılığı oranımızın %28 arttığını gördük ve Büyük İstifa dalgasının etkilerini büyük ölçüde azaltabildik.

Son bir buçuk yıldır tüm çalışanlarımız için kullandığımız oldukça standart bir işe alım sistemi kurduk. Bu işe alım süreci, işe başlamayı ve işin akışını kolaylaştırıyor.

Adımlar:

1. Şirkette neler olup bittiği hakkında haftalık brifingleri yüz yüze veya telefonla verin

2. *İş tarzlarını anlamak için ilk projelerini atayın—Bir veya iki hafta içinde tamamlanabilecek, e-posta kampanyası veya web sitesi yeniden tasarımı gibi basit bir proje, onların iş tarzlarına alışmamıza yardımcı olacaktır

3. Kendi projelerinde özgürce çalışsınlar! Yapacakları işler, işleri ne kadar sürede tamamlayacakları ve işlerini ne zaman teslim edecekleri konusunda tam özerkliğe sahiptirler. Ayrıca, teslim edilecekler ve gereksinimlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, süreç boyunca onları bilgilendiririz.

Bu işe alım sistemi sayesinde, yıllık çalışan bağlılığı oranımızın %28 arttığını gördük ve Büyük İstifa dalgasının etkilerini büyük ölçüde azaltabildik.

Örnek 7: Samimi bir el yazısı veya dijital hoş geldiniz mektubu gönderin

Avantajlar

Takım üyeleri ve yöneticiler arasında bağlantı ve uyum oluşturur

Oryantasyon sürecini insancıllaştırır

Yeni çalışanların kendilerini görülmüş, dinlenmiş ve takdir edilmiş hissetmelerine yardımcı olur

Basit jestler kalıcı bir izlenim bırakabilir ve çalışanların duygularını iyileştirebilir

📌 Profesyonel ipucu

Her çalışana bir hoş geldin mektubu yazmak çok zaman alabilir, ancak bunun getirisi paha biçilemez. Çalışanlarınızla olumlu bir başlangıç yapmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kendilerini değerli hissetmelerini ve işlerinde en iyi performanslarını sergilemek için motive olmalarını sağlar.

Mektubunuza nasıl başlayacağınız konusunda size fikir verecek, yeni çalışanlar için en iyi 30 karşılama mesajı burada. Kişiselleştirilmiş mesajınızı yazmaya hazır olduğunuzda, yazı tipi renklerini değiştirerek, resimler ekleyerek, videolar gömerek ve daha fazlasını yaparak mektubunuzu özelleştirebileceğiniz ClickUp Belgeleri'ni kullanın ! Yeni çalışanınızla paylaşmaya hazır olduğunuzda, genel veya gizli bir bağlantı göndermeniz yeterlidir.

ClickUp Belgelerinde kişiselleştirilmiş hoş geldiniz mektupları oluşturun ve bunları yeni takım üyelerinizle gizli olarak paylaşın

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

Oryantasyonun tek seferlik bir etkinlik değil, bütünsel ve sürekli bir deneyim olması gerektiğine inanıyoruz. Oryantasyon programımızın anahtar unsurlarından biri, el yazısıyla yazılmış hoş geldiniz mektubudur. Her yeni çalışan, ilk gününde yöneticisinden kişiselleştirilmiş bir mektup alır. Bu mektupta, takıma hoş geldikleri belirtilir ve yeni rollerinde kendilerini bekleyen bazı şeyler vurgulanır. Bu basit jestin, sıcak ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratmaya yardımcı olduğunu ve takım üyelerimize başından itibaren değer verildiğini hissettirdiğini gördük. Ayrıca, insanlara kendilerini özel hissettiren hoş bir jest!

Oryantasyonun tek seferlik bir etkinlik değil, bütünsel ve sürekli bir deneyim olması gerektiğine inanıyoruz. Oryantasyon programımızın anahtar unsurlarından biri, el yazısıyla yazılmış hoş geldiniz mektubudur. Her yeni çalışan, ilk gününde yöneticisinden kişiselleştirilmiş bir mektup alır. Bu mektupta, takıma hoş geldikleri belirtilir ve yeni rollerinde kendilerini bekleyen bazı şeyler vurgulanır.

Bu basit jestin, sıcak ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratmaya yardımcı olduğunu ve takım üyelerimize başından itibaren değer verildiğini hissettirdiğini gördük. Ayrıca, insanlara kendilerini özel hissettiren hoş bir jest!

Örnek 8: Karmaşık açıklamalar için Loom veya Clip videolarını paylaşın

Avantajlar

Çalışanlar kendi zamanlarında izleyebilir ve gerektiği kadar tekrar izleyebilir

Görsel öğrenen çalışanlar da dahil olmak üzere herkes için faydalıdır

Kaydedilmiş videolar, bir süreci ve karmaşık fikirleri açıklarken yardımcı olur

Takım üyeleri, emoji tepkileri ekleyerek veya yorum yazarak Loom videolarına yanıt verebilir

via Loom

Loom, şirketimize basit görevleri, süreçleri ve gerekli bilgileri açıklamak için paylaşılan ekranı kaydetme avantajı sağlıyor. Böylece konuşan kişinin yüzünü gösterip sesini kaydederek yeni çalışanlar için daha kişisel ve ilgi çekici hale getiriyoruz. Loom videoları ile önemli bilgileri her göreve özel olarak en fazla 2 dakikalık videolara bölebiliriz, böylece adaylar gerektiğinde bu videolara kolayca geri dönüp tekrar izleyebilirler. Ayrıca, videonun hızı dinleyicinin tercihine göre ayarlanabilir.

Loom, şirketimize basit görevleri, süreçleri ve gerekli bilgileri açıklamak için paylaşılan ekranı kaydetme avantajı sağlıyor. Konuşan kişinin yüzünü gösterip sesini kaydederek yeni çalışanlar için daha kişisel ve ilgi çekici hale getiriyor.

Loom videoları ile önemli bilgileri her göreve özel olarak en fazla 2 dakikalık videolara bölebiliriz, böylece adaylar gerektiğinde bu videolara kolayca geri dönüp tekrar izleyebilirler. Ayrıca, videonun hızı dinleyicinin tercihine göre ayarlanabilir.

📌 Profesyonel ipucu

Bir ClickUp görevi içinde Clip videosu kaydedin, gönderin ve oynatın. Tüm ekranınızı, uygulama pencerenizi ve tarayıcı sekmenizi anında yakalayın ve adım adım video oluştururken sesinizi ekleyin ve kaydedin. Kaydı bitirdiğinizde, Clip videonuzu paylaşılabilir bir bağlantı aracılığıyla takımınızla veya yeni çalışanlarınızla basitçe ve anında paylaşın veya bağlantıyı bir ClickUp görevine bırakın.

Ekran kayıtlarını paylaşarak, e-posta zinciri veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletin

Örnek 9: Yöneticiler ve tüm ekip üyeleri için kullanıcı kılavuzları oluşturun

Avantajlar

Takım üyeleri, her bir iş arkadaşının işi, iletişim ve öğrenme stilleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir

Çalışanlara iş yerinde kişilere ve durumlara nasıl yaklaşacakları konusunda içgörü sağlar

Her takım üyesinin tercihlerinin takımın uyumuna nasıl yardımcı olabileceğini ve takım iletişimi ile işbirliğini nasıl iyileştirebileceğini anlayın

Birbiriniz ve iş dışındaki hayatınız hakkında daha fazla bilgi edinmek, takımları birbirine yaklaştırmaya ve iş yerini daha insancıl hale getirmeye yardımcı olabilir

📌 Profesyonel ipucu

ClickUp'ta "Benimle Çalışmak" belgesi oluşturun ve takım üyelerinizle paylaşın. Kişilik tipi, yönetim tarzı ve felsefesi, iletişim tarzları, hedefler, hobiler ve hoşlanmadıkları şeyler gibi yararlı bilgileri ekleyin!

Tüm yeni çalışanlarımızdan kendileri için bir "kullanıcı kılavuzu" oluşturmalarını istiyoruz. Bu kılavuz, onların yetiştirilme tarzları, mesleki yolculukları, öğrenme stilleri, iletişim tercihleri ve hobileri hakkında kısa bilgiler içeren kısa bir belgedir. Bu yeni çalışanlar, kuruluşun diğer tüm çalışanlarının kullanıcı kılavuzlarına da erişebilir. Bu, özellikle dağıtılmış bir çalışma ortamında iş arkadaşlarınızı daha insancıl hale getirmek için harika bir yoldur ve yeni çalışanların takım arkadaşlarına ve şirket kültürüne hızla uyum sağlamasına yardımcı olur.

Tüm yeni çalışanlarımızdan kendileri için bir "kullanıcı kılavuzu" oluşturmalarını istiyoruz. Bu kılavuz, onların yetiştirilme tarzları, mesleki yolculukları, öğrenme stilleri, iletişim tercihleri ve hobileri hakkında kısa bilgiler içeren kısa bir belgedir. Bu yeni çalışanlar, kuruluşun diğer tüm çalışanlarının kullanıcı kılavuzlarına da erişebilirler.

Bu, özellikle dağıtılmış bir çalışma ortamında iş arkadaşlarınızı daha insancıl hale getirmek için harika bir yoldur ve yeni çalışanların takım arkadaşlarına ve şirket kültürüne hızla uyum sağlamasına yardımcı olur.

Örnek 10: İşe alım arkadaşlığı programı oluşturun

Avantajlar

İş yerinde başka bir düzeyde destek sağlar

Şirket kültürünü güçlendirmeye yardımcı olur

Yeni çalışanlar işe alım sürecindeki deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilir

Çalışanlar, motivasyonlarını yüksek tutacak bir sorumluluk ortağı kazanır

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

Gerçek hayatta gerçekten işe yarayan bir işe alım teşviki, İşe Alım Arkadaşı Programıdır. Bu program, her yeni işe alınan çalışana, yeni işindeki ilk birkaç hafta boyunca ona yardımcı olacak deneyimli bir üye atanmasını içerir. Oryantasyon arkadaşı, yeni çalışanlara yardımcı olan ve onlara yol gösteren ilk temas noktasıdır. Şirket kültürü hakkında destek ve bilgi sağlar, soruları yanıtlar. Oryantasyon sürecini kolaylaştırarak iş değiştirme deneyimini olabildiğince sorunsuz hale getirir.

Gerçek hayatta gerçekten işe yarayan bir işe alım teşviki, İşe Alım Arkadaşı Programıdır. Bu program, her yeni işe alınan çalışana, yeni işindeki ilk birkaç hafta boyunca ona yardımcı olacak deneyimli bir üye atanmasını içerir.

Oryantasyon arkadaşı, yeni çalışanlara yardımcı olan ve onlara yol gösteren ilk temas noktasıdır. Şirket kültürü hakkında destek ve bilgi sağlar, soruları yanıtlar. Oryantasyon sürecini kolaylaştırarak iş değiştirme deneyimini olabildiğince sorunsuz hale getirir.

Örnek 11: Mentorluk programları, bire bir toplantılar ve eğitim atölyeleri sunun

Avantajlar

Çalışanların her gün %1 büyümesini, SMART hedefler belirlemesini ve net kariyer yolları oluşturmasını sağlar

Kariyer gelişimi ile motive olan takım üyeleri, bu hedefe ulaşmak için doğru adımları atabilirler

Olumlu bir öğrenme ortamı oluşturur ve sosyal ve teknik becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur

Takım üyelerinin şirket içindeki geleceklerini hayal etmelerini ve çalışan bağlılığını artırın

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

Yeni çalışanları entegre etmek ve ClickUp'ın güçlü yeteneklerini ortaya çıkarmak için Ürün ve Sistem Etkinleştirme takımımız, Product Lab adlı bir program kapsamında 4 gün süren dersler, uygulamalı deneyler, müşteri hikayeleri ve grup tartışmalarıyla bir öğrenme süreci düzenliyor. Bu etkileşimli oturumlarda, yeni Crew üyelerine kişilikler atayarak müşterilerimiz hakkında empati kurmalarını ve platformumuzun müşteri sorunlarını nasıl çözdüğünü eleştirel bir şekilde düşünmelerini sağlıyoruz. Bu deneyimin, Crew üyelerinin ürünü gerçekten anladıkları an olduğu konusunda defalarca duyduk. 💡

Yeni çalışanları entegre etmek ve ClickUp'ın güçlü yeteneklerini ortaya çıkarmak için Ürün ve Sistem Etkinleştirme takımımız, Product Lab adlı bir program kapsamında 4 gün süren dersler, uygulamalı deneyler, müşteri hikayeleri ve grup tartışmalarıyla öğrenme fırsatı sunuyor.

Bu etkileşimli oturumlarda, yeni Crew üyelerine kişilikler atayarak müşterilerimiz hakkında empati kurmalarını ve platformumuzun müşteri sorunlarını nasıl çözdüğünü eleştirel bir şekilde düşünmelerini sağlıyoruz.

Bu deneyimin, Crew üyelerinin ürünü gerçekten anladıkları an olduğu konusunda defalarca duyduk. 💡

Bu mentorluk aşamasının, yeni çalışanlarımızın daha hızlı uyum sağlamasına, kültürümüze ve süreçlerimize hızla adapte olmasına ve onların rollerinde başından itibaren başarılı olmaları için doğru ortamı, araçları ve destek sistemini sağlamamıza olanak tanıdığını fark ettik. Bu, yeni çalışanlarımızla işe başlama sürecinin en erken aşamalarında bağlantı kurmamızı, onlar bizimle çalışmaya başlamadan önce onlarla ilişki geliştirmemizi ve her bir çalışanın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamamızı sağlar.

Bu mentorluk aşamasının, yeni çalışanlarımızın daha hızlı uyum sağlamasına, kültürümüze ve süreçlerimize hızla adapte olmasına ve onların rollerinde başından itibaren başarılı olmaları için doğru ortamı, araçları ve destek sistemini sunmamıza olanak tanıdığını fark ettik.

Bu, yeni çalışanlarımızla işe başlama sürecinin en erken aşamalarında bağlantı kurmamızı, onlar bizimle çalışmaya başlamadan önce onlarla ilişki geliştirmemizi ve her bir çalışanın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamamızı sağlar.

Örnek 12: Sürekli ve dürüst geri bildirim isteyin

Avantajlar

Organizasyona ve liderlere işe alım programının başarısı hakkında içgörü sağlar

Yöneticilerin fırsat alanlarında çalışmasına ve süreci sürekli iyileştirmesine olanak tanır

Liderlere yaklaşan takım etkinlikleri için fikirler sunar ve işlerini çalışanlarının bakış açısından anlamalarına yardımcı olur

Genel iş memnuniyetini, çalışan bağlılığını ve çalışan kalıcılık oranlarını artırır

Çalışanların büyüyen işinizle birlikte büyümesine olanak tanır

Çalışanları işe eşit katkı sağlayan kişiler olarak görür

Diğerleri bunu nasıl yapıyor?

Psikolojik güvenlik, empati ve Radikal Dürüstlük odaklı profesyonel gelişim, ClickUp'ta çalışan bağlılığını büyük ölçüde artıran önemli girişimlerden bazılarıdır. Çalışanlar kendilerini kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olarak hissettiklerinde, bu durum şirket içinde de yansıma bulur. Düşünceleri, fikirleri ve geri bildirimlerinin değer gördüğünü hissettiklerinde, çözümler üretmeye özen gösterirler. Rolü ne olursa olsun tüm çalışanlar, bir organizasyonun psikolojik güvenliğine katkıda bulunduklarını fark ettiklerinde, bunu korumak için çok çalışırlar.

Psikolojik güvenlik, empati ve Radikal Dürüstlük odaklı profesyonel gelişim, ClickUp'ta çalışan bağlılığını büyük ölçüde artıran önemli girişimlerden bazılarıdır.

Çalışanlar kendilerini kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olarak hissettiklerinde, bu durum şirket içinde de yansıma bulur. Düşünceleri, fikirleri ve geri bildirimlerinin değer verildiğini hissettiklerinde, çözümler üretmeye özen gösterirler. Rolü ne olursa olsun tüm çalışanlar, bir organizasyonun psikolojik güvenliğine katkıda bulunduklarını fark ettiklerinde, bunu korumak için çok çalışırlar.

Çalışan oryantasyon örnekleri bu kadar! Şimdi, oryantasyon programınızı ve çabalarınızı etkili bir şekilde ayarlamak ve izlemek için ipuçları verme zamanı. 🎯

Hedef Ayarlama ve Başarı İzleme için Hızlı İpuçları

Umarız, işe alım programınız için harika fikirler edinmenize yardımcı olmuşuzdur! Ancak programın başarılı olmasını sağlamak için hedefler belirlemeniz ve ilerlemenizi ölçmeniz gerekir. Hedef belirleme ve başarıyı izleme konusunda ipuçlarımızı aşağıda bulabilirsiniz:

Hedef izleme özelliklerine sahip proje yönetimi araçlarını kullanarak ilerlemenizi etkili bir şekilde takip edin, engelleri belirleyin ve programınızın başarısını ölçün.

SMART hedefler belirleyin . Bu . Bu , hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri içerir ve işe alım programı başlamadan önce hedeflerinizi belirlemeniz gerekir.

Başarıları izlemek için net hedefler belirleyin. Hedeflerinizi ClickUp'ta belgelendirin ve yönetin, daha etkili izleme için platformdaki görevlerinize bağlayın.

Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Hedeflerinizi klasörlerle düzenleyin . Sprint döngülerini, OKR'leri, haftalık çalışan puan kartlarını ve istediğiniz sayıda önemli takım hedefini izlemek için klasörler oluşturun

ClickUp'ın Şirket OKR ve Hedefleri şablonunu kullanın. Takımınızın işe başlamasına yardımcı olun ve hedef izleme için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayın

ClickUp'ta özel bir Gösterge Paneli oluşturun. Tüm işlerinizi bir araya getirin, işleriniz hakkında genel bir bakış elde edin ve girişimlerinizin ilerlemesi hakkında önemli ayrıntıları bir bakışta görün

ClickUp'ta özel gösterge panelleri oluşturarak tüm işlerinize genel bir bakış elde edin

kullanın. Yeni çalışanlarınızın işe alım öncesi ve sonrası tamamlamaları için özel ClickUp'ın Form özelliğiniYeni çalışanlarınızın işe alım öncesi ve sonrası tamamlamaları için özel geri bildirim formları oluşturun. Form doldurulup gönderildikten sonra, ClickUp yanıtlardan otomatik olarak görevler oluşturur, böylece geri bildirimleri kolayca takip edebilir, görevi hedeflerinize bağlayabilir ve çalışanlarınızın işe alım deneyimini sürekli iyileştirmenize yardımcı olacak eylem öğeleri oluşturabilirsiniz

ClickUp'ta özel formlar oluşturarak geri bildirimleri toplayın ve anket yanıtlarını tek bir yerden eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Yeni Çalışanlarınızı Başarıya Hazırlayın ve İşe Alım Sürecini Mükemmel Hale Getirin

Çalışanlar, şirketlerin sahip olabileceği en değerli varlıklardır. İşinizin geleceğini şekillendiren, onların deneyimleri, yetenekleri, becerileri, bilgileri ve bakış açılarıdır.

Onlar zamanlarını ve enerjilerini şirketinize yatırırken, siz de aynısını onlar için yapın ve onları iş ortaklarınız gibi davranın. 🤝

Sağlam bir işe alım programının önemini anlayarak en yetenekli çalışanları çekin ve elde tutun. Farklı sektörlerden diğer profesyonellerin paylaştığı çalışan işe alım örneklerinden bazılarını deneyin.

Güçlü bir ilk izlenim yaratın, iyi ilişkiler kurun, rollerinde başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları tüm araçları sağlayın ve organizasyonunuzda kariyerlerinde gelişmelerine olanak tanıyın. Sonuçta, işi en iyi onlar bilir.

Bu kişiler, şirketin sesi ve yüzüdür ve birçok başarılı kampanyanızın, projenizin ve girişiminizin arkasındaki beyinlerdir.

Onboarding'inizi geleceğe hazır hale getirmenin ve tüm kuruluşunuz için tasarlanmış bir iş aracı kullanmanın zamanı geldi. ClickUp ile organize olun, takım işbirliğini geliştirin, süreçlerinizi sistematik hale getirin ve onboarding ve yetenek geliştirme programlarınızı kolaylaştırın. 🚀