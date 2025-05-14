2025'te Takımları İşe Almak için En İyi 10 AI İşe Alım Aracı

Yapay zeka (AI) işe alım araçları, işe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve en iyi adayları hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olabilir. Bu işe alım araçları, iş gereksinimlerinize en uygun adayları bulmak için gelişmiş makine öğrenimi ve AI kullanır.

İhtiyaçlarınıza uygun bir AI platformu, işe alım çabalarınızın çok daha iyi sonuçlar vermesine yardımcı olacaktır. Bu kılavuz, bir AI işe alım platformunda aramanız gereken özellikleri belirlemenize ve piyasadaki en iyi seçeneklerden bazılarını görmenize yardımcı olacaktır.

İşe alım süreciniz AI teknolojisinden büyük ölçüde faydalanabilir. İlgilenen adaylar iş tanımlarınızla daha uyumlu olacak ve diğer birçok işe alım sürecini kolaylaştırabileceksiniz. Ancak, tüm AI işe alım platformları aynı değildir. Bir platform seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Doğruluk ve eşleşme kalitesi : AI tabanlı işe alım platformları, en nitelikli adayları bulmayı amaçlar. Aday profillerini iş tanımlarıyla yüksek doğrulukla eşleştiren araçları arayın

Esneklik : Her işin kendine özgü bir işe alım süreci vardır. AI tabanlı işe alım aracınız, adayları kriterlerinize uygun hale getirirken iş akışınıza da uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır

Veri entegrasyonu : Mevcut başvuru izleme sisteminiz (ATS), iş ilan panolarınız ve sosyal medya platformlarınız, işe alım sürecinde önemli veri kaynaklarıdır. Seçtiğiniz araçlar bunlarla entegre olmalıdır

Önyargıların azaltılması : İşe alım yazılımı, önyargıları nasıl en aza indirdiğine dair şeffaflık sağlarsa, çeşitlilik içeren işe alımlar daha kolay hale gelir

Ölçeklenebilirlik : İşiniz küçük olsa bile, muhtemelen büyümeyi hedefliyorsunuzdur. En iyi AI işe alım araçları, yüksek hacimli işe alımları yönetebilir

Aday etkileşimi : Birçok AI işe alım yazılımı, otomatik mülakat planlama gibi gelişmiş aday ilişkileri yönetimi özelliklerine sahiptir ve bu sayede işe alım sürecinin her aşamasını kolaylaştırır

Analitik ve raporlama: Ayrıntılı veriler, başarılarınızı izlemeyi ve iş kararlarını yönlendirmeyi kolaylaştırır. Derin yetenek analitiğine sahip AI tabanlı işe alım yazılımlarını arayın

2024'te Kullanılacak En İyi 10 AI İşe Alım Yazılımı

Nispeten yeni bir alan olmasına rağmen, giderek artan sayıda AI işe alım aracı, aday eşleştirme ve yetenek kazanımı konusunda size yardımcı olmayı vaat ediyor. İşe alım sürecinize uygun yazılımı aramanızda size yardımcı olmak için, piyasadaki en iyi AI işe alım araçlarından bazılarını içeren bir liste hazırladık.

ClickUp'ın yapay zeka destekli araçları sayesinde uyarılar, kolay organizasyon ve işe alım desteği ile işe alım görevlerinin üstesinden gelin

ClickUp, proje yönetimi ve işbirliği için hepsi bir arada bir çözümdür. ClickUp'ın AI özelliklerini iş rolüne göre özelleştirebilir ve birçok günlük görevi hızlandırabilirsiniz, böylece bunları dakikalar içinde değil saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz. ClickUp AI'nın işe alım uzmanları için sunduğu ipuçları, insan kaynakları (İK) takımınızın pozisyonları tanımlamak ve potansiyel adaylarla iletişime geçmek için doğru kelimeleri bulmasını kolaylaştırır.

ClickUp'ın belge depolama özelliği sayesinde, adaylarınızla ilk işe alımdan emeklilik günlerine kadar yaptığınız tüm konuşmaları tek bir kolay ve kolay bulunabilir konumda kaydedebilirsiniz. ClickUp'ın AI'sının size yardımcı olamayacağı bir şeye ihtiyacınız varsa, verimliliği daha da artırmak için ücretsiz İK şablonları mevcuttur.

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri, temel görev yönetimi ve işbirliği hedeflerini destekleyerek, birden fazla yazılım ürününe bağımlılığı en aza indirmek isteyen takımlar için mükemmel bir İK yazılımı çözümü haline getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi, görev yönetimi ve işbirliği tek bir platformda

Özelleştirilebilir iş akışları ve görünümler

Diğer uygulamalarla sağlam entegrasyonlar

takvimler, Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri ve daha fazlasını içeren 15'ten fazla proje görünümü

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Mobil uygulamada bazı fonksiyonların eksikliği

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Turing

Turing aracılığıyla

Turing, yazılım geliştiricileri bulmak için en iyi AI tabanlı işe alım araçlarından biridir. Bu AI tabanlı işe alım platformu, işe alım sürecini geliştirir. Makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyi kullanarak iş ilanlarını ve aday özgeçmişlerini tarar ve belirli iş gereksinimlerine en uygun adayları bulur.

Yazılım, AI teknolojisini kullanarak aday verilerini akıllıca yorumlayarak iş tanımına en uygun adayları bulur. Bu sayede işe alım yöneticileri ve yetenek kazanımı takımları en iyi adaylar arasından seçim yapabilir ve işe alım çabalarında zaman kazanır.

Bu araç yalnızca yazılım geliştiricileri ve ilgili teknoloji alanındaki yeteneklere odaklanmaktadır. İhtiyaçlarınıza uygunsa, platform size geniş bir potansiyel aday havuzu sunacaktır.

Turing'in en iyi özellikleri

Önceden değerlendirilmiş mühendislerden oluşan küresel yetenek havuzu

Hızlı ve esnek işe alım

Turing Manager Bot gibi yönetim araçları

Sadece sonuçlar için ödeme yapın

Turing sınırlamaları

Yazılım geliştiricileri işe almakla sınırlıdır

Şirket içi işe alımlara kıyasla pahalıdır

Yeteneklerin kalitesi değişebilir

Turing fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Turing puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (17 yorum)

3. Findem

Findem aracılığıyla

Findem AI tabanlı işe alım yazılımı, yetenek kazanım sürecini modernize etmeye odaklanır. Gelişmiş AI kullanarak işe alım takımlarına üstün aday bulma ve eleme yetenekleri sunar.

Findem ile işe alım yöneticileri, iş ilanları için uygun adayları kolayca belirleyebilir. Platformun AI araçları, kariyer sitelerini ve iş panolarını otomatik olarak tarayarak iş gereksinimlerine uygun aday profillerini bulur.

Findem'in konuşma yapabilen yapay zekası, sadece şık bir aday arama aracı olmanın ötesinde, potansiyel iş adaylarıyla etkileşime girerek güçlü bir aday etkileşim deneyimi yaratır. Bu özellik, tüm işe alım sürecini kolaylaştırarak işe alım yöneticilerinin zamanlarını daha iyi kullanmalarını sağlar.

En iyi özellikleri bulun

Yapay zeka destekli yetenek arama ve dış kaynaklı işe alım

Ayrıntılı aday profilleri ve etkinlik izleme

Otomatik mülakat planlama ve e-posta sıralama

LinkedIn işe alım için Chrome uzantısı

Sınırlamaları bulun

Kapsamlı ön yapılandırma

Zor öğrenme süreci

Sınırlı entegrasyonlar

Findem fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Findem puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11 yorum)

Capterra: 4,3/5 (10 yorum)

4. Talenture

Platina Software tarafından sunulan Talenture RS aracılığıyla

Platina Software tarafından sunulan Talenture RS, iş arayanlarla etkileşimi ve mülakat planlamasını ön plana çıkaran dinamik bir AI işe alım platformudur. Doğal dil işleme yetenekleri, iş gereksinimlerini yorumlayarak çeşitli iş panoları ve kariyer sitelerinden nitelikli adaylarla eşleştirir ve işe alım takımlarına ihtiyaçlarına en uygun en yetenekli adayları sunar.

Talenture'daki AI teknolojisi, aday bulma ve eleme gibi işe alım takımlarının sıkıcı görevlerini otomatikleştirerek işe alım sürecini daha da iyileştirir.

Platformdaki akıllı aday yönetimi araçları, AI dedektör araçlarını kullanarak farklı panolardaki iki profilin aynı kişi olup olmadığını kontrol eder ve yinelenen girdileri ortadan kaldırır. Ayrıca, potansiyel çalışanlarla ilişkileri geliştirmenize yardımcı olacak özellikler de içerir ve onları kazanma konusunda rakiplerinizin önüne geçmenize yardımcı olur.

Talenture'ın en iyi özellikleri

ATS, içerik müşteri ilişkileri yönetimi ve işe alım otomasyonu tek bir platformda

Adayların akıllı eşleştirilmesi ve sıralanması

Özelleştirilebilir kariyer sitesi ve başvuru iş akışları

Güçlü analiz ve raporlama

Talenture sınırlamaları

Kurulum ve yapılandırma karmaşık olabilir

Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değil

Mobil yetenekler sınırlıdır

Talenture fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Talenture puanları ve yorumları

Yorum yok

5. Fetcher

Fetcher aracılığıyla

Fetcher, yetenek kazanım sürecini basitleştiren bir başka AI tabanlı işe alım aracıdır. Gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarıyla aday kaynağını otomatikleştirir ve bu özelliği ile işe alım ajansları arasında favori haline gelmiştir. Platform, pasif adayları belirleyerek potansiyel aday havuzunu genişletir.

AI araçları, aday verilerini ve iş tanımlarını analiz ederek iş ilanlarınıza en uygun iş arayanları bulur. Ayrıca, daha iyi yetenek yönetimi için otomatik e-postalarla işe alım sürecini daha da kolaylaştırır.

Yazılımın güçlü izleme ve analiz özellikleri, işe alım sürecinizin her yönü hakkında size içgörüler sağlar. Aramanızın başlangıcından yeni bir çalışanı işe alana kadar süreçlerinizin ne kadar iyi işlediğini etkili bir şekilde ölçebilirsiniz.

Fetcher'ın en iyi özellikleri

Pasif adayları belirlemek ve onlarla iletişime geçmek için AI kaynak bulma

Tarama ve planlama için sohbet robotları

Otomatik aday yeniden keşfi

ATS'ler ve İK bilgi sistemleri (HRIS'ler) ile entegrasyon

Fetcher sınırlamaları

Kaynak bulma ötesinde sınırlı yetenekler

Veri kalitesi sorunları

Zor öğrenme süreci

Fetcher fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Fetcher puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (14 yorum)

Capterra: 4,6/5 (21 yorum)

6. İnsani

Humanly aracılığıyla

Humanly, potansiyel iş adaylarıyla etkileşime geçen güçlü konuşma yapay zekasını kullanarak adayların taranması ve etkileşimine büyük önem vererek, yapay zeka tabanlı işe alım deneyimini farklılaştırmayı amaçlamaktadır.

Listedeki diğer platformlar gibi, Humanly de adayların özgeçmişlerini ve iş ilanlarını inceleyerek her pozisyon için en uygun adayları bulur. Konuşma tabanlı yapay zekası, adaylarla etkileşime girerek doğru soruları sorar. Mülakat planlama özellikleri, nitelikli adayları size getirir ve hatta onları şirketinizin kültürüyle eşleştirir.

Bu, mülakatın ötesine geçer. AI destekli not alma ve takip hizmetleri, bu aracı yüksek hacimli işe alımlar ve adayların mülakat sonrası analizleri için ideal bir yardımcı haline getirir.

İnsanların en iyi özellikleri

Otomatik aday erişimi ve planlama

Gerçek zamanlı sohbet elemeleri ve mülakatlar

Video görüşmelerin AI analizi

İşe alım ş akışı genelinde entegrasyon

İnsan sınırları

Diğer araçlara kıyasla pahalıdır

Zaman alan kurulum ve eğitim

İnsanca fiyatlandırma

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

İnsanlar tarafından verilen puanlar ve yorumlar

G2: 4,9/5 (22 yorum)

7. Manatal

Manatal aracılığıyla

Manatal, aday verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için makine öğrenimini kullanan güçlü bir işe alım yazılımıdır. Makine öğrenimi algoritmaları, iş gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyan en iyi yetenekleri kolayca belirlemenizi sağlar. Manatal'ın platformu, aday bulma ve eleme aşamaları dahil olmak üzere işe alım sürecinin her aşamasında işinize yarar.

Yapay zeka tabanlı işe alım araçları, iş ilanlarınız için en nitelikli adayları bulmak amacıyla iş sitelerini tarar. Bu adaylar hakkında bilgi ve işe alım sürecinizin her adımını son derece sezgisel bir gösterge panelinde bulabilirsiniz.

Şirket, kullanılabilirliğe büyük önem vermektedir, böylece yetenek kazanımı takımınız platforma hemen başlayabilir ve işe alım sürecinde anlamlı değişiklikler yapabilir. Tamamen özelleştirilebilir yetenek havuzu, basit bir sürükle ve bırak arayüzü kullanılarak değiştirilebilir.

Manatal'ın en iyi özellikleri

AI kaynak bulma, eleme ve mülakat

Chatbot aracılığıyla otomatik etkileşim

Özelleştirilebilir işe alım iş akışları

Önemli iş panoları ve ATS'lerle entegrasyon

Manatal sınırlamaları

Yapılandırma için zor öğrenme eğrisi

Manatal fiyatlandırması

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Özelleştirin: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Manatal puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

8. TurboHire

TurboHire aracılığıyla

TurboHire, en iyi AI tabanlı işe alım yazılım araçlarından biridir. Adından da anlaşılacağı gibi, işe alım sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. AI ve doğal dil işlemeyi kullanan TurboHire, iş ilanlarını uygun adaylarla verimli bir şekilde eşleştirir.

AI aracı, yayınlanan iş ilanlarını tararken aday profillerini akıllıca yorumlayarak iş tanımına uygun olup olmadıklarını belirler. AI destekli aday eşleştirme, işe alım takımlarının pazardaki en iyi yetenekleri kolayca bulmasına yardımcı olarak işe alım sürecini daha hızlı ve daha etkili hale getirir.

TurboHire, ATS (aday izleme sistemleri) ile entegre edilebilir, bu da onu kapsamlı bir işe alım çözümü haline getirir.

TurboHire'ın en iyi özellikleri

AI destekli özgeçmiş tarama ve ön eleme

Otomatik planlama ve mülakat hazırlığı

Gerçek zamanlı mülakat bilgileri ve analizleri

Özelleştirilebilir puan kartları ve değerlendirmeler

TurboHire sınırlamaları

Yüksek hacimli işe alımlara odaklanır

Niş işe alım için sınırlı yetenekler

Küçük takımlar için yüksek fiyatlar

TurboHire fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

TurboHire puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (77 yorum)

9. Eightfold

Eightfold aracılığıyla

Eightfold, adayları bulmak ve eleme sürecini basitleştirmek için AI kullanmak isteyen yetenek yönetimi takımları için bir başka popüler AI işe alım aracıdır. İş ilanları için adayları bulmak için doğal dil işleme kullanır.

İş başlıklarını ve açıklamalarını aday profilleriyle eşleştirme yeteneği, yetenek kazanımı takımınızın potansiyel adayları belirlemesine ve onlarla iletişime geçmesine yardımcı olabilir. Bu, çeşitli geçmişlere sahip adaylar ararken ve aktif adayların ötesine geçerek aramanızı genişletmeniz gerektiğinde, çeşitlilik odaklı işe alımlar için özellikle yararlı olabilir.

Bu AI aracı, mevcut ATS'nizle entegre olarak çalışan yönetimine yardımcı olur ve işe alım süreçlerinizle daha etkili bir şekilde uyum sağlayarak kaliteli adayların gözden kaçmasını önler.

Eightfold'un en iyi özellikleri

AI destekli yetenek arama, eşleştirme ve analiz

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılıkla ilgili içgörüler

Önemli ATS ve HRIS sistemleriyle entegrasyon

Eightfold sınırlamaları

Küçük ve orta ölçekli şirketler için yüksek fiyat

Yapılandırma için zor öğrenme eğrisi

Eightfold fiyatlandırma

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Eightfold puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (150+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (12 yorum)

10. SeekOut

SeekOut aracılığıyla

Bu, birçok işletmenin kullandığı bir başka AI işe alım yazılımıdır. Diğerleri gibi, AI'yı kullanarak adayları şirketinizdeki açık pozisyonlarla eşleştirir.

SeekOut, işe alım sürecinin ötesine geçerek, yalnızca yetenek kazanımı için değil, aynı zamanda yetenek yönetimi ve analitiği için de araçlar sağlar. Çalışan bağlılığı özellikleri, kaliteli adayları çekmenize, işe almanıza ve elde tutmanıza yardımcı olur.

SeekOut'un en iyi özellikleri

Yapay zeka destekli yetenek arama ve kaynak bulma

Adaylarla otomatik etkileşim

Veri zenginleştirme ve analiz

ATS, HRIS ve diğer araçlarla entegrasyon

SeekOut sınırlamaları

Kaynak bulmada küçük veri kalitesi sorunları

Kaynak bulma ötesinde sınırlı yetenekler

SeekOut fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

SeekOut puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

Etkili işe alım uygulamaları, işgücü devrini azaltır, verimliliği artırır ve son derece bağlı takımlar oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Doğru AI araçları, sıkıcı görevleri otomatikleştirir ve eksiksiz bir işe alım yönetimi için başvuru verilerini sıralamanıza yardımcı olur.

ClickUp'taki binlerce ücretsiz şablon ve araçla iş tanımlarınızı, işe alım süreçlerinizi ve oryantasyonunuzu kolaylaştırın ve uyarlanabilir hale getirin. Bugün kaydolun, hesabınızı oluşturun ve şirketinizin işe alım prosedürlerini güçlendirin!