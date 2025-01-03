2025'in En İyi 50 AI Aracı ve Yazılımı

Pazar akşam yemeği sohbetlerinize renk katmak mı istiyorsunuz? Yapay zekayı gündeme getirin. 😜
Verimliliği artırmak için AI yazılımlarının günlük kullanımı, en azından söylemek gerekirse, çok tartışılan bir konudur. Ancak, son zamanlarda viral olan TikTok dansları gibi, herkes bunu yapıyor, henüz itiraf etmeye hazır olmasa bile.
Artık mesele AI yazılımı kullanıp kullanmadığınız değil, hangi yazılımı kullandığınız.
Yeni AI uygulamaları hayal edebileceğinizden daha hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor, ancak her araç sizin özel ihtiyaçlarınıza uygun faydaları sağlamayabilir. Tipik arama motorlarında sayfa sayfa sonuçları taramak yerine, maksimum verimlilik için her zaman güncel olan bu AI yazılım listesini kullanın.
İçerik yazma, özetleme, kodlama, görüntü oluşturma, müşteri hizmetleri, işe alım, not alma ve daha fazlasını içeren her kullanım durumu için en iyi 50 yapay zeka aracını inceledik. Anahtar özellikleri, sınırlamaları ve fiyatları karşılaştırarak size en uygun olanı bulun. ⚡️
Başlamadan önce, daha fazla AI aracı içeren ücretsiz kaynağımıza göz atın!
ClickUp veritabanı AI araçları: Kullanım durumuna göre kolayca inceleyip sıralayabileceğiniz, yaklaşık 300 AI aracını içeren ücretsiz veritabanımızı görün. Size kolaylık sağlamak için bu tabloyu düzenli olarak güncelleyeceğiz ve yeni araçlar ekleyeceğiz. 🏆
AI Araçları ve Fonksiyonları Nelerdir?
Yapay zeka araçları, makine öğrenimini kullanarak girdiğiniz kriterlere göre yanıtlar üretir veya temel görevleri yerine getirir. Bu yanıtlar arasında uzun veya kısa içeriklerin özetlenmesi veya oluşturulması, görüntü düzenleme veya tasarımı, video ve düzenleme, ses transkripsiyonu, kod satırlarının kontrolü ve çok daha fazlası yer alabilir (bunlarla sınırlı değildir).
A Space Odyssey: 2001 filminin sizi inandırdığına rağmen, AI becerilerimizi ve güçlü yönlerimizi tamamlar, ancak bunları tamamen kopyalayamaz (üzgünüm, Dave). Aslında, farkında bile olmadan bu teknolojiyi muhtemelen çoktan kullanmışsınızdır.
Çeviri uygulamaları, harita yazılımları, akış hizmetleri, e-posta pazarlama araçları, e-ticaret siteleri ve sosyal medya platformları, deneyimlerimizi seçilmiş beslemeler, reklamlar ve önerilerle zenginleştirmek için halihazırda bir tür AI kullanıyordu.
Ancak OpenAI'nin son güncellemeleriyle, artık herkes API'sini kullanarak en özel ve niş kullanım durumları için bir araç oluşturabilir. Herhangi bir alandaki büyüyen işletmeler ve profesyoneller için, bu özellikle şirket çapında verimlilik artırıcı yöntemler ararken çok faydalı olabilir.
Verimliliği Artırmak için AI Yazılımının Faydaları
Proje yönetimi ve AI birbiriyle el ele gider. Otomatikleştirilmiş iş akışlarına veya gramer ve sözdizimi düzeltmelerine yabancı değilseniz, AI yazılımını benimsemek doğal bir sonraki adım gibi hissedeceksiniz. AI'nın günlük etkinizi önemli ölçüde artırabileceği sonsuz yollardan birkaçını burada bulabilirsiniz:
- Yaratıcı içerik oluşturma: Birden fazla tasarım varyasyonundan animasyonlu videolara kadar, bir AI içerik oluşturma aracı, neredeyse anında prototipler ve ürün modelleri dahil olmak üzere her türlü medyayı oluşturur. AI metin yazma araçları, ilham bulmada, yazarların bloklarını aşmada ve herhangi bir yaratıcı proje için önemli bir başlangıç noktasına ulaşmada çok yararlı olabilir.
- Hata algılama ve düzeltme: Bu araçlar, metin, ses veya video dosyalarınızı sadece yazım hataları için değil, aynı zamanda finansal tablolardaki sahtecilik faaliyetlerini, ses veya videolardaki zararlı içeriği veya günlük iş akışınızdaki darboğazları tespit etmek için de taramaya tasarlanmıştır.
- Veri analizi ve tahminler: Düzeltme gerektiren işler için yapay zeka yazılımları, verileri ve araştırmaları inceleyerek çok çeşitli eğilimleri tahmin edebilir. Diğer kaynaklarla çapraz doğrulama, örüntü tanıma ve kural tabanlı sistemler sayesinde bu araçlar, potansiyel pazar eğilimlerini, müşteri davranışlarını, ekipman bakımını ve daha fazlasını keşfederek daha hızlı ve bilinçli kararlar alınmasını sağlar.
- Kolaylaştırılmış iletişim: AI'daki Doğal Dil İşleme (NLP), belge özetleri ve çeşitli dillerde veya markanızın kendine özgü ses tonunda dil tabanlı görev otomasyonu ile herkes arasında net iletişimi kolaylaştırır.
Şu anda mevcut olan en iyi 50 AI aracı ve yazılımı
Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, AI'nın iş süreçlerinizi tamamlayıcı bir unsur olduğu, bunların yerini almadığıdır.
Yapay zeka araçları, onları kullanan kişi kadar güçlüdür, bu nedenle bunları takımınıza veya iş akışınıza dahil etmeden önce araştırma yapmanız önemlidir. Verimlilik için en iyi 50 araç ve yazılım hakkında bilmeniz gereken her şeyi size sunarak size yardımcı olmak için buradayız.
Listemizde kolayca gezinmek için araçları şu kategorilere ayırdık:
- Yazma ve İçerik Oluşturma için En İyi AI Araçları
- Kodlama için En İyi AI Araçları
- Toplantılar için en iyi AI araçları
- Görüntü Tasarımı için En İyi AI Araçları
- Video için en iyi AI araçları
- Müşteri Desteği ve Satış için En İyi AI Araçları
- İK ve İşe Alım için En İyi AI Araçları
Hatırlatıcı: Kullanım durumuna göre kategorize edilmiş, bağlantılar ve ürün açıklamaları içeren 300'e yakın AI aracından oluşan devasa veritabanımızı kontrol etmeyi unutmayın!
Yazma ve İçerik Oluşturma için En İyi AI Araçları
Yazma asistanı AI araçları, AI yazılımı denince akla gelen ilk uygulama türüdür — elbette bilim kurgu filmlerinde gördükleriniz hariç. 😉
Aşağıdaki AI araçları, herkes tarafından kullanılabilecek kadar esnektir, ancak ilgi çekici ve bilgilendirici içerik üretmek için yazarlar, pazarlamacılar ve tasarımcılara daha uygundur. Basit sorular sormaktan kampanya e-postaları taslaklarına kadar, AI metin yazma araçları kişisel hayalet yazarınızın tüm özelliklerine sahiptir.
1. ClickUp
ClickUp, tüm işlerinizi uygulamalar arasında tek bir merkezi çalışma merkezinde bir araya getirecek kadar güçlü tek verimlilik yazılımıdır. Yüzlerce esnek proje yönetimi özelliği, geniş Şablon Kitaplığı ve çeşitli entegrasyonlarla ClickUp, takımların işlerinin her aşamasını kolaylaştırmak ve yönetmek için uzun süredir ideal bir seçimdir.
Şimdi, ClickUp, ClickUp Brain'in lansmanı ile bu duyguyu daha da ileriye taşıyor: ClickUp'ın her yerinde kullanılabilen konuşma, bağlamsal ve rol tabanlı AI özelliklerinin bir koleksiyonu.
Çalışma Alanınız hakkında daha fazla zaman tasarrufu ve bağlam farkında içgörüler elde etmek için AI Bilgi Yöneticisi, AI Proje Yöneticisi ve AI Yazar özelliklerini kullanın. İster organizasyonel yardıma ister ilk taslağa ihtiyacınız olsun, ClickUp Brain her türlü görevde daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur!
ClickUp Brain, en iyi sonuçlara daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olmak için araştırma destekli komut istemlerine sahip tek rol tabanlı AI çözümüdür. Ve gücü ClickUp Belgelerinde hayat bulur. Rolünüzü seçin, kullanım durumunuzu seçin ve ClickUp Brain gerisini halletsin!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp AI'da, her seferinde ilk denemede hedeflenen sonuçlara ulaşmak için 100'den fazla rol tabanlı AI destekli komut istemi bulunur
- Manuel güncellemelerden zaman kazanmak ve toplantıları azaltmak için otomatik kişisel ve takım StandUp'ları
- Konuşma geri bildirimi ve "daha komik hale getir" veya daha yaratıcı hale getirme istekleriyle sonuçlarınızı ince ayarlamak için yeniden sorma fonksiyonu
- Herhangi bir dil engelini ortadan kaldırmak ve metninizi 12 dilde neredeyse mükemmel bir şekilde çevirmek için bir Çeviri eylemi
- Belgeler ve görevlerdeki uzun yorum konuşmalarının anahtar noktalarını hızlıca yakalamak için konu özetleri
- Gantt, Liste, AI takvimi, Zaman çizelgesi ve Kanban benzeri Pano görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla özelleştirilebilir proje görünümü ile işlerinizi her açıdan yönetin
- Doğal dil işleme özelliğine sahip özel ve önceden oluşturulmuş otomasyonlar
- Platforma doğrudan entegre Beyaz Tahtalar, Belgeler, Zihin Haritaları ve Sohbet
- Diğer önde gelen iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
- ClickUp'ta herhangi bir süreci başlatmak için önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir kaynaklardan oluşan, sürekli büyüyen bir Şablon Kitaplığı
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, ustalaşması biraz zaman alabilecek yüzlerce güçlü özellik ile donatılmıştır. Neyse ki, ClickUp , yeni kullanıcıların deneyimini kolaylaştırmak için web seminerleri, destek ve Yardım Belgeleri sunmaktadır
- Henüz tüm görünümler mobil uygulama üzerinden mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, yeni kullanıcı veya Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan kullanıcısı olmanıza bakılmaksızın herkese ClickUp AI'yı deneme fırsatı sunmak için ücretsiz deneme sunuyor. Commit yapmaya hazır olduğunuzda, ClickUp AI'yı herhangi bir ücretli Çalışma Alanına üye başına aylık sadece 7 $ karşılığında ekleyebilirsiniz. ⚡️
Bu avantajın yanı sıra, ClickUp ayrıca zengin özelliklere sahip birkaç fiyat planı sunar:
2. ChatGPT
Gerçekçi olalım, sizin ChatGPT'yibildiğinizi biliyoruz.
Meraktan bir fıkra anlatmasını istemiş ya da arkadaşınızın prova yemeği konuşmasını yazmak için kullanmış olsanız da (ayy), ChatGPT internetin en erişilebilir ve kullanımı kolay sohbet robotlarından biridir.
Bu yazma aracı, yapay zeka kullanarak pratik olarak her şeyi yaratabilir. Konuşmalara katılın, karmaşık konuları açıklayın, araştırmalara yardımcı olun ve her türlü içeriği oluşturun, hatta kod bile yazın. Arayüzü "ne görürseniz onu alırsınız" şeklinde basittir, ancak ChatGPT'yi bu kadar çok yönlü ve kullanışlı kılan birçok şey yüzeyin altında gizlidir.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Herhangi bir kullanıcı tarafından hızlı bir şekilde öğrenilebilen sezgisel ve minimalist bir kullanıcı arayüzü
- İki yönlü konuşma hissi için doğal dil ve hızlı mühendislik yetenekleri
- ChatGPT, İngilizce, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca ve Japonca dahil olmak üzere 50'den fazla dili destekler
- Birçok sektör ve konuyu kapsayan geniş bir bilgi tabanına sahiptir
ChatGPT sınırlamaları
- Yanıtları her zaman tamamen doğru değildir ve genellikle genel veya formül gibidir ChatGPT, insanların doğuştan sahip olduğu yaratıcılık ve detaylara dikkat etme becerisinden yoksundur
- Ücretsiz sürüm bazen hatalı çalışabilir ve ağ sorunları nedeniyle çökebilir veya gecikme yaşayabilir
- Yanlış cevapları kabul etmeye zorlanabilir ve bu da gelecekteki cevaplarının geçerliliğini etkileyebilir
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Plus: Aylık 20 dolar
3. Jasper
AI yazma aracınızdan daha tutarlı ve ilgi çekici yanıtlar arıyorsanız, Jasper en iyi seçeneğiniz olabilir. Jasper, blog makaleleri, senaryolar, ana hatlar ve daha fazlası gibi uzun form içerik oluşturmada uzmanlaşmıştır.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Kendi sesinizle ayrıntılı taslakları hızla oluşturun ve hatta Jasper'ın geri kalanını doldurmasına izin verin
- Kolay gezinilebilir kullanıcı arayüzü
- Yanıtlarınızı profesyonel, akademik veya teknik yazım dahil olmak üzere her türlü üsluba göre özelleştirebilirsiniz
- Sohbet özelliği ile hızlı ve kendi sesinizle fikirler üretin
Jasper sınırlamaları
- Uzun metinler yazmak zor olabilir ve Jasper'ın içerikleri bile düzenleme, doğruluk ve üslup açısından ek bir okuma gerektirir
- Sınırlı bir ücretsiz deneme, ücretli bir plana geçmeden önce aracın teknoloji yığınınızda değerini belirlemeyi zorlaştırabilir
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Bir kullanıcı için aylık 49 $, yıllık faturalandırılır
- Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 125 dolar, yıllık faturalandırılır
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
4. GrammarlyGO
GrammarlyGo, fikir üretmek, taslak oluşturmak, taslak hazırlamak ve hatta eski işlerinize yeni bir hayat vermek için Grammarly'nin yapay zeka destekli içerik oluşturma aracıdır.
Çoğu rekabetçi AI yazma yazılımı gibi, GrammarlyGo da içerik oluşturmak için kendi kriterlerinizi girmenize izin verir, ancak bu aracın benzersiz özelliği, işinizi daha da geliştirmek için yerleşik öneri özelliğidir. Yani bir bakıma, GrammarlyGo'ya talimat verebilir ve o da size talimat verebilir. 😅
GrammarlyGO'nun en iyi özellikleri
- Kendi benzersiz komutlarınızı veya Grammarly'nin önerilerinden birini kullanarak saniyeler içinde içerik üretin
- İçeriğinizi yazılı sesinizle uyumlu hale getirmek için resmiyet ve üslup derecesini belirtin
- Doğru atıf ve özgünlük için yerleşik bir intihal tespit aracı
- Microsoft Word ve Google Dokümanlar, ClickUp Dokümanlar, LinkedIn gibi diğer tarayıcı tabanlı uygulamalar dahil olmak üzere diğer iş araçlarıyla birlikte kullanılabilir
GrammarlyGO sınırlamaları
- GrammarlyGO şu anda yalnızca İngilizce dilini desteklemektedir
- Fiyatlandırma planınıza göre, her ay önceden belirlenmiş sayıda komut istemi ile sınırlısınız
- Yalnızca genel yazma yardımı sunduğundan, bu araç son derece uzmanlaşmış veya teknik alanlar için en güvenilir seçenek olmayabilir
GrammarlyGO fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Bireysel kullanım için aylık 12 dolar
- İş: Takımlar için üye başına aylık 15 dolar
5. Copy. ai
Copy.ai, hemen hemen her türlü içeriği üretmek için kullanılan AI destekli bir yazma aracıdır. Gelişmiş AI dil modeli, rakiplerine göre daha yaratıcı ve benzersiz içerikler üretilmesini sağlar ve sosyal medya gönderilerinden ürün açıklamalarına kadar her şey için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
Copy. ai en iyi özellikler
- Hatasız yaratıcı içerik üretmek için makine öğrenimi teknolojisi
- AI metin yazarı, diğer yapay zeka araçlarına kıyasla daha geniş bir içerik aralığı oluşturmasıyla bilinir
- Arayüzü basit ve kullanımı kolaydır, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar
- Yazarın blokundan muzdaripseniz, AI tarafından oluşturulan öneriler sağlayabilir
Copy. ai sınırlamaları
- Copy. ai hizmet seviyesi genellikle GPT-3 ve GPT-4 arasında değişir
- En destekleyici müşteri hizmetleri kaynaklarını sunmuyor
Copy. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz: Ayda 2.000 kelimeye kadar
- Pro: Aylık 49 $, sınırsız kelime (1 kullanıcı ile sınırlı)
- Kurumsal: Fiyatlandırma için Copy. ai ile iletişime geçin
6. Wordtune
Gereksiz özelliklerle dolu olmayan bir AI yazma asistanı arıyorsanız, Wordtune'u deneyin. Bu araç, kullanıcı arayüzünde rahat ve basit bir yaklaşım benimser, böylece en önemli şeye odaklanabilirsiniz: mükemmel içeriği oluştururken zamandan tasarruf etmek ve bütçenizi aşmamak.
Wordtune'un en iyi özellikleri
- Wordtune, daha hızlı düzenleme ve yazma deneyimi için Microsoft Word, iOS ve Google Chrome gibi yaygın iş araçlarıyla entegre olur
- Eşanlamlılar özelliği, farklı kelimeleri ve kelime öbeklerini ifade etmenin yeni yollarını bulmanıza yardımcı olur
- YouTube özetleme özelliğini kullanarak video içeriğini kolayca yazılı bloglara dönüştürebilirsiniz
Wordtune sınırlamaları
- Wordtune, ek ses ayarı özellikleri ve şablonlar dahil olmak üzere daha gelişmiş işlevlerden yoksundur
- Yeniden ifade etme özelliği bazen orijinal metnin anlamını değiştirir
Wordtune fiyatlandırması
- Ücretsiz: Günde 10 tekrar ile 0 $
- Premium: Aylık 9,99 $, bir kullanıcı için sınırsız içerik oluşturma
- Takımlar için premium: İçerik oluşturucu takımlar için özel fiyatlandırma
Wordtune alternatiflerini inceleyin!
7. Writesonic
Pazarlamacılar, bu araç sizin için geliştirildi. 🗣️
Writesonic, başlangıçtan itibaren arama için optimize edilmiş bloglar, reklamlar, e-postalar ve web sayfaları üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu araç, OpenAI'nin GPT-4 modelinde çalışır ve ChatGPT'nin bıraktığı boşlukları doldurmak için Chatsonic adlı bir chatbot da sunar. ☕️
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Writesonic'in ücretli planları, yükseltilmiş GPT-4 teknolojisini kullanır
- Twitter ve LinkedIn entegrasyonları ile sosyal medya platformlarında içeriği yeniden kullanabilirsiniz
- Sesli komutlar ve intihal algılama gibi gelişmiş özellikler
Writesonic sınırlamaları
- Ücretsiz deneme, bir kullanıcı ve kelime sayısı sınırlamasıyla sınırlıdır
- Writesonic, ihtiyacınız olan tüm içeriği almanızı sağlamak için önceden biraz strateji gerektiren bir kredi sistemi ile çalışır
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme: İlk 10.000 kelime için
- Avantaj: Aylık 12,67 dolardan başlayan fiyatlarla
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
8. Rytr
Comic Sans markasının sizi aldatmasına izin vermeyin — Rytr, güçlü makine öğrenme yeteneklerini kullanarak saniyeler içinde ilgi çekici, SEO için optimize edilmiş içerikler oluşturur. Bu güçlü AI yazma aracını, önemli bir teslim tarihinden önce akademik ve profesyonel yazılarında hataları kontrol etmek veya her türlü yeni taslak oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Rytr'ın en iyi özellikleri
- Bloglar, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturmak için çeşitli yazma modları
- Kullanıcı arayüzü sezgisel ve öğrenmesi kolaydır, böylece en kısa sürede içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz
- İçeriğinizi daha erişilebilir hale getirmek için birden fazla dili destekler
- İçeriğiniz yayınlanmadan önce hataları yakalamak için gramer ve yazım denetimi özellikleri
Rytr sınırlamaları
- Rytr'ın içeriği, bazen garip ifadelerin düzeltilmesi için ek düzenleme gerektirir
- Her fiyat planında, hatta "sınırsız" seçenekte bile kelime sayısı sınırlaması vardır
Rytr fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Saver Plan: Aylık 9 $ veya yıllık 90
- Sınırsız Plan: Aylık 29 $ veya yıllık 290
Bonus: Google E-Tablolar için AI Araçları!
Kodlama için En İyi AI Araçları
AI kodlama araçları, kapsamlı arka plan bilgisi olmadan kod yazmayı, analiz etmeyi ve hata ayıklamayı çok daha kolay hale getirir. Bu tür yazılımlar, birçok içerik oluşturma aracıyla benzer bir öncüle sahiptir, ancak yazılı içerik oluşturmak yerine, bu tür araçlar doğal dili kullanarak kod satırlarının tamamını otomatik olarak tamamlar! Çocuk oyuncağı. 🥧
9. GitHub Copilot
GitHub Copilot, düzenleyicinizden düzinelerce dilde otomatik tamamlama önerileriyle doğal konuşmanızı koda dönüştüren bir AI çift programcısıdır. Bu araç, başka bir AI kodlama yazılımı olan OpenAI Codex tarafından desteklenir ve bu nedenle Codex'ten daha eksiksiz kodlar oluşturur ve daha fazla programlama dilini destekler.
GitHub Copilot'un en iyi özellikleri
- Python, JavaScript, TypeScript, Go ve C++ dahil olmak üzere birden fazla programlama dili
- Makine öğrenimi teknolojisi ve konuşma komutları kullanarak ilgili çözümler üretmek için AI çift programlama
- Visual Studio Code, JetBrains IDE'leri ve Neovim gibi araçlarla çok sayıda entegrasyon
GitHub Copilot sınırlamaları
- Copilot, süreçlerinizi öğrenmek için biraz zaman gerektirebilir
- Gerçek zamanlı AI özelliği, diğer benzer araçlara göre daha yavaş bir hızda kod oluşturur
- GitHub bazı hata ayıklama yardımı sağlar, ancak derinlemesine destek sunmaz
GitHub Copilot fiyatlandırması
- Bireysel: Aylık 10 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19 dolar
10. aiXcoder
aiXcoder, her türlü kodlama görevini yerine getirmek için tasarlanmış AI destekli bir araçtır. Otomatik tamamlama özelliğini destekler ve geliştiricilerin kapsamlı yerleşik programlama bilgisini kullanarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için ilgili kod parçacıkları önerir. aiXcoder, isteklerinizin bağlamını ve sözdizimini ölçerek gerçek zamanlı öneriler sunar ve daha fazla işlevsellik için diğer popüler kod düzenleyicilerle entegre olur.
aiXcoder'ın en iyi özellikleri
- Bir sonraki hamlenizi tahmin edebilen akıllı tam satır ve çok satırlı kod tamamlama
- GitHub uyarlanabilir kod arama, belirli kod satırlarını bulmak ve tekrarlanan geliştirmeleri önlemek için
- Verilerinizin korunmasını sağlamak için çoklu gizlilik ve güvenlik önlemleri
- aiXcoder, Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript ve Go dahil olmak üzere birçok ana akım programlama dilini destekler
aiXcoder sınırlamaları
- Sınırlı ücretsiz sürüm
- Ara sıra ortaya çıkan bağlamsal dil sorunları, önerilerin yanlış olmasına neden olabilir
- aiXcoder, düzgün çalışması için internet bağlantınıza büyük ölçüde bağlıdır, bu da çevrimdışı modunu güvenilmez hale getirebilir
aiXcoder fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Diğer tüm fiyat bilgileri için aiXcoder ile iletişime geçin
11. TabNine
TabNine, geliştiriciler kod yazarken akıllı kod tamamlamaları oluşturmak için AI kullanır. Doğal dil yorumlarınızı analiz ederek alakalı öneriler üretir, böylece manuel yazma işini önemli ölçüde azaltarak verimliliğinizi artırabilirsiniz. TabNine, çeşitli kod düzenleyicilerle uyumludur, bu da onu farklı programlama dilleri ve ortamlarında çalışan geliştiriciler için değerli bir araç haline getirir.
TabNine'ın en iyi özellikleri
- Otomatik tamamlama ve kod satırları önerme
- Doğal dili kod bloklarına dönüştürür
- Kodunuzdan ödün vermeden bilgi tabanınıza yerel olarak uyarlanabilir
- Maksimum verimlilik için evrensel bilgi, en iyi uygulamalar ve kendi kodlama stilinizi birleştirir
TabNine sınırlamaları
- Ücretsiz planında doğal dil ve tüm satır kod tamamlama, desen öğrenme ve destek gibi anahtar özelliklerde değerli işlevler eksiktir
- TabNine'ın kullanıcı arayüzünü öğrenmenin zorluğu ve platform hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan işinizi özelleştirmenin zorluğu
TabNine fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Aylık 12 $, kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için TabNine ile iletişime geçin
12. Figstack
Figstack, geliştiricilerin kodu daha verimli bir şekilde anlamalarına ve belgelemelerine yardımcı olmak için bir dizi yapay zeka aracı sunar. Özelliklerinin aralığı, neredeyse tüm programlama dillerindeki kodu anlayabilen doğal dil tercümanı ile kodlamayı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Figstack ayrıca, kullanıcıların kodları okurken ve oluştururken zorlanmadan yardımcı olmak için dokümantasyon oluşturabilir ve kodla ilgili soruları yanıtlayabilir.
Figstack'in en iyi özellikleri
- Figstack'in Explain Code özelliği, herhangi bir programlama dilini anlayabilir ve kodları diller arasında anında çevirebilir
- Kullanıcıların aracı daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için kod işlevselliği desteği sağlar
- Anında kod belgeleri oluşturabilir ve geliştiricilere önemli ölçüde zaman kazandırır
Figstack sınırlamaları
- Figstack'in yardımı, kod belirsizse veya uygun belgelere sahip değilse, tutarlı veya güvenilir değildir
- Eğitim verilerindeki yeni sürümleri veya değişiklikleri hesaba katmak için her zaman gerçek zamanlı güncellemeleri yansıtmaz
Figstack fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Diğer tüm fiyat bilgileri için Figstack ile iletişime geçin
13. Cody by Sourcegraph
Sourcegraph'ın yapay zeka aracı ile 10 yaşındaki kuzeninizin ortak noktası nedir? İkisi de Cody adında. 🤓
Sourcegraph, geliştiricilerin birden fazla depoda bile kodu düzeltmelerine, içinde gezinmelerine ve otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir kod arama verimlilik aracıdır. AI özelliği Cody, tüm kod tabanınızı okuyarak, sorularınızı yanıtlayarak ve sizin için kod yazarak bu işlevselliği daha da artırır.
Cody'nin en iyi özellikleri
- Konuşma dilini kullanarak kodunuzu hızlı bir şekilde düzeltmek ve optimize etmek için satır içi sohbet
- Cody ile işinizi hızlandırmak için hazır iş akışları. Kodun ayrıntılı olarak açıklanmasını, değişken adlarının iyileştirilmesini, çevirilerin, değişiklik özetlerinin veya notların oluşturulmasını isteyip istemediğinizi seçin
- Saniyeler içinde kod yazmak için gerçek zamanlı otomatik tamamlama
Cody sınırlamaları
- Cody'nin kullanıcı deneyimi en kullanıcı dostu değil
Cody fiyatlandırması
Cody uygulaması, ücretli plana sahip tüm Sourcegraph kullanıcıları için ücretsizdir:
- İş planı: Aylık 99 $ aktif kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
14. SpellBox
SpellBox, kod oluşturma, problem çözme ve hata ayıklama gibi zorlu işleri ortadan kaldırarak geliştiricilerin kaliteyi ön planda tutmasına yardımcı olur. Basit komutlar kullanarak SpellBox, aradığınız kodu tam olarak oluşturur ve saniyeler içinde çözümler bulur, böylece cevapları internette aramak için değerli zamanınızı kaybetmezsiniz.
SpellBox'ın en iyi özellikleri
- Çalıştığınız kodu derinlemesine anlamak için kod açıklama özellikleri
- Kod parçacıklarını anında kaydetmek ve geri çağırmak için yer imlerine ekleme
- Diğer en iyi kod düzenleyicilerinizde entegre bir deneyim için VS kod uzantısı olarak da mevcuttur
- Konuşma istemlerinden kod oluşturma
SpellBox sınırlamaları
- Sınırlı programlama dilleri — SpellBox, daha az yaygın dillerde işlevsellik sunmayabilir
- Ara sıra yanlış pozitif ve negatif sonuçlar
- En doğru öneriler için bağlamsal anlamada bazı zorluklar
SpellBox fiyatlandırması
- Erken kayıt indirimi: Her bir yıllık lisans için 40 $
- Normal: Her bir yıllık lisans için 65 $
15. AskCodi
AskJarvis'i geliştiren ekip, geliştirici dostu bir alternatif olan AskCodi'yi piyasaya sürdü. Bu yardımcı yazılım, üç ürün içeren bir paket sunuyor: Codi Projects, Codi Chat ve Codi Workbook, tüm kodlama ihtiyaçlarınız için bir kaynak. AskCodi'yi kullanarak, geliştiriciler İngilizce, Almanca, Lehçe ve İspanyolca gibi dillerde yazılı istekler kullanarak VB Script, Python, Java, C, HTML ve daha birçok dilde kod yanıtları oluşturabilirler.
AskCodi'nin en iyi özellikleri
- Yardım ve öneriler almak ve görevleri tamamlamak için etkileşimli diyalog kullanarak Codi'nin AI teknolojisiyle etkileşim kurun
- Kolaylıkla kod oluşturun, test edin, açıklayın ve belgelendirin
- Kodunuzu dil ve programlama diline göre düzenleyebilirsiniz
- 50'den fazla programlama dili ve çerçeve desteği
- Birden fazla IDE için uzantı olarak da mevcuttur
AskCodi sınırlamaları
- AskCodi'nin entegrasyonları ile işlevselliği değişiklik gösterir. Satın almadan önce, teknoloji yığınınızla tam uyumlu olduğundan emin olun
- AskCodi'nin özelliklerini öğrenmek ve tam olarak anlamak için ek zaman gerekebilir
AskCodi fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 9,99 $
16. BlackBox
Geliştiriciler, kod yazmak, en iyi snippet'leri bulmak ve ürünleri daha hızlı oluşturmak için BlackBox'a güveniyor. Bir çözüm veya belirli fonksiyonları aramak için kodlama ortamınızdan çıkmak yerine, BlackBox'a basit terimlerle sorabilirsiniz ve cevap kod olarak karşınıza çıkar.
BlackBox'ın en iyi özellikleri
- BlackBox her IDE, web tarayıcısı ve veritabanıyla çalışır ve 20'den fazla programlama dilinde mevcuttur
- Bu araç, çok düşük bağlantı hızlarında bile çalışacak şekilde tasarlanmıştır
- Tarayıcı veya BackBox masaüstü uygulaması üzerinden işlerinize erişin
- Daha kesin sonuçlar için 100 milyondan fazla kod deposunda arama yapar
BlackBox sınırlamaları
- BlackBox'ın sonuçlarına nasıl ulaştığını anlamada şeffaflık eksikliği olabilir, bu da doğruluğunu onaylamayı zorlaştırır
- Bazı kullanıcılar BlackBox'ın önyargıya açık olduğunu ve haksız sonuçları önlemek için modeli yeniden eğitmek zorunda kaldıklarını belirtti
BlackBox fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- İyi Geliştirici Planı: Aylık 0,99 $
- Harika Geliştirici Planı: Aylık 1,99 $
- Efsanevi Geliştirici Planı: 20 kullanıcıya kadar aylık 7,99 $
Toplantılar için en iyi AI araçları
Hiç uzun bir toplantıdan çıktıktan sonra mutfağa soda almaya gittiğinizde, bir sonraki adımlarınızı unuttuğunuzu fark ettiniz mi? O zaman arka cebinizde bir AI toplantı aracına ihtiyacınız var.
Toplantılar için en iyi AI destekli araçlar, konuşulanları gerçek zamanlı olarak yazıya dökebilir, tartışmada bahsedildikçe görevleri otomatik olarak oluşturabilir, gelişmiş analizler sağlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Cebinizde kişisel bir yönetici olması gibi, bu teknoloji her toplantıyı daha etkili ve eyleme geçirilebilir hale getirir. 🫱🏼🫲🏾
17. Spinach
Spinach, geliştirme takımları düşünülerek tasarlanmıştır ve diğer yeşil yapraklı sebzeleri titretmeye yetecek düzeyde işlevsellik sunar! 🥬
Kendi kişisel AI Scrum Master'ınız gibi, Spinach bir fare tıklamasıyla günlük standup'larınızı yönetebilir, toplantı özetleri oluşturabilir ve bilet önerilerinde bulunabilir. Bu çevik toplantı aracı, GPT-4 teknolojisiyle çalışır ve daha verimli süreçler için bir dizi diğer iş aracıyla (ClickUp dahil) entegre olur. Toplantı kayıtları veya transkriptleri yerine, Spinach engelleri belgelemek ve takımınızı harekete geçmeye teşvik etmek için düzenli özetler oluşturur.
Spinach'ın en iyi özellikleri
- Sprint planlamanıza, günlük standup toplantılarınıza, sprint retrospektiflerinize ve backlog düzenleme toplantılarınıza yardımcı olacak çoklu entegrasyonlar
- Toplantılarda yapılan tüm yazılı güncellemeleri ve önemli noktaları, tutanakları, notları, eylem öğelerini ve anahtar kararları dahil olmak üzere yönetir
- Hata veya özellik bildirimlerini doğrudan Slack'e gönderir
- Katılımcılara uygun toplantılardan bağlam sağlar ve sizin için gündeminizi oluşturur
Spinach sınırlamaları
- Diğer araçların tartışmaları ek yollarla belgelemek için sahip olduğu birkaç klasik AI toplantı özelliği eksik
Spinach fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 99 dolar
18. Sembly
Sembly, tipik toplantı notlarından daha fazlasını oluşturur; eyleme geçirilebilir içgörüler üretir. Bu AI aracı, en yaygın makine öğrenimi toplantı uygulamalarının tüm özelliklerine sahiptir, ancak Sembly'i rakiplerinden ayıran, görev, proje ve etkinlik özellikleridir. Bu özellikler, toplantı notlarınızı yapılacaklar listenizle uyumlu hale getirir.
Sembly'nin en iyi özellikleri
- Toplantı bilgilerini diğer görev yönetim araçlarına aktarabilen otomatik takip özelliği
- Sembly, sizin için bir toplantıya "katılabilir" ve çift randevunuz olması durumunda görüşmeden notlar sağlayabilir
- Yerleşik sohbet robotunu kullanarak herhangi bir toplantıda ele alınan konulara dayalı transkripsiyonlar, özetler veya e-postalar oluşturun
- Toplantılarınızda bahsedilen KPI'lar ve gelir gibi önemli verileri izleyebilir
Sembly sınırlamaları
- Sembly bazı görev ve proje yönetimi özellikleri sunsa da, işlevselliği karmaşık süreçler veya iş akışları için uygun değildir
Sembly fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Profesyonel: Aylık 10 dolar
- Takım: Kullanıcı başına aylık 20 dolar
- Enterprise: 40'tan fazla kullanıcı için fiyatlandırma hakkında bilgi almak üzere Sembly ile iletişime geçin
19. Ateşböcekleri
Fireflies, gerçek zamanlı olarak not alma ve sesleri yazıya dökme için bir AI toplantı asistanı yazılımıdır. Bir beyin fırtınası oturumunun ortasında olsanız da, bir müşteri görüşmesinden dosya yüklüyor olsanız da, Fireflies konuşmalarınızı anında yazılı olarak yakalayabilir.
Aksan, lehçe, sektör veya dil ne olursa olsun, bu toplantı asistanı ilk denemede en küçük konuşma farklılıklarını bile algılayarak doğru transkripsiyonlar sağlar.
Fireflies'ın en iyi özellikleri
- Fireflies'ı Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype ve daha fazlası gibi diğer toplantı platformlarına bağlamak için entegrasyonlar
- Transkriptleri gerektiği gibi düzeltmek, yorumlamak, açıklama eklemek ve biçimlendirmek için zengin metin düzenleme özellikleri
- Toplantınızdan anahtar noktaları, sonraki adımları, soruları ve tartışmanın önemli noktalarını özetleyen akıllı özetler
- Transkriptlerinizdeki kelimeleri, kelime öbeklerini ve konuları ayırmak için arama ve düzenleme özellikleri
- Not alma ve toplantı tutanakları oluşturmak için ses transkripsiyonları
- E-posta, bağlantı veya QR kodu aracılığıyla kullanışlı paylaşım seçenekleri
Fireflies sınırlamaları
- AI, nadir, belirsiz veya teknik kelimeleri ve ifadeleri doğru bir şekilde transkribe etmekte bazen zorluk yaşayabilir
- Ton, ses yüksekliği ve ses seviyesi gibi sözsüz iletişim ipuçlarını her zaman algılamaz
- Güvenlik önlemleriyle ilgili potansiyel gizlilik endişeleri
Fireflies fiyatlandırması
- Ücretsiz plan: Koltuk başına 800 dakikaya kadar depolama ve sınırsız konuşmaya erişim sağlar
- Pro plan: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş planı: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise planı: Özel fiyat teklifi için iletişime geçin
20. Krisp
Sunumunuzun ortasında başka kimsenin köpeği sadece havlıyor gibi geliyor mu? Bu senaryo size çok tanıdık geliyorsa, Krisp sizin için bir çözümü var. Krisp, çevrimiçi konferans görüşmeleriniz sırasında arka plan gürültülerini gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırmak için çift yönlü ses kapatma özelliği ile tanınan, bot içermeyen bir AI toplantı asistanıdır.
Diğer AI toplantı araçları gibi, Krisp de daha iyi toplantı transkripsiyonları ve özetleri için konuşma sırasında ses tonu, konuşmacı ve dil değişikliklerini algılayabilir.
Krisp'in en iyi özellikleri
- Daha net ve profesyonel ses çıkışı için arka plan gürültüsü, ses ve yankı giderme
- Toplantılarınızın dengesi, kapsayıcılığı ve katılımını ölçmek için çağrı içgörülerini kullanın
- Neredeyse tüm ses uygulamalarıyla çalışan, eklenti gerektirmeyen bot içermeyen toplantı transkripsiyonları
- Konuşma konuları, eylem öğeleri ve daha fazlasını oluşturmak için hazır toplantı şablonları
Krisp sınırlamaları
- Gürültü engelleme, çevrenizden daha az haberdar olmanıza neden olabilir. Toplantılarınız sırasında daha iyi ses kalitesi sağlayabilir, ancak aynı zamanda bir güvenlik tehlikesi de oluşturabilir
Krisp fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için Krisp ile iletişime geçin
21. tl;dv
"Çok uzun, görünmedi" anlamına gelen tl;dv, toplantılarınızı dakikalar içinde yakalamanız için GPT destekli bir araçtır. Çağrılarınızı transkripsiyon ve özetleme özellikleri ile işe alım, satış ve müşteri başarı takımlarınız, Google Meet veya Zoom gibi popüler toplantı yazılımlarıyla tl;dv'yi kullanarak önemli miktarda zaman kazanabilir.
tl;dv en iyi özellikler
- Toplantılarınızı İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Japonca ve daha 30'dan fazla dilde otomatik olarak yazıya dönüştürür
- Toplantınızın en önemli anlarını vurgulamak için yatırımcılardan veya müşterilerden kısa klipler alabileceğiniz sezgisel düzenleme araçları
- Şirketinizdeki toplantılarda tartışılan konuları, OOO olduğunuzda veya uyuyakaldığınızda etkinliklerde arayın
- tl;dv, toplantılarınızı iş akışlarınızla uyumlu hale getirmek için popüler CRM'ler ve işbirliği platformlarıyla entegre olur
tl;dv sınırlamaları
- Şu anda, tl;dv'nin kayıt ve transkripsiyon özellikleri yalnızca Google Meet ve Zoom tarafından desteklenmektedir. Dolayısıyla, Microsoft Teams kullanıyorsanız, bu özellikten yararlanamazsınız
- Toplantı başına üç saatlik kayıt süresi vardır. Bu sınıra ulaşırsanız, kaydı devam ettirmek için toplantıyı sonlandırmanız ve yeniden başlamanız gerekir
- Bazı entegrasyonları diğerlerinden daha değerlidir; tüm kaynaklarınızı kullanmadan önce, teknoloji yığınınızın tl;dv ile tamamen uyumlu olduğundan emin olun
tl;dv fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
22. Otter. ai
Otter.ai, toplantılarınızı daha verimli bir şekilde yürütmenize yardımcı olur, böylece tartışmada her zaman hazır bulunabilirsiniz. Bu AI transkripsiyon aracı, toplantı ilerledikçe ana konuşma noktalarınızı gerçek zamanlı olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, hatta görüşmeniz bittiğinde size anahtar noktaların yer aldığı bir e-posta gönderir. Toplantıdan sonra, Otter'ı kullanarak ses veya video dosyalarını düz metne dönüştürebilir ve istediğiniz an geri dönebilirsiniz.
Otter. ai en iyi özellikler
- Otter transkripsiyonları kayıtlarınızla senkronize edilir ve oynatıldığında konuşmacının hızına göre vurgulanır
- Transkripsiyonda farklı konuşmacılar için açık zaman damgaları ve etiketler vardır
- Oynatma hızını yavaşlatabilir veya hızlandırabilir ve hatta gereksiz duraklamaları atlayabilirsiniz
- OtterPilot, Google Meet toplantılarına sizin için otomatik olarak katılır, kaydeder ve transkripsiyonunu yapar
- Transkriptlerinizi vurgulayın ve yorumlayın, takımınızla işbirliği yapın veya eylem öğeleri atayın
- Mp3, txt, pdf, docx ve srt dahil olmak üzere çok sayıda dışa aktarma seçeneği
Otter. ai sınırlamaları
- Otter yalnızca ABD ve İngiltere İngilizcesini desteklemektedir
- Ücretsiz planda ses dosyası yükleyerek yalnızca üç transkripsiyon yapabilirsiniz
- Ses algılama özelliği her kelimeyi veya konuşmacıdaki değişiklikleri her zaman algılamıyor
- Transkripsiyonunuzun %100 doğru olması için sizin tarafınızda düzenleme ve ayarlamalar yapılması gerekecektir
Otter. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Bireysel kullanım için aylık 16,99 $
- İş: Takımlar için kullanıcı başına aylık 30 dolar
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
23. Fathom
Fathom, bireyler ve takımlar için sanal konferans görüşmelerindeki yoğun işleri otomatikleştirmek için kullanılan bir yapay zeka aracıdır. Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet kullanıyor olun, Fathom önemli noktaları anında vurgulayabilir, transkripsiyonunu yapabilir, özetleyebilir ve biçimlendirebilir.
Ayrıca, takımınıza özel bir dizi özellik de sunar! Fathom, konuları ayırmak için aranabilir bir depo görevi görür ve toplantılarınızın anahtar noktalarını "oynatma listeleri" halinde bir araya getirerek eğitim süreçlerini hızlandırabilir.
Fathom'un en iyi özellikleri
- Arama notlarınızı otomatik olarak oluşturun ve çeşitli AI CRM yazılımlarına senkronize edin
- Toplantılarınızın önemli noktalarını içeren bir "oynatma listesi" oluşturun ve en ilgi çekici klipleri paylaşın
- Yaygın AI toplantı asistanı özelliklerini ilk kez deneyen bireyler için cömert ücretsiz plan
- İlgili herkes için daha verimli ve sorunsuz bir satış deneyimi için takım odaklı özellikler
Sınırlamaları anlayın
- Diğer benzer araçlara kıyasla sınırlı dil uyumluluğu
- Bazı kullanıcılar arayüzü ilk başta karmaşık buluyor
Fathom fiyatlandırması
- Ücretsiz: Bireysel kullanım için
- Diğer fiyatlandırma detayları için Fathom ile iletişime geçin
Fathom alternatiflerini inceleyin!
Görüntü Tasarımı için En İyi AI Araçları
Görüntü oluşturma yazılımları, yüksek kaliteli yaratıcı varlıklar üretmek için pazarlama bütçesi olmayan yeni kurulan ve küçük işletmeler için son derece yararlı AI araçları olabilir. Ayrıca, tasarımcıların kendi yaratıcı süreçlerinde ilk eskizleri yapmak, yeni sanatsal stilleri keşfetmek ve ilham bulmak için yararlanabilecekleri mükemmel kaynaklardır.
Veri görselleştirmeleri oluşturmak, fotoğrafları düzenlemek veya markanızın sanatsal stilini sağlamlaştırmak istiyorsanız, bu AI görüntü oluşturma araçları tam size göre.
24. Midjourney
Midjourney, bireylerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve çok çeşitli sanatsal stilleri benimsemelerini sağlayan AI destekli bir görüntü oluşturma aracıdır. Vizyonunuzu basitçe tanımlayın, Midjourney'in Discord botu gerisini halletsin. Metin komutlarını grafiklere dönüştürme özelliği sayesinde, bireyler ve takımlar üretken AI'yı kullanarak ayrıntılı web tasarımlarından sosyal medya kampanyalarına kadar her şeyi oluşturabilirler.
Midjourney'in en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay ve ilgi çekici kullanıcı arayüzü
- Bu uygulamanın web grafik kalitesinde önemli iyileştirmeler yapıldı
- Midjourney, Discord içinde var olduğu için arkasında güçlü bir topluluğa sahiptir
Midjourney sınırlamaları
- Komut isteme aracı, görüntüleri yükseltebilir ancak bu işlem sırasında orijinal tasarım bozulabilir
- Discord'u ilk kez kullanıyorsanız, Midjourney biraz kafa karıştırıcı gelebilir
Midjourney fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Temel Plan: Aylık 10 dolar
- Standart Plan: Aylık 30 dolar
- Pro Plan: Aylık 60 dolar
Midjourney alternatiflerine göz atın!
25. DALL·E 2
OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E 2, metin komutlarınıza göre gerçekçi ve yaratıcı görüntüler üretmek için popüler bir görüntü oluşturma aracıdır. Outpainting gibi özellikler, DALL-E'ye gerçekçi sanat stilleri, yağlı boya resimler ve illüstrasyonlar dahil olmak üzere çeşitli medya biçimlerinde daha geniş bir görüntü aralığını destekleme yeteneği verir.
DALL·E 2'nin en iyi özellikleri
- DALL-E 2, bakması ilginç olan gerçeküstü AI tarafından üretilmiş sanat eserleri yaratabilir
- Kullanıcı dostu arayüzü, başyapıtlar yaratmaya başlamayı kolaylaştırır
- DALL-E 2'nin farklı medya araçlarını karıştırıp eşleştirerek benzersiz ve stilize edilmiş görüntüler oluşturabilirsiniz
DALL·E 2 sınırlamaları
- Kalite her sanat stilinde tutarlı değildir. Bazı görüntüler diğerlerinden daha pikselli veya bulanık çıkabilir
- Daha karmaşık AI sanat konseptleri daha uzun işlem süreleri gerektirir
DALL·E 2 fiyatlandırması
Bu AI görüntü oluşturma aracı, kredi fiyatlandırma modeliyle çalışır. Her metin komutu yaklaşık bir krediye mal olur ve şu anda kredileri 115'lik bloklar halinde satın alabilirsiniz.
- Ücretsiz
- 115 kredi: 15 $
26. NightCafe
NightCafe, daha güçlü bir topluluk oluşturmak için düzenli kullanıcıları arasında dostça meydan okumalar yoluyla tipik görüntü oluşturma yaklaşımını "oyunlaştırır". NightCafe'den farklı AI algoritmalarına erişerek, uygulamadan çıkmadan DALL-E 2 ve Stable Diffusion gibi benzer araçları deneyebilirsiniz.
NightCafe'nin en iyi özellikleri
- NightCafe, kendi sanatsal stilinizi seçmenize olanak tanır
- Diğer makine öğrenimi algoritmalarına erişebilirsiniz
- Sıkı bir kullanıcı topluluğu oluşturmak için günlük sanat yarışmaları
NightCafe sınırlamaları
- Müşteri hizmetleri ve destek seçeneklerine erişim daha az
- Bazı filtreler, sanat eserleri oluştururken diğerlerinden çok daha hassastır
NightCafe fiyatlandırması
- Ücretsiz: Günde 5 kredi artı topluluk etkinliklerine katılım için bonuslar
- AI Beginner: Ayda 100 kredi için 5,99 $
- AI Hobbyist: Ayda 200 kredi için 9,99 dolar
- AI Meraklısı: Ayda 500 kredi için 19,99 dolar
- AI Artist: Ayda 1400 kredi için 49,99 dolar
Kullanıcılar, aboneliklerinin dışında ek kredi satın alma seçeneğine de sahiptir. 100 kredi için 7,99 $'dan başlayan fiyatlarla.
27. BlueWillow
BlueWillow'un AI sanat oluşturma yetenekleri, marka logoları, pazarlama varlıkları ve grafikleri göz açıp kapayıncaya kadar oluşturmayı mümkün kılar. Bu araca doğrulanmış bir Discord hesabı ile erişilebilir ve girdiğiniz her metin açıklaması için dört görüntü oluşturur. Açıklama ne kadar ayrıntılı olursa, sonuçlarınız o kadar iyi olur!
BlueWillow'un en iyi özellikleri
- 300 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan güçlü bir Discord topluluğu
- BlueWillow'un çıktılarının kalitesini artırabilir veya uygulama hedefi tutturamazsa sonuçlarınızı yeniden düzenleyerek dört yeni görüntü elde edebilirsiniz
- BlueWillow resimlerinizi doğrudan bilgisayarınıza kaydedin
- Grafikler veya foto-gerçekçi görüntüler oluşturmak için farklı sanatsal stiller
BlueWillow sınırlamaları
- BlueWillow'u kullanmak için bir Discord hesabınız olmalıdır
- Bu araç, profesyonel markalaşma veya sürekli kampanyalardan ziyade bireysel sanat talepleri için daha uygun olabilir
BlueWillow fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Willower: Aylık 5 dolar
- Blue Angel: Aylık 10 dolar
- Sapphire: Aylık 20 dolar
28. Bria
Bria, AI'yı kullanarak özelleştirilmiş ve etik görsel içeriği kolaylıkla ve büyük ölçekte oluşturur. Görsel olarak çekici pazarlama metinleri, sosyal medya varlıkları, reklam içeriği veya diğer tüm yaratıcı projelere ihtiyaç duyan profesyonel takımlar, kurumsal müşteriler, sanatçılar ve geliştiriciler için tasarlanmıştır.
Doğru kullanıldığında Bria, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırarak takımların kaliteden ödün vermeden zaman ve çaba tasarrufu yapmasını sağlar.
Bria'nın en iyi özellikleri
- Sanatçıların sanatları üzerinde tam kontrol sahibi olabilmeleri için etik AI gelişimini teşvik eder
- İçeriğinizi en ince ayrıntısına kadar özelleştirmek için arka plan oluşturucu ve nesne yeniden oluşturucu
- İçeriğinizde yer alan yüz ifadelerini, görünüşü ve kişileri ayarlama özelliği
- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve akademisyenler için açık erişim
Bria sınırlamaları
- Bria'nın kullanıcı arayüzünü ilk başta öğrenmek biraz zor olabilir
- Tamamen sorunsuz bir deneyim için mevcut işletim sistemleriniz veya teknoloji yığınınızla uyumlu olmayabilir
- Ücretli planlar oldukça pahalı olabilir
Bria fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Temel: Aylık 99 $
- Pro: Aylık 290 dolar
- Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin
29. Stockimg
Stockimg, AI kullanarak saniyeler içinde profesyonel ve yüksek kaliteli görüntüler oluşturur. Stok görüntülerden kitap kapaklarına, posterlere ve daha fazlasına kadar Stockimg, çok çeşitli kullanım durumları için yaratıcı marka çözümleri sunar. Kullanıcılar, açıklamalar veya metin girdileri sağlayarak, özel gereksinimlerine uygun özelleştirilmiş görüntülere kolayca erişebilir.
Stockimg'in en iyi özellikleri
- Kendi tasarımınızı oluşturun veya hızlı kullanım için AI tarafından oluşturulmuş stok görsellerden oluşan galeriden seçim yapın
- Stockimg, stok görseller, kitap kapakları, posterler, duvar kağıtları, logolar, illüstrasyonlar, simgeler ve hatta web veya mobil kullanıcı arayüzleri oluşturmak için tasarlanmıştır
- Öğrenmesi kolay, temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü
Stockimg sınırlamaları
- AI tarafından oluşturulan çıktınızı özelleştirmenin pek çok yolu yok
- Stockimg bazen metin içeren görüntüleri (örneğin kitap kapakları, grafikler ve posterler) anlamakta zorlanır ve anlamsız metinler üretir
Stockimg fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Başlangıç Planı: Aylık 19 dolar
- Premium Plan: Aylık 29 dolar
- Enterprise Planı: Bilgi için Stockimg ile iletişime geçin
Video için en iyi AI araçları
AI görüntü oluşturma ve yazma asistanı yazılımlarının bir karışımı gibi, video için AI araçları kayıtlarınızı oluşturma, analiz etme ve geliştirme işlevlerine sahiptir.
30. Fliki
Fliki, videoların, podcast'lerin veya sesli kitapların arkasındaki yaratıcı süreci basitleştirmek için metinleri ses dosyalarına ve videolara dönüştürür. Blog makalelerine, senaryolara veya diğer metinlere dayalı AI tarafından oluşturulan anlatımlar oluşturabilir ve 75 dilde 1.000'den fazla ses sunar. Fliki, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve kapsamlı teknik beceriler olmadan ses içeriği ve yeni videolar oluşturmayı kolaylaştırır.
Fliki'nin en iyi özellikleri
- Metin-konuşma ve metin-video dönüştürme, hassasiyet için geniş bir aralıkta ton, dil ve lehçede sesler oluşturmak için
- Fliki, küresel bir kitleye hitap etmek için isteklerinde çok sayıda dili algılayabilir
- Yasal sorunlar yaşamadan hazır varlıkları elde etmek için kapsamlı stok görüntü ve video kitaplığı
Fliki sınırlamaları
- Tüm fonksiyonlarına erişmek için en yüksek fiyatlı planlardan birini satın almanız gerekir, ancak bu durumda bile özellik ve kalite sınırlamaları vardır
- Fliki'nin AI ile oluşturulan seslendirmelerinin kalitesi tutarsızdır ve gerçek bir kişinin seslendirmeleri kadar doğal veya ilgi çekici olmayabilir
Fliki fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel (sadece ses): Aylık 6 dolar
- Standart: Aylık 21 dolar
- Premium: Aylık 66 dolar
31. Lumen5
Lumen5, eğitim, haber, eğlence veya herhangi bir pazarlama ihtiyacı için ilgi çekici videolar oluşturmak veya yeniden kullanmak için AI kullanan yararlı bir video oluşturma aracıdır. Video düzenleme kolay bir iş değildir, ancak yaratıcı süreçlerini yönetecek profesyonel düzenleyicilere yatırım yapacak bütçesi olmayan küçük işletmeler için Lumen5 gerçek bir kurtarıcıdır. Bu araç, gelişmiş video prodüksiyon becerilerinden yoksun ancak içeriklerini yayınlanmadan önce düzeltmesi gereken takımlar için mükemmeldir.
Lumen5'in en iyi özellikleri
- Aracı kullanma deneyiminiz veya beceri düzeyiniz ne olursa olsun, Lumen5 birkaç dakika içinde videolar oluşturmanıza yardımcı olabilir
- Videolarınızı geliştirmek için açık lisanslı fotoğraflar, müzikler ve klipler içeren yerel medya kitaplığı
- Son video çıktınızın çözünürlüğü 1080p'ye kadar olacaktır
- Maksimum verimlilik için çok sayıda özelleştirilebilir video şablonu ve sürükle ve bırak arayüzü
- Otomatik olarak oluşturulan ve özelleştirilebilir altyazılar veya işbirliğine dayalı düzenleme için videolara yorum ekleme
Lumen5 sınırlamaları
- Ücretsiz planın birkaç önemli dezavantajı vardır: Lumen5'in ücretsiz planında sınırlı sayıda şablon mevcuttur, maksimum çözünürlük yalnızca 720p'dir ve son videonuzda filigran bulunur
- Bazı videoların derlenmesi biraz daha uzun sürebilir
- Daha karmaşık kavramlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
Lumen5 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 29 $
- Başlangıç: Aylık 79 $
- Profesyonel: Aylık 199 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
32. Synthesia
Synthesia, düz metni dakikalar içinde kolayca ilgi çekici videolara dönüştüren güçlü bir tarayıcı tabanlı AI aracıdır. Bu sezgisel içerik oluşturma uygulamasıyla, satış etkinleştirme ve pazarlama gibi kullanım durumları için profesyonel kalitede videoları kolayca üretebilirsiniz.
Ayrıca, küresel erişim için 120 yerelleştirilmiş dili destekler ve video üretim sürecinde geri bildirim yoluyla takım işbirliğini teşvik eder.
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- Metin tabanlı içerik oluşturma, senaryolarınızı gerçekçi AI avatarlar tarafından sunulan yüksek kaliteli videolara dönüştürür
- 120'den fazla dilde seslendirme ve kapalı altyazı
- Kullanışlı ekran kayıt özellikleri
- Videonuzu marka logonuz, yazı tipi, renkler ve daha fazlasıyla uyumlu hale getirmek için özelleştirme özellikleri
Synthesia sınırlamaları
- Diyalogların yoğun olduğu sahnelerde video ve altyazı düzenleme zaman alıcı olabilir
- Her videoya ekleyebileceğiniz sahne sayısı, fiyatlandırma planınızın seviyesine göre sınırlıdır
Synthesia fiyatlandırması
- Kişisel: Bireyler için, aylık 30 dolar
- Enterprise: Takımlar için özel plan. Fiyat, koltuk sayısına göre belirlenir
33. DeepBrain AI
DeepBrain AI, video oluşturma çözümleri sağlamada uzmanlaşmıştır ve en çok konuşma yapabilen AI avatarları için kullanılır. Eğitim videolarınızı kolaylaştırmak için sunucular veya aktörler kiralamak yerine, DeepBrain'i kullanarak marka kimliğinize ve yönergelerinize uygun gerçekçi bir avatar özelleştirebilirsiniz.
DeepBrain AI'nın en iyi özellikleri
- Metinleri seslendirme ve otomatik altyazılara dönüştürmek için metin okuma özellikleri
- Metin açıklamalarından videolar ve avatarlar oluşturma yeteneği
- Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve uygulamayı kullanırken tak ve çalıştır hissi veren birkaç video şablonuna sahiptir
- 80'den fazla dil ve 100 AI avatarını destekler
DeepBrain AI sınırlamaları
- Özellikle birden fazla girişim için bu tür videolara ihtiyacınız varsa çok pahalı olabilir
DeepBrain AI fiyatlandırması
- Başlangıç: Ayda 10 dakika için 30 $'dan başlar, ayda 60 dakika için 180 $'a kadar çıkar
- Pro: Ayda 90 dakika için 225 dolardan başlar, ayda 240 dakika için 600 dolara kadar çıkar
- Enterprise: Fiyatlandırma için DeepBrain ile iletişime geçin
34. Runway
Runway, insan gücüyle yürütülen projelerin maliyetinin çok altında bir fiyata video, görüntü, 3D animasyon ve ses iyileştirmeleri oluşturmak için bir dizi AI "sihirli araç" sunar. Mevcut bir görüntüyü dönüştürmek, istenmeyen nesneleri silmek veya videolarınızın stilini değiştirmek istiyorsanız, Runway size uygun bir çözüm sunar.
Runway'in en iyi özellikleri
- Farklı türde medya oluşturmak veya geliştirmek için metinden videoya ve videodan videoya komut isteme
- Büyük şirketler ve eğlence sektörü için tasarlanmıştır
- Kendi AI modelinizi markanızın stiline ve konu yönergelerine uyacak şekilde eğitebilirsiniz
Runway sınırlamaları
- Bulut tabanlı yazılımların metin komutlarını yorumlamaları her zaman kesin veya tutarlı değildir
Runway fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Pro: Kullanıcı başına aylık 28 dolar
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 76 dolar
- Kurumsal: Fiyatlandırma ayrıntıları için iletişime geçin
35. Pictory
Pictory AI, yazılı içeriği ilgi çekici videolara dönüştürme sürecini basitleştiren ve mümkün kılan AI tabanlı bir video oluşturma yazılımıdır. Stok görüntüleri, müzik ve seslendirmeler gibi özellikleri ve kaynakları kullanarak, uzun blog gönderilerini veya yazılı içeriği sadece birkaç tıklama ile görsel olarak çekici videolara dönüştürür.
Pictory'nin en iyi özellikleri
- AI ile oluşturduğunuz markalı içeriğinizi oluşturun, kaydedin ve paylaşın
- Yazılı komutlarınızla eşleşen medyayı bulmak için otomatik görüntü ve video seçimi
- Üç milyondan fazla telifsiz görsele erişim
- Pictory'nin çıktısını isteklerinize göre değiştirmek için hızlı özelleştirme
- Uzun videoları özetleyin veya önemli kısımları saniyeler içinde çıkarın
Pictory sınırlamaları
- Bazı seslendirme seçenekleri diğerlerine göre daha robotik geliyor
- Pictory AI videoları özgünlükten yoksun olabilir
- Pictory öncelikle İngilizceyi işler ve diğer dilleri yeterince anlamakta zorluk çekebilir
Pictory fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Standart: Aylık 19 $
- Premium: Aylık 34 dolar
- Takımlar: Aylık 99 dolar
Müşteri Desteği ve Satış için En İyi AI Araçları
Müşteri desteği ve satış ekipleri, iş akışlarında yapay zeka araçlarının bir kombinasyonunu kullanarak çok fazla değer elde edebilir. Sık sorulan soruları ve temel müşteri taleplerini yanıtlamak için chatbotları ve sanal asistanları zaten biliyor olabilirsiniz, ancak kuruluşunuzun kritik müşteri odaklı rollerinin arka planındaki süreçleri optimize etmek için bir dizi başka uygulama da bulunmaktadır.
36. SecondBrain (eski adıyla MagicChat)
Eskiden MagicChat olarak bilinen SecondBrain, satış ve müşteri hizmetleri çabalarınızı desteklemek için işiniz veya ürününüz hakkında kapsamlı bilgiye sahip ChatGPT benzeri botlar oluşturmanıza yardımcı olur. Farklı içerikler, web sayfaları, dosyalar ve belgeler kullanarak, hizmetlerinizle ilgili sorularla web sitenizi ziyaret eden kullanıcılara gerçek zamanlı destek sunmak için botunuzu eğitebilirsiniz.
SecondBrain'in en iyi özellikleri
- Çeşitli öğrenme kaynaklarıyla sohbet robotunuzu eğitin ve basit bir sohbet bileşeni ile sitenize yerleştirin
- Chatbot'unuz 90'dan fazla dilde yazılmış kaynaklarla eğitilebilir
- Müşterilerinizin acil sorularına hızlı ve doğru yanıtlar vermenizi sağlar
- Fiyatlandırma planınıza bağlı olarak aynı anda birden fazla bot oluşturabilirsiniz
SecondBrain sınırlamaları
- Ücretsiz plan, bir chatbot oluşturmakla sınırlıdır
- Botunuzun yanıtlarının kalitesi, öğrenmesi için verilen veri hacmine tamamen bağlıdır
SecondBrain fiyatlandırması
- Başlangıç: 0 $
- Hobi: Aylık 19 dolar
- Güç: Aylık 49 dolar
- Pro: Aylık 99 $
37. Chatfuel AI
Chatbot yazılımı Chatfuel, çeşitli mesajlaşma platformları için bot oluşturma sürecini basitleştirmek amacıyla kendi AI özelliğini tanıttı. Kapsamlı bir kodlama bilgisine sahip olmadan, AI tarafından oluşturulan yanıtları ve doğal dili kullanarak müşterilerinizle etkileşim kuran bilgili botları kolayca oluşturabilirsiniz. Oldukça havalı, değil mi?
Chatfuel AI'nın en iyi özellikleri
- Daha kesin sonuçlar için OpenAI'nin GPT-4 teknolojisi kullanılarak oluşturulmuştur
- Facebook Messenger, Instagram, Telegram ve işletmenizin web sitesi dahil olmak üzere en popüler mesajlaşma platformlarında çalışır
- Aracı hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak için kolay kurulum
Chatfuel AI sınırlamaları
- Chatfuel AI'yı eğitmek için kullanabileceğiniz şirket açıklamaları ve bilgilerle ilgili bazı sınırlamalar vardır
- Botunuzun her ay gönderdiği AI mesajlarının sayısı, fiyatlandırma planınıza göre belirlenir
Chatfuel AI fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 29 $
- Büyüme: Aylık 79 dolar
- Pro: Aylık 149 dolar
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
38. İkinci Doğa
Second Nature AI, gerçek müşterilerin konuşma kalıplarını taklit etmek için konuşma AI'sı kullanan satış eğitimi yazılımı sunan bir SaaS çözümüdür. Doğal dilde sürükleyici satış simülasyonları sunarak satış temsilcilerinin becerilerini geliştirmelerine ve müşterilerle daha iyi konuşmalar yapmalarına olanak tanır.
Second Nature'ın en iyi özellikleri
- Simülasyonlarınızın başarısını ölçmek için satış eğitimi raporlarını ve analizlerini saklar
- Eğitim deneyimini oyunlaştırmak için AI tabanlı değerlendirme ve satış sertifikaları
- Gerçek hayattaki senaryoları veya işiniz için en önemli senaryoları simüle etmek için çeşitli eğitim durumları
Second Nature sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, robotik eğitim deneyiminin alışmak için biraz zaman alabileceğini düşünüyor
- İngilizce konuşmayanlar için sınırlı dil uyumluluğu
Second Nature fiyatlandırması
- Tüm fiyat bilgileri için Second Nature ile iletişime geçin
39. Kustomer
Kustomer, müşteri desteğini optimize etmek için yerleşik bir AI özelliğine sahip bir müşteri hizmetleri platformudur. SSS'leri ve chatbot yanıtlarını otomatikleştirerek, Kustomer müşteri etkileşimlerinizi kolaylaştırır ve işletmelerin 7/24 hizmet sunmasını sağlar. Tahmine dayalı analitik ile Kustomer, bekleme sürelerini tahmin edebilir, tonu algılayabilir ve genel müşteri deneyimini geliştirmek için kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir.
Kustomer'in en iyi özellikleri
- Tekrarlayan hizmet taleplerini otomatikleştirmek için sohbet, sosyal platformlar ve mesajlaşma uygulamalarında özel botlar kullanın
- Kendi kendine öğrenen AI modellerini kullanarak geçmiş verilere dayalı en iyi yanıtları önerin
- Metinlere göre müşterilerin nasıl hissettiklerini belirlemek için niyet ve ton algılama
- Müşterilerin dilini belirleyin ve onları ana dili konuşan bir temsilciye veya çevrilmiş bir mesaja yönlendirin
Kustomer sınırlamaları
- Kustomer, büyük işletmeleri ve kurumsal müşterileri hedeflemektedir; küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı olabilir
Kustomer fiyatlandırması
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 89 dolar
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 139 dolar
Kustomer'in AI özelliği, aylık 15 dolardan başlayan ücretli planlarına eklenti olarak sunulmaktadır.
40. Otomatik Yanıtlayıcı
AutoResponder, müşterilerinize otomatik sohbet yanıtları göndermek için en iyi mesajlaşma uygulamalarına bağlanır. ChatGPT, GPT-4 veya Dialogflow AI'yı kullanarak web sunucunuzdan gelen mesajları işleyebilir ve istediğiniz kadar özel kural ve mesaj oluşturabilirsiniz. Ofis dışında olduğunuzda gelen talepleri bile yanıtlayabilirsiniz. 👋🏻
AutoResponder'ın en iyi özellikleri
- WhatsApp gibi mobil mesajlaşma araçlarıyla iletişim kuran küresel bir müşteri tabanına sahip işletmeler için idealdir
- Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp ve daha fazlası dahil olmak üzere en popüler uygulamalar için otomatik yanıtlar oluşturur
Otomatik Yanıtlayıcı sınırlamaları
- Müşterilerle çeşitli bağlantı yolları olan büyük işletmeler için o kadar etkili değildir
- Potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanın veya anlamlı bağlantılar oluşturmanın bir yolu değildir
Otomatik Yanıtlayıcı fiyatlandırması
AutoResponder ücretsiz olarak indirilebilir.
41. MagicForm
MagicForm, müşteri sorgularına kişiselleştirilmiş, insan benzeri yanıtlar üreterek müşteri etkileşimini ve dönüşümleri artıran AI tabanlı bir konuşma platformudur.
MagicForm'un en iyi özellikleri
- MagicForm, müşterilere kendi başlarına yardımcı olmak için işiniz hakkında bilmesi gereken her şeyi anında öğrenir
- Araştırma aracı, MagicForm'un kullanımınızla birlikte gelişmesini sağlamak için makine öğrenimini kullanır
- 30'dan fazla dili anlar ve "konuşur"
- Otomatik takip, 7/24 yanıtlar ve müşteri deneyimini iyileştirmek için kişiselleştirilmiş sorular
MagicForm sınırlamaları
- Ayda sadece 50 konuşmaya izin verilen sınırlı ücretsiz plan
- Pahalı ücretli planlar — küçük işletmeler için ideal değil
MagicForm fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Aylık 99 $
- Enterprise: Aylık 249 dolar
42. Conversica
Conversica, zorlu konuşmaları yönetmek için "Revenue Digital Assistants" (Gelir Dijital Asistanları) kullanan bir AI müşteri hizmetleri aracıdır. Bu iki yönlü konuşma aracı, sizi daha fazla potansiyel müşteri ile buluşturarak ve her temas noktasını takip ederek gelirinizi artırmaya odaklanmıştır.
Conversica'nın en iyi özellikleri
- Conversica, konuşmayı yönlendirmek için özenle hazırlanmış kişilikler kullanarak yeni müşterilerle ilişkiler kurmak için tasarlanmıştır
- Hedef, satış hunisinin en üst kısmındaki konuşmaları yöneterek çalışanların işyerinde kalma oranını artırmak ve böylece takımınızın satış sürecinin ilerleyen aşamalarına odaklanabilmesini sağlamaktır
- MQL'lerinizi satış ekibine teslim etmeden önce niteliklerini değerlendirin
- Kişiselleştirilmiş erişim ile potansiyel müşterilerinizle erken etkileşim kurmak için talep oluşturma süreçlerinizi tamamlar
Conversica sınırlamaları
- Bu araçta pek çok özellik bulunması, ilk başta kullanıcı arayüzünün etkili bir şekilde kullanılmasını biraz zorlaştırıyor
Conversica fiyatlandırma
- Tüm fiyat bilgileri için Conversica ile iletişime geçin
43. Candide
Eski adıyla Looti AI olan Candide, yenilikçi potansiyel müşteri oluşturma yazılımıyla şirketinizin ideal hedef kitlesini ve adaylarını bulmanızı sağlayan özelliklerle CRM'nizi bir üst seviyeye taşır.
Candide'in en iyi özellikleri
- Candide, hedef kitlenizi belirlemek için verilerinizi kümeler ve analiz eder
- Mükemmel iş adaylarını daha hızlı bulmanıza yardımcı olacak çoklu filtreler
- CRM'nizi saniyeler içinde niteliksiz potansiyel müşterilerden temizleyin
- Uygulamanızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için yerleşik veri temizleme
Candide sınırlamaları
- Candide, bireysel kullanıcılar veya küçük işletmelerden çok kurumsal kullanıcılara yöneliktir
- Yeni özellikleri, CRM desteğinden çok genel sanal yardıma odaklanıyor
- Bu araç hala beta ve test aşamasındadır
Candide fiyatlandırma
- Temel: Yalnızca ücretsiz deneme
- Verimli: Aylık 8 dolar
44. WARMER. ai
WARMER, yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş satış odaklı e-postalar oluşturan otomatik bir e-posta yazarıdır. Hedefiniz ve hedef kitleniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için basit sorular kullanan WARMER, her zamankinden daha hızlı ve daha yüksek yanıtlar almak için tasarlanmıştır.
WARMER. ai en iyi özellikler
- Platformu hızlıca öğrenmek için basit kullanıcı arayüzü
- WARMER, LinkedIn, web sayfaları ve CSV dosyalarını analiz ederek potansiyel müşterileriniz hakkında daha fazla bilgi edinir ve kişiselleştirilmiş e-postalar yazar
- Birden fazla kişinin listesini işleyebilir ve yine de yüksek kaliteli mesajlar iletebilir
WARMER. ai sınırlamaları
- Ücretli planları pahalıdır
WARMER. ai fiyatlandırma
- Tüm fiyatlandırma detayları için WARMER. ai ile iletişime geçin
İK ve İşe Alım için En İyi AI Araçları
İK ve işe alım takımları, kuruluşun neredeyse her departmanında görev alır. Bu listede bahsedilen birçok araçtan kesinlikle faydalanabilirler, ancak bu takımlar için özel olarak oluşturulmuş çok sayıda AI aracı da bulunmaktadır.
45. Paradox
Paradox. ai, adayların taranması, mülakatların planlanması ve işe alım gibi işe alım sürecindeki görevleri otomatikleştirmek için işe alım ve insan kaynakları için bir AI yazılımıdır. Konuşma tabanlı AI asistanı Olivia ile Paradox. ai, şirketlerin en iyi adayları bulmasına, dönüşümleri iyileştirmesine ve sık sorulan sorulara yanıtlar vermesine yardımcı olur. Mobil uygulama entegrasyonu, otomatik tarama ve deneyim yönetimi gibi özellikler sunarak İK ve işe alım verimliliğini artırır.
Paradox'un en iyi özellikleri
- Adaylarla kendi şartlarına göre iletişim kurmak için iki yönlü metin mesajlaşma ve 7/24 sohbet
- Sizi en iyi potansiyel takım üyeleriyle buluşturan otomatik aday tarama
- Mülakat ve işe alım sürecini sorunsuz hale getirmek için etkinlik ve program yönetimi
- Kısa vadeli çalışan devrini azaltmak için mobil cihazlara öncelik veren değerlendirmeler
Paradox sınırlamaları
- Potansiyel çalışanları test ederken şirket ve Paradox arasında bazı onaylar gidip geldi
- Paradox bir dizi entegrasyon sunar, ancak bunlar kendi platformu kadar değerli veya sorunsuz değildir
Paradox fiyatlandırma
- Tüm fiyat bilgileri için Paradox ile iletişime geçin
46. Textio
Textio, işe alım sürecinden önyargıları ortadan kaldırmak ve daha çeşitli bir iş gücü oluşturmak için iş tanımları ve performans değerlendirme kılavuzları oluşturmaya odaklanan bir AI yetenek kazanım aracıdır.
Textio'nun en iyi özellikleri
- Veriye dayalı içgörülerden yararlanarak iş ilanlarını, e-postaları, sosyal medya kampanyalarını ve daha fazlasını optimize etmek için otomatik öneriler
- Yöneticilerin adil ve eyleme geçirilebilir geri bildirim yazmasına yardımcı olan özellikler
- Demografik grup ve takımlara göre düzenlenmiş performans geri bildiriminin kalitesine ilişkin ayrıntılı raporlar
- Diğer platformlarda sürekli rehberlik için yaygın İK araçlarıyla entegrasyonlar
Textio sınırlamaları
- Tüm entegrasyonlar aynı derecede güçlü değildir. Süreçlerinize başka bir araç eklemeden önce, mevcut teknoloji yığınınızın Textio ile uyumlu olduğundan emin olun
- Küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılardan çok orta ölçekli şirketler için daha uygun
Textio fiyatlandırması
- Tüm fiyat bilgileri için Textio ile iletişime geçin
47. HiredScore
HiredScore, AI, derin entegrasyonlar ve otomasyon kullanarak işe alım takımlarınıza eyleme geçirilebilir öneriler sunan bir yetenek yönetimi aracıdır. Takımınızın geçmiş verilerini ve mevcut durumunuzla ilgili bilgileri kullanarak hedeflerinizi o anki en önemli önceliklerle otomatik olarak uyumlu hale getirir. Önerileri, işe alım sürecinin tamamını kapsar ve işe alım uzmanlarının verimliliğini, iç çalışan bağlılığını, çeşitlilik ve kapsayıcılığı, yetenek keşfini ve daha fazlasını destekler.
HiredScore'un en iyi özellikleri
- En iyi adayları belirlemek ve işe alım sürecindeki önyargıları azaltmak için tarama sürecinin güçlendirilmesi
- Her rol için adil önerilerde bulunmak için ATS, CRM, çalışanlar, VMS ve harici veritabanlarını arar
HiredScore sınırlamaları
- İngilizce dışındaki dillerde o kadar etkili değildir
- Yükleme süresi uzun olabilir
HiredScore fiyatlandırması
- Tüm fiyat bilgileri için HiredScore ile iletişime geçin
48. Juicebox (PeopleGPT)
Juicebox tarafından geliştirilen PeopleGPT, işe alım, müşteri keşfi, araştırma ve daha fazlası gibi yetenek kazanımı görevleri için yapay zeka destekli bir arama motorudur. PeopleGPT, en iyi adayları belirlemek için LinkedIn profillerini anlamak ve kaynaklamak için GPT-4 AI modelini kullanır.
PeopleGPT'nin en iyi özellikleri
- PeopleGPT, kaynak olarak kullanılabilecek benzer şirketlerin listesi, adayların konumları, ilgili iş başlıkları ve daha fazlası gibi kaynaklarla kendi aday arama stratejinizi oluşturur
- Yanıtlarınızı oluşturmak için kullanılan parametreleri daha yakından inceleyebilir ve doğrudan ince ayar yapabilirsiniz
- PeopleGPT platformundan otomatik olarak oluşturulan ve kişiselleştirilmiş mesajlarla adaylara e-posta yoluyla ulaşın
PeopleGPT sınırlamaları
- Özellikleri, aday arama sürecinde yetenek kazanım ekiplerine destek olur, ancak işe alım sürecinde ilerlemelerine yardımcı olamaz
PeopleGPT fiyatlandırması
- Tüm fiyat bilgileri için PeopleGPT ile iletişime geçin
49. Çek
PeopleGPT ile benzer bir öncüle dayanan Attract, insan kaynakları ekibinizin yetenekleri çekme ve yönetme becerilerini genişletmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yetenek arama ve etkileşim platformudur.
En iyi özellikleri çekin
- İşveren markanızı güçlendirmek ve adaylar için daha unutulmaz deneyimler yaratmak için yetenek kaynak bulma iş akışlarınızı yönetmenize yardımcı olacak araçlar
- Yeteneklerinizi çekmek, geliştirmek ve elde tutmak için otomatik öneriler
- Yapay zeka kullanarak iş ilanlarınızı optimize eder ve özgeçmiş taramaları gerçekleştirir
Sınırlamaları çekin
- Attract, küçük işletmeler veya bireylerden çok büyük şirketler için daha uygundur
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor
Çekici fiyatlandırma
- Tüm fiyat bilgileri için Attract ile iletişime geçin
50. Effy
Effy, kuruluşlarda büyüme ve gelişmeyi teşvik etmek için kullanılan bir performans yönetimi yazılımıdır. AI teknolojisini kullanarak, optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi için kullanıma hazır şablonlarla 360 derece geri bildirim, bire bir görüşmeler, değerlendirmeler ve gelişim planlarını kolaylaştırır.
Effy'nin en iyi özellikleri
- Performans değerlendirmelerinizi daha iyi anlamak için AI tarafından oluşturulan analizler ve içgörüler
- Geri bildirim için 20'den fazla önceden oluşturulmuş anket şablonu
- İnceleme süreçlerinizi doğrudan Slack veya Microsoft Teams'den yürütebilirsiniz
Effy sınırlamaları
- Pahalı ücretli planlar, Effy'yi küçük işletmeler için erişilemez hale getiriyor
- Bazı analiz ve raporlama özelliklerini kullanmak için entegrasyonlara ihtiyaç duyar
Effy fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Bir yıllık erişim için 540 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için Effy ile iletişime geçin
Yapay Zeka Aracı SSS
AI ve makine öğrenimi araçlarının dezavantajları nelerdir?
AI araçları, faydalı olmalarına rağmen, potansiyel tuzaklar da barındırır. Bunlar arasında veri kalitesi sorunları, otomasyona aşırı bağımlılık nedeniyle yaratıcılığın kısıtlanması, hassas verilere erişim nedeniyle gizlilik endişeleri, geliştirme, bakım ve eğitim için yüksek maliyetler ve müşteri hizmetleri gibi sektörlerde insan etkileşiminin azalması sayılabilir. Buna rağmen, dikkatli bir planlama ile bu sorunlar etkili bir şekilde çözülebilir.
Benzer özelliklere sahip AI araçları arasında nasıl seçim yapabilirim?
AI araçları arasında seçim yaparken, belirli özellikler, kullanım kolaylığı, entegrasyon yetenekleri ve fiyatlandırma gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Tek tek özellikleri değerlendirmekle kalmayın, aracın iş akışınızı tamamen nasıl dönüştürebileceğini veya iyileştirebileceğini ölçün. Kapsamlı proje yönetimi özellikleri, AI destekli özellikler ve entegrasyon seçenekleri sunan ClickUp gibi AI araçlarına öncelik vermek, verimlilikte gözle görülür artışlar sağlayabilir.
En iyi ücretsiz AI araçları nelerdir?
ChatGPT, GrammarlyGO ve Copy. ai'nin tümü ücretsiz planlar sunmaktadır.
En İyi Yapay Zeka Araçlarıyla Kendi İnovasyonunuzun Kontrolünü Ele Alın
Bu AI araçlarından herhangi birine yatırım yaparak yanlış bir seçim yapmazsınız.
Bununla birlikte, gününüzü olumlu yönde değiştirmek için çok fazla uygulama kullanmak, süreçlerinizi (ve cüzdanınızı) zorlayabilir.
İş akışınıza kaç tane AI aracı ekleseniz de, bunlar asla sizin veya diğer takım üyelerinin desteğinin ve katkılarının yerini alamaz. Tavsiyemiz mi? Teknoloji yığınınızı en iyi araçlarla doldurmak yerine, bütçenizi ve zamanınızı verimliliğinizi en üst düzeye çıkaracağı garantili tek bir uygulamaya yatırın: ClickUp.
ClickUp, platformuna doğrudan entegre edilmiş, düzenli olarak optimize edilen ve araştırma destekli komut istemlerine sahip, benzersiz rol tabanlı tek AI çözümüdür. Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinden yorum konularını özetleme, içeriği özel kullanım durumunuza göre özelleştirme ve metinleri 10'dan fazla dile çevirme gücüne sahip ClickUp Brain, her takım için mükemmel bir kaynaktır.
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