2025'in En İyi 50 AI Aracı ve Yazılımı

Pazar akşam yemeği sohbetlerinize renk katmak mı istiyorsunuz? Yapay zekayı gündeme getirin. 😜

Verimliliği artırmak için AI yazılımlarının günlük kullanımı, en azından söylemek gerekirse, çok tartışılan bir konudur. Ancak, son zamanlarda viral olan TikTok dansları gibi, herkes bunu yapıyor, henüz itiraf etmeye hazır olmasa bile.

Artık mesele AI yazılımı kullanıp kullanmadığınız değil, hangi yazılımı kullandığınız.

Yeni AI uygulamaları hayal edebileceğinizden daha hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor, ancak her araç sizin özel ihtiyaçlarınıza uygun faydaları sağlamayabilir. Tipik arama motorlarında sayfa sayfa sonuçları taramak yerine, maksimum verimlilik için her zaman güncel olan bu AI yazılım listesini kullanın.

İçerik yazma, özetleme, kodlama, görüntü oluşturma, müşteri hizmetleri, işe alım, not alma ve daha fazlasını içeren her kullanım durumu için en iyi 50 yapay zeka aracını inceledik. Anahtar özellikleri, sınırlamaları ve fiyatları karşılaştırarak size en uygun olanı bulun. ⚡️

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ClickUp ile Başlayın En iyi AI verimlilik araçlarının ücretsiz ve her zaman güncel listesine erişin

ClickUp veritabanı AI araçları: Kullanım durumuna göre kolayca inceleyip sıralayabileceğiniz, yaklaşık 300 AI aracını içeren ücretsiz veritabanımızı görün. Size kolaylık sağlamak için bu tabloyu düzenli olarak güncelleyeceğiz ve yeni araçlar ekleyeceğiz. 🏆

Yapay zeka araçları, makine öğrenimini kullanarak girdiğiniz kriterlere göre yanıtlar üretir veya temel görevleri yerine getirir. Bu yanıtlar arasında uzun veya kısa içeriklerin özetlenmesi veya oluşturulması, görüntü düzenleme veya tasarımı, video ve düzenleme, ses transkripsiyonu, kod satırlarının kontrolü ve çok daha fazlası yer alabilir (bunlarla sınırlı değildir).

A Space Odyssey: 2001 filminin sizi inandırdığına rağmen, AI becerilerimizi ve güçlü yönlerimizi tamamlar, ancak bunları tamamen kopyalayamaz (üzgünüm, Dave). Aslında, farkında bile olmadan bu teknolojiyi muhtemelen çoktan kullanmışsınızdır.

Çeviri uygulamaları, harita yazılımları, akış hizmetleri, e-posta pazarlama araçları, e-ticaret siteleri ve sosyal medya platformları, deneyimlerimizi seçilmiş beslemeler, reklamlar ve önerilerle zenginleştirmek için halihazırda bir tür AI kullanıyordu.

Ancak OpenAI'nin son güncellemeleriyle, artık herkes API'sini kullanarak en özel ve niş kullanım durumları için bir araç oluşturabilir. Herhangi bir alandaki büyüyen işletmeler ve profesyoneller için, bu özellikle şirket çapında verimlilik artırıcı yöntemler ararken çok faydalı olabilir.

Verimliliği Artırmak için AI Yazılımının Faydaları

Proje yönetimi ve AI birbiriyle el ele gider. Otomatikleştirilmiş iş akışlarına veya gramer ve sözdizimi düzeltmelerine yabancı değilseniz, AI yazılımını benimsemek doğal bir sonraki adım gibi hissedeceksiniz. AI'nın günlük etkinizi önemli ölçüde artırabileceği sonsuz yollardan birkaçını burada bulabilirsiniz:

ClickUp AI'yı kullanarak, ayrıntılar ve diğer önemli hususları eklemek için rol tabanlı istemlerle ClickUp Belgelerinde blog gönderileri oluşturun

Yaratıcı içerik oluşturma : Birden fazla tasarım varyasyonundan animasyonlu videolara kadar, bir : Birden fazla tasarım varyasyonundan animasyonlu videolara kadar, bir AI içerik oluşturma aracı , neredeyse anında prototipler ve ürün modelleri dahil olmak üzere her türlü medyayı oluşturur. AI metin yazma araçları, ilham bulmada, yazarların bloklarını aşmada ve herhangi bir yaratıcı proje için önemli bir başlangıç noktasına ulaşmada çok yararlı olabilir.

Hata algılama ve düzeltme : Bu araçlar, metin, ses veya video dosyalarınızı sadece yazım hataları için değil, aynı zamanda finansal tablolardaki sahtecilik faaliyetlerini, ses veya videolardaki zararlı içeriği veya günlük iş akışınızdaki darboğazları tespit etmek için de taramaya tasarlanmıştır.

Veri analizi ve tahminler : Düzeltme gerektiren işler için yapay zeka yazılımları, verileri ve araştırmaları inceleyerek çok çeşitli eğilimleri tahmin edebilir. Diğer kaynaklarla çapraz doğrulama, örüntü tanıma ve kural tabanlı sistemler sayesinde bu araçlar, potansiyel pazar eğilimlerini, müşteri davranışlarını, ekipman bakımını ve daha fazlasını keşfederek daha hızlı ve bilinçli kararlar alınmasını sağlar.

Kolaylaştırılmış iletişim: AI'daki Doğal Dil İşleme (NLP), belge özetleri ve çeşitli dillerde veya markanızın kendine özgü ses tonunda dil tabanlı görev otomasyonu ile herkes arasında net iletişimi kolaylaştırır.

Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, AI'nın iş süreçlerinizi tamamlayıcı bir unsur olduğu, bunların yerini almadığıdır.

Yapay zeka araçları, onları kullanan kişi kadar güçlüdür, bu nedenle bunları takımınıza veya iş akışınıza dahil etmeden önce araştırma yapmanız önemlidir. Verimlilik için en iyi 50 araç ve yazılım hakkında bilmeniz gereken her şeyi size sunarak size yardımcı olmak için buradayız.

Listemizde kolayca gezinmek için araçları şu kategorilere ayırdık:

Yazma ve İçerik Oluşturma için En İyi AI Araçları

Kodlama için En İyi AI Araçları

Toplantılar için en iyi AI araçları

Görüntü Tasarımı için En İyi AI Araçları

Video için en iyi AI araçları

Müşteri Desteği ve Satış için En İyi AI Araçları

İK ve İşe Alım için En İyi AI Araçları

Hatırlatıcı: Kullanım durumuna göre kategorize edilmiş, bağlantılar ve ürün açıklamaları içeren 300'e yakın AI aracından oluşan devasa veritabanımızı kontrol etmeyi unutmayın!

Yazma asistanı AI araçları, AI yazılımı denince akla gelen ilk uygulama türüdür — elbette bilim kurgu filmlerinde gördükleriniz hariç. 😉

Aşağıdaki AI araçları, herkes tarafından kullanılabilecek kadar esnektir, ancak ilgi çekici ve bilgilendirici içerik üretmek için yazarlar, pazarlamacılar ve tasarımcılara daha uygundur. Basit sorular sormaktan kampanya e-postaları taslaklarına kadar, AI metin yazma araçları kişisel hayalet yazarınızın tüm özelliklerine sahiptir.

ClickUp Brain ile Başlayın ClickUp Brain'e genel sorular, Çalışma Alanınızla ilgili ayrıntılar veya ClickUp Brain'i nasıl kullanacağınız hakkında sorular sorun

ClickUp, tüm işlerinizi uygulamalar arasında tek bir merkezi çalışma merkezinde bir araya getirecek kadar güçlü tek verimlilik yazılımıdır. Yüzlerce esnek proje yönetimi özelliği, geniş Şablon Kitaplığı ve çeşitli entegrasyonlarla ClickUp, takımların işlerinin her aşamasını kolaylaştırmak ve yönetmek için uzun süredir ideal bir seçimdir.

Şimdi, ClickUp, ClickUp Brain'in lansmanı ile bu duyguyu daha da ileriye taşıyor: ClickUp'ın her yerinde kullanılabilen konuşma, bağlamsal ve rol tabanlı AI özelliklerinin bir koleksiyonu.

Çalışma Alanınız hakkında daha fazla zaman tasarrufu ve bağlam farkında içgörüler elde etmek için AI Bilgi Yöneticisi, AI Proje Yöneticisi ve AI Yazar özelliklerini kullanın. İster organizasyonel yardıma ister ilk taslağa ihtiyacınız olsun, ClickUp Brain her türlü görevde daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur!

ClickUp Brain, en iyi sonuçlara daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olmak için araştırma destekli komut istemlerine sahip tek rol tabanlı AI çözümüdür. Ve gücü ClickUp Belgelerinde hayat bulur. Rolünüzü seçin, kullanım durumunuzu seçin ve ClickUp Brain gerisini halletsin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, ustalaşması biraz zaman alabilecek yüzlerce güçlü özellik ile donatılmıştır. Neyse ki, ClickUp , yeni kullanıcıların deneyimini kolaylaştırmak için web seminerleri, destek ve Yardım Belgeleri sunmaktadır

Henüz tüm görünümler mobil uygulama üzerinden mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, yeni kullanıcı veya Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan kullanıcısı olmanıza bakılmaksızın herkese ClickUp AI'yı deneme fırsatı sunmak için ücretsiz deneme sunuyor. Commit yapmaya hazır olduğunuzda, ClickUp AI'yı herhangi bir ücretli Çalışma Alanına üye başına aylık sadece 7 $ karşılığında ekleyebilirsiniz. ⚡️

Bu avantajın yanı sıra, ClickUp ayrıca zengin özelliklere sahip birkaç fiyat planı sunar:

2. ChatGPT

chatGPT aracılığıyla

Gerçekçi olalım, sizin ChatGPT'yibildiğinizi biliyoruz.

Meraktan bir fıkra anlatmasını istemiş ya da arkadaşınızın prova yemeği konuşmasını yazmak için kullanmış olsanız da (ayy), ChatGPT internetin en erişilebilir ve kullanımı kolay sohbet robotlarından biridir.

Bu yazma aracı, yapay zeka kullanarak pratik olarak her şeyi yaratabilir. Konuşmalara katılın, karmaşık konuları açıklayın, araştırmalara yardımcı olun ve her türlü içeriği oluşturun, hatta kod bile yazın. Arayüzü "ne görürseniz onu alırsınız" şeklinde basittir, ancak ChatGPT'yi bu kadar çok yönlü ve kullanışlı kılan birçok şey yüzeyin altında gizlidir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Herhangi bir kullanıcı tarafından hızlı bir şekilde öğrenilebilen sezgisel ve minimalist bir kullanıcı arayüzü

İki yönlü konuşma hissi için doğal dil ve hızlı mühendislik yetenekleri

ChatGPT, İngilizce, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca ve Japonca dahil olmak üzere 50'den fazla dili destekler

Birçok sektör ve konuyu kapsayan geniş bir bilgi tabanına sahiptir

ChatGPT sınırlamaları

Yanıtları her zaman tamamen doğru değildir ve genellikle genel veya formül gibidir ChatGPT, insanların doğuştan sahip olduğu yaratıcılık ve detaylara dikkat etme becerisinden yoksundur

Ücretsiz sürüm bazen hatalı çalışabilir ve ağ sorunları nedeniyle çökebilir veya gecikme yaşayabilir

Yanlış cevapları kabul etmeye zorlanabilir ve bu da gelecekteki cevaplarının geçerliliğini etkileyebilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus: Aylık 20 dolar

3. Jasper

AI yazma aracınızdan daha tutarlı ve ilgi çekici yanıtlar arıyorsanız, Jasper en iyi seçeneğiniz olabilir. Jasper, blog makaleleri, senaryolar, ana hatlar ve daha fazlası gibi uzun form içerik oluşturmada uzmanlaşmıştır.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Kendi sesinizle ayrıntılı taslakları hızla oluşturun ve hatta Jasper'ın geri kalanını doldurmasına izin verin

Kolay gezinilebilir kullanıcı arayüzü

Yanıtlarınızı profesyonel, akademik veya teknik yazım dahil olmak üzere her türlü üsluba göre özelleştirebilirsiniz

Sohbet özelliği ile hızlı ve kendi sesinizle fikirler üretin

Jasper sınırlamaları

Uzun metinler yazmak zor olabilir ve Jasper'ın içerikleri bile düzenleme, doğruluk ve üslup açısından ek bir okuma gerektirir

Sınırlı bir ücretsiz deneme, ücretli bir plana geçmeden önce aracın teknoloji yığınınızda değerini belirlemeyi zorlaştırabilir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Bir kullanıcı için aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 125 dolar, yıllık faturalandırılır

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

4. GrammarlyGO

grammarlyGO aracılığıyla

GrammarlyGo, fikir üretmek, taslak oluşturmak, taslak hazırlamak ve hatta eski işlerinize yeni bir hayat vermek için Grammarly'nin yapay zeka destekli içerik oluşturma aracıdır.

Çoğu rekabetçi AI yazma yazılımı gibi, GrammarlyGo da içerik oluşturmak için kendi kriterlerinizi girmenize izin verir, ancak bu aracın benzersiz özelliği, işinizi daha da geliştirmek için yerleşik öneri özelliğidir. Yani bir bakıma, GrammarlyGo'ya talimat verebilir ve o da size talimat verebilir. 😅

GrammarlyGO'nun en iyi özellikleri

Kendi benzersiz komutlarınızı veya Grammarly'nin önerilerinden birini kullanarak saniyeler içinde içerik üretin

İçeriğinizi yazılı sesinizle uyumlu hale getirmek için resmiyet ve üslup derecesini belirtin

Doğru atıf ve özgünlük için yerleşik bir intihal tespit aracı

Microsoft Word ve Google Dokümanlar, ClickUp Dokümanlar, LinkedIn gibi diğer tarayıcı tabanlı uygulamalar dahil olmak üzere diğer iş araçlarıyla birlikte kullanılabilir

GrammarlyGO sınırlamaları

GrammarlyGO şu anda yalnızca İngilizce dilini desteklemektedir

Fiyatlandırma planınıza göre, her ay önceden belirlenmiş sayıda komut istemi ile sınırlısınız

Yalnızca genel yazma yardımı sunduğundan, bu araç son derece uzmanlaşmış veya teknik alanlar için en güvenilir seçenek olmayabilir

GrammarlyGO fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Bireysel kullanım için aylık 12 dolar

İş: Takımlar için üye başına aylık 15 dolar

5. Copy. ai

Copy.ai, hemen hemen her türlü içeriği üretmek için kullanılan AI destekli bir yazma aracıdır. Gelişmiş AI dil modeli, rakiplerine göre daha yaratıcı ve benzersiz içerikler üretilmesini sağlar ve sosyal medya gönderilerinden ürün açıklamalarına kadar her şey için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Copy. ai en iyi özellikler

Hatasız yaratıcı içerik üretmek için makine öğrenimi teknolojisi

AI metin yazarı, diğer yapay zeka araçlarına kıyasla daha geniş bir içerik aralığı oluşturmasıyla bilinir

Arayüzü basit ve kullanımı kolaydır, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar

Yazarın blokundan muzdaripseniz, AI tarafından oluşturulan öneriler sağlayabilir

Copy. ai sınırlamaları

Copy. ai hizmet seviyesi genellikle GPT-3 ve GPT-4 arasında değişir

En destekleyici müşteri hizmetleri kaynaklarını sunmuyor

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: Ayda 2.000 kelimeye kadar

Pro: Aylık 49 $, sınırsız kelime (1 kullanıcı ile sınırlı)

Kurumsal: Fiyatlandırma için Copy. ai ile iletişime geçin

6. Wordtune

wordtune aracılığıyla

Gereksiz özelliklerle dolu olmayan bir AI yazma asistanı arıyorsanız, Wordtune'u deneyin. Bu araç, kullanıcı arayüzünde rahat ve basit bir yaklaşım benimser, böylece en önemli şeye odaklanabilirsiniz: mükemmel içeriği oluştururken zamandan tasarruf etmek ve bütçenizi aşmamak.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Wordtune, daha hızlı düzenleme ve yazma deneyimi için Microsoft Word, iOS ve Google Chrome gibi yaygın iş araçlarıyla entegre olur

Eşanlamlılar özelliği, farklı kelimeleri ve kelime öbeklerini ifade etmenin yeni yollarını bulmanıza yardımcı olur

YouTube özetleme özelliğini kullanarak video içeriğini kolayca yazılı bloglara dönüştürebilirsiniz

Wordtune sınırlamaları

Wordtune, ek ses ayarı özellikleri ve şablonlar dahil olmak üzere daha gelişmiş işlevlerden yoksundur

Yeniden ifade etme özelliği bazen orijinal metnin anlamını değiştirir

Wordtune fiyatlandırması

Ücretsiz : Günde 10 tekrar ile 0 $

Premium : Aylık 9,99 $, bir kullanıcı için sınırsız içerik oluşturma

Takımlar için premium: İçerik oluşturucu takımlar için özel fiyatlandırma

Wordtune alternatiflerini inceleyin!

7. Writesonic

via Writesonic

Pazarlamacılar, bu araç sizin için geliştirildi. 🗣️

Writesonic, başlangıçtan itibaren arama için optimize edilmiş bloglar, reklamlar, e-postalar ve web sayfaları üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu araç, OpenAI'nin GPT-4 modelinde çalışır ve ChatGPT'nin bıraktığı boşlukları doldurmak için Chatsonic adlı bir chatbot da sunar. ☕️

Writesonic'in en iyi özellikleri

Writesonic'in ücretli planları, yükseltilmiş GPT-4 teknolojisini kullanır

Twitter ve LinkedIn entegrasyonları ile sosyal medya platformlarında içeriği yeniden kullanabilirsiniz

Sesli komutlar ve intihal algılama gibi gelişmiş özellikler

Writesonic sınırlamaları

Ücretsiz deneme, bir kullanıcı ve kelime sayısı sınırlamasıyla sınırlıdır

Writesonic, ihtiyacınız olan tüm içeriği almanızı sağlamak için önceden biraz strateji gerektiren bir kredi sistemi ile çalışır

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : İlk 10.000 kelime için

Avantaj: Aylık 12,67 dolardan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

8. Rytr

rytr aracılığıyla

Comic Sans markasının sizi aldatmasına izin vermeyin — Rytr, güçlü makine öğrenme yeteneklerini kullanarak saniyeler içinde ilgi çekici, SEO için optimize edilmiş içerikler oluşturur. Bu güçlü AI yazma aracını, önemli bir teslim tarihinden önce akademik ve profesyonel yazılarında hataları kontrol etmek veya her türlü yeni taslak oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Bloglar, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturmak için çeşitli yazma modları

Kullanıcı arayüzü sezgisel ve öğrenmesi kolaydır, böylece en kısa sürede içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz

İçeriğinizi daha erişilebilir hale getirmek için birden fazla dili destekler

İçeriğiniz yayınlanmadan önce hataları yakalamak için gramer ve yazım denetimi özellikleri

Rytr sınırlamaları

Rytr'ın içeriği, bazen garip ifadelerin düzeltilmesi için ek düzenleme gerektirir

Her fiyat planında, hatta "sınırsız" seçenekte bile kelime sayısı sınırlaması vardır

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Saver Plan : Aylık 9 $ veya yıllık 90

Sınırsız Plan: Aylık 29 $ veya yıllık 290

Bonus: Google E-Tablolar için AI Araçları!

AI kodlama araçları, kapsamlı arka plan bilgisi olmadan kod yazmayı, analiz etmeyi ve hata ayıklamayı çok daha kolay hale getirir. Bu tür yazılımlar, birçok içerik oluşturma aracıyla benzer bir öncüle sahiptir, ancak yazılı içerik oluşturmak yerine, bu tür araçlar doğal dili kullanarak kod satırlarının tamamını otomatik olarak tamamlar! Çocuk oyuncağı. 🥧

9. GitHub Copilot

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, düzenleyicinizden düzinelerce dilde otomatik tamamlama önerileriyle doğal konuşmanızı koda dönüştüren bir AI çift programcısıdır. Bu araç, başka bir AI kodlama yazılımı olan OpenAI Codex tarafından desteklenir ve bu nedenle Codex'ten daha eksiksiz kodlar oluşturur ve daha fazla programlama dilini destekler.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Python, JavaScript, TypeScript, Go ve C++ dahil olmak üzere birden fazla programlama dili

Makine öğrenimi teknolojisi ve konuşma komutları kullanarak ilgili çözümler üretmek için AI çift programlama

Visual Studio Code, JetBrains IDE'leri ve Neovim gibi araçlarla çok sayıda entegrasyon

GitHub Copilot sınırlamaları

Copilot, süreçlerinizi öğrenmek için biraz zaman gerektirebilir

Gerçek zamanlı AI özelliği, diğer benzer araçlara göre daha yavaş bir hızda kod oluşturur

GitHub bazı hata ayıklama yardımı sağlar, ancak derinlemesine destek sunmaz

GitHub Copilot fiyatlandırması

Bireysel : Aylık 10 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19 dolar

10. aiXcoder

aiXcoder aracılığıyla

aiXcoder, her türlü kodlama görevini yerine getirmek için tasarlanmış AI destekli bir araçtır. Otomatik tamamlama özelliğini destekler ve geliştiricilerin kapsamlı yerleşik programlama bilgisini kullanarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için ilgili kod parçacıkları önerir. aiXcoder, isteklerinizin bağlamını ve sözdizimini ölçerek gerçek zamanlı öneriler sunar ve daha fazla işlevsellik için diğer popüler kod düzenleyicilerle entegre olur.

aiXcoder'ın en iyi özellikleri

Bir sonraki hamlenizi tahmin edebilen akıllı tam satır ve çok satırlı kod tamamlama

GitHub uyarlanabilir kod arama, belirli kod satırlarını bulmak ve tekrarlanan geliştirmeleri önlemek için

Verilerinizin korunmasını sağlamak için çoklu gizlilik ve güvenlik önlemleri

aiXcoder, Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript ve Go dahil olmak üzere birçok ana akım programlama dilini destekler

aiXcoder sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz sürüm

Ara sıra ortaya çıkan bağlamsal dil sorunları, önerilerin yanlış olmasına neden olabilir

aiXcoder, düzgün çalışması için internet bağlantınıza büyük ölçüde bağlıdır, bu da çevrimdışı modunu güvenilmez hale getirebilir

aiXcoder fiyatlandırma

Ücretsiz

Diğer tüm fiyat bilgileri için aiXcoder ile iletişime geçin

11. TabNine

tabNine aracılığıyla

TabNine, geliştiriciler kod yazarken akıllı kod tamamlamaları oluşturmak için AI kullanır. Doğal dil yorumlarınızı analiz ederek alakalı öneriler üretir, böylece manuel yazma işini önemli ölçüde azaltarak verimliliğinizi artırabilirsiniz. TabNine, çeşitli kod düzenleyicilerle uyumludur, bu da onu farklı programlama dilleri ve ortamlarında çalışan geliştiriciler için değerli bir araç haline getirir.

TabNine'ın en iyi özellikleri

Otomatik tamamlama ve kod satırları önerme

Doğal dili kod bloklarına dönüştürür

Kodunuzdan ödün vermeden bilgi tabanınıza yerel olarak uyarlanabilir

Maksimum verimlilik için evrensel bilgi, en iyi uygulamalar ve kendi kodlama stilinizi birleştirir

TabNine sınırlamaları

Ücretsiz planında doğal dil ve tüm satır kod tamamlama, desen öğrenme ve destek gibi anahtar özelliklerde değerli işlevler eksiktir

TabNine'ın kullanıcı arayüzünü öğrenmenin zorluğu ve platform hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan işinizi özelleştirmenin zorluğu

TabNine fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $, kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma için TabNine ile iletişime geçin

12. Figstack

figstack aracılığıyla

Figstack, geliştiricilerin kodu daha verimli bir şekilde anlamalarına ve belgelemelerine yardımcı olmak için bir dizi yapay zeka aracı sunar. Özelliklerinin aralığı, neredeyse tüm programlama dillerindeki kodu anlayabilen doğal dil tercümanı ile kodlamayı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Figstack ayrıca, kullanıcıların kodları okurken ve oluştururken zorlanmadan yardımcı olmak için dokümantasyon oluşturabilir ve kodla ilgili soruları yanıtlayabilir.

Figstack'in en iyi özellikleri

Figstack'in Explain Code özelliği, herhangi bir programlama dilini anlayabilir ve kodları diller arasında anında çevirebilir

Kullanıcıların aracı daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için kod işlevselliği desteği sağlar

Anında kod belgeleri oluşturabilir ve geliştiricilere önemli ölçüde zaman kazandırır

Figstack sınırlamaları

Figstack'in yardımı, kod belirsizse veya uygun belgelere sahip değilse, tutarlı veya güvenilir değildir

Eğitim verilerindeki yeni sürümleri veya değişiklikleri hesaba katmak için her zaman gerçek zamanlı güncellemeleri yansıtmaz

Figstack fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Diğer tüm fiyat bilgileri için Figstack ile iletişime geçin

13. Cody by Sourcegraph

Sourcegraph'ın yapay zeka aracı ile 10 yaşındaki kuzeninizin ortak noktası nedir? İkisi de Cody adında. 🤓

Sourcegraph, geliştiricilerin birden fazla depoda bile kodu düzeltmelerine, içinde gezinmelerine ve otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir kod arama verimlilik aracıdır. AI özelliği Cody, tüm kod tabanınızı okuyarak, sorularınızı yanıtlayarak ve sizin için kod yazarak bu işlevselliği daha da artırır.

Cody'nin en iyi özellikleri

Konuşma dilini kullanarak kodunuzu hızlı bir şekilde düzeltmek ve optimize etmek için satır içi sohbet

Cody ile işinizi hızlandırmak için hazır iş akışları. Kodun ayrıntılı olarak açıklanmasını, değişken adlarının iyileştirilmesini, çevirilerin, değişiklik özetlerinin veya notların oluşturulmasını isteyip istemediğinizi seçin

Saniyeler içinde kod yazmak için gerçek zamanlı otomatik tamamlama

Cody sınırlamaları

Cody'nin kullanıcı deneyimi en kullanıcı dostu değil

Cody fiyatlandırması

Cody uygulaması, ücretli plana sahip tüm Sourcegraph kullanıcıları için ücretsizdir:

İş planı : Aylık 99 $ aktif kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

14. SpellBox

spellBox aracılığıyla

SpellBox, kod oluşturma, problem çözme ve hata ayıklama gibi zorlu işleri ortadan kaldırarak geliştiricilerin kaliteyi ön planda tutmasına yardımcı olur. Basit komutlar kullanarak SpellBox, aradığınız kodu tam olarak oluşturur ve saniyeler içinde çözümler bulur, böylece cevapları internette aramak için değerli zamanınızı kaybetmezsiniz.

SpellBox'ın en iyi özellikleri

Çalıştığınız kodu derinlemesine anlamak için kod açıklama özellikleri

Kod parçacıklarını anında kaydetmek ve geri çağırmak için yer imlerine ekleme

Diğer en iyi kod düzenleyicilerinizde entegre bir deneyim için VS kod uzantısı olarak da mevcuttur

Konuşma istemlerinden kod oluşturma

SpellBox sınırlamaları

Sınırlı programlama dilleri — SpellBox, daha az yaygın dillerde işlevsellik sunmayabilir

Ara sıra yanlış pozitif ve negatif sonuçlar

En doğru öneriler için bağlamsal anlamada bazı zorluklar

SpellBox fiyatlandırması

Erken kayıt indirimi : Her bir yıllık lisans için 40 $

Normal: Her bir yıllık lisans için 65 $

15. AskCodi

askCodi aracılığıyla

AskJarvis'i geliştiren ekip, geliştirici dostu bir alternatif olan AskCodi'yi piyasaya sürdü. Bu yardımcı yazılım, üç ürün içeren bir paket sunuyor: Codi Projects, Codi Chat ve Codi Workbook, tüm kodlama ihtiyaçlarınız için bir kaynak. AskCodi'yi kullanarak, geliştiriciler İngilizce, Almanca, Lehçe ve İspanyolca gibi dillerde yazılı istekler kullanarak VB Script, Python, Java, C, HTML ve daha birçok dilde kod yanıtları oluşturabilirler.

AskCodi'nin en iyi özellikleri

Yardım ve öneriler almak ve görevleri tamamlamak için etkileşimli diyalog kullanarak Codi'nin AI teknolojisiyle etkileşim kurun

Kolaylıkla kod oluşturun, test edin, açıklayın ve belgelendirin

Kodunuzu dil ve programlama diline göre düzenleyebilirsiniz

50'den fazla programlama dili ve çerçeve desteği

Birden fazla IDE için uzantı olarak da mevcuttur

AskCodi sınırlamaları

AskCodi'nin entegrasyonları ile işlevselliği değişiklik gösterir. Satın almadan önce, teknoloji yığınınızla tam uyumlu olduğundan emin olun

AskCodi'nin özelliklerini öğrenmek ve tam olarak anlamak için ek zaman gerekebilir

AskCodi fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 9,99 $

16. BlackBox

blackBox aracılığıyla

Geliştiriciler, kod yazmak, en iyi snippet'leri bulmak ve ürünleri daha hızlı oluşturmak için BlackBox'a güveniyor. Bir çözüm veya belirli fonksiyonları aramak için kodlama ortamınızdan çıkmak yerine, BlackBox'a basit terimlerle sorabilirsiniz ve cevap kod olarak karşınıza çıkar.

BlackBox'ın en iyi özellikleri

BlackBox her IDE, web tarayıcısı ve veritabanıyla çalışır ve 20'den fazla programlama dilinde mevcuttur

Bu araç, çok düşük bağlantı hızlarında bile çalışacak şekilde tasarlanmıştır

Tarayıcı veya BackBox masaüstü uygulaması üzerinden işlerinize erişin

Daha kesin sonuçlar için 100 milyondan fazla kod deposunda arama yapar

BlackBox sınırlamaları

BlackBox'ın sonuçlarına nasıl ulaştığını anlamada şeffaflık eksikliği olabilir, bu da doğruluğunu onaylamayı zorlaştırır

Bazı kullanıcılar BlackBox'ın önyargıya açık olduğunu ve haksız sonuçları önlemek için modeli yeniden eğitmek zorunda kaldıklarını belirtti

BlackBox fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

İyi Geliştirici Planı : Aylık 0,99 $

Harika Geliştirici Planı : Aylık 1,99 $

Efsanevi Geliştirici Planı: 20 kullanıcıya kadar aylık 7,99 $

Hiç uzun bir toplantıdan çıktıktan sonra mutfağa soda almaya gittiğinizde, bir sonraki adımlarınızı unuttuğunuzu fark ettiniz mi? O zaman arka cebinizde bir AI toplantı aracına ihtiyacınız var.

Toplantılar için en iyi AI destekli araçlar, konuşulanları gerçek zamanlı olarak yazıya dökebilir, tartışmada bahsedildikçe görevleri otomatik olarak oluşturabilir, gelişmiş analizler sağlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Cebinizde kişisel bir yönetici olması gibi, bu teknoloji her toplantıyı daha etkili ve eyleme geçirilebilir hale getirir. 🫱🏼‍🫲🏾

17. Spinach

Spinach, geliştirme takımları düşünülerek tasarlanmıştır ve diğer yeşil yapraklı sebzeleri titretmeye yetecek düzeyde işlevsellik sunar! 🥬

Kendi kişisel AI Scrum Master'ınız gibi, Spinach bir fare tıklamasıyla günlük standup'larınızı yönetebilir, toplantı özetleri oluşturabilir ve bilet önerilerinde bulunabilir. Bu çevik toplantı aracı, GPT-4 teknolojisiyle çalışır ve daha verimli süreçler için bir dizi diğer iş aracıyla (ClickUp dahil) entegre olur. Toplantı kayıtları veya transkriptleri yerine, Spinach engelleri belgelemek ve takımınızı harekete geçmeye teşvik etmek için düzenli özetler oluşturur.

Spinach'ın en iyi özellikleri

Sprint planlamanıza, günlük standup toplantılarınıza, sprint retrospektiflerinize ve backlog düzenleme toplantılarınıza yardımcı olacak çoklu entegrasyonlar

Toplantılarda yapılan tüm yazılı güncellemeleri ve önemli noktaları, tutanakları, notları, eylem öğelerini ve anahtar kararları dahil olmak üzere yönetir

Hata veya özellik bildirimlerini doğrudan Slack'e gönderir

Katılımcılara uygun toplantılardan bağlam sağlar ve sizin için gündeminizi oluşturur

Spinach sınırlamaları

Diğer araçların tartışmaları ek yollarla belgelemek için sahip olduğu birkaç klasik AI toplantı özelliği eksik

Spinach fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 99 dolar

18. Sembly

via Sembly

Sembly, tipik toplantı notlarından daha fazlasını oluşturur; eyleme geçirilebilir içgörüler üretir. Bu AI aracı, en yaygın makine öğrenimi toplantı uygulamalarının tüm özelliklerine sahiptir, ancak Sembly'i rakiplerinden ayıran, görev, proje ve etkinlik özellikleridir. Bu özellikler, toplantı notlarınızı yapılacaklar listenizle uyumlu hale getirir.

Sembly'nin en iyi özellikleri

Toplantı bilgilerini diğer görev yönetim araçlarına aktarabilen otomatik takip özelliği

Sembly, sizin için bir toplantıya "katılabilir" ve çift randevunuz olması durumunda görüşmeden notlar sağlayabilir

Yerleşik sohbet robotunu kullanarak herhangi bir toplantıda ele alınan konulara dayalı transkripsiyonlar, özetler veya e-postalar oluşturun

Toplantılarınızda bahsedilen KPI'lar ve gelir gibi önemli verileri izleyebilir

Sembly sınırlamaları

Sembly bazı görev ve proje yönetimi özellikleri sunsa da, işlevselliği karmaşık süreçler veya iş akışları için uygun değildir

Sembly fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 10 dolar

Takım : Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Enterprise: 40'tan fazla kullanıcı için fiyatlandırma hakkında bilgi almak üzere Sembly ile iletişime geçin

19. Ateşböcekleri

Fireflies, gerçek zamanlı olarak not alma ve sesleri yazıya dökme için bir AI toplantı asistanı yazılımıdır. Bir beyin fırtınası oturumunun ortasında olsanız da, bir müşteri görüşmesinden dosya yüklüyor olsanız da, Fireflies konuşmalarınızı anında yazılı olarak yakalayabilir.

Aksan, lehçe, sektör veya dil ne olursa olsun, bu toplantı asistanı ilk denemede en küçük konuşma farklılıklarını bile algılayarak doğru transkripsiyonlar sağlar.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

Fireflies'ı Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype ve daha fazlası gibi diğer toplantı platformlarına bağlamak için entegrasyonlar

Transkriptleri gerektiği gibi düzeltmek, yorumlamak, açıklama eklemek ve biçimlendirmek için zengin metin düzenleme özellikleri

Toplantınızdan anahtar noktaları, sonraki adımları, soruları ve tartışmanın önemli noktalarını özetleyen akıllı özetler

Transkriptlerinizdeki kelimeleri, kelime öbeklerini ve konuları ayırmak için arama ve düzenleme özellikleri

Not alma ve toplantı tutanakları oluşturmak için ses transkripsiyonları

E-posta, bağlantı veya QR kodu aracılığıyla kullanışlı paylaşım seçenekleri

Fireflies sınırlamaları

AI, nadir, belirsiz veya teknik kelimeleri ve ifadeleri doğru bir şekilde transkribe etmekte bazen zorluk yaşayabilir

Ton, ses yüksekliği ve ses seviyesi gibi sözsüz iletişim ipuçlarını her zaman algılamaz

Güvenlik önlemleriyle ilgili potansiyel gizlilik endişeleri

Fireflies fiyatlandırması

Ücretsiz plan : Koltuk başına 800 dakikaya kadar depolama ve sınırsız konuşmaya erişim sağlar

Pro plan : Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş planı : Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise planı: Özel fiyat teklifi için iletişime geçin

20. Krisp

via Krisp

Sunumunuzun ortasında başka kimsenin köpeği sadece havlıyor gibi geliyor mu? Bu senaryo size çok tanıdık geliyorsa, Krisp sizin için bir çözümü var. Krisp, çevrimiçi konferans görüşmeleriniz sırasında arka plan gürültülerini gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırmak için çift yönlü ses kapatma özelliği ile tanınan, bot içermeyen bir AI toplantı asistanıdır.

Diğer AI toplantı araçları gibi, Krisp de daha iyi toplantı transkripsiyonları ve özetleri için konuşma sırasında ses tonu, konuşmacı ve dil değişikliklerini algılayabilir.

Krisp'in en iyi özellikleri

Daha net ve profesyonel ses çıkışı için arka plan gürültüsü, ses ve yankı giderme

Toplantılarınızın dengesi, kapsayıcılığı ve katılımını ölçmek için çağrı içgörülerini kullanın

Neredeyse tüm ses uygulamalarıyla çalışan, eklenti gerektirmeyen bot içermeyen toplantı transkripsiyonları

Konuşma konuları, eylem öğeleri ve daha fazlasını oluşturmak için hazır toplantı şablonları

Krisp sınırlamaları

Gürültü engelleme, çevrenizden daha az haberdar olmanıza neden olabilir. Toplantılarınız sırasında daha iyi ses kalitesi sağlayabilir, ancak aynı zamanda bir güvenlik tehlikesi de oluşturabilir

Krisp fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 8 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma için Krisp ile iletişime geçin

21. tl;dv

"Çok uzun, görünmedi" anlamına gelen tl;dv, toplantılarınızı dakikalar içinde yakalamanız için GPT destekli bir araçtır. Çağrılarınızı transkripsiyon ve özetleme özellikleri ile işe alım, satış ve müşteri başarı takımlarınız, Google Meet veya Zoom gibi popüler toplantı yazılımlarıyla tl;dv'yi kullanarak önemli miktarda zaman kazanabilir.

tl;dv en iyi özellikler

Toplantılarınızı İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Japonca ve daha 30'dan fazla dilde otomatik olarak yazıya dönüştürür

Toplantınızın en önemli anlarını vurgulamak için yatırımcılardan veya müşterilerden kısa klipler alabileceğiniz sezgisel düzenleme araçları

Şirketinizdeki toplantılarda tartışılan konuları, OOO olduğunuzda veya uyuyakaldığınızda etkinliklerde arayın

tl;dv, toplantılarınızı iş akışlarınızla uyumlu hale getirmek için popüler CRM'ler ve işbirliği platformlarıyla entegre olur

tl;dv sınırlamaları

Şu anda, tl;dv'nin kayıt ve transkripsiyon özellikleri yalnızca Google Meet ve Zoom tarafından desteklenmektedir. Dolayısıyla, Microsoft Teams kullanıyorsanız, bu özellikten yararlanamazsınız

Toplantı başına üç saatlik kayıt süresi vardır. Bu sınıra ulaşırsanız, kaydı devam ettirmek için toplantıyı sonlandırmanız ve yeniden başlamanız gerekir

Bazı entegrasyonları diğerlerinden daha değerlidir; tüm kaynaklarınızı kullanmadan önce, teknoloji yığınınızın tl;dv ile tamamen uyumlu olduğundan emin olun

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

22. Otter. ai

via Otter

Otter.ai, toplantılarınızı daha verimli bir şekilde yürütmenize yardımcı olur, böylece tartışmada her zaman hazır bulunabilirsiniz. Bu AI transkripsiyon aracı, toplantı ilerledikçe ana konuşma noktalarınızı gerçek zamanlı olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, hatta görüşmeniz bittiğinde size anahtar noktaların yer aldığı bir e-posta gönderir. Toplantıdan sonra, Otter'ı kullanarak ses veya video dosyalarını düz metne dönüştürebilir ve istediğiniz an geri dönebilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikler

Otter transkripsiyonları kayıtlarınızla senkronize edilir ve oynatıldığında konuşmacının hızına göre vurgulanır

Transkripsiyonda farklı konuşmacılar için açık zaman damgaları ve etiketler vardır

Oynatma hızını yavaşlatabilir veya hızlandırabilir ve hatta gereksiz duraklamaları atlayabilirsiniz

OtterPilot, Google Meet toplantılarına sizin için otomatik olarak katılır, kaydeder ve transkripsiyonunu yapar

Transkriptlerinizi vurgulayın ve yorumlayın, takımınızla işbirliği yapın veya eylem öğeleri atayın

Mp3, txt, pdf, docx ve srt dahil olmak üzere çok sayıda dışa aktarma seçeneği

Otter. ai sınırlamaları

Otter yalnızca ABD ve İngiltere İngilizcesini desteklemektedir

Ücretsiz planda ses dosyası yükleyerek yalnızca üç transkripsiyon yapabilirsiniz

Ses algılama özelliği her kelimeyi veya konuşmacıdaki değişiklikleri her zaman algılamıyor

Transkripsiyonunuzun %100 doğru olması için sizin tarafınızda düzenleme ve ayarlamalar yapılması gerekecektir

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Bireysel kullanım için aylık 16,99 $

İş: Takımlar için kullanıcı başına aylık 30 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

23. Fathom

fathom aracılığıyla

Fathom, bireyler ve takımlar için sanal konferans görüşmelerindeki yoğun işleri otomatikleştirmek için kullanılan bir yapay zeka aracıdır. Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet kullanıyor olun, Fathom önemli noktaları anında vurgulayabilir, transkripsiyonunu yapabilir, özetleyebilir ve biçimlendirebilir.

Ayrıca, takımınıza özel bir dizi özellik de sunar! Fathom, konuları ayırmak için aranabilir bir depo görevi görür ve toplantılarınızın anahtar noktalarını "oynatma listeleri" halinde bir araya getirerek eğitim süreçlerini hızlandırabilir.

Fathom'un en iyi özellikleri

Arama notlarınızı otomatik olarak oluşturun ve çeşitli AI CRM yazılımlarına senkronize edin

Toplantılarınızın önemli noktalarını içeren bir "oynatma listesi" oluşturun ve en ilgi çekici klipleri paylaşın

Yaygın AI toplantı asistanı özelliklerini ilk kez deneyen bireyler için cömert ücretsiz plan

İlgili herkes için daha verimli ve sorunsuz bir satış deneyimi için takım odaklı özellikler

Sınırlamaları anlayın

Diğer benzer araçlara kıyasla sınırlı dil uyumluluğu

Bazı kullanıcılar arayüzü ilk başta karmaşık buluyor

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz : Bireysel kullanım için

Diğer fiyatlandırma detayları için Fathom ile iletişime geçin

Fathom alternatiflerini inceleyin!

Görüntü oluşturma yazılımları, yüksek kaliteli yaratıcı varlıklar üretmek için pazarlama bütçesi olmayan yeni kurulan ve küçük işletmeler için son derece yararlı AI araçları olabilir. Ayrıca, tasarımcıların kendi yaratıcı süreçlerinde ilk eskizleri yapmak, yeni sanatsal stilleri keşfetmek ve ilham bulmak için yararlanabilecekleri mükemmel kaynaklardır.

Veri görselleştirmeleri oluşturmak, fotoğrafları düzenlemek veya markanızın sanatsal stilini sağlamlaştırmak istiyorsanız, bu AI görüntü oluşturma araçları tam size göre.

24. Midjourney

via Midjourney

Midjourney, bireylerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve çok çeşitli sanatsal stilleri benimsemelerini sağlayan AI destekli bir görüntü oluşturma aracıdır. Vizyonunuzu basitçe tanımlayın, Midjourney'in Discord botu gerisini halletsin. Metin komutlarını grafiklere dönüştürme özelliği sayesinde, bireyler ve takımlar üretken AI'yı kullanarak ayrıntılı web tasarımlarından sosyal medya kampanyalarına kadar her şeyi oluşturabilirler.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Kullanımı kolay ve ilgi çekici kullanıcı arayüzü

Bu uygulamanın web grafik kalitesinde önemli iyileştirmeler yapıldı

Midjourney, Discord içinde var olduğu için arkasında güçlü bir topluluğa sahiptir

Midjourney sınırlamaları

Komut isteme aracı, görüntüleri yükseltebilir ancak bu işlem sırasında orijinal tasarım bozulabilir

Discord'u ilk kez kullanıyorsanız, Midjourney biraz kafa karıştırıcı gelebilir

Midjourney fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel Plan: Aylık 10 dolar

Standart Plan: Aylık 30 dolar

Pro Plan: Aylık 60 dolar

Midjourney alternatiflerine göz atın!

25. DALL·E 2

OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E 2, metin komutlarınıza göre gerçekçi ve yaratıcı görüntüler üretmek için popüler bir görüntü oluşturma aracıdır. Outpainting gibi özellikler, DALL-E'ye gerçekçi sanat stilleri, yağlı boya resimler ve illüstrasyonlar dahil olmak üzere çeşitli medya biçimlerinde daha geniş bir görüntü aralığını destekleme yeteneği verir.

DALL·E 2'nin en iyi özellikleri

DALL-E 2, bakması ilginç olan gerçeküstü AI tarafından üretilmiş sanat eserleri yaratabilir

Kullanıcı dostu arayüzü, başyapıtlar yaratmaya başlamayı kolaylaştırır

DALL-E 2'nin farklı medya araçlarını karıştırıp eşleştirerek benzersiz ve stilize edilmiş görüntüler oluşturabilirsiniz

DALL·E 2 sınırlamaları

Kalite her sanat stilinde tutarlı değildir. Bazı görüntüler diğerlerinden daha pikselli veya bulanık çıkabilir

Daha karmaşık AI sanat konseptleri daha uzun işlem süreleri gerektirir

DALL·E 2 fiyatlandırması

Bu AI görüntü oluşturma aracı, kredi fiyatlandırma modeliyle çalışır. Her metin komutu yaklaşık bir krediye mal olur ve şu anda kredileri 115'lik bloklar halinde satın alabilirsiniz.

Ücretsiz

115 kredi: 15 $

26. NightCafe

NightCafe aracılığıyla

NightCafe, daha güçlü bir topluluk oluşturmak için düzenli kullanıcıları arasında dostça meydan okumalar yoluyla tipik görüntü oluşturma yaklaşımını "oyunlaştırır". NightCafe'den farklı AI algoritmalarına erişerek, uygulamadan çıkmadan DALL-E 2 ve Stable Diffusion gibi benzer araçları deneyebilirsiniz.

NightCafe'nin en iyi özellikleri

NightCafe, kendi sanatsal stilinizi seçmenize olanak tanır

Diğer makine öğrenimi algoritmalarına erişebilirsiniz

Sıkı bir kullanıcı topluluğu oluşturmak için günlük sanat yarışmaları

NightCafe sınırlamaları

Müşteri hizmetleri ve destek seçeneklerine erişim daha az

Bazı filtreler, sanat eserleri oluştururken diğerlerinden çok daha hassastır

NightCafe fiyatlandırması

Ücretsiz: Günde 5 kredi artı topluluk etkinliklerine katılım için bonuslar

AI Beginner: Ayda 100 kredi için 5,99 $

AI Hobbyist: Ayda 200 kredi için 9,99 dolar

AI Meraklısı: Ayda 500 kredi için 19,99 dolar

AI Artist: Ayda 1400 kredi için 49,99 dolar

Kullanıcılar, aboneliklerinin dışında ek kredi satın alma seçeneğine de sahiptir. 100 kredi için 7,99 $'dan başlayan fiyatlarla.

27. BlueWillow

blueWillow aracılığıyla

BlueWillow'un AI sanat oluşturma yetenekleri, marka logoları, pazarlama varlıkları ve grafikleri göz açıp kapayıncaya kadar oluşturmayı mümkün kılar. Bu araca doğrulanmış bir Discord hesabı ile erişilebilir ve girdiğiniz her metin açıklaması için dört görüntü oluşturur. Açıklama ne kadar ayrıntılı olursa, sonuçlarınız o kadar iyi olur!

BlueWillow'un en iyi özellikleri

300 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan güçlü bir Discord topluluğu

BlueWillow'un çıktılarının kalitesini artırabilir veya uygulama hedefi tutturamazsa sonuçlarınızı yeniden düzenleyerek dört yeni görüntü elde edebilirsiniz

BlueWillow resimlerinizi doğrudan bilgisayarınıza kaydedin

Grafikler veya foto-gerçekçi görüntüler oluşturmak için farklı sanatsal stiller

BlueWillow sınırlamaları

BlueWillow'u kullanmak için bir Discord hesabınız olmalıdır

Bu araç, profesyonel markalaşma veya sürekli kampanyalardan ziyade bireysel sanat talepleri için daha uygun olabilir

BlueWillow fiyatlandırma

Ücretsiz

Willower : Aylık 5 dolar

Blue Angel : Aylık 10 dolar

Sapphire: Aylık 20 dolar

28. Bria

bria aracılığıyla

Bria, AI'yı kullanarak özelleştirilmiş ve etik görsel içeriği kolaylıkla ve büyük ölçekte oluşturur. Görsel olarak çekici pazarlama metinleri, sosyal medya varlıkları, reklam içeriği veya diğer tüm yaratıcı projelere ihtiyaç duyan profesyonel takımlar, kurumsal müşteriler, sanatçılar ve geliştiriciler için tasarlanmıştır.

Doğru kullanıldığında Bria, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırarak takımların kaliteden ödün vermeden zaman ve çaba tasarrufu yapmasını sağlar.

Bria'nın en iyi özellikleri

Sanatçıların sanatları üzerinde tam kontrol sahibi olabilmeleri için etik AI gelişimini teşvik eder

İçeriğinizi en ince ayrıntısına kadar özelleştirmek için arka plan oluşturucu ve nesne yeniden oluşturucu

İçeriğinizde yer alan yüz ifadelerini, görünüşü ve kişileri ayarlama özelliği

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve akademisyenler için açık erişim

Bria sınırlamaları

Bria'nın kullanıcı arayüzünü ilk başta öğrenmek biraz zor olabilir

Tamamen sorunsuz bir deneyim için mevcut işletim sistemleriniz veya teknoloji yığınınızla uyumlu olmayabilir

Ücretli planlar oldukça pahalı olabilir

Bria fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Temel : Aylık 99 $

Pro : Aylık 290 dolar

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

29. Stockimg

Stockimg, AI kullanarak saniyeler içinde profesyonel ve yüksek kaliteli görüntüler oluşturur. Stok görüntülerden kitap kapaklarına, posterlere ve daha fazlasına kadar Stockimg, çok çeşitli kullanım durumları için yaratıcı marka çözümleri sunar. Kullanıcılar, açıklamalar veya metin girdileri sağlayarak, özel gereksinimlerine uygun özelleştirilmiş görüntülere kolayca erişebilir.

Stockimg'in en iyi özellikleri

Kendi tasarımınızı oluşturun veya hızlı kullanım için AI tarafından oluşturulmuş stok görsellerden oluşan galeriden seçim yapın

Stockimg, stok görseller, kitap kapakları, posterler, duvar kağıtları, logolar, illüstrasyonlar, simgeler ve hatta web veya mobil kullanıcı arayüzleri oluşturmak için tasarlanmıştır

Öğrenmesi kolay, temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü

Stockimg sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan çıktınızı özelleştirmenin pek çok yolu yok

Stockimg bazen metin içeren görüntüleri (örneğin kitap kapakları, grafikler ve posterler) anlamakta zorlanır ve anlamsız metinler üretir

Stockimg fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Başlangıç Planı : Aylık 19 dolar

Premium Plan : Aylık 29 dolar

Enterprise Planı: Bilgi için Stockimg ile iletişime geçin

AI görüntü oluşturma ve yazma asistanı yazılımlarının bir karışımı gibi, video için AI araçları kayıtlarınızı oluşturma, analiz etme ve geliştirme işlevlerine sahiptir.

30. Fliki

fliki aracılığıyla

Fliki, videoların, podcast'lerin veya sesli kitapların arkasındaki yaratıcı süreci basitleştirmek için metinleri ses dosyalarına ve videolara dönüştürür. Blog makalelerine, senaryolara veya diğer metinlere dayalı AI tarafından oluşturulan anlatımlar oluşturabilir ve 75 dilde 1.000'den fazla ses sunar. Fliki, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve kapsamlı teknik beceriler olmadan ses içeriği ve yeni videolar oluşturmayı kolaylaştırır.

Fliki'nin en iyi özellikleri

Metin-konuşma ve metin-video dönüştürme, hassasiyet için geniş bir aralıkta ton, dil ve lehçede sesler oluşturmak için

Fliki, küresel bir kitleye hitap etmek için isteklerinde çok sayıda dili algılayabilir

Yasal sorunlar yaşamadan hazır varlıkları elde etmek için kapsamlı stok görüntü ve video kitaplığı

Fliki sınırlamaları

Tüm fonksiyonlarına erişmek için en yüksek fiyatlı planlardan birini satın almanız gerekir, ancak bu durumda bile özellik ve kalite sınırlamaları vardır

Fliki'nin AI ile oluşturulan seslendirmelerinin kalitesi tutarsızdır ve gerçek bir kişinin seslendirmeleri kadar doğal veya ilgi çekici olmayabilir

Fliki fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel (sadece ses): Aylık 6 dolar

Standart : Aylık 21 dolar

Premium: Aylık 66 dolar

31. Lumen5

lumen5 aracılığıyla

Lumen5, eğitim, haber, eğlence veya herhangi bir pazarlama ihtiyacı için ilgi çekici videolar oluşturmak veya yeniden kullanmak için AI kullanan yararlı bir video oluşturma aracıdır. Video düzenleme kolay bir iş değildir, ancak yaratıcı süreçlerini yönetecek profesyonel düzenleyicilere yatırım yapacak bütçesi olmayan küçük işletmeler için Lumen5 gerçek bir kurtarıcıdır. Bu araç, gelişmiş video prodüksiyon becerilerinden yoksun ancak içeriklerini yayınlanmadan önce düzeltmesi gereken takımlar için mükemmeldir.

Lumen5'in en iyi özellikleri

Aracı kullanma deneyiminiz veya beceri düzeyiniz ne olursa olsun, Lumen5 birkaç dakika içinde videolar oluşturmanıza yardımcı olabilir

Videolarınızı geliştirmek için açık lisanslı fotoğraflar, müzikler ve klipler içeren yerel medya kitaplığı

Son video çıktınızın çözünürlüğü 1080p'ye kadar olacaktır

Maksimum verimlilik için çok sayıda özelleştirilebilir video şablonu ve sürükle ve bırak arayüzü

Otomatik olarak oluşturulan ve özelleştirilebilir altyazılar veya işbirliğine dayalı düzenleme için videolara yorum ekleme

Lumen5 sınırlamaları

Ücretsiz planın birkaç önemli dezavantajı vardır: Lumen5'in ücretsiz planında sınırlı sayıda şablon mevcuttur, maksimum çözünürlük yalnızca 720p'dir ve son videonuzda filigran bulunur

Bazı videoların derlenmesi biraz daha uzun sürebilir

Daha karmaşık kavramlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Lumen5 fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 29 $

Başlangıç: Aylık 79 $

Profesyonel: Aylık 199 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

32. Synthesia

synthesia aracılığıyla

Synthesia, düz metni dakikalar içinde kolayca ilgi çekici videolara dönüştüren güçlü bir tarayıcı tabanlı AI aracıdır. Bu sezgisel içerik oluşturma uygulamasıyla, satış etkinleştirme ve pazarlama gibi kullanım durumları için profesyonel kalitede videoları kolayca üretebilirsiniz.

Ayrıca, küresel erişim için 120 yerelleştirilmiş dili destekler ve video üretim sürecinde geri bildirim yoluyla takım işbirliğini teşvik eder.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Metin tabanlı içerik oluşturma, senaryolarınızı gerçekçi AI avatarlar tarafından sunulan yüksek kaliteli videolara dönüştürür

120'den fazla dilde seslendirme ve kapalı altyazı

Kullanışlı ekran kayıt özellikleri

Videonuzu marka logonuz, yazı tipi, renkler ve daha fazlasıyla uyumlu hale getirmek için özelleştirme özellikleri

Synthesia sınırlamaları

Diyalogların yoğun olduğu sahnelerde video ve altyazı düzenleme zaman alıcı olabilir

Her videoya ekleyebileceğiniz sahne sayısı, fiyatlandırma planınızın seviyesine göre sınırlıdır

Synthesia fiyatlandırması

Kişisel : Bireyler için, aylık 30 dolar

Enterprise: Takımlar için özel plan. Fiyat, koltuk sayısına göre belirlenir

33. DeepBrain AI

deepBrain AI Studios aracılığıyla

DeepBrain AI, video oluşturma çözümleri sağlamada uzmanlaşmıştır ve en çok konuşma yapabilen AI avatarları için kullanılır. Eğitim videolarınızı kolaylaştırmak için sunucular veya aktörler kiralamak yerine, DeepBrain'i kullanarak marka kimliğinize ve yönergelerinize uygun gerçekçi bir avatar özelleştirebilirsiniz.

DeepBrain AI'nın en iyi özellikleri

Metinleri seslendirme ve otomatik altyazılara dönüştürmek için metin okuma özellikleri

Metin açıklamalarından videolar ve avatarlar oluşturma yeteneği

Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve uygulamayı kullanırken tak ve çalıştır hissi veren birkaç video şablonuna sahiptir

80'den fazla dil ve 100 AI avatarını destekler

DeepBrain AI sınırlamaları

Özellikle birden fazla girişim için bu tür videolara ihtiyacınız varsa çok pahalı olabilir

DeepBrain AI fiyatlandırması

Başlangıç : Ayda 10 dakika için 30 $'dan başlar, ayda 60 dakika için 180 $'a kadar çıkar

Pro : Ayda 90 dakika için 225 dolardan başlar, ayda 240 dakika için 600 dolara kadar çıkar

Enterprise: Fiyatlandırma için DeepBrain ile iletişime geçin

34. Runway

runway aracılığıyla

Runway, insan gücüyle yürütülen projelerin maliyetinin çok altında bir fiyata video, görüntü, 3D animasyon ve ses iyileştirmeleri oluşturmak için bir dizi AI "sihirli araç" sunar. Mevcut bir görüntüyü dönüştürmek, istenmeyen nesneleri silmek veya videolarınızın stilini değiştirmek istiyorsanız, Runway size uygun bir çözüm sunar.

Runway'in en iyi özellikleri

Farklı türde medya oluşturmak veya geliştirmek için metinden videoya ve videodan videoya komut isteme

Büyük şirketler ve eğlence sektörü için tasarlanmıştır

Kendi AI modelinizi markanızın stiline ve konu yönergelerine uyacak şekilde eğitebilirsiniz

Runway sınırlamaları

Bulut tabanlı yazılımların metin komutlarını yorumlamaları her zaman kesin veya tutarlı değildir

Runway fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Pro : Kullanıcı başına aylık 28 dolar

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 76 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma ayrıntıları için iletişime geçin

35. Pictory

via Pictory

Pictory AI, yazılı içeriği ilgi çekici videolara dönüştürme sürecini basitleştiren ve mümkün kılan AI tabanlı bir video oluşturma yazılımıdır. Stok görüntüleri, müzik ve seslendirmeler gibi özellikleri ve kaynakları kullanarak, uzun blog gönderilerini veya yazılı içeriği sadece birkaç tıklama ile görsel olarak çekici videolara dönüştürür.

Pictory'nin en iyi özellikleri

AI ile oluşturduğunuz markalı içeriğinizi oluşturun, kaydedin ve paylaşın

Yazılı komutlarınızla eşleşen medyayı bulmak için otomatik görüntü ve video seçimi

Üç milyondan fazla telifsiz görsele erişim

Pictory'nin çıktısını isteklerinize göre değiştirmek için hızlı özelleştirme

Uzun videoları özetleyin veya önemli kısımları saniyeler içinde çıkarın

Pictory sınırlamaları

Bazı seslendirme seçenekleri diğerlerine göre daha robotik geliyor

Pictory AI videoları özgünlükten yoksun olabilir

Pictory öncelikle İngilizceyi işler ve diğer dilleri yeterince anlamakta zorluk çekebilir

Pictory fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Standart : Aylık 19 $

Premium : Aylık 34 dolar

Takımlar: Aylık 99 dolar

Müşteri desteği ve satış ekipleri, iş akışlarında yapay zeka araçlarının bir kombinasyonunu kullanarak çok fazla değer elde edebilir. Sık sorulan soruları ve temel müşteri taleplerini yanıtlamak için chatbotları ve sanal asistanları zaten biliyor olabilirsiniz, ancak kuruluşunuzun kritik müşteri odaklı rollerinin arka planındaki süreçleri optimize etmek için bir dizi başka uygulama da bulunmaktadır.

36. SecondBrain (eski adıyla MagicChat)

Eskiden MagicChat olarak bilinen SecondBrain, satış ve müşteri hizmetleri çabalarınızı desteklemek için işiniz veya ürününüz hakkında kapsamlı bilgiye sahip ChatGPT benzeri botlar oluşturmanıza yardımcı olur. Farklı içerikler, web sayfaları, dosyalar ve belgeler kullanarak, hizmetlerinizle ilgili sorularla web sitenizi ziyaret eden kullanıcılara gerçek zamanlı destek sunmak için botunuzu eğitebilirsiniz.

SecondBrain'in en iyi özellikleri

Çeşitli öğrenme kaynaklarıyla sohbet robotunuzu eğitin ve basit bir sohbet bileşeni ile sitenize yerleştirin

Chatbot'unuz 90'dan fazla dilde yazılmış kaynaklarla eğitilebilir

Müşterilerinizin acil sorularına hızlı ve doğru yanıtlar vermenizi sağlar

Fiyatlandırma planınıza bağlı olarak aynı anda birden fazla bot oluşturabilirsiniz

SecondBrain sınırlamaları

Ücretsiz plan, bir chatbot oluşturmakla sınırlıdır

Botunuzun yanıtlarının kalitesi, öğrenmesi için verilen veri hacmine tamamen bağlıdır

SecondBrain fiyatlandırması

Başlangıç: 0 $

Hobi: Aylık 19 dolar

Güç: Aylık 49 dolar

Pro: Aylık 99 $

37. Chatfuel AI

chatfuel aracılığıyla

Chatbot yazılımı Chatfuel, çeşitli mesajlaşma platformları için bot oluşturma sürecini basitleştirmek amacıyla kendi AI özelliğini tanıttı. Kapsamlı bir kodlama bilgisine sahip olmadan, AI tarafından oluşturulan yanıtları ve doğal dili kullanarak müşterilerinizle etkileşim kuran bilgili botları kolayca oluşturabilirsiniz. Oldukça havalı, değil mi?

Chatfuel AI'nın en iyi özellikleri

Daha kesin sonuçlar için OpenAI'nin GPT-4 teknolojisi kullanılarak oluşturulmuştur

Facebook Messenger, Instagram, Telegram ve işletmenizin web sitesi dahil olmak üzere en popüler mesajlaşma platformlarında çalışır

Aracı hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak için kolay kurulum

Chatfuel AI sınırlamaları

Chatfuel AI'yı eğitmek için kullanabileceğiniz şirket açıklamaları ve bilgilerle ilgili bazı sınırlamalar vardır

Botunuzun her ay gönderdiği AI mesajlarının sayısı, fiyatlandırma planınıza göre belirlenir

Chatfuel AI fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 29 $

Büyüme : Aylık 79 dolar

Pro : Aylık 149 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

38. İkinci Doğa

via Second Nature

Second Nature AI, gerçek müşterilerin konuşma kalıplarını taklit etmek için konuşma AI'sı kullanan satış eğitimi yazılımı sunan bir SaaS çözümüdür. Doğal dilde sürükleyici satış simülasyonları sunarak satış temsilcilerinin becerilerini geliştirmelerine ve müşterilerle daha iyi konuşmalar yapmalarına olanak tanır.

Second Nature'ın en iyi özellikleri

Simülasyonlarınızın başarısını ölçmek için satış eğitimi raporlarını ve analizlerini saklar

Eğitim deneyimini oyunlaştırmak için AI tabanlı değerlendirme ve satış sertifikaları

Gerçek hayattaki senaryoları veya işiniz için en önemli senaryoları simüle etmek için çeşitli eğitim durumları

Second Nature sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, robotik eğitim deneyiminin alışmak için biraz zaman alabileceğini düşünüyor

İngilizce konuşmayanlar için sınırlı dil uyumluluğu

Second Nature fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için Second Nature ile iletişime geçin

39. Kustomer

kustomer aracılığıyla

Kustomer, müşteri desteğini optimize etmek için yerleşik bir AI özelliğine sahip bir müşteri hizmetleri platformudur. SSS'leri ve chatbot yanıtlarını otomatikleştirerek, Kustomer müşteri etkileşimlerinizi kolaylaştırır ve işletmelerin 7/24 hizmet sunmasını sağlar. Tahmine dayalı analitik ile Kustomer, bekleme sürelerini tahmin edebilir, tonu algılayabilir ve genel müşteri deneyimini geliştirmek için kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir.

Kustomer'in en iyi özellikleri

Tekrarlayan hizmet taleplerini otomatikleştirmek için sohbet, sosyal platformlar ve mesajlaşma uygulamalarında özel botlar kullanın

Kendi kendine öğrenen AI modellerini kullanarak geçmiş verilere dayalı en iyi yanıtları önerin

Metinlere göre müşterilerin nasıl hissettiklerini belirlemek için niyet ve ton algılama

Müşterilerin dilini belirleyin ve onları ana dili konuşan bir temsilciye veya çevrilmiş bir mesaja yönlendirin

Kustomer sınırlamaları

Kustomer, büyük işletmeleri ve kurumsal müşterileri hedeflemektedir; küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı olabilir

Kustomer fiyatlandırması

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 89 dolar

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 139 dolar

Kustomer'in AI özelliği, aylık 15 dolardan başlayan ücretli planlarına eklenti olarak sunulmaktadır.

40. Otomatik Yanıtlayıcı

autoResponder aracılığıyla

AutoResponder, müşterilerinize otomatik sohbet yanıtları göndermek için en iyi mesajlaşma uygulamalarına bağlanır. ChatGPT, GPT-4 veya Dialogflow AI'yı kullanarak web sunucunuzdan gelen mesajları işleyebilir ve istediğiniz kadar özel kural ve mesaj oluşturabilirsiniz. Ofis dışında olduğunuzda gelen talepleri bile yanıtlayabilirsiniz. 👋🏻

AutoResponder'ın en iyi özellikleri

WhatsApp gibi mobil mesajlaşma araçlarıyla iletişim kuran küresel bir müşteri tabanına sahip işletmeler için idealdir

Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp ve daha fazlası dahil olmak üzere en popüler uygulamalar için otomatik yanıtlar oluşturur

Otomatik Yanıtlayıcı sınırlamaları

Müşterilerle çeşitli bağlantı yolları olan büyük işletmeler için o kadar etkili değildir

Potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanın veya anlamlı bağlantılar oluşturmanın bir yolu değildir

Otomatik Yanıtlayıcı fiyatlandırması

AutoResponder ücretsiz olarak indirilebilir.

41. MagicForm

magicForm aracılığıyla

MagicForm, müşteri sorgularına kişiselleştirilmiş, insan benzeri yanıtlar üreterek müşteri etkileşimini ve dönüşümleri artıran AI tabanlı bir konuşma platformudur.

MagicForm'un en iyi özellikleri

MagicForm, müşterilere kendi başlarına yardımcı olmak için işiniz hakkında bilmesi gereken her şeyi anında öğrenir

Araştırma aracı, MagicForm'un kullanımınızla birlikte gelişmesini sağlamak için makine öğrenimini kullanır

30'dan fazla dili anlar ve "konuşur"

Otomatik takip, 7/24 yanıtlar ve müşteri deneyimini iyileştirmek için kişiselleştirilmiş sorular

MagicForm sınırlamaları

Ayda sadece 50 konuşmaya izin verilen sınırlı ücretsiz plan

Pahalı ücretli planlar — küçük işletmeler için ideal değil

MagicForm fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Aylık 99 $

Enterprise: Aylık 249 dolar

42. Conversica

conversica aracılığıyla

Conversica, zorlu konuşmaları yönetmek için "Revenue Digital Assistants" (Gelir Dijital Asistanları) kullanan bir AI müşteri hizmetleri aracıdır. Bu iki yönlü konuşma aracı, sizi daha fazla potansiyel müşteri ile buluşturarak ve her temas noktasını takip ederek gelirinizi artırmaya odaklanmıştır.

Conversica'nın en iyi özellikleri

Conversica, konuşmayı yönlendirmek için özenle hazırlanmış kişilikler kullanarak yeni müşterilerle ilişkiler kurmak için tasarlanmıştır

Hedef, satış hunisinin en üst kısmındaki konuşmaları yöneterek çalışanların işyerinde kalma oranını artırmak ve böylece takımınızın satış sürecinin ilerleyen aşamalarına odaklanabilmesini sağlamaktır

MQL'lerinizi satış ekibine teslim etmeden önce niteliklerini değerlendirin

Kişiselleştirilmiş erişim ile potansiyel müşterilerinizle erken etkileşim kurmak için talep oluşturma süreçlerinizi tamamlar

Conversica sınırlamaları

Bu araçta pek çok özellik bulunması, ilk başta kullanıcı arayüzünün etkili bir şekilde kullanılmasını biraz zorlaştırıyor

Conversica fiyatlandırma

Tüm fiyat bilgileri için Conversica ile iletişime geçin

43. Candide

via Candide

Eski adıyla Looti AI olan Candide, yenilikçi potansiyel müşteri oluşturma yazılımıyla şirketinizin ideal hedef kitlesini ve adaylarını bulmanızı sağlayan özelliklerle CRM'nizi bir üst seviyeye taşır.

Candide'in en iyi özellikleri

Candide, hedef kitlenizi belirlemek için verilerinizi kümeler ve analiz eder

Mükemmel iş adaylarını daha hızlı bulmanıza yardımcı olacak çoklu filtreler

CRM'nizi saniyeler içinde niteliksiz potansiyel müşterilerden temizleyin

Uygulamanızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için yerleşik veri temizleme

Candide sınırlamaları

Candide, bireysel kullanıcılar veya küçük işletmelerden çok kurumsal kullanıcılara yöneliktir

Yeni özellikleri, CRM desteğinden çok genel sanal yardıma odaklanıyor

Bu araç hala beta ve test aşamasındadır

Candide fiyatlandırma

Temel : Yalnızca ücretsiz deneme

Verimli: Aylık 8 dolar

44. WARMER. ai

WARMER, yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş satış odaklı e-postalar oluşturan otomatik bir e-posta yazarıdır. Hedefiniz ve hedef kitleniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için basit sorular kullanan WARMER, her zamankinden daha hızlı ve daha yüksek yanıtlar almak için tasarlanmıştır.

WARMER. ai en iyi özellikler

Platformu hızlıca öğrenmek için basit kullanıcı arayüzü

WARMER, LinkedIn, web sayfaları ve CSV dosyalarını analiz ederek potansiyel müşterileriniz hakkında daha fazla bilgi edinir ve kişiselleştirilmiş e-postalar yazar

Birden fazla kişinin listesini işleyebilir ve yine de yüksek kaliteli mesajlar iletebilir

WARMER. ai sınırlamaları

Ücretli planları pahalıdır

WARMER. ai fiyatlandırma

Tüm fiyatlandırma detayları için WARMER. ai ile iletişime geçin

İK ve işe alım takımları, kuruluşun neredeyse her departmanında görev alır. Bu listede bahsedilen birçok araçtan kesinlikle faydalanabilirler, ancak bu takımlar için özel olarak oluşturulmuş çok sayıda AI aracı da bulunmaktadır.

45. Paradox

paradox aracılığıyla

Paradox. ai, adayların taranması, mülakatların planlanması ve işe alım gibi işe alım sürecindeki görevleri otomatikleştirmek için işe alım ve insan kaynakları için bir AI yazılımıdır. Konuşma tabanlı AI asistanı Olivia ile Paradox. ai, şirketlerin en iyi adayları bulmasına, dönüşümleri iyileştirmesine ve sık sorulan sorulara yanıtlar vermesine yardımcı olur. Mobil uygulama entegrasyonu, otomatik tarama ve deneyim yönetimi gibi özellikler sunarak İK ve işe alım verimliliğini artırır.

Paradox'un en iyi özellikleri

Adaylarla kendi şartlarına göre iletişim kurmak için iki yönlü metin mesajlaşma ve 7/24 sohbet

Sizi en iyi potansiyel takım üyeleriyle buluşturan otomatik aday tarama

Mülakat ve işe alım sürecini sorunsuz hale getirmek için etkinlik ve program yönetimi

Kısa vadeli çalışan devrini azaltmak için mobil cihazlara öncelik veren değerlendirmeler

Paradox sınırlamaları

Potansiyel çalışanları test ederken şirket ve Paradox arasında bazı onaylar gidip geldi

Paradox bir dizi entegrasyon sunar, ancak bunlar kendi platformu kadar değerli veya sorunsuz değildir

Paradox fiyatlandırma

Tüm fiyat bilgileri için Paradox ile iletişime geçin

46. Textio

textio aracılığıyla

Textio, işe alım sürecinden önyargıları ortadan kaldırmak ve daha çeşitli bir iş gücü oluşturmak için iş tanımları ve performans değerlendirme kılavuzları oluşturmaya odaklanan bir AI yetenek kazanım aracıdır.

Textio'nun en iyi özellikleri

Veriye dayalı içgörülerden yararlanarak iş ilanlarını, e-postaları, sosyal medya kampanyalarını ve daha fazlasını optimize etmek için otomatik öneriler

Yöneticilerin adil ve eyleme geçirilebilir geri bildirim yazmasına yardımcı olan özellikler

Demografik grup ve takımlara göre düzenlenmiş performans geri bildiriminin kalitesine ilişkin ayrıntılı raporlar

Diğer platformlarda sürekli rehberlik için yaygın İK araçlarıyla entegrasyonlar

Textio sınırlamaları

Tüm entegrasyonlar aynı derecede güçlü değildir. Süreçlerinize başka bir araç eklemeden önce, mevcut teknoloji yığınınızın Textio ile uyumlu olduğundan emin olun

Küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılardan çok orta ölçekli şirketler için daha uygun

Textio fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için Textio ile iletişime geçin

47. HiredScore

hiredScore aracılığıyla

HiredScore, AI, derin entegrasyonlar ve otomasyon kullanarak işe alım takımlarınıza eyleme geçirilebilir öneriler sunan bir yetenek yönetimi aracıdır. Takımınızın geçmiş verilerini ve mevcut durumunuzla ilgili bilgileri kullanarak hedeflerinizi o anki en önemli önceliklerle otomatik olarak uyumlu hale getirir. Önerileri, işe alım sürecinin tamamını kapsar ve işe alım uzmanlarının verimliliğini, iç çalışan bağlılığını, çeşitlilik ve kapsayıcılığı, yetenek keşfini ve daha fazlasını destekler.

HiredScore'un en iyi özellikleri

En iyi adayları belirlemek ve işe alım sürecindeki önyargıları azaltmak için tarama sürecinin güçlendirilmesi

Her rol için adil önerilerde bulunmak için ATS, CRM, çalışanlar, VMS ve harici veritabanlarını arar

HiredScore sınırlamaları

İngilizce dışındaki dillerde o kadar etkili değildir

Yükleme süresi uzun olabilir

HiredScore fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için HiredScore ile iletişime geçin

48. Juicebox (PeopleGPT)

juicebox aracılığıyla

Juicebox tarafından geliştirilen PeopleGPT, işe alım, müşteri keşfi, araştırma ve daha fazlası gibi yetenek kazanımı görevleri için yapay zeka destekli bir arama motorudur. PeopleGPT, en iyi adayları belirlemek için LinkedIn profillerini anlamak ve kaynaklamak için GPT-4 AI modelini kullanır.

PeopleGPT'nin en iyi özellikleri

PeopleGPT, kaynak olarak kullanılabilecek benzer şirketlerin listesi, adayların konumları, ilgili iş başlıkları ve daha fazlası gibi kaynaklarla kendi aday arama stratejinizi oluşturur

Yanıtlarınızı oluşturmak için kullanılan parametreleri daha yakından inceleyebilir ve doğrudan ince ayar yapabilirsiniz

PeopleGPT platformundan otomatik olarak oluşturulan ve kişiselleştirilmiş mesajlarla adaylara e-posta yoluyla ulaşın

PeopleGPT sınırlamaları

Özellikleri, aday arama sürecinde yetenek kazanım ekiplerine destek olur, ancak işe alım sürecinde ilerlemelerine yardımcı olamaz

PeopleGPT fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için PeopleGPT ile iletişime geçin

49. Çek

PeopleGPT ile benzer bir öncüle dayanan Attract, insan kaynakları ekibinizin yetenekleri çekme ve yönetme becerilerini genişletmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yetenek arama ve etkileşim platformudur.

En iyi özellikleri çekin

İşveren markanızı güçlendirmek ve adaylar için daha unutulmaz deneyimler yaratmak için yetenek kaynak bulma iş akışlarınızı yönetmenize yardımcı olacak araçlar

Yeteneklerinizi çekmek, geliştirmek ve elde tutmak için otomatik öneriler

Yapay zeka kullanarak iş ilanlarınızı optimize eder ve özgeçmiş taramaları gerçekleştirir

Sınırlamaları çekin

Attract, küçük işletmeler veya bireylerden çok büyük şirketler için daha uygundur

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor

Çekici fiyatlandırma

Tüm fiyat bilgileri için Attract ile iletişime geçin

50. Effy

via Effy

Effy, kuruluşlarda büyüme ve gelişmeyi teşvik etmek için kullanılan bir performans yönetimi yazılımıdır. AI teknolojisini kullanarak, optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi için kullanıma hazır şablonlarla 360 derece geri bildirim, bire bir görüşmeler, değerlendirmeler ve gelişim planlarını kolaylaştırır.

Effy'nin en iyi özellikleri

Performans değerlendirmelerinizi daha iyi anlamak için AI tarafından oluşturulan analizler ve içgörüler

Geri bildirim için 20'den fazla önceden oluşturulmuş anket şablonu

İnceleme süreçlerinizi doğrudan Slack veya Microsoft Teams'den yürütebilirsiniz

Effy sınırlamaları

Pahalı ücretli planlar, Effy'yi küçük işletmeler için erişilemez hale getiriyor

Bazı analiz ve raporlama özelliklerini kullanmak için entegrasyonlara ihtiyaç duyar

Effy fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Bir yıllık erişim için 540 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için Effy ile iletişime geçin

Yapay Zeka Aracı SSS

AI araçları, faydalı olmalarına rağmen, potansiyel tuzaklar da barındırır. Bunlar arasında veri kalitesi sorunları, otomasyona aşırı bağımlılık nedeniyle yaratıcılığın kısıtlanması, hassas verilere erişim nedeniyle gizlilik endişeleri, geliştirme, bakım ve eğitim için yüksek maliyetler ve müşteri hizmetleri gibi sektörlerde insan etkileşiminin azalması sayılabilir. Buna rağmen, dikkatli bir planlama ile bu sorunlar etkili bir şekilde çözülebilir.

AI araçları arasında seçim yaparken, belirli özellikler, kullanım kolaylığı, entegrasyon yetenekleri ve fiyatlandırma gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Tek tek özellikleri değerlendirmekle kalmayın, aracın iş akışınızı tamamen nasıl dönüştürebileceğini veya iyileştirebileceğini ölçün. Kapsamlı proje yönetimi özellikleri, AI destekli özellikler ve entegrasyon seçenekleri sunan ClickUp gibi AI araçlarına öncelik vermek, verimlilikte gözle görülür artışlar sağlayabilir.

ChatGPT, GrammarlyGO ve Copy. ai'nin tümü ücretsiz planlar sunmaktadır.

Bu AI araçlarından herhangi birine yatırım yaparak yanlış bir seçim yapmazsınız.

Bununla birlikte, gününüzü olumlu yönde değiştirmek için çok fazla uygulama kullanmak, süreçlerinizi (ve cüzdanınızı) zorlayabilir.

İş akışınıza kaç tane AI aracı ekleseniz de, bunlar asla sizin veya diğer takım üyelerinin desteğinin ve katkılarının yerini alamaz. Tavsiyemiz mi? Teknoloji yığınınızı en iyi araçlarla doldurmak yerine, bütçenizi ve zamanınızı verimliliğinizi en üst düzeye çıkaracağı garantili tek bir uygulamaya yatırın: ClickUp.

ClickUp, platformuna doğrudan entegre edilmiş, düzenli olarak optimize edilen ve araştırma destekli komut istemlerine sahip, benzersiz rol tabanlı tek AI çözümüdür. Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinden yorum konularını özetleme, içeriği özel kullanım durumunuza göre özelleştirme ve metinleri 10'dan fazla dile çevirme gücüne sahip ClickUp Brain, her takım için mükemmel bir kaynaktır.

ClickUp'ın halihazırda sunduğu tüm işlevselliğe rağmen, daha fazlası yolda! Bu, ClickUp Brain için sadece bir başlangıç ve ücretsiz deneme sürümü ile herkes bunu deneyimleme fırsatına sahip.