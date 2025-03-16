2025'in En İyi 11 DeepSeek Alternatifi

AI'nın hızlı büyümesinin en iyi yanı, rakiplerin çıtayı sürekli yükseltmesidir.

Her yeni AI modeli sınırları zorlayarak kullanıcılara daha iyi seçenekler sunar ve işleri, CEO'ları ve yatırımcıları tetikte tutar.

DeepSeek AI bunun en iyi örneğidir. Aylık abonelik ücretleriyle büyüyen ChatGPT ve diğer büyük dil modellerinin aksine, DeepSeek AI geleneksel AI gelir modeline meydan okuyan ücretsiz, açık kaynaklı bir alternatif sunar

DeepSeek AI ayrıca daha düşük bellek kullanımıyla AI görevlerini çalıştırma maliyetini azaltır; bu da iş profesyonelleri ve veri analistleri tarafından takdir edilen bir özelliktir.

DeepSeek AI'yı yeniden değerlendiriyor ve aynı derecede verimli (ve bütçenizi zorlamayacak) birden fazla AI modeli arıyorsanız, yalnız değilsiniz. Verimliliğinizi ve işinizi artırmak için deneyebileceğiniz en iyi 11 DeepSeek AI alternatifinin listesi.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte, verimlilik için AI kullanımı hakkındaki bilgilerinizi değiştirecek en iyi DeepSeek alternatifleri ve AI asistanlarının kısa bir özeti: ClickUp: AI destekli proje yönetimi ve bilgi yönetimi için en iyisi

Google Gemini: AI destekli iş akışı otomasyonu ve içerik üretimi için en iyisi

Perplexity AI: AI destekli arama ve araştırma içgörüleri için en iyisi

ChatGPT: AI odaklı proje yardımı ve otomasyon için en iyisi

Meta Llama 3: Açık kaynaklı AI geliştirme ve deneme için en iyisi

Claude AI: Programlama yardımı ve fikir keşfi için en iyisi

Qwen 2. 5: Uygun maliyetli AI kodlama ve otomasyon için en iyisi

Elicit AI: AI destekli akademik araştırma ve literatür incelemeleri için en iyisi

Hugging Face Transformers: Makine öğrenimi ve NLP modeli dağıtımı için en iyisi

Algolia AI: AI destekli arama ve keşif için en iyisi

Elasticsearch: Kurumsal arama ve gerçek zamanlı analitik için en iyisi

DeepSeek AI nedir?

DeepSeek AI, gerçek zamanlı web verilerini kullanarak içgörüler oluşturmak, yazmaya yardımcı olmak, trendleri analiz etmek ve hatta kodlama görevlerini yerine getirmek için kullanılan ücretsiz, açık kaynaklı bir AI platformudur.

Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co. , Ltd. tarafından geliştirilen DeepSeek, 2023 yılında kuruldu ve sohbet robotunu ve DeepSeek-R1 modelini Ocak 2025'te piyasaya sürdü.

DeepSeek AI ile yapılabileceklerin bir özeti:

Gelişmiş doğal dil işleme ile metinleri işler ve oluşturur , yazma yardımından teknik belge oluşturmaya kadar her şeyi mümkün kılar ✅

Birden fazla programlama dilini destekler ve karmaşık kodlama zorluklarını halledebilir, bu da onu yazılım geliştirme için güçlü bir araç haline getirir ✅

Gerçek zamanlı veri analizi gerçekleştirir , veri analistlerinin büyük veri kümelerinden hızlı ve verimli bir şekilde içgörüler elde etmesine yardımcı olur ✅

Perplexity AI ve Google Gemini gibi üst düzey AI modelleriyle rekabet eder ve daha düşük maliyetle benzer özellikler sunar ✅

Neden DeepSeek AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

DeepSeek'in AI yetenekleri büyük yankı uyandırdı, ancak kullanıcı yorumlarına bakarsak birçok kusur bulmaya başlarız. İşte insanların yeniden düşünmesine neden olan en büyük zorluklar:

1. Sunucu sorunları: "Ücretsiz" "kullanılamıyor" anlamına geldiğinde 😥

DeepSeek AI açık kaynaklı ve uygun maliyetli olabilir, ancak yoğun saatlerde kullanmayı denediyseniz, bunun zorluğunu bilirsiniz. Birçok kullanıcı, sık sunucu kesintileri ve yavaş yanıt süreleri bildirmektedir.

💡 Profesyonel İpucu: AI'nızı daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek mi istiyorsunuz? LLM ajanları, iş akışlarını otomatikleştirebilir, karar vermeyi geliştirebilir ve kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirebilir.

2. Gizlilik endişeleri: Kim izliyor? 👀

DeepSeek AI, veri güvenliği ve etik AI uygulamaları konusunda endişeleri tetiklemiştir. Güvenlik endişelerini gösteren somut bir kanıt bulunmamakla birlikte, hassas müşteri verilerini veya özel bilgileri işleyen işletmeler, bunları iş akışlarına entegre etmeden önce tereddüt edebilir.

3. Sınırlı API erişimi: Gölgelerde gizlenen ödeme duvarları 👤

Elbette, web chatbot ücretsizdir, ancak API anahtarına erişim? O kadar da değil. AI destekli otomasyon, yazılım geliştirme veya konuşma AI için DeepSeek kullanan bir geliştiriciyseniz, kısa sürede ücretli bir hizmetle karşılaşmayı bekleyin.

4. Performans farkları: Etkileyici ama rakipsiz değil 📉

DeepSeek, maliyet verimliliği açısından üstün olmakla birlikte, gelişmiş akıl yürütme ve optimum performans söz konusu olduğunda OpenAI'nin en yeni büyük dil modelleri gibi premium AI araçlarının gerisinde kalmaktadır.

5. Donanım bağımlılıkları: Herkesin bir süper bilgisayarı yok 🧑‍💻

Evet, DeepSeek AI açık kaynaklıdır, yani yüksek kaliteli bir GPU çiftliğiniz varsa yerel olarak çalıştırabilirsiniz. Aksi takdirde, bahsettiğimiz gibi, diğer AI araçlarına kıyasla sıklıkla çökme veya hız sınırlaması olan web sürümünü kullanmak zorunda kalırsınız.

İlginç Bilgi: John McCarthy, 1956 yılında " yapay zeka" terimini icat etti ve 1960'larda ilk AI programlama dili olan LISP'in geliştirilmesine öncülük etti. İlk AI sistemleri kural odaklıydı, bu da 1970'lerde ve 1980'lerde daha karmaşık sistemlerin geliştirilmesine ve fonların artmasına yol açtı.

DeepSeek Alternatiflerine Genel Bakış

Araç Kullanım örneği En iyisi ClickUp AI destekli proje yönetimi ve bilgi yönetimi İş profesyonelleri, proje yöneticileri ve veri analistleri Google Gemini AI destekli iş akışı otomasyonu ve içerik oluşturma Google Çalışma Alanı'nı kullanan takımlar, profesyoneller Perplexity AI AI destekli arama ve araştırma içgörüleri Araştırmacılar, profesyoneller ChatGPT AI destekli proje yardımı ve otomasyon İş takımları, profesyoneller Meta Llama 3 Açık kaynaklı AI geliştirme ve deneme Geliştiriciler, iş Claude AI Programlama yardımı ve fikir keşfi Geliştiriciler, araştırmacılar, profesyoneller Qwen 2. 5 Uygun maliyetli AI kodlama ve otomasyon Geliştiriciler, kurumsal kullanıcılar, çok dilli AI kullanıcıları Elicit AI AI destekli akademik araştırma ve literatür incelemeleri Akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler Hugging Face Transformers Makine öğrenimi ve NLP modeli dağıtımı AI araştırmacıları, geliştiriciler, veri bilimcileri Algolia AI AI destekli arama ve keşif E-ticaret, SaaS, iş Elasticsearch Kurumsal arama ve gerçek zamanlı analitik Büyük kuruluşlar, kurumsal

Kullanabileceğiniz En İyi 11 DeepSeek Alternatifi

DeepSeek AI size uygun olmayabilir, bu sorun değil.

Sunucu kesintileri, gizlilik endişeleri veya yeni bir şey deneme isteği gibi nedenlerle DeepSeek AI'nın yerine geçebilecek veya hatta onu geride bırakabilecek birçok alternatif bulunmaktadır. İşte özenle hazırlanmış bir liste:

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve bilgi yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama—proje yönetimi, belgeler ve takım iletişiminin yeni nesil AI otomasyonu ve arama yetenekleriyle bir araya geldiği tek bir platform.

ClickUp Brain

Platformun AI asistanı ClickUp Brain, belgelerden, görevlerden ve hatta yorumlardan ayrıntıları alarak çalışma alanınızla ilgili tüm sorularınızı yanıtlar.

Her şeyin şimdi yapılması gerektiğini hissettiğinizde, ClickUp Brain görevleri aciliyet, bağımlılıklar ve son teslim tarihlerine göre sıralayarak netlik sağlar. Hatta "Şimdi ne iş yapmalıyım?" diye sorabilir ve AI destekli bir cevap alabilirsiniz. ClickUp Brain'in sihrini aşağıda görün!

ClickUp Brain'e güncellemeler veya yapılacaklar hakkında bilgi isteyin ve anında yanıt alın

🚀 ClickUp Brain sizin için neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi burada:

Otomatik özetler = daha az okuma, daha fazla iş: İşyerindeki içerik çok fazladır ve kimse kilometrelerce uzun görev konularını kaydırmak istemez. ClickUp Brain, uzun e-postaları, proje güncellemelerini ve toplantı notlarını özetler

Toplantılar olmadan kişisel standup'lar: AI StandUp, takımların gereksiz senkronizasyonlar olmadan uyumlu çalışabilmesi için kısa durum güncellemeleri oluşturur

E-postalar, pazarlama materyalleri ve içerik : Brain, e-postalardan sunum içeriklerine ve sosyal medya gönderilerine kadar, takıldığınızda mükemmel pazarlama metinleri yazar

Doğal dil otomasyonları: ClickUp, kullanıcıların iş akışlarını sadece basit İngilizce ile tanımlayarak oluşturmalarına olanak tanıyarak otomasyonu bir üst seviyeye taşır

ClickUp Brain'i kullanarak otomasyonlar oluşturun ve manuel güncellemelere veda edin

ClickUp Bilgi Yönetimi

İş profesyonelleri, proje yöneticileri ve veri analistlerinin ClickUp'ı sevmesinin en büyük nedenlerinden biri, bilgileri kolayca merkezileştirme yeteneğidir.

ClickUp'ın AI Bilgi Yönetimi özelliği, görevlerden, yorumlardan, belgelerden ve wiki'lerden anında ilgili bilgileri çekerek gerçek zamanlı bilgi alımını kolaylaştırır. Sonsuz bağlam arayışına veda edin!

ClickUp'ın yapay zeka destekli bilgi yönetim sistemini kullanarak sorularınızı sorun ve kaynaklarla birlikte cevaplarını bulun

🚀 Nasıl yardımcı olur:

Takım bilgilerini içe aktarın : Herhangi bir araçtan belgeleri ve bilgileri güvenli bir şekilde içe aktarın

Wiki şablonlarını kullanın : Canlı düzenleme ve entegre yorumlar dahil olmak üzere bir dizi wiki şablonuyla takımınızın işlerini hızlandırın

Gelişmiş izinler: Kapsamlı izinler ve sürüm geçmişi ile bilgilerinizin kontrolünü elinizde tutun

ClickUp Bağlantılı Arama

Ancak, ClickUp'ın bilgi yönetimi yetenekleri, ClickUp Bağlantılı Arama özelliği olmadan eksik kalır.

Kritik bir projenin ortasındaysanız ve aniden iki ay önce gördüğünüz, ancak zar zor hatırladığınız bir belgeye ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği bu belgeyi saniyeler içinde bulur. Bu belge Slack'te gömülü veya bir e-posta konusunun içinde kaybolmuşsa, saatlerce arama yapmak zorunda kalırsınız veya bir iş arkadaşınızdan yeniden göndermesini istersiniz.

ClickUp Connected Search kullanarak veritabanlarında basit bir arama ile belgeleri ve dosyaları bulun

Connected Search, Google Drive'dan Jira ve Salesforce'a kadar tüm entegre uygulamalarınızı tarayarak size doğru bilgileri saniyeler içinde sunar. Bu özelliklerle ClickUp, düzenli, erişilebilir ve kullanışlı bir çalışma alanı sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli bilgi yönetimi : ClickUp Brain ile akıllı aramalar, otomatik özetler ve gerçek zamanlı AI destekli içgörüler elde edin

Birleştirilmiş erişim için Bağlantılı Arama : Google Drive, Slack, Jira, Salesforce ve diğer entegre araçlarda arama yaparak ihtiyacınız olanı anında bulun

Gerçek zamanlı işbirliği : ClickUp Belgelerinde düzenleme yapın, görevler atayın ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan tek bir yerden takımınızla iletişim kurun

Otomatikleştirilmiş iş akışları ve görev önceliklendirme : AI destekli otomasyonu kullanarak durumları güncelleyin, görevleri atayın ve aciliyetine göre işleri düzenleyin

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir çalışma alanı: Esnek kategoriler, etiketler ve gösterge panelleri ile ClickUp'ı özel proje yönetimi ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerin ve özelleştirme seçeneklerinin yapılandırılması ve öğrenilmesi zaman alabilir

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, yüksek düzeyde entegre bir proje yönetimi platformu sunar. Hem basit hem de karmaşık projeler için uygundur. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltacak şekilde yapay zeka kullanır.

ClickUp, son derece entegre bir proje yönetimi platformu sunar. Hem basit hem de karmaşık projeler için uygundur. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltacak şekilde yapay zeka kullanır.

📮 ClickUp Insight: Ortalama olarak, bir bilgi çalışanı görevlerini tamamlamak için gerekli bilgileri toplamak amacıyla her gün altı farklı kişiyle etkileşime girer. Bu, bağlamı anlamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için altı kez gidip gelerek yapılan konuşma demektir. "O dosya nerede?" sorusu norm haline gelir ve kısa sürede verimliliği düşürür. ClickUp'ın Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi, ihtiyaç duyduğunuz anda ilgili bağlamı anında erişilebilir hale getirerek kaosu ortadan kaldırır.

Ayrıca okuyun: Bilgi Yönetimi için En İyi 10 AI Aracını Denedik

2. Google Gemini (AI destekli iş akışı otomasyonu ve içerik oluşturma için en iyisi)

via Google Gemini

Google Gemini, Google Çalışma Alanı içinde ekstra bir yardımcısı gibi çalışır ve yoğun işleri sizin yerinize halleder.

Gemini'nin avantajlarından biri, Google'ın ekosistemiyle derin entegrasyonudur. Zaten Gmail, Takvim veya Drive kullanıyorsanız, Gemini iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve gerçek zamanlı veri erişimi sunar.

Uzun bir e-posta konusundan eylem öğelerini ayıklamanız mı gerekiyor? Gemini sizin için özetleyebilir. Hızlı bir proje zaman çizelgesi mi istiyorsunuz? Sheets'te yapılandırılmış bir tablo oluşturabilir ve projenin anahtar özelliklerini özetleyebilir.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Belgelerde görev listeleri, proje raporları ve özetler oluşturarak manuel işi azaltır

Projelerin ilerlemesini sağlamak için Gmail'deki e-posta yanıtlarını ve eylem öğelerini otomatikleştirin

Uzun e-posta zincirlerinden içgörüler çıkarır ve bunları düzenli yapılacaklar listelerine dönüştürür

AI destekli metinden görüntü oluşturma özelliği ile Slides'ta özel görseller oluşturun

Sheets'teki veri eğilimlerini analiz ederek risk değerlendirmesini ve tahminleri geliştirir

Google Gemini sınırlamaları

Gemini'nin gelişmiş AI özellikleri için Google Çalışma Alanı aboneliği gerekir

Google ekosisteminde en iyi şekilde çalışır, Google dışı uygulamalar için sınırlı entegrasyonlar sunar

Bazı rakiplere kıyasla role özel AI özelleştirme özelliği yoktur

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Gemini Advanced: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Google Gemini derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Google Gemini hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Gemini harika bir deneyim sunar. Kullanıcı dostudur, mükemmel performans sunar ve yararlı bir araçtır. AI chatbot ile işler kolayca ve çok daha kısa sürede tamamlanabilir.

Gemini harika bir deneyim sunar. Kullanıcı dostudur, mükemmel performans sunar ve yararlı bir araçtır. AI chatbot ile işler kolayca ve çok daha kısa sürede tamamlanabilir.

3. Perplexity AI (AI destekli arama ve araştırma içgörüleri için en iyisi)

via Perplexity AI

Geleneksel arama motorları, kullanıcıların güvenilir bilgileri bulmak için genellikle birden fazla bağlantıyı incelemesini gerektirir. Perplexity AI, anında ve sıkça alıntılanan yanıtlar sunan AI destekli bir araştırma asistanı olarak bu durumu değiştirir.

Dahası, standart arama motorlarının aksine, Perplexity AI gerçek zamanlı olarak birden fazla kaynaktan bilgi alır, anahtar bilgileri özetler ve hatta takip soruları ile sonuçları daha da iyileştirir.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Şeffaflık için kaynak alıntıları ile AI destekli arama sonuçları sağlar

GPT-4, Claude 3 ve kendi modelleri dahil olmak üzere birden fazla LLM'yi destekler

En son bilgilerin gerçek zamanlı olarak alınması için gerçek zamanlı web indeksleme sunar

Pro Search ile derinlemesine araştırma yapın, takip soruları ile cevapları daha da netleştirin

Aramaları koleksiyonlar halinde düzenleyerek kullanıcıların içgörüleri kaydetmesine ve kategorilere ayırmasına olanak tanır

Perplexity AI sınırlamaları

Daha az belgelenmiş konularla ilgili zorluklar, bazen yüzeysel bilgiler sağlama

Bazı AI araştırma araçlarında bulunan gelişmiş özelleştirme özellikleri yoktur

Pro Arama ve premium LLM'lere erişim için ücretli abonelik gerekir

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise Pro: Özel fiyatlandırma

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Hızlı ve iyi bir cevap istediğimde veya bazı düşüncelerimi tutarlı bir şekilde özetlemek istediğimde hala Perplexity'ye başvuruyorum. Bir süredir kimse bu uygulamayı duymamış gibi görünüyordu, ama ben diğerlerinden daha fazla kullanıyorum

Hızlı ve iyi bir cevap istediğimde veya bazı düşüncelerimi tutarlı bir şekilde özetlemek istediğimde hala Perplexity'ye başvuruyorum. Bir süredir kimse bu uygulamayı duymamış gibi görünüyordu, ama ben diğerlerinden daha fazla kullanıyorum

💡 Bonus: Doğru AI arama motorunu seçmek zor olabilir, ancak aylarca süren testlerin ardından en iyi 12 seçeneği belirledik, böylece siz bu zorlu işi yapmak zorunda kalmayacaksınız.

4. ChatGPT (AI odaklı proje yardımı ve otomasyon için en iyisi)

via ChatGPT

ChatGPT'yi tanıdığınızı varsayıyoruz, o halde proje yönetiminde bize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedelim.

Projelerin özelliği, birden fazla son teslim tarihi, takım ve sonsuz güncellemenin koordine edilmesi ve izlenmesi gerektiğidir. Bu, manuel olarak yapıldığında çok kısa sürede çok zor hale gelebilir.

ChatGPT, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren, karar vermeyi geliştiren ve iletişimi basitleştiren sanal bir proje asistanı olarak bu zorlukları basitleştirir.

🍪 Bonus: ChatGPT'nin çeşitli iş araçlarıyla entegre olma özelliği, verimliliği artırmak isteyen kurumsal takımlar için onu daha da değerli bir varlık haline getirir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Görev listeleri, programlar ve risk değerlendirmeleri oluşturarak proje planlamasını otomatikleştirir

Anında yanıtlar ve içgörüler sağlayarak manuel araştırmaya bağımlılığı azaltır

Raporları ve toplantı notlarını özetleyerek takımlar içinde bilgi paylaşımını iyileştirir

İş yükünü ve takımın güçlü yanlarını analiz ederek görev atamalarına yardımcı olur

Tahmine dayalı analitiği destekleyerek yöneticilerin proje risklerini önceden tahmin etmesine yardımcı olur

ChatGPT sınırları

Son derece özel, sektöre özel proje ihtiyaçlarını karşılamada zorluklar

Doğruluk, giriş kalitesine bağlıdır ve bazen manuel doğrulama gerektirir

Gelişmiş AI özelliklerine tam erişim için ücretli abonelik gerekir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Plus : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (680+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

ChatGPT, şirketimizdeki hepimiz için en yararlı araç olmuştur. Kod oluşturma, basit sorgular veya veri analizi olsun, piyasadaki en iyi seçenektir. Elbette DeepSeek de var, ancak şu anda ChatGPT çok daha güvenli bir seçenek.

ChatGPT, şirketimizdeki hepimiz için en yararlı araç olmuştur. Kod oluşturma, basit sorgular veya veri analizi olsun, piyasadaki en iyi seçenektir. Elbette DeepSeek de var, ancak şu anda ChatGPT çok daha güvenli bir seçenek.

İlginç Bilgi: 2016 yılında, derin sinir ağına dayalı DeepMind'ın AlphaGo programı, dünya Go şampiyonu Lee Sedol'u beş maçta yendi.

5. Meta Llama 3 (Açık kaynaklı AI geliştirme ve deneme için en iyisi)

via Meta

Satıcıya bağlı kalmadan özelleştirilebilir bir AI modeli arayan işletmeler ve geliştiriciler için Meta Llama 3, güçlü bir açık kaynak alternatifi sunar.

GPT-4 veya Claude gibi tescilli modellerin aksine, Llama 3 kuruluşların AI modellerini kendi altyapılarında ince ayarlamasına ve dağıtmasına olanak tanıyarak veri gizliliği ve maliyet üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

🍪 Bonus: Kapsamlı ölçeklenebilirliği, çok dilli potansiyeli ve AWS, Azure ve Hugging Face gibi platformlarla entegrasyonu, AI odaklı projeler için esnek bir seçim olmasını sağlar.

Meta Llama'nın en iyi 3 özelliği

İşletmeler için açık kaynak kullanılabilirliği ile özelleştirme ve ince ayar yapma olanağı sağlar

Güçlü performans ile akıl yürütme, kodlama ve talimatları takip etme görevlerini geliştirir

Görme tabanlı AI modelleri dahil olmak üzere çok modlu yetenekleri destekler

Gruplanmış sorgu dikkat (GQA) ve belirteç sıkıştırma ile verimliliği optimize eder

Önemli bulut platformlarında esnek ve ölçeklenebilir dağıtım sağlar

Meta Llama 3 sınırlamaları

Kapalı kaynaklı modellere kıyasla gerçek zamanlı sohbet uygulamaları için yerel destek yoktur

Etkili bir şekilde ince ayar yapmak ve dağıtmak için teknik uzmanlık gerektirir

Nüanslı sorguları işleme konusunda hala tescilli modelleri yakalamaya çalışıyor

Meta Llama 3 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Meta Llama 3 puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Meta Llama 3 hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Dar kullanım alanları için düşük maliyetli bir alternatif olarak OpenAI ve Anthropic modellerini tamamlamak için her gün kullanıyorum. Kolay erişilebilirlik ve açık kaynaklı bir rakip olarak güçlü pozisyonu.

Dar kullanım alanları için düşük maliyetli bir alternatif olarak OpenAI ve Anthropic modellerini tamamlamak için her gün kullanıyorum. Kolay erişilebilirlik ve açık kaynaklı bir rakip olarak güçlü pozisyonu.

Eğlenceli Bilgi: 1980 yılında John Searle, "zayıf" ve "güçlü" yapay zeka arasındaki farkı açıkladı. Zayıf yapay zeka tek bir dar görev üzerine odaklanırken, güçlü yapay zeka tam insan zekasına benzer.

6. Claude AI (Programlama yardımı ve fikir keşfi için en iyisi)

via Claude AI

Anthropic tarafından geliştirilen Claude AI, akıl yürütme, güvenlik ve etik AI kullanımına büyük önem vererek tasarlanmıştır. Hız ve çok yönlülüğe odaklanan birçok AI modelinden farklı olarak, Claude mantık ağırlıklı görevlerde, kodlama yardımında ve derin felsefi tartışmalarda mükemmeldir ve bu, kullanıcı etkileşimlerinde de yansıtılır.

Claude, karmaşık komutları işlerken konuşma ve yapılandırılmış yanıt stilini koruma becerisiyle geliştiriciler, araştırmacılar ve derin düşünürler için iyi bir seçimdir.

Claude AI'nın en iyi özellikleri

Güçlü programlama yetenekleriyle gelişmiş hata ayıklama ve kod oluşturmayı destekler

Geniş bağlam penceresi (200.000 kelimeye kadar) ile uzun belgeleri ve çok turlu konuşmaları işler

Yeni modellerde gelişmiş görme yetenekleriyle görüntüleri ve grafikleri yorumlar

Anayasal ilkelere dayalı etik AI uyumu ile önyargıları ve zararlı çıktıları en aza indirir

Geliştiricilerin özel AI tabanlı uygulamalar oluşturması için API erişimi sağlar

Claude AI sınırlamaları

Ücretsiz erişim sürümünde oturum başına sınırlı sayıda mesaj gönderilebilir

Gerçek zamanlı internet erişimi yoktur, bu da son etkinliklerin doğruluğunu kontrol etmek için güvenilirliğini azaltır

Derin bağlamsal bilgi gerektiren özel alan sorgularında zorluklar

Claude AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 18 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude AI puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Claude AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Claude programlamada çok iyidir. Onu çok kullanıyorum. Claude'un felsefeye ve fikirleri daha açık bir şekilde keşfetmeye daha yatkın olduğunu düşünüyorum.

Claude programlamada çok iyidir. Onu çok kullanıyorum. Claude'un felsefeye ve fikirleri daha açık bir şekilde keşfetmeye daha yatkın olduğunu düşünüyorum.

📖 Ayrıca Okuyun: Evrak işleri haftanın iş yükünü ağırlaştırmamalı. Doğru belge yönetim yazılımı, organizasyonu, onayları ve işbirliğini kolaylaştırabilir. En iyisini bulmanın yolları burada!

7. Qwen 2. 5 (Uygun maliyetli AI kodlama ve otomasyon için en iyisi)

Alibaba Cloud tarafından geliştirilen Qwen 2. 5, piyasada nispeten yenidir, ancak doğal dil işleme, akıl yürütme ve kod üretimi için tasarlanmış gelişmiş AI modeliyle kalabalıkları kendine hayran bırakmaktadır.

Bu Çin yapay zeka modeli, GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet ve DeepSeek V3 gibi üst düzey modellerle rekabet ederken, milyon belirteç başına maliyeti önemli ölçüde daha düşük tutar.

Qwen 2. 5 en iyi özellik

128.000 belirteçlik bağlam penceresi ile metin, görüntü ve ses işlemeyi destekler

HumanEval'da %92,7 doğrulukla kodlamada mükemmeldir ve GPT-4o ve DeepSeek V3'ü geride bırakır

Açık kaynak esnekliği, geliştiricilerin ürünü ince ayar yapmasına ve uygulamalara entegre etmesine olanak tanır

Mandarin, Arapça ve Hintçe dahil 29 dil desteği ile çok dilli özellikler

Milyon belirteç başına 0,38 $ fiyatıyla uygun maliyetli, GPT-4o'dan 10 kat daha ucuzdur

Qwen 2. 5 sınırlamaları

Kurumsal sürümler için kapalı kaynak, üçüncü taraf özelleştirmeyi sınırlıyor

Claude'un 3. 5 Sonnet'ine kıyasla yaratıcı yazımda biraz daha zayıf performans

Son derece karmaşık görevlerde 100.000 belirteçten sonra performans düşüşü

Qwen 2. 5 fiyatlandırma

Ücretsiz

API Erişimi : Milyon belirteç başına 0,38 $

Enterprise Planları: Özel fiyatlandırma

Qwen 2. 5 puan ve yorum

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Qwen 2. 5 hakkında ne diyor?

Evet. Qwen modelleri genel olarak şaşırtıcı derecede iyidir. LMSYS'de iyi ticari modellerle eşleştirildiklerinde bile, genellikle başa baş giderler ve bu, tartışılan konuya büyük ölçüde bağlıdır.

Evet. Qwen modelleri genel olarak şaşırtıcı derecede iyidir. LMSYS'de iyi ticari modellerle eşleştirildiklerinde bile, genellikle başa baş giderler ve bu, tartışılan konuya büyük ölçüde bağlıdır.

Eğlenceli Bilgi: "Edmond Belamy'nin Portresi", sanat dünyasında açık artırmaya çıkarılan ilk yapay zeka (AI) tarafından yaratılan tablodur. Kolektif, Generative Adversarial Network (GAN) adlı bir AI yöntemi kullanarak bir tablo yarattı ve tablo o kadar gerçekçiydi ki 432.500 dolara satıldı!

8. Elicit AI (AI destekli akademik araştırma ve literatür incelemeleri için en iyisi)

via Elicit AI

Elicit, literatür incelemelerini kolaylaştırmak ve sıkıcı akademik araştırma görevlerini otomatikleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir araştırma asistanıdır.

125 milyondan fazla araştırma makalesinden oluşan bir veritabanına erişim ile, kullanıcıların ilgili çalışmaları bulmasına, anahtar bilgileri çıkarmasına ve bulguları sentezlemesine yardımcı olur.

En iyi özellikleri ortaya çıkarın

AI destekli arama motoruyla ilgili makaleleri bulur ve tek cümlelik özetler sunar

Makalelerden anahtar veri noktalarını çıkarır ve bunları yapılandırılmış tablolar halinde düzenler

Araştırma trendlerini belirlemek için birden fazla makaleden tematik sentezler oluşturur

Kullanıcıların PDF'leri yüklemelerine ve otomatik özetler ve içgörüler almalarına olanak tanır

Akademik ve profesyonel araştırmaları destekleyen sistematik inceleme ş akışları sunar

Sınırlamaları ortaya çıkarın

Özet özetler, karmaşık araştırma bulgularını aşırı basitleştirebilir

Veri çıkarma işlemi her zaman en alakalı ayrıntılara öncelik vermeyebilir

Sınırlı mobil destek, hareket halindeki araştırmacılar için erişimi zorlaştırıyor

Fiyatlandırma bilgilerini alın

Temel : Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 42 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 65 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları alın

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Elicit hakkında ne diyor?

Makaleyi güzel bir şekilde özetler ve örnekler, teknikler, hedefler ve diğer ilgili bilgileri kesin ve net bir şekilde verir.

Makaleyi güzel bir şekilde özetler ve örnekler, teknikler, hedefler ve diğer ilgili bilgileri kesin ve net bir şekilde verir.

9. Hugging Face Transformers (Makine öğrenimi ve NLP modeli dağıtımı için en iyisi)

via Hugging Face Transformers

Hugging Face, makine öğreniminin GitHub'ı haline gelmiştir ve geliştiricilerin ve araştırmacıların doğal dil işleme (NLP) modellerini kolayca paylaşabileceği, ince ayar yapabileceği ve dağıtabileceği açık kaynaklı bir platform sunmaktadır.

En güzel yanı, bir milyondan fazla model ve veri setine ev sahipliği yapmasıdır, bu da onu en son teknolojiye sahip önceden eğitilmiş modeller arayan AI meraklıları ve profesyoneller için vazgeçilmez bir kaynak haline getirir.

Hugging Face'in en iyi özellikleri

GPT, BERT ve RoBERTa dahil olmak üzere önceden eğitilmiş geniş bir model koleksiyonuna sahiptir

PyTorch, TensorFlow ve JAX'ta sorunsuz NLP modeli uygulaması için Transformers kütüphanesi sağlar

Kullanıcıların modelleri belirli kullanım durumlarına uyarlamasına olanak tanıyan ince ayar yetenekleri sunar

Veri kümelerini ve alanları destekleyerek veri kümelerine kolay erişim ve etkileşimli uygulamalarda AI modellerini sergileme olanağı sağlar

Özellikler Ölçeklenebilir bulut altyapısında modellerin dağıtılması için Çıkarım Uç Noktaları

Hugging Face sınırları

Model yapılandırmalarında yolunu bulan yeni başlayanlar için belgeler karmaşık olabilir

Bazı özellikler, özellikle yüksek performanslı GPU erişimi için ücretli planlar gerektirir

Originality gibi özel araçlara kıyasla güçlü AI içerik algılama doğruluğundan yoksundur. AI

Hugging Face fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Hugging Face puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hugging Face hakkında ne diyor?

Hugging face, basit şeyler yapmak için harika bir kütüphanedir. Yüklenen bir veri setine dayalı ince eğlence. önceden eğitilmiş bir model kullanarak metin oluşturma vb.

Hugging face, basit şeyler yapmak için harika bir kütüphanedir. Yüklenen bir veri kümesine dayalı ince eğlence. önceden eğitilmiş bir model kullanarak metin oluşturma vb.

10. Algolia AI (AI destekli arama ve keşif için en iyisi)

via Algolia

Hızlı, doğru ve ölçeklenebilir arama deneyimleri sunan AI destekli bir arama ve keşif platformu arıyorsanız, Algolia tam size göre.

Geleneksel arama motorlarından farklı olarak Algolia, semantik ve anahtar kelime tabanlı aramayı birleştiren Neural Search'ü kullanır. Bu, kullanıcıların milisaniyeler içinde en alakalı sonuçları bulmasını sağlar. E-ticaret, SaaS ve medya endüstrilerinde, web siteleri ve uygulamalar arasında arama işlevselliğini geliştirmek için yaygın olarak kullanılır.

Algolia'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı davranışına göre arama sonuçlarını otomatik olarak optimize etmek için dinamik yeniden sıralama

Kişiselleştirme ve AI Sonuçları özelleştirmek ve keşfedilebilirliği artırmak için eş anlamlılar

Yılda milyarlarca aramayı 99,999% çalışma süresiyle işleyen ölçeklenebilir altyapı

Shopify, Salesforce Commerce Cloud ve Adobe Commerce gibi platformlarla kapsamlı entegrasyonlar

Algolia sınırlamaları

Fiyatlandırma, diğer arama çözümlerine kıyasla, özellikle büyük ölçekli işlemler için yüksek olabilir

Karmaşık kurulum ve özelleştirme, tam optimizasyon için teknik uzmanlık gerektirebilir

Bazı kullanıcılar, Elasticsearch gibi alternatiflere kıyasla daha yavaş indeksleme süreleri bildirmektedir

Algolia fiyatlandırması

Oluşturma : Ayda 10.000 arama isteği ücretsiz, 1 milyon kayıt dahil

Büyütün : Ayda 10.000 arama isteği ücretsiz, ardından her 1.000 istek için 0,50 $

Premium : Özel fiyatlandırma

Elevate: Özel fiyatlandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

Algolia hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Algolia, diğer birleştirilebilir teknolojilerle sorunsuz bir şekilde entegre olan, yüksek ölçeklenebilir bir arama çözümüdür. Ürün, pazarlama ve mühendislik takımları arasında etkili işbirliği sağlar ve arama sıralama stratejilerini yönetme sürecini kolaylaştırır.

Algolia, diğer birleştirilebilir teknolojilerle sorunsuz bir şekilde entegre olan, yüksek ölçeklenebilir bir arama çözümüdür. Ürün, pazarlama ve mühendislik takımları arasında etkili işbirliği sağlar ve arama sıralama stratejilerini yönetme sürecini kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: İhtiyacınız olanı bulmak için sonsuz dosyaları aramaktan bıktınız mı? Bağlantılı AI, her şeyi saniyeler içinde aranabilir ve erişilebilir hale getirir — artık tahmin yürütmenize gerek yok.

11. Elasticsearch (Kurumsal arama ve gerçek zamanlı analitik için en iyisi)

via Elasticsearch

Elasticsearch, Apache Lucene üzerine inşa edilmiş güçlü, açık kaynaklı bir arama ve analiz motorudur. Tam metin arama, günlük ve etkinlik verileri analizi ve ölçeklenebilir veri indeksleme için yaygın olarak kullanılır.

Sizi heyecanlandıracak bazı özellikler arasında AI destekli arama alaka düzeyi ve dağıtılmış ölçeklenebilirlik bulunmaktadır. Bu özellikler, gerçek zamanlı arama yetenekleri gerektiren büyük veri kümelerini yöneten kuruluşlar için özellikle iyidir.

Elasticsearch'ün en iyi özellikleri

Dağıtılmış, ölçeklenebilir bir mimari ile büyük hacimli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri işler

Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) kullanarak AI destekli alaka düzeyi ile arama sıralamasını iyileştirir

Gerçek zamanlı arama ve analitik ile günlükleri, metrikleri ve iş zekasını işleyin

Bulut sağlayıcıları, veritabanları ve güvenlik araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Gelişmiş içgörüler için makine öğrenimi, anomali algılama ve coğrafi arama desteği

Elasticsearch sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik, optimum yapılandırma için ileri düzeyde bilgi gerektirir

Yüksek kaynak tüketimi, büyük dağıtımlar için önemli miktarda CPU ve bellek gerektirir

Çeşitli fiyatlandırma seçeneklerine sahip karmaşık lisanslama modeli, maliyet tahminini zorlaştırıyor

Elasticsearch fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 95 $

Altın : Kullanıcı başına aylık 109 $

Platinum : Kullanıcı başına aylık 125 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 175 $

Elasticsearch puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (199+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (67+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Elasticsearch hakkında ne diyor?

Arama ve organizasyonu iyileştirmek için kuruluş genelindeki tüm veri kaynaklarını birleştirmek son derece verimlidir. Ayrıca, rakiplerine kıyasla maliyet açısından da verimlidir.

Arama ve organizasyonu iyileştirmek için kuruluş genelindeki tüm veri kaynaklarını birleştirmek son derece verimlidir. Ayrıca, rakiplerine kıyasla maliyet açısından da verimlidir.

💡 Profesyonel İpucu: Veri analizinde AI, akıllı bir asistan gibi çalışır, kalıpları tespit eder ve karmaşık verileri geleneksel yöntemlerin yapabileceğinden daha hızlı bir şekilde anlamlandırır.

Daha İyi Bir Seçenek mi Arıyorsunuz? ClickUp Size Yardımcı Olmaktan Mutluluk Duyar

ClickUp Brain'den bahsettiğimiz ve tek yapmanız gereken bir soru sormak olduğunu, onun da cevabı bildiğini hatırlıyor musunuz?

DISH Network Program Yöneticisi Mike Coon bunu doğrulayabilir:

Tek yapmam gereken, "Bu projede şu anda en son gelişmeler neler?" gibi bir soru yazmak ve görmek istediğim dönemdeki tüm gelişmelerin tam biçimlendirilmiş bir listesini almak. ClickUp Brain, takımımızın tam zamanlı bir üyesi gibi. Harika bir uygulama. Çok kolay ve çok zaman kazandırıyor.

Tek yapmam gereken, "Bu projede şu anda son durum nedir?" gibi bir soru yazmak ve görmek istediğim dönemdeki tüm olayların tam biçimlendirilmiş bir listesini almak. ClickUp Brain, takımımızın tam zamanlı bir üyesi gibi. Harika bir uygulama. Çok kolay ve çok zaman kazandırıyor.

Ancak bu, AI ve otomasyonun sadece bir özellik değil, işin içine sorunsuz bir şekilde entegre edildiği ClickUp dünyasında sıradan bir gün.

ClickUp'ı kullanmaya başladığınızda, ClickUp takımınızın beyin merkezi haline gelir. Görevleri otomatikleştirir, bilgileri yönetir, aramaları merkezileştirir ve projelerin sürekli gidip gelmeden ilerlemesini sağlar.

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